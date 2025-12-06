كيفية أتمتة رسائل البريد الإلكتروني الباردة باستخدام ChatGPT لتحسين التواصل

هل تعلم أن 8% فقط من رسائل البريد الإلكتروني غير المطلوبة تحصل على ردود ذات مغزى؟

عندما تقوم الذكاء الاصطناعي بكتابة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، فإن السؤال المهم هو: كيف تتأكد من أنها لا تبدو مثل 121 رسالة بريد إلكتروني أخرى في صندوق الوارد الخاص بالمستلم؟

عند القيام بذلك بشكل صحيح، يمكنك توسيع نطاق التواصل مع العملاء المحتملين مع إعطاء كل منهم الشعور بأن البريد الإلكتروني مكتوب خصيصًا له.

إذن، كيف يمكنك أتمتة رسائل البريد الإلكتروني الباردة باستخدام ChatGPT مع الحفاظ على اللمسة الإنسانية؟

إليك إطار عمل قابل للتكرار يمكنك استخدامه للتأكد من أن رسائل البريد الإلكتروني الباردة الخاصة بك لا يتم تجاهلها أو إنزالها في مجلد البريد العشوائي.

⭐ قالب مميز هل سئمت من فقدان تتبع حملات البريد الإلكتروني البارد؟ استخدم نموذج حملة البريد الإلكتروني من ClickUp لتركيز جميع عمليات التواصل في مكان واحد. يوفر هذا النموذج مركز حملات مسبق الإنشاء مع تتبع مدمج وتذكيرات متابعة آلية. ابدأ على الفور دون الحاجة إلى إعداد أنظمة من الصفر. احصل على نموذج مجاني نفذ حملات بريد إلكتروني ناجحة باستخدام نموذج حملة البريد الإلكتروني من ClickUp.

لماذا تعتبر أتمتة رسائل البريد الإلكتروني الباردة مهمة في عام 2025

تستخدم رسائل البريد الإلكتروني الباردة منذ عقود.

في البداية، كانت هذه الرسائل شيئًا جديدًا — خطًا مباشرًا إلى صندوق البريد الوارد لشخص ما عندما لم يكن معظم الناس بعد مثقلين بالضوضاء الرقمية.

بالانتقال سريعًا إلى عام 2025، يستيقظ كل صانع قرار ليجد صندوق بريده مليئًا بالرسائل الإلكترونية العامة.

تمنحك أتمتة البريد الإلكتروني المدعومة بالذكاء الاصطناعي ميزة تنافسية. فهي تتيح لك البحث والتخصيص والمتابعة على نطاق واسع.

تشمل مزايا أتمتة رسائل البريد الإلكتروني الباردة ما يلي:

التخصيص على نطاق واسع: أصبح من الممكن توسيع نطاق رسائل البريد الإلكتروني المخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي دون قضاء ساعات في البحث عن كل عميل محتمل على حدة.

تسلسل متابعة متسق: يمكن للأدوات الآلية إنشاء تسلسلات بريد إلكتروني مخصصة تتكيف بناءً على ردود العملاء المحتملين، أي أن العملاء المحتملين المهتمين يحصلون على محتوى تثقيفي بينما يتم التواصل مع جهات الاتصال غير المستجيبة بمحاولات لإعادة التفاعل.

تحسين وقت الإرسال: يزيد من تأثير الحملة إلى أقصى حد من خلال إرسال رسائل البريد الإلكتروني في الوقت الذي من المرجح أن يفتحها العملاء المحتملون ويستجيبوا لها.

إدارة الامتثال: يمكن للأنظمة الآلية حماية سمعة نطاقك من خلال مراقبة معدلات الارتداد والشكاوى المتعلقة بالبريد العشوائي.

قدرة تواصل قابلة للتطوير: يمكن للفرق الوصول إلى آلاف العملاء المحتملين شهريًا دون زيادة الجهد اليدوي بشكل متناسب أو تعيين موظفين إضافيين.

تتبع الأداء والتحسين: توفر منصات الأتمتة تحليلات مفصلة حول معدلات الفتح ومعدلات النقر وأنماط الاستجابة التي تساعدك على تحسين نهجك باستمرار دون الحاجة إلى جمع البيانات يدويًا.

👀 هل تعلم؟ أكثر من 78٪ من مندوبي المبيعات يقولون إن الذكاء الاصطناعي يساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة أكبر. فكر في البحث عن عملاء محتملين. تريد التواصل مع عميل محتمل لم يتحدث معك من قبل. توفر لك البيانات العامة بالفعل المسمى الوظيفي، ومنشورات LinkedIn الحديثة، وأخبار الشركة، وربما حتى ظهوره في بودكاست. أدخل ذلك في LLM، ويمكنك على الفور إنشاء بريد إلكتروني يشير إلى شيء ذي صلة بهم، ويسلط الضوء على قيمتك في سياقهم، وينتهي بدعوة إلى اتخاذ إجراء.

كيفية استخدام ChatGPT لأتمتة رسائل البريد الإلكتروني الباردة

لا يمكنك أن تطلب من LLM "كتابة رسالة بريد إلكتروني غير مطلوبة" وتوقع الحصول على رد يتيح لك إجراء مكالمة تعريفية مع العميل المحتمل. عليك أن تفهم كيفية عمل ChatGPT وتدربه على العمل بالطريقة التي تريدها.

إليك كيفية صياغة رسالة بريد إلكتروني غير مرغوب فيها باستخدام ChatGPT بحيث لا تنتهي في البريد العشوائي أو يتم تجاهلها بعد فتحها.

1. حدد إطار عمل 4Ws

اعتبر هذه الخطوة خطوة أساسية. هنا، تقوم بتزويد ChatGPT بالمعلومات التي ستساعده في إنشاء رسائل بريد إلكتروني قيّمة وذات صلة.

لنسميها إطار عمل 4Ws. وهي تشمل:

من أنت؟

حدد دورك الوظيفي لأن هذه الهوية ستشكل رسائل حملة البريد الإلكتروني غير المطلوب.

📍 لنفترض أن مؤسس شركة ناشئة يقدم عرضًا لعملاء من الشركات يحتاج إلى رسائل مختلفة عن تلك التي يستخدمها مستشار يطلب المساهمة في نشر مقالات ضيف.

