كيفية استخدام استراتيجيات التسويق للمستشارين للتميز في عام 2025

هل ما زلت تعتمد على ملفات السحب والرسائل المباشرة الباردة لتوليد الأعمال؟ قد ترغب في إعادة النظر في ذلك.

في عالم يقوم فيه العملاء المحتملون بمعظم أبحاثهم قبل الرد على أي اتصال، فإن ذلك يعد رهانًا محفوفًا بالمخاطر. فالعملاء يتابعون طريقة تفكيرك على LinkedIn وفي البودكاست وفي دراسات الحالة.

إنهم يحكمون على مدى دقة عرضك. إنهم يحفظون المحتوى الذي يتناول مشاكلهم بشكل مباشر.

لقد تغيرت قواعد اللعبة، وتطورت أعمال الاستشارات اليوم لتتجاوز مجرد إرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى صناديق البريد الإلكتروني أو الإعلان عبر الإنترنت. أصبح الأمر يتعلق بإظهار رؤية ثاقبة تبنى الثقة على نطاق واسع.

في هذا الدليل، ستتعلم كيفية القيام بذلك بدقة، من خلال استراتيجيات تسويقية مبتكرة وأدوات برمجية للمستشارين لجذب العملاء الجدد المناسبين والاحتفاظ بالعملاء السابقين، دون الحاجة إلى ملاحقتهم.

⭐ نموذج مميز هل ترغب في إنشاء قناة اتصال متسقة مع العملاء المحتملين؟ قالب خطة التسويق لشركة الاستشارات ClickUp هو أداة سهلة الاستخدام ومناسبة للمبتدئين، مصممة لمساعدة الاستشاريين على تحديد جمهورهم المستهدف وتخطيط حملات التسويق وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية بسهولة. بفضل الحالات المخصصة المدمجة والحقول المخصصة وطرق العرض مثل النتائج الرئيسية ولوحة التقدم، يوفر البرنامج خارطة طريق واضحة لتنفيذ استراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) والمحتوى والاستراتيجيات الاجتماعية. احصل على نموذج مجاني عزز ظهورك وتفاعل العملاء مع نموذج خطة التسويق لشركة ClickUp Consulting Firm

لماذا التسويق مهم للمستشارين

الاستشارات هي عمل قائم على العلاقات، ولكن العلاقات لا تنمو في عزلة. إليك الأسباب التي تجعل التسويق أمرًا حيويًا لمساعدتك على التميز وبناء المصداقية والعلاقات مع جذب العملاء المناسبين:

تعزيز الظهور في سوق مزدحمة: يساعد التسويق الاستراتيجي المستشارين على الظهور باستمرار في الأماكن التي يتواجد فيها جمهورهم، سواء كانت محركات البحث أو LinkedIn أو فعاليات الصناعة، مما يسهل العثور عليهم ويزيد الثقة بهم

تأسيس الموثوقية والثقة: مشاركة الأفكار من خلال المدونات والنشرات الإخبارية والمحاضرات يضع المستشارين في مكانة قادة الفكر، وليس مجرد مقدمي خدمات

اجذب عملاء أكثر ملاءمة: تضمن الرسائل الواضحة والتواصل الموجه تفاعل المستشارين مع العملاء الذين يتوافقون مع خبراتهم وقيمهم، مما يؤدي إلى علاقات أكثر إنتاجية وربحية

تقصير دورة المبيعات: عندما يعرف العملاء المحتملون بالفعل قيمتك من خلال المحتوى أو التوصيات، يصبح عملية اتخاذ القرار أسرع وأكثر سلاسة

يدعم النمو على المدى الطويل: يؤدي التسويق المتسق إلى خلق فرص متعددة، بحيث لا يضطر المستشارون إلى البحث عن عملاء خلال فترات الركود

👀 هل تعلم؟ بدأت الشركات الأربع الكبرى — Deloitte و PwC و EY و KPMG — كشركات محاسبة صغيرة في القرن التاسع عشر. وبمرور الوقت، تطورت لتصبح شركات استشارية عالمية قوية، وتشكل الآن كل شيء بدءًا من استراتيجية الشركات إلى الأطر التنظيمية.

