Perplexity مقابل Google AI Mode: أيهما أفضل للإنتاجية والبحث؟

لقد تغير مشهد البحث اليوم بشكل جذري من قوائم الروابط الثابتة إلى تجارب الذكاء الاصطناعي التخاطبية.

يستخدم محرك البحث التخاطبي Perplexity، الذي تم إطلاقه في أغسطس 2022، ملايين المستخدمين الذين يبحثون عن بحث يركز على البحث مع اقتباسات شفافة وإجابات بأسلوب أكاديمي.

في مارس 2025، أعلنت Google عن إطلاق وضع الذكاء الاصطناعي كردها على Perplexity. على الرغم من أنه لا يزال في مرحلة تجريبية، إلا أنه يحظى بتعليقات إيجابية من المستخدمين الأوائل.

إذن، بين هذين الاثنين (Perplexity مقابل Google AI Mode)، أحدهما مصمم خصيصًا للذكاء الاصطناعي والآخر مزود به لاحقًا، أيهما يقدم نتائج أفضل لطلبات البحث الخاصة بك؟

دعنا نقارن بينهما من حيث الميزات ونرى أيضًا كيف يؤديان بالنسبة لنفس الاستعلام. سنخبرك أيضًا عن أداة ثالثة قد تفضلها على هاتين الأداتين!

ما هو Perplexity؟

عبر Perplexity

Perplexity هو محرك بحث وإجابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يوفر إجابات مباشرة لأسئلتك مع إحالات إلى المصادر الأصلية. وهو يجمع بين عدة نماذج لغوية متقدمة (GPT-4 وClaude وغيرها) مع عمليات بحث على الويب في الوقت الفعلي.

على عكس محركات البحث التقليدية التي تعرض قائمة بروابط المواقع الإلكترونية، فإنه يقدم إجابات موجزة ومصنفة بشكل صحيح بأسلوب محادثة

باستخدام Perplexity، يمكنك إجراء عمليات بحث عبر محتوى الإنترنت المباشر أو الملفات التي تم تحميلها. تجمع الأداة بين قدرات المحادثة لروبوت الدردشة الذكي ووظائف البحث المتعمق لمحركات البحث LLM، مما يتيح لك استكشاف استفسارات معقدة ومتعددة الطبقات في محادثة طبيعية متبادلة.

ميزات Perplexity

تكمن قوة Perplexity AI في قدرتها على الربط بين الفضول العادي والبحث الجاد. فهي تعتمد نهجًا ذكيًا للبحث القائم على المعرفة لتزويد المستخدمين بإجابات سياقية من جميع أنحاء الويب.

فيما يلي الميزات التي تجعل Perplexity متميزًا:

الميزة رقم 1: وضع البحث المتعمق

تم تصميم وضع Deep Research في Perplexity للأبحاث المتقدمة على مستوى الخبراء، وهو يتجاوز بكثير تجربة الأسئلة والأجوبة السريعة المعتادة. كما ترى، عندما تطرح سؤالاً على Perplexity، فإنه لا يقتصر على عرض النتائج الأعلى تصنيفاً.

على سبيل المثال، عند المطالبة بـ "أخبرني بالفرق بين المطالبة المعززة بالسياق والمطالبة التعليمية"، يستغرق الأمر من 2 إلى 4 دقائق، ويجري عشرات عمليات البحث، ويقرأ مئات المصادر، ويقيم مصداقيتها، ويجمعها في تقرير منظم.

وهذا يجعله مفيدًا للمواضيع المعقدة مثل المالية والتسويق والتكنولوجيا والصحة أو الشؤون الجارية — وهي مجالات لا يكفي فيها الملخص السطحي.

يمكن لمستخدمي حساب Perplexity المجاني إجراء ما يصل إلى ثلاثة استفسارات من هذا النوع يوميًا، بينما يحصل مستخدمو Pro على 500 استفسار بحث عميق يوميًا.

كيف يعمل وضع Deep Research؟ إليك شرح موجز:

المرحلة ماذا يفعل البحث الأولي وتحديد النطاق يبدأ العديد من عمليات البحث المستقلة، ويحدد المستندات والمصادر ذات الصلة، ثم يصقل ما يحتاج إلى البحث فيه قراءة/تقييم المصادر يقرأ المحتوى ويقيم مصداقيته وأهميته ويبني فهمًا - "استنتاجًا" حول ما يجب التحقق منه بعد ذلك. تقرير التوليف يُنشئ تقريرًا منظمًا ومتسقًا يتضمن ملخصًا للنتائج، وربما يقارن بين وجهات نظر مختلفة، ويجمع الرؤى تصدير ومشاركة يمكن تصدير التقرير النهائي (PDF أو مستند) أو تحويله إلى صفحة Perplexity لمشاركته مع الآخرين

👀 هل تعلم؟ كان ELIZA (1966)، الذي ابتكره جوزيف وايزنباوم في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أول روبوت دردشة على الإطلاق. كان يستخدم مطابقة الأنماط ونصوص برمجية بسيطة لمحاكاة المحادثات، خاصة مع شخصية المعالج.

