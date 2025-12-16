أفضل 10 بدائل لـ Proton Calendar لجدولة آمنة وفعالة

يعد Proton Calendar خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يقدرون الخصوصية. فهو مشفر من طرف إلى طرف، وخالٍ من الإعلانات، ولا يتتبع البيانات. كما أنه يتعامل مع الأمور الأساسية مثل جدولة الأحداث والاجتماعات المتكررة والوصول عبر الهاتف المحمول بسهولة.

ومع ذلك، قد تبدو ميزاته محدودة بعض الشيء إذا كنت تبحث عن تكامل أعمق أو ربط المهام أو أدوات تعاون قوية. إذا كان سير عملك يتطلب مزيدًا من المرونة والتنسيق السلس، فقد لا يلبي Proton Calendar جميع احتياجاتك.

وهنا يأتي دور بدائل Proton Calendar. في هذه المقالة، سوف نستكشف أفضل الخيارات التي توفر ميزات أكثر ديناميكية وتكاملًا أقوى ودعمًا أفضل للتعاون في الوقت الفعلي حتى تتمكن من العثور على الخيار الذي يناسب أسلوب إنتاجيتك بشكل أفضل.

أفضل بدائل Proton Calendar في لمحة

أداة أفضل الميزات الأفضل لـ الأسعار ClickUp جدولة المهام بالسحب والإفلات، والأحداث المتكررة، وعروض الفريق المشتركة إدارة مشاريع شاملة مع تكامل التقويم لفرق العمل من جميع الأحجام خطة مجانية إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات تقويم Google تكامل Google Meet، مرفقات ملفات Drive، تقاويم مشتركة التخطيط داخل نظام Google Workspace للأفراد والمستقلين الخطط المجانية والمدفوعة تبدأ من 8.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تقويم Microsoft Outlook جدولة أحداث مركزية، وتقويمات فريق مشتركة، وفئات مرمزة بالألوان الشركات والمهنيون الذين يستخدمون Microsoft 365 الخطط المجانية والمدفوعة تبدأ من 9.99 دولارًا شهريًا للمستخدم Fantastical إدخال اللغة الطبيعية، وتوقعات الطقس داخل التطبيق، ومجموعات التقويم الذكية الأفراد المهتمون بمنتجات Apple والذين يفضلون الإدخال باللغة الطبيعية والتصميم الذكي الخطط المجانية والمدفوعة تبدأ من 4.75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، وتُفوتر سنويًا. تقويم Apple مزامنة iCloud عبر أجهزة Apple، وتقاويم مشتركة، وتنبيهات تعتمد على الموقع تقويم مدمج مع تكامل أصلي مع Apple للأفراد وأصحاب المشاريع الفردية مجاني تقويم Zoho مشاركة عامة/خاصة، عروض متعددة للتقويم، تكامل Zoom/Zoho Meeting إدارة الأحداث لمستخدمي تطبيق Zoho في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مجاني Amie تقويم ومهام جنبًا إلى جنب، عادات متكررة، جدولة مهام بالذكاء الاصطناعي تخطيط بسيط يجمع بين المهام والبريد الإلكتروني والجدولة للفرق الصغيرة تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، وتُفوتر سنويًا. Any. do تخطيط المهام بالسحب والإفلات، الإدخال الصوتي، اقتراحات الجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تخطيط المهام اليومية والمزامنة عبر الأنظمة الأساسية للأفراد والفرق الصغيرة شخصي: تبدأ الخطط المدفوعة من 7.99 دولارًا شهريًا للمستخدم تقويم Teamup 11 طريقة عرض للتقويم، وتقويمات فرعية مرمزة بالألوان، و9 مستويات لأذونات المستخدمين، حجز موارد مدمج إدارة جداول وموارد الفريق المشتركة للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم الخطط المجانية والمدفوعة تبدأ من 12 دولارًا شهريًا Business Calendar 2 عرض شهري مرن، أحداث متكررة متقدمة، مرفقات ملفات/صور تخصيص شامل للتقويم والتحكم في المهام للأفراد والفرق الصغيرة الخطط المجانية والمدفوعة تبدأ من 4.99 دولارًا

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Proton Calendar؟

عند مقارنة البدائل لـ Proton Calendar، من الضروري فحص الميزات التي تحسن الجدولة الشخصية والمهنية. العوامل الرئيسية التي يجب التركيز عليها هي:

إمكانيات التكامل: ابحث عن بديل جيد لـ Proton Calendar يمكنه الارتباط بمنتجات وخدمات أخرى، بما في ذلك أنظمة البريد الإلكتروني وإدارة المهام وتطبيقات المؤتمرات.

ميزات التعاون: حدد التقويمات التي توفر وصولاً مشتركاً، مما يتيح للفرق التخطيط بسرعة للأحداث القادمة وعرض التوافر وإدارة جداول المجموعات.

واجهة المستخدم وتجربة الاستخدام: اختر بدائل Proton Calendar التي توفر واجهة سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص تتضمن أحداثًا مرمزة بالألوان وعروضًا مرنة لتحسين قابلية الاستخدام والتنظيم بشكل كبير.

