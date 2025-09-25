Twist و Slack: أي تطبيق دردشة جماعية هو الأفضل لك؟

ليس من السهل الحفاظ على اتصالات الفريق واضحة ومنظمة.

تتراكم الرسائل، وتضيع التحديثات، وقبل أن تدرك ذلك، تجد نفسك تبحث في محادثات لا نهاية لها فقط للعثور على ما يهمك.

تزدهر بعض الفرق بفضل التغذية الراجعة الفورية والتعاون الديناميكي، بينما تفضل فرق أخرى التواصل المدروس والتعاون غير المتزامن. المفتاح هو اختيار أداة التواصل المناسبة بناءً على الطريقة التي تعمل بها فريقك بشكل أفضل.

وهنا يبدأ الجدل حول Twist و Slack. يضمن Slack استمرار المحادثات، وهو مثالي للفرق سريعة الحركة. من ناحية أخرى، يركز Twist على المناقشات العميقة والمنظمة؛ وهو رائع للفرق التي تفضل العمل المكثف على الاتصالات المستمرة.

كلاهما يخدم احتياجات مختلفة، ولكن أيهما يناسب فريقك؟ دعنا نكتشف ذلك.

Twist و Slack في لمحة سريعة

إليك مقارنة سريعة لتبدأ:

ميزة Twist Slack ClickUp (مكافأة) أسلوب التواصل نهج "الخيط أولاً" نهج الرسائل الفورية يجمع بين إدارة المشاريع والمهام والدردشة؛ يمكن ربط سلاسل الدردشة بالمهام والمستندات الاجتماعات والمكالمات لا توجد مكالمات صوتية/مرئية مدمجة تعاون محسّن مع Huddles و Clips؛ يدعم المكالمات/المشاركة يدعم المكالمات الصوتية/المرئية ومشاركة الشاشة؛ يتكامل مع Zoom وGoogle Meet والمزيد قدرات الذكاء الاصطناعي أتمتة محدودة عبر Zapier الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملخصات وتدوين ملاحظات الاجتماعات وأتمتة المهام وتحسين البحث ذكاء اصطناعي مدمج لإنشاء المهام، وإنشاء الملخصات، والمساعدة في الكتابة، وملاحظات الاجتماعات، والأتمتة، وتحسين البحث مباشرةً داخل المهام والمستندات والدردشات الأتمتة أتمتة محدودة عبر Zapier أتمتة سير العمل، والتذكيرات، والتكاملات أتمتة أصلية شاملة (على سبيل المثال، تحديثات الحالة، وتعيين المهام، وتعديلات تواريخ الاستحقاق، وسير العمل المخصص، والمزيد) ووكلاء الطيار الآلي AI مشاركة الملفات شارك ما يصل إلى 100 ميجابايت في سلاسل المحادثات/التعليقات شارك ما يصل إلى 1 غيغابايت في الرسائل/القنوات إرفاق ملفات بحجم يصل إلى 1 جيجابايت في المهام والمستندات والتعليقات؛ إدارة ملفات متقدمة مع التحكم في الإصدارات والتضمين الواجهة نظيف وبسيط نظيفة وبديهية واجهة قابلة للتخصيص بدرجة عالية مع طرق عرض مرنة (قائمة، لوحة، تقويم، مخطط جانت، إلخ) الأمان متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR متوافق مع SOC2 و SOC3 و ISO/IEC متوافق مع SOC2 Type II و GDPR و HIPAA و ISO/IEC؛ أمان على مستوى المؤسسات الدعم دعم قياسي وأولوية، قاعدة معرفية دعم قياسي/ذو أولوية؛ دعم مخصص للمؤسسات دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع الخطط الأسعار خطط محدودة وفعالة من حيث التكلفة باهظة الثمن، العديد من مستويات الأسعار خطة مجانية، تخصيص للمؤسسات

ما هو Twist؟

عبر Twist

Twist هي أداة اتصال جماعية مصممة للتعاون غير المتزامن. يمكنك الرد بشكل مدروس وبالسرعة التي تناسبك دون ضغط الرسائل الفورية.

تتيح هذه الأداة للمستخدمين التركيز على العمل بعمق مع الحد الأدنى من المقاطعات.

يحافظ على تنظيم المحادثات ويفصل المناقشات حسب الموضوع. وهذا يضمن أن تكون الردود في سياقها الصحيح، بحيث لا تضطر إلى التمرير باستمرار للعثور على التحديثات المهمة. بشكل افتراضي، لا يرسل Twist إشعارات مستمرة لكل رسالة جديدة تظهر. يتم إخطار المستخدمين إذا تم ذكرهم أو إذا كانوا يتابعون سلسلة محادثات معينة.

