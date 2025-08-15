أفضل 10 برامج لتصميم محافظ الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء محافظ أعمال رقمية رائعة

قد يكون لديك ملف مليء بالأعمال الإبداعية الحائزة على جوائز، ولكن إذا لم يلاحظها أحد، فهل لها أي أهمية؟

إن معرفة كيفية إنشاء محفظة تترك انطباعًا دائمًا لا تقل أهمية عن إنشاء المحفظة نفسها. قد تكون أنت النجم الصاعد التالي، ولكن إذا كانت محفظتك تبدو وكأنها مستند Word عشوائي، فإن الأشخاص الذين يمكنهم أن يقدموا لك فرص العمل التي تحلم بها سوف يتجاهلونك.

ماذا لو كانت هناك أداة ذكية تخلصك من عناء تنسيق المحفظة وتصميمها؟ تساعدك أدوات إنشاء المحافظ باستخدام الذكاء الاصطناعي على تجميع أعمالك بطريقة تعرض مهاراتك بوضوح وتأثير.

لقد جمعنا أفضل برامج إنشاء المحافظ باستخدام الذكاء الاصطناعي التي تساعدك على إنشاء محافظ رقمية مخصصة دون قضاء ساعات في صراع مع الأكواد أو القوالب باهظة الثمن. دعنا نلقي نظرة!

👀 هل تعلم؟ إن وجودك على الإنترنت بشكل جيد يؤثر بشكل كبير على قرارات التوظيف. في الواقع، حوالي واحد من كل اثنين من أصحاب العمل لا يجرون مقابلات مع الأشخاص الذين لا يجدونهم على الإنترنت.

أفضل برامج إنشاء محافظ الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي في لمحة سريعة

دعنا نلقي نظرة سريعة على أفضل برامج إنشاء محافظ الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي وميزاتها الرئيسية:

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp فرق من جميع الأحجام لإدارة المشاريع والمحافظ التعاونية إدارة المهام، وعرض المشاريع (Gantt، Board، List)، وأدوات التعاون، وتتبع الوقت، والتكامل يتوفر خطة مجانية وخطط مدفوعة مع ميزات إضافية وخيارات تخصيص متاحة للمؤسسات متين الشركات الصغيرة والمستقلون، للحصول على حضور سريع لمحفظتك عبر الإنترنت أداة إنشاء مواقع الويب المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء المحتوى تلقائيًا، وواجهة سهلة الاستخدام، وفواتير مدمجة خطة مجانية مع علامة تجارية دائمة؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا للمستخدم WIX ADI الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تمتلك محافظ متنوعة عملية تصميم مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومحرر سحب وإفلات، ومجموعة واسعة من القوالب، وأدوات أعمال متكاملة خطة مجانية مع علامة Wix التجارية ومساحة تخزين محدودة؛ تبدأ الخطط المميزة من 17 دولارًا شهريًا للمستخدم 10Web مستخدمو WordPress الباحثون عن تحسين مواقع الويب المدعومة بالذكاء الاصطناعي أداة إنشاء مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي استنادًا إلى WordPress، وتحسين مواقع الويب تلقائيًا (السرعة، ومؤشرات الأداء الأساسية للوي تتوفر نسخة تجريبية مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا PortfolioBox المحترفون المبدعون مثل المصورين والفنانين ركز على المحافظ المرئية وتصميمات المعرض المتنوعة وتدقيق العملاء وتكامل التجارة الإلكترونية خطة مجانية بميزات محدودة؛ تبدأ الخطط الاحترافية من 10 دولارات شهريًا للمستخدم Framer AI المصممون الذين يفضلون المواقع الإلكترونية الخالية من الأكواد والغنية بصريًا إنشاء مواقع ويب مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال المطالبات ومحرر مرئي قوي ورسوم متحركة مدمجة ومكتبة مكونات خطة مجانية مع نطاق فرعي Framer؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا للموقع الواحد Webflow AI المصممين والمطورين الراغبين في الحصول على تحكم بصري متقدم إنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومنشئ مرئي قوي مع تحكم كامل في CSS، وتفاعلات مخصصة، ورسوم متحركة خطة مجانية مع نطاق فرعي Webflow؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 18 دولارًا شهريًا للمستخدم Canva الأفراد والفرق الصغيرة للحصول على محافظ بسيطة وجذابة بصريًا واجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات، ومكتبة واسعة من القوالب القابلة للتخصيص وعناصر التصميم، وميزات التعاون خطة مجانية مع العديد من الميزات؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا للمستخدم Decktopus الأفراد والفرق لإنشاء محافظ على غرار العروض التقديمية إنشاء شرائح مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وقوالب مصممة باحترافية، وسهولة دمج المحتوى، والتحليلات خطة مجانية مع علامة Decktopus التجارية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 24.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا للمستخدم الواحد Hostinger الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى استضافة متضمنة أداة إنشاء مواقع الويب (Zyro)، استضافة مواقع ويب بأسعار معقولة، قوالب متنوعة، ميزات التجارة الإلكترونية تختلف الأسعار بشكل كبير بناءً على خطة الاستضافة والإضافات؛ غالبًا ما يتم تضمين الوصول إلى أداة إنشاء مواقع الويب في خطط الاستضافة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات إنشاء محافظ الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

