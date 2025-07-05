أفضل 10 بدائل لبرنامج Word لنظام Mac بدون Microsoft في عام 2025

قد يكون Microsoft Word مرادفًا لبرامج معالجة المستندات، ولكنه لا يناسب الجميع.

ربما يكون حجمه كبيرًا جدًا. ربما تشعر أن الاشتراك غير ضروري. أو ربما تبحث فقط عن أداة تتناسب بشكل أفضل مع سير عملك على جهاز Mac.

خبر سار: لديك خيارات متاحة.

سواء كنت تكتب تقارير أو تدون ملاحظات أو تصوغ عروضًا للعملاء أو تعمل على محتوى طويل، هناك بدائل لبرنامج MS Office متوافقة مع أجهزة Mac تتميز بالسرعة والبساطة، بل إن بعضها مجاني.

ولن تضطر إلى التخلي عن ميزات مثل التعاون أو التنسيق أو مشاركة الملفات. توفر العديد من الأدوات الآن وظائف مماثلة (أو أفضل) لاحتياجات معالجة النصوص مقارنة ببرنامج MS Word، دون تكلفة إضافية أو فوضى.

في هذا الدليل، سنوضح لك ما الذي تبحث عنه في بديل Microsoft Word لنظام Mac، ولماذا قد يكون ClickUp Docs هو رفيقك المفضل الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي (أو... بطلك؟) للكتابة وتدوين الملاحظات والتوثيق على macOS.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Word لنظام التشغيل Mac؟

لا يقتصر اختيار بديل لبرنامج Word على أجهزة Mac على العثور على برنامج يشبه Microsoft Word. بل يتعلق الأمر بالعثور على أداة تناسب طريقة كتابتك وتدوين ملاحظاتك وتعاونك دون إبطاء عملك.

سواء كنت تقوم بصياغة منشورات المدونة أو إعداد عروض الأعمال أو تنظيم ملاحظات الاجتماعات، إليك ما يهم حقًا.

توافق الملفات: استيراد/تصدير ملفات .doc و.docx بسلاسة، ودعم التنسيقات المفتوحة الأصلية (.odt، .rtf)، وتصدير ملفات PDF دون أخطاء، مما يوفر عليك مشاكل التنسيق والتصميم المزعجة

البساطة والسرعة: توفر واجهة سهلة الاستخدام وخالية من عوامل التشتيت، وتشمل أدوات التنسيق الشائعة (الخط العريض والعناوين والقوائم)، وتوفر منحنى تعلم بسيطًا حتى تظل مركزًا على الكتابة

الوصول إلى السحابة والاستخدام دون اتصال بالإنترنت: قم بمزامنة المستندات عبر الأجهزة في الوقت الفعلي، وتمكين التحرير دون اتصال بالإنترنت، والحفظ التلقائي مع سجل الإصدارات — وهو أمر مثالي قم بمزامنة المستندات عبر الأجهزة في الوقت الفعلي، وتمكين التحرير دون اتصال بالإنترنت، والحفظ التلقائي مع سجل الإصدارات — وهو أمر مثالي لإنتاجية دون انقطاع على جهاز Mac الخاص بك في أي مكان

التعاون: قم بتحرير المستندات في الوقت الفعلي، وترك التعليقات والاقتراحات بسهولة، والتحكم في أذونات المشاركة لتبسيط العمل الجماعي ومنع حدوث التباس بين الإصدارات

التخصيص والمرونة: يمكنك الوصول إلى يمكنك الوصول إلى قوالب مستندات جاهزة للاستخدام وتطبيق سمات مثل الوضع الداكن وإنشاء اختصارات مخصصة لتخصيص سير عملك وتعزيز الكفاءة

التكلفة والتوافق مع Mac: استمتع بالميزات الأساسية بتكلفة منخفضة أو مجانًا، وأسعار شفافة عند الترقية، وأداء macOS أصلي لتجربة سلسة وموثوقة

👀 هل تعلم؟ وفقًا لتقرير Gartner، فإن 60% من مشتري البرامج يندمون على شرائهم خلال 12 إلى 18 شهرًا. بل إن الكثيرين يفكرون في التبديل إلى برامج أخرى. هل تريد اتخاذ خيارات أفضل؟ ابدأ بمواءمة أدواتك مع احتياجاتك الحقيقية، وليس فقط مع الميزات البراقة.