الميزة رقم 2: المختبرات

يمكن لمستخدمي Perplexity Pro العمل مع Labs من خلال محدد الوضع في شريط الإدخال.

مدعومًا بأبحاث وتحليلات مكثفة، يستثمر Labs 10 دقائق أو أكثر ويستخدم أدوات إضافية مثل إنشاء الملفات المتقدمة وإنشاء التطبيقات المصغرة.

تقدم تعليمات مفصلة لنفس السؤال، ويقدم لك إجابات متعمقة.

يمكنه إنشاء مجموعة واسعة من المخرجات، بما في ذلك التقارير وجداول البيانات ولوحات المعلومات التفاعلية والعروض التقديمية والتطبيقات المصغرة وحتى تطبيقات الويب البسيطة باستخدام HTML و CSS و JavaScript.

👀 هل تعلم؟ أدى ظهور المساعدات الصوتية مثل Siri (2010)، ثم Google Assistant و Alexa و Cortana وغيرها، إلى تحول روبوتات الدردشة من مجرد تفاعل نصي إلى طرق أكثر طبيعية مثل الكلام والتكامل مع الأجهزة وواجهات المستخدم الصوتية.

الميزة رقم 3: كوميت

Comet هو متصفح مدمج مدعوم بالذكاء الاصطناعي من Perplexity AI. فهو يجمع بين البحث وتنفيذ المهام مباشرة في تجربة التصفح الخاصة بك.

باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل، يفهم Comet سياق الصفحة التي تشاهدها، سواء كانت سلسلة مناقشات على Reddit أو مقطع فيديو على YouTube أو موقع وصفات طعام، ويسمح لك بتنفيذ الإجراءات (في الحال) دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب.

يتكامل Comet مع تطبيقات المؤسسات لزيادة كفاءة سير العمل. على سبيل المثال، يتيح لك تكامله مع Gmail تلخيص سلاسل الرسائل الإلكترونية، بينما تساعدك إمكانية الاتصال بالتقويم على جدولة الاجتماعات والتنسيق عبر المناطق الزمنية.

يمكنك أن تطلب من Comet إكمال مهام كاملة من خلال محادثة طبيعية. على سبيل المثال، اطلب منه تجميع Instacart لوصفة دجاج مشوي، وسوف يضيف تلقائيًا جميع المكونات اللازمة إلى سلة التسوق الخاصة بك.

تجعل أتمتة سير العمل هذه Comet مختلفًا تمامًا عن المتصفحات التقليدية مثل Google.

أسعار Perplexity

Perplexity: مجاني

Perplexity Pro: 20 دولارًا شهريًا

Perplexity Enterprise: 40 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Perplexity: مجاني

Perplexity Pro: 20 دولارًا شهريًا

Perplexity Enterprise: 40 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

ما هو وضع Google AI؟

عبر Google

وضع Google AI هو ميزة تجريبية مدمجة في بحث Google. تهدف Google من خلال هذه الميزة إلى إعادة تشكيل البحث ليصبح تجربة ذكية تشبه الدردشة، حيث يمكن للمستخدمين الحصول على إجابات متعمقة لأسئلتهم في شكل محادثة، بدلاً من القوائم التقليدية.

يستفيد وضع Google AI من نماذج Gemini لتقديم تجربة بحث شاملة بالذكاء الاصطناعي مع استخلاص المعلومات من بياناته الداخلية الضخمة ومحتوى الويب المباشر.

ومع ذلك، لا تزال هذه الميزة في مرحلة مبكرة ولا تتوفر إلا في بلدان محددة. قد تواجه أحيانًا صعوبة في تجميع المعلومات، وفي مثل هذه الحالات، تعيد توجيهك مباشرةً إلى نتائج بحث Google القياسية.

ميزات وضع Google AI

إليك كيفية دمج وضع Google AI لقدرات الذكاء الاصطناعي في البحث لتقديم تجربة بحث متماسكة.

