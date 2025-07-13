أفضل 12 بديلاً لبرنامج Notepad++ لمستخدمي Mac في عام 2025

يظل Notepad++ المفضل لدى العديد من مستخدمي Windows، ولكنه لا يعمل بشكل أصلي على macOS. تشغيله من خلال Wine أو VMware Fusion هو حل بديل أكثر منه حل حقيقي.

إذا كنت قد تحولت مؤخرًا إلى Mac وتفتقد بساطة Notepad++، فلا تقلق! لقد قمنا بتجميع قائمة ببدائل Notepad++ لمستخدمي Mac، والتي تعد بتجربة مستخدم أفضل وميزات حديثة لتطوير الويب.

دعنا نحلل أفضل برامج تحرير الكود!

أفضل بدائل Notepad++ في لمحة سريعة

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp تحرير النصوص وإدارة المهام والإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للأفراد والفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء المهام من الملاحظات، وتكامل Git، وسير عمل قابل للتخصيص تحرير خفيف وسريع ومتعدد اللغات للمطورين الأفراد أو البيئات التعليمية Sublime Text ترميز وتحرير نصوص بسرعة البرق مع أقل مساحة ممكنة للمطورين الفرديين والمستخدمين المحترفين تحرير متعدد العلامات، وضع خالٍ من التشتيت، بحث سريع في المستندات، سمات قابلة للتخصيص للاستخدام الشخصي: 99 دولارًا (3 سنوات)، للأعمال: 65 دولارًا/مقعد/سنة Visual Studio Code تحرير كود متكامل الميزات وتصحيح الأخطاء وتكامل Git للمطورين وفرق التطوير والمساهمين في البرامج مفتوحة المصدر IntelliSense، تصحيح الأخطاء المباشر، امتدادات شاملة مجاني إلى الأبد BBEdit تحرير النصوص العادية و HTML والبرامج النصية لمطوري الويب ومؤلفي المحتوى التقني ومسؤولي الأنظمة الذين يستخدمون نظام التشغيل macOS أوامر Unix، معاينة التخفيض المباشر، طي الكود 59.99 دولارًا (للفرد)، تبدأ الترقيات من 29.99 دولارًا Smultron تحرير نص/كود بسيط وواضح بصريًا لمستخدمي Mac الأفراد تقسيم الشاشة، معاينة HTML، تمييز بناء الجملة القابل للتخصيص 9.99 دولار أقواس تطوير واجهة الويب (HTML/CSS/JS) للمستقلين والمطورين المهتمين بالتصميم معاينة مباشرة، دعم متعدد اللغات، ملحقات قوية مجاني إلى الأبد، تبدأ الخطط المدفوعة من 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم CodeRunner 4 تنفيذ فوري للرموز في لغات متعددة + لغات للطلاب والمتعلمين والمطورين المستقلين الذين يستخدمون أجهزة Mac التدقيق النحوي المباشر، مصحح أخطاء مدمج، واجهة نافذة واحدة للاستخدام الشخصي: 19.99 دولارًا، ترخيص الموقع: 12 دولارًا لكل جهاز (5 أجهزة كحد أدنى) Geany تحرير خفيف وسريع ومتعدد اللغات للمطورين الأفراد أو البيئات التعليمية تمييز بناء الجملة، تعليقات المُترجم في الوقت الفعلي، تتبع الرموز أسعار مخصصة TextEdit معالجة الوسائط المتعددة في المستندات لمن يحتاجون إلى أداة macOS سريعة وأصلية أوضاع نص غني/عادي، معاينة HTML، توافق بين التنسيقات أسعار مخصصة Nova تحرير أكواد حديث ومتوافق مع نظام Mac مع واجهة مستخدم مصقولة لمطوري الويب وفرق الواجهة الأمامية الصغيرة التي تعطي الأولوية لتجربة المستخدم والتطوير المحلي وسير عمل Git نصوص برمجية مخصصة وأدوات Git مدمجة وقاعدة تثبيت قابلة للتخصيص 99 دولارًا UltraEdit معالجة الملفات الضخمة وتحرير الأعمدة والبحث/الاستبدال المتقدم للمطورين في المؤسسات ومحللي البيانات ومهندسي الأنظمة تحديد النص عموديًا، تحرير متعدد المؤشرات، تنظيم الملفات المتداخلة أسعار مخصصة Textastic تحرير الكود على الأجهزة المحمولة لمستخدمي iPad/iPhone/Mac، خاصة الطلاب والهواة ومطوري الأجهزة المحمولة دعم المعالج المسبق، الإكمال التلقائي الذكي، عجلة المؤشر بإصبعين مجاني إلى الأبد، الإصدار الاحترافي: 2.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Notepad++ لنظام التشغيل Mac؟

