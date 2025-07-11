10 بدائل لـ Circleback AI للفرق والاجتماعات في عام 2025

إذا كنت قد قضيت وقتًا في مكالمات Zoom أكثر من استراحات الغداء مؤخرًا، فمن المحتمل أنك جربت Circleback AI، الزميل الهادئ الذي يدون ملاحظات الاجتماعات ويكتب الملخصات ويتتبع بنود العمل.

إنها أداة مفيدة، ولكنها قد تصبح باهظة الثمن بسرعة. إذا كانت اجتماعاتك سريعة أو فوضوية، فقد تفوتك بعض الملاحظات. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر إلى ميزات التخصيص الأعمق والتعاون الجماعي التي تحتاجها العديد من فرق GTM.

إذا كنت قد تجاوزت الإعدادات الأساسية، فقد جمعنا لك أفضل بدائل Circleback AI — أدوات تدوين ملاحظات الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي التي تفهم بالفعل كيفية اجتماع الفرق الحديثة ومشاركة الأفكار وتنفيذها.

من النصوص الأكثر ذكاءً إلى عمليات التكامل السلسة، توفر هذه الأدوات الوضوح والتحكم في تقويمك، دون الحاجة إلى إعادة التفكير في ما دار في اجتماعاتك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Circleback AI

وفقًا لمجلة Forbes، يُعقد ما يقرب من 55 مليون اجتماع يوميًا، نصفها مضيعة للوقت.

يمكن أن تساعدك أداة النسخ في توفير الوقت وتطبيق رؤى الاجتماعات من خلال ملاحظات واقتراحات دقيقة، حتى تتمكن من تحقيق الإنتاجية الفعلية بعد الاجتماع.

إذا لم يكن Circleback AI مناسبًا لك، فراجع الميزات التالية لمساعدتك في اختيار بديل:

تسجيل دقيق للاجتماعات : سجل النصوص في الوقت الفعلي مع تسمية المتحدثين، حتى في المحادثات الفوضوية أو السريعة. ابحث عن ميزات مثل تقليل الضوضاء وتوقيت التسجيل ودعم اللهجات المختلفة للحفاظ على وضوح الملاحظات

مساعدة ذكية بالذكاء الاصطناعي : استخرج بنود العمل، وحلل المشاعر، وأتمتة المتابعة من الاجتماعات السابقة. احصل على نقاط إضافية إذا تحسن : استخرج بنود العمل، وحلل المشاعر، وأتمتة المتابعة من الاجتماعات السابقة. احصل على نقاط إضافية إذا تحسن برنامج تحويل الكلام إلى نص من خلال تعلم أنماط فريقك بمرور الوقت

تكامل متعدد المنصات : قم بالمزامنة مع Zoom و Google Meet و Slack و Notion و CRMs لتبسيط سير العمل. يجب أن يقوم أفضل برنامج لتدوين الملاحظات بإرسال الملاحظات تلقائيًا إلى مجموعة التقنيات الحالية لديك

خيارات ملخص مخصصة : اضبط نبرة الملخصات وطولها وشكلها — سواء كنت بحاجة إلى نقاط رئيسية أو سرد كامل — حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى محاضر الاجتماعات بالطريقة التي تناسبهم

القوالب: استخدم استخدم قوالب ملاحظات الاجتماعات للمكالمات التجارية والاجتماعات القصيرة والاجتماعات الاستعادية والمزيد. تقلل القوالب من العمل اليدوي وتحافظ على اتساق إنتاج فريقك

ميزات ملائمة للتعاون : تعاون في ملاحظات الاجتماعات باستخدام لوحات معلومات مشتركة ووضع علامات على أعضاء الفريق وملخصات قابلة للتحرير للحفاظ على تنسيق الجميع ومسؤوليتهم

أمان على مستوى المؤسسات : احمِ بياناتك من خلال التشفير الشامل والتخزين السحابي الآمن والوصول القائم على الأدوار والامتثال للمعايير مثل SOC 2 وGDPR وHIPAA

تصدير المحتوى الجاهز: قم بتصدير ملاحظات الاجتماعات المنقحة بتنسيقات متعددة — بما في ذلك PDF أو Markdown أو مباشرة إلى مدير المهام — حتى تتحول الأفكار إلى إجراءات سريعة

🧠 حقيقة ممتعة: Whisper من OpenAI، وهو نظام التعرف على الكلام المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمكن أن يهلوس أحيانًا ويختلق عبارات وجمل كاملة. تخيل أن هذا يحدث في ملاحظات اجتماعك! إذا كانت أداتك لا تستطيع التعامل مع المحادثات السريعة أو تداخل المتحدثين أو اختلاف اللهجات، فقد ينتهي الأمر بها إلى اختلاق بنود عمل، أو أسوأ من ذلك، فقد تفقد بنودًا مهمة.

نظرة عامة على بدائل Circleback AI

فيما يلي حالات الاستخدام والميزات الرئيسية لكل أداة تدوين ملاحظات الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي التي نستعرضها في هذا المدونة:

