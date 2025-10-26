أفضل 10 بدائل لـ Martin AI من أجل جدولة أكثر ذكاءً وإنتاجية شخصية

توفر لك أدوات مثل Martin AI عناء التغييرات في الجدول في اللحظة الأخيرة. ومع ذلك، يجد بعض المستخدمين أن اقتراحات الجدولة صارمة بعض الشيء، مما يجبرهم على تعديل الأحداث يدويًا لتناسب أولويات الحياة الواقعية.

يشعر آخرون أن عمليات التكامل محدودة، مما يجعل من الصعب الاتصال بجميع الأدوات التي يستخدمونها يوميًا، لذا ينتهي بهم الأمر بالبحث عن المعلومات وربط المهام من أدوات أخرى متعددة، مما يؤدي إلى ضياع وقت ثمين في العمل.

حسنًا، حان الوقت للبحث عن بديل والتفكير في ما يهمك حقًا في أداة الإنتاجية. سواء كنت تبحث عن أمان أكثر صرامة للبيانات، أو خطوات تحقق ذكية لمنع المفاجآت في اللحظة الأخيرة، أو إدارة مهام ذكية، ستجد أداة تناسب حالتك.

في هذا المدونة، سوف نستكشف أفضل بدائل Martin AI التي تتكيف مع طريقة عملك. 🚀

لماذا تختار بدائل Martin AI؟

على الرغم من أن Martin AI حازت على الثناء لبساطتها، إلا أنها لا توفر المستوى الذي يحتاجه المستخدمون المتقدمون. إليك الأسباب التي قد تدفعك إلى التفكير في التحول إلى بديل لـ Martin AI:

يحد من الأتمتة المعقدة: يعمل بشكل أفضل مع قوائم المهام البسيطة والمهام المباشرة، وغالبًا ما يقصر في سير العمل متعدد الطبقات أو الذي يتطلب الكثير من المنطق.

يبدو في مرحلة مبكرة: يصف المستخدمون التجربة بأنها أقرب إلى إصدار ألفا أو بيتا مبكر من كونها أداة جاهزة للإنتاج.

يعاني من أخطاء: قد تتصرف الميزات الأساسية بشكل غير متوقع، مما يؤدي إلى ظهور أخطاء وتعطيل الاستخدام الروتيني.

مشاكل في الموثوقية: غالبًا ما تفشل الميزات عالية الإمكانات مثل المكالمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في العمل كما هو متوقع، مما يجعلها غير موثوقة للاستخدام المهني.

يعتمد بشكل كبير على ملاحظات المستخدمين: يعتمد التطوير المستمر على قيام المستخدمين الأوائل بالإبلاغ عن المشكلات وتشكيل اتجاه المنتج في الوقت الفعلي.

نظرة عامة على بدائل Martin AI

قبل الشروع في تحليل متعمق، دعونا نقارن أفضل بدائل Martin AI.

أفضل بدائل Martin AI للاستخدام

أثار Martin AI اهتمامًا كبيرًا نظرًا لإمكاناته. ومع ذلك، إذا وجدت أنه أساسي للغاية، فهناك العديد من البدائل الموثوقة.

دعونا نلقي نظرة على بعضها.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة العمل باستخدام الأتمتة والتعاون المدعومين بالذكاء الاصطناعي)

احصل على رؤى حول المهام وتقدم الفريق والمزيد مع ClickUp AI Knowledge Management

في عصر تتعامل فيه الفرق مع العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي للكتابة وتدوين الملاحظات والجدولة والعصف الذهني، تبرز ClickUp من خلال منع انتشار الذكاء الاصطناعي —التجزئة الناتجة عن استخدام العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة ببعضها.

بدلاً من الاعتماد على أدوات منفصلة مثل Martin للتفكير الإبداعي وOtter.ai لملاحظات الاجتماعات وGoogle Calendar للجدولة، يجمع ClickUp كل شيء تحت سقف واحد.

ClickUp هو أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم تجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة — وكلها مدعومة بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

يحول ClickUp Brain مساحة عملك إلى محرك مدعوم بالكامل بالذكاء الاصطناعي. فهو يفهم سياق عملك والأهداف التي تعمل على تحقيقها والمشاريع التي تديرها والوثائق التي تعتمد عليها.