أثناء اختيار أفضل برامج تحرير النصوص لنظام Mac، قم بمطابقة احتياجاتك في أتمتة سير عمل الترميز مع ميزات الأداة. هل تبحث عن محرر أكواد نظيف وخفيف الوزن؟ أم أنك بحاجة إلى ميزات مثل التحرير المقسم والبحث عن التعبيرات العادية (regex) وتمييز بناء الجملة في الوقت الفعلي؟

أعط الأولوية لهذه العوامل الرئيسية:

اختر السرعة والاستجابة: افضل تطبيقًا يتم تشغيله على الفور ويمكنه التعامل مع الملفات الكبيرة دون تأخير أو تعطل

تمكين تمييز بناء الجملة لعدة لغات: سيساعدك ذلك على كتابة أكواد بوضوح في Python و JavaScript و HTML و Markdown وغيرها

خصص الواجهة لتناسب سير عملك: قد تكون إمكانية تعديل السمات والخطوط والتخطيطات مفيدة لتجربة خالية من عوامل التشتيت

استفد من التكامل الأصلي مع macOS: يمكنك أن تكون أكثر إنتاجية إذا كانت أداتك تستخدم ميزات خاصة بنظام Mac مثل البحث Spotlight أو علامات تبويب النظام أو مزامنة iCloud

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للمطورين لتعزيز كفاءة البرمجة

أفضل 10 بدائل لبرنامج Notepad++ لنظام التشغيل Mac

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. إليك ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

قارن الأسعار والميزات الرئيسية وميزات كل أداة كود AI لاختيار أفضل بديل من هذه القائمة — بدلاً من تشغيل Notepad على Mac. اقرأ الآن، واستمتع لاحقًا!

1. ClickUp (الأفضل لتحرير النصوص وإدارة المهام والإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

ابدأ مع ClickUp اكتب، وأنشئ، وشحن بسرعة أكبر — كل ذلك من منصة ClickUp التعاونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

ClickUp،التطبيق الشامل للعمل، يجب أن يكون على رأس قائمتك كمستخدم أو مطور Mac يبحث عن شيء أكثر تعاونًا ومرونة وإنتاجية حقيقية.

ClickUp for Software Teams يجمع ملاحظاتك ووثائقك ومهامك وسير العمل Agile معًا. يمكنك القيام بكل ذلك من أداة واحدة: تشغيل السباقات السريعة باستخدام مخططات burndown، وإدارة المهام الضخمة عبر فرق متعددة، وإعداد عمليات أتمتة لإعلام أصحاب المصلحة عند حدوث عوائق.

اكتب الملاحظات في ClickUp Notepad وحوّلها إلى مهام

مع ClickUp Docs وNotepad، تحصل على مساحة كتابة خالية من عوامل التشتيت وتتيح التعاون الكامل. أضف تعليقات، واذكر زملاء الفريق، ودمج المهام مباشرة في ملاحظاتك، وحتى تتبع التقدم المحرز — وهو ما لا يستطيع Notepad++ القيام به

ClickUp Notepad مثالي لتدوين الأفكار أو العصف الذهني حول الكود أو صياغة المحتوى بسرعة. يمكنك وضع مخطط لمقال مدونة أو تسجيل الأخطاء أو كتابة الأوامر أو مجرد العصف الذهني وقتما تشاء.

تخيل أنك مدير منتجات غادرت للتو اجتماعًا للفريق بعد مناقشة مجموعة ميزات جديدة للربع الثالث. يمكنك فتح جهاز Mac وبدء تدوين أفكارك في ClickUp Notepad لرسم مفاهيم عالية المستوى. قم بتمييز بعض الأسطر التي تعلم أنها ستصبح مهام تطوير لاحقًا.

بمجرد تبلور الأفكار، يمكنك تحويل تلك المعلومات إلى منتج قابل للتسليم باستخدام ClickUp Docs.

اربط ClickUp Docs بالمهام وقم بإدارة سير عملك من محرر النصوص

في محرر النصوص هذا، تتحول ملاحظاتك الفوضوية إلى موجز منتج منظم جيدًا أو مستند تقني كامل مع رؤوس وعناوين وقوائم مرجعية وروابط مضمنة وتنسيق ذكي. يمكنك @الإشارة إلى كبير المهندسين لديك، وتعيين تعليقات لفريق التصميم، وحتى تضمين خارطة طريق أو ملف Figma مباشرة في المستند.

