أفضل 10 منافسين وبدائل Okta لإدارة الهوية في عام 2025

Okta اسم كبير في عالم إدارة الهوية، بفضل تسجيل الدخول الفردي القوي والمصادقة متعددة العوامل وأدوات دورة حياة المستخدم.

إنها إحدى المنصات المفضلة لإدارة الوصول الآمن وحماية البيانات الحساسة.

ولكن على الرغم من مزاياها، قد تكون أسعار Okta باهظة مع توسع نطاق أعمالك. كما أن عملية الإعداد معقدة، والتخصيص والتكامل محدودان إلى حد ما. إذا كانت هذه العوامل تشكل عائقًا أمامك، فهناك خيارات أخرى متاحة.

هناك العديد من البدائل القوية لـ Okta التي توفر مزيدًا من المرونة وأسعارًا فعالة من حيث التكلفة وميزات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.

في هذا المدونة، سنستكشف أفضل بدائل Okta — من الحلول المؤسسية الغنية بالميزات إلى الخيارات المرنة والمفتوحة المصدر — لمساعدتك في العثور على أداة إدارة الهوية والوصول المناسبة لمؤسستك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Okta؟

اختيار أي بديل لـ Okta ليس هو الخيار الأفضل.

تفيد حوالي 90% من الشركات أن بيانات اعتمادها المؤسسية ظهرت في سجل Stealer قبل وقوع أي اختراق. هذه علامة خطر.

لتجنب هذا النوع من الفوضى وتعزيز مستوى الأمان العام لديك، تحتاج إلى حل لإدارة الوصول يفي بجميع المتطلبات، مثل:

سهولة الاستخدام والنشر: توفير إعداد وإدارة سهلة دون الحاجة إلى فريق من الخبراء، مع واجهة مستخدم بسيطة ولوحة تحكم إدارية سهلة الاستخدام تعمل على تحسين العمليات اليومية

قابلية التوسع: دعم النمو مع توسع أعمالك، سواء كان لديك 50 مستخدمًا أو 5000 مستخدم، مع الحفاظ على تكاليف قابلة للإدارة

الأمان والامتثال: توفير مصادقة متعددة العوامل قوية، والتحكم في وصول المستخدمين بناءً على الأدوار، توفيرمصادقة متعددة العوامل قوية، والتحكم في وصول المستخدمين بناءً على الأدوار، وسجلات التدقيق ، وتشفير البيانات، والكشف المتقدم عن التهديدات، ووضع علامات على سجلات السرقة، والامتثال لمعايير SOC 2 و HIPAA و GDPR

دعم SSO والتوحيد: تمكين تسجيل الدخول الفردي السلس وتوحيد الهوية من خلال معايير مثل SAML و OIDC، مع الحفاظ على التحكم المركزي في المصادقة

التكامل: اتصال سلس مع مجموعة التقنيات الخاصة بك — أنظمة الموارد البشرية ومنصات السحابة وأدوات الإنتاجية — باستخدام موصلات وواجهات برمجة تطبيقات مسبقة الصنع لتقليل العمل اليدوي إلى الحد الأدنى

التخصيص والمرونة: تتيح ضبط تدفقات المستخدمين وشاشات تسجيل الدخول وسياسات الوصول لتتوافق بشكل أفضل مع منطق عملك

سهولة الاستخدام للمطورين: توفير واجهات برمجة التطبيقات (API) ومجموعات أدوات تطوير البرامج (SDK) ووثائق واضحة لدعم إنشاء أنظمة توفير واجهات برمجة التطبيقات (API) ومجموعات أدوات تطوير البرامج (SDK) ووثائق واضحة لدعم إنشاء أنظمة إدارة سير العمل المخصصة وتضمين ميزات الهوية في تطبيقاتك

أسعار شفافة: تقدم نماذج أسعار واضحة ومرنة — يفضل أن تكون على أساس الاستخدام أو متدرجة — إلى جانب إضافات اختيارية بحيث لا تدفع سوى مقابل ما تحتاج إليه

👀 هل تعلم؟ ارتفعت هجمات البرامج الضارة بنسبة 58٪. إذا لم تكن قد استثمرت بعد في برامج إدارة الهوية والوصول (IAM)، فقد حان الوقت الآن.

أفضل 10 بدائل لـ Okta في لمحة سريعة

فيما يلي ملخص لأفضل بدائل Octa، بناءً على هيكلها وميزاتها الرئيسية وأسعارها.

الأدوات الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار Ping Identity شركات SaaS حماية هوية العملاء، وكشف التهديدات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتفويض القوى العاملة، والتحكم في الوصول تبدأ الأسعار من 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم SailPoint الشركات المتوسطة إلى الكبيرة توفير الوصول التلقائي وأدوات RBAC وإدارة الأجهزة أسعار مخصصة OneLogin الشركات المتوسطة الحجم إدارة دورة حياة الهوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومصادقة SmartFactor، والتكامل العميق مع أنظمة الموارد البشرية تبدأ الخطط المدفوعة من 6 دولارات شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Auth0 الشركات الناشئة والمطورون المستقلون تدفقات تسجيل دخول مخصصة ومنطق مصادقة، ودعم متعدد للأطر واللغات تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Microsoft Azure AD الشركات التي تستخدم نظام Microsoft البيئي سياسات الوصول المشروط، والمصادقة بدون كلمة مرور باستخدام FIDO2، والمصادقة البيومترية، وتحديد التهديدات مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 0.00325 دولار/MAU JumpCloud الشركات والمؤسسات المتوسطة الحجم أمان قائم على عدم الثقة، وأذونات محددة زمنياً، وتطبيق سياسات مركزي تبدأ الخطط المدفوعة من 11 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Keycloak الشركات الاستضافة الذاتية، وتكامل LDAP و Active Directory، وتدفقات تسجيل الدخول المخصصة أسعار مخصصة CyberArk الشركات والمؤسسات المتوسطة الحجم حماية الحسابات المميزة، ووكلاء الذكاء الاصطناعي للإبلاغ، وخزينة كلمات المرور، والتناوب أسعار مخصصة ManageEngine فرق تكنولوجيا المعلومات المختلطة مراقبة نشاط تسجيل الدخول وإنشاء تقارير الاستخدام تبدأ الخطط المدفوعة من 104 دولارات شهريًا Cisco Duo المؤسسات مصادقة متعددة العوامل مقاومة للتصيد الاحتيالي، وسياسات وصول قابلة للتكيف، والتحقق من صحة الأجهزة مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 3 دولارات شهريًا

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

أفضل 10 بدائل لـ Okta

الآن أصبحت تعرف ما الذي تبحث عنه قبل اختيار حل إدارة الوصول.

