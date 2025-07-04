أفضل برامج إنشاء ملفات SVG باستخدام الذكاء الاصطناعي لرسومات متجهة قابلة للتح

قد يكون تصميم الرسومات المتجهة القابلة للتحجيم (SVG) عملية محبطة. سواء كنت تقوم بإنشاء أيقونات أو شعارات أو عناصر واجهة المستخدم أو رسوم توضيحية، فأنت بحاجة إلى متجهات واضحة ودقيقة يمكن تحجيمها دون فقدان الجودة.

لكن تتبع الصور يدويًا وتعديل نقاط الربط وضبط المسارات يستغرق وقتًا طويلاً. وقت يمكنك قضاؤه في أعمال أكثر إبداعًا.

تقوم أدوات إنشاء ملفات SVG بالذكاء الاصطناعي بتخفيف عبء العمل عن كاهلك. تتيح لك هذه الأدوات تحويل الصور النقطية إلى متجهات، وإنشاء ملفات SVG مخصصة من مطالبات نصية، وتحسين التصميمات ببضع نقرات فقط.

ما عليك سوى تحميل صورة أو إدخال موجه أو تعديل بعض الإعدادات. يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي، ويقدم متجهات واضحة وقابلة للتحجيم في ثوانٍ. لا مزيد من التعديلات اليدوية المملة أو برامج التصميم المعقدة مثل Adobe Illustrator.

وبمجرد أن تحصل على ملف SVG المثالي؟ قم بإسقاطه مباشرة في ClickUp للحفاظ على سير عمل التصميم الخاص بك دقيقًا ومتزامنًا وخاليًا من الإجهاد.

دعنا نستكشف أفضل مولدات AI SVG لإنشاء رسومات متجهة عالية الجودة وقابلة للتحجيم! حان الوقت لإنشاء بعض الصور المذهلة. 💃🏽

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مولد AI SVG؟

أنت بحاجة إلى رسومات متجهة واضحة وقابلة للتحجيم (بسرعة). ولكن ليس كل أدوات الذكاء الاصطناعي تقوم بذلك بشكل صحيح. بعضها ينشئ مسارات فوضوية، والبعض الآخر يعاني من مشاكل في التفاصيل، والبعض الآخر لا يمنحك تحكمًا كافيًا. إذن، ما الذي يهم فعليًا؟

دعنا نحلل الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها حتى تتمكن من اختيار أداة تستحق أموالك.

مخرجات عالية الجودة: تولد ملفات SVG واضحة وخالية من البكسلات في كل مرة. لن تضطر إلى تنظيف تلك الأشكال الغريبة أو الخطوط المتعرجة

واجهة سهلة الاستخدام: تتيح لك استخدام كل الميزات دون قضاء الكثير من الوقت في تعلم كيفية التنقل. يتمثل جزء كبير من تتيح لك استخدام كل الميزات دون قضاء الكثير من الوقت في تعلم كيفية التنقل. يتمثل جزء كبير من استخدام الذكاء الاصطناعي في التصميم الجرافيكي في توفير الوقت، ومن شأن صعوبة التعلم أن تحبط هذا الهدف

قوالب التصميم: توفر توفر قوالب تصميم جرافيكي حتى تتمكن من إنشاء صور متجهة بجودة احترافية بسرعة دون البدء من الصفر. سيكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كنت مبتدئًا

مطالبات الذكاء الاصطناعي: تمنحك خيارات متعددة تمنحك خيارات متعددة لمطالبات الصور بالذكاء الاصطناعي . يمكن أن تمنحك هذه المطالبات النصية فكرة عن من أين تبدأ

خيارات التخصيص: تتيح لك تعديل الألوان أو الأشكال أو الأنماط لتتناسب مع علامتك التجارية. لا ينبغي أن يقيدك مولد AI SVG الجيد بتصميمات عامة

خيارات تصدير متعددة: توفر تنسيقات تصدير متعددة مثل SVG و PNG و JPEG و PDF للصور المتجهة التي تم إنشاؤها. وهذا يوفر مساحة كبيرة لاستخدام العناصر المرئية في المحتوى عبر قنوات متعددة

👀 هل تعلم؟ ملفات SVG مستقلة عن الدقة، مما يعني أنها تظل واضحة تمامًا بغض النظر عن مقدار التكبير. يمكنك تغيير حجمها إلى أكبر أو أصغر بشكل لا نهائي دون فقدان جودة الصورة!