أفضل بدائل Word لنظام Mac في لمحة سريعة

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp ClickUp Docs للكتابة + إنشاء المهام، ومساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي (ClickUp Brain)، والتعاون في الوقت الفعلي، والمفكرة، والقوالب، وDocs Hub الأفراد وفرق المؤسسات التي تدير المستندات إلى جانب المشاريع والتعاون يتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات LibreOffice Writer توافق كامل مع الملفات (. doc، .docx، .odt، إلخ)، تنسيق متقدم، تصدير إلى PDF/EPUB، تدقيق إملائي مدمج، يعمل دون اتصال بالإنترنت المهنيون الأفراد الذين يحتاجون إلى معالج نصوص قوي يعمل دون اتصال بالإنترنت ويدعم تنسيقات متعددة مجاني ومفتوح المصدر Apple Pages تعاون في الوقت الفعلي عبر أجهزة Apple، وأكثر من 90 قالب تصميم، وتضمين الوسائط، والوصول دون اتصال بالإنترنت، ومزامنة iCloud مجاني ومفتوح المصدر مجاني على أجهزة Apple Google Docs محرر قائم على السحابة، تحرير وتعليق في الوقت الفعلي، حفظ تلقائي، سجل إصدارات غير محدود، وصول عبر المتصفح الفرق عن بُعد والأفراد الذين يحتاجون إلى تعاون مرن في السحابة مجاني مع حساب Google؛ تتوفر خطط الأعمال عبر Google Workspace أباش أوبن أوفيس رايتر مفتوح المصدر، وصول دون اتصال بالإنترنت، دعم تنسيقات الملفات، تصدير ملفات PDF، ميزات تحرير أساسية المنظمات غير الربحية أو المستخدمون المهتمون بالتكلفة والذين يحتاجون إلى بديل بسيط ومجاني لبرنامج MS Word يحتاج الكتّاب المحترفون والمستخدمون المتمرسون على أجهزة Mac إلى محرر قابل للتخصيص وسريع يعمل دون ات Scrivener عرض المجلد للتنظيم، ولوحة الفلين/المخطط التفصيلي للتخطيط، وقوالب للروايات/النصوص، ووضع التكوين الكتاب والباحثون الذين يتعاملون مع محتوى معقد وطويل مثل الكتب والأطروحات أو السيناريوهات ترخيص لمرة واحدة: 49 دولارًا (قياسي)؛ 41.65 دولارًا (تعليمي) Mellel أدوات متقدمة للاقتباس والمراجع، وتنضيد متعدد اللغات، وعناوين تلقائية، وأنماط مخصصة، ودعم الحواشي السفلية/النهائية الكتاب الأكاديميون والباحثون والمؤلفون الفنيون الذين يعملون على مستندات منظمة ترخيص لمرة واحدة: 69 دولارًا Nisus Writer Pro تخصيص عميق (اختصارات، أشرطة أدوات)، PowerFind، دعم اللغات من اليمين إلى اليسار، تكامل Bookends الكتاب المحترفون والمستخدمون المتمرسون على أجهزة Mac الذين يحتاجون إلى محرر قابل للتخصيص وسريع يعمل دون اتصال بال ترخيص لمرة واحدة: 65 دولارًا ONLYOFFICE DocSpace تعاون في الوقت الفعلي، ودعم لأكثر من 50 تنسيقًا، ومكونات إضافية (دردشة، وقاموس مرادفات)، وأدوات تنسيق متقدمة فرق إدارة المستندات المشتركة مع إمكانية التحرير في الوقت الفعلي والتحكم في الوصول تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا أمريكيًا/مسؤول/شهر (السحابة)؛ 6550 دولارًا أمريكيًا/خادم (في الموقع) BBEdit 15 البحث في ملفات متعددة باستخدام regex، وتمييز بناء الجملة، وتكامل Git، وتحرير الملفات عن بُعد، ومعاينة HTML المطورون والكتاب التقنيون والمبرمجون الذين يعملون مع نصوص أو أكواد أو علامات بسيطة ترخيص لمرة واحدة: 59.99 دولارًا؛ الترقيات من 29.99 دولارًا؛ متعدد المستخدمين: أسعار مخصصة

أفضل 10 بدائل لبرنامج Word لنظام التشغيل Mac

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

لقد قمنا بتجميع قائمة تضم عشرة بدائل قوية لبرنامج Microsoft Word، تم تصميم كل منها لمساعدتك في الكتابة والتعاون والحفاظ على التنظيم دون الاعتماد على Microsoft.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع والمستندات مع إمكانية التعاون)

أنشئ مستند ClickUp الخاص بك على طريقتك. ابدأ من هنا أنشئ المستندات وحررها بشكل تعاوني في الوقت الفعلي وأضف تعليقات وعلامات إلى المتعاونين الآخرين في ClickUp Docs

ClickUp أكثر من مجرد أداة كتابة. إنه التطبيق الشامل للعمل المصمم للأشخاص الذين يحتاجون إلى مستندات أكثر وأداء أفضل.

باستخدام ClickUp Docs، يمكنك إنشاء المستندات وتنسيقها وتحريرها تمامًا كما تفعل في Microsoft Word. ولكن هنا، لا تعتبر المستندات مجرد مستودعات سلبية للمعلومات. فهي تفاعلية بقدر ما تريد.

هل تريد تحويل نص محدد من مستندك إلى عنصر إجراء؟ يمكنك ذلك من خلال إمكانية إنشاء مهام ClickUp من المستندات بنقرة واحدة.

هل ترغب في لفت انتباه أحد زملائك في الفريق إلى شيء ما؟ ما عليك سوى الإشارة إليهم في أي مكان في المستند باستخدام @، أو ترك تعليق مخصص يمكنهم الاطلاع عليه وحله.