إمكانية الوصول عبر الأنظمة الأساسية: تأكد من أن بديل Proton Calendar يسمح بالمزامنة عبر أجهزة وأنظمة تشغيل متعددة، مما يضمن الوصول المتسق إلى جدولك الزمني.

الخصوصية والأمان: ابحث عن أداة تقويم شاملة من حيث الخصوصية والأمان. بينما يركز Proton Calendar على التشفير من طرف إلى طرف، من المهم تقييم تدابير الأمان في الحلول الأخرى لحماية البيانات الحساسة.

📮 ClickUp Insight: يعتمد 7% فقط من المهنيين على الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي لإدارة المهام والتنظيم. قد يكون ذلك بسبب اقتصار الأدوات على التقويمات وقوائم المهام أو تطبيقات البريد الإلكتروني. مع ClickUp، يعمل نفس الذكاء الاصطناعي على تشغيل البريد الإلكتروني أو سير عمل الاتصالات الأخرى والتقويم والمهام والوثائق. ما عليك سوى أن تسأل: "ما هي أولوياتي اليوم؟" سيقوم ClickUp Brain بالبحث في مساحة عملك ويخبرك بالضبط بما عليك القيام به بناءً على مدى إلحاحية وأهمية المهام. بهذه البساطة، يدمج ClickUp أكثر من 5 تطبيقات في تطبيق واحد فائق!

أفضل 10 بدائل لـ Proton Calendar

على الرغم من أن Proton Calendar يتمتع بميزات خصوصية قوية، إلا أن المستخدمين الذين يبحثون عن تحسين الكفاءة والتكامل قد يرغبون في التفكير في البدائل. أفضل بدائل Proton Calendar تناسب مختلف أدوات إدارة المشاريع واحتياجات الجدولة.

1. ClickUp (أفضل أداة شاملة لإدارة المشاريع مع تكامل التقويم)

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، هو منصة كاملة لإدارة المشاريع مع تكامل تقويم بديهي. إنه بديل مثالي للأفراد والفرق الذين يرغبون في تحسين عملهم.

قم بتحرير المهام بسرعة في ClickUp Calendar لإدارة المهام بشكل مبسط

ClickUp Calendar هو أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط الجدولة وإدارة المهام.

تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي هو أكثر من مجرد أداة جدولة — إنه مساحة عمل ذكية ومتكاملة تجمع بين ميزات الأتمتة المتقدمة وإدارة الاجتماعات والإنتاجية لمساعدتك أنت وفريقك على البقاء منظمين وفعالين.

يجمع بين المهام والأحداث في عرض واحد ويوفر حجب الوقت تلقائيًا وتذكيرات بالاجتماعات. يقوم ClickUp AI المدمج بتخطيط جدولك المثالي بناءً على مهامك وأحداثك وأهدافك.

من المهام المجدولة تلقائيًا إلى تحديد مواعيد جديدة، يتيح ClickUp Calendar إمكانية تحديد الأولويات. كما أنه يتزامن مع التقويمات الخارجية مثل Google Calendar و Outlook.

شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد عن ClickUp Calendar:

تسهل طريقة عرض التقويم في ClickUp تصور حجم العمل الخاص بك، حيث تدمج المهام والتذكيرات والاجتماعات المتكررة بسلاسة في مركز واحد مركزي.

سواء كنت تنظم تقويمك أو تخصص وقتًا للعمل المكثف، فإنه ينظم كل شيء بشكل رائع بفضل خيارات الترميز اللوني والتعاون في الوقت الفعلي، مما يضمن أن يعمل تقويمك بالكامل لصالحك وليس ضدك.

تتبع الأحداث والمواعيد النهائية بسهولة باستخدام عرض تقويم ClickUp

تجمع إمكانات إدارة المهام في ClickUp بين الجدولة والعمل. كل ما تحتاجه، من المهام السريعة إلى المشاريع طويلة الأجل، متوفر في تطبيق واحد.

على عكس أدوات التقويم التقليدية، يتيح لك ClickUp Tasks ربط الأحداث مباشرة بالمهام، وتعيين المالكين، وإضافة المهام الفرعية، وتعيين التبعيات، وتتبع التقدم المحرز — كل ذلك من نفس الصفحة. وهذا يعني عدم الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات أو تفويت المواعيد النهائية بسبب الأدوات غير المترابطة.

اربط المهام مباشرةً بتقويمك باستخدام ClickUp Tasks

تساعدك قوالب الجدولة المعدة مسبقًا في ClickUp على البدء بسرعة. تتميز قوالب التقويم والجدولة هذه بتنسيقات موحدة توفر الوقت وتقلل من عدم اليقين. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيصها وفقًا للعمليات المحددة لفريقك، مما يجعل إدارة الأحداث المتكررة أسهل بكثير.

احصل على نموذج مجاني نظم جداولك الزمنية بطريقة سهلة مع قالب مخطط التقويم ClickUp.