تم تطوير Twist بواسطة Doist، وهو مثالي للفرق التي تحتاج إلى اتصال غير متزامن على غرار المنتديات. وهو مناسب بشكل خاص للفرق البعيدة المنتشرة عبر مناطق زمنية مختلفة.

ميزات Twist

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لـ Twist التي تدعم التعاون المنظم والمركّز للفرق التي تفضل التواصل غير المتزامن.

الميزة رقم 1: المحادثات المترابطة

في Twist، تعمل القناة كمساحة مخصصة للمناقشات المتعلقة بمشروع أو عميل أو موضوع معين. داخل هذه القنوات، تحافظ سلاسل المحادثات على تنظيم المحادثات من خلال تجميع الرسائل ذات الصلة معًا.

لا توجد خيار لإرسال رسائل مستقلة في قناة؛ يجب أن تكون كل رسالة جزءًا من سلسلة رسائل موجودة، أو يمكنك إنشاء سلسلة رسائل جديدة في القناة ذات الصلة.

بهذه الطريقة، تظل الاتصالات مركزة ولا تضيع الرسائل. تسهل البنية المترابطة تتبع المناقشات والرجوع إليها دون فقدان السياق.

💡 هل تعلم؟ يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى سلسلة محادثات Twist تمامًا مثل الرسائل؟ يمنحك Twist عنوان بريد إلكتروني خاصًا لكل سلسلة محادثات، قم بإعادة توجيه بريد إلكتروني إليه، وسيظهر في المحادثة.

الميزة رقم 2: تنسيق رسائل واضح

تسهل Twist الاحتفاظ بجميع السياقات في مكان واحد. بدلاً من تقسيم التحديثات على عدة رسائل قصيرة، يمكن للمستخدمين كتابة ردود مفصلة في سلسلة رسائل، تمامًا مثل صياغة بريد إلكتروني جيد التنظيم.

وهذا مفيد بشكل خاص عند توثيق تقدم المشروع أو تلخيص المناقشات أو مشاركة الخطوات التالية. يمكنك ربط المراجع وإضافة الملفات والحفاظ على كل شيء مرتبطًا بسلسلة واحدة، مما يسهل على أي شخص متابعة ذلك. يمكن لأعضاء الفريق فهم المعلومات الأساسية في لمحة دون الحاجة إلى تبادل الرسائل باستمرار.

الميزة رقم 3: صندوق الوارد

صندوق الوارد هو مقرّك في Twist. فهو يجمع كل سلاسل المحادثات والرسائل المباشرة المخصصة لك حتى لا تفوتك أي تحديثات مهمة. بهذه الطريقة، يمكنك ترتيب ردودك حسب الأولوية دون أن تشعر بالضغط للتحقق من كل محادثة. بعد الرد على الرسالة، يمكنك وضع علامة على سلسلة المحادثة على أنها منتهية لمسحها من صندوق الوارد.

الميزة رقم 4: أرشيف قابل للبحث

تقوم الأداة تلقائيًا بحفظ جميع المحادثات والمواضيع والرسائل لمدة تصل إلى شهر في الخطة المجانية. تتيح فلاتر البحث المتقدمة سهولة العثور على الرسائل والمناقشات والملفات المشتركة دون الحاجة إلى تصفح سجل الدردشة بالكامل. ما عليك سوى تصفية البحث باستخدام الكلمات الرئيسية أو المشاركين أو مواضيع معينة.

يحافظ الأرشيف القابل للبحث في Twist على تنظيم الاتصالات وإمكانية الوصول إليها لاسترجاعها بسرعة.

أسعار Twist

تقدم Twist خطتين اشتراك شهريتين، بسعر لكل مستخدم:

خطة مجانية: مجانية

غير محدود: 6 دولارات لكل مستخدم/شهر

📮 ClickUp Insight: أظهر استطلاعنا أن العاملين في مجال المعرفة يحافظون على متوسط ستة اتصالات يومية في مكان عملهم. ربما يتطلب ذلك تبادل العديد من الرسائل عبر البريد الإلكتروني والدردشة وأدوات إدارة المشاريع. ماذا لو كان بإمكانك تجميع كل هذه المحادثات في مكان واحد؟ مع ClickUp، يمكنك ذلك! إنها التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد — كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك أنت وفريقك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. على سبيل المثال، يمكنك ببساطة طرح سؤال على ClickUp AI ، وسوف يجد لك ما تحتاجه دون الحاجة إلى الاتصال بستة أشخاص!