يستغرق إنشاء محفظة متميزة وقتًا ومهارة. ولكن أدوات محافظ الذكاء الاصطناعي يمكنها إنشاء عرض احترافي في دقائق. إليك ما يجب مراعاته عند اختيار أداة إنشاء مواقع محافظ:

إنشاء محفظة تلقائيًا: قم بتنسيق عملك ومهاراتك وإنجازاتك تلقائيًا في تخطيطات أنيقة باستخدام الذكاء الاصطناعي

مجموعة متنوعة من القوالب: اختر من بين مجموعة متنوعة من القوالب المصممة خصيصًا لتناسب مختلف الأنماط والصناعات

تخصيص ذكي: قم بتخصيص الخطوط والألوان والتصميمات لتعكس علامتك التجارية الشخصية

اتصالات المنصة: اربط محفظتك بـ LinkedIn و GitHub وغيرها من المنصات المهنية لتسهيل المشاركة

مرونة النشر: شارك محفظتك كملف PDF أو على نطاق مخصص أو من خلال رابط مضمن

تصميم مخصص للأجهزة المحمولة: حسّن موقعك لتجربة مشاهدة رائعة على الهواتف والأجهزة اللوحية

أدوات التحليلات وتحسين محركات البحث: تتبع الأداء باستخدام أدوات التحليلات المدمجة وعزز ظهورك باستخدام ميزات تحسين محركات البحث

أمان البيانات: احمِ معلوماتك بفضل التشفير القوي وسياسات الخصوصية الشفافة

🧠 حقيقة ممتعة: يعود مفهوم المحافظ الرقمية إلى عام 1989 عندما بدأ المعلمون في تجميع أعمال الطلاب إلكترونيًا لأغراض الأرشفة باستخدام أجهزة الكمبيوتر والماسحات الضوئية القديمة. واليوم، يمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحويل أفكارك إلى محافظ أنيقة وتفاعلية في دقائق معدودة.

أفضل برامج إنشاء محافظ الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي

إليك أفضل برامج إنشاء المحافظ باستخدام الذكاء الاصطناعي التي تعرض أعمالك بالشكل الذي تستحقه وتسلط الضوء على مهاراتك الإبداعية!

1. ClickUp (الأفضل لعرض المحافظ القائمة على المشاريع والتعاون)

جرب ClickUp مجانًا راقب جميع أعمال محفظتك في مكان واحد باستخدام ClickUp Portfolios

لقد أمضيت ساعات في إتقان عملك، فلا تدعه يضيع في مجلدات قديمة أو روابط متناثرة. مع تطبيق ClickUp الشامل للعمل، يمكنك إنشاء محفظة أنيقة وقابلة للبحث لا تبدو رائعة فحسب، بل تعمل أيضًا بجد خلف الكواليس للحفاظ على تنظيم مشاريعك وتحديثها وجاهزيتها للعرض.

ابدأ مع ClickUp Portfolios، الذي يتيح لك جمع عدة مشاريع وعملاء وتدفقات إبداعية في لوحة تحكم واحدة واضحة وبصرية. تتضمن كل محفظة تفاصيل المشروع مثل الحالة والمواعيد النهائية والتقدم المحرز، بحيث يمكن للعملاء المحتملين رؤية ما قمت به بالضبط، وكيف تعمل. يمكنك تتبع تقدمك وتعديله وعرضه كالمحترفين.

ما يجعله أداة قوية لإنشاء المحافظ الرقمية هو أنه يوفر لك تحديثات في الوقت الفعلي. يمكنك تخصيص ما يظهر بالضبط، مثل أشرطة التقدم والمواعيد النهائية وأعضاء الفريق والمزيد، بحيث تعمل طريقة العرض الخاصة بك بالطريقة التي تريدها.

استخدم ClickUp Views لتصور المهام في فئات مختلفة والتواصل بالطريقة التي تفضلها

من السهل التصفية والفرز حسب المشروع أو الحالة أو الأولوية للتركيز على ما هو مهم. هل تحتاج إلى إطلاع الآخرين على آخر المستجدات؟ ما عليك سوى مشاركة عرض محفظتك عبر رابط مع أصحاب المصلحة حتى يكون الجميع على اطلاع. يمكنك حتى إضافة سياق مع ملاحظات وعلامات ومرفقات ملفات، كل ذلك من لوحة معلومات محفظة مشاريع واحدة ومبسطة.

إذا كنت تريد إعدادًا سريعًا، فإن قالب ClickUp Portfolio Management Template يوفر لك طريقة سهلة لتتبع المشاريع النشطة والمكتملة في مكان واحد. يساعدك على مركزية بيانات المشروع، مما يسهل تحديث محفظتك الرقمية ومشاركتها عبر الإنترنت.

احصل على قالب مجاني قم بإدارة عملك، ولكن اعرضه أيضًا بشكل فعال، مما يسهل تحديث المعلومات للموظفين المحتملين أو المتعاونين أو العملاء في أي وقت باستخدام قالب إدارة المحافظ من ClickUp

يمكنك تنظيم أعمالك السابقة حسب العميل أو نوع المشروع أو الحملة. وهذا مفيد بشكل خاص عندما تريد أن تكون محفظتك جاهزة للعرض على العملاء وأن يكون تقدمك شفافًا.

