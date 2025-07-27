أفضل 10 بدائل لـ Whisper AI للنسخ في عام 2025

لقد جربت Whisper AI واعتقدت أنه "ليس سيئًا" — إلى أن بدأ في إفساد الأسماء أو تحويل الصوت الواضح تمامًا إلى شعر تفسيري. ثم أدركت أنه يفتقر إلى الميزات في الوقت الفعلي.

نحن نتفهم ذلك. Whisper جيد؛ فقد اكتسب نموذجه مفتوح المصدر معجبين بفضل الدقة المتعددة اللغات التي يوفرها. ولكن إذا كنت تقدر السرعة والبساطة والتعاون الجماعي، فمن المؤكد أنه لن يفي بالغرض.

إذا سبق لك أن فكرت: "هل هناك طريقة أفضل؟"، فأنت في المكان الصحيح. هناك الكثير من الخيارات في عالم النسخ (في الواقع، هناك أداة تنفذ المهام داخل مساحة العمل الخاصة بك، ولكن سنخبرك المزيد عنها لاحقًا🧐).

سواء كنت مطورًا أو صحفيًا أو منشئ محتوى، فأنت تستحق خيارات أفضل للتعرف على الصوت.

في هذا الملخص، نسلط الضوء على بدائل Whisper AI القوية التي لا تقتصر على تحويل الكلام إلى نص فحسب، بل تعمل أيضًا على تبسيط سير العمل بأكمله.

نظرة عامة على بدائل Whisper AI

فيما يلي حالات الاستخدام وهياكل الأسعار لكل بديل من بدائل Whisper:

أدوات الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات وجميع أحجام الفرق التي تحتاج إلى النسخ التعاوني وإدارة المهام وأتمتة سير العمل ClickUp Talk to Text في ClickUp Brain MAX مستندات تعاونية، دردشة مدمجة، إدارة المهام، تدقيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ونسخ الاجتماعات مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات تحويل الكلام إلى نص من Google Cloud فرق الوسائط المتعددة ومبدعو المحتوى ومقدمو البودكاست ومحررو الفيديو الذين يحتاجون إلى تحرير ونسخ الصوت/الفيديو النصي دعم متعدد اللغات، نموذج Chirp، معالجة الضوضاء في الخلفية، النسخ في الوقت الفعلي وبالدفعات الدفع حسب الاستخدام؛ أول 60 دقيقة مجانًا Otter. ai الفرق الهجينة/البعيدة، والمستشارون، والفرق التي تعقد اجتماعات كثيرة وتحتاج إلى نسخ اجتماعات تعاونية مباشرة ووكلاء ذكاء اصطناعي وكلاء الذكاء الاصطناعي، والتكامل مع تقويم Google، وملخصات الاجتماعات، والقنوات غير المتزامنة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ من 16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم Descript فرق الوسائط المتعددة ومبدعو المحتوى ومقدمو البودكاست ومحررو الفيديو الذين يحتاجون إلى تحرير ونسخ الصوت/الفيديو النصي إزالة الكلمات الزائدة، استنساخ الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي، تحرير الصوت/الفيديو عبر النص خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Deepgram التعاون الجماعي، والدعم متعدد اللغات، والتحرير داخل المتصفح، والتكامل نسخ في الوقت الفعلي، ونماذج قابلة للتخصيص، وتسجيل المتحدثين، وتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API مجاني حتى رصيد محدود؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 4000 دولار في السنة AssemblyAI المطورون وعلماء البيانات والفرق التي تحتاج إلى تحويل الكلام إلى نص متقدم مع تحليل المشاعر ورؤى الذكاء الاصطناعي دعم متعدد اللغات، ملخصات الفيديو، تحديد المتحدثين، مفردات مخصصة، تحليل المشاعر استفد من رصيد مجاني محدود؛ خطط الدفع الفوري تبدأ من 0.15 دولار/ساعة IBM Watson Speech to Text الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة صارمة (الرعاية الصحية، المالية، القانونية) للحصول على نسخ آمنة وقابلة للتخصيص ومتوافقة مع اللوائح نماذج لغوية/صوتية مخصصة، نشر محلي/سحابي، لهجات متعددة، تحديد المتحدثين مجاني حتى رصيد محدود؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 140 دولارًا شهريًا Sonix. ai مقدمو البودكاست والصحفيون والفرق الصغيرة التي تحتاج إلى نسخ سريع وتعاوني ومستند إلى المتصفح التعاون الجماعي، الدعم متعدد اللغات، التحرير داخل المتصفح، التكامل استخدام المنصة مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 16.5 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم Happy Scribe مبدعو المحتوى والمعلمون والفرق الصغيرة التي تحتاج إلى ترجمة متعددة اللغات ومزامنة سهلة للترجمة مزامنة الترجمة، الدعم متعدد اللغات، اكتشاف المتحدث، تنسيقات التصدير تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا لكل 60 دقيقة Turbo Scribe الشركات الناشئة والطلاب والشركات الصغيرة التي تحتاج إلى نسخ وتوليف بسيط عبر الإنترنت محرر نصوص على شبكة الإنترنت، التعرف على المتحدث، دعم متعدد اللغات خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Whisper AI؟

يخسر الموظفون أكثر من 258 ساعة كل عام بسبب الأعمال المكررة والاجتماعات غير الضرورية، ومع زيادة الأنشطة التعاونية بنسبة 50٪، قد يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من ذلك.

