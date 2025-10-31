SaaS OKRs: أمثلة وأطر عمل للنمو القائم على المنتجات

في نهاية الربع الثاني، فشل فريق المبيعات في تحقيق هدفه بنسبة 6٪. لم يكن الأمر كارثياً، ولكنه كان مؤلماً بما يكفي. وعندما نعود بالزمن إلى الوراء، نجد أن الأمر لم يكن يتعلق بالجهد. كان الموظفون يعملون بجد... ولكن ليس في الأمور الأكثر أهمية.

OKRs—الأهداف والنتائج الرئيسية—موجودة لإصلاح ذلك. فهي تنسق العمل مع الاستراتيجية، وتربط الأهداف عبر الفرق، وتضفي طابعًا عاجلاً على التقدم. ولكن عندما تكون غامضة أو منفصلة أو يتم تتبعها في خمسة أدوات مختلفة؟ تصبح مجرد مهمة أخرى يجب إنجازها.

في هذه المدونة، سوف نستكشف كل ما تحتاج إلى معرفته عن OKRs وكيف يساعدك ClickUp على تتبعها. 🎯

ما هي OKRs ولماذا هي مهمة في SaaS

إطار عمل بسيط لتحديد الأهداف مصمم للفرق عالية السرعة. تساعدك OKRs (الأهداف والنتائج الرئيسية) على تحديد ما تريد تحقيقه وكيف ستعرف أنك في طريقك لتحقيقه. في مؤسسات SaaS سريعة الحركة، تساعدك على الحفاظ على تركيزك الشديد حتى عندما تتغير الأولويات أسبوعيًا. ✅ الهدف: نتيجة واضحة وملهمة✅ النتائج الرئيسية: دليل قابل للقياس على أنك تحرز تقدمًا

تتغير الأمور بسرعة في شركات SaaS: الأسواق المتغيرة، والفرق المتنامية. بدون خطة عمل واضحة، من السهل أن تصبح مشغولاً ولكن ليس بالضرورة فعالاً.

إليك كيف تساعد OKRs:

توضيح التركيز: حافظ على تركيز الفرق على ما يهم حقًا بدلاً من تشتيت الجهود.

تنسيق الأقسام: اجعل أقسام المنتجات والمبيعات والتسويق ونجاح العملاء تعمل نحو أهداف مشتركة

شجع الابتكار: حث الفرق على اتخاذ مخاطر ذكية واختبار الأفكار والتحسين المستمر

تبسيط المساءلة: قم بتعيين مالكين واضحين لكل هدف بحيث تكون المسؤوليات شفافة

تتبع التقدم: راقب ما ينجح وما لا ينجح، واتخذ الإجراءات اللازمة بسرعة عند الحاجة.

إعطاء الأولوية لقيمة العملاء: ربط الأهداف برضا المستخدمين والاحتفاظ بهم لتحقيق نتائج ملموسة

دفع النمو: حافظ على تركيز الفرق على التوسع، سواء من خلال عملاء جدد أو إيرادات أو أسواق جديدة.

تعزيز الملكية: دع الفرق تحدد OKRs الخاصة بها لزيادة الالتزام والمسؤولية

توازن بين الاستراتيجية والمقاييس: اربط الأهداف العامة بالمقاييس الرئيسية مثل MRR و CAC و churn

📕 مسرد المصطلحات: يشير مصطلح "الإيرادات الشهرية المتكررة" (MRR) إلى الدخل المتوقع الذي تحققه شركتك كل شهر من الاشتراكات أو الفواتير المتكررة، مما يتيح لك قياس النمو المطرد. يشير مصطلح "تكلفة اكتساب العملاء" (CAC) إلى المبلغ الذي يتم إنفاقه لاكتساب كل عميل جديد، بما في ذلك نفقات التسويق والمبيعات والتدريب.

هل تبحث عن برنامج OKR يساعدك فعليًا في تحديد الأهداف وتتبعها وتحقيقها؟ يقدم هذا الفيديو تحليلاً لأفضل أدوات تحديد الأهداف، بما في ذلك أفضل ما تقدمه، والمفاضلات التي يجب مراعاتها، والأدوات التي تناسب حجم فريقك ومرحلته.

كيفية تعيين SaaS OKRs فعالة

في مؤسسات SaaS، يمكن أن تتحول الأهداف بسرعة إلى أهداف متغيرة. يوفر إطار عمل OKR جيد التنظيم الاتساق لهذا التغيير، مما يسمح للفرق بتحديد أولويات المبادرات الصحيحة، وتصحيح المسار في وقت مبكر، والتفكير في التأثير.

