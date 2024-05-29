أفضل 10 حلول برمجيات للنسخ البرمجي في عام 2025

إذا سبق لك أن جربت تفريغ تسجيل، فأنت تعلم كم يمكن أن يكون الأمر مؤلماً. خاصةً عندما تضطر إلى الاستماع إلى مكالمة زووم مدتها ساعة واحدة لاستخراج أو تلخيص نقاط الحديث الرئيسية.

وسواء كنت صحفياً تلاحق المواعيد النهائية، أو باحثاً يحلل البيانات، أو متخصصاً في مجال الأعمال يراجع الاجتماعات، فأنت بحاجة إلى أداة تفريغ موثوقة في مجموعتك التقنية للحفاظ على الإنتاجية.

لحسن الحظ، هناك العديد من تطبيقات النسخ التي يمكنها القيام بالعمل نيابةً عنك وتجعلك أكثر إنتاجية. لقد قمنا بتمشيط بحر من الخيارات لنقدم لك أفضل 10 حلول برمجيات للنسخ في عام 2024. ها نحن أولاء!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج النسخ؟

قبل اختيار برنامج النسخ الصحيح، من المهم أن تفهم العوامل الرئيسية التي يجب أن تؤثر على اختيارك. ستساعدك هذه النقاط على اتخاذ قرار مستنير:

الدقة : تحقق من مدى دقة البرنامج في نسخ الكلام. النقاط الأخرى التي يجب ملاحظتها هي ما إذا كان بإمكانه التعامل مع اللكنات المختلفة وضوضاء الخلفية في سياق الصوت الذي تحتاج إلى العمل معه

: تحقق من مدى دقة البرنامج في نسخ الكلام. النقاط الأخرى التي يجب ملاحظتها هي ما إذا كان بإمكانه التعامل مع اللكنات المختلفة وضوضاء الخلفية في سياق الصوت الذي تحتاج إلى العمل معه الميزات: ابحث عن البرامج التي تتجاوز النسخ الأساسي. على سبيل المثال، يقدم بعضها وظائف مثل تحديد هوية المتحدث، وختم الوقت، والتكامل مع برامج إدارة المشاريع التي تبسط سير عملك

ابحث عن البرامج التي تتجاوز النسخ الأساسي. على سبيل المثال، يقدم بعضها وظائف مثل تحديد هوية المتحدث، وختم الوقت، والتكامل مع برامج إدارة المشاريع التي تبسط سير عملك سهولة الاستخدام : ابحث عن واجهة سهلة الاستخدام. يجب أن يكون البرنامج بديهيًا حتى تتمكن من التركيز على المحتوى الخاص بك. ابحث عن وظيفة السحب والإفلات والتنقل الواضح، على سبيل المثال

: ابحث عن واجهة سهلة الاستخدام. يجب أن يكون البرنامج بديهيًا حتى تتمكن من التركيز على المحتوى الخاص بك. ابحث عن وظيفة السحب والإفلات والتنقل الواضح، على سبيل المثال السعر: اختر برنامجًا يوفر الميزات الضرورية دون أن تكلفك الكثير. يمكن أن يتفاوت نطاق أسعار برامج النسخ من حيث التكلفة اعتماداً على الميزات ومستويات الدقة. كما توفر العديد من خدمات النسخ أيضاً تجارب مجانية، حتى تتمكن من معرفة ما إذا كانت تناسب احتياجاتك

## أفضل 10 برامج للنسخ لاستخدامها في عام 2024

سواء كنت تبحث عن مساعدة أساسية في النسخ أو ميزات تلخيص متقدمة، ستجد ما يناسبك هنا. دعنا نلقي نظرة على أفضل 10 حلول برمجية بناءً على ميزاتها وأسعارها وغير ذلك.

1. ClickUp

نسخ المقاطع الصوتية إلى نص باستخدام ClickUp Brain

ClickUp هو تطبيق شامل وغني بالميزات ومدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة المشاريع. مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي داخل ClickUp Brain هي الأداة المثالية لأتمتة عمليات النسخ. ClickUp Brain عبارة عن شبكة عصبية تربط المهام والمستندات والأشخاص والبيانات داخل المنصة. عند استخدامها مع كليك أب كليب وشاشة وميزة التسجيل الصوتي، ويمكنه إجراء النسخ التلقائي.