دعنا نلقي نظرة على بعض منافسي Okta الذين يناسبون متطلباتك. سنقارن ميزاتهم وقيودهم وأسعارهم وكل ما بين ذلك لمساعدتك في العثور على المنصة المناسبة.

1. Ping Identity (الأفضل لتأمين هوية العملاء لمنصات SaaS)

عبر Ping Identity

تقول حوالي 94٪ من المؤسسات أن عملائها لن يشتروا منها إذا فشلت في حماية البيانات الشخصية بشكل كافٍ. بينما توفر Okta حماية قوية للهوية، تذهب Ping Identity إلى أبعد من ذلك من خلال إدارة هوية العملاء والوصول. فهي توفر تحكمًا دقيقًا في الوصول، ومصادقة مدركة للمخاطر، ومصادقة متعددة العوامل (MFA) قابلة للتكيف، مما يساعدك على تأمين بيانات العملاء في كل نقطة اتصال دون المساس بتجربة المستخدم.

على عكس Okta، يمنحك Ping مزيدًا من المرونة في كيفية نشر مجموعة الهوية الخاصة بك. سواء كان ذلك في الموقع أو في السحابة أو في بيئات مختلطة، فهو مثالي للمؤسسات التي تستخدم SaaS والتي لديها احتياجات بنية أساسية معقدة.

يدعم Ping أيضًا تسجيل الدخول الفردي والمصادقة بدون كلمة مرور وتوحيد الهوية (SAML و OIDC) وإدارة هوية القوى العاملة. تجعله بنية API-first قابلاً للتخصيص والتكيف بدرجة عالية مع تطبيقات المؤسسات الأخرى.

أفضل ميزات Ping Identity

تكامل بسهولة مع واجهات برمجة التطبيقات (API) والأنظمة القديمة والتطبيقات الحديثة

اكتشف التهديدات في الوقت الفعلي باستخدام التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

بسّط سير عمل الهوية باستخدام واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة

فرض السياسات في الوقت الفعلي عبر نقاط اتصال الهوية لكل من العملاء والموظفين

دعم الهوية اللامركزية لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في بياناتهم وتوفير تسجيل دخول واحد سلس عبر التطبيقات والأنظمة الأساسية

قيود Ping Identity

قد تبدو ميزتا Ping Authorize و Ping Directory معقدتين للغاية

غالبًا ما تكون مزامنة الوصول في الوقت الفعلي أبطأ من منافسي Okta الآخرين

أسعار Ping Identity

العميل:

أساسي: ابتداءً من 35 ألف دولار أمريكي في السنة

بالإضافة إلى: ابتداءً من 50 ألف دولار أمريكي في السنة

القوى العاملة:

أساسي: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

بالإضافة إلى: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتقييمات Ping Identity

G2: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (30+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Ping Identity؟

تقول مراجعة G2:

إحدى الميزات الأكثر فائدة التي وجدتها في Ping Identity هي أنها توفر حلولاً متعددة للمستخدم لـ SaaS (الأمان كخدمة)، ومنتجات Ping Identity مثل Ping Federate و Ping Access و Ping Directory و Ping ID هي منتجات عملت عليها ووجدتها سهلة الاستخدام للغاية للمسؤولين.

إحدى الميزات الأكثر فائدة التي وجدتها في Ping Identity هي أنها توفر حلولاً متعددة للمستخدم لـ SaaS (الأمان كخدمة)، ومنتجات Ping Identity مثل Ping Federate و Ping Access و Ping Directory و Ping ID هي منتجات عملت عليها ووجدتها سهلة الاستخدام للغاية للمسؤولين.

2. SailPoint (الأفضل لأتمتة أذونات الوصول وتوفير الموارد للمستخدمين)

عبر SailPoint

بينما تتفوق Okta في إدارة الوصول ومصادقة المستخدمين، تخطو SailPoint خطوة إلى الأمام من خلال أتمتة شهادات الوصول الدورية. فهي تضمن حصول المستخدمين على مستويات الوصول المناسبة في جميع الأوقات، مما يساعدك على تلبية متطلبات الامتثال.

تقوم SailPoint أيضًا بأتمتة عمليات تسجيل المستخدمين الجدد وإلغاء تسجيلهم لتغييرات الوصول في الوقت المناسب وبشكل دقيق عند انضمام المستخدمين إلى شركتك أو انتقالهم داخلها أو مغادرتها. كما تحصل على نمذجة وإدارة متقدمة للأدوار للتحكم الدقيق في أذونات المستخدمين بحيث لا يتم الوصول إلا للمستخدمين المصرح لهم.

أفضل ميزات SailPoint

إدارة هويات المستخدمين عبر الأنظمة السحابية والأنظمة المحلية

أتمتة توفير الوصول وإلغاء توفيره

بسّط إدارة الوصول الفعالة لجميع المستخدمين وفرض حوكمة قوية للهوية من خلال ضوابط قائمة على السياسات

قم بإجراء مراجعات منتظمة للوصول لضمان الامتثال واكتشاف مخاطر الوصول والاستجابة لها في الوقت الفعلي

صمم الأدوار وقم بتعيينها باستخدام أدوات RBAC المتقدمة

دعم إدارة الأجهزة من خلال ربط الهويات بنقاط النهاية والحفاظ على الامتثال من خلال التقارير المتقدمة والضوابط الخاصة بتدقيق الامتثال لتكنولوجيا المعلومات

قيود SailPoint

أبلغ المستخدمون عن استجابات أبطأ من الفريق الفني، مما قد يتسبب في عوائق

تسلط المراجعات الضوء على بعض مشكلات ذاكرة التخزين المؤقتة في هذه الأداة

أسعار SailPoint

أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات SailPoint

G2: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SailPoint؟

يقول أحد المراجعين في Capterra:

أحب الميزات الاستباقية مثل انتهاكات السياسات وطبقات الموافقة المتعددة عند تقديم الطلب. تعتبر عناصر التحكم التفاعلية مثل الشهادات مفيدة إلى حد ما من حيث مشاركة المستخدمين. لا تتناسب بشكل جيد مع البيئات الكبيرة أو عندما لا تكون البيانات نظيفة بنسبة 100٪. على سبيل المثال، لدينا العديد من الحسابات غير المترابطة، ولا يتم التعامل معها بشكل جيد في الشهادات.