دعنا نستعرض كيفية تعيين وتنفيذ OKRs. 💁

الخطوة رقم 1: اربط OKRs بالصورة الأكبر

💡 اربط كل هدف بمهمة شركتك للحفاظ على تماسك الفرق.

قبل الشروع في تحديد الأهداف، تراجع قليلاً. يجب أن يعكس كل هدف رؤية شركتك وأولوياتها الاستراتيجية. إذا كان هدف OKR لا يدعم بشكل مباشر "سبب" وجود شركتك، فهو مجرد ضجيج.

📌 مثال: مهمتك هي "تبسيط أدوات SaaS للمستقلين". قد يكون الهدف القوي هو "إطلاق تجربة لوحة تحكم بديهية مصممة خصيصًا للمستخدمين الفرديين".

الخطوة رقم 2: حدد أهدافًا واضحة وملهمة

💡 اجعل أهدافك قصيرة ومحفزة وخالية من المقاييس.

هدفك هو الوجهة، وليس الخريطة. يجب أن يكون قصيرًا ومحفزًا وخاليًا من المقاييس. تجنب تضمين خطوات إرشادية أو مؤشرات أداء رئيسية؛ فهذا هو الغرض من النتائج الرئيسية.

إذا كان هدفك لا يحفز الفريق، فقم بإعادة صياغته. ستراجع هذا السطر كل أسبوع، لذا يجب أن تجعله ذا أهمية.

⚠️ انتبه: "تحسين معدلات التحويل بنسبة 2٪ من خلال تحسين الصفحات المقصودة" ليس هدفًا. هذا نتيجة رئيسية مغلفة في قائمة مهام. الهدف الأفضل هو "تقديم تجربة سلسة للمستخدمين لأول مرة".

الخطوة رقم 3: صياغة نتائج رئيسية محددة

💡 حوّل النوايا إلى نتائج قابلة للقياس.

النتائج الرئيسية هي المكان الذي تكمن فيه المساءلة. فهي تخبرك ما إذا كنت تحرز تقدمًا أم لا. يجب أن تكون كل نتيجة قابلة للقياس الكمي، وليس مجرد نية أو نشاط غامض.

📌 مثال: الهدف: "تحسين الاحتفاظ بالمستخدمين في أول 30 يومًا". النتائج الرئيسية: زيادة معدل الاحتفاظ لمدة 30 يومًا من 45٪ إلى 60٪

قلل وقت تحقيق القيمة من سبعة أيام إلى ثلاثة أيام

زيادة معدل إتمام عملية التهيئة إلى 80٪

الخطوة رقم 4: ركز جهودك

💡 الأهداف الأقل والأكثر دقة تتفوق على الأولويات المتفرقة.

الكمية ليست أفضل؛ الجودة هي الأفضل. تعمل فرق SaaS بالفعل على تحقيق التوازن بين إصدارات الميزات وتغييرات خارطة الطريق وتعليقات العملاء والتدريبات على حالات الطوارئ. التزم بـ 2-4 أهداف قابلة للقياس لكل فريق، بحد أقصى 3-5 نتائج رئيسية لكل هدف.

بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن أهداف كل فريق تدعم أهداف الشركة الأوسع نطاقًا وأهداف الفرق الأخرى.

📌 مثال: هدف الشركة: "زيادة إيرادات التوسع" KR للمنتج: "إطلاق التسعير على أساس الاستخدام في الإصدار التجريبي" KR التسويق: "جذب 500 اشتراك في برنامج الأسعار التجريبي" CS KR: "زيادة مبيعات 50 مستخدمًا من الإصدار التجريبي إلى الإصدار المدفوع"

الخطوة رقم 5: المراجعة والتعلم والتكيف

💡 تتطور OKRs معك — تحقق منها، وقم بتقييمها، وحسّنها.

OKRs ليست "تحددها ثم تنساها". تحقق منها أسبوعيًا أو كل أسبوعين، ليس لتوجيه اللوم، ولكن لتصحيح المسار. استخدم نظام تقييم بسيط من 0.0 إلى 1.0 في نهاية الدورة لتعكس التقدم بدقة.

يمكن أن يبدو نظام التقييم كما يلي:

1. 0: تحقيق كامل

0. 7: تقدم جيد، ولكن ليس كافيًا

0. 3: خارج المسار

بمجرد فهم إطار عمل OKR، فإن الخطوة التالية هي تطبيقه على فرقك. أدناه، سوف نستكشف أمثلة حقيقية على SaaS OKR حسب القسم، من المنتج والهندسة إلى التسويق ونجاح العملاء، لمساعدتك في تحديد أهداف قابلة للقياس تدفع النمو حقًا.