هل ذكرنا أن جميع قوالب المحافظ في ClickUp قابلة للتخصيص بالكامل؟ في هذه الحالة، تحصل على 16 حالة مخصصة لمساعدتك على تتبع كل مرحلة يمر بها عملك. يمكنك إضافة المزيد من العمق إلى مشاريعك من خلال ستة حقول مخصصة، مثل النفقات والتقدم المحرز والتوازن، حتى لا يفوتك أي شيء.

يمكنك أيضًا التبديل بين طرق العرض المختلفة، بما في ذلك قائمة المحفظة الرئيسية وعرض إجراءات التشغيل القياسية للمشروع التفصيلية، للحصول على صورة أوضح عن كل شيء. بالإضافة إلى ذلك، مع ميزة تتبع الوقت المدمجة في ClickUp والعلامات المفيدة وتنبيهات التبعية، أصبح الحفاظ على التنظيم والالتزام بالجدول الزمني أسهل بكثير.

💡 نصيحة احترافية: يمكن للمصممين الذهاب إلى أبعد من ذلك باستخدام قالب مهام محفظة التصميم من ClickUp، الذي يتضمن صورًا مصغرة مرئية وعلامات الحالة والمواعيد النهائية وملاحظات العملاء، كل ذلك في مكان واحد.

هل تحتاج إلى تجميع محتوى محفظتك في بيئة مرنة وتعاونية؟ استخدم ClickUp Docs لحفظ جميع تصميماتك وتقدمك ودراسات الحالة وشهادات العملاء في مكان واحد.

يمكنك تضمين وسائط غنية — صور ومقاطع فيديو وحتى قوائم المهام — لعرض عملك بصريًا، مما يجعل محفظتك أكثر جاذبية وغنية بالمعلومات. كما أن هيكلة المحتوى أمر بسيط أيضًا، بفضل دعم الصفحات المتداخلة والصفحات الفرعية التي تتيح لك تنظيم محفظتك حسب المشروع أو المهارة أو الفئة، مما يسهل على المشاهدين العثور على الأمثلة ذات الصلة. لذلك، يمكنك إضافة أقسام للشهادات أو المقاييس أو سير العمل خلف الكواليس لتروي القصة كاملة، وليس فقط عرض المنتج النهائي.

اجعل محفظتك متنوعة وجذابة بصريًا باستخدام لافتات مرمزة بالألوان وخيارات تصميم متقدمة وميزة التحرير المباشر في ClickUp Docs

تعد المستندات مفيدة بشكل خاص للتعاون. يمكن للفرق تحرير المستندات بشكل مشترك في الوقت الفعلي وترك التعليقات واقتراح التغييرات، وهو أمر مثالي لتأليف سرد المشاريع بشكل مشترك أو تحسين المحتوى قبل النشر. يمكن مشاركة المستندات بشكل عام دون الحاجة إلى تسجيل الدخول، لذا يمكنك إرسال محفظتك بسهولة لجذب العملاء أو المتعاونين.

يمكنك ربط المستندات مباشرة بمهام أو مشاريع ClickUp محددة داخل ClickUp، مما يحافظ على ترابط كل شيء وسهولة الوصول إليه. تضمن أدوات التعليقات المدمجة والتحكم في الإصدارات تحديث محفظتك ومواءمتها مع العمل الجاري.

📌 على سبيل المثال، يمكن للمصمم استخدام ClickUp Docs لكتابة ملخص المشروع، وتضمين تكرارات التصميم المرئي، وربطها بالنتائج النهائية. يمكن للفريق بعد ذلك المراجعة والتعليق، وبمجرد الانتهاء، يمكن مشاركة المستند كجزء من محفظة عامة أو دمجه في نموذج تتبع مشروع أوسع.

للمحترفين الذين يرغبون في سرد القصة وراء مشروع ما أو كتابة ملخصات للمشاريع أو السير الذاتية الشخصية، جرب ClickUp Brain — الذكاء الاصطناعي الأكثر شمولاً وسياقياً في العالم. إنه مدمج في Clickup Workspace، ولديه معرفة بعملك، ويعمل كمساعد كتابة بالذكاء الاصطناعي. إنه أفضل طريقة لوضع محتوى محفظتك في سياقه الصحيح وإنشائه وصقله وترجمته.

استخدم مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain لإنشاء المحتوى الخاص بمحفظتك وتحريره وتدقيقه وتلخيصه

ما عليك سوى إدخال موجه، وسيساعدك في صياغة أقسام المحفظة التي تعبر عنك بالفعل مع الحفاظ على المحتوى دقيقًا وثقةً وخاليًا من الأخطاء المطبعية.

يمكن لـ ClickUp AI Knowledge Manager أيضًا الإجابة على الفور على الأسئلة المتعلقة بأي من مشاريعك أو مستنداتك أو معرفة فريقك. بالنسبة لمنشئي المحافظ، هذا يعني أنه يمكنك عرض دراسات الحالة ذات الصلة أو نتائج المشاريع أو ملاحظات العملاء بسرعة من مساحة العمل الخاصة بك، مما يؤدي إلى تبسيط طريقة عرض محتوى محفظتك وتحديثه.