ما هو Slack؟

عبر Slack

Slack هي أداة مراسلة وتعاون في الوقت الفعلي مصممة للحفاظ على اتصال الفرق. تم تصميم واجهتها وميزاتها للتواصل المتزامن والفوري، مما يجعلها أساسية لاتخاذ القرارات بسرعة.

يحل Slack محل سلاسل الرسائل الإلكترونية غير المنظمة والاتصالات غير المنظمة بقنوات منظمة ورسائل مباشرة وتكامل سلس. وهو يوفر بشكل أساسي مركزًا مركزيًا حيث يمكن للفرق الدردشة ومشاركة الملفات والتعاون بكفاءة.

Slack، وهو جزء من Salesforce، هو الأنسب للفرق التي تعمل في بيئة سريعة الخطى، خاصة تلك التي تتطلب استجابات فورية.

ميزات Slack

الآن، دعنا نلقي نظرة على الميزات الرئيسية التي تجعل Slack مناسبًا للتواصل السلس في الوقت الفعلي.

الميزة رقم 1: المراسلة الفورية والقنوات

يبدأ التعاون الجماعي في Slack بقناة. تعمل القنوات، سواء كانت عامة أو خاصة، كمساحات مخصصة للمشاريع أو الأقسام أو المناقشات المحددة.

يتم نشر الرسائل مباشرةً داخل القنوات، ويمكن للمستخدمين إنشاء سلاسل محادثات داخل الرسائل للحفاظ على تركيز المناقشات وترتيبها وسهولة متابعتها.

يدعم Slack أيضًا المحادثات الفردية من خلال الرسائل المباشرة. بهذه الطريقة، يمكن لأعضاء الفريق مشاركة المعلومات الضرورية بشكل خاص دون إشراك الفريق بأكمله.

الميزة رقم 2: المجموعات والمقاطع

يوفر Slack طريقة لإجراء مكالمات صوتية ومرئية سريعة مع فريقك دون الحاجة إلى جدولة اجتماع. باستخدام Huddles، يمكنك مشاركة المستندات والقوالب والمراجع وحتى شاشتك في الوقت الفعلي لإجراء محادثة أكثر تفاعلية وسياقية.

إذا كان أحد أعضاء الفريق غير متاح، يمكنك حتى تسجيل وإرسال مقاطع فيديو أو صوتية أو تسجيلات شاشة باستخدام Clips. يتيح ذلك لهم مراجعة التفاصيل في الوقت الذي يناسبهم مع ضمان عدم ضياع أي معلومات أثناء الترجمة.

الميزة رقم 3: Slack AI

تساعد Slack AI المستخدمين في العثور على الإجابات على الفور. سواء كان السؤال "مع من يجب أن أتحدث بشأن مشكلات وقت تحميل الصفحة؟" أو "ما هي النقاط الرئيسية التي تمخضت عنها مناقشة الأمس؟"، تبحث Slack في المحادثات العامة والملفات المشتركة لتظهر المعلومات الأكثر صلة.

يوفر ملخصات ذكية وملخصات للمحادثات وإمكانيات بحث متقدمة، مما يتيح للمستخدمين متابعة المحادثات الطويلة دون الحاجة إلى قراءة كل رسالة. كما يمكنه تدوين الملاحظات أثناء اجتماعات Huddles وأتمتة المهام الروتينية من خلال التكامل مع Workflow Builder.

💡 نصيحة احترافية: استخدم أمر /remind في Slack لتعيين تذكيرات شخصية أو تذكيرات للفريق داخل أي قناة أو رسالة مباشرة. على سبيل المثال، عند كتابة "/remind me to check the report at 3 PM" (ذكّرني بمراجعة التقرير في الساعة 3 مساءً)، سيقوم Slackbot بإرسال تذكير إليك في الوقت المحدد.

الميزة رقم 4: القوالب واللوحات

تمنح قوالب Slack الجاهزة للاستخدام الفرق ميزة البدء السريع بفضل القنوات المعدة مسبقًا وسير العمل المبسط واللوحات والقوائم. تعمل هذه القوالب على تبسيط المهام الشائعة مثل إدارة المشاريع والتأهيل وإدارة الاجتماعات، مما يساعد الفرق على التركيز على التنفيذ بدلاً من الإعداد.

