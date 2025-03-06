أفضل 10 صانعي المخططات البيانية التي يجب تجربتها في 2025

بالكاد يقرأ صديقي المفضل شيئاً لا يتضمن صوراً.

ولكن لماذا أخبرك بهذا؟ لأنها ليست هي فقط. يمكن للناس معالجة الصورة في 13 ميلي ثانية بينما تستغرق الكلمات وقتًا أطول بكثير.

يفهم البشر المعنى بشكل أفضل عند استخدام مزيج من النص والرسوم التوضيحية. لذا، إذا كنت تبحث عن طرق لجذب اهتمام جمهورك، فإن صانعي الرسوم التوضيحية خيار قوي.

لقد بحثت عن أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لرسم الخرائط الذهنية و أتمتة سير العمل يمكنك استخدامها لإنشاء الرسوم البيانية والرسوم البيانية عبر الإنترنت. توضح هذه المدونة تفاصيل النتائج التي توصلت إليها.

استمر في القراءة؛ قد تجد أفضل برنامج لرسم الخرائط الذهنية لعملك

⏰ ملخص 60 ثانية

ضع في اعتبارك صانعي الرسوم البيانية هؤلاء لإنشاء المخطط الانسيابي التالي أو خريطة العمليات أو مخطط الشبكة أو تصور سير العمل الأخرى:

كليك أب (الأفضل لإنشاء المخططات وإدارة سير العمل) Lucidchart (الأفضل للمخططات الانسيابية ومخططات الشبكة) ميرو (الأفضل للعصف الذهني التفاعلي والتعاون للفرق البعيدة) كريتلي (الأفضل للرسم التخطيطي البسيط والفعال) Canva (الأفضل للتصاميم السريعة والجذابة بصريًا) SmartDraw (الأفضل للرسم التخطيطي الاحترافي في مختلف المجالات) فيجما (الأفضل للتصميم التعاوني والنماذج الأولية) Draw.io (الأفضل للرسم التخطيطي الأساسي إلى المتوسط) Visual Paradigm (الأفضل لتطوير البرمجيات ونمذجة العمليات التجارية) مايكروسوفت فيزيو (الأفضل لإنشاء الرسوم البيانية المعقدة لمستخدمي وفرق عمل المؤسسات)

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ما الذي يجب أن تبحث عنه في صانع المخططات؟

من السهل التفريق بين صانع الرسوم البيانية الجيد على الإنترنت والمتوسط. عليك فقط البحث عن هذه الميزات الرئيسية:

سهولة الاستخدام: ابحث عن محرر السحب والإفلات، وقوالب الرسوم البيانية القابلة للتخصيص، والتنقل المباشر، خاصةً إذا كنت مبتدئًا

ابحث عن محرر السحب والإفلات، وقوالب الرسوم البيانية القابلة للتخصيص، والتنقل المباشر، خاصةً إذا كنت مبتدئًا أنواع الرسوم البيانية المدعومة: ابحث عن صانع رسوم بيانية عبر الإنترنت مع أنواع محددة من الرسوم البيانية التي تحتاجها، مثل مخطط عظم السمكة أو المخططات الانسيابية أو مخططات ER أو الخرائط الذهنية أو مخططات Venn

ابحث عن صانع رسوم بيانية عبر الإنترنت مع أنواع محددة من الرسوم البيانية التي تحتاجها، مثل مخطط عظم السمكة أو المخططات الانسيابية أو مخططات ER أو الخرائط الذهنية أو مخططات Venn ميزات التعاون: اختر صانع رسوم تخطيطية مجاني مع ميزات التعاون في الوقت الحقيقي والتحكم في الإصدار والتعليق

اختر صانع رسوم تخطيطية مجاني مع ميزات التعاون في الوقت الحقيقي والتحكم في الإصدار والتعليق إمكانية الوصول إلى السحابة مقابل إمكانية الوصول إلى سطح المكتب: حدد ما إذا كنت ترغب في إنشاء رسم تخطيطي عبر الإنترنت على أداة قائمة على الويب لإمكانية الوصول إليها من أي مكان أو إصدار سطح المكتب للاستخدام دون اتصال بالإنترنت (بعض الأدوات مثل SmartDraw أو Microsoft Visio، وما إلى ذلك، لديها كلاهما)