أمثلة على OKR SaaS حسب الفريق

تربط فرق SaaS الأكثر فعالية عملها اليومي بأهداف SMART الأوسع نطاقًا. هنا، دعونا نحلل أمثلة OKR العملية حسب الفريق حتى يتمكن الجميع من العمل بشكل متزامن. 👇

1. OKRs فريق المنتج

أنت تقوم بالشحن بسرعة، ولكن معدل فقدان العملاء لا يزال مرتفعًا. غالبًا ما يكون ذلك علامة على أن فريق المنتج يركز على التسليم أكثر من التأثير. يمكن أن تؤدي أهداف OKR الواضحة للمنتج والتي تركز على التبني أو الاحتفاظ أو وقت تحقيق القيمة إلى إعادة توجيه الجهود نحو نتائج ذات مغزى.

فيما يلي بعض الأمثلة على OKRs الفعالة:

تحسين تجربة المستخدم خلال الربع القادم.

احصل على متوسط تقييم لرضا العملاء يبلغ تسعة أو أعلى من استطلاعات المستخدمين

قلل متوسط وقت الاستجابة للدعم بنسبة 10٪

حسّن معدل الاحتفاظ بالعملاء بنسبة 20% من خلال تحديثات المنتج

إطلاق المنتج الجديد للربع الثالث بنجاح

تحدث إلى 30 عميلاً للتعرف على احتياجاتهم وتعليقاتهم

شاهد عشرة مقاطع فيديو للمستخدمين وشارك النقاط الرئيسية مع الفريق

قم بتنظيم دورتين تدريبيتين لتعريف فريقي التسويق والمبيعات على أحدث المستجدات.

اطلع على 15 وثيقة متطلبات العملاء من قسم تسويق المنتجات للتأكد من أننا نبني الأشياء الصحيحة.

🔍 هل تعلم؟ أندي جروف، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Intel، هو أول من أدخل مفهوم OKRs في السبعينيات. كان ذلك استراتيجية لإدارة النمو والابتكار تتناسب مع نموذج أعمال الشركة. استلهم فكرته من عالم الإدارة بيتر دراكر ومفهوم الإدارة بالأهداف (MBO).

2. OKRs فريق الهندسة

من السهل أن تضيع الأهداف الهندسية تحت وطأة التذاكر والديون الفنية. فيما يلي بعض الأمثلة على OKRs التي يمكن أن تساعدك إذا كنت أحدهم.

تحسين جودة إصدار المنتجات

خفض متوسط عدد تقارير الأخطاء الجديدة من 72 إلى 60 تقريرًا شهريًا

ارفع معدل عدم التعطل من 96% إلى 99% في أحدث إصدار

زيادة تغطية الاختبار من 35٪ إلى 50٪ حتى نتمكن من اكتشاف المزيد من المشكلات قبل الإطلاق

تسريع فريق التطوير

ارفع سرعة السباق من 42 إلى 60 نقطة لتحقيق المزيد في كل دورة

قلل متوسط وقت مراجعة الكود بنسبة 30٪ للحفاظ على سير العمل

تأكد من أن التصميمات المفقودة لا تعيق أكثر من 2% من الميزات المخطط لها

3. OKRs فريق التسويق

تحصل حملاتك على نقرات، لكن المبيعات لا تزال تعاني من جودة العملاء المحتملين. هنا تحتاج إلى OKR فعال. فيما يلي بعض الأمثلة على OKRs التسويقي للإلهام:

حسّن التوافق بين التسويق والمبيعات فيما يتعلق بمعايير جودة العملاء المحتملين

قلل نسبة العملاء المحتملين غير المؤهلين الذين يتم تمريرهم إلى قسم المبيعات من 40% إلى 25%.