يعمل Slack Canvas كمساحة عمل مخصصة لتنظيم ومشاركة المعلومات المهمة. يمكن للفرق إنشاء المستندات وتحريرها والتعاون عليها مباشرةً داخل Slack. هذه البنية تجعل الموارد متاحة وسهلة الاستخدام دون الحاجة إلى التبديل بين أدوات متعددة.

أسعار Slack

مجاني: مجاني

المزايا: 8.75 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Business+: 18 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Enterprise Grid: أسعار مخصصة

Twist و Slack: مقارنة الميزات

تعد كل من Twist و Slack أدوات اتصال قوية للفرق، ولكنهما تتبعان نهجين مختلفين في التعاون. بينما تعطي Twist الأولوية للمناقشات غير المتزامنة، تم تصميم Slack للتعاون السريع في الوقت الفعلي.

لا يوجد تطبيق أفضل من الآخر بشكل أساسي، فكل شيء يعتمد على احتياجات فريقك، بما في ذلك سير العمل وتوقعات التواصل ومستوى السرعة التي يتطلبها عملك.

دعنا نلقي نظرة أكثر تفصيلاً على كيفية مقارنة Slack و Twist ببعضهما البعض.

الميزة رقم 1: أسلوب التواصل

تؤثر طريقة تواصل الفريق بشكل مباشر على الإنتاجية والتعاون وكفاءة سير العمل. على الرغم من أن كل من Slack و Twist مصممان لمساعدة الفرق على التعاون بفعالية، إلا أنهما يتبعان أسلوبين مختلفين في التواصل يتناسبان مع بيئات عمل مختلفة.

Twist

تم تصميم Twist للتواصل غير المتزامن. فهو يتيح لأعضاء الفريق الرد وفقًا لسرعتهم الخاصة دون الضغط عليهم للرد فورًا. لدعم التعاون غير المتزامن، يستخدم Twist المحادثات المترابطة داخل القنوات.

تساعد هذه البنية في تنظيم المناقشات وتقليل فوضى الرسائل وتضمن بقاء أعضاء الفريق مركزين. بدلاً من المقاطعات المستمرة، تنخرط الفرق في محادثات هادفة ومدروسة دون أن تفقد تتبع التحديثات المهمة.

Slack

ومع ذلك، يركز Slack على التواصل المتزامن وغير المتزامن؛ فهو يدعم اتخاذ القرارات الفورية والتعاون في الوقت الفعلي والمناقشات السريعة باستخدام ميزات متقدمة، مثل Huddles و Clips و Canvases و Workflow Builder.

🏆 الفائز: التعادل! تطبيق Twist مثالي للفرق التي تحتاج إلى مناقشات منظمة وخالية من عوامل التشتيت، بينما يفوز تطبيق Slack للفرق التي تحتاج إلى اتصالات فورية في الوقت الحقيقي.

الميزة رقم 2: التصميم وواجهة المستخدم

سواء كنت تقضي معظم يومك على تطبيق اتصال أو تستخدمه فقط للحصول على التحديثات الأساسية، فأنت بحاجة إلى أداة بسيطة وسهلة الاستخدام ولا تعقد عملية الاتصال.

يقدم كل من Twist و Slack واجهات سهلة الاستخدام، ولكنهما مصممان مع مراعاة أولويات مختلفة.

Twist

تم تصميم واجهة Twist على أساس بنية مترابطة تشبه صندوق البريد الإلكتروني الوارد. يعرض الجانب الأيسر من واجهة Twist سلاسل المحادثات وصندوق البريد الوارد والرسائل، بينما يعرض الجانب الأيمن سلسلة المحادثات المحددة والمحادثة الكاملة. يساعد هذا التصميم المقسم المستخدمين على متابعة المناقشات دون فقدان السياق.

يمكنك أيضًا الإشارة إلى الموظفين الجدد في سلسلة الرسائل، ويمكنهم الاطلاع على المناقشات السابقة بسرعة دون الحاجة إلى إحاطات منفصلة. يمكن للمستخدمين أيضًا إرفاق الروابط والملفات والمراجع داخل سلاسل الرسائل، مما يحافظ على جميع المعلومات ذات الصلة في مكان واحد.

يتميز Twist أيضًا بتصميم هادئ وبسيط يدعم التركيز في العمل. فهو يتجنب إشارات الدردشة في الوقت الفعلي مثل مؤشرات الكتابة أو حالات الاتصال بالإنترنت، والتي قد تسبب تشتيت انتباه بعض الفرق أثناء العمل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين التبديل بين الوضعين الداكن والفاتح للحصول على تجربة أكثر راحة.