@أشر إلى زملائك أو قم بتعيين تعليقات لهم لمعالجتها عند التعاون على ClickUp Docs

ماذا عن تضمين الوسائط الغنية أو الأدوات المصغرة مثل خرائط طريق المنتجات أو قوائم المهام؟ هذا ممكن! وبالطبع، يمكنك تنسيق كل مستند بالطريقة التي تريدها — مع خيارات متعددة للخطوط والألوان واللافتات والقوائم المنسقة والمزيد من العناصر للاختيار من بينها.

تعاون مع فريقك وحرر ملاحظاتك وخططك ومقترحاتك وتقاريرك مباشرةً في ClickUp Docs

المستندات في ClickUp قابلة للتنفيذ وتبقى دائمًا متصلة بعملك. يمكنك ربطها بالمهام وإرفاقها بالمجلدات واستخدامها كجزء من سير عمل فريقك، وليس فقط كملف مستقل. يمكنك تحرير نفس المستند مع فريقك في الوقت الفعلي، بحيث يرى الجميع دائمًا أحدث إصدار ويبقون على نفس الصفحة - بالمعنى الحرفي للكلمة.

إذا كان Docs يبدو مبالغًا فيه لتدوين الأفكار السريعة، فلن تحتاج إلى الاعتماد على تطبيق ملاحظات منفصل أيضًا. مع ClickUp Notepad، تحصل على مساحة بسيطة لتدوين الأفكار السريعة أو ملاحظات الاجتماعات أو المهام. ولا تظل الملاحظات معزولة أيضًا. يمكنك تحويلها إلى مستندات أو مهام متى كنت جاهزًا لاتخاذ إجراء.

أنشئ قوائم المهام ونظمها في ClickUp Notepad

إذا كان وقتك ضيقًا، فإن ClickUp Brain يقدم لك المساعدة. إنه مساعد ذكي مدمج في Docs يمكنه تلخيص المحتوى الطويل وإعادة صياغة الفقرات غير المفهومة إلى نصوص مصقولة واحترافية، أو حتى المساعدة في إنشاء المحتوى عندما تتعثر. سواء كنت تقوم بوضع مخطط لمقال مدونة أو تنظيف مسودة أولية لتقرير تنفيذي، فإنه يقلل الوقت الذي تقضيه في الأعمال الروتينية حتى تتمكن من التركيز على الرسالة.

اطرح أسئلة على ClickUp Brain واحصل على إجابة فورية

تعرف على كيفية الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي دون مغادرة مساحة العمل بفضل ClickUp Brain:

ClickUp يعمل بالطريقة التي تفكر بها. لا توجد مستندات Word في نظام مجلدات فوضوي. إنها موجودة داخل التسلسل الهرمي النظيف للمشاريع في ClickUp —مساحة العمل، المساحة، المجلد، القائمة، المهمة. يمكنك تنظيم المستندات حسب العميل أو المشروع أو سير العمل. كل شيء مرتبط وسهل العثور عليه. لا داعي للبحث في الملفات المتناثرة.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد الحفاظ على تنظيمك أثناء التوسع؟ استخدم Docs Hub في ClickUp للعثور على جميع مستنداتك — المملوكة والمُنشأة والمُشارَكة — في مكان واحد. يمكنك حتى السؤال من ClickUp AI للعثور عليها بسرعة باستخدام أوامر اللغة الطبيعية أو استخدام ClickUp Connected Search إذا كنت تتذكر الكلمات الرئيسية للمستند!

يتم مزامنة كل شيء عبر جميع أجهزتك. يمكنك تنزيل ClickUp لنظام Mac للحصول على تجربة سطح مكتب سلسة تعمل بسرعة وتستجيب جيدًا للإيماءات وتتناسب تمامًا مع بيئة macOS.

أفضل ميزات ClickUp

حافظ على تنظيم جميع مستنداتك وسهولة العثور عليها في موقع مركزي واحد باستخدام Docs Hub من ClickUp

حافظ على مواقع الويكي التفصيلية بسهولة باستخدام الصفحات المتداخلة

اكتب دون تشتيت الانتباه عن طريق تمييز الجزء الذي تعمل عليه فقط باستخدام وضع التركيز

إخفاء المستندات القديمة أو غير المستخدمة دون حذفها، مما يحافظ على نظافة مساحة العمل وإمكانية البحث فيها

نظم مستنداتك باستخدام عناوين واضحة وأقسام قابلة للطي ونظرة عامة قابلة للنقر للتنقل بسهولة بين المحتويات الطويلة

تتبع من أنشأ المستند وأخر من حرره ، إلى جانب الطوابع الزمنية لتحسين التحكم في الإصدارات

ابدأ المشاريع أو المستندات بسرعة باستخدام قوالب جاهزة وقابلة للتخصيص لكل شيء بدءًا من ملاحظات الاجتماعات وحتى إجراءات التشغيل القياسية

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت ترغب في إنشاء قاعدة معرفية سهلة الإدارة، فابدأ باستخدام قالب. توفر قوالب قاعدة المعرفة من ClickUp بنية قوية لتنظيم الأدلة الداخلية ووثائق التوجيه الأولي والأسئلة الشائعة للفريق.

