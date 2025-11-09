تقوم أكثر من 60٪ من الشركات بمراجعة OKRs الخاصة بها مرتين على الأقل شهريًا. ولكن هل هذا كافٍ حقًا؟ إن مراجعة الأهداف كل يوم لن يؤدي إلا إلى إبطاء عملنا، ولكن تركها لأسابيع متتالية يجعل من السهل الانحراف عن المسار.

لهذا السبب، فإن برنامج إدارة المشاريع المصمم على أساس سير عمل OKR مهم. فهو يربط بين الأهداف التي نضعها والعمل اليومي الذي يملأ جداولنا.

في هذه المقالة، سنبحث كيف يمكن أن يساعد الجمع بين OKR وإدارة المشاريع الفرق على الحفاظ على تركيزها وقياس التقدم بوضوح والتقدم نحو تحقيق نتائج مهمة.

قالب إطار عمل OKR من ClickUp في بساطته. فهو يخلق لغة مشتركة بين الفرق المختلفة، لذا سواء كنت تطلق منتجًا جديدًا أو تخطط لحملة أو تعمل على تحسين تجربة العملاء، فإن الجميع يعرفون كيف تتناسب جهودهم مع الصورة الأكبر.

أفضل 3 برامج لإدارة المشاريع مصممة على أساس سير عمل OKR في لمحة

فيما يلي مقارنة سريعة بين أفضل أدوات إدارة المشاريع سهلة الاستخدام لمساعدتك في اختيار الأداة المناسبة بناءً على بعض الميزات الرئيسية والميزات الإضافية والأسعار وتقييمات المستخدمين.

إليك الجدول المعدل بعد حذف العمود الأخير ودمج الإيجابيات/السلبيات في عمود واحد:

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الإيجابيات والسلبيات الأسعار* ClickUp إدارة مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي تربط الأهداف والنتائج الرئيسية بالعمل اليومي أهداف مرتبطة بالمهام وتحديث التقدم تلقائيًا، ولوحات معلومات مخصصة لرؤية OKR، وClickUp Brain لاقتراحات OKR وملخصات آلية. المزايا: مساحة عمل شاملة للوثائق والمهام والأهداف. قوالب قوية وعروض مرنة. ذكاء اصطناعي مفيد لتقليل التحديثات اليدوية العيوب: للحصول على أفضل النتائج، يلزم إعداد وتسمية مدروسين، وبعض الخيارات المتقدمة تستغرق وقتًا للتعلم خطط مجانية؛ تخصيصات للمؤسسات Weekdone أهداف OKR ربع سنوية مع عمليات تحقق أسبوعية بسيطة ومتابعة تقدم الفريق تسلسل هرمي مرئي لـ OKR ومواءمته عبر الشركة والفرق والأفراد، وتقارير تخطيط أسبوعية وتذكيرات آلية، واستطلاعات رأي، ومقابلات فردية، وأدوات لتقديم الملاحظات من أجل تعزيز المشاركة. خريطة استراتيجية لتصور الأهداف الاستراتيجية، ولوحات KPI جنبًا إلى جنب مع OKRs مع المبادرات والتسجيلات، و1:1s، والمراجعات، والنبض، والتقدير للأداء. مجاني؛ أسعار مخصصة Perdoo ربط OKRs بصحة KPI وخريطة استراتيجية حية خريطة استراتيجية لتصور الأهداف الاستراتيجية، ولوحات KPI جنبًا إلى جنب مع OKRs مع المبادرات والتحقق، و 1:1s، والمراجعات، والنبض، والثناء على سياق الأداء. المزايا: جسر واضح بين الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية وأهداف OKR، وهيكل جيد للتوافق على مستوى الشركة، وتلميحات مفيدة، وتقارير العيوب: منحنى التعلم عند نمذجة الركائز ومؤشرات الأداء الرئيسية وأهداف OKR، وقد تقضي المؤسسات الكبيرة وقتًا في ضبط الأدوار والأذونات مجاني؛ يبدأ من 7.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة المشاريع المصممة على أساس سير عمل OKR؟

تبدأ العديد من الفرق بنوايا حسنة عند اعتماد إطار عمل OKR، ولكن غالبًا ما يصعب الالتزام به بعد الربع الأول. حاولت معظم الشركات في مختلف القطاعات والأحجام إضفاء الطابع الرسمي على OKR، لكنها واجهت صعوبات في الحفاظ عليها.