حدد ما إذا كنت ترغب في إنشاء رسم تخطيطي عبر الإنترنت على أداة قائمة على الويب لإمكانية الوصول إليها من أي مكان أو إصدار سطح المكتب للاستخدام دون اتصال بالإنترنت (بعض الأدوات مثل SmartDraw أو Microsoft Visio، وما إلى ذلك، لديها كلاهما) ميزات التخصيص والميزات المتقدمة: ابحث عن قالب رسم تخطيطي بميزات متقدمة مثل التخطيطات التلقائية أو ربط البيانات الديناميكي أو خيارات التصدير بتنسيقات متعددة (مثل PDF أو SVG أو PNG) وخيارات التخصيص للخطوط والألوان وعناصر التصميم

ابحث عن قالب رسم تخطيطي بميزات متقدمة مثل التخطيطات التلقائية أو ربط البيانات الديناميكي أو خيارات التصدير بتنسيقات متعددة (مثل PDF أو SVG أو PNG) وخيارات التخصيص للخطوط والألوان وعناصر التصميم مكتبة القوالب: وفر الوقت واستلهم من مكتبة غنية من القوالب، خاصةً للمخططات شائعة الاستخدام مثل تدفق العمليات

وفر الوقت واستلهم من مكتبة غنية من القوالب، خاصةً للمخططات شائعة الاستخدام مثل تدفق العمليات الأداء وقابلية التوسع: اختر صانع الرسوم البيانية الذي يتعامل مع كميات كبيرة من البيانات دون إبطاء

اختر صانع الرسوم البيانية الذي يتعامل مع كميات كبيرة من البيانات دون إبطاء التكامل مع الأدوات الأخرى: اختر صانع رسوم بيانية يتكامل مع نظامك البيئي البرمجي الحالي، مثل Microsoft Office أو Google Workspace أو Slack أو أدوات إدارة المشاريع التكلفة والترخيص: ضع في اعتبارك ميزانيتك لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى صانع رسوم بيانية مجاني أو شراء ترخيص لمرة واحدة أو نموذج اشتراك

اختر صانع رسوم بيانية يتكامل مع نظامك البيئي البرمجي الحالي، مثل Microsoft Office أو Google Workspace أو Slack أو أدوات إدارة المشاريع الأمان والخصوصية: إعطاء الأولوية لمنشئي المخططات مع ميزات أمان قوية، مثل تشفير البيانات والمشاركة المحمية بكلمة مرور لحماية البيانات الحساسة

🧠 حقيقة ممتعة: يعود مفهوم المخططات الانسيابية، وهي أحد أكثر أنواع المخططات شيوعًا، إلى أوائل عشرينيات القرن الماضي واستخدمها لأول مرة المهندسان فرانك وليليان جيلبريث لتحسين العمليات الصناعية.

أفضل 10 صانعي مخططات (مجاني + مدفوع)

الآن بعد أن عرفنا ما الذي يجب أن نبحث عنه، دعنا نستكشف أفضل 10 صانعي مخططات تخطيطية على الإنترنت حتى تتمكن من إنشاء مخططات مذهلة تلفت انتباه الجميع!

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء المخططات وإدارة سير العمل) ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل يساعدك على إدارة المشاريع والتواصل والتعاون - كل شيء في مساحة واحدة.

ClickUp Whiteboards و انقر فوق الخرائط الذهنية هي ثنائي الرسم التخطيطي الذي يحتاجه فريقك للانتقال من "ماذا لو؟" إلى "تم!" في وقت قياسي. باستخدام الخرائط الذهنية يمكنك العصف الذهني بحرية ورسم الأفكار وسحب وإسقاط العناصر مثل الأشكال والنصوص والموصلات وما إلى ذلك.

الميزة الأكبر؟ يمكنك ربط الأفكار التي تم طرحها في جلسة عصف ذهني في السبورة البيضاء مباشرةً بـ المهام في ClickUp مما يجعل تنفيذها أسهل بكثير.

كليك أب السبورة البيضاء

أما الخرائط الذهنية فهي الوسيلة التي تلجأ إليها لتنظيم الأفكار ورسم خرائط الاتصالات، سواء كنت ترسم سير العمل لإطلاق منتج أو معرفة كيفية النجاة يوم الاثنين. كلتا الأداتين مخصصتان لـ التعاون في الوقت الفعلي بحيث يمكن للجميع المساهمة بعبقريتهم من أي مكان.