أحب الميزات الاستباقية مثل انتهاكات السياسات وطبقات الموافقة المتعددة عند تقديم الطلب. تعتبر عناصر التحكم التفاعلية مثل الشهادات مفيدة إلى حد ما من حيث مشاركة المستخدمين. لا تتناسب بشكل جيد مع البيئات الكبيرة أو عندما لا تكون البيانات نظيفة بنسبة 100٪. على سبيل المثال، لدينا العديد من الحسابات غير المترابطة، ولا يتم التعامل معها بشكل جيد في الشهادات.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: حوالي 52٪ من الثغرات الأمنية المكتشفة مرتبطة بنقاط الوصول الأولية. لهذا السبب، من الضروري فرض رقابة صارمة على إنشاء هويات المستخدمين وإدارتها وتعطيلها.

3. OneLogin (الأفضل لإدارة دورة حياة الهوية)

عبر OneLogin

OneLogin هو بديل قوي لـ Okta، خاصة إذا كنت تريد إدارة أقوى لدورة حياة المستخدم مع واجهة سهلة الاستخدام. يوفر توفير ديناميكي للمستخدمين وإلغاء توفير تلقائي ومزامنة الدليل في الوقت الفعلي عبر كل من الأنظمة السحابية والمحلية.

تدمج الأداة أدوات أمان دورة الحياة بشكل وثيق مع أنظمة الموارد البشرية، مما يجعل عمليات التعيين والتسريح سلسة وآمنة.

كما يعزز إدارة الوصول من خلال SmartFactor Authentication، التي تتجاوز المصادقة متعددة العوامل القياسية من خلال تقييم موثوقية الجهاز والموقع وسلوك المستخدم. تراقب تقنية Vigilance AI المدمجة نشاط تسجيل الدخول في الوقت الفعلي لاكتشاف التهديدات التي تستهدف الهوية والاستجابة لها، بينما يساعد تطبيق السياسات التكييفية على تعزيز الأمان دون إبطاء عمل فريقك.

أفضل ميزات OneLogin

بسّط الوصول من خلال تسجيل الدخول الفردي عبر جميع التطبيقات والأجهزة

أمن إدارة الوصول المتميز من خلال ضوابط الوصول القائمة على الأدوار وسجلات التدقيق

بسّط توفير الخدمات للمستخدمين وإلغاء توفيرها باستخدام سير العمل الآلي

قلل عبء العمل على قسم تكنولوجيا المعلومات عن طريق تقليل طلبات الوصول اليدوية والموافقات

حسّن جاهزية الامتثال من خلال التقارير المدمجة ومراجعات الوصول

قيود OneLogin

قد تحتاج إلى ملحقات لبعض الميزات الإدارية المتقدمة

قد تكون ميزات MFA معطلة في بعض الأحيان

أسعار OneLogin

متقدم: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

خبير: 21 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

هوية B2B: أسعار مخصصة

تقييمات OneLogin وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (280+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن OneLogin؟

قالت مراجعة G2:

واجهة المستخدم سهلة الاستخدام وتحتوي على جميع الميزات التي يمكن أن تساعد مؤسستك في تحقيق أهداف SSO. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على بعض الميزات الرائعة مثل SSO لأجهزة سطح المكتب و smarthooks، والتي يمكن أن توفر المزيد من القيمة المضافة وتحسن تجربة المستخدم النهائي.

واجهة المستخدم سهلة الاستخدام وتحتوي على جميع الميزات التي يمكن أن تساعد مؤسستك في تحقيق أهداف SSO. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على بعض الميزات الرائعة مثل SSO لأجهزة سطح المكتب و smarthooks، والتي يمكن أن توفر المزيد من القيمة المضافة وتحسن تجربة المستخدم النهائي.

🌳 بدائل مفتوحة المصدر لـ Okta بدائل مفتوحة المصدر لـ Okta هل تفكر في التخلي عن حلول إدارة الهوية والوصول (IAM) التجارية مثل Okta واستبدالها بحلول مفتوحة المصدر؟ هذه فكرة رائعة إذا كنت تبحث عن مزيد من التحكم والمرونة وتريد التخلص من رسوم الترخيص المتكررة. هناك بعض الخيارات مفتوحة المصدر القوية حقًا التي يمكنها التعامل مع كل شيء بدءًا من المصادقة الأساسية إلى احتياجات المؤسسات المعقدة. على سبيل المثال، Keycloak هو خيار شائع على نطاق واسع، ويوفر ميزة تسجيل الدخول الأحادي (SSO) القوية والمصادقة متعددة العوامل (MFA) وميزات شاملة لإدارة المستخدمين، وكل ذلك مدعوم بمجتمع قوي و Red Hat. ثم هناك Authentik، الذي يكتسب شعبية سريعة بفضل نهجه الحديث وتصميمه المرن وسهولة استخدامه، مما يجعله رائعًا للهوية ذاتية الاستضافة. وإذا كنت تبني تطبيقات حديثة ومتوافقة مع السحابة، خاصة مع الخدمات الصغيرة، فإن Zitadel هو منافس قوي يركز على الأمان وقابلية التوسع. تذكر أن البرمجيات مفتوحة المصدر تمنحك حرية لا تصدق، ولكنها تعني أيضًا أنك ستكون مسؤولاً عن استضافة النظام وصيانته ودعمه بنفسك.

4. Auth0 (الأفضل للمصادقة القابلة للتخصيص للمطورين)

عبر Auth0

ينفذ المهاجمون 11.5 هجومًا كل دقيقة، ومع إمكانية الوصول إلى شفرة المصدر والبنية التحتية والأنظمة الحيوية، يصبح المطورون أهدافًا ذات قيمة عالية. يجب أن تتمتع منصة إدارة الوصول التي تختارها بميزات تركز على المطورين، وقد تقصر Okta في هذا الجانب.

Auth0 — التي أصبحت الآن جزءًا من Okta ولكنها لا تزال تعمل بشكل مستقل — تقدم نهجًا أكثر تركيزًا على المطورين مقارنةً بالشركة الأم. تتيح واجهات برمجة التطبيقات (API) القوية ومجموعات أدوات تطوير البرامج (SDK) المرنة لفرق التطوير لديك دمج الهوية بسلاسة في تطبيقاتهم دون المساس بتجربة المستخدم والأمان. في حين أن Okta أكثر تركيزًا على المؤسسات وأكثر صرامة، توفر Auth0 للمطورين الأدوات والحرية اللازمة لإنشاء تدفقات مصادقة آمنة لحالات الاستخدام المحددة الخاصة بهم.

