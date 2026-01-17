معظم برامج تدريب الموظفين أحادية الجانب إلى حد كبير. أنت تقدم المحتوى، وهم يكملون الوحدات، و... هذا كل شيء.

تتساءل: هل نجح الأمر بالفعل؟ هل تعلم أي شخص أي شيء مفيد؟

لا تزيد ملاحظات التدريب التقليدية — مثل استبيانات نهاية الدورة أو الاختبارات العامة — عن مجرد تحديد خانة. فهي لا تخبرك بمن يعاني من صعوبات، أو سبب هذه الصعوبات، أو ماذا تفعل حيال ذلك. أنت تتحرك على غير هدى بينما يمكنك توجيه النمو.

يمكن لبرنامج التغذية الراجعة بالذكاء الاصطناعي أن يغير قواعد اللعبة بالنسبة لك.

لا يقتصر الأمر على تتبع الإنجازات فحسب، بل يستمع البرنامج أيضًا إلى طريقة تعلم فريقك ويتكيف معها ويستجيب لها، مما يحول التدريب إلى حوار ثنائي. والنتيجة؟ يشعر الموظفون بالدعم، وتثبت المهارات، ويحقق التدريب عائدًا قابلًا للقياس على الاستثمار.

لا عجب أن معدلات الاحتفاظ بالمعرفة ترتفع بنسبة 42٪ مقارنة بالطرق التقليدية عندما يتم تخصيص التعلم بواسطة الذكاء الاصطناعي. في هذا المدونة، نقدم لك أفضل برامج التغذية الراجعة بالذكاء الاصطناعي لتدريب الموظفين.

أفضل برامج التغذية الراجعة بالذكاء الاصطناعي لتدريب الموظفين في لمحة

لنبدأ بمقدمة سريعة عن برامج التغذية الراجعة بالذكاء الاصطناعي قبل أن نستكشف الأدوات.

الأداة أفضل الميزات الأفضل لـ *الأسعار ClickUp • إنشاء ملاحظات وملخصات بالذكاء الاصطناعي • طلبات ملاحظات آلية • لوحات معلومات لعائد الاستثمار في التدريب توحيد التغذية الراجعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وعمليات التدريب والرؤى القابلة للتنفيذ في منصة واحدة خطة مجانية إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Leapsome • AI Copilot للمراجعات والأهداف • تحليل المشاعر في الاستطلاعات • اقتراحات OKR الذكية الشركات التي توائم الأداء مع النمو أسعار مخصصة Effy AI • نماذج وموجزات المراجعة بالذكاء الاصطناعي • التقاط التعليقات عبر Slack • رؤى حول المشاعر الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مراجعات سريعة وخفيفة الوزن تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 36 دولارًا Lattice • مساعد الذكاء الاصطناعي للتعليقات • وكيل الذكاء الاصطناعي لأسئلة وأجوبة الموارد البشرية • لوحات معلومات تحليلات الأفراد فرق تركز على الثقافة وتدير المشاركة والنمو تبدأ الخطط المدفوعة من 11 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد شهريًا. 15Five • مراجعات بمساعدة الذكاء الاصطناعي • تلميحات Kona AI Coach • تقييم المشاركة الأداء المستمر الذي يركز على المدير تبدأ الخطط المدفوعة من 4 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا. Culture Amp • ملخصات التعليقات بالذكاء الاصطناعي • التحليلات التنبؤية • التعلم المصغر لمدرب المهارات الفرق التي تعزز المشاركة والتطوير أسعار مخصصة Workday Learning • سحابة مهارات الذكاء الاصطناعي • حوافز التعلم في سياق العمل • مركز رؤى المديرين الشركات التي تستخدم Workday HCM أسعار مخصصة Cornerstone OnDemand • ذكاء مهارات الذكاء الاصطناعي • تخطيط القوى العاملة • الذكاء الاصطناعي للتنقل الوظيفي الشركات التي تحتاج إلى مرونة القوى العاملة أسعار مخصصة Docebo • منشئ دورات تدريبية بالذكاء الاصطناعي • مدرب افتراضي بالذكاء الاصطناعي • بحث ذكي عن المحتوى الشركات التي تعمل على توسيع نطاق محتوى التعلم أسعار مخصصة BetterUp • مدرب الذكاء الاصطناعي المتاح دائمًا • تحفيز الأهداف ولعب الأدوار • لوحات معلومات المواهب الشركات التي تستثمر في التدريب والرفاهية أسعار مخصصة Betterworks • المساعدة في تحديد الأهداف وتقديم الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي • تذكيرات Slack/Teams • أدوات المعايرة الشركات التي تدفع OKRs والأداء أسعار مخصصة Qualtrics XM EX • تحليلات المشاعر بالذكاء الاصطناعي • رؤى مساعد المدير • الاستماع متعدد القنوات الشركات التي تركز على تجربة الموظفين أسعار مخصصة Engagedly • مساعد Marissa AI • أهداف وخطط تطوير شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي • تقدير بأسلوب الألعاب فرق تجمع بين الأداء والمشاركة أسعار مخصصة

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

ما هو برنامج التغذية الراجعة بالذكاء الاصطناعي لتدريب الموظفين؟

اعتبر برنامج التغذية الراجعة بالذكاء الاصطناعي بمثابة مساعد التدريب الأذكى والأكثر انتباهاً. إنه منصة ذكية تستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة وتحليل والاستجابة لكيفية تعلم الموظفين.

على عكس أساليب التدريب القديمة التي تقيس الإنجاز فقط، تركز أدوات التغذية الراجعة بالذكاء الاصطناعي على الفهم والمشاركة والنمو الحقيقي.

تتتبع هذه البرامج كيفية تفاعل المتعلمين مع المواد، وأين يتوقفون أو يعيدون المشاهدة، والأسئلة التي يجدون صعوبة في الإجابة عليها، ومدى سرعة تحسنهم. ثم، باستخدام تلك البيانات، يقدم البرنامج إرشادات مخصصة، ويوصي بالخطوات التالية، وحتى يضبط محتوى التدريب في الوقت الفعلي.

باختصار، إنه يحول التدريب الثابت إلى محادثة ديناميكية ثنائية الاتجاه بين الموظف والبرنامج.

🏆 فوز حقيقي للذكاء الاصطناعي لطالما كان فحص 1.8 مليون طلب توظيف سنويًا اختبارًا لصبر فرق التوظيف في شركة Unilever. وبدلاً من الغرق في سير ذاتية، لجأت الشركة إلى أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بدأ المرشحون رحلتهم بتقييمات سريعة تشبه الألعاب مصممة للكشف عن سمات مثل التفكير المنطقي والقدرة على التكيف، تليها مقابلات فيديو يتم تحليلها من خلال الذكاء الاصطناعي من حيث النبرة واختيار الكلمات والتعبيرات. 📈كان التأثير تحويليًا: انخفض وقت التوظيف بأكثر من 50,000 ساعة، وانخفضت التكاليف السنوية بمقدار مليون جنيه إسترليني، وزادت التنوع بين الموظفين الجدد بنسبة 16٪. ولعل الأكثر دلالة هو أن معدلات إكمال المرشحين ارتفعت من 50٪ إلى 96٪. لنقل هذا الزخم إلى مكان العمل، قدمت شركة Unilever Unabot، وهو روبوت دردشة متعدد اللغات يجيب على الأسئلة اليومية المتعلقة بمواقف السيارات والرواتب وغير ذلك، مما يضمن شعور الموظفين الجدد بالدعم منذ اليوم الأول.

أهم ما يمكن أن يفعله برنامج التغذية الراجعة بالذكاء الاصطناعي للتدريب:

قدم اقتراحات في الوقت الفعلي أثناء جلسة التدريب

حدد الثغرات المعرفية قبل أن تتحول إلى مشكلات في الأداء

قم بتخصيص مسارات التعلم بناءً على وتيرة وأسلوب كل فرد

قم بإنشاء ملخصات آلية للمدربين وفرق التعلم والتطوير

استخدم معالجة اللغة الطبيعية لتقديم ملاحظات تفاعلية

ولكن كيف تختار برنامج التغذية الراجعة بالذكاء الاصطناعي المناسب؟ لنكتشف ذلك!