قيود ClickUp

يجد بعض المستخدمين أن هناك منحنى تعليمي لأن ClickUp يقدم العديد من الميزات

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (10,200+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp

أشادت مراجعة G2 بتعدد استخدامات الأداة:

يجمع ClickUp جميع أعمالنا — المهام والمستندات والمحادثات والأهداف — في مكان واحد. ويتميز بمرونة لا مثيل لها: حيث تسهل طرق العرض المخصصة والأتمتة والتكامل تخصيص سير العمل وفقًا لاحتياجات كل فريق. وأنا أقدر بشكل خاص كيف يوازن ClickUp بين العمق (مثل الميزات القوية مثل التبعيات ولوحات المعلومات) وسهولة الاستخدام. فقد جعل تتبع المشاريع والتعاون بين أعضاء الفريق والتواصل أكثر سلاسة وشفافية.

يجمع ClickUp جميع أعمالنا — المهام والمستندات والمحادثات والأهداف — في مكان واحد. ويتميز بمرونة لا مثيل لها: حيث تسهل طرق العرض المخصصة والأتمتة والتكامل تخصيص سير العمل وفقًا لاحتياجات كل فريق. وأنا أقدر بشكل خاص كيف يوازن ClickUp بين العمق (الميزات القوية مثل التبعيات ولوحات المعلومات) وسهولة الاستخدام. فقد جعل تتبع المشاريع والتعاون بين أعضاء الفريق والتواصل أكثر سلاسة وشفافية.

2. LibreOffice Writer (الأفضل لمعالجة النصوص كاملة الميزات مع توافق واسع للملفات)

عبر LibreOffice Writer

يوفر LibreOffice Writer لمستخدمي Mac كل ما يحتاجونه لإنشاء مستندات Word احترافية دون الحاجة إلى اشتراك.

يدعم البرنامج مجموعة واسعة من التنسيقات، بما في ذلك .doc و .docx و .odt و .rtf و .html، مما يجعله بديلاً قويًا لبرنامج MS Word للمستخدمين الذين يرغبون في التوافق على نطاق واسع. بفضل أدوات التنسيق المتقدمة والقوالب المدمجة وخيارات التصدير، يمكنك إنتاج مستندات عالية الجودة باستخدام LibreOffice Writer.

أفضل ميزات LibreOffice Writer

الوصول إلى خيارات التنسيق المتقدمة: الأنماط والجداول والعناوين والحواشي السفلية

تصدير إلى PDF و EPUB وتنسيقات شائعة أخرى

حسّن الكتابة باستخدام أداة التدقيق الإملائي المدمجة وقاموس المرادفات وحاسبة عدد الكلمات

استفد من قوالب المستندات للحصول على بنية متسقة

اعمل دون اتصال بالإنترنت تمامًا — لا يلزم الاتصال بالإنترنت لاستخدام الأداة

قيود LibreOffice Writer

تبدو الواجهة قديمة مقارنة بتطبيقات Mac الحديثة

منحنى تعلم أكثر صعوبة بسبب مجموعة الميزات المتنوعة

لا توجد ميزة مزامنة سحابية مدمجة أو تعاون في الوقت الفعلي

أسعار LibreOffice Writer

مجاني ومفتوح المصدر

تقييمات ومراجعات LibreOffice Writer

G2 : 4. 1/5 (80+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LibreOffice Writer

يقول أحد مستخدمي Capterra:

أقدر LibreOffice لكونه مجموعة برامج قوية ومفتوحة المصدر مع مجموعة ميزات قوية وتوافق مع تنسيقات مستندات متنوعة. يضمن تطويره بواسطة المجتمع تحديثات وتحسينات منتظمة.

أقدر LibreOffice لكونه مجموعة برامج قوية ومفتوحة المصدر مع مجموعة ميزات قوية وتوافق مع تنسيقات مستندات متنوعة. يضمن تطويره المدعوم من المجتمع تحديثات وتحسينات منتظمة.

3. Apple Pages (الأفضل لمستخدمي Mac الذين يبحثون عن تصميم أنيق وتكامل سلس)

عبر Apple Pages

Apple Pages مدمج في معظم أجهزة Apple. وهو مصمم لمستخدمي Mac الذين يهتمون بالتصميم ويريدون التعاون في الوقت الفعلي ويفضلون أداة تتناسب بشكل طبيعي مع نظام Apple البيئي.

كل شيء يبدو طبيعيًا على Mac، بدءًا من الانتقال السلس إلى التكامل العميق مع iCloud وMessages وFaceTime. يمكنك التعاون مباشرة مع زملائك في الفريق على Mac أو iPad أو iPhone أو حتى متصفح الويب.

إذا كنت تريد التبديل من Microsoft Word، فإن Pages يتيح لك فتح ملفات MS Word وتحريرها وتصديرها دون أي مشاكل.

