أفضل 11 بديل لـ Canva AI للمصممين في [السنة]

لقد كنت تتصفح قوالب Canva طوال الأسبوع، وبطريقة ما، بدأ كل شيء يبدو متشابهًا. تتشابه التخطيطات مع بعضها البعض، ولا تتطابق اقتراحات الذكاء الاصطناعي تمامًا مع أسلوبك.

لكن التصميم الرائع لا ينبغي أن يبدو عامًا.

تقدم بدائل Canva AI في هذه القائمة منظورًا جديدًا — مع أتمتة أكثر ذكاءً وتخصيصًا أفضل وحرية إبداعية تشعرك بأنها أكثر ملاءمة لك. *

هل أنت مستعد للعثور على أداتك المفضلة التالية؟ هيا بنا نبدأ! 👇

أفضل بدائل Canva AI في لمحة

فيما يلي بعض من أفضل بدائل Canva التي يمكنك أخذها في الاعتبار إذا كنت تريد ميزات ذكاء اصطناعي أقوى ومزيدًا من التحكم في تصميماتك.

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار ClickUp الفرق الإبداعية التي تحتاج إلى سير عمل منظم حجم الفريق: فردي → مؤسسة ملخصات الذكاء الاصطناعي، تحويل اللوحة البيضاء إلى مهام، تضمين Figma، الأتمتة، تدفقات المراجعة الإبداعية مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات Snappa رسومات سريعة لوسائل التواصل الاجتماعي حجم الفريق: فرق صغيرة، رواد أعمال فرديون Magic Resize، Graphics Autopilot، Brand kit، Social scheduling مجاني، مدفوع من 15 دولارًا شهريًا Fotor AI تحسين الصور بالذكاء الاصطناعي + فلاتر فنيةحجم الفريق: أي حجم تنقيح الصور الشخصية، AI Photo Colorizer، AI cutout، مولد الفن مجاني، Pro من 10.99 دولارًا شهريًا Adobe Express أصول متسقة مع العلامة التجارية مع نظام Adobe البيئي حجم الفريق: محترفو الإبداع وفرق التسويق الوصول إلى Adobe Stock، والإجراءات السريعة، وأدوات الفيديو، ومكتبات CC مجاني، مميز 9.99 دولار شهريًا Visme مرئيات وعروض تقديمية قائمة على البيانات حجم الفريق: فرق الأعمال والتعليم مخططات ذكية، خرائط تفاعلية، تسجيل الشاشة، عناصر تحكم في الرسوم المتحركة مجاني، Pro 59 دولارًا شهريًا Figma AI تصميم UI/UX تعاوني حجم الفريق: فرق المنتج والتصميم والتطوير التخطيط التلقائي، Make Design AI، أنظمة التصميم، النماذج الأولية التفاعلية مجاني، احترافي من 20 دولارًا شهريًا Piktochart الرسوم البيانية والتقاريرحجم الفريق: الشركات، المنظمات غير الربحية، المعلمون مرئيات تفاعلية، محرر الكتل، استيراد البيانات، قوالب ذات علامات تجارية مجاني، Pro 29 دولارًا شهريًا Designs. ai مجموعات العلامات التجارية والمرئيات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حجم الفريق: فرق صغيرة، المبدعون منشئ الشعارات، صانع الفيديو، مصمم، مطابق الألوان باقات تبدأ من 29 دولارًا شهريًا Pixlr تحرير سريع للصور عبر المتصفح حجم الفريق: أي القطع بالذكاء الاصطناعي، التحرير الجماعي، التعرض المزدوج، مصمم القوالب مجاني، مميز 9.99 دولار شهريًا Design Wizard قوالب التسويق والعروض الترويجية السريعة حجم الفريق: الشركات الصغيرة والمسوقون قوالب قائمة على الحملات، جدولة الأنشطة الاجتماعية، رسومات متحركة مجاني، Pro 9.99 دولار شهريًا PicMonkey تجميع الصور وتصحيح الصور الشخصية حجم الفريق: الشركات الصغيرة والمتوسطة، المبدعون تصميمات كولاج ذكية وأدوات تحسين الصور وحواف/إطارات تجربة مجانية، مدفوعة من 7.99 دولار شهريًا

لماذا تختار بديل Canva AI؟

تم تصميم Canva AI لإنشاء محتوى سريع وسهل الوصول إليه، ولكنه قد لا يتوافق دائمًا مع كل الاحتياجات الإبداعية أو المهنية. إليك الأسباب التي قد تدفعك إلى استكشاف بديل لـ Canva AI:

مرونة إبداعية محدودة: غالبًا ما يعتمد الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على غالبًا ما يعتمد الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على قوالب التصميم الجرافيكي . وهذا قد يجعل من الصعب إنشاء تصميمات تبدو فريدة حقًا أو مخصصة لعلامتك التجارية.

جودة الإخراج العامة: قد تبدو النصوص والمرئيات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق أو أساسية للغاية، خاصة بالنسبة للمشاريع المتخصصة أو عالية الجودة.

تحكم محدود في اقتراحات الذكاء الاصطناعي: تحصل على تحكم محدود في كيفية إنشاء الذكاء الاصطناعي للمحتوى أو تحسينه. وهذا أمر محبط عندما تحتاج إلى نتائج محددة للغاية.

ميزات مدفوعة: تتطلب العديد تتطلب العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي للمصممين —مثل Magic Write أو إنشاء الصور أو إزالة الخلفية المتقدمة—اشتراكات مدفوعة.

ليس مثاليًا لسير العمل المعقد: بالنسبة للتعاون الجماعي أو مشاريع المحتوى الأكبر حجمًا، قد لا تتمتع أدوات الذكاء الاصطناعي في Canva بالعمق أو الهيكل الذي تحتاجه.

🔍 هل تعلم؟ 74٪ من الفنانين جربوا أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT لإنشاء أو تحسين أعمالهم الفنية.

أفضل بدائل Canva AI

إذا كنت قد وصلت إلى حدود قدراتك الإبداعية، فإن بدائل Canva AI هذه توفر نطاقًا أوسع وتحكمًا أفضل ونتائج أكثر ذكاءً دون المساس بالسرعة.

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

1. ClickUp (الأفضل لسير عمل مهام التصميم والتعاون الإبداعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

حسّن سير عمل التصميم في ClickUp استخدم ClickUp لفرق التصميم لتنظيم المخرجات الإبداعية

ClickUp هو بديل قوي لـ Canva AI يكمّل ما تفتقر إليه الأدوات المرئية السريعة. فهو يضفي هيكلية على الأعمال الإبداعية وطبقات في الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن الفرق من العمل بسرعة أكبر دون فقدان السياق.

تحكم في عملية التصميم الخاصة بك

قد تتعامل مع خمس مهام تصميم مختلفة في يوم واحد، من النماذج الأولية لمجموعة مبيعات إلى لافتات إعلانية في اللحظة الأخيرة. يساعدك ClickUp for Design Teams على البقاء على اطلاع على كل هذه المهام.

لنفترض أنك تقود عملية إعادة تسمية العلامة التجارية. يمكنك تقسيم المشروع بأكمله إلى مهام ClickUp لمفاهيم الشعار وألوان العلامة التجارية المحدثة ومرئيات الصفحة المقصودة وتسليم الأصول. قم بتعيين المالكين وتحديد المواعيد النهائية ونقل المهام عبر مراحل المراجعة — كل ذلك من مكان واحد.

يعرف فريقك بالضبط ما هي الخطوة التالية، ولا تضيع الوقت في البحث عن التحديثات.

حوّل الأفكار الأولية إلى خطط تنفيذ واضحة

تسهل لوحات ClickUp البيضاء جمع المدخلات ورسم المفاهيم وتخطيط التخطيطات دون فقدان الصلة بين الفكرة والتنفيذ. في حين أن اللوحة الإبداعية لـ Canva AI لا تتصل بسير عمل المهام، فإن ClickUp يتيح لك تحويل الملاحظات اللاصقة والأطر الشبكية والأقسام إلى عناصر عمل قابلة للتتبع.

حوّل عناصر التخطيط إلى عمل قابل للتتبع باستخدام ClickUp Whiteboards

لنفترض أن فريقك يطلق حملة لإطلاق تطبيق سفر. على السبورة البيضاء، تخطط لصفحة هبوط قائمة على التمرير مع صور تعتمد على الموقع، ولافتات ترويجية، وشريط شهادات. بمجرد أن يصبح الاتجاه واضحًا، قم بتعيين كل مكون مرئي كمهمة منفصلة للمصممين والرسامين المرتبطين بالفعل بجدول المشروع الزمني.

وهذا أيضًا هو المكان الذي يضيف فيه ClickUp Brain قيمة. إنه محرك ذكاء اصطناعي مدمج في ClickUp يساعد الفرق على كتابة وإنشاء وتنظيم العمل بشكل أسرع.

أنشئ مفاهيم بصرية مباشرة من المطالبات باستخدام ClickUp Brain داخل Whiteboards

لأجل تبادل الأفكار حول تطبيق السفر الخاص بك، يمكنك أن تطلب من ClickUp Brain شيئًا مثل: "إنشاء صورة رأس لصفحة حملة السفر الصيفية بألوان زاهية تظهر مسافرين شبابًا منفردين ومعالم شهيرة."

سيعرض ClickUp Brain مفهوم الصورة مباشرة داخل السبورة البيضاء. وهذا يجعل الأفكار الأولية سريعة ومركزة وقابلة للتنفيذ على الفور.

إذا كنت لا تزال تستكشف خيارات التخطيط، جرب قالب السبورة البيضاء Design Brief من ClickUp. يساعدك قالب السبورة البيضاء هذا على رسم أقسام مثل اللافتات أو كتل CTA أو الشهادات بشكل مرئي.

حافظ على استمرار التخطيط الإبداعي باستخدام الذكاء الاصطناعي

يدعم برنامج التعاون في التصميم بالذكاء الاصطناعي فريقك أيضًا من خلال أجزاء سير عمل التصميم التي عادةً ما تبطئ العمل.

اكتب موجزًا إبداعيًا مفصلاً على الفور باستخدام ClickUp Brain في Docs

أثناء البدء، يمكنك استخدامه لإنشاء موجز إبداعي مفصل بناءً على بعض المدخلات الرئيسية.

على سبيل المثال، إذا كان فريقك يطلق حملة صيفية لتطبيق حجز السفر، يمكنك إدخال الهدف (زيادة التنزيلات) والجمهور (المسافرون المنفردون من جيل الألفية) والنبرة (متفائلة وخفيفة). سيقوم الذكاء الاصطناعي بصياغة موجز إبداعي كامل داخل ClickUp Docs، بما في ذلك أنواع الأصول المقترحة وزوايا الرسائل.

بمجرد أن يبدأ فريقك في إنشاء الأصول، يساعد ClickUp Brain في تبسيط عملية إصدار الإصدارات وتقديم الملاحظات.

إذا قام مصمم الحركة الخاص بك بتحميل قصة Instagram معدلة وترك مدير التسويق ملاحظات في ثلاثة تعليقات، فاطلب من الذكاء الاصطناعي إدخال التغييرات الرئيسية في المهمة. سيقوم بتحديث الوصف وإنشاء مهام فرعية حتى يعرف المحررون ما يجب إصلاحه، ويمكن للمراجعين الموافقة على الإصدار التالي دون أي لبس.

ولتسريع هذه العملية، يوفر لك قالب ClickUp Creative and Design Template هيكل مهام جاهز لإدارة الملخصات ومراجعات الأصول والمواعيد النهائية والموافقات.

يمكنك أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي في أي مهمة أو سلسلة تعليقات لكتابة خيارات نسخ سريعة مثل عناصر CTA البديلة أو نص لافتة داخل التطبيق أو حتى نص بديل.

أفضل ميزات ClickUp

توحيد الطلبات: استخدم استخدم نموذج طلب تصميم ClickUp الجاهز لجمع الأهداف والجداول الزمنية ومواصفات الملفات ونقاط المراجعة حتى يبدأ المصممون دائمًا بموجز كامل.

حافظ على ظهور ملفات التصميم: أضف ملفات Figma المدمجة مباشرة في المهام، مما يسهل على المتعاونين عرض التغييرات والتعليق عليها وتتبعها دون مغادرة ClickUp.

مركزية المواصفات والإرشادات: قم بتخزين مراجع العلامة التجارية والأبعاد وملاحظات التصميم في مستندات تظل مرتبطة بالمهمة

تعاون بين الفرق والأدوار: اجمع بين التسويق والمنتج والتصميم في مكان واحد لترك التعليقات وتعيين التحديثات والمضي قدمًا في العمل دون تأخير.

أتمتة دورات المراجعة: قم بتعيين محفزات لتعيين المراجعين، أو نقل المهام إلى المرحلة التالية، أو إرسال إشعارات إلى زملائك في الفريق عندما تكون الأصول جاهزة باستخدام قم بتعيين محفزات لتعيين المراجعين، أو نقل المهام إلى المرحلة التالية، أو إرسال إشعارات إلى زملائك في الفريق عندما تكون الأصول جاهزة باستخدام ClickUp Automation.

قيود ClickUp

يفتقر ClickUp إلى مكتبة أصول أصلية أو ميزة إدارة الأصول الرقمية (DAM)

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك ما تميز في مراجعة G2 الأخيرة:

ClickUp هي واحدة من أهم الأدوات التي نستخدمها كاستوديو ألعاب. أنا منتج أعمل على لعبة إطلاق نار من منظور الشخص الأول مع فريق يضم حوالي 100 شخص، وتساعدنا ClickUp في إدارة كل شيء. ويشمل ذلك مهام التصميم والأعمال الهندسية وأخطاء ضمان الجودة والتعليقات الفنية. تعجبني حقًا إمكانية تخصيصها. يمكن لكل قسم تنظيم عمله بالطريقة التي تناسبه، ولكن كل شيء لا يزال يتم تجميعه في نظام واحد. أصبح تخطيط السباق أسهل، وتوفر لنا الأتمتة والتكامل الكثير من الوقت.

🧠 حقيقة ممتعة: Ai-Da، أول فنانة روبوتية فائقة الواقعية في العالم، أقامت معارض فردية في صالات عرض كبرى، وأثارت أعمالها نقاشات حول معنى أن تكون مبدعًا.

2. Snappa (الأفضل للرسومات على وسائل التواصل الاجتماعي)

عبر Snappa

تجبرك معظم أدوات تصميم الويب على تخمين الأبعاد لمختلف المنصات، لكن Snappa يلغي هذا الأمر تمامًا. يركز بديل Canva AI بشكل خاص على إنشاء محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقدم أحجامًا محددة مسبقًا لكل منصة رئيسية من قصص Instagram إلى لافتات LinkedIn.

ما يجعل هذه الأداة عملية بشكل خاص هو تكاملها مع Buffer، مما يسمح بالجدولة المباشرة دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات. ومع ذلك، لا يزال اختيار القوالب محدودًا مقارنة بمنصات التصميم الأوسع نطاقًا.

أفضل ميزات Snappa

قم بتكييف التصميمات عبر أكثر من 30 تنسيقًا من تنسيقات الوسائط الاجتماعية على الفور باستخدام ميزة Magic Resize .

احصل على اقتراحات لتحسين التصميم من Graphics Autopilot المدمج.

قم بتطبيق ألوان العلامة التجارية بشكل متسق باستخدام تخزين لوحة ألوان مجموعة العلامة التجارية

قيود Snappa

أدوات الرسم المخصصة المحدودة تجعل من الصعب إنشاء رسومات أصلية من الصفر

تركز مكتبة القوالب بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وتفتقر إلى خيارات تصميم الطباعة.

لا توجد إمكانيات متقدمة لإدارة الطبقات أو أوضاع المزج

لا يزال اختيار الخطوط محدودًا مقارنة بمنصات التصميم الأخرى.

أسعار Snappa

مجاني

المزايا: 15 دولارًا شهريًا

الفريق: 30 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Snappa

G2: 4. 6/5 (35+ تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (25+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Snappa؟

تشرح مراجعة مفيدة على G2 ذلك جيدًا:

المرونة في التعامل مع النصوص —تعديل الأنماط والألوان والنسب—، وهيكل التخزين حسب المشاريع وسهولة إدارة المنصة، هي الأشياء التي أحبها أكثر في Snappa عند تحرير موادي عندما يكون الوقت ضيقًا وأنا لست خبيرًا في أدوات التصميم.

📮 ClickUp Insight: 11٪ من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في العصف الذهني وتوليد الأفكار. ولكن ماذا يحدث لهذه الأفكار الرائعة بعد ذلك؟ هنا تحتاج إلى لوحة بيضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل ClickUp Whiteboards، التي تساعدك على تحويل الأفكار من جلسة العصف الذهني إلى مهام على الفور. وإذا لم تتمكن من شرح مفهوم ما، فما عليك سوى أن تطلب من مولد الصور بالذكاء الاصطناعي إنشاء صورة بناءً على توجيهاتك. إنها التطبيق الشامل للعمل الذي يتيح لك ابتكار الأفكار وتصورها وتنفيذها بشكل أسرع!

3. Fotor AI (الأفضل لتحسين الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Fotor AI

يمكن لميزة AI Portrait من Fotor AI اكتشاف الوجوه وتطبيق تحسينات محددة مثل تبييض الأسنان وتنعيم البشرة. بالإضافة إلى التحرير الأساسي، يتضمن بديل Canva AI أداة إنشاء فني تحول الصور إلى أنماط فنية باستخدام مطالبات نصية.

ومع ذلك، قد تكون معالجة الذكاء الاصطناعي بطيئة خلال أوقات الذروة. علاوة على ذلك، تتطلب بعض ميزات التحرير المتقدمة اشتراكات متميزة تزيد التكلفة بسرعة.

أفضل ميزات Fotor AI

اضبط الإضاءة والتباين والتشبع تلقائيًا بناءً على محتوى الصورة باستخدام تحسين المشهد بالذكاء الاصطناعي .

استعد الألوان الكاملة للصور بالأبيض والأسود باستخدام AI Photo Colorizer .

قم بإزالة الخلفيات المعقدة باستخدام أدوات القص المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تتعامل مع التفاصيل الدقيقة.

حسّن جودة الصور الشخصية من خلال تحسين ملامح الوجه وتصحيح البشرة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

قيود Fotor AI

دعم محدود لتنسيقات الملفات مقارنة ببرامج تحرير الصور الاحترافية

قدرات المعالجة المجمعة مقيدة في الخطط ذات المستوى الأدنى

أسعار Fotor AI

مجاني

Fotor Pro: 10.99 دولارًا شهريًا

Fotor Pro+: 23.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Fotor AI

G2: 4. 2/5 (320+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1035 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fotor AI؟

وقد عبرت إحدى المراجعات على G2 عن ذلك بالقول:

يضيف Fotor واجهة سهلة الاستخدام لتسهيل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ومولدات الصور واختيارها. يمكن إنشاء الصور من المطالبات، أو يمكنك تحميل صورك الخاصة من المطالبات ثم تحديد مرشحات الذكاء الاصطناعي لتعديلها أو تغييرها، بما في ذلك إضافة الحركة والمؤثرات الخاصة. يمكنك أيضًا استخدامه كأداة تصميم لإنشاء الشعارات والأعمال الفنية الأخرى. عادةً ما آخذ ما يبدأه Fotor ثم أقوم بتعديله بشكل مكثف باستخدام تقنيات التصميم وتحرير الصور التقليدية.

4. Adobe Express (الأفضل لضمان اتساق العلامة التجارية)

عبر Adobe Express

على عكس أدوات التعاون المستقلة لفرق التصميم، يتكامل Adobe Express بسلاسة مع نظام Creative Cloud البيئي. يتيح هذا التكامل الوصول الفوري إلى مكتبة Adobe Stock الواسعة ومكتبات Creative Cloud لموارد العلامة التجارية.

تتولى ميزة الإجراءات السريعة في البديل لـ Canva AI المهام الشائعة مثل إزالة الخلفيات أو تغيير حجم الصور في ثوانٍ معدودة.

أفضل ميزات Adobe Express

يمكنك الوصول إلى مجموعة Adobe Stock المتميزة التي تضم أكثر من 200 مليون عنصر مباشرة في المحرر.

قم بإنشاء رسومات متحركة ومحتوى فيديو باستخدام أدوات التحرير القائمة على المخطط الزمني.

قم بإنشاء رموز QR مباشرةً داخل التصميمات للمواد التسويقية المطبوعة والرقمية

قيود Adobe Express

يلزم الاشتراك في Adobe Creative Cloud للوصول إلى القوالب القابلة للتخصيص والصور الجاهزة عالية الجودة.

وظائف محدودة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت مقارنة بتطبيقات Creative Suite المكتبية

أبلغ بعض المستخدمين عن بطء في أوقات التحميل عند العمل مع ملفات صور كبيرة الحجم.

أسعار Adobe Express

مجاني

Adobe Express Premium: 9.99 دولارًا شهريًا.

Adobe Firefly Pro: 19.99 دولارًا شهريًا

Adobe Express Teams: 4.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Adobe Express

G2: 4. 5/5 (390+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1210 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Adobe Express؟

حديث صادق من مراجعة G2:

أحب استخدام Adobe Express عندما أحتاج إلى تصميم شيء ما دون أن أكون مصمم جرافيك. إنه سهل الاستخدام للغاية، بالإضافة إلى أنه يمكنني إنشاء أشياء ذات مظهر احترافي بسرعة. كما أنني أحب حقًا أن لديهم ذكاء اصطناعي يساعد في التحرير. إنها ميزة مفيدة للغاية.

💡 نصيحة احترافية: جرب التسلسل السريع. قم بإنشاء شيء أساسي، ثم صِف ما يعجبك فيه وحوّله إلى موجهك التالي.

5. Visme (الأفضل لتصور البيانات)

عبر Visme

بينما تعامل أدوات إدارة مشاريع التصميم الأخرى المخططات كأمور ثانوية، فإن Visme تدمجها في التجربة الأساسية. تتصل المنصة مباشرة بملفات Google Sheets و Microsoft Excel، وتقوم بتحديث المخططات تلقائيًا عند تغيير البيانات.

تتيح الخريطة التفاعلية الخاصة به مناطق قابلة للنقر لعرض البيانات الجغرافية. ومع ذلك، قد يكون التعلم صعبًا بالنسبة للمستخدمين الذين يتوقعون وظائف سهلة السحب والإفلات.

أفضل ميزات Visme

أنشئ عمليات موافقة سلسة على سير عمل تصميم الجرافيك لتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق.

ابدأ تسجيل الشاشة مباشرةً داخل العروض التقديمية لمحتوى البرامج التعليمية

تحكم في إعدادات الجدول الزمني للرسوم المتحركة لإنشاء تسلسلات عرض تقديمية معقدة.

قيود Visme

تتضمن النسخة المجانية علامة Visme التجارية على جميع المحتويات المصدرة.

تنوع محدود في القوالب خارج نطاق الموضوعات التجارية والتعليمية

تتطلب ميزات التعاون اشتراكات أعلى مستوى للفرق

أسعار Visme

مجاني

المبتدئين: 29 دولارًا شهريًا

المزايا: 59 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Visme

G2: 4. 5/5 (445+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (715+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Visme؟

وفقًا لأحد المراجعين في G2:

يوفر Visme واجهة سهلة الاستخدام للغاية مع مجموعة متنوعة من القوالب التي تسهل إنشاء عروض تقديمية احترافية ورسوم بيانية وتقارير. تساعد وظيفة السحب والإفلات والأصول القابلة للتخصيص والمخططات والرسوم البيانية المدمجة على تبسيط سير عمل التصميم، خاصة للفرق التي تتمتع بمستويات متفاوتة من الخبرة في تصميم الجرافيك.

🧠 حقيقة ممتعة: ابتكر الفنان البريطاني هارولد كوهين برنامج AARON، أحد أقدم برامج الفنون القائمة على الذكاء الاصطناعي، في أوائل السبعينيات. كان البرنامج قادرًا على الرسم بشكل مستقل، وعامله كوهين كشريكه الفني لأكثر من 40 عامًا.

6. Figma AI (الأفضل للتصميم التعاوني)

عبر Figma AI

تعمل ميزة التخطيط التلقائي في Figma AI على ضبط التصميمات تلقائيًا عند تغيير المحتوى، مع الحفاظ على تباعد ومحاذاة متسقين. يتيح نظام المكونات للفرق إنشاء عناصر تصميم قابلة لإعادة الاستخدام يتم تحديثها عبر جميع الحالات.

ومع ذلك، قد تبدو الواجهة المستندة إلى المتصفح بطيئة عند التعامل مع ملفات معقدة تحتوي على العديد من اللوحات الفنية. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال ميزات الذكاء الاصطناعي في مرحلة تجريبية وتنتج أحيانًا نتائج غير متسقة.

أفضل ميزات Figma AI

قم بتمكين التعاون في الوقت الفعلي حيث يقوم العديد من المصممين بالتحرير في وقت واحد باستخدام مؤشرات حية.

أنشئ أنظمة تصميم بمكونات رئيسية تنشر التغييرات عبر جميع الحالات

أنشئ تنويعات تصميمية باستخدام Make Design AI لإنشاء نماذج أولية سريعة.

طور نماذج أولية تفاعلية مع انتقالات متقدمة وتفاعلات دقيقة.

قيود Figma AI

تقوم ميزة Make Code في Figma بإنشاء كود React الذي غالبًا ما يكون غير منظم وغير متزامن مع التصميمات الأصلية.

إذا كان نظام التصميم الخاص بك يحتوي على مكونات غير قياسية، فقد لا يتمكن Figma AI من تفسيرها بشكل صحيح.

أسعار Figma AI

مجاني

مقعد تعاوني احترافي: 5 دولارات شهريًا
مقعد مطور: 15 دولارًا شهريًا
مقعد كامل: 20 دولارًا شهريًا

مقعد Collab: 5 دولارات شهريًا

مقعد المطور: 15 دولارًا شهريًا

العضوية الكاملة: 20 دولارًا شهريًا

المنظمة (يتم الفوترة سنويًا)
مقعد Collab: 5 دولارات شهريًا
مقعد Dev: 25 دولارًا شهريًا
مقعد كامل: 55 دولارًا شهريًا

مقعد Collab: 5 دولارات شهريًا

مقعد المطور: 25 دولارًا شهريًا

العضوية الكاملة: 55 دولارًا شهريًا

المؤسسات (يتم الفوترة سنويًا)
مقعد Collab: 5 دولارات شهريًا
مقعد Dev: 35 دولارًا شهريًا
مقعد كامل: 90 دولارًا شهريًا

مقعد Collab: 5 دولارات شهريًا

مقعد المطور: 35 دولارًا شهريًا

الاشتراك الكامل: 90 دولارًا شهريًا

مقعد Collab: 5 دولارات شهريًا

مقعد المطور: 15 دولارًا شهريًا

العضوية الكاملة: 20 دولارًا شهريًا

مقعد Collab: 5 دولارات شهريًا

مقعد المطور: 25 دولارًا شهريًا

العضوية الكاملة: 55 دولارًا شهريًا

مقعد Collab: 5 دولارات شهريًا

مقعد المطور: 35 دولارًا شهريًا

الاشتراك الكامل: 90 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Figma AI

G2: 4. 7/5 (1,215+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (815+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Figma AI؟

من مراجعة G2:

أكثر ما يعجبني هو سهولة استخدامه. بالنسبة لمن لديهم معرفة أساسية بالتصميم، سيصبحون على دراية به بسرعة. يحتوي على العديد من الأدوات في مكان واحد، مثل القدرة على استخدام المتجهات والصور للتحرير وقص الأقنعة، وهو أمر موضع تقدير. هناك أدوات أكثر تعقيدًا قليلاً لأنواع أخرى من المهام، ولكنك ستحتاج إلى درس تعليمي. بالنسبة للأساسيات، فهو بديهي للغاية.

💡 نصيحة احترافية: احتفظ بمفكرة سريعة في ClickUp Docs. بجدية. اكتب ما نجح وما لم ينجح وأي أشياء غريبة ابتكرها الذكاء الاصطناعي. هذا يسرع عمليتك أكثر بكثير من الارتجال في كل مرة.

7. Piktochart (الأفضل لإنشاء الرسوم البيانية)

عبر Piktochart

بدلاً من البدء برسومات فارغة، يوفر Piktochart قوالب منظمة خصيصًا لتصميم المعلومات. يتيح لك محرر هذا البديل لـ Canva AI القائم على الكتل تبديل أقسام المحتوى دون إعادة تصميم التخطيطات بالكامل. تتضمن وظيفة البحث عن الرموز أكثر من مليون رمز منظم حسب الفئة والأسلوب.

ما هي المشكلة؟ يتطلب تصدير الملفات عالية الدقة اشتراكات مميزة.

أفضل ميزات Piktochart

املأ المخططات من بيانات جداول البيانات باستخدام أدوات استيراد البيانات الفعالة

صمم رسومًا بيانية تفاعلية مع عناصر قابلة للنقر وتأثيرات التمرير

قم بتخصيص القوالب ذات العلامات التجارية التي تستخدم نظام الألوان والخطوط الخاص بك

قيود Piktochart

تخصيص محدود مقارنة بأدوات التصميم العامة الغرض

تتخلف ميزات التعاون عن البدائل الأخرى لـ Canva AI مثل ClickUp و Figma.

أسعار Piktochart

الأفراد والشركات
مجاني
Pro: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
Business: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
Enterprise: أسعار مخصصة

مجاني

المزايا: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

المعلمون والطلاب
مجاني
التعليم: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)
الحرم الجامعي: أسعار مخصصة

مجاني

التعليم: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

الحرم الجامعي: أسعار مخصصة

المنظمات غير الربحية
مجاني
المنظمات غير الربحية: 60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

مجاني

غير ربحي: 60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

مجاني

المزايا: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

مجاني

التعليم: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

الحرم الجامعي: أسعار مخصصة

مجاني

غير ربحي: 60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات Piktochart

G2: 4. 4/5 (أكثر من 160 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (195+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Piktochart؟

إليك وجهة نظر مباشرة من مراجعة G2:

من السهل والبسيط استخدام التطبيق الذي يسمح بإنشاء رسوم بيانية وعروض تقديمية بسرعة ودون بذل وقت وجهد. يوفر تصميمات يمكن تعديلها وتغييرها، وتخصيص النص والخط، ووضع صورنا الخاصة أو تلك التي يوفرها التطبيق. يتيح لي شخصيًا ترتيب المعلومات بطريقة مناسبة ببساطة عن طريق سحب وإسقاط العناصر وإضافة النصوص، ويحتوي على عدد من خيارات الرسوم التي يمكن تكييفها مع أي نوع من البيانات.

8. Designs. ai (الأفضل للتصميمات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي)

عبر Designs.ai

تقوم Designs.ai بإنشاء حزم كاملة للعلامة التجارية من وصف نصي بسيط. يقوم Logomaker AI الخاص بالمنصة بإنشاء العديد من أشكال الشعار بناءً على تفضيلاتك في المجال والأسلوب.

يمكن لمصمم الفيديو الخاص به إنتاج مقاطع فيديو تسويقية باستخدام نصوص ومرئيات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، تظل خيارات التخصيص لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم الجرافيك محدودة بمجرد إنشاء المفاهيم الأولية.

أفضل ميزات Designs.ai

أنشئ إرشادات العلامة التجارية بما في ذلك الشعارات ولوحات الألوان ومجموعات الخطوط من الأوصاف النصية.

قم بتشغيل Designmaker لإنتاج رسومات الوسائط الاجتماعية واللافتات والمواد المطبوعة تلقائيًا.

استخرج أنظمة الألوان من الصور المرجعية التي تم تحميلها وقم بتطبيقها باستخدام أداة مطابقة الألوان.

قم بإنشاء نماذج مواقع الويب باستخدام تخطيطات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على مجال عملك وتفضيلاتك.

قيود Designs.ai

تظل مجموعة القوالب أصغر من البدائل المعروفة لـ Canva.

تفرض الخطة المجانية قيودًا مثل عدم القدرة على تنزيل التصميمات وتصدير تنسيقات معينة ونقص القوالب المتميزة.

قد يستغرق إنشاء مقاطع فيديو قصيرة وقتًا طويلاً، حيث تستغرق بعض سير العمل عدة دقائق لكل مقطع.

أسعار Designs.ai

الأساسي: 29 دولارًا شهريًا

المزايا: 69 دولارًا شهريًا

المؤسسات: 199 دولارًا شهريًا

تصميمات. تقييمات ومراجعات ai

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Designs.ai؟

اقرأ ما قاله هذا المراجع على G2:

إنها أداة رائعة لحلول التصميم السريعة والسهلة، يمكنك تنزيل المحتوى الخاص بك بسهولة وتجربة المستخدم جيدة، يمكن للمبتدئين والخبراء الاستفادة من الأدوات التي توفرها.

9. Pixlr (الأفضل لتحرير الصور بسرعة)

عبر Pixlr

يعمل Pixlr بالكامل في متصفحات الويب مع الحفاظ على إمكانات التحرير الاحترافية. توفر المنصة وضعي التحرير Express (بسيط) وAdvanced (معقد) في نفس الواجهة.

تتعامل أداة AI Cutout مع التحديدات المعقدة مثل الشعر والأجسام الشفافة تلقائيًا. ومع ذلك، يتطلب حفظ المشاريع إنشاء حساب، وهو ما يجده بعض المستخدمين غير مريح.

أفضل ميزات Pixlr

قم بمعالجة صور متعددة في وقت واحد مع تعديلات متطابقة باستخدام محرر الدُفعات.

استخدم ميزة Double Exposure للحصول على تأثيرات مزج صور إبداعية.

ادمج مصمم القوالب لإنشاء رسومات لوسائل التواصل الاجتماعي باستخدام صورك المعدلة.

قيود Pixlr

تتضمن النسخة المجانية إعلانات متكررة تعطل سير عمل التحرير.

سعة تخزين سحابية محدودة مقارنة بمنصات إدارة الصور المخصصة

على الرغم من سهولة استخدامها للمبتدئين، إلا أن الواجهة قد تكون مربكة وغير متسقة، حيث لا تعمل بعض اختصارات لوحة المفاتيح كما هو متوقع.

أسعار Pixlr

تجربة مجانية

بالإضافة إلى: 2.49 دولار شهريًا

بريميوم: 9.99 دولارًا شهريًا

الفريق: 16.99 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Pixlr

G2: 4. 4/5 (730+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (115+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Pixlr؟

هكذا وصف أحد المستخدمين تجربته:

تتمثل إحدى أكبر نقاط قوة Pixlr في أنه يحفظ تلقائيًا سجل العمل، سواء داخل المتصفح أو في ملف قابل للتنزيل. كما أسلط الضوء على تنوع الخطوط ومكتبة الصور المجانية التي يوفرها، مما يتيح لي تجربة أنماط مختلفة وإنشاء شيء بسيط من الصفر، مثل شعار أو لافتة، أو حتى مشاريع أكثر تعقيدًا.

10. Design Wizard (الأفضل لقوالب التسويق)

عبر Design Wizard

يقوم Design Wizard بتكييف التصميمات تلقائيًا مع العديد من منصات الإعلان. تتضمن قوالب الفيديو الخاصة به رسومات متحركة مُحسّنة لتفاعل وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، فإن نمط القوالب يميل إلى الجماليات المؤسسية التي قد لا تناسب العلامات التجارية الإبداعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مكتبة الصور الجاهزة، على الرغم من ضخامتها، تفتقر إلى جودة الخدمات المتميزة.

أفضل ميزات Design Wizard

تصفح قوالب الحملات المنظمة حسب الأهداف التسويقية، مثل توليد العملاء المحتملين والوعي بالعلامة التجارية.

قم بتحريك الرسومات المتحركة باستخدام قوالب متحركة مسبقًا لمحتوى الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي

جدول المنشورات الاجتماعية مباشرة على منصات متعددة من داخل واجهة التصميم

قيود Design Wizard

خيارات التصميم المخصصة محدودة، مما يجعل من الصعب إنشاء صور فريدة أو مخصصة للغاية.

قد تتضمن التصميمات المجانية علامات مائية، وغالبًا ما يكلف كل تنزيل رصيدًا، حتى بالنسبة لتعديلات التصميمات التي تم إنشاؤها مسبقًا.

خيارات التثبيت على الشبكة والمحاذاة ضعيفة أو غير موجودة

أسعار Design Wizard

مجاني

المزايا: 9.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Design Wizard

G2: 4. 3/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5 (25+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Design Wizard؟

وقد عبرت إحدى المراجعات عن ذلك بالقول:

Design Wizard هو تطبيق بسيط وسريع وسهل الاستخدام. بصفتي شخصًا لا يمتلك مهارات في التصميم، أستخدم Design Wizard لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لمختلف المنصات. أفضل ما في الأمر هو وجود قوالب جاهزة للاستخدام. لدي أدوات أخرى، لكنني أستمر في استخدام Design Wizard لأنهم يقومون بتحديث الأداة باستمرار وإضافة صور وقوالب جديدة.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في Canva للمحترفين المبدعين

11. PicMonkey (الأفضل لتجميع الصور)

عبر PicMonkey

بينما يعامل معظم المحررين الكولاجات على أنها مجرد وضع صور بسيط، يقدم PicMonkey خوارزميات تخطيط متطورة. تشمل أدوات التنقيح في بديل Canva AI تحرير الصور الشخصية المتقدم مثل تبييض الأسنان وتفتيح العيون.

تتضمن مجموعة الإطارات والحدود خيارات فنية تكمل أنماط الصور المختلفة.

أفضل ميزات PicMonkey

رتب الصور المجمعة الديناميكية باستخدام خوارزميات التخطيط الذكية التي ترتب الصور تلقائيًا بشكل جذاب.

استكشف مكتبة الرسومات، التي يتم تحديثها بانتظام بعناصر تصميم موسمية ورائجة.

نظم مشاريع التصميم وشاركها مع أعضاء الفريق باستخدام ميزة المركز.

قيود PicMonkey

قدرات محدودة لتحرير الفيديو على الرغم من التركيز التسويقي على محتوى الوسائط المتعددة

أدوات معالجة صور متقدمة أقل مقارنة ببرامج التحرير الاحترافية

يؤدي تصدير الصور أحيانًا إلى نتائج ضبابية أو منقطة

ليس مثاليًا للعمل على صور متعددة أو تصميمات متعددة الطبقات — غالبًا ما تحتاج إلى حفظ واحدة وإعادة استيرادها لتحرير أخرى

أسعار PicMonkey

تجربة مجانية

الأساسي: 7.99 دولار شهريًا

المزايا: 12.99 دولارًا شهريًا

الأعمال: 23 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات PicMonkey

G2: 4. 4/5 (405+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1140 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن PicMonkey؟

إليك ما تقوله مراجعة G2 عن PicMonkey:

مع PicMonkey، من السهل تعديل صوري إلى أي حجم أحتاجه – تعجبني خيار إدراج علامات مائية صممتها بنفسي على صوري المعدلة حتى أتمكن من حماية هوية صوري. يمكنني الوصول إلى PicMonkey في أي وقت لأنه أداة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى أنه يمكن مشاركة إبداعاتي مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بي.

🔍 هل تعلم؟ 20.7٪ من الفنانين يشعرون أن الحفاظ على العملية الإبداعية كعملية تعاون حقيقي بين البشر والذكاء الاصطناعي أمر بالغ الأهمية لإنتاج فن يظل جديدًا وجذابًا.

بدّل أدواتك وابدأ التصميم في ClickUp

يتباطأ العمل الإبداعي عندما تضطر الفرق إلى البحث عن الملفات أو البحث في الرسائل أو تخمين أحدث التعليقات. بدون نظام واضح، تضيع الأفكار الرائعة وتستمر الجداول الزمنية في التراجع.

يضفي ClickUp هيكلية على كل جزء من عملية التصميم. يمكن للفرق إدارة الملخصات وتتبع التغييرات وتحديد المواعيد النهائية وجمع التعليقات في مكان واحد. تقلل القوالب من وقت الإعداد. تجمع المستندات المدخلات دون أي لبس. توفر اللوحات البيضاء مساحة مشتركة للجميع للتنسيق قبل بدء التنفيذ.

اشترك في ClickUp اليوم! ✅