اطلب من ClickUp Brain بلغة طبيعية جمع المعلومات من مساحة عملك

يستخرج مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي من Brain المعلومات من المهام والمستندات والمحادثات ليقدم لك إجابات فورية ودقيقة مع السياق الكامل. يمكنك أن تطلب منه إنشاء ملخصات أو سجلات قرارات أو أرقام محددة، وستحصل على الإجابات في ثوانٍ.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم مدير مشروع الذكاء الاصطناعي بإنشاء جداول زمنية تلقائيًا وتعيين المهام وتوقع المخاطر وتلخيص تحديثات المشروع. على سبيل المثال، إذا كنت تدير إطلاق منتج، يمكنك مطالبته بإنشاء جدول زمني للتسويق وتعيين المهام بناءً على توفر الفريق ووضع علامة على المواعيد النهائية المعرضة للخطر.

استخرج رؤى وملخصات المهام من مساحة العمل الخاصة بك، وحدد سير العمل المعقد، وأنشئ خطط المشاريع باستخدام ClickUp Brain

بالنسبة للأدوار التي تتطلب الكثير من المحتوى والتواصل، يمكن لـ AI Writer إنشاء مسودات أولية لمشاركات المدونة أو الملخصات أو خطط الحملات بناءً على بعض الملاحظات. يتكيف هذا المساعد الشخصي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي مع دورك، بحيث تكون كل استجابة مخصصة لك.

قم بتبادل الأفكار وابتكار المحتوى وصقل المسودات باستخدام ClickUp Brain

للقضاء على الأعمال المتكررة، يمكنك استخدام ClickUp Autopilot Agents. يمكنك تصميم مساعدين يعملون بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لفريقك واحتياجاته. على عكس الوكلاء المُعدّين مسبقًا، يتيح لك Custom Agents تحديد المحفزات والشروط والإجراءات الخاصة بك داخل ClickUp.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء مشغل بحيث في كل مرة يقوم فيها مطور بوضع علامة "جاهز للاختبار" على إحدى الميزات، يمكن لوكيل مخصص تعيينها لمهندس ضمان الجودة وتحديث حالة المهمة.

قم بتكوين وكلاء الطيار الآلي في ClickUp لمراقبة النشاط والتصرف وفقًا لتعليماتك — دون الحاجة إلى كتابة أي أكواد برمجية

إذا كان فريقك يستخدم أيضًا أدوات خارج ClickUp، فإن Brain MAX هو تطبيق سطح المكتب الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويربط بينها جميعًا.

يتيح لك البحث في مساحة العمل والأدوات المدمجة، واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية المتميزة (مثل GPT أو Gemini أو Claude)، ومع Talk to Tex، يمكنك طرح الأسئلة وإملاء الأوامر وإصدار الأوامر لعملك بصوتك دون استخدام يديك، في أي مكان.

شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد:

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

يواجه بعض المستخدمين صعوبة في التعلم بسبب ميزاته الشاملة وخيارات التخصيص المتعددة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

هكذا وصف أحد المستخدمين تجربته:

ClickUp هي بلا شك أداة إدارة المشاريع الأكثر مرونة وقوة التي عملت بها. بصفتي مؤسس WRKSTN، أساعد الوكالات والفرق الإبداعية على تبسيط العمليات، وتعد ClickUp أساسية في ذلك. إن القدرة على تخصيص كل شيء بدءًا من أنواع المهام إلى الأتمتة، جنبًا إلى جنب مع أدوات مثل لوحات المعلومات والنماذج والآن ClickUp Brain، تعني أنه يمكنني إنشاء أنظمة قابلة للتطوير وفعالة لأي سير عمل. بالإضافة إلى ذلك، أحب السرعة التي تستمر بها المنصة في التطور.

ClickUp هي بلا شك أداة إدارة المشاريع الأكثر مرونة وقوة التي عملت بها. بصفتي مؤسس WRKSTN، أساعد الوكالات والفرق الإبداعية على تبسيط العمليات، وتعد ClickUp أساسية في ذلك. إن القدرة على تخصيص كل شيء بدءًا من أنواع المهام إلى الأتمتة، جنبًا إلى جنب مع أدوات مثل لوحات المعلومات والنماذج والآن ClickUp Brain، تعني أنه يمكنني إنشاء أنظمة قابلة للتطوير وفعالة لأي سير عمل. بالإضافة إلى ذلك، أحب السرعة التي تستمر بها المنصة في التطور.

