كيفية اتباع عملية تصميم المنتج خطوة بخطوة

هل تعتقد أن المنتجات الرائعة تأتي من اندفاعات مفاجئة للإلهام؟ فكر مرة أخرى.

وراء كل واجهة مستخدم سلسة أو جهاز قابل للارتداء أنيق أو جهاز منزلي ذكي تحبه، توجد عملية تصميم منتج مصممة بعناية فائقة - تم إنشاؤها من خلال التكرار والبحث وساعات من الضبط الدقيق من قبل مصممي المنتجات الذين يهتمون بكل التفاصيل، حتى آخر بكسل.

ولكن في كثير من الأحيان، تنتقل الفرق من الفكرة إلى التنفيذ، متخطيةً الأعمال التمهيدية الهامة. والنتيجة؟

المنتجات التي تبدو جيدة على الورق ولكنها تفشل في الواقع. ربما تكون ميزة لا يستخدمها أحد. ربما يكون سير العمل يربك المستخدمين. الحقيقة هي أن معظم هذه المشكلات كان من الممكن تجنبها من خلال عملية تصميم قوية وتفكير تصميمي نقدي.

يوجهك هذا الدليل خلال كل خطوة من خطوات رحلة تصميم المنتج، بدءًا من تحديد المشكلة الصحيحة إلى إجراء أبحاث تجربة المستخدم، وتوليد الأفكار وصقلها، وإنشاء النماذج الأولية، والاختبار، وتسليمها إلى قسم التطوير.

بدون تفاصيل زائدة. فقط الخطوات الأساسية والأدوات المناسبة (مرحبًا، ClickUp!) التي تدعم النجاح الحقيقي — للمنتجات المادية والرقمية.

ما هي عملية تصميم المنتج؟

بالنسبة إلى مصممي المنتجات، عملية تصميم المنتجات هي نهج منظم لحل مشكلات المستخدمين من خلال تصميم وظيفي وجذاب بصريًا. وهي تركز على إنشاء منتجات قابلة للاستخدام ومرغوبة وممكنة.

طوال العملية، يوازن مصممو المنتجات بين تجربة المستخدم (UX) والتصميم المرئي (UI) والأهداف التجارية، وغالبًا ما يعملون بشكل متعدد الوظائف مع مديري المنتجات والمهندسين وأصحاب المصلحة.

لا يقتصر تصميم المنتج على الشكل الجمالي للمنتج النهائي فحسب. بل يتعلق أيضًا بضمان عمله بشكل جيد، وسهولة الوصول إليه، ووظائفه، وقابليته للتطوير مع فريق التصميم. في جوهره، يجمع تصميم المنتج بين البحث والتخطيط والإبداع والاختبار لإنشاء شيء ذي قيمة.

⭐️ قالب مميز يوفر نموذج إجراءات التشغيل القياسية لتصميم المنتجات من ClickUp إطارًا تفصيليًا لتبسيط وتوحيد عملية تصميم المنتجات. يساعد هذا النموذج الفرق على ضمان الاتساق والوضوح والكفاءة من مرحلة التفكير إلى مرحلة الإطلاق، ويضمن توافق جميع عناصر التصميم مع معايير وإرشادات العلامة التجارية. احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج Clickup Product Design SOP لتوضيح الأمور وتعيين المسؤوليات وضمان الاتساق في جميع مراحل عملية تصميم المنتج

أهمية عملية تصميم المنتج ✨

يوفر الالتزام بعملية تصميم منتجات محددة جيدًا مجموعة من المزايا التي تساهم في إنشاء منتجات ناجحة تركز على المستخدم:

يحافظ على تماسك الجميع

تضمن العملية الواضحة أن جميع أعضاء الفريق، من المصممين والمطورين إلى أصحاب المصلحة، يتشاركون في فهم مشترك للأهداف. هذا التوافق يقلل من الالتباس، ويشجع على التعاون، ويبسط عملية اتخاذ القرار طوال المشروع.

يساعد في اكتشاف المشكلات مبكرًا

من خلال التحقق من صحة الأفكار عن طريق البحث وتصميم النماذج الأولية واختبار المستخدمين في مرحلة مبكرة من العملية، يمكن للفرق تحديد المشكلات المحتملة قبل أن تصبح مكلفة أو تستغرق وقتًا طويلاً. يقلل الاكتشاف المبكر للعيوب أو حالات عدم التوافق من مخاطر إجراء تعديلات كبيرة في وقت لاحق. يضمن أن المنتج يلبي احتياجات المستخدمين الحقيقية

يعتمد النهج الذي يركز على المستخدم في عملية التصميم على رؤى واقعية، مما يضمن أن المنتج النهائي يحل مشكلات مهمة للجمهور المستهدف. وهذا يزيد من رضا المستخدمين ومعدلات اعتماد المنتج ونجاحه بشكل عام. التوازن بين الجمال والوظيفة

لا يقتصر التصميم الرائع على مظهر المنتج فحسب، بل يشمل أيضًا طريقة عمله. تساعد هذه العملية مصممي تجربة المستخدم على إنشاء منتجات جذابة بصريًا دون المساومة على سهولة الاستخدام أو إمكانية الوصول أو الأداء.

يوفر الوقت والمال على المدى الطويل

على الرغم من أن اتباع عملية تصميم منظمة قد يبدو في البداية مضيعة للوقت، إلا أنه يقلل من الجهد الضائع ويحد من احتمالية إعادة التصميم المكلفة. من خلال تصميم المنتج المناسب من المرة الأولى، تتجنب الفرق التأخير والنفقات غير الضرورية.