اطرح أسئلة على ClickUp AI من بيانات مساحة العمل الخاصة بك واحصل على رؤى واقتراحات فورية لتطوير محفظتك

📮ClickUp Insight: أكثر من نصف الموظفين يواجهون صعوبة في العثور على المعلومات التي يحتاجونها في العمل. في حين أن 27% فقط يقولون إن الأمر سهل، يواجه الباقون بعض الصعوبات، حيث يجد 23% منهم الأمر صعبًا للغاية. عندما تكون المعرفة مبعثرة عبر رسائل البريد الإلكتروني والدردشات والأدوات، فإن الوقت الضائع يتراكم بسرعة. مع ClickUp، يمكنك تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام قابلة للتتبع، وربط الدردشات بالمهام، والحصول على إجابات من الذكاء الاصطناعي، والمزيد في مساحة عمل واحدة. 💫 نتائج حقيقية: يمكن للفرق استعادة أكثر من 5 ساعات كل أسبوع باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن أن يحققه فريقك بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

إذن، ماذا تعني لك ميزات ClickUp هذه؟

تحصل على أكثر من مجرد مكان لعرض أعمالك النهائية — يتيح لك ClickUp إبراز عمليتك وتعاونك واستراتيجيتك من خلال إدارة محفظة المنتجات الذكية. شارك التحديثات في الوقت الفعلي، وادعُ الآخرين لتقديم ملاحظاتهم، وحافظ على تنظيم كل شيء باستخدام الذكاء الاصطناعي.

💡 نصيحة احترافية: قم بإعداد وكيل ClickUp Autopilot مخصص يقوم بمسح المهام المكتملة والمميزة بعلامة "موافق عليه من العميل" ويستخدم نظام تصنيف حقل مخصص — مثل "التأثير" أو "الإبداع" أو "رضا العميل" — لتقييم كل مشروع. لن تؤدي سوى المهام التي تفي بمعايير الجودة الخاصة بك (على سبيل المثال، 4 نجوم أو أعلى) إلى قيام الوكيل تلقائيًا بإنشاء مسودة ClickUp Doc لمحفظتك، كاملة مع ملخصات ومرئيات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. بهذه الطريقة، تظل محفظتك منظمة وغير مزدحمة.

أفضل ميزات ClickUp

تتبع تقدم كل مشروع في الوقت الفعلي، وأضف المعالم، وحدد المواعيد النهائية، واعرض سير عملك لتظهر مهاراتك في إدارة المشاريع للعملاء المحتملين

سجل مقاطع فيديو توضيحية سريعة باستخدام ClickUp Clips لعرض شروحات للمشاريع أو خيارات التصميم

أنشئ مواقع ويكي باستخدام ClickUp Docs لتوثيق عملياتك أو مصادر إلهامك أو دراسات الحالة في تنسيق قابل للمشاركة

تعاون على الفور مع زملائك في الفريق أو العملاء باستخدام ClickUp Chat ، دون الحاجة إلى تبديل الأدوات

أتمتة مهام إدارة المشاريع الروتينية، مثل إنشاء ملخصات المهام في الوقت الفعلي وتحديثات التقدم وعناصر العمل باستخدام إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر ClickUp Brain

توقع مواعيد تسليم المشاريع، وحدد العقبات المحتملة، واقترح أفضل المهام مع ClickUp AI Agents

اجمع التعليقات أو الملخصات الإبداعية الجديدة باستخدام نماذج ClickUp القابلة للتخصيص والمرتبطة مباشرة بالمهام

قيود ClickUp

قد يستغرق تحميل المستندات والقوالب الثقيلة للمحافظ وقتًا أطول

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 5000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول إحدى التعليقات على Reddit:

ClickUp Brain يوفر عليّ الكثير من الوقت في التنقل بين الصفحات بصراحة. أعلم أن هناك أدوات ذكاء اصطناعي تقدم خدمات مجانية فعالة، ولكن التبديل المستمر بين علامات التبويب أمر مرهق. وبصراحة، عندما أكون في مرحلة العمل المكثف، هذا آخر شيء أرغب في القيام به. أستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في الكتابة لأنني أعمل في مجال المحتوى. كما أنه يقوم بتحرير ما أكتبه (رائع!). شيء آخر يساعدني حقًا هو Docs. أحب خيارات التنسيق، خاصة تلك اللافتات. إنها لطيفة جدًا!

💡 نصيحة احترافية: أنشئ محفظة تصميمات باستخدام ClickUp Whiteboards! من إنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى إضافة ملاحظات العملاء مباشرة إلى اللوحة، يمكن استخدام Whiteboards كموقع محفظة تعرض فيه إبداعك بأقل جهد. يمكنك أيضًا مشاركة السبورة البيضاء على الفور أو تضمينها في المهام أو تصديرها كملف PDF أو حتى الدردشة عليها مباشرةً. إنها مثل سيرة ذاتية حية ومرئية تتفاعل معك وتبقي الجميع على اطلاع.