أفضل برامج إنشاء ملفات SVG باستخدام الذكاء الاصطناعي في لمحة

فيما يلي ملخص سريع لأفضل مولدات AI SVG:

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp فرق من جميع الأحجام؛ سير عمل SVG مدعوم بالذكاء الاصطناعي والتكامل مولد الصور بالذكاء الاصطناعي، ألواح الكتابة البيضاء، تكامل Figma، أتمتة سير العمل، أدوات التعليقات، القوالب، إدارة المهام مجاني إلى الأبد؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات شهريًا Adobe (Express/Firefly) الأفراد والفرق؛ تحويل الصور إلى ملفات SVG PNG/JPG إلى SVG، مولد صور AI، قوالب، تحويل النص إلى صورة، ملفات تصل إلى 40 ميجابايت تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9.99 دولارًا شهريًا Canva الأفراد والفرق؛ تحرير الرسومات المتجهة محرر SVG، السحب والإفلات، أدوات الألوان، القوالب، الممحاة السحرية، الوصول عبر الهاتف المحمول/الويب يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا Vectr الأفراد والفرق الصغيرة؛ متجهات من مطالبات مفصلة مطالبات الذكاء الاصطناعي (إيجابية/سلبية)، فن ثلاثي الأبعاد، ملصقات، إزالة الخلفية، تحويل PNG/JPG إلى SVG يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 3.99 دولارًا شهريًا SVGator الأفراد والفرق؛ الرسوم المتحركة المتجهة تحريك ملفات SVG، وتصديرها إلى SVG/Lottie/GIF/فيديو، وعناصر تحكم تفاعلية، ولوحة رسوم بيانية يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 38 دولارًا شهريًا Figma AI الفرق؛ فنون متجهة لواجهة المستخدم والعلامات التجارية والعروض التقديمية مطالبات الذكاء الاصطناعي، تحويل الصور النقطية إلى متجهة، ألواح بيضاء، أكثر من 150 حزمة رسوم توضيحية، تعاون جماعي تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات شهريًا Inkscape (ملحقات AI) الأفراد والفرق؛ المخططات المتجهة، مفتوحة المصدر ملحقات الذكاء الاصطناعي، لوحات الألوان، أسطر الأوامر، أدوات قطاع/رسم بياني SVG مجاني Vecta. io الأفراد والفرق؛ الشعارات والأيقونات والرسوم البيانية أداة تصغير SVG، سحب وإفلات Visio/AutoCAD، تحديد النص، القياس/التحجيم مجاني Vectorizer. ai الأفراد والفرق؛ تكديل الأشكال في المتجهات تحويل PNG/JPG إلى SVG، تكديس الأشكال الهندسية، تخصيص المنحنيات/الفجوات تبدأ الخطط المدفوعة من 9.99 دولارًا شهريًا Boxy SVG الأفراد: تصميم متجه أساسي رموز مدمجة، وتعديل الألوان، وتأثيرات، وخطوط، وإنشاء بيانات وصفية تبدأ الخطط المدفوعة من 9.99 دولارًا شهريًا

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. إليك ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

أفضل 10 برامج لتوليد ملفات SVG باستخدام الذكاء الاصطناعي

الآن، دعنا نستكشف الميزات الرئيسية والقيود والأسعار لمعرفة أي مولد SVG يناسبك أكثر. لقد قمنا أيضًا بتضمين تقييمات ومراجعات من عملاء حقيقيين لمساعدتك في اتخاذ القرار الصحيح.

1. ClickUp (الأفضل لسير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتكامل SVG)

جرب الآن أنشئ الصور بسهولة باستخدام مولد الصور بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain

ClickUp ليس مجرد أداة أخرى لإدارة المشاريع. إنه تطبيقك الشامل للعمل. إذا كنت تعاني من مهام تصميم SVG المتفرقة أو سير العمل غير الفعال أو أساليب التعاون القديمة، فقد حان الوقت للترقية!

لنفترض أن مصممي الجرافيك لديك يواجهون صعوبة في الاتفاق على نفس خطة تصميم SVG بسبب التواصل المتقطع وجلسات العصف الذهني غير المترابطة. استخدم ClickUp Whiteboards لتجنب مثل هذه المشاكل والانتقال مباشرة إلى اجتماعات المائدة المستديرة الإبداعية التعاونية.