Slack

واجهة Slack حيوية وتفاعلية. فهي تبقي كل المحادثات في متناول اليد من خلال وضع القنوات والرسائل المباشرة والمواضيع في شريط جانبي واحد مرئي. وهي تتبع نهج الرسائل المباشرة أولاً الذي يعكس تركيزها على التواصل السلس في الوقت الفعلي. تساعد ميزات مثل Huddles و Clips و Canvases و Templates الفرق على التواصل والتعاون بسلاسة.

بالإضافة إلى التبديل بين الوضعين الداكن والفاتح، يمكن للمستخدمين إنشاء سمات مخصصة لتخصيص مساحة العمل الخاصة بهم.

🏆 الفائز: بينما يوفر كل من Slack و Twist واجهة نظيفة وبديهية، يوفر Slack مزيدًا من التحكم في التصميم من خلال السمات المخصصة وتعديلات التخطيط.

الميزة رقم 3: التكامل

تساعد عمليات التكامل مع التطبيقات الأخرى في إدارة المهام ومشاركة الملفات ومزامنة البيانات المهمة وأتمتة سير العمل. دعنا نلقي نظرة فاحصة على كيفية تعامل Twist و Slack مع عمليات التكامل.

Twist

يتكامل Twist مع أدوات أساسية مثل Todoist وGoogle Drive وGitHub وZapier وSkype وTrello وغيرها (33 أداة على وجه الدقة) لدعم التواصل غير المتزامن ومشاركة الملفات بسلاسة. تتوافق تكاملاته البسيطة مع سير العمل المنظم والخالي من عوامل التشتيت دون إضافة تعقيدات غير ضرورية.

Slack

يتكامل Slack مع أكثر من 2400 أداة عبر فئات مثل التحليلات ودعم العملاء وإدارة الملفات والأمن والامتثال والمزيد. تتيح تكاملات Slack هذه للفرق إدارة المشاريع وتتبع المهام ومشاركة التحديثات دون مغادرة المنصة.

🏆 الفائز: يفوز Slack بتقديمه مكتبة التكامل الأكثر شمولاً، مما يسهل على الفرق تبسيط العمل.

الميزة رقم 4: الإشعارات المخصصة

يجب أن توفر أداة التواصل الجيدة التحكم في الإشعارات حتى لا يفوت المستخدمون الرسائل المهمة مع تجنب التشتيت المستمر. يوفر كل من Twist و Slack إدارة الإشعارات، ولكن طريقتيهما مختلفتان تمامًا.

Twist

يحافظ Twist على بساطة الإشعارات وخلوها من عوامل التشتيت من خلال إرسال تنبيهات فقط للإشارات والمهام المخصصة والمواضيع المتابعة.

يتمتع المستخدمون بالتحكم الكامل في كيفية تلقيهم للتنبيهات، حيث يمكنهم الاختيار بين الإشعارات عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول أو سطح المكتب. يتيح Twist أيضًا للمستخدمين تعيين أوقات راحتهم، والتي تظهر أسفل أسمائهم حتى يعرف زملاؤهم في الفريق متى يكونون في إجازة أو نائمين أو منشغلين في عمل مكثف.

علاوة على ذلك، هناك وضع "عدم الإزعاج" (DND) وخيار لجدولة وضع "عدم الإزعاج" أسبوعيًا، مما يساعد الفرق على احترام ساعات عمل بعضها البعض.

Slack

من ناحية أخرى، يوفر Slack مزيدًا من التحكم في إدارة الإشعارات. يمكن للمستخدمين تخصيص التنبيهات على مستوى القناة أو الكلمة الرئيسية أو الرسائل المباشرة، مما يضمن حصولهم على التحديثات الأكثر صلة فقط.

تتيح المنصة أيضًا للمستخدمين ضبط ملفهم الشخصي على "غائب" أو تمكين وضع "عدم الإزعاج" (DND) عندما يرغبون في كتم الإشعارات والتركيز دون تشتيت الانتباه.

🏆 الفائز: بينما يقلل Twist من عوامل التشتيت، يتصدر Slack المنافسة من خلال توفير مزيد من المرونة والتحكم في إدارة الإشعارات، مما يضمن حصول المستخدمين على التحديثات التي يحتاجونها دون أي تشويش غير ضروري.

الميزة رقم 5: البحث وسجل الرسائل

يحتاج المستخدمون إلى الوصول الفوري إلى الرسائل السابقة والمناقشات والملفات المشتركة دون إضاعة الوقت في التمرير عبر المحادثات المزدحمة. يتيح كل من Twist و Slack للمستخدمين استرداد الرسائل السابقة، لكنهما يتعاملان مع سجل الرسائل والبحث بشكل مختلف.