على سبيل المثال، يساعد قالب ClickUp Calendar Planner الأفراد والفرق على إدارة ومراقبة الأحداث والأنشطة والمهام في منصة موحدة.

يتيح لك تخصيص حالات التقويم وحقوله وطرق عرضه لتلبية احتياجاتك، مما يحسن التنظيم والإنتاجية.

يضيف ClickUp Brain وظائف متطورة إلى المهام اليومية. فهو ينتج أوصافًا للمهام، ويلخص ملاحظات الاجتماعات، ويقوم بأتمتة التذكيرات، ويتنبأ بالمواعيد النهائية بناءً على حجم العمل الحالي وتعقيد المشروع.

تعد وظائف التقويم المدعومة بالذكاء الاصطناعي مفيدة بشكل خاص للفرق التي تعمل بوتيرة سريعة. يمكنك البحث وطرح أسئلة حول جدولك الزمني وإرسال روابط الجدولة والانضمام إلى المكالمات، كل ذلك من داخل التقويم.

يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain لإنشاء جداول أسبوعية بناءً على مهامك. إليك مثال على ذلك: ClickUp Brain

أفضل ميزات ClickUp

قم بإدارة المهام بصريًا عن طريق سحبها وإفلاتها عبر الأيام أو الأسابيع أو الأشهر

قم بتعيين قواعد متكررة مرنة لأتمتة جدولة المهام المتكررة

شارك التقويمات مع فريقك لتنسيق الجداول الزمنية

اربط ClickUp بـ Google Calendar و Outlook والمزيد

استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء جداول اجتماعات تلقائيًا، وتلخيص الملاحظات، وصياغة متابعات، أو حتى مساعدتك في تخطيط أسبوعك بناءً على حجم العمل والأولويات.

قيود ClickUp

نظرًا لوجود العديد من الميزات، قد يستغرق المستخدمون الجدد بعض الوقت لفهم الإمكانيات الكاملة للمنصة.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,600 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟ Heath Hayden يقول:

تمكنت من التعاون مع أعضاء فريق العمل الآخرين باستخدام وظيفة التقويم لعرض جدول الأحداث والتخطيط لحدث هام. تمكنا جميعًا من سحب الأحداث وإفلاتها في التقويم وفقًا لاحتياجات فريق القيادة. إنه سهل الاستخدام للغاية من عضو إلى آخر في الفريق.

تمكنت من التعاون مع أعضاء فريق العمل الآخرين باستخدام وظيفة التقويم لعرض جدول الأحداث والتخطيط لحدث هام. تمكنا جميعًا من سحب الأحداث وإفلاتها في التقويم وفقًا لاحتياجات فريق القيادة. إنه سهل الاستخدام للغاية من عضو إلى آخر في الفريق.

🌟 مكافأة: أتمتة الجدولة وإدارة التقويم باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp. يمكن لهذه الأدوات المفيدة أتمتة التحديثات الروتينية والتذكيرات وإعداد التقارير، مما يحررك من المتابعة اليدوية والتحقق من الحالة. إليك كيفية الاستفادة من الوكلاء المسبقين والمخصصين: تقارير يومية أو أسبوعية آلية: قم بإعداد وكلاء مسبقًا لنشر ملخصات يومية أو أسبوعية للمهام والمواعيد النهائية والتقدم المحرز في المساحة أو المجلد أو القائمة التي اخترتها. هذا يبقي الجميع على اطلاع على الجداول الزمنية دون بذل أي جهد يدوي.

التذكيرات وتحديثات الحالة: قم بتكوين عوامل مخصصة لتشغيل التذكيرات أو التعليقات عند اقتراب مواعيد الاستحقاق أو تأخر المهام أو تغيير الأولويات — لضمان عدم تفويت أي شيء.

إجراءات الجدولة الذكية: يمكن ضبط الوكلاء لإنشاء المهام أو تحديثها أو نقلها بناءً على التغييرات في التقويم أو سير العمل، مما يساعدك على التكيف مع الأولويات المتغيرة في الوقت الفعلي.

الإجابة على أسئلة الجدولة: قم بنشر وكيل إجابات في قناة الدردشة للإجابة على الفور على أسئلة مثل "ما هي المهام المطلوبة اليوم؟" أو "من متاح لحضور اجتماع؟" من خلال البحث في بيانات مساحة العمل الخاصة بك. تعرف على كيفية إنشاء أول وكيل لك اليوم:

2. Google Calendar (الأفضل للتخطيط داخل نظام Google Workspace)

عبر Google

Google Calendar هو أداة جدولة مستخدمة على نطاق واسع، تشتهر بسهولة مزامنتها مع منتجات Google الأخرى.

يمكن للمستخدمين إنشاء أحداث جديدة في Google Calendar بسرعة، مما يضمن تحديث جميع تقاويمهم عبر الأجهزة. تتميز طريقة عرض التقويم بمرونة عالية، مما يتيح للمستخدمين دمج الأحداث الشخصية والمهنية من عدة تقاويم متكاملة، بما في ذلك تلك الموجودة على منصات أخرى.