ما الذي تريد تحقيقه؟

هل تريد أن تستخدم هذه الرسالة الإلكترونية لحجز عروض توضيحية للمنتج أو لتوليد عملاء محتملين مؤهلين؟ إن وجود هدف واضح سيساعد ChatGPT على صياغة رسائل موجهة.

📍 على سبيل المثال، ستركز رسالة البريد الإلكتروني الباردة الخاصة بالمبيعات على حجز العروض التوضيحية على نقاط الضعف والأدلة الاجتماعية بشكل مختلف عن تلك التي تهدف إلى تأمين تعاون العلامات التجارية.

ما الدور الذي يجب أن يلعبه ChatGPT؟

حدد بالضبط الدور الذي يجب أن يضطلع به ChatGPT.

📍 قد يكون هذا "أنت مستشار مبيعات B2B متمرس تساعد شركات البرمجيات على توسيع نطاق انتشارها". سيؤثر تعريف الدور على نهج المراسلة. كما أنه يساعد ChatGPT على عكس السياق والنية.

من خلال تحديد الدور مسبقًا، يمكنك تقليل النتائج الغامضة والمكررة وضمان توافق رسائل البريد الإلكتروني مع نبرة علامتك التجارية وتوقعات العملاء المحتملين.

من هو جمهورك المستهدف؟

حدد بوضوح شخصية العميل المثالي (ICP) لديك، مع تحديد نقاط ضعفه واهتماماته وعملية اتخاذ القرار وتفضيلاته في التواصل. تساعد هذه المعلومات ChatGPT على تخصيص الرسائل بحيث لا تبدو نمطية.

📍 على سبيل المثال، إذا كان جمهورك المستهدف هو مديرو الموارد البشرية في الشركات المتوسطة الحجم، يمكن لـ ChatGPT التركيز على توفير التكاليف ومشاركة الموظفين والامتثال. ومع ذلك، إذا كان جمهورك يتكون من مديري التكنولوجيا في شركات SaaS الناشئة، يمكن للأداة نفسها إعادة صياغة العرض الترويجي حول قابلية التوسع والتكامل والموثوقية التقنية.

فيما يلي نموذج لاستخدام إطار عمل 4Ws: "أنت مستشار مبيعات B2B متمرس تساعد شركات البرمجيات على توسيع نطاق انتشارها. قم بدور مساعدتي في صياغة رسائل البريد الإلكتروني الباردة. أنا مؤسس شركة ناشئة أعرض أداة إدارة مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي على شركات SaaS متوسطة الحجم. هدفي هو حجز عروض توضيحية للمنتج مع صانعي القرار. الجمهور المستهدف هو مديرو التكنولوجيا ورؤساء قسم الهندسة الذين يعانون من سير العمل المجزأ، وإرهاق الأدوات، والتعاون غير الفعال. إنهم يهتمون بالقابلية للتوسع التقني، والتكامل، وتوفير التكاليف. اكتب لي رسالة بريد إلكتروني غير مطلوبة تبدو شخصية، وتتجنب أن تبدو نموذجية، وتتضمن دعوة واضحة للعمل لجدولة عرض توضيحي مدته 20 دقيقة."

2. حدد إطار عمل البريد الإلكتروني

الآن، اشرح لـ ChatGPT النوع الدقيق من المخرجات التي تريده أن يولدها. ويشمل ذلك تحديد الهيكل والنبرة والتنسيق واللغة التي تريدها في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.

أطر عمل البريد الإلكتروني

هناك أطر عمل مختلفة للبريد الإلكتروني يمكنك مطالبة ChatGPT باتباعها. تخدم كل إطار عمل أهدافًا وأنواع جمهور مختلفة:

الإطار الأفضل لـ مثال PAS (المشكلة - التحفيز - الحل) التواصل الذي يركز على نقاط الضعف استخدم هذا عندما يشعر العميل المحتمل بالفعل بالمشكلة، مثل دورات التوظيف الطويلة أو معدل ترك العملاء المرتفع، وتريد أن تظهر كيف يعمل منتجك على حلها. AIDA (الانتباه - الاهتمام - الرغبة - الفعل) عروض توضيحية وتجارب المنتج استخدم هذه الميزات عند التواصل مع عملاء محتملين جدد لا يعرفونك بعد، وتحتاج إلى إقناعهم قبل أن تطلب منهم مشاهدة عرض توضيحي. قبل وبعد الجسر الرسائل التي تركز على التحول استخدم هذا عندما تريد أن تظهر كيف تبدو الحياة قبل منتجك، وبعد منتجك، ثم اشرح كيف تحقق هذا التغيير.

إرشادات التنسيق

حدد إرشادات التنسيق مثل:

سطر الموضوع: قم بإنشاء ثلاثة أشكال مختلفة لسطر الموضوع تسلط الضوء على النقطة الضعيفة المحددة للعميل المحتمل.

الافتتاحية: ابدأ البريد الإلكتروني بإشارات محددة تظهر أنك بحثت عن المستلم وشركته.

CTA: أضف دعوة لاتخاذ إجراء لطيفة تحث المستلم على اتخاذ إجراء

القيمة المقترحة: سلط الضوء على الميزة الرئيسية في الفقرة الأولى

عدد الكلمات: اجعل طول البريد الإلكتروني الإجمالي في حدود 120 كلمة

تحسين الأداء على الأجهزة المحمولة: استخدم فقرات قصيرة (1-2 جمل) وتجنب استخدام النقاط المفرطة.

العناصر النائبة: ضع متغيرات محددة مثل [اسم الشركة] و[الإنجازات الحديثة] و[التحديات الصناعية] بين قوسين للتخصيص.

اللغة والنبرة

حدد أسلوبك في التواصل باستخدام أمثلة محددة يمكن لـ ChatGPT اتباعها:

حدد تفضيلاتك في التحية، على سبيل المثال، "Hey" للقطاعات غير الرسمية و"Hello" للقطاعات الرسمية.

