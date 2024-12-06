كيفية إنشاء قائمة مراجعة تنفيذ البرمجيات كخدمة SaaS

إن نشر منتج SaaS ليس أمرًا بسيطًا مثل الضغط على زر التشغيل. فهو يتطلب منك مواءمة أهدافك، وإلقاء نظرة فاحصة على أنظمتك الحالية، ووضع خطة واضحة لكل مرحلة - قبل الإطلاق وأثناءه وبعده.

إذا تخطيت هذه الخطوات، فإنك تخاطر بالتأخير، أو سوء التواصل، أو الأسوأ من ذلك، عدم تبني الناس للأداة على الإطلاق. الخبر السار؟ باستخدام قائمة التحقق المناسبة، يمكنك تجنب هذه المزالق والبدء بقوة.

في هذه المقالة، سنستعرض الخطوات اللازمة لإنجاح تطبيق البرمجيات كخدمة. كما سنناقش أيضًا التحديات التي ينطوي عليها الأمر وأفضل الممارسات التي يمكنك اتباعها لتحسين العملية (دون التأثير على عمليات عملك).

لنبدأ.

### ⏰ ملخص 60 ثانية

✅ ما قبل التنفيذ: التخطيط والإعداد

تحديد أهداف العمل : توضيح المشكلة التي تعمل على حلها للحفاظ على تركيز المشروع

: توضيح المشكلة التي تعمل على حلها للحفاظ على تركيز المشروع تقييم مجموعة التقنيات الحالية : تدقيق الأدوات الحالية لتجنب التكرار وعدم الكفاءة

: تدقيق الأدوات الحالية لتجنب التكرار وعدم الكفاءة تأمين موافقة أصحاب المصلحة : تقديم دراسة الجدوى مع البيانات للحصول على الدعم المبكر

: تقديم دراسة الجدوى مع البيانات للحصول على الدعم المبكر تقييم البائعين وطلب عروض توضيحية : مقارنة خيارات البرمجيات كخدمة باستخدام نظام تقييم مرجح

: مقارنة خيارات البرمجيات كخدمة باستخدام نظام تقييم مرجح جدولة العمل وتعيين المسؤوليات: تحديد جدول زمني مع تحديد أدوار واضحة لأعضاء الفريق

✅ ترحيل البيانات وتكاملها: تحديد جدول زمني مع أدوار واضحة لأعضاء الفريق

تدقيق البيانات وتنظيفها : تأكد من أن بياناتك دقيقة ومنظمة بشكل جيد قبل الترحيل

: تأكد من أن بياناتك دقيقة ومنظمة بشكل جيد قبل الترحيل تخطيط واختبار عمليات التكامل: تأكد من أن الأداة الجديدة تتكامل مع الأنظمة الحالية لضمان سلاسة العمليات

✅ التخصيص والإعداد: التخصيص والإعداد

تكوين SaaS لسير العمل : تكييف الأداة مع عملياتك وأتمتة المهام حيثما أمكن ذلك

: تكييف الأداة مع عملياتك وأتمتة المهام حيثما أمكن ذلك تعيين أدوار المستخدم والأذونات: تحديد مستويات الوصول لكل عضو من أعضاء الفريق للحفاظ على الأمان والكفاءة

✅ تدريب الموظفين وتأهيلهم: تحديد مستويات الوصول لكل عضو من أعضاء الفريق

تطوير خطة التدريب : توفير تدريب تدريبي تدريجي وعملي لتزويد الفرق بالمهارات اللازمة

: توفير تدريب تدريبي تدريجي وعملي لتزويد الفرق بالمهارات اللازمة جمع الملاحظات: جمع الرؤى باستمرار لتحسين التبني وتعديل التدريب

✅ الاختبار والبدء في التشغيل: توفير التدريب على مراحل

اختبار ما قبل الإطلاق وخطة النسخ الاحتياطي : التحقق من صحة وظائف الأداة والتأكد من صحة ترحيل البيانات

: التحقق من صحة وظائف الأداة والتأكد من صحة ترحيل البيانات مراقبة بدء التشغيل: تتبع الأداء ومعالجة المشكلات في الوقت الفعلي أثناء الإطلاق