دع فريق التصميم لديك يجلب الأفكار إلى الحياة على ClickUp Whiteboards

أضف عناصر العصف الذهني مثل المربعات والدوائر والمثلثات من شريط الأدوات على الجانب الأيسر من ClickUp Whiteboards. لربط أفكار التصميم بصريًا، ما عليك سوى استخدام الموصلات الموجودة في شريط الأدوات لربط المهام وأفكار التصميم باستخدام الأسهم.

يمكن لفريقك إضافة ملاحظات لاصقة وإرفاق ملفات ورسم رسوم توضيحية مباشرة على السبورة البيضاء لمشاركة النماذج الأولية والإلهام. يمكن للمشرفين وأعضاء الفريق الآخرين إضافة تعليقات لتقديم الملاحظات أيضًا. يمكن لجميع أصحاب المصلحة إرفاق موجزات وأتمتة التحديثات.

لكن خطة التصميم القوية ليست سوى الخطوة الأولى. يجب أن تتأكد من أن جميع فرقك تبذل قصارى جهدها في كل تصميم SVG. تتيح لك ClickUp Tasks تحويل كل خطوة في موجز التصميم إلى مهام. قسّمها إلى مجلدات، وأضف مهام فرعية، وأرفق أدلة الأنماط والموارد الأخرى مباشرة في المهام.

لنفترض أنك بحاجة إلى تصميم صور متجهة لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالخصومات لمبيعات BFCM القادمة. أضف موجهًا مع المواصفات إلى ClickUp Brain، وسيقوم بوضع خطة تفصيلية خطوة بخطوة في ثوانٍ.

اطلب من ClickUp Brain إنشاء خطة سير عمل لتوليد SVG

هل تريد التحقق من أنك قمت بكل شيء بشكل صحيح؟ ستقوم الشبكة العصبية المدمجة في ClickUp بإنشاء ملخصات سريعة، وتحديد الأجزاء المفقودة في خطتك، واقتراح تحسينات قابلة للتنفيذ. يمكنك أيضًا سؤال Brain عن اتجاهات التصميم الجرافيكي أو أفضل الممارسات لإنشاء ملفات SVG، حتى تكون ملفاتك المتجهة دائمًا ذات صلة وثيقة بالجمهور.

يمكنك حتى إضافة أولويات إلى مهام التصميم وتعيينها للأشخاص المناسبين والوصول إلى عرض كامل للجداول الزمنية ومهام الفريق والتقدم المحرز. يمكنك استخدام ClickUp Automation لأتمتة مهام التصميم هذه وتجنب عناء تعيين المسؤوليات الفردية لفريق التصميم الخاص بك.

أتمتة مهام تصميم SVG باستخدام ClickUp Brain

لا تملك الوقت الكافي لإعداد مشغلات فردية؟ ما عليك سوى شرح ما تريد أتمتته بلغة بسيطة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي المدمج، ClickUp Brain، بتكوين أتمتة سير عمل التصميم والمشغلات على الفور، إلى جانب تذكيرات عبر البريد الإلكتروني وإشعارات داخل التطبيق!

وهذا ليس كل شيء! يتكامل ClickUp أيضًا مع Figma AI، وهو مولد متجه شائع يعمل بالذكاء الاصطناعي.

اربط حساب Figma الخاص بك على مركز تطبيقات ClickUp

انتقل إلى مركز تطبيقات ClickUp، وابحث عن Figma، وانقر على "اتصال". يمكنك أنت ومسؤولو الإدارة عرض جميع مجلدات Figma مباشرةً على ClickUp. سيؤدي ذلك إلى تسهيل تخطيط سير العمل والمهام وجدولة مهام SVG. كما أن ClickUp لفرق التصميم يستورد جميع مشاريعك المتجهة من Figma ويجمعها في مكان واحد!

يتيح هذا التكامل للمصممين والمطورين العمل مع الصور المتجهة والنماذج الأولية دون الحاجة إلى تبديل المنصات، مما يبسط سير العمل من مرحلة تصور التصميم إلى تصدير ملفات SVG النهائية.