على سبيل المثال، أثناء الاجتماع، يمكنك تسجيل ملاحظاتك الصوتية ومناقشاتك أثناء الاجتماع، وسيقوم ClickUp بنسخها تلقائيًا نيابةً عنك - مما يوفر الوقت والعمل بذكاء أكبر. علاوة على ذلك، يمكن مشاركة هذه النسخ مع أعضاء الفريق الآخرين للرجوع إليها.

والأكثر من ذلك، يسهّل التفريغ النصي البحث عن المحتوى من الرسائل المسجلة والملفات الصوتية. جميع النصوص المنسوخة قابلة للبحث باستخدام ClickUp Universal Search .

ما عليك سوى البحث عن الكلمات الرئيسية في التسجيل، وتوفير الوقت عن طريق التخطي إلى الجزء ذي الصلة دون جهد يدوي. يمكن أن يساعدك ClickUp Universal Search أيضًا في العثور على أي شيء داخل مساحة العمل الخاصة بك، بما في ذلك المهام والمستندات والمشاريع، وحتى داخل بعض عمليات التكامل مع جهات خارجية - في ثوانٍ!

_البحث عن أي شيء على نظام ClickUp البيئي الخاص بك في ثوانٍ!

أفضل ميزات #### أفضل ميزات ClickUp

تحويل الكلام ونسخ التسجيلات الصوتية بسرعة إلى نص باستخدام النسخ التلقائي للذكاء الاصطناعي

إنشاء ملخصات نصية مدركة للسياق استنادًا إلى المحتوىمشاركة تسجيلات الشاشة Fathom AI هو برنامج نسخ آلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي المعروف بسهولة استخدامه. فهو يقوم بتسجيل مكالماتك الهاتفية واجتماعاتك وتفريغها وتسليط الضوء عليها وتلخيصها.

يركز Fathom AI على تبسيط تجربة مؤتمرات الفيديو بالكامل. فهو يتكامل مع منصات مثل Zoom وGoogle Meet، ويقوم تلقائياً بتسجيل الصوت من الاجتماعات وتدوينه. فاثوم للذكاء الاصطناعي يتيح لك تسليط الضوء على اللحظات الرئيسية أثناء المكالمة. ينشئ ملخصات قابلة للبحث، ويمكنك مشاركة مقاطع محددة مع الزملاء.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي Fathom AI

التقط النتائج الدقيقة واللحظات الرئيسية من تسجيلاتك

التنقل في واجهة سهلة الاستخدام مع مشغل وسائط وصوت مدمج

التكامل مع منصات التخزين السحابية الشائعة

قيود الذكاء الاصطناعي

قد يواجه صعوبة في التعامل مع المصطلحات التقنية أو اللهجات الثقيلة

مصمم لتدوين ملاحظات الاجتماعات، لذلك قد لا يكون مثاليًا لأنواع أخرى من التسجيلات الصوتية أو تسجيلات الفيديو الثابتة

يدعم 6 لغات فقط (باستثناء الإنجليزية)

تسعير Fathom AI

مجانًا

Fathom Premium: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القياسي: 32 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

32 دولارًا شهريًا لكل مستخدم فاثوم برو: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم فاتحوم للفرق: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات فاثوم للذكاء الاصطناعي

G2 : 5/5 (أكثر من 2000 تقييم)

: 5/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

3. أوتر

via

_ / href/ _https://otter.ai Otter.ai /%href/

Otter.ai هو تطبيق نسخ شائع على الهاتف المحمول يتفوق في النسخ في الوقت الفعلي. يتكامل مع الأدوات ويمكنه نسخ الصوت من مصادر مختلفة، مما يجعله مساعدًا متعدد الاستخدامات. Otter.ai مجموعة من الوظائف. فهو يوفر النسخ في الوقت الفعلي للاجتماعات، ويمكنه التعامل مع ملفات الصوت أو الفيديو المسجلة مسبقًا أيضًا. يسمح لك Otter بالتمييز بين المشاركين. ينصب التركيز على الدقة والتمييز بين المتحدثين وتعدد الاستخدامات.

