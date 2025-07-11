أفضل 10 بدائل لبرنامج Acuity Scheduling لتجربتها في عام 2025

يعد Acuity Scheduling خيارًا قويًا للشركات الصغيرة والمحترفين المستقلين، فهو بسيط وواضح ويؤدي المهمة على أكمل وجه.

ولكن مع نمو أعمالك، قد تشعر بأنك محصور بسبب التخصيص المحدود أو عمليات التكامل غير السلسة أو الميزات التي لا تتناسب مع حجم أعمالك.

فجأة، تجد نفسك تسد الثغرات بأدوات إضافية ووقت إضافي.

إذا بدأ Acuity في إبطاء عملك، فقد حان الوقت للانتقال إلى مستوى أعلى.

لقد جمعنا أفضل بدائل Acuity Scheduling التي توفر أتمتة أكثر سلاسة وميزات أفضل للفريق وتكاملات تناسب سير عملك، حتى تتمكن من التركيز بشكل أقل على الجدولة والتركيز بشكل أكبر على النمو.

أفضل بدائل Acuity Scheduling في لمحة سريعة

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp الأفضل للأفراد والشركات الصغيرة والوكالات والمؤسسات التي تحتاج إلى جدولة شاملة وإدارة المهام والتعاون بين أعضاء الفريق تقويم ClickUp، مهام ClickUp، ClickUp Brain تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات Trafft الأفضل للشركات الصغيرة ورجال الأعمال الأفراد الذين يحتاجون إلى حجز مواعيد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ودعم متعدد المواقع رموز QR، نماذج الحجز يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا أميليا الأفضل للشركات الصغيرة والوكالات ومقدمي الخدمات الذين لديهم مواقع WordPress ويحتاجون إلى حجز قابل للتخصيص وإدارة الموظفين مكوّن إضافي للحجز، إدارة الموظفين تبدأ من 49 دولارًا شهريًا Doodle الأفضل للشركات الصغيرة والوكالات وموظفي التوظيف الذين يقومون بجدولة المقابلات أو الاجتماعات الجماعية مع المرشحين قم بالمزامنة مع أدوات الاجتماعات، وتتبع أداء المجندين، ومتابعة المقابلات يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 14.95 دولارًا شهريًا SimplyBook. me الأفضل للشركات الصغيرة والوكالات ومقدمي الخدمات الذين يحتاجون إلى صفحات حجز قابلة للتخصيص وإدارة العملاء نقطة البيع، طلبات التعليقات التلقائية يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9.9 دولار شهريًا YouCanBook. me الأفضل لرواد الأعمال الأفراد والشركات الصغيرة التي تحتاج إلى حجز عبر الإنترنت بسيط وبأسعار معقولة تعديل المنطقة الزمنية، تضمين صفحة الحجز يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9 دولارات شهريًا Goldie الأفضل لرواد الأعمال الفرديين وصالونات التجميل ومقدمي خدمات التجميل المستقلين الذين يحتاجون إلى ملفات تعريف العملاء وقوائم الانتظار عرض قوائم الانتظار وملفات تعريف العملاء والشهادات يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19.99 دولارًا شهريًا Fresha الأفضل للشركات الصغيرة والوكالات في مجال التجميل/الصحة التي تحتاج إلى سوق خدمات وحملات ترويجية آلية سوق الخدمات، الحملات التلقائية، وقت التخزين المؤقت التلقائي تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة Noterro الأفضل للعيادات الصغيرة المتخصصة في الصحة والعافية التي تحتاج إلى جدولة المواعيد الطبية وإدارة ملفات المرضى تذكيرات صوتية، وورش عمل، وحجوزات ندوات، وعلامات تنبؤية لملفات المرضى تبدأ الخطط المدفوعة من 30 دولارًا شهريًا GoReminders الأفضل للشركات الصغيرة ومقدمي الخدمات الذين يحتاجون إلى حملات رسائل وتذكيرات آلية تطبيق تذكير التقويم، قوالب تذكير الرسائل، رسائل نصية جماعية تبدأ الخطط المدفوعة من 9 دولارات شهريًا

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Acuity Scheduling؟

أكثر من 70% من المستهلكين يفضلون حجز المواعيد عبر الإنترنت.