أفضل استراتيجيات التسويق للمستشارين

مفتاح النجاح في مجال الاستشارات ليس في القيام بالمزيد من التسويق، بل في القيام بتسويق أكثر تركيزًا ومدعومًا بالأدلة ومحددًا للفئة . فيما يلي بعض الاستراتيجيات المجربة والمختبرة لإحداث هذا التغيير في السوق المستهدفة:

1. توقف عن بيع الخدمات وابدأ في تحويل النتائج إلى منتجات

لا يرغب العملاء المحتملون في فك شفرة عمليتك. إنهم يبحثون ببساطة عن الوضوح. إن تقديم خدمتك كعرض محدد مع نطاق واضح وجدول زمني ونتائج موعودة يجعل من السهل عليهم الموافقة. كما أنه يبني الثقة مع العملاء الحاليين، ويضع حدودًا، ويسرع دورة المبيعات.

📌 مثال: بدلاً من القول "أقدم استشارات تشغيلية للشركات الناشئة"، حوّل عرضك إلى "إعادة ضبط سير العمل لمدة 30 يومًا".

قسّمها إلى مراحل من الاستراتيجيات المستهدفة:

الأسبوع 1: تدقيق سير عمل الفريق

الأسبوع 2: إعادة تصميم مسارات المشاريع

الأسبوع 3: أتمتة المهام المتكررة

الأسبوع 4: تدريب الفريق وتثبيت لوحات معلومات الأداء

عد بنتائج ملموسة: "قلل التأخير الداخلي بنسبة 40%، وإلا ستسترد أموالك." أدرج هذا في صفحة واحدة مع النتائج المتوقعة والأسئلة الشائعة ومستويات الأسعار.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Docs لتقسيم كل عرض منتج إلى مراحل واضحة وخطوات تسليم ومقاييس. قم بتضمين الأسئلة الشائعة ومستويات الأسعار وقوائم مراجعة لبدء عمل العملاء. تعامل معها كمنتج صغير مدعوم بمحرك تسليم قابل للتكرار.

استفد من تنسيق النص المنسق لتلخيص خدماتك وتقديمها بفعالية عبر ClickUp Docs

2. أنشئ فئة داخل فئة

قد يكون وصف نفسك بـ "مستشار مبيعات" أو "استراتيجي تسويق ميداني " غامضًا للغاية في بيئة اليوم. يريد المشترون متخصصين يفهمون مجالهم المتخصص ومرحلة نموهم وظروف عملهم الفريدة. يجب أن تضع نفسك في فئة فرعية ضيقة ومحددة جيدًا حيث تصبح خبرتك ذات صلة مباشرة، مما يميزك عن المستشارين الآخرين.

التخصص يمنح الناس سببًا لتذكرك. فهو يحولك إلى فئة فريدة بدلاً من مجرد خيار آخر.

📌 مثال: إذا كنت تساعد فرق SaaS في مراحلها الأولى على حل مشاكل طرح المنتجات في السوق، فقم بتسويق نفسك على أنك "مدرب قابلية التوسع في طرح المنتجات في السوق لمؤسسي SaaS بين السلسلة A والسلسلة B." هذا يشير إلى أنك تفهم نقاط ضعفهم بالضبط، مثل توقف المبيعات بقيادة المؤسسين، وعدم وضوح عمليات التسليم، وإعدادات CRM الفوضوية.

💡 نصيحة احترافية: للتنفيذ السريع، أعد صياغة عنوانك على LinkedIn وشعار صفحتك الرئيسية وأول خمس دقائق من مكالمة التعريف لتعكس هذا التموضع المحدد. أوضح التحول الدقيق الذي تساعد في تحقيقه ولمن.

إليك مثال من جوناثان خافيير، الذي يركز على مساعدة الأشخاص من خلفيات غير تقليدية في الحصول على وظائف في مجال التكنولوجيا

ويميز نفسه بقوله:

مهمتي ومهمة Wonsulting هي "تحويل الخاسرين إلى فائزين". لقد ألقيت محاضرات في 9 دول وأكثر من 250 جامعة/منظمة، حيث قدمت رؤى مستمدة من اكتشافاتي الخاصة لمساعدة الناس على الوصول إلى وظائف أحلامهم.

مهمتي ومهمة Wonsulting هي "تحويل الخاسرين إلى فائزين". لقد ألقيت محاضرات في 9 دول وأكثر من 250 جامعة/منظمة، حيث قدمت رؤى مستمدة من اكتشافاتي الخاصة لمساعدة الناس على الحصول على وظائف أحلامهم.

3. أنشئ محرك محتوى قائم على الأفكار

الريادة الفكرية العامة لا تحقق نتائج. ويجد المستشارون صعوبة في فهم ذلك. ولكن ما الذي يحقق نتائج ويضفي قيمة فورية؟ إنها وجهة نظر متميزة ومدعومة جيدًا تشكل طريقة نظر الناس إلى مشكلة مشتركة. يستخدم المستشارون الأكثر فعالية محتواهم للتثقيف والتمايز. ويقومون بذلك بشكل متسق عبر مختلف المنصات.