أفضل ميزات Otter

تكثيف التسجيلات الطويلة في ملخصات موجزة للمراجعة والرجوع إليها بسرعة

التعاون في التدوين في وقت واحد حتى تتمكن الفرق من العمل معًا

تسليط الضوء على الكلمات الرئيسية والبحث عنها داخل النص المكتوب

التكامل مع Zoom و Teams و Meet للتدوين في الوقت الفعلي أثناء الاجتماعات

قيود التفريغ

يدعم Otter حاليًا اللغة الإنجليزية فقط

يمكن أن تؤدي اللهجات القوية أو المصطلحات التقنية إلى أخطاء في النسخ

لا توجد إمكانية تحرير النسخ في الوقت الفعلي

أسعار أوتر

الخطة الأساسية المجانية

الخطة الاحترافية: 16.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا في الشهر

16.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا في الشهر خطة الأعمال: 30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا في الشهر

30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا في الشهر خطة المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.2/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

4. سونيكس

via

_ / href/ _https://sonix.ai/features Sonix /%href/

Sonix هو برنامج نسخ قوي مع مجموعة من حالات الاستخدام والتكاملات. مما يجعله خيارًا جيدًا في حالات الاستخدام مثل ملاحظات الاجتماعات والمحاضرات والمقابلات والأفلام.

يجعل Sonix عملية النسخ سريعة ودقيقة وسهلة الاستخدام. يساعدك على تبسيط سير عملك وفتح المحتوى القيّم في تسجيلاتك الصوتية.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر Sonix ميزات مثل تحديد هوية المتحدث والطوابع الزمنية والتكامل مع أدوات الإنتاجية الشائعة. وهذا يجعله حلاً شاملاً لجميع احتياجاتك في النسخ.

أفضل ميزات سونيكس

دقة تحويل الكلام إلى نص بأكثر من 49 لغة

تكامل بسيط عبر المنصات والأدوات

تحسين مقاطع الفيديو مع الترجمة باستخدام ميزة الترجمة التلقائية

قيود سونيكس

منحنى تعلم أكثر حدة مقارنة ببعض الخيارات الأخرى

يمكن أن تتزايد التكاليف بسرعة بالنسبة للنصوص الطويلة، خاصة بالنسبة للمستخدمين المتكررين.

أسعار سونيكس

عادي: 10 دولارات في الساعة

10 دولارات في الساعة القسط: 5 دولارات في الساعة بالإضافة إلى 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات في الساعة بالإضافة إلى 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 125 تقييم)

5. الحبوب

via Gr*ain* Grain عبارة عن منصة نسخ قائمة على السحابة مع التركيز على الاجتماعات. باستخدام عمليات التكامل الصحيحة، يمكنها التقاط التسجيلات وإنشاء النصوص تلقائيًا مع ملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يقوم Grain أيضاً بتحليل المحادثة وتحديد الموضوعات الرئيسية وإبراز اللحظات المهمة.

أفضل ميزات Grain

مراجعة النصوص مع زملائك في الفريق باستخدام أدوات محرر التعاون

تحديد كل متحدث بخيارات تصنيف متعددة

أتمتة التعليق على الفيديو لإمكانية الوصول والمشاركة

قيود الحبوب

تحتوي الباقة المجانية على ميزات ودقائق محدودة

قد تواجه الأداة صعوبة في نسخ الكلام بدقة من المتحدثين ذوي اللكنات أو اللهجات القوية

تسعير الحبوب

خطة مجانية

المبتدئين: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 275 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 275 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

6. Fireflies.ai

via

_/مرجع/ _https://guide.fireflies.ai/hc/en-us/articles/360020108597-How-to-transcribe-offline-meetings Fireflies.ai /%href/

Fireflies.ai هو برنامج نسخ مدعوم بالذكاء الاصطناعي خصيصًا مصمم للاجتماعات والمقابلات. يحتوي إصداره المجاني على العديد من التكاملات المفيدة التي تجعله يتجاوز النسخ اليدوي البسيط.

Fireflies هو مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي بشكل جيد لكل من النسخ وعناصر العمل. فهو يتكامل مع أدوات مؤتمرات الفيديو الشائعة لالتقاط ملفات الصوت أو الفيديو تلقائياً وتدوين المحادثة وتلخيص النقاط الرئيسية.