2. Durable (الأفضل لإنشاء محافظ فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Durable

Durable هو أداة إنشاء مواقع محافظ تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محافظ إلكترونية مخصصة ببضع نقرات فقط. وهي تضم أساسيات الأعمال مثل الفوترة وإدارة علاقات العملاء (CRM) وحتى أساسيات أتمتة التسويق، كل ذلك من خلال لوحة تحكم واحدة واضحة ومنظمة.

توفر المنصة مجموعة متنوعة من قوالب المحافظ. وهي تدعم التصدير والنشر السلس عبر تنسيقات متعددة، مما يجعلها مناسبة للمستقلين والمحترفين المبدعين الذين يرغبون في حل سريع ومرن لإنشاء وتحديث محافظهم عبر الإنترنت.

أفضل الميزات المتينة

أنشئ موقعًا إلكترونيًا لمحفظتك بنقرات قليلة — يتولى الذكاء الاصطناعي التصميم والتخطيط والمحتوى الأولي

حسّن نتائج البحث باستخدام أدوات تحسين محركات البحث المدمجة، دون الحاجة إلى إعداد يدوي

احمِ موقعك باستخدام SSL وحماية DDoS وتسليم المحتوى العالمي

أضف ميزات مخصصة مثل أدوات الجدولة والشهادات لتعزيز التفاعل

قيود دائمة

توفر التصميمات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي خيارات تخصيص أقل مقارنةً ببرامج إنشاء المواقع الإلكترونية التقليدية. قد يحد هذا من التحكم

أسعار ثابتة

المبتدئين: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات دائمة

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Durable؟

تقول مراجعة G2:

يمكنك إنشاء موقع ويب في خمس دقائق فقط. إذا كنت ترغب في تحديث الموقع، فلا يمكنك تعديل الإصدار الحالي، بل يجب عليك إنشاء مشروع جديد ثم العمل عليه مرة أخرى.

3. WIX ADI (الأفضل للتصميم الموجه بالذكاء الاصطناعي لسهولة إنشاء المحافظ)

عبر WIX ADI

هل تريد إنشاء محفظة تعكس أسلوبك الإبداعي والمهني في العمل دون الحاجة إلى توظيف مطور؟ Wix هو أداة إنشاء مواقع محافظ سهلة الاستخدام تنتج محافظ رقمية جاهزة للنشر، وتجمع بين حرية التصميم والأتمتة الذكية.

يبدأ منشئ المواقع المدعوم بالذكاء الاصطناعي بطرح بعض الأسئلة، مثل نوع العمل الإبداعي الذي تقوم به وتفضيلاتك الجمالية، ثم يقوم بإنشاء تخطيط مخصص لموقع الويب. كما أنك لست مقيدًا بموضوع معين؛ فـ Wix يمنحك التحكم الكامل في تعديل وتجربة وتوسيع مساحتك على الإنترنت.

كما يوفر ميزات متقدمة مثل أدوات حجز العملاء والتجارة الإلكترونية واستضافة الفيديو وتخصيص تحسين محركات البحث.

أفضل ميزات WIX ADI

اختر من بين أكثر من 900 قالب جاهز لإنشاء محفظة جيدة تناسب علامتك التجارية

خصص كل عنصر من عناصر التصميم باستخدام واجهة سهلة الاستخدام تمنحك التحكم الكامل

استخدم أنماط خطوط وألوان مذهلة لجعل موقعك جذابًا بصريًا

أضف رسومًا متحركة للصفحة الرئيسية وفلاتر للصور لجذب انتباه الزوار

قيود WIX ADI

تتطلب بعض عمليات تكامل التطبيقات الخارجية خطوات إعداد إضافية

أسعار WIX ADI

خفيف : 17 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأساسي : 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 36 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Business Elite: 159 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات و تعليقات WIX ADI

G2: 4. 2/5 (1,690+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (10,360+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن WIX ADI؟

تقول مراجعة Capterra :

بشكل عام، كانت تجربتي مع Wix 8/10. كان مثاليًا لموقع ويب للمبتدئين وسهل التعلم والبناء بنفسي.

💡 نصيحة احترافية: يمكن أن يؤدي امتلاك موقع ويب شخصي إلى زيادة ظهورك على الإنترنت بشكل كبير ومساعدتك في جذب المزيد من العملاء. على عكس الاعتماد فقط على منصات التواصل الاجتماعي، يتيح لك موقع الويب المخصص عرض أعمالك بطريقة منظمة واحترافية، مما يسهل على العملاء تصفح موقعك وفهم عروضك. لا يقتصر هذا النهج المركزي على إظهار التزامك بمهنتك فحسب، بل يوفر أيضًا تجربة سلسة للزوار الذين يسعون إلى معرفة المزيد عن خدماتك.

4. 10Web (الأفضل لإنشاء محافظ محسّنة بالذكاء الاصطناعي لـ WordPress)

عبر 10Web

10Web هو ما يحدث عندما يلتقي WordPress مع الأتمتة ويقرر أن يصبح أكثر كفاءة. يوفر مرونة WordPress مع استوديو تصميم بدون كود، مما يتيح لك وصف رؤيتك وترك الذكاء الاصطناعي يقوم بالعمل نيابة عنك.