مشاركة النصائح أمر سهل. اتخاذ موقف؟ هذا ما يتذكره الناس. اختر فكرة قوية، وقم ببناء سلسلة من المحتويات حولها، ودع هذا النظام البيئي يظهر تفكيرك الاستراتيجي في العمل.

📌 مثال: إذا كانت قناعتك هي: "معظم مبادرات DEI تفشل لأن أقسام الموارد البشرية تقودها بشكل منفصل" فإن هذه الفكرة تصبح نجمك القطبي.

يمكنك إنشاء:

منشور أسبوعي على LinkedIn يحلل حالات الفشل الفعلية في مجال التنوع والإنصاف والشمولية

مورد مغلق بعنوان "هل استراتيجية DEI الخاصة بك معطلة هيكليًا؟"

عرض تقديمي لمديري العمليات حول كيفية دمج الشمولية في القيادة متعددة الوظائف

🌼 مثال واقعي: Future Cain، أخصائية صحة وعافية مقرها في الولايات المتحدة، تشتهر بمنظورها الفريد للصحة العقلية الذي تضفيه على تدريبات القيادة من خلال مفهومها الخاص، الذكاء العاطفي الاجتماعي. تعرض حساباتها على Instagram و LinkedIn محتوى قويًا ومباشرًا يمكن للجميع التعاطف معه!

4. قم ببناء مسار تحويل حول رؤية رئيسية واحدة

لا يتم بيع الاستشارات في خطوة واحدة. فهي تتطلب تثقيف المشتري، وإظهار نقاط ضعفه، وقيادته إلى اتخاذ قرار، كل ذلك مع بناء الثقة. واحدة من أكثر الطرق فعالية للقيام بذلك هي تحويل رؤية العميل الأساسية إلى مسار ثلاثي الأجزاء.

ابدأ باستخدام أداة جذب عملاء متميزة وذات قيمة عالية. ثم قم بتنمية تلك القاعدة الجماهيرية من خلال سلسلة من الرسائل الإلكترونية القصيرة والمتسلسلة التي تشرح لهم الآثار المتتالية للمشكلة. وأخيرًا، قدم خدمة مركزة تحل تلك المشكلة بالضبط.

📌 مثال: لنفترض أنك لاحظت أن العديد من فرق القيادة عالقة لأن لا أحد يعرف بالضبط من يتخذ القرارات. وهذا يؤدي إلى خلافات وتأخيرات وعقبات سلبية، لكن لا أحد يذكرها.

يمكنك تحويل ذلك إلى مسار ثلاثي الأجزاء:

عامل جذب العملاء → "التكلفة الخفية لديون القرار" قائمة مرجعية أو اختبار قصير يكشف كيف يؤدي عدم وضوح عملية اتخاذ القرار إلى تكرار الاجتماعات وتأخير الموافقة وتعطيل التنفيذ. الهدف هو حملهم على القول: "واو، نحن نواجه هذا الأمر ولم نكن ندرك حتى أن له اسمًا."

سلسلة رسائل بريد إلكتروني → سلسلة من ثلاث أجزاء تربط بين نتائج الاختبار والأضرار اللاحقة. البريد الإلكتروني 1: كيف يؤدي التضارب في اتخاذ القرار إلى تعطيل التوظيف وإبطاء سرعة عمل الفريق البريد الإلكتروني 2: الهدر الخفي في الميزانية الناجم عن عدم وضوح المساءلة البريد الإلكتروني 3: كيف تقوم الفرق عالية الأداء بتوثيق القرارات وتفويضها في وقت مبكر

عرض مدفوع → "Strategic Clarity Sprint"مشاركة من جلستين حيث تحدد مسؤولية اتخاذ القرار على مستوى القيادة، وتوائم قواعد التصعيد، وتضع إطارًا مرجعيًا من صفحة واحدة. مكافأة: تمنحهم نموذجًا يمكنهم تطبيقه على جميع الفرق.

بحلول الوقت الذي ينتهون فيه من هذا المسار، لا يكونون قد فهموا المشكلة فحسب، بل يشعرون أيضًا بالأعباء التي تسببها ويكونون مستعدين للتخلص منها.