ينصب التركيز على النسخ الدقيق والرؤى القابلة للتنفيذ لتعزيز الإنتاجية.

أفضل ميزات #### أفضل ميزات التدوين

تحليل الاجتماعات تلقائيًا لتحديد النقاط الرئيسية وعناصر العمل

التكامل مع منصات مؤتمرات الفيديو الشائعة مثل Zoom وGoogle Meet

الحصول على خيارات متقدمة للبحث عن الكلمات وتصفية الكلمات داخل النصوص

القيود المفروضة على الاجتماعات

تحتوي الباقة المجانية على قيود على مساحة التخزين ومدة الاجتماع

إمكانيات نسخ الصوت/الفيديو العامة المحدودة خارج الاجتماعات

تسعير الذباب الإلكتروني

مجانية للأبد

المحترف: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 39 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (أكثر من 350 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.2/5 (9 مراجعات)

7. ميتغريك

via

_ / href/ _https://support.meetgeek.ai/en/articles/8028156-ai-meeting-minutes-your-summary-email MeetGreek /%href/

MeetGreek هي عبارة عن منصة تفريغ صُممت للاجتماعات والندوات عبر الإنترنت. ويمكنه تسجيل ونسخ وتلخيص ومشاركة النقاط البارزة. يتكامل MeetGreek مع منصات مثل Zoom و Google Meet. تقوم بتسجيل جميع اجتماعاتك وتدوينها وتحليل المحادثة للحصول على النقاط البارزة والقرارات وعناصر العمل.

كما أنه يوفر وظيفة البحث. تتيح لك هذه الميزة إيقاف أجزاء من المحادثة مؤقتاً وإعادة النظر فيها بسهولة.

أفضل ميزات MeetGreek

الوصول إلى تفريغ محاضر الاجتماعات والندوات عبر الإنترنت

التكامل مع منصات الاجتماعات الشائعة مثل Zoom وGoogle Meet بسهولة

احصل على ميزة العلامات التلقائية لعناصر العمل أو نقاط الاهتمام أو تفاصيل محددة

قيود الاجتماعات عبر الإنترنت

إمكانيات محدودة لنسخ الصوت/الفيديو العام خارج الاجتماعات

تحتوي الباقة المجانية على ميزات ودقائق محدودة

تسعير MeetGreek

الخطة الأساسية المجانية

الخطة الاحترافية: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4/5 (5 مراجعات)

8. مراجعة

via

_/مرجع/ _https://www.rev.ai/usecases Rev //%href/

يقدم Rev خيارات بشرية وأخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يوفر النسخ البشري لأي ملفات صوتية أو ملفات فيديو. كما أن لديها خيار النسخ بالذكاء الاصطناعي بتكلفة أقل. يقوم سوق كبير من المدونين ذوي الخبرة بتنفيذ خدمة النسخ بنفسه. كما يوفر Rev أيضاً واجهات برمجة تطبيقات تحويل الكلام إلى نص لمزيد من الوظائف.

هذا ليس كل شيء. يمكنك أيضًا تحرير النص، وتمييز النص، وإضافة تعليقات، وطلب تعليقات بـ 17 لغة، إذا كان لديك الوقت الكافي.

أفضل ميزات Rev

احصل على دقة كبيرة من خلال خدمات النسخ البشري

استفد من أوقات التسليم السريعة

استمتع بخدمات إضافية مثل الترجمة والتعليق

قيود المراجعة

أغلى من الخيارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تعديل الأسعار

النسخ والتعليقات التوضيحية بالذكاء الاصطناعي: 0.25 دولار/دقيقة لكل منهما

اشتراك الذكاء الاصطناعي: 29.99 دولارًا/شهريًا

النسخ البشري: 1.50 دولار/دقيقة

مراجعة التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 45 تقييم)

9. الوصف:

via

_/مرجع/ _https://www.descript.com DeScript /%href/

ديسكريبت مخصص لأولئك المتخصصين في مقاطع الفيديو والبودكاست. يسمح لك بالكتابة والتسجيل والنسخ والتحرير والتعاون مع واجهة سهلة الاستخدام.