قم بتخصيص الخريطة الذهنية ClickUp وفقًا لاحتياجات مشروعك

مع هذه الحلول المفيدة، وميزات إدارة المشاريع القابلة للتخصيص، وقدرات الذكاء الاصطناعي، فإن ClickUp لديه القدرة على أن يصبح الخيار المفضل لديك إدارة المشاريع المرئية أداة.

📮 انقر فوق نظرة ثاقبة: 92% من العاملين يستخدمون طرقًا غير متسقة لتتبع عناصر الإجراءات، مما يؤدي إلى عدم اتخاذ القرارات وتأخر التنفيذ. سواء كنت ترسل ملاحظات المتابعة أو تستخدم جداول البيانات، فإن العملية غالبًا ما تكون مبعثرة وغير فعالة.

يضمن حل ClickUp لإدارة المهام من ClickUp تحويل المحادثات إلى مهام بسلاسة - حتى يتمكن فريقك من التصرف بسرعة والبقاء متناسقاً.

جرّب ClickUp مجاناً

ClickUp أفضل الميزات

ربط المهام وإنشاء تبعيات مرئية لتخطيط العمليات المعقدة والجداول الزمنية للمشروع

تبادل الأفكار (وتحرير المحتوى) مع فريقك في وقت واحد، مع تتبع المؤشر المباشر والتحديثات الفورية على السبورات البيضاء

أنشئ صور ذكاء اصطناعي في اللوحات البيضاء باستخدام مطالبات لغوية طبيعية بسيطة

استفد من أكثر من 15 انقر فوق طرق العرض بما في ذلك القوائم ولوحات كانبان والتقويم

استخدم قوالب سير العمل ومخططات العمليات المبنية مسبقًا التي تبسط التصور للفرق

تضمين المخططات بسهولة داخل المهام أو المستندات والتكامل مع الأدوات الخارجية

💡 نصيحة احترافية: انقر فوق العلاقات يمكن أن تكمل الميزة مخططاتك من خلال ربط المهام أو المستندات أو التبعيات عبر المشاريع. استخدمها لتمثيل كيفية ترابط العناصر المختلفة في سير عملك بشكل مرئي، مما يعزز الوضوح والتنظيم.

قيود ClickUp

يمكن أن تكون الواجهة معقدة بعض الشيء للمستخدمين لأول مرة

تتوفر لوحات ClickUp البيضاء والخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps عبر الإنترنت فقط

تسعير #### ClickUp

مجاني

غير محدود: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

7 دولارات لكل مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

_ClickUp جعل المحاذاة غير المتزامنة أبسط بكثير وأكثر فعالية. من خلال بناء إطار عمل يمكن من خلاله تحديد الأهداف والنتائج وهيكلتها، تستطيع الفرق البعيدة فهم التوقعات وتقديم تحديثات الحالة بسلاسة. العصف الذهني باستخدام اللوحات البيضاء سهل، وإعادة تنظيم الأولويات سهل، وإضافة الصور المرجعية، وما إلى ذلك، كل ذلك يتم بسلاسة كبيرة مراجعة TrustRadius اقرأ أيضًا: أفضل برامج السبورة الرقمية 2. Lucidchart (الأفضل للمخططات الانسيابية ومخططات الشبكات)

عبر لوسيدتشارت إذا كنت تبحث عن صانع رسوم بيانية يساعدك على رسم المفاهيم بطريقة واضحة ومنظمة دون تشتيت الانتباه، فإن Lucidchart هو خيار رائع. وهو معروف بواجهته النظيفة والمنظمة، مما يجعله مثاليًا لإنشاء المخططات الانسيابية ونماذج العمليات التجارية ومخططات تكنولوجيا المعلومات.

تتيح أداة الرسم البياني التعاون في الوقت الفعلي، بحيث يمكن للفرق التعاون وإجراء التحديثات على الفور، والتأكد من أن كل شيء متوافق. من السهل تكاملها مع أدوات مثل Google Workspace وMicrosoft Office، مما يجعلها تعمل مع الفرق التي تستخدم تلك المنصات.

