ما هو الوقت الحر في إدارة المشاريع؟ (مع أمثلة)

لقد قمت بتصور مشروعك على مخطط جانت. تم تحديد جميع التبعيات؛ وتم تحديد المسار الحرج.

ثم تتأخر مهمة واحدة، ويبدو مشروعك بأكمله غير متوافق.

وهنا يأتي دور الوقت الحر لإنقاذك. فهو يوضح المدة التي يمكنك فيها تأخير مهمة ما قبل أن تؤثر على المهمة التالية.

في المشاريع التي تتسم بدرجة عالية من التبعية، حيث يمكن أن تؤدي مهمة واحدة معطلة إلى تأخير خمس مهام أخرى، يمثل الوقت الحر طبقة حاسمة من طبقات التحكم في المخاطر الهيكلية. فهو يساعد مديري المشاريع على المضي قدمًا بثقة، ليس فقط من خلال التخطيط للسيناريوهات المثالية، ولكن أيضًا من خلال تصميم جداول زمنية يمكنها تحمل السيناريوهات غير المث

في هذا الدليل، نشارك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الوقت الحر في إدارة المشاريع، مع أمثلة. سنوضح لك أيضًا كيفية القيام بذلك بكفاءة باستخدام ClickUp.

ماذا يعني الفراغ الحر في جدول المشروع؟

المرونة، والمعروفة أيضًا باسم "المرونة المتاحة"، هي مفهوم أساسي في إدارة المشاريع يشير إلى مقدار الوقت الذي يمكن تأخير مهمة ما دون التأثير على أي من المهام التي تليها مباشرة.

إليك بعض الأمور التي يجب تذكرها:

خاص بالمهام: ينطبق وقت الفراغ على المهام الفردية، وليس على المشروع بأكمله

لا يؤثر على المهام اللاحقة: المهمة التي تحتوي على وقت فراغ لن تؤخر المهمة التي تليها

المرونة الصفرية = مهمة حرجة: أي تأخير هنا يؤخر المهمة التالية (وربما الجدول الزمني أي تأخير هنا يؤخر المهمة التالية (وربما الجدول الزمني لتنفيذ المشروع بأكمله)

🔍 هل تعلم؟ ظهر مفهوم التعويم، بما في ذلك التعويم الحر، مع تطور طريقة المسار الحرج (CPM) في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي لتلبية احتياجات الجدولة المعقدة للمشاريع في صناعات البناء والدفاع.

لماذا يعتبر الوقت الحر مهمًا في إدارة المشاريع؟

نادرًا ما تسير المشاريع كما هو مخطط لها بالضبط. يمنحك الوقت الحر طريقة للبقاء في الصدارة.

إليك كيف يساعدك ذلك في الحفاظ على سلامتك العقلية ومنع الكوارث التي قد تعرقل المشروع.

تحسين إدارة المخاطر : يسلط الوقت الحر الضوء على الأماكن التي لن تؤدي فيها التأخيرات إلى تعطيل التبعيات، مما يسهل استيعاب الانتكاسات دون التأثير على المسار الحرج

يساعد في تحسين تخصيص الموارد: عندما تعرف المهام التي بها فراغ، يمكنك إعادة تخصيص أعضاء الفريق أو الموارد مؤقتًا دون المخاطرة بالتأخير. وهذا مفيد بشكل خاص عندما يكون الوقت أو عدد الأشخاص متاحين قليلين

يمنع التأخيرات المتتالية: يمنحك احتياطيًا ضروريًا للغاية. إذا تأخرت مهمة ما قليلاً ولكنها لا تزال ضمن فترة التراخي، فلن تؤخر المهمة التالية أو الجدول الزمني الخاص بك

يتيح توقعات زمنية أفضل: يمكنك إنشاء جداول زمنية أكثر واقعية من خلال تحديد الأوقات التي يمكن فيها إجراء تغييرات أو استيعاب التأخيرات الطفيفة

يقلل من مخاطر المشروع ويزيد من قابلية التنبؤ: معرفة المهام التي لا تحتوي على تراخي يساعدك على تركيز الانتباه حيثما يكون ذلك ضروريًا