Twist

توفر خطة Twist المجانية إمكانية الوصول إلى التعليقات والرسائل لمدة شهر واحد، بينما تتيح خطة Unlimited الوصول إلى سجل المحادثات الكامل.

تساعد وظيفة البحث المستخدمين في العثور على معلومات محددة مخبأة في سلاسل المحادثات من خلال السماح بالبحث بناءً على سلسلة المحادثات والرسائل. يمكن للمستخدمين تصفية النتائج بشكل أكبر من خلال تحديد معايير مثل أسماء سلاسل المحادثات أو المشاركين. يسهل معيار البحث المتقدم هذا العثور على المناقشات ذات الصلة دون الحاجة إلى التمرير اللانها

Slack

تتيح خطة Slack المجانية الوصول إلى أكثر من 10,000 رسالة سابقة، بينما تتيح خططها المدفوعة الوصول إلى سجل المحادثات الكامل.

يوفر البحث السريع والمرن عبر القنوات والرسائل المباشرة والملفات المشتركة. بفضل الاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومعدّلات البحث والفلاتر، يمكن للمستخدمين العثور بسرعة على رسائل محددة دون الحاجة إلى البحث في سجلات الدردشة الطويلة.

يتيح لك Slack أيضًا البحث عن محتوى داخل قناة معينة أو حتى استبعاد قنوات معينة من البحث.

🏆 الفائز: يتصدر Slack بفضل البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والفلاتر الذكية والوصول إلى سجل الرسائل غير المحدود في الخطط المدفوعة، مما يسهل العثور على المحادثات أو الملفات أو التحديثات السابقة في ثوانٍ.

Twist و Slack على Reddit

لجأنا إلى Reddit لمعرفة رأي الناس في الجدل الدائر حول Twist و Slack. عند البحث عن Twist و Slack على Reddit، يتفق العديد من المستخدمين على أن نهج Twist المنظم يحافظ على المحادثة خالية من الفوضى وسهلة المتابعة.

فضل أحد مستخدمي Reddit تطبيق Twist على تطبيق Slack بسبب ميزات الدردشة التي يوفرها

أنا أحب Twist وأفضله. هذا رأي شخص استخدم Slack منذ إطلاقه، سواء في العمل أو في المجموعات غير المتعلقة بالعمل. أكثر ما يعجبني في Twist هو مدى تنظيم المحادثات الجماعية، حتى في سطر الموضوع.

أشاد مستخدم آخر على Reddit بالأداة لقدرتها على الحفاظ على تركيز محادثات العمل وتنظيمها،

تطبيق Twist جيد جدًا للمحادثات المركزة والهادفة. في تطبيق Slack، يبدأ المستخدمون بسرعة في التشتت والخروج عن الموضوع. هذا أقل احتمالًا في تطبيق Twist، لأنه مصمم بشكل أكبر للمواضيع بدلاً من غرف الدردشة.

يشارك مستخدمو Reddit الآخرون كيف أن قنوات Slack مفيدة للمناقشات المخصصة والتوضيحات السريعة.

Slack أشبه بالدردشة مع غرف مختلفة حول مواضيع مختلفة. ومثل كل دردشة، لها تأثير في الوقت الفعلي: ما حدث أمس = لم يحدث أبدًا. إنها ليست مكانًا جيدًا لحفظ الأفكار. لكنها جيدة بما يكفي لمناقشة شيء يحدث في الوقت الحالي، وللعثور على المسؤول عن شيء ما، وللحصول على إجابة سريعة على سؤال بسيط.

تعرف على ClickUp — أفضل بديل لـ Twist و Slack

تساعد Slack و Twist على التواصل بين أعضاء الفريق. يمكنك الدردشة وتنظيم مناقشات جماعية وحتى توزيع المهام باستخدام تطبيقات التواصل هذه. ولكن ماذا يحدث بعد ذلك؟

كيف يمكنك تتبع التقدم المحرز عندما تكون المهام موجودة في أداة إدارة المشاريع بينما تظل التحديثات مخبأة في سلاسل المحادثات؟ المحادثات تتحرك بسرعة، لكن التنفيذ يتأخر.

عندما لا يكون العمل والتواصل متصلين، تظهر فجوات تؤدي إلى توسع العمل. تفقد الفرق السياق، وتسعى وراء التحديثات، وتضيع الوقت في التبديل بين التطبيقات. تسير المناقشات، لكن التنفيذ يبدو مشتتًا.