بمجرد إنشاء موقع الويب الفريد لمحفظتك، يمكنك تخصيصه بالكامل باستخدام أدوات WordPress. بالإضافة إلى ذلك، يتم استضافته على Google Cloud، مما يعني أنه سريع وآمن وموثوق. استنادًا إلى Elementor، يتيح لك محرر السحب والإفلات التحكم في تخصيص كل جانب من جوانب السمة المختارة لموقعك.

أفضل ميزات 10Web

حسّن النصوص والمرئيات والتصميم باستخدام AI Co-Pilot

استمتع بتصميمات سريعة الاستجابة ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة وميزات أمان متقد

أنشئ محتوى محسّن لمحركات البحث يحقق ترتيبًا جيدًا في نتائج البحث

قم بإدارة موقعك من خلال التحديثات التلقائية والاستضافة الاحترافية والدعم المدعوم من Google Cloud

قيود 10Web

قد تحتاج التصميمات الأولية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى تعديلات إضافية لتتناسب مع رؤيت

أسعار 10Web

AI Starter: 20 دولارًا شهريًا

AI Premium: 30 دولارًا شهريًا

AI Ultimate: 45 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات 10Web

G2: 4. 6/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

Capterra: 3. 7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن 10Web؟

تقييم G2 يبرز الإيجابيات والسلبيات:

سهولة كل شيء، حيث لم يعد الترميز ضروريًا ويمكنك إنجاز مهامك دون مشاكل كما في السابق، وسهولة التنفيذ والميزات الرائعة التي تتيح لك تخصيص موقعك الإلكتروني كما تريد [...] قد يصعب فتح لوحة التحكم أحيانًا

5. PortfolioBox (الأفضل للمحافظ المذهلة بصريًا والتي تركز على المعرض)

عبر Portfoliobox

هل سئمت من شبكة الصور المصغرة المملة التي تمر كأنها محفظة؟ تم تصميم Portfoliobox خصيصًا للمبدعين - المصورين والمصممين والرسامين وحتى فناني المكياج - ويضع السرد البصري في قلب منصته. تم تصميم قوالبها لتتيح لأعمالك أن تتنفس، مع خيارات تخطيط تبدو أشبه بمعارض فنية منظمة بدلاً من مواقع الويب النمطية.

أداة إنشاء المحافظ عبر الإنترنت هي أداة متكاملة بشكل مدهش: يمكنك إدارة حجوزات العملاء وبيع المطبوعات أو المنتجات وحتى إنشاء مدونة من نفس لوحة التحكم. كما أن ميزات التجارة الإلكترونية والجدولة مدمجة أيضًا، لذا لن تحتاج إلى مكونات إضافية أو أدوات إضافية لإدارة أعمالك.

أفضل ميزات PortfolioBox

بيع المنتجات الرقمية أو المادية باستخدام ميزات المتجر المدمجة وخيارات الدفع المتعددة

قم بإدارة الحجوزات للأحداث أو الدروس أو الخدمات مع تتبع التوافر في الوقت الفعلي

اختر من بين قوالب محافظ المشاريع وأضف محتوى مثل معارض الصور أو السير الذاتية أو الموسيقى — دون الحاجة إلى البرمجة

عزز ظهورك باستخدام تحسين محركات البحث التلقائي لمساعدة العملاء في العثور على عملك عبر الإنترنت

قيود PortfolioBox

يعمل منشئ مواقع الويب للمحافظ بشكل أفضل للفنانين الفرديين والشركات الصغيرة، ولكنه قد لا يتناسب مع العمليات الأكبر حجمًا

أسعار PortfolioBox

مجاني

شخصي : 10.9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 19.9 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات PortfolioBox

G2: 4. 3/5 (30+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن PortfolioBox؟

تقول مراجعة G2:

أحب وجود مجموعة كبيرة من أنماط وتصميمات المعرض بحيث يمكنك حقًا اختيار ما يناسب أسلوب عملك الفني، وكذلك كل مجموعة أو مشروع مختلف... قد يكون الحفظ التلقائي متقطعًا قليلاً على أجهزة مختلفة، ولكنه يعمل بشكل مثالي على متصفح سطح المكتب.

6. Framer AI (الأفضل لإنشاء محافظ تفاعلية من مطالبات نصية)

عبر Framer AI

هذا البرنامج مخصص للمبدعين الذين يرغبون في الانتشار عالميًا دون أن يفقدوا صوتهم. يجعل Framer إنشاء محافظ متعددة اللغات وتفاعلية من مطالبات نصية بسيطة أمرًا سهلاً. يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء أقسام وتخطيطات وتفاعلات كاملة تبدو وكأنها مكتوبة يدويًا بواسطة مصمم متميز للغاية.

ميزة هذا البرنامج هي طريقة تعامله مع الترجمة. بدلاً من الترجمات غير الملائمة أو الصياغة الآلية، يساعدك Framer في إنشاء إصدارات خاصة بكل منطقة من موقعك مع الحفاظ على نبرة وفروق المحتوى الأصلي.