أفضل ميزات Apple Pages

استمتع بالتعاون في الوقت الفعلي عبر جميع أجهزة Apple والويب

استفد من أكثر من 90 قالبًا مصممًا من Apple للسير الذاتية والتقارير والكتب والمزيد

استفد من الأدوات المدمجة لتتبع التغييرات والتعليقات والإبرازات

احصل على دعم لتضمين الصور والصوت والفيديو والعناصر التفاعلية

احفظ عملك تلقائيًا، وقم بمزامنته مع iCloud، وقم بتحرير المستندات في وضع عدم الاتصال بسهولة

قيود Apple Pages

تفتقر إلى أدوات الأتمتة أو سير العمل المتقدمة

تكامل محدود مع الأنظمة الأساسية غير التابعة لشركة Apple

ليس مثاليًا للتنسيقات المعقدة مثل الاقتباسات الأكاديمية أو وحدات الماكرو

أسعار Apple Pages

يمكن تنزيل Apple Pages واستخدامه مجانًا على جميع أجهزة Apple

تقييمات وتقييمات Apple Pages

G2: التقييمات غير متوفرة

Capterra: التعليقات غير متوفرة

4. Google Docs (الأفضل للتعاون في الوقت الفعلي والتحرير المستند إلى السحابة)

عبر Google Docs

Google Docs هو معالج نصوص قائم على المتصفح يسهل كتابة المستندات وتحريرها ومشاركتها من أي مكان. وهو مصمم للفرق، ولكنه مفيد أيضًا للعمل الفردي. يمكن لمستخدمي Mac الوصول إليه دون تثبيت أي شيء، ويتم مزامنة كل شيء مع السحابة في الوقت الفعلي.

يتم حفظ التغييرات تلقائيًا. يمكنك معرفة من يقوم بالتحرير وإضافة تعليقات والرجوع إلى أي إصدار سابق دون الحاجة إلى النقر على "حفظ". إنه أحد أكثر الخيارات سهولة لمستخدمي Mac الذين يبحثون عن بديل لـ Microsoft Word، خاصةً للفرق التي تضع السرعة والمرونة في مقدمة أولوياتها.

أفضل ميزات Google Docs

قم بالتحرير في الوقت الفعلي مع عدة متعاونين من خلال تتبع المؤشر المباشر

شارك في إنشاء المستندات مع التعليقات والاقتراحات والدردشة المدمجة للفرق

الحفظ التلقائي مع سجل إصدارات غير محدود

الوصول إلى بياناتك من أي متصفح أو جهاز

اكتشف العشرات من القوالب للسير الذاتية والتقارير والمزيد

قيود Google Docs

يتطلب اتصالاً نشطاً بالإنترنت للحصول على الوظائف الكاملة

قد تتعطل التنسيق مع ملفات Microsoft Word المعقدة

تحرير محدود في وضع عدم الاتصال وخيارات تخطيط متقدمة أقل مقارنة ببدائل Google Docs

أسعار Google Docs

مجاني مع حساب Google

تتوفر خطط مدفوعة للشركات من خلال Google Workspace

تقييمات ومراجعات Google Docs

Capterra : 4. 7/5 (أكثر من 28,000 تقييم)

G2: التقييمات غير متوفرة

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Docs

اطلع على رأي أحد مستخدمي Capterra حول هذه الأداة:

أنا أحب Google Docs حقًا وأستخدمه كل يوم تقريبًا، سواء كنت أحتاج إلى مراجعة سريعة للقصص التي كتبتها أو تحرير بعض المستندات التي يمكنني القيام بها سواء عبر الإنترنت أو دون اتصال. أنا أقدر حقًا إمكانية تحرير مستنداتي دون اتصال وتطبيق التغييرات بمجرد عودتي إلى الإنترنت.

أنا أحب Google Docs حقًا وأستخدمه كل يوم تقريبًا، سواء كنت أحتاج إلى مراجعة سريعة للقصص التي كتبتها أو تحرير بعض المستندات التي يمكنني القيام بها سواء عبر الإنترنت أو دون اتصال. أنا أقدر حقًا إمكانية تحرير مستنداتي دون اتصال وتطبيق التغييرات بمجرد عودتي إلى الإنترنت.

📖 اقرأ أيضًا: حيل أساسية لجهاز MacBook لزيادة الإنتاجية

5. Apache OpenOffice Writer (الأفضل للمستخدمين الذين يبحثون عن معالج نصوص مجاني ومفتوح المصدر)

عبر Apache OpenOffice Writer

يعد Apache OpenOffice Writer خيارًا جيدًا إذا كنت تريد معالج نصوص أساسيًا يعمل دون اتصال بالإنترنت ولا يكلفك شيئًا. إنه برنامج مفتوح المصدر ومتعدد المنصات ومصمم للمستخدمين الذين يفضلون بديلاً بسيطًا لبرنامج Microsoft Word.

يغطي البرنامج الأساسيات — الكتابة والتحرير والتنسيق — مع دعم لجميع أنواع تنسيقات الملفات الشائعة. تبدو الواجهة قديمة، ولكن الأداة موثوقة. إنه مثالي للمهام البسيطة مثل التقارير والرسائل والنماذج عندما لا تحتاج إلى المزامنة السحابية أو التعاون.

