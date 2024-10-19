تسهيل الوفاء بالمواعيد النهائية: أفضل 10 برامج لتتبع مواعيد الاستحقاق في عام 2025

عند التنقل بين عدة المشاريع والمهام في الوقت نفسه، فإن فرصة تفويت المواعيد النهائية المهمة ليست مستبعدة. يحدث ذلك لأفضلنا، سواء كان ذلك بسبب سوء التنظيم أو ببساطة بسبب انشغالنا بالكثير من الأعمال.

يمكن أن يكون لتجاهل المواعيد النهائية المهمة عواقب وخيمة مثل توتر العلاقات مع العملاء، وتفويت فرص ثمينة، والظهور بمظهر غير مهني وغير مسؤول. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص في عالم المحاسبة، حيث الدقة والالتزام بالمواعيد أمران أساسيان لحماية المصالح المالية للعملاء.

لحسن الحظ، هناك حل لتقليل هذه المخاطر: برنامج تتبع تاريخ الاستحقاق. توفر هذه الأدوات طريقة سلسة لتتبع وإدارة المواعيد النهائية باستخدام التقويمات والتذكيرات. والنتيجة؟ يمكنك أن تقول وداعاً للقلق بشأن المواعيد النهائية الفائتة!

في هذه المقالة، سوف نتعمق في أفضل 10 برامج لتتبع المواعيد النهائية ونعرض ميزاتها الرئيسية وخيارات التسعير الخاصة بها. هدفنا هو مساعدتك في اختيار الأداة المثالية للتحكم في مواعيدك النهائية وزيادة الإنتاجية والمساءلة. 💯

ما هو برنامج تتبع تاريخ الاستحقاق؟

برنامج تتبع تواريخ الاستحقاق هو حل رقمي مصمم لمساعدة الأفراد والشركات على متابعة تواريخ الاستحقاق المختلفة المرتبطة بالمواعيد النهائية للمشاريع والاجتماعات ومدفوعات الفواتير.

عادةً ما تكون هذه الأدوات مليئة بالميزات، مثل التذكيرات والتقويمات المدمجة وتحديد أولويات المواعيد النهائية، والتي تعزز مهارات المستخدم في إدارة الوقت. 📅

فوائد استخدام تاريخ الاستحقاق برنامج إدارة المشاريع تشمل:

تحسين الإنتاجية: تخصيص وقتك بشكل أكثر فعالية والتركيز على المهام ذات الأولوية المساءلة والاحترافية: الالتزام بالمواعيد النهائية باستمرار واحترام الالتزامات يحسن علاقاتك مع العملاء ويعزز مصداقيتك الحد من التوتر: استخدام هذا البرنامج لإدارة مواعيدك النهائية يمكن أن يخفف من التوتر والقلق المرتبطين بتجاوز مواعيد الاستحقاق

ما الذي تبحث عنه في برنامج تتبع تاريخ الاستحقاق

عند اختيار برنامج التتبع الخاص بك، تأكد من أنه يحتوي على الميزات التالية:

إدارة المهام : يتيح لك إنشاء المهام المرتبطة بتواريخ الاستحقاق وتنظيمها وتحديد أولوياتها

: يتيح لك إنشاء المهام المرتبطة بتواريخ الاستحقاق وتنظيمها وتحديد أولوياتها المواعيد النهائية المتكررة : يساعد في التعامل مع المواعيد النهائية للمهام الروتينية

: يساعد في التعامل مع المواعيد النهائية للمهام الروتينية التذكيرات والإشعارات: تساعد التذكيرات والإشعارات القابلة للتخصيص في ضمان الوفاء بالمواعيد النهائية

تنقّل بين عرض الجدول ClickUp 3.0 متعدد الاستخدامات وعرض التقويم لتصور جميع أعمالك بشكل أفضل

تكامل التقويم: يجب أن يتكامل البرنامج مع برنامج تطبيقات التقويم مثل تقويم Google أو Microsoft Outlook حتى تتمكن من مزامنة مواعيدك النهائية عبر الأجهزة