زيادة معدل تحويل MQLs إلى SQLs من 12% إلى 20%

أطلق حملة محتوى مستهدفة تدعم اتخاذ القرارات في مرحلة نهاية مسار التحويل

تعزيز ظهور العلامة التجارية والنمو الداخلي

زيادة حركة المرور العضوية على الموقع الإلكتروني بنسبة 30٪ على أساس ربع سنوي

انشر ثلاث دراسات حالة عالية النية تسلط الضوء على قصص نجاح العملاء

زيادة معدلات فتح حملات البريد الإلكتروني من 25٪ إلى 35٪

4. OKRs فريق المبيعات

تزدهر فرق المبيعات بفضل الأهداف، لكن OKRs للمبيعات تساعد على تحقيق التوازن بين أهداف الإيرادات الفورية ومحركات النمو طويلة الأجل. فيما يلي بعض الأمثلة:

حسّن كفاءة المبيعات وأبرم المزيد من الصفقات عالية الجودة

زيادة معدل الفوز من 18٪ إلى 25٪

قلل متوسط دورة الصفقة من 42 إلى 30 يومًا

قم بإجراء تحليل للربح والخسارة على 100٪ من الفرص المغلقة

قم ببناء محرك مبيعات خارجي قابل للتكرار والتوسع

إطلاق تسلسل خارجي يستهدف ثلاثة أنواع رئيسية من المشترين

توليد 50 عميلاً جديداً مؤهلاً للتسويق من القنوات الخارجية

حقق معدل ردود بنسبة 10% في جميع الحملات الخارجية

5. OKRs لفريق نجاح العملاء

ينضم العملاء بنجاح، ولكنهم يتركونك بعد ثلاثة أشهر. وهذا يشير إلى ضعف تحقيق القيمة. يمكن أن تساعد OKRs المتعلقة بمراحل التبني أو درجات الصحة أو NPS فرق خدمة العملاء على التدخل قبل فوات الأوان. فيما يلي بعض الأمثلة:

زيادة رضا العملاء وولائهم

حسّن معدل رضا العملاء (CSAT) ووصل إلى 90% أو أكثر

خفض شكاوى العملاء بنسبة 15٪ مقارنة بالربع الماضي

رفع معدل الترويج الصافي (NPS) إلى 65 أو أعلى

أجب على أسئلة العملاء بشكل أسرع، وقلل متوسط وقت الاستجابة بنسبة 25٪

احتفظ بمزيد من العملاء وقلل معدل تركهم

زيادة معدل الاحتفاظ بالعملاء ذوي القيمة العالية بنسبة 10٪

تقليل معدل ترك العملاء بنسبة 15٪ لتقليل عدد العملاء الذين يتركوننا

قم بإجراء مراجعات ربع سنوية للأعمال مع ما لا يقل عن 80٪ من كبار عملائنا

أطلق برنامج إحالة يجلب 30٪ من الأعمال الجديدة من خلال العملاء السعداء

SaaS OKRs مقابل KPIs: ما الفرق؟

غالبًا ما يتم الخلط بين OKRs و KPIs، ولكنهما يخدمان أغراضًا مختلفة. بينما تتعقب KPIs صحة أعمالك، تعمل OKRs على دفعها إلى الأمام. إن فهم متى تستخدم كل منهما وكيف يمكن أن يعملان معًا هو المفتاح لبناء فريق SaaS عالي الأداء.

دعونا نفهم الفروق بين OKRs و KPIs.

المعايير OKRs مؤشرات الأداء الرئيسية التعريف طريقة لتحديد الأهداف مع أهداف تجارية واضحة ونتائج قابلة للقياس المقاييس التي تتبع أداء الشركة في مجالات معينة الغرض ساعد الفرق على الحفاظ على تركيزها وتوافقها مع الأهداف العامة راقب الأداء وتحقق من تحقيق الأهداف النطاق واسع النطاق وطموح محددة وتركز على العمليات اليومية الإطار الزمني عادةً ما يتم تحديدها لربع سنة أو سنة يتم تتبعها بانتظام: يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا أو ربع سنويًا الهيكل هدف واحد مع 2-5 نتائج رئيسية قابلة للقياس مقاييس فردية أو مجموعات من المقاييس ذات الصلة تغيير التردد تتم مراجعتها وتحديثها كل ثلاثة أشهر (أو حسب الحاجة) ابق على حالك في الغالب لتتبع الاتجاهات بمرور الوقت مثال في SaaS الهدف: تحسين معدل الاحتفاظ بالعملاء. KR: تقليل معدل ترك العملاء من 5% إلى 3% في هذا الربع MRR، معدل التسرب، CAC، LTV للعملاء التركيز ما تريد تحقيقه وكيف ستعرف ما إذا كنت في طريقك لتحقيقه كيف تسير أمورك في مجالات الأعمال الرئيسية

🧠 حقيقة ممتعة: على الرغم من خدمة أغراض مختلفة، فإن كل من OKRs و KPIs تنبع من عمل دراكر الأصلي! ومع ذلك، يعود مفهوم KPIs إلى أوائل القرن العشرين، عندما قدم فريدريك تايلور، رائد الإدارة العلمية، استخدام البيانات والقياس لتعزيز الإنتاجية. تمت صياغة مصطلح "مؤشر الأداء الرئيسي" لاحقًا، بعد نظرية MBO.