يمكن أن تساعد أدوات النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي في تقليل الوقت الضائع عن طريق تحويل المحادثات المنطوقة إلى نص قابل للبحث والتحرير. بدلاً من إعادة تشغيل التسجيلات الطويلة، يمكنك تصفح النقاط الرئيسية ومشاركة الأفكار والمضي قدمًا.

إذا لم يكن Whisper AI مناسبًا تمامًا، فإليك ما يجب أن تبحث عنه في بديل موثوق:

سهولة الاستخدام : واجهة بسيطة، لا تتطلب معرفة تقنية

دقة عالية : يتعامل مع الضوضاء الخلفية والمتحدثين المتعددين واللهجات

تسميات المتحدثين : تضع علامات تلقائيًا على من قال ماذا

دعم اللغات : يغطي لهجات متنوعة وفرق عمل عالمية

ملخصات AI : استخراج النقاط الرئيسية، والإجراءات المطلوبة، والمتابعات

التحرير داخل المتصفح : ابحث عن النصوص المكتوبة وسلط الضوء عليها ونظفها بسرعة

التعاون : قم بالمراجعة والتعليق كفريق واحد

التكامل : يتصل بـ Zoom و Notion و Google Drive والمزيد

الأمان: يشمل التشفير والامتثال لقوانين GDPR/HIPAA

📮 ClickUp Insight: 13% من المشاركين في استطلاعنا يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات الصعبة وحل المشكلات المعقدة. ومع ذلك، قال 28% فقط إنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بانتظام في العمل. سبب محتمل: مخاوف أمنية! قد لا يرغب المستخدمون في مشاركة بيانات حساسة تتعلق باتخاذ القرارات مع ذكاء اصطناعي خارجي. يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال توفير حلول للمشكلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة في مساحة العمل الآمنة الخاصة بك. من SOC 2 إلى معايير ISO، يتوافق ClickUp مع أعلى معايير أمان البيانات ويساعدك على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي بأمان في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك.

أفضل البدائل لـ Whisper AI

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

الآن بعد أن عرفت ما يجب أن يكون عليه البديل الموثوق لـ Whisper AI، دعنا نستكشف أفضل الخيارات التي تستحق الاهتمام:

1. ClickUp (الأفضل للنسخ المباشر وتتبع المهام في مكان واحد)

جرب ClickUp مجانًا قم بنسخ الاجتماعات وتلخيص المناقشات وإدارة جميع مؤتمراتك بسهولة باستخدام ClickUp

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل. فهو يزيل تعقيدات Whisper AI من خلال ميزات بسيطة وقوية وشاملة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، النسخ.

إنها منصة شاملة تتكامل بسلاسة مع سير عملك اليومي، وتعالج اجتماعاتك تلقائيًا، وتنظم جميع المناقشات والملاحظات المهمة وعناصر العمل في مكان واحد.

ClickUp Talk to Text

⭐️ كفاءة أعلى بـ 10 أضعاف مدعومة بالذكاء الاصطناعي في عملك مع ميزة "تحويل الكلام إلى نص" في ClickUp Brain MAX: رفيق مكتبي فائق القوة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويفهمك حقًا لأنه يعرف عملك.

استخدم Talk to Text لطرح الأسئلة والإملاء وتنفيذ المهام بصوتك دون استخدام يديك، في أي مكان

أنشئ المهام وقم بتعيينها، وقم بوضع علامات @tag على أعضاء فريقك، وأرسل الرسائل، والمزيد باستخدام صوتك وأوامر لغوية طبيعية ببساطة

اختر من بين 40 لغة مختلفة لإنجاز عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي

بالإضافة إلى ذلك، مع Brain MAX، يمكنك

ابحث على الفور في ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint وجميع تطبيقاتك المتصلة + الإنترنت

استبدل العشرات من أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة مثل ChatGPT وClaude وGemini بحل واحد وسريع الاستخدام ومناسب للمؤسسات للكتابة والترميز وإدارة المشاريع والمزيد

هل تريد معرفة كيفية عمل Talk to Text في مساحة عملك؟ شاهد الفيديو أدناه:

ClickUp AI Notetaker

الآن، دعنا نناقش الأداة الفائقة لنسخ الاجتماعات، ClickUp AI Notetaker.

يمكنك إضافته إلى اجتماعات Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams وتسجيل الصوت والفيديو لمدة تصل إلى ساعة واحدة. يقوم بنسخ المحادثة مع التعرف على المتحدث وتوقيتات زمنية، مما ينتج نسخة نصية قابلة للبحث ومتاحة على الفور.