أفضل ميزات ClickUp

أنشئ شخصيات تصميمية ومكونات وموجزات إبداعية والمزيد باستخدام ClickUp Brain

شارك نماذج التصميم الخاصة بك مع أصحاب المصلحة كرسائل فيديو باستخدام أدوات التعليقات على التصميم مثل ClickUp Clips

أتمتة عمليات الموافقة على ملفات SVG حتى تتقدم مشاريع التصميم دون تأخير

أنشئ سير عمل مرئي لفرق التصميم لديك باستخدام ClickUp Whiteboards

قم بتوصيل تفاصيل مشاريع التصميم الخاصة بك بسهولة باستخدام قوالب موجزات التصميم

حافظ على تماشي جميع الأطراف المعنية في فريق التصميم مع قوالب دليل الأسلوب

أنشئ ملفات Figma لتصميمات SVG مباشرة على ClickUp من خلال عمليات تكامل سهلة

قيود ClickUp

قد يجد بعض المستخدمين الذين ليس لديهم خبرة في تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة أن المنصة صعبة الاستخدام في البداية

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

نيكول بيلايز، مؤسِّسة Wild Me ورئيستها التنفيذية، تقيِّم ClickUp:

من المشاريع التصميمية الكبرى إلى قوائم المهام البسيطة، نستخدم ClickUp لإنجاز المهام. يتم استخدامه على مستوى الشركة ويحل مشكلة إدارة المهام لرؤية التقدم المحرز والمهام الجارية التي يجب تنفيذها.

من المشاريع التصميمية الكبرى إلى قوائم المهام البسيطة، نستخدم ClickUp لإنجاز المهام. يتم استخدامه على مستوى الشركة ويحل مشكلة إدارة المهام لرؤية التقدم المحرز والمهام الجارية التي يجب تنفيذها.

💡نصيحة احترافية: أضف وصفًا للمهمة في كل مهمة ClickUp، واشرح بالضبط ما يجب القيام به لإكمال تلك المهمة. اكتب شرطة مائلة (/) في مربع وصف المهمة واختر الجداول واللافتات والقوالب والمزيد لتوضيح التعليمات بسرعة.

2. Adobe (الأفضل لتحويل الصور الموجودة إلى SVG)

عبر Adobe

لقد نجحت في إنشاء رسومات مذهلة، ولكنها تصبح متقطعة كلما قمت بتغيير حجمها أو إعادة استخدامها لمحتوى مختلف. استخدم مُنشئ المتجهات AI من Adobe لتحويل الصور النقطية إلى رسومات متجهة قابلة للتحجيم. بهذه الطريقة، ستبدو جميع صورك واضحة، بغض النظر عن كيفية تغيير حجمها وإضافتها.

أفضل ميزات Adobe

حوّل ملفات PNG و JPEG و JPG إلى ملفات SVG

حوّل النصوص والمطالبات النصية إلى صور باستخدام مولد الصور بالذكاء الاصطناعي

أنشئ ملصقات باستخدام قوالب مجانية

قيود Adobe

إضافة التواريخ إلى مشاريع التصميم أمر شاق بعض الشيء

يمكنه تحويل صور يصل حجمها إلى 40 ميجابايت

أسعار Adobe

مجاني

Adobe Express + Photoshop Express + Adobe Firefly: 9.99 دولار شهريًا

تقييمات Adobe وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 5/5 (51000+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (7300+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Adobe؟

تقول مراجعة G2:

أستخدم Illustration كل يوم في عملي ومشاريعي الشخصية وأستمتع حقًا بسهولة سير العمل. أحد الأشياء التي أحبها أكثر في Illustrator هو دقته. تتكون الرسومات المتجهة من مسارات، وهي في الأساس معادلات رياضية تحدد شكل ومظهر الكائن. يمكن تغيير حجم كائنات Illustrator إلى أي حجم دون فقدان الجودة. هذه ميزة كبيرة مقارنة بالرسومات النقطية، التي تتكون من بكسلات ويمكن أن تصبح ضبابية أو متقطعة عند تكبيرها.

أستخدم Illustration كل يوم في عملي ومشاريعي الشخصية وأستمتع حقًا بسهولة سير العمل. أحد الأشياء التي أحبها أكثر في Illustrator هو دقته. تتكون الرسومات المتجهة من مسارات، وهي في الأساس معادلات رياضية تحدد شكل ومظهر الكائن. يمكن تغيير حجم كائنات Illustrator إلى أي حجم دون فقدان الجودة. هذه ميزة كبيرة مقارنة بالرسومات النقطية، التي تتكون من بكسلات ويمكن أن تصبح ضبابية أو متقطعة عند تكبيرها.