كيفية تتبع OKRs في شركة SaaS

تعد OKRs بمثابة بوصلة لشركتك. عند تنفيذها بالشكل الصحيح، فإنها تعزز التناسق بين الفرق وتزيد من التركيز وتحافظ على مسار النمو في الاتجاه الصحيح.

لكن تتبع OKRs؟ هذا أمر صعب. إليك كيفية القيام بذلك خطوة بخطوة باستخدام ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، حتى لا يفوتك أي شيء.

الخطوة رقم 1: حدد OKRs الاستراتيجية من أعلى إلى أسفل

ابدأ بالصورة الكبيرة. ما هي الأهداف 2-3 التي تريد شركتك تحقيقها هذا الربع؟ يجب أن تعكس هذه الأهداف رهاناتك الاستراتيجية. يمكن أن يشمل ذلك مضاعفة جهود إطلاق منتج، أو التوسع في سوق جديد، أو إصلاح ارتفاع معدل ترك العملاء.

بمجرد أن تكتشف ذلك، إليك ما عليك القيام به:

قسّمها إلى OKRs على مستوى القسم والفريق.

اجعل الأهداف ملهمة ونوعية، مثل "أن تصبح المنصة المفضلة للتعاون بين الفرق عن بُعد".

اجعل النتائج الرئيسية قابلة للقياس، مثل "تقليل وقت عملية تسجيل العملاء الجدد من سبعة أيام إلى ثلاثة أيام".

بمجرد أن تصبح أهدافك العليا واضحة، يجب عليك ترجمتها إلى OKRs قابلة للتتبع.

هذا أمر يسهله ClickUp Goals بشكل ملحوظ. يمكنك إنشاء OKRs على مستوى الشركة وعلى مستوى الفريق في مساحة عمل مركزية واحدة. لكل نتيجة رئيسية، قم بالربط مباشرة بمهام ClickUp الداعمة ووثائق ClickUp ولوحات المعلومات وحتى دورات السبرينت.

تتبع أهدافك في ClickUp امنح فرقك أهدافًا للمهام ضمن أهداف ClickUp

لنفترض أن فريق القيادة لديك حدد هدفًا ربع سنويًا مثل "زيادة النمو المدفوع بالمنتج عبر قنوات الخدمة الذاتية". في ClickUp، يمكنك تقسيم هذا الهدف إلى KRs قابلة للقياس وربطها بسير العمل المباشر، مثل مستند بحث المستخدم ولوحة معلومات تحليل المنتج. يمكنك تعيين المالكين وتحديث الحالات وتتبع كيفية قضاء الفرق لوقتهم في كل مهمة.

إليك كيفية استخدام Spekit، أحد عملاء ClickUp، لـ OKRs من أجل الشفافية والتنسيق باستخدام ClickUp:

الشفافية التنظيمية هي واحدة من أكثر الفوائد تأثيرًا التي تحققت منذ طرح ClickUp للفريق. الآن، في ClickUp، يمكن لأي شخص في المؤسسة رؤية كل OKRs لفريقنا، ومن يملكها، والتقدم المحرز فيها. إذا نظرنا إلى الوراء الآن، قبل ClickUp، لم يكن لدينا هذا المستوى من الشفافية، لذلك كانت جميع أقسامنا منفصلة عن بعضها البعض.

الشفافية التنظيمية هي واحدة من أكثر الفوائد تأثيرًا التي تحققت منذ طرح ClickUp للفريق.

الآن، في ClickUp، يمكن لأي شخص في المؤسسة رؤية كل OKRs لفريقنا، ومن يملكها، والتقدم المحرز فيها. إذا نظرنا إلى الوراء الآن، قبل ClickUp، لم يكن لدينا هذا المستوى من الشفافية، لذلك كانت جميع أقسامنا منفصلة عن بعضها البعض.

الخطوة رقم 2: حدد وتيرة واتبعها

حان الوقت الآن لتحويلها من أهداف ثابتة إلى مؤشرات تقدم ديناميكية. ولا يحدث ذلك إلا عندما تدمجها في نظام تشغيل فريقك.