انسخ الاجتماعات تلقائيًا باستخدام ClickUp AI Notetaker

ولا يقتصر الأمر على ذلك. يقوم Notetaker أيضًا بإنشاء ملخصات ذكية، وإبراز النقاط الرئيسية، واستخراج الخطوات التالية، والتي يحولها إلى قوائم مراجعة وحتى مهام كاملة من خلال ClickUp Tasks.

باستخدام هذه الميزة، يمكنك تعيين المالكين وتحديد الأولويات وضبط السمات وتقسيمها إلى قوائم مراجعة أو مهام فرعية للحفاظ على سير العمل.

حوّل العناصر القابلة للتنفيذ إلى مهام ClickUp قابلة للتتبع

يتم حفظ جميع المحتويات الخاصة بك — التسجيلات والنصوص والموجزات والمهام — مباشرة في ClickUp Docs الخاص بك، بحيث لا يضيع أي شيء ويسهل العثور على كل شيء لاحقًا.

🎥 شاهد كيف يغير AI Notetaker من ClickUp شكل الاجتماعات:

يمكنك أيضًا استخدام قوالب ملاحظات الاجتماعات المتكررة لتنظيم جداول الأعمال وتتبع نقاط المناقشة ومراقبة المهام المخصصة ومواعيد الاستحقاق.

بالنسبة لعمليات سير العمل الخاصة بالنسخ، يوفر ClickUp نموذجًا مخصصًا لنطاق عمل النسخ الصوتي. يتيح لك هذا النموذج إدارة الملفات وتتبع بيانات المتحدثين والتبديل بين طرق العرض مثل الجدول والتقويم وجانت.

ClickUp Brain

بالإضافة إلى النسخ، يمكنك القيام بالكثير مع ClickUp Brain. يمكن لمحرك الذكاء الاصطناعي هذا تلخيص مستندات كاملة أو نصوص محددة داخل Docs وإنشاء تحديثات سريعة للتقدم المحرز، مما يوفر لمحات عامة فورية عن النصوص الطويلة أو ملاحظات الاجتماعات.

وبهذه الطريقة، يضمن Brain أن جميع الفرق على اطلاع على حالة المشروع دون بذل أي جهد يدوي.

لخص الاجتماعات واستخلص الأفكار وحوّل بنود العمل إلى مهام باستخدام ClickUp Brain

هل تريد إعداد متابعة أو تحسين جدول أعمال اجتماع؟ ClickUp Brain يمكنه التعامل مع ذلك أيضًا. فهو يساعدك على إعادة كتابة ملاحظاتك أو توسيعها، وتنظيم أفكارك، وضمان أن تصبح نصوصك مفيدة ويمكن مشاركتها. يمكنك حتى أن تطلب منه استخراج أجزاء معينة من اجتماع أو اقتراح تحسينات على جدول أعمالك.

لذا، سواء كنت مبدعًا فرديًا أو جزءًا من فريق سريع الحركة، يساعدك ClickUp على البقاء منظمًا ومسؤولًا.

تكامل ClickUp

بفضل أكثر من 1000 تكامل مع ClickUp، بما في ذلك Zoom وMicrosoft Teams وUpMeet، تتناسب هذه الأداة تمامًا مع سير عملك الحالي.

قم بمزامنة أدوات الاجتماعات الخاصة بك مع تكاملات ClickUp لجميع الأمور المتعلقة بالاجتماعات في مكان واحد

قم بمزامنة منصة الاجتماعات المفضلة لديك، وسيبدأ النسخ في الوقت الفعلي تلقائيًا. يمكنك أيضًا استيراد بيانات الاجتماعات من خلال أدوات مثل MeetGeek، التي تقوم بمزامنة التسجيلات والملاحظات المهمة وعناصر العمل تلقائيًا مباشرةً إلى ClickUp.

باختصار، ClickUp يأخذ كل ما يفعله Whisper AI ويبني عليه — حيث يقوم بأتمتة الأجزاء المملة، ويدمج أدواتك المفضلة، ويحول المحادثات إلى أفعال. إنه نسخ، وإدارة مهام، وإنتاجية — كل ذلك في منصة واحدة قوية.

أفضل ميزات ClickUp

إدارة مهام الاجتماعات وإضافة المكلفين وتتبع التقدم المحرز

استخدم أكثر من 50 مشغل إجراء لأتمتة المهام المتكررة في الاجتماعات

خطط جداول الاجتماعات على تقويم ClickUp AI

اربط المهام بـ Docs و Chat و Whiteboards للحصول على سير عمل موحد

تتبع تقدم المشروع في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات ClickUp

قم بتحرير أو إعادة كتابة أو توسيع ملاحظات الاجتماعات باستخدام ClickUp Brain، مما يجعل التوثيق أكثر إيجازًا وقابلية للتنفيذ

قيود ClickUp

قد يجد بعض المستخدمين الميزات الشاملة مربكة بعض الشيء في البداية

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول إحدى تقييمات TrustRadius:

نحن نستخدمه للمساعدة في تسريع اجتماعاتنا اليومية من خلال طقوس Scrum. يساعدني في التعرف على تقدم سباقي، وتقدم مهامي، والحفاظ على قائمة مهام منظمة لجميع مهامي.