🧠 حقيقة ممتعة: استخدم مستشارو التسويق في الماضي كتب طبخ من الباب إلى الباب. قبل ظهور البريد الإلكتروني بوقت طويل، وزعت شركة Jell-O كتب طبخ في أوائل القرن العشرين لمساعدة الطهاة المنزليين، وهي شكل مبكر من أشكال التسويق بالمحتوى الذي طورته شركات الاستشارات لاحقًا عبر الريادة الفكرية

5. استضف ندوات عبر الإنترنت تكتيكية باستخدام قناة مبيعات مدمجة

غالبًا ما يتم الاستفادة من الندوات عبر الإنترنت بشكل غير كافٍ أو يتم إنتاجها بشكل مفرط، خاصة في عالم الاستشارات. الندوات عبر الإنترنت الأكثر فعالية هي تلك التي تكون قصيرة وتكتيكية وتهدف إلى حل مشكلة واحدة لجمهور محدد بدقة. تخطى الكلام الفارغ عالي المستوى ووجه المشاركين إلى حل محدد يمكنهم استخدامه على الفور.

امنحهم قوالب حملات تسويقية حقيقية أو لوحات معلومات أو سير عمل. اجعلهم يشعرون وكأنهم يحصلون على معاينة لما سيكون عليه العمل معك.

📌 مثال:

استضف جلسة بعنوان "إصلاح الاختناقات الداخلية في اتفاقية مستوى الخدمة باستخدام ClickUp" تستهدف رؤساء عمليات التسويق المؤسسي. استعرض سير عمل معطل بالفعل ووضح كيف قمت بتحسينه مباشرة. اجعل مدة الجلسة 25 دقيقة، ثم تابعها بجلسة أسئلة وأجوبة، ثم اعرض تدقيقًا مجانيًا للأنظمة على الحضور المؤهلين.

بعد انتهاء الحدث، قسّم التسجيل إلى مقاطع على LinkedIn وحوّل الأسئلة الشائعة إلى محتوى بريد إلكتروني. ندوة واحدة عبر الإنترنت = محتوى لمدة شهر + عملاء محتملون.

مبادرة العشاء السري من ClickUp هي مثال رائع على الأحداث المُعدة بعناية فائقة!

أنا ممتن لدعوتي لحضور حفل العشاء السري الذي أقامته ClickUp في سيدني مع زميلتي كلير فو. كانت أمسية لا تُنسى من التواصل وتذوق الأطباق الشهية في مطعم Quay Restaurant، المطل على دار الأوبرا في سيدني وجسر هاربور بريدج. بدأنا العشاء بنخب جماعي على الإنتاجية. أعجبتني بشكل خاص مقابلات "Exec Suite Hot Seat"، حيث شارك خبراء الصناعة رؤاهم، وعرضت ClickUp Solutions Architect أحدث الابتكارات في مجال حلول الإنتاجية.

أنا ممتن لدعوتي لحضور حفل العشاء السري الذي أقامته ClickUp في سيدني مع زميلتي كلير فو. كانت أمسية لا تُنسى من التواصل وتذوق الأطباق الشهية في مطعم Quay Restaurant، المطل على دار الأوبرا في سيدني وجسر هاربور بريدج المذهلين.

بدأنا العشاء بنخب جماعي على الإنتاجية. أعجبتني بشكل خاص مقابلات "Exec Suite Hot Seat"، حيث شارك خبراء الصناعة رؤاهم، وعرضت ClickUp Solutions Architect أحدث الابتكارات في مجال حلول الإنتاجية.

لا توجد طريقة أسرع لبناء الظهور من التوافق مع المنصات أو أدوات SaaS أو الأنظمة البيئية المتخصصة التي يثق بها عميلك المثالي بالفعل. بدلاً من القيام بالتواصل البارد، يمكنك دمج نفسك في سير العمل أو تدفق المحتوى الحالي لديهم.

لا يجب أن تكون هذه الشراكات رسمية دائمًا. يمكن أن تشمل ورش عمل للضيوف أو تبادل الموارد أو خدمات استشارية إضافية تعزز القيمة الأساسية للعلامة التجارية للشريك.

📌 مثال: إذا كنت مستشارًا في العمليات الرقمية، فشارك مع شركة SaaS للأمن السيبراني وقدم تدقيقات ما بعد الاختراق لعملائها. سيحصلون على زيادة في الاحتفاظ بالعملاء واعتماد المنتجات، وستحصل أنت على عملاء محتملين مؤهلين وعرض مشترك للعلامة التجارية. حتى المشاركة كضيف في مدونة أو ندوة عبر الإنترنت يمكن أن ترسخ مكانتك في مسار الشريك.

7. أطلق سلسلة "تصاريح دخول إلى الكواليس" العامة

لا يبحث العملاء اليوم عن مجرد إثبات خبرتك. إنهم يريدون فهم كيف تفكر. يمنح تنسيق المحتوى "الوصول إلى الكواليس" جمهورك نافذة ثابتة على منهجيتك، مما يجعل عملية اتخاذ القرار والأدوات التي تستخدمها تبدو أكثر مألوفة لهم قبل أن يصبحوا عملاء.