📮 ClickUp Insight: 29٪ من المديرين يقولون إن الاختناقات يتم اكتشافها متأخرًا جدًا، لكن 12٪ فقط يستخدمون تقارير الحالة الآلية لمنعها. هذا التأخير له ثمنه. بحلول الوقت الذي يتم فيه الإبلاغ عن المهمة، غالبًا ما تكون قد أعاقت التقدم في المراحل اللاحقة. حان وقت الحقيقة؟ لا تبدأ الاختناقات كبيرة، بل تبدأ غير مرئية. يمكن أن يساعدك ClickUp Brain في تتبع التبعيات بشكل استباقي ومراقبة التحديثات والإبلاغ عن المخاطر في الوقت الفعلي. استخدمه لإنشاء تقارير حالة فورية وتنبيهات ذكية عندما تتوقف المهام أو تتغير المواعيد النهائية أو تزداد أحمال العمل. 💫 نتائج حقيقية: شهدت Finastra ارتفاعًا بنسبة 30٪ في التعاون ونموًا بنسبة 40٪ في كفاءة GTM بفضل مساحة العمل الموحدة من ClickUp.

2. Jasper (الأفضل للتسويق المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإنشاء المحتوى)

عبر Jasper

بينما قد يتولى Martin AI وظائف أوسع نطاقًا تشبه وظائف المساعد، يركز Jasper AI على مساعدتك في تلبية متطلبات الكتابة والتواصل. تتيح لك أدواته الرئيسية، مثل Jasper Chat وWorkflows وBrand Voice وDocument Editor وقوالب كتابة المحتوى بالذكاء الاصطناعي ، التخلص من المهام التي لا يتخصص فيها Martin AI.

يمكن لـ Jasper Chat طرح الأفكار ومراجعتها وتوسيعها، بينما يضمن Brand Voice اتساق النبرة والأسلوب. بالإضافة إلى ذلك، تساعد سير العمل على نقل المسودات عبر مراحل محددة دون الحاجة إلى إعادة إنشاء المطالبات في كل مرة، ويتيح محرر المستندات الكتابة التعاونية والتحرير المشترك أو تحسين النصوص عبر التنسيقات المختلفة.

على الرغم من أنه لا يقوم بأتمتة الاجتماعات أو المتابعات أو التبعيات المعقدة للمهام، إلا أنه يلبي معظم احتياجات الأدوار التي تتطلب محتوى كثيفًا.

أفضل ميزات Jasper

أطلق حملات مستهدفة باستخدام Jasper Audiences ، وقم بضبط كل رسالة

Jasper Studio و Canvas ، بما في ذلك إنشاء محتوى طويل وتنظيم الأفكار بصريًا استخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام باستخدام، بما في ذلك إنشاء محتوى طويل وتنظيم الأفكار بصريًا

قم بالتحسين من أجل تحسين محركات البحث (SEO) من خلال التكامل المدمج مع Surfer SEO للحصول على رؤية أفضل

قيود Jasper

أداة إنشاء الصور أساسية، وتقوم الأداة، مثل أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى، بتحريف الحقائق ونقاط البيانات

أسعار Jasper

المزايا: 69 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jasper

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 1840 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jasper؟

وقد عبرت إحدى المراجعات عن ذلك بالقول:

يكتب نصوصًا مبيعية عالية التحويل بنبرة صوتي. النص يبدو وكأنه صادر عني بالفعل. يمكنني كتابة رسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات في دقائق، بينما كنت في السابق أعاني وأؤجل ذلك لعدة أيام. يقوم بكل المهام الصعبة نيابة عني، ولا أحتاج إلى توظيف كاتب إعلانات.

يكتب نصوصًا مبيعية عالية التحويل بنبرة صوتي. النص يبدو وكأنه صادر عني بالفعل. يمكنني كتابة رسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات في دقائق، بينما كنت في السابق أعاني وأؤجل ذلك لعدة أيام. يقوم بكل المهام الصعبة نيابة عني، ولا أحتاج إلى توظيف كاتب إعلانات.

3. Microsoft Copilot Studio (الأفضل لإنشاء مساعدين مخصصين داخل نظام Microsoft البيئي)

عبر Microsoft Copilot Studio

Microsoft Copilot Studio هي منصة منخفضة الكود تتيح للمحترفين إنشاء ونشر وكلاء مدعومين بالذكاء الاصطناعي بأقل قدر من الخبرة التقنية. بينما يركز Martin AI على تنفيذ المهام والتكاملات المستقلة، يضيف Copilot Studio قوة نظام Microsoft البيئي.