أفضل ميزات Framer AI

ترجم موقعك على الفور باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يحافظ على صوت علامتك التجارية ونبرة لغتك المحلية

حسّن نصوصك بنقرة واحدة لتحسين المحتوى الجديد أو الموجود

خصص مخرجات الذكاء الاصطناعي عن طريق ضبط النبرة والسياق وتفضيلات الكلمات

تحكم في التخطيط والرسوم المتحركة والتفاعل حتى أدق التفاصيل

قيود Framer AI

تحتاج الميزات المتقدمة مثل مكونات الذكاء الاصطناعي المخصصة إلى بعض الوقت لإتقانها

أسعار Framer AI

ميني: 10 دولارات شهريًا لكل موقع

الأساسي: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل موقع

المحترف: 40 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل موقع

البدء : 75 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل موقع

توسيع النطاق : 200 دولار شهريًا لكل موقع

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Framer AI

G2: 4. 4/5 (90+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (30+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Framer AI؟

تقول مراجعة G2:

يوفر لي Framer المزيج المثالي بين حرية التصميم وقوة التطوير. يمكنني إنشاء مواقع ويب تفاعلية وسريعة الاستجابة تمامًا دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من كود البرمجة.

7. Webflow (الأفضل للتحكم البصري القوي بدون كود في تصميم المحفظة)

عبر Webflow

Webflow AI مبني على مبدأ التطوير البصري. يمنح المبدعين وصولاً مباشراً إلى العناصر الأساسية للويب — HTML و CSS و JavaScript — ولكن من خلال واجهة تشبه برامج إدارة مشاريع التصميم أكثر من برامج إنشاء المواقع التقليدية.

يمكنك إنشاء هياكل محتوى مخصصة (على سبيل المثال، دراسات حالة بتصميمات فريدة أو معارض صور ديناميكية أو مكتبات مشاريع قابلة للتصفية) دون كتابة كود خلفي. تعتمد الرسوم المتحركة على الخط الزمني، مما يوفر لمصممي الحركة ورواة القصص المرئية الأدوات اللازمة لإنشاء تفاعلات سلسة دون الاعتماد على فريق التطوير.

أفضل ميزات Webflow

قم بإنشاء كود برمجي نظيف وذات معنى تلقائيًا واستضفه على بنية تحتية موزعة عالميًا

أنشئ عناوين رئيسية وعبارات تحث على اتخاذ إجراء وهيكل مدونات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتتناسب مع صوت علام

سرّع سير عملك باستخدام تحسين محركات البحث التلقائي وتنظيم المحتوى الذكي

حلل تفاعل الزوار باستخدام رؤى الذكاء الاصطناعي لتعزيز تأثير الموقع

طور محفظتك من البسيطة إلى المتقدمة مع تحكم كامل في التصميم والميزات

قيود Webflow

ستحتاج إلى بعض الوقت للتعود على ميزات الذكاء الاصطناعي وتعلم كيفية استخدامها بفعالية

تعتمد جودة مخرجات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على مدى دقة وصفك لما تريده

أسعار Webflow

مجاني

الأساسي: 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

CMS: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Webflow

G2: 4. 4/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (250+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Webflow؟

تقول إحدى مراجعات Capterra:

كانت تجربتي مع Webflow إيجابية ورائعة بشكل عام! أحب تنوع Webflow وقدرته على تقديم خدمات على مستويات مختلفة. أنا سعيد جدًا بـ Webflow وأعتقد أنه نجم في مجاله. بالنسبة للمبتدئين، ليس من أسهل أدوات التصميم التي يمكن تعلمها إذا لم تكن لديهم خبرة سابقة.

8. Canva (الأفضل لتصميم محافظ مرئية سريعة وسهلة باستخدام القوالب)

عبر Canva

يستفيد منشئ مواقع الويب المجاني للمحافظ من Canva من أدوات الذكاء الاصطناعي (Magic Studio™) لتصميم سهل بالسحب والإفلات، ويقدم مئات من قوالب المحافظ القابلة للتخصيص. يمكنك تجميع محفظة رقمية بسرعة باستخدام صور ومقاطع فيديو ورسومات مدمجة، ونشرها عبر الإنترنت باستخدام نطاق Canva مجاني أو نطاق مخصص.

اختر من بين أكثر من 50,000 قالب تصميم جرافيكي وقم بتخصيصها باستخدام مكتبة Canva الواسعة من الأصول. يزيل صانع المحافظ عبر الإنترنت الحواجز التقنية مع الحفاظ على التحكم الإبداعي بين يديك.

أفضل ميزات Canva

قم بتطبيق العلامة التجارية المخصصة باستخدام أدوات الشعارات والألوان والخطوط باستخدام Brand Kit

قم بتحرير الصور على الفور باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Background Remover و Photo Enhancer

تعاون في الوقت الفعلي على محافظ مشتركة مع أعضاء الفريق في أي مكان

يمكنك الوصول إلى ملايين الصور والأيقونات وعناصر التصميم مباشرة من داخل المنصة

قيود Canva

ميزات تحرير المتجهات وإدارة الطبقات المتقدمة محدودة مقارنة ببرامج التصميم الاحترافية

تحتوي بعض عناصر القوالب على خيارات تخصيص محدودة حتى بالنسبة للخطط المدفوعة

أسعار Canva

مجانًا

Pro : 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا للشخص الواحد

الفرق : 10 دولارات شهريًا للشخص الواحد (3 أشخاص على الأقل)

المؤسسات : أسعار مخصصة

التعليم: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Canva

G2: 4. 7/5 (أكثر من 4500 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (12,730+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Canva؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أفضل ما يميز Canva هو عدد خيارات القوالب التي يوفرها إلى جانب العدد الهائل من خيارات التخصيص. يتيح لك إنشاء وتخصيص أي تصميم تريد العمل عليه، سواء كنت بحاجة إلى تصميم بسيط لنشره على وسائل التواصل الاجتماعي أو سيرة ذاتية تريد إنشاءها.