حدد ما إذا كنت تريد تجنب لغات أو مصطلحات معينة، مثل: التآزر، العودة إلى الموضوع، الاستفادة

حدد النبرة التي تريدها، أي محادثة، مهنية، غير رسمية

إذا كانت هناك قائمة طويلة من الإرشادات، فأنشئ مستندًا وقم بتحميله مباشرةً إلى ChatGPT.

إليك موجه (مع استجابة ChatGPT) يمكنك استخدامه لتحديد بنية البريد الإلكتروني: أرسل لي رسالة بريد إلكتروني غير مطلوبة تتضمن أقل من 120 كلمة باستخدام إطار عمل AIDA. قم بتضمين ثلاثة اختلافات في سطر الموضوع تسلط الضوء على نقطة ضعف العميل المحتمل وتنتهي بعبارة CTA لطيفة. استخدم فواصل الأسطر لتسهيل القراءة على الهاتف المحمول.

3. تخصيص محتوى البريد الإلكتروني

هذا هو الجزء الذي لا يمكنك الاعتماد فيه (بالكامل) على ChatGPT للبحث نيابة عنك. فهو يهلوس ويملأ المعلومات التي قد تبدو حقيقية للغاية ولكنها ليست كذلك.

للتأكد من أن رسائلك الإلكترونية لا تحتوي على تفاصيل ملفقة، أدخل معلومات أو تفاصيل محددة عن المستلم.

على سبيل المثال، فيما يلي أنواع مختلفة من المعلومات التي يمكنك تضمينها في ملاحظات البحث الخاصة بك:

ملف LinkedIn: المسمى الوظيفي الحالي (للمستلم) ومدة شغله لهذا المنصب، بالإضافة إلى أي منشورات حديثة ناقش فيها تحديات الصناعة أو شارك فيها آخر المستجدات المهنية.

أخبار الشركة: التطورات الأخيرة، مثل إعلانات التمويل أو إطلاق منتجات جديدة، التي يمكن أن تكملها الحلول التي تقدمها.

سياق الصناعة: اتجاهات السوق التي تؤثر على قطاعهم المحدد والدورات الموسمية للأعمال التي تؤثر على الجدول الزمني لاتخاذ القرارات

التفاصيل الشخصية: محاضرات في المؤتمرات أو مقالات منشورة تظهر مجالات خبرتهم واهتماماتهم المهنية

موقع الويب: أدخل عنوان URL لموقع الويب الخاص بهم ودعه يحلل الصفحات لفهم موقع الشركة ورسائلها

لتوسيع نطاق التخصيص، أنشئ جدول بيانات يحتوي على أعمدة مثل المسمى الوظيفي وأخبار الشركة ومنشورات LinkedIn واتجاهات الصناعة والموقع الإلكتروني. املأ حقلًا واحدًا أو حقلين على الأقل لكل عميل محتمل. ثم الصق صفًا في ChatGPT واطلب منه صياغة رسالة بريد إلكتروني غير مطلوبة مخصصة باستخدام تلك التفاصيل.

إليك موجه يمكنك استخدامه لإضافة ملاحظات البحث بشكل فردي: فيما يلي ملاحظاتي البحثية حول [اسم العميل المحتمل] في [اسم الشركة]: [الصق نتائجك – أخبار الشركة الحديثة، نشاط LinkedIn، تحديات الصناعة، أو الإنجازات الشخصية]. أعد كتابة البريد الإلكتروني غير المطلوب باستخدام نموذجنا لدمج نقطة أو نقطتين من هذه النقاط المهمة بشكل طبيعي، دون أن يكون واضحًا أنني أستخدم نموذجًا.

👀 هل تعلم؟ وفقًا لتقرير اتجاهات المبيعات من HubSpot، تحتل رسائل البريد الإلكتروني المرتبة الثانية كقناة ذات أعلى معدل استجابة للتواصل البارد. وتحتل المرتبة الأولى التواصل مع العملاء المحتملين على وسائل التواصل الاجتماعي.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات التواصل عبر البريد الإلكتروني لمساعدتك في بناء علاقات قوية مع جمهورك

4. إنشاء تسلسلات المتابعة

يحتاج معظم العملاء المحتملين إلى 3-5 نقاط اتصال قبل أن يستجيبوا لطلبات العرض التوضيحي أو جداول المكالمات. تخطي المتابعة، وستفقد بشكل أساسي إيرادات محتملة.

لفهم أفضل، إليك ما تبدو عليه استراتيجية المتابعة المتوازنة وغير التدخلية:

المتابعة متى وماذا يجب أن تفعل مثال المتابعة الأولى أضف دليلًا اجتماعيًا أو دراسة حالة (بعد 3-5 أيام) مرحبًا [الاسم]، متابعةً لرسالتي الإلكترونية السابقة. لقد ساعدت للتو [شركة مشابهة] في حل [نفس التحدي]. وقد حققوا [نتيجة محددة] في غضون 30 يومًا. إليك دراسة الحالة: [رابط] المتابعة الثانية شارك موارد أو رؤى قيّمة (بعد أسبوع واحد) مرحبًا [الاسم]، عثرت على هذا [تقرير/أداة الصناعة] حول [الاتجاه ذي الصلة]. اعتقدت أنك ستجد القسم الخاص بـ [موضوع محدد] مثيرًا للاهتمام نظرًا لـ [سياق الشركة]. المتابعة الثالثة المحاولة الأخيرة مع الندرة أو الإلحاح (بعد 10-14 يومًا) مرحبًا [الاسم]، لم أتلق ردًا منك حتى الآن، لذا سيكون هذا آخر اتصال مني. إذا لم يكن الوقت مناسبًا، فلا تقلق. إذا احتجت إلى مساعدة في [مشكلة ما]، فأنت تعرف كيف تتصل بي.

لاحظ أن هذه الجداول الزمنية يجب تخصيصها حسب العميل المحتمل ومدى إلحاح المشكلة التي تحلها.

على سبيل المثال، إذا كنت تتواصل مع عميل تجزئة خلال موسم الأعياد، فمن المحتمل أن يكون مشغولاً للغاية بحيث لا يستطيع الرد، لذا من المنطقي تمديد فترات المتابعة.

