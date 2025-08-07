كيفية بناء استراتيجيات تسويقية لشركة إنشاءات

هل شعرت يومًا أن منافسًا جديدًا قد يطردك من سوق العمل؟ أو وجدت نفسك تبحث عن المزيد من العملاء المحتملين في الوقت الذي بدأت فيه طلبات العروض في النضوب؟

بالتأكيد، فريقك يضع أساسات متينة، ولكن ماذا عن أساسات خطط عملك؟

54.8% من شركات البناء تعتمد على التوصيات في أكثر من نصف مبيعاتها.

في عالم البناء، قد تكون الكلمة المنقولة شفهياً بمثابة الذهب. ولكنها ليست بالضبط خطة للنمو.

الجواب؟ استراتيجية تسويق في مجال البناء تعمل بجد مثلما تعمل أنت. استراتيجية تبرز ما تقدمه في كل مشروع بناء.

في هذا المنشور على المدونة، نحلل استراتيجيات تسويق مجربة يمكن لفرق شركات البناء استخدامها لزيادة الظهور والفوز بمشاريع أفضل. سنقدم لك أيضًا ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، لتخطيط استراتيجيتك وتنفيذها ومراقبتها في مكان واحد.

لماذا التسويق ضروري لشركات البناء

من المقاول العام الذي يتقدم بعطاءات لمشاريع بناء تجارية إلى شركات إعادة تصميم المنازل، التسويق هو المحرك الذي يجعلك مرئيًا قبل أن تصافح أحدًا. إنه مثل السقالات الرقمية التي تُبنى لدعم علامة شركتك التجارية عندما تتزعزع الاقتصاد أو التوصيات أو الجداول الزمنية.

لشرح أهمية ذلك، دعنا نتناول ما يمكن أن يقدمه دليل التسويق لشركة البناء الخاصة بك.

يعزز سمعتك: يساعد جودة عملك على التعبير عن نفسه بشكل أفضل والوصول إلى مسافات أبعد. إن نجاح التسويق في مجال البناء يرفع سمعتك من "معروف في الحي" إلى "مطلوب في جميع أنحاء المنطقة"

تضع علامتك التجارية في مكان واضح: تحدد مجال تخصصك وتُظهر للعملاء بالضبط ما تجيده، سواء كان ذلك المستودعات القابلة للرفع أو المباني الخضراء أو حتى الترميمات التاريخية. يضمن تحدد مجال تخصصك وتُظهر للعملاء بالضبط ما تجيده، سواء كان ذلك المستودعات القابلة للرفع أو المباني الخضراء أو حتى الترميمات التاريخية. يضمن تسويق المنتجات أن يتذكر العملاء المحتملون اسمك ويزيد من الوعي بعلامتك التجارية

يساعدك على تحسين توقيت حملاتك التسويقية: البناء هو عمل موسمي، والتسويق يساعدك على الحصول على طلبات تقديم العروض قبل أن تشتد حدة المنافسة في الربيع. من خلال الحملات المجدولة مسبقًا والإعلانات المعاد توجيهها والتواصل في توقيت يتوافق مع دورات التمويل، يمكنك الظهور أمام العملاء أثناء تخطيطهم وقبل أن يقرروا التمويل لشخص آخر

تحسن جودة عروضك: تمنح العملاء الثقة قبل أن يفتحوا حتى عرض الأسعار الخاص بك. تعمل العروض التقديمية التي تحمل علامتك التجارية وبيانات القدرات المصقولة تمنح العملاء الثقة قبل أن يفتحوا حتى عرض الأسعار الخاص بك. تعمل العروض التقديمية التي تحمل علامتك التجارية وبيانات القدرات المصقولة واستراتيجيات الاتصال التسويقي الذكية على تحويل عرضك إلى قصة، وليس مجرد جدول بيانات

يملأ خط أنابيبك: يحافظ على جدولك مزدحمًا ويمكن التنبؤ به، مما يعني مسارًا تسويقيًا كاملًا وفترات جفاف أقل. التسويق المتسق يجلب باستمرار المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين، لذلك بينما تنتهي مهمة ما، تكون قد قدمت بالفعل عرضًا للخدمة التالية

💰 ضع في اعتبارك: يحقق المقاولون الذين يستثمرون 3% فقط من إيراداتهم في التسويق هوامش ربح صافية أعلى من أولئك الذين لا يفعلون ذلك!

⭐ نموذج مميز بدون استراتيجية واضحة، تبدو جهود التسويق مشتتة: فأنت تحضر الأحداث الخاطئة، وتنشر محتوى لا يصل إلى الجمهور المستهدف، وتلاحق عملاء محتملين لا يتحولون أبدًا إلى عملاء فعليين. الحل؟ استخدم نموذج خطة التسويق الاستراتيجي من ClickUp للقيام بما يلي: حدد ملف تعريف العميل المثالي ( مطورو العقارات، أو مالكو العقارات التجارية، أو المقاولون الحكوميون)

حدد أفضل قنوات التواصل (المعارض التجارية في القطاع، LinkedIn، مجموعات التواصل المحلية، أو منصات المقاولين)

قم بمواءمة جميع جهود التسويق مع أهداف عملك

تتبع الأداء وقم بالتكيف من خلال قياس مصادر العملاء المحتملين ومعدلات تحويل العروض إلى عقود وعمليات الفوز بالمشاريع احصل على نموذج مجاني أنشئ حملات أكثر ذكاءً — استخدم نموذج خطة التسويق الاستراتيجي من ClickUp لمواءمة الأهداف واستهداف الجمهور المناسب لأعمال البناء الخاصة بك

أفضل استراتيجيات التسويق لشركات البناء

قد يعتمد جذب العملاء الحاليين إلى شركتك مرة أخرى على اختيار أفضل قنوات التسويق.