👀 هل تعلم؟ أدى تخطي اختبار المستخدم في مرحلة مبكرة من المشروع في Vanguard إلى إجراء تعديل شامل غير متوقع على التصميم في منتصف مرحلة التطوير. لم يؤد ذلك إلى تأخير الجداول الزمنية فحسب، بل أدى أيضًا إلى تضخم الميزانية بشكل كبير. يساعد الاستثمار في مراجعات التصميم الشاملة في مرحلة مبكرة على اكتشاف المشكلات المحتملة قبل أن تتحول إلى أخطاء مكلفة.

مراحل عملية تصميم المنتج

تتكون عملية تصميم المنتج عادةً من خمس مراحل رئيسية: البحث، وتكوين الأفكار، وتصميم النماذج الأولية، والاختبار، والتنفيذ. تعتمد كل مرحلة على المرحلة التي تسبقها لضمان أن يكون المنتج القابل للتطبيق على الأقل مركّزًا على المستخدم وعمليًا وفعالًا.

فيما يلي تفصيل بسيط لكل خطوة في رحلة تصميم المنتج:

1. فهم المشكلة

قبل البدء في تصميم أي شيء، عليك أولاً اكتشاف سبب وجود المنتج أو الميزة. تضع هذه المرحلة الأساس، وتوضح مشاكل المستخدمين، والأهداف التجارية، والقيود. بدون تعريف واضح للمشكلة، ستفشل حتى أفضل التصميمات.

🎯 اسأل نفسك:

ما هي المشكلة التي نحاول حلها، وكيف يتم التعامل معها حاليًا؟

من الذي يعاني من هذه المشكلة بشكل متكرر أو حاد؟

ما الذي سيتغير إذا لم نحل هذه المشكلة؟

هل نحن نعالج الأعراض أم السبب الجذري؟

ما هي القيود الداخلية (التقنية، الفريق، الوقت) التي يمكن أن تؤثر على الحل؟

✅ ما يجب القيام به:

قابل أصحاب المصلحة لفهم أهداف العمل. تحدث إلى مديري المنتجات حول أهداف الإيرادات أو مشكلات فقدان العملاء المرتبطة لفهم أهداف العمل. تحدث إلى مديري المنتجات حول أهداف الإيرادات أو مشكلات فقدان العملاء المرتبطة بتجربة المستخدم

راجع تذاكر الدعم السابقة وتعليقات المستخدمين. حدد الأنماط، مثل المستخدمين النهائيين الذين يواجهون صعوبة في العثور على ميزة أساسية أو يسيئون فهم التعليمات

تحليل منتجات المنافسين. مقارنة تدفقات التمكين وتحديد المجالات التي يقدم فيها المنافسون توجيهات أفضل أو أسوأ للمستخدمين النهائيين

حدد مقاييس النجاح لحل هذه المشكلة. تقليل الوقت اللازم لتحقيق القيمة، أو زيادة NPS، أو خفض معدلات فشل المهام

أنشئ مستند اكتشاف مشترك يحتوي على السياق الأساسي. لخص ما تعلمته حتى الآن وقم بتوثيق الافتراضات التي تحتاج إلى اختبار

💜 إليك كيف يمكن لـ ClickUp مساعدتك في حل هذه المشكلة:

قم بتركيز إجراءات التشغيل القياسية والبحوث وملاحظات الاجتماعات والمواصفات من خلال التنسيق الغني والتعاون الفوري بين أعضاء الفريق باستخدام ClickUp Docs

تعد ClickUp Docs بمثابة مصدر المعلومات المركزي خلال مرحلة الاكتشاف. يمكنك:

أنشئ مستند "بيان المشكلة" يحدد نقاط الضعف التي يواجهها المستخدمون والشخصيات المتأثرة وأهداف المشروع

أنشئ مستندًا في الوقت الفعلي مع صفحات متداخلة للمقابلات والاقتباسات ونقاط البيانات وما إلى ذلك.

استخدم التعليقات و@mentions لإشراك أصحاب المصلحة لتوضيح الأفكار

اربط المستند بمهام وأهداف ClickUp ذات الصلة لتسهيل التتبع

أضف قسمًا للتعريفات أو المسرد لتقليل سوء الفهم بين الفرق

2. إجراء أبحاث المستخدمين

بمجرد فهمك للمنظور الداخلي للمشكلة، يحين الوقت للتحقق من صحتها مع مستخدمين حقيقيين. تساعدك أبحاث المستخدمين على بناء التعاطف، واكتشاف احتياجات المستخدمين غير الملباة، وتجنب الافتراضات الخاطئة التي غالبًا ما تؤدي إلى إخفاق تصميم المنتج النهائي لاحقًا.

🗣️ اسأل نفسك:

ما الذي يسبب الاحتكاك في خريطة رحلة المستخدم الحالية؟

هل نسمع مشكلات مختلفة من قطاعات مختلفة؟

ما هي الحلول البديلة التي ابتكرها المستخدمون - هل تحل مشاكل لم نكن نعرف بوجودها من قبل؟

هل يتخلى المستخدمون عن المنتج في مراحل معينة؟

ما هي سلوكيات المستخدمين التي تتعارض مع ما يقولونه؟

✅ ما يجب القيام به:

قم بإجراء استطلاعات لجمع بيانات كمية واسعة النطاق. استخدم استخدم نماذج ClickUp لطرح السؤال التالي: "ما هو الجزء الأكثر إحباطًا في استخدام ميزة X؟"

إجراء مقابلات فردية لفهم احتياجات المستخدمين. استمع إلى التردد أو المصطلحات المربكة أثناء وصف المستخدمين لسير عملهم

حلل السلوك من خلال تسجيلات الجلسات أو خرائط الحرارة. حدد ما إذا كان المستخدمون يتخطون خطوات أساسية أو يواجهون صعوبة في التنقل

راجع منتديات المجتمع أو وسائل التواصل الاجتماعي أو تقييمات متجر التطبيقات. ابحث عن الموضوعات المتكررة في الشكاوى أو الإشادات التي قد تشير إلى فرص للتصميم

قسّم الرؤى حسب الشخصية أو حالة الاستخدام. قد يحتاج المستقلون مقابل الفرق إلى تدفقات أو مستويات تخصيص مختلفة تمامًا

💜 إليك كيف يمكن لـ ClickUp مساعدتك في حل هذه المشكلة:

أنشئ نماذج منظمة لتسجيل مراجعات إجراءات التشغيل القياسية، وتسجيل الملاحظات، أو استلام طلبات التصميم مباشرة في سير عملك باستخدام نماذج ClickUp

تساعدك نماذج ClickUp على جمع البيانات المنظمة وتحويل الردود تلقائيًا إلى مهام قابلة للتنفيذ.