تحكم محسّن في المشروع: يوفر رؤية واضحة لمرونة المهام، مما يسمح لمديري المشاريع لديك باتخاذ قرارات أفضل عند مواجهة تغييرات في النطاق أو في ظل : يوفر رؤية واضحة لمرونة المهام، مما يسمح لمديري المشاريع لديك باتخاذ قرارات أفضل عند مواجهة تغييرات في النطاق أو في ظل جداول زمنية ضيقة للمشروع

كيف يؤثر وقت الفراغ على مخاطر المشروع يمتص التأخيرات الصغيرة : لا تؤدي الأخطاء البسيطة إلى سلسلة من التأخيرات

يكشف المهام الهشة : عدم وجود وقت فراغ يسلط الضوء على العقبات الخفية

يعمل كعازل صغير : يدعم التخطيط للطوارئ دون احتياطيات إضافية

يقلل من تضارب الموارد: يمنح مديري المشاريع المرونة لإعادة توزيع العمل دون تأخير الخلفاء

💡 نصيحة احترافية: تساعدك مخططات PERT (تقنية مراجعة تقييم البرامج) على تحديد تبعيات المهام وتقدير الجداول الزمنية باستخدام المدد المتفائلة والمتشائمة والأكثر احتمالًا. بمجرد تصور المسارات وتقديرات الوقت، يصبح من السهل تحديد أين يوجد التراخي، حتى قبل تحديد المواعيد النهائية.

كيفية حساب الوقت المتاح في المشروع

يكون وقت الفراغ مفيدًا بشكل خاص عندما تعمل باستخدام أدوات الجدولة التي تستخدم طريقة المسار الحرج أو أي برنامج يتعامل مع تبعيات المهام.

إليك كيفية حساب وقت الفراغ المتاح، خطوة بخطوة.

الخطوة رقم 1: جمع معلومات المهمة

لنفترض أنك تدير جدول زمني لتطوير منتج. يتضمن ذلك المهام التالية في جدول المشروع:

المهمة أ: إنهاء واجهة مستخدم تطبيق الهاتف المحمول (البدء المخطط في اليوم الأول؛ المدة 9 أيام)

المهمة ب: بدء تطوير الواجهة الأمامية (البدء المخطط في اليوم 12)

المهمة ج: بدء مراجعة أصحاب المصلحة (البدء المخطط في اليوم 14)

إليك كل ما عليك فعله:

ابحث عن تاريخ الانتهاء المبكر (EF) للمهمة الحالية أو الأولى. هذا هو أقرب تاريخ في الجدول الزمني يمكن فيه إكمال المهمة. يمكنك حسابه بإضافة مدة المهمة إلى تاريخ البدء المبكر (ES) (EF = ES + المدة)

حدد أقرب موعد لبدء (ES) جميع المهام التي تليها مباشرة. هذه هي المهام اللاحقة التي تعتمد على إنجاز هذه المهمة

إذن، EF للمهمة A = اليوم 1 + 9 أيام؛ وبالتالي، EF = 10

وأقرب موعد لبدء المهام اللاحقة هو اليوم 12، لذا ES = 12

💡 نصيحة احترافية: عندما يكون للمهمة أكثر من خليفة مباشر واحد، قد يكون من غير الواضح أيهم يجب الرجوع إليه لحساب وقت الفراغ المتاح. استخدم دائمًا تاريخ البدء الأقرب بين جميع المهام الخلفية في حساب وقت الفراغ المتاح. هذا يضمن أنك تأخذ في الاعتبار التبعية الأكثر حساسية للوقت ولا تخلق عنق زجاجة خفيًا في جدولك الزمني.

الخطوة رقم 2: تطبيق صيغة الفراغ الزمني المتاح

فيما يلي الصيغة المستخدمة لحساب وقت الفراغ في إدارة المشاريع العائمة:

الهامش الزمني المتاح = أقرب وقت لبدء المهام التالية – أقرب وقت لإنهاء المهمة الحالية

إذا كانت النتيجة 0، فإن المهمة تعتبر حرجة. أي تأخير هنا يؤثر على ما سيأتي بعده.

وإذا كان الرقم موجبًا، فهذا هو وقت الفراغ المتاح لديك. يمكنك تأجيل المهمة بعدد الأيام هذا دون تأجيل المهمة التالية.