🔎 هل تعلم؟ يعود مفهوم التغذية الراجعة الفورية إلى الخمسينيات من القرن الماضي، عندما طور عالم النفس ب. ف. سكينر آلات تعليمية توفر للطلاب تغذية راجعة فورية حول صحة إجاباتهم من عدمها.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج التغذية الراجعة بالذكاء الاصطناعي لتدريب الموظفين؟

اختيار الأداة المناسبة يعني البحث عن الميزات التي تدعم التعلم بالفعل. إليك ما يهم حقًا:

التعليقات في الوقت الفعلي: هل يمكن تقديم اقتراحات أثناء التدريب، وليس بعده فقط؟

التخصيص: هل يتكيف المحتوى والسرعة لتلبية احتياجات المتعلمين الفردية؟

تحليل الفجوة في المهارات: هل سيحدد بالضبط المجالات التي يحتاج فيها الشخص إلى المساعدة؟

سهولة التكامل: هل يعمل بسلاسة مع نظام إدارة التعلم (LMS) أو أدوات الموارد البشرية (HR) الحالية لديك؟

رؤى قابلة للتنفيذ: هل التقارير واضحة ومفيدة للمدربين والمديرين؟

تجاهل الأدوات التي تقيس الإنجاز فقط. اختر المنصات التي تقيس النمو.

📊 تظهر الأبحاث: يمكن للمؤسسات تحقيق زيادة بنسبة 18٪ في الأرباح و 14٪ في الإنتاجية من خلال مضاعفة نسبة الموظفين الذين يشعرون أن لديهم فرصًا في العمل للتعلم والنمو.

أفضل برامج التغذية الراجعة بالذكاء الاصطناعي لتدريب الموظفين

سنقوم بتحليل ما يميز كل منصة على وجه التحديد — ميزاتها الرئيسية، وحالات الاستخدام المثالية، وكيف تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتقديم ملاحظات أسرع وأكثر ذكاءً وإنسانية.

1. ClickUp (الأفضل لتعليقات الأداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي ورؤى التدريب)

أعد تصور تدريب الموظفين من خلال جمع كل جوانب التدريب والتغذية الراجعة في مكان واحد مع ClickUp.

ClickUp، أول مساحة عمل متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في العالم، تعيد تعريف مستقبل العمل من خلال دمج المهام والوثائق والأهداف والاتصالات في منصة واحدة موحدة. وهي تمكّن الفرق من إدارة كل جوانب التدريب والتغذية الراجعة في مكان واحد.

بفضل ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والأتمتة السلسة، يوفر لك ClickUp تقييمًا لا مثيل له للأداء ورؤى تدريبية قابلة للتنفيذ.

إليك كيفية قيام ClickUp بتحويل تجربة التغذية الراجعة والتدريب:

الذكاء الاصطناعي لتوليد الملاحظات وتلخيصها

جرب ClickUp Brain الآن حوّل تدريباتك باستخدام أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي في فئتها

ClickUp Brain، محرك الذكاء الاصطناعي الذكي للمنصة، يجعل من السهل إنشاء الملاحظات وتلخيصها وتحليلها. سواء كنت تراجع جلسات التدريب أو تجمع تقييمات الزملاء، يمكن لـ ClickUp Brain استخلاص النقاط الرئيسية على الفور، وتسليط الضوء على بنود العمل، وحتى اقتراح الخطوات التالية.

بالنسبة للمؤسسات التي تبحث عن رؤى أعمق، يوفر ClickUp BrainGPT، وهو تطبيق مستقل للكمبيوتر المكتبي، إمكانات متقدمة مثل توليف التعليقات من مصادر متعددة وتحليل المشاعر.

باستخدام ClickUp BrainGPT، يمكنك جمع التعليقات تلقائيًا من مصادر متعددة — مثل استطلاعات ما بعد التدريب ومراجعات الأقران وتقييمات المديرين — وتجميعها في ملخص واحد قابل للتنفيذ. يسلط تحليل المشاعر المدمج الضوء على اتجاهات التعليقات الإيجابية والمحايدة والسلبية، مما يسهل تحديد نقاط القوة والمجالات التي تحتاج إلى تحسين في لمحة. إليك نموذج من النتائج التي أنتجها ClickUp BrainGPT👇

باستخدام ClickUp BrainGPT، يمكنك جمع التعليقات تلقائيًا من مصادر متعددة — مثل استطلاعات ما بعد التدريب ومراجعات الأقران وتقييمات المديرين — وتجميعها في ملخص واحد قابل للتنفيذ. يسلط تحليل المشاعر المدمج الضوء على اتجاهات التعليقات الإيجابية والمحايدة والسلبية، مما يسهل تحديد نقاط القوة والمجالات التي تحتاج إلى تحسين في لمحة.

إليك نموذج من النتائج التي أنتجها ClickUp BrainGPT👇

اطلب من BrainGPT استخراج الرؤى على الفور من جميع أنحاء مساحة العمل والتطبيقات المتصلة

يتصل هذا التطبيق الفائق بالذكاء الاصطناعي بجميع تطبيقاتك المفضلة، ليوفر الأتمتة الذكية والبحث والتعاون لجميع سير عملك، وليس فقط ClickUp. تم تصميمه ليكون مركز الذكاء الاصطناعي الشامل الخاص بك، مما يساعدك على العمل بشكل أكثر ذكاءً وسرعة وكفاءة عبر كل منصة تستخدمها.

يضفي ClickUp AI الذكاء على سير عملك من البداية إلى النهاية، ويساعدك حتى في إنشاء جميع مواد التدريب الخاصة بك بسهولة. لنرى كيف.

مستندات لمواد التدريب المركزية والتحرير التعاوني

اربط ClickUp Docs بسير عمل تدريب الموظفين لتنفيذ الأفكار مع فريقك.

يُعد ClickUp Docs مصدرًا وحيدًا موثوقًا لجميع موارد التدريب والأدلة وإجراءات التشغيل القياسية. يضمن التحرير التعاوني في الوقت الفعلي أن يتمكن فريقك من إنشاء المواد وتحديثها بشكل سلس.

يمكن تضمين حقول الذكاء الاصطناعي في ClickUp لاستخراج المعلومات الأساسية تلقائيًا أو تتبع الإنجاز، مما يجعل وثائقك ديناميكية وقابلة للتنفيذ.

إدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتدريب

قم بتعيين وتتبع وأتمتة كل جانب من جوانب برنامج التدريب الخاص بك باستخدام ClickUp Tasks.

التعيين: قم بتفويض المهام المتعلقة بالتدريب بسهولة — مثل إعداد المواد أو جدولة الجلسات أو متابعة التعليقات — إلى أعضاء الفريق المناسبين. يمكن أن تساعد اقتراحات الذكاء الاصطناعي في مطابقة المهام مع الأشخاص بناءً على حجم العمل أو الخبرة.

التتبع: راقب تقدم كل نشاط تدريبي في الوقت الفعلي. اطلع على ما تم إنجازه وما هو قيد التنفيذ وما هو متأخر، كل ذلك في مكان واحد. تساعد التذكيرات التلقائية وتحديثات الحالة على إبقاء الجميع على المسار الصحيح دون الحاجة إلى المتابعة اليدوية.

الأتمتة: قم بإعداد الأتمتة في ClickUp للتعامل مع المهام المتكررة، مثل إرسال التذكيرات، ونقل المهام إلى المرحلة التالية، أو تشغيل طلبات التعليقات بعد الجلسة. هذا يقلل من العمل اليدوي ويضمن عدم إغفال أي شيء.

الذكاء الاصطناعي يجعل عملك أكثر ذكاءً. شاهد هذا الفيديو لتتعرف على كيفية توزيع المهام وتحديد أولوياتها 👇

استخدم سير العمل الوكالي لتشغيل طلبات التعليقات بعد التدريب

تضمن ClickUp Automations أن التعليقات لا تكون أبدًا فكرة ثانوية. مدعومة بـ Super Agents و ClickUp Brain، تضمن أن يتم جمع التعليقات في اللحظة المثالية.

قم بإجراء تقييمات الفجوات في المهارات، وتخطيط جلسات التدريب، والمزيد، باستخدام ClickUp Super Agents.

قم بتشغيل طلبات التعليقات تلقائيًا بمجرد انتهاء جلسة التدريب، وحدد التقدم المحرز والثغرات، وأرسل تذكيرات للمشاركين، وحتى قم بتصعيد الردود المتأخرة. يضمن هذا النهج غير التدخلي الحصول على تعليقات منظمة وفي الوقت المناسب دون الحاجة إلى متابعة يدوية.

حقول ونماذج مخصصة لجمع التعليقات المنظمة

يمكنك جمع التعليقات بسهولة باستخدام نماذج ClickUp القابلة للتخصيص وحقول ClickUp المخصصة. صمم نماذج مخصصة لأهداف التدريب الخاصة بك، واجمع البيانات الكمية والنوعية، وقم بتوحيد الردود لتسهيل التحليل. يتم تنظيم جميع التعليقات على الفور داخل ClickUp، لتكون جاهزة للمراجعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

استخدم المنطق الشرطي في نماذج ClickUp لتنظيم التعليقات

استفد من حقول الذكاء الاصطناعي لجمع الملاحظات وتصنيفها وتحليلها بدقة. يمكن لهذه الحقول وضع علامات على المشاعر تلقائيًا واستخراج الموضوعات الرئيسية والإبلاغ عن المشكلات العاجلة، مما يسهل تحويل الملاحظات الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ. يتم تنظيم جميع الردود على الفور وتكون جاهزة للمراجعة.