أنشئ نماذج باستخدام قوائم منسدلة مخصصة أو علامات أولوية أو منطق شرطي لتجميع الرؤى

استخدم ClickUp Automations لتوجيه الطلبات إلى قوائم المهام مع تسميات الحالة مثل "للتحليل" أو "رؤية مهمة"

قم بتمييز كل إجابة بشخصية المستخدم ومرحلة الرحلة لتقسيم العملاء بشكل واضح

حوّل المشكلات ذات الأولوية العالية إلى مهام فرعية ضمن مستند "دروس مستفادة من البحث"

3. ابتكار الأفكار

حان الوقت الآن لتحويل الأفكار إلى أفكار. إن التفكير الإبداعي هو التفكير المتباين، أي التوصل إلى العديد من الحلول الممكنة، حتى لو بدت غير واقعية في البداية.

💡 اسأل نفسك:

ما هو الحل الأكثر جرأة الذي يمكننا تجربته؟

ما هي الأفكار التي تحل أكثر مشاكل المستخدمين إيلامًا؟

هل نفكر في الحالات الاستثنائية أم فقط في السيناريوهات الإيجابية؟

ما الأفكار التي يمكن تنفيذها في ظل القيود التي نواجهها؟

✅ ما يجب القيام به:

قم بتنظيم ورش عمل لتبادل الأفكار (Crazy 8s، How Might We، طريقة SCAMPER) مع أدوار متنوعة. اجلب فريق التسويق أو الدعم لإبراز الأفكار التي تتجاوز فريق التصميم وصياغة قصص مستخدمين فعالة

استخدم عبارات "كيف يمكننا" لتوضيح التحدي. "كيف يمكننا تقليل معدل التسرب من عملية التسجيل دون إرباك المستخدمين الجدد؟"

ارسم مخططات سريعة أو أنماط واجهة المستخدم على لوح أبيض. تصور تخطيط لوحة معلومات معدلة مع وحدات قابلة للطي

صنف الأفكار إلى موضوعات باستخدام خرائط التقارب. صنف الملاحظات اللاصقة من جلسة العصف الذهني على السبورة البيضاء إلى مجموعات مثل "الثقة" أو "السرعة" أو "التخصيص"

💜 إليك كيف يمكن لـ ClickUp مساعدتك في حل هذه المشكلة:

استخدم لوحات ClickUp البيضاء لتصور الأفكار وسير العمل في الوقت الفعلي

تعمل لوحات ClickUp البيضاء كألواح مرئية تفاعلية حيث يمكن للفرق تبادل الأفكار وتخطيط سير العمل والتعاون في الوقت الفعلي، كل ذلك في مكان واحد.

كيفية استخدام لوحات ClickUp البيضاء:

سهّل جلسات العصف الذهني في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق أثناء سباقات التفكير. أضف ملاحظات لاصقة ورموز تعبيرية ونصوص وأشكال لالتقاط مجموعة واسعة من الأفكار بسرعة

قم بتجميع الأفكار حسب الموضوع باستخدام رموز الألوان أو المجموعات (على سبيل المثال، "تحسينات تجربة المستخدم" و"القيود التقنية")

ارسم الأسهم والوصلات لتخطيط التدفقات أو رحلات المستخدمين أو أشجار القرار بشكل مرئي

حوّل الملاحظات اللاصقة إلى مهام مباشرة، مما يقلل من احتكاك التسليم ويحسن إمكانية التتبع

قم بتضمين روابط إلى مستندات أبحاث المستخدمين والسوق، أو النماذج الأولية، أو اقتباسات المستخدمين مباشرة على اللوحة

قم بتوثيق الإنجازات والتحديات والخطوات التالية بسرعة أثناء عمليات المراجعة

ادعُ أصحاب المصلحة للتعليق بشكل غير متزامن على المفاهيم أو مخططات التدفق

خطط لميزات المنتج أو رحلات المستخدمين أو تدفق المحتوى باستخدام هيكل واضح يشبه الشجرة باستخدام ClickUp Mind Maps

يمكنك أيضًا تجربة ClickUp Mind Maps. فهي تساعدك على تنظيم وتصور أفكارك وميزاتك وسير عملك في شكل مخططات متفرعة وهرمية تتطور مع تطور تفكيرك.

كيفية استخدام خرائط ClickUp الذهنية:

قم بتنظيم الأفكار الكبيرة في هرميات منطقية. مثال: "تسجيل المستخدم" → "أول 5 دقائق" → "نموذج التسجيل" "البرنامج التعليمي" "الحالة الفارغة"

قم ببناء مخططات هندسية لتدفق المستخدمين أو التنقل أو بنية المعلومات

قم بتمييز التبعيات أو الميزات الفرعية باستخدام الفروع (على سبيل المثال، "مُنشئ التقارير" → "الفلاتر" و"التصدير" و"الحفظ التلقائي")

اسحب الفروع وأفلتها لإعادة ترتيب الأفكار بسهولة مع تغير النطاق

تصور خيارات الإصدارات أو مسارات A/B في شجرة اتخاذ القرار

اربط عقد الخريطة الذهنية مباشرة بمهام ClickUp أو المستندات لتسهيل التنفيذ

شارك خريطتك مع الفرق متعددة الوظائف للتنسيق بشأن الهيكل قبل بدء التصميم

4. إنشاء نماذج أولية

قم بعمل نسخ أولية من منتجك، مثل الرسومات التخطيطية أو النماذج الرقمية. تساعدك هذه النسخ على اختبار الأفكار دون الحاجة إلى بناء المنتج بالكامل. يمكنك أيضًا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للتصميم الجرافيكي (مثل ClickUp Brain) لإنشاء العناصر المرئية المناسبة.