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp جميع أحجام الفرق أداة تدوين مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ملخصات الاجتماعات، التسجيل، المستندات التعاونية، القوالب، أتمتة المهام مجاني إلى الأبد؛ غير محدود: تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات Fireflies. ai الرعاية الصحية، شركات رأس المال الاستثماري نسخ آلية، تحليل المشاعر، فلاتر ذكية، ملخصات AI مجاني إلى الأبد؛ خطط مدفوعة تبدأ من 18 دولارًا Sembly AI الشركات المتوسطة والكبيرة الدردشة بالذكاء الاصطناعي، الميزات البارزة، وضع العلامات الذكية، إنشاء المقترح شخصي: مجاني إلى الأبد؛ خطط مدفوعة تبدأ من 15 دولارًا Fathom الشركات المتوسطة ملخصات مباشرة، ومزامنة CRM، وتصدير في الوقت الفعلي، وتعدد اللغات مجاني إلى الأبد؛ خطط مدفوعة تبدأ من 19 دولارًا tl;dv فرق عالمية نسخ متعددة اللغات، وكشف المنافسين/العبارات مجاني إلى الأبد؛ خطط مدفوعة تبدأ من 29 دولارًا تطبيق Fellow الشركات الصغيرة والمتوسطة جداول أعمال الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي، والمحاضر السياقية، وعناصر العمل مجاني إلى الأبد؛ خطط مدفوعة تبدأ من 19 دولارًا MeetGeek AI المؤسسات تسجيلات متزامنة، تكامل مع برنامج الاتصال، متابعة تلقائية الأساسي: مجاني إلى الأبد؛ خطط مدفوعة تبدأ من 19 دولارًا Tactiq الشركات الصغيرة، رواد الأعمال الأفراد تخصيص سير العمل، ملخصات ChatGPT، المتابعة مجاني إلى الأبد؛ خطط مدفوعة تبدأ من 12 دولارًا Rev البحوث، وسائل الإعلام، الشؤون القانونية استخراج الحقائق الأساسية، ترجمات متعددة اللغات، نسخ بواسطة البشر/الذكاء الاصطناعي مجاني إلى الأبد؛ خطط مدفوعة تبدأ من 14.99 دولارًا Grain شركات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة قوائم التشغيل، أدلة تفصيلية، تحليل الاتجاهات مجاني إلى الأبد؛ خطط مدفوعة تبدأ من 19 دولارًا شهريًا للمستخدم

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

أفضل بدائل Circleback AI

الآن بعد أن عرفت ما هو البديل المثالي لـ Circleback AI، دعنا نستعرض ميزات أفضل الخيارات المتاحة.

1. ClickUp (الأفضل لملاحظات الاجتماعات وأتمتة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

تتبع كل دقيقة من اجتماعاتك وقم بإنشاء ملخصات قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp AI Notetaker

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل، والذي يأتي مزودًا بمفكرة AI مدمجة وتقويم متكامل يسهل تنظيم الاجتماعات وتسجيل الأفكار وتحويل المناقشات إلى إجراءات.

كبديل قوي لـ Circleback AI، يتجاوز ClickUp بكثير مجرد النسخ والتدوين السلبي.

تستمع بفعالية وتفهم وتحوّل اجتماعاتك إلى مخرجات منظمة يمكن لفريقك استخدامها بالفعل. سواء كنت فريق مبيعات أو مؤسسًا أو قائدًا في GTM تتنقل بين المكالمات المتتالية، تضمن المنصة تسجيل كل لحظة حاسمة ومعالجتها وتخزينها دون أن تفوتك أي تفصيلة.

سجل محاضر الاجتماعات بدقة باستخدام ClickUp AI Notetaker

ابدأ في تبسيط اجتماعاتك باستخدام ClickUp AI Notetaker، الذي ينضم تلقائيًا إلى مكالمات Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams.

يسجل الاجتماعات لمدة تصل إلى ساعة ويقدمها في الوقت الفعلي، مع نصوص قابلة للبحث وتسميات للمتحدثين. لذلك، حتى في المحادثات السريعة، يمكنك معرفة من قال ماذا ومتى بوضوح. ثم يتم تخزين هذه النصوص كملفات ClickUp Docs خاصة، مع وضع علامات عليها بأسماء الاجتماعات وتواريخها، مما يسهل العثور عليها والرجوع إليها.

قم بإنشاء ملخصات الاجتماعات باستخدام ClickUp Brain

بمجرد الانتهاء من النص، يتولى ClickUp Brain المهمة. يقوم هذا المساعد الذكي لملاحظات الاجتماعات بمسح مناقشاتك وتحديد بنود العمل على الفور، ومساعدتك في تحويلها إلى مهام ClickUp قابلة للتنفيذ، مع تحديد مواعيد الاستحقاق والمسؤولين عنها.

لا داعي بعد الآن لتصفح الملاحظات التي لا نهاية لها — ما عليك سوى أن تسأل Brain وستحصل على ملخص واضح وموجز للاجتماع يمكن لفريقك العمل على أساسه. ستعرف في غضون ثوانٍ ما إذا كان أحد العملاء قد ذكر طلبًا خاصًا بميزة ما أو إذا كان أحد زملائك قد وعد بتسليم شيء ما.

تعاون في جداول أعمال الاجتماعات والملاحظات باستخدام ClickUp Docs

لدعم التعاون المستمر، يتيح ClickUp Docs لفريقك تحرير جداول أعمال الاجتماعات ومحاضرها بشكل مشترك في الوقت الفعلي. يمكنك التعليق ووضع علامات وتعيين متابعات مباشرة في المستند.

متوفر في جميع مساحات العمل، يمكنك تنسيق ملاحظاتك لتنظيمها بصريًا، وعندما تكون جاهزًا، يمكنك تحويل أي عنصر إلى مهمة كاملة مع المواعيد النهائية والمسؤولين والأولويات. إنها طريقة بسيطة للانتقال من "مجرد فكرة" إلى نتيجة حقيقية في ثوانٍ.

بالإضافة إلى ذلك، يتوفر لديك وكلاء Autopilot داخل ClickUp يمكن تهيئتهم لإرسال ملخصات الاجتماعات إلى قنوات الدردشة المناسبة، ومساعدة أعضاء الفريق في العثور على الإجابات بناءً على محاضر الاجتماعات والمزيد.