نحن نستخدمه للمساعدة في تسريع اجتماعاتنا اليومية من خلال طقوس Scrum. يساعدني في التعرف على تقدم سباقي، وتقدم مهامي، والحفاظ على قائمة مهام منظمة لجميع مهامي.

2. Google Cloud Speech-to-Text (الأفضل للفرق العالمية التي تعقد اجتماعات متكررة)

هل تحتاج إلى نسخ سريع ودقيق وقابل للتطوير دون تكاليف تقنية إضافية؟ قد يكون Google Cloud Speech-to-Text خيارًا جيدًا. على الرغم من أن Whisper AI مشهور لكونه مفتوح المصدر ومجاني، إلا أنه يتطلب إعدادًا يدويًا وقوة معالجة محلية وصيانة مستمرة. هذا جيد للمطورين، ولكنه ليس مثاليًا إذا كان لديك فريق يحتاج إلى الموثوقية على نطاق واسع.

تدعم واجهة برمجة تطبيقات Google Speech-to-Text النسخ في الوقت الفعلي وبالكلمات، وتسجيل المتحدثين، ودقة عالية، حتى في البيئات الصاخبة. كما أنها مزودة بالبنية التحتية والأمان وتحسينات الذكاء الاصطناعي من Google.

أفضل ميزات Google Cloud Speech-to-Text

استفد من ميزة التعرف على الكلام بأكثر من 125 لغة ولهجة

استخدم نموذج Chirp المتقدم من Google لتحسين الدقة

نسخ الصوت في الوقت الفعلي أو على دفعات

قم بتمكين الترقيم التلقائي للحصول على نصوص أكثر وضوحًا

تعامل مع الضوضاء الخلفية بفضل ميزة مقاومة الضوضاء المدمجة

افصل بين قنوات الصوت المتعددة للحصول على محادثات أكثر وضوحًا

قيود Google Cloud Speech-to-Text

يحد هذا البديل لـ Whisper AI جلسات البث إلى خمس دقائق مع حجم رسالة 25 كيلوبايت

يدعم فقط تنسيقات صوتية محددة، مثل 16 بت PCM WAV

أسعار خدمة تحويل الكلام إلى نص من Google Cloud

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Cloud Speech-to-Text

G2: 4. 6/5 نجوم (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج تلخيص الفقرات بالذكاء الاصطناعي لتحسين كتاباتك

🧠 حقيقة ممتعة: يُلزم قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA) ولجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) المذيعين في الولايات المتحدة بتضمين ترجمة نصية مغلقة لضمان إمكانية الوصول للمشاهدين ذوي الإعاقات السمعية.

3. Otter. ai (الأفضل لاستخدام وكلاء النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي لحالات الاستخدام المختلفة)

عبر Otter AI

على عكس Whisper AI، حيث يمكنك نسخ ملف مسجل، تم تصميم Otter للاجتماعات الحية والتعاونية.

يتكامل مباشرة مع Zoom و Google Meet و Microsoft Teams وينضم تلقائيًا إلى المكالمات وينسق مع التقويم الخاص بك ويشارك ملاحظات الاجتماعات مع زملائك في الفريق. وهذا يجعله مثاليًا للفرق المختلطة والمستشارين وأي شخص يتنقل بين اجتماعات متتالية حيث لا يمكن ضمان الحضور دائمًا.

يمكنك أيضًا استخدام وكيل AI يتم تنشيطه بالصوت لطرح أسئلة حول محادثاتك السابقة والحصول على ملخصات الاجتماعات. علاوة على ذلك، يوفر قنوات تمتزج مع التحديثات غير المتزامنة، مما يجعله مثاليًا للفرق البعيدة التي تعمل في مناطق زمنية مختلفة.

أفضل ميزات Otter. ai

قم بإنشاء ملخصات اجتماعات تلقائية، بما في ذلك النقاط الرئيسية والإجراءات المطلوبة

ادمج مع تقويم Google لإضافة ملاحظات اجتماعات Otter تلقائيًا إلى الأحداث

يمكنك الوصول إلى Otter.ai عبر الويب وتطبيقات Android وiOS وامتداد Chrome لمزيد من المرونة

استخدم أربعة وكلاء مختلفين للمبيعات والتوظيف والتعليم ووسائل الإعلام

انسخ الصوت باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية، لتلبية احتياجات قاعدة مستخدمين واسعة

قيود Otter.ai

قد تنخفض دقة النسخ مع الصوت المعقد أو اللهجات الثقيلة أو وجود متحدثين متعددين

حتى خطة الأعمال التجارية لها حد أقصى يبلغ 6000 دقيقة نسخ شهريًا و 4 ساعات لكل محادثة