📌 مثال: استكمالاً لمثال تطوير المنتج السابق، إليك كيف سيتم ذلك: من المقرر أن تنتهي المهمة A في اليوم 10، لذا EF = 10

أقرب مهمة من المهمتين التاليتين مجدولة في اليوم 12، لذا ES = 12

بعد تطبيق صيغة الوقت المتاح، تكون النتيجة 2، مما يعني أنه يمكنك تأخير تصميم واجهة المستخدم لمدة تصل إلى يومين مع الحفاظ على جدول مهامك كما هو حتى إذا تغير تاريخ الانتهاء من المهمة أ من اليوم 10 إلى اليوم 12، فإن الجدول الزمني للمهمة ب يظل دون تغيير، لأنك لا تزال ضمن فترة التراخي المجانية التي تبلغ يومين.

لقد أوضحنا هذا المثال باستخدام مخطط جانت الذي يوضح المهام على خط زمني، ويظهر تواريخ البدء والانتهاء والتبعيات والوقت الفراغي. إنها طريقة رائعة لاكتشاف الوقت الفراغي بنظرة واحدة.

هل لاحظت الفجوة الظاهرة بين نهاية المهمة أ وبداية المهمة ب؟ هذا هو وقت الفراغ المتاح لديك.

اسحب وأسقط التبعيات بناءً على حساب وقت الفراغ المتاح لديك

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تستخدم أداة لإدارة المشاريع مثل ClickUp، فإن حساب وقت الفراغ يصبح أسهل بكثير من خلال عرض مخطط جانت في ClickUp. فهي تعرض مشروعك بالكامل على خط زمني أفقي، وتوضح كيفية ارتباط المهام ببعضها البعض وأين توجد مساحة للتنفس. يشير رمز الماس إلى معالم مخطط جانت مثل تاريخ الإطلاق أو نقطة الموافقة أو إكمال المرحلة. أنشئ تبعيات مهام مرئية باستخدام عرض مخطط جانت من ClickUp عندما تتغير المواعيد النهائية، يمكنك ببساطة نقل أشرطة المهام. يقوم برنامج جدولة المشاريع تلقائيًا بتحديث المهام المتصلة، مع الحفاظ على منطق التبعية الخاص بك وعرض التغييرات في إجمالي الوقت المتاح للمهمة على الفور.

الوقت الحر مقابل الوقت الإجمالي: ما الفرق؟

المرونة هي "المسار الحرج" (تلاعب لفظي مقصود!) لفهم أين توجد المرونة في جدولة المشروع. مصطلح آخر ستصادفه هو المرونة الإجمالية أو التعويم الإجمالي.

يشير إجمالي الهامش إلى المرونة الإجمالية للمشروع، بينما يوفر الهامش الحر مساحة المناورة اليومية اللازمة للتنفيذ السلس والإدارة الفعالة للمهام والموارد الفردية.

فيما يلي مقارنة سريعة لشرح الفرق بين التراخي الحر والتراخي الكلي في إدارة المشاريع.

ميزة الهامش الحر إجمالي الفراغ التعريف الوقت الذي يمكن فيه تأخير مهمة ما دون تأخير بدء المهام التالية لها مباشرةً على مستوى المشروع بأكمله، بحيث يأخذ في الاعتبار التأثير على جدول المشروع بأكمله النطاق مخصص للمهام، لذا يركز على التأثير على المهام التالية المباشرة على مستوى المشروع بأكمله، بحيث يأخذ في الاعتبار التأثير على جدول المشروع بأكمله الحساب الفرق بين أقرب وقت لإنهاء مهمة ما وأقرب وقت لبدء المهمة التالية لها الفرق بين الانتهاء المتأخر والانتهاء المبكر (أو البدء المتأخر والبدء المبكر) لمهمة ما التأثير التأخيرات تؤثر فقط على المهام التالية، وليس على المشروع بأكمله قد تؤثر التأخيرات على تاريخ إنجاز المشروع الفائدة يساعد في إدارة تخصيص الموارد وتعديلات الجدولة الطفيفة يحدد المسار الحرج ومرونة المشروع بشكل عام المسار الحرج المهام الموجودة على المسار الحرج ليس لها أي تراخي حر المهام الموجودة على المسار الحرج ليس لها أي تباطؤ إجمالي

💡 نصيحة احترافية: استخدم الفراغ الزمني المتاح لاتخاذ القرارات الصغيرة (التوفيق بين الأشخاص/المعدات يوميًا)، واستخدم الفراغ الزمني الإجمالي للتركيز على مخاطر الجدول الزمني الكلي والمسار الحرج. أعد الحساب بعد أي تغيير في المدة أو المنطق أو التقويمات — يتغير الفراغ الزمني المتاح مع الشبكة.