ضع نظامًا أسبوعيًا أو نصف أسبوعيًا حيث تقوم الفرق بما يلي:

تحديث التقدم المحرز

شارك النجاحات والعوائق

مراجعة النتائج

استخدم تقييم الثقة لتحديد المشكلات في وقت مبكر. بالنسبة لكل نتيجة رئيسية، اطلب من المالكين تقييم ثقتهم (على سبيل المثال، أحمر أو أصفر أو أخضر — أو 1-5). يضيف هذا طبقة تنبؤية تتجاوز مجرد تتبع النسبة المئوية للإنجاز.

ومع ذلك، إذا كنت تواجه صعوبة في الحفاظ على اتساق هذا الإيقاع، فانتقل إلى ClickUp Automations.

قم بتعيين قواعد "إذا حدث هذا، فافعل ذلك" باستخدام ClickUp Automations

لنفترض أن فريق التسويق لديك يراجع OKRs كل يوم اثنين الساعة 10 صباحًا. يمكنك تعيين أتمتة مخصصة يتم تشغيلها كل يوم اثنين صباحًا من أجل: قم بتعيين تذكير لجميع مالكي OKR لتحديث التقدم المحرز

قم بتغيير حالة المهام المتعلقة بـ OKR إلى "قيد المراجعة"

انشر رسالة على سلاسل المهام تطلب فيها تقييمات الثقة

قم بتعيين أتمتة ClickUp المخصصة عن طريق مطالبة ClickUp Brain

يتيح لك ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في المنصة، ضبط الأتمتة باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية. كل ما عليك فعله هو أن تقول: "كل يوم جمعة في الساعة 4 مساءً، ذكّر جميع مالكي OKR بتحديث درجات تقدمهم وثقتهم." وسيقوم بإنشاء أتمتة لك دون الحاجة إلى إعداد يدوي.

الخطوة رقم 3: ضمان الشفافية

لخلق توافق على مستوى الشركة، يجب أن تسمح للجميع برؤية كل شيء. أنشئ لوحات معلومات OKR يمكن لجميع الفرق رؤيتها، واستخدمها في الاجتماعات العامة، وقم بتعيين مالكين واضحين لكل هدف ونتيجة رئيسية.

لوحات معلومات ClickUp هي مراكز تحكم تفاعلية تعمل في الوقت الفعلي وتتيح لأي شخص تتبع تقدم الشركة نحو أهدافها.

أنشئ لوحات معلومات ClickUp مخصصة لتصور OKRs وتقدم فريقك

تتكون كل لوحة معلومات من بطاقات تسترد البيانات الحية من مساحة العمل الخاصة بك، مثل النتائج الرئيسية المعرضة للخطر أو المهام المتأخرة أو متوسط معدلات الإنجاز حسب الفريق. يمكنك تصفية هذه البيانات حسب الفريق أو الوقت أو الأولوية لجعلها أكثر قابلية للتنفيذ.

على سبيل المثال، OKR لفريق المبيعات الخاص بك هو زيادة نمو الإيرادات الفصلية بنسبة 20٪. يمكن أن تتضمن لوحة معلومات ClickUp الخاصة بك ما يلي:

مخطط شريطي للإيرادات المحققة لكل مندوب

بطاقات التقدم تتبع النتائج الرئيسية مثل عدد العروض التوضيحية المحجوزة أو الصفقات التي انتقلت إلى مرحلة "الاقتراح"

بطاقة قائمة المهام المصفاة حسب المهام "المرتبطة بـ KR" لإظهار العوائق في الوقت الفعلي

بطاقة التعليقات لتسجيل التحديثات الأسبوعية أو درجات الثقة

باستخدام ClickUp Brain، يمكنك إنشاء تحديثات تلقائية تشبه التقدم البشري مباشرة من البيانات الحية على لوحة التحكم الخاصة بك.

اطلب من ClickUp Brain تلخيص التحديثات الرئيسية على أهدافك

لست بحاجة إلى تفسير المخططات أو المقاييس يدويًا. يقوم مدير مشروع الذكاء الاصطناعي بتلخيص لوحة المعلومات الخاصة بك على الفور، مع إبراز الاتجاهات الرئيسية والإنجازات والعقبات.