أسعار Otter.ai

أساسي: مجاني إلى الأبد

المحترف: 16.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Otter.ai

G2: 4. 3/5 نجوم (290+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 نجوم (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Otter.ai؟

تقول مراجعة G2:

في البداية، كنت أكتب ملاحظات بخط اليد أو أستمع إلى تسجيلات الاجتماعات لإنشاء محاضر الاجتماعات، ولكنني لم أعد أفعل ذلك الآن. مؤخرًا، تعرفت على Otter.ai من خلال أحد زملائي، ومنذ ذلك الحين أصبح عملي المتعلق بمحاضر الاجتماعات وكل ما يتعلق بها سهلاً للغاية. فهو يلتقط جميع النقاط المهمة ويقدم في النهاية ملخصًا موجزًا عن الاجتماع بأكمله. كما كان من السهل جدًا دمجه وتطبيقه في فريقي. نستخدمه في جميع الاجتماعات لتدوين الملاحظات.

في البداية، كنت أكتب ملاحظات بخط اليد أو أستمع إلى تسجيلات الاجتماعات لإنشاء محاضر الاجتماعات، ولكنني لم أعد أفعل ذلك الآن. مؤخرًا، تعرفت على Otter.ai من خلال أحد زملائي، ومنذ ذلك الحين أصبح عملي المتعلق بمحاضر الاجتماعات وكل ما يتعلق بها سهلاً للغاية. فهو يلتقط جميع النقاط المهمة ويقدم في النهاية ملخصًا موجزًا عن الاجتماع بأكمله. كما كان من السهل جدًا دمجه وتطبيقه في فريقي. نستخدمه في جميع الاجتماعات لتدوين الملاحظات.

4. Descript (الأفضل لإدارة مشاريع الوسائط المتعددة)

عبر Descript

Whisper AI هي في الأساس أداة مفتوحة المصدر للنسخ دون اتصال بالإنترنت، وتأتي لإنقاذك عندما تحتاج إلى إعداد تقني وتحرير يدوي. وهذا يمثل عائقًا كبيرًا عندما تحتاج إلى نسخ ملفات على نطاق واسع. من ناحية أخرى، يتيح لك Descript تحرير الصوت والفيديو مباشرة على الموقع ببساطة عن طريق تحرير النص المنسوخ.

وبهذه الطريقة، يمكنك تنظيف النص المكتوب والصوت أو الفيديو دون بذل جهد إضافي أو معرفة تقنية بالتحرير.

علاوة على ذلك، فإن التعاون في الوقت الفعلي وإزالة الكلمات الملء المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجعل برنامج النسخ خيارًا قويًا للمبدعين والفرق التي تريد سير عمل سريعًا ومتقنًا دون الحاجة إلى الترميز أو أدوات إضافية.

أفضل ميزات Descript

قم بتحرير الصوت والفيديو ببساطة عن طريق تحرير النص المكتوب

استخدم تقنية استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي مع Overdub وحسّن جودة الصوت باستخدام Studio Sound

إزالة الكلمات الزائدة تلقائيًا

قم بتحرير عدة مسارات صوتية ومرئية في وقت واحد

سجل الشاشة وكاميرا الويب مباشرة داخل التطبيق

مزامنة النصوص تلقائيًا مع الجداول الزمنية للفيديو

قيود Descript

تأتي أداة النسخ هذه مع منحنى تعلم حاد

قد تواجه بطء أثناء نسخ ملفات الفيديو الكبيرة

أسعار Descript

مجاني

هواة: 24 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المطور: 35 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 65 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات و تعليقات Descript

G2: 4. 6/5 نجوم (770+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 نجوم (170+ تقييم)

👀 هل تعلم؟ أفاد واحد من كل ثلاثة مطورين عن وجود أخطاء في كل نسخة من النصوص الـ 26,000 التي أنشأوها باستخدام Whisper AI.

5. Deepgram (الأفضل لنسخ ملفات الصوت والفيديو التي تحتوي على لهجات قوية)

عبر Deepgram

يجمع Deepgram بين نماذج التعلم العميق المتقدمة وخطوط الإنتاج القابلة للتخصيص والمصممة خصيصًا للتحديات الصوتية الفريدة في مجال عملك. على عكس Whisper AI، الذي يتطلب غالبًا إعدادًا يدويًا ويواجه صعوبات مع الصوت المضطرب أو المتخصص، يوفر هذا البرنامج نسخًا سريعًا للغاية ودقيقًا للغاية.

يتضمن ميزات مدمجة مثل تحديد المتحدث، والمعالجة في الوقت الفعلي، والتنسيق الذكي الذي يحافظ على سلاسة سير العمل وخاليًا من الأخطاء.