أفضل الممارسات لإدارة وقت الفراغ المتاح في المشاريع بفعالية

راقب عن كثب المهام التي لا تحتوي على أي تراخي

حتى إذا لم تكن المهمة على المسار الحرج، فإذا لم يكن لها وقت فراغ، فإن أي تأخير سيؤثر على الفور على المهام التالية لها. تعامل مع هذه المهام على أنها مخاطر خفية وتابعها بنفس اليقظة التي تتابع بها أنشطة المسار الحرج.

💡 نصيحة احترافية: يُظهر لك حساب المسار الحرج والوقت الفراغي في عرض Gantt View في ClickUp المهام التي يجب عليك إكمالها في الوقت المحدد. يُظهر الوقت الفراغي بخط متقطع، ويتم تمييز المهام التي لا مجال لتأخيرها بوضوح على أنها وقت فراغي صفر. احسب وقت الفراغ وقم بجدولة المهام بكفاءة في ClickUp

استخدم وقت الفراغ المتاح لتسوية الموارد

عندما تتوفر مرونة زمنية في مهمة ما، يمكنك تأجيلها قليلاً دون الإضرار بالجدول الزمني. تتيح لك هذه المرونة إعادة تخصيص أعضاء الفريق أو المعدات لمهام ذات أولوية أعلى دون التسبب في تأخيرات لاحقة.

💡 نصيحة احترافية: بفضل إعادة الجدولة بالسحب والإفلات وتغيير المهام التابعة، يسهل ClickUp تعديل المهام لتحرير الموارد دون التأثير على المهام اللاحقة. قم بتمكين إعادة جدولة التبعية في ClickUp Tasks أو عرض القائمة أو عرض Gantt، لضبط المهام المرتبطة تلقائيًا عند نقل مهمة ذات وقت فراغ. أعد جدولة التبعيات داخل عرض Gantt في ClickUp

احمِ وقت الفراغ، ولا تضيعه

المرونة الزمنية ليست وقتًا إضافيًا لتخفيف ضغوط المواعيد النهائية. إذا استخدمتها دون داعٍ، فستفقد الحاجز الطبيعي الذي يحمي مشروعك من الاضطرابات الصغيرة. لذا، شجع الفرق على الالتزام بالمواعيد المخططة ما لم تكن هناك حاجة واضحة لاستخدام المرونة الزمنية.

تتيح لك طرق العرض المخصصة تصفية المهام وتمييزها حسب وقت الفراغ أو الحقول المخصصة، حتى يعرف فريقك أين توجد فترات زمنية احتياطية وأين لا توجد. استخدم هذا لحماية مناطق الفراغ الحر بشكل واعٍ

💡 نصيحة احترافية: عرض الجدول الزمني في ClickUp مثالي لمراقبة أحمال العمل بين الأفراد أو الفرق. يمكنك تجميع المهام حسب المكلف بها أو القسم أو الأولوية، وعرض جداولها جنبًا إلى جنب. على سبيل المثال، لنفترض أن محلل ضمان الجودة انتهى من الاختبار يوم الخميس، وأن مهمة النشر التالية تبدأ يوم الاثنين المقبل. توضح هذه النظرة الفجوة التي تبلغ ثلاثة أيام في مسارهم. احصل على عرض لمهام الفريق بمرور الوقت باستخدام عرض الجدول الزمني في ClickUp

أعد الحساب بشكل متكرر

المرونة الزمنية هي أمر ديناميكي؛ فهي تتغير كلما قمت بتعديل مدة المهام أو التبعيات أو التقويمات. بعد كل تحديث للجدول الزمني، راجع الأماكن التي زادت فيها المرونة الزمنية أو انخفضت أو اختفت للحفاظ على صورة المخاطر محدثة.

💡 نصيحة احترافية: تتحديث مخططات جانت من ClickUp في الوقت الفعلي، مما يضمن بقاء تصورك محدثًا. أي تغييرات في مدة المهمة أو تسلسلها تنعكس على الفور على مؤشرات الفراغ.