وهنا يأتي دور تطبيق ClickUp الشامل. فهو يجمع الدردشة والمهام والمشاريع معًا، ويحافظ على كل شيء منظمًا في مكان واحد حتى تتمكن من توديع سير العمل المتقطع والتبديل غير الضروري بين علامات التبويب.

قبل أن نناقش كيف أن ClickUp هو البديل الأفضل، إليك بعض النتائج المفاجئة من استطلاعنا:

ميزة ClickUp رقم 1: ClickUp Chat

ClickUp Chat هو أكثر من مجرد أداة مراسلة؛ فهو يحافظ على اتصال محادثاتك بالعمل.

يمكن للفرق الدردشة ومشاركة التحديثات واتخاذ الإجراءات دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات. بدلاً من الرسائل المتناثرة عبر منصات مختلفة، يبقى كل شيء داخل ClickUp بحيث تتحول المناقشات إلى مهام قابلة للتتبع.

إليك ما يميز ClickUp Chat:

حوّل الرسائل إلى مهام قابلة للتنفيذ : حوّل أي رسالة إلى مهمة واربطها بالوثائق والمهام والمحادثات ذات الصلة بنقرة واحدة

دردشة متكاملة : يمكنك الوصول إلى جميع المحادثات، سواء كانت تتعلق بمهمة أو مشروع أو مناقشة عامة، من مكان واحد مركزي

الرسائل المضمنة : تتيح لك الدردشة تضمين مقاطع فيديو ووثائق وصفحات ويب وقواعد بيانات جداول بيانات في رسالتك من أجل اتصال سياقي كامل

غير متزامن ومتزامن: يوفر كل ما تتوقعه من أداة اتصال، أي الدردشات والقنوات والرسائل المباشرة والمقاطع والمواضيع وموجز الأنشطة والتذكيرات والتكاملات

المكالمات الصوتية والمرئية: قم بإجراء مكالمات مرئية وصوتية مع أعضاء فريقك لمناقشة المشاريع بسرعة

ميزة ClickUp رقم 2: ClickUp Brain

يمكنك الوصول إلى العديد من نماذج اللغة الكبيرة (LLM) والبحث في الويب والمزيد باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي

يعمل الذكاء الاصطناعي في ClickUp على تغيير طريقة عمل الفرق من خلال ربط المحادثات والمهام والمعرفة بالأتمتة الذكية والإجابات الفورية. بدلاً من قضاء الوقت في البحث عن المعلومات أو متابعة الاجتماعات أو التعامل مع الأعمال المتكررة، يمكن لفريقك التركيز على ما هو أكثر أهمية: إنجاز المهام.

بفضل الذكاء الاصطناعي المدمج في كل جزء من ClickUp، ستتمكن من العمل بسرعة أكبر، والبقاء على اتصال دائم، وعدم تفويت أي شيء. إليك ما يميز ClickUp AI:

ClickUp Brain: لخص المواضيع والرسائل والاجتماعات في ثوانٍ. استخرج النقاط الرئيسية، وصغ الردود، واحصل على إجابات من قاعدة المعرفة الخاصة بشركتك والمهام والأدوات المتصلة، كل ذلك دون مغادرة ClickUp

الوصول إلى نماذج لغوية كبيرة متعددة والبحث على الويب: استفد من نماذج لغوية كبيرة متعددة (LLMs) أو ابحث على الويب للحصول على الدعم الأكثر دقة وحداثة من الذكاء الاصطناعي، والمصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتك

وكلاء الذكاء الاصطناعي: أتمتة العمليات المتكررة وسير العمل. دع وكلاء الذكاء الاصطناعي يقومون بتحديث الحالات وإرسال التذكيرات والتعامل مع الخطوات الروتينية حتى يتمكن فريقك من التركيز على الأعمال ذات التأثير الكبير.

AI Notetaker: لا تفوت أي تفاصيل في الاجتماعات. ينضم AI Notetaker إلى مكالماتك، وينسخ المحادثات، ويُنشئ ملاحظات واضحة وقابلة للتنفيذ لا تفوت أي تفاصيل في الاجتماعات. ينضم AI Notetaker إلى مكالماتك، وينسخ المحادثات، ويُنشئ ملاحظات واضحة وقابلة للتنفيذ

اسأل الذكاء الاصطناعي من أي مكان: هل تحتاج إلى مساعدة أو إجابات؟ ما عليك سوى "السؤال الذكاء الاصطناعي" من أي دردشة أو مهمة أو مستند أو مشروع. احصل على ملخصات على الفور أو أنشئ محتوى أو ابحث عن معلومات

قم بتدريب وكلاء Autopilot المخصصين في ClickUp للتعامل مع سير العمل غير المتزامن

💡 نصيحة احترافية: استخدم ميزة "Catch Me Up" في ClickUp لتلخيص الرسائل غير المقروءة بسرعة في أي قناة، حتى 14 يومًا مضت. إنها أسرع طريقة للبقاء على اطلاع دون الحاجة إلى التمرير عبر كل المحادثات.