ومع ذلك، عليك التأكد من أن نظام حجز المواعيد عبر الإنترنت الخاص بك قوي. يجب أن يوفر للمستخدمين تجربة سلسة مع تزويد شركتك بجميع الأدوات اللازمة لجدولة المواعيد.

إذا كان Acuity Scheduling لا يفي بهذه المعايير، فإليك بعض الميزات التي يجب أن تبحث عنها في البدائل:

الحجز عبر الإنترنت : يتيح جدولة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتذكيرات تلقائية، ومزامنة التقويم عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة

تتبع تاريخ العميل : يسجل تاريخ الخدمة والتفضيلات والملاحظات لتخصيص تجارب العملاء وتعزيز الاحتفاظ بهم

معالجة الدفع : يدعم تكامل نقاط البيع وخيارات الدفع المتعددة والفواتير الآلية لتجربة دفع سلسة

جدولة الموظفين : تخصيص المواعيد وتتبع ساعات العمل ومنع الحجوزات الزائدة مع مراقبة الأداء من أجل نمو الفريق

أدوات التسويق : أتمتة حملات البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والترويج وبرامج الولاء للحفاظ على تفاعل العملاء وعودتهم

تتبع المخزون : يتتبع مستويات المخزون ويرسل تنبيهات لضمان عدم نفاد المنتجات التي يحتاجها عملاؤك

التقارير والتحليلات : توفر بيانات عن الإيرادات والحجوزات والأداء لدعم اتخاذ قرارات تجارية أكثر ذكاءً

وصول سهل عبر الأجهزة المحمولة : يتيح لك إدارة الحجوزات والموظفين والعملاء أثناء التنقل من خلال تطبيق جوال كامل الوظائف

تكامل ذكي: يتصل بالمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وأدوات المحاسبة والتسويق لتبسيط سير عملك في مكان واحد

👀 هل تعلم؟ يمكن للشركات الكبيرة توفير مبلغ ضخم يصل إلى 100 مليون دولار سنويًا بمجرد عقد عدد أقل من الاجتماعات غير الضرورية وتقليل قوائم المدعوين.

أفضل بدائل Acuity Scheduling

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه في بديل Acuity Scheduling، إليك أفضل الخيارات التي تناسب احتياجاتك.

دعنا نستكشف الميزات الرئيسية والقيود والأسعار والتقييمات لمعرفة أي منها يناسبك أكثر.

1. ClickUp (الأفضل لتبسيط الجدولة والتعاون بين أعضاء الفريق)

حدد المواعيد وفقًا لأولوياتك ومهامك وأهدافك باستخدام ClickUp

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، هو أداة قوية للفرق التي تسعى إلى توحيد إدارة المهام والجدولة والتعاون، كل ذلك في منصة واحدة سهلة الاستخدام مدعومة بالذكاء الاصطناعي. مجموعة ميزاته الشاملة تجعله متميزًا بين بدائل Acuity Scheduling، خاصة للشركات التي تريد أكثر من مجرد حجز المواعيد.

لنبدأ مع ClickUp Calendar. إنه ليس مجرد أداة أساسية لاختيار التاريخ والوقت، بل هو أداة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك على جدولة مهامك وجداول فريقك وحجوزاتك.

تساعدك واجهة السحب والإفلات والعروض المرمزة بالألوان وحجب الوقت تلقائيًا على إدارة المواعيد بسهولة. سواء كنت تدير جدولًا يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا، تضمن ميزات الجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp تنظيم تقويمك بكفاءة ومواءمته مع توفر الفريق.

اطلب من الذكاء الاصطناعي أن يتولى المهام المزدحمة مثل جدولة جميع المواعيد

على سبيل المثال، إذا سئمت من نسخ المهام نفسها ولصقها، فقم بتعيينها كمهام متكررة. أو استخدم ClickUp Automation s و Autopilot Agents للتعامل تلقائيًا مع التكرار، وهو أمر مثالي لإدارة عمليات تسجيل الوصول المنتظمة أو مواعيد الخدمة.

أتمتة مهامك المتكررة أو قم بتكوين وكلاء ClickUp Autopilot للتعامل معها نيابة عنك!

ميزة أخرى مفيدة للذكاء الاصطناعي هي ClickUp AI Notetaker —المصممة خصيصًا لأولئك الذين يخشون تدوين ملاحظات الاجتماعات وفقدان المعلومات المهمة.