Lucidchart أفضل الميزات

التحرير مع عدة مستخدمين وتحسين تعاون الفريق لتحقيق الإنتاجية

إنشاء مخططات بيانية جميلة بشكل أسرع باستخدام قوالب جاهزة

الوصول إلى Lucidchart من أي جهاز متصل بالإنترنت

قيود Lucidchart

ليس الأفضل لتنفيذ الإبداع تقنيات العصف الذهني أو الرسم التخطيطي الحر مثل بعض الأدوات الأخرى

لا يتم ضبط الروابط تلقائيًا عند تغيير موضع الأشكال، مما قد يؤدي إلى تعقيد تحسين الرسم التخطيطي

تسعير لوسيدتشارت

مجاني

فردي : 9 دولارات شهريًا

: 9 دولارات شهريًا الفريق: 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً

10 دولارات لكل مستخدم شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت

G2: 4.5/5 (أكثر من 5,500 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 5,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

3. ميرو (الأفضل للعصف الذهني التفاعلي والتعاون للفرق البعيدة)

عبر ميرو تتبنى Miro المرونة، مما يسمح للفرق برسم الأفكار والعصف الذهني وتكرارها بسهولة. إنها لوحة التعاون المثالية للفرق التي تزدهر في العصف الذهني وحل المشكلات الإبداعية. سواء كنت تقوم بإنشاء خريطة ذهنية أو بناء رحلة عميل أو وضع خارطة طريق للمنتج، تتيح لك لوحة Miro الفارغة بلا حدود القيام بكل ذلك.

إنه مناسب لجلسات العصف الذهني وورش العمل، مما يسمح للفرق البعيدة بالمساهمة في وقت واحد بملاحظات لاصقة وتعليقات ورسومات.

أفضل ميزات ميرو

استفد من الواجهة البديهية التي تسهل الاعتماد السريع

الاختيار من بين مجموعة واسعة من أنواع مختلفة من الرسوم البيانية، بما في ذلك المخططات التنظيمية ومخططات Venn والإطارات السلكية

الوصول إلى لوحة واسعة قابلة للتكبير لإنشاء مخططات بيانية دون قيود المساحة

قيود ميرو

كلما أصبحت اللوحات أكثر تعقيدًا، يمكن أن تواجه المنصة تأخيرًا يؤثر على سهولة الاستخدام

على الرغم من أن ميرو يحتوي على قوالب، إلا أن مكتبته قد لا تكون واسعة مثل بعض أدوات إنشاء المخططات المتخصصة

تسعير ميرو

مجاني

المبتدئين: 10 دولارات/مستخدم شهرياً

10 دولارات/مستخدم شهرياً الشركات: 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص (يبدأ من 30 عضوًا)

ميرو التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Miro؟

_ أعتقد أن لوحة Miro اللامتناهية هي أقوى ما يميزه لأنه يتيح للمستخدمين تحويل أفكارهم بسرعة وسهولة إلى صور لافتة للنظر. اللوحة القماشية عبارة عن ملعب إبداعي هائل قد يستوعب جلسات عصف ذهني لا نهاية لها، ورسم الخرائط الذهنية والمشاريع الجماعية مراجعة Capterra اقرأ أيضًا: أمثلة على الخريطة الذهنية المذهلة 4. كريتلي (الأفضل للرسم التخطيطي البسيط والفعال)

عبر كريتلي أنت تبدأ مشروعًا جديدًا وتحتاج إلى تصور العمليات، ولكن أدوات الرسم التخطيط التقليدية تبدو ثقيلة وتستغرق وقتًا طويلاً. يحقق Creately التوازن الصحيح بين البساطة والوظائف.

توفر أداة تصميم الرسوم البيانية هذه واجهة سهلة الاستخدام مع العديد من القوالب المعدة مسبقاً لإنشاء الرسوم البيانية. تسهل ميزات التعاون في الوقت الفعلي وميزات السحب والإفلات على الفرق العمل معًا وتكرار المشاريع بسرعة.