يوفر هذا البرنامج أيضًا ميزات أمان قوية أخرى، مثل اكتشاف الحالات الشاذة وحماية الروبوتات ومنع الهجمات بالقوة الغاشمة. تساعدك هذه الأدوات على منع التهديدات بشكل استباقي قبل أن تتفاقم.

أفضل ميزات Auth0

أنشئ تدفقات تسجيل دخول مخصصة باستخدام واجهات برمجة تطبيقات (API) و SDK قوية وقم بتأمين التطبيقات باستخدام خيارات تسجيل الدخول بدون كلمة مرور وبيومت

تخصيص منطق المصادقة باستخدام القواعد والإجراءات

اكتشف التهديدات وحظرها باستخدام ميزة الكشف عن الحالات الشاذة المدمجة وحماية الروبوتات وغيرها من إجراءات أمان البيانات المدمجة

إدارة التطبيقات متعددة المستأجرين مع مخازن مستخدمين معزولة

صنف المستخدمين باستخدام تقسيم المستخدمين المتقدم ووضع علامات على البيانات الوصفية

دمج الهوية بسرعة مع دعم لعدة لغات وأطر عمل

قم بتوسيع نطاق المصادقة عبر التطبيقات العالمية مع توفر عالٍ

قيود Auth0

تحتوي الخطط المجانية وخطط المستوى الأدنى على قيود صارمة على واجهة برمجة التطبيقات (API)

قد تكون المزامنة مع تكاملات الجهات الخارجية صعبة

أسعار Auth0

B2B حتى 25,000 مستخدم نشط شهريًا: مجاني إلى الأبد الأساسي: 150 دولارًا شهريًا المحترف: 800 دولار شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

حتى 25,000 مستخدم نشط شهريًا: مجاني إلى الأبد

أساسي: 150 دولارًا شهريًا

احترافي: 800 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

B2C حتى 25,000 مستخدم نشط شهريًا: مجاني إلى الأبد الأساسي: 35 دولارًا شهريًا المحترف: 240 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

حتى 25,000 مستخدم نشط شهريًا: مجاني إلى الأبد

أساسي: 35 دولارًا شهريًا

احترافي: 240 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

حتى 25,000 مستخدم نشط شهريًا: مجاني إلى الأبد

أساسي: 150 دولارًا شهريًا

احترافي: 800 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

حتى 25,000 مستخدم نشط شهريًا: مجاني إلى الأبد

أساسي: 35 دولارًا شهريًا

احترافي: 240 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Auth0

G2: 4. 3/5 (200+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Auth0؟

كتب أحد المراجعين في Capterra:

آمن، آمن للغاية. لم أحتج إلى البرمجة اليدوية لميزات مثل حدود API والمصادقة متعددة العوامل وما شابه. كل شيء جاهز للاستخدام فورًا. السعر. آسف لقول ذلك، ولكن إذا قارنت سعر Auth0 بالنسبة لشركة ناشئة، كنت سأوصي بخيار أرخص للتجربة. كل شيء جيد في Auth0 باستثناء السعر.

آمن، آمن للغاية. لم أحتج إلى البرمجة اليدوية لميزات مثل حدود API والمصادقة متعددة العوامل وما شابه. كل شيء جاهز للاستخدام فورًا. السعر. آسف لقول ذلك، ولكن إذا قارنت سعر Auth0 بالنسبة لشركة ناشئة، كنت سأوصي بخيار أرخص للتجربة. كل شيء جيد في Auth0 باستثناء السعر.

👀 هل تعلم؟ تفوق هويات الأجهزة الآن هويات البشر بنسبة 80 إلى 1.

5. Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) (الأفضل للشركات التي تستخدم نظام Microsoft)

يتميز Microsoft Azure Active Directory (حاليًا Microsoft Entra ID) باعتباره منصة رائدة في مجال أمان الهوية مع تكامل أكبر عبر الأنظمة البيئية للمؤسسات مقارنةً بـ Okta. مدعومًا بالبنية التحتية السحابية القوية من Microsoft، يتيح هذا البرنامج تسجيل الدخول الفردي السلس (SSO) والمصادقة متعددة العوامل والوصول المشروط، المدمجة أصلاً في بيئات Microsoft 365 وAzure وWindows.

على عكس Okta، يعد Microsoft Azure Active Directory جزءًا من مجموعة أمان وإنتاجية أوسع. كما يوفر سياسات وصول مشروطة دقيقة ومصادقة تكييفية قائمة على المخاطر. يعد هذا البديل لـ Okta مناسبًا بشكل خاص إذا كنت تستخدم بالفعل نظام Microsoft البيئي.

أفضل ميزات Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

قم بتنفيذ سياسات الوصول المشروط بناءً على مخاطر المستخدم والجهاز في الوقت الفعلي وأتمتة توفير المستخدمين ومراجعات الوصول وسير عمل دورة الحياة

استخدم المصادقة بدون كلمة مرور مع FIDO2 والبيومترية و Microsoft Authenticator

راقب التهديدات التي تستهدف الهوية واستجب لها باستخدام Microsoft Defender و Sentinel

ادمج بشكل عميق مع Microsoft 365 لفتح ميزات Microsoft Teams مثل الوصول الآمن للضيوف والأذونات الخاصة بالتطبيقات

بسّط الامتثال باستخدام أدوات إعداد التقارير والحوكمة المدمجة

قيود Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

يكون الوصول إلى الميزات الكاملة محدودًا إذا لم تكن أدوات Microsoft هي النظام الأساسي الأساسي لديك

قد تشعر الشركات الصغيرة بالارتباك بسبب كثرة الميزات

أسعار Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

أول 50,000 مستخدم شهري نشط: مجانًا

Premium 1 (أكثر من 50,000 مستخدم نشط شهريًا): 0.00325 دولار/مستخدم نشط شهريًا

Premium 2 (أكثر من 50,000 مستخدم نشط شهريًا): 0.01625 دولار/مستخدم نشط شهريًا

تقييمات ومراجعات Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

G2: 4. 4/5 (30+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (40+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)؟

تقول مراجعة G2:

إنه مفيد جدًا في عمليات إدارة المستخدمين والتحكم في المجال في شركتنا. بالإضافة إلى ذلك، من السهل جدًا دمجه مع أنظمة مختلفة. على سبيل المثال، يمكن دمجه مع O365 عن طريق كتابة أي سياسة.