وهنا تكمن أهمية اختيار برنامج إدارة المشاريع المناسب. فالأداة المناسبة تجعل OKR عملية بدلاً من أن تكون طموحة من خلال ربطها مباشرة بالمشاريع والمهام والتقدم اليومي. ابحث عن العناصر التالية:

اسمح بإنشاء وربط الأهداف والنتائج الرئيسية بشكل واضح

دعم التوافق المتسلسل بين القيادة والفرق والأفراد

توفر تتبع التقدم في الوقت الفعلي من خلال لوحات تحكم بسيطة وأشرطة تقدم مرئية.

تمكين التعاون من خلال المساحات المشتركة والتحديثات ودورات التغذية الراجعة

يمكنك دمجها بسهولة مع أدوات مثل Microsoft Teams وتخصيصها لتناسب سير العمل الفريد الخاص بك.

أفضل 3 برامج لإدارة المشاريع مصممة على أساس سير عمل OKR

في حين أن بعض الأدوات تدعي أنها تساعد في OKR، إلا أن فعاليتها محدودة. وهذا يترك الفرق عالقة بين جداول البيانات وأدوات الدردشة ولوحات المهام، مما يؤدي إلى انتشار الأدوات.

تجمع برامج إدارة المشاريع والمهام الثلاثة التي سنستكشفها هنا بين إدارة المشاريع وسير عمل OKR، بحيث تظل الأهداف مرتبطة بالعمل اليومي الذي يدفعها إلى الأمام.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

قم بتحميل وثيقة استراتيجية واحصل على OKRs التي تتوافق مع أولويات عملك، والتي يقترحها ClickUp Brain

عندما يتعلق الأمر بسد الفجوة بين OKRs الكبيرة والملهمة والعمل اليومي الذي يحققها بالفعل، فإن ClickUp تبرز بهدوء.

باعتباره أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، تجمع بين جميع تطبيقات العمل والبيانات وسير العمل، فإنه يقضي على جميع أشكال التشتت في العمل ليوفر سياقًا كاملاً ومكانًا واحدًا للعمل المشترك بين البشر والوكلاء.

بينما قد تقتصر الأدوات الأخرى على سرد الأهداف أو إنشاء لوحات معلومات، فإن ClickUp يحافظ على تلك الأهداف حية من خلال ربطها بالعمل الذي تقوم به بالفعل. بالنسبة للفرق التي كافحت من أجل جعل OKR تستمر لأكثر من ربع واحد، قد يبدو هذا وكأنها وجدت أخيرًا إيقاعًا منطقيًا.

رؤية ومساءلة في الوقت الفعلي مع لوحات معلومات ClickUp

بمجرد إعداد OKRs، يمكنك إنشاء لوحات معلومات ClickUp مخصصة لإعداد تقارير داخلية وخارجية مفصلة. يمكنك إنشاء لوحات معلومات مخصصة للأهداف الفردية أو OKRs، أو لوحة معلومات رئيسية لتتبعها جميعًا على مستوى الشركة.

خذ مدير المبيعات على سبيل المثال. قد تعرض لوحة التحكم الخاصة به أهداف OKR للمبيعات الفصلية، وحالة خط الأنابيب، وإدارة الأداء الفردي. مع تقدم الصفقات، يتم تحديث لوحة التحكم تلقائيًا. بدلاً من التسويف حتى نهاية الفصل، يقومون على الفور بتحديد المجالات التي تتطلب الدعم.

يمكنك أيضًا إنشاء بطاقات لتتبع اتجاهات OKR. إليك بعض البطاقات التي ستساعدك في ذلك:

بطاقة النص: استخدم بطاقة النص لتدوين اتجاهات OKR والتحديثات الأسبوعية والعوائق.