✅ مراجعة ما بعد التنفيذ: مراجعة ما بعد التنفيذ

إجراء المراجعة اللاحقة وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية : تقييم نجاح الأداة بناءً على الأهداف الأولية (على سبيل المثال، إنجاز المهام والكفاءة)

: تقييم نجاح الأداة بناءً على الأهداف الأولية (على سبيل المثال، إنجاز المهام والكفاءة) إعداد الدعم المستمر: تقديم استكشاف الأخطاء وإصلاحها والتدريب التنشيطي حسب الضرورة

ما هو تنفيذ SaaS؟

يشير تنفيذ البرمجيات كخدمة إلى العملية الاستراتيجية لتخطيط وتنفيذ ومراقبة نشر منتج SaaS داخل المؤسسة. يبدأ بتحديد حاجة العمل إلى الأداة ويمتد من خلال التكامل السلس والاعتماد والتحسين المستمر كجزء من مجموعة التقنيات الأوسع نطاقًا لديك.

قائمة مراجعة تنفيذ SaaS

في بيئات تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات، قد يختلف سير العمل بشكل كبير بين الأقسام - التصميم والتطوير وضمان الجودة والاختبار وغير ذلك. ومع ذلك, تحديات إدارة المنتج غالبًا ما تتداخل، مثل عمليات التسليم غير الفعالة ومشاركة المعرفة.

يتطلب نشر حل SaaS جديد نهجًا مدروسًا. يمكن أن تساعد قائمة مراجعة واضحة وقابلة للتنفيذ في توجيه رحلة التنفيذ.

ما قبل التنفيذ: التخطيط والإعداد

1. تحديد أهداف العمل

يجب أن يكون هناك سبب قوي يدفع إلى الحاجة إلى برمجيات جديدة. ما هي المشكلة المحددة التي تحاول حلها؟

على سبيل المثال، هل يعاني فريقك من عدم الالتزام بالمواعيد النهائية بسبب ضعف الرؤية عبر المهام ومراجعات التعليمات البرمجية وسير عمل النشر؟ أو ربما هناك احتكاك في التواصل بين المطورين ومساعدي ضمان الجودة بسبب أدوات مفككة؟

مهما كان الأمر، كن واضحًا بشأن هدفك. وإلا فقد ينحرف التنفيذ عن مساره بسرعة، مما يؤدي إلى إهدار الوقت والجهد.

استخدم أهداف النقر لترجمة أهدافك إلى أهداف قابلة للتنفيذ. يمكنك إنشاء أهداف صواب/خطأ أو أهداف نقدية أو عددية، وتحديد تواريخ الاستحقاق، وتتبع التقدم المحرز باستخدام بطاقات الأداء الأسبوعية.

قم بتجميع أهدافك وتصنيفها بأوصاف مفصلة حتى تعرف أنت وفريقك ما الذي يعمل الجميع على تحقيقه بالضبط.

ادعم أولوياتك المحددة مباشرةً باستخدام أهداف ClickUp Goals

2. تقييم المكدس التقني الحالي

قبل تنفيذ منتج SaaS جديد، قم بمراجعة شاملة لنظامك البيئي الحالي للبرمجيات. حدد جميع الأدوات التي يستخدمها كل قسم و سلط الضوء على الوظائف المتداخلة أو أوجه القصور

على سبيل المثال، قد تستخدم فرق متعددة حلولاً مختلفة لإدارة المهام لا تتكامل بشكل جيد. قد يؤدي هذا الإعداد المنعزل إلى عدم اتساق البيانات وإبطاء التعاون.

نظّم نتائجك مع مستندات ClickUp أداة مرنة لتوثيق مجموعتك التقنية. إنشاء صفحات متداخلة، وتضمين الجداول، و تعيين تعليقات على ClickUp ل هيكلة المعلومات وتحليلها بفعالية.

اربط المهام مباشرةً بمستندك لتبسيط الخطوات التالية، مثل جدولة مناقشات الفريق.

تنظيم البيانات في مستندات ديناميكية قابلة للبحث باستخدام ClickUp Docs

3. تأمين موافقة أصحاب المصلحة

يتطلب تنفيذ البرمجيات كخدمة استثمارًا ماليًا، والأمر ليس بسيطًا مثل الاشتراك في أداة ونشرها وتشغيلها على الفور دون تحديات. ستشعر ببعض الاضطراب خلال الفترة الانتقالية قبل تحقيق سير عمل مستقر

لذلك، من المهم الحصول على الدعم المبكر من أصحاب المصلحة. ويمكن أن يؤدي تأييدهم إلى نجاح عملية التبني أو فشلها.