إنه مفيد جدًا في عمليات إدارة المستخدمين والتحكم في المجال في شركتنا. بالإضافة إلى ذلك، من السهل جدًا دمجه مع أنظمة مختلفة. على سبيل المثال، يمكن دمجه مع O365 عن طريق كتابة أي سياسة.

6. JumpCloud (الأفضل لتنفيذ نموذج أمان قائم على عدم الثقة)

عبر JumpCloud

يؤدي إساءة استخدام بيانات الاعتماد المميزة إلى 74% من جميع انتهاكات البيانات. تساعد JumpCloud في تقليل هذا الخطر من خلال نموذج أمان قائم على عدم الثقة. فهي تتحقق باستمرار من هوية المستخدم وحالة الجهاز وسياق الوصول قبل منح الأذونات، مما يقلل من فرص الهجوم في كل خطوة.

بالمقارنة مع نهج Okta الأكثر انعزالًا في إدارة الهوية، يوحد JumpCloud إدارة المستخدمين وأمن الأجهزة وضوابط الوصول في منصة واحدة سحابية أصلية. يحصل فريق تكنولوجيا المعلومات لديك على رؤية كاملة وتحكم كامل دون أي تعقيد إضافي.

يبسط JumpCloud أيضًا الوصول الآمن للموردين من خلال أذونات دقيقة ومحددة زمنيًا وتطبيق سياسات مركزية. بالإضافة إلى ذلك، تجعل إدارة النقاط النهائية عبر الأنظمة الأساسية (Windows و macOS و Linux) JumpCloud منافسًا قويًا لـ Okta في البيئات المختلطة.

أفضل ميزات JumpCloud

قم بإدارة المستخدمين والأجهزة والوصول من وحدة تحكم واحدة قائمة على السحابة

تمكين الدعم عبر الأنظمة الأساسية لأنظمة Windows وmacOS وLinux

وفر ترخيصًا آمنًا عن بُعد مع أذونات دقيقة قائمة على الأدوار وحقوق وصول المستخدمين

بسّط وصول الموردين باستخدام بيانات اعتماد محددة المدة وسجلات تدقيق

دمج SSO و MFA عبر التطبيقات السحابية والمحلية

أتمتة توفير الخدمات للمستخدمين وإلغاء توفيرها عبر الخدمات

قم بتطبيق سياسات موحدة عبر الأجهزة للتصحيح والتشفير والامتثال

قيود JumpCloud

قد يكون الإعداد الأولي معقدًا إذا لم تكن لديك خبرة كبيرة في استخدام برامج إدارة الوصول

الإعدادات المسبقة لتسجيل الدخول الفردي ليست دقيقة دائمًا وتحتاج إلى تعديلات

أسعار JumpCloud

إدارة الأجهزة: 11 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

SSO: 13 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الدليل الأساسي: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

للمزودي خدمات إدارة النظم (MSP): أسعار مخصصة

تقييمات JumpCloud وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 5/5 (3,200+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن JumpCloud؟

تقول مراجعة G2:

أستخدم Jumpcloud كحل IAM مركزي لإدارة الوصول إلى التطبيقات وإدارة الأجهزة، وقد عملت بشكل مكثف على دمج التطبيقات لتمكين وظيفة SSO للحفاظ على سلاسة ومرونة وصول المستخدمين إلى الميزات.

أستخدم Jumpcloud كحل IAM مركزي لإدارة الوصول إلى التطبيقات وإدارة الأجهزة، وقد عملت بشكل مكثف على دمج التطبيقات لتمكين وظيفة SSO للحفاظ على سلاسة ومرونة وصول المستخدمين إلى الميزات.

📮ClickUp Insight: التبديل بين السياقات يؤثر سلبًا على إنتاجية فريقك. تظهر أبحاثنا أن 42% من الانقطاعات في العمل ناتجة عن التنقل بين المنصات وإدارة رسائل البريد الإلكتروني والانتقال بين الاجتماعات. ماذا لو كان بإمكانك التخلص من هذه الانقطاعات المكلفة؟ يجمع ClickUp سير عملك (والدردشة) في منصة واحدة مبسطة. قم بتشغيل مهامك وإدارتها من خلال الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء والمزيد، بينما تحافظ الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على ترابط السياق وإمكانية البحث عنه وإدارته!

7. Keycloak (الأفضل لاستضافة حلول إدارة الهوية والوصول بنفسك)

عبر Keycloak

أحد أكبر عيوب Okta هو صلابته، مما يجعل التخصيص صعبًا. من ناحية أخرى، Keycloak هي منصة إدارة وصول مفتوحة المصدر توفر مرونة عميقة واستضافة ذاتية كاملة دون التقييد بمورد واحد أو رسوم ترخيص. وهي مناسبة تمامًا للمؤسسات التي تريد التحكم والكفاءة من حيث التكلفة والأمان في بيئة مدارة ذاتيًا بالكامل.

تتكامل منصة إدارة الوصول هذه بسلاسة مع LDAP و Active Directory، وتدعم مزودي الهوية المخصصين، وتخصص تدفقات تسجيل الدخول وواجهات المستخدم لتناسب احتياجاتك.

أفضل ميزات Keycloak

قم بتنفيذ بروتوكولات قياسية مثل OAuth2 و OpenID Connect و SAML

فرض المصادقة متعددة العوامل لمزيد من الأمان

تخصيص تدفقات تسجيل الدخول والسمات وواجهات المستخدم

قم بإدارة المستخدمين والأدوار والأذونات من خلال وحدة تحكم إدارية مركزية

دعم تسجيل الدخول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل Google وFacebook وTwitter

نشر في الموقع أو في أي بيئة سحابية للتحكم الكامل

أتمتة توفير الخدمات للمستخدمين من خلال الوساطة في الهوية والتوحيد

قم بتوسيع الوظائف باستخدام المكونات الإضافية المخصصة وواجهات برمجة التطبيقات REST

قيود Keycloak

يحتاج إلى وقت طويل للتعلم من أجل الإعداد والتخصيص

قد تحتاج إلى خبرة داخلية لإدارة وصيانة

أسعار Keycloak

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Keycloak

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Keycloak؟

يقول أحد المراجعين على Reddit:

الإعداد الأولي مزعج بعض الشيء، ولكنه ليس معقدًا للغاية. لم أضطر أبدًا إلى إجراء أي صيانة عليه بعد التثبيت/التكوين الأولي. أنا أستخدمه منذ 3 سنوات. أعتقد أن بدء التشغيل (إذا كنت بحاجة إلى إعادة التشغيل) بطيء جدًا، على الرغم من أنني لم أستكشف أي نوع من إعدادات HA.