بالإضافة إلى الجدولة الأساسية، يوفر Google Calendar ميزات مثل إضافة الأحداث تلقائيًا من Gmail، مثل حجوزات الطيران والفنادق، مباشرة إلى التقويم الخاص بك. إنه حل منطقي وسهل الاستخدام لأي شخص يستخدم خدمات Google.

أفضل ميزات Google Calendar

ادمج مع Google Meet لتبسيط مؤتمرات الفيديو وإرفاق الملفات من Google Drive بالأحداث

تلقي تذكيرات تلقائية بالأحداث عبر البريد الإلكتروني أو الإشعارات على الهاتف المحمول

قدم أنواعًا مختلفة من الأحداث، بما في ذلك "وقت التركيز" و"خارج المكتب"، لتحسين تنظيم الوقت.

شارك التقويمات مع أفراد العائلة أو الزملاء، مما يتيح التنسيق ويبقي الجميع على نفس الصفحة.

يمكنك الوصول إلى جدولك الزمني عبر الأجهزة المختلفة، بما في ذلك هاتف Android الخاص بك.

قيود Google Calendar

لا يوفر ميزات متقدمة لتقويم إدارة المشاريع مثل تبعيات المهام أو تتبع عبء العمل.

التخصيص محدود مقارنة بالأدوات التي تركز على سير العمل الإنتاجي

أسعار Google Calendar

مجاني

Business Starter: 8.40 دولار شهريًا لكل مستخدم

Business Standard: 16.80 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Business Plus: 26.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Calendar

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 3800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن تقويم Google في ؟

تقول مراجعة Capterra:

الترميز اللوني لـ Google Calendar رائع للغاية! باستخدام ألوان مختلفة للمهام والمواعيد والأحداث، يمكنني أن أرى بنظرة واحدة أولويات يومي. لدي أيضًا تقاويم منفصلة للاحتياجات الشخصية والمهنية. من السهل فصلها عندما أحتاج إلى عزل المعلومات.

الترميز اللوني لـ Google Calendar رائع للغاية! باستخدام ألوان مختلفة للمهام والمواعيد والأحداث، يمكنني أن أرى بنظرة واحدة أولويات يومي. لدي أيضًا تقاويم منفصلة للاحتياجات الشخصية والمهنية. من السهل فصلها عندما أحتاج إلى عزل المعلومات.

3. Microsoft Outlook Calendar (الأفضل للمحترفين الذين يستخدمون Microsoft 365)

عبر Microsoft

تقويم Microsoft Outlook هو أداة جدولة موثوقة ومناسبة للمؤسسات لبرنامج Microsoft Outlook و Microsoft 365. يتيح للمستخدمين جدولة الاجتماعات والمواعيد والأنشطة بشكل منهجي مع مزامنة كل شيء عبر الأجهزة.

إن تكامله الوثيق مع Microsoft Teams وWord وExcel وOneDrive يجعله ذا قيمة كبيرة لمحترفي نظام Microsoft البيئي. يمكنك إرسال الدعوات والتحقق من توفر الفريق وبدء الاجتماعات عبر الإنترنت مباشرة من عرض التقويم الخاص بك.

بالنسبة لإدارة المهام، يتكامل مع Microsoft To Do، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء المهام وإدارتها وحتى سحبها مباشرة إلى التقويم الخاص بهم لحجز الوقت اللازم لإنجازها.

أفضل ميزات Microsoft Outlook Calendar

قم بجدولة الاجتماعات وتعيين التذكيرات وإدارة الأحداث من خلال تقويم مركزي واحد.

نظم الاجتماعات باستخدام وظائف حجز الغرف والموارد المدمجة

شارك التقويمات مع زملائك أو فرق العمل لتنسيق التوافر وتخطيط المشاريع

استخدم الفئات المرمزة بالألوان لتنظيم الأحداث وتمييزها بصريًا

يمكنك الوصول إلى التقويم بالكامل في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، مما يوفر المرونة عندما لا يتوفر اتصال بالإنترنت.

قيود تقويم Microsoft Outlook

قد تكون واجهة الويب والتطبيقات المحمولة أقل سهولة في الاستخدام في بعض الأحيان بالنسبة للتخطيط البسيط للاستخدام الشخصي مقارنةً بتطبيقات التقويم المستقلة.

الميزات المتقدمة مثل الأتمتة أو التحليلات المتعمقة متاحة فقط في الخطط المدفوعة.

أسعار Microsoft Outlook Calendar

مجاني

Microsoft 365 Personal: 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Family: 12.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Premium: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Basic: 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Standard: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Premium: 26.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft Outlook Calendar

G2: 4. 5/5 (أكثر من 3200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 2300 تقييم)

🔎 هل تعلم؟ تعود فكرة إضافة يوم كبيس كل أربع سنوات إلى حوالي 300 قبل الميلاد. تعمل هذه الطريقة على مزامنة تقويمنا مع مدار الأرض حول الشمس، وهو ما يمثل 0.2422 يومًا إضافيًا في كل سنة شمسية.