قم بتدوين محادثات الاجتماعات بسهولة باستخدام ClickUp AI Notetaker

يقوم بنسخ المحادثات في الوقت الفعلي وتنظيمها مباشرة داخل مساحة العمل الخاصة بك. إذا كانت ملاحظات الاجتماع تحتوي على بنود عمل، يمكن لـ ClcikUp Brain تلقائيًا تخصيصها لزملائك في الفريق مع تحديد مواعيد نهائية. وهذا يضمن عدم تفويت أي متابعة وعدم فقدان طلبات العملاء أو قرارات الاجتماع مرة أخرى.

تنافس هذه الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي المساعدات المستقلة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي مدمجة بالكامل في نظام ClickUp البيئي. لا تحتاج إلى استخدام تطبيقات متعددة للتخطيط والاجتماعات والتعاون.

إذا كنت ترغب في تبسيط الجدولة بشكل أكبر، فجرب استخدام قالب ClickUp Appointment Book. يتيح لك هذا القالب تصور المواعيد وإدارة تقديرات الوقت وتتبع طلبات إعادة الجدولة في مكان واحد.

احصل على نموذج مجاني قم بإعداد نظام سهل لحجز المواعيد باستخدام قالب ClickUp Appointment Book

بمجرد دعوة زملائك في الفريق أو عملائك، يمكنهم عرض توفر وقتك وحجز موعد معك مباشرةً. إنها طريقة سلسة لتركيز الحجوزات والتفاعلات مع العملاء — لا مزيد من جداول البيانات الفوضوية أو المواعيد الفائتة. أو استخدم ClickUp Reminders لنفسك أو لفريقك أو لعملائك لضمان عدم تفويت أي مهمة أو موعد. ما عليك سوى النقر على مهمة أو موعد مجدول لإنشاء تنبيهات وإرفاق الملفات باستخدام رمز مشبك الورق حتى يكون الجميع مستعدين.

خلاصة القول: بفضل التخصيص الشامل والأتمتة القوية والقوالب الجاهزة للاستخدام وميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة، يساعدك ClickUp على قضاء وقت أقل في إدارة اللوجستيات ووقت أطول في تنمية أعمالك. بديل مثالي لـ Acuity لفرق العمل من جميع الأحجام.

أفضل ميزات ClickUp

نظم نوبات العمل، وقم بإدارة توفر الفريق، وتنسيق الجداول الزمنية للمشاريع باستخدام قالب جدول فريق ClickUp

قم بإعداد تذكيرات تلقائية، وتحديث حالات المهام المخصصة، أو تعيين أعضاء الفريق بناءً على نوع الموعد باستخدام أكثر من 50 مشغل إجراء

خطط لكل ساعة من يومك أو سير عمل فريقك باستخدام نموذج جدول ClickUp على مدار 24 ساعة

أضف روابط الاجتماعات إلى تقويم ClickUp للانضمام دون تأخير

أتمتة تتبع الوقت عن طريق بدء أو إيقاف المؤقتات عند تغيير حالة المهام — وهو أمر مثالي لمقدمي الخدمات الذين يتقاضون أجرًا بالساعة أو يحتاجون إلى سجلات زمنية دقيقة للمواعيد

اجمع بيانات العملاء باستخدام قوالب نماذج ClickUp لتسجيل تفضيلات العملاء وطلباتهم في نظام الجدولة الخاص بك مباشرةً

قم بتخصيص لوحات معلومات ClickUp لتتبع أداء الفريق وتفاعلات العملاء

قيود ClickUp

قد يجد المستخدمون الجدد الميزات الشاملة مربكة بعض الشيء في البداية

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,300+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول إحدى تقييمات TrustRadius:

أستخدم ClickUp لتركيز عملي اليومي. يساعدني في كل جانب إذا أردت إدارة أي اجتماع مع العملاء أو مع فريق أو أردت التحقق من حالة عملي السابق، فإن ClickUp هو الأفضل لذلك.

أستخدم ClickUp لتركيز عملي اليومي. يساعدني في كل جانب إذا أردت إدارة أي اجتماع مع العملاء أو مع فريق أو أردت التحقق من حالة عملي السابق، فإن ClickUp هو الأفضل لذلك.