يجب أن يتكامل البرنامج مع برنامج تطبيقات التقويم مثل تقويم Google أو Microsoft Outlook حتى تتمكن من مزامنة مواعيدك النهائية عبر الأجهزة التعاون : انظر ما إذا كان يتيح لعدة مستخدمين الوصول إلى المواعيد النهائية والمشاريع المشتركة والعمل عليها

: انظر ما إذا كان يتيح لعدة مستخدمين الوصول إلى المواعيد النهائية والمشاريع المشتركة والعمل عليها سهولة الاستخدام والتخصيص: يجب أن تحتوي الأداة على واجهة بديهية وسهلة الاستخدام، مما يسهل إضافة المواعيد النهائية وتعديلها وإدارتها. يجب أن تتيح أيضًا إمكانية التخصيص لتنسيقات التاريخ والوقت أو المناطق الزمنية

10 أفضل 10 برامج لتتبع تواريخ الاستحقاق في عام 2024

انضم إلينا ونحن نستكشف أفضل 10 برامج لتتبع تواريخ الاستحقاق المصممة لجعل المواعيد النهائية الفائتة شيئاً من الماضي. سواء كنت تبحث عن منصة إنتاجية شاملة أو أداة متخصصة لمهامك المحاسبية، فإن هذه القائمة تحتوي على شيء صغير للجميع.

1. ClickUp

استخدم طريقة عرض التقويم لتتبع تواريخ الاستحقاق، وتفعيل التذكيرات لعدم تفويت أي موعد نهائي، وإدارة المشاريع بسهولة باستخدام ClickUp إدارة المهام وجداولك الزمنية بكفاءة أكبر من أي وقت مضى مع ClickUp، وهي منصة شاملة لإدارة المشاريع تقدم أدوات مفيدة متنوعة لمساعدتك على البقاء على اطلاع على مواعيدك النهائية القادمة!

اعرض جدول مهامك حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر باستخدام عرض تقويم ClickUp . قم بتنظيم عملك حسب المشروع أو الأولوية، واسحب المهام وأفلتها لجدولتها، وتتبع التقدم المحرز بسهولة باستخدام الترميز اللوني.

استخدم الحقول المخصصة لإضافة تواريخ البدء وتواريخ الاستحقاق والأوقات المحددة لأي مهمة واحصل على إشعار عند استحقاقها. التخطيط بسهولة التواريخ والأوقات وتخصيص الموارد وتصور التبعيات باستخدام انقر فوق مخططات جانت .

استفد من النظام الأساسي عرض عبء العمل لرؤية عبء عمل كل عضو في الفريق للإطار الزمني المحدد. لتصور الجدول الزمني للمشروع ومراقبة المواعيد النهائية، وتخصيص نموذج ClickUp للمواعيد النهائية لاحتياجاتك. استخدمه للتعامل مع مهام المهام بكفاءة من خلال تحديد تواريخ البدء والاستحقاق وإنشاء معالم المشروع من خلال عرض القائمة والمجلس

تتبع تواريخ الاستحقاق دون عناء باستخدام قالب ClickUp للمواعيد النهائية

قالب ميزة تذكير ClickUp تضمن لك الوفاء بجميع مواعيدك النهائية من خلال الإشعارات التي تُبقيك على اطلاع دائم بتقدم المهام. اختر استلامها عبر صندوق البريد الإلكتروني أو إشعارات سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول.

هذه المنصة مناسبة تماماً للمؤسسات التي تتعامل مع مهام ومشاريع حساسة للغاية من حيث الوقت، مثل شركات المحاسبة . يوفر العديد من خيارات تتبع الوقت والميزات العلامات لتنظيم المهام النابضة بالحياة، وتسهيل تنظيم المهام بشكل فعال التواصل من خلال التعليقات .