⚠️ إذًا، كيف تقنعهم؟

قدم حالة العمل للتغيير مدعومة بالبيانات. على سبيل المثال، أظهر كيف يمكن لأتمتة إعداد التقارير اليدوية عن تحديثات حالة المهام أو تقدم النشر أن يوفر على فريقك 10 ساعات أسبوعياً.

ناقش المخاوف المحتملة مقدمًا، مثل التدريب على معرفة المنتج المتطلبات وقيود الميزانية. يمكنك حتى مشاركة الأدوات التي تفكر فيها وإعطائهم صورة واضحة عن استراتيجية التنفيذ ومدى انحدار منحنى التعلم الذي قد يكون أو لا يكون. ClickUp Whiteboards يمكن أن تكون مفيدة في العصف الذهني، جإنشاء خطة عمل، وتخطيط سير عمل الفريق للعمل، وتحديد الأطر الزمنية. أضف سياقًا إلى عملك من خلال الربط بالمهام والملفات والمستندات والمزيد.

يمكنك أيضًا تشجيع المشاركة النشطة من خلال دعوة أصحاب المصلحة للمساهمة برؤاهم وملاحظاتهم على السبورة نفسها، مما يخلق الدعم من البداية.

تحويل الأشكال والملاحظات اللاصقة والنصوص مباشرةً إلى مهام ClickUp على سبورة ClickUp Whiteboards

4. تقييم بائعي SaaS وطلب عروض توضيحية

الآن بعد أن حصلت على الموافقة، حان الوقت لاختيار أداة SaaS المناسبة. لا تركز فقط على الميزات التي تقدمها ولكن تحقق أيضًا مما إذا كانت تتماشى مع أهداف عملك وتتكامل مع سير عملك.

لجعل هذا الجزء من العملية أسهل، قم بإعداد قائمة بالميزات "الضرورية" و"الرائعة" بناءً على الخطوتين 1 و2.

على سبيل المثال، أنت تقوم بتقييم حلين من حلول SaaS لتتبع المشاريع.

يوفر أحدهما لوحات معلومات قابلة للتخصيص بشكل كبير ولكنه يفتقر إلى التكامل مع خط أنابيب CI/CD، بينما يوفر الآخر تكاملاً جاهزاً مع GitHub ويدعم إدارة سباقات السرعة و وثائق المنتج .

⚠️ كيف تختار واحدة؟

أنشئ نظامًا مرجحًا لتحديد أولويات ما يهمك أكثر باستخدام قوائم من انقر فوق طرق العرض .

إنشاء جدول مقارنة يبرز نقاط القوة والضعف لدى البائعين، مثل:

سهولة الاستخدام: هل هو مناسب للمطورين؟

هل هو مناسب للمطورين؟ قابلية التوسع: هل يمكنه استيعاب الفرق أو المشاريع المتنامية؟

هل يمكنه استيعاب الفرق أو المشاريع المتنامية؟ الدعم: هل المساعدة التقنية متاحة بسهولة؟

هل المساعدة التقنية متاحة بسهولة؟ التكلفة: هل يتناسب مع ميزانية تكنولوجيا المعلومات؟

يمكنك فرز هذه السمات وتصفيتها وتجميعها لتصنيف البائعين بفعالية.

استفد من طرق عرض ClickUp البسيطة والفعالة في نفس الوقت لإدارة العمل

تخطيط الجداول الزمنية للعرض التوضيحي وإدارتها باستخدام عرض تقويم ClickUp أثناء وضع قائمة مختصرة للبائعين. قم بسحب وإسقاط أسماء البائعين داخل المنصة لسهولة جدولة الاجتماعات وبدء الاجتماعات مع تكامل تقويم Google و Zoom.