أتمتة الأعمال الروتينية بسهولة باستخدام وكلاء Autopilot من ClickUp

هل تحتاج إلى توثيق مرئي؟ استخدم ClickUp Clips لتسجيل اجتماعاتك أو مشاركة مقاطع فيديو قصيرة للحصول على تحديثات غير متزامنة. يمكن تضمين هذه المقاطع في المهام والمستندات والدردشات لتوفير سياق إضافي، مما يسهل مراجعتها أو مشاركتها مع الآخرين لاحقًا.

بالإضافة إلى كل هذه الميزات، يمكن أن توفر لك قوالب تدوين الملاحظات من ClickUp الكثير من الوقت والجهد عندما يتعلق الأمر بمساعدة الفرق على تعزيز الإنتاجية.

احصل على نموذج مجاني نظم نصوص الاجتماعات بسهولة باستخدام نموذج محاضر اجتماعات ClickUp

على سبيل المثال، يساعدك نموذج محضر اجتماعات ClickUp في كتابة جداول أعمال الاجتماعات وتنظيم الحضور والملاحظات والخطوات التالية، حتى لا تفوتك أي تفاصيل مهمة.

كما أنه يجعل المتابعة سهلة من خلال السماح لك بتحويل محاضر الاجتماعات مباشرة إلى مهام.

بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لعمليات التحقق الفردية الأساسية، يمكنك تجربة نموذج ClickUp Employee & Manager 1:1.

احصل على نموذج مجاني تتبع مناقشات الموظفين والمديرين باستخدام نموذج ClickUp Employee & Manager 1:1

يساعد هذا النموذج على مواءمة الأهداف وتتبع المناقشات وتقديم الملاحظات التي تؤدي إلى تحسين حقيقي. يمكنك جدولة الجلسات المتكررة ومراقبة التقدم والتأكد من أن كل اجتماع يحقق نتائج.

بفضل النسخ المتقدم والملخصات الذكية والتعاون السلس والتكامل الوثيق بين المهام والقوالب الجاهزة للاستخدام والقابلة للتكامل، يجعل ClickUp Circleback AI يبدو وكأنه مجرد مسودة أولية.

أفضل ميزات ClickUp

ترجم ملاحظات الاجتماعات إلى أكثر من 10 لغات، بما في ذلك الإسبانية والفرنسية والعربية والصينية

تعاون في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Chat للتواصل الفوري بين أعضاء الفريق و ClickUp Notepad لتدوين الأفكار أو المهام أو الملاحظات الشخصية بسرعة أثناء الاجتماعات

قم بإدارة جداول الأعمال وإنشاء قوائم مراجعة وأتمتة مهام التحضير للاجتماعات والمتابعة دون أي إعداد يدوي باستخدام ClickUp Meetings

ادمج ClickUp مع أكثر من 1000 تطبيق أعمال مثل Slack وZoom وGoogle Workspace وGrammarly وZapier لإنشاء مجموعة تقنية مركزية

Automations قم بتحويل ملاحظات الاجتماعات أو رسائل الدردشة بسلاسة إلى مهام قابلة للتنفيذ، وقم بتعيين المسؤولين، وتحديد مواعيد الاستحقاق، وأتمتة المتابعة باستخدام ClickUp Tasks

استخدم أو أنشئ قوالب جدول أعمال الاجتماعات والملاحظات لتوحيد العمليات وضمان الاتساق بين الفرق باستخدام قوالب ClickUp

قم بالعصف الذهني، ورسم الأفكار، والتعاون بصريًا باستخدام لوحات ClickUp أثناء الاجتماعات أو بعدها

قيود ClickUp

قد يجد بعض المستخدمين الميزات الشاملة مربكة في البداية

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة G2:

ClickUp سهل الاستخدام للغاية ومرن. تعجبني بشكل خاص ميزة وضع العلامات – فهي تساعدنا حقًا في تنظيم جميع مشاريعنا حسب وحدة الأعمال ثم إعداد تقارير عن الوقت المستغرق/الموارد المستخدمة لكل وحدة أعمال. كان من السهل جدًا على الفريق تعلمه والبدء في استخدامه عندما قمنا بتطبيقه لأول مرة؛ ونحن نستخدمه كل يوم. الآن، نحتفظ بكل شيء في مكان واحد – جميع مهامنا وملاحظاتنا. من السهل جدًا تحويل بنود العمل من اجتماع إلى مهام، وهو ما كان يمثل مشكلة في الماضي. في السابق، كنا نستخدم EasyProjects، الذي كان يحتوي على نظام بحث سيئ، بحيث لا يمكنك أبدًا العثور على ما تحتاجه، وكان معقدًا للغاية. نحب أيضًا ميزة التقويم، التي كان علينا في السابق صيانتها بشكل منفصل على Sharepoint. الآن لدينا كل ما نحتاجه في مكان واحد!

ClickUp سهل الاستخدام للغاية ومرن. تعجبني بشكل خاص ميزة وضع العلامات – فهي تساعدنا حقًا في تنظيم جميع مشاريعنا حسب وحدة الأعمال ثم إعداد تقارير عن الوقت المستغرق/الموارد المستخدمة لكل وحدة أعمال. كان من السهل جدًا على الفريق تعلمه والبدء في استخدامه عندما قمنا بتطبيقه لأول مرة؛ ونحن نستخدمه كل يوم. الآن، نحتفظ بكل شيء في مكان واحد – جميع مهامنا وملاحظاتنا. من السهل جدًا تحويل بنود العمل من اجتماع إلى مهام، وهو ما كان يمثل مشكلة في الماضي. في السابق، كنا نستخدم EasyProjects، الذي كان يحتوي على محرك بحث سيئ، بحيث لا يمكنك أبدًا العثور على ما تحتاجه، وكان معقدًا للغاية. نحب أيضًا ميزة التقويم، التي كان علينا في السابق صيانتها بشكل منفصل على Sharepoint. الآن لدينا كل ما نحتاجه في مكان واحد!