الإعداد الأولي مزعج بعض الشيء، ولكنه ليس معقدًا للغاية. لم أضطر أبدًا إلى إجراء أي صيانة عليه بعد التثبيت/التكوين الأولي. أنا أستخدمه منذ 3 سنوات. أعتقد أن بدء التشغيل (إذا كنت بحاجة إلى إعادة التشغيل) بطيء جدًا، على الرغم من أنني لم أستكشف أي نوع من إعدادات HA.

📖 اقرأ أيضًا: أمثلة على سير العمل وحالات الاستخدام

عبر CyberArk

تقول حوالي 68٪ من الشركات أن سوء التزامن بين برامج إدارة الهوية وأدوات الأمان وأنظمة الأمان يضعف قدرتها على اكتشاف الهجمات. تعمل CyberArk على سد هذه الفجوة الحرجة، وتقدم بديلاً أقوى لـ Okta من خلال الجمع بين إدارة الوصول المتميز وأمان الهوية المتقدم.

يتكامل بسلاسة مع مجموعة واسعة من أدوات تكنولوجيا المعلومات والأمن، مما يمنحك رؤية وتحكمًا أكبر في بيئتك. بالإضافة إلى ذلك، تدعم بنيته القابلة للتطوير عمليات النشر المختلطة والسحابية، مما يجعله مناسبًا تمامًا لاحتياجات المؤسسات المتطورة.

أفضل ميزات CyberArk

حماية الحسابات المميزة بضوابط وصول متقدمة

مراقبة وتسجيل الجلسات المميزة في الوقت الفعلي

أتمتة اكتشاف التهديدات والاستجابة لها في حالة إساءة استخدام بيانات الاعتماد

أمان الوصول عن بُعد للموردين والجهات الخارجية من خلال أذونات دقيقة

استخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي الآمنين لتمييز أي وصول غير مصرح به ومعالجته في الوقت الفعلي

قم بإعداد تخزين كلمات المرور وتدويرها للحسابات الحساسة

قيود CyberArk

غالبًا ما يكون نظام تدوير كلمات المرور معطلاً

يصعب العثور على إجراءات محددة في التحكم في وثائق المنتج

أسعار CyberArk

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات CyberArk

G2: 4. 4/5 (190+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (20+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن CyberArk؟

كتب أحد المراجعين في Capterra:

من الجيد حقًا أن تكون جميع حساباتك وكلمات مرورك مركزة بطريقة آمنة، فهي صفحة سهلة الاستخدام للغاية. لا يحدث ذلك كثيرًا، ولكن من حين لآخر، لا تعمل مزامنة كلمة المرور لبعض الحسابات، وعلينا الاتصال بفريق إدارة Cyberark للتحقق من ذلك.

من الجيد حقًا أن تكون جميع حساباتك وكلمات مرورك مركزة بطريقة آمنة، فهي صفحة سهلة الاستخدام للغاية. لا يحدث ذلك كثيرًا، ولكن من حين لآخر، لا تعمل مزامنة كلمة المرور لبعض الحسابات، وعلينا الاتصال بفريق إدارة Cyberark للتحقق من ذلك.

🧠 حقيقة ممتعة: لا تزال كلمة المرور الأكثر شيوعًا في العالم هي "123456". على الرغم من التحذيرات المستمرة بشأن ضعفها، إلا أنها تُستخدم في أكثر من 23 مليون حساب حول العالم.

9. ManageEngine (الأفضل لفرق تكنولوجيا المعلومات المختلطة)

عبر ManageEngine

يدمج ManageEngine إدارة الأجهزة مع الوصول إلى الهوية، مما يوفر تحكمًا سلسًا في المستخدمين ونقاط النهاية.

بالإضافة إلى إدارة الهوية والوصول، تحصل على تسجيل دخول أحادي ومصادقة متعددة العوامل ومسارات تدقيق مفصلة. يدعم البيئات المختلطة مع التكاملات المحلية والسحابية ويوفر تحكمًا قويًا في الوصول استنادًا إلى الأدوار.

يمكنك حتى إنشاء تطبيقات مخصصة منخفضة الكود لإدارة الأمان ونشرها محليًا.

أفضل ميزات ManageEngine

دعم بيئات تكنولوجيا المعلومات المختلطة بخيارات نشر مرنة

تكامل سلس مع Active Directory و Azure AD و LDAP

راقب نشاط تسجيل الدخول وقم بإنشاء تقارير تدقيق مفصلة

قم بتطبيق التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار لفرض أقل الامتيازات

قيود ManageEngine

تتطلب بعض مهام التكوين المتقدمة، مثل دمج المكونات الإضافية المخصصة، مزيدًا من الوثائق والدعم المباشر

هذا البرنامج لإدارة الهوية أغلى من برامج Okta المنافسة الأخرى

أسعار ManageEngine

احترافي: يبدأ من 104 دولارات شهريًا للسحابة

المؤسسات: تبدأ من 124 دولارًا أمريكيًا شهريًا للسحابة

UEM : يبدأ من 139 دولارًا شهريًا للسحابة

الأمان: يبدأ من 205 دولارات شهريًا للسحابة

(الأسعار السنوية والدائمة متاحة فقط للاستخدام المحلي)

تقييمات وتقييمات ManageEngine

G2: 4. 4/5 (2,600+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (220+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ManageEngine؟

قالت مراجعة G2:

تضمن قدرته على أتمتة النسخ الاحتياطي للتكوين الامتثال، وتوفر تتبع التغييرات في الوقت الفعلي عبر أجهزة الشبكة، كما أنه يتميز بواجهة سهلة الاستخدام.

تضمن قدرته على أتمتة النسخ الاحتياطي للتكوين الامتثال، وتوفر تتبع التغييرات في الوقت الفعلي عبر أجهزة الشبكة، كما أنه يتميز بواجهة سهلة الاستخدام.