Creately أفضل الميزات

استفد من أكثر من 40 نوعًا من المخططات التخطيطية، بما في ذلك المخططات الانسيابية والمخططات التنظيمية والخرائط الذهنية وحالات الاستخدام والمخططات الفنية

تصدير الملفات بتنسيقات متعددة، مثل JPEG وPNG وPDF

الوصول إلى كل من الاستخدام السحابي وغير المتصل والاستفادة من المرونة حسب موقعك واتصالك

قيود Creately

خيارات التخصيص للرسم التخطيطي المتقدم ليست واسعة النطاق مثل تلك الموجودة في الأدوات الأكثر ثراءً بالميزات

يمكن أن تواجه Creately مشكلات في الأداء عند التعامل مع المخططات الكبيرة، خاصة في بيئة تعاونية

تسعير Creately

شخصي: 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا

8 دولارات لكل مستخدم شهريًا الفريق: 8 دولارات/مستخدم شهريًا

8 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 149 دولارًا شهريًا

149 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات كريتيلي

G2: 4.4/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

5. كانفا (الأفضل للتصميمات السريعة والجذابة بصريًا)

عبر كانفا رغم أن Canva معروف ببراعته في التصميم الجرافيكي، إلا أنه أداة تخطيطية متعددة الاستخدامات بشكل مدهش. فواجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام تجعلها مثالية لإنشاء مرئيات مذهلة ومخططات انسيابية بسيطة وخرائط ذهنية وأنواع مختلفة أخرى من المخططات.

تتميز Canva بجاذبيتها الجمالية، حيث تقدم مجموعة واسعة من القوالب والألوان والخطوط الأنيقة المدفوعة والمجانية التي تجعل مخططاتك تبرز. كما أن ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة فيه مفيدة أيضًا عندما لا يكون لديك وقت كافٍ وتريد إنهاء الرسم التخطيطي بشكل أسرع.

أفضل ميزات كانفا

الاستفادة من أنماط متعددة من المخططات التخطيطية، بما في ذلك مخططات الكتل ومخططات تدفق العمليات ومخططات UML ومخططات علاقات الكيانات (ER) ومخططات تدفق البيانات

استمتع بمجموعة كبيرة من قوالب المخططات القابلة للتخصيص عبر الفئات واعثر على تصميمات تناسب احتياجاتك الخاصة

حافظ على اتساق العلامة التجارية من خلال تخزين أصول العلامة التجارية مثل الشعارات والألوان والخطوط باستخدام مجموعة أدوات العلامة التجارية من Canva

قيود Canva

يقدم مجموعة محدودة من تنسيقات الملفات للتصدير، مثل تنسيقات PDF أو doc

قد تبدو بعض التصميمات عامة أو مفرطة الاستخدام، مما قد يؤثر على تفرد المحتوى المرئي للعلامة التجارية

تسعير كانفا

مجانًا

Canva Pro: 15 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

15 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا Canva Teams: 10 دولارات/مستخدم شهرياً

10 دولارات/مستخدم شهرياً كانفا إنتربرايز: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Canva

G2: 4.7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 4000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 12000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Canva؟

_ على الرغم من أن لدينا فريق رسومات داخلي، إلا أنه من الرائع أن نكون قادرين على العمل مع أصولهم في أداة لا تتطلب خلفية تصميم جرافيك. كانفا هي تلك الأداة. تستخدم فرق التسويق ونجاح العملاء وتثقيف العملاء جميعًا Canva هنا - عبر عشرات حالات الاستخدام. ولا توجد حالة استخدام واحدة لم نتمكن من استخدام Canva فيها مراجعة TrustRadius اقرأ أيضًا: أفضل برامج وصانعي خرائط المفاهيم المجانية 6. SmartDraw (الأفضل للرسم التخطيطي الاحترافي في مختلف الصناعات)

عبر الرسم الذكي يمكن استخدام SmartDraw على النحو التالي برنامج المخطط الانسيابي لإنشاء مخططات الشبكة أو المخططات التنظيمية. تضمن ميزة التنسيق التلقائي الخاصة به أن تبدو مخططاتك احترافية بأقل جهد ممكن.

يتكامل بسلاسة مع Microsoft Office وGoogle Workspace، مما يسمح لك باستيراد المخططات وتصديرها دون أن تفوتك أي فرصة.