وظائف النسخ سريعة ودقيقة. كما أنه يحتوي على أدوات تحرير ملفات الصوت أو الفيديو. وتتضمن بعض التطبيقات المتقدمة لتشغيل الصوت زيادة في المسارات الصوتية وإزالة كلمات الحشو تلقائيًا.

نسخ أفضل الميزات

تحرير مقاطع الفيديو بسلاسة باستخدام أدوات تحرير الفيديو المدمجة

احصل على ميزات تحرير متقدمة مثل إنشاء مقاطع جديرة بالانتشار

واجهة سهلة الاستخدام مع وظائف تحرير الصوت

قيود الوصف

قد لا يكون النسخ دقيقًا مثل برامج النسخ المخصصة

إنه مخصص في المقام الأول للعاملين في مجال إنشاء الفيديو والبودكاست

تحتوي الخطة المجانية على دقائق نسخ محدودة

تسعير النسخ

خطة مجانية

خطة المبدعين بسعر 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الخطة الاحترافية بسعر 24 دولارًا لكل مستخدم شهريًا/شهريًا لكل مستخدم

خطة المؤسسة: اتصل بنا لمعرفة الأسعار/شهرًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4/8/5 (أكثر من 150 تقييم)

10. نوتا

via

_ / href/ _https://www.notta.ai/en نوتا /%href/

تم تصميم Notta للفرق التي تحتاج إلى حل شامل لالتقاط محتوى الاجتماعات وإدارته والاستفادة منه. وهو برنامج تدوين مدعوم بالذكاء الاصطناعي يركز على تدوين الملاحظات والتلخيص التلقائي.

ويمكنك تدوين الملاحظات وتحريرها وتلخيصها وإنشاء المزيد والتعاون مع عدة متحدثين في سير عمل واحد. ومع ذلك، فإن برنامج النسخ المجاني هو جزء من حل أوسع لإدارة الاجتماعات وتدوين الملاحظات.

أفضل ميزات نوتا

الحصول على إمكانات ممتازة لتدوين الملاحظات والتلخيص التلقائي

استخدام واجهة سهلة الاستخدام وسهلة الاستخدام مع ميزات البحث والتنظيم للملاحظات

التكامل مع أدوات التقويم وإدارة المشاريع الشائعة مثل Notion وTrillo

قيود نوتا

قد لا يكون مثاليًا للتدوين الصوتي/الفيديو الطويل

تحتوي الباقة المجانية على ميزات ودقائق محدودة

تسعير Notta

الخطة المجانية

خطة Pro بسعر 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة الأعمال بسعر 27.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات بعد

قم بالنسخ بشكل أذكى وأسرع مع ClickUp

يزدهر عالم أدوات النسخ. تلبي هذه الأدوات مجموعة متنوعة من الاحتياجات، سواء كان تركيزك ينصب على تحقيق الدقة المثالية للتسجيلات أو على أوقات تسليم سريعة لالتقاط الاجتماعات، يمكن لهذه الأدوات القيام بكل شيء.

ليس فقط النسخ: يساعد مركز العمل الخاص بـ ClickUp فرق العمل على التعاون بين المهام وزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد

ستعمل الأداة المناسبة على تحويل ملفات الصوت والفيديو إلى تنسيق نصي قابل للبحث والتحرير. وهذا يفتح لك العديد من الفوائد. يمكنك البحث في النصوص عن معلومات محددة دون عناء، أو تحسين إمكانية الوصول من خلال توفير تسميات توضيحية لمقاطع الفيديو، أو إعادة توظيف المحتوى الصوتي من الاجتماعات لإعداد التقارير والعروض التقديمية.

قبل الغوص، توقف لحظة لتحديد أولوياتك. هل تحتاج إلى دقة وسرعة فائقة قبل كل شيء؟ ربما يكون التعاون في الوقت الفعلي أكثر أهمية لسير عملك.

لتبسيط سير عملك وإطلاق العنان لعالم من مزايا الإنتاجية, اشترك للحصول على نسخة تجريبية مجانية من ClickUp اليوم وأحدث ثورة في طريقة تعاملك مع محتوى الصوت والفيديو.