استخدم العروض التوضيحية ل مناقشة حالات الاستخدام الخاصة بمؤسستك. على سبيل المثال، اسأل، "كيف يتعامل النظام الأساسي الخاص بك مع تبعيات المهام عبر الأقسام؟

من خلال تحليل خيارات البائعين ضمن برنامج إدارة SaaS مثل ClickUp، ستحصل على الوضوح اللازم لاتخاذ قرار واثق.

5. جدولة العمل وتعيين المسؤوليات

بمجرد اكتمال البحث عن منصة SaaS الخاصة بك، حدد جدولاً زمنيًا واضحًا للحفاظ على التنفيذ على المسار الصحيح. قم بتقسيم المشروع إلى مراحل، مثل "إعداد النظام" و"ترحيل البيانات" و"تدريب الفريق" و"بدء التشغيل"، وحدد تواريخ استحقاق لكل منها.

بعد ذلك، قم بتعيين مسؤوليات أعضاء فريقك. على سبيل المثال، قد يتعين على موظفي تكنولوجيا المعلومات لديك قيادة التنفيذ التقني، مثل ترحيل البيانات المناسبة دون فقدان أو تكرار. قد يحتاج فريق التطوير لديك إلى تسهيل اعتماد الأداة داخل فرقهم.

تصور الجدول الزمني للمشروع بأكمله مع ClickUp Gantt Charts . توفر طريقة العرض المتتالية صورة واضحة لتبعيات المهام، مما يساعدك على:

تحديد المهام الموجودة على المسار الحرج التي تؤثر على المواعيد النهائية

التي تؤثر على المواعيد النهائية تسليط الضوء على المهام ذات الوقت المتأخر لجدولة أكثر مرونة

لجدولة أكثر مرونة مراقبة عضو الفريق الذي يجب أن ينهي أي مهمة في الوقت المحدد

استخدم مخططات جانت لمراقبة التقدم في الوقت الفعلي وضمان سير العمل بسلاسة خلال كل مرحلة.

استخدم مخططات ClickUp Gantt البيانية للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي لانتصاراتك

للحصول على نهج أكثر تفصيلاً، استخدم قالب خطة تنفيذ المشروع الخاص ب ClickUp ل:

رسم خريطة لنطاق المشروع والجداول الزمنية والمخرجات

الوصول إلى جميع المهام الرئيسية والمواعيد النهائية في مكان واحد منظم

تتبع تقدم الفريق وتعديل الموارد حسب الحاجة لتنفيذ المشروع بسلاسة

قالب خطة تنفيذ المشروع ClickUp

قم بجدولة نقاط تفتيش منتظمة لمراقبة التقدم المحرز وحل الاختناقات في وقت مبكر، مما يضمن سلاسة التدفق خلال كل مرحلة.

ترحيل البيانات وتكاملها

1. تدقيق البيانات وتنظيفها وترحيلها

عند الانتقال إلى أداة SaaS جديدة، يجب عليك التأكد من أن البيانات التي تقوم بترحيلها نظيفة ودقيقة. ولهذا، يجب عليك التدقيق في جميع جداول البيانات والمستودعات وسجلات الاختبار وأجهزة تعقب المشاريع المستخدمة.

قم بتجميعها في فئات مثل "المشاريع النشطة" و"البيانات المؤرشفة" و"ملفات التكوين" وابحث عن الإدخالات المكررة والمعلومات القديمة وأخطاء التنسيق لإجراء التغييرات وفقًا لذلك. فكّر في الأمر مثل ترتيب خزانة مزدحمة. التقط مجموعة بيانات واحدة في كل مرة. قوائم مراجعة مهام ClickUp في مساعدتك في تقسيم كل خطوة، بدءًا من الاستخراج وحتى تحميل البيانات. استخدم خاصية السحب والإفلات لإعادة ترتيب العناصر أو العناصر الفرعية ذات الصلة بعملية ترحيل البيانات تمامًا كما تريدها.

ابدأ في تنفيذ المهام كالمحترفين باستخدام قوائم مهام ClickUp

هذه الميزة مثالية لضمان المساءلة - فهي تتيح لك إضافة مُعيّن للمهام التي تتطلب اتخاذ إجراء من قبل عضو معين في الفريق.

2. تخطيط واختبار التكامل مع الأنظمة

ترحيل البيانات هو جزء واحد فقط من اللغز. إنه التكامل حيث يحدث السحر الحقيقي. يجب أن يتواصل النظام الأساسي الخاص بك بسهولة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء الحالية وتخطيط موارد المؤسسات وأنظمة المحاسبة وغيرها من أدوات SaaS إن وجدت.