💡 نصيحة احترافية: استخدم نماذج ClickUp لجمع التعليقات بعد كل اجتماع لفهم رأي فريقك حول مدى فائدة الاجتماع وما الذي كان يمكن فعله لجعله أكثر كفاءة

2. Fireflies. ai (الأفضل لتحليل المشاعر أثناء الاجتماعات عبر الإنترنت)

بينما يقتصر Circleback AI غالبًا على النصوص الأساسية، يقدم Fireflies. ai رؤى ذكية وتعاونًا يتجاوز بكثير ملاحظات اجتماعات الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى تتبع رؤى الاجتماعات، يتميز برنامج إدارة الاجتماعات هذا بميزة تحليل المشاعر، التي تظهر لك بالضبط كيف شعر المشاركون في الاجتماع أثناء المناقشة.

تساعد Fireflies.ai أيضًا شركات الرعاية الصحية على أتمتة الملاحظات السريرية وتسجيل رؤى المرضى. يمكنك تخزين المعلومات الطبية الحساسة والحفاظ على الامتثال لأمان على مستوى المؤسسات.

أفضل ميزات Fireflies. ai

سجل الاجتماعات تلقائيًا في نظام CRM الخاص بك مع إرفاق المهام والملاحظات

ابحث في النصوص حسب المتحدث أو الموضوع أو المشاعر باستخدام المرشحات الذكية

حوّل المحادثات الصوتية إلى مهام وتذاكر ومتابعات عبر مجموعة التقنيات الحالية لديك

لخص المكالمات الطويلة على الفور باستخدام ملخصات الاجتماعات ونقاط المراجعة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطنا

قيود Fireflies. ai

قد تكون أداة النسخ مكلفة بالنسبة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة

أسعار Fireflies. ai

مجاني إلى الأبد

المزايا: 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتصنيفات Fireflies.ai

G2: 4. 8/5 (680+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fireflies.ai؟

تقول مراجعة G2:

في بعض اجتماعات Teams (حسب الأذونات أو إعدادات الاجتماع)، قد يتأخر انضمام الروبوت أو قد يتطلب دعوة يدوية. هذه ليست مشكلة كبيرة، ولكنها أمر يجب الانتباه إليه. إذا كنت في منطقة مزدحمة وصاخبة، فإن Fireflies لا يزال ممتازًا في التقاط المحادثات، ولكن في حالات نادرة قد يخطئ في تفسير ما قيل وتحتاج إلى تعديل ملاحظات الاجتماع يدويًا - وهو أمر سهل للغاية باستخدام منصتهم عبر الإنترنت. سيكون من الرائع إذا كان بإمكانه تلخيص وتسجيل اجتماعات المكالمات الهاتفية - هذه الميزة غير متوفرة حاليًا.

في بعض اجتماعات Teams (حسب الأذونات أو إعدادات الاجتماع)، قد يتأخر انضمام الروبوت أو قد يتطلب دعوة يدوية. هذه ليست مشكلة كبيرة، ولكنها أمر يجب الانتباه إليه. إذا كنت في منطقة مزدحمة وصاخبة، فإن Fireflies لا يزال ممتازًا في التقاط المحادثات، ولكن في حالات نادرة قد يخطئ في تفسير ما قيل وتحتاج إلى تعديل ملاحظات الاجتماع يدويًا - وهو أمر سهل للغاية باستخدام منصتهم عبر الإنترنت. سيكون من الرائع إذا كان بإمكانه تلخيص وتسجيل اجتماعات المكالمات الهاتفية - هذه الميزة غير متوفرة حاليًا.

📮 ClickUp Insight: هل تعاني من كآبة يوم الاثنين؟ اتضح أن يوم الاثنين هو الحلقة الضعيفة في سلسلة الإنتاجية الأسبوعية (بدون قصد التورية)، حيث يعتبره 35% من الموظفين أقل أيام الأسبوع إنتاجية. يمكن أن يعزى هذا التراجع إلى الوقت والطاقة التي يتم إنفاقها في البحث عن التحديثات والأولويات الأسبوعية صباح يوم الاثنين. يمكن أن تساعدك في ذلك تطبيقات شاملة للعمل، مثل ClickUp. على سبيل المثال، يمكن لـ ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، أن "يطلعك" على جميع التحديثات والأولويات المهمة في ثوانٍ معدودة. كما يمكنك البحث عن كل ما تحتاجه للعمل، بما في ذلك التطبيقات المدمجة، باستخدام ميزة البحث المتصل في ClickUp. بفضل ميزة إدارة المعرفة في ClickUp، أصبح من السهل إنشاء نقطة مرجعية مشتركة لمؤسستك! 💁

3. Sembly AI (الأفضل لتوليد مقترحات تلقائية من الاجتماعات)

بفضل ميزة التعرف على المتحدث في الوقت الفعلي وتتبع الكلمات المفتاحية، تساعدك Sembly AI على التغلب على قيود النسخ التي تفرضها Circleback AI. تحول هذه المنصة اجتماعاتك إلى مستودع قابل للبحث، مما يجعلها بديلاً قوياً.

يمكنك أيضًا إنشاء مقترحات وفقًا للمناقشات، ويمكن لفرقك وضع علامات على لحظات محددة وتعيين المهام مباشرة على Sembly AI. علاوة على ذلك، يمكن للدردشة المدمجة بالذكاء الاصطناعي الإجابة على الأسئلة المتعلقة باجتماعك واستخلاص الأفكار من عدة اجتماعات في وقت واحد، مما يوجهك إلى أداء عملك على أفضل وجه.