💟 هل تبحث عن أفضل بدائل Okta للشركات الصغيرة؟ بالنسبة للشركات الصغيرة، هناك بعض البدائل الرائعة لـ Okta التي لا تكلف الكثير وتتميز بسهولة الاستخدام. JumpCloud هو خيار شامل رائع لإدارة المستخدمين والأجهزة والوصول من السحابة. إذا كنت تستخدم Microsoft 365 بالفعل، فإن Microsoft Entra ID (وهو الاسم الجديد لـ Azure AD) هو الخيار الأمثل لأنه يتكامل بشكل جيد. غالبًا ما يُطلق على OneLogin اسم "Okta-lite" وهو أسهل في الإعداد، مما يجعله مثاليًا إذا كنت تعتمد بشكل أساسي على السحابة. وإذا كنت تبحث عن شيء مناسب للميزانية مع أمان جيد، فإن miniOrange يستحق الاطلاع عليه، أو Duo Security للمصادقة القوية متعددة العوامل.

10. Cisco Duo (الأفضل لمنع هجمات التصيد الاحتيالي)

عبر Cisco Duo

ارتفعت هجمات التصيد الاحتيالي القائمة على بيانات الاعتماد بنسبة 703٪، وقد لا يكون الاعتماد على Okta وحدها كافياً لحماية أعمالك. أنت بحاجة إلى حل لإدارة الهوية يعطي الأولوية لمنع التصيد الاحتيالي من خلال إدارة الهوية. Cisco Duo يوفر لك ذلك بالضبط.

Duo سهل الاستخدام للغاية ويوفر مصادقة متعددة العوامل مقاومة للتصيد الاحتيالي. بفضل دعم FIDO2 و WebAuthn، يساعد Duo في منع الوصول، حتى في حالة سرقة بيانات الاعتماد. مدعومًا بنظام الأمان القوي من Cisco، يوفر أيضًا سياسات وصول قابلة للتكيف وفحوصات حالة الجهاز وتكاملًا سلسًا مع كل من التطبيقات السحابية والتطبيقات المحلية.

أفضل ميزات Cisco Duo

فرض سياسات وصول قابلة للتكيف بناءً على مخاطر المستخدم والجهاز

تحقق من حالة الجهاز قبل منح الوصول إلى التطبيق

تمكين تسجيل الدخول الآمن عبر السحابة والتطبيقات المحلية

يمكنك دمجها بسهولة مع شبكات VPN و RDP والأنظمة السحابية والأنظمة القديمة

قيود Cisco Duo

تعتمد المنصة على مزودي الهوية الخارجيين لتقديم خدمات الدليل الكاملة

قد لا تكون التقارير الأساسية كافية لتلبية متطلبات الامتثال المعقدة

أسعار Cisco Duo

مجاني إلى الأبد

الأساسيات: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الميزة: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Premier: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتصنيفات Cisco Duo

G2: 4. 5/5 (390+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (530+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Cisco Duo؟

تقول مراجعة TrustRadius:

تطبيق المستخدم النهائي سهل الاستخدام للغاية. لم نتلق أي شكوى من أعضاء الفريق غير التقنيين بشأن وجود مشكلات في استخدام Cisco Duo. التحكم الإداري العام جيد، لكنني أقترح توفير المزيد من التحكم، مثل القدرة على تعيين مهلة مخصصة لإشعارات MFA ووقت الموافقة عليها، مما سيساعد في الحالات التي قد يحتاج فيها المستخدمون إلى مزيد من الوقت للاستجابة.

تطبيق المستخدم النهائي سهل الاستخدام للغاية. لم نتلق أي شكوى من أعضاء الفريق غير التقنيين بشأن وجود مشاكل في استخدام Cisco Duo. التحكم الإداري العام جيد، لكنني أقترح توفير المزيد من التحكم، مثل القدرة على تعيين مهلة مخصصة لإشعارات MFA ووقت الموافقة عليها، مما سيساعد في الحالات التي قد يحتاج فيها المستخدمون إلى مزيد من الوقت للاستجابة.

📖 اقرأ أيضًا: أمثلة على تأهيل الموظفين الجدد

تقدم جميع الشركات المنافسة لـ Okta المذكورة أعلاه ميزات رائعة لإدارة الهوية. ومع ذلك، فإنها تفتقر إلى إطار عمل شامل لإدارة مشاريع الأمن السيبراني.

بدلاً من استخدام أدوات متعددة لإدارة مهام إدارة الهوية، اختر ClickUp، التطبيق الشامل للعمل.

بفضل سير العمل الآلي والذكاء الاصطناعي المدمج والتحكم في الوصول ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص، تساعد المنصة المؤسسات على إدارة عمليات التدقيق والاستجابة للحوادث ومراجعة الوصول ومهام الامتثال، كل ذلك في مكان واحد.

كما أنه يتكامل بسلاسة مع الأدوات الشائعة مثل Slack و GitHub و Google Workspace، مما يجعله مركز القيادة المثالي للعمل الجماعي الآمن والمتعدد الوظائف.

يجلب ClickUp Brain قوة الذكاء الاصطناعي إلى مساحة عملك، مما يسهل إدارة المهام المتعلقة بالهوية بسرعة ووضوح. يمكنه تلخيص بروتوكولات الأمان على الفور، وإنشاء قوائم مراجعة للتسجيل، وصياغة ردود طلبات الوصول، وإبراز الرؤى الرئيسية من سجلات التدقيق الكبيرة أو وثائق السياسات.

لخص ضوابط الوصول واحصل على اقتراحات بشأن بروتوكولات الأمان باستخدام ClickUp Brain

يمكنك حتى أن تطلب منه اقتراح بروتوكولات الأمان والوصول وفقًا للمشاريع التي تتعامل معها. إذا احتاج موظف جديد إلى الوصول إلى تطبيقات حساسة، يمكن لـ ClickUp Brain إنشاء قائمة مرجعية تلقائيًا وفقًا لدوره الوظيفي، والإبلاغ عن الموافقات المفقودة، وحتى اقتراح أقل الأذونات امتيازًا. يمكنك أيضًا استخدامه لتحديد التهديدات المحتملة في سير عملك والحصول على رؤى حول كيفية تخزين معلومات العملاء بأمان.

