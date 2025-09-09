أفضل 10 بدائل لـ TMetric لتتبع الوقت والإنتاجية بشكل أكثر ذكاءً

تنهي يومًا مثمرًا، وتثني على نفسك لإنجاز كل ما في قائمتك. ولكن بعد ذلك، تتحقق من سجل الوقت وتدرك أن نصف ساعات عملك لم يتم تتبعها.

توقف المؤقت بصمت مرة أخرى لأن تطبيق سطح المكتب توقف عن العمل أثناء تحديث النظام. الآن، هناك ساعات عمل فعلية مفقودة من الساعات القابلة للفوترة.

إذا كنت تستخدم TMetric وتواجه هذه التحديات، فقد حان الوقت لتغيير الأمور.

فيما يلي بعض من أفضل بدائل TMetric التي توفر مزيدًا من الموثوقية. 🧰

قيود TMetric

يوفر TMetric ميزات رائعة لتتبع الوقت، ولكنه لا يخلو من بعض العيوب. إذا كنت مستقلاً تعمل مع عدة عملاء أو قائد فريق تحاول تبسيط سير العمل الداخلي، فإليك بعض العقبات الشائعة التي قد تواجهها. 💁

لا توجد ميزة التتبع دون اتصال بالإنترنت على الأجهزة المحمولة: ستحتاج إلى اتصال بالإنترنت ستحتاج إلى اتصال بالإنترنت لتتبع الوقت المستغرق في المهام والمشاريع أو طلب إجازة؛ هذه الميزات تعمل فقط على تطبيق الويب

تكاملات محدودة: التكامل مع بعض الأدوات، مثل Notion، يعمل فقط مع الإصدار الويب، وليس مع تطبيق سطح المكتب

ميزات إدارة المشاريع الأساسية: تفتقر الأداة إلى ميزات التعاون المتقدمة وخيارات التخصيص للوحات المعلومات، ولا يمكنك تعيين تواريخ الاستحقاق، مما يجعل تحديد أولويات المهام أكثر صعوبة

التقارير تحتاج إلى تنظيف: قد تقضي وقتًا إضافيًا في تحرير التقارير قبل مشاركتها مع العملاء

تعطل متكرر: يتعطل إصدار سطح المكتب بشكل متكرر، خاصة على نظام Windows، مما يجعله غير موثوق به

🔍 هل تعلم؟ قبل ظهور البطاقات المثقوبة والتطبيقات، كانت الحضارات القديمة في مصر وبابل واليونان والصين والمجتمعات الإسلامية في العصور الوسطى تستخدم الساعات الشمسية والساعات المائية وحتى مواقع النجوم لتتبع الوقت من أجل الزراعة والحياة اليومية.

نظرة عامة على بدائل TMetric

فيما يلي جدول يميز أفضل بدائل TMetric:

أداة أفضل الميزات الأفضل لـ الأسعار* ClickUp إدارة مهام متقدمة، وتتبع وقت مدمج، وسير عمل قابل للتخصيص، وتكاملات قوية الأفراد والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة والمؤسسات التي تسعى إلى تتبع الوقت عبر عدة مشاريع وأجهزة باستخدام رؤى الذكاء الاصطناعي الذكية مجاني؛ التخصيص متاح للمؤسسات Toggl Track تتبع الوقت بنقرة واحدة، وتقارير مفصلة، ولوحات معلومات المشاريع الأفراد والمستقلون والفرق الصغيرة التي تحتاج إلى تتبع بسيط ومرن للوقت مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم Harvest تتبع الوقت والفواتير والمصروفات بسهولة الأفراد والشركات الصغيرة والفرق التي تحتاج إلى تتبع الوقت مع إصدار الفواتير مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13.75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Rescue Time تتبع الوقت تلقائيًا، ومنع التشتيت وحجب الوقت، وتقارير الإنتاجية الأفراد والمستقلون الذين يسعون إلى تعزيز التركيز مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Clockify تتبع الوقت غير المحدود وإعداد التقارير وإدارة الفريق الأفراد والشركات الصغيرة والفرق التي تحتاج إلى تتبع الوقت وجدولة المناوبات بشكل غير محدود مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 4.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Time Doctor مراقبة الموظفين، تنبيهات التشتيت، تقارير الإنتاجية التفصيلية، وتكامل كشوف المرتبات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والفرق البعيدة التي تحتاج إلى ميزات تفصيلية لمراقبة الموظفين ودفع الرواتب تبدأ الخطط المدفوعة من 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم Everhour تتبع الوقت في الوقت الفعلي، ووضع الميزانية، وإعداد التقارير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تحتاج إلى تتبع الوقت المدمج لأدوات إدارة المشاريع الخاصة بها مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم Hubstaff مراقبة الموظفين وتتبع GPS وقياس الإنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والفرق البعيدة والميدانية التي تحتاج إلى مراقبة الإنتاجية مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم ساعات عملي مشاريع غير محدودة، وإدارة العملاء، وتتبع النفقات، وإعداد التقارير الأفراد والمستقلون والفرق الصغيرة التي تتعامل مع عدة عملاء مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم TimeCamp تتبع الوقت تلقائيًا وتحليل الإنتاجية وإصدار الفواتير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تحتاج إلى أدوات تتبع وتحليل وحضور تلقائية مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 1.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

أفضل بدائل TMetric للاستخدام

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

على الرغم من أن TMetric رائع في تسجيل الساعات، إلا أنه غالبًا ما يغفل الصورة الأكبر: كيف يرتبط هذا الوقت بالنتائج المتوقعة، ويؤثر على سعة الفريق، ويؤثر على المواعيد النهائية.