تواصل التبعيات

تأكد من أن أصحاب المهام يعرفون بالضبط مقدار الوقت المتاح لديهم. قد يؤدي المطور الذي يعتقد أنه يمكنه "أخذ يومين إضافيين" في حين أن الوقت المتاح هو يوم واحد فقط إلى تأخير الاختبار أو النشر دون قصد.

تُعلم الإشعارات أصحاب المصلحة على الفور عند تغيير مهمة تابعة أو عند تقليص وقت الفراغ.

💡 نصيحة احترافية: قم بإعداد قواعد قائمة على المشغلات في ClickUp Automations لإعلام أصحاب المصلحة تلقائيًا بالتغييرات في جداول المشروع. اطلب من ClickUp Automations مراقبة مواعيدك النهائية عن كثب

تقليديًا، كان مراقبة وقت الفراغ المتاح والتصرف بناءً عليه يعني إجراء فحوصات يدوية مستمرة. ولكن مع منصات مثل ClickUp، يمكن لمديري المشاريع الحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول أين يمكن حماية وقت الفراغ المتاح، وأين يمكن إعادة التخصيص، وكيفية التواصل بشأن المخاطر.

مع ClickUp Brain ، تصبح إدارة وقت الفراغ استباقية بدلاً من رد الفعل. بدلاً من فحص مخططات جانت يدويًا، دع Brain يظهر الأنشطة المعرضة للخطر، ويشرح التأثير، وحتى يقترح إعادة تخصيص الموارد.

كما يمكنه صياغة تحديثات سريعة لأصحاب المصلحة عندما يضيق الوقت المتاح، حتى يتصرف فريقك قبل أن تتراكم التأخيرات.

احصل على اقتراحات بشأن الجداول الزمنية للمهام وأنشئ مخططات جانت في ClickUp باستخدام ClickUp Brain

إليك قاموس سريع للمصطلحات:

ما المهام التي أصبحت الآن معرضة للخطر بعد أن قمت بتأجيل المهمة X؟

أرني جميع المهام التي لا تحتوي على أي أيام من الوقت الحر

لخص التغييرات التي تم إجراؤها على الجدول الزمني لإطلاق الحملة التسويقية هذا الأسبوع

قم بصياغة رسالة إلى فريق المحتوى تشرح فيها سبب تسريعنا لتطوير الوحدات النمطية

يساعد قالب الجدول الزمني للمشروع هذا مديري المشاريع على مراقبة الجداول الزمنية والتبعيات والمرونة المتاحة في لمحة سريعة. وهو ينظم المهام حسب مراحل المشروع، مثل البحث والتنفيذ والمراجعة.

يتم تمثيل جزء الجدول الزمني على شكل شريط أفقي مرسوم مقابل تواريخ التقويم، مع خطوط تبعية تربط المهام التي تعتمد على بعضها البعض. بالإضافة إلى ذلك، تشير المهام المظللة باللون الأحمر إلى المهام المتراصة بشكل ضيق أو تلك التي لا تحتوي على أي تراخي.

إليك ما يقوله جاستن كوسميدس، الرئيس التنفيذي لشركة Vela Bikes، عن مخططات جانت من ClickUp:

نظرًا لأننا فريق صغير ولدينا آلاف الطلبات من جميع أنحاء العالم، فإننا بحاجة إلى أن نكون فعالين للغاية، وتتيح لنا مخططات ClickUp Gantt تتبع جميع عمليات الإنتاج واللوجستيات في مكان واحد، مما زاد من كفاءة فريق الإنتاج لدينا بنسبة الثلثين.

نظرًا لأننا فريق صغير ولدينا آلاف الطلبات من جميع أنحاء العالم، فإننا بحاجة إلى أن نكون فعالين للغاية، وتتيح لنا مخططات ClickUp Gantt تتبع جميع عمليات الإنتاج واللوجستيات في مكان واحد، مما زاد من كفاءة فريق الإنتاج لدينا بنسبة الثلثين.

يساعد قالب مشروع مخطط جانت هذا الفرق على تخطيط المهام وتصورها وإدارتها عبر الزمن. يتم ترتيب المهام بشكل تسلسلي بتنسيق مرمز بالألوان، مما يسهل متابعة تقدم المشروع. بالإضافة إلى ذلك، تربط خطوط التبعية المهام ذات الصلة، مما يضمن تحديد سير العمل بشكل جيد.