يجمع ClickUp بين إدارة المهام والتوثيق أيضًا: يمكنك تحويل أي سطر من النص أو عنصر من قائمة المراجعة إلى مهمة من كل من ClickUp Docs و ClickUp Notepad.

تعد هذه الحلقة الضيقة بين Notepad و Docs و Tasks مثالية لكل من الكتّاب والمطورين. يمكن للكتّاب إنشاء تقويم للمحتوى في Docs ثم تعيين مهام للمسودات والمراجعات وتواريخ النشر. يمكن للمطورين كتابة المواصفات وإنشاء مهام فنية مباشرة منها وتتبع التقدم من خلال عروض السبرينت ولوحات المعلومات.

💡 نصيحة للمحترفين: أنشئ كتل كود مظللة باللون في ClickUp Docs — مثالية لتخزين مقتطفات الكود أو الوثائق أو مراجع API. ما عليك سوى كتابة /code، وتحديد لغة البرمجة (على سبيل المثال، Python أو JavaScript أو SQL)، ولصق المقتطف. أدخل بسهولة كتل الكود ومقتطفات الكود في ClickUp Docs بعدة لغات عبر / commands

ClickUp متوافق أيضًا مع أدوات التطوير المفضلة لديك. يمكنك مزامنة GitHub أو GitLab أو Bitbucket لربط الالتزامات وطلبات السحب تلقائيًا بالمهام وإعداد webhooks أو اتصالات API لسير العمل المخصص الذي يدمج ClickUp في خط أنابيب CI/CD الخاص بك.

استخدم ClickUp Brain لكتابة الكود بشكل أسرع، وإصلاح أجزاء الكود التي تحتوي على أخطاء، واستكشاف لغات برمجة متعددة

ما يجعل سير العمل بأكمله أكثر قوة هو ClickUp Brain، الذي يدمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في مساحة عمل ClickUp بأكملها، بما في ذلك Notepad و Docs و Tasks.

استخدمه لإنشاء كود نموذجي أو استعلامات SQL، وكتابة ملخصات المنتجات أو مخططات المدونات أو قصص المستخدمين تلقائيًا، وتلخيص ملاحظات الاجتماعات الفوضوية إلى بنود عمل واضحة، وحتى إعادة كتابة المحتوى بأسلوب أو تنسيقات مختلفة. كما يساعدك على تصحيح الأخطاء أو إعادة هيكلة الكود داخل المستند وأتمتة مهام الكتابة المتكررة، مثل سجلات التغييرات أو التحديثات السريعة.

شاهد هذا الفيديو لتتعرف على كيفية تعزيز الذكاء الاصطناعي لوثائقك الفنية:

يمكنك أيضًا تنزيل ClickUp لنظام التشغيل Mac وتحسين التجربة بالكامل من خلال تطبيق مخصص للسطح المكتب سريع وذو طابع أصلي ومركز على الإنتاجية. قم بتدوين الملاحظات باستخدام مفتاح تشغيل سريع عالمي، وابقَ في حالة تركيز دون اتصال بالإنترنت، وقم بإدارة كل شيء دون تحميل علامات تبويب زائدة.

يعمل حتى مع أدوات macOS مثل Spotlight والإشعارات، بحيث تشعر أن مساحة عمل ClickUp مريحة تمامًا على جهاز Mac.

أفضل ميزات ClickUp

يمكنك الوصول إلى نماذج لغوية كبيرة (LLMs) مختلفة مثل ChatGPT وGemini وClaude من داخل ClickUp

استمتع بمرونة تنسيق عميقة في ClickUp Docs باستخدام الأوامر المائلة والجداول واللافتات والعناوين وكتل الكود ومقاطع الفيديو أو جداول البيانات المضمنة

يمكنك الوصول إلى الدعم المدمج لـ Git، بحيث يمكنك إدارة الفروع وربط الالتزامات بالمهام وتبسيط دورات الإصدار باستخدام قوائم الإصدار وقوائم المراجعة القابلة للتخصيص

استخدم نماذج ClickUp لجمع المعلومات من المختبرين الخارجيين والداخليين وتحويلها إلى مهام مصنفة

قيود ClickUp

قد تكون مجموعة الميزات الواسعة مربكة للمبتدئين

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (10,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة TrustRadius:

عندما أحتاج إلى مراجعة كود أسبوعيًا، يمكنني إعادة إنشاء المهمة نفسها من مهمة أخرى، حتى التعليقات؛ يمكنني تخصيص الإنشاء من قالب كنسخة مكررة أو حتى مهمة تلقائية لإنشاء القالب نفسه في مساحة محددة.