أفضل ميزات Apache OpenOffice Writer

اعمل مع ملفات .doc و.docx و.odt و.rtf و.html

صقل النصوص باستخدام ميزات مثل التدقيق الإملائي والتصحيح التلقائي وعدد الكلمات

قم بتصدير الملفات إلى PDF بنقرة واحدة

استفد من عرض التحرير متعدد الصفحات للمستندات الطويلة

قيود Apache OpenOffice Writer

تبدو الواجهة قديمة وقد تبدو غير عملية

لا توجد ميزات تخزين سحابي أو تعاون

يجب تثبيت المجموعة الكاملة لاستخدام Writer

أسعار Apache OpenOffice Writer

مجاني ومفتوح المصدر

تقييمات ومراجعات Apache OpenOffice Writer

G2 : 4. 3/5 (30+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Apache OpenOffice

إليك تقييم Capterra:

بدأت في استخدام OpenOffice لأول مرة عندما كنت أعمل في مؤسسة غير ربحية تعاني من ضائقة مالية. أوصيت باستخدامه كبديل للبرامج المرخصة. ولم أندم على ذلك أبدًا. المرة الوحيدة التي أستخدم فيها برامج مرخصة (The big M) هي عندما تشتري المؤسسة التي أعمل بها ترخيصًا مؤسسيًا. أستخدم OpenOffice بشكل احترافي منذ أكثر من 10 سنوات!

بدأت في استخدام OpenOffice لأول مرة عندما كنت أعمل في مؤسسة غير ربحية تعاني من ضائقة مالية. أوصيت باستخدامه كبديل للبرامج المرخصة. ولم أندم على ذلك أبدًا. المرة الوحيدة التي أستخدم فيها برامج مرخصة (The big M) هي عندما تشتري المؤسسة التي أعمل بها ترخيصًا مؤسسيًا. أستخدم OpenOffice بشكل احترافي منذ أكثر من 10 سنوات!

6. Scrivener (الأفضل لمشاريع الكتابة الطويلة مثل الروايات والأوراق البحثية)

تم تصميم Scrivener للكتاب الذين يعملون على مستندات كبيرة ومعقدة. إذا كنت تكتب رواية أو أطروحة أو ورقة بحثية، فإنه يوفر لك الأدوات اللازمة لتقسيم عملك إلى أجزاء أصغر وتنظيمه بوضوح والحفاظ على كل شيء في مكان واحد.

يمكنك التنقل بين المشاهد والملاحظات والمخططات والمسودات دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات. تم تصميم الواجهة لتعزيز التركيز، وتساعدك البنية على إدارة كميات كبيرة من المحتوى دون أن تضيع.

أفضل ميزات Scrivener

استخدم عرض "المجلد" لتنظيم المسودات والملاحظات والفصول

اعتمد على Corkboard و Outliner للتخطيط المرئي

اعرض الأبحاث والمسودات جنبًا إلى جنب باستخدام وضع تقسيم الشاشة

قلل عوامل التشتيت أثناء الكتابة باستخدام وضع الكتابة

ابدأ مشاريعك بخطوة متقدمة باستخدام قوالب مخصصة لكتابة الكتب والأوراق والنصوص

قيود Scrivener

يستغرق وقتًا للتعلم نظرًا لعمقه

لا يوجد تعاون في الوقت الفعلي أو مزامنة سحابية

تتطلب المزامنة عبر الأجهزة تخزينًا من جهة خارجية

أسعار Scrivener

الترخيص القياسي لنظام macOS : 49.00 دولارًا (رسوم تدفع مرة واحدة)

ترخيص تعليمي لنظام macOS: 41.65 دولارًا (رسوم تدفع مرة واحدة)

تقييمات ومراجعات Scrivener

G2 : 4. 6/5 (30+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Scrivener

اطلع على رأي أحد مستخدمي Capterra حول هذه الأداة:

ما عليك سوى شرائه أو تجربته على الأقل. أنا أستخدمه للكتب الطويلة والمقالات وكل شيء تقريبًا. أنا أحبه. لم أجد أي شيء يقترب منه. أنا أستخدم الإصدار 3.0 على جهاز Mac، لكن الإصدار الخاص بنظام Windows يحظى أيضًا بتقييمات جيدة.

ما عليك سوى شرائه أو تجربته على الأقل. أنا أستخدمه للكتب الطويلة والمقالات وكل شيء تقريبًا. أنا أحبه. لم أجد أي شيء يقترب منه. أنا أستخدم الإصدار 3.0 على جهاز Mac، لكن الإصدار الخاص بنظام Windows يحظى أيضًا بتقييمات جيدة.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج أتمتة المستندات للاستخدام

7. Mellel (الأفضل للكتابة الأكاديمية والتقنية التي تتطلب تنسيقًا متقدمًا)

عبر Mellel

تم تصميم Mellel للكتاب الذين يحتاجون إلى التنظيم والدقة. وهو مفيد بشكل خاص للأكاديميين والباحثين والكتاب التقنيين الذين يعملون مع مستندات طويلة ومفصلة وتنسيقات معقدة.