فيما يلي عشر أفكار واستراتيجيات للتسويق في مجال البناء مصممة لمساعدة قاعدة عملائك وصورة علامتك التجارية على النمو.

1. أنشئ موقعًا إلكترونيًا تفاعليًا ومرئيًا ليكون بمثابة معرض رقمي لشركتك

مواقع البناء لا تحتوي على صالات عرض فاخرة، مما يعني أن موقع شركتك على الإنترنت هو الذي يتحدث نيابة عنك. إنه موقع عملك الرقمي؛ مفتوح دائمًا، ويعمل دائمًا. هذا هو المكان الذي يأتي إليه العملاء المحتملون لتقييمك.

يجب أن يكون كل شيء، بدءًا من صفحة الاتصال وحتى معارض المشاريع وقوائم الخدمات، نظيفًا وجذابًا وسهل التصفح. باختصار: دع العملاء يرون بالضبط ما تفعله وكيف تعمل. تذكر أن الموقع الجيد يبني الثقة والمصداقية قبل أن ترفع سماعة الهاتف.

⚒️ خطوات البناء

استخدم نظام إدارة محتوى يركز على تحسين محركات البحث مثل WordPress أو Webflow

أضف معارض للمشاريع مع شرائح عرض قبل وبعد، ولقطات من طائرات بدون طيار، ومقاطع فيديو بتقنية التسريع الزمني

أدرج شهادات من العملاء أو المهندسين المعماريين أو المقاولين من الباطن

استخدم عبارات تحث على اتخاذ إجراء قوية مثل "حدد موعد لزيارة الموقع" أو "احصل على فحص مجاني" لتحفيز العملاء على اتخاذ إجراء فوري

📌 مثال: تحتل PCL Construction مرتبة جيدة كمزود لخدمات البناء بفضل التوازن بين عرض مشاريعها والرسوم البيانية التعليمية. كما تتميز بتصميم صفحة سهل الوصول ومُحسّن لمحركات البحث.

💡 نصيحة احترافية: أضف أدوات تفاعلية مثل أدوات تقدير التكاليف أو أدوات إنشاء قوائم المواد إلى موقعك الإلكتروني. عندما يحصل الزوار على إجابات سريعة ومفيدة، تزداد احتمالية تحولهم إلى عملاء محتملين جادين ومؤهلين.

2. ضع استراتيجية محتوى لتعزيز مكانة شركتك في القطاع وزيادة عدد الزيارات العضوية لموقعك

👀 هل تعلم؟ ما يقرب من 54٪ من شركات البناء التي تعاني من صعوبة في جذب العملاء المحتملين لا تنتج أي محتوى.

قبل أن يتحقق العميل من شركتك، من المحتمل أنه يبحث عن أشياء مثل "كم من الوقت يستغرق إعادة التصميم؟" أو "ما نوع البلاط الذي يتحمل الأمطار الموسمية؟". * هذه هي فرصتك لتقدم الإجابات.

تتيح لك استراتيجيات التسويق بالمحتوى الانضمام إلى المحادثة في وقت مبكر، وتثقيف العملاء، وبناء الثقة، وتقديم فريقك على أنه الخيار الأمثل. كما أن المدونات ومحتوى الفيديو والشرح المرئي تعد أدوات رائعة لإظهار الخبرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفريق المبيعات استخدامها في العروض الترويجية وعروض الأسعار والمتابعة.

⚒️ خطوات البناء

قم بإعداد قائمة بالأسئلة الشائعة من العملاء السابقين (على سبيل المثال، "كم من الوقت سيستغرق ذلك؟")

اكتب منشورات على المدونة، أو صوّر مقاطع فيديو قصيرة، أو أنشئ شروحات مرئية

ركز على الموضوعات الملائمة لمحركات البحث (SEO) ذات الصلة بخدمات البناء والموقع الخاص بك

اربط المحتوى من حملات البريد الإلكتروني وعروض الأسعار والكتيبات

قم بتحديث المحتوى بانتظام مع التغييرات الموسمية أو التنظيمية

📌 مثال: تنشر Elevate Constructions باستمرار مدونات ومقاطع فيديو ترشد المستخدمين خلال تخطيط مشاريع البناء ومراحلها المختلفة وبروتوكولات السلامة وتوقعات الميزانية. وهذا ما يميزها كخبراء في هذا المجال، ويساعدها على جذب عملاء محتملين بشكل طبيعي، ويزيد من حركة البحث العضوية من قبل صناع القرار.

3. تسويق عبر البريد الإلكتروني مخصص لتحقيق أقصى قدر من الملاءمة

تستغرق العديد من مشاريع البناء وقتًا طويلاً لاتخاذ القرارات. فكر في مطور عقاري يجمع التمويل والتراخيص لموقع تجاري متعدد المراحل، أو مدير عقارات يخطط لأعمال تجديد لمجموعة من المباني القديمة، أو مالك منزل يضع ميزانية ويخطط لمنزل أحلامه الذي لا يزال على بعد أشهر من البدء في البناء.