أفضل ميزات Sembly AI

اكتشف المتحدثين وقم بتمييزهم تلقائيًا للحصول على نصوص منظمة

استخدم Semblian 2.0، روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بالأداة، لإنشاء عناصر العمل والقرارات والنقاط البارزة

ابحث في محاضر الاجتماعات باستخدام الكلمات الرئيسية أو عوامل التصفية أو أسماء المتحدثين

قم بتصدير ملاحظات الاجتماعات وملخصاتها إلى أدوات مثل Notion أو Slack أو Trello لتسهيل نقلها ومواصلة التعاون عبر المنصات المختلفة

قيود Sembly AI

تزداد التكلفة عند توسيع فريقك

أسعار Sembly AI

شخصي: مجاني إلى الأبد

احترافي: 15 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الفريق: 29 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Sembly AI

G2: 4. 6/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن Sembly AI؟

تقول مراجعة G2:

أنا أحب AI Chat. يمكنك معالجة ملاحظات الاجتماع عن طريق إعطاء توجيهات لـ AI Chat. كان ذلك في الواقع أسرع وأفضل من البشر. أكره أن أقول ذلك. 🙂

أنا أحب AI Chat. يمكنك معالجة ملاحظات الاجتماع عن طريق إعطاء توجيهات لـ AI Chat. كان ذلك في الواقع أسرع وأفضل من البشر. أكره أن أقول ذلك. 🙂

🧠 حقيقة ممتعة: أكبر حضور لمؤتمر أعمال افتراضي في أسبوع واحد كان 21,261 شخصًا في The Home Service Super Summit و CONQUER® (الولايات المتحدة الأمريكية). وقد سجل هذا الرقم رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية!

4. Fathom (الأفضل لوضع علامات تمييز في الوقت الفعلي أثناء الاجتماعات)

عبر Fathom

ألا تتمنى أن تتمكن من تمييز الأجزاء المهمة من الاجتماع أثناء انعقاده بدلاً من البحث عنها بعد انتهائه؟ على عكس Circleback AI، يتيح لك Fathom وضع علامات على اللحظات المهمة في الوقت الفعلي والحصول على ملخصات فورية مزودة بختم زمني لاجتماعات أكثر إنتاجية. لا داعي لإعادة الترجيع أو إعادة المشاهدة.

تقوم المنصة أيضًا بمزامنة أبرز أحداث الاجتماعات والقرارات والإجراءات المطلوبة في نظام CRM الخاص بك في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا تسجيل مقاطع مناقشة محددة ومشاركتها أثناء الاجتماع. علاوة على ذلك، يمكنها ترجمة المكالمات وتلخيصها في 28 لغة أجنبية، بما في ذلك الفرنسية والألمانية والإسبانية.

اكتشف أفضل الميزات

قم بتمييز وتلخيص اللحظات المهمة مباشرة أثناء الاجتماعات، إلى جانب التعرف على المتحدثين

قم بمزامنة الملاحظات من اجتماعات متعددة وملخصات مباشرة إلى أدوات مثل HubSpot و Salesforce

شارك ملخصات الاجتماعات على الفور عبر البريد الإلكتروني أو Slack

صنف الأفكار تلقائيًا حسب الموضوع والمشروع والمتحدث

افهم القيود

يحتل مشارك AI note taker مساحة كاملة من شاشة المستخدم، حتى في الاجتماعات التي تضم شخصين، مما يشتت الانتباه بشكل كبير

أسعار Fathom

مجاني إلى الأبد

Premium: 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

إصدار الفريق: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Team Edition Pro: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Fathom

G2: 5/5 (أكثر من 4900 تقييم)

Capterra: 5/5 (770+ تقييم)

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن Fathom؟

تقول مراجعة G2:

لقد كنا نبحث عن أداة لتدوين الملاحظات منذ بعض الوقت، فبحثنا في Decisions، ولكن بعد مناقشة الأمر كشركة صغيرة ومتوسطة الحجم، أدركنا أن السعر غير واقعي بالنسبة لنا. ثم أجرينا بعض الأبحاث التي قادتنا إلى Fathom، وبعد تجربة Decisions و Fathom ككل، أوصي بشدة باستخدام Fathom بدلاً من Decisions نظرًا لأنه أفضل في تدوين الملاحظات، حيث يوفر روابط إلى الاجتماع الأصلي حتى تتمكن من الاستماع إلى المحادثات للتأكد من صحة المعلومات التي تم استخراجها واستخدامها كأساس للرجوع إليها في المستقبل، بحيث يمكنك استخدامها بشكل متكرر للتحقق من الاجتماعات. لقد قمنا بتنفيذ هذا بسرعة كبيرة لأنه منتج سهل الاستخدام في عملنا اليومي

لقد كنا نبحث عن أداة لتدوين الملاحظات منذ بعض الوقت، فبحثنا في Decisions، ولكن بعد مناقشة الأمر كشركة صغيرة ومتوسطة الحجم، أدركنا أن السعر غير واقعي بالنسبة لنا. ثم أجرينا بعض الأبحاث التي قادتنا إلى Fathom، وبعد تجربة Decisions و Fathom ككل، أوصي بشدة باستخدام Fathom بدلاً من Decisions نظرًا لأنه أفضل في تدوين الملاحظات، حيث يوفر روابط إلى الاجتماع الأصلي حتى تتمكن من الاستماع إلى المحادثات للتأكد من صحة المعلومات التي تم استخراجها واستخدامها كأساس للرجوع إليها في المستقبل، بحيث يمكنك استخدامها بشكل متكرر للتحقق من الاجتماعات. لقد قمنا بتنفيذ هذا بسرعة كبيرة لأنه منتج سهل الاستخدام في عملنا اليومي

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات النسخ الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي التي يمكنك تجربتها

5. tl;dv (الأفضل للنصوص المتعددة اللغات)

إذا كنت تعمل مع فرق عالمية، فأنت تعلم مدى أهمية الدعم متعدد اللغات في أدوات النسخ. من يريد ترجمة كل نص إلى أداة أخرى للحفاظ على ترابط الفرق عبر الحدود؟ tl;dv يهدف إلى تسهيل النسخ متعدد اللغات.