بفضل أدوات العناوين التلقائية والمراجع الحية والتنضيد متعدد اللغات وأنظمة الملاحظات المتقدمة، يمنحك Mellel تحكمًا كاملاً في كيفية تنظيم صفحاتك وعرضها. إنه مصمم للكتابة الجادة، خاصةً عندما تكون الاقتباسات والمراجع وقواعد التنسيق مهمة.

أفضل ميزات Mellel

استخدم العناوين التلقائية وعرض المخطط التفصيلي لإدارة بنية المستندات

احصل على تدفقات متعددة للحواشي السفلية والحواشي النهائية

احصل على دعم مباشر للاقتباسات والمراجع مع Bookends

اكتب بسهولة بلغات مختلفة باستخدام واجهة مدمجة من اليمين إلى اليسار ومستندات متعددة اللغات

استفد من الأنماط المخصصة لتنسيق متسق عبر الصفحات الطويلة

قيود Mellel

قد تبدو الواجهة غير مألوفة لمستخدمي Word

لا تتوفر ميزات التعاون في الوقت الفعلي أو السحابة

يستغرق وقتًا للتعلم بسبب ميزاته المتخصصة

أسعار Mellel

Mellel لنظام التشغيل Mac: 69 دولارًا (دفعة واحدة)

تقييمات Mellel وتعليقات المستخدمين

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Mellel

يشارك أحد المستخدمين على G2:

فيما يلي بعض المجالات التي أوصي فيها باستخدام Mellel أو التي أحبها فيه: 1. السعر مناسب للاستخدام. 2. تعد ميزة العناوين التلقائية و Outlinks ميزة رائعة. 3. خيار التجربة المجانية هو الأفضل أيضًا، ولكن من يجربه سيستمر في استخدامه دائمًا.

فيما يلي بعض المجالات التي أوصي فيها باستخدام Mellel أو التي أعجبني فيها:

1. السعر مناسب للاستخدام. 2. تعد ميزة العناوين التلقائية و Outlinks ميزة رائعة. 3. خيار التجربة المجانية هو الأفضل أيضًا، ولكن من يجربه سيستمر في استخدامه دائمًا.

📮 ClickUp Insight: 37% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، بما في ذلك الكتابة والتحرير والبريد الإلكتروني. ومع ذلك، تتطلب هذه العملية عادةً التبديل بين أدوات مختلفة، مثل أداة إنشاء المحتوى ومساحة العمل الخاصة بك. مع ClickUp، تحصل على مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والتعليقات والدردشات والمستندات والمزيد، مع الحفاظ على السياق من مساحة العمل بأكملها.

8. Nisus Writer Pro (الأفضل للكتابة الاحترافية مع خيارات تخصيص شاملة)

عبر Nisus Writer Pro

تم تصميم Nisus Writer Pro للكتاب الذين يرغبون في التحكم الكامل في أدواتهم. إنه سريع ومرن ومصمم خصيصًا لنظام macOS. من المحتوى الطويل إلى الكتابة الفنية، يوفر قوة محرر محترف مع بساطة تطبيق Mac.

يمكنك تخصيص كل شيء تقريبًا، مثل أشرطة الأدوات والاختصارات والأنماط والماكرو. سواء كنت تكتب بلغة واحدة أو خمس لغات، أو تحتاج إلى ميزة البحث والاستبدال المتقدمة، أو ترغب في أتمتة المهام المتكررة، فإن Nisus Writer Pro يساعدك على العمل بالطريقة التي تريدها.

أفضل ميزات Nisus Writer Pro

اكتب بالطريقة التي تريدها باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح الكاملة وتخصيص شريط الأدوات

اعثر على أي شيء بسهولة بفضل البحث المتقدم باستخدام PowerFind والتعبيرات العادية

الوصول إلى دعم اللغات المكتوبة من اليمين إلى اليسار والدعم متعدد اللغات المدمج

تتبع التغييرات والتعليقات وسجل الإصدارات بسهولة

دمج مع Bookends لإدارة الاقتباسات

قيود Nisus Writer Pro

توافق محدود خارج نظام Apple

لا يوجد تعاون في الوقت الفعلي

أسعار Nisus Writer Pro

ترخيص قياسي: 65 دولارًا (دفعة واحدة)

تقييمات ومراجعات Nisus Writer Pro

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Nisus Writer Pro

تقول مراجعة G2:

تتميز الأداة بميزات قوية مثل منشئ جدول المحتويات والوضع الداكن وعرض مقسم وغير ذلك.

تحتوي الأداة على ميزات قوية مثل منشئ جدول المحتويات والوضع الداكن والعرض المقسم وما إلى ذلك.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات برامج التعاون في المستندات

9. ONLYOFFICE DocSpace (الأفضل للتحرير التعاوني مع التوافق بين التنسيقات)

عبر ONLYOFFICE

يمنحك ONLYOFFICE Document Editor نفس تجربة Microsoft Word، ولكن مع تعاون أقوى ودعم أوسع للتنسيقات. وهو مصمم للفرق التي تحتاج إلى العمل معًا على المشاريع دون فقدان التحكم في التنسيق أو الهيكل.