الميزة رقم 1: التفكير المتقدم

يستخدم وضع Google AI قوة Gemini 2. 5 Pro للتعامل مع الاستفسارات المعقدة متعددة الأجزاء التي تتطلب تقدمًا منطقيًا وفهمًا سياقيًا. فكر في مهام الاستدلال والمشاكل الرياضية والتحليل المالي واستفسارات الترميز التي تتجاوز نتائج البحث البسيطة.

لنأخذ نفس الموجه الذي استخدمناه مع Perplexity: "أخبرني بالفرق بين الموجه المعزز بالسياق والموجه التعليمي. "

يوفر وضع الذكاء الاصطناعي جدول مقارنة مع أمثلة على المطالبات. ثم، عند طرح أسئلة أعمق، يقدم لك أيضًا ملخصًا مع روابط إلى المصادر التي استقى منها هذه المعلومات.

ومن الجوانب البارزة الأخرى المنتديات، حيث يمكنك استكشاف المناقشات الفنية حول هذا الموضوع.

👀 هل تعلم؟ هل يمكن للآلات أن تفكر؟ هكذا بدأ آلان تورينج بحثه العلمي الذي كتبه عام 1950. في مقاله المعنون " Computing Machinery and Intelligence "، تنبأ آلان تورينج أنه بحلول عام 2000، ستتمكن الآلة من لعب لعبة التقليد بشكل جيد لدرجة أن المحقق العادي لن يكون لديه أكثر من 70٪ من فرصة تحديد ما إذا كان يتحدث إلى آلة أو إنسان بعد خمس دقائق من الاستجواب.

الميزة رقم 2: إدخال متعدد النماذج

يمكن أن تبدأ عمليات البحث بالنص أو الصوت أو الصورة. يمكنك حتى متابعة البحث من حيث توقفت من خلال سجل وضع الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، إذا كنت تعمل على مشروع DIY، يمكنك توجيه الكاميرا نحو صنبور مكسور والسؤال: "كيف يمكنني إصلاح هذا التسرب؟" سيقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل ما يراه وإرشادك خلال عملية الإصلاح خطوة بخطوة أثناء عملك.

يمكنك بعد ذلك طرح أسئلة متابعة أو طلب توضيحات حول ما تشاهده. يفهم الذكاء الاصطناعي كل من السياق المرئي وسجل المحادثات.

كما يوفر روابط لمواقع ويب ومقاطع فيديو ومنتديات ذات صلة لمزيد من الاستكشاف.

👀 هل تعلم؟ يتوفر وضع الذكاء الاصطناعي من Google بخمس لغات (الهندية والإندونيسية واليابانية والكورية والبرتغالية البرازيلية) بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية.

الميزة رقم 3: الذكاء الاصطناعي الوكالي

تتيح ميزة الذكاء الاصطناعي الوكيلة من Google للنظام أداء مهام واقعية نيابة عن المستخدمين بدلاً من مجرد توفير المعلومات.

يمكنه أتمتة العمليات مثل شراء تذاكر الأحداث أو حجز المطاعم أو حجز المواعيد من خلال البحث عن الخيارات وحتى إتمام عمليات الشراء عبر Google Pay، كل ذلك مع إبقاء المستخدمين متحكمين في الأمور.

تتصل الميزة الجديدة، Business Calling، بالشركات المحلية لجمع المعلومات وتجميع الردود في ملخص موجز يعتمد على الذكاء الاصطناعي. وبهذه الطريقة، يمكن للمستخدمين مقارنة الخدمات دون إجراء مكالمات متعددة أو زيارة عدة مواقع ويب.

ومع ذلك، هذه الميزة متاحة فقط للمستخدمين في الولايات المتحدة مع حدود استخدام أعلى لمشتركي AI Pro و AI Ultra.

👀 هل تعلم؟ بينما تختلف روابط الشريط الجانبي في وضع الذكاء الاصطناعي غالبًا عن نتائج البحث العشرة الأولى في Google، أظهر Perplexity تداخلًا في النطاق بنسبة تزيد عن 91٪ وتداخلًا في عناوين URL بنسبة 82٪ مع نتائج Google العشرة الأولى.

أسعار وضع Google AI

مجاني حيثما يتوفر حاليًا

Perplexity مقابل وضع Google AI: مقارنة الميزات

يستبدل كل من Perplexity و Google AI Mode البحث التقليدي بتجارب محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بينما يعمل Perplexity كمنصة بحث مخصصة للذكاء الاصطناعي تولي الأولوية لعمق البحث وشفافية المصادر، فإن Google AI Mode يدمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مباشرة في محرك البحث الأكثر استخدامًا في العالم.

دعونا نحلل كيفية مقارنة Perplexity ووضع Google AI من حيث الميزات الأساسية.

ولكن أولاً، إليك نظرة عامة سريعة:

الجانب Perplexity وضع Google AI التركيز الأساسي منصة بحث AI تركز على البحث أولاً البحث التقليدي المعزز بالذكاء الاصطناعي أسلوب الاقتباس الاقتباسات المرقمة داخل النص الاقتباسات المرقمة داخل النص؛ روابط المصادر معروضة بشكل منفصل أوضاع الذكاء الاصطناعي عدة نماذج لغوية كبيرة (GPT، Claude، Gemini) بشكل أساسي Gemini 2. 5 Pro مصادر البيانات الزحف على الويب في الوقت الفعلي، المصادر الأكاديمية قاعدة بيانات Google المفهرسة + الويب المباشر السرعة متوسط (بسبب الزحف في الوقت الفعلي) سريع (يستفيد من البيانات المفهرسة مسبقًا) مرحلة التطوير ناضج، يتطور بنشاط بعض التأثير التجاري/تأثير تحسين محركات البحث

الميزة رقم 1: تنظيم الأبحاث

يوفر Perplexity AI مراكز تعاون مخصصة تسمى Spaces حيث يمكن للفرق تنظيم الأبحاث والمواضيع (محادثات البحث الفردية) والملفات حول مشروع أو موضوع معين.

وهي عبارة عن مراكز معرفية مخصصة مصممة لتعزيز التعاون. داخل كل مساحة، يمكنك تعيين تعليمات مخصصة أو نماذج الذكاء الاصطناعي المفضلة ودعوة المتعاونين كمشاهدين أو مساهمين.

يتيح لك وضع Google AI تنظيم المعلومات عبر جلسات متعددة من خلال Canvas. تعد مساحة العمل المباشرة في Canvas مفيدة لحفظ الملاحظات والمسودات والمقتطفات أثناء البحث. وهي تعمل بشكل أفضل مع المشاريع ذات الجلسة الواحدة أو قصيرة الأجل، ولكنها تفتقر إلى هيكلة أعمق للمشروع والتكامل مع سير عمل الفريق.

Canvas متاح فقط على متصفحات سطح المكتب وفي عدد قليل من البلدان. *

🏆 الفائز: Perplexity أفضل في تنظيم الأبحاث بفضل مراكز التعاون وأذونات المشاركة المرنة.

الميزة رقم 2: التعامل مع الاقتباسات والمصادر

عند مقارنة Perplexity AI ووضع Google AI من حيث الاقتباسات، نرى أن كلاهما يقدمها، ولكن مع بعض الاختلافات.

يقدم Perplexity اقتباسات مضمنة على مستوى الجملة. يتم تمييز كل ادعاء أو فقرة في إجابة Perplexity بحواشي سفلية ترتبط بالصفحة المصدرية التي جاءت منها.

في وضع Deep Research، يستقي المعلومات من عشرات المصادر ويقوم بالتحقق منها، ثم يضم جميع الروابط في نهاية التقرير.

إذا كنت بحاجة إلى إثبات مصدر المعلومات، فإن Perplexity يعمل بشكل جيد.

يعرض وضع Google AI أيضًا روابط المصادر، ولكنها تظهر أسفل الإجابة. ولا يقدم هذا الوضع إسنادًا على مستوى الجملة.

إنه مناسب للنظرة العامة السريعة، ولكنه ليس مثاليًا لعمليات سير العمل التي تتطلب أدلة مباشرة أو مصدر موثق.

🏆 الفائز: يحتل Perplexity مكانة متميزة بفضل شفافية مصادرها ووضوح اقتباساتها.

الميزة رقم 3: التكاملات والنظام البيئي

تقدم Perplexity إمكانية التكامل من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) وملحقات المتصفح، ولكنها تعمل في المقام الأول كمنصة بحث مستقلة.

مع إطلاق Comet، يتيح Perplexity الآن للمستخدمين أداء المهام مباشرةً داخل صفحات الويب التي يشاهدونها، مثل تلخيص مناقشة على Reddit، واستخراج البيانات من مقال، أو حتى إنشاء قوائم تسوق دون مغادرة الصفحة.

ومع ذلك، يتكامل وضع Google AI مع نظام Google البيئي، بما في ذلك Gmail وGoogle Drive وGoogle Pay وYouTube. يخلق هذا التكامل العميق تجربة موحدة حيث تتدفق رؤى البحث الخاصة بك مباشرة إلى Google Workspace الحالي.

مما يعني أنك لن تحتاج إلى التبديل بين منصات متعددة أو تفقد السياق أثناء جلسات البحث المعقدة.

🏆الفائز: وضع Google AI يتصدر بفضل تكامله مع النظام البيئي، بينما لا يزال Comet من Perplexity في مرحلة تجريبية ولا يمكنه المنافسة على هذا المستوى بعد.

الميزة رقم 4: منهجية البحث

تفسر Perplexity AI الفروق الدقيقة في استفسارك باستخدام نماذج لغوية كبيرة (LLMs) ثم تجري عمليات بحث في الوقت الفعلي عبر مجموعة متنوعة من مصادر الويب.

يقوم بفحص الإنترنت أثناء البحث، ويستخرج نتائج حديثة بدلاً من الاعتماد فقط على قاعدة بيانات مسبقة الفهرسة. يزيل Perplexity الرسائل غير المرغوب فيها المتعلقة بتحسين محركات البحث (SEO) والضوضاء الإعلانية ليقدم لك إجابات أنظف وغير متحيزة.

يعمل وضع Google AI على قاعدة بيانات البحث المفهرسة الضخمة من Google ومخطط المعرفة. ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص النتائج وربطها بخدمات الخرائط والصور والتسوق وغيرها من خدمات Google. على الرغم من أنه سريع وشامل للغاية، إلا أنك سترى الكثير من التأثير التجاري في ردوده.

🏆 الفائز: بالنسبة للمستخدمين الذين يقدرون نتائج البحث غير المتحيزة، فإن Perplexity هو الخيار الأفضل.

Perplexity مقابل وضع Google AI على Reddit

لإنهاء النقاش، نقلناه إلى Reddit. على الرغم من عدم وجود مواضيع محددة، إليك بعض آراء المستخدمين حول كلتا الأداتين.

يتفق معظم المستخدمين على أن Perplexity يقدم إجابات ذات صلة (موثوقة) بشكل مستمر حول الأخبار والأحداث والبحث على الويب بشكل عام. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالبحث المتعمق، فإن الحماس يتضاءل:

مستخدم Perplexity Pro هنا. لست راضياً عن جودة نتائج البحث المتعمق — فأنا دائماً ما أضطر إلى إعادة التحقق للتأكد من صحتها.

مستخدم Perplexity Pro هنا. لست راضياً عن جودة نتائج البحث المتعمق — فأنا دائماً ما أضطر إلى إعادة التحقق للتأكد من صحتها.

قمنا أيضًا بتحليل آراء مستخدمي Perplexity Pro لمعرفة رأي العملاء الذين يدفعون مقابل استخدامه. وفقًا لأحد المستخدمين:

Perplexity يستحق الشراء لأنك تحصل على إمكانية الوصول إلى عدد كبير من النماذج مقابل 20 دولارًا شهريًا. OpenAI و Anthropic و DeepSeek و Gemini Pro و Grok – تقريبًا جميع النماذج التي تستحق الشراء تكلف حوالي 20 دولارًا شهريًا لكل منها. يبدو أن معظم الناس لا يعرفون أنه يمكنك تغيير النموذج الداعم من نموذج Perplexities Sonar.

Perplexity يستحق الشراء لأنك تحصل على إمكانية الوصول إلى عدد كبير من النماذج مقابل 20 دولارًا شهريًا. OpenAI و Anthropic و DeepSeek و Gemini Pro و Grok – تقريبًا جميع النماذج التي تستحق الشراء تكلف حوالي 20 دولارًا شهريًا لكل منها. يبدو أن معظم الناس لا يعرفون أنه يمكنك تغيير النموذج الداعم من نموذج Perplexities Sonar.

بين Perplexity و Google، بدأ المستخدمون في استبدال Google بـ Perplexity للبحث الرئيسي والاستفسارات المعقدة، ولا يلجأون إلى Google إلا لجمع البيانات المحلية ومعلومات الاتصال.

ومع ذلك، لا يزال وضع Google AI جديدًا ولا يوجد سوى عدد قليل من التقييمات له. لم يكن أحد المستخدمين واضحًا بشأن الفرق بينه وبين Gemini ولماذا قد يفضل شخص ما وضع AI بينما يقوم ChatGPT أو Perplexity بنفس الشيء.

كانت مصادر العديد من الاستفسارات سيئة للغاية. فهي عبارة عن مدونات مليئة بالإعلانات، وأعتقد أن أي شخص يهتم حقًا بموضوع ما أو يبحث فيه بعمق سيجد طريقه إلى مجتمع Reddit.

كانت مصادر العديد من الاستفسارات سيئة للغاية. إنها مدونات مليئة بالإعلانات، وأعتقد أن أي شخص يهتم حقًا بموضوع ما أو يبحث فيه بعمق سيجد طريقه إلى مجتمع Reddit.

تعرف على ClickUp — أفضل بديل لـ Perplexity مقابل وضع Google AI

يوفر كل من Perplexity و Google AI Mode إجابات لأسئلتك بفضل قدرات البحث الشاملة التي يتمتعان بها. ومع ذلك، تعمل هاتان الأداتان بشكل منفصل عن بيئة العمل الأوسع نطاقًا.

لا يمكنهم التعاون مع فريقك في النتائج، أو دمج الأبحاث في المشاريع الجارية، أو الحفاظ على السياق التنظيمي عبر سير العمل المعقد.

ClickUp، التطبيق اليومي للعمل، يغير هذه المعادلة. فهو يدمج كل شيء بدءًا من البحث والتعاون في المستندات وحتى تحديد الأهداف والأتمتة في منصة واحدة قابلة للتخصيص.

إليك كيفية قيام ClickUp بسد الفجوة بين العثور على المعلومات وتنفيذها:

ميزة ClickUp رقم 1: ClickUp Brain

ClickUp Brain هو الذكاء الاصطناعي الأصلي المدمج في ClickUp، والقادر على فهم أنماط سير العمل الخاصة بك. يضيف ذكاءً سياقيًا للعمل لا يمكن لأدوات البحث المستقلة أن تضاهيه.

قم بالتبديل بين عدة نماذج لغة كبيرة (LLM) باستخدام ClickUp Brain وقم بتحسين النموذج للمهمة المطلوبة

تتمثل إحدى أكبر مزايا Brain في الوصول إلى نماذج متعددة. من خلال واجهة واحدة، يمكنك الاستفادة من نماذج اللغة الكبيرة الأكثر قدرة، بما في ذلك ChatGPT وClaude وGemini (نفس الذكاء الاصطناعي الذي يدعم وضع Google AI).

لم تعد بحاجة إلى التنقل بين أدوات الذكاء الاصطناعي المنفصلة اعتمادًا على تعقيد الاستعلام أو نوع المعلومات التي تحتاجها.

لكن قدرات ClickUp Brain المستقلة تتجاوز مجرد الإجابة على الأسئلة. فهي تنتقل بسلاسة من البحث إلى التنفيذ، وتدمج الرؤى التي يولدها الذكاء الاصطناعي مباشرة في مشاريعك.

اطرح أسئلة على Brain تتعلق بمشاريعك، وسيقدم لك إجابات سياقية

إليك كيف يضيف ClickUp Brain قيمة تتجاوز البحث:

إدارة المستندات السياقية : ينشئ تقارير وعروض تقديمية مفصلة باستخدام بيانات مساحة العمل الخاصة بك ورؤى البحث، ويخزنها في : ينشئ تقارير وعروض تقديمية مفصلة باستخدام بيانات مساحة العمل الخاصة بك ورؤى البحث، ويخزنها في ClickUp Docs

منشئ المهام : يحول نتائج البحث إلى : يحول نتائج البحث إلى مهام ClickUp مفصلة وقابلة للتخصيص مع تبعيات بحيث يظل كل جانب بين البحث والتنفيذ قابلاً للتتبع

إنشاء مشاريع ذكية : يحول جلسات العصف الذهني إلى خطط مشاريع منظمة مع جداول زمنية وتخصيص موارد يتم تحديدها تلقائيًا

تنسيق ذكي بين أعضاء الفريق : يوزع المهام الجديدة المتعلقة بالبحث على الأشخاص المناسبين بناءً على خبراتهم وحجم عملهم الحالي، مما يحافظ على توازن العمل وكفاءته

إنشاء وكيل مخصص: يتيح لك تصميم مساعدين متخصصين في الذكاء الاصطناعي لعمليات سير العمل المتكررة، مثل التحليل التنافسي أو صياغة المحتوى، دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية

لنفترض أن هناك منشئ محتوى يبحث عن اتجاهات الموضة المستدامة. في حين أن Perplexity قد يوفر مراجع ممتازة للمصادر وأن Google AI Mode يقدم بيانات سوقية شاملة، فإن ClickUp Brain يخطو خطوة إضافية من خلال إنشاء تقاويم للمحتوى وتعيين مهام البحث لأعضاء الفريق وإنشاء موجزات تحريرية (دون مغادرة المنصة).

لمعرفة المزيد عن كيفية قيام مساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp بزيادة إنتاجيتك بمقدار 10 أضعاف، شاهد هذا الفيديو.

🌟 مكافأة: ClickUp Brain MAX يرتقي بذكاء Brain السياقي إلى مستوى أعلى من خلال الإدخال الصوتي إلى نص. بدلاً من كتابة المطالبات، ما عليك سوى التحدث، وسيقوم Brain على الفور بتدوينها وفهمها. التقط الأفكار العابرة أثناء الاجتماعات أو المكالمات البحثية أو أثناء التنقل. في الوقت نفسه، يربط Brain MAX استفساراتك بالبحث السياقي في الوقت الفعلي عبر جميع مهام ClickUp ووثائقك ولوحاتك البيضاء ومواضيع الدردشة. وهذا يعني أن الإجابات التي يعرضها ليست عامة، بل تستند إلى بيانات عملك الفعلية.

ميزة ClickUp رقم 2: بحث ClickUp Enterprise

احصل على إجابة سياقية لأسئلتك باستخدام ClickUp Enterprise Search

يجمع بحث ClickUp للمؤسسات بين البحث المتصل والعميق والداخلي ليمنحك تجربة بحث فريدة وقوية.

يمكنه سحب النتائج من الويب ومساحة عمل ClickUp (المهام والمستندات والتعليقات والمحادثات والاجتماعات) والتطبيقات الخارجية المتصلة (Google Drive وNotion وSlack وGmail وغيرها).

يمنحك هذا نتائج سياقية وقابلة للتنفيذ لا يمكن أن يضاهيها Perplexity ولا Google AI Mode في بيئة العمل.

إليك كيف تضيف أداة البحث المؤسسي هذه قيمة من خلال أبعاد متعددة:

الوصول عبر الأنظمة الأساسية : يبحث عن المحتوى عبر مساحة العمل والأدوات الخارجية دون تكرار نفس البحث في أماكن مختلفة

البحث المراعي للسياق : يعرض النتائج المرتبطة بالمشروع الذي تعمل عليه، بحيث يمكنك ربط البحث مباشرةً بالإجراءات

الاسترجاع العميق : يكتشف المهام القديمة والملفات المؤرشفة أو المحادثات السابقة التي تغفلها أدوات البحث العادية

نتائج تراعي الأذونات : تحافظ على أمان المعلومات الحساسة من خلال الكشف فقط عن المعلومات التي يمكنك الوصول إليها

رؤى قابلة للتنفيذ: تحويل نتائج البحث إلى إجراءات فورية في سير العمل بدلاً من الاستهلاك السلبي للمعلومات

تعمل وكالات الإجابة في ClickUp داخل بيئة البحث الموحدة هذه لدمج الأبحاث الخارجية مع قاعدة المعرفة الداخلية الخاصة بك، وربط الاكتشافات تلقائيًا بعمليات العمل الحية.

إليك مثال على ClickUp Enterprise Search أثناء العمل: فكر في البحث عن أنشطة المنافسين للحصول على تحديث للمنتج. ستكشف لك عملية بحث واحدة في ClickUp ما يلي: مهام تحليل المنافسين المؤرشفة للفريق

وثيقة الاستراتيجية الأصلية في Google Drive

موضوع المناقشة ذو الصلة من Slack

مقالات جديدة عن الصناعة من الويب من هناك، يمكنك إرفاق هذه النتائج بخطة إطلاق المنتج الحالية، وتعيين مهام المتابعة لأعضاء الفريق المناسبين، ودمج البحث على الفور في الجدول الزمني للتنفيذ.

🎺 ميزة ClickUp: تعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp على تعزيز البحث المؤسسي من خلال تحويل الرؤى إلى إجراءات آلية. وكلاء الطيار الآلي المُعدون مسبقًا يتعاملون مع سير العمل الشائع مثل صياغة الملخصات أو تحديث حالات المهام أو تلخيص نتائج الأبحاث

هم مساعدون ذكاء اصطناعي متخصصون في مجالات معينة يمكنك تصميمهم باستخدام أداة بدون كود. إنهم يفهمون بياناتك ومفرداتك وعملياتك. يمكنك تحديد نطاق عملهم (على سبيل المثال، مهام التسويق عبر محركات البحث فقط)، وتحديد أسلوبهم، وتوجيههم لبدء إجراءات مثل إنشاء مهام أو تحديث مستندات الوكلاء المخصصونهم مساعدون ذكاء اصطناعي متخصصون في مجالات معينة يمكنك تصميمهم باستخدام أداة بدون كود. إنهم يفهمون بياناتك ومفرداتك وعملياتك. يمكنك تحديد نطاق عملهم (على سبيل المثال، مهام التسويق عبر محركات البحث فقط)، وتحديد أسلوبهم، وتوجيههم لبدء إجراءات مثل إنشاء مهام أو تحديث مستندات نظرًا لأن هذه الوكلاء يعملون داخل بيئة البحث المتصلة بـ ClickUp، يمكنهم التصرف بناءً على ما يجدونه — ربط النتائج بالمهام، وإنشاء متابعات، أو تخصيص المهام تلقائيًا.

📮 ClickUp Insight: 30٪ من المشاركين في الاستطلاع يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث وجمع المعلومات. ولكن هل هناك ذكاء اصطناعي يساعدك في العثور على ذلك الملف المفقود في العمل أو سلسلة المحادثات المهمة على Slack التي نسيت حفظها؟ نعم! يمكن لـ ClickUp's AI-powered Connected Search البحث على الفور في جميع محتويات مساحة العمل الخاصة بك، بما في ذلك التطبيقات المدمجة من جهات خارجية، واستخراج الأفكار والموارد والإجابات. وفر ما يصل إلى 5 ساعات أسبوعيًا مع البحث المتقدم في ClickUp!

ClickUp One Up #3: إدارة المعرفة في ClickUp

احصل على إجابات فورية حول أي شيء يتعلق بعملك مع ClickUp Knowledge Management

تنشئ إدارة المعرفة في ClickUp مراكز معرفة مركزية قابلة للبحث حيث تتعايش نتائج الأبحاث ووثائق المشاريع. يتم تنظيم كل ما يحتاجه فريقك لاتخاذ قرارات مستنيرة في مكان واحد وربطه بالعمل الذي يدعمه.

إليك كيف تساعدك إدارة المعرفة في ClickUp:

يولد المعرفة تلقائيًا: يستخدم ClickUp Brain ومساعدات الذكاء الاصطناعي يستخدم ClickUp Brain ومساعدات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مواقع ويكي وإرشادات معالجة مباشرة من بيانات المشروع ونتائج الأبحاث

يربط الوثائق بالعمل: يربط تقارير الأبحاث ووثائق الاستراتيجية مباشرة بالمهام التي تدعمها

توجيه المعلومات تلقائيًا: يتيح لك إعداد يتيح لك إعداد ClickUp Automations لاتخاذ الإجراءات ذات الصلة عند حدوث محفزات معينة، على سبيل المثال، تحديث إجراءات التشغيل القياسية عند تغيير عملية ما أو إرسال ملخص بحثي مكتمل حديثًا إلى أصحاب المصلحة

يدعم المساعدين الذكيين لعمليات سير العمل: يتيح لك إنشاء وكلاء ذكيين مخصصين متخصصين في مهام مثل صياغة التقارير أو تجميع أبحاث السوق أو إنشاء إجراءات تشغيلية موحدة دون الحاجة إلى البرمجة

يحافظ على دقة الإصدار: يوفر التحكم في الإصدار والوصول الآمن إلى الملفات

إليك نظرة متعمقة على كيفية تكامل Brain مع ClickUp Knowledge Management

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت في بداية الطريق، فقد يكون تجميع كل معارف شركتك أمرًا شاقًا ويستغرق وقتًا طويلاً. يمكن أن يساعدك استخدام نموذج قاعدة المعرفة في تنظيم نتائج أبحاثك بشكل منهجي دون أن تضيع في التفاصيل

اربط أبحاثك بالعمل الفعلي باستخدام ClickUp

يعيد Perplexity ووضع Google AI تعريف تجارب البحث التقليدية بفضل فهمهما للسياق وقدراتهما على المتابعة الطبيعية. تتفوق كلتا الأداتين في عرض المعلومات من جميع أنحاء الويب مع الاقتباسات المناسبة وقدرات الاستدلال. لكن العثور على معلومات رائعة ليس سوى نصف المعركة.

تحتاج أيضًا إلى تحويل هذه الأفكار إلى عمل فعلي. يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال السماح لك بالبحث باستخدام أي نموذج LLM والتعاون مع فريقك في النتائج وتنفيذ المشاريع في نفس مساحة العمل.

تعمل منصتها الموحدة على القضاء على توسع العمل وإزالة التوتر بين الاكتشاف والتسليم الذي يجعل معظم الأبحاث عالقة في المستندات.

سجل مجانًا الآن وحوّل مشاريعك البحثية إلى نتائج حقيقية.