عندما أحتاج إلى مراجعة كود أسبوعيًا، يمكنني إعادة إنشاء المهمة نفسها من مهمة أخرى، حتى التعليقات؛ يمكنني تخصيص الإنشاء من قالب كنسخة مكررة أو حتى مهمة تلقائية لإنشاء القالب نفسه في مساحة محددة.

2. Sublime Text (الأفضل للبرمجة السريعة وتحرير النصوص مع البحث السريع في المستندات)

عبر Sublime Text

Sublime Text هو محرر نصوص خفيف الوزن وعالي الأداء يستخدم بشكل أساسي للرموز البرمجية والترميز والنصوص. تتيح لك ميزة Goto Anything تصفح ملفات مشروعك بسهولة والبحث فيها باستخدام شريط أوامر واحد.

على سبيل المثال، إذا كنت غارقًا في قاعدة برمجية ضخمة وأحد الوظائف معطل، فبدلاً من استخدام Cmd+F، استخدم Cmd+P. بمجرد العثور على المشكلة، يمكنك استخدام تحرير متعدد العلامات لإجراء التغيير نفسه في عدة أماكن في وقت واحد.

أفضل ميزات Sublime Text

قم بتثبيت الحزم بسهولة باستخدام نظام التحكم في الحزم المدمج

قم بتخصيص كل شيء من ارتباطات المفاتيح إلى السمات باستخدام ملفات JSON

استخدم وضع الكتابة الخالي من عوامل التشتيت للتركيز العميق وميزات التحرير عبر الأنظمة الأساسية المختلفة

قيود Sublime Text

تعرض النسخة المجانية باستمرار نوافذ منبثقة لشراء النسخة المدفوعة

الأدوات والوظائف الداخلية محدودة

أسعار Sublime Text

ترخيص شخصي: 99 دولارًا (لكل 3 سنوات)

ترخيص الأعمال: 65 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم سنويًا لأول 10 مستخدمين

تقييمات ومراجعات Sublime Text

G2: 4. 5/5 (1,650+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 1300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sublime Text؟

قال أحد المراجعين على G2:

يمكننا تطوير مواقع الويب والتطبيقات الأخرى بشكل أسرع وأكثر بساطة باستخدام Sublime Text، مع الحفاظ على قوتها. يفتح تطبيق Mac في غضون أجزاء من الثانية، ويمكنك البدء في إنشاء التطبيقات دون تأخير.

يمكننا تطوير مواقع الويب والتطبيقات الأخرى بشكل أسرع وأكثر بساطة باستخدام Sublime Text، مع الحفاظ على قوتها. يفتح تطبيق Mac في غضون أجزاء من الثانية، ويمكنك البدء في إنشاء التطبيقات دون تأخير.

3. Visual Studio Code (الأفضل للتطوير عبر الأنظمة الأساسية ودعم اللغات)

عبر Visual Studio Code

Visual Studio Code هو محرر مجاني ومفتوح المصدر من Microsoft. يفهم البرنامج الكود الخاص بك ويساعدك من خلال IntelliSense. بالإضافة إلى تمييز بناء الجملة، تساعدك هذه الأداة بشكل فعال على كتابة كود أفضل من خلال اقتراح إكمالات وتوفير معلومات سريعة حول الوظائف والمتغيرات أثناء الكتابة.

أفضل ميزات Visual Studio Code

قم بتصحيح الأكواد مباشرة في المحرر مع دعم نقاط التوقف وفحص مكدس الاستدعاءات ومراقبة المتغيرات

خصص مساحة العمل الخاصة بك باستخدام آلاف الإضافات من VS Code Marketplace، مع إضافة دعم للغات وموضوعات وأدوات جديدة

تعاون مع ميزة المشاركة المباشرة المدمجة لمشاركة الكود في الوقت الفعلي والبرمجة الثنائية، مع المسافة البادئة التلقائية التي تحافظ على تنظيم كود الجميع بشكل متسق

قيود Visual Studio Code

قد يؤدي تثبيت عدد كبير جدًا من الإضافات إلى إبطاء أدائه

أسعار Visual Studio Code

مجاني إلى الأبد

تقييمات ومراجعات Visual Studio Code

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 1500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Visual Studio Code؟

قال أحد المراجعين في Capterra:

يحتوي على محطة طرفية جيدة لتصحيح الأخطاء ويقدم لك رموز الأخطاء عندما لا يعمل الكود الخاص بك. كما أنه يكتشف المشكلات الهيكلية في الكود الخاص بك إذا فاتك شيء ما.