تحصل على أكثر من 1500 موصل مسبق الصنع للأدوات الداخلية، وتوجيه مباشر للاستجابات من خلال مصادر المعرفة، وحوكمة على مستوى المؤسسات عبر Microsoft Purview.

وهي تعمل من خلال مطالبات اللغة الطبيعية وتدفقات الحوار المرئي المدعومة بمكونات مثل الموضوعات وملء الفتحات والكيانات. وهذا يعني أن غير المطورين يمكنهم إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي منظمين ومدركين للسياق يمكنهم أتمتة سير العمل واسترداد البيانات والمشاركة في محادثات متعددة الخطوات

أفضل ميزات Microsoft Copilot Studio

أنشئ مساعدين وكلاء للتعامل مع المهام متعددة الخطوات باستخدام نماذج اللغة والتعليمات والمعرفة والإجراءات والمدخلات والمحفزات

استخدم إدارة المطالبات والمكونات الإضافية المتقدمة لتصميم واختبار قوالب مطالبات الذكاء الاصطناعي التوليدي

قم بتبسيط سير العمل باستخدام أكثر من 1000 موصل مسبق الصنع لأنظمة مثل SAP و Salesforce و Workday و ServiceNow وغيرها

قيود Microsoft Copilot Studio

ينتج نتائج غير دقيقة في Excel، مما يجعل المستخدمين يعيدون صياغة نفس السؤال في استعلامات متعددة

أسعار Microsoft Copilot Studio

خيار الدفع الفوري

Copilot Studio: 200.00 دولار مقابل 25000 نقطة Copilot شهريًا، تدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Microsoft Copilot Studio

G2: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Copilot Studio؟

مقتطف سريع من مستخدم حقيقي:

يوفر لي Copilot ساعات من الوقت ويسمح لي بتقديم المزيد لعملائي عما كنت أستطيع تقديمه من قبل، من خلال مساعدتي في المهام والتحليلات المعقدة.

يوفر لي Copilot ساعات من الوقت ويسمح لي بتقديم المزيد لعملائي عما كنت أستطيع تقديمه من قبل، من خلال مساعدتي في المهام والتحليلات المعقدة.

4. Notion AI (الأفضل لتعزيز الإنتاجية والتوثيق داخل Notion)

عبر Notion

بالنسبة للفرق غير المتزامنة المشغولة التي تعمل على مساحة عمل Notion، يعد Notion AI مناسبًا لإدارة المهام اليومية. الآن، إنه غير مصمم لإدارة التقويم الخاص بك أو أتمتة متابعة البريد الإلكتروني مثل Martin AI. ومع ذلك، إذا كان التحدي الأكبر الذي تواجهه هو الحفاظ على التنظيم وإنجاز الأعمال المكتوبة بشكل أسرع، فيمكن أن يساعدك Notion AI.

يتيح لك استخدام الذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماعات وتحويل جلسات العصف الذهني المتفرقة إلى ملخصات موجزة. وعندما تجد نفسك عالقًا في قراءة مستند طويل، يمكنك ببساطة مطالبته باستخراج النقاط الرئيسية باستخدام الأمر /ask AI.

يعمل هذا البرنامج بسلاسة داخل محرر Notion، حيث يمكنك تحسين النبرة وتصحيح القواعد النحوية وترجمة المحتوى أو إعادة تنسيق الملاحظات الفوضوية دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات. يتعرف الذكاء الاصطناعي على السياق داخل مساحة العمل الخاصة بك، لذا فهو يستمد المعلومات مباشرة من صفحاتك الحالية والمستندات المرتبطة بها عند إنشاء المخرجات.