توفر Deepgram بنية أساسية قابلة للتطوير ووقت استجابة أقل مصممة للمستخدمين ذوي الحجم الكبير، مما يجعلها خيارًا متميزًا للشركات. في حين أن Whisper AI رائعة للمطورين والباحثين الذين يجربون النسخ،

أفضل ميزات Deepgram

دعم نماذج قابلة للتخصيص للصوت الخاص بالصناعة

معالجة الصوت المليء بالضوضاء أو الصوت المتعدد المتحدثين بدقة

قم بالتكامل عبر واجهات برمجة التطبيقات مع منصات وسير عمل متعددة

الوصول إلى الذكاء الصوتي لإنشاء ملخصات من الاجتماعات والمكالمات

أنشئ مفتاح API للنشر الداخلي

قيود Deepgram

تحصل على تزامن محدود في بعض الطرز

بعض الميزات، مثل Aura-2، غير متوفرة لواجهة برمجة التطبيقات (API) للبث المباشر

أسعار Deepgram

الدفع حسب الاستخدام: احصل على رصيد مجاني يصل إلى 200 دولار، ثم ادفع حسب الاستخدام

النمو: 4000 دولار أمريكي في السنة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Deepgram

G2: 4. 6/5 نجوم (270+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج تلخيص الاجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي

6. AssemblyAI (الأفضل لتحليل المشاعر في النصوص)

عبر AssemblyAI

إذا كان نشر Whisper AI متعدد الخطوات معقدًا للغاية بالنسبة لفريقك الصغير، فإن AssemblyAI هو بديل قوي مع واجهة برمجة تطبيقات ممتازة لتحويل الكلام إلى نص.

على عكس نموذج Whisper AI مفتوح المصدر، يقدم AssemblyAI منصة مدارة بالكامل وقائمة على السحابة توفر النسخ وميزات متقدمة مثل مراقبة المحتوى وتحليل المشاعر واكتشاف الموضوعات والتلخيص.

يمكنك إجراء تحسينات مستمرة على النموذج، والوصول إلى قابلية التوسع على مستوى المؤسسات، واستخدام رؤى إضافية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتجاوز التعرف الأساسي على الكلام.

أفضل ميزات AssemblyAI

دعم أكثر من 99 لغة مع ميزة الكشف التلقائي عن اللغة

تحديد وتصنيف المتحدثين المختلفين باستخدام ميزة تحديد المتحدث

وفر نسخًا متدفقًا في الوقت الفعلي بزمن انتقال منخفض

استفد من أدوات الذكاء مثل ملخصات الفيديو بالذكاء الاصطناعي وتحليل المشاعر واكتشاف الموضوعات وحجب المعلومات الشخصية

اسمح باستخدام مفردات قابلة للتخصيص لتحسين دقة النسخ

قيود AssemblyAI

تتوفر ميزة النسخ أثناء البث فقط للمستخدمين المدفوعين، بحد أقصى 100 جلسة متزامنة

لديك حد أقصى يبلغ 30 طلب LeMUR في الدقيقة على الخطط المدفوعة

أسعار AssemblyAI

مجاني: رصيد بقيمة تصل إلى 50 دولارًا

الدفع حسب الاستخدام: يبدأ من 0.15 دولار/ساعة

مخصص: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات AssemblyAI

G2: 4. 6/5 نجوم (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

👀 هل تعلم؟ 56% من المديرين التنفيذيين غير متأكدين أو لا يعرفون ما إذا كانت شركاتهم لديها معايير أخلاقية توجه استخدام الذكاء الاصطناعي.

7. IBM Watson Speech to Text (الأفضل للصناعات شديدة التنظيم)

عبر IBM Watson Speech to Text

هل سئمت من أدوات تحويل الكلام إلى نص العامة التي تتعثر في المصطلحات الصناعية أو البيانات الحساسة؟ تم تصميم IBM Watson Speech to Text للبيئات عالية المخاطر حيث الدقة وأمن البيانات والأداء الخاص بالمجال أمر بالغ الأهمية.

سواء كنت تنسخ إملاءات طبية أو مكالمات مالية أو إجراءات قانونية، فإن هذه الأداة من IBM تتكيف مع المفردات المتخصصة وتدعم التنسيق الذكي وتتكيف مع احتياجات المؤسسة.

على عكس Whisper AI، يدعم IBM Watson تخصيص المجال، ويوفر امتثالًا أقوى للصناعات الخاضعة للتنظيم، ويوفر مرونة في النشر، سواء على السحابة أو في الموقع. إذا كان مشروعك يتطلب أكثر من النسخ العام، فإن Watson يوفر العمق والتحكم الذي لا تحصل عليه مع Whisper.