يحتوي على محطة طرفية جيدة لتصحيح الأخطاء ويقدم لك رموز الأخطاء عندما لا يعمل الكود الخاص بك. كما أنه يكتشف المشكلات الهيكلية في الكود الخاص بك إذا فاتك شيء ما.

💡 نصيحة للمحترفين: استخدم لوحة الأوامر (Cmd/Ctrl + Shift + P) للوصول إلى أي ميزة في VS Code دون حفظ اختصارات لوحة المفاتيح.

4. BBEdit (الأفضل للنصوص العادية وتحرير HTML والبرامج النصية)

عبر BBEdit

هل تريد معالجة النص المحدد بسهولة في جزء طويل من الكود؟

يمكن للتعبيرات العادية المتوافقة مع Perl في BBEdit إجراء عمليات بحث واستبدال معقدة عبر ملفات متعددة. يمكنك أيضًا استخدام Text Factories لإنشاء سير عمل لتحويل النصوص قابلة لإعادة الاستخدام والحصول على مزيد من التحكم في المحتوى الخاص بك.

أفضل ميزات BBEdit

قم بتشغيل أوامر Unix مباشرة من أوراق عمل shell القابلة للتحرير، ودمج عمليات سطر الأوامر مع تحرير النصوص

قم بمعاينة مستندات التخفيضات مباشرة أثناء الكتابة، باستخدام أدوات HTML المدمجة والتحقق من صحة الترميز

الوصول إلى طي الكود لمختلف اللغات، مما يسمح للمستخدمين بطي الأقسام بناءً على بنية المستند

قيود BBEdit

لا يتوفر إصدار iOS

الدعم اللغوي غير كافٍ والمكونات الإضافية نادرة، وفقًا لتقارير بعض المستخدمين

أسعار BBEdit

فرد: 59.99 دولارًا

الترقية من الإصدار 14. x: 29.99 دولارًا

الترقية من الإصدار 13. x أو أقدم: 39.99 دولارًا

الترقية من Mac App Store: 39.99 دولارًا

أسعار متعددة المستخدمين: أسعار مخصصة

تقييمات BBEdit ومراجعاته

G2: 4. 3/5 (60+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن BBEdit؟

قال أحد المراجعين على G2:

BBEdit هو بديل متوسط لـ Notepad++. يمنح المنتج إحساسًا لطيفًا وخفيفًا أثناء الاستخدام، وهو أمر مفيد حتى لغير المبرمجين.

BBEdit هو بديل متوسط لـ Notepad++. يمنح المنتج إحساسًا لطيفًا وخفيفًا أثناء الاستخدام، وهو أمر مفيد حتى لغير المبرمجين.

5. Smultron (الأفضل لتحرير النصوص/الأكواد البسيطة والواضحة بصريًا لمستخدمي Mac الأفراد)

عبر Smultron

في Smultron، يمكنك تجميع المستندات ذات الصلة والتبديل بينها بسلاسة والحفاظ على نظرة عامة واضحة على عملك. وهذا مفيد بشكل خاص عند التعامل مع عدة مشاريع ترميز أو محتويات.

أفضل ميزات Smultron

قسّم شاشتك إلى عدة أجزاء مع مزامنة التمرير لعرض أجزاء مختلفة من المستند والتنقل بينها جنبًا إلى جنب

قم بمعاينة محتوى HTML مباشرة داخل التطبيق لترى كيف ستبدو صفحات الويب الخاصة بك دون التبديل إلى متصفح

قم بتخصيص تمييز بناء الجملة للغات مثل C++ و Java و Python و HTML و CSS لتتناسب مع أسلوبك في البرمجة وتفضيلاتك

قيود Smultron

لا يمكنك التعاون مع أعضاء الفريق الآخرين على مستند واحد

قد تبدو الواجهة قديمة

أسعار Smultron

Smultron 14: 9.99 دولار

تقييمات Smultron وتعليقات المستخدمين

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

👀 هل تعلم؟ Notepad++ خفيف للغاية، حيث يستخدم حوالي 15 ميجابايت فقط عند بدء التشغيل مقارنة بـ Sublime (حوالي 80 ميجابايت) و VS Code (حوالي 300 ميجابايت)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي

6. Brackets (الأفضل لتطوير واجهة الويب في الوقت الفعلي، بما في ذلك تحرير HTML وJS وCSS)

عبر Brackets

عندما تعمل على تصميم ويب وتقوم بإجراء تعديلات على CSS، يعرض Adobe Brackets التغييرات على الفور في Chrome من خلال ميزة المعاينة المباشرة. حدد عنصر HTML، واضغط على Cmd+E، وستظهر جميع قواعد CSS المرتبطة به في سطر واحد، جاهزة للتحرير السريع.