غالبًا ما يتطلب إنجاز العمل مساهمة من عدة أعضاء في الفريق. ولكن عندما تتطلب المهام مناقشات متكررة، قد تضيع الطلبات وتصبح المسؤولية غير واضحة.

إليك كيف تحافظ ميزة ClickUp Assign Comments على سير المناقشات في مسارها الصحيح:

تعيين التعليقات : قم بتعيين التعليقات لأعضاء الفريق المعنيين في سياق المهمة

توضيح المسؤولية : تظهر التعليقات المخصصة في صندوق الوارد وقائمة المهام الخاصة بالمستلم، بحيث يكون دائمًا على علم بما يتطلب اتخاذ إجراء منه

حل التعليقات : بمجرد الانتهاء من المهمة الموكلة إليك، قم بوضع علامة على التعليق على أنه تم حله للحفاظ على نظافة مساحات العمل وتركيز المناقشات

مناقشات مترابطة : تحافظ على المحادثة واضحة ومركزة من خلال الردود المترابطة

تعليقات الاقتباس: قم بتمييز نص معين للحصول على تعليقات أو أسئلة دقيقة

💡 نصيحة احترافية: يمكن أيضًا تعيين تعليقات لعملائك أو المتعاونين الخارجيين، طالما أن لديهم حق الوصول إلى المهمة. هذه طريقة رائعة لتبسيط عمليات الموافقة أو الحصول على مدخلات سريعة دون الحاجة إلى سلاسل طويلة من رسائل البريد الإلكتروني.

ClickUp One Up #4: مهام ClickUp

قم بتركيز مناقشات المهام عبر الفرق باستخدام ClickUp Tasks

تقع مهام ClickUp في مركز التنفيذ، حيث تجمع المهام والمواعيد النهائية والمناقشات وتتبع التقدم في مكان واحد. بدلاً من قوائم المهام المتفرقة والمتابعات التي لا نهاية لها، يمكن للفرق التخطيط والتعاون واتخاذ الإجراءات - كل ذلك في مهمة واحدة.

إليك كيف تحافظ ClickUp Tasks على تماسك الفرق:

حالات المهام المخصصة : حدد الأولويات، وحدد مدى إلحاح المهام، وحدد المواعيد النهائية للحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح

عرض التبعيات : تتبع تأثير المشروع من خلال ربط المهام والتبعيات

التعاون داخل المهام : ناقش العمل، وقم بتمييز زملائك في الفريق، وأرفق الملفات داخل المهمة نفسها

هياكل مهام مخصصة لكل سير عمل: قسّم العمل إلى مهام فرعية أو قوائم مراجعة أو تبعيات، وقم بتعيين عدة أعضاء من الفريق

👉 جرب هذا: هل أرسلت للتو تحديثًا في سلسلة محادثات؟ أنشئ مهمة مباشرة من رسالتك حتى يتم تتبعها وتعيينها ولا تضيع في الدردشة.

ملاحظة: هل أنت عالق في معضلة Slack و ClickUp؟ أثناء اتخاذك للقرار، ضع في اعتبارك أن ClickUp يتكامل مع Slack، مما يسمح للفرق بإنشاء المهام وتعيين التذكيرات وتحديث الحالات مباشرة من محادثات Slack.

بسّط سير عملك واتصالاتك مع ClickUp

تعد كل من Twist و Slack أدوات اتصال قوية للشركات من جميع الأحجام.

تساعد هذه الأدوات الفرق على البقاء على اتصال ومشاركة التحديثات والتعاون؛ سواء في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن. لكن التواصل وحده لا يكفي لإنجاز العمل.

تحتاج الفرق إلى نظام مركزي تظل فيه المهام والمشاريع والمناقشات متصلة ببعضها البعض. بدون هذا النظام، يتشتت العمل عبر أدوات متعددة، مما يجعل من الصعب تتبع التقدم المحرز والحفاظ على السياق في مكان واحد.

اشترك في ClickUp واجمع بين الدردشة والمهام والمشاريع والأتمتة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي. جرب التعاون السلس الذي يحول المحادثات إلى تنفيذ.