بطاقة الحساب : تتبع عدد الأهداف قيد التنفيذ والنتائج الرئيسية والأهداف المكتملة تتبع عدد الأهداف قيد التنفيذ والنتائج الرئيسية والأهداف المكتملة

بطاقة المحفظة : احصل على نظرة عامة على التقدم الإجمالي لـ OKR احصل على نظرة عامة على التقدم الإجمالي لـ OKR

بطاقات المخططات الدائرية/الشريطية : تصور تقدم OKR حسب المكلف أو القسم أو فئات أخرى تصور تقدم OKR حسب المكلف أو القسم أو فئات أخرى

بطاقة قائمة المهام : الوصول السريع إلى العروض المفلترة لمهام وقوائم OKR الخاصة بك الوصول السريع إلى العروض المفلترة لمهام وقوائم OKR الخاصة بك

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بسهولة تصدير بيانات البطاقة (PDF، CSV، إلخ) لمشاركة تحديثات OKR مع الأطراف المعنية خارج ClickUp.

🎥 هل أنت مدير مشروع وترغب في إنشاء لوحات معلومات مخصصة لأول مرة؟ ألقِ نظرة هنا:

جرب OKRs المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإعداد التقارير باستخدام ClickUp Brain

قم بصياغة ملخص أسبوعي للتقدم المحرز والمخاطر وأهم الأحداث لفريقك باستخدام ClickUp Brain

ما يميز ClickUp هو كيفية استخدامه للذكاء الاصطناعي من خلال ClickUp Brain لتسهيل تشكيل OKRs وإدارتها.

اقترح OKRs عن طريق مسح مستندات الاستراتيجية الحالية أو ملاحظات الاجتماعات واستخراج الموضوعات التي تناسب أولوياتك.

قم بإنشاء تقارير التقدم بنفسك، مع إبراز ما يسير على الطريق الصحيح وما يحتاج إلى اهتمام.

اقترح الخطوات التالية وذكّر الفريق بلطف بالمهام المتأخرة المرتبطة بالنتائج الرئيسية.

غالبًا ما توفر فرق إدارة المشاريع التي تستخدم ClickUp Brain حوالي 1.1 يومًا كل أسبوع وتكمل العمل بسرعة أكبر 3 مرات. هذا هو الوقت الذي يمكنك قضاؤه في الاقتراب من أهدافك بدلاً من الجلوس في اجتماعات تحديث لا نهاية لها.

احصل على جميع المعلومات التي تحتاجها على الفور واحصل على رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومدعومة بالبيانات في نظامك البيئي باستخدام ClickUp Brain

📌 مثال: تخيل فريق منتج يقوم بتحميل خارطة الطريق السنوية. يمكن لـ ClickUp Brain اقتراح OKRs مثل "تقليل معدل ترك العملاء بنسبة 10٪" أو "إصدار تطبيق الجوال v2 بحلول الربع الثالث"، مع KRs مقترحة ومهام مرتبطة. مع تقدم الربع، يقوم Brain بإنشاء ملخصات أسبوعية قصيرة للفريق، توضح بالضبط أين هم على المسار الصحيح وأين يحتاجون إلى الاهتمام.

مكافأة: كيف تنظم سير عمل OKR في ClickUp؟ يسهل النهج المنظم للهرم الهرمي لـ ClickUp مواءمة أهدافك وتتبع التقدم المحرز وإبقاء الجميع مسؤولين. أنشئ مساحة واحدة لجميع أهدافك و OKRs، لتوفير مكان موحد للمساءلة والشفافية.

نوصي بإنشاء مجلدات للأهداف و OKRs على مستوى الشركة أو القسم أو الفصل أو المنطقة. بناءً على طبيعة عملك، قد يكون الجمع بينها هو الحل المثالي.