وهذا يعني:

يحصل المديرون التنفيذيون على لمحة سريعة مكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي عن الأهداف التي تسير على الطريق الصحيح أو التي تحيد

يمكن لقادة الفرق الكشف عن العوائق دون التعمق في كل بطاقة

يمكن لأي شخص في المؤسسة طرح أسئلة على ClickUp Brain مثل "لماذا تنخفض درجة NPS لدينا؟" أو "ما هي النتيجة الرئيسية الأكثر تأخراً هذا الأسبوع؟"

📮 ClickUp Insight: 78٪ من المشاركين في استطلاعنا يضعون خططًا تفصيلية كجزء من عمليات تحديد الأهداف. ومع ذلك، فإن 50٪ منهم لا يتابعون هذه الخطط باستخدام أدوات مخصصة. 👀 مع ClickUp، يمكنك تحويل الأهداف بسلاسة إلى مهام قابلة للتنفيذ، مما يتيح لك تحقيقها خطوة بخطوة. بالإضافة إلى ذلك، توفر لوحات المعلومات الخالية من الأكواد تمثيلات مرئية واضحة لتقدمك، وتسلط الضوء على إنجازاتك وتمنحك مزيدًا من التحكم والرؤية على عملك. لأن "الأمل في الأفضل" ليس استراتيجية موثوقة. 💫 نتائج حقيقية: يقول مستخدمو ClickUp إنهم يستطيعون القيام بزيادة في العمل بنسبة 10٪ تقريبًا دون أن يصابوا بالإرهاق.

كيف يساعدك ClickUp Brain على تتبع OKRs وتحسينها تلقائيًا تستهلك التحديثات اليدوية للأهداف وقتًا من وقت وضع الاستراتيجيات. يعمل ClickUp Brain، محرك الذكاء الاصطناعي وراء Converged AI Workspace، على أتمتة صيانة OKR، مما يسمح للفرق بالتركيز على النتائج بدلاً من عمليات التحقق. ملخصات تقدم الذكاء الاصطناعي: لخص كل نتيجة رئيسية في الوقت الفعلي واكشف العوائق مباشرة داخل الأهداف أو لوحات المعلومات.

الاستفسارات السياقية: اسأل، "ما هو OKR الذي خرج عن المسار هذا الأسبوع؟" واحصل على إجابة فورية مرتبطة بالمصدر.

ملخصات مكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي: حوّل مراجعات OKR الأسبوعية إلى تحديثات يتم إنشاؤها تلقائيًا للاجتماعات القيادية أو الاجتماعات العامة.

رؤى تنبؤية: يحدد ClickUp Brain الأنماط في KRs ذات الأداء الضعيف ويقترح على المالكين أو الجداول الزمنية إجراء تعديلات. بالإضافة إلى ذلك، استخدم ClickUp Brain MAX مع الإدخال الصوتي لتسجيل تحديثات أو انعكاسات OKR على الفور — ما عليك سوى التحدث، وسيقوم بتحويل كلماتك إلى نص منظم. أثناء المراجعات الفصلية، يمكنك إملاء ملاحظات التقدم أو الأفكار الرئيسية، ثم دع ClickUp Brain MAX يلخصها ويقارنها عبر المشاريع ولوحات المعلومات والمستندات.

الخطوة رقم 4: قم بقياس ما يهم

اربط كل نتيجة رئيسية بمقياس يروي قصة:

معدل تنشيط المستخدمين

اعتماد الميزات

احتفاظ صافي الإيرادات

وقت حل تذاكر الدعم

ثم راقب الأنماط: ما الذي يحرك الأمور؟ ما الذي يتأخر؟ استخدم هذه الرؤية لتحسين OKRs الخاصة بك للدورة التالية.

لنفترض أن OKR لشركتك هو تحسين الاحتفاظ بالمستخدمين بنسبة 25٪. تشمل النتائج الرئيسية تقليل معدل التسرب بنسبة 15٪، وزيادة عدد المستخدمين النشطين أسبوعيًا بنسبة 20٪، وإطلاق ثلاث ميزات طلبها العملاء.

استخدم التسلسل الهرمي للمشاريع في ClickUp لتنظيم مساحة العمل الخاصة بك

إليك كيف تساعدك هرمية مشاريع ClickUp:

مساحة العمل: تشمل مساحة العمل التشغيلية الكاملة لمؤسستك المنتجات والتسويق والمبيعات ونجاح العملاء.

المساحات: مساحة عالية المستوى مخصصة لجميع المبادرات الاستراتيجية والأهداف الفصلية عبر الأقسام، تسمى "Q3 Strategic OKRs" (أهداف OKR الاستراتيجية للربع الثالث).

المجلد: يركز على هدف الربع الثالث. كل ما يوجد ضمن هذا المجلد يندرج تحت OKR "تحسين الاحتفاظ بالمستخدمين".