SmartDraw أفضل الميزات

إنشاء مخططات بيانية متنوعة مثل الرسوم البيانية الشريطية والرسوم البيانية الخطية والمخططات الدائرية باستخدام مكتبة من القوالب والرموز التخطيطية

استيراد البيانات بسلاسة من أدوات مثل Azure وAWS وGitHub

يسمح بالوصول والاستخدام عبر أجهزة وأنظمة تشغيل مختلفة لأنه تطبيق سطح مكتب وخدمة قائمة على السحابة

قيود SmartDraw

يمكن أن يواجه أعطالاً عرضية في البرنامج، مما قد يعطل سير العمل ويؤدي إلى احتمال فقدان البيانات

قيود في تخصيص بعض العناصر، وهو عيب بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن ميزات مخصصة وفريدة من نوعها

تسعير SmartDraw

فردي: 9.95 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا)

9.95 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا) الفريق: 8.25 دولار/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

8.25 دولار/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) الموقع: 5 دولارات/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات SmartDraw الذكية

G2: 4.6/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: مفتاح إنشاء مخطط دائري فعال هو تحديده إلى 5-7 شرائح وترتيبها من الأكبر إلى الأصغر، بدءًا من الأعلى. يضمن ذلك أن تكون البيانات واضحة ومتوازنة بصريًا وسهلة الفهم!

اقرأ أيضًا: أفضل أدوات تحسين العمليات لسير عملك

7. فيجما (الأفضل للتصميم التعاوني والنماذج الأولية)

عبر فيجما من الإطارات السلكية إلى النماذج الأولية التفاعلية، تمكّن فيجما فرق العمل من تصميم وتصور المنتجات الرقمية بسهولة.

يمكن لأعضاء الفريق تبادل الأفكار والتصميم وإبداء الملاحظات في نفس الملف، بغض النظر عن مكان وجودهم. تحرير فيجما المتجه والتصميم القائم على المكونات يجعلها مثالية لإنشاء أنواع مخططات أنيقة وقابلة للتطوير.

في حين أنه لم يتم تصميمه خصيصًا لمخططات العمليات التجارية التقليدية، إلا أن قدرة فيجما على التعامل مع أنظمة التصميم المعقدة والإطارات السلكية التفاعلية تجعله مناسبًا لأي شخص يعمل على منتج رقمي.

أفضل ميزات فيجما

إنشاء مكتبات مشتركة لعناصر التصميم القابلة لإعادة الاستخدام، مثل الأزرار والأيقونات والنماذج

استخدم العديد من المكونات الإضافية، مثل "التدفق التلقائي" للمخططات الانسيابية، و"بكرة المحتوى" لنصوص/صور العناصر النائبة وأدوات التحقق من إمكانية الوصول

الاستفادة من ميزات مثل الانتقالات، والرسوم المتحركة، والمعاينات الخاصة بالأجهزة وتقليل الاعتماد على أدوات النماذج الأولية للجهات الخارجية

قم بتشغيله عبر الأجهزة وأنظمة التشغيل، بما في ذلك ويندوز وماك أو إس ولينكس وحتى أجهزة كروم بوك

قيود فيجما

يتطلب إتقان ميزاته الأكثر تعقيدًا - مثل التخطيط التلقائي وشبكات التصميم المتجاوبة والنماذج الأولية المتقدمة - وقتًا وخبرةً كبيرة

يمكن أن يؤدي الاستخدام المطول أو التعامل مع التصاميم المعقدة إلى ارتفاع درجة الحرارة وضوضاء المروحة وبطء الأداء للأجهزة ذات المواصفات المنخفضة

تسعير #### فيجما

فريق المبتدئين: مجانًا

مجانًا المحترف: 15 دولارًا أمريكيًا/مقعد كامل شهريًا

15 دولارًا أمريكيًا/مقعد كامل شهريًا المؤسسة: 45 دولاراً/مقعد كامل شهرياً

45 دولاراً/مقعد كامل شهرياً المؤسسة: 75 دولاراً/مقعد كامل شهرياً

تقييمات ومراجعات فيجما

G2: 4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 750 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن فيجما؟

_نحن نقوم بكل أعمال التصميم لدينا حرفياً في فيجما، وقد غيرت قواعد اللعبة. أولاً، التعاون من الدرجة الأولى. تعدد أعضاء الفريق الذين يعملون على نفس الملف في الوقت الفعلي مثالي للعصف الذهني والتكرار. إنها واجهة بديهية؛ فالأدوات قوية جداً وسهلة الاستخدام سواء في