تقوم المنصة أيضًا بمعالجة مناقشات اجتماعاتك ومحتوياتها، بالإضافة إلى إرسال رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة وفقًا لذلك. هذا شيء لا يمكنك القيام به باستخدام Circleback AI.

tl:dv أفضل الميزات

قم بتحديث CRM تلقائيًا وفقًا للمناقشات في اجتماعات العملاء

تتبع الإشارات إلى المنافسين، إلى جانب تفاصيل مهمة أخرى، في آخر 20 اجتماعًا لك

أرسل تحديثات الاجتماعات تلقائيًا إلى صندوق الوارد الخاص بك كل أسبوع

ترجم نصوص الاجتماعات إلى أكثر من 30 لغة

قيود tl:dv

الواجهة مربكة بعض الشيء للمبتدئين

أسعار tl:dv

مجاني إلى الأبد

المزايا: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 65 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات tl:dv

G2: 4. 7/5 (380+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن tl:dv؟

تقول مراجعة G2:

أصبح tl;dv جزءًا أساسيًا من سير عملي اليومي. أستخدمه لتسجيل جميع اجتماعاتي وتدوينها وتلخيصها، سواء كانت داخلية مع فريقي أو خارجية مع العملاء والموردين. تتميز النصوص بدقة عالية، وتوفر لي الملخصات الكثير من الوقت، كما أن الميزات التي يبرزها الذكاء الاصطناعي مفيدة بشكل مدهش. لقد حسّن بشكل كبير من التواصل والمساءلة في مؤسستي، خاصة عند مراجعة نقاط العمل أو مشاركة النقاط الرئيسية مع أصحاب المصلحة الغائبين.

أصبح tl;dv جزءًا أساسيًا من سير عملي اليومي. أستخدمه لتسجيل جميع اجتماعاتي وتدوينها وتلخيصها، سواء كانت داخلية مع فريقي أو خارجية مع العملاء والموردين. تتميز النصوص بدقة عالية، وتوفر لي الملخصات الكثير من الوقت، كما أن الميزات التي يبرزها الذكاء الاصطناعي مفيدة بشكل مدهش. لقد حسّن بشكل كبير من التواصل والمساءلة في مؤسستي، خاصة عند مراجعة نقاط العمل أو مشاركة النقاط الرئيسية مع أصحاب المصلحة الغائبين.

👀 هل تعلم؟ يقضي الرؤساء التنفيذيون 72% من وقتهم في الاجتماعات. وهذا يمثل الكثير من المحادثات. لذا، فإن الاعتماد على ملاحظات اجتماعات دقيقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد رفاهية، بل أصبح ضرورة

6. تطبيق Fellow. (الأفضل لتخطيط الاجتماعات القادمة)

بينما يوفر Circleback ميزات محدودة لوضع جداول أعمال الاجتماعات القادمة بشكل تعاوني، فإن تطبيق Fellow. يتفوق في هذا المجال. يمكنك استخدامه كمساعد ذكي لتخطيط جداول أعمال الاجتماعات واختيار الحاضرين وحتى عقد اجتماعات فردية مباشرة على المنصة.

وبالطبع، سيقوم بإنشاء محاضر اجتماعات لجميع اجتماعاتك في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات تطبيق Fellow

سجل ملاحظات دقيقة للاجتماعات حتى في المناقشات الأكثر تقنية

قم بإنشاء جداول أعمال الاجتماعات ونقاط المناقشة تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي

قسّم محاضر الاجتماعات إلى فصول سياقية وعناصر عمل وقرارات

حدد ساعات الاجتماعات وحقق أقصى قدر من الكفاءة بفضل إرشادات الاجتماعات المدمجة في الذكاء الاصطناعي

قيود تطبيق Fellow

غالبًا ما يتأخر دقيقة واحدة في التقاط محاضر الاجتماعات

أسعار تطبيق Fellow

مجاني إلى الأبد

Solo: 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 11 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 23 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتقييمات تطبيق Fellow

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2200 تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (30+ تقييم)

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن تطبيق Fellow.؟

تقول مراجعة Capterra :

الميزة المفضلة لدي في Fellow هي بند الإجراءات. هذه هي الطريقة التي أنجز بها عملي. أعتمد على بند الإجراءات في جميع جوانب عملي وكذلك في مهامي الشخصية. لوحة بند الإجراءات رائعة. فهي تتيح لي ترتيب أولويات قائمة الإجراءات، وهذا ميزة كبيرة تساعدني في إنجاز المهام الأكثر أهمية أولاً.

الميزة المفضلة لدي في Fellow هي بند الإجراءات. هذه هي الطريقة التي أنجز بها عملي. أعتمد على بند الإجراءات في جميع جوانب عملي وكذلك في مهامي الشخصية. لوحة بند الإجراءات رائعة. فهي تتيح لي ترتيب أولويات قائمة الإجراءات، وهذا ميزة كبيرة تساعدني في إنجاز المهام الأكثر أهمية أولاً.

7. MeetGeek. ai (الأفضل لتتبع سياقات الاجتماعات)

من اجتماعات الفريق باللغة الإنجليزية إلى عروض العملاء باللغة الفرنسية، MeetGeek يلتقط الأجواء الحقيقية لاجتماعاتك، على عكس Circleback AI. فهو يحدد اللغة ونوع الاجتماع والسياق بشكل احترافي حتى تكون ملاحظاتك دقيقة. لا حاجة للضغط على أي أزرار، ولا عناء الإعداد!