يمكن أن يكون هذا التنسيق عبارة عن فيديو أسبوعي متكرر أو نشرة إخبارية أو منشور يوضح كيفية حل المشكلات في الوقت الفعلي. لا تتضمن نظريات مجردة، بل تحليلات محددة للقرارات وتدقيقات للنظم ومراجعات للمشاريع.

📌 مثال: ابدأ نشرة إخبارية أسبوعية أو سلسلة فيديو بعنوان "إصلاح أنظمة يوم الاثنين". قم بتحليل سلسلة التفويض الفوضوية، أو إعداد الحملة الفاشلة، أو عملية الفريق غير المتناسقة. اشرح كيف ستصلحها ولماذا.

انشر مقاطع على LinkedIn وادعُ المشتركين لطلب تحليلهم الخاص. هذا يضعك في مكانة المعلم والخبير قبل أن يتصلوا بك.

👀 هل تعلم؟ تم تطوير أدوات الأعمال الشهيرة مثل تحليل SWOT أو طرحها على نطاق واسع من قبل شركات استشارات إدارية رائدة.

8. استبدل الأوصاف بأدلة مرئية

أصبح العملاء متشككين في الادعاءات. لم يعد يكفي إخبارهم أنك حسنت الكفاءة أو نسقت الفريق. أظهر لهم بالضبط ما الذي تغير. استخدم أدلة مرئية — لقطات شاشة قبل وبعد، أو لوحات معلومات، أو مؤشرات أداء رئيسية حقيقية — لجعل التحول ملموسًا.

📌 مثال:بدلاً من كتابة "لقد حسّنا رؤية المهام للفريق"، اعرض لوحتي معلومات:

أحد سير العمل القديم للعميل مع مواعيد نهائية لم يتم الالتزام بها واستراتيجية اتصال تسويقي غير منظمة

أحد الإعدادات المعاد هيكلتها مع تخصيص المهام تلقائيًا ولوحات السباق

9. حوّل الشهادات إلى قصص تحول

بدلاً من طلب المديح، اطلب سرد القصص. عندما يتحدث العميل عن وضعه السابق، وإحباطاته، وما حاوله وفشل فيه، والنقطة الفاصلة المحددة التي غيرت فيها عملك النتيجة، فإن ذلك يخلق علاقة تواصل. يرى العملاء المحتملون أنفسهم في تلك القصص ويقررون الانضمام عقليًا.

📌 مثال:"بعد محاولتين فاشلتين لتوسيع نطاق العمليات بعد سلسلة A، كان فريق SaaS لدينا مرهقًا. في غضون ستة أسابيع، قام [اسمك] بتنفيذ مصفوفة لاتخاذ القرارات، وإعادة تصميم سير عمل فريقنا، ومساعدتنا على تحقيق 3 أضعاف خطة العمل الموضوعة. أشعر أخيرًا أننا نعمل كفريق واحد."

استخدم هذا النموذج في دراسات الحالة أو الأدلة الاجتماعية أو رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات. قم ببنائه على النحو التالي: قبل → جربت وفشلت → التدخل → النتيجة → نصيحة للآخرين.

📮 ClickUp Insight: 24% من العاملين يقولون إن المهام المتكررة تمنعهم من القيام بأعمال أكثر أهمية، ويشعر 24% آخرون أن مهاراتهم لا تُستغل بالشكل الأمثل. وهذا يعني أن ما يقرب من نصف القوى العاملة يشعرون بأنهم يعانون من عائق إبداعي وتقليل من شأنهم. 💔 يساعد ClickUp في إعادة التركيز على الأعمال عالية التأثير من خلال وكلاء ذكاء اصطناعي سهل الإعداد، وأتمتة المهام المتكررة بناءً على المحفزات. على سبيل المثال، عندما يتم وضع علامة "مكتمل" على مهمة ما، يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي في ClickUp تلقائيًا تعيين الخطوة التالية أو إرسال تذكيرات أو تحديث حالة المشروع، مما يحررك من المتابعة اليدوية. 💫 نتائج حقيقية: قللت STANLEY Security الوقت المستغرق في إعداد التقارير بنسبة 50٪ أو أكثر باستخدام أدوات إعداد التقارير القابلة للتخصيص من ClickUp، مما أدى إلى تقليل تركيز فرق العمل على التنسيق وزيادة تركيزهم على التنبؤ.