أفضل ميزات IBM Watson Speech to Text

احصل على مفردات خاصة بالصناعة مع لغة مخصصة ونماذج صوتية

احصل على نسخ في الوقت الفعلي وبشكل مجمّع لمزيد من المرونة

احصل على ميزة تصنيف المتحدثين لتحديد المتحدثين المختلفين وتصنيفهم

تمكين البث منخفض التأخير بدقة عالية

وفر نشرًا محليًا أو عبر السحابة لتحكم أفضل

قيود IBM Watson Speech to Text

تتطلب الأداة إعدادًا معقدًا وتدريبًا للاستخدام الأمثل في المجالات المتخصصة

قد يكون أكثر تكلفة من البدائل مفتوحة المصدر الأخرى

أسعار IBM Watson Speech to Text

الخطة المحدودة: مجانية لمدة 500 دقيقة شهريًا

خطة Plus: ابتداءً من 140 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Premium: أسعار مخصصة

خطة النشر في أي مكان: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات IBM Watson Speech to Text

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن IBM Watson Speech to Text؟

تقول مراجعة G2:

IBM Watson speech to text هو برنامج جيد جدًا لإنشاء تطبيقات تحول الكلام البشري إلى نص. لا يدعم IBM Watson اللغة الإنجليزية فحسب، بل يدعم أيضًا العديد من اللغات الأخرى مثل اليابانية والإسبانية والفرنسية وغيرها الكثير. إنه سهل الاستخدام للغاية، ما عليك سوى تسجيل الكلام باستخدام الميكروفون وسيقوم IBM Watson بالتعرف على الكلام واستخدام خوارزمية التعلم الآلي لتحويل الكلام إلى نص. يمكننا بسهولة دمج خدمة Watson speech to text في تطبيقنا باستخدام Mobile SDK و Rest apis.

IBM Watson speech to text هو برنامج جيد جدًا لإنشاء تطبيقات تحول الكلام البشري إلى نص. لا يدعم IBM Watson اللغة الإنجليزية فحسب، بل يدعم أيضًا العديد من اللغات الأخرى مثل اليابانية والإسبانية والفرنسية وغيرها الكثير. إنه سهل الاستخدام للغاية، ما عليك سوى تسجيل الكلام باستخدام الميكروفون وسيقوم IBM Watson بالتعرف على الكلام واستخدام خوارزمية التعلم الآلي لتحويل الكلام إلى نص. يمكننا بسهولة دمج خدمة Watson speech to text في تطبيقنا باستخدام Mobile SDK و Rest apis.

8. Sonix. ai (الأفضل للبودكاستر والصحفيين والباحثين)

عبر Sonix AI

يوفر Sonix. ai منصة نسخ بديهية على شبكة الإنترنت تتيح للمستخدمين تحميل ملفات الصوت أو الفيديو والحصول على نصوص عالية الجودة في غضون دقائق دون الحاجة إلى أي مهارات تقنية.

بينما يعد Whisper AI خيارًا رائعًا للمطورين الذين يرغبون في محرك نسخ مفتوح المصدر، فإن Sonix مصمم للمحترفين الذين يحتاجون إلى نتائج موثوقة بسرعة. إن سرعته ودقته وميزات التحرير والتعاون المدمجة القوية تجعله أداة نسخ AI شائعة وبديلاً لـ Whisper.

أفضل ميزات Sonix. ai

انسخ ملفات الصوت والفيديو تلقائيًا بأكثر من 40 لغة

قم بتحرير النصوص مباشرة في متصفحك باستخدام واجهة سهلة الاستخدام

قم بتدوين الملاحظات من مقاطع الفيديو وتمييز المتحدثين للتمييز بين الأصوات المختلفة

ابحث في النصوص بسهولة باستخدام الطوابع الزمنية والكلمات الرئيسية

ادمجها مع أدوات مثل Zoom وGoogle Drive وDropbox

احمِ بياناتك باستخدام التخزين السحابي الآمن وضوابط الوصول

قيود Sonix. ai

لا يمكنك استخدام Sonix في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، لأنه يتطلب اتصالاً بالإنترنت لجميع عمليات المعالجة

خيارات النسخ في الوقت الفعلي محدودة

أسعار Sonix. ai

قياسي : استخدام المنصة مجانًا + 10 دولارات أمريكية في الساعة للترجمة والنسخ على التوالي

Premium : 16.5 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم + 5 دولارات أمريكية لكل ساعة للترجمة والنسخ، على التوالي

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Sonix. ai

G2: 4. 7/5 نجوم (20+ تقييم)

Capterra: 4. 9/5 نجوم (أكثر من 130 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sonix.ai؟

تقول مراجعة G2:

عند تحميل ملف صوتي/مرئي، يتم تحويله تلقائيًا إلى نص، ويكون دقيقًا للغاية. لقد وفرت لي هذه الأداة وقتًا طويلاً في نسخ أي ملفات صوتية ومرئية يدويًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا تحميل الملفات مباشرة من تطبيقات التخزين السحابية مثل Google Drive و Dropbox.

عند تحميل ملف صوتي/فيديو، يتم تحويله تلقائيًا إلى نص، وهو دقيق للغاية. لقد وفرت لي هذه الأداة وقتًا طويلاً في نسخ أي ملفات صوتية أو فيديو يدويًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا تحميل الملفات مباشرة من تطبيقات التخزين السحابية مثل Google Drive و Dropbox.