تتبع مهام الأمان وتقدمها باستخدام ClickUp Tasks

علاوة على ذلك، يمكنك إنشاء قائمة مهام تلقائيًا للبروتوكولات التي اقترحها ClickUp Brain بنقرة واحدة باستخدام ClickUp Tasks. أضف المكلفين وعلامات الأولوية، وقم بتعيين تواريخ الاستحقاق، وتتبع التقدم بسهولة. يمكنك حتى إضافة قوائم مراجعة ومهام فرعية لضمان الاهتمام بأدق التفاصيل في عملية إدارة الهوية.

هل سئمت من القيام بنفس مهام التحقق مرارًا وتكرارًا؟ يمكن ل ـ ClickUp Automations أن تخلصك من هذه المهام بفضل أكثر من 50 مشغل إجراء. يمكنك استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لإدارة سير العمل أو القيام بذلك يدويًا.

💟 مكافأة: إذا كنت ترغب في ربط الذكاء الاصطناعي بشكل حقيقي بعمليات سير عمل خدمة العملاء الداخلية، فهناك Brain Max! هذا التطبيق القوي للكمبيوتر المكتبي الذي يعمل على جهازك يوحد الذكاء الاصطناعي والبحث والأتمتة عبر جميع تطبيقات العمل لديك. قل وداعًا لفوضى أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة — هذه هي الحقبة الجديدة للذكاء الاصطناعي السياقي. مع ClickUp Brain، يمكنك التخلص من انتشار الذكاء الاصطناعي وتعزيز الإنتاجية من خلال الأوامر الصوتية أولاً، والبحث الموحد عبر كل التطبيقات، وإنشاء التقارير المخصصة على الفور. فهو يخفف العبء المعرفي ويكشف المخاطر ويقدم التقارير دون تأخير، حتى تتمكن من العمل بشكل أكثر ذكاءً وسرعة من أي وقت مضى.

نظرًا لأن ClickUp Brain يتعامل مع البيانات الداخلية الحساسة، فمن الضروري أن تفي المنصة نفسها بأعلى معايير الأمان، وتفي ClickUp بذلك أيضًا.

بفضل التوافق مع SOC 2 Type II، والاستعداد لـ GDPR، والتشفير على مستوى المؤسسات، والتحكم في الوصول، فإن ClickUp Security آمن تمامًا. لذا، يمكنك أن تطمئن إلى أن سير عمل إدارة الهوية والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي تظل آمنة ومحمية تمامًا.

تعاون في خطط إدارة الهوية باستخدام ClickUp Docs

ولكن انتظر، هناك المزيد. يمكنك الاحتفاظ بوثائق الأمن السيبراني الخاصة بك في مكان مركزي باستخدام ClickUp Docs للتعاون في خطة إدارة الهوية. يمكن لفريقك كتابة المحتوى وإضافة لافتات ووضع علامات على المستخدمين وتحرير الاستراتيجيات والتعليق في الوقت الفعلي.

هل لديك استفسارات أو أفكار بشأن خطة إدارة الهوية في مؤسستك؟ استخدم ClickUp Chat لمناقشتها مع أصحاب المصلحة المناسبين، في مكان عملك مباشرةً. تأتي هذه الميزة مع وكلاء ذكاء اصطناعي مدمجين سيقدمون لك أي معلومات تحتاجها في الدردشة المفتوحة، حتى لا تضطر إلى التنقل بين النوافذ.

احصل على إجابات أسرع مع وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp

لست متأكدًا من أين تبدأ في إدارة الهوية أو اكتشاف تهديدات تكنولوجيا المعلومات؟ ClickUp يوفر لك قوالب مجانية جاهزة للاستخدام. على سبيل المثال، يتيح لك قالب تقرير الأمان من ClickUp تقييم مهام إدارة الهوية وأمن البيانات وإنشاء تقارير شاملة بسهولة.

احصل على نموذج مجاني قم بتصور وإدارة جميع بروتوكولات أمان تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك باستخدام نموذج أمان تكنولوجيا المعلومات من ClickUp

ستجد أيضًا قالب ClickUp IT Security Template مفيدًا. يتيح لك جدولة مبادرات الأمان وتصورها وتحديد أولوياتها في مكان واحد. يمكنك تتبع أداء النظام واستخدامه وامتثاله، وتعديل التحكم في الوصول وطبقات الأمان حسب الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، يسهل التنسيق بين الفرق، بحيث يظل الجميع متوافقين مع بروتوكولات الأمان.

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول شيخا تشاتورفيدي، محللة الأعمال في Cedcoss Technologies Private Limited:

يعمل بشكل جيد مع المنهجية المرنة ويعمل أيضًا بشكل مثالي لإدارة العملاء. لإدارة المهام اليومية وقائمة المهام بكفاءة. يمكن إنشاء مساحات مختلفة للعمل على سيناريوهات مختلفة مثل المشكلات/التحسينات والتطوير وما إلى ذلك. تتميز لوحة التحكم الخاصة به بجاذبيتها وتوفيرها للوقت، مما يوفر الكثير من الوقت ويضمن كفاءة التحليل.

يعمل بشكل جيد مع المنهجية المرنة ويعمل أيضًا بشكل مثالي لإدارة العملاء. لإدارة المهام اليومية والمهام المطلوب إنجازها بكفاءة. يمكن إنشاء مساحات مختلفة للعمل على سيناريوهات مختلفة مثل المشكلات/التحسينات والتطوير وما إلى ذلك. تتميز لوحة التحكم الخاصة به بجاذبيتها وتوفيرها للوقت، مما يوفر الكثير من الوقت ويضمن كفاءة التحليل.

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أمن كل سير العمل وتعاون بشكل أكثر ذكاءً مع ClickUp

بينما تظل Okta لاعبًا رئيسيًا في إدارة الهوية، توفر العديد من البدائل مزايا متخصصة، مثل المصادقة المقاومة للتصيد الاحتيالي مع Cisco Duo، وبنية عدم الثقة عبر JumpCloud، والاستضافة الذاتية المرنة من خلال Keycloak.

لكن تأمين الهوية ليس سوى نصف المعركة. فأنت بحاجة أيضًا إلى حماية سير العمل التعاوني المرتبط بها. بفضل الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp والأمان على مستوى المؤسسات وأدوات إدارة المشاريع المتقدمة، يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات والأمان لديك التعامل مع كل شيء بدءًا من تدقيق الوصول إلى مهام الامتثال بأمان وكفاءة.

هل تريد ترقية استراتيجية إدارة الهوية لديك؟ اشترك في ClickUp وتحكم في كل مهام الأمان بثقة.