بدلاً من محاولة إقناع العملاء المحتملين بأنهم بحاجة إلى مساعدتك، دعهم يقنعون أنفسهم. تعمل أدوات التشخيص مثل قوائم التحقق من الجاهزية، ودلائل التسويق، والتقييمات الذاتية، أو حاسبات عائد الاستثمار على تحويل المحادثة من الإقناع إلى الاكتشاف.

تضعك هذه الأدوات في مكانة الخبير بينما تساعد العملاء على اكتشاف المشكلات التي لم يدركوا أنها ملحة. إذا تم استخدامها بالشكل الصحيح، فإنها تجعل خدماتك الخطوة المنطقية التالية.

📌 مثال: أنشئ أداة مثل "بطاقة تقييم تماشي الفريق" — وهي عبارة عن اختبار مكون من 10 أسئلة يكشف عن مدى عدم تماشي العمليات واستراتيجية تسويق المنتجات وفرق القيادة. بناءً على النتيجة، أوصِ ببرنامج Leadership Sync Sprint وقدم مكالمة استشارية مجانية حول استراتيجية التسويق. فهذا يحوّل الطاقة من البيع إلى الحل.

كيف تساعد ClickUp المستشارين على إدارة التسويق بشكل أفضل

إدارة التسويق كاستشاري يعني التبديل المستمر بين المهام، من التخطيط الشامل إلى التنفيذ اليومي، مع إبقاء كل عميل على اطلاع دائم وكل مهمة قيد التنفيذ.

ClickUp،التطبيق الشامل للعمل، يوفر لك مساحة موحدة لإدارة كل ذلك. وهو لا يقتصر على مجموعة كبيرة من الميزات فحسب، بل إنه مصمم ليتناسب مع طريقة عملك، مع مرونة تمنحك شعورًا بالخصوصية.

دعنا نريك كيف يمكن ل ـ ClickUp for Marketing أن يساعدك في الارتقاء باستراتيجياتك.

نظم عملك حسب الفريق أو العميل أو الحملة باستخدام ClickUp Spaces

نظم الفرق والعملاء باستخدام ClickUp Spaces

بدون نظام واضح، سرعان ما تصبح الحملات فوضوية. ابدأ باستخدام ClickUp Spaces لتنظيم العمل حسب الفرق الوظيفية أو العملاء. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء مساحة تسويق مخصصة لأعمال التسويق فقط.

داخل البرنامج، يمكنك إنشاء مجلدات للوظائف الرئيسية مثل إدارة تسويق المحتوى وتحليل الوسائط المدفوعة وظهور حملات العلامة التجارية. داخل كل مجلد، تقسم القوائم المهام الفعلية (كتابة النصوص وتصميم الإعلانات الإبداعية وإنشاء صفحات الهبوط والمزيد) إلى مهام أصغر، مثل قائمة "حملة LinkedIn للربع الثالث" داخل مجلد وسائل التواصل الاجتماعي.

يمكن أن تحتوي كل قائمة على المهام الفعلية: كتابة النصوص، وتصميم الإعلانات الإبداعية، وإنشاء صفحات الهبوط.

حدد مؤشرات أداء رئيسية قابلة للقياس باستخدام أهداف ClickUp

حدد مؤشرات أداء رئيسية قابلة للقياس باستخدام أهداف ClickUp

يجب أن تكون نتائج التسويق قابلة للقياس، ويساعدك ClickUp Goals على تحقيق ذلك بالضبط. لنفترض أن أحد العملاء يريد زيادة عدد المسجلين في الندوات عبر الإنترنت بنسبة 30٪ هذا الربع. يمكنك تعيين ذلك كهدف قابل للقياس، وربطه مباشرة بمهام مثل إنشاء صفحة الهبوط، والعروض الترويجية عبر البريد الإلكتروني، والموافقات على الإنفاق الإعلاني، وتتبع التقدم المباشر عبر جميع مسارات العمل.

باستخدام ClickUp، يمكنك دفع عجلة النمو لأنك تعرف دائمًا ما الذي يحرك الأمور، وكذلك عميلك.

أنشئ محتوى ورؤى أسرع باستخدام ClickUp Brain

أنشئ المحتوى والرؤى بشكل أسرع باستخدام ClickUp Brain

عندما تكون في عجلة من أمرك (ولنكن صادقين، هذا يحدث غالبًا)، يصبح ClickUp Brain —المساعد الذكي المدمج في المنصة—مخطط المحتوى الخاص بك خلف الكواليس.