لوحات معلومات لتصور التغذية الراجعة وتقدم التدريب

حوّل التغذية الراجعة وبيانات التدريب إلى رؤى قابلة للتنفيذ باستخدام لوحات معلومات ClickUp. قم بتصور معدلات المشاركة ودرجات الرضا وتحسينات المهارات والمزيد، كل ذلك في الوقت الفعلي. تتيح لك البطاقات والتقارير القابلة للتخصيص تحديد الاتجاهات وقياس عائد الاستثمار وإظهار تأثير برامج التدريب الخاصة بك.

تصور معدلات المشاركة ودرجات الرضا وتحسينات المهارات والمزيد باستخدام لوحات معلومات ClickUp.

تجمع لوحات معلومات ClickUp جميع ملاحظاتك وبيانات التدريب في مكان واحد. استخدم بطاقات الذكاء الاصطناعي في ClickUp لإبراز الاتجاهات، وتسليط الضوء على المجالات التي تحتاج إلى تحسين، وتصور درجات المشاركة أو الرضا في الوقت الفعلي. وهذا يسهل على المديرين والمدربين قياس التأثير وتحسين برامجهم باستمرار.

أفضل ميزات ClickUp

قم بإنشاء الملاحظات وتلخيصها وتحليلها على الفور باستخدام ClickUp AI Cards

أتمتة جمع التعليقات وتوزيع المهام والمتابعة عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي

استخرج البيانات الأساسية وعلامات المشاعر في النماذج والمستندات بسهولة باستخدام AI Fields .

اجمع تعليقات منظمة وموحدة من المشاركين باستخدام نماذج قابلة للتخصيص وحقول مخصصة .

ضمان تقديم التغذية الراجعة في الوقت المناسب من خلال الطلبات والتذكيرات التلقائية عبر الأتمتة .

قم بتركيز مواد التدريب وتحريرها بشكل تعاوني في Docs

تصور اتجاهات التعليقات والمشاركة وتقدم التدريب في الوقت الفعلي باستخدام لوحات المعلومات وبطاقات الذكاء الاصطناعي.

قيود ClickUp

يمكن أن تقدم مجموعة ClickUp القوية من أدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة ولوحات المعلومات منحنى تعليمي لبعض المستخدمين.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أحب الطريقة التي يمكنني بها إجراء تخصيص مخصص باستخدام ClickUp للتوظيف وتدريب المستشارين وإدارة قاعدة عملائي والإحالات. من الرائع أنني أستطيع استخدامه في وظائف مختلفة مثل الاستشارات المالية والتوظيف والمحاسبة وإدارة المكاتب. أقدر أيضًا أن ClickUp يتيح لي التواصل مع موظفي بشكل فعال من خلال السماح لهم بإدخال تقدمهم، حتى أتمكن من البقاء على اطلاع بملفات العملاء. أستمتع بقدرات تكامل ClickUp، خاصة مع WhatsApp وZoom، والتي تبقيني على اطلاع من خلال الرسائل حتى عندما لا أكون مسجلاً في ClickUp على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي. بهذه الطريقة، لا أضطر إلى البقاء في مكتبي طوال اليوم، ولكنني أظل على اطلاع.

أحب الطريقة التي يمكنني بها إنشاء نسخة مخصصة باستخدام ClickUp للتوظيف وتدريب المستشارين وإدارة قاعدة عملائي والإحالات. من الرائع أنني أستطيع استخدامه في وظائف مختلفة مثل الاستشارات المالية والتوظيف والمحاسبة وإدارة المكاتب. أقدر أيضًا أن ClickUp يتيح لي التواصل مع موظفيّ بفعالية من خلال السماح لهم بإدخال تقدمهم، حتى أتمكن من البقاء على اطلاع بملفات العملاء. أستمتع بقدرات تكامل ClickUp، خاصة مع WhatsApp وZoom، التي تبقيني على اطلاع من خلال الرسائل حتى عندما لا أكون مسجلاً في ClickUp على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي. بهذه الطريقة، لا أضطر إلى البقاء في مكتبي طوال اليوم، ولكنني أظل على اطلاع.

📮ClickUp Insight: يعتمد 7% فقط من المهنيين على الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي لإدارة المهام والتنظيم. قد يكون ذلك بسبب اقتصار الأدوات على تطبيقات محددة، مثل التقويمات وقوائم المهام أو تطبيقات البريد الإلكتروني. مع ClickUp، يعمل الذكاء الاصطناعي نفسه على تشغيل البريد الإلكتروني أو سير عمل الاتصالات الأخرى والتقويم والمهام والوثائق. ما عليك سوى أن تسأل: "ما هي أولوياتي اليوم؟" سيقوم ClickUp Brain بالبحث في مساحة عملك ويخبرك بالضبط بما عليك القيام به بناءً على مدى إلحاحية وأهمية المهام. بهذه البساطة، يدمج ClickUp أكثر من 5 تطبيقات في تطبيق واحد فائق!

2. Leapsome (الأفضل لدمج تقييمات الأداء مع مسارات التعلم المستمر)

عبر Leapsome

Leapsome هي منصة تمكين موظفين معيارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع بين نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) وتقييمات الأداء والتقييم الشامل 360 درجة والأهداف/OKRs واستطلاعات المشاركة والتعلم والتعويضات. يعمل الذكاء الاصطناعي المدمج Copilot، Leapy، على الارتقاء بمستوى الموارد البشرية من خلال تقديم توصيات ذكية وصياغة التقييمات وتوليد الرؤى ومساعدة الجميع على الانتقال من البيانات إلى العمل.

لم تعد استطلاعات المشاركة تجمع الغبار — يقوم Leapsome AI بتحليل المشاعر واستخلاص الموضوعات ووضع خطط العمل في ثوانٍ. هل تحتاج إلى مساعدة في OKR؟ يقترح الذكاء الاصطناعي أهدافًا ذات مغزى ومتوافقة مع أولويات فريقك. حتى بناء إطار الكفاءات أصبح سريعًا، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بهيكلة المسارات الوظيفية وتعريف الأدوار في دقائق.

كل شيء مؤمن بمعايير على مستوى المؤسسات ويتميز بمرونة في التركيب، بحيث تتبنى الفرق ما تحتاجه بالضبط، عندما تحتاج إليه.

أفضل ميزات Leapsome

نظام معياري: نظام معلومات الموارد البشرية، المراجعات، الأهداف، التقييمات، التعلم، الاستطلاعات، المكافآت، 1:1s

دعم المراجعة المدعوم بالذكاء الاصطناعي: يلخص البيانات السابقة، ويقترح الصياغة، ويبرز الموضوعات

ذكاء الاستطلاعات: يحلل مشاعر الفريق، ويوصي بالخطوات التالية، ويضع خطط عمل

مساعدة ذكية في تحديد الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR): توليد أهداف متوافقة ومؤثرة باستخدام اقتراحات الذكاء الاصطناعي

مركز المعرفة والكفاءة بالذكاء الاصطناعي: يحول الوثائق إلى دعم قابل للبحث ويخطط المسارات الوظيفية بشكل بديهي.

قيود Leapsome

قد تبدو مجموعة الميزات الواسعة مربكة للفرق الصغيرة

قد تتطلب بعض عمليات التكامل المتقدمة وتخصيص سير العمل دعمًا في الإعداد.

أسعار Leapsome

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Leapsome

G2: 4. 8/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (70+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Leapsome؟

يقول أحد مستخدمي G2:

استخدام Leapsome مكنني من العمل بشكل أكثر استراتيجية في دوري كمدير أول لنجاح العملاء. لقد جعل تخطيط السيناريوهات أكثر وضوحًا، وسمح لي بتقديم توصيات أقوى تستند إلى البيانات، وساعدني في تقديم إرشادات أكثر استباقية للعملاء. باستخدام Leapsome، يمكنني توقع المخاطر والنتائج المحتملة مسبقًا، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر ثقة. كما يتيح لي ذلك المشاركة في مناقشات أكثر مصداقية واستشارية مع أصحاب المصلحة، مما يؤدي في النهاية إلى نتائج أفضل للعملاء وعلاقات أقوى وطويلة الأمد.