ClickUp أفضل الميزات

لوحات المعلومات المخصصة مع أدوات تتبع الوقت وتقارير إدارة الأعمال ملحق كروم ClickUp Chrome لتتبع الوقت البسيط

أكثر من 1,000 تكامل مع أدوات مثل Zoom و Slack و Toggl

حالات مخصصة والمشروع المعالم لتحديثات التقدم الفوري

بسيط تتبع الهدف ميزات مع إمكانية تعيين المهام والتعليقات لتجنب الوقت الضائع في البريد الإلكتروني

أكثر من 1,000 قالب قابل لإعادة الاستخدام قائم على الوقت لإعادة تعيين التواريخ بنقرة واحدة

انقر فوق التشغيل التلقائي لتبسيط المهام الروتينية

فيديو تعليمي عن تواريخ الاستحقاق بالنقر فوق تواريخ الاستحقاق لإتقان قدرات المنصة

قيود ClickUp

تؤدي المجموعة الواسعة من الميزات إلى منحنى تعليمي حاد

يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على ميزات أقل عند مقارنته بإصدار الويب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. ملف في الوقت المناسب

عبر ملف في الوقت المناسب يمكن أن يكون تفويت المواعيد النهائية للإيداع الضريبي كابوساً لأي شركة محاسبة. الأداة التالية في قائمتنا تمنع مثل هذه السيناريوهات الأسوأ من خلال القيام بالضبط بما يوحي به اسمها - مساعدتك في تقديم الملف في الوقت المناسب. ⏰

هذا التتبع لتاريخ الاستحقاق و برنامج إدارة المهام هو حل مناسب لـ إدارة مشاريعك والبقاء على اطلاع على المواعيد النهائية، سواء لحفظ المستندات أو التقارير أو الأعمال الورقية.

قم بإدارة عبء العمل الخاص بك بسهولة من خلال تعيين خدمات متعددة لعملائك - من التخطيط الضريبي إلى الاستشارات المالية - وتعيين حالات قابلة للتخصيص لمراقبة التقدم المحرز. يمكنك إنشاء مهام لجميع الأعمال داخل شركتك، وإسنادها بتفاصيل مثل العميل وتاريخ الاستحقاق والخدمة المقدمة.

يتيح لك "ملف في الوقت المناسب" ترتيب المهام وتصفيتها حسب الحالة أو التاريخ للحصول على نظرة عامة واسعة أو تطبيق عوامل تصفية أخرى للحصول على صورة أكثر تفصيلاً. استخدم تذكيرات تلقائية للمهام المستحقة اليوم أو هذا الأسبوع أو هذا الشهر.

ملف في الوقت المناسب أفضل الميزات

تعيين المهام وتحديد التاريخ لمختلف مستويات الموظفين

أكثر من 25 تقريرًا قياسيًا

إنشاء مهام متعددة على دفعات

تذكيرات تلقائية لمنع تفويت المواعيد النهائية

ميزة التحكم في الأذونات عبر برنامج إدارة الممارسة

قيود الملف في الوقت المحدد

قد تتطلب عملية تحميل الملفات وقتاً أطول قليلاً

محدودة إلى حد ما في قدراتها

تسعير #### ملف في الوقت المناسب

199 دولاراً شهرياً لكل ترخيص

ملف في الوقت المناسب التقييمات والمراجعات

نصيحة البرنامج: 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات) التطبيق: 4.7/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

3. تقويم ONESOURCE

عبر تقويم ONESOURCE إذا كنت تعمل في مجال المحاسبة، فإن مواكبة تواريخ الاستحقاق أمر بالغ الأهمية لتجنب رسوم التأخير المرتبطة بضرائب الشركات والامتثال. إن تقويم Thomson Reuters ONESOURCE Calendar هو أداة سهلة الاستخدام مصممة لمساعدتك في إدارة المواعيد النهائية للامتثال والضرائب متعددة السنوات والمدفوعات والمشاريع والتعبئة والتمديدات.

يتميز تقويم ONESOURCE بأنه مركزي وقابل للتخصيص ويمكن الوصول إليه من أي مكان، مما يجعله أحد الأصول القيمة في جهودك للقضاء على المواعيد النهائية الفائتة. وهو يقدم نظرة عامة واضحة تمامًا على المواعيد النهائية للسلطات القضائية في جميع أنحاء العالم، ويغطي مختلف فئات الضرائب والإيداعات التجارية، مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والتقارير القانونية. 🌍

يتم تحديث البرنامج تلقائياً استجابةً لأي تحولات في قوانين الضرائب الوطنية والمواعيد النهائية لتقديم الإقرارات. يمكنك أيضًا الاتصال مباشرةً بمكتبة المحتوى العالمي باستخدام واجهة برمجة تطبيقات تقويم ONESOURCE.

أفضل ميزات تقويم ONESOURCE Calendar

تحديثات التقويم التلقائية للبقاء على اطلاع دائم بالموعد النهائي الفعلي

عرض قابل للتخصيص

سهولة الوصول إليه من أي مكان

يسمح بالوصول إلى المواعيد النهائية ذات الصلة للولايات القضائية في جميع أنحاء العالم

إمكانية الاتصال بمكتبة محتوى عالمية

قيود تقويم ONESOURCE

قد يكون تحرير الحقول صعباً

قد تظهر تأخيرات طفيفة في إجراء العمليات الحسابية

تسعير تقويم ONESOURCE

متاح عند الاتصال

تقييمات ومراجعات تقويم ONESOURCE

G2: 3.8/5 (أكثر من 20 تقييم)

3.8/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 10 مراجعات)

4. سير عمل Jetpack

عبر سير عمل Jetpack Jetpack Workflow هو تطبيق يستند إلى السحابة تم تطويره لمساعدة المحاسبين على التركيز على المهام القادمة، وأتمتة العمليات، ومراجعة العمل المستقبلي ووضع استراتيجيات له بسهولة.

يُعدّ هذا البرنامج بمثابة متتبع مخصص لتاريخ استحقاق المشروع للمهنيين الذين لديهم مواعيد نهائية متكررة. حدِّد أولويات واضحة للمهام وقم بتبسيط عمليات المحاسبة ومسك الدفاتر من خلال العمليات الآلية والمواعيد النهائية المتتالية للمهام.

استخدم مجموعته الواسعة من وظائف الجدولة المخصصة لـ تمكين التكرار التلقائي للمهام. 🔁

يتيح لك شريط البحث المتقدم في البرنامج تحديد موقع جميع أعمالك بسرعة. كما يوفر أيضًا فلاتر مخصصة وإشعارات عبر البريد الإلكتروني لإعلامك كلما اقترب عمل العميل من حالة التأخير أو تطلب تمديد تاريخ الاستحقاق.

Jetpack Workflow أفضل الميزات

أكثر من 70 نموذجًا مجانيًا

يدعم المواعيد النهائية المتتالية

صفحة عملي للاطلاع على المهام القادمة

يتكامل مع أكثر من 2,000 تطبيق

تقارير التقدم (مثالية لعمل العميل)

قيود سير عمل Jetpack

سيستفيد من وجود تطبيق للهاتف المحمول

محدودية ميزات لوحة معلومات المشروع بخلاف المحاسبة

تسعير سير عمل Jetpack Workflow

التنظيم: 45 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

45 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم النطاق: 49$/شهرًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات سير عمل Jetpack Jetpack

G2: 4.1/5 (أكثر من 10 مراجعات)

4.1/5 (أكثر من 10 مراجعات) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

5. ACI TaskTracker

عبر: متتبع المهام ACI يعد ACI TaskTracker حلاً بديهيًا لإدارة تواريخ الاستحقاق مصمم خصيصًا لتبسيط حياة شركات المحاسبين القانونيين المعتمدين الصغيرة (CPA) وأقسام الضرائب.

يعمل أداة تعقب المهام هذه على تبسيط سير عملك من خلال تجميع تلقائي لتواريخ الاستحقاق والتمديد. وهو يوفر تراخيص متعددة المستخدمين لتوفير تحديثات الحالة في الوقت الفعلي لكل من الإدارة والموظفين، مما يضمن أن الجميع على نفس الصفحة.

يقوم النظام تلقائيًا بترحيل المهام تلقائيًا إلى تاريخ الاستحقاق التالي بمجرد اكتمال المهمة الحالية. كما أنه يتميز أيضًا بتقاويم منبثقة مدمجة سهلة الاستخدام لتبسيط إدخال البيانات، مما يجعل تتبع تواريخ الاستحقاق أمرًا سهلاً للغاية. 🌬️

إلى جانب دعم أقسام الضرائب، يمكن أن يساعد برنامج ACI TaskTracker أي شركة في إدارة مهام الكتابة بفعالية, عمليات مسك الدفاتر ، ومسؤوليات الامتثال المتنوعة مثل البيانات المالية الشهرية والفصلية والسنوية.

أفضل ميزات برنامج ACI TaskTracker

تواريخ استحقاق الإقرارات الضريبية القياسية المحددة مسبقًا لمصلحة الضرائب الأمريكية

200 موعد نهائي محدد مسبقًا لتقديم إقرارات ضريبة الدخل وضريبة الامتياز الخاصة بالولاية

إنشاء مهام مخصصة لضريبة الممتلكات، وضريبة المبيعات، ولجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC)

حل إدارة الممارسة سهل الاستخدام

أعمدة لإدارة تواريخ الاستحقاق بسهولة

قيود ACI TaskTracker

لا توجد مراجعات متاحة

أسعار برنامج تعقب المهام ACI TaskTracker

1 مستخدم: 400 دولار شهريًا

400 دولار شهريًا 5 مستخدمين : 800 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 800 دولار شهريًا لكل مستخدم 10 مستخدمين : 1,200 دولار/شهرياً لكل مستخدم

: 1,200 دولار/شهرياً لكل مستخدم أكثر من 10 مستخدمين: 1,600 دولار شهرياً لكل مستخدم

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات برنامج ACI TaskTracker

لا توجد مراجعات متاحة

6. تذكير

عبر تذكير هل تعبت من تتبع تواريخ الاستحقاق يدويًا؟ Remindax هو حل آلي للتذكير بالمواعيد النهائية، مما يضمن لك البقاء متقدمًا على مهامك دون عناء. ما عليك سوى جدولة التذكيرات مسبقًا بوقت كافٍ والحصول على تنبيهات تلقائية مع اقتراب مواعيد الاستحقاق المهمة. ⌛

يقوم Remindax بتجميع سجلات المواعيد النهائية الخاصة بك في واجهة واحدة، مما يسمح لك بالحفاظ على نظرة عامة شاملة لتواريخ الاستحقاق الوشيكة. علاوةً على ذلك، يمكنك ضمان التجديد التلقائي للمستندات المنتهية الصلاحية مثل العقود أو الاشتراكات على أساس شهري أو سنوي من خلال أتمتة مهام سير العمل من خلال ميزة التجديد التلقائي لـ Remindax.

يحتوي هذا البرنامج على ميزة إدارة الملفات التي تتيح لك تخزين مستنداتك المهمة وترتيبها بشكل آمن ومنظم بتنسيقات مختلفة مثل Word وPDF وExcel. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تصنيف المستندات حسب النوع وتفعيل التحكم في وصول المستخدم للحماية من الدخول غير المصرح به.

Remindax أفضل الميزات

بروتوكولات SSL لحماية البيانات

إشعارات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو واتساب

تذكيرات تلقائية ومتكررة

إمكانات بحث وتصفية متقدمة

إدارة الملفات بسهولة

قيود Remindax

هناك إمكانية لإدخال تحسينات على واجهة المستخدم

شكاوى حول خدمة العملاء

تسعير Remindax

بداية : 29 دولارًا شهريًا

: 29 دولارًا شهريًا الشركات : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا قسط: 99$/شهرياً

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Remindax

نصيحة البرنامج: 4.5/5 (أكثر من 10 مراجعات)

4.5/5 (أكثر من 10 مراجعات) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)

7. مانجو لإدارة الممارسات

عبر إدارة ممارسات المانجو Mango Practice Management هو برنامج لمراقبة تواريخ الاستحقاق تم إنشاؤه خصيصًا لمساعدة المحاسبين في تتبع المواعيد النهائية المهمة بأقل جهد ممكن.

يقدم البرنامج خيارين متميزين للتتبع: خيار التتبع السردي الأساسي، المصمم خصيصًا للشركات الصغيرة، وخيار التتبع التفصيلي لمراقبة خطوات فرعية محددة ضمن كل مهمة رئيسية. 👣

يتيح لك تطبيق Mango Practice Management نقل المعلومات من عميل إلى آخر ومن سنة إلى أخرى. كما أنه يوفر أيضًا إشعارات للموظفين لإبقاء فريقك على اطلاع بالمهام المتأخرة أو المهام ذات الأولوية القصوى.

يمكنك تتبع المواعيد النهائية بسهولة على أساس أسبوعي أو ربع سنوي أو شهري أو سنوي أو نصف سنوي ومراقبة تواريخ الاستحقاق للأحداث التي تحدث لمرة واحدة. يمكنك بسهولة إنشاء وطباعة تقارير مخصصة لمواعيد نهائية محددة باستخدام ميزة إنشاء التقارير.

أفضل ميزات إدارة ممارسات المانجو

خيار التتبع ثنائي المستويات

تفويض بسيط للمهام

إشعارات تاريخ الاستحقاق

تقارير المواعيد النهائية

تتبع المواعيد النهائية الخاصة بفترة زمنية محددة

قيود إدارة ممارسات مانجو مانجو

يمكن للفاتورة استخدام المزيد من خيارات الخط

لا يوجد خيار لتعيين المدفوعات المتكررة

تسعير إدارة ممارسات مانجو مانجو لإدارة الممارسات

أساسي : 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بالإضافة : 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف: 69 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

MangoPractice Management التقييمات والمراجعات

G2: 3.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

3.3/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 3.9/5 (أكثر من 50 تقييم)

8. متتبع المهام

عبر: متتبع المهام تاسك تراكر هو سكين الجيش السويسري لأدوات إدارة المهام، حيث يقدم حلولاً قابلة للتكيف تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من المستخدمين، من الموارد البشرية والعمليات إلى المتخصصين في التسويق.

راقب سير عملك اليومي من خلال إدخال تفاصيل المهام وتعيينها لأعضاء الفريق وتلقي تحديثات منتظمة عن التقدم المحرز فيها. قم بتعيين تذكيرات للمهام المتكررة واحصل على تحديثات تلقائية لها كل يوم.

تتبع مدة كل مهمة وقم بتقييم إنتاجية الفريق في الوقت الفعلي باستخدام صحيفة الوقت الخاصة بالبرنامج. ابقَ على اطلاع على الأنشطة اليومية لفريقك من خلال التقارير اليومية التلقائية الموجزة عبر واتساب.

تعقب المهام أفضل الميزات

إشعارات وتذكيرات واتساب

يتكامل مع Zoom وتقويم Google

عرض التقويم

ملاحظات صوتية لتتبع المهام بشكل أسرع

تتبع أداء الفريق مع الرسوم البيانية

قيود تعقب المهام

قد يؤدي تحسين الواجهة إلى تحسين سهولة الاستخدام

قد يواجه التطبيق مشاكل وظيفية على أجهزة iOS

تسعير متعقب المهام

الأساسي: مجانًا لما يصل إلى خمسة مستخدمين

مجانًا لما يصل إلى خمسة مستخدمين جناح تعقب المهام : 1.81 دولار شهريًا لكل مستخدم، بحد أدنى خمسة مستخدمين

: 1.81 دولار شهريًا لكل مستخدم، بحد أدنى خمسة مستخدمين المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

* السعر المدرج يشير إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات متتبع المهام

G2: 5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

5/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.5/5 (أقل من 10 مراجعات)

9. أوربتاكس تعقب تاريخ الاستحقاق

عبر متتبع تاريخ استحقاق أوربتاكس يُعد برنامج Orbitax Due Date Tracker جزءًا من مجموعة برامج شاملة لإدارة الضرائب تستخدمها الشركات التي لديها عمليات تمتد عبر ولايات قضائية متعددة. يتم استخدامه لمراقبة وإدارة مختلف التزامات الإيداع والضرائب بكفاءة.

تربط هذه الأداة الآلية جميع وحدات عملك في جميع أنحاء العالم وتملأ تلقائيًا تواريخ الوفاء بمتطلبات الامتثال لكل كيان.

أثناء قيامك بتحديث متتبع الكيانات الخاص بالمنصة عن طريق إضافة كيانات أو إزالتها، تتم مزامنة تواريخ الاستحقاق بشكل ديناميكي. يمكن أن يؤدي كل تاريخ استحقاق إلى سلسلة من مهام سير العمل التي تشمل أصحاب المصلحة المعنيين. استفد من مدير المهام المدمج لتعيين التزامات تاريخ الاستحقاق لأصحاب المصلحة، مع استكمال المواعيد النهائية والإشعارات.

استفد من قوة إمكانيات تتبع التدقيق الخاصة بالبرنامج للحصول على نظرة ثاقبة على تاريخ جميع أنشطة الإيداع من خلال سجل تدقيق مفصل. ويمكنك بعد ذلك اختيار ترحيل التزامات الإيداع إلى السنوات المالية المقبلة لتعزيز الراحة.

كما يشتمل البرنامج أيضًا على منطق مدمج لا يكتفي بتمييز ما إذا كان الإقرار بحاجة إلى الإيداع فحسب، بل يحدد أيضًا الكيان المسؤول والنماذج المحددة المطلوبة.

أوربتاكس تعقب تاريخ الاستحقاق أفضل الميزات

مكتبة من قواعد الامتثال لالتزامات الإيداع عبر 195 ولاية قضائية

ميزة Orbitax Meet المدمجة

قاعدة بيانات قواعد ومعدلات ضرائب أوربتاكس

محرك أوربتاكس لتخزين البيانات

قيود تعقب تاريخ استحقاق Orbitax

لا توجد مراجعات متاحة

أوربتاكس أوربتاكس تاريخ الاستحقاق المقتفي الأسعار

متاح عند الاتصال

تقييمات ومراجعات أوربتاكس لتتبع تواريخ الاستحقاق

لا توجد مراجعات متاحة

10. السنتات المالية

عبر السنتات المالية تساعد Financial Cents شركات المحاسبة في تنظيم المهام داخل منصة واحدة وتبسيط العمليات التي تستغرق وقتًا طويلاً من خلال الأتمتة. هذه المنصة سهلة الاستخدام برنامج إدارة المشاريع المحاسبية هو تذكرتك لتتبع العمل بسهولة، واستجابات أسرع للعملاء، وتنظيم أفضل لمساحة العمل بشكل عام.

استفد من لوحة التحكم في النظام الأساسي والتذكيرات وميزات تتبع الوقت في النظام الأساسي لـ تحكم في مهامك وتواريخ الاستحقاق المرتبطة بها في عرض واحد ولا تفوت موعدًا نهائيًا للعميل مرة أخرى. 👀

أفضل ميزات #### Financial Cents

يتكامل مع QuickBooks Online، أ دفتر الأستاذ العام برنامج محاسبة

تقارير تتبع الوقت

فواتير مدمجة للعملاء

تذكيرات آلية

أمان على مستوى البنك

قيود السنتات المالية

قد تكون إضافة المزيد من عمليات التكامل مفيدة

بعض المستخدمين غير راضين عن الدعم القائم على الذكاء الاصطناعي

التسعير #### تسعير السنتات المالية

خطة الفريق : 39 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 39 دولاراً شهرياً لكل مستخدم خطة النطاق: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات السنتات المالية

G2: 4.8/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

4.8/5 (أكثر من 70 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 90 تقييم)

ابقَ متقدمًا على عقارب الساعة مع برنامج تتبع تاريخ الاستحقاق النهائي

من خلال التذكيرات التلقائية والإشعارات وتكامل التقويم والتحديثات السلسة، يمكن لبرنامج تتبع تاريخ الاستحقاق أن يغير الطريقة التي تتعامل بها مع مهامك ويقدم مستويات غير مسبوقة من المساءلة والاجتهاد في عملك.

إذا كنت تتطلع إلى تتبع المواعيد النهائية الخاصة بك دون عناء ضمن منصة إنتاجية شاملة, جرّب ClickUp ! استفد من ميزات إدارة المشاريع متعددة الاستخدامات، وإمكانيات تتبع المهام، وآلاف القوالب المفيدة لتحقيق نجاح لم يسبق له مثيل! 🌟