وبشكل أكثر تحديدًا، يجب أن تكون واضحًا بشأن كيفية اتصال كل نظام، وما هي البيانات أو الإجراءات التي ستتدفق بينها، والنتائج المتوقعة.

استخدم انقر فوق الخرائط الذهنية لتصميم مخططات مرئية لهذه الروابط. يمكنك تنظيم الأولويات وتمييزها باستخدام الفرز المتقدم والألوان المخصصة.

تحويل الأفكار إلى إجراءات باستخدام الخرائط الذهنية في ClickUp

💡 نصيحة احترافية: إذا أصبح عصفك الذهني مشوشاً، فإن خيار إعادة التخطيط سيساعدك على تنظيف الخريطة الذهنية. تقوم هذه الميزة بإعادة تنظيم العناصر وإعادة تنظيمها تلقائياً، مع الحفاظ على التسلسل الهرمي وضمان الوضوح.

التخصيص والإعداد

1. تكوين SaaS لسير العمل وأتمتة المهام

التخصيص هو جوهر خطة تنفيذ البرمجيات كخدمة الناجحة. ولكن نادراً ما ينجح نهج واحد يناسب الجميع. يجب عليك التعمق في عملياتك واكتشاف ما يناسبك.

❓ما هي الخطوات الرئيسية في عمليات فريقك اليومية عمليات SaaS ?

❓ ما هي المجالات المعرضة للعقبات؟

حدد نقاط الاتصال الحرجة هذه وأتمتة المهام المتكررة والمستهلكة للوقت باستخدام أتمتة ClickUp .

على سبيل المثال، يمكنك تشغيل تنبيهات Slack عند اكتشاف أخطاء ذات أولوية عالية في أداة مراقبة أو جدولة عمليات إعادة النظر في السباقات عند اكتمال مهمة ما. يمنحك ClickUp إمكانية الوصول إلى أكثر من 100 قالب أتمتة معدة مسبقًا.

خصص مساحة عملك بشكل أكبر مع انقر فوق الحقول المخصصة . استخدمها لإضافة معلومات الاتصال بالبائع، وتتبع نقاط Scrum، وإنشاء قوائم منسدلة.

تتبع زخم مشروع تنفيذ SaaS باستخدام ClickUp الحقول المخصصة

يمكن استخدام كل نوع من الحقول المخصصة بقدر ما تريد، ويتم إنشاء كل مشروع ليحتوي على الحقول التي تحددها.

2. إعداد أدوار المستخدم والأذونات

هذه الخطوة هي أكثر من مجرد منح التحكم في الوصول. إنها تتعلق ببناء نظام للمساءلة والثقة. عليك تحديد الأدوار بناءً على التسلسل الهرمي والمسؤولية في فريقك.

خذ خطوة للوراء وفكر:

📌من الذي يحتاج إلى رؤية التقدم الشامل للمشروع؟

📌من يحتاج إلى الوصول لتعديل التكوينات؟

📌 ومن الذي يجب أن يركز فقط على المهام الموكلة إليه؟

ستساعد الإجابات الواضحة على هذه الأسئلة في هيكلة تنفيذ SaaS لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والأمان.

أسهل طريقة هي إنشاء قوالب الأدوار، مثل المشرفين وقادة الفرق ومديري المشاريع والمطورين ومهندسي ضمان الجودة، و تعيين مبدأ أقل امتيازات بحيث لا تمنح حق الوصول إلا لمن هم ضروريون تمامًا لهذا الدور.

تدريب الموظفين وتأهيلهم

1. تطوير التدريب وجدولة التأهيل

بغض النظر عن مدى سهولة استخدام أداة SaaS الخاصة بك، فإن التنفيذ الناجح يعتمد على تزويد الفريق بالثقة والسياق الذي يحتاجونه لاستخدامها بفعالية على أساس يومي.

لذلك، ابدأ بجلسة تمهيدية تقدم فيها الغرض من الأداة وتوضح قيمتها. بعد ذلك، قم بتنظيم تمارين عملية للفرق للتنقل بين المنصة وحل المشكلات الوهمية في بيئة تجريبية.