إليك مثال على موجه يمكنك تجربته لإنشاء تسلسلات متابعة في ChatGPT: بناءً على بحثي حول [اسم العميل المحتمل]، قم بإنشاء ثلاث رسائل بريد إلكتروني متابعة لمحادثتنا حول [الموضوع الأصلي]. يجب أن تتخذ كل رسالة بريد إلكتروني زاوية مختلفة: (1) دليل اجتماعي باستخدام [شركة مماثلة]، (2) مشاركة مورد مفيد حول [اتجاه الصناعة]، و (3) تذكير نهائي مهذب. حافظ على نفس نبرة المحادثة وأشر إلى تفاصيل محددة من بحثي بشكل طبيعي.

5. دمج ChatGPT مع أداة البريد الإلكتروني

يمكن لـ ChatGPT كتابة رسائل بريد إلكتروني غير مطلوبة مخصصة لك، ولكن لا يمكنك إرسالها مباشرة من المنصة. ستحتاج إلى نسخ المحتوى الذي تم إنشاؤه ولصقه في أدوات البريد الإلكتروني الخاصة بك أو تحميله إلى جداول البيانات لإرساله بشكل مجمّع.

يمكنك دمج ChatGPT مع منصات التواصل الحالية أو CRM باستخدام أدوات مثل Zapier أو اتصالات API المباشرة. بهذه الطريقة، يمكنك الاستفادة من إمكانات كتابة البريد الإلكتروني في ChatGPT دون الحاجة إلى التبديل المستمر بين المنصات أو نسخ المحتوى يدويًا.

⭐ مكافأة: لا تقتصر فلاتر البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه على النظر إلى الحجم فحسب، بل إنها تبحث عن الأنماط. يمكن أن تؤدي سطور الموضوع المليئة بكلمات مثل مجاني، لفترة محدودة، تصرف الآن أو مضمون إلى وضع علامة على رسالتك الإلكترونية غير المرغوب فيها قبل قراءتها. أفضل آداب البريد الإلكتروني هي الكتابة بنبرة طبيعية وحوارية تبدو أصيلة وليست ترويجية.

6. اختبر رسائل البريد الإلكتروني الآلية وحسّنها

راقب رسائل البريد الإلكتروني الباردة وقم بتحليل ما ينجح وما لا ينجح.

يجب عليك تتبع: معدلات فتح البريد الإلكتروني، ومعدل التسقط، ومعدل الرد، والمقاييس الأخرى ذات الصلة لتحديد مدى نجاح رسائل البريد الإلكتروني الباردة.

لمعرفة الإصدار الأفضل أداءً، اختبر الجوانب التالية وحسّن مطالباتك بناءً على النتائج:

سطر الموضوع : الفضول مقابل الفائدة المباشرة، سطر الموضوع القائم على الأسئلة مقابل سطر الموضوع القائم على العبارات مقابل سطر الموضوع الذي يركز على الفائدة

الخطافات الافتتاحية : المراجع الشخصية (منشور LinkedIn، التمويل الأخير) مقابل بيانات نقاط الضعف

القيمة المقترحة : التركيز على عائد الاستثمار مقابل الإنتاجية مقابل تقليل المخاطر

طول البريد الإلكتروني : قصير ومؤثر (50-70 كلمة) مقابل سرد أطول قليلاً (120-150 كلمة)

CTAs: "حدد موعدًا لمكالمة سريعة" مقابل "هل تريدني أن أرسل لك المزيد من المعلومات؟"

ماذا لو كان بإمكان وكيل الذكاء الاصطناعي التعامل مع هذا سير العمل من البداية إلى النهاية؟ يمكن تخصيص وكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp بتعليمات لإنشاء مسودات أولية مثالية! اكتشف كيف.

مطالبات ChatGPT مجربة للتواصل البارد

فيما يلي مطالبات ChatGPT مجربة يمكنك توصيلها لإنشاء تواصل عالي الاستجابة.

موجه البريد الإلكتروني غير المطلوب ChatGPT باستخدام إطار عمل AIDA

استخدم هذا الموجه عندما تريد إنشاء رسائل بريد إلكتروني جذابة تثير اهتمام العملاء المحتملين قبل أن تطلب منهم حضور عروض توضيحية أو اجتماعات. تعمل بنية AIDA بشكل جيد بشكل خاص لتقديم حلولك إلى العملاء المحتملين الجدد الذين لا يعرفون شركتك بعد.

فيما يلي المطالبة واستجابة ChatGPT: تصرف ككاتب إعلانات B2B متمرس. أنا [مسمى وظيفتك] في [اسم الشركة]، وأتواصل مع [مسمى وظيفة العميل المحتمل] في [نوع الشركة المستهدفة]. اكتب رسالة بريد إلكتروني غير مطلوبة باستخدام إطار عمل AIDA الذي:

يبدأ بمقدمة جذابة حول [تحدي صناعي محدد]

يذكر كيف واجهت [شركة مماثلة] نفس التحدي

يُظهر التحول الذي حققوه: [نتيجة/مقياس محدد]

ينتهي بعبارة CTA غير ملحة لـ [الخطوة التالية المحددة] متطلبات إضافية: أشر إلى هذا التطور الأخير: [أخبار/إنجازات الشركة]

استخدم أسلوب محادثة يبدو طبيعيًا

لا تتجاوز 130 كلمة

أنشئ ثلاثة أشكال مختلفة لسطر الموضوع مع التركيز على نقاط الضعف لدى العميل المحتمل

أضف عناصر نائبة لـ [اسم الشركة] و[اسم العميل المحتمل]

نقاط ضعف الجمهور المستهدف: [اذكر 2-3 تحديات محددة] الرد

موجه البريد الإلكتروني البارد ChatGPT لإعادة تنشيط العملاء المحتملين غير النشطين

تساعد هذه المطالبة محترفي المبيعات على إعادة جذب العملاء المحتملين الذين توقفوا عن التواصل بعد إبداء اهتمامهم في البداية. وهي فعالة مع العملاء المحتملين الذين أبدوا اهتمامًا ولكنهم توقفوا عن الرد على المتابعات.