استخدام Leapsome مكنني من العمل بشكل أكثر استراتيجية في منصبي كمدير أول لنجاح العملاء. فقد جعل تخطيط السيناريوهات أكثر وضوحًا، وسمح لي بتقديم توصيات أقوى تستند إلى البيانات، وساعدني في تقديم إرشادات أكثر استباقية للعملاء. باستخدام Leapsome، يمكنني توقع المخاطر والنتائج المحتملة مسبقًا، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر ثقة. كما يتيح لي ذلك المشاركة في مناقشات أكثر مصداقية واستشارية مع أصحاب المصلحة، مما يؤدي في النهاية إلى نتائج أفضل للعملاء وعلاقات أقوى وطويلة الأمد.

📚 اقرأ أيضًا: اطلع على أفضل برامج مشاركة الموظفين للحفاظ على حماس القوى العاملة لديك وتواصلها.

3. Effy AI (الأفضل لتقييمات الأداء السريعة للغاية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة والمتوسطة)

عبر Effy AI

Effy AI هو أداة لإدارة الأداء مصممة خصيصًا للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبحث عن البساطة دون التضحية بالذكاء. تعمل على تبسيط الأهداف والمراجعات والتعليقات والمقابلات الفردية، مدعومة بملخصات فورية من الذكاء الاصطناعي، وإنشاء نماذج باللغة الطبيعية، ورؤى ذكية.

تستخدم هذه الأداة الذكية الذكاء الاصطناعي لإنشاء نماذج مراجعة مخصصة بأقل قدر من المدخلات، وملخصات التعليقات، وتحليل التعليقات من مصادر متعددة إلى موضوعات قابلة للتنفيذ. تساعد التذكيرات التلقائية وتتبع حالة المراجعة ولوحة التحكم الأنيقة في الحفاظ على سير الدورات دون الحاجة إلى متابعة مستمرة.

وراء الكواليس، يساعد التعلم الآلي في اكتشاف المشاعر، وتسليط الضوء على اتجاهات المساهمة، وتقصير أوقات المراجعة. الواجهة واضحة وبديهية ومصممة لأولئك الذين يريدون أدوات موارد بشرية تعمل على التفكير أكثر من النقر.

أفضل ميزات Effy AI

نماذج المراجعة والملخصات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بمجرد ظهور موجه

تغذية راجعة من مصادر متعددة (المدير، الزملاء، الذات) مع استخراج الموضوعات

تكامل Slack لالتقاط التعليقات بسلاسة

التعليقات المستمرة، والثناء، وملاحظات الاجتماعات، والتتبع الفردي

راجع لوحات المعلومات وتتبع الحالة للحصول على رؤية كاملة للدورة.

قيود Effy AI

غير مصمم لتتبع OKR المعقد أو التحليلات العميقة التي تتجاوز المراجعات

أبلغ المستخدمون عن صعوبات عند دمج Effy AI مع منصات مثل Microsoft Teams.

أسعار Effy AI

تجربة مجانية

تبدأ الأسعار من 36 دولارًا في السنة

تقييمات ومراجعات Effy AI

G2: 4. 9/5 (35+ تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Effy AI؟

يقول أحد المراجعين في G2 :

توفر لنا التقارير والتحليلات رؤى واضحة دون إرباكنا بتعقيدات لا داعي لها.

توفر لنا التقارير والتحليلات رؤى واضحة دون إرباكنا بتعقيدات لا داعي لها.

📚 اقرأ أيضًا: اكتشف أفضل 360 سؤال تقييم لجعل التقييم أكثر تنظيماً وفعالية.

4. Lattice (الأفضل لاستراتيجية الموارد البشرية المعززة بالذكاء الاصطناعي في مجالات الموارد البشرية والأداء والنمو)

عبر Lattice

Lattice هي منصة مصممة لتمكين فرق الموارد البشرية من تجاوز الأعمال الورقية وبناء ثقافات عالية الأداء. توحد هذه الأداة نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتقييم الأداء واستطلاعات المشاركة والتعويضات والنمو الوظيفي والتحليلات.

تدمج الأداة الذكاء الاصطناعي في كل خطوة لتعزيز طريقة إدارة المؤسسات للمواهب ورعايتها.

يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي من Lattice بتجميع التعليقات وردود الاستبيانات، وتلخيص حزم مراجعة الأداء، ومساعدة المستخدمين على صياغة تعليقات أكثر فعالية وإنصافًا، وتحديد فرص التطوير بناءً على الأهداف والبيانات على المستوى الفردي والمؤسسي.

يمكن للوكيل أيضًا التعلم من وثائق الشركة — مثل السياسات والأدلة وصفحات الإنترنت الداخلية — للإجابة على أسئلة الموظفين على الفور وتقديم تدريب استباقي في مجال الموارد البشرية. يمكنه تحديد العلامات المبكرة لانخفاض المشاركة وإعداد المديرين للمحادثات الحساسة، مما يمكّن المؤسسات من التحول من نهج رد الفعل إلى نهج استراتيجي في إدارة شؤون الموظفين.

أفضل ميزات Lattice

منصة موحدة تضم أدوات إدارة الموارد البشرية وأدوات الأداء والمشاركة والأهداف والأجور والوظائف في مكان واحد

دعم التقييم والمراجعة المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع ملخصات ومساعدة في الصياغة واقتراحات للتطوير

وكيل الذكاء الاصطناعي للإجابة على أسئلة الموظفين، واقتراح الخطوات التالية، والتحفيز على اتجاهات غير ملحوظة

رؤى عميقة، بما في ذلك لوحات معلومات تحليلات الأفراد التي تكشف عن المخاطر ومحركات المشاركة وفرص الاحتفاظ بالموظفين

التأهيل وسير العمل عبر الأتمتة الذكية للتأهيل ودورات الأداء وإدارة الموارد البشرية

قيود الشبكة

قد تتطلب واجهة المستخدم الغنية بالميزات تدريبًا أوليًا للمستخدمين من خارج قسم الموارد البشرية.

يجد بعض المستخدمين أن خيارات التخصيص محدودة

أسعار Lattice

إدارة المواهب: يبدأ من 11 دولارًا أمريكيًا/مقعد/شهر

تقييمات ومراجعات Lattice

G2: 4. 7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Lattice؟

يقول أحد المراجعين في G2:

نحن نعمل مع العديد من أنظمة معلومات الموارد البشرية (HRIS)، والعديد منها عبارة عن أنظمة رواتب تقوم بمهام الموارد البشرية، أو أنظمة مالية تقوم بمهام الرواتب، وجميعها لها مزاياها – بالنسبة لي، ما يعجبني أكثر هو أنه نظام موارد بشرية في المقام الأول. إنه يركز على الأشخاص بشكل كبير، ولذلك فإن القدرة على تتبع لقاءاتهم الفردية والحصول على السجلات بالإضافة إلى مسارات وظيفية محددة بوضوح أمر رائع بالنسبة لفريقنا.

نحن نعمل مع العديد من أنظمة معلومات الموارد البشرية (HRIS)، والعديد منها عبارة عن أنظمة رواتب تقوم بمهام الموارد البشرية، أو أنظمة مالية تقوم بمهام الرواتب، وجميعها لها مزاياها – بالنسبة لي، ما يعجبني أكثر هو أنه نظام موارد بشرية في المقام الأول. إنه يركز على الأشخاص بشكل كبير، ولذلك فإن القدرة على تتبع لقاءاتهم الفردية والحصول على السجلات بالإضافة إلى مسارات وظيفية محددة بوضوح أمر رائع بالنسبة لفريقنا.

📚 هل تعلم؟ يمكن أن تساعد أدوات التقييم المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تقليل تحيز المقيمين! من خلال عرض خيارات صياغة محايدة وإبراز الأنماط غير المرئية، فإنها تعزز العدالة والوضوح في محادثات الأداء.

5. 15Five (الأفضل للأداء المستمر المعزز بالذكاء الاصطناعي، والتغذية الراجعة، وتمكين المديرين)

عبر 15Five

15Five هي منصة لإدارة الأداء تجمع بين التغذية الراجعة المستمرة وأهداف OKR واستطلاعات المشاركة والتدريب في تجربة موحدة تركز على المدير. في جوهرها، تعمل الذكاء الاصطناعي على تشغيل كل شيء بدءًا من المساعدة في المراجعة الثاقبة إلى التوجيهات التدريبية المخصصة، مما يساعد المؤسسات على الانتقال من إدارة الأفراد التشغيلية إلى الإستراتيجية.

باستخدام 15Five AI، يمكن لقادة الموارد البشرية تحديد اتجاهات الأداء والمشاركة وتحديد المجالات التي تحقق أقصى تأثير. يحصل المديرون على تقييمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقترح الصياغة المناسبة وتقلل التحيز وتلخص التعليقات.