هل تحتاج إلى إنشاء مخططات لمقالات المدونة أو تلخيص اجتماعات الاستشارات أو إعادة كتابة نصوص الإعلانات بناءً على إرشادات النبرة؟ يقوم Brain بذلك داخل مهامك ووثائقك، مع الاحتفاظ بكل شيء داخل مساحة ClickUp الخاصة بك. يمكنك حتى الوصول إلى العديد من LLMS داخل Brain لأداء مهامك التسويقية المتنوعة!

يمكنك الوصول إلى العديد من نماذج اللغة الكبيرة (LLM) باستخدام أداة ذكاء

تسلط Yvi Heimann، مستشارة كفاءة الأعمال، الضوء على المزايا الرئيسية لـ ClickUp Brain في مجال التسويق، وتقول:

لقد تمكنا من خفض الوقت المستغرق في بعض سير العمل إلى النصف من خلال القدرة على توليد الأفكار والأطر والعمليات على الفور وفي ClickUp مباشرةً.

لقد تمكنا من خفض الوقت المستغرق في بعض سير العمل إلى النصف من خلال القدرة على توليد الأفكار والأطر والعمليات على الفور وفي ClickUp مباشرةً.

بسّط عمليات التسويق اليدوية باستخدام ClickUp Automations

قلل من سير العمل اليدوي في مجال التسويق من خلال ClickUp Automations

ClickUp Automations هو المكان الذي تحافظ فيه على سلامة عقلك. بدلاً من إضاعة الوقت في الأعمال الإدارية، يمكنك أتمتة مهام مثل إرسال رسالة Slack عندما تصل المهام إلى "تحتاج إلى مراجعة" أو تعيين مهام فرعية لتعليقات العملاء عند تلقي بريدهم الإلكتروني. إنه مثالي لتلك العمليات المتكررة التي تفضل عدم التعامل معها مرارًا وتكرارًا.

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أنشئ خططًا قابلة للتكرار باستخدام نموذج خطة التسويق الاستراتيجي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني نظم عملياتك بشكل أفضل باستخدام نموذج خطة التسويق الاستراتيجي من ClickUp

إن عدم البدء من الصفر في كل مرة تتواصل فيها مع العملاء يمكن أن يعزز مقاييس إنتاجية التسويق لديك. ففي النهاية، الوقت الموفر هو وقت مسترد.

يحتوي نموذج خطة التسويق الاستراتيجي من ClickUp على حالات مخصصة لتتناسب مع سير العمل في العالم الحقيقي مثل "البحث الأولي" و"مسودة الاستراتيجية" و"مراجعة العميل" و"الموافقة النهائية"

بالاقتران مع Board View، تحصل على تدفق سحب وإفلات لإدارة تطوير استراتيجية التسويق عالية المستوى بصريًا. انتقل إلى Doc View للاطلاع على سرد التخطيط، أو Timeline View لإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع على المخرجات على مدار الأسابيع.

نفذ الحملات بكفاءة باستخدام نموذج إدارة الحملات التسويقية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني نفذ الحملات بدقة باستخدام نموذج إدارة حملات التسويق من ClickUp

عندما تكون في وضع تنفيذ الحملة، عليك تجربة نموذج إدارة حملات التسويق من ClickUp.

يتضمن حالات مخصصة مثل "إحاطة" و"قيد الإنتاج" و"ضمان الجودة" و"مجدول" و"مباشر"، حتى تتمكن من تتبع المواد الإبداعية عبر كل نقطة اتصال. هل تحتاج إلى تصفية الأصول حسب العميل أو المنطقة أو الفريق؟ استخدم عرض القائمة أو عرض التقويم لتقسيم بياناتك كما تريد.

يمكنك حتى إعداد عرض Gantt View للمشاريع الكبيرة التي تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين مختلف الوظائف.

تصور الاستراتيجية والأفكار باستخدام لوحات ClickUp البيضاء

تصور استراتيجيات التسويق والمسارات على لوحات ClickUp البيضاء

بالنسبة للأعمال التي تتطلب الكثير من الأفكار، مثل تخطيط تحول العلامة التجارية أو رسم خريطة رحلة العميل، فإن ClickUp Whiteboards هو سلاحك السري. فهو يتيح لك رسم أفكارك بصريًا وربطها بخطط قابلة للتنفيذ.

أفضل ما في الأمر؟ يمكنك تحويل أفكارك إلى مهام وتعيينها مباشرة من اللوحة، مع الحفاظ على تواصل فريقك عن بُعد وفي المكتب.