فيما يلي موجه ورد ChatGPT: أنت متخصص في استعادة المبيعات وتساعدني في إعادة جذب العملاء المحتملين الذين أبدوا اهتمامًا في السابق. اكتب رسالة بريد إلكتروني غير مطلوبة لإعادة التفاعل بحيث: اعترف بالصمت دون أن يكون متطفلاً: "أعلم أن التوقيت لم يكن مناسبًا..."

يذكر تطورًا جديدًا: [تحديث المنتج الأخير/تغيير الصناعة]

مشاركة أدلة اجتماعية جديدة: [نجاح عميل جديد/دراسة حالة]

تقدم شيئًا ذا قيمة: [مورد/أداة/رؤية]

يستخدم نهج "المحاولة الأخيرة" مع فائدة حقيقية

يتضمن مخرجًا سهلاً: "إذا تغيرت الأولويات، فلا تقلق"

لا يتجاوز 110 كلمة سياق حول العميل المحتمل: آخر تفاعل: [وصف موجز للمحادثة السابقة]

التحدي الرئيسي الذي يواجههم: [نقطة ضعف محددة ذكرواها]

الوقت منذ آخر اتصال: [المدة]

الصناعة: [قطاعهم] الرد

موجه البريد الإلكتروني البارد ChatGPT لمتابعة عرض المنتج

استخدم هذا بعد أن يحضر العملاء المحتملون العرض التوضيحي الخاص بك ولكنهم لم يتخذوا الخطوة التالية. تقوم المطالبة بإنشاء رسائل بريد إلكتروني للمتابعة تعالج الترددات الشائعة بعد العرض التوضيحي مع الحفاظ على الزخم.

إليك موجه ChatGPT ورده: تصرف كخبير مبيعات استشاري. لقد انتهيت للتو من عرض توضيحي للمنتج مع [اسم العميل المحتمل] من [اسم الشركة] وأحتاج إلى متابعة فعالة. اكتب رسالة بريد إلكتروني متابعة تجريبية تتضمن ما يلي: اشكرهم على وقتهم خلال مناقشة [موضوع العرض التوضيحي].

يعالج الشاغل المحدد الذي أثاروه: [اعتراض/سؤال محدد]

يوفر قيمة إضافية: [مورد/دراسة حالة ذات صلة]

اقتراح خطوة تالية واضحة: [جدول زمني للتنفيذ/برنامج تجريبي]

يخلق إحساسًا لطيفًا بالاستعجال حول [العامل الموسمي/احتياجات العمل]

يحافظ على نبرة استشارية، وليس لغة مبيعات ضاغطة

لا يتجاوز 120 كلمة سياق العرض التوضيحي: الميزات الرئيسية التي أبدوا اهتمامًا كبيرًا بها: [ميزات محددة]

الجدول الزمني للتنفيذ: [الجدول الزمني الذي ذكروا]

عملية اتخاذ القرار: [من غيرك يشارك في هذه العملية]

المنافس الرئيسي الذي يفكرون فيه: [إذا تم ذكره] الرد

فيما يلي بعض الأمثلة المختصرة التي يمكنك اتباعها عندما لا تتوفر لديك تفاصيل شاملة أو وقت كافٍ لإنشاء سياق:

موجه البريد الإلكتروني البارد ChatGPT لتوليد العملاء المحتملين

اكتب رسالة بريد إلكتروني غير مطلوبة لتوليد عملاء محتملين تستهدف [الشخصية المثالية للعميل] في [نوع الشركة]. عالج التحدي الرئيسي الذي يواجههم بـ [نقطة ضعف محددة]، واذكر [إنجازات الشركة الأخيرة]، واطلب إجراء مكالمة استكشافية قصيرة. اجعل عدد الكلمات أقل من 120 كلمة مع دعوة لاتخاذ إجراء غير ملحة.

موجه البريد الإلكتروني البارد ChatGPT لعرض المنتج

اكتب مسودة بريد إلكتروني لطلب عرض توضيحي للمنتج إلى [المسمى الوظيفي للعميل المحتمل]، مع إبراز كيفية حل [اسم المنتج] لمشكلة [مشكلة عمل محددة]. أدرج نتيجة دراسة حالة ذات صلة واختتم بجدولة عرض توضيحي مدته 15 دقيقة. استخدم أسلوبًا محادثيًا، بأقل من 100 كلمة.

موجه البريد الإلكتروني البارد ChatGPT للتجربة المجانية

أنشئ بريدًا إلكترونيًا لدعوة تجريبية مجانية لـ [الجمهور المستهدف] مع التركيز على الميزة الرئيسية لـ [الميزة/الحل الرئيسي]. عالج مشكلتهم المتعلقة بـ [تحدي محدد] وأضف رابطًا واضحًا للتسجيل في النسخة التجريبية. اجعل عدد الكلمات 90 كلمة كحد أقصى مع الإشارة إلى الطابع العاجل.

مطالبة بريد إلكتروني غير مطلوب من ChatGPT لطلب المساهمة في منشور ضيف

اكتب رسالة بريد إلكتروني للتواصل مع [اسم الموقع] تشير إلى مقالهم الأخير حول [الموضوع]. اقترح ثلاثة أفكار محددة للعناوين الرئيسية المتعلقة بـ [مجال خبرتك] واذكر [مؤهلاتك/إنجازاتك]. نبرة مهنية، أقل من 130 كلمة.

موجه البريد الإلكتروني البارد ChatGPT لتقديم منتج

أنشئ بريدًا إلكترونيًا لتقديم منتج [منتج/خدمة جديدة] يستهدف [صناعة معينة]. ركز على الميزة الأساسية لـ [القيمة الرئيسية المقترحة]، واستخدم الدليل الاجتماعي من [عميل مشابه]، وأدرج دعوة لاتخاذ إجراء غير ملزمة. حافظ على أسلوب المحادثة.

موجه البريد الإلكتروني البارد ChatGPT لصفقات الشراكة التابعة

قم بصياغة رسالة بريد إلكتروني لاقتراح شراكة تابعة لـ [اسم الشركة] تشرح كيف يتوافق الترويج لـ [منتجك/خدمتك] مع جمهورهم من [الشريحة السكانية المستهدفة]. قم بتضمين هيكل العمولة والمزايا المتبادلة. حافظ على نبرة تعاونية، في أقل من 110 كلمة.