يوفر Kona AI Coach، وهو إضافة اختيارية، توجيهات تدريبية مخصصة في الوقت الفعلي ضمن سير العمل، مدربة على بياناتك ومصممة خصيصًا لسياق فريقك. حتى بيانات الاستطلاعات أصبحت أكثر ذكاءً: تبرز الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي الموضوعات وتقترح إجراءات مستهدفة من التعليقات المفتوحة.

أفضل 15 ميزة

تقييمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد في كتابة تقييمات أكثر عدلاً وفعالية

Kona AI Coach لتقديم توجيهات تدريبية عند الطلب استنادًا إلى بيانات الفريق في الوقت الفعلي

تقييم تفاعل تنبؤي لتحديد المجالات التي تحتاج إلى اهتمام

تجربة موحدة تجمع بين التقييمات والتدريب والتعلم والاستطلاعات

لوحة معلومات نتائج الموارد البشرية القائمة على التحليلات للأداء والاحتفاظ بالموظفين

15 قيود Five

قد تبدو الواجهة وكثافة الميزات مربكة للمستخدمين الجدد

أشار بعض المستخدمين إلى مخاوف تتعلق بالتخصيص والدعم.

أسعار 15Five

Engage: 4 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر (يتم الدفع سنويًا)

Perform: 11 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

المنصة الإجمالية: 16 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات 15Five

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1700 تقييم)

Capterra: التعليقات غير متوفرة

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن 15Five؟

يقول أحد المراجعين في G2:

نحن نحب استخدام 15Five في عمليات التحقق الأسبوعية، وتستخدم معظم الفرق ميزة 1-on-1، كما أن HighFives ممتعة للغاية! نحن نستخدم الاستبيان السنوي للمشاركة، وأفضل تقييم ذاتي، وأهداف OKR. وقد كانت هذه الأدوات مفيدة للغاية في جمع التعليقات ودعم نتائج الأعمال.

نحن نحب استخدام 15Five في عمليات التحقق الأسبوعية، وتستخدم معظم الفرق ميزة 1-on-1، كما أن HighFives ممتعة للغاية! نحن نستخدم الاستبيان السنوي للمشاركة، وأفضل تقييم ذاتي، وأهداف OKR. وقد كانت هذه الأدوات مفيدة للغاية في جمع التعليقات ودعم نتائج الأعمال.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ملخصات المستندات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للتحضير للاجتماعات الفردية — ابدأ الاجتماعات بلمسة إنسانية عن طريق إضافة ملاحظة شخصية سريعة أو تشجيع لتخصيص خط الأساس للذكاء الاصطناعي.

6. Culture Amp (الأفضل لتحليلات الأفراد المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتطوير المستمر)

عبر Culture Amp

Culture Amp هي منصة لتجربة الموظفين تستفيد من الذكاء الاصطناعي ورؤى علم الإنسان لتعزيز المشاركة والأداء والتطوير على نطاق واسع. وهي تدمج الاستطلاعات المعززة بالذكاء الاصطناعي ودورات المراجعة وأهداف OKR والتطوير الوظيفي وتحليلات الأفراد في مركز واحد.

تستخرج ملخصات التعليقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الموضوعات من التعليقات المفتوحة، بينما توجه الرؤى التنبؤية إلى حيث يجب اتخاذ الإجراءات. توفر لوحة معلومات تحليلات الأفراد الإضافية تخطيط السيناريوهات واكتشاف الحالات الشاذة والتوصيات الإرشادية التي تساعد قادة الموارد البشرية على تحويل البيانات إلى تأثير.

تدعم Culture Amp النمو المستمر: تكشف استطلاعات الرأي عن التغيرات في المشاركة، وتسرع ملخصات الذكاء الاصطناعي من الحصول على الرؤى، ويقدم برنامج Skills Coach للتعلم المصغر حوافز يومية صغيرة للتطوير. يتم تعزيز المسارات الوظيفية وخطط التطوير الشخصية بواسطة نماذج الكفاءة المقترحة من الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Culture Amp

ملخصات التعليقات وخطط العمل المستندة إلى الذكاء الاصطناعي من بيانات الاستطلاعات

تحليلات تنبؤية للأشخاص مع تخطيط السيناريوهات واكتشاف الحالات الشاذة ورؤى حول الاتجاهات

التطوير المستمر للموظفين، بما في ذلك Skills Coach، وحوافز التعلم المصغر، واستطلاعات رأي الموظفين.

أطر عمل مهنية متكاملة مع كفاءات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتخطيط نمو مخصص

جاهز للاستخدام في المؤسسات مع أمان ودعم عالمي ونظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) وتكامل Slack.

قيود Culture Amp

قد يبدو إعداد التقارير والإدارة أمرًا معقدًا للفرق الجديدة.

قد تفتقر الحزم المبتدئة إلى المساعدة المباشرة

أسعار Culture Amp

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Culture Amp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Culture Amp؟

يقول أحد المراجعين في G2:

أجد أن Culture Amp أداة سهلة الاستخدام لإعداد الأهداف وتتبعها، وهو أمر مفيد بشكل خاص لمراجعات الأداء في نهاية العام. تتميز الأداة بشفافية كبيرة، حيث يمكن لكل من الموظفين والإدارة تتبع الأداء بنقرة واحدة. أقدر حقًا أمان البيانات، حيث يتم مشاركة البيانات فقط ضمن هياكل هرمية محددة، بحيث لا يمكن لمديري رؤية سوى بياناتي. إنها سهلة الاستخدام وشفافة وتضمن أمان البيانات، كما أن الإعداد الأولي كان سلسًا.

أجد أن Culture Amp أداة سهلة الاستخدام لإعداد الأهداف وتتبعها، وهو أمر مفيد بشكل خاص لمراجعات الأداء في نهاية العام. تتميز الأداة بشفافية كبيرة، حيث يمكن لكل من الموظفين والإدارة تتبع الأداء بنقرة واحدة. أقدر حقًا أمان البيانات، حيث يتم مشاركة البيانات فقط ضمن هياكل هرمية محددة، بحيث لا يمكن لمديري رؤية سوى بياناتي. إنها سهلة الاستخدام وشفافة وتضمن أمان البيانات، كما أن الإعداد الأولي كان سلسًا.

📊 تظهر الأبحاث: إن التقدم التكنولوجي وتسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل ما تحتاجه المؤسسات من موظفيها. يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن 59٪ من القوى العاملة العالمية ستحتاج إلى تحسين مهاراتها بحلول عام 2030.

7. Workday Learning (الأفضل للتعلم المؤسسي المعزز بالذكاء الاصطناعي ضمن منصة موارد بشرية موحدة)

عبر Workday Learning

Workday Learning هو نظام إدارة التعلم المتكامل من Workday، المدمج في مجموعة HCM الأوسع نطاقًا. وهو يعزز التعلم المؤسسي من خلال الرؤى والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يقدم المحتوى في سياقه الصحيح، ويكشف عن الفجوات في المهارات، ويوجه النمو الوظيفي بدقة.

تكمن في صميم استراتيجية الذكاء الاصطناعي على مستوى مجموعة Workday أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Skills Cloud وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية الناشئة. تتيح هذه الميزات توصيات المهارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخطط النمو التي يتم إنشاؤها تلقائيًا وتقديم التعلم السياقي بما يتماشى مع دور ومسار كل موظف.

يقدم Manager Insights Hub، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ملخصًا سريعًا لنقاط القوة والمجالات التي تحتاج إلى تحسين، ويجمع التعليقات بشفافية لبناء الثقة والوضوح.

مدعومًا بأمان وحوكمة على مستوى المؤسسات، يحول Workday Learning مكتبات المحتوى الثابتة إلى أنظمة تطوير ديناميكية ضمن أساس الموارد البشرية الحالي لديك.

أفضل ميزات Workday Learning

التعلم المدمج والمتواصل كجزء من مجموعة Workday HCM الأوسع نطاقًا

رؤى حول المهارات واقتراحات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر Skills Cloud والذكاء الاصطناعي التوليدي

ملخصات خطط النمو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تستمد تغذية راجعة متعددة الأبعاد

تلميحات التعلم المراعية للسياق واقتراحات المحتوى من بيانات المؤسسة

قيود Workday Learning

قد تبدو تجربة المستخدم الخاصة بالتعلم بسيطة، وقد يكون إعداد الإدارة معقدًا للفرق الصغيرة.

يعتمد المستخدمون أحيانًا على أدوات تأليف خارجية لوحدات تدريب معقدة أو ذات علامة تجارية.

أسعار Workday Learning

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Workday Learning

G2: 4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Workday Learning؟

يقول أحد المراجعين في G2:

واجهة مستخدم نهائية بسيطة، ومطالبات تعليمية إرشادية للبرامج والدورات متعددة الدروس، وأداة تحرير الفيديو.

واجهة مستخدم نهائية بسيطة، ومطالبات تعليمية إرشادية للبرامج والدورات متعددة الدروس، وأداة تحرير الفيديو.

📚 اقرأ أيضًا: استخدم قوالب نماذج التغذية الراجعة القابلة للتخصيص لجمع الأفكار التي تحدث فرقًا حقيقيًا.

8. Cornerstone OnDemand (الأفضل لسرعة القوى العاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم المؤسسي على نطاق واسع)

عبر Cornerstone OnDemand

Cornerstone OnDemand، مع مجموعة Galaxy الخاصة بها، هي منصة شاملة لإدارة المواهب مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتيح قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها — التي تم تقديمها عبر Cornerstone Galaxy — معلومات ديناميكية عن المهارات وتوصيات تعليمية مخصصة وتخطيطًا استراتيجيًا للقوى العاملة.

يمكنه تحليل تيرابايتات من بيانات المواهب لتحديد الفجوات في المهارات الداخلية، والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، واقتراح فرص التطوير المستهدفة. عند اقترانه ببرنامج SkyHive، فإنه يستفيد أيضًا من رؤى سوق العمل العالمية لتوجيه التنقل الداخلي وتوزيع المواهب.

وهذا يجعل Cornerstone محركًا قويًا لتطوير قوة عاملة جاهزة للمستقبل دون الحاجة إلى التخمين.

أفضل ميزات Cornerstone OnDemand

ذكاء مهارات مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحليل الفجوات ومسارات التعلم المخصصة

توصيات الذكاء الاصطناعي التوليدي للتنقل الوظيفي والاستعداد للوظيفة وتحسين المهارات

تخطيط القوى العاملة مدعوم ببيانات المؤسسة واتجاهات سوق العمل

إدارة التعلم على نطاق المؤسسة مدمجة في سير عمل تنمية المواهب

تكامل شامل، وامتثال، ودعم متعدد اللغات، وحوكمة

قيود Cornerstone OnDemand

قد يبدو معقدًا وثقيلًا للمستخدمين والمسؤولين الذين يحتاجون إلى أدوات أبسط وأكثر مرونة

أبلغ بعض المستخدمين عن تجارب تكامل سيئة وتصميمات غير متسقة عبر الوحدات النمطية.

أسعار Cornerstone OnDemand

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Cornerstone OnDemand

G2: 4. 2/5 (أكثر من 900 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Cornerstone OnDemand؟

يقول أحد المراجعين في G2:

يحافظ على أمان البيانات. يساعد المستخدمين على اكتساب مهارات التعلم.

يحافظ على أمان البيانات. يساعد المستخدمين على اكتساب مهارات التعلم.

9. Docebo (الأفضل لإنشاء محتوى يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتجارب تعليمية قابلة للتطوير وتخصيصها)

عبر Docebo

Docebo هي منصة تعليمية سحابية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتجمع بين إمكانات LMS و LXP، مما يتيح للشركات التوسع بذكاء. وهي تدمج الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل دورة التعلم، من إنشاء المحتوى ووضع العلامات إلى التسليم المخصص ودعم المتعلمين، مما يقلل من أعباء العمل اليدوية مع توفير تجارب ذات صلة وثيقة.

تقوم أداة AI Creator بأتمتة إنتاج الدروس، وإنشاء دورات تدريبية منظمة، وتقييمات، وترجمات، وحتى مقدمي فيديو AI واقعيين.

علاوة على ذلك، تعمل إمكانات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Docebo، بما في ذلك Harmony Search، على فهرسة المحتوى عبر تحويل الكلام إلى نص وبيانات وصفية من أجل اكتشاف أكثر دقة وبديهية.

يتيح المدرب الافتراضي للذكاء الاصطناعي إجراء محاكاة واقعية قائمة على السيناريوهات مع تغذية راجعة مخصصة للتعلم القائم على الممارسة. تعمل هذه الميزات معًا على تبسيط إنشاء الدورات التدريبية وتحسين إمكانية العثور عليها وتقديم تعلم غامر، كل ذلك على نطاق المؤسسة.

أفضل ميزات Docebo

يقوم AI Creator بأتمتة تصميم الدورات التدريبية والترجمات والتقييمات ومقدمي الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

يقوم Harmony Search بفهرسة المحتوى واسترجاعه بشكل بديهي باستخدام الفهرسة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يقدم AI Virtual Coach محاكاة تفاعلية مع ملاحظات فورية.

يعمل على أتمتة وضع علامات على البيانات الوصفية وتخصيص المهارات لتحسين تنظيم المحتوى

توصيات تعلم مخصصة ودعم متعدد اللغات على نطاق واسع

قيود Docebo

تطبيق Go. Learn للهواتف المحمولة له متطلبات وقيود نظامية محددة، مما قد يحد من إمكانية الوصول إليه.

قد يكون من الصعب تسجيل المتعلمين تلقائيًا في جلسات خاصة بمنطقة معينة، مما يؤدي إلى حدوث ارتباك بين الفرق العالمية.

أسعار Docebo

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Docebo

G2: 4. 3/5 (أكثر من 660 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Docebo؟

يقول أحد المراجعين في G2:

بمجرد إعداد كل شيء، يجعل Docebo التدريب الداخلي منظمًا وسهل المتابعة. أنا أدير سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي وأساعد في عملية التهيئة، لذا فإن وجود مكان مركزي واحد لجميع دوراتنا التدريبية كان بمثابة منقذ. التصميم بسيط ويسهل على المتعلمين التنقل فيه، وأصبح عدد الأسئلة التي أتلقاها من نوع "أين أجد هذا؟" أقل بكثير الآن. تعمل المنصة بسلاسة أيضًا، وهو أمر مهم عندما تحاول الحفاظ على اتساق التدريب.

بمجرد إعداد كل شيء، يجعل Docebo التدريب الداخلي منظمًا وسهل المتابعة. أنا أدير سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي وأساعد في عملية التهيئة، لذا فإن وجود مكان مركزي واحد لجميع دوراتنا التدريبية كان بمثابة منقذ. التصميم بسيط ويسهل على المتعلمين التنقل فيه، وأصبح عدد الأسئلة التي أتلقاها من نوع "أين أجد هذا؟" أقل بكثير الآن. تعمل المنصة بسلاسة أيضًا، وهو أمر مهم عندما تحاول الحفاظ على اتساق التدريب.

10. BetterUp (الأفضل للتدريب المعزز بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع من أجل رفاهية المؤسسة)

عبر BetterUp

BetterUp هي منصة تدريب تركز على الإنسان وتعتمد على الذكاء الاصطناعي وعلم السلوك، وتقوم بتوسيع نطاق التطوير عبر المؤسسات.

يقدم مدرب الذكاء الاصطناعي الرائد، BetterUp Grow، دعمًا شخصيًا في الوقت الفعلي متاحًا دائمًا، ويستند إلى سياق محدد للدور والبيانات السلوكية وقيم الشركة. يعمل كدليل سياقي مدرب على ملايين جلسات التدريب، ويقدم تمثيلًا أدائيًا للمحادثات الصعبة، ودفعًا نحو الأهداف، وإمكانية وصول لا مثيل لها في سير العمل.

بفضل الرؤى المستمدة من مليارات النقاط البياناتية، توفر BetterUp معلومات عن المواهب والتطوير الاستراتيجي. تحصل المؤسسات على لوحات معلومات تسلط الضوء على المجالات التي تزداد فيها الثقة أو تحتاج إلى تعزيز، بينما يتلقى الموظفون تلميحات مخصصة عندما يكونون في أمس الحاجة إليها.

أفضل ميزات BetterUp

تدريب قائم على الذكاء الاصطناعي يعمل دائمًا ويأخذ السياق في الاعتبار، ومصمم خصيصًا لكل دور وفرد.

توجيه في الوقت الفعلي، بما في ذلك لعب أدوار المحادثة وتشجيع تحقيق الأهداف

لوحات معلومات قابلة للتطوير عن المواهب من البيانات المجمعة والمجهولة المصدر

توفر الأسس القائمة على علم السلوك رؤى موثوقة وقابلة للتطبيق

مصمم على نطاق المؤسسات — يحظى بثقة العلامات التجارية العالمية، ومصمم للعمل الهجين

قيود BetterUp

يعتمد التدريب بالذكاء الاصطناعي على اعتماد نهج هجين — لا يزال بعض المستخدمين يفضلون الجلسات التي يقتصر فيها التدريب على البشر فقط.

على الرغم من أن نتائج التدريب واعدة، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى قياس تأثير أقوى وأكثر اتساقًا.

أسعار BetterUp

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات BetterUp

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن BetterUp؟

يقول أحد المراجعين في G2:

أنا أستمتع بشكل خاص بمهنية المدربين. لدي مدرب شخصي، كما استفدت من التدريب الموجه في مجال التواصل وتقديم الملاحظات وتلقيها. الوقت المخصص للعمل على التطوير الشخصي مع مدرب متمرس لا يقدر بثمن. لقد تم تشجيعي على تخصيص المزيد من الوقت للتفكير الذاتي وتوضيح أهدافي حتى أتمكن من التركيز وتحديد الأولويات بشكل أفضل. في نهاية كل جلسة، يساعدني المدربون في وضع خطة عمل. كما يشاركونني الموارد المتاحة على بوابة BetterUp والمتعلقة بالمواضيع التي ناقشناها.

أنا أستمتع بشكل خاص بمهنية المدربين. لدي مدرب شخصي، كما استفدت من التدريب الموجه في مجال التواصل وتقديم الملاحظات وتلقيها. الوقت المخصص للعمل على التطوير الشخصي مع مدرب متمرس لا يقدر بثمن. لقد تم تشجيعي على تخصيص المزيد من الوقت للتفكير الذاتي وتوضيح أهدافي حتى أتمكن من التركيز وتحديد الأولويات بشكل أفضل. في نهاية كل جلسة، يساعدني المدربون في وضع خطة عمل. كما يشاركونني الموارد المتاحة على بوابة BetterUp والمتعلقة بالمواضيع التي ناقشناها.

11. Betterworks (الأفضل لمواءمة الأهداف المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأداء المستمر على نطاق المؤسسة)

عبر Betterworks

Betterworks هي منصة لإدارة الأداء مصممة لتحديث سير عمل المؤسسات من خلال تحديد الأهداف والتغذية الراجعة والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كل ذلك في الوقت الفعلي. تشمل ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها المساعدة في كتابة الأهداف، والتلميحات الذكية لتحفيز تحديث الأهداف، والرؤى الذكية التي تجعل محادثات الأداء استباقية ومتوافقة مع الاستراتيجية.

من خلال دمجها في أدوات يومية مثل Slack و Teams و Outlook، تضمن Betterworks أن يظل الأداء في مقدمة الاهتمامات بدلاً من أن يتم تجاهله. توفر واجهة المعايرة المرونة والوضوح، مما يساعد قادة الموارد البشرية على توحيد المراجعات ودعم المديرين من خلال محتوى التدريب داخل المنصة.

كما يدعم الذكاء الاصطناعي التوليدي تقديم ملاحظات أكثر اتساقًا ووعيًا بالتحيز، ويحافظ على الرؤية عبر الفرق والمراجعات.

أفضل ميزات Betterworks

كتابة الأهداف بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتذكيرات ذكية للتحديثات

حلقات تغذية راجعة مستمرة مدمجة في سير العمل وأدوات المراسلة

أدوات معايرة مرنة مع دعم إرشادي من المديرين

رؤى وتحليلات في الوقت الفعلي لمواءمة الأداء

أمان على مستوى المؤسسات، ودعم متعدد اللغات، وتكامل واسع النطاق

قيود Betterworks

قد تتطلب ميزات الأهداف/الغايات فترة تعلم قبل أن تحقق قيمتها الكاملة.

أسعار Betterworks

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Betterworks

G2: 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

📚 اقرأ أيضًا: تصفح أمثلة عملية لتقييم الأداء للحصول على أفكار لتقييمات أفضل.

12. Qualtrics XM Employee Experience (الأفضل للاستماع المدعوم بالذكاء الاصطناعي والإجراءات الذكية طوال مسيرة الموظف)

عبر Qualtrics XM

Qualtrics XM Employee Experience هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة للاستماع في كل نقطة اتصال — من التعيين إلى المغادرة — وتحويل ملاحظات الموظفين إلى إجراءات مجدية. وهي تتيح الاستماع المستمر والرؤى التنبؤية والتدخلات المخصصة من خلال الجمع بين استطلاعات الرأي السريعة والاستماع طوال دورة الحياة والرفاهية والتنوع والإنصاف والشمولية وتحليلات الرحلة.

يعمل محرك الذكاء الاصطناعي على تشغيل تحليلات النصوص الآلية، وكشف المشاعر، والرؤى السردية، مع الحفاظ على خصوصية البيانات من خلال المعالجة المجهولة والحوكمة على مستوى المؤسسة.

يقدم Manager Assist رؤى مخصصة على مستوى الفريق ولوحات إجراءات، بينما يستقي Employee Experience Discover التعليقات من قنوات متعددة — الاجتماعية والصوتية والرقمية — لتوفير رؤية شاملة لمشاعر الموظفين. وهذا يحول التعليقات السلبية إلى حلول استباقية تركز على الإنسان وتعمل على تحسين المشاركة والأداء على نطاق واسع.

أفضل ميزات Qualtrics XM Employee Experience

الاستماع المستمر طوال دورة الحياة المهنية خلال مراحل التعيين والترقيات والمغادرة

مساعد المدير المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع ملخصات سردية ورؤى الفريق

الاستماع متعدد القنوات مع تحليل المشاعر من خلال EX Discover

خصوصية وأمان على مستوى المؤسسات مع أسس ذكاء اصطناعي مجهولة الهوية

قيود Qualtrics XM لتجربة الموظفين

أبلغ بعض المستخدمين القدامى عن مشكلات مثل عدم تطابق خرائط الاستجابة والدعم غير المرضي.

أدوات الاستطلاع عبر الإنترنت، بما في ذلك Qualtrics، يمكن أن تستبعد عن غير قصد فئات معينة من السكان، مما يؤثر على تمثيلية البيانات.

أسعار Qualtrics XM Employee Experience

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Qualtrics XM Employee Experience

G2: 4. 4/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Qualtrics XM لتجربة الموظفين؟

يقول أحد المراجعين في G2:

كل ما يمكنني قوله هو أنه رائع لجمع البيانات وتحليلها بشكل أعمق للحصول على تغذية راجعة فعالة. الوصول إلى رؤى في الوقت الفعلي لتحليل المشاعر أمر مفيد حقًا لاتخاذ قرارات تستند إلى البيانات. علاوة على ذلك، تعجبني الواجهة سهلة الاستخدام التي تجعله في متناول الفرق لمراقبته وتنفيذه بشكل صحيح. وخلاصة القول، إنه يعزز مشاركة الموظفين في رأيي.

كل ما يمكنني قوله هو أنه رائع لجمع البيانات وتحليلها بشكل أعمق للحصول على تغذية راجعة فعالة. الوصول إلى رؤى في الوقت الفعلي لتحليل المشاعر أمر مفيد للغاية لاتخاذ قرارات تستند إلى البيانات. علاوة على ذلك، تعجبني الواجهة سهلة الاستخدام التي تجعله في متناول الفرق لمراقبته وتنفيذه بشكل صحيح. وخلاصة القول، إنه يعزز مشاركة الموظفين في رأيي.

📚 اقرأ أيضًا: قارن بين أدوات استطلاع رأي الموظفين الرائدة لتتبع المشاركة في الوقت الفعلي.

13. Engagedly (الأفضل لمواءمة الأهداف والالتزام ونمو المواهب باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Engagedly

Engagedly هي منصة لإدارة المواهب تجمع بين تقييم الأداء والأهداف و OKRs والتغذية الراجعة المستمرة والتعلم والتقدير والتطوير الوظيفي.

في جوهره يوجد Marissa AI، وهو مساعد ذكاء اصطناعي وكيل يعمل على أتمتة وتحسين سير عمل المواهب: فهو يصوغ ملاحظات ثاقبة، ويصمم مسارات تطوير IG، ويلخص موضوعات الاستطلاعات، ويساعد المديرين على الحفاظ على أداء مرن وهادف.

تجمع هذه التجربة بين التعرف في الوقت الفعلي والمشاركة التفاعلية ولوحات المعلومات الذكية. تستفيد الفرق من معايرة الأداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي واقتراحات التعلم المدعومة بالذكاء الاصطناعي المرتبطة بتقدم الأهداف والتذكيرات الذكية التي تحافظ على تماشي الجميع.

مدعومًا بتحليلات المواهب وسير العمل القابل للتخصيص واستراتيجية تركز على الأجهزة المحمولة، يحول Engagedly إدارة المواهب إلى تجربة استباقية.

أفضل ميزات Engagedly

يقوم Marissa AI بأتمتة التغذية الراجعة ووضع الأهداف وتطوير خطط التطوير الفردي وملخصات الاستطلاعات.

مواءمة الأهداف المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع الألعاب والتقدير والرؤية المتدرجة

تغذية راجعة مستمرة ومتابعة مستمرة مع تحليلات المشاعر ورؤى في الوقت الفعلي

مسارات تعليمية متكاملة وتنقل المهارات الموصى به من قبل الذكاء الاصطناعي

منصة موحدة مع لوحات معلومات وتحليلات وتوجيه ومشاركة عبر الأجهزة المحمولة

قيود Engagedly

يذكر بعض المستخدمين وجود قيود عند محاولة تخصيص البرنامج بشكل عميق لتلبية الاحتياجات التنظيمية الفريدة.

أسعار Engagedly

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Engagedly

G2: 4. 3/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Engagedly؟

يقول أحد المراجعين في G2:

يعد برنامج Engagedly حلاً قوياً لإدارة القوى العاملة الحديثة، حيث يجمع بين تحديد الأهداف والتغذية الراجعة وإدارة الأداء والمراجعات الشاملة في منصة واحدة سهلة الاستخدام. تسهل الواجهة البديهية للبرنامج على الموظفين والمديرين إنشاء الأهداف وتتبعها، وتقديم التغذية الراجعة المستمرة، وإجراء عمليات التحقق والاجتماعات الفردية. توفر ميزة المراجعة الشاملة رؤية شاملة لأداء الموظفين، مما يضمن إجراء تقييمات عادلة ودقيقة.

يعد برنامج Engagedly حلاً قوياً لإدارة القوى العاملة الحديثة، حيث يجمع بين تحديد الأهداف والتغذية الراجعة وإدارة الأداء والمراجعات الشاملة في منصة واحدة سهلة الاستخدام. تسهل الواجهة البديهية للبرنامج على الموظفين والمديرين إنشاء الأهداف وتتبعها، وتقديم التغذية الراجعة المستمرة، وإجراء عمليات التحقق والاجتماعات الفردية. توفر ميزة المراجعة الشاملة رؤية شاملة لأداء الموظفين، مما يضمن إجراء تقييمات عادلة ودقيقة.

🧭 معلومة: نشأ إطار عمل OKR الحديث في السبعينيات في شركة Intel بقيادة آندي جروف، الذي يُعتبر على نطاق واسع الأب الروحي لـ OKR. استند جروف إلى إطار عمل MBO الذي وضعه بيتر دراكر، لكنه أدخل نهجًا أكثر مرونة وتركيزًا على الأهداف، يركز على الوضوح والمساءلة مع السماح بمرونة أكبر في تحديد الأهداف.

الفوائد الرئيسية لبرنامج التغذية الراجعة بالذكاء الاصطناعي في تدريب الموظفين

يحول برنامج التغذية الراجعة بالذكاء الاصطناعي تدريب الموظفين من مجرد ممارسة روتينية إلى تجربة جذابة وموجهة نحو النتائج. بدلاً من الانتظار حتى نهاية الدورة التدريبية لمعرفة ما إذا كان التعلم قد "استقر"، يقدم الذكاء الاصطناعي رؤى في الوقت الفعلي، ويخصص المسار، ويقدم للمدربين إشارات واضحة حول الأماكن التي يجب التدخل فيها.

1. تغذية راجعة في الوقت الفعلي تعزز الاحتفاظ بالموظفين

لا ينتظر الذكاء الاصطناعي حتى استطلاع ما بعد التدريب، بل يقدم التوجيه في الوقت الفعلي. يحصل المتعلمون على تلميحات وتصحيحات فورية، مما يساعدهم على فهم المفاهيم بشكل أسرع وتذكرها لفترة أطول.

2. مسارات تعليمية مخصصة

لا يوجد موظفان يتعلمان بنفس الطريقة. يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل السلوك والسرعة والفهم لتقديم توصيات بشأن الخطوة التالية الأفضل لكل متعلم، مما يخلق مسارًا مخصصًا يحافظ على أهمية التدريب وتحفيزه.

3. الكشف المبكر عن الثغرات في المهارات

بدلاً من اكتشاف الثغرات في الأداء بعد أشهر، يسلط الذكاء الاصطناعي الضوء على النقاط التي يواجه فيها الموظفون صعوبات أثناء التدريب. يمكن للمدربين التدخل بتقديم الدعم الموجه، مما يمنع المشكلات الصغيرة من أن تتحول إلى عوائق كبيرة.

4. رؤى قابلة للتنفيذ للمديرين ومسؤولي الموارد البشرية

تحول لوحات المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التعليقات الأولية إلى رؤى واضحة ومرئية. يمكن للقادة رؤية الأنماط وتتبع عائد الاستثمار وربط التدريب مباشرة بتحسين الأداء.

5. قابلية التوسع والتحسين المستمر

سواء كان التدريب لـ 50 موظفًا أو 5000 موظف، يضمن الذكاء الاصطناعي الاتساق والإنصاف. كما أنه يتعلم بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تحسين التوصيات وصقل المحتوى وجعل كل دورة تدريبية أكثر ذكاءً من سابقتها.

📚 اقرأ أيضًا: احصل على قوالب خطط تدريب جاهزة للاستخدام مجانًا لتسهيل عملية التهيئة وبناء المهارات.

حان الوقت للتدريب بشكل أكثر ذكاءً، وليس بجهد أكبر

لا يجب أن يكون تدريب الموظفين عملية ثابتة وأحادية الاتجاه.

باستخدام برنامج التغذية الراجعة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك تحويل التعلم إلى تجربة تفاعلية مخصصة تتكيف مع كل موظف. بدلاً من الاعتماد على الاستطلاعات القديمة أو التقييمات العامة، يوفر الذكاء الاصطناعي رؤى في الوقت الفعلي وتخصيصًا قابلاً للتطوير وإرشادات قابلة للتنفيذ، مما يحول التدريب إلى محرك حقيقي للنمو في مؤسستك.

من أدوات التقييم المستمر إلى التدريب المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تثبت هذه المنصات أنه عندما يصبح التقييم أكثر ذكاءً، يصبح التدريب أكثر فعالية. والنتيجة؟ موظفون أكثر تفاعلاً، وتطوير أسرع للمهارات، وعائد استثمار قابل للقياس على كل مبادرة تعليمية.

👉 ابدأ في استخدام ClickUp اليوم —مجانًا—واجمع بين التعلم والردود والأداء المدعوم بالذكاء الاصطناعي في منصة واحدة سلسة.

الأسئلة المتداولة (FAQs)

يقدم الذكاء الاصطناعي رؤى مخصصة في الوقت الفعلي بدلاً من التقييمات الموحدة. وهو يسلط الضوء على الثغرات المعرفية، ويقترح مسارات تعليمية مخصصة، ويلخص التغذية الراجعة في بنود عمل واضحة لكل من الموظفين والمديرين.

لا. يعمل الذكاء الاصطناعي على تسريع عملية التغذية الراجعة وتوسيع نطاقها، ولكن المدربين البشريين يضيفون السياق والتعاطف والتوجيه الذي لا يمكن للذكاء الاصطناعي تكراره. تأتي أفضل النتائج من الجمع بين كفاءة الذكاء الاصطناعي والتدريب البشري.

قد يفوت الذكاء الاصطناعي بعض الفروق الدقيقة مثل لغة الجسد أو السياق العاطفي أو الإشارات الثقافية. كما أنه يتطلب بيانات عالية الجودة لتوليد رؤى مفيدة. لهذا السبب تستخدم العديد من الشركات الذكاء الاصطناعي لتكملة الحكم البشري وليس لاستبداله.

من خلال تتبع المقاييس مثل تحسين المهارات ومعدلات إتمام التدريب وأداء الموظفين ومشاركتهم. يربط الذكاء الاصطناعي أيضًا نتائج التعلم بمؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال، مما يسهل إثبات قيمة استثمارات التدريب.

تشهد الصناعات التي لديها قوى عاملة كبيرة أو موزعة أو سريعة التطور التأثير الأكبر، مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والتمويل والتجزئة والتصنيع. في أي مكان يحتاج فيه الموظفون إلى تحسين مهاراتهم باستمرار، تضيف ملاحظات الذكاء الاصطناعي قيمة.

تختلف التكاليف حسب المنصة وحجم الشركة. توفر بعض الأدوات خططًا ميسورة التكلفة للمبتدئين للفرق الصغيرة، بينما تتطلب الحلول على مستوى المؤسسات عروض أسعار مخصصة. يوفر العديد من البائعين أيضًا إصدارات تجريبية مجانية، حتى تتمكن من الاختبار قبل الالتزام.