3. Canva (الأفضل لتحرير الرسومات المتجهة)

عبر Canva

يقدم Canva برنامجًا لتحرير الصور مع مولد متجهات AI مجاني. باستخدامه، يمكنك تحرير ملفات الرسومات المتجهة عبر الإنترنت بأي حجم. كما يتيح لك إنشاء شعارات وأيقونات ورسوم توضيحية واضحة لمحتواك ونشرها مباشرة دون فقدان الجودة.

أفضل ميزات Canva

اسحب ملف SVG وأفلته في المكان الذي تريده على اللوحة

اضبط ألوان المستندات والصور باستخدام أدوات الألوان بنقرة واحدة

خصص نظام الألوان الخاص بك لملفات SVG التي تحمل علامتك التجارية

نظف الصور بنقرة واحدة باستخدام الممحاة السحرية

قيود Canva

تفتقر النسخة المجانية إلى قوالب رسومات فريدة

أسعار Canva

مجاني

المحترف: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الفرق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (3 مستخدمين كحد أدنى)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Canva وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (أكثر من 4500 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Canva؟

جاء في إحدى تقييمات G2:

أحب أنني أستطيع إنشاء رسومات احترافية بسرعة دون عناء. تتيح المجموعة الواسعة من القوالب والصور وخيارات التخصيص إنشاء تصميمات فريدة لأي شيء أحتاجه بسهولة لتطبيقه على وسائل التواصل الاجتماعي أو العروض التقديمية أو المشاريع الشخصية. ومن الرائع أيضًا أنني أستطيع استخدامه على هاتفي أو جهاز الكمبيوتر المحمول، حتى أتمكن من التصميم أثناء التنقل.

أحب أنني أستطيع إنشاء رسومات احترافية بسرعة دون عناء. تتيح المجموعة الواسعة من القوالب والصور وخيارات التخصيص إنشاء تصميمات فريدة لأي شيء أحتاجه بسهولة لتطبيقه على وسائل التواصل الاجتماعي أو العروض التقديمية أو المشاريع الشخصية. ومن الرائع أيضًا أنني أستطيع استخدامه على هاتفي أو جهاز الكمبيوتر المحمول، حتى أتمكن من التصميم أثناء التنقل.

4. Vectr (الأفضل لإنشاء متجهات مع تلميحات تفصيلية)

عبر Vectr

إذا كنت تبحث عن مولد AI SVG مجاني يجعل إنشاء الرسومات سهلاً مثل الكتابة، فإن Vectr هو الأداة المناسبة لك. يمكنك إضافة ما تريد وما لا تريد في صورة AI المتجهة، وتخصيص ملف SVG وتنسيق المتجهات، والتنزيل مباشرة من المنصة.

أفضل ميزات Vectr

أضف مطالبات وصفية ومطالبات سلبية لإنشاء رسومات متجهة مثالية

استخدم الفن ثلاثي الأبعاد والملصقات لجعل الرسومات أكثر جاذبية

أزل الخلفيات للحصول على مظهر أنظف في إنشاء المتجهات

حوّل الصور النقطية PNG إلى صور SVG و JPG إلى أيقونات متجهة

قيود Vectr

قد تبدو الإعلانات في الإصدار المجاني مزعجة

أسعار Vectr

مجاني إلى الأبد

المحترف: 3.99 دولار شهريًا

الاشتراك المميز: 7.99 دولار شهريًا

تقييمات Vectr وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (20+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (30+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Vectr؟

تقول مراجعة G2:

إنه سهل الاستخدام ويحتوي على جميع الأدوات الأساسية للتحرير الأساسي أو إنشاء الأعمال الفنية؛ لقد ساعدني كثيرًا، كما أن واجهته البسيطة تجعله سهل الفهم.

إنه سهل الاستخدام ويحتوي على جميع الأدوات الأساسية للتحرير الأساسي أو إنشاء الأعمال الفنية؛ لقد ساعدني كثيرًا، كما أن واجهته البسيطة تجعله سهل الفهم.

🧠 حقيقة ممتعة: بدأت أقدم أشكال النصوص المكتوبة كصور أو رموز تصويرية تستخدم لتمثيل الأشياء والأفكار. لنسخ الأسماء، استخدم السومريون الرموز اللوغوغرامية، وهي صور سهلة الرسم تمثل صوتًا قريبًا من الكلمة التي تريد توصيلها.