قيود استخدام ChatGPT للرسائل البريدية غير المطلوبة

عند استخدامه بشكل صحيح، يعمل ChatGPT بشكل جيد في إنشاء المحتوى. ولكن عندما تريد أتمتة التواصل البارد من البداية إلى النهاية، فإنه يقصر في أداء مهمته.

فيما يلي قيود ChatGPT على أتمتة رسائل البريد الإلكتروني الباردة التي يجب أن تكون على دراية بها:

نقص البيانات في الوقت الفعلي

لا يتمتع ChatGPT بإمكانية الوصول المباشر إلى بيانات العملاء المحتملين ما لم تقم بدمجه مع CRM أو أدوات الإثراء الخاصة بك. لا يمكنه سحب أحدث أنشطة العميل المحتمل على LinkedIn أو التمويل الأخير للشركة أو تغيير الوظيفة دون أن تزوده أنظمة إضافية بالسياق.

جودة إخراج غير متسقة

عند استخدام ChatGPT، يعمل أعضاء الفريق بشكل منفرد. يجرب كل منهم مطالباته الخاصة، ولا توجد طريقة واحدة لمعرفة ما نجح وما لم ينجح. وهذا يحد من قدرة المؤسسة على إنشاء قاعدة بيانات لنماذج رسائل البريد الإلكتروني المثبتة فعاليتها في المبيعات والتي يمكنها توليد ردود موثوقة.

بالإضافة إلى ذلك، ينتج ChatGPT جودة ونبرة متفاوتة للبريد الإلكتروني حتى في حالة المطالبات المتطابقة. بدون حلقات تغذية راجعة مدمجة أو بيانات أداء، يصعب تحسين القوالب بشكل منهجي.

نسخ ولصق سير العمل

يقوم ChatGPT بإنشاء رسائل البريد الإلكتروني واحدة تلو الأخرى، مما يتطلب منك نسخ كل رسالة بريد إلكتروني إلى أدوات البريد الإلكتروني أو CRM الخاصة بك. يصبح هذا الأمر مملًا للغاية بسرعة عندما تحتاج إلى إرسال مئات من رسائل البريد الإلكتروني الباردة المخصصة. يؤدي التبديل المستمر بين المنصات إلى حدوث أخطاء وتناقضات في حملاتك. بمعنى آخر، كل مساحة عمل تعاني من توسع العمل.

❗ تحذير: قد يواجه فريقك مشكلة التبديل بين التطبيقات. فالتنقل بين الأدوات كل 47 ثانية يقلل من التركيز، ويؤدي إلى إرهاق ذهني خفي، ويؤدي إلى ضياع ساعات الإنتاجية بنهاية اليوم.

لا توجد إمكانيات لتتبع الحملات

لا يمكن للمنصة تتبع فتح الرسائل الإلكترونية أو معدلات الرد أو قياس فعالية الحملة. تفقد القدرة على معرفة المطالبات التي تولد استجابات أفضل أو سطور الموضوع التي تحقق أفضل أداء. وهذا يجعل من الصعب تحسين استراتيجية البريد الإلكتروني البارد أو إثبات عائد الاستثمار للمساهمين.

عدم وجود جدولة مدمجة

يمكن لـ ChatGPT كتابة رسائل البريد الإلكتروني الباردة الخاصة بك، ولكن لا يمكنه إرسالها تلقائيًا. يجب عليك جدولة كل بريد إلكتروني يدويًا أو إعداد تسلسلات في أدوات منفصلة. وهذا يعني عدم وجود تذكيرات متابعة آلية بناءً على سلوك العملاء المحتملين. تصبح عملية رعايتك مجزأة، وتفقد العملاء المحتملين.

📮 ClickUp Insight: تشير نتائج استطلاعنا حول فعالية الاجتماعات إلى أن العاملين في مجال المعرفة قد يقضون ما يقرب من 308 ساعات أسبوعيًا في اجتماعات في مؤسسة تضم 100 شخص! ولكن ماذا لو كان بإمكانك تقليل وقت الاجتماعات هذا؟ تقلل مساحة العمل الموحدة والدردشة المتصلة في ClickUp بشكل كبير من الاجتماعات غير الضرورية! 💫 نتائج حقيقية: حقق عملاء مثل Trinetix انخفاضًا بنسبة 50٪ في الاجتماعات من خلال مركزية وثائق المشروع وأتمتة سير العمل وتحسين الرؤية بين الفرق باستخدام تطبيقنا الشامل للعمل. تخيل استعادة مئات الساعات الإنتاجية كل أسبوع!

كيفية استخدام ClickUp لأتمتة رسائل البريد الإلكتروني الباردة

بالتأكيد، ChatGPT أداة مفيدة لكتابة رسائل البريد الإلكتروني، ولكنها تقصر في الجانب التشغيلي. بدون ميزة الإرسال المدمجة أو تتبع الردود أو المتابعة التلقائية، عليك استخدام عدة أدوات لتنفيذ حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك.

ClickUp هي الأداة المثالية لك هنا. باعتبارها أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، فإنها تعمل على أتمتة العملية بأكملها بما يتجاوز الكتابة.

بينما يتيح لك صياغة رسائل البريد الإلكتروني باستخدام ChatGPT مباشرةً داخل مساحة العمل الخاصة بك، فإنه يسهل إدارة الحملات المتكاملة من خلال دمج كل معارفك وتطبيقاتك ومحادثاتك ووثائقك في مكان واحد.

إليك كيفية استخدام ClickUp لأتمتة التواصل عبر البريد الإلكتروني البارد:

أنشئ مساحة عمل الحملة باستخدام نموذج حملة البريد الإلكتروني

احصل على نموذج مجاني نفذ حملات بريد إلكتروني غير مطلوبة ناجحة باستخدام نموذج حملة البريد الإلكتروني من ClickUp.

يوفر لك نموذج حملة البريد الإلكتروني من ClickUp إطارًا منظمًا لتنظيم عملية التواصل البارد بالكامل. اعتبره مركز القيادة الخاص بك حيث يوجد مكان لكل عميل محتمل وبريد إلكتروني ومتابعة ومقياس حملة.