9. Happy Scribe (الأفضل لإنشاء تسميات توضيحية متعددة اللغات لمقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي)

عبر Happy Scribe

Happy Scribe هو بديل جاهز للاستخدام لـ Whisper مصمم لمبدعي المحتوى والمعلمين والفرق في جميع أنحاء العالم. يوفر ترجمة الكلام إلى أكثر من 120 لغة، وعلى عكس Whisper AI، يوفر واجهة بسيطة، وكشف المتحدث، ومزامنة تلقائية للترجمة دون الحاجة إلى الترميز.

باختصار، إذا كنت تبحث عن حل نسخ جاهز للاستخدام ودقيق، فإن Happy Scribe هو الخيار المثالي لك.

أفضل ميزات Happy Scribe

انسخ ملفات الصوت والفيديو تلقائيًا بأكثر من 120 لغة

استخدم الذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماعات والوصول إلى ميزة التعرف على الكلام لاكتشاف المتحدثين المتعددين وت

أنشئ ومزامن الترجمة والتسميات التوضيحية لمقاطع الفيديو

اختر بين النصوص التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والنصوص التي تم إنشاؤها بواسطة البشر

ادمجها مع منصات شائعة مثل YouTube وZoom وDropbox

قم بتصدير النصوص بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك Word و PDF و SRT و VTT

قيود Happy Scribe

قد تواجه انخفاضًا في الدقة مع جودة صوت رديئة أو لهجات قوية.

لم يتم تصميمه للتكامل المكثف مع المطورين

أسعار Happy Scribe

المبتدئين: يبدأ من 12 دولارًا لكل 60 دقيقة

Lite: 9 دولارات شهريًا

المحترف: 29 دولارًا شهريًا

الأعمال: 89 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Happy Scribe

G2: 4. 8/5 (20+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (30+ تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: حلقة من برنامج The French Chef with Julia Child التي بثتها قناة PBS هي أول برنامج تلفزيوني مصحوب بترجمة نصية.

10. TurboScribe (الأفضل لنسخ الاجتماعات اليومية وإنشاء التسميات التوضيحية)

عبر TurboScribe

يوفر Whisper AI معالجة محلية، والتي قد تكون صعبة بالنسبة للمبدعين الصغار والطلاب والشركات الناشئة. TurboScribe هو بديل أبسط يمكن للشركات استخدامه لتلخيص الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويمكن للمبدعين استخدامه لإنشاء التسميات التوضيحية، ويمكن للطلاب استخدامه لنسخ المحاضرات.

توفر الأداة نسخًا نصيًا قائمًا على السحابة مع ميزات تحرير متقدمة، والتعرف على المتحدث، ودعم متعدد اللغات، ويمكن الوصول إلى كل ذلك عبر واجهة ويب بسيطة.

أفضل ميزات TurboScribe

انسخ ملفات الصوت والفيديو بسرعة بدقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

دعم لغات متعددة لتلبية احتياجات النسخ العالمية

تحديد المتحدثين المختلفين وتصنيفهم تلقائيًا

قم بتحرير النصوص بسهولة باستخدام محرر سهل الاستخدام على الويب

أنشئ طوابع زمنية لتسهيل التنقل داخل النصوص

قم بتصدير النصوص بتنسيقات مختلفة مثل TXT و PDF و DOCX

قيود TurboScribe

تفتقر إلى التخصيص المتقدم لنماذج الذكاء الاصطناعي

تعد واجهات برمجة التطبيقات والتكاملات الخاصة بالمطورين أقل مقارنة ببعض المنافسين، لذا يجب على علماء البيانات والمطورين البحث عن خيارات أخرى

أسعار Turbo Scribe

نصوص مجانية تصل إلى 3 يوميًا

TurboScribe Unlimited: 20 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات Turbo Scribe وتعليقات المستخدمين

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

تقدم بعض الأدوات نسخًا دقيقة ولكنها تفتقر إلى ميزات التعاون. وتقدم أدوات أخرى ملخصات سريعة ولكنها تقصر عندما يحين وقت تحويل الأفكار إلى أفعال. على الرغم من قوة Whisper AI، إلا أنها مصممة في الأساس للمطورين، وليس للفرق التي تحتاج إلى نتائج سريعة.

إذا سئمت من تجميع أدوات متعددة، فما عليك سوى اختيار ClickUp. هنا، يمكنك تسجيل الاجتماعات ونسخ المحادثات تلقائيًا وإنشاء ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحويل المناقشات إلى مهام على الفور، كل ذلك في مكان واحد.

مع ClickUp Brain Max، تحصل على أكثر من مجرد نسخ. تحصل على مساعد ذكي يلتقط العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراء، ويجيب على الأسئلة المتابعة، ويحافظ على تماسك فريقك. قم بإقران ذلك مع ClickUp AI Notetaker، ولن تفوتك أي تفاصيل مرة أخرى مع توثيق كل مكالمة وكل محادثة تلقائيًا وجاهزة للاستخدام.

اشترك في ClickUp وارتقِ بنسخك وملاحظاتك وعمل فريقك إلى المستوى التالي!