4. Fantastical (أفضل تطبيق تقويم يركز على Apple مع إدخال اللغة الطبيعية وتصميم ذكي)

عبر Fantastical

يتكامل Fantastical مع نظام Apple البيئي، ويشتهر بتصميمه البديهي ومعالجته للغة الطبيعية، مما يتيح للمستخدمين إنشاء أحداث بسهولة وتوفير تجربة متماسكة عبر الأجهزة. ​

يدعم التطبيق حسابات تقويم متعددة، بما في ذلك iCloud وGoogle وMicrosoft Exchange، مما يدمج جميع تقويماتك في مكان واحد. تسهل أدوات مثل "Openings" و"Meeting Proposals" العثور على أوقات متفق عليها مع جهات الاتصال الخارجية.

تتضمن ميزات التطبيق عرضًا تفصيليًا لتقويم الشهر، وإمكانية إرفاق الملفات بالأحداث، والتكامل مع تطبيقات أخرى مثل Todoist لإدارة المهام.

أفضل ما في الأمر أنه على الرغم من أنه كان متاحًا في البداية لأجهزة Apple فقط، إلا أنه أصبح متاحًا الآن أيضًا في إصدار سطح مكتب Windows.

أفضل ميزات Fantastical

أنشئ أحداثًا جديدة باستخدام إدخال اللغة الطبيعية، مما يبسط عملية الجدولة

يمكنك الوصول إلى توقعات الطقس داخل التطبيق لتخطيط أحداثك وفقًا لذلك.

قم بتجميع التقويمات في مجموعات يتم التبديل بينها تلقائيًا بناءً على الموقع أو النشاط

اقترح أوقات اجتماعات متعددة على الحاضرين لتبسيط عملية التوصل إلى توافق في الجدولة

اعرض المهام وقم بإدارتها من Google Tasks و Microsoft 365 والمزيد

قيود Fantastical

لا يوجد تطبيق Android، مما يحد من قابلية الاستخدام للمستخدمين خارج أنظمة Apple و Windows.

تتطلب الميزات المتميزة اشتراكًا مدفوعًا، والذي قد يكون باهظًا بالنسبة للمستخدمين العاديين.

أسعار Fantastical

مجاني

للأفراد: 6.99 دولار شهريًا

للعائلات المكونة من 5 أفراد كحد أقصى: 10.49 دولارًا شهريًا

للفرق: 6.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Fantastical

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

5. Apple Calendar (أفضل تقويم مدمج للتكامل مع أجهزة Apple الأصلية)

عبر Apple

يوفر Apple Calendar طريقة مباشرة وفعالة لإدارة جدولك الزمني، وهو متكامل تمامًا مع أجهزة macOS وiOS. بساطته ومزامنته السلسة تجعله خيارًا موثوقًا لمحبي Apple. ​

يتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء تقاويم منفصلة للعمل والشؤون الشخصية وفئات أخرى، مما يتيح تنظيم الجدولة. علاوة على ذلك، يتكامل مع خدمات أخرى مثل Siri للجدولة الصوتية ويوفر إشعارات للأحداث القادمة، مما يضمن بقاءك على اطلاع بالمواعيد المهمة.

أفضل ميزات Apple Calendar

قم بالمزامنة عبر جميع أجهزة Apple الخاصة بك باستخدام iCloud، مما يضمن أن يكون تقويمك محدثًا دائمًا.

شارك التقويمات مع الآخرين لتنسيق جداول الأسرة أو الفريق

أنشئ تقاويم منفصلة للعمل والشؤون الشخصية وفئات أخرى لتنظيم أحداثك بفعالية.

ادمج الأحداث ومواعيد المهام من تطبيق Reminders الأصلي

تلقي تنبيهات تستند إلى الموقع مع تقديرات مدمجة لوقت السفر

قيود Apple Calendar

يفتقر إلى ميزات الإنتاجية المتقدمة مثل إدارة المهام أو أتمتة سير العمل

متوفر فقط على أجهزة Apple

أسعار Apple Calendar

مجاني

تقييمات ومراجعات Apple Calendar

G2: 4. 1/5 (190+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن تقويم Apple في تطبيق ؟

تقول مراجعة G2:

يتفاعل بشكل أساسي مع جهاز Mac الخاص بي عند الحاجة إلى حفظ المواعيد من رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل. تعد الإشعارات على جهاز Mac الخاص بي مع خيارات للتفاعل دون فتح التطبيق ميزة رائعة أيضًا.

يتفاعل بشكل أساسي مع جهاز Mac الخاص بي عند الحاجة إلى حفظ المواعيد من رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل. تعد الإشعارات على جهاز Mac الخاص بي مع خيارات للتفاعل دون فتح التطبيق ميزة رائعة أيضًا.

6. Zoho Calendar (أفضل تقويم مجاني لمستخدمي تطبيق Zoho)

عبر Zoho

Zoho Calendar هو تطبيق جدولة بسيط ومناسب للأعمال يتيح للفرق تنظيم الأحداث ومشاركة التقويمات والتعاون بين الأقسام. كجزء من نظام Zoho للإنتاجية، يعمل هذا التطبيق بشكل فعال بشكل خاص للشركات التي تستخدم أدوات مثل Zoho Mail أو CRM أو Project.

من إدارة تقويمات الفريق إلى ترتيب غرف الاجتماعات، يوفر Zoho Calendar تجربة جدولة احترافية خالية من الفوضى. وهو يدعم المزامنة الثنائية مع التقويمات الخارجية ويوفر ضوابط إدارية قوية لإدارة وصول المستخدمين وأذوناتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام نطاق مخصص وإرفاق الملفات من خلال Zoho WorkDrive — وهي ميزات تجعله يبدو وكأنه مجموعة إنتاجية كاملة أكثر من مجرد تقويم.

أفضل ميزات Zoho Calendar

أنشئ أدوات تقويم جماعية وقم بإدارتها لإدارة الاجتماعات والمواعيد النهائية وأحداث الفريق

أضف وقتًا احتياطيًا بين الأحداث المتتالية باستخدام ميزة Rapid Events (الأحداث السريعة).

شارك التقويمات بشكل خاص أو عام وقم بتضمينها في مواقع الويب لسهولة الوصول إليها.

اختر من بين عدة طرق عرض — اليوم، الأسبوع، الشهر، جدول الأعمال، وحتى تخطيطات متعددة الأشهر.

جدولة الاجتماعات عبر الإنترنت والانضمام إليها عبر Zoom أو Zoho Meeting أو غيرها من التطبيقات المتكاملة

قيود Zoho Calendar

تفتقر النسخة المحمولة إلى بعض الميزات المتوفرة على واجهة سطح المكتب.

تتطلب المزامنة مع منصات غير Zoho مثل Outlook أو Apple Calendar إعدادًا يدويًا

أسعار Zoho Calendar

مجاني

تقييمات ومراجعات Zoho Calendar

G2: 4. 4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: يستخدم 70٪ من البالغين التقويمات الرقمية لإدارة حياتهم اليومية، مما يدل على مدى أهمية هذه الأدوات في إدارة الوقت في العصر الحديث.

7. Amie (أفضل تقويم بسيط يجمع بين المهام والبريد الإلكتروني والجدولة)

عبر Amie

تتبع Amie نهجًا مختلفًا في الإنتاجية من خلال دمج التقويمات والمهام والموسيقى ورسائل البريد الإلكتروني في تطبيق واحد. صُممت للأشخاص الذين يريدون أكثر من مجرد تقويم، وتوفر واجهتها البسيطة مساحة نظيفة للتعامل مع جدولك الزمني دون تشتيت الانتباه.

قم بإدارة الأحداث الشخصية والعملية في نفس العرض، مع دعم التقويمات المشتركة والخاصة. يتيح لك Amie أيضًا إرفاق الملفات وحظر الوقت تلقائيًا وحتى إضافة قوائم تشغيل Spotify إلى الأحداث لإضفاء لمسة شخصية.

تدعم إدارة الوقت في Amie أيضًا أدوات مدمجة مثل مؤقت Pomodoro وتدوين ملاحظات الاجتماعات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والذي يحول نقاط المناقشة على الفور إلى مهام مجدولة.

أفضل ميزات Amie

قم بإدارة التقويم وقوائم المهام جنبًا إلى جنب لتسهيل تخصيص الوقت

أنشئ عادات أو أهداف متكررة مرتبطة بتقويمك

استخدم الجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لوضع المهام تلقائيًا في الفترات الزمنية المثلى

تعاون باستخدام تعليقات التقويم والإشارات

قم بتوفير روابط الجدولة لمشاركة التوافر بسهولة مع الأطراف الخارجية.

قيود Amie

يفتقر إلى أدوات إدارة المشاريع المتقدمة مثل التبعيات أو عرض الجدول الزمني

هناك خيارات تخصيص محدودة مقارنة بمجموعات الإنتاجية الأكثر قوة.

ينصب التركيز الأساسي للتصميم والميزات على الإنتاجية الفردية، مما قد يقلل من عمق الجدولة وإدارة الموارد على نطاق واسع في الشركات.

أسعار Amie

المزايا: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Amie

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

💡 نصيحة احترافية: يساعد تطبيق حيل الإنتاجية الاستراتيجية في التغلب على التسويف، وزيادة التركيز، وتحسين الجداول الزمنية للمشاريع. يتيح دمج هذه الأساليب في سير عملك اليومي تحسين التخطيط واتباع مسار أكثر كفاءة لتحقيق أهدافك.

8. Any. do (أفضل تقويم يركز على المهام مع تخطيط يومي ومزامنة عبر الأنظمة الأساسية)

Any. do هو برنامج متعدد الاستخدامات لإدارة المهام يدمج قوائم المهام المطلوب إنجازها وجدولة التقويم وإمكانيات التعاون في منصة واحدة سهلة الاستخدام.