قد يطلب العميل المحتمل عرض أسعار ولكنه ينسى المتابعة. وهنا يأتي دور التسويق عبر البريد الإلكتروني.

من خلال إرسال التحديثات والنصائح وأبرز المشاريع مباشرة إلى صندوق البريد الوارد الخاص بهم، ستظل في صدارة اهتماماتهم. حتى لو لم يكونوا مستعدين الآن، فعندما يحين الوقت لاختيار مقاول، سيكون اسمك هو الذي يتذكرونه.

⚒️ خطوات البناء

قسّم جمهورك إلى مجموعات مثل السكني مقابل التجاري، العملاء الجدد مقابل العملاء السابقين، أو حسب نوع الخدمة

أنشئ سلسلة رسائل بريد إلكتروني بناءً على المرحلة التي وصلوا إليها في دورة اتخاذ القرار (على سبيل المثال، طلب عرض أسعار، زيارة الموقع، عدم الرد)

أرسل رسائل البريد الإلكتروني من خلال حملات التسويق بالتنقيط التي تقدم محتوى قصير ومفيد ومتسق

قم بتخصيص عناوين الرسائل والمحتوى. أدرج اسمهم أو نوع المشروع أو الموقع إن أمكن

استخدم عناصر مرئية مثل صور المشروع أو تحديثات سريعة للموقع التي يمكنهم التفاعل معها

📌 مثال: سلسلة من 4 رسائل بريد إلكتروني موجهة إلى مالك منزل طلب عرض أسعار ولكنه لم يتابع الأمر ستصبح دافئة وجذابة كما يلي: البريد الإلكتروني 1: "تقدير تكلفة منزلك المخصص، هل ما زلت مهتمًا؟"

البريد الإلكتروني 2: اعرض مشروعًا مشابهًا مع صور مذهلة وتعليقات عملاء سعداء

البريد الإلكتروني 3: شارك نصيحة سريعة، "5 طرق لإعداد قطعة الأرض للمباني في موسم الأمطار"

البريد الإلكتروني 4: احصل على مكالمة مجانية لمدة 15 دقيقة لمناقشة الجداول الزمنية

👀 هل تعلم؟ تحصل رسائل البريد الإلكتروني المخصصة والمقسمة إلى شرائح على معدلات فتح أعلى بنسبة 30٪. يبدو أن هذه طريقة للتخلص من صندوق البريد العشوائي!

4. شغّل إعلانات الخدمات المحلية (LSA) لبناء الثقة وتعزيز الظهور

عندما يبحث شخص ما عن "مقاول بالقرب مني"، تعرض Google الشركات المحلية التي تستخدم LSA في أعلى نتائج البحث. بعد الخضوع للتدقيق والتأمين والموافقة، تحصل على شارة Google Guaranteed الخضراء وتصبح مؤهلاً لاستخدام LSA. وهذا يعني ثقة فورية وزيادة في ظهور شركة البناء على الإنترنت أمام العملاء المحتملين.

مع LSA كاستراتيجية تسويقية، سيرى العملاء الجدد أنك شركة موثوقة وموثوق بها. أضف تقييمات قوية لخدماتك، وستصبح الخيار الأمثل. بالإضافة إلى ذلك، لن تدفع إلا عندما يتصل بك عميل محتمل، وليس فقط عندما ينقر على إعلانك.

💡 نصيحة احترافية: اجمع بين الإعلانات المدفوعة والمحتوى ذي الصلة للوصول إلى العملاء المحتملين في الوقت الذي يبحثون فيه عن خدمات مثل خدماتك. إلى جانب Google Ads، تعد Instagram وFacebook وLinkedIn من أفضل منصات التواصل الاجتماعي التي يمكنك استخدامها.

⚒️ خطوات البناء

اشترك في إعلانات Google Local Services وخضع لعملية التحقق من Google Guarantee (التحقق من الخلفية، الترخيص، التأمين، إلخ)

أدرج خدماتك الأساسية ومجال خدمتك وساعات العمل بوضوح

اجمع وعرض تقييمات العملاء الإيجابية مباشرة على ملفك الشخصي في Google

حدد ميزانية تسويقية شهرية ستدفعها مقابل كل عميل محتمل

استخدم تطبيق Google Local Services لتتبع العملاء المحتملين والرد عليهم بسرعة

📌 مثال: حصلت شركة إقليمية متخصصة في الترميم والبناء على سبعة عملاء محتملين مؤكدين في شهر واحد فقط من خلال إضافة LSAs.

5. التسويق القائم على الحسابات (ABM) لجذب العملاء الكبار

كل عملية بيع مرحب بها، ولكن ليس كل العملاء المحتملين متساوون. إذا كنت تسعى إلى الحصول على عقود كبيرة، مثل المطورين العقاريين أو المجموعات العقارية أو المناقصات الحكومية، فيجب أن تكون ABM هي استراتيجيتك المفضلة. بدلاً من إلقاء شبكة واسعة، يمكنك اختيار عملاء ذوي قيمة عالية وتسويق منتجاتك لهم مباشرة من خلال تواصل شخصي.