استخدم نهجًا مرحليًا للتأهيل - ابدأ بمجموعة صغيرة من أعضاء الفريق الذين يمكنهم العمل "كمستخدمين أقوياء" أو أبطال.

دعهم يختبرون الميزات ويقدمون الملاحظات ويعملون كنقطة دعم أولى لأقرانهم. سيؤدي ذلك إلى تقليل المقاومة إلى أدنى حد ممكن ويضمن أن يبدأ الجميع في العمل عندما يتم طرح أداة SaaS على مستوى الشركة.

إعداد مواد داعمة مثل أدلة إرشادية مفصلة خطوة بخطوة وفيديوهات تعليمية وفيديوهات تعليمية وأسئلة شائعة للرجوع إليها باستمرار. مستندات ClickUp مفيد لإنشاء قاعدة معرفية ديناميكية يسهل تحديثها ومشاركتها عبر المؤسسة. بالإضافة إلى ذلك، استخدم موارد الدعم الخاصة بأداة SaaS، إذا كانت متوفرة.

نظرًا لأن هناك الكثير مما يجب القيام به في هذه المرحلة، استخدم قالب خطة طرح التدريب الخاصة ب ClickUp لتنظيم كل شيء:

قم بإنشاء وحفظ وتنظيم جميع الدورات التدريبية المختلفة التي تريد تقديمها

قم بتقويم مواعيد الدورات التدريبية المختلفة

وضع ميزانية لكل مرحلة من مراحل عملية الطرح

نموذج خطة طرح تدريب ClickUp للتدريب

يضمن هذا النهج المنظم تزويد فريقك بالمعرفة والثقة لتبني الأداة الجديدة بشكل كامل.

2. جمع الملاحظات

التدريب ليس حدثًا لمرة واحدة؛ إنه نشاط مستمر.

إن أفضل طريقة لتحسين عملية التأهيل وتحسين التبني هي الإصغاء إلى تجارب فريقك وتكرارها بنشاط. لماذا لا تبني حلقات من الملاحظات تبدأ أثناء التدريب وتمتد إلى الأيام الأولى من استخدام المنصة؟

يمكنك التقاط الردود من خلال نماذج ClickUp وهي قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة وسهلة الإكمال.

أو قم بإجراء استطلاعات رأي مباشرة أو اختبارات سريعة خلال الجلسات لقياس نبض الفريق. إذا كانت مفاهيم معينة من الأداة غير واضحة، يمكنك تعديل وتيرة التدريب وتشريحها إلى ميزات محددة.

الاختبار وبدء التشغيل

1. اختبار ما قبل الإطلاق وخطة النسخ الاحتياطي

لقد اخترت البرنامج وقطعت شوطاً طويلاً، وقمت بتدريب أعضاء فريقك وترحيل البيانات المهمة. الجميع يعرف الأدوار التي يجب أن يقوموا بها، وقد حان أخيرًا وقت العرض. ولكن انتظر، لا تزال هناك خطوة واحدة يجب اتخاذها قبل تنفيذ SaaS.

يجب عليك اختبار الأداة مرة أخرى، والتقاط الأخطاء، والتحقق من صحة التكوينات، والتأكد من دقة ترحيل البيانات. على سبيل المثال، اطلب من المطورين ربط طلبات السحب، وأخصائيي ضمان الجودة تسجيل الأخطاء، والمديرين إنشاء تقارير للتحقق من قابلية الاستخدام.

💡 نصيحة احترافية: قم بتنفيذ خطة احتياطية قوية تضمن أن يكون لديك شبكة أمان يمكنك الاعتماد عليها حتى لو حدث خطأ ما. قد يتضمن ذلك العودة إلى الأنظمة السابقة أو الوصول إلى البيانات الهامة دون اتصال بالإنترنت.

2. مراقبة بدء التشغيل في الوقت الفعلي

يبدأ فريقك في استخدام الأداة من خلال بدء التشغيل المباشر في تنفيذ SaaS. هذه لحظة عالية المخاطر تتطلب إشرافًا دقيقًا، ويجب أن يكون لديك كل الأيدي العاملة على سطح السفينة لاكتشاف المشكلات وحلها عند ظهورها.