صُمم للاستخدام الشخصي والتجاري على حد سواء، وهو يساعد الأفراد والفرق على تنظيم الأنشطة بكفاءة، وتعيين التذكيرات، وإدارة المشاريع. تشجع ميزة "My Day" على المراجعة اليومية للأحداث والمهام، مما يحث المستخدمين على تحديد أولويات يومهم وجدولته بشكل استباقي.

Any. do متوافق مع العديد من الأنظمة الأساسية، بما في ذلك iOS وAndroid وmacOS وWindows ومتصفحات الويب، مما يتيح مزامنة المهام والأحداث بسلاسة. تساعد التذكيرات المدمجة والمهام المتكررة في تحويل التقويم الخاص بك إلى أداة تخطيط قوية.

أفضل ميزات Any. do

نظم المهام والمهام الفرعية والتذكيرات في واجهة نظيفة تعمل بالسحب والإفلات.

استخدم الأوامر الصوتية لإضافة مهام أو جدولة أحداث — وهو أمر مثالي للمهنيين المشغولين.

قم بتمكين الاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين جدولك الزمني

قم بتعيين تذكيرات لمرة واحدة ومتكررة ومستندة إلى الموقع لكل من الأحداث والمهام

قم بالمزامنة بسلاسة مع العديد من منصات التقويم الخارجية مثل Google و Outlook.

أي قيود

العديد من الميزات المفيدة، مثل المهام المتكررة والتذكيرات المستندة إلى الموقع، متاحة فقط للمشتركين المدفوعين.

تواجه الأداة أحيانًا تأخيرات في المزامنة مع التقويمات الخارجية.

أسعار Any. do

شخصي: مجاني

الاشتراك المميز: 7 دولارات شهريًا

العائلة: 9.99 دولارًا شهريًا لأربعة مستخدمين

الفرق: 7.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Any. do

G2: 4. 2/5 (أكثر من 190 تقييمًا)

Capterra: 4. 4 (أكثر من 180 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Any.do؟

تقول مراجعة Capterra:

"Any. Do حقق نجاحًا كبيرًا، وخلال هذه الفترة، أضافوا مجموعة كبيرة من الميزات الجديدة لجعل تجربة إدارة المهام أسهل وأكثر متعة. أكثر ما يعجبني في هذا البرنامج هو التصميم البسيط وواجهة المستخدم. كما أقدر الميزات المتميزة مثل تكامل WhatsApp للتذكيرات، وتكامل التقويم، والترميز اللوني، والمزيد. "

"Any. Do حقق نجاحًا كبيرًا، وخلال هذه الفترة، أضافوا مجموعة كبيرة من الميزات الجديدة لجعل تجربة إدارة المهام أسهل وأكثر متعة. أكثر ما يعجبني في هذا البرنامج هو التصميم البسيط وواجهة المستخدم. كما أقدر الميزات المتميزة مثل تكامل WhatsApp للتذكيرات، وتكامل التقويم، والترميز اللوني، والمزيد. "

9. Teamup Calendar (الأفضل لإدارة جداول وموارد الفريق المشتركة)

عبر Teamup

تم تطوير Teamup Calendar لتنظيم جداول الفريق والمجموعة دون الحاجة إلى تسجيل دخول المستخدم لكل مشارك. يوفر روابط وصول قابلة للتخصيص بحيث يمكنك أنت فقط - أو فريقك بأكمله - عرض أو تحرير تقاويم معينة.

هذه الأداة مناسبة تمامًا للأندية والمجموعات التطوعية أو الفرق القائمة على المشاريع التي تحتاج إلى عدة تقاويم تحت مظلة واحدة. قم بتضمين تقاويم Teamup في مواقع الويب، وقم بتعيين تقاويم فرعية مرمزة بالألوان، وحتى أتمتة ملخصات البريد الإلكتروني لإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع.

أفضل ميزات Teamup Calendar

اعرض الجداول الزمنية في 11 تنسيقًا مختلفًا، بما في ذلك عرض الخط الزمني والجدول وعرض عدة أيام.

أنشئ تقاويم فرعية مرمزة بالألوان لمختلف الفرق أو الموارد أو الأحداث

قم بتعيين 9 مستويات مختلفة من أذونات الوصول لمشاركة التقويم بشكل آمن

احجز الموارد مثل غرف الاجتماعات أو المعدات مباشرة من داخل التقويم

شارك التقويمات بأمان باستخدام روابط فريدة وقابلة للتكوين دون الحاجة إلى حساب مستخدم

دعم معالجة متطورة للمناطق الزمنية للفرق المنتشرة جغرافيًا

قيود Teamup Calendar

وظائف تطبيق الهاتف المحمول محدودة مقارنة بتطبيق سطح المكتب

يفتقر إلى التكامل المدمج مع خدمات التخزين السحابية

أسعار Teamup Calendar

مجاني

بالإضافة إلى: 12 دولارًا شهريًا، تُدفع سنويًا

Pro: 30 دولارًا شهريًا، يتم دفعها سنويًا

الأعمال: 70 دولارًا شهريًا، يتم دفعها سنويًا

المؤسسات: 120 دولارًا شهريًا، يتم دفعها سنويًا

تقييمات ومراجعات Teamup Calendar

G2: 4. 5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Teamup Calendar؟

تقول مراجعة G2:

أستخدمه في كل شيء. مهامي اليومية الشخصية، جدول التدريس وحجز الغرف. أحب إمكانيات المشاركة وكذلك مستويات الأذونات في كل تقويم. وفوق كل ذلك، يتكامل مع صفحات Notion الخاصة بي أيضًا.