صمم عرضك التقديمي ودراسات الحالة وحتى الصفحات المقصودة خصيصًا لهذا العميل. ففي النهاية، يمكن أن يؤدي الفوز بحساب واحد كبير إلى تعزيز أعمالك لعدة أشهر.

⚒️ خطوات البناء

حدد قائمة بالأهداف عالية القيمة بناءً على حجم المشروع أو القطاع أو المنطقة

قم بتعيين مالك حساب أو فريق مخصص لكل عميل رئيسي

قم بتطوير دراسات حالة أو ملفات تعرض خبرات مماثلة في مشاريع مماثلة

قم برعاية الفعاليات الصناعية أو عضوية الجمعيات التي يشاركون فيها

استخدم أدوات مثل LinkedIn Sales Navigator للتواصل مع أصحاب المصلحة المحددين

📌 مثال: استهدفت LiveRamp 15 حسابًا فقط من قائمة Fortune 500 بحملة ABM متعددة اللمسات، باستخدام إعلانات عرض مخصصة ومحتوى محجوب ورسائل بريد إلكتروني تثقيفية وتوعية SDR وبريد مباشر مخصص. حققت هذه الاستراتيجية إيرادات سنوية تجاوزت 50 مليون دولار ومعدل تحويل بلغ 33% في أربعة أسابيع فقط.

يعد التسويق في قطاع البناء والتشييد عمليًا إلى حد كبير، لذا فإن بعض أفضل العملاء المحتملين سيأتون إليك من خلال المصافحة وتبادل بطاقات العمل. تساعد رعاية المعارض التجارية والمؤتمرات على عرض علامتك التجارية أمام الجمهور المناسب: المطورين ومديري المشاريع ومديري المشتريات ومخططي المدن.

مع وجود جمهورك المستهدف في نفس الغرفة، فهذه استراتيجية تسويق ميدانية رائعة تعزز وجودك القوي على الإنترنت. بالنسبة لشركات B2B، يمكن أن يؤدي ذلك إلى دعوات للتأهيل المسبق واهتمام بالمشاريع المشتركة. بالنسبة لشركات البناء السكني وغيرهم من المتخصصين في مجال البناء، فإنها تعني عملاء محتملين، وصفقات مع الموردين، وفرص شراكة.

⚒️ خطوات البناء

اختر المعارض التي يحضرها عملاؤك المستهدفون (وليس فقط نظرائك)

صمم جناحًا مع عروض مرئية للمشاريع وعروض توضيحية وهدايا ترويجية

قم بإعداد نسخ مطبوعة سريعة عن محفظة أعمالك وكتيبات الخدمات التي تقدمها

اجمع بيانات الاتصال بالزوار وتابعهم في غضون 3-5 أيام

شارك التجربة مباشرة عبر القصص أو مقاطع الفيديو الملخصة بعد الحدث

📌 مثال: تربط سلسلة مؤتمرات البناء التقليدي بين العديد من الرعاة وجمهور مستهدف بدقة من المهندسين المعماريين والمقاولين وخبراء الترميم. يقدّر الرعاة هذا الحدث لجهوده في جذب عملاء محتملين ذوي جودة عالية وتركيزه على القطاع. حتى أن أحدهم أفاد بأنه تمكن من إجراء 100 مكالمة مبيعات في يومين فقط.

7. التسويق المشترك مع شركات تكميلية

لا تكون جهود التسويق في مجال البناء دائمًا حملات فردية. عندما تفكر في البناء، فإن المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي وشركات مواد البناء ووكلاء العقارات يتعاونون أيضًا بشكل جيد. تتيح لك حملات التسويق المشترك مع هؤلاء الشركاء الاستفادة من شبكاتهم والوصول إلى العملاء الذين يخططون بالفعل للبناء.

أي شيء بدءًا من ندوات الويب حول "التصميم حتى التسليم" أو مقاطع Instagram المشتركة أو جناح تجاري مشترك يوسع نطاق وصولك بشكل بناء. هذه الاستراتيجية فعالة أيضًا وتجنبك تجاوز ميزانيتك.

⚒️ خطوات البناء

حدد الشركات التي تخدم نفس الجمهور (ولكنها ليست منافسة مباشرة)

قدم مدونة مشتركة أو فيديو أو ندوة عبر الإنترنت تسلط الضوء على إمكانات التسويق المتداخلة

شارك محتوى بعضكم البعض أو انشر إعلانات ترويجية على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي

قدم خدمات مجمعة أو حوافز للعملاء المحتملين المشتركين

شارك في المعارض التجارية معًا لمضاعفة فرص الظهور

📌 مثال: تعاونت شركة Turner Construction مع Autodesk لإنشاء محتوى مشترك حول تنفيذ المشاريع الرقمية. تضمنت الحملة مقالات مشتركة ودراسات حالة ورعاية أحداث، سلطت الضوء على كيفية تعزيز كفاءة شركة Turner بفضل اعتمادها للتكنولوجيا، مع الترويج في الوقت نفسه لبرامج Autodesk. استفادت العلامتان التجاريتان من الوصول إلى جمهور كل منهما في مجالي البناء والتكنولوجيا.

8. أضواء على المؤثرين أو الشركاء

مشاريع البناء هي استثمارات جادة، لذا فإن الأشخاص الذين تعمل معهم يمكنهم أن يضعوا الأساس لفرص عمل مستقبلية وتوصيات وعقود عالية القيمة. يبدو هذا مثيرًا للاهتمام بقدر ظهور أحد المشاهير في فيلم، أليس كذلك؟

جرب جهودًا سريعة ومبتكرة مثل الأسئلة والأجوبة في الموقع، أو ميزة "شريك المشروع لهذا الشهر"، أو الاستحواذ على Instagram. قم بتسليط الضوء على أعمالك بشكل غير مباشر من خلال عرض أعمال مهندسين معماريين أو مصممين أو مديري مشاريع مشهورين، والاستفادة من قاعدة متابعيهم المخلصين.

⚒️ خطوات البناء

حدد الأسماء المحلية التي يتابعها العملاء بالفعل (المهندسون المعماريون والوسطاء والمدونون المتخصصون)

أجرِ مقابلة معهم على مدونتك أو قم بتصوير فيديو قصير عن مشروع مشترك

قم بتمييزها وعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي مع تعليقات مدروسة

حوّل الشهادات إلى "اختيارات الشركاء" أو مقاطع فيديو للأسئلة والأجوبة

استخدم قصص Instagram أو LinkedIn لتقديم جولات خلف الكواليس معًا

📌 مثال: تعاونت Skanska USA مع المهندس المعماري Michael Hsu لتسليط الضوء على "Understory"، وهو مساحة عامة في برج Capitol Tower في هيوستن. سلطت جولاتهم خلف الكواليس ومحتواهم الاجتماعي ومقالاتهم الصحفية الضوء على رؤية Hsu التصميمية. عززت هذه الشراكة من ظهور كل من Skanska وHsu، ووضعت المشروع في مكانة مميزة باعتباره مشروعًا وظيفيًا ومعماريًا.

9. منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وبث مباشر للمشاريع لتجسيد علامتك التجارية

إذا كان موقع الويب الخاص بشركة البناء هو صالة العرض، ففكر في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أنه الكاميرا التي تصور يومك. لجذب العملاء أو الشركاء أو حتى المواهب في المستقبل، شارك كل شيء بدءًا من مشاريع البناء المكتملة وحتى التقدم المحرز في الموقع. المفتاح هو أن تفعل ذلك بشكل مباشر ودون أي تصفية.

سواء كنت تقوم برفع الصلب أو وضع البلاط أو تنظيم حملة لجمع الطعام، شارك ذلك فور حدوثه لتوليد ضجة إعلامية. في مجال البناء، حيث كل التفاصيل مرئية، تلتقط المنشورات في الوقت الفعلي شخصيتك ومهارتك وقيمك أثناء العمل.

⚒️ خطوات البناء

قم بإجراء تحليل للجمهور المستهدف واختر منصات التواصل الاجتماعي المناسبة مثل Instagram أو Facebook أو LinkedIn

حدد مواعيد جلسات مباشرة قصيرة من مناطق آمنة في الموقع (لا داعي لارتداء خوذات السلامة!)

اعرض مقدمات عن طاقم العمل، وأهم المعدات، أو اللحظات المهمة

قم بالترويج للبث المباشر قبل يوم واحد واحفظ إعادة البث على ملفك الشخصي

تفاعل مباشرةً — أجب على أسئلة المشاهدين أو قم بإجراء استطلاعات رأي صغيرة أثناء البث المباشر

📌 مثال: تنشر شركة Suffolk Construction بانتظام على LinkedIn أهم الإنجازات، وحفلات الانتهاء من الأعمال، وميزات الاستدامة، أو سير العمل في مجال البناء المدعوم بالتكنولوجيا. تساعد هذه الجلسات على توضيح عملية البناء للعملاء، وجذب الشركاء، وتحسين العلامة التجارية للشركة كصاحب عمل بالنسبة لأفضل المواهب.

10. برامج الإحالة والولاء

في مجال البناء، يمكن أن يكون العملاء الراضون أفضل لوحات إعلانية لك، لذا امنحهم سببًا ليقوموا بالترويج لك بنشاط. يعد برنامج الإحالة والولاء للعلامة التجارية المنظم نهجًا فعالًا لتحويل كل مشروع منجز إلى عمل مستقبلي. كما أنه طريقة رائعة لتتبع العملاء المحتملين من خلال التوصيات الشفهية.

تشجع المكافآت الصغيرة والمزايا الحصرية العملاء على مشاركة اسمك مع الأصدقاء والجيران ومجموعات RWA وحتى مديري المباني. هذا النهج يعمل بشكل مثالي للشركات التي تقدم خدمات سكنية ومتكررة، مثل إعادة التصميم أو العزل المائي أو تركيب الألواح الشمسية.

⚒️ خطوات البناء

أنشئ أداة تتبع بسيطة للإحالات

قدم بطاقات هدايا أو خصومات أو خدمات إضافية كحوافز

أرسل رسالة شكر أو مقطع فيديو يحمل علامتك التجارية عندما يرشحك أحدهم

قم بالترويج للبرنامج عبر البريد الإلكتروني وعلى فواتيرك

تابع العملاء المحتملين بسرعة للحفاظ على الزخم

📌 مثال: تقدم TraceAir برنامج إحالة يمنح 250 دولارًا أمريكيًا لكل مشروع عندما يوقع العميل المحال عقدًا في غضون ستة أشهر. يتميز البرنامج بشروط واضحة ومعايير أهلية مباشرة وإجراءات تقديم بسيطة، مما يجعله المفضل لدى البنائين والمطورين والمهندسين.

كيف يعزز ClickUp التسويق لشركات البناء

إن تطبيق جميع هذه الاستراتيجيات التسويقية أمر أساسي لجني فوائدها. ولكن بعد ذلك تأتي الحياة الواقعية.

تلك الشهادات؟ انسها.

جدول زيارات الموقع؟ محجوز بالكامل.

أفكار للحملات التسويقية؟ مدفونة تحت مراجعات المخططات وفواتير الموردين.

التسويق يبني الإيرادات والمصداقية. لا ينبغي أن يكون أول ما تتجاهله عندما تواجه تأخيرات بسبب الأمطار ومشاكل المواد ومكالمات العملاء المتتالية.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: قال 45% من المشاركين في استطلاع أجرته شركة Gartner إنهم يستخدمون طرقًا يدوية، مثل القلم والورقة وجداول البيانات، لتتبع الأنشطة اليومية لممارساتهم في مجال البناء.

عندما تكون أنظمتك عالقة في العصر الحجري، فإن جهودك التسويقية لا تجد فرصة للنجاح.

هنا يأتي دور ClickUp. إنه التطبيق الشامل للعمل الذي يوفر لفريق التسويق لديك مركزًا واضحًا ومركزيًا. تتبع حملاتك، وجدول المنشورات، وسجل ملاحظات العملاء، ولا تفقد أي فكرة جيدة مرة أخرى.

بفضل أدوات مرنة وأكثر من 1000 عملية تكامل، يتكيف ClickUp مع مشاريع البناء الخاصة بك —سواء كنت تبني علامة تجارية أو تقدم عرضًا أو تنشئ منشأة بملايين الدولارات.

كما تقول كيرا كيفر، مديرة التسويق في Renewal By Andersen:

يوفر ClickUp إدارة مهام قابلة للتخصيص، وواجهة سهلة الاستخدام، وتتبع الوقت، وميزات تعاونية، وأتمتة، ولوحات تحكم قابلة للتخصيص، ووصول للضيوف، ووصول عبر الأجهزة المحمولة، وتحديثات جديدة باستمرار.

يوفر ClickUp إدارة مهام قابلة للتخصيص، وواجهة سهلة الاستخدام، وتتبع الوقت، وميزات تعاونية، وأتمتة، ولوحات تحكم قابلة للتخصيص، ووصول للضيوف، ووصول عبر الأجهزة المحمولة، وتحديثات جديدة باستمرار.

دعنا نريك كيفية الاستفادة القصوى من هذه القوة الهائلة:

استخدم الذكاء الاصطناعي الذي يراعي السياق لإنشاء محتوى سريع

أنشئ محتوى جذابًا، وحلل ملاحظات العملاء، وحتى طور استراتيجيات تسويقية لممارسات البناء الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain

هل تتجاهل إنشاء المحتوى لأنك مشغول بالتنقل بين زيارات المواقع والمكالمات مع الموردين وتحديثات العملاء؟ ClickUp Brain هو بمثابة فريق تسويق كامل ومساعد بحثي تحت تصرفك. فهو يولد المحتوى من الأفكار الأولية ويساعد في طرح أفكار التسويق من الصفر. وهذا يعني أنه يمكن إنشاء منشورات مدونة رائعة وعروض عبر البريد الإلكتروني وحتى نصوص فيديو على الفور، دون الحاجة إلى ساعات من العمل.

Brain هو الذكاء الاصطناعي الأكثر شمولاً في العالم الذي يربط المهام والمستندات والأشخاص وتطبيقاتك الخارجية لإنشاء محتوى وتحليل التعليقات ووضع استراتيجيات تسويقية مع وعي كامل بالسياق.

يمكن لـ Brain مساعدتك في إعداد المتابعات، وتقسيم الملفات الضخمة للمشاريع، وتحويل التحديثات الطويلة إلى ملخصات سريعة.

أنشئ محتوى بناءً على قواعد مخصصة، وحلل بيانات التسويق الحديثة فور وصولها، وابدأ الخطوات التالية تلقائيًا باستخدام وكلاء ClickUp AI

من خلال الجمع بين إمكانات Brain ووكلاء Autopilot من ClickUp، تحصل على مركز قيادة للتسويق الرقمي مزود بكامل الموظفين ومدعوم بالذكاء الاصطناعي ومدمج في سير عملك.

فكر في هؤلاء الوكلاء على أنهم زملاؤك في فريق الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم تنفيذ الإجراءات بشكل مستقل بناءً على المحفزات والتعليمات.

📌 لنفترض أنك انتهيت للتو من المرحلة الأولى من عملية إعادة تصميم لمشروع عميلك. يبدأ وكيل كتابة النصوص التسويقية المخصص لك في صياغة منشور على LinkedIn يتوافق مع تفاصيل المشروع ونبرة العلامة التجارية. يتتبع وكيل إدارة الحملات التفاعل ويقترح التحسينات ويشير إلى المنشورات ذات الأداء الضعيف، كل ذلك تلقائيًا.

📮ClickUp Insight: 88% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية، لكن أكثر من 50% يترددون في استخدامه في العمل. ما هي العوائق الثلاثة الرئيسية؟ عدم التكامل السلس، والثغرات المعرفية، والمخاوف الأمنية. ولكن ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي مدمجًا في مساحة عملك ومؤمنًا بالفعل؟ ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، يجعل هذا حقيقة واقعة. فهو يفهم المطالبات بلغة بسيطة، ويحل جميع المخاوف الثلاثة المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي، بينما يربط الدردشة والمهام والمستندات والمعرفة عبر مساحة العمل. اعثر على الإجابات والأفكار بنقرة واحدة!

وفر الوقت وقلل من التبديل بين السياقات باستخدام مساحة عمل تسويقية موحدة

قم بتوثيق ووضع استراتيجيات وتنفيذ برامج التسويق لكل شيء بدءًا من الحملات إلى الفعاليات باستخدام ClickUp لفرق التسويق

التسويق في مجال البناء يتحرك بسرعة، ويتغير بسرعة أكبر. من السهل أن تفشل الخطط الإبداعية.

يجمع ClickUp لفرق التسويق جميع عمليات التخطيط والتعاون وإعداد تقارير البناء في مكان واحد. هل تحتاج إلى تغيير الرسائل في منتصف المشروع؟ هل تريد حشد الفريق حول تصميم جديد للوحات الإعلانية؟ يضمن ClickUp تنسيق الجميع في الوقت الفعلي. وهذا يعني اتصالات آلية مع أحدث رسائل البريد الإلكتروني والكتيبات والتذكيرات للمتابعة.

خطط مسار الحملات وتصميمات المعارض التجارية باستخدام لوحات ClickUp. أطلق مهام ClickUp مباشرة من جلسات العصف الذهني. وتابع كل جزء من العمل حتى اكتماله باستخدام أداة إدارة المهام المدمجة. إنها غرفة العمليات الإبداعية الخاصة بك، بدون الفوضى.

هناك أيضًا ClickUp Docs، أداة التوثيق المدمجة في ClickUp لكتابة إجراءات التشغيل القياسية المتوافقة مع اللوائح والعقود القانونية بتنسيق غني.

أفضل من ذلك؟ يمكنك جمع المعلومات الميدانية وتعليقات العملاء على الفور باستخدام نماذج ClickUp، وتصور النتائج على لوحة معلومات متصلة، حتى لا تفوتك أي فرصة... أو موعد نهائي.

خطط بشكل أسرع وأكثر ذكاءً باستخدام قوالب قابلة للتخصيص

هل ترغب في وضع خطط تسويقية مضمونة دون البدء من الصفر في كل مرة؟

استفد من مئات قوالب الحملات التسويقية التي تحتوي على قوائم مهام معدة مسبقًا وجداول زمنية وحالات التقدم والمراحل المهمة وحتى عمليات الأتمتة. تتيح لك القوالب البدء بسرعة وتحديث الخطط في الوقت الفعلي ومواصلة العمل على المسار الصحيح عبر الفرق ومواقع العمل.

احصل على نموذج مجاني خطط لكل عرض تقديمي وحملة ترويجية وحملة توعية للعملاء بوضوح وتوافق مع الأهداف باستخدام نموذج خطة التسويق الاستراتيجي من ClickUp

على سبيل المثال، يعد نموذج خطة التسويق الاستراتيجي من ClickUp اختيارًا جيدًا لشركات البناء التي تسعى إلى مواءمة جهودها التسويقية مع الأهداف الفصلية وأهداف OKR. ويأتي مزودًا بقائمة مهام جاهزة تتتبع كل نشاط، بدءًا من التواصل مع العملاء وحتى إطلاق الحملات.

كل شيء منظم وفقًا لأهداف عملك وجداولك الزمنية، بحيث يعرف فريقك بالضبط المهمة التي تحقق التقدم المطلوب وموعدها. تحصل أيضًا على قائمة OKR مخصصة لرسم الأهداف طويلة المدى ومؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق وتتبع التقدم الفصلي. وهذا يعني أن كل نشرة إعلانية أو دفع إحالة أو خطة معرض تظل مرتبطة بنتائج العمل.

احصل على نموذج مجاني قم بتنفيذ حملات سلسة ومتدرجة من الميزانية إلى طرح العلامة التجارية باستخدام نموذج إدارة الحملات التسويقية من ClickUp

إذا كنت بحاجة إلى إدارة كل تفاصيل الحملة، فإن نموذج إدارة الحملات التسويقية من ClickUp مصمم خصيصًا لك. يحتوي النموذج على حالات للتنفيذ على مراحل وينتقل تدريجيًا من التخطيط إلى الإطلاق إلى الاحتفاظ بالعملاء.

كما يضم ثمانية عروض مخصصة تغطي كل شيء بدءًا من الميزانيات إلى جداول المحتوى. حتى أن هناك أداة متابعة مخصصة لوسائل التواصل الاجتماعي تساعد فريقك على النشر في الوقت المحدد والبقاء على اتصال. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخزين جميع مقترحات المشاريع وأصول العلامة التجارية وإرشادات التسويق في قسم مرجعي واحد يسهل الوصول إليه.

🧠 حقيقة ممتعة: خمن المكون السري وراء قوة سور الصين العظيم؟ الأرز اللزج! قام بناة عصر أسرة مينغ بخلطه مع الجير، ليصنعوا أول ملاط مركب في العالم. اكتشف العلماء أن مزيج "الأرز اللزج والجير" هذا جعل الهياكل أكثر ثباتًا ومتانة، وحتى مقاومة للزلازل. ساعد ذلك الجدران والمقابر والمعابد القديمة على الصمود أمام اختبار الزمن.

التحديات التسويقية الشائعة التي تواجه شركات البناء وحلولها

في حين أن وجود استراتيجيات قوية أمر أساسي، فإن الاستعداد لمواجهة العقبات يساعد أيضًا في تحقيق أقصى استفادة من خطة التسويق الخاصة بك. فيما يلي بعض التحديات التي تواجهها شركات البناء وبعض النصائح للتغلب عليها باستخدام ClickUp.

متابعة العملاء المحتملين بشكل غير متسق

في مجال البناء، يمكن أن تأتي الفرص من أي مكان: نماذج الموقع الإلكتروني، العملاء السابقون، التوصيات، أو العملاء العابرون. إذا كانت الفرق تركز على العمل في الموقع ولا توجد لديها دائمًا عمليات مبيعات مخصصة، فغالبًا ما تتأخر المتابعة أو يتم تفويتها. في النهاية، تتحول الفرص الجيدة إلى فرص ضائعة، وتفقد الأعمال القيمة.

🛠 كيفية إصلاح هذا

قم بتعيين مهام ClickUp للمتابعة تلقائيًا لإدارة العملاء المحتملين الذين تم الحصول عليهم من نماذج ClickUp

أنشئ أداة لتتبع العملاء المحتملين مرتبطة بأنواع المشاريع

اضبط تذكيرات في ClickUp لتسجيل المبيعات والاتصالات المرتجعة

انقطاع التواصل الداخلي

عندما يعتمد المصممون والكتاب ومديرو المشاريع على حلول مختلفة، غالبًا ما ينتهي الأمر بفرق التسويق في مجال البناء بالعمل في عزلة. هذا الانفصال شائع بشكل خاص عندما يتولى التسويق مزيج من الموظفين المستقلين والموظفين الداخليين.

يؤدي عدم وجود نظام مشترك إلى التأخير وتكرار العمل وتفويت المواعيد النهائية.

🛠 كيفية إصلاح هذا

قم بمركزية العمل باستخدام أدوات مشتركة مثل ClickUp Dashboards و ClickUp Docs

حدد ملكية واضحة مع تواريخ استحقاق

احتفظ بالتعليقات والملفات والتحديثات في مكان واحد داخل مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

عدم وجود رؤية واضحة لعائد الاستثمار في الحملات

أنت تنشر إعلانات وتطبع منشورات، وربما حتى تنصب كشكًا مبهرجًا في معرض، ولكن هل تعرف حقًا ما الذي يحقق النجاح؟ معظم شركات البناء لا تعرف ذلك، وهذا ليس ذنبك. فالتتبع في الوقت الفعلي ليس جزءًا من سير العمل المعتاد.

قبل أن تدرك ذلك، تنفق الميزانيات، لكن النتائج تظل غامضة.

🛠 كيفية إصلاح هذا

حدد مقاييس التسويق مثل مدى الوصول والعملاء المحتملين والتكاليف بعد تحليل قنواتك الحالية

اربط مهام التسويق بالأهداف التجارية الفصلية باستخدام أهداف ومراحل ClickUp

تتبع الميزانيات والنتائج باستخدام الحقول المخصصة والحسابات الديناميكية في ClickUp

قلة الوقت اللازم لإنشاء المحتوى

عندما يتعين عليك إدارة مواقع العمل ومكالمات العملاء وتسجيل حضور الموظفين في وقت واحد، فإن الوقت يمر بسرعة. وينتهي الأمر بتأجيل تنفيذ حملات التسويق الرقمي الفعالة أو حتى نشر مدونة مدروسة جيدًا.

وهذا يعني أن موقعك الإلكتروني سيصبح قديمًا، وأن حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي ستصبح خاملة، وأن أفضل أعمالك لن ترى النور أبدًا.

🛠 كيفية إصلاح هذا

قم ببناء أساس تسويقي قابل للتطوير. جرب ClickUp

نظرًا لاتساع نطاق التسويق متعدد القنوات لشركات البناء، فإن أداة التسويق القوية هي وحدها التي تساعدك على تحقيق نتائج تفوق توقعاتك. إذا كنت بحاجة إلى الذكاء الاصطناعي وإدارة المهام والأتمتة في مكان واحد، فإن ClickUp هو الخيار الأمثل لك.

يوفر ClickUp أيضًا مستندات وسير عمل ولوحات معلومات مدمجة لتحويل استراتيجية التسويق الفعالة في مجال البناء إلى إجراءات عملية، دون إبطاء عمل موقعك. يتم التعامل مع كل شيء بدءًا من الحملات وحتى متابعة العملاء المحتملين دون عوائق وبشفافية تامة.

هل أنت مستعد للتسويق بشكل أكثر ذكاءً وبناءً أكبر؟ اشترك في ClickUp اليوم!