استخدام لوحات معلومات ClickUp لتتبع مقاييس مثل نشاط المستخدم أو إكمال المهام أو أداء النظام. على سبيل المثال، تحقق مما إذا كانت تحديثات مهام المطورين تتم مزامنتها بشكل صحيح مع لوحات المشاريع أو ما إذا كانت التنبيهات تعمل كما هو متوقع.

احصل على رؤى قوية مع لوحات معلومات ClickUp Dashboards

هل لديك أي أسئلة بخصوص تنفيذ برنامج إدارة المشاريع ?

يمكنك أن تسأل ClickUp Brain أي سؤال، وسيقوم بالبحث في جميع لوحات المعلومات في مساحة العمل الخاصة بك لتقديم رؤى ذات صلة. وهذا يقلل من الانقطاعات غير الضرورية ويزود فريقك بالبيانات التي يحتاجها للحفاظ على تركيزه وكفاءته أثناء عملية الإطلاق.

مراجعة ما بعد التنفيذ

1. إجراء مراجعة ما بعد الوفاة وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية

لا يكون تطبيق البرمجيات كخدمة عملية تتم مرة واحدة فقط. بينما يتكيف فريقك مع العمل مع الأداة الجديدة، انتبه إلى أشياء مثل الميزات التي يتم استخدامها أكثر من غيرها والميزات الإضافية التي يرغب فريقك في الحصول عليها.

هل تتكامل الأداة بشكل جيد مع أنظمة البرامج الأخرى لديك؟ هل تعمل بسلاسة وبأقل قدر من الأخطاء؟

ضع جدولاً زمنياً منتظماً لمراجعة فردية أو جماعية بعد إطلاق الأداة لجمع الأفكار حول ما يعمل وما لا يعمل. يجب عليك أيضًا تقييم الأداء مقابل الأهداف المحددة خلال مرحلة التخطيط. على سبيل المثال:

🤔 هل زاد التعاون بين الفرق؟

🤔 هل تحسنت معدلات إنجاز المهام؟

🤔 هل دورات النشر أسرع؟

يساعد التشريح المنظم لما بعد الوفاة على تحسين عمليات التنفيذ المستقبلية ويضمن أن تفي منصة SaaS بوعودها.

2. إعداد الدعم المستمر

يجب أن يكون أي شخص يستخدم الأداة قادرًا على طلب المساعدة متى أراد ذلك. لذلك، اجعل دائمًا موظفي تكنولوجيا المعلومات لديك أو أبطالًا مختارين على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي استكشاف الأخطاء وإصلاحها على الفور.

يجب أن يكون لدى فريقك إمكانية الوصول إلى موارد الدعم الخاصة بمزود البرمجيات كخدمة (مثل الدردشة المباشرة أو مركز المساعدة). علاوة على ذلك، عندما تكتشف الفرق ميزات أو تحديثات جديدة يتم طرحها، استضف جلسات تنشيطية أو قدم أدلة محدثة لضمان بقاء الجميع على اطلاع دائم.

التحديات الشائعة في تطبيق البرمجيات كخدمة

يأتي إدخال أي شيء جديد مع بعض الاحتكاك الحتمي. في سياق تنفيذ البرمجيات كخدمة SaaS، إليك المشاكل التي من المرجح أن تواجهها:

1. مقاومة التغيير

هذه واحدة من أكثر العقبات شيوعاً التي ستواجهها أثناء التنفيذ.

حتى الفرق المتمرسة في مجال التكنولوجيا قد تقاوم ببساطة لأن اعتماد أداة SaaS جديدة يتطلب جهدًا إضافيًا - تعلم كيفية استخدامها، وترحيل البيانات، وتعديل سير العمل. يمكن أن تؤدي هذه المقاومة إلى ردود فعل سلبية وتعيق التبني إذا لم تتحقق من صحة مخاوفهم.

2. عدم التطابق بين توقعات المنتج والواقع

غالبًا ما تستثمر الشركات في أداة SaaS دون النظر بشكل صحيح فيما إذا كانت الأداة هي الأنسب لاحتياجاتها والفريق الذي يستخدمها. يحدث هذا عادةً عندما لا تُشرك الأشخاص المناسبين في اتخاذ القرار. لذلك، احصل على هذه المشاركة في وقت مبكر.