دعونا نلقي نظرة على أفضل برامج تتبع الوقت المصممة لمعالجة هذه المشكلات. ⚒️

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع والوقت في تطبيق واحد)

ابدأ في تتبع الوقت في ClickUp تتبع الوقت المستغرق بناءً على المهام أو المشاريع أو أعضاء الفريق باستخدام ميزة تتبع الوقت المدمجة في ClickUp

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يقدم أكثر من مجرد أدوات أساسية لتتبع الوقت. إنه مركز تحكم شامل لإدارة الوقت وسير العمل والمواعيد النهائية والنتائج المطلوبة.

أحد التحديات الشائعة أثناء تتبع الوقت هو التعامل مع أجهزة وبيئات عمل متعددة. إذا كنت جالسًا على مكتبك أو متنقلًا أو تنتقل بين المهام، فمن السهل أن تنسى تسجيل ساعات العمل.

يحل ClickUp Project Time Tracking هذه المشكلة على الفور. يمكنك بدء وإيقاف المؤقتات من سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو حتى من ملحق المتصفح. تفضل إدخال الوقت بعد وقوع الحدث؟ يمكنك تسجيل الوقت يدويًا أو حتى إعادة تأريخ الإدخالات.

تتبع الوقت مباشرة أو بعد إكمال المهام باستخدام ميزة تتبع الوقت الأصلية في ClickUp عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة والويب

📌 على سبيل المثال، يمكن لمصمم مستقل تتبع الوقت الفعلي أثناء العمل على إعادة تصميم الصفحة الرئيسية، بينما قد يفضل فريق التطوير عن بُعد تسجيل ساعات العمل بشكل رجعي. ترتبط جميع إدخالات الوقت مباشرة بالمهام، مما يضمن حساب كل دقيقة وإمكانية تتبعها.

الآن، يعد التتبع نصف المعركة فقط؛ ففهم أين يذهب هذا الوقت لا يقل أهمية. يلجأ مستخدمو TMetric إلى جداول بيانات منفصلة للتقارير للقيام بذلك، مما يضيف المزيد من الصعوبات والتشتت إلى عملك.

ClickUp يقضي على هذه المشكلة بفضل ClickUp Timesheets.

تتيح لك جداول العمل القابلة للتخصيص تجميع وتصفية الإدخالات حسب اليوم أو المهمة أو عضو الفريق. تساعدك على رؤية الصورة الأكبر أو التعمق في التفاصيل.

قد يستخدم مدير المشروع الذي يقود فريقًا موزعًا لوحة معلومات الجدول الزمني لتحديد متى يتجاوز الوقت المخصص للميزانية أو عندما يكون هناك حجز زائد لشخص ما. وبالمثل، يمكن للمستشار الفردي إنشاء تقارير لإرفاقها بالفواتير، مع تفاصيل عن المبالغ القابلة للفوترة مقابل المبالغ غير القابلة للفوترة.

دع ClickUp Timesheets يُنشئ تقارير دقيقة عن الوقت الذي تم قضاؤه بشكل منتج

يمكن لأعضاء الفريق أيضًا إرسال جداول العمل للمراجعة، ويمكن للمسؤولين الموافقة عليها أو طلب تغييرات، وهو أمر مثالي للشركات التي تحتاج إلى تتبع الوقت من أجل الامتثال أو كشوف المرتبات.

باستخدام ميزات إدارة الوقت في ClickUp ، يمكنك تعيين تقديرات زمنية للمهام ومقارنتها بالساعات الفعلية المسجلة. لنفترض أنك تقدر 8 ساعات لكتابة عرض للعميل، ولكنك سجلت 12 ساعة. هذه علامة على أنك بحاجة إلى تعديل عرض الأسعار للأعمال المستقبلية أو تحسين عملية الكتابة. بمرور الوقت، تساعد هذه النوعية من الرؤى الفرق على أن تصبح أكثر كفاءة وتجنب الإرهاق.

في حين أن استخدام هذه الميزات هو أفضل نصيحة لإدارة الوقت، فإن الجدولة ووضوح حجم العمل يمثلان أيضًا عقبات كبيرة. وينطبق هذا بشكل خاص على الفرق التي تنسق عبر مناطق زمنية مختلفة أو تتعامل مع مواعيد نهائية متغيرة.

يعد تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي أفضل طريقة لإدارة المواعيد النهائية لجميع العملاء. فهو يرمز للمهام بالألوان من أجل الوضوح ويتزامن مع Google أو Outlook لمواءمة كل شيء. يتيح لك عرض جميع المهام حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر ويوفر نظرة عامة عالية المستوى على حجم العمل والمواعيد النهائية، مما يساعد على منع تفويت المواعيد النهائية.

اعرض جدولك الزمني بالكامل وقم بإدارته باستخدام تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث يتم تجميع المهام والمشاريع والمواعيد في مكان واحد متكامل

على سبيل المثال، يمكن لمصمم محتوى مستقل يدير ثلاثة مدونات للعملاء تعيين حقول تواريخ مخصصة مثل "موعد تسليم المسودة" و"مراجعة العميل" و"تاريخ النشر" لكل مقال. يعرض التقويم جميع المعالم البارزة للمحتوى القادم، ويسمح لك بسحب المهام وإفلاتها لتعديل دورات النشر، ومزامنة كل شيء مع تقويم Google الخاص بك.

🎥 شاهد هذا الفيديو لتتعرف على كيفية مساعدة ClickUp Calendar في تحديد أولويات أعمالك الأكثر أهمية وجدولتها تلقائيًا:

💡 نصيحة احترافية: حوّل الوقت المتتبع إلى رؤى سياقية باستخدام ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي الأكثر شمولاً في العالم في مجال العمل. جرّب أن تسأل "في ماذا قضيت يومي/أسبوعي؟" للحصول على جدول زمني منظم بواسطة الذكاء الاصطناعي ورؤى تربط جهودك بالنتائج الفعلية. هذا أذكى من تتبع الوقت — إنه تتبع السياق. استخدم ClickUp Brain لتحليل كيف وأين تقضي وقتك

أفضل ميزات ClickUp

اتصل بالأدوات الخارجية: ادمج سير عملك مع أدوات مثل Toggl و Hubstaff و Google Calendar باستخدام ادمج سير عملك مع أدوات مثل Toggl و Hubstaff و Google Calendar باستخدام ClickUp Integrations

تصور كل شيء في مكان واحد: تتبع الوقت وسير العمل وحالة المشروع والساعات القابلة للفوترة في عرض واحد واضح باستخدام بطاقات قابلة للتخصيص داخل تتبع الوقت وسير العمل وحالة المشروع والساعات القابلة للفوترة في عرض واحد واضح باستخدام بطاقات قابلة للتخصيص داخل لوحات معلومات ClickUp

تعاون ووثق بسهولة: اكتب وحرر وشارك واحفظ التقارير وموجزات المشاريع وإجراءات التشغيل القياسية أو ملاحظات العملاء باستخدام اكتب وحرر وشارك واحفظ التقارير وموجزات المشاريع وإجراءات التشغيل القياسية أو ملاحظات العملاء باستخدام ClickUp Docs

أنشئ سير عمل ذكي: وفر الوقت في التحديثات أو الملخصات أو مهام الكتابة وفر الوقت في التحديثات أو الملخصات أو مهام الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الوقت . ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي الأكثر اكتمالاً في العالم، يلخص الاجتماعات تلقائيًا، ويولد أفكارًا للمحتوى، ويصوغ مسودات رسائل البريد الإلكتروني للعملاء نيابة عنك مباشرةً داخل ClickUp

قيود ClickUp

قد تبدو المنصة مربكة بعض الشيء للمستخدمين الجدد بسبب مجموعة ميزاتها الواسعة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

هذه المراجعة من G2 تقول كل شيء:

لقد غيرت ClickUp تمامًا الطريقة التي ندير بها مهامنا الداخلية في الوكالة. فهي تتيح لي تتبع سير عمل الفريق بأكمله في مكان واحد، وتحديد أولويات الأمور العاجلة، والحفاظ على مركزية الاتصال. وقد عززت القدرة على أتمتة العمليات، والتبديل بين طرق العرض المتعددة (مثل القائمة واللوحة والتقويم)، والتكامل مع الأدوات الأخرى إنتاجيتي اليومية بشكل كبير. إنها منصة شاملة تتكيف تمامًا مع سير عملنا وتجعل إدارة الفريق أكثر كفاءة.

لقد غيرت ClickUp تمامًا الطريقة التي ندير بها مهامنا الداخلية في الوكالة. فهي تتيح لي تتبع سير عمل الفريق بأكمله في مكان واحد، وتحديد أولويات الأمور العاجلة، والحفاظ على مركزية الاتصال. وقد عززت القدرة على أتمتة العمليات، والتبديل بين طرق العرض المتعددة (مثل القائمة واللوحة والتقويم)، والتكامل مع الأدوات الأخرى إنتاجيتي اليومية بشكل كبير. إنها منصة شاملة تتكيف تمامًا مع سير عملنا وتجعل إدارة الفريق أكثر كفاءة.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب جداول العمل

2. Toggl Track (الأفضل للمستقلين الذين يحتاجون إلى تتبع بسيط ومرن للوقت)

عبر Toggl Track

يوفر Toggl Track للمستقلين والفرق البعيدة ومديري المشاريع كل الأدوات التي يحتاجونها لتحويل الوقت إلى مال. يمكنك استخدام التطبيق لتعيين الأسعار بالساعة، وتتبع الوقت القابل للفوترة مقابل الوقت غير القابل للفوترة، وإنشاء تقارير مفصلة عن الجداول الزمنية تعكس بالضبط كيف يقضي فريقك كل ساعة.

باستخدام أداة الفوترة المدمجة في Toggl، يمكنك تحويل إدخالات الوقت إلى فواتير واضحة واحترافية — بدون جداول بيانات وبدون نسخ ولصق. وهذا يعني أنك تحصل على أموالك بشكل أسرع، وأن عملاءك يعرفون دائمًا ما يدفعون مقابله. يمكنك أيضًا تحليل الوقت المتتبع لتحسين الربحية وتوقع الإيرادات وتخطيط مشاريعك بشكل أفضل.

أفضل ميزات Toggl Track

قم بتمكين تتبع الخلفية للتقاط أنشطة التطبيقات والمواقع الإلكترونية تلقائيًا، وتحويلها في النهاية إلى إدخالات زمنية

احصل على أمان قوي مع الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وشهادة ISO 27001 وضمان وقت تشغيل بنسبة 99.99٪

استفد من تتبع مضاد للمراقبة، مثل عدم التقاط لقطات شاشة أو مراقبة الكاميرا

قيود Toggl Track

في بعض الأحيان يتوقف عن تتبع الوقت في الخلفية، ويحتاج المستخدمون إلى التأكد من أن الساعة لا تزال تعمل

أسعار Toggl Track

مجاني

المبتدئين: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

بريميوم: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Toggl Track

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1500 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Toggl Track؟

مقتبس مباشرة من مراجعة Capterra:

يعجبني أنه يمكنني تخصيصه بناءً على المشاريع المختلفة التي أعمل عليها. إنه مفيد جدًا للعمل المستقل بموجب عقد.

يعجبني أنه يمكنني تخصيصه بناءً على المشاريع المختلفة التي أعمل عليها. إنه مفيد جدًا للعمل المستقل بموجب عقد.

3. Harvest (الأفضل للشركات الصغيرة التي تحتاج إلى تتبع الوقت مع إصدار الفواتير)

عبر Harvest

باستخدام أدوات إعداد المشاريع والفرق من Harvest، يمكنك إنشاء مشاريع جديدة وتعيين المهام ودعوة المتعاونين في غضون دقائق. بمجرد الانتهاء من الإعداد، يصبح تتبع الوقت أمرًا سهلاً: استخدم المؤقتات في الوقت الفعلي أو الإدخال اليدوي أو حتى تكامل تقويم Google لتسجيل كل ساعة قابلة للفوترة بدقة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر عرضًا زمنيًا لمساعدتك على رؤية كيفية توزيع وقت فريقك على المشاريع بالضبط. تتيح لك تقارير نظرة عامة على الفريق وتقدم المشروع معرفة من يعمل أكثر من اللازم أو من لا يستغل بشكل كافٍ وتحديد متى تنحرف المشاريع عن مسارها. يمكنك أيضًا إعداد تذكيرات تلقائية ورسائل شكر عبر البريد الإلكتروني، بحيث تقضي وقتًا أقل في متابعة المدفوعات.

أفضل ميزات Harvest

تتبع التكاليف الداخلية لمقارنتها بالساعات القابلة للفوترة وعرض الإجماليات اليومية والأسبوعية للأفراد والفرق

حوّل الوقت والمصروفات المتتبعة إلى فواتير احترافية وأرسلها عبر الإنترنت أو ملفات PDF أو نسخ مطبوعة

ادمج مع أكثر من 50 أداة مثل Asana و Trello و QuickBooks و Slack للحصول على نظرة عامة على الربحية وأداء الفريق

قيود Harvest

تفتقر إلى لوحة تحكم تتيح للمسؤول الاطلاع على إحصائيات الفريق

أسعار Harvest

مجاني

المزايا: 13.75 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

بريميوم: 17.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Harvest

G2: 4. 3/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Harvest؟

اقرأ ما قاله هذا المراجع على G2:

يتميز بواجهة سهلة الاستخدام ومنصة مجانية ومرونة في تعديل تتبع الوقت لمهمة ما. يمكن تنفيذه بسهولة مع منصات إدارة المشاريع الأخرى مثل Asana.

يتميز بواجهة سهلة الاستخدام ومنصة مجانية ومرونة في تعديل تتبع الوقت لمهمة ما. يمكن تنفيذه بسهولة مع منصات إدارة المشاريع الأخرى مثل Asana.

🧠 حقيقة ممتعة: تضمن قانون حمورابي (حوالي 1772 قبل الميلاد) قوانين تتعلق بتتبع العمل ودفع الأجور على أساس ساعات العمل. كان ذلك قبل ما يقرب من 4000 عام من ظهور تطبيقات إدارة المشاريع.

4. Rescue Time (الأفضل للأفراد الذين يرغبون في تعزيز التركيز وتتبع العادات الرقمية تلقائيًا)

عبر Rescue Time

أفضل ما يميز استخدام Rescue Time هو أنه يعمل بهدوء في الخلفية، حيث يتتبع تلقائيًا التطبيقات والمواقع الإلكترونية والملفات التي تستخدمها ومدة استخدامها. كما أن ميزة تتبع الوقت التلقائي تصنف جميع أنشطتك حسب النوع ومستوى الإنتاجية. يتم تغذية هذه المعلومات في تقارير مفصلة ونبض الإنتاجية الذي يمنحك درجة يومية بناءً على مدى إنتاجية عاداتك الرقمية.

سيحب المستقلون والفرق التي تتعامل مع العملاء أيضًا جداول العمل المرئية، التي تخطط يومك بالتفصيل حتى تتمكن بسهولة من تسجيل الساعات القابلة للفوترة أو مراجعة مقدار الوقت الذي استغرقه المشروع. في النهاية، ستحصل على تقرير أسبوعي لمساعدتك في التخطيط المسبق.

أفضل ميزات Rescue Time

اضبط مؤقتات للعمل المكثف، وحتى تشغيل الموسيقى الخلفية من خلال Spotify أو YouTube باستخدام Focus Sessions

اكتسب عادات أفضل مع RescueTime Assistant وتذكيراته التلقائية

قم بتعيين أهداف وتنبيهات مخصصة لتتبع تقدمك من خلال تحديثات في الوقت الفعلي وتقرير أسبوعي عبر البريد الإلكتروني وتحليلات مفصلة للأهداف على لوحة معلومات شخصية

قيود Rescue Time

لا يسمح لك بوضع علامات على فترات زمنية لمشاريع محددة

أسعار Rescue Time

Lite: مجاني

الاشتراك المميز: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Rescue Time

G2: 4. 2/5 (90+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Rescue Time؟

إليك وجهة نظر مباشرة:

يعمل RescueTime في الخلفية ويسجل تلقائيًا الوقت الذي أقضيه في العديد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية، مما يمنحني رؤية واضحة لسلوكي اليومي.

يعمل RescueTime في الخلفية ويسجل تلقائيًا الوقت الذي أقضيه في العديد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية، مما يمنحني رؤية واضحة لسلوكي اليومي.

📮 ClickUp Insight: 92٪ من العاملين في مجال المعرفة يستخدمون استراتيجيات إدارة الوقت المخصصة. لكن معظم أدوات إدارة سير العمل لا توفر حتى الآن ميزات مدمجة قوية لإدارة الوقت أو تحديد الأولويات، مما قد يعيق تحديد الأولويات بشكل فعال. يمكن أن تساعدك ميزات الجدولة وتتبع الوقت المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp على تحويل هذه التخمينات إلى قرارات تستند إلى البيانات. يمكنها حتى اقتراح نوافذ تركيز مثالية للمهام. قم ببناء نظام إدارة وقت مخصص يتكيف مع طريقة عملك الفعلية!

5. Clockify (الأفضل للفرق التي تحتاج إلى تتبع وقت غير محدود وجدولة نوبات عمل)

عبر Clockify

Clockify هي منصة لتتبع الوقت والإنتاجية تسجل الساعات وتتبع المشاريع وتجعل الجميع مسؤولين بأقل قدر من الإعداد. هل نسيت تسجيل شيء ما؟ لا مشكلة، فهي تتيح لك تحرير الإدخالات السابقة وتصنيف الوقت حسب العميل أو المشروع أو المهمة.

يمكنك الاستفادة بشكل خاص من أدوات إدارة الجداول الزمنية للمنصة، بما في ذلك التحرير الجماعي وسير عمل الموافقة ولوحات معلومات الحضور والانصراف. بفضل جدولة المناوبات وتخطيط المشاريع المدمجين، يمكنك تخطيط عبء عمل فريقك ومقارنة الوقت المقدر بالوق ت الفعلي المستغرق.

أفضل ميزات Clockify

راقب حضور الفريق وإنتاجيته باستخدام لوحات المعلومات وتقارير الأنشطة التفصيلية

قم بإعداد أكشاك في الموقع للموظفين لتسجيل الدخول والخروج في المواقع الفعلية

قم بتمكين اكتشاف الخمول لتحديد فترات عدم النشاط واتخاذ قرار بشأن تضمين وقت الخمول أو تجاهله

قيود Clockify

تفتقر التطبيقات المحمولة إلى نفس الوظائف المتوفرة في إصدار سطح المكتب

أسعار Clockify

مجاني إلى الأبد

الأساسي : 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

قياسي : 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

Pro : 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مجموعة الإنتاجية: 15.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Clockify

G2: 4. 5/5 (أكثر من 170 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 9000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Clockify؟

شارك أحد المستخدمين على G2 هذا التعليق:

إنه مفيد للغاية، لذا سواء كنت تسجل ساعات العمل أو المشاريع الشخصية أو تريد فقط الحفاظ على إنتاجيتك، فهو سهل الاستخدام.

إنه مفيد للغاية، لذا سواء كنت تسجل ساعات العمل أو المشاريع الشخصية أو تريد فقط الحفاظ على إنتاجيتك، فهو سهل الاستخدام.

🔍 هل تعلم؟ كانت البطاقات المثقوبة تسيطر على المكاتب في الماضي! كان اختراع دانيال م. كوبر عام 1894، Rochester Recorder، أول نظام قائم على البطاقات لمساعدة الشركات على تسجيل ساعات العمل تلقائيًا. كان ذلك أفضل مثال على الأتمتة التناظرية.

6. Time Doctor (الأفضل للفرق البعيدة التي تحتاج إلى مراقبة مفصلة للموظفين وميزات كشوف المرتبات)

عبر Time Doctor

Time Doctor هي منصة شاملة لإدارة الإنتاجية مخصصة للفرق التي تعمل عن بُعد أو بشكل مختلط أو في المكتب والتي تعتمد على الرؤية والمساءلة. يمكنك استخدامها لإعداد جداول مخصصة ومقارنة الساعات المخطط لها بالوقت الفعلي الذي تم العمل فيه، مما يساعدك على تحسين أحمال العمل وتقليل الإرهاق.

بالنسبة للشركات التي تحاسب العملاء بالساعة، يتألق Time Doctor بميزات الرواتب والفواتير الآلية. قم بإنشاء فواتير دقيقة من الساعات المسجلة وادفع لفريقك بسلاسة، دون الحاجة إلى عمل إداري إضافي. تعتمد الفرق أيضًا عليه لتتبع الوقت غير المتصل بالإنترنت، للتأكد من أن العمل المنجز بعيدًا عن الشاشة أو أثناء اتصال الإنترنت الضعيف لا يزال محسوبًا.

أفضل ميزات Time Doctor

التقط لقطات شاشة وقم بمراقبة الموظفين على فترات منتظمة للتحقق من العمل وتقديم دليل على النشاط

قم بقياس مستويات النشاط بناءً على استخدام لوحة المفاتيح والماوس، دون تسجيل ضغطات المفاتيح الفعلية، لتقييم الإنتاجية

تلقي تنبيهات تشتيت الانتباه عند زيارة مواقع غير متعلقة بالعمل للحفاظ على تركيزك

قيود Time Doctor

لا يوفر بيانات استكشافية لفهم أسباب وأنماط ساعات الخمول أو عدم الإنتاجية

أسعار Time Doctor

الأساسي: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

قياسي: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك المميز: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Time Doctor

G2: 4. 4/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Time Doctor؟

يقول أحد المراجعين في G2:

أنا معجب جدًا بـ Time Doctor لميزاته القوية في تتبع الوقت التي تمنحني صورة واضحة عن إنتاجية فريقنا. فهو يساعدني في مراقبة إجمالي ساعات العمل، بالإضافة إلى الوقت المنتج مقابل الوقت غير المنتج، وحتى وقت التوقف عن العمل.

أنا معجب جدًا بـ Time Doctor لميزاته القوية في تتبع الوقت التي تمنحني صورة واضحة عن إنتاجية فريقنا. فهو يساعدني في مراقبة إجمالي ساعات العمل، بالإضافة إلى الوقت المنتج مقابل الوقت غير المنتج، وحتى وقت التوقف عن العمل.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Time Doctor لتحسين إدارة المهام

عبر Everhour

Everhour هي أداة ذكية وبديهية لإدارة وقت المشاريع وتتبعها ووضع ميزانيتها، تتكامل مباشرة مع الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل، مثل Asana و Trello و ClickUp. يمكنك تعيين ميزانيات على أساس الوقت أو الرسوم، إنشاء حدود زمنية متكررة، ومقارنة ساعات العمل الفعلية بالتقديرات.

توفر المنصة أيضًا للمديرين رؤية واضحة لتوافر الفريق، مما يسهل تحقيق التوازن بين أعباء العمل. وهذا يساهم بشكل كبير في جعل التخطيط أكثر فعالية وتجنب إرهاق الموظفين. Everhour يبسط أيضًا عملية الفوترة وإصدار الفواتير . يمكنك إنشاء فواتير احترافية بناءً على الوقت والمصروفات المتعقبة، وحتى المزامنة مع أدوات المحاسبة مثل QuickBooks و Xero للحصول على سير عمل متصل بالكامل.

أفضل ميزات Everhour

استخدم إعدادات الميزانية لمنع الإبلاغ عن الوقت لأي شخص إذا تجاوزت الميزانية

تجاوز السعر الأساسي للمشروع وقم بتعيين سعر محدد لكل مهمة

قم بالتكبير والتصغير والبحث والتصفية والفرز لعرض أعضاء الفريق والمهام المحددة بسرعة

قيود Everhour

لا يمكنك إضافة أكثر من علامة واحدة لمهمة ما دون إنشاء عنصر جديد في التقارير

أسعار Everhour

مجاني

الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Everhour

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 170 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 430 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Everhour؟

مقتطف من تعليق أحد المستخدمين الحقيقيين:

نحن نستخدم Everhour جنبًا إلى جنب مع تطبيق linear. لتتبع ليس فقط الساعات، ولكن أيضًا ميزانيات مشاريعنا كشركة استشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات. تجعل الجداول والرسوم البيانية المختلفة وغيرها من العناصر المرئية التحليلية من السهل جدًا تتبع من يعمل على ماذا.

نحن نستخدم Everhour جنبًا إلى جنب مع تطبيق linear. لتتبع ليس فقط الساعات، ولكن أيضًا ميزانيات مشاريعنا كشركة استشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات. تجعل الجداول والرسوم البيانية المختلفة وغيرها من العناصر المرئية التحليلية من السهل جدًا تتبع من يعمل على ماذا.

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 1888، اخترع ويلارد بوندي أول ساعة حضور ميكانيكية، مما سهّل على الشركات تتبع وقت بدء أو انتهاء نوبات عمل الموظفين.

8. Hubstaff (الأفضل للفرق الميدانية والشركات البعيدة التي تحتاج إلى GPS ومراقبة الإنتاجية)

عبر Hubstaff

مع Hubstaff، يحصل المديرون على رؤية كاملة للإنتاجية من خلال تتبع التطبيقات وعناوين URL، ومستويات النشاط بناءً على حركة لوحة المفاتيح/الماوس، ولقطات شاشة اختيارية يمكن تعتيمها أو حذفها للحفاظ على الخصوصية.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تدير الميزانيات والمواعيد النهائية، يتيح لك Hubstaff تعيين ميزانيات المشاريع، والحصول على تنبيهات عند اقترابك من الحدود، واستخدام تقارير مفصلة لتتبع الوقت والإنتاجية والتكاليف عبر الفرق. توفر المنصة أكثر من 20 تقريرًا قابلًا للتخصيص، حتى تتمكن من التركيز على ما يهمك بالضبط.

تضمن الميزات الإضافية مثل تجاهل وقت الخمول وشارات الإنجاز وضوابط الخصوصية أولاً (عدم تسجيل ضغطات المفاتيح، عدم مراقبة كاميرا الويب) التوازن بين الإشراف والاستقلالية.

أفضل ميزات Hubstaff

راقب مواقع الموظفين وتتبع الوقت باستخدام تطبيق ساعة الوقت GPS لمواقع العمل المتعددة وميزات تحديد المواقع الجغرافية

أتمتة كشوف المرتبات من خلال تكاملات مثل PayPal و Wise و Gusto

قم بتعيين المهام وتحديد مواعيد الاستحقاق واستخدم لوحات Kanban لإدارة المشاريع ، بما في ذلك السباقات السريعة والجداول الزمنية وسير العمل المخصص

قيود Hubstaff

أفاد بعض المستخدمين أن تتبع النشاط قد يبدو مفرطًا في التدخل، خاصة مع التقاط لقطات شاشة متكررة

أسعار Hubstaff

تجربة مجانية

المبتدئين: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Grow: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Hubstaff

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 1400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Hubstaff؟

وقد عبرت إحدى المراجعات عن ذلك بالقول:

يتيح لي هذا البرنامج مراقبة الإنتاجية دون التدخل في عمل الموظفين، وإنشاء تقارير دقيقة للعملاء، والحفاظ على الشفافية الكاملة بشأن العمل المنجز. كما أن التكامل مع أدوات إدارة المشاريع الأخرى يعد ميزة إضافية كبيرة.

يتيح لي هذا البرنامج مراقبة الإنتاجية دون التدخل في عمل الموظفين، وإنشاء تقارير دقيقة للعملاء، والحفاظ على الشفافية الكاملة بشأن العمل المنجز. كما أن التكامل مع أدوات إدارة المشاريع الأخرى يعد ميزة إضافية كبيرة.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لتتبع وقت المشاريع من أجل إدارة الوقت

9. My Hours (الأفضل للمستقلين والمستشارين الذين يديرون عدة عملاء ومشاريع)

عبر My Hours

تم تصميم My Hours كمنصة لتتبع الوقت قائمة على السحابة، وهي تقلل من النفقات العامة المتعلقة بصيانة جداول الدوام وإكمال المهام الإدارية. وهي توفر ميزات غنية مثل تعيين المهام، وميزانية المشاريع، وأسعار الساعة القابلة للتخصيص حسب المشروع أو المهمة أو المستخدم.