5. SVGator (الأفضل لإنشاء الرسوم المتحركة المتجهة)

عبر SVGator

يتعلم الناس بشكل أفضل من الرسوم المتحركة أكثر من الصور الثابتة. فلماذا تقتصر على الصور في فنك المتجه عندما يمكنك إنشاء رسوم متحركة باستخدام SVGator؟ يتيح لك هذا المولد المتجه إضافة عناصر فردية ودمجها وتحريكها في صورتك المتجهة كما تريد.

أفضل ميزات SVGator

قم بتحريك الصور المتجهة والرسوم التوضيحية والشعارات

قم بتصدير الصور المتجهة بتنسيقات متعددة مثل SVG و Lottie و Dart و Videos و GIF

خصص ما ستفعله كل نقرة لتتمتع بمزيد من التحكم في صورك المتجهة والرسوم المتحركة

اعثر على الموضع الصحيح باستخدام لوحة رسم بيانية بسيطة

قيود SVGator

غالبًا ما يتأخر مولد الذكاء الاصطناعي بسبب مكونات الصور المتجهة الثقيلة

أسعار SVGator

مجاني

Pro: 38 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات SVGator

G2: 4. 7/5 (20+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (25+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SVGator؟

جاء في إحدى تقييمات G2:

لقد بسطت أداة إنشاء الرسوم المتحركة SVGator عملية بدء/إيقاف أي رسوم متحركة أو أي رسوم متحركة أخرى عندما يمر المستخدم بالماوس أو ينقر على الصورة. الوظائف واسعة النطاق، ولا يتعين على المستخدم أن يكون محترفًا في مجال الرسوم المتحركة لاستخدام هذه الأداة. إنها تطبيق ويب، لذا فهي رائعة. لا يلزم تنزيلها.

لقد بسطت أداة إنشاء الرسوم المتحركة SVGator عملية بدء/إيقاف أي رسوم متحركة أو أي رسوم متحركة أخرى عندما يمر المستخدم بالماوس أو ينقر على الصورة. الوظائف واسعة النطاق، ولا يتعين على المستخدم أن يكون محترفًا في مجال الرسوم المتحركة لاستخدام هذه الأداة. إنها تطبيق ويب، لذا فهي رائعة. لا يلزم تنزيلها.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات برامج تعليق الصور

6. Figma AI (الأفضل لتصميم الفنون المتجهة لواجهة المستخدم والعلامات التجارية والعروض التقديمية)

عبر Figma AI

هل تحتاج إلى رسومات متجهة لمشاريع عاجلة؟ استخدم مولد المتجهات بالذكاء الاصطناعي من Figma لإنشاء ملفات SVG مثالية ببضع كلمات فقط. تعمل أداة إنشاء الصور المتجهة هذه أيضًا على أتمتة مهام التصميم وإنشاء الرسومات مباشرة في مجلدات مشروعك.

أفضل ميزات Figma

أضف مطالبات نصية بالذكاء الاصطناعي وقم بإنشاء متجهات في ثوانٍ

حوّل الصور النقطية إلى رسومات متجهة بتنسيق SVG مثالي

تعاون مع فريق التصميم الخاص بك على السبورات الرقمية

احصل على 150 حزمة مجانية من الرسوم التوضيحية المتجهة لإنشاء ملفات SVG بسرعة

قيود Figma

قد تشعر ببعض الارتباك إذا لم تكن لديك خبرة في استخدام أدوات التصميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أسعار Figma

مبتدئ: مجاني

احترافي: 5 دولارات شهريًا للحساب التعاوني، و15 دولارًا شهريًا للحساب المطور، و20 دولارًا شهريًا للحساب الكامل

المنظمة: 5 دولارات شهريًا للحساب التعاوني، و25 دولارًا شهريًا للحساب المطور، و55 دولارًا شهريًا للحساب الكامل

المؤسسات: 5 دولارات شهريًا للمقعد التعاوني، و35 دولارًا شهريًا للمقعد المطور، و90 دولارًا شهريًا للمقعد الكامل

تقييمات ومراجعات Figma

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1100 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (790+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Figma؟

تقول مراجعة Capterra:

على الرغم من أن الفكرة وراء Figma رائعة، إلا أنها ليست سهلة الاستخدام على الإطلاق. في البداية، أجرت شركتنا عشرات التدريبات عليها على مدار أشهر، مما يدل على مدى صعوبة هذا البرنامج الجديد. من الصعب جدًا استخدام أدواته الأساسية، مثل عرض الشاشات. لكن أكبر عيوبه بالنسبة لفريقنا كانت تتبع جميع الإصدارات المختلفة من المستندات التي يتم تحريرها والعثور على عناصر معينة داخل الشاشة لتحريرها. أراد العديد من أعضاء فريقنا العودة إلى ملفات Excel و Word التي أثبتت كفاءتها لسهولة التحكم في إصدارات المستندات ووظيفة البحث والعثور. أعتقد أن Figma يحتاج إلى بعض التحسينات، على الرغم من أن الفكرة رائعة.