تشير الأنماط المخططة على المهام إلى وقت الفراغ، مما يمنح الفرق مرونة مدمجة.

للإشراف المستمر، فإن ClickUp Autopilot Agents هي أفضل خيار لك. تراقب هذه الأدوات مساحة عملك بنشاط، وتتصرف عندما تحتاج منطقية مشروعك إلى الحماية.

قم بإعداد مشغلات مخصصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصين بك لكي يتصرفوا بناءً عليها

لنفترض أن مهمة التصميم الخاصة بك متأخرة يومين عن الموعد المحدد وستستهلك كل الوقت المتاح. يمكن لوكيل مسبق الصنع تنبيه مدير الإبداع لديك، واقتراح تغيير موعد اجتماع المراجعة، وحتى إعادة تخصيص مهام المتابعة.

فيما يلي مثال على الإعداد:

الوكيل: راقب المهام الحرجة ذات الهامش المنخفض

المحفز: إذا انخفضت فترة الراحة إلى أقل من يوم واحد

الإجراءات: إخطار مدير المشروع، والتعليق على سلسلة المهام، واقتراح تخصيص الموارد

تقوم ClickUp Brain بتشغيل هذه الوكالات، بحيث تستند قراراتها إلى التبعيات الفعلية للمهام، وقدرة الفريق، وإعداد المشروع.

امنح نفسك بعض الوقت (الحر) مع ClickUp

المرونة أو الوقت المتاح هي طريقة عملية للبقاء على اطلاع على الجداول الزمنية للمشروع والتبعيات وتخصيص الموارد. تساعدك أدوات مثل ClickUp على فهم المساحة المتاحة لمهامك بالضبط لإنقاذ المشروع من الذعر في اللحظة الأخيرة.

ClickUp لإدارة المشاريع هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد — كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. يساعدك على تجنب التأخير والارتباك وتفويت التسليم.

بفضل عروض Gantt و Timeline التي ترسم التبعيات بصريًا وتسلط الضوء على التباطؤ، والأتمتة التي تحدد المشكلات، والمساعدة الغنية بالسياق التي توفرها الذكاء الاصطناعي المدمج في المنصة، تحصل على كل المساعدة التي تحتاجها لتحسين إنتاجية فريقك.

الأسئلة الشائعة

1. كيف يتم استخدام الهامش الحر في طريقة المسار الحرج؟

يتيح الوقت الحر أو التعويم الحر في طريقة المسار الحرج (CPM) لمديري المشاريع تحديد مجالات المرونة في الجدول الزمني للمهام الفردية. وهذا يسمح لهم بإعادة تخصيص الموارد أو تعديل الجداول الزمنية دون التأثير على المهام التابعة أو تاريخ الانتهاء الإجمالي للمشروع.

2. هل يمكن أن يكون للمهمة فراغ حر وفراغ إجمالي في نفس الوقت؟

نعم، يمكن أن يكون للمهمة تباطؤ حر وتباطؤ إجمالي، ولكن القيم قد تختلف. إذا لم تكن المهمة على المسار الحرج، فقد يكون لها تباطؤ حر وإجمالي إيجابي، ولكن المهام على المسار الحرج لها تباطؤ صفري.

3. ماذا يعني أن وقت الفراغ الحر يساوي صفرًا؟

عندما يكون وقت الفراغ المتاح صفرًا، فهذا يعني أن تأخير المهمة سيؤدي أيضًا إلى تأخير بدء المهمة التالية. في CPM، يشير هذا غالبًا إلى أن المهمة إما على المسار الحرج أو أنها تتحكم بشكل مباشر في جدول زمني المهام التالية لها. إذا كان لديك قيمة وقت فراغ سلبية، فهذا يعني أنه ليس لديك أي وقت احتياطي، وأنك متأخر عن الموعد المحدد.

يمكن للعديد من أدوات إدارة المشاريع حساب وعرض وقت الفراغ المتاح تلقائيًا. يساعدك ClickUp على جدولة المهام ومراقبة تواريخ انتهاء وقت الفراغ المتاح والإجمالي، مباشرة من مخططات جانت وعروض الجدول الزمني. يتم تصور وقت الفراغ على شكل شريط متقطع، يشير إلى مقدار المرونة المتاحة للمهام الأخرى قبل أن تؤثر على المهمة التالية أو خطة المشروع الإجمالية.