2. Trafft (الأفضل لحجز المواعيد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع)

عبر Trafft

59٪ من الناس سئموا من الانتظار على الهاتف لمجرد تحديد موعد خلال ساعات العمل. يوفر Trafft لعملائك راحة الحجز عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يتيح للعملاء تحديد المواعيد أو إعادة جدولتها أو إلغائها حسب رغبتهم، دون الحاجة إلى الانتظار على الهاتف أو الالتزام بساعات العمل التقليدية.

كما يتيح لك تمكين الحجز مباشرة من خلال موقعك الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي، مما يقلل من مشاكل الرؤية والاكتشاف.

على عكس Acuity، يوفر Trafft أيضًا أداة إنشاء مواقع حجز بدون برمجة، لذا لن تحتاج إلى مطور على حسابك. كما أنه يدعم تعدد المواقع واللغات، والمواعيد المتكررة والجماعية، وأتمتة التذكيرات وإعادة الجدولة.

أفضل ميزات Trafft

حدد الفترات الزمنية المتاحة، وحدد تفاصيل الموعد، وقم بإنشاء رموز QR واتصالات للعملاء

احصل على مكون إضافي مجاني لحجز المواعيد لموقع WordPress الخاص بك

ادمج نماذج الحجز في موقعك الإلكتروني الحالي باستخدام iframes للسماح للعملاء بحجز المواعيد مباشرةً

الرد على الحجوزات وتأكيدها برسائل مخصصة ومتوافقة مع العلامة التجارية

قيود Trafft

ميزات التصميم ليست متعددة الاستخدامات

يفتقر إلى التكامل المتقدم

أسعار Trafft

مجانًا

المبتدئين: 29 دولارًا شهريًا

التوسيع: 69 دولارًا شهريًا

المؤسسات: تبدأ من 250 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات وتصنيفات Trafft

G2: 4. 7/5 (20+ تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trafft؟

تقول مراجعة G2:

يعجبني أنه يحتوي على العديد من الميزات المختلفة ويمكنك استخدام webhooks. يعجبني الأشخاص الذين يقفون وراء هذا المنتج.

يعجبني أنه يحتوي على العديد من الميزات المختلفة ويمكنك استخدام webhooks. يعجبني الأشخاص الذين يقفون وراء هذا المنتج.

💡 نصيحة احترافية: استخدم مفاتيح الاختصار في ClickUp لتقليل النقرات. على سبيل المثال، عند التمرير فوق مهمة وكتابة الحرف m، سيتم تلقائيًا تعيينها لك، أو يمكنك إنشاء تذكير جديد عن طريق كتابة الحرف r.

3. Amelia (الأفضل لمواقع WordPress)

عبر Amelia

من المشكلات الشائعة في Acuity Scheduling أنه يفتقر إلى التخصيص والوظائف المتقدمة في باقاته الأساسية. Amelia، وهو مكون إضافي لـ WordPress، يحل هاتين المشكلتين. فهو يحتوي على نماذج حجز قابلة للتخصيص بدرجة عالية وتصميمات وميزات متقدمة مثل إدارة الموظفين والموارد، حتى في باقته الأساسية.

تعد أدوات إدارة الأحداث وعرض التقويم المرئي في Amelia قوية بشكل خاص للشركات التي تستضيف دروسًا أو أحداثًا. علاوة على ذلك، تحصل على لوحة تحليلات ثاقبة لتتبع العملاء المحتملين والمواعيد الناجحة وحالات عدم الحضور والمزيد.

أفضل ميزات Amelia

احصل على تكامل الدفع مع Stripe و PayPal و Square

استخدم جدولة الموارد لإدارة وتخصيص المعدات والموارد الأخرى بكفاءة

صمم باقات خدمات قابلة للتخصيص مع عروض متعددة

إدارة جداول الموظفين، وتحديد ساعات العمل، والتعامل مع طلبات الإجازات

قيود Amelia

إنها ليست أداة جدولة مثالية إذا لم تكن تستضيف موقعًا إلكترونيًا على WordPress

غالبًا ما يتوقف التكامل مع تقويم Google عن العمل

أسعار Amelia

المبتدئين: 49 دولارًا في السنة

قياسي: 99 دولارًا أمريكيًا في السنة

المزايا: 184 دولارًا أمريكيًا في السنة

Elite: 638 دولارًا أمريكيًا في السنة

تقييمات وتصنيفات Amelia

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

👀 هل تعلم: تشهد الشركات زيادة متوسطة في الإيرادات بنسبة 27٪ عند استخدام أنظمة الحجز عبر الإنترنت

عبر Doodle

يقول 35% من مسؤولي التوظيف أن جدولة المقابلات وإتمامها هو الجزء الأكثر استهلاكا للوقت في عملهم، حيث يقضي 67% منهم ما بين 30 دقيقة إلى ساعتين فقط في تنسيق الاجتماعات مع المرشحين. على الرغم من أن Acuity Scheduling يوفر أتمتة جيدة لمواعيد العملاء، إلا أنه لم يتم تصميمه للتعامل مع الفوضى التي تحدث أثناء تخطيط المقابلات.