على الرغم من أن الفكرة وراء Figma رائعة، إلا أنها ليست سهلة الاستخدام على الإطلاق. في البداية، أجرت شركتنا عشرات التدريبات عليها على مدار أشهر، مما يدل على مدى صعوبة هذا البرنامج الجديد. من الصعب جدًا استخدام أدواته الأساسية، مثل عرض الشاشات. لكن أكبر عيوبه بالنسبة لفريقنا كانت تتبع جميع الإصدارات المختلفة من المستندات التي يتم تحريرها والعثور على عناصر معينة داخل الشاشة لتحريرها. أراد العديد من أعضاء فريقنا العودة إلى ملفات Excel و Word التي أثبتت كفاءتها لسهولة التحكم في إصدارات المستندات ووظيفة البحث والعثور. أعتقد أن Figma يحتاج إلى بعض التحسينات، على الرغم من أن الفكرة رائعة.

📮ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات لاستخدام أكثر من 15 أداة، بينما تحافظ الفرق عالية الأداء على كفاءتها من خلال قصر أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتبارها التطبيق الشامل للعمل، تجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ووثائقك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ ClickUp يناسب كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

7. Inkscape مع ملحقات AI (الأفضل لإنشاء المخططات المتجهة)

عبر Inkscape

Inkscape هي أداة تصميم مجانية توفر ملحقات AI لتوليد الصور المتجهة. يمكنك تنزيلها مباشرة من مدير ملحقات Inkscape أو فك ضغط ملف الأرشيف. إنها بديل جيد لـ Figma يوفر تصميمات قطاع SVG ورسوم متحركة والمزيد.

أفضل ميزات Inkscape مع ملحقات الذكاء الاصطناعي

إنشاء لوحات ألوان

أنشئ أسطر أوامر بالسحب والإفلات

أنشئ دوائر ومقاطع متعددة الأضلاع لفنك المتجه

قم بتحرير ملفات SVG وسمات تنسيق المتجهات باستخدام أداة إنشاء المخططات

Inkscape مع قيود ملحقات الذكاء الاصطناعي

الواجهة قديمة ويصعب التنقل فيها

أسعار Inkscape مع ملحقات الذكاء الاصطناعي

مجاني

تقييمات ومراجعات Inkscape مع ملحقات الذكاء الاصطناعي

G2: 4. 4/5 (390+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Inkscape؟

تقول مراجعة Capterra:

بشكل عام، كانت تجربتي مع Inkscape رائعة. فقد سمحت لي بإنشاء وتحرير المستندات وصور SVG التي كنت بحاجة إليها.

بشكل عام، كانت تجربتي مع Inkscape رائعة. فقد سمحت لي بإنشاء وتحرير المستندات وصور SVG التي كنت بحاجة إليها.

🧠 حقيقة ممتعة: يعد Sketchpad للمهندس الأمريكي إيفان ساذرلاند أحد أوائل واجهات المستخدم الرسومية. بدأ كمشروع أطروحة دكتوراه لساذرلاند، لكنه فاز بجائزة تورينج!

8. Vecta. io (الأفضل لإنشاء الشعارات والأيقونات والرسوم البيانية)

هل تحتاج إلى مولد SVG يناسب مختلف الأساليب الفنية بدقة لا تشوبها شائبة؟ Vecta. io هو البرنامج المناسب لك. إنه منصة عبر الإنترنت مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي حيث يمكنك فقط إسقاط جميع بياناتك، وسيقوم البرنامج بالرسم نيابة عنك.

ما عليك سوى تحميل الصور والرسومات؛ وسيقوم مولد المتجهات هذا بتحويلها إلى ملفات SVG!

أفضل ميزات Vecta. io

أنشئ شعارات وأيقونات والمزيد في ملفات متجهة صغيرة باستخدام أداة تصغير SVG مدمجة

اسحب قوالب Visio ورسومات AutoCAD وأفلتها لتحريرها

حدد النص إلى مسارات لتسهيل تغيير الحجم وتحسين قابلية النقل

اضبط نسبة العرض إلى الارتفاع والبيكسلات والحجم في الرسومات التوضيحية باستخدام ميزات الوحدات والقياس والتحجيم

قيود Vecta. io

إنها ليست أفضل أداة لإنشاء وتحرير الرسومات المتجهة المعقدة

أسعار Vecta. io

مجاني (في مرحلة تجريبية حاليًا)

تقييمات ومراجعات Vecta. io

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

👀 هل تعلم؟ أكثر من 90% من المعلومات التي نعالجها يوميًا تأتي من المستقبلات البصرية.

9. Vectorizer. ai (الأفضل لتكديس الأشكال في المتجهات)

هل تعمل مع التصميمات الهندسية؟ إذاً فأنت تعرف مدى صعوبة ملاءمتها في ملفات SVG باستخدام الأدوات العامة.

Vectorizer AI هو محول SVG سريع لحل هذه المشكلة. كل ما عليك فعله هو تحميل الصورة. سيستغرق الأمر من 5 إلى 10 ثوانٍ لتحويلها إلى متجهات ذات ترتيب شكل مثالي.

أفضل ميزات Vectorizer. ai

قم بتحميل الصورة أو سحبها وإفلاتها على الصفحة

تحويل صور PNG و JPG إلى تنسيقات متجهة

قم بملاءمة الأشكال الهندسية المعقدة بشكل مثالي في فنك المتجه

خصص أنواع المنحنيات وأسلوب الرسم وملء الفراغات والمزيد

قيود Vectorizer. ai

لا يمكنك إنشاء صور متجهة من الصفر

أسعار Vectorizer.ai

تطبيق ويب: 9.99 دولار شهريًا

API: يبدأ من 9.99 دولارًا شهريًا

تقييمات وتصنيفات Vectorizer.ai

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

📖 اقرأ أيضًا: أفضل قوالب موجز التصميم للاستخدام

10. Boxy SVG (الأفضل للتصميم المتجه الأساسي)

عبر Boxy SVG

Boxy SVG هي أداة تحرير متجهات بسيطة ومثالية لأعمال التصميم الأساسية. يمكن استخدامها لإنشاء صور متجهة على أي نظام تشغيل أو جهاز.

أفضل ميزات Boxy SVG

اختر الرموز والعناصر والأشياء المدمجة وأضفها إلى صورتك

اضبط لون الكائن والخلفية

أضف تأثيرات وخطوطًا ورسومًا متحركة

إنشاء بيانات وصفية ووصف للصور

قيود Boxy SVG

لا يمكنك الوصول إلى ميزات التحويل إلى متجهات AI المتقدمة، مثل المطالبات والتحسين التلقائي

أسعار Boxy SVG

قياسي: 9.99 دولارًا أمريكيًا في السنة

Premium: 9.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Boxy SVG

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

اجعل إنشاء ملفات SVG سهلاً ودقيقًا باستخدام ClickUp

تتميز جميع أدوات إنشاء المتجهات بالذكاء الاصطناعي التي ذكرناها بمزاياها وعيوبها. لتحقيق أفضل نتائج في إنشاء المتجهات في كل مرة، يجب عليك اختيار أداة تساعد في تصميم وتبسيط إدارة مشاريع SVG.

هذا ما يقدمه ClickUp. يوفر سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتكامل SVG حلاً شاملاً يعزز إنشاء الرسومات المتجهة القابلة للتحجيم وإدارتها والتعاون عليها.

يمكنه أتمتة مهام التصميم الخاصة بك، وتحديد سير العمل، وتحسين التعاون بين أعضاء الفريق. يمكنك رسم الخطط والحصول على تعليقات على نماذجك الأولية. إذا كنت تستخدم Figma، فقم بتوصيله بـ ClickUp وقم بإدارة جميع مشاريع التصميم الخاصة بك من مكان واحد.

وبالطبع، يمكنك استخدام ClickUp Brain لإنشاء ملخصات واقتراحات تحسين وحتى موجزات التصميم!

اشترك في ClickUp لإنتاج صور متجهة وأعمال فنية عالية الجودة بكفاءة وفعالية!