أستخدمه في كل شيء. مهامي اليومية الشخصية، جدول التدريس وحجز الغرف. أحب إمكانيات المشاركة وكذلك مستويات الأذونات في كل تقويم. وفوق كل ذلك، يتكامل مع صفحات Notion الخاصة بي أيضًا.

10. Business Calendar 2 (الأفضل لتخصيص تقويم Android بشكل عميق والتحكم في المهام)

عبر Business Calendar 2

Business Calendar 2 هو تطبيق لتقويم وإدارة المهام لمستخدمي Android. يوفر تخصيصًا شاملاً وميزات جدولة ذكية وتكاملًا سلسًا مع Google Calendar وOutlook وExchange.

تكمن قوته الأساسية في الجدولة في مجموعة واسعة من طرق العرض (الشهر، الأسبوع، اليوم، السنة، جدول الأعمال، المهام) وخيارات الأدوات المرنة، التي توفر وصولاً سريعًا وسهلاً إلى جدول المستخدم. لإدارة الوقت، يوفر التطبيق "خريطة حرارية" في عرض السنة لتحديد الأيام المزدحمة والأيام الخالية بسرعة، مما يساعد في التخطيط طويل الأجل.

سواء كنت تدير جدول أعمالك أو تنسق اجتماعاتك المهنية، يمنحك Business Calendar 2 المرونة والتحكم اللازمين لتخطيط يومك بدقة.

أفضل ميزتين في Business Calendar

استخدم عرض التقويم الشهري للحصول على نظرة عامة شاملة على جدولك الزمني.

قم بتعيين أحداث متكررة بقواعد مرنة، لتلبية احتياجات الجدولة المعقدة

انقل ونسخ المواعيد بكفاءة باستخدام وظيفة السحب والإفلات

أرفق الملفات والصور بأحداث التقويم، واحتفظ بجميع المعلومات ذات الصلة في مكان واحد

أدخل أحداثًا جديدة باستخدام ميزة الإدخال الصوتي القوية، مما يقلل من وقت الإدخال اليدوي

اختر من بين العديد من أدوات الشاشة الرئيسية و 14 سمة واجهة مستخدم للوصول المخصص

قيود Business Calendar 2

يتوفر فقط على نظام Android، ولا يتوفر على نظام iOS أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

يجد العديد من المستخدمين أن الإعلانات المضمنة في الإصدار المجاني تشتت الانتباه إلى حد كبير.

أسعار Business Calendar 2

مجاني

المزايا: دفعة واحدة بقيمة 4.99 دولارًا

تقييمات ومراجعات Business Calendar 2

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🎯 بدائل أخرى لـ Proton Calendar: Cal.com (الأفضل للتخطيط الذي يركز على الخصوصية مع مرونة مفتوحة المصدر) (الأفضل للتخطيط الذي يركز على الخصوصية مع مرونة مفتوحة المصدر)

Morgen (الأفضل لدمج المهام والتقويمات في تطبيق سطح مكتب أنيق) (الأفضل لدمج المهام والتقويمات في تطبيق سطح مكتب أنيق)

TimeHero (الأفضل للجدولة التلقائية بناءً على حجم العمل والأولويات)

SkedPal (الأفضل لتخصيص الوقت وإعادة الجدولة الديناميكية)

Tweek Calendar (الأفضل للتخطيط الأسبوعي البسيط والتركيز دون تشتيت الانتباه)

هل تتعامل مع عدة تقاويم؟ يوضح لك هذا الفيديو كيفية القيام بذلك بكفاءة.

اختر أفضل بديل لـ Proton Calendar مع ClickUp

يعتمد العثور على بديل رائع لـ Proton Calendar على سير عملك وتفضيلاتك ومتطلبات النظام الأساسي. إذا كانت الخصوصية هي أولويتك، فإن أدوات مثل Fantastical و Apple Calendar تجعل الأمور آمنة ومباشرة، ولكن قد ترغب في استكشاف خيارات ذات ميزات أكثر. يحتوي Google Calendar و Outlook و Zoho Calendar على أدوات جدولة قوية تتيح مزيدًا من المرونة والتعاون والوصول عبر الأنظمة الأساسية.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن حل شامل يجمع بين إدارة التقويم وتتبع المهام والتعاون الجماعي، فإن ClickUp هو الخيار الأمثل. بفضل تقويمه المتطور المدعوم بالذكاء الاصطناعي وعمليات التكامل وإدارة المهام، يتيح لك ClickUp إدارة وقتك بشكل أكثر فعالية دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات.

سجل مجانًا اليوم لتحويل تقويمك إلى أداة قوية لزيادة الإنتاجية!