أفضل ميزات Notion AI

صنف المحتوى، وأنشئ أسئلة وأجوبة، وقم ببناء قواعد معرفية قابلة للبحث

أنشئ محتوى مثل منشورات المدونة أو رسائل البريد الإلكتروني أو أوصاف المشاريع باستخدام منشئ النصوص في Notion AI

ترجم النصوص بين لغات مختلفة مع الحفاظ على السياق كما هو

قيود Notion AI

تعمل بعض عمليات الأتمتة بشكل غير متوقع، مثل إنشاء الصفحات المتكررة الذي لا يؤدي إلى تشغيل عمليات الأتمتة

أسعار Notion AI

مجاني

بالإضافة إلى: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion AI

G2: 4. 7/5 (أكثر من 7000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion AI؟

وفقًا لأ حد المراجعين:

Notion AI رائع! لم أعد مضطرًا للتنقل بين التطبيقات لتبادل الأفكار أو تلخيص ملاحظات الاجتماعات أو صقل كتاباتي أو تغيير نبرة ما أكتبه، لأن الذكاء الاصطناعي يقوم بذلك نيابة عنك وكل شيء في مكان واحد.

Notion AI رائع! لم أعد مضطرًا للتنقل بين التطبيقات لتبادل الأفكار أو تلخيص ملاحظات الاجتماعات أو صقل كتاباتي أو تغيير نبرة ما أكتبه، لأن الذكاء الاصطناعي يقوم بذلك نيابة عنك وكل شيء في مكان واحد.

5. NotebookLM (الأفضل للبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإدارة المعرفة)

عبر NotebookLM

NotebookLM هي أداة البحث والتلخيص من Google التي تستخرج المعلومات بسرعة من المحتوى الخاص بك. تعمل الأداة بالكامل من المواد التي تقوم بتحميلها، مثل ملفات PDF ووثائق الاستراتيجية ونصوص المقابلات أو عروض مجلس الإدارة، وتساعدك على فهم المعلومات وتنظيمها.

بمجرد إدخال مستنداتك، يمكنك طرح الأسئلة عليها أو طلب ملخصات أو إنشاء محتوى جديد بناءً على ما "تعرفه" بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، توفر اقتباسات مضمنة ترتبط بالملف المصدر وموقعه لجميع الرؤى التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

يمكنك أيضًا تجميع المستندات ذات الصلة في دفاتر ملاحظات لإدارة المحتوى حسب الفريق أو المشروع أو السباقات أو الأهداف.

بينما يركز Martin AI على أتمتة سير العمل، فإن NotebookLM مصمم خصيصًا للعمل المعرفي. وهذا يجعله مناسبًا للباحثين والاستراتيجيين والفرق التي تعمل على محتوى كثيف وتحتاج إلى استخلاص المعاني والصلات من بياناتها.

أفضل ميزات NotebookLM

تصفح الموضوعات المعقدة واستكشف الروابط داخل دفاتر الملاحظات باستخدام خريطة العقل

أنشئ مخرجات بأكثر من 50 لغة، بما في ذلك أدلة الدراسة والملخصات وردود الدردشة.

حلل ملفات PDF والصور مع اقتراحات تلقائية لمصادر تكميلية لتوسيع معرفتك

قيود NotebookLM

في بعض الأحيان، قد تبدو الإجابات عامة أو سطحية بعض الشيء، خاصةً عندما يكون موضوعك تقنيًا.

أسعار NotebookLM

مجاني

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات NotebookLM

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

6. Celoxis (الأفضل لإدارة محفظة المشاريع على مستوى المؤسسات)

عبر Celoxis

Celoxis هي منصة لإدارة المشاريع والمحافظ لل شركات التي تدير مبادرات متعددة المراحل. باستخدام مخططات Gantt مع الجدولة التلقائية والتبعيات عبر المشاريع وتحليل المسار الحرج، يمكنك إدارة الموارد من خلال تخطيط السعة المدمج والتصفية القائمة على المهارات وموازنة عبء العمل في الوقت الفعلي.

بينما تركز Martin AI بشكل كبير على الأتمتة، تقدم Celoxis Lex، وهو مساعد ذكاء اصطناعي للاستفسارات باللغة الطبيعية. على غرار Martin AI، يمكنك أن تطلب منه الكشف عن المخاطر أو إعادة توازن الموارد أو توقع الجداول الزمنية أو إنشاء خطط التوظيف. الفرق هو أن Lex يرتبط مباشرة بلوحات معلومات Celoxis، مما يوفر لك بيانات فورية وسياقية.

توفر المنصة أيضًا ميزانية مدمجة وتوقعات الإيرادات وتتبع الهامش وتقارير KPI مخصصة. هذا المزيج من التخطيط المتقدم والقرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والرقابة المالية يجعلها خيارًا جيدًا للمشاريع الكبيرة.