أفضل ميزات Brackets

ثبّت ملحقات قوية مثل Emmet لترميز HTML/CSS أسرع، وBeautify لتنسيق الكود، وGit للتحكم في الإصدارات

اعمل مع لغات برمجة متعددة، بما في ذلك HTML وCSS وJavaScript وPython وPHP، من خلال تمييز بناء الجملة وإكمال الكود

استخدم عدة مؤشرات لتحرير الكود في وقت واحد، مما يسرع مهام الترميز المتكررة

قيود الأقواس

يفتقر إلى خيارات تخصيص واجهة المستخدم

قد يتأخر عند العمل على مشروع معقد

أسعار Brackets

مجاني إلى الأبد

الفريق: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 21 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتصنيفات Brackets

G2: 4. 4/5 (230+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Brackets؟

قال أحد المراجعين على G2:

يتميز بواجهة واضحة. يمكنك استخدامه في أي وقت وفي أي مكان. سهل التكييف والتثبيت.

يتميز بواجهة واضحة. يمكنك استخدامه في أي وقت وفي أي مكان. سهل التكييف والتثبيت.

📮 ClickUp Insight: 33% من المشاركين في الاستطلاع أشاروا إلى لتطوير المهارات كأحد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التي يهتمون بها أكثر. على سبيل المثال، قد يرغب الموظفون غير التقنيين في تعلم كيفية إنشاء مقتطفات من الكود لصفحة ويب باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي. في مثل هذه الحالات، كلما زادت معرفة الذكاء الاصطناعي بسياق عملك، كانت استجاباته أفضل. باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يتفوق الذكاء الاصطناعي في ClickUp في هذا المجال. فهو يعرف المشروع الذي تعمل عليه ويمكنه أن يوصي بخطوات محددة أو حتى يؤدي مهام مثل إنشاء مقتطفات من الكود بسهولة.

7. CodeRunner 4 (الأفضل لتنفيذ الأكواد الفورية بلغات متعددة)

عبر CodeRunner 4

على عكس المحررات الأساسية التي تقترح كلمات مفردة فقط لإكمال الكود تلقائيًا، فإن محرك الإكمال في CodeRunner 4 يفهم السياق. فهو يقدم اقتراحات تتجاوز المصطلحات الفردية ويستخدم خوارزمية بحث مكثفة لمساعدتك في العثور على الإكمال الصحيح من بين آلاف الاحتمالات.

أفضل 4 ميزات لـ CodeRunner

حوّله إلى برنامج لتتبع الأخطاء باستخدام أدوات نقاط التوقف المدمجة لتتبع التنفيذ واستكشاف مكدس الاستدعاءات وإصلاح المشكلات

اكتشف الأخطاء أثناء الكتابة بفضل ميزة التدقيق النحوي المباشر التي تبرز المشكلات مباشرة في الكود الخاص بك

اعمل باستخدام واجهة ذات نافذة واحدة تتميز بمتصفح نظام ملفات مدمج وشريط جانبي للوثائق

قيود CodeRunner 4

يفتقر إلى التعاون في الوقت الفعلي ومراجعة الأكواد ووظائف البرمجة الثنائية

أسعار CodeRunner 4

ترخيص شخصي: 19.99 دولارًا

ترخيص الموقع: 12 دولارًا لكل جهاز كمبيوتر (5 أجهزة كحد أدنى)

تقييمات CodeRunner 4 وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 5/5 (20+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن CodeRunner 4؟

قال أحد المراجعين على G2:

Code Runner هو أحد أقوى برامج IDE عندما يتعلق الأمر بكتابة الأكواد وتنفيذها. يساعد المطورين على كتابة الأكواد بفضل ميزة intellisense.

Code Runner هو أحد أقوى برامج IDE عندما يتعلق الأمر بكتابة الأكواد وتنفيذها. يساعد المطورين على كتابة الأكواد بفضل ميزة intellisense.