9. Decktopus (الأفضل لمحافظ العروض التقديمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Decktopus

يتميز Decktopus بوضع الذكاء الاصطناعي في قلب تصميم العروض التقديمية. بينما تركز الأدوات الأخرى على القوالب، يستخدم Decktopus خوارزميات ذكية للتعامل مع المهام الصعبة في اتخاذ قرارات التصميم.

وهذا يعني أنه يمكنك توجيه طاقتك إلى صياغة محتوى جذاب بينما يتولى الذكاء الاصطناعي العناصر المرئية والتصميم والتنسيق.

تتميز هذه الأداة بفعاليتها لفرق المبيعات ومنظمي الفعاليات الذين يحتاجون إلى إنشاء عروض تقديمية رائعة بسرعة. يتعلم نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها من مدخلاتك وتفضيلاتك، ويقترح تخطيطات وعناصر تصميم تتناسب مع علامتك التجارية وأسلوبك الشخصي

أفضل ميزات Decktopus

أنشئ محافظ ديناميكية مع أكثر من 100 نموذج محفظة احترافية لتستلهم منها أفكارًا جديدة

اختر السمات والأساليب التي تتناسب مع علامتك التجارية، مع اقتراحات ذكية للخطوط والألوان

احصل على تعليقات فورية حول تقديم العروض التقديمية، من سرعة الإلقاء إلى لغة الجسد

قم بتضمين نماذج تفاعلية في الشرائح لجمع التعليقات والتواصل مع العملاء المحتملين

قيود Decktopus

قد يستغرق المستخدمون الجدد بعض الوقت للتعرف على جميع خيارات التخصيص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي

أسعار Decktopus

المحترف: 24.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 49.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Decktopus

G2: 4. 4/5 (60+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (60+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Decktopus؟

يقول أحد المراجعين في Capterra:

من السهل جدًا تخصيص القوالب مقارنة ببرنامج PowerPoint. بمجرد تحديد النمط واللون، تصبح جاهزًا للبدء. أقضي أقل من 10 دقائق في تخصيص القوالب. اختيار الصور الجاهزة محدود. ولكن مع توفر العديد من الصور والرسوم التوضيحية المجانية على الإنترنت، لا يمثل ذلك مشكلة كبيرة.

10. Hostinger (الأفضل من حيث التكلفة، الاستضافة الشاملة وبناء المحافظ)

عبر Hostinger

Hostinger هي منصة ويب سهلة الاستخدام توفر للمبدعين كل ما يحتاجونه لإنشاء محفظة قوية واحترافية، دون تحويل العملية إلى وظيفة بدوام كامل. إنها سريعة وميسورة التكلفة ومبسطة بشكل مبتكر.

يوفر هيكلًا حقيقيًا دون الإرباك المعتاد للفنانين والمستقلين والمصممين الذين يفضلون قضاء الوقت في الإبداع بدلاً من العبث بالفوضى في الخلفية. بفضل إعداده الشامل، تحصل على استضافة ومصمم مواقع ويب بسيط وسهل الاستخدام وأدوات SEO أساسية وميزات أمان أساسية - كل ذلك فور البدء.

أفضل ميزات Hostinger

قم بإدارة موقعك بسهولة باستخدام لوحة تحكم hPanel مخصصة

احصل على نطاق مجاني وتمتع بترحيل سلس لموقعك الإلكتروني مع باقات مختارة

قم بتأمين موقعك باستخدام SSL وحماية DDoS ومراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

حقق أداءً سريعًا على مستوى العالم بفضل بنية أساسية لخوادم متعددة القارات

قيود Hostinger

لا يتوفر دعم عبر الهاتف، وقد تبدو بعض عمليات البيع الإضافية أثناء الدفع مبالغ فيها بعض الشيء

أسعار Hostinger

أداة إنشاء مواقع ويب متميزة: 11.99 دولارًا شهريًا

منشئ مواقع الويب للأعمال: 13.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Hostinger

G2: 4. 4/5 (708+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (302+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Hostinger؟

تقول إحدى مراجعات Capterra:

أسعار منخفضة وخدمة شاملة لشراء النطاق والاستضافة والبريد الإلكتروني وإنشاء المواقع الإلكترونية. سهولة نقل النطاق. دعم عملاء جيد. واجهة سهلة الاستخدام. تحليلات معقدة للمواقع الإلكترونية. يمكن تحسين اختيار القوالب. إعداد البريد الإلكتروني معقد. يمكن إضافة المزيد من التكاملات خاصة للتجارة الإلكترونية.