يوفر Doodle واجهة قائمة على الاستطلاعات تبسط جدولة المجموعات وتقضي على سلاسل الرسائل الإلكترونية التي لا تنتهي. يتيح لك اقتراح عدة فترات زمنية وترك المرشحين يختارون ما يناسبهم.

أفضل ميزات Doodle

قم بالمزامنة مع أدوات الاجتماعات عبر الإنترنت مثل Zoom أو Google Meet أو Webex، وأضف روابط الفيديو تلقائيًا في كل اجتماع محجوز

خصص دعوات الحجز وفقًا لعلامتك التجارية

قم بإعداد مقابلات جماعية بنقرة واحدة لتبسيط عملية التوظيف

تتبع أداء موظفي التوظيف على لوحة التحكم

قيود Doodle

قد يكون جدولة عدة أحداث أمرًا شاقًا للغاية

لا تظهر إشعارات تجميع الاستطلاعات بشكل متكرر

أسعار Doodle

مجانًا

الأساسي : 12.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 14.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 19.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لخمسة مستخدمين

تقييمات وتصنيفات Doodle

G2: 4. 4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Doodle؟

تقول مراجعة G2 :

يعجبني أن Doodle سهل الاستخدام ومجاني، ويمكنه عرض النتائج في لحظة. أحب أن الجميع تقريبًا يستخدمه.

يعجبني أن Doodle سهل الاستخدام ومجاني، ويمكنه عرض النتائج في لحظة. أحب أن الجميع تقريبًا يستخدمه.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب تقويم مجانية لطيفة لتنظيم أمورك بأناقة

5. SimplyBook. me (الأفضل لتخصيص صفحة الحجز الخاصة بك)

على عكس Acuity، يتيح لك SimplyBook.me تخصيص صفحة الحجز لتعكس شخصية علامتك التجارية ومواصفات الخدمة. يعرف عملاؤك بالضبط من أنت وماذا تمثل وما هي الخدمات التي تقدمها. يمكنك إنشاء ملفات تعريف للعملاء لتخصيص الخدمات وجمع تقييمات العملاء مباشرة من المنصة.

تتناسب قابلية SimplyBook.me للتكيف مع شركات الخدمات التي لديها سير عمل فريد أو متطلبات امتثال خاصة. مقارنةً بـ Acuity، يوفر تحكمًا أكثر دقة في تجربة الحجز ويعطي الأولوية لأمن المعلومات.

أفضل ميزات SimplyBook.me

قم بإدارة مبيعاتك اليومية والإكراميات والودائع بالبطاقات والنقد والمدفوعات المسبقة عبر الإنترنت باستخدام ميزة نقطة البيع (PoS)

أرسل طلبات التعليقات التلقائية بعد الموعد وقم بتضمين التقييمات على موقعك الإلكتروني مباشرةً من المنصة

أنشئ ملفات تعريف للعملاء الحاليين والجدد، واطلع على سجل الخدمات والتفضيلات لتخصيص تجربتهم

اختر تصميم صفحة الحجز من بين أكثر من 20 سمة وقالب

قيود SimplyBook.me

يستغرق التكوين اليدوي وقتًا طويلاً

لا يمكن للمستخدمين حجز عدة فترات زمنية في وقت واحد

أسعار SimplyBook.me

مجانًا

الأساسي: 9.9 دولار شهريًا

قياسي: 29.9 دولارًا شهريًا

Premium: 59.9 دولارًا شهريًا

تقييمات وتصنيفات SimplyBook.me

G2: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SimplyBook.me؟

تقول مراجعة G2:

برنامج حديث، يبدو جميلاً على العديد من الأجهزة. العديد من إمكانيات التهيئة حسب رغبتك.

برنامج حديث، يبدو جميلاً على العديد من الأجهزة. العديد من إمكانيات التهيئة حسب رغبتك.