راقب مؤشرات الأداء الرئيسية وعائد الاستثمار في الحملات باستخدام لوحات معلومات ClickUp

تتبع أداء التسويق وعائد الاستثمار باستخدام لوحات معلومات ClickUp

وعندما تحتاج إلى ربط كل ذلك بطريقة أنيقة وموجهة للعملاء، تساعدك لوحات معلومات ClickUp على إنشاء لوحات تقارير مباشرة. اعرض عدد الحملات قيد الإنتاج، ومدى قربك من الأهداف الشهرية، أو تتبع اتجاهات التحويل — دون الحاجة إلى إعداد تقرير في اللحظة الأخيرة مرة أخرى.

يمنحك هذا الإعداد — الأهداف، العقل، الأتمتة، القوالب مع طرق العرض والحالات المخصصة — تحكمًا كاملاً في عملية التسويق. ستتمكن من إنجاز العمل بشكل أسرع، والتعاون بشكل أفضل، وبناء ثقة طويلة الأمد مع العملاء، كل ذلك مع جعل يومك أكثر سهولة في الإدارة.

الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المستشارون في مجال التسويق

حتى أكثر المستشارين خبرة يمكن أن يقعوا في فخاخ التسويق التي تكلفهم الوقت والثقة والجاذبية. فيما يلي قائمة واضحة بالأخطاء التسويقية النموذجية التي يرتكبها المستشارون وحلول محددة لكل منها.

أين تقع الثغرة؟ لماذا يمثل ذلك مشكلة؟ الحل محاولة جذب انتباه الجميع تفشل الرسائل العامة في جذب العملاء المثاليين وتضعف المكانة حدد مجالًا متخصصًا واضحًا وخصص رسائلك لقطاع أو مشكلة أو جمهور معين الاعتماد على التوصيات فقط قد تنضب التوصيات ولا يمكن توسيع نطاقها استثمر في تسويق المحتوى أو تحسين محركات البحث أو التوعية عبر LinkedIn أو الندوات عبر الإنترنت لبناء قناة اتصال ثابتة تجاهل العلامة التجارية الشخصية إن التواجد عبر الإنترنت القديم أو غير المتسق يقلل من المصداقية حافظ على تحديث موقعك الإلكتروني الاحترافي وحضورك على وسائل التواصل الاجتماعي ودراسات الحالة الخاصة بك وتوافقها مع خدماتك تعقيد عرض القيمة المصطلحات المتخصصة والتعقيدات تربك العملاء المحتملين وتؤخر اتخاذ القرارات استخدم لغة بسيطة وموجهة نحو الفوائد تسلط الضوء على النتائج، وليس فقط على الخدمات إهمال تتبع الأداء بدون بيانات، لا يمكنك تحسين جهودك التسويقية أو تبريرها حدد مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق واستخدم أدوات مثل ClickUp Dashboards أو Google Analytics لتتبع ما يحقق النجاح التسويق غير المتسق الجهود المتقطعة تؤدي إلى ضياع الفرص وتضعف العلامة التجارية أنشئ تقويمًا للتسويق واستخدم القوالب أو الأتمتة للحفاظ على الاتساق التركيز فقط على الخدمة، وليس على مشكلة العميل يؤدي إلى رسائل تركز على الذات ولا تلقى صدى صمم عروضك حول حل مشاكل العملاء والنتائج المرجوة

قم ببناء نظام تسويقي، وليس مجرد حضور مع ClickUp

فكر في أفضل المستشارين الذين تعرفهم. ربما يكونون الاستراتيجيين الذين تصدر عنهم نشرة أسبوعية تلقى دائمًا صدىً كبيرًا، أو خبراء العمليات الذين طوروا أداة تدقيق مجانية رائعة تظهر باستمرار في موجز الأخبار الخاص بك. لم يتركوا ظهورهم للصدفة؛ بل بنوا أنظمة حوله لتوليد عملاء محتملين.

لم يصبحوا مستشارين لمجرد أنهم يجيدون عملهم. بل اشتهروا لأنهم تعاملوا مع التسويق بنفس العناية التي يولونها لعملهم مع العملاء. هذه هي الميزة الحقيقية.

ClickUp يساعدك على تحقيق ذلك. حدد مسار عملك في Whiteboards. صمم دليل إرشاداتك وتسلسلات التسويق عبر البريد الإلكتروني في Docs. استخدم ClickUp Brain لتحويل الأفكار الأولية إلى محتوى يعبر عنك في أفضل حالاتك. بفضل المساحات المخصصة للتسويق والمبيعات والتسليم، يظل عملك متصلاً، وأنت أيضاً.

هل أنت مستعد لبناء محرك تسويقي يعمل بنفس كفاءة عملك مع العملاء؟ اشترك في ClickUp وابدأ في تحويل الاستراتيجية إلى واقع اليوم.