أفضل ميزات Celoxis

أتمتة استقبال المشاريع من خلال نماذج الويب والبريد الإلكتروني وجداول البيانات باستخدام منطق تصنيف مخصص لتحديد أولويات الطلبات.

قم بإنشاء خطط مشاريع ديناميكية باستخدام جدولة متقدمة تتكيف مع توفر الموارد وتبعيات المهام والتأخيرات والأولويات.

قم بإدارة المخاطر باستخدام لوحات معلومات مرئية تقيّم الاحتمالات والتأثير ومعايير المخاطر المخصصة.

قيود Celoxis

على الرغم من وجود واجهة ويب محسّنة للأجهزة المحمولة، لا يقدم Celoxis تطبيقًا أصليًا للأجهزة المحمولة، مما قد يشكل عائقًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى إدارة المهام أثناء التنقل.

أسعار Celoxis

الأساسي: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

الأساسي: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

المحترفون: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

الأعمال: 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Celoxis

G2: 4. 5/5 (أكثر من 360 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (310+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Celoxis؟

شارك أحد مستخدمي G2 هذه الملاحظة:

تقدم Celoxis بيئة شاملة لإدارة المشاريع تتولى كل شيء بدءًا من تخطيط المهام وتخصيص الموارد وحتى جداول الدوام والتقارير المخصصة. تتميز مخططات Gantt الخاصة بها بالبساطة، وتعد لوحات المعلومات في الوقت الفعلي ميزة إضافية كبيرة لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، كما تساعد سير العمل المخصص في مواءمة عمليات المشروع مع عمليات الشركة.

تقدم Celoxis بيئة شاملة لإدارة المشاريع تتولى كل شيء بدءًا من تخطيط المهام وتخصيص الموارد وحتى جداول الدوام والتقارير المخصصة. تتميز مخططات Gantt الخاصة بها بالبساطة، وتعد لوحات المعلومات في الوقت الفعلي ميزة إضافية كبيرة لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، كما تساعد سير العمل المخصص في مواءمة عمليات المشروع مع عمليات الشركة.

7. STAN AI (الأفضل للوحات المعلومات التنفيذية في الوقت الفعلي ورؤى الذكاء الاصطناعي)

عبر STAN AI

صُمم STAN AI خصيصًا لمديري العقارات والجمعيات المجتمعية، وهو بديل متخصص لـ Martin AI. بدلاً من أتمتة المشاريع العامة، يركز على التواصل مع السكان وطلبات الخدمة.

تتوفر أداة الذكاء الاصطناعي في شكل مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي، وهي Textbot وEmail وWeb Chat وVoice، وتستجيب على الفور لرسائل المقيمين وتحجز المرافق وتعالج طلبات الصيانة دون تدخل بشري.

يتكامل المساعد الافتراضي للذكاء الاصطناعي مع برامج إدارة الممتلكات الحالية لديك، مثل Buildium و eUnify و Frontsteps و VMS وغيرها. يمكن للمقيمين التحقق من معلومات الحساب وحجز المرافق وتقديم طلبات الخدمة مباشرة، بينما يقوم STAN بتوجيهها إلى نظام إدارة الممتلكات (PMS) الخاص بك وإبقاء المقيمين على اطلاع على الحالة.

أفضل ميزات STAN AI

قم بتكوين أكثر من 600 تكامل لسير العمل وأتمتة المهام المتكررة مثل الرد على تقييمات Google باستخدام محرك الذكاء الاصطناعي STAN Turbo.

قم بتخصيص مظهر روبوت الدردشة الخاص بك باستخدام خيارات العلامة البيضاء لتتناسب مع العلامة التجارية لشركتك.

استفد من ميزات مثل الشخصيات الاصطناعية والرموز التعبيرية والتفسير السياقي والاتصالات متعددة القنوات.

قيود STAN AI

الإعداد يستغرق وقتًا طويلاً

أسعار STAN AI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات STAN AI

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن STAN AI؟

إليك تقييم G2:

بمجرد إعداد STAN AI وتوعية المقيمين به، يمكن أن يكون مفيدًا للغاية في تقليل عدد المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني التي يتم تلقيها يوميًا.

بمجرد إعداد STAN AI وتوعية المقيمين به، يمكن أن يكون مفيدًا للغاية في تقليل عدد المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني التي يتم تلقيها يوميًا.

8. Zendesk AI (الأفضل لأتمتة دعم العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Zendesk

Zendesk AI، الذي يشار إليه غالبًا باسم AI Copilot، مُدمج في منصة Zendesk Resolution. مثل Martin AI، يعمل على تسريع سير العمل من خلال الاقتراحات والأتمتة في الوقت الفعلي. ولكن في حين أن Martin أكثر شمولاً، فإن Zendesk AI متخصص في دعم العملاء.

يقوم بتحليل التذاكر من حيث المشاعر واللغة والنية ويقترح على الفور الردود أو الإجراءات أو مقالات المعرفة. تقوم ميزة الفرز الذكي بتصنيف الطلبات تلقائيًا وتوجيهها حسب الأهمية أو الموضوع لتقليل أوقات الاستجابة.

إذا اخترت خططًا أعلى مستوى، فستحصل على ميزات مثل تلخيص التذاكر وتوقع المشاعر واقتراحات الماكرو بناءً على الاتجاهات السابقة.

أفضل ميزات Zendesk AI

قم بتمكين الوكلاء من خلال الاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك صياغة الردود وإعادة صياغة الردود وتعديل النبرة.

حسّن الخدمة الذاتية للعملاء من خلال البحث التوليدي بالذكاء الاصطناعي وإمكانيات البحث الدلالي.

استخدم التحليلات والرؤى في الوقت الفعلي لمراقبة اتجاهات التذاكر ومشاعر العملاء وتحسين سير عمل الخدمة.

قيود Zendesk AI

قد تبدو إعدادات المسؤول معقدة بعض الشيء أو غير بديهية، خاصة عند إعداد سير عمل متقدم أو قواعد أتمتة.

أسعار Zendesk AI

تجربة مجانية

تقييمات ومراجعات Zendesk AI

G2: 4. 3/5 (أكثر من 6500 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (4,060+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zendesk AI؟

مقتطف سريع من مستخدم حقيقي:

Zendesk هي واحدة من أفضل الأدوات القابلة للإدارة لإدارة التذاكر التي عملت عليها حتى الآن. إن التنقل بين الخيارات ولوحة التحكم والاتصال بالشركاء باستخدام الملحقات المدمجة واستخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص التذاكر كلها أمور سهلة للغاية ولا تستغرق سوى دقيقة واحدة لفهمها. الأداء في بيئة المكتب جيد للغاية والبيئة آمنة أيضًا.

Zendesk هي واحدة من أفضل الأدوات القابلة للإدارة لإدارة التذاكر التي عملت عليها حتى الآن. إن التنقل بين الخيارات ولوحة التحكم والاتصال بالشركاء باستخدام الملحقات المدمجة واستخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص التذاكر كلها أمور سهلة للغاية ولا تستغرق سوى دقيقة واحدة لفهمها. الأداء في بيئة المكتب جيد للغاية والبيئة آمنة أيضًا.

9. Qodo (الأفضل لعمليات سير العمل والأتمتة التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية)

عبر Qodo

مثل Martin AI، يستخدم Qodo AI الأتمتة لتسريع العمل، ولكنه يركز على جودة الكود وخطوط التسليم. يقدم Qodo Gen وQodo Merge وQodo Command لتوليد الكود وإنشاء الاختبارات وردود الفعل على طلبات السحب، مباشرة في IDE أو خط CI الخاص بك.

يتيح لك إطار عمل الوكلاء الخاص به إنشاء وكلاء متعددي الخطوات لـ CI/CD أو فرز المشكلات أو تتبع الديون الفنية. يمكنك تشغيل الوكلاء من المحطة الطرفية أو عبر webhooks أو في واجهة مستخدم ويب. وهذا يجعل Qodo AI خيارًا جيدًا للفرق التي ترغب في استخدام الذكاء الاصطناعي كجزء من عملية تطوير البرامج الخاصة بها.

أفضل ميزات Qodo

تعاون بسلاسة مع عمل وكلاء Qodo داخل IDE أو المحطة الطرفية أو منصة Git

قم بتخصيص أتمتة سير عمل الذكاء الاصطناعي باستخدام Qodo Command الذي يتيح لك إنشاء وتكييف الوكلاء لأتمتة المهام الفريدة

ادمجها مع مجموعتك الحالية من خلال تكاملها مع بيئات التطوير المتكاملة الشائعة (VSCode، JetBrains) ومنصات Git وغيرها من الأدوات

قيود Qodo

يشكو المستخدمون من الاضطرار إلى إجراء محاولات متعددة لإنجاح حالات الاختبار

أسعار Qodo

المطور: مجاني

Teams: 38 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Qodo

G2: 4. 8/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Qodo؟

إليك تقييم G2:

يفهم Qodo سياق الكود الخاص بي بذكاء ويتميز بفروق دقيقة خاصة بالمشروع، مما يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا. يساعد في تقليل الوقت المستغرق في فهم بناء الجملة أو تذكر أسماء الوظائف، مما يحسن السرعة وجودة الكود.