📮 ClickUp Insight: تثير الاجتماعات الابتكار وتحفز العمل — عندما تكون فعالة. ولكن ما هو الواقع؟ يقضي ما يقرب من نصف الموظفين وقتًا ثمينًا في التواصل مع زملائهم للحصول على إجابات يجب أن تكون في متناول أيديهم، مما يؤدي إلى انقطاع العمل باستمرار. تقضي ميزة البحث المتصل و ClickUp Brain من ClickUp على هذه العملية المكلفة من خلال توفير إجابات فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي من كامل نظامك الرقمي. تصبح كل ملف وملاحظة اجتماع ومقطع مسجل وتكامل طرف ثالث معرفة قابلة للبحث، بحيث لا يضطر أحد إلى إضاعة الوقت في البحث عن زملائه للحصول على المعلومات. 💫 نتائج حقيقية: استعادت فرق مثل QubicaAMF أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن أن يحققه فريقك بإنتاجية إضافية لمدة أسبوع كل ثلاثة أشهر!

6. YouCanBook. me (الأفضل للشركات الصغيرة وأصحاب المشاريع الفردية)

هل تريد برنامج جدولة متقدم لشركتك الصغيرة دون إنفاق الكثير من المال؟ إذا كان Acuity Scheduling يتجاوز ميزانيتك قليلاً، جرب YouCanBook.me بدلاً منه.

يمكنك استخدامه لإعداد جدول أسبوعي منتظم أو تخصيص التوافر لأسابيع محددة. تتيح لك هذه الأداة تحديد مدة المواعيد وإضافة أوقات فاصلة بين الاجتماعات وتعيين الحد الأدنى أو الحد الأقصى لفترات الإشعار بالحجوزات.

أفضل ميزات YouCanBook.me

اكتشف المناطق الزمنية المختلفة للحجوزات وقم بتعديلها

أرسل رسائل تأكيد تلقائية عبر البريد الإلكتروني وتذكيرات عبر الرسائل القصيرة إلى العملاء

أنشئ صفحة الحجز الخاصة بك وادمجها مباشرة في موقعك الإلكتروني باستخدام خيارات متنوعة مثل التضمين المباشر أو النوافذ المنبثقة أو الأزرار العائمة

يأتي مع إصدار مجاني غني بالميزات

قيود YouCanBook. me

لا يوفر تخصيص الإشعارات بشكل فردي

عملية تصدير البيانات معقدة للغاية

أسعار YouCanBook. me

مجانًا

فرد: 9 دولارات شهريًا

احترافي: 13 دولارًا شهريًا

الفرق: 18 دولارًا شهريًا

تقييمات وتصنيفات YouCanBook.me

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1900 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (340+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن YouCanBook.me؟

تقول مراجعة G2:

YCBM هي أداة جدولة رائعة عندما تعمل، ولكنها تحتاج إلى المزيد من الوظائف "الأساسية".

YCBM هي أداة جدولة رائعة عندما تعمل، ولكنها تحتاج إلى المزيد من الوظائف "الأساسية".

7. Goldie (الأفضل للصالونات ومقدمي خدمات التجميل المستقلين)

عبر Goldie

إذا كنت تعمل بمفردك أو تدير شركة صغيرة متعددة المواقع، فإن Goldie هو البديل المثالي لـ Acuity Scheduling. Godie هو أداة خفيفة الوزن ومصممة خصيصًا للأجهزة المحمولة، وتوفر طريقة سهلة الاستخدام لإنشاء موقع ويب خاص بعلامتك التجارية، وتقديم خدمة الحجز الذاتي للعملاء، ومعالجة المدفوعات باستخدام البطاقات المسجلة.

يتيح لك Goldie أيضًا أتمتة حملات التسويق. يمكنك الإعلان عن خدمات جديدة وحتى مشاركة العروض الخاصة لملء الأماكن المتبقية وإدارة وقتك بسهولة.