8. Geany (الأفضل للتحرير الخفيف وتجنب بيئات التطوير المتكاملة)

عبر Geany

يتميز Geany بواجهة نظيفة ومرتبة. تتيح لك الشريط الجانبي الوصول السريع إلى الملفات المفتوحة ورموز المشاريع، بينما تسهل الواجهة المبوبة العمل على ملفات متعددة. يمكنك تجميع الكود وعرض رسائل المجمع وإصلاح الأخطاء دون مغادرة المحرر.

أفضل ميزات Geany

اكتب الكود بشكل أسرع مع تمييز بناء الجملة والإكمال التلقائي لأكثر من 50 لغة برمجة

قم بإنشاء وتشغيل الكود مباشرة داخل المحرر باستخدام أوامر ترجمة قابلة للتخصيص وتعليقات المُترجم في الوقت الفعلي

تتبع الرموز والوظائف والمتغيرات في مشروعك بالكامل باستخدام متصفح الرموز المدمج

قيود Geany

تفتقر نسخة Windows إلى محطة طرفية مدمجة بشكل افتراضي

يتطلب تثبيت المكون الإضافي تكوينًا يدويًا

أسعار Geany

أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Geany

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

📖 اقرأ أيضًا: قوالب Agile للمشاريع في ClickUp و Excel و Google Sheets

9. TextEdit (الأفضل لمعالجة الوسائط المتعددة في المستندات)

عبر TextEdit

إذا كنت تريد شرح شيء ما بصريًا في ملاحظاتك، جرب TextEdit. أسقط صورة في المستند، وستظهر شريط أدوات الترميز، مما يتيح لك إضافة تعليقات توضيحية بالرسومات أو النص.

يمكنك أيضًا استخدام أداة تطوير البرامج هذه لتحويل تنسيقات المستندات من أجل توافق أفضل بين الملفات. افتح مستند Word، وقم بإجراء تعديلات سريعة، ثم احفظه مرة أخرى بتنسيق .docx دون تثبيت Microsoft Office.

وينطبق الأمر نفسه على ملفات OpenOffice والعديد من التنسيقات الأخرى، مما يجعل TextEdit جسرًا موثوقًا بين أنواع المستندات.

أفضل ميزات TextEdit

قم بالتبديل بين النص العادي والوضع الغني بنقرة واحدة لتناسب مهمتك (كتابة كود نظيف أو إنشاء مستندات منسقة)

قم بتطبيق أنماط نصية مخصصة عبر المستندات للحفاظ على تنسيق متسق دون الحاجة إلى تكرار العمل

اكتب كود HTML الخاص بك وشاهد كيف سيبدو في المتصفح، مباشرة في التطبيق

قيود TextEdit

لا توجد واجهة مبوبة لإدارة مستندات متعددة

يوفر تحريرًا أساسيًا للرموز دون ميزات متقدمة مثل تمييز بناء الجملة

أسعار TextEdit

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات TextEdit

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

👀 هل تعلم؟ JavaScript و HTML/CSS هما لغتا البرمجة الأكثر شيوعًا بين مطوري البرامج.

10. Nova (الأفضل للدعم الأصلي على Mac)

عبر Nova

أثناء الاختبار التجريبي، اكتشف فريق Nova أخطاء في محرك تخطيط النص الخاص بـ Apple لم يتمكنوا من إصلاحها. لذلك، قاموا ببناء مدير تخطيط النص الخاص بهم من الصفر. أدى ذلك إلى حل الأخطاء وجعل Nova مناسبًا لمطوري Mac الذين يريدون محررًا أصليًا يتحدث لغتهم.

أفضل ميزات Nova

أنشئ نصوص برمجية مخصصة بلغات مختلفة يمكنك تشغيلها في أي وقت باستخدام أزرار شريط الأدوات أو اختصارات لوحة المفاتيح

قم بالتبديل بين أدوات الشريط الجانبي المتعددة مثل حالة Git وتصفح الملفات والتنقل بين الرموز باستخدام قاعدة التثبيت القابلة للتخصيص

تتبع التغييرات وقم بإدارة التحكم في الإصدارات باستخدام أدوات Git المدمجة للنسخ والاستعراض والتثبيت ودفع التحديثات

قيود Nova

نظام الإضافات محدود

أسعار Nova

Nova: 99 دولارًا

تقييمات وتقييمات Nova

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🧠 حقيقة ممتعة: على الرغم من أن الوثائق الفنية وStack Overflow من الموارد التعليمية الشائعة، إلا أن 37% من المطورين يستخدمون أيضًا الذكاء الاصطناعي.