مع هذا النموذج، تحصل على مركز حملات مسبق الإنشاء. مما يعني أنك لست بحاجة إلى إنشاء أنظمة تتبع من الصفر أو التساؤل عن المكان الذي توقفت فيه مع كل عميل محتمل.

إليك كيف يساعدك هذا النموذج:

تتبع مخصص: يتيح لك القالب تتبع حملات البريد الإلكتروني وإدارتها باستخدام يتيح لك القالب تتبع حملات البريد الإلكتروني وإدارتها باستخدام حقول مخصصة متنوعة مثل رابط نسخ البريد الإلكتروني ومعدل الإكمال ونوع البريد الإلكتروني والموضوع ورابط تصميم البريد الإلكتروني.

مراقبة واضحة للتقدم: تتيح لك تتيح لك الحالة المخصصة في ClickUp تتبع تقدم كل عميل محتمل من خلال توفير رؤية واضحة لمكانته في التسلسل الخاص بك.

خيارات عرض متعددة: قم بتصور حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك وانتقل بسهولة بين قم بتصور حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك وانتقل بسهولة بين طرق العرض المختلفة في ClickUp، مثل طريقة عرض اللوحة لرؤية جهات الاتصال حسب خطوات التسلسل، أو طريقة عرض القائمة لرؤية بيانات العملاء المحتملين في صفوف منظمة، أو طريقة عرض التقويم لتصور تواريخ الإرسال المجدولة وجداول المتابعة.

تعيين المهام والجدولة: قم بتعيين مهام محددة للعملاء المحتملين أو الحملات لأعضاء الفريق مع تحديد مواعيد نهائية واضحة

الإشعارات التلقائية: قم بإعداد تنبيهات لإعلام أعضاء الفريق عندما ينتقل العملاء المحتملون بين المراحل أو يقترب موعد نهائي.

إدارة رسائل البريد الإلكتروني باستخدام إدارة المشاريع

تتبع رسائل البريد الإلكتروني غير المطلوبة وقم بإدارتها بفعالية باستخدام ClickUp Email Project Management

مع ClickUp، لن تحتاج إلى التبديل باستمرار بين بريدك الإلكتروني وأداة إدارة المشاريع لتتبع الردود.

تربط إدارة مشاريع البريد الإلكتروني في ClickUp حساب Gmail أو Outlook أو Office 365 أو IMAP الخاص بك مباشرة بمساحة العمل الخاصة بك. أرسل واستقبل رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من داخل ClickUp.

إليك كل ما يمكنك القيام به من خلال تكامل البريد الإلكتروني في مساحة عمل ClickUp الخاصة بك:

تحويل الردود إلى مهام: قم بإعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني المحتملة إلى العنوان الفريد لحملتك وحوّل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام مفصلة مباشرة من صندوق الوارد الخاص بك.

مركزية المحادثات مع العملاء المحتملين: استيراد سلاسل الرسائل الإلكترونية بالكامل إلى مهام حملة محددة حتى يتمكن فريقك من مراجعة سجل المحادثات بالكامل قبل صياغة الردود أو جدولة عروض المنتجات التوضيحية.

جدولة مهام المتابعة: أنشئ مهام مع تواريخ البدء والاستحقاق وقم بتعيينها لأعضاء الفريق المعنيين مباشرة من صندوق الوارد الخاص بك.

إرسال رسائل البريد الإلكتروني من مساحة عمل ClickUp: قم بكتابة وإرسال رسائل البريد الإلكتروني الصادرة مباشرةً من قم بكتابة وإرسال رسائل البريد الإلكتروني الصادرة مباشرةً من ClickUp Tasks

صياغة وتخصيص رسائل البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي

قم بتخصيص تسلسلات البريد الإلكتروني لعملائك المحتملين باستخدام ClickUp Brain

تقدم ClickUp ClickUp Brain، وهو ذكاء اصطناعي أصلي يتكامل مع بيئة ClickUp بالكامل. يتمتع هذا الذكاء الاصطناعي بفهم سياقي لعملائك المحتملين وحملاتك التسويقية.

لذلك، عندما تطلب من ClickUp Brain كتابة رسالة بريد إلكتروني لعميل محتمل، يمكنه استخراج المعلومات ذات الصلة من بطاقة المهام وملاحظات الاجتماعات والأبحاث المخزنة لكتابة رسائل بريد إلكتروني غير مطلوبة قوية.

يساعدك فهم Brain للسياق في:

أتمتة البحث: يمكنه سحب بيانات الشركة ونقاط الضعف من المصادر المتصلة مثل تكاملات CRM وقواعد بيانات العملاء المحتملين دون الحاجة إلى البحث اليدوي.

تحسين الأداء: يمكنه إنشاء تنويعات في سطر الموضوع بناءً على مقاييس حملتك ومعدلات الفتح المخزنة في ClickUp.

بناء التسلسل: يمكن لـ Brain إنشاء رسائل بريد إلكتروني للمتابعة من خلال الرجوع تلقائيًا إلى المحادثات السابقة وسلاسل الرسائل الإلكترونية.

ذكاء القوالب: يتعلم Brain من رسائل البريد الإلكتروني الأفضل أداءً ليقترح تحسينات للحملات الجديدة.

يمكنك زيادة سرعة إنشاء رسائل البريد الإلكتروني غير المطلوبة باستخدام Talk-to-Text من ClickUp Brain MAX. أملي أفكارك حول العملاء المحتملين وأفكار البريد الإلكتروني، ودعه يحول ملاحظاتك المنطوقة إلى رسائل بريد إلكتروني غير مطلوبة منظمة ومخصصة باستخدام سياق مساحة العمل الخاصة بك.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Docs لإنشاء مكتبة مركزية لأفضل نماذج وقوالب البريد الإلكتروني أداءً. قم بتوثيق النماذج التي تحقق أفضل معدلات استجابة لمختلف الصناعات أو أنواع العملاء المحتملين، ثم شارك قاعدة المعرفة هذه مع فريق المبيعات بأكمله للحصول على نتائج متسقة.

اضبط الأتمتة لتشغيل التسلسلات على الطيار الآلي

قم بتشغيل الأتمتة التي تحتاجها أو قم بتخصيص القواعد عبر الذكاء الاصطناعي بناءً على سير عملك.