أفضل ميزات Goldie

احتفظ بملفات تعريفية مفصلة للعملاء، بما في ذلك معلومات الاتصال وسجل المواعيد

اجمع معلومات محددة عن العملاء أثناء عملية الحجز من خلال حقول قابلة للتخصيص

اعرض عملك عن طريق إضافة صور إلى صفحة الحجز عبر الإنترنت لبناء الثقة

قم بإدارة الجداول الزمنية المحجوزة بالكامل من خلال السماح للعملاء بالانضمام إلى قائمة الانتظار لملء الإلغاءات في اللحظة الأخيرة وتحسين فتراتك الزمنية

قيود Goldie

غالبًا ما تفشل ميزة الرسائل الجماعية في توصيل الرسائل في الوقت المحدد

تفتقر المنصة إلى الدعم متعدد اللغات

أسعار Goldie

مجانًا

المزايا: 19.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Pro Plus: 39.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات وتصنيفات Goldie

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Goldie؟

تقول مراجعة Capterra:

سهل الاستخدام والتصفح. من الرائع أنه يمكنني إضافة صور وملاحظات. من السهل العثور على الأقسام المختلفة في التطبيقات.

سهل الاستخدام والتصفح. من الرائع أنه يمكنني إضافة صور وملاحظات. من السهل العثور على الأقسام المختلفة في التطبيقات.

8. Fresha (الأفضل للاستخدام كسوق للخدمات)

عبر Fresha

بينما يتيح لك Acuity Scheduling إدارة المواعيد، إلا أنه لا يوفر أدوات لمساعدتك في الحصول على المزيد من الحجوزات. Fresha يوفر لك ذلك. يوفر برنامج الحجز عبر الإنترنت هذا سوقًا حيث يمكن للعملاء العثور على شركتك والتحقق منها بناءً على تقييمات العملاء وحجز المواعيد.

صُمم Fresha لعيادات التجميل ومراكز العافية، ويتيح لك قبول حجوزات لعدة عملاء في وقت واحد، وهو أمر مثالي للجلسات الجماعية أو الفعاليات. يمكنك أيضًا تأمين المواعيد بدفع جزئي أو كامل مقدمًا، مما يقلل من حالات الإلغاء وعدم الحضور.

أفضل ميزات Fresha

احجز المواعيد بدون عمولة

أرسل للعملاء رسائل متابعة مع تعليمات الرعاية بعد العلاج تلقائيًا

حدد أوقات فاصلة بين المواعيد، وحدد المدة التي يمكن للعملاء الحجز قبل الموعد، وقم بإدارة سياسات الإلغاء لمنع مشاكل الجدولة في العمل

حافظ على ملفات تعريف مفصلة للعملاء، وتتبع سجل المواعيد، وخصص الخدمات بناءً على التفضيلات

قم بإعداد حملات ترويجية تلقائية وإحالات عملاء وخصومات ترويجية لزيادة الحجوزات والاحتفاظ بالعملاء

قيود Fresha

حزم الجلسات لا تعمل في بعض الأحيان

أغلى من البدائل الأخرى لـ Acuity

أسعار Fresha

مجانًا

فريق : 9.95 دولار شهريًا (تجربة مجانية لمدة 14 يومًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Fresha

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 1400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fresha؟

تقول مراجعة Capterra:

لقد تحولنا من Booker، الذي كنا نعمل معه منذ 8 سنوات، وحتى الآن كانت التجربة رائعة. أحب أن Fresha يعمل بشكل رائع على جميع الأجهزة وأن عملائنا يمكنهم القيام بأي شيء تقريبًا من هواتفهم، بما في ذلك إجراء الحجوزات وتعديلها، وإكمال نماذج الاستشارة، وإضافة بطاقات الدفع، والاطلاع على سجلهم، وما إلى ذلك. من السهل على عملائنا الحجز والتحقق من التوفر مع المعالج المفضل لديهم ببضع نقرات.

لقد تحولنا من Booker، الذي كنا نعمل معه منذ 8 سنوات، وحتى الآن كانت التجربة رائعة. أحب أن Fresha يعمل بشكل رائع على جميع الأجهزة وأن عملائنا يمكنهم القيام بأي شيء تقريبًا من هواتفهم، بما في ذلك إجراء الحجوزات وتعديلها، وإكمال نماذج الاستشارة، وإضافة بطاقات الدفع، والاطلاع على سجلهم، وما إلى ذلك. من السهل على عملائنا الحجز والتحقق من التوفر مع المعالج المفضل لديهم ببضع نقرات.

👀 هل تعلم: غالبًا ما تؤدي الخدمات المخصصة إلى زيادة الإيرادات بنسبة 10% إلى 15%. لذا، تأكد من سؤال عملائك عن تفضيلاتهم لتخصيص جلساتهم.