القوائم: واحدة لكل نتيجة رئيسية، مثل: تقليل معدل ترك العملاء بنسبة 15٪. وستكون المهام كما يلي: تنفيذ استبيان الخروج، إطلاق تحسينات على عملية الإلغاء، متابعة المستخدمين الذين تركوا الخدمة للحصول على ملاحظاتهم.

تنفيذ استبيان الخروج

تحسينات في عملية إلغاء الإطلاق

تابع المستخدمين الذين تركوا الخدمة للحصول على ملاحظاتهم

تنفيذ استبيان الخروج

تحسينات في عملية إلغاء الإطلاق

تابع المستخدمين الذين تركوا الخدمة للحصول على ملاحظاتهم

تتضمن كل مهمة المكلفين بها ومواعيد الاستحقاق والتبعيات والمهام الفرعية إذا لزم الأمر. يمكنك ربطها مباشرة بالنتائج الرئيسية باستخدام الحقول المخصصة أو الأهداف أو حتى العلاقات. قم بإنشاء قوالب OKR لسير عمل مختلف لضمان الاتساق كل ثلاثة أشهر.

اطلب من ClickUp Brain تقديم تحديثات المهام

استخدم ClickUp Brain لتلخيص التقدم المحرز في جميع القوائم في ثوانٍ. اسأل "ما هو الوضع الحالي لـ OKR الخاص بالاحتفاظ بالمستخدمين في الربع الثالث؟"

الخطوة رقم 5: إغلاق الحلقة في نهاية الدورة

قبل أن تبدأ الربع التالي:

قم بتقييم كل نتيجة رئيسية بصدق: استخدم معايير تقييم واضحة وركز على التقدم المحرز. هل حققت 80% من هدف طموح؟ هذا على الأرجح انتصار

راجع ما ساعدك: تجاوز النتيجة. ابحث في المبادرات التي نجحت وما الذي جعلها ناجحة. هل كان التوقيت أم الاستراتيجية أم التنسيق الأفضل بين الوظائف المختلفة؟

اكتسب المعرفة وافهم الأسباب الجذرية: لا تكتفِ بالاحتفال أو إلقاء اللوم. قم بإجراء مراجعة بسيطة لتحديد العوائق النظامية أو العوامل المفاجئة التي تسرع العملية. قم بتوثيق هذه الأفكار حتى تكون أهداف الربع التالي أكثر دقة.

احتفل بالتقدم المحرز: اعترف بما تم تحقيقه، حتى لو لم تحقق كل الأهداف. احتفل علنًا بالفرق التي حققت أهدافًا طموحة أو تغلبت على عقبات كبيرة.

احصل على نموذج مجاني ضع إطار عمل لـ OKRs للحفاظ على الاتساق مع نموذج ClickUp OKRs.

يوفر نموذج OKRs من ClickUp للفرق نهجًا منظمًا لمواءمة الأهداف مع المبادرات الفصلية في جميع أنحاء المؤسسة. خلال كل فصل، يتم تقسيم الأهداف إلى نتائج رئيسية محددة وقابلة للقياس، مع مؤشرات حالة في الوقت الفعلي مثل على المسار الصحيح، في خطر، خارج المسار، أو مكتمل.

يرتبط كل عنصر أيضًا بـ الفريق الأساسي والمبادرة وشريط التقدم، بحيث يتم تعيين كل هدف وترسيخه في سياق قالب تحديد الأهداف.

⚡ أرشيف القوالب: تتبع الأهداف عالية المستوى، وقسمها إلى KRs قابلة للقياس، وقم بتعيين مالكي الشراكات الاستراتيجية باستخدام قالب OKRs والأهداف الخاصة بالشركة من ClickUp.

استخدم ClickUp للحصول على نتائج لا تشوبها شائبة

إن تحديد أهداف OKR رائعة أمر، ولكن تتبعها وتحقيق التقدم فيها أمر آخر. وهنا يأتي دور ClickUp.

يسهل ClickUp عليك تخطيط OKRs وتتبعها وإدارتها، مما يساعدك على الحفاظ على قدرتك التنافسية في صناعة SaaS. استخدم الأهداف لتنظيم غاياتك، ولوحات المعلومات لمراقبة التقدم في الوقت الفعلي، وملخصات الذكاء الاصطناعي لفهم العوامل المؤثرة على الفور. يمكنك إنشاء OKRs وتعيين مالكيها وتتبع النتائج الرئيسية باستخدام البيانات الحية والتحقق منها بانتظام.