باستخدام ClickUp Automations، يمكنك إنشاء تسلسلات بريد إلكتروني آلية يتم تشغيلها بناءً على إجراءات العملاء المحتملين.

يوفر ClickUp أداة إنشاء أتمتة بالسحب والإفلات لإنشاء تسلسلات معقدة بدون الحاجة إلى كتابة أي أكواد برمجية. اشرح خطوات الأتمتة بلغة بسيطة، وها أنت ذا. لقد فهمت.

فيما يلي جدول يوضح لك ما يجب أتمتته في تسلسل رسائل البريد الإلكتروني الباردة:

نوع الأتمتة ماذا يفعل محفزات قائمة على الحالة أرسل رسائل بريد إلكتروني مختلفة عندما ينتقل العملاء المحتملون بين مراحل مسار المبيعات المتابعات المؤجلة زمنياً أرسل رسائل البريد الإلكتروني المتابعة تلقائيًا بعد فترات زمنية محددة دون الحاجة إلى الجدولة اليدوية ردود المشاركة قم بتشغيل إجراءات مختلفة بناءً على فتح الرسائل الإلكترونية أو النقرات أو الردود من العملاء المحتملين. تعيين المهام قم بتعيين العملاء المحتملين تلقائيًا لأعضاء الفريق عندما يظهرون إشارات شراء أو يطلبون عروضًا توضيحية

💡 نصيحة احترافية: استخدم وكلاء الطيار الآلي المخصصين من ClickUp لأتمتة مهام متابعة محددة للرسائل البريدية الباردة، مثل التحديث التلقائي لحالة العميل المحتمل عندما ينخفض التفاعل عبر البريد الإلكتروني إلى ما دون الحد الأدنى، أو تشغيل تسلسلات إعادة التفاعل المخصصة بناءً على تغييرات الحقول المخصصة. أتمتة أجزاء من تسلسلات البريد الإلكتروني باستخدام وكلاء ClickUp Autopilot

مكافأة: نصائح لتحسين أداء رسائل البريد الإلكتروني الباردة باستخدام الذكاء الاصطناعي

بينما يساعد ChatGPT في كتابة رسائل بريد إلكتروني غير مطلوبة بشكل أفضل، فإن أداءك العام يعتمد على مدى استراتيجيتك في استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية التواصل بأكملها.

فيما يلي بعض النصائح لتحسين أداء رسائل البريد الإلكتروني غير المطلوبة بشكل عام باستخدام الذكاء الاصطناعي:

أنشئ مكتبات مطالبات حسب نوع الحملة: أنشئ مجموعة من المطالبات المختبرة لمختلف السيناريوهات، مثل عروض المنتجات والشراكات ورسائل البريد الإلكتروني لإعادة التنشيط، واستخدمها بشكل متسق.

استخدم الذكاء الاصطناعي لتجميع أبحاث العملاء المحتملين: أدخل في ChatGPT عدة نقاط بيانات عن العميل المحتمل (منشورات LinkedIn وأخبار الشركة والإنجازات الحديثة) واطلب منه تحديد زاوية التخصيص الأكثر صلة.

أضف طبقة من التحقق البشري على مخرجات الذكاء الاصطناعي: قم بإعداد عملية مراجعة سريعة حيث يقوم أعضاء الفريق بمسح رسائل البريد الإلكتروني التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للكشف عن التفاصيل الملفقة وعدم التوافق في صوت العلامة التجارية.

قم بعملية هندسة عكسية للرسائل الإلكترونية الناجحة للمنافسين: أدخل الرسائل الإلكترونية الباردة عالية الأداء من مجالك في ChatGPT واطلب منه تحليل الهيكل والنبرة وتقنيات الإقناع.

إعداد إنشاء رسائل البريد الإلكتروني بناءً على المشغلات: أنشئ سير عمل آليًا لرسائل البريد الإلكتروني يولد رسائل بريد إلكتروني جديدة بناءً على إجراءات محددة من العملاء المحتملين أو تغييرات في البيانات في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.

تنفيذ تحسين وقت الإرسال المدعوم بالذكاء الاصطناعي: استخدم أدوات تحلل أنماط تفاعل العملاء المحتملين وتقوم تلقائيًا بجدولة رسائل البريد الإلكتروني غير المطلوبة في الوقت الذي من المرجح أن يفتح فيه كل مستلم الرسالة ويقوم بالرد عليها.

إنشاء تصنيف وتوجيه آلي للردود: استخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل وتصنيف ردود العملاء المحتملين تلقائيًا حسب مستوى الاهتمام أو نوع الاعتراض، وتوجيهها إلى أعضاء الفريق المناسبين مع اقتراح الخطوات التالية.

إليك كيفية استخدام ClickUp لأتمتة سير عملك.

💡 نصيحة احترافية: وفقًا لـ Siege Media، فإن أفضل وقت في اليوم لإرسال رسائل البريد الإلكتروني غير المطلوبة هو بين الساعة 9 صباحًا و 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. في بعض الأحيان، تكون أبسط طريقة لفتح رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك هي إرسالها في الوقت المناسب.

أتمتة حملات البريد الإلكتروني غير المطلوب باستخدام ClickUp

يُنشئ ChatGPT رسائل بريد إلكتروني فعالة عندما يتم تزويده بالسياق والمطالبات ذات الصلة. ولكن، لماذا تستخدمه كأداة مستقلة عندما يوفر ClickUp إمكانية الوصول إلى أحدث نموذج ChatGPT مباشرة من داخل مساحة العمل الخاصة به؟

باستخدام ClickUp، يمكنك إدارة سلسلة رسائل البريد الإلكتروني غير المطلوبة بالكامل دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات. يمكن لمساحة العمل المتكاملة هذه التي تعمل بالذكاء الاصطناعي: كتابة رسالة بريد إلكتروني دون الحاجة إلى إدخال بيانات العملاء المحتملين يدويًا، وجدولة سلسلة المتابعة، وتتبع نتائج الحملة — كل ذلك في مساحة عمل واحدة.

سجل في ClickUp مجانًا وأتمت حملات البريد الإلكتروني غير المطلوب.