9. Noterro (الأفضل للعيادات الصحية والعافية)

عبر Noterro

تشير التقارير إلى أن المرضى، وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، هم أكثر عرضة بنسبة 67٪ لحجز المواعيد الطبية عبر الإنترنت. لذلك، إذا كنت تدير عيادة طبية أو عيادة خاصة، فإن Noterro هو البديل المثالي لبرنامج Acuity Scheduling لإنشاء نظام حجز المواعيد.

إلى جانب الجدولة، يمكنك إدارة التأمين عن طريق إضافة رموز الفوترة والتشخيص والتعديل وتصدير نماذج CMS-1500 لتسريع سير عمل المطالبات. كما يقدم اقتراحات تنبؤية لوضع علامات على السجل الطبي للمرضى من أجل تنظيم أفضل.

أفضل ميزات Noterro

قم بإعداد نظام حجز المواعيد الطبية عبر الإنترنت بسهولة وقدم خدمة الحجز الذاتي

قم بإدارة عياداتك في مواقع متعددة من مكان واحد

أنشئ حجوزات جماعية لورش العمل والندوات

إرسال تذكيرات صوتية للعملاء

قيود Noterro

تسليم إيصال البريد الإلكتروني معيب

من الصعب جدًا حذف الملاحظات بعد إدراجها

أسعار Noterro

الأساسي: 30 دولارًا شهريًا

بالإضافة إلى: 50 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى: 70 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات وتصنيفات Noterro

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 600 تقييم)

10. GoReminders (الأفضل لأتمتة حملات الرسائل)

عبر GoReminders

على الرغم من أن Acuity يتكامل مع أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني، إلا أنه لا يحتوي على ميزة مدمجة لإرسال رسائل إلى العملاء حول المواعيد المتاحة والعروض المجانية. إلى جانب التقويم وجدولة المواعيد، يتيح لك GoReminder إرسال رسائل جماعية مع عروض وتذكيرات مخصصة للعملاء.

كما أنه يتصل ببرنامج CRM ويسحب تفاصيل العملاء بسهولة. وبالتالي، يمكنك تحليل أنماط المبيعات وتقييم الأداء وتعديل استراتيجياتك وفقًا لذلك.

أفضل ميزات GoReminders

قم بتخصيص قوالب تذكير الرسائل للعملاء الفرديين باستخدام علامات خاصة وتاريخ الموعد والوقت

أتمتة تأكيدات المواعيد

قم بإدارة المواعيد أثناء التنقل باستخدام تطبيق تذكير التقويم

قيود GoReminders

من الصعب معرفة توفر الموظفين عند وصول عميل بدون موعد مسبق

قد تكون ميزة إرسال الرسائل الجماعية معيبة

أسعار GoReminders

يبدأ من 29 دولارًا شهريًا

تقييمات وتصنيفات GoReminders

G2: 4. 8/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن GoReminders؟

تقول مراجعة G2:

أحب مدى سهولة استخدام التطبيق ومدى روعة وجود جميع عملائنا وقائمة لإعداد المواعيد وإرسال التذكيرات لكل موعد وفي أي وقت نحتاج إلى مراسلتهم أو إرسال أي نوع من التذكيرات السنوية. إنه سهل وسريع للغاية.

أحب مدى سهولة استخدام التطبيق ومدى روعة وجود جميع عملائنا وقائمة لإعداد المواعيد وإرسال التذكيرات لكل موعد وفي أي وقت نحتاج إلى مراسلتهم أو إرسال أي نوع من التذكيرات السنوية. إنه سهل وسريع للغاية.

تجاوز جدولة Acuity الأساسية وقم بإدارة كل شيء باستخدام ClickUp

إذا سئمت من الحلول البديلة وتجميع تطبيقات مختلفة لإجراء الحجوزات بالطريقة التي تريدها، فجرب أيًا من منافسي Acuity Scheduling المذكورين أعلاه. يقدم بعضها تخصيصات ممتازة، وبعضها يأتي مع جدولة وأتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبعضها يولد تحليلات ثاقبة لمواعيدك.

إذا كنت تريد كل هذه الميزات وأكثر في تطبيق واحد، فلماذا لا تختار ClickUp؟ إنه سهل الاستخدام وبأسعار معقولة وغني بالميزات لدرجة أنك ستتساءل ما الذي منعك من استخدامه من قبل.

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