يمكنك التحرير المشترك في الوقت الفعلي وترك التعليقات وتتبع التغييرات عبر الأجهزة. يعمل بشكل جيد مع ملفات docx و odt و pdf وعشرات التنسيقات الأخرى، مما يسهل مشاركة الملفات دون الحاجة إلى التحويل أو مواجهة مشكلات التوافق.

أفضل ميزات ONLYOFFICE DocSpace

استمتع بالتعاون في الوقت الفعلي مع التحكم في الوصول استنادًا إلى الأدوار

استفد من أكثر من 50 تنسيق ملف، بما في ذلك .docx و.odt و.pdf و.html

تعاون وتتبع التغييرات بسهولة عبر سجل الإصدارات والتعليقات والدردشة المدمجة

احصل على أدوات تنسيق متقدمة للمستندات الاحترافية

وسّع القدرات باستخدام المكونات الإضافية (مثل المكنز اللغوي أو المترجم أو WordPress)

قيود ONLYOFFICE DocSpace

لا يوجد تطبيق أصلي لنظام Mac عبر متجر Mac App Store

أخطاء تنسيق عرضية في مستندات Word المعقدة

أسعار ONLYOFFICE DocSpace

Business Cloud : 20 دولارًا أمريكيًا لكل مسؤول/شهر

Enterprise On-premises: 6550 دولارًا أمريكيًا لكل خادم

تقييمات ومراجعات ONLYOFFICE DocSpace

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ONLYOFFICE DocSpace

مقتبس مباشرة من تقييم G2:

يُظهر DocSpace داخل ONLYOFFICE قدرته على ربط أدوات التعاون مثل محرر المستندات والدردشة والمكالمات المرئية في منصة واحدة. وهذا يسهل مشاركة المستندات والملفات مع فريقي، مما يسهل سير العمل في مشاريعنا المختلفة.

يُظهر DocSpace داخل ONLYOFFICE قدرته على ربط أدوات التعاون مثل محرر المستندات والدردشة والمكالمات المرئية في منصة واحدة. وهذا يسهل مشاركة المستندات والملفات مع فريقي، مما يسهل سير العمل في مشاريعنا المختلفة.

10. BBEDIT 15 (الأفضل لتحرير النصوص والترميز مع إمكانات بحث قوية)

عبر BBEDIT 15

تم تصميم BBEdit 15 للأشخاص الذين يعملون مع النصوص الأولية، مثل المطورين والكتاب الفنيين وأي شخص يحتاج إلى الدقة. إنه ليس معالج نصوص عادي. إنه أداة للكتابة والتحرير بشكل منظم ونظيف على نطاق واسع.

يمكنك البحث في آلاف الملفات ومعالجة المحتوى باستخدام الأنماط والكتابة بعشرات لغات البرمجة أو الترميز. إنه سريع ومركّز ومصمم لمستخدمي Mac الذين يحتاجون إلى تحكم دقيق في نصوصهم.

BBEDIT أفضل 15 ميزة

الوصول إلى البحث في ملفات متعددة والاستبدال بدعم نمط grep

احصل على دعم لتظليل بناء الجمل وطوي الأكواد للعديد من اللغات

التكامل مع Git و Subversion

استخدم FTP و SFTP المدمجين للتحرير عن بُعد

احصل على معاينات مباشرة لنصوص HTML وMarkdown

قيود BBEDIT 15

لا يوجد تعاون أو تحرير في الوقت الفعلي

غير مصمم للمستندات المنسقة أو تخطيطات الصفحات

منحنى تعلم حاد إذا كنت معتادًا على معالجات النصوص التقليدية

أسعار BBEDIT 15

فرد : 59.99 دولارًا

الترقية من الإصدار 14. x : 29.99 دولارًا

الترقية من الإصدار 13. x أو أقدم : 39.99 دولارًا

الترقية من Mac App Store : 39.99 دولارًا

أسعار متعددة المستخدمين: أسعار مخصصة

BBEDIT 15 تقييمًا ومراجعة

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج المساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي

لماذا ClickUp أكثر من مجرد بديل لبرنامج Word

ClickUp هو بديل قوي لبرنامج Microsoft Office Word للمستخدمين الذين يحتاجون إلى أكثر من مجرد صفحة فارغة. إنه مساحة للكتابة والتخطيط والتتبع والمشاركة - كل ذلك في مكان واحد. إذا كنت مستعدًا لتجاوز برامج معالجة النصوص الأساسية، فإن ClickUp يستحق إلقاء نظرة فاحصة - ليس فقط كبديل لبرنامج Word، ولكن كبديل حقيقي لمجموعة Office بأكملها.

تم تصميمه للفرق التي ترغب في الحفاظ على ترابط كل شيء. ترتبط الملاحظات بالمهام. توجد المستندات في مكان العمل. تتحول التعليقات إلى خطوات تالية. لا حاجة لتبديل علامات التبويب أو البحث في المجلدات.

جرب ClickUp اليوم واجمع مستنداتك وسير عملك في مكان واحد.