ستعتمد القوائم التي تنشئها على تنظيم المجلدات لديك. على سبيل المثال، يمكن أن يحتوي مجلد الأهداف والمؤشرات OKR القائم على المنطقة على قائمة لكل منطقة. بعد ذلك، قم بإنشاء مهمة واحدة لكل هدف أو OKR. هذا يجعل التتبع بسيطًا ويجمع كل المناقشات حول المشروع في مكان واحد، مما يقلل من التأخير وفقدان السياق.

للوصول السريع، يمكنك إنشاء عرض مستند في مساحة OKR أو المجلدات أو القوائم، اعتمادًا على كيفية تنظيم التسلسل الهرمي . في هذا المستند، يمكنك تتبع جداول أعمال الاجتماعات الاستراتيجية وتحويل الملاحظات إلى مهام قابلة للتنفيذ.

التعاون والتخصيص لفرق متنوعة داخل ClickUp

تم تصميم ClickUp ليكون مرنًا. يمكنك ترك تعليقات على الأهداف ومشاركة التحديثات في الوقت الفعلي وربطه بأدوات مثل Microsoft Teams أو Slack. بالإضافة إلى ذلك، يوفر ClickUp ميزة ClickUp Chat المدمجة في سير عمل إدارة المشاريع.

تواصل بشكل غير متزامن مع زملائك وفريقك في مكان عملك مباشرةً باستخدام ClickUp Chat.

إليك كيفية تأثير هذه المرونة على مختلف القطاعات:

الشركات الناشئة: يمكن للمؤسسين مواءمة أهداف المنتجات والمبيعات والتسويق في مكان واحد مع إظهار التقدم الحقيقي للمستثمرين.

الوكالات: ترتبط أهداف العملاء مباشرة بالنتائج المتوقعة، ويمكن مشاركة تقارير التقدم تلقائيًا.

المؤسسات: يتم توزيع OKR على مستوى الشركة على الأقسام والأفراد، مما يحافظ على توافق الجميع.

💡 نصيحة احترافية: جرب إقران ClickUp بأدوات مثل Google Workspace أو Zapier. على سبيل المثال، قم بتوصيل تسجيلات الويبينار من Google Forms مباشرة بمهام ClickUp المرتبطة بنتيجة رئيسية. سيتم تحديث لوحة التحكم على الفور دون الحاجة إلى إدخال الأرقام يدويًا.

اجعل تخطيط OKR سهلاً باستخدام قوالب ClickUp

احصل على نموذج مجاني أضف الوضوح إلى العمل الذي تقوم به بالفعل من خلال نموذج إطار عمل OKR من ClickUp.

تحديد الأهداف أمر، والتأكد من أن الجميع يظلون على اتصال بها خلال فوضى العمل اليومي أمر آخر. وهنا تثبت نموذج إطار عمل OKR من ClickUp قيمته. فهو يوفر للفرق مساحة مشتركة لتحديد الأهداف ومتابعة التقدم بطريقة محفزة بدلاً من أن تكون معقدة.

تكمن القيمة الحقيقية في كيفية تنظيم شيء غالبًا ما يبدو غامضًا. سواء كنت تدير شركة ناشئة سريعة النمو أو فريقًا كبيرًا داخل مؤسسة، فإن هذا النموذج يجعل الجميع على دراية بكيفية توافق عملهم مع الصورة الأكبر.

أفضل ميزات ClickUp

اسمح للفرق بوضع أهداف واضحة ونتائج رئيسية قابلة للقياس تظل مرتبطة بالعمل الفعلي.

توفر تتبع التقدم في الوقت الفعلي من خلال لوحات معلومات مرئية وعروض مخصصة.

تمكين التعاون بين الأقسام من خلال الأهداف المشتركة والتحديثات

دعم التخصيص باستخدام الحقول والحالات والقوالب التي تتكيف مع سير العمل المختلفة.

يعمل أيضًا كتطبيق لتتبع الأهداف يتكامل بسلاسة مع أدوات مثل Microsoft Teams وGoogle Workspace وSlack.

قيود ClickUp

قد يبدو الأمر مربكًا في البداية بسبب كثرة الميزات

يتطلب إعدادًا وتحديثات متسقة للحصول على أقصى قيمة

قد تحتاج التخصيصات المتقدمة إلى وقت إضافي حتى يتعلمها المستخدمون الجدد.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

لماذا يعتبر هذا البرنامج رائعًا لإدارة أولويات متعددة؟

يمكنك ربط العمل ببعض OKRs، ثم مشاهدة التقدم المحرز في الوقت الفعلي. تسهل لوحات المعلومات وملخصات Brain إعادة التوازن عند تغير الأولويات دون إغفال الأهداف الاستراتيجية.

ماذا يقول المستخدمون عن ClickUp؟

أكدت مراجعة G2 ما يلي:

يجمع ClickUp بين إدارة المهام والتوثيق والتعاون في مكان واحد. بصفتي مطورًا، أعجبني حقًا مدى قابليته للتخصيص – يمكنني إعداد سباقات السرعة وتتبع الأخطاء وإدارة الأعمال المتراكمة بسهولة. يساعد التكامل مع GitHub و Slack وأدوات التطوير الأخرى في الحفاظ على ترابط كل شيء.

يجمع ClickUp بين إدارة المهام والتوثيق والتعاون في مكان واحد. بصفتي مطورًا، أعجبني حقًا مدى قابليته للتخصيص – يمكنني إعداد سباقات السرعة وتتبع الأخطاء وإدارة الأعمال المتأخرة بسهولة. يساعد التكامل مع GitHub و Slack وأدوات التطوير الأخرى في الحفاظ على ترابط كل شيء.

👀 حقيقة ممتعة: نشأت OKR في شركة Intel في السبعينيات تحت قيادة آندي جروف، الذي طور مفهوم "الإدارة بالأهداف" لبيتر دراكر ليصبح "الأهداف والنتائج الرئيسية".

عبر Weekdone

هل سبق لك أن حددت أهداف OKR طموحة لتدرك بعد بضعة أسابيع أن لا أحد يهتم بها بعد الآن؟ ذلك لأنها تضيع في جداول البيانات، ولا يتم تحديثها إلا خلال المراجعات السريعة في نهاية الربع.

هذا الانفصال هو ما تحاول Weekdone إصلاحه. من خلال ربط OKRs بالتقارير الأسبوعية وتحديثات التقدم، فإنها تحافظ على الأهداف مرئية وذات مغزى وسط العمل اليومي.

تحث المنصة الفرق على التفكير بانتظام ومشاركة النجاحات أو العقبات وإعادة التوافق عندما تنحرف الأمور عن مسارها. إنها خفيفة الوزن ومتسقة ومصممة لإبقاء الاستراتيجية في مقدمة الاهتمامات.

أفضل ميزات Weekdone

قدم شجرة هرمية مرئية لـ OKR توضح كيفية ارتباط أهداف الشركة والفريق والأفراد.

اربط الخطط الأسبوعية والتحديثات مباشرة بالأهداف الفصلية لتحقيق تقدم مطرد.

أتمتة تقارير الحالة الأسبوعية باستخدام القوالب المدمجة وتذكيرات التقدم.

قدم أدوات لتعزيز مشاركة الموظفين مثل استطلاعات الرأي السريعة والمقابلات الفردية وتقدير الملاحظات.

دعم التكامل مع Slack و Microsoft Teams و Google Sheets و Jira لضمان سلاسة سير العمل.

قيود Weekdone

الخطة المجانية تدعم ما يصل إلى 3 مستخدمين فقط، مما يجعلها مقيدة للفرق الكبيرة التي تبدأ عملها.

قد يبدو الإعداد والتأهيل معقدًا بدون دعم، خاصة بالنسبة لمستخدمي OKR لأول مرة.

تتطلب بعض عمليات الدمج، مثل Microsoft Teams، إعادة تسجيل الدخول بشكل متكرر للحفاظ على المزامنة.

أسعار Weekdone

مجاني لما يصل إلى 3 مستخدمين

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Weekdone

G2 : 4. 1/5 (30+ تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

لماذا يعتبر هذا البرنامج رائعًا لإدارة أولويات متعددة؟

يساعدك الإيقاع الأسبوعي على اختيار ما يجب القيام به الآن مع الحفاظ على التزامك بالأهداف الفصلية. تقلل عمليات التحقق البسيطة من الضوضاء المتعلقة بالحالة وتبقي الأولويات المتعددة موجهة نحو نفس النتائج.

ماذا يقول المستخدمون عن Weekdone

هذه المراجعة مدعومة من G2:

يعتمد Weekdone على أفضل ممارسات OKR، وبالتالي، فإنه يوائم أهدافنا مع أهداف الشركة. أثناء إنشاء الأهداف، يتم تشجيع المستخدمين على إنشاء خريطة للأهداف لتبسيط الجهود.

يعتمد Weekdone على أفضل ممارسات OKR، وبالتالي، فإنه يوائم أهدافنا مع أهداف الشركة. أثناء إنشاء الأهداف، يتم تشجيع المستخدمين على إنشاء خريطة للأهداف لتبسيط الجهود.

👀 حقيقة ممتعة: في Google، يتم تصنيف OKRs على مقياس 0. 0–1. 0، و "النقطة المثالية" هي حوالي 0. 6 إلى 0. 7، لذلك تعمل الفرق على تحقيق أقصى إمكاناتها دون تباطؤ.

3. Perdoo (الأفضل لربط OKRs بمؤشرات الأداء الرئيسية وخريطة استراتيجية حية)

عبر Perdoo

98٪ من الشركات التي تتبنى OKR تقول إن أهدافها وأدائها أصبحا أكثر وضوحًا. إذا كان الوضوح هو ما تريده، فإن Perdoo يحول هذا الوعد إلى ممارسة يومية.

يساعدك Perdoo من خلال وضع الاستراتيجية وأهداف OKR ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) في مكان واحد. تحصل على خريطة استراتيجية واضحة، وعمليات تسجيل دخول بسيطة، وإيقاع هادئ يحافظ على توافق الجميع.

إنه يسد الفجوة بين الرؤية عالية المستوى والتنفيذ اليومي، بحيث ترى الفرق دائمًا كيف يساهم عملها في تحقيق أهداف أكبر.

أفضل ميزات Perdoo

خريطة استراتيجية مرئية ولوحات مؤشرات الأداء الرئيسية التي تربط الأهداف الاستراتيجية و OKR ومؤشرات الأداء الرئيسية القابلة للقياس في عرض واحد

تتبع OKR و KPI جنبًا إلى جنب، ثم اربط المبادرات بحيث يتماشى تقدم المشروع مع أهداف الشركة.

تحقق أسبوعيًا، واجتمع مع كل فرد على حدة، وقدم الملاحظات، وامدح الموظفين للحفاظ على الزخم ومشاركة الفريق.

تقارير وتلميحات تسلط الضوء على النتائج الرئيسية المتوقفة وتساعد الفرق على إجراء التعديلات في الوقت المناسب.

تكامل مع Slack و Microsoft Teams و Google Sheets و Zapier، بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات (API) لتدفق البيانات المخصصة.

قيود Perdoo

قد يواجه المستخدمون الجدد صعوبة في التعلم عند اتخاذ قرار بشأن كيفية هيكلة ركائز الاستراتيجية و OKRs و KPIs.

قد تبدو بعض سير العمل صارمة عند تحديث الأهداف أو توسيع المبادرات المعقدة.

قد تحتاج المؤسسات الكبيرة إلى عناية إضافية عند تعيين الأدوار والأذونات لأول مرة.

أسعار Perdoo

مجاني

بريميوم : 7.90 دولار شهريًا لكل مستخدم

Supreme: 9.68 دولار شهريًا لكل مستخدم

لماذا يعتبر هذا البرنامج رائعًا لإدارة أولويات متعددة؟

إن رؤية مؤشرات الأداء الرئيسية بجانب OKRs تجعل التنازلات أسهل عندما تتنافس الأولويات. تساعد خريطة الاستراتيجية كل فريق على إدراك كيفية ارتباط مهام اليوم بالأهداف طويلة المدى.

تقييمات ومراجعات Perdoo

G2 : 4. 4/5 (490+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Perdoo

استخلصت مراجعة G2 ما يلي:

يوفر Perdoo منصة واضحة ومنظمة لوضع الأهداف والنتائج الرئيسية ومتابعتها ومواءمتها عبر الفرق. وتسهل واجهته البديهية تصور التقدم المحرز وتشجيع المساءلة والحفاظ على تركيز الجميع على الأهداف المشتركة.

يوفر Perdoo منصة واضحة ومنظمة لوضع الأهداف والنتائج الرئيسية ومتابعتها ومواءمتها عبر الفرق. وتسهل واجهته البديهية تصور التقدم المحرز وتشجيع المساءلة والحفاظ على تركيز الجميع على الأهداف المشتركة.

📮 ClickUp Insight: 53٪ من المديرين يعتبرون المشروع ناجحًا بالاستناد إلى أمثلة سابقة. قد يثير ذلك الأفكار، ولكنه ينطوي على مخاطر بالنسبة للتوافق والابتكار. ما نجح في المرة السابقة قد لا يتناسب مع الأهداف الجديدة أو فريق مختلف أو سوق متغير. بدون تعريف واضح، يبدأ الناس في التخمين، ويصبح النجاح أمرًا ذاتيًا، وتختلف النتائج. مع ClickUp Goals، يمكنك تحديد ما هو الجيد معًا. قسّم الأهداف إلى مهام فرعية وقوائم مراجعة، وحدد المعالم، وتابع التقدم في عرض واضح حتى يهدف الجميع إلى نفس الهدف، وليس إلى ذكرى انتصار سابق.

فيما يلي ثلاثة برامج متميزة إذا كنت تريد المزيد من الخيارات لبرامج تتبع OKR.

1. monday. com

إذا كنت تريد برنامج إدارة مشاريع مبني على سير عمل OKR يمكن توسيعه من بضعة لوحات إلى مركز عمل كامل، فإن monday.com يوفر لك لوحات تحكم مرنة وأتمتة سهلة ومساعدات AI حتى تظل أهدافك ونتائجك الرئيسية مرتبطة بإدارة المشاريع اليومية.

2. Hive

إذا كان هدفك هو تنفيذ المشاريع بهدوء ووضوح باستخدام الذكاء الاصطناعي، فإن Hive يسهل تحويل OKRs إلى مهام، وتوجيه العمل للمراجعة، وتتبع تقدم المشروع في مكان واحد حتى تظل الفرق متوافقة دون أي ضوضاء إضافية.

3. Wrike

تخيل إطلاق منتج حيث يتشارك التسويق والمنتج والمبيعات جدولًا زمنيًا واحدًا. تصل طلبات الاستلام كمهام منظمة، وتمر المراجعات عبر عمليات موافقة واضحة، وتعرض عروض حجم العمل من لديه القدرة على العمل.

بفضل الحقول المخصصة للأهداف والنتائج الرئيسية، يتيح لك Wrike ربط المهام المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية ومتابعة التقدم في الوقت الفعلي عبر فرق متعددة.

🧠 هل تعلم: دخلت Microsoft مجال OKR من خلال الاستحواذ على Ally.io في عام 2021 ، ثم أطلقت لاحقًا Viva Goals، ودمجت OKR في Microsoft Teams للاستخدام اليومي.

كيفية إدارة أولويات متعددة بفعالية (نصائح + أفضل الممارسات)

عندما يبدو كل شيء عاجلاً، من المفيد العودة إلى ما هو مهم. إليك كيفية إدارة مشاريع متعددة وعناصر عمل بمساعدة أداة جيدة لإدارة المشاريع.

✅ ابدأ أسبوعك بالتركيز على هدف واحد، ثم اختر ثلاث مهام صغيرة تؤدي إلى تحقيق نتائج رئيسية له.

✅ عندما تظهر مهام جديدة، قم بفرزها حسب الأهمية والطابع العاجل، وقم بجدولة المهام التي يمكن تأجيلها، وافوض المهام التي يمكن للآخرين القيام بها، ورفض الباقي بلطف حتى تظل أهدافك الاستراتيجية في بؤرة التركيز.

✅ ضع حدًا صغيرًا على العمل النشط لكل شخص، وأنهِ ما بدأته قبل البدء في شيء جديد، واكتشف العوائق مبكرًا؛ فكلما قلت المسارات المفتوحة، زاد هدوء وتقدم المشروع.

✅ اجعل التقدم مرئيًا من خلال عرض مشترك واحد وأشرطة تقدم مرئية بسيطة؛ يساعد التقدم في الوقت الفعلي على تنسيق الفريق ويحافظ على المحادثات حول الحقائق، وليس المشاعر.

✅ احمي وقت التركيز عن طريق حظر الساعات الهادئة وتجميع الرسائل؛ استخدم عمليات التحقق القصيرة بدلاً من اجتماعات الحالة الطويلة حتى تظل الانتباه على الأهداف والنتائج الرئيسية.

✅ مرتين في الأسبوع، مراجعة الأداء وإعادة الضبط: تحديث تقدم OKR، وتعديل الأولويات، والاحتفاظ بقائمة بالأشياء التي لا يجب القيام بها للأفكار الجيدة التي يمكن تأجيلها، والاحتفال بالانتصارات الصغيرة للحفاظ على الزخم.

👀 هل تعلم؟ على مدى ثلاث سنوات، حققت المؤسسات التي تستخدم ClickUp عائدًا على الاستثمار (ROI) يقدر بنحو 384٪، وفقًا لـ Forrester Research. حققت هذه المؤسسات حوالي 3.9 مليون دولار أمريكي من الإيرادات الإضافية من خلال المشاريع التي تم تمكينها أو تحسينها بواسطة ClickUp.

حقق أهداف OKR الخاصة بك عند استخدام ClickUp

إذا كان هناك درس واحد يمكن استخلاصه من هذا الدليل، فهو أن الأهداف لا تهم إلا عندما تتوافق مع العمل. لقد درسنا العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها في أفضل برامج OKR وحددنا المجالات التي تتفوق فيها أدوات إدارة المشاريع المختلفة.

يحافظ Weekdone على OKRs في المحادثات الأسبوعية. يربط Perdoo OKRs بصحة KPI وخريطة استراتيجية واضحة. يقوم ClickUp بشيء مختلف قليلاً.

تقوم منصة إدارة الأداء هذه بسد الفجوة بين التخطيط والتنفيذ. تظهر الأهداف بجانب المهام، وتعرض لوحات المعلومات التقدم المحرز في الوقت الفعلي، ويمكن لـ ClickUp Brain اقتراح OKRs من وثائق استراتيجيتك ومسودات التحديثات حتى تقضي وقتًا أطول في المضي قدمًا في العمل ووقتًا أقل في متابعة الحالة.

بالنسبة للمؤسسين والمديرين، يبدو ClickUp الطريق الأكثر اكتمالاً من الهدف إلى الإنجاز. ✨

في تنفيذ الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي، تدعم أفضل أدوات برامج OKR تتبع OKR وتحديد الأهداف وعملية OKR من خلال منصات OKR الحديثة التي تدفع تنفيذ المشروع وتحافظ على التركيز.

تضمن هذه البرامج مواءمة الأهداف، وربط الأهداف الفردية وأهداف الفريق، وتقديم تحديثات تلقائية عن التقدم المحرز، والمساعدة في تقييم الأداء من أجل نجاح الأعمال. بفضل قدرات OKR القوية، وتتبع الأهداف، وقوالب OKR الجاهزة للاستخدام، تعمل الفرق المرنة على تبسيط عملية تحديد الأهداف مع الحفاظ على التوافق من أجل النمو.

سجل في ClickUp على الفور إذا كنت مستعدًا لتجربته!