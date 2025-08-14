Slack مقابل GroupMe: أي تطبيق المراسلة مناسب لك؟

سواء كنت تقود مشروعًا أو تدير فريقًا أو تحاول فقط منع الدردشات الجماعية من أن تتحول إلى فوضى، فإن تطبيق المراسلة المناسب يحدث فرقًا حقيقيًا.

خبر سار — هناك الكثير من الخيارات الرائعة لزيادة الإنتاجية والحفاظ على اتصالك وتنظيمك والعمل بشكل أكثر ذكاءً (وليس بجهد أكبر).

ومع ذلك، لا توفر كل أدوات المراسلة أو الاتصال نفس المزيج من الميزات، وبصراحة، قد لا تحتاج إلى كل هذه الميزات الإضافية.

ومع ذلك، هناك اسمان يظهران بشكل متكرر عندما تناقش الفرق والطلاب كيفية البقاء على اتصال: Slack و GroupMe.

نقوم بمقارنتها جنبًا إلى جنب لمساعدتك في تحديد أيهما يناسب سير عملك بشكل أفضل.

مقارنة Slack و GroupMe في لمحة سريعة

ميزة Slack GroupMe التكامل أكثر من 2000 تكامل للتطبيقات (Google Drive و Trello وغيرها) لا توجد تكاملات رئيسية للتطبيقات إدارة المشاريع قوائم مهام مدمجة، مستندات تعاونية (Canvas) لا توجد أدوات لإدارة المهام المكالمات الصوتية/المرئية اجتماعات جماعية، والتكامل مع Zoom و Teams مكالمات الفيديو عبر Microsoft Teams فقط الوصول الكمبيوتر المكتبي، الهاتف المحمول، الويب؛ يدعم وصول الضيوف الجوال والويب؛ دعم الرسائل القصيرة (الولايات المتحدة فقط) حد المستخدمين لا يوجد حد أقصى؛ مناسب للمؤسسات الكبيرة ما يصل إلى 10,000 عضو لكل مجموعة

ما هو Slack؟

عبر Slack

Slack هو تطبيق مراسلة للفرق. يتيح للأشخاص التحدث في الوقت الفعلي، بشكل فردي أو في مجموعات. يمكنك إنشاء قنوات لمواضيع أو مشاريع أو أقسام مختلفة.

كما يتيح لك مشاركة الملفات ووضع علامات على زملائك في الفريق وربط أدوات مثل Google Drive أو Zoom. يمكنك بدء مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو دون مغادرة التطبيق.

يهدف Slack إلى الاحتفاظ بمحادثات العمل في مكان واحد حتى لا تضطر إلى الاعتماد على سلاسل البريد الإلكتروني الطويلة أو الرسائل المتناثرة.

ميزات Slack

يوفر Slack ميزات تجعل التواصل بين أعضاء الفريق واضحًا ومنظمًا وسهل الإدارة. فيما يلي نظرة على ما يقدمه:

الميزة رقم 1: القنوات

القنوات في Slack

تقوم بتجميع المحادثات حسب الفريق أو المشروع أو الموضوع. كل قناة هي مساحة مخصصة تضم الرسائل والملفات والأدوات ذات الصلة.

القنوات العامة تجعل المعلومات متاحة لأي شخص في الشركة، بينما القنوات الخاصة تقصر الوصول على أعضاء محددين. هذا الإعداد يسهل على الفرق البقاء على المسار الصحيح ويساعد الأعضاء الجدد على اللحاق بسرعة.

الميزة رقم 2: الرسائل المباشرة

عبر Slack

تتيح الرسائل المباشرة إجراء محادثات خاصة بين شخصين أو أكثر. وهي مفيدة للتحديثات السريعة أو المحادثات الجانبية أو المناقشات الحساسة.

يمكن للمستخدمين إنشاء رسائل مباشرة جماعية للفرق الصغيرة التي تعمل معًا بشكل وثيق دون الحاجة إلى قناة كاملة. كل شيء يظل منظمًا وسهل الوصول إليه لاحقًا.

الميزة رقم 3: مشاركة الملفات

يسهل Slack تحميل ومشاركة المستندات وجداول البيانات والصور وملفات PDF ومقاطع الفيديو مباشرة في المحادثة. تظل الملفات التي يتم مشاركتها في قناة أو رسالة مباشرة متصلة بسجل الرسائل.