تشمل مزاياها التسجيل التلقائي للفيديو، والنسخ الدقيق، والتسليم الفوري لملاحظات الاجتماعات والملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مباشرة بعد كل مكالمة

على عكس Circleback AI، يركز MeetGeek بشكل كبير على تحليلات الاجتماعات التفصيلية وقوالب الملاحظات المخصصة. كما يوفر تكاملًا قويًا، مما يجعله مثاليًا للفرق التي تدير اجتماعات متعددة اللغات أو تحتاج إلى أتمتة سير العمل بشكل عميق.

أفضل ميزات MeetGeek. ai

سجل عدة اجتماعات وقم بإنشاء نصوص في وقت واحد

قم بتقييم المبلغ الذي يمكنك توفيره في تكاليف الاجتماعات باستخدام حاسبة العائد على الاستثمار

قم بتدوين وتسجيل المكالمات الهاتفية من خلال تكامل تطبيقات الاتصال

أتمتة إدخال بيانات الاجتماعات والمتابعة

ادمجها مع أدوات أخرى لمزامنة الملاحظات وعناصر العمل والرؤى في سير عملك

قيود MeetGeek. ai

يجب عليك نسخ اجتماع من المنتصف إذا لم تكن قد حددت موعد نسخه مسبقًا

أسعار MeetGeek. ai

أساسي: مجاني إلى الأبد

المزايا: 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 59 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات MeetGeek. ai

G2: 4. 6/5 (440+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن MeetGeek. ai؟

تقول مراجعة G2:

أكثر ما يعجبني في هذا التطبيق هو أنه يحتوي على امتداد Chrome ويمكنني دعوته يدويًا إلى اجتماع جاري. [لكن] يستغرق مشاركة تسجيل الاجتماع والملاحظات حوالي 30 دقيقة، وهو وقت طويل جدًا.

أكثر ما يعجبني في هذا التطبيق هو أنه يحتوي على امتداد Chrome ويمكنني دعوته يدويًا إلى اجتماع جاري. [لكن] يستغرق مشاركة تسجيل الاجتماع والملاحظات حوالي 30 دقيقة، وهو وقت طويل جدًا.

8. Tactiq (الأفضل للشركات الصغيرة وأصحاب المشاريع الفردية)

عبر Tactiq

يوفر Tactiq نصوصًا حية للاجتماعات مخصصة للمتحدثين في Google Meet وZoom وMicrosoft Teams دون تسجيل الاجتماع أو الحاجة إلى انضمام روبوت. يولي هذا النهج الأولوية للخصوصية وراحة المشاركين، حيث يتم إنشاء النص فقط ولا يتم تخزين أي صوت.

هذه الأداة — وهي امتداد لمتصفح Chrome — هي بديل مفيد لـ Circleback إذا كنت تريد أداة إنشاء محاضر اجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي بأسعار معقولة. إن إعدادها غير التدخلي والخالي من الروبوتات، وتركيزها على النسخ المباشر أثناء الاجتماعات، وإمكانية التنفيذ الفوري تجعلها مثالية للفرق التي ترغب في تجنب التسجيلات وتبسيط المتابعة مباشرة من النص.

أفضل ميزات Tactiq

قم بتمييز وتصنيف وتصدير اللحظات المهمة أو بنود العمل في تنسيقات مختلفة

ادمجها مع أدوات مثل Slack و Notion و HubSpot لتعاون سلس

أنشئ ملخصات ChatGPT وعناصر العمل وأهم النقاط على الفور

استفد من المطالبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء ملخصات مخصصة أو رسائل بريد إلكتروني للمتابعة أو تحديثات للمشاريع

قيود Tactiq

بعض الترجمات (مثل الإسبانية) ليست متطورة بما يكفي

أسعار Tactiq

مجاني إلى الأبد

Pro : 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

فريق : 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Tactiq

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن Tactiq؟

تقول مراجعة Product Hunt :

قدرات خارقة للاجتماعات. إن امتلاك أرشيف يضم كل ما قيل في كل اجتماع أمر يستحق ثمن الاشتراك بحد ذاته، ولكن القدرة على طلب أشياء مثل الملخصات وبنود العمل تغير قواعد اللعبة!

قدرات خارقة للاجتماعات. إن امتلاك أرشيف يضم كل ما قيل في كل اجتماع أمر يستحق ثمن الاشتراك بحد ذاته، ولكن القدرة على طلب أشياء مثل الملخصات وبنود العمل تغير قواعد اللعبة!

📖 اقرأ أيضًا: كيفية عقد اجتماعات فعالة لتحقيق أقصى تأثير

9. Rev (الأفضل لفرق البحث وشركات الإعلام والمكاتب القانونية)

عبر Rev

لا يمكن للفرق القانونية وفرق البحث أن تضيع الوقت في المكالمات الافتراضية. فهم بحاجة إلى محاضر اجتماعات دقيقة وموثوقة تحافظ على دقة ملفات القضايا، وتضمن الامتثال للوائح، وتتيح البحث في البيانات دون عناء.

على عكس Circleback AI، تم تصميم Rev مع وضع سير العمل البحثي في الاعتبار. يمكنك هنا نسخ المقابلات والاجتماعات والتحقق من دقة النسخ البشري. يتيح لك تحميل ملفات صوتية ومرئية متعددة من الشهادات والمقابلات والإفادات، واستخراج الحقائق والتناقضات الرئيسية في الملفات في ثوانٍ معدودة.