يدعم My Hours عددًا غير محدود من المستخدمين من خلال سير عمل الموافقة المدمج والتنبيهات لضمان دقة سجلات الدوام. يمكن للفرق إنشاء تقارير مفصلة لتحليل الإنتاجية وساعات العمل القابلة للفوترة، وجدولة تسليم التقارير تلقائيًا، وحتى إرسال الفواتير مباشرة من المنصة.

أفضل ميزات My Hours

جدولة تسليم التقارير تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني لإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع دائم

قفل سجلات الوقت لفترات محددة وتنزيل سجلات التدقيق للتأكد من الامتثال

قم بإنشاء وإرسال فواتير احترافية مباشرة من الساعات المسجلة باستخدام تكاملات لأدوات الفوترة الشائعة

قيود My Hours

يجب تعيين حقل المهمة كحقل إلزامي على مستوى المشروع

أسعار My Hours

مجاني

المزايا: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات My Hours

G2: 4. 6/5 (أكثر من 260 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (980+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن My Hours؟

هكذا وصف أحد المستخدمين تجربته:

نحن نحب القدرة على إدارة ميزانيات المشاريع مباشرةً مقابل الوقت المستغرق فيها، بحيث يكون الفريق بأكمله على دراية بما إذا كنا متقدمين أو متأخرين.

نحن نحب القدرة على إدارة ميزانيات المشاريع مباشرةً مقابل الوقت المستغرق فيها، بحيث يكون الفريق بأكمله على دراية بما إذا كنا متقدمين أو متأخرين.

🔍 هل تعلم؟ من المتوقع أن يصل حجم سوق برامج تتبع الوقت إلى 11.48 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 16.5٪ خلال فترة التوقعات.

عبر TimeCamp

TimeCamp هو أداة برمجية قوية لتتبع الوقت مصممة لإدارة الوقت تلقائيًا ويدويًا. يعمل عبر الويب وأجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة وملحقات المتصفح، مما يسهل تسجيل الساعات بدقة.

بالإضافة إلى تتبع الوقت، يوفر البرنامج رؤى حول إنتاجية الفريق. يراقب استخدام التطبيقات والمواقع الإلكترونية، ويصنف الأنشطة حسب مستويات الإنتاجية، ويمكنه حتى التقاط لقطات شاشة لتعزيز المساءلة. يمكنك تتبع الحضور وإدارة طلبات الإجازات وإنشاء تقارير مفصلة لمراجعة الأداء وكشوف المرتبات والفواتير.

أفضل ميزات TimeCamp

قم بتخصيص فئات الإنتاجية، واكتشاف وقت الخمول، وتتبع الخصوصية من أجل تتبع مخصص

حلل نشاط شاشتك باستخدام أداة تتبع الوقت بالذكاء الاصطناعي للتخلص من الإدخال اليدوي

افهم أنماط الاستخدام لتقليل الأنشطة غير المنتجة لموظفيك

قيود TimeCamp

لا تعمل أداة تتبع الوقت على سطح المكتب بشكل جيد، لذا سيكون عليك العودة إلى الموقع الإلكتروني باستمرار

أسعار TimeCamp

مجاني

المبتدئين: 1.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

بريميوم: 3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

Ultimate: 5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات TimeCamp

G2: 4. 7/5 (340+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (590+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن TimeCamp؟

إليك ما قاله أحد مستخدمي Capterra عن TimeCamp:

هناك طرق مختلفة لإدخال الوقت الذي تتبعه. يمكنك تسجيل مهامك في الوقت الفعلي أو إدخالها يوميًا أو أسبوعيًا. يتيح ذلك لجميع موظفينا المرونة في تتبع الوقت بالطريقة التي يريدونها.

هناك طرق مختلفة لإدخال الوقت الذي تتبعه. يمكنك تسجيل مهامك في الوقت الفعلي أو إدخالها يوميًا أو أسبوعيًا. يتيح ذلك لجميع موظفينا المرونة في تتبع الوقت بالطريقة التي يريدونها.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ TimeCamp

انتقل إلى ClickUp للحصول على رؤى أفضل حول الوقت وتعاون أكثر ذكاءً بين أعضاء الفريق

مع وجود العديد من أدوات التتبع الرائعة، من الواضح أنك لست مضطرًا إلى الاكتفاء بالأساسيات.

هل تحتاج إلى مساعدة في الوفاء بالمواعيد النهائية والتعاون مع فريقك وتحقيق أهدافك بشكل أسرع ببضع نقرات فقط؟

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يجمع بين تتبع الوقت بدقة وجداول العمل القابلة للتخصيص وإدارة عبء العمل ومزامنة التقويم - كل ذلك في منصة واحدة.

فلماذا تنتظر؟ سجل في ClickUp مجانًا اليوم! ✅