11. UltraEdit (الأفضل لمعالجة الملفات الضخمة)

عبر UltraEdit

استخدم وضع الملفات الكبيرة المحسّن في UltraEdit عندما تكون غارقًا في مجموعات بيانات ضخمة أو ملفات كود مصدر. يمكنك تبديل ميزات مثل أرقام الأسطر وطي الكود لتلائم احتياجات سير عملك، مما يضمن تحريرًا سريع الاستجابة بغض النظر عن حجم الملف.

أفضل ميزات UltraEdit

حدد كتل النص وقم بتعديلها عموديًا لتحديث عدة أسطر في وقت واحد أو إعادة تنسيق البيانات الجدولية

استخدم تحديدات متعددة لوضع مؤشرات متعددة في جميع أنحاء المستند وتحرير أقسام مختلفة في وقت واحد

قم بتجميع الملفات والمجلدات بشكل منطقي، مع دعم التنظيم المتداخل وتمييز بناء الجملة الخاص بالمشروع

قيود UltraEdit

قد يكون بطيئًا عند البحث في محتوى كثيف

التحرير على شاشة مقسمة بين ملفين أو أكثر ليس بديهيًا

أسعار UltraEdit

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات UltraEdit

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (30+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن UltraEdit؟

قال أحد المراجعين على G2:

عندما بدأ فريقنا العمل مع ملفات XML لمنتجنا، وأصبحت الملفات كبيرة بما يكفي، طلبنا من فريق تكنولوجيا المعلومات لدينا منتجًا يمكننا، نحن مالكو المنتج، من خلاله إنشاء/عرض وتحرير ملفاتنا بسهولة. كان UltraEdit هو بالضبط ما كنا نحتاج إليه.

عندما بدأ فريقنا العمل مع ملفات XML لمنتجنا، وأصبحت الملفات كبيرة بما يكفي، طلبنا من فريق تكنولوجيا المعلومات لدينا منتجًا يمكننا، نحن مالكو المنتج، من خلاله إنشاء/عرض وتحرير ملفاتنا بسهولة. كان UltraEdit هو بالضبط ما نحتاج إليه.

12. Textastic (الأفضل لتحرير الكود على الأجهزة المحمولة)

عبر Textastic

يستخدم Textastic واجهات برمجة تطبيقات iOS و macOS الأصلية مثل Core Text، مما ينتج عنه سرعة استثنائية حتى مع الملفات الكبيرة. تظهر قدرته على إعادة تعيين الملفات المفتوحة لتجنب الأخطاء ومفاتيح لوحة المفاتيح الإضافية لبرمجة الأحرف اهتمامًا عميقًا باحتياجات البرمجة على الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب

أفضل ميزات Textastic

قم بتجميع ومعاينة كود المعالج المسبق مثل Sass و LESS مع الدعم الكامل من Textastic لمعالجات الويب المسبقة

تنقل بين النصوص بدقة باستخدام عجلة المؤشر بإصبعين لتحديد عناصر بسلاسة على الأجهزة التي تعمل باللمس

قم بتسريع عملية البرمجة باستخدام ميزة الإكمال التلقائي الذكية لـ HTML و CSS و JavaScript و C و Objective-C و PHP

قيود Textastic

لا يوجد تكامل مباشر مع Git — يتطلب تطبيق Working Copy لتشغيل وظائف Git

أسعار Textastic

مجاني إلى الأبد

Textastic Pro: 2.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

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💡 نصيحة للمحترفين: استخدم خادم WebDAV المدمج في Textastic لنقل الملفات لاسلكيًا بين أجهزة Mac/PC وأجهزة iOS دون الحاجة إلى أي كابلات.

جرب أفضل بديل لـ Notepad++: ClickUp

إذا كنت قد انتقلت إلى macOS، فلا داعي لتفويت فرصة الاستفادة من برامج تحرير الكود الفعالة. توفر بدائل Notepad++ التي قمنا بتغطيتها مجموعة واسعة من البرامج، بدءًا من برامج التحرير الخفيفة إلى بيئات التطوير المتقدمة.

ولكن السؤال هو: لماذا تكتفي بمحرر أكواد فقط بينما يمكنك الحصول على نظام بيئي كامل للإنتاجية؟

ClickUp هو التطبيق الشامل للمطورين الأماميين والكتاب والفرق التي تريد القيام بأكثر من مجرد كتابة الكود. يوفر الوضوح والهيكل والأتمتة لسير عملك، ويقوم بمزامنة التحديثات في الوقت الفعلي ويوفر مساحة للتواصل بين أعضاء الفريق.

اشترك في ClickUp مجانًا وحوّل كل فكرة إلى واقع على الفور.