3. عدم التوافق التقني

إذا كانت أداة SaaS الخاصة بك لا تتكامل مع أنظمتك الحالية، فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل سير العمل وإطالة أمد عملية ترحيل البيانات. لذلك، يجب تقييم عمليات التكامل بدقة أثناء اختيار البائع لتجنب مشاكل التوافق لاحقًا.

4. الصيانة المستمرة

بمجرد وضع الأداة في مكانها الصحيح، فإنها تتطلب مراقبة وتحديثات وتحسينات مستمرة لتقديم فوائد مستدامة لفريقك. قم ببناء خطة تقييم مستمر وصيانة مستمرة لإبقائها على قدم المساواة مع احتياجات فريقك.

أفضل ممارسات تطبيق SaaS

1. إدارة أمن بيانات الامتثال وإمكانية الوصول إليها

يجب أن تكون تدابير الأمان القوية جزءًا مهمًا من قائمة مراجعة إطلاق المنتج .

ذلك لأن إضافة أداة SaaS جديدة إلى مجموعة أدواتك التقنية تنطوي على مخاطر انكشاف البيانات أو سوء إدارتها.

🌻 أفضل الممارسات: قبل الإطلاق، يجب عليك التأكد من أن الأداة المختارة تتوافق مع السياسات الداخلية ومعايير الصناعة.

على سبيل المثال، عند تشغيل أداة إدارة علاقات العملاء، تأكد من أن معلومات العميل الحساسة لا يمكن الوصول إليها إلا لأعضاء الفريق المعنيين. العديد من أمثلة على SaaS مثل Jira و Salesforce، توفر ميزات أمان بيانات متقدمة يمكن تخصيصها أثناء التنفيذ.

2. ضمان الانتقال السلس

تقوم العديد من المؤسسات بترقية أنظمتها دفعة واحدة، مما يؤدي فقط إلى حدوث ارتباك بين أعضاء الفريق ومشاكل تكامل محتملة مع النظام التقني الحالي. وبدلاً من ذلك، نوصي باتباع نهج تدريجي يتيح لك اختبار الأداة على أجزاء

🌻 أفضل الممارسات: قم بتدوين الملاحظات حول ما يعمل وما لا يعمل، وتحدث مع فريقك حول التحسينات، ثم توسع إلى المرحلة التالية. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من تقديم تدريب كافٍ للمساعدة في الاستفادة القصوى من الميزات التي تقدمها أداة SaaS.

3. دمج التسويق في خطة التبني

في حين أن استراتيجيات التسويق غالبًا ما ترتبط بالجماهير الخارجية، فإن تطبيق استراتيجيات تسويق SaaS داخليًا يمكن أن تساعد في زيادة التبني.

🌻 أفضل الممارسات: الترويج لفوائد الأداة من خلال الحملات - فكر في تحديثات البريد الإلكتروني أو العروض التقديمية للفريق أو مقاطع الفيديو التجريبية السريعة التي تعرض كيف تحل أداة SaaS التحديات اليومية. استخدام خطة اتصالات المشروع لضمان وصول هذه التحديثات إلى جميع أصحاب المصلحة بشكل فعال.

تصميم خارطة طريق تنفيذ SaaS الخاصة بك

يمكن أن يكون تنفيذ SaaS تجربة سلسة وإيجابية إذا خططت لها بشكل صحيح.

ما السر؟ اجعله جهدًا جماعيًا، مع قيام أصحاب المصلحة لديك بتقديم مدخلاتهم ومشاركة ملاحظاتهم في كل خطوة. تذكر أنك تستثمر في أداة SaaS لتبسيط أعمالك، لذا من الضروري أن يكون للأشخاص المعنيين رأي في البرنامج الأكثر فائدة لهم.

قم بذلك، وسرعان ما ستبدأ في جني فوائد ترقية البرنامج. وأخيراً، يمكنك تبسيط عملية تنفيذ SaaS بأكملها باستخدام ClickUp.

فقد صُممت مجموعة الميزات التي نقدمها، بما في ذلك الأهداف ولوحات المتابعة، لجعل مهمتك أسهل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام قوالب جاهزة للبدء بسرعة دون أي متاعب. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم