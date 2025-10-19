قوالب إرشادات العلامة التجارية Figma المجانية لعلامة تجارية متسقة

إذا سبق لك العمل في مشروع إبداعي، فربما شعرت بتوتر خفيف بسبب إرشادات العلامة التجارية. ربما كانت لديك فكرة أحببتها، لكن الألوان لم تكن متناسقة. أو ربما لم يكن الخط مناسبًا تمامًا. إنه شعور مألوف.

لكن إرشادات العلامة التجارية ليست موجودة لتعيقك. إنها موجودة للتأكد من أن كل ما تنشره لا يزال يعكس شخصيتك.

يعد قالب إرشادات العلامة التجارية Figma طريقة مفيدة لإيجاد تلك الصلة مع عملائك. فهو يمنحك هيكلًا دون أن يجعلك تشعر بأنك محصور. يمكنك الحفاظ على الاتساق مع الاستمرار في استكشاف أفكار واتجاهات مختلفة.

في هذه المقالة، سنرشدك إلى بعض أفضل قوالب إرشادات العلامة التجارية في Figma وسنشاركك بعض الموارد التي يمكن أن تجعل إنشاء قوالبك الخاصة أكثر متعة.

ما الذي يجعل قالب إرشادات العلامة التجارية Figma جيدًا؟

خلال عامي 2023 و 2024، أصبحت Nvidia واحدة من أسرع العلامات التجارية نموًا في العالم وتوسعت لتصبح شركة تبلغ قيمتها تريليون دولار. لكن كونها واحدة من أسرع العلامات التجارية نموًا في العالم لا يعكس فقط المبيعات أو الأرقام في جدول البيانات. إنه يتعلق أيضًا بمدى عمق ارتباط الناس بما تمثله العلامة التجارية.

لذلك، عندما تصمم مع وضع هذا النوع من الترابط في الاعتبار، إليك ما يجب أن تبحث عنه في قالب إرشادات العلامة التجارية Figma الجيد:

✅ حدد هدف العلامة التجارية وقيمها ورسالتها وقصتها لتوجيه جميع التصميمات والرسائل

✅ قم بتضمين قواعد الشعار مع المسافات والحجم وما يجب فعله وما لا يجب فعله لتجنب التشويه أو سوء الاستخدام

✅ قم بتعيين لوحة ألوان واضحة باستخدام قيم HEX و RGB و CMYK للحصول على صور متسقة عبر المنصات

✅ اختر الخطوط للعناوين والعناوين الفرعية والنص الأساسي، ووضح كيف ومتى يتم استخدام كل منها

✅ أضف قواعد النبرة والصوت للحفاظ على اتساق الرسائل، بغض النظر عمن يكتبها أو يصممها

نظرة عامة على قوالب إرشادات العلامة التجارية

فيما يلي جدول ملخص لجميع قوالب إرشادات العلامة التجارية Figma و ClickUp:

قوالب إرشادات العلامة التجارية Figma المجانية

ليس لدى الجميع الوقت الكافي لإنشاء دليل للعلامة التجارية من الصفر. لحسن الحظ، هناك بعض قوالب Figma المجانية المصممة بشكل جميل والتي تمنحك نقطة انطلاق قوية دون أن تحد من حريتك الإبداعية.

1. قالب إرشادات العلامة التجارية من Design18th

عبر Figma

يوفر قالب إرشادات العلامة التجارية Figma نقطة انطلاق متقنة وتعاونية لإنشاء دليل العلامة التجارية. يمكنك تعديله ليتوافق مع صوت علامتك التجارية وقيمها وهويتها البصرية. يعتبر Figma مثاليًا للمساهمات الجماعية، حيث يتيح لأعضاء الفريق التعليق والرسم والتصميم معًا في الوقت الفعلي، ودمج الأفكار من مساحة العمل الخاصة بك بسلاسة في مسودة القالب.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

يغطي جميع الأقسام الرئيسية، بما في ذلك الصوت والشعار والألوان والطباعة وتطبيق العلامة التجارية

يستخدم تصميمًا هادئًا وبسيطًا يسهل قراءته والعمل به

يتضمن أمثلة على حجم الشعار والمسافات والاستخدامات التي تزيل التخمينات

مصمم ليكون سهل التحديث حتى تتمكن من تخصيصه دون بذل الكثير من الجهد

✨ مثالي لـ: الفرق الصغيرة أو العاملين المستقلين الذين يبحثون عن هيكل واضح وسهل المتابعة يغطي جميع الأساسيات.

👀 حقيقة ممتعة: تستخدم Tiffany & Co. لونًا أزرقًا خاصًا مميزًا للغاية لدرجة أنه له رمز Pantone خاص به. حتى أن الشركة سجلت هذا اللون كعلامة تجارية حتى لا يتمكن أي شخص آخر من استخدامه في تغليف المجوهرات.

2. قاعدة العلامة التجارية: قالب إرشادات العلامة التجارية من Figma

عبر Figma

يسهل قالب Brand Base هذا إظهار كيفية ارتباط اختيارات العلامة التجارية بقرارات التصميم الفعلية. بدلاً من التنقل بين ملفات منفصلة للشعارات والخطوط والألوان، يتم تجميع كل شيء في مكان واحد يسهل تحديثه.

نظرًا لأنه تم إنشاؤه مباشرة في Figma، يمكن للفرق اختبار الأفكار وتعديل أصول العلامة التجارية دون الإخلال بالاتساق، مما يوفر ساعات عند إطلاق حملات جديدة.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

تم إنشاؤه بواسطة فريق Figma وتصميمه مع مراعاة الاستخدام في العالم الحقيقي

يغطي العناصر الأساسية للعلامة التجارية مثل القصة والألوان والطباعة

مصمم ليبدو عصريًا دون أن يكون مبالغًا في التصميم

سهل المشاركة والتعاون مع زملاء الفريق أو العملاء

✨ مثالي لـ: قادة التصميم وفرق التسويق الذين يحتاجون إلى دليل علامة تجارية حي يتكيف بسلاسة مع المطبوعات والويب ووسائل التواصل الاجتماعي.

3. قالب إرشادات العلامة التجارية البسيط من Figma

عبر Figma

قال رجل الأعمال الأمريكي سكوت كوك ذات مرة:

لم تعد العلامة التجارية هي ما نقوله للمستهلكين عنها، بل هي ما يقوله المستهلكون عن بعضهم البعض.

هذه الفكرة تظل عالقة في الذهن، خاصة عندما تحاول بناء علامة تجارية يثق بها الناس بالفعل. وهذه الثقة تبدأ بالاتساق.

يزيل هذا القالب العناصر الإضافية حتى تتمكن من التركيز على عرض العناصر الأساسية بوضوح. يوفر لك طريقة مباشرة لتوثيق علامتك التجارية دون تعقيد العملية، وهو أمر مفيد بشكل خاص إذا كنت تعمل بمفردك وتحتاج إلى شيء يمكنك تحديثه بسرعة.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

مصمم بناءً على دليل علامة تجارية حقيقي، لذا فهو عملي وسهل المتابعة.

يركز فقط على العناصر الأساسية مثل الألوان والشعارات والخطوط

مصمم لإجراء تعديلات سريعة حتى تتمكن من إدخال المحتوى الخاص بك

✨ مثالي لـ: العاملين المستقلين والعلامات التجارية الشخصية الذين يرغبون في إرشادات بسيطة يمكنهم تعديلها بسرعة واستخدامها عبر المحافظ والمواقع الإلكترونية والقنوات الاجتماعية.

💡 نصيحة احترافية: هل تبحث عن أفكار فريدة لعلامتك التجارية؟ اطلب من ClickUp Brain توفير لوحات ألوان إبداعية ومفاهيم لشعارات واستراتيجيات غير تقليدية لتجعل علامتك التجارية تبرز! استخدم ClickUp Brain لتبادل الأفكار وابتكار إرشادات مختلفة للعلامة التجارية لمشاريعك

4. قالب دليل العلامة التجارية من Figma

عبر Figma

في بعض الأحيان، يكون جوهر علامتك التجارية موجودًا بالفعل. كل ما تحتاجه هو مكان لتعيش فيه وتتنفس وتبقى متسقة بمرور الوقت.

يساعدك قالب إرشادات العلامة التجارية من Figma على جمع ما لديك والتأكد من أنه لا يزال يتماشى مع العلامة التجارية التي تسعى إلى بنائها. إن تحويل الأصول المتفرقة إلى مصدر واحد موثوق يجعل من السهل شرح علامتك التجارية للموظفين الجدد أو المتعاونين أو الشركاء الخارجيين.

كما يوفر لك إطارًا عمل لاكتشاف الثغرات في هويتك وتحسينها تدريجيًا بدلاً من البدء من الصفر.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

يتيح لك إدراج الشعارات والخطوط والألوان الموجودة لديك دون عناء.

يشجع على إجراء تحسينات صغيرة حتى تنمو العلامة التجارية مع فريقك

يحافظ على تماسك العناصر حتى يتمكن الجميع من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ثقة

يعمل بشكل جيد كنقطة مرجعية مشتركة بين التصميم والتسويق.

✨ مثالي لـ: العلامات التجارية النامية التي لديها بالفعل أصول جاهزة وتحتاج فقط إلى مكان لتنظيم الأمور.

5. قالب إرشادات العلامة التجارية مجاني من Figma

عبر Fi g ma

لا تبدأ كل العلامات التجارية بفريق كبير أو نظام تصميم فاخر. أحيانًا تحتاج فقط إلى مكان واضح لتبدأ منه. يمنحك قالب إرشادات العلامة التجارية المجاني هذا المساحة التي تحتاجها، مع هيكل كافٍ ليمنحك الشعور بالموثوقية ومرونة كافية لتجعله خاصًا بك.

يعمل هذا القالب كإطار عمل بسيط ينمو معك، بحيث يمكنك البدء على نطاق صغير وإضافة التفاصيل مع تطور علامتك التجارية. بالنسبة للمصممين الجدد أو المؤسسين الجدد، يزيل قالب التصميم الجرافيكي هذا الضغط المتمثل في إنشاء دليل مثالي على الفور مع الحفاظ على اتساق عملك.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

يغطي جميع الأساسيات، بما في ذلك استخدام الشعار والطباعة وإرشادات الألوان.

يأتي مع تعليمات سهلة حتى لا تشعر بالارتباك أو التعقيد التقني.

تشعر وكأنك في بيتك، سواء كنت تعمل على مشروع شخصي أو علامة تجارية آخذة في النمو.

صُمم للأشخاص الحقيقيين الذين يريدون الوضوح وليس التعقيد

✨ مثالي لـ: الشركات الناشئة والمؤسسين الجدد الذين يحتاجون إلى دليل علامة تجارية مجاني وسهل الاستخدام للمبتدئين يمكنهم توسيعه مع تبلور هويتهم.

قيود قوالب Figma

إذا كان هناك أي شخص من Figma يستمع هنا: تذكير ودي، أنتم تسيرون في الطريق الخاطئ بشكل كبير، وسيتم استبدالكم في وقت قصير إذا استمررتم في ذلك.

هكذا خاطب أحد المستخدمين المحبطين فريق Figma على Reddit.

يمكن القول بثقة أنه على الرغم من مساعدة Figma لعدد لا يحصى من المصممين في تنظيم أعمالهم الإبداعية، إلا أن هناك بعض التحديات الجادة التي يجب أخذها في الاعتبار قبل الانغماس في استخدامها.

إليك ملخص سريع:

بعض القوالب ثابتة للغاية، مما يجعل من الصعب استكشاف ما وراء الهيكل الأصلي.

غالبًا ما يكون مشاركة العمل مع العملاء أو المتعاونين مصحوبًا بقيود تتعلق بالمقاعد المدفوعة

التحرير دون اتصال بالإنترنت غير موثوق به، مما قد يجعل الأمور صعبة بالنسبة للفرق البعيدة أو الإقليمية.

قد يبدو الدعم بعيدًا في بعض الأحيان، خاصةً عندما تحتاج إلى المساعدة تحت الضغط

قد لا يتم تصميم القوالب مع مراعاة الاحتياجات المحلية، مما يجعل الفرق تقوم بعمل إضافي لتكييفها.

قوالب إرشادات العلامة التجارية Figma البديلة

كما يقولون، "حيثما توجد الإرادة، يوجد الطريق". وفي بعض الأحيان، يكون هذا الطريق هو ClickUp، برنامج إدارة العلامات التجارية المفضل لدى المسوقين.

إذا كانت القوالب التي تمت مناقشتها تجعل فرق التصميم لديك تشعر بالضيق، فإليك بعض البدائل لـ Figma.

فيما يلي أفضل 10 قوالب لإرشادات العلامة التجارية من ClickUp التي يمكن أن تساعد في سد الثغرات وتمنح علامتك التجارية مساحة للنمو بوضوح واتساق.

1. قالب إرشادات العلامة التجارية ClickUp

احصل على قالب مجاني استخدم لوحة بيضاء مرئية لترتيب عناصر العلامة التجارية بطريقة سهلة الرؤية باستخدام قالب إرشادات العلامة التجارية ClickUp.

لا يختار معظم الناس العلامة التجارية لمجرد أنها تبدو رائعة. بل يختارونها لأنها تبدو مألوفة وواضحة وجديرة بالثقة. في الواقع، ثلاثة من كل أربعة يقولون إنهم يفضلون الشراء من علامة تجارية يشعرون بالتواصل معها. ويبدأ هذا النوع من التواصل بالاتساق.

يمنحك قالب إرشادات العلامة التجارية ClickUp مساحة مرنة لجمع كل أجزاء علامتك التجارية معًا جنبًا إلى جنب.

نظرًا لأنه مدمج في لوحة بيضاء تعاونية، يمكنك تخطيط العناصر المرئية والقيم والرسائل في مكان واحد وإبقائها متاحة لجميع أعضاء الفريق.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب

شاهد الصورة الكاملة من خلال تخطيط السبورة البيضاء المرئي الذي

استمتع بالتعاون في الوقت الفعلي حتى يتمكن الجميع من المساهمة والبقاء على اتساق.

صمم الدليل وفقًا لشخصية علامتك التجارية باستخدام أقسام قابلة للتخصيص.

قم بتخزين وتحديث كل شيء بدءًا من الشعارات وحتى إرشادات الكتابة في مساحة مشتركة.

✨ مثالي لـ: الفرق التي تريد مقرًا هادئًا ومرئيًا لعلامتها التجارية يسهل تحديثه ومشاركته.

إليك كيفية تخطيط خطتك بالكامل بصريًا باستخدام ClickUp Whiteboards في دليل سريع:

2. قالب مستند دليل أسلوب العلامة التجارية ClickUp

احصل على قالب مجاني استمتع بمساحة بسيطة لإنشاء وتخزين شكل ومظهر علامتك التجارية باستخدام قالب مستند دليل أسلوب العلامة التجارية من ClickUp.

اختيار ألوان وخطوط علامتك التجارية أمر مهم. ولكن التأكد من ظهورها بنفس الطريقة في كل مكان أمر مهم آخر. يساعد دليل الأسلوب في الحفاظ على ثبات العلامة التجارية، بحيث تظل العلامة التجارية تعكس هويتك بغض النظر عمن يقوم بالتصميم أو الكتابة.

قالب دليل أسلوب العلامة التجارية ClickUp هو ClickUp Doc جاهز للاستخدام مصمم لمساعدة الفرق على توحيد هوية علامتهم التجارية والحفاظ عليها. يتضمن أقسامًا مخصصة للشعارات والطباعة وألوان العلامة التجارية ونبرة الصوت وأمثلة الاستخدام. سواء كنت تقوم بتدريب الموظفين الجدد أو إطلاع العاملين المستقلين أو تنسيق الجهات المعنية، فإنه يوفر مصدرًا واضحًا وقابلًا للتنفيذ لموارد علامتك التجارية ورسائلها.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب

احتفظ بألوانك وشعاراتك وخياراتك من الخطوط في مستند واحد يسهل العثور عليه.

اجعل من السهل على أي شخص اتباع نفس التوجه البصري

ساعد أعضاء الفريق الجدد على الاندماج بسرعة دون تردد.

دعم تجربة مألوفة عبر مواقع الويب والبريد الإلكتروني والمطبوعات

✨ مثالي لـ: فرق تسويق العلامة التجارية وتسويق المنتجات والتصميم والاتصالات التي تحتاج إلى مساحة مشتركة للتنسيق بشأن الشعارات والرسائل والهوية المرئية في الوقت الفعلي.

3. قالب دليل أسلوب العلامة التجارية ClickUp

احصل على قالب مجاني ساعد علامتك التجارية على الظهور بمظهر متسق وتبدو أكثر موثوقية باستخدام قالب دليل أسلوب العلامة التجارية ClickUp.

تنفق بعض الشركات أكثر من عشرة آلاف دولار سنويًا على أعمال التصميم. هذا الرقم يقول الكثير. ولكنه يوضح أيضًا مقدار الجهد المبذول لجعل العلامة التجارية تبدو وتشعر بالشكل الصحيح.

يوفر لك قالب دليل أسلوب العلامة التجارية ClickUp مكانًا بسيطًا لتجميع هذه الجهود والحفاظ على الاتساق. يمكنك توحيد قواعد العلامة التجارية في ClickUp بحيث يعمل الكتّاب والمصممون والمسوقون دائمًا من نفس الدليل.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب

رتب الألوان والخطوط والصور في دليل واحد سهل المتابعة.

ساعد جميع أعضاء الفريق على البقاء متناسقين، سواء كانوا يكتبون نصوصًا أو يصممون إعلانات.

اجعل علامتك التجارية واضحة وموثوقة عبر كل قناة

حافظ على تنظيم الأمور حتى تنمو عناصرك المرئية مع علامتك التجارية، وليس ضدها.

✨ مثالي لـ: مديري العلامات التجارية والمديرين الإبداعيين وفرق التسويق الذين يحتاجون إلى دليل أسلوب موثوق به لمواءمة التصميم والنصوص وتنفيذ الحملات عبر كل قناة.

👀 حقيقة ممتعة: صمم سلفادور دالي شعار Chupa Chups على شكل زهرة الأقحوان في أقل من ساعة. وأصر على وضعه أعلى المصاصة بدلاً من جانبها حتى يتمكن الناس من رؤيته بوضوح دائمًا. إنه مثال مثالي على أن الموضع الجيد يمكن أن يكون بنفس أهمية التصميم الجيد.

4. قالب إدارة العلامة التجارية ClickUp

احصل على قالب مجاني احصل على مساحة هادئة وواضحة لتركيز كل شيء باستخدام قالب إدارة العلامة التجارية ClickUp.

لقد أكملت بنجاح عرض إطلاق المنتج. ثم يراسلك أحدهم ليطلب منك أحدث موجز للحملة. وفي الوقت نفسه، شارك زميل آخر في الفريق نسخة من الشعار الذي توقفت عن استخدامه منذ شهرين.

إدارة العلامة التجارية تعني مراقبة الكثير من الأمور، غالبًا في وقت واحد. يجمع قالب إدارة العلامة التجارية من ClickUp كل شيء تحت سقف واحد حتى تظل تخطيط الحملات وتحديثات الأصول والتواصل بين أعضاء الفريق متصلة ببعضها البعض. بدلاً من توضيح أي مسودة هي الحالية، يمكنك تتبع الحملات ومواءمة الرسائل والحفاظ على توجه الجميع نحو نفس قصة العلامة التجارية.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب

خطط لإدارة حملاتك التسويقية دون أن تصبح الأمور فوضوية

حافظ على تواصل فريقك وعمله نحو نفس الرسالة

اكتشف ما يسير على ما يرام وما يحتاج إلى تعديل.

حافظ على ثباتك مع نمو علامتك التجارية وتغيرها

✨ مثالي لـ: مديري العلامات التجارية وفرق العمليات التسويقية وقادة الإبداع الذين يحتاجون إلى مكان واحد لتنسيق الحملات والتحكم في الأصول والحفاظ على اتساق العلامة التجارية عبر الأقسام.

5. قالب هوية العلامة التجارية ClickUp

احصل على قالب مجاني اجعل علامتك التجارية تتشكل بوضوح باستخدام قالب هوية العلامة التجارية ClickUp.

"ما المطلوب لتحقيق هوية العلامة التجارية؟ بخلاف الأساسيات. " كان هذا هو السؤال المطروح على Reddit. أجاب أحد المستخدمين بإجابة بسيطة ولكنها دقيقة: "قبل الشعار، حدد نبرة صوتك ورسالتك ورؤيتك ومن تتحدث إليه. ثم اترك التصميم يتبع ذلك. "

هذا بالضبط ما يساعدك قالب هوية العلامة التجارية من ClickUp على القيام به. يمنحك هذا القالب مساحة للتفكير في الأمور الأعمق قبل الانتقال إلى الألوان والخطوط.

أفضل ما في الأمر هو أنه يتجاوز العناصر المرئية لمساعدتك في تحديد قيمك وصوتك وأهدافك طويلة المدى، بحيث تبدو علامتك التجارية أصيلة وليست مجرد زخرفة.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب

ابتكر لغة بصرية تعكس هويتك

أنشئ رسائل تعبر عنك وتلقى صدى لدى جمهورك

حدد مؤشرات الأداء الرئيسية وأهداف التسويق حتى يعرف فريقك الاتجاه الذي تسير فيه العلامة التجارية.

حافظ على ترابط كل شيء أثناء نموك عبر منصات مختلفة

✨ مثالي لـ: فرق التسويق وقادة الاتصالات الذين يرغبون في تشكيل هوية متسقة عبر الحملات والقنوات ونقاط الاتصال بالعملاء.

6. قالب كتاب العلامة التجارية ClickUp

احصل على قالب مجاني شكّل هويتك وابقَ وفياً لها بمرور الوقت باستخدام قالب كتاب العلامة التجارية ClickUp.

هل تعرف ذلك الشعور عندما يكون كل شيء في العلامة التجارية متناسقًا؟ الصوت والألوان والطريقة التي تظهر بها على الإنترنت. هذا ليس مجرد صدفة. عادةً ما يأتي هذا النوع من الوضوح من وجود شيء قوي يمكن الرجوع إليه. يساعدك كتاب العلامة التجارية على بناء هذا النوع من الأساس.

يحول قالب كتاب العلامة التجارية ClickUp هذه الفكرة إلى مساحة عمل عملية تجمع بين الاستراتيجية والمرئيات وسرد القصص. بدلاً من التعامل مع كتاب العلامة التجارية كملف PDF ثابت، يصبح قالب استراتيجية العلامة التجارية هذا دليلاً ديناميكيًا يمكنك تحديثه ومشاركته وتوسيعه مع نمو العلامة التجارية.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب

نظم أفكارك وأصولك باستخدام قوائم مهام أو لوحات بسيطة

صمم شعاراتك وخطوطك وألوانك وصورك بطريقة يسهل العثور عليها واتباعها

تتبع تقدمك أثناء إنشاء الحملات أو تحديث المحتوى القديم

امنح جميع أعضاء فريقك فهمًا مشتركًا لما تعنيه العلامة التجارية حقًا

✨ مثالي لـ: فرق التسويق ومخططي المحتوى والمديرين الإبداعيين الذين يحتاجون إلى دليل مركزي ومتطور للعلامة التجارية لتوجيه الرسائل والحملات وقرارات التصميم.

7. قالب إعادة تسمية العلامة التجارية ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بتوزيع المهام بوضوح حتى يعرف الجميع ما الذي يعملون عليه من خلال قالب إعادة تسمية العلامة التجارية من ClickUp

عندما حذفت Dunkin’ كلمة "Donuts" من اسمها، لم يكن الأمر مجرد تغيير في الشعار. كان تغييرًا هادئًا في الطريقة التي أرادوا أن يظهروا بها. حافظت Dunkin’ على نفس الألوان والأجواء مع التركيز بشكل أوضح على ما يقدّره عملاؤها أكثر. هذا النوع من إعادة العلامة التجارية يتطلب عناية، وليس مجرد خط جديد.

إعادة تسمية العلامة التجارية ليس بالأمر السهل. فأنت تحاول المضي قدمًا دون أن تفقد العناصر التي لا تزال تبدو حقيقية. يوفر لك قالب إعادة تسمية العلامة التجارية من ClickUp طريقة للقيام بذلك دون الشعور بالاستعجال.

يُنشئ قالب العلامة التجارية هذا خطة منظمة حيث تتزامن الاستراتيجية والتصميم والتواصل. بفضل الجداول الزمنية وملكية المهام ومساحة التعليقات، تبدو العملية مدروسة بدلاً من فوضوية.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب

تتبع كل خطوة حتى تعرف دائمًا ما تم إنجازه وما هو التالي

قم بتعيين أدوار واضحة حتى لا يتساءل أحد عن من يقوم بماذا

ضع جدولًا زمنيًا يناسب فريقك، وليس فقط الموعد النهائي

حافظ على تواصل الجميع معك بينما تعيد تشكيل مظهر العلامة التجارية وشعورها تدريجيًا

✨ مثالي لـ: مديري التسويق ومديري العلامات التجارية وفرق العمليات الإبداعية التي تقود عمليات إعادة تصميم العلامات التجارية والتي تحتاج إلى هيكل واضح للجدول الزمني والأدوار وعمليات إطلاق الحملات.

8. قالب دليل أسلوب شعار ClickUp

احصل على قالب مجاني اعرض متى تستخدم كل نسخة من شعارك ومتى لا تستخدمها باستخدام قالب دليل أنماط الشعار من ClickUp

تميل الشعارات إلى الانتشار على الويب. فهي تظهر على مواقع الويب وفي العروض التقديمية وعلى أكواب القهوة وأحيانًا في أماكن لم تكن تتوقعها. يساعدك دليل أسلوب الشعار على التأكد من أن شعارك لا يزال يعبر عنك، بغض النظر عن المكان الذي يظهر فيه.

يوفر لك قالب دليل أسلوب الشعار من ClickUp مكانًا واضحًا لتعيين تلك الحدود بعناية. إنه مكان جيد لبدء التعلم حول كيفية إنشاء دليل أسلوب لعلامتك التجارية. بالنسبة للمبتدئين، يمكنك تحديد قواعد الاستخدام وتوثيق الاختلافات ومشاركة التعليمات حتى لا يسيء أي شريك أو بائع أو زميل في الفريق استخدام الشعار.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب

حدد متى وكيف تستخدم كل نسخة من شعارك

لاحظ التفاصيل المهمة مثل قيم الألوان وحدود الحجم والمسافات

شارك الدليل مع شركائك حتى يظل الجميع على نفس الصفحة

حافظ على الاتساق دون الحاجة إلى إعادة التحقق في كل مرة

✨ مثالي لـ: مصممي الجرافيك ومديري العلامات التجارية والوكالات الإبداعية التي تحتاج إلى توثيق استخدام الشعار وضمان تطبيقه بشكل متسق من قبل الشركاء والموردين والفرق الداخلية.

👀 حقيقة ممتعة: كلمة LEGO هي مزيج من العبارة الدنماركية "leg godt" التي تعني "العب جيدًا". ما يجعلها مسلية هو أن المؤسسين لم يدركوا إلا لاحقًا أن كلمة "lego" في اللاتينية تعني أيضًا "أنا أجمع". إنها مصادفة سعيدة تتوافق تمامًا مع مهمة العلامة التجارية.

9. قالب دليل أسلوب مشروع ClickUp

احصل على قالب مجاني احصل على مكان واحد توجد فيه قواعدك المرئية بالفعل مع قالب دليل أسلوب مشروع ClickUp

تقوم بتحديث رأس الموقع الإلكتروني. يقوم شخص آخر بتعديل الخط في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. ثم يقوم شخص ثالث بمشاركة مجموعة شرائح تستخدم لونًا مختلفًا تمامًا. قبل أن تدرك ذلك، تبدأ الأمور في الشعور ببعض الاختلاف.

يوفر قالب دليل أسلوب المشروع من ClickUp دليلًا مشتركًا يمكن للجميع الاطلاع عليه والتأكد من أنهم يعملون من نفس المكان.

يحتفظ القالب بجميع العناصر المرئية الرئيسية مثل الخطوط والألوان والتخطيطات في مرجع واحد، بحيث تبدو كل النتائج النهائية وكأنها جزء من نفس القصة. بدلاً من تصحيح التناقضات بعد حدوثها، يمكن لفريقك التصميم بوضوح من البداية.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب

نظم جميع العناصر المرئية لعلامتك التجارية في مستند واحد مشترك

حافظ على اتساق الخطوط والألوان والتصميمات، بغض النظر عن المنصة

قم بتوضيح توقعات التصميم بوضوح لتقليل التردد

ادعم فريقك في بناء عمل متماسك ومتسق مع العلامة التجارية

✨ مثالي لـ: منشئي المحتوى وفرق تصميم المنتجات وأقسام التسويق التي تحتاج إلى مرجع مباشر للحفاظ على تناسق العناصر المرئية عبر الحملات والمنتجات والقنوات.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ميزة أصول العلامة التجارية في ClickUp كمصدر وحيد موثوق به للشعارات والألوان والخطوط. يمكنك بسهولة ربطها أو تضمين العناصر الأساسية في مستنداتك أو ألواحك البيضاء، حتى لا يضطر فريقك أبدًا إلى التساؤل عن إصدار الشعار الذي يجب استخدامه أو درجة اللون الأرجواني الصحيحة.

10. قالب إطلاق العلامة التجارية ClickUp

احصل على قالب مجاني من تخطيط الجداول الزمنية إلى تتبع المعالم الرئيسية، اجعل الجميع على نفس الصفحة باستخدام قالب إطلاق العلامة التجارية ClickUp

هناك منشور على Reddit ينتشر على نطاق واسع: مستشار شركات ناشئة يشارك تجربته في مساعدة العلامات التجارية على الانتقال من الأفكار الأولية إلى مبيعات بملايين الدولارات. ما هو أحد أكثر اقتراحاته ثراءً؟ لا تنتظر الكمال. فقط أطلق منتجك، وتحدث إلى عملائك، وابدأ في البناء من الإصدار الأول.

يساعدك قالب إطلاق العلامة التجارية من ClickUp على تحويل أفكارك من مجرد أفكار إلى خطة يمكنك اتباعها بالفعل. يمنحك مساحة لإدراج ما يجب القيام به، وتحديد من يساعدك، وتوجيه فريقك برفق خلال كل جزء من عملية الإطلاق.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب

ضع جدولًا زمنيًا واضحًا وسهل الإدارة لإطلاق منتجك

تتبع ما يهم دون تعقيده

حافظ على تزامن فريقك دون الحاجة إلى عمليات تسجيل دخول مستمرة

دع علامتك التجارية تتشكل، خطوة صغيرة تلو الأخرى

✨ مثالي لـ: المؤسسين وبناة العلامات التجارية الذين يرغبون في البدء بقوة دون التورط في التفاصيل.

11. قالب العلامة التجارية ClickUp

احصل على قالب مجاني تأكد من أن كل شيء يبدو وكأنه يأتي من نفس الفريق باستخدام قالب العلامة التجارية ClickUp

لا تبدأ العلامة التجارية دائمًا برؤية كبيرة منذ سنوات. أحيانًا تبدأ بسؤال بسيط من أحد زملاء الفريق: "أي نسخة من الشعار يجب أن أستخدم؟"

غالبًا ما يكون هذا هو اللحظة التي تدرك فيها أن علامتك التجارية موجودة في عدد كبير جدًا من المجلدات وقليل جدًا من المحادثات. يوفر قالب العلامة التجارية ClickUp لفريقك مساحة مشتركة واحدة لتحديد شكل علامتك التجارية وصوتها وشعورها.

من الطباعة إلى نبرة الصوت، يساعدك هذا القالب على إنشاء شيء يمكن للأشخاص داخل شركتك وخارجها فهمه واستخدامه بالفعل.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب

حدد صوت علامتك التجارية وألوانها وقواعد تصميمها

قم بتخزين جميع أصولك في مكان يمكن للجميع العثور عليه

حافظ على الاتساق مع نمو فريقك ورسالتك

✨ مثالي لـ: فرق التسويق في المراحل المبكرة، وقادة التصميم، والفرق متعددة الوظائف التي تحتاج إلى مركز واحد يسهل الوصول إليه لتعريف وإدارة أصول العلامة التجارية وصوتها وإرشاداتها.

اجعل كل خطوة تبدو "متوافقة مع العلامة التجارية" باستخدام ClickUp

في قلب كل علامة تجارية قوية يوجد شيء مألوف — لون يبدو مناسبًا، صوت يشبه صوتك، إيقاع يمكن لفريقك أن ينسجم معه دون الحاجة إلى التردد.

توفر لك Figma مكانًا رائعًا للبدء. ولكن عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على ترابط كل شيء بين الأشخاص والمشاريع والمنصات، تتدخل ClickUp بهدوء لتقديم المساعدة.

لا يتعلق الأمر بالقوالب فحسب. بل يتعلق بمنح علامتك التجارية موطناً يمكنها أن تنمو فيه وتبقى وفية لذاتها.