✏️ اسأل نفسك:

ما هي الافتراضات التي أختبرها باستخدام هذا النموذج الأولي؟

هل يمكن لمستخدم جديد فهم المهمة الرئيسية وإكمالها؟

أين قد يواجه المستخدمون صعوبات دون طلب المساعدة؟

هل نركز في هذه المرحلة على منطق التدفق أم على تحسين واجهة المستخدم؟

✅ ما يجب القيام به:

مسودات تخطيطية ونماذج أولية قابلة للنقر. نموذج أولي من Figma يوضح تدفق إنشاء المهام المعاد تصميمه

اكتب نصوص UX واقعية باستخدام ClickUp Brain. أنشئ عناصر CTA بديلة مثل "ابدأ الآن" و"جرب بدون تسجيل" وما إلى ذلك.

حالات الخطأ الوهمية وحالات التحميل والحالات الاستثنائية. ماذا يحدث إذا لم يتم العثور على نتائج أو لم يكن هناك اتصال بالإنترنت؟

صمم لتسهيل الوصول وقابلية التكيف مع الأجهزة المحمولة. تأكد من أن نسب التباين وأهداف النقر قابلة للاستخدام على الأجهزة التي تعمل باللمس

تعاون مع فريق المنتج والمحتوى في مرحلة مبكرة. اتفق على المصطلحات مثل "مشروع" و"حملة" لتقليل العبء المعرفي

💜 إليك كيف يمكن لـ ClickUp مساعدتك في حل هذه المشكلة:

قم بإنشاء موجزات إبداعية وأتمتة المهام واحصل على رؤى في ثوانٍ لعملية تطوير المنتج باستخدام ClickUp Brain

ClickUp Brain، المساعد الذكي الأكثر شمولاً ومرونة في العالم، يتيح لك تسريع عملية إنشاء النماذج الأولية من خلال توليد أفكار مفيدة للمحتوى ونصوص مؤقتة. يمكنك:

اطلب من Brain كتابة رسائل الحالة الفارغة أو تلميحات الميزات أو شاشات الترحيب

استخدم الذكاء الاصطناعي لإعادة كتابة التعليمات الطويلة بلغة أبسط

أنشئ نصوص UX تناسب أسلوبك وسياقك

💡 نصيحة احترافية: مع ClickUp Brain MAX، رفيقك الذكي على سطح المكتب، لن تكون مقيدًا بما يوجد داخل ClickUp — يمكنك ربط البيانات من تطبيقاتك الأخرى والسماح للذكاء الاصطناعي بالعمل على الصورة الكاملة. تخيل تصميم نموذج أولي لميزة جديدة: يمكن لـ Brain MAX استخراج نقاط ضعف العملاء من تذاكر الدعم في Zendesk، واستخراج رؤى من تعليقات المنتج في Slack أو Jira، ثم إنشاء نسخة UX سياقية — مثل الحالات الفارغة أو تلميحات الأدوات أو رسائل الترحيب — تعكس احتياجات المستخدمين الحقيقية. إليك كيفية عمل ذلك:

5. اختبر مع المستخدمين

اسمح للمستخدمين بتجربة النموذج الأولي. راقب كيف يستخدمونه واطرح عليهم الأسئلة.

🔍 اسأل نفسك:

أين يواجه المستخدمون صعوبات، ولماذا؟

هل يفسر المستخدمون الميزات بالطريقة التي قصدناها؟

ما المفاجآت التي ظهرت من الاختبار؟

ما هي التعليقات الأكثر أهمية التي يجب اتخاذ إجراءات بشأنها؟

حلل بيانات إرسال النماذج في الوقت الفعلي واحصل على رؤى من الذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp

✅ ما يجب القيام به:

قم بإجراء اختبارات خاضعة للإشراف وغير خاضعة للإشراف. اعطِ المستخدمين 5 مهام وراقب أفعالهم وترددهم

سجل معدلات إنجاز المهام. على سبيل المثال، هل أكمل 8 من أصل 10 مستخدمين عملية الدفع؟ كم استغرق ذلك؟

اطرح أسئلة بعد الانتهاء من المهمة عبر نماذج ClickUp ، مثل "ما الذي أربكك في هذه الشاشة؟" يمكنك أيضًا تحليل وتلخيص ردود النماذج باستخدام رؤى الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain

صنف المشكلات حسب درجة الخطورة وتكرارها. على سبيل المثال، إذا فات 70% من المختبرين زرًا ما، فهذه مشكلة ذات أولوية عالية

حوّل التعليقات إلى مهام لتكرار التصميم. أنشئ مهام فرعية لكل مشكلة رئيسية في قابلية الاستخدام مع روابط Figma ذات الصلة – يدويًا أو اطلب من ClickUp Brain القيام بذلك تلقائيًا

🧠 حقيقة ممتعة: يمكن أن تكشف طرق اختبار المستخدمين المختلفة عن نقاط الضعف الخفية في عملية تصميم المنتج قبل إطلاقه، مما يوفر الوقت والميزانية. أدى تعديل بسيط على زر إلى خفض استفسارات دعم العملاء بنسبة 25%!

6. ضع اللمسات الأخيرة على التصميم وسلمه

بمجرد أن يعمل التصميم بشكل جيد، قم بتحسينه ومرره إلى المطورين. تأكد من أن لديهم جميع التفاصيل التي يحتاجونها.

🤝 اسأل نفسك:

هل تم تغطية جميع حالات التفاعل — الافتراضية، التمرير، الخطأ، التحميل؟

هل يفهم المطورون سبب اتخاذ كل قرار تصميمي؟

هل المواصفات والسلوكيات والنصوص موثقة بنسبة 100%؟

هل لدينا حلقة تغذية راجعة لتوضيح الأمور المتعلقة بالتطوير؟

✅ ما يجب القيام به:

قم بإنهاء التصميمات مع الملاحظات والحالات الاستثنائية. سلوك التمرير على الأزرار، والمنطق للحالات الفارغة

قم باستضافة جولة تعريفية مع المطورين. اشرح الأساس المنطقي وراء تسلسل الترتيب أو وضع علامات التبويب

استخدم ClickUp Chat لحل الشكوك في المرحلة الأخيرة. على سبيل المثال، "هل يجب أن تظهر هذه التلميحة عند التمرير فوقها أم بعد ثانيتين من عدم النشاط؟" على سبيل المثال، "هل يجب أن تظهر هذه التلميحة عند التمرير فوقها أم بعد ثانيتين من عدم النشاط؟"

اربط جميع الأصول (Figma و Docs و Specs) في مكان واحد. مركزية في مهمة واحدة أو مجلد Epic

تتبع أسئلة المطورين وتغييرات التصميم وأخطاء ضمان الجودة في الوقت الفعلي

💜 إليك كيف يمكن لـ ClickUp مساعدتك في حل هذه المشكلة:

حافظ على سياق التعليقات والمناقشات - مرفقة بالمهام أو المستندات أو القوائم - دون الحاجة إلى تبديل الأدوات باستخدام ClickUp Chat

ClickUp Chat هي ميزة مراسلة فورية مدمجة في المهام والمستندات. وهي تجعل التعاون مع المطورين والكتاب أو فريق ضمان الجودة أكثر سلاسة وأكثر ارتباطًا بالسياق.

كيفية استخدام ClickUp Chat:

ناقش استفسارات التسليم دون الحاجة إلى الانتقال إلى Slack أو البريد الإلكتروني

شارك روابط Figma أو إرشادات Loom داخل سلاسل المهام

اطرح أسئلة توضيحية (على سبيل المثال، "هل يجب أن يكون هذا قابلاً للتمرير أم مقسمًا إلى صفحات؟") أثناء تسليم التطوير

استخدم المواضيع لفصل المناقشات حسب الموضوع (على سبيل المثال، النسخ مقابل الاستجابة)

احتفظ بسجل موثق للقرارات والتعليقات وإصدارات الملفات

استخدم ردود الفعل والعلامات والإشارات لإدارة الأولوية والملكية

7. استمر في التحسين

بعد الإطلاق، استمر في الاستماع إلى التعليقات. شاهد كيف يتفاعل المستخدمون المستهدفون مع المنتج وابحث عن طرق لتحسينه.

🚀 اسأل نفسك:

كيف يتفاعل المستخدمون المستهدفون مع منتجنا الآن؟

ما هي التعليقات التي تظهر من خلال الدعم أو المراجعات؟

ما الذي يجب أن نحسنه في المرحلة التالية؟

✅ ما يجب القيام به:

راقب معدلات المشاركة والتسرب

تتبع تذاكر الدعم ومناطق الاحتكاك

قم بإجراء عمليات تدقيق منتظمة لتجربة المستخدم وجلسات لتلقي الملاحظات

💡 نصيحة احترافية: أثناء مرحلة التفكير، حدد لفريقك 20 دقيقة "للأفكار السيئة فقط" قبل الانتقال إلى المفاهيم الحقيقية. هذا يفتح المجال للتفكير الإبداعي، ويساعد على ظهور اتجاهات غير متوقعة، ويقلل من الضغط لتحقيق الكمال، مما يؤدي غالبًا إلى أفكار نهائية أفضل.

كيفية دمج التعليقات والتكرارات

لا يوجد تصميم مثالي من المرة الأولى. تمر أفضل المنتجات بالعديد من جولات التعليقات والتغييرات. إليك كيفية القيام بذلك بشكل جيد:

اختبر مبكرًا وبشكل متكرر: لا تنتظر حتى النهاية لتعرض تصميمك على المستخدمين المستهدفين. احصل على آرائهم مبكرًا

اجمع التعليقات بوضوح: اطرح أسئلة بسيطة، ودوّن الملاحظات، ونظّم النتائج التي توصلت إليها

كن منفتحًا للتغييرات: قد تكون التعليقات صعبة، ولكنها الطريقة التي تتحسن بها. حافظ على فضولك، ولا تتخذ موقفًا دفاعيًا

قم بإجراء تحديثات صغيرة بشكل متكرر: لا تنتظر لإجراء تغييرات كبيرة — حسّن الأشياء قليلاً قليلاً أثناء العمل

تساعد الأدوات المناسبة في تسريع عملية التصميم وتحسين التعاون وتقليل الالتباس وتساعدك على إنشاء منتجات أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام.

من رسم الأفكار إلى جمع تعليقات المستخدمين، إليك بعض الأدوات الأساسية التي تغطي كل جانب من جوانب إدارة سير العمل الإبداعي:

1. Figma (الأفضل للتصميم التعاوني في الوقت الفعلي وإنشاء النماذج الأولية عبر فرق موزعة)

عبر Figma

Figma هي واحدة من أكثر الأدوات شيوعًا لتصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم، ولأسباب وجيهة. فهي قائمة على السحابة، مما يعني أن فريقك بأكمله يمكنه التصميم والمراجعة وتقديم الملاحظات في الوقت الفعلي.

سواء كنت تقوم بإنشاء سير عمل لتصميم الويب أو نماذج أولية أو نماذج عالية الدقة أو مشاركة أنظمة التصميم، فإن Figma تحافظ على كل شيء في مكان واحد ويمكن الوصول إليه عبر الفرق.

2. Sketch (الأفضل لإنشاء تصميمات واجهة مستخدم واضحة وقابلة للتطوير مع نظام إضافات قوي) (لأجهزة Mac فقط)

عبر Sketch

يُعد Sketch أحد البرامج المفضلة منذ فترة طويلة بين مستخدمي Mac، ويشتهر بواجهته البسيطة وتركيزه على تصميم واجهة المستخدم. وهو رائع لإنشاء شاشات ثابتة وأنظمة تصميم ونماذج أولية بدقة عالية.

على الرغم من أنه لا يوفر إمكانية التعاون في الوقت الفعلي مثل Figma، إلا أنه يتكامل جيدًا مع أدوات مثل Zeplin لتسليم المهام للمطورين، كما أنه مدعوم بمكتبة واسعة من المكونات الإضافية.

3. Adobe XD (الأفضل للنماذج الأولية التفاعلية والرسوم المتحركة ضمن Adobe Creative Suite)

عبر Adobe XD

يجمع Adobe XD بين التصميم والنمذجة في أداة واحدة. يمكنك إنشاء نماذج تفاعلية مع انتقالات ورسوم متحركة وتفاعلات صوتية، كل ذلك داخل بيئة Adobe المألوفة. إنه خيار قوي للفرق التي تستخدم بالفعل منتجات Adobe أخرى مثل Photoshop أو Illustrator.

📮 ClickUp Insight: 83% من العاملين في مجال المعرفة يعتمدون بشكل أساسي على البريد الإلكتروني والدردشة للتواصل مع فريق العمل. ومع ذلك، فإن ما يقرب من 60% من يوم عملهم يضيع في التبديل بين هذه الأدوات والبحث عن المعلومات. مع تطبيق شامل للعمل مثل ClickUp، تتجمع إدارة المشاريع والمراسلة والبريد الإلكتروني والدردشة في مكان واحد! حان الوقت للتركيز وتنشيط العمل!

4. Miro (الأفضل للمرحلة الأولى من العصف الذهني وتخطيط الأفكار والتعاون البصري)

عبر Miro

لوحة بيضاء رقمية مصممة للتعاون، تساعد Miro الفرق على تبادل الأفكار والتخطيط وتصور الأفكار معًا في الوقت الفعلي.

إنه مثالي للمراحل الأولى من عملية تصميم المشروع —فكر في خرائط رحلة المستخدم ومخططات التقارب وورش عمل أصحاب المصلحة. بفضل الملاحظات اللاصقة والقوالب والتحديثات في الوقت الفعلي، يساعد هذا الدليل الفرق على تسجيل الأفكار الفوضوية وتنظيمها في خطط قابلة للتنفيذ.

🧠 حقيقة ممتعة: القيمة التي تضيفها الميزة إلى تصميم المنتج هي عامل أساسي في تحديد ما إذا كانت ستبقى أم ستُستبعد. هل تتذكر Clippy، المساعد على شكل مشبك ورق في Microsoft Word؟ على الرغم من إمكاناته، أصبح Clippy مصدر إلهاء أكثر منه مساعدًا، حيث فشل في تلبية احتياجات المستخدمين. أدى سوء تنفيذه إلى أن أصبح هدفًا لسخرية جيل الألفية في مجال تكنولوجيا المعلومات!

5. Notion (الأفضل لتنظيم الأبحاث وتوثيق التصميم ومشاركة المعرفة على مستوى الفريق)

عبر Notion

Notion هي مساحة عمل مرنة تتيح لك إجراء أبحاث السوق وإنشاء الوثائق وتتبع المهام ومشاركة مستندات تصميم البرامج مع فريق المنتج الخاص بك. وهي مفيدة لتخزين ملخصات مقابلات المستخدمين وقرارات التصميم وسجلات التعليقات في مكان مركزي واحد.

💡 نصيحة احترافية: جرب بعض أدوات تصميم المنتجات مع فريقك قبل الالتزام. توفر العديد منها خططًا أو إصدارات تجريبية مجانية، مما يسهل استكشاف الأفضل منها.

تتميز هذه الأدوات عند استخدامها معًا، حيث تتعامل كل منها مع مرحلة مختلفة من عملية التصميم الإبداعي، بدءًا من التخطيط المبكر وابتكار الأفكار وحتى اختبار قابلية الاستخدام وتسليم المطورين.

أو يمكنك تخطي التنقل بين التطبيقات واستخدام منصة واحدة تغطي كل ذلك: ClickUp.

دمج ClickUp لتصميم منتجات فعال

قم بإدارة عملية تصميم المنتج بالكامل بسهولة باستخدام منصة ClickUp لإدارة مشاريع التصميم

إن إحياء منتج ما من خلال تصميم رائع يتطلب أكثر من مجرد الإبداع. فأنت بحاجة إلى مزج التنسيق والوضوح وإدارة الفرق الإبداعية والتواصل بين مختلف الأقسام.

باعتباره تطبيقًا شاملاً للعمل، يوفر ClickUp مركزًا مركزيًا حيث يمكن لفرق التصميم متابعة مهامهم، والتنسيق مع أصحاب المصلحة، وتكرار العمل بشكل أسرع — كل ذلك دون إغفال أي تفاصيل. فيما يلي نبذة موجزة عنه:

لا عجب أن مؤسسات رائدة مثل Powerflex تستخدم ClickUp للحفاظ على انسجام فرق التصميم لديها وتوافقها مع اتجاهات السوق.

في قلب هذه الكفاءة توجد مساحة عمل ClickUp Design Project Management، المصممة خصيصًا لسير عمل تطوير المنتجات الإبداعية. فهي تساعد فرق التصميم على وضع جداول زمنية للمشاريع باستخدام أدوات مرئية مثل مخططات جانت والجداول الزمنية حتى يعرف الجميع المواعيد النهائية للمهام وكيفية ارتباطها ببعضها البعض.

نظم كل مهمة تصميم ودورة التغذية الراجعة والمراجعة في مكان واحد باستخدام ClickUp

يمكنك تعيين الملكية عن طريق وضع علامات على أعضاء الفريق المحددين للمهام، مما يضمن المساءلة الواضحة عن الأهداف التجارية عبر مختلف مراحل عملية تصميم المنتج — من التصور الأولي وتصميم النماذج الأولية إلى التعليقات والمراجعات والتسليم النهائي.

يمكن أن تتضمن كل مهمة قوائم مراجعة مفصلة ومرفقات ملفات وتعليقات وحقول مخصصة، مما يسهل إدارة كل مرحلة من مراحل دورة التصميم في مكان واحد، مع شفافية وتحكم كاملين.

تعاون مع أصحاب المصلحة باستخدام التدقيق والتعليقات في الوقت الفعلي في ClickUp

يمكن للمصممين ربط الأصول وإرفاق ملفات Figma مباشرة بالمهام والتعليق على العناصر المرئية في الوقت الفعلي، بحيث لا تضيع التعليقات ذات الصلة بتطوير المنتج في سلاسل الرسائل على Slack أو البريد الإلكتروني.

يعمل ClickUp أيضًا بشكل جيد مع مجموعة أدوات التصميم الخاصة بك. تتيح التكامل مع Adobe Creative Cloud و Figma و InVision وغيرها من الأدوات الإبداعية للمصممين تحديث العمل وتلقي التعليقات ومشاركة التقدم المحرز دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

بالنسبة للفرق التي تتعامل مع عدة عملاء أو حملات، تساعد تصميمات لوحات المعلومات والمجلدات المخصصة في تنظيم كل شيء مع السماح بتحديثات سريعة لحالة عملية تطوير المنتج.

يلخص Jakub Grajacar، مدير التسويق في STX Next، ذلك بشكل جيد للغاية:

قبل ClickUp، كان العمل مع قسم تصميم المنتجات لدينا عملية فوضوية إلى حد كبير – فغالبًا ما لم تكن المعلومات واضحة بشأن ما إذا كانت المهام لا تزال قيد المراجعة أو تحتاج إلى مزيد من العمل. كنا بحاجة ماسة إلى نظام يتيح لي ولرئيس قسم تصميم المنتجات الحصول على نظرة عامة على العملية برمتها والتعرف على جميع الأعمال الجارية والمهام القادمة.

قبل ClickUp، كان العمل مع قسم تصميم المنتجات لدينا عملية فوضوية إلى حد كبير – فغالبًا ما لم تكن المعلومات واضحة بشأن ما إذا كانت المهام لا تزال قيد المراجعة أو تحتاج إلى مزيد من العمل. كنا بحاجة ماسة إلى نظام يتيح لي ولرئيس قسم تصميم المنتجات الحصول على نظرة عامة على العملية برمتها والتعرف على جميع الأعمال الجارية والمهام القادمة.

بدلاً من البدء من صفحة فارغة، يمكن للمصممين استخدام العديد من قوالب ClickUp للحصول على مسودة أولية أو مفهوم مبدئي يساعد على بدء عملية التصميم الإبداعي. وهذا مفيد بشكل خاص أثناء مراحل العصف الذهني أو مراحل التفكير الأولية. إليك بعض الأمثلة التي يمكنك تجربتها:

قالب ClickUp للإبداع والتصميم

احصل على نموذج مجاني خطط لكل مرحلة من مراحل العمل التصميمي بدءًا من المفهوم وحتى التسليم في عرض واحد باستخدام قالب ClickUp Creative & Design

يوفر ClickUp قوالب مخصصة لمساعدة فرق تطوير المنتجات على البدء في العمل على الفور. يعد قالب ClickUp الإبداعي والتصميمي مثاليًا للوكالات أو الفرق الداخلية التي تدير العديد من المخرجات.

ويشمل حالات المهام مثل "قيد المراجعة" و"ملاحظات العميل"، وعروض مخصصة لتتبع الحملات، والموافقات على الأصول، وتخطيط السباقات الإبداعية، والقدرة على أتمتة التذكيرات ودورات المراجعة للحفاظ على سير الإنتاج الإبداعي.

قالب تصميم جرافيكي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتعيين المخرجات والجداول الزمنية لفريق التصميم الخاص بك ببضع نقرات فقط باستخدام قالب ClickUp للتصميم الجرافيكي

صُمم قالب ClickUp للتصميم الجرافيكي خصيصًا للمصممين المرئيين، ويشمل قوائم لتطوير المفاهيم وإنشاء الأصول والعلامات التجارية. وهو يدعم مشاركة الملفات بسهولة، ويتكامل مع أدوات التصميم، ويشمل مساحات لمواضيع التعليقات، مما يسهل التعاون بين الفرق البعيدة.

التحديات في عملية تصميم المنتج وكيفية التغلب عليها

نادرًا ما تكون عملية تصميم المنتج مسارًا مستقيمًا. إنها مسار متعرج يتشكل وفقًا لاحتياجات المستخدمين والأهداف التجارية والقيود المتغيرة.

خلال هذه العملية، تواجه الفرق تحديات مستمرة يمكن أن تعرقل التقدم أو تضعف النتائج.