يمكن للمستخدمين البحث عن الملفات لاحقًا باستخدام كلمة رئيسية أو نوع الملف أو من قام بمشاركتها، مما يسهل العثور على المواد الأساسية دون الحاجة إلى البحث في تطبيقات متعددة.

الميزة رقم 4: التكامل

يتصل Slack بآلاف التطبيقات مثل Google Drive وZoom وTrello وAsana وSalesforce. توفر هذه التكاملات إشعارات وتحديثات المشاريع والمهام الجديدة مباشرةً في Slack.

يمكن للفرق اتخاذ إجراءات بشأن العديد من المهام، مثل الموافقة على مستند أو الانضمام إلى اجتماع، دون الحاجة إلى التبديل بين منصات مختلفة. وهذا يوفر الوقت ويحافظ على سير العمل داخل مساحة عمل واحدة.

الميزة رقم 5: Huddles

عبر Slack

توفر Slack Huddles محادثات صوتية وفيديو خفيفة الوزن يمكن بدؤها على الفور من أي قناة أو رسالة مباشرة. وهي تعمل بشكل جيد للتحقق السريع وحل المشكلات بشكل أسرع أو طرح الأفكار دون الحاجة إلى عقد اجتماع رسمي.

تدعم Huddles أيضًا مشاركة الشاشة، مما يتيح لأعضاء الفريق عرض عملهم في الوقت الفعلي والتعاون على الفور.

الميزة رقم 6: Slack AI

يوفر Slack AI وظائف بحث وتلخيص قوية في خطط Slack المدفوعة. يمكن للمستخدمين طرح الأسئلة بلغة طبيعية وتلقي إجابات موجزة مع اقتباسات من سجل محادثات فريقهم، مما يسهل العثور على المعلومات والاطلاع على آخر المستجدات في المشاريع.

يمكن للمنصة إنشاء ملخصات للقنوات والمواضيع الطويلة تلقائيًا، مما يوفر نظرة عامة سريعة على المناقشات دون الحاجة إلى قراءة كل رسالة.

أسعار Slack:

مجاني إلى الأبد

غير محدود : 8.75 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا عند الدفع سنويًا

الأعمال : 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا عند الدفع سنويًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

👀 هل تعلم؟ تكشف الدراسات أن الشعور بالوحدة أصبح عاملاً رئيسياً يؤثر على مشاركة الموظفين وأدائهم، وهو الآن معترف به كخطر حقيقي على الأعمال.

ما هو GroupMe؟

عبر GroupMe

GroupMe هو أداة دردشة مملوكة لشركة Microsoft للدردشات الجماعية غير الرسمية. تتيح للأشخاص إرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو وصور GIF في مجموعات خاصة. يمكنك أيضًا إرسال رسائل مباشرة للمحادثات الفردية.

يعمل عبر شبكة Wi-Fi أو البيانات المتنقلة أو حتى الرسائل القصيرة. يمكن للأشخاص الذين لا يملكون التطبيق الانضمام والمشاركة في الدردشة عبر الرسائل النصية العادية.

يركز GroupMe على تبسيط التواصل الجماعي. وهو مصمم للطلاب والأصدقاء والعائلات والنوادي والفرق الصغيرة التي تريد طريقة سهلة للبقاء على اتصال دون ميزات إضافية.

ميزات Groupme

GroupMe يجعل التواصل الجماعي بسيطًا وسهل الاستخدام. إليك نظرة على ما يقدمه:

الميزة رقم 1: الدردشات الجماعية

يمكنك إنشاء مجموعات خاصة للأصدقاء أو العائلة أو النوادي أو الفرق. تعمل كل مجموعة كغرفة دردشة خاصة بها حيث يمكن للأشخاص إرسال الرسائل النصية ومشاركة الوسائط والتفاعل مع الرسائل.

لا يوجد حد لعدد المجموعات التي يمكنك إنشاؤها، لذا يمكنك فصل مختلف جوانب حياتك عن بعضها البعض.

الميزة رقم 2: الرسائل المباشرة

يتيح لك GroupMe إرسال رسائل خاصة إلى أفراد. وهو مفيد عندما تحتاج إلى إجراء محادثة جانبية سريعة أو مشاركة شيء لا تريد أن يراه جميع أعضاء المجموعة.

تعمل الرسائل المباشرة تمامًا مثل الدردشات الجماعية، ولكنها تظل بينك وبين شخص آخر.

الميزة رقم 3. دعم الرسائل القصيرة

يعمل GroupMe حتى إذا لم يكن لدى أحد المستخدمين التطبيق. يمكن للأشخاص الانضمام والدردشة من خلال الرسائل النصية العادية.

هذا يجعل من السهل إشراك الجميع، سواء كانوا يمتلكون هاتفًا ذكيًا أو هاتفًا عاديًا أو يفضلون استخدام الرسائل القصيرة.

فصل الدردشات في GroupMe

الميزة رقم 4: مشاركة الوسائط

يمكنك إرسال الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF مباشرة إلى أي دردشة أو إنشاء استطلاعات رأي للحصول على آراء الجميع بشأن الخطط بسرعة. تظهر الوسائط في المحادثة، مما يسهل مشاركة اللحظات أو التحديثات أو تفاصيل الأحداث.

كل شيء يظل مرتبطًا بسجل الدردشة، بحيث يمكنك التمرير للخلف والعثور على الملفات المشتركة عند الحاجة.

الميزة رقم 5: الإشعارات المخصصة

يمنحك GroupMe التحكم في إشعاراتك. يمكنك كتم صوت مجموعات معينة أو إيقاف التنبيهات خلال ساعات الذروة أو تخصيص أصوات مختلفة للمحادثات المختلفة.

يساعدك على البقاء على اتصال دون الشعور بالارتباك بسبب الإشعارات المستمرة.

أسعار GroupMe

مجاني إلى الأبد

groupMe مجاني للاستخدام. يمكنك تنزيل التطبيق على iOS أو Android أو استخدامه على الويب دون أي رسوم اشتراك. قد يتم تطبيق أسعار الرسائل النصية القياسية من شركة الاتصالات الخاصة بك إذا كنت تستخدم الرسائل القصيرة لإرسال أو استقبال الرسائل

يوفر التطبيق أيضًا مشتريات اختيارية داخل التطبيق، مثل حزم الرموز التعبيرية، والتي تتراوح أسعارها بين 0.99 دولارًا و 1.99 دولارًا. لا توجد مستويات مميزة أو ترقيات مدفوعة — فقط الميزات الأساسية المتاحة لجميع المستخدمين.

Slack مقابل GroupMe: مقارنة الميزات

كما رأينا، كل من Slack و GroupMe هما تطبيقات مراسلة، ولكن لأغراض فريدة. تم تصميم Slack للتواصل في مكان العمل، مع المزيد من الأدوات للمشاريع والتعاون. يركز GroupMe على الدردشات الجماعية البسيطة للاستخدام غير الرسمي.

ميزة Slack GroupMe مكافأة: ClickUp المراسلة المراسلة الفورية في القنوات والرسائل المباشرة محادثات جماعية ورسائل مباشرة دردشة في الوقت الفعلي وتعليقات مترابطة على المهام والمستندات لمناقشات الفريق في سياقها الصحيح المكالمات الصوتية/المرئية اجتماعات سريعة للدردشة الصوتية أو المرئية. يتكامل مع Zoom و Teams مكالمات فيديو فردية وجماعية عبر Microsoft Teams مكالمات صوتية ومرئية فورية داخل الدردشات؛ يتكامل مع Zoom وGoogle Meet ومنصات الفيديو الأخرى مشاركة الملفات شارك المستندات والصور والملفات الأخرى مباشرة في الدردشات شارك الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF في الدردشات الجماعية والرسائل المباشرة أضف الملفات واذكر المهام أو الأشخاص مباشرة في الدردشات؛ يدعم المشاركة مع Google Drive وDropbox والمزيد من التكاملات ميزات الذكاء الاصطناعي Slack AI للبحث في الدردشات وملخصات المواضيع وملخصات القنوات؛ تكامل Agentforce Microsoft Copilot لوظائف البحث الأساسية ClickUp Brain مدمج بالكامل في الدردشة والمهام والمستندات واللوحات البيضاء والمزيد؛ وكلاء ذكاء اصطناعي لمهام وسير عمل محددة التكامل يتصل بأكثر من 2000 تطبيق مثل Google Drive و Trello و Salesforce يقتصر على الميزات الأساسية دون تكامل كبير مع التطبيقات الأخرى أكثر من 1000 تكامل بما في ذلك Slack وGoogle Drive وGitHub وZoom والمزيد إدارة المشاريع أدوات مدمجة مثل Lists للمهام و Canvas للمستندات التعاونية تخطيط الأحداث الأساسي داخل المجموعات، بدون أدوات لإدارة المهام إدارة مهام متقدمة، مستندات، ألواح بيضاء، أهداف، أتمتة، والمزيد التخصيص إشعارات وقواعد عمل وموضوعات قابلة للتخصيص إشعارات قابلة للتخصيص وإعدادات المجموعة؛ سمات محدودة سير عمل وقوائم حالات وعروض وأتمتة ولوحات تحكم قابلة للتخصيص بدرجة عالية الوصول أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة والويب. يدعم وصول الضيوف للمستخدمين الخارجيين الجوال والويب. دعم الرسائل القصيرة للمستخدمين الذين لا يملكون هواتف ذكية (الولايات المتحدة فقط) أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة والويب. خيارات المشاركة للضيوف والعامة حد المستخدمين لا توجد حدود صارمة؛ يعمل مع الفرق الصغيرة أو الشركات الكبيرة ما يصل إلى 10,000 عضو لكل مجموعة لا يوجد حد أقصى لعدد المستخدمين؛ قابل للتوسعة لفرق من جميع الأحجام التكلفة يتوفر خطة مجانية؛ توفر الخطط المدفوعة المزيد من الميزات وتكامل التطبيقات مجاني للاستخدام؛ لا توجد إصدارات مدفوعة يتوفر خطة مجانية؛ تتيح الخطط المدفوعة الوصول إلى الميزات المتقدمة والتكاملات

الآن، دعنا نقارن الميزات القياسية والأساسية لـ Slack و GroupMe بالتفصيل ونرى كيف تعمل.

الميزة رقم 1: المراسلة (المراسلة الجماعية والمباشرة)

Slack مصمم للعمل. يستخدم قنوات لتنظيم المحادثات حسب الفريق أو المشروع أو الموضوع. كما يدعم الردود المترابطة، بحيث يمكن للأشخاص الرد على رسائل محددة دون إرباك الدردشة الرئيسية. تتوفر الرسائل المباشرة للدردشات الخاصة بين الأفراد أو المجموعات الصغيرة. يمكنك البحث في جميع الرسائل والملفات بسهولة.

GroupMe مصمم للمحادثات الجماعية غير الرسمية. يمكنك إنشاء مجموعة ودعوة أشخاص والبدء في الدردشة. تتوفر أيضًا الرسائل المباشرة للمحادثات الخاصة. يدعم GroupMe الرسائل القصيرة، مما يتيح للمستخدمين الانضمام إلى المحادثات حتى دون تنزيل التطبيق.

🏆 الفائز: Slack كلا التطبيقين يتعاملان مع المراسلة بشكل جيد، ولكن Slack يوفر المزيد من الطرق لتنظيم المحادثات وتسهيل إدارتها، خاصةً عندما يزداد عدد الرسائل.

الميزة رقم 2: مشاركة الوسائط والملفات

يعد مشاركة الملفات في Slack بمثابة امتداد للعمل. يمكنك إدراج مستند أو ربط ملف من Google Drive أو مشاركة مقطع فيديو، كل ذلك أثناء المحادثة.

يتم تخزين كل ما ترسله مع الدردشة، ويمكن البحث عنه عند الحاجة. وهذا أمر مهم عندما تعتمد الفرق على نفس الملفات بشكل متكرر.

يقتصر GroupMe على الأساسيات. يمكنك إرسال صورة أو مقطع فيديو قصير أو ميم. هذا كل شيء. يعمل بشكل جيد للتحديثات غير الرسمية — صور الرحلات ودعوات الأحداث وروابط الموسيقى — ولكن ليس أكثر من ذلك.

🏆 الفائز: Slack إذا كنت تجري محادثة عادية، فإن GroupMe يفي بالغرض. إذا كانت الملفات جزءًا من طريقة إنجاز عملك، فإن Slack يتعامل معها بشكل أفضل.

الميزة رقم 3: المكالمات الصوتية والمرئية

يوفر Slack ميزة Huddles، وهي مكالمات سريعة وغير رسمية يمكن بدؤها من أي قناة أو رسالة مباشرة. يمكنك تشغيل الفيديو ومشاركة شاشتك ودعوة الآخرين للانضمام.

تم تصميم Huddles للمحادثات العفوية دون الحاجة إلى جدولة اجتماع. في الخطط المجانية، يقتصر Huddles على مشاركين اثنين؛ بينما تسمح الخطط المدفوعة بمشاركة ما يصل إلى 50 مشاركًا.

يتكامل GroupMe مع Microsoft Teams من أجل ميزة الاتصال. يمكنك بدء مكالمة فيديو مباشرة من دردشة جماعية أو جدولتها كجزء من حدث. هذا الإعداد مفيد للاجتماعات الكبيرة المخطط لها. يدعم GroupMe المكالمات التي تضم ما يصل إلى 100 مشارك.

🏆 الفائز: تعادل! يوفر كلا التطبيقين خيارات الاتصال، وعليك اختيار ما يناسبك. تعد Huddles من Slack أكثر ملاءمة للمناقشات السريعة والمرتجلة، بينما تكامل GroupMe مع Teams موجه نحو الاجتماعات الجماعية المجدولة مع عدد كبير من المشاركين.

Slack مقابل GroupMe على Reddit

تصفحنا Reddit لنرى كيف يقارن الناس بين Slack و GroupMe. عبر عدة مواضيع، شارك المستخدمون أسبابًا واضحة تجعل إحدى الأداتين أفضل من الأخرى، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالتواصل الجماعي.

قال العديد من المستخدمين أن Slack يتعامل مع المجموعات الأكبر أو الأكثر تنظيماً بشكل أكثر فعالية.

يمكن لـ Slack عرض 16 سطرًا من النص وصورة و gfycat في نفس المساحة التي يمكن لـ GroupMe عرض صورتين وسطر واحد من النص فقط.

يمكن لـ Slack عرض 16 سطرًا من النص وصورة و gfycat في نفس المساحة التي يمكن لـ GroupMe عرض صورتين وسطر واحد من النص فقط.

أشاد المستخدمون أيضًا بالطريقة التي يفصل بها Slack المحادثات عن بعضها البعض:

قنوات متعددة لكل مجموعة، مما يتيح لنا إنشاء قناة لكل ما نحتاج إليه دون صعوبة في التبديل بين القنوات. يدمج GroupMe جميع القنوات والمحادثات معًا لكل مجموعة.

قنوات متعددة لكل مجموعة، مما يتيح لنا إنشاء قناة لكل ما نحتاج إليه دون صعوبة في التبديل بين القنوات. يدمج GroupMe جميع القنوات والمحادثات معًا لكل مجموعة.

ومع ذلك، لا يزال GroupMe يعمل جيدًا للاتصالات البسيطة.

GroupMe. يناسبنا.

GroupMe. يناسبنا.

يبدو أن مستخدمي Reddit متفقون على أن Slack هو الخيار الأنسب إذا كانت مجموعتك بحاجة إلى هيكل وميزات موجهة للأعمال. أما إذا كنت ترغب فقط في البقاء على اتصال دون الكثير من الإعدادات، فإن GroupMe هو الخيار الأمثل.

تعرف على ClickUp — أفضل بديل لـ Slack و GroupMe

بالتأكيد، Slack و GroupMe يؤديان المهمة، ولكن ماذا لو كنت بحاجة إلى أكثر من مجرد رسائل ووسائط؟

ربما سئمت من التنقل بين التطبيقات لمجرد تتبع المهام أو مشاركة التحديثات أو تنظيم المحادثات. ربما تريد أداة تعمل فيها الدردشة والمستندات والمواعيد النهائية معًا بشكل فعال. هنا يأتي دور ClickUp.

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل. فهو يجمع المهام والمحادثات والمستندات والأهداف في مكان واحد حتى يتمكن فريقك من الحفاظ على تركيزه دون الحاجة إلى تبديل الأدوات. مهما كان الغرض من استخدامه، يوفر لك ClickUp كل ما تحتاجه في عرض واحد.

لا فوضى. لا عزل. مجرد مساحة عمل واحدة تربط كل شيء ببعضه — الرسائل تؤدي إلى الإجراءات، والمستندات تدعم المهام، والأهداف تظل مرئية. إذا كنت تشعر أن Slack و GroupMe محدودان، فإن ClickUp هو الترقية التي لم تكن تعلم أنك بحاجة إليها.

📮 ClickUp Insight: 83% من العاملين في مجال المعرفة يعتمدون على البريد الإلكتروني والدردشة كوسائل رئيسية للتواصل مع فريقهم. غالبًا ما يؤدي ذلك إلى انتشار المعلومات المهمة عبر أدوات منفصلة، مما يجعل من الصعب على الفرق البقاء على اتصال والعمل بكفاءة.

دعنا نلقي نظرة على الميزات الرئيسية لـ ClickUp التي تجعله خيارًا أفضل من Slack و GroupMe.

ميزة ClickUp الأولى: احتفظ بالمحادثات في مكان واحد مع ClickUp Chat

احتفظ بجميع مشاريعك ومحادثاتك في مكان واحد مع ClickUp Chat

يجمع ClickUp Chat محادثاتك وأعمالك في مكان واحد.

ناقش مشروعًا في الدردشة، وبنقرة واحدة، حوّل أي رسالة إلى مهمة. لا مزيد من نسخ الملاحظات أو فقدان السياق — كل شيء يظل مرتبطًا ومنظمًا.

هل تحتاج إلى متابعة سلسلة طويلة من المحادثات؟ يمكن لذكاء ClickUp الاصطناعي تلخيص المناقشات وتسليط الضوء على النقاط الرئيسية وحتى اقتراح الإجراءات التي يجب اتخاذها. إنه أشبه بوجود مساعد يطلعك على كل شيء دون أي فوضى.

يدعم ClickUp Chat القنوات للمناقشات على مستوى الفريق والرسائل المباشرة للمحادثات الخاصة. يمكنك أيضًا بدء مكالمات صوتية أو فيديو مباشرة من الدردشة، مما يجعل التعاون في الوقت الفعلي سلسًا.

من خلال دمج الدردشة مع المهام والمستندات والأهداف، يضمن ClickUp أن تكون اتصالاتك متصلة دائمًا بعملك. لا يقتصر الأمر على الدردشة فحسب، بل يتعلق بإنجاز المهام.

أنشئ عناصر عمل على الفور وقم بتعيينها للآخرين أو حتى لنفسك باستخدام تعليقات ClickUp المخصصة

تضمن تعليقات ClickUp المخصصة عدم ضياع أي شيء في الزحام. بدلاً من ترك ملاحظة وتأمل أن يتابعها أحدهم، يمكنك تخصيص أي تعليق لأحد أعضاء الفريق وتحويله إلى مهمة واضحة وقابلة للتتبع.

يظهر التعليق في قائمة انتظار العمل ويبقى هناك حتى يتم وضع علامة "تم حلها". وهذا يعني عدم الحاجة إلى التخمين أو التذكير أو فقدان أي تفاصيل. يعرف الجميع ما يجب عليهم فعله ومتى.

تعمل التعليقات المخصصة عبر المهام والمستندات والدردشات. لذا، سواء كنت تقدم ملاحظات على مستند أو تلفت الانتباه إلى شيء ما في سلسلة محادثات، يمكنك التأكد من إنجاز ذلك.

إنها طريقة بسيطة للحفاظ على سير العمل والمحادثات مثمرة، خاصةً عندما تتعامل الفرق مع أولويات متعددة.

ميزة ClickUp رقم 3: أنجز المزيد مع مهام ClickUp

أتمتة المهام وأعطها الأولوية وحافظ على سير العمل مع ClickUp Tasks

تبدأ المهام في ClickUp. سواء كنت تتابع إصلاحًا سريعًا أو تدير مشروعًا كبيرًا، تتيح لك المهام تعيين مالكي المهام وتحديد المواعيد النهائية وإضافة سياق باستخدام الحقول المخصصة وتوضيح كل خطوة من خطوات العملية.

يمكنك تقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام فرعية وإضافة قوائم مراجعة وإنشاء تبعيات لإظهار ما يجب القيام به أولاً. كل شيء يظل متصلاً، بحيث يعرف فريقك دائمًا ما هي الخطوة التالية.

تحتوي كل مهمة على مساحة للتعليقات والملفات والروابط والتحديثات. لا تحتاج إلى التبديل إلى أدوات أخرى أو البحث في الدردشات، فكل شيء موجود في مكان واحد.

تمنحك مهام ClickUp التحكم دون إضافة تعقيد. إنها الأساس الذي يحافظ على تنظيم الفرق وتناسقها ومضيها قدمًا.

ميزة ClickUp رقم 4: اعمل بذكاء أكبر مع مساحة عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي

ClickUp Brain هو مساعد شامل يعمل بالذكاء الاصطناعي ويغطي جميع جوانب عملك داخل ClickUp. وهو مصمم ليس فقط لتحليل العمل الحالي، بل للمساعدة بشكل فعال في إنشائه وإدارته.

اسأل ClickUp Brain واحصل على تحديثات في الوقت الفعلي ووثائق وإجراءات المهام

لا يقتصر دور ClickUp Brain على تسهيل المحادثات فحسب، بل يساعدك أيضًا بشكل فعال في إنجاز عملك. يمكنك طرح أسئلة حول المشاريع أو طلب ملخصات أو حتى إنشاء مهام مباشرة من الدردشة.

هل تحتاج إلى العثور على مستند أو تحديث مهمة أو الحصول على حالة سريعة للمشروع؟ ما عليك سوى أن تسأل ClickUp Brain في الدردشة، وسيقدم لك إجابات فورية وقابلة للتنفيذ من جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك — دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب أو البحث في سلاسل المحادثات.

أصبحت إدارة المهام سهلة للغاية بفضل ميزات ClickUp Brain المخصصة للمؤسسات. يمكنك إنشاء المهام أو تحديثها أو البحث عنها باستخدام اللغة الطبيعية — ما عليك سوى كتابة ما تريد.

هل تريد تعيين مهمة أو تحديد موعد نهائي أو التحقق من التقدم المحرز؟ ClickUp Brain يتولى الأمر في ثوانٍ معدودة، ويحافظ على تماسك فريقك ومضي المشاريع قدماً. كما يساعدك على تحديد أولويات العمل وتحديد العوائق.

هل ستحضر اجتماعًا؟ دع ClickUp AI Notetaker يسجله ويقوم بتدوينه لك، مع ملخص سريع ومهام مقترحة للمتابعة.

علاوة على ذلك، يمكنك حتى استخدام Autopilot Agents في ClickUp للعثور على الإجابات أو إنشاء المحتوى أو أتمتة سير العمل المتكرر والمستهلك للوقت.

بالنسبة للفرق التي اعتادت على استخدام أدوات متعددة مثل Slack، يجمع ClickUp Brain كل شيء في مكان واحد، حيثما تحتاج إليه. والنتيجة؟ قرارات أسرع، أخطاء أقل، وسير عمل مترابط حقًا.

اكتب/انقر على "جديد" لإنشاء مهمة جديدة بسرعة، مباشرة من موجز Slack

بفضل ميزة الدردشة المدمجة القوية والتعاون في الوقت الفعلي والتعليقات الخاصة بالمهام، يلغي ClickUp الحاجة إلى تطبيق منفصل مثل Slack. بدلاً من التنقل بين الأدوات المتخصصة، يمكن للفرق التواصل وإدارة المشاريع وأتمتة سير العمل، كل ذلك في مكان واحد.

وإذا كان فريقك لا يزال يستخدم Slack، فإن ClickUp يتكامل بسلاسة مع Slack، بحيث يمكنك تدريجياً مركزية عملك دون أن تفوت أي شيء. اعتبره مركز عملك الشامل — بما في ذلك الدردشة.

ClickUp: الطريقة الأفضل للدردشة والتعاون وإنجاز العمل

يتمتع كل من Slack و GroupMe بمزاياهما، ولكن إذا كنت تبحث عن أداة واحدة تتمتع بميزات قوية للتعامل مع الدردشة في الوقت الفعلي وإدارة المهام والمستندات والمزيد، فإن ClickUp يوفر لك كل ذلك.

إنه أكثر من مجرد تطبيق مراسلة. إنه مقر فريقك للعمل المنظم والمتصل والمنتج.

اشترك في خطة ClickUp المجانية إلى الأبد واجمع محادثاتك ومشاريعك وأهدافك في مكان واحد.