أفضل الميزات

قم بتحميل ملفات الصوت/الفيديو أو قم بدمجها مع Zoom لتسهيل إنشاء النصوص

احصل على نصوص مكتوبة مع طوابع زمنية وتحديد المتحدث ونص قابل للتحرير

اختر من بين النسخ البشري أو النسخ الآلي بالذكاء الاصطناعي بناءً على السرعة والدقة والميزانية

أضف ترجمات عالمية مترجمة بواسطة بشر إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك بأكثر من 17 لغة

حدد الحقائق والتناقضات الرئيسية في الملفات

قيود Rev

تكون ميزة تحميل الفيديو بطيئة في بعض الأحيان

أسعار Rev

مجاني إلى الأبد

الأساسي : 14.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Pro : 34.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات

G2: 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (40+ تقييم)

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن Rev؟

تقول مراجعة G2:

يوفر لي Rev الكثير من الوقت عند نسخ المقابلات المصورة، بحيث يمكن كتابة المقالات من النص. كما يعجبني أنه يمكنه تصفية الكلمات الزائدة وعبارات التردد مثل "أمم" أثناء المقابلات، مما يجعل النصوص أسهل في القراءة والاستخدام مع القليل من التعديلات أو بدونها. بشكل عام، Rev سهل الاستخدام للغاية.

يوفر لي Rev الكثير من الوقت عند نسخ المقابلات المصورة، بحيث يمكن كتابة المقالات من النص. كما يعجبني أنه يمكنه تصفية الكلمات الزائدة وعبارات التردد مثل "أمم" أثناء المقابلات، مما يجعل النصوص أسهل في القراءة والاستخدام مع القليل من التعديلات أو بدونها. بشكل عام، Rev سهل الاستخدام للغاية.

🧠 حقيقة ممتعة: النحل أيضًا يعقد اجتماعات! عند البحث عن منزل جديد، تستكشف مئات النحلات خيارات مختلفة للأعشاش وتجتمع لتتخذ قرارًا جماعيًا. تمامًا مثلما يقيّم فريقك تحديثات المشروع أو ملاحظات العملاء في الاجتماعات، يتعاون النحل للوصول إلى أفضل نتيجة، مما يثبت أن الاجتماعات الفعالة (وتدوين الملاحظات الجيد!) مهمة حتى في الطبيعة.

10. Grain (الأفضل للتدريب الداخلي على البرامج)

عبر Grain

لا ينبغي أن يكون مشاركة الموارد التقنية مع المتدربين لديك بمثابة حل لغز. ولكن مع Circleback AI، يبدو الأمر كذلك. كل تلك المصطلحات والتعقيدات؟ إنها فقط تبطئ العمل.

Grain يجعل الأمر سهلاً. فهو يحول النصوص إلى أدلة واضحة ومفصلة يمكن لفريقك اتباعها. يمكنك أيضًا إنشاء قوائم تشغيل وقصص لتنظيم تسجيلات الاجتماعات والنصوص. إذا كنت ترغب في تتبع كل مرة يذكر فيها شخص ما عبارة مهمة، فقم بإعداد إشعارات الكلمات الرئيسية، وسيقوم Grain بتنبيهك.

أفضل ميزات Grain

نظم ونشر محاضر الاجتماعات في شكل قصص ودليل تفصيلي

أرفق أدلة أو نصائح أو ملاحظات مهمة بعناصر محددة في محضر الاجتماع لفهم أفضل

أنشئ قائمة تشغيل للموارد مباشرة على المنصة وشاركها مع المتدربين لديك

اكتشف الاتجاهات وتتبع المصطلحات الرئيسية من محاضر الاجتماعات

قيود الحبوب

التعرف على العبارات في العلامات الذكية محدود

أسعار الحبوب

مجاني إلى الأبد

المبتدئين: 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Grain

G2: 4. 6/5 (290+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن Grain؟

تقول مراجعة G2:

لقد وجدت Grain سهل التكييف والتطبيق في شركتنا. كان زاك مستجيبًا جدًا لأسئلتي خلال الفترة التجريبية، ويمكننا استخدامه فورًا. كان من السهل إنشاء قوالب جديدة، وقد تعلم فريقنا الكثير من ميزة التدريب. قمنا بدمج Grain مع حساب HubSpot الخاص بنا، وقد لاحظنا بالفعل تحسنًا كبيرًا في بياناتنا.

لقد وجدت Grain سهل التكييف والتطبيق في شركتنا. كان زاك مستجيبًا جدًا لأسئلتي خلال الفترة التجريبية، ويمكننا استخدامه فورًا. كان من السهل إنشاء قوالب جديدة، وقد تعلم فريقنا الكثير من ميزة التدريب. قمنا بدمج Grain مع حساب HubSpot الخاص بنا، وقد لاحظنا بالفعل تحسنًا كبيرًا في بياناتنا.

حوّل كل دقيقة من الاجتماع إلى عمل بفضل ClickUp

باستخدام البديل المناسب لـ Circleback AI، سيتوقف فريقك عن البحث عن الملاحظات وسيبدأ في العمل على النقاط المهمة.

بينما تساعدك جميع الأدوات المذكورة أعلاه في تدوين محاضر الاجتماعات، تتميز ClickUp بتصميمها القابل للتخصيص بدرجة عالية، والتسجيل الدقيق وتدوين الملاحظات، والملخصات الدقيقة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

يمكنك التعاون مع فريقك في جداول أعمال الاجتماعات ومناقشة الأفكار المستقبلية ومتابعة رؤى الاجتماعات فعليًا من خلال المهام المجدولة. اختيار ClickUp يعني اختيار تعزيز إنتاجية اجتماعاتك!

اشترك في ClickUp اليوم لتجربة الفرق بنفسك في الملاحظات الآلية.