غموض المتطلبات: غالبًا ما يبدأ المصممون بمتطلبات غير كاملة أو غير واضحة أو متغيرة باستمرار. وهذا يؤدي إلى حدوث ارتباك حول ما يتم إنشاؤه ولماذا، مما يؤدي إلى إهدار الجهد وتفويت توقعات المستخدمين

تضارب آراء أصحاب المصلحة: غالبًا ما يقدم أصحاب المصلحة المتعددون آراءً ذات أولويات مختلفة، مما يؤدي إلى تباين اتجاهات التصميم. وبدون عملية واضحة لاتخاذ القرار، يؤدي ذلك إلى تأخير العمل وتقويض الرؤية

الإفراط في التركيز على الجماليات: تقوم الفرق أحيانًا بإعطاء الأولوية للتحسينات البصرية في مرحلة مبكرة جدًا، مع التركيز على المظهر بدلاً من الوظيفة وتأثيرها على رضا المستخدم. يؤدي ذلك إلى تكرار العمل دون حل المشكلة الأساسية للمستخدم

انقطاع التواصل بين الأقسام المختلفة: غالبًا ما يؤدي عدم التنسيق بين فرق التصميم والمنتج والهندسة إلى التأخير وإعادة العمل وتجربة مستخدم مجزأة. بدون فهم مشترك، تضيع السياقات المهمة

حلقات التغذية الراجعة التي لا تنتهي: يؤدي عدم وجود مراحل محددة للمراجعة إلى حبس الفرق في دورات تغذية راجعة مستمرة دون نقطة نهاية واضحة، مما يتسبب في عدم الالتزام بالمواعيد النهائية وإرهاق المصم

👀 هل تعلم؟ شهدت بعض فرق عمليات التصميم زيادة بنسبة 20% في مستوى الرضا بعد التحول إلى ClickUp.

كيفية الحفاظ على مسار عملية التصميم

عندما تطول الجداول الزمنية أو يفقد التصميم اتجاهه، لا يكون ذلك عادةً بسبب عدم بذل الموظفين جهدًا كافيًا، بل لأنهم يعملون على حل المشكلة الخطأ في الوقت الخطأ.

للحفاظ على المسار الصحيح، تحتاج الفرق إلى أكثر من مجرد جداول زمنية وأدوات. فهي تحتاج إلى نقاط مراجعة للتصميم تنفذ القرارات وتمنع إعادة العمل غير الضرورية.

إليك كيف يبدو ذلك في الواقع:

🧭 اربط كل مرحلة من مراحل التصميم بمشكلة محددة

لا تمضِ قدمًا دون الاتفاق على المشكلة التي تحاول حلها. أعد صياغة المشكلة في كل مرحلة — الهيكل الأولي والنموذج الأولي والتصميم المرئي — للحفاظ على تركيز المناقشات وتجنب الانجراف في "ماذا لو" التي لا تنتهي

🧠 حقيقة ممتعة: يمكن أن يؤدي الجمع بين هذا النهج وأداة شاملة مثل ClickUp إلى تقليل وقت طلب التصميم بنسبة 33٪.

✅ تطبيق قاعدة "جولة واحدة، قرار واحد"

بدلاً من جمع التعليقات بشكل لا نهائي، قم بتنظيم المراجعات بمعايير قرار واضحة. جولة واحدة من التعليقات = قرار واحد متخذ. أي شيء لم يتم حله يذهب إلى قائمة المهام المؤجلة، وليس إلى السباق الحالي.

🧊 تجميد المتطلبات في منتصف السباق

غالبًا ما تنحرف فرق المنتج والتصميم عن المسار الصحيح عندما تظهر ميزات جديدة أو "تغييرات سريعة" في منتصف الطريق. ضع قاعدة: بعد بدء العمل، لا تغيير في المتطلبات لمدة أسبوعين ما لم يكن هناك عائق حرج.

🚩 استخدم عمود "العلم الأحمر" في لوحة مهام التصميم الخاصة بك

أضف مساحة مخصصة للعوائق والملاحظات غير المحلولة من أصحاب المصلحة أو التعليقات المتضاربة. يساعد ذلك في الكشف عن المشكلات مبكرًا والإشارة إلى الحاجة إلى الاهتمام الفوري من مختلف الأقسام عند الحاجة إلى إجراء مهمة تصميم.

تضيع الفرق أيامًا في تحسين الشاشات التي لا يتم شحنها أبدًا. اجعل من قاعدة ألا تصدر نماذج عالية الدقة حتى يتم التحقق من صحة الإصدار منخفض الدقة من المنتج النهائي من قبل الجمهور المستهدف أو قبوله داخليًا. ركز على الوضوح، وليس على ألوان اللوحة.

صمم منتجاتك لتحقيق النجاح مع ClickUp

تتطلب عملية تصميم المنتج توجيهًا واضحًا في كل مرحلة — بدءًا من البحث الشامل وابتكار الأفكار وحتى إنشاء النماذج الأولية والتنفيذ النهائي. تعتمد كل خطوة على الخطوة التي تسبقها، ويمكن أن يؤدي الحفاظ على التنظيم طوال العملية إلى إحداث فرق كبير في جودة الناتج.

يساعد ClickUp في التخلص من العقبات الشائعة التي تعرقل سير العمل. بفضل ميزات مثل سير العمل القابل للتخصيص ولوحات إدارة المهام والتعاون في الوقت الفعلي والتكامل السهل، يحافظ ClickUp على كل شيء في مكان واحد، بدءًا من خطط البحث وحتى ملاحظات التصميم.

يضمن هذا الدليل أن يظل فريقك متناسقًا ومنتجًا، مهما كانت متطلبات إدارة المشاريع الإبداعية معقدة.

إذا كنت مستعدًا لتبسيط عملية التصميم، يمكن أن يساعدك ClickUp في الحفاظ على تنظيمك وتركيزك. اشترك مجانًا الآن!