يفهم Qodo سياق الكود الخاص بي بذكاء ويتميز بفروق دقيقة خاصة بالمشروع، مما يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا. يساعد في تقليل الوقت المستغرق في فهم بناء الجملة أو تذكر أسماء الوظائف، مما يحسن السرعة وجودة الكود.

10. My AskAI (الأفضل لإنشاء مساعدين مخصصين للأسئلة والأجوبة بالذكاء الاصطناعي من المستندات)

عبر My AskAI

يقوم My AskAI بأتمتة دعم العملاء عبر الرسائل القصيرة والدردشة والبريد الإلكتروني وWhatsApp وأدوات مثل Intercom وSlack وZendesk. مثل Martin AI، يمكن تدريبه على المحتوى الخاص بك، لكن AskAI يركز أكثر على التغطية متعددة القنوات.

يتعلم من قاعدة المعرفة ومقالات المساعدة والموقع الإلكتروني، ثم يجيب على الأسئلة على الفور. عند الحاجة، توفر أداة الأتمتة بالذكاء الاصطناعي عملية تسليم سلسة إلى الموظفين البشريين، حتى لا تضحي بالموثوقية.

توفر لك تحليلات المحادثات المدمجة نظرة ثاقبة على النقاط الحساسة المتكررة أو الأخطاء أو الأسئلة الشائعة.

أفضل ميزات My AskAI

أتمتة الإجابات على الأسئلة الشائعة من خلال تدريب الأداة باستخدام مستنداتك أو الأسئلة الشائعة أو قواعد المعرفة الخاصة بك

ابحث في مصادر بيانات متعددة مثل ملفات PDF وصفحات الويب وقواعد البيانات أو التخزين السحابي للحصول على معلومات دقيقة

شارك الإجابات مع عناصر تحكم في الوصول قابلة للتخصيص لضمان أن المستخدمين المصرح لهم فقط هم من يمكنهم الاطلاع على

قيود My AskAI

يشكو المستخدمون من مشكلات تتعلق بتحميل المستندات الداخلية

أسعار My AskAI

تجربة مجانية

المزايا: 149 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييماتي ومراجعاتي لـ AskAI

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن My AskAI؟

اقرأ ما قاله هذا المراجع:

أعمل مع عدد من الشركات الصغيرة، وهذه طريقة سريعة وسهلة يمكننا من خلالها تحسين عملية التهيئة. يمكنهم ربط جميع وثائق التهيئة بسرعة، مما يسمح لأعضاء الفريق الجدد بطرح الأسئلة والعثور على الإجابات دون الحاجة إلى البحث في الملفات.

أعمل مع عدد من الشركات الصغيرة، وهذه طريقة سريعة وسهلة يمكننا من خلالها تحسين عملية التهيئة. يمكنهم ربط جميع وثائق التهيئة بسرعة، مما يسمح لأعضاء الفريق الجدد بطرح الأسئلة والعثور على الإجابات دون الحاجة إلى البحث في الملفات.

اجعل ClickUp شريكك في الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي

بينما تركز البدائل الأخرى لـ Martin AI على جوانب محددة، مثل الجدولة أو الكتابة أو التذكيرات، فإن ClickUp يدمج كل شيء في تطبيق واحد.

يقوم مدير المشاريع المدعوم بالذكاء الاصطناعي بتحديث المهام وتعيين التذكيرات وتتبع التقدم المحرز، بينما يجيب مدير المعرفة على الأسئلة على الفور.

بالإضافة إلى ذلك، يساعدك AI Writer في صياغة المحتوى وتحريره وتلخيصه عبر أجهزة مختلفة. قم بدمج ذلك مع Custom Agents وأدوات مثل Docs و Calendar و Reminder و Views، وستحصل على مساحة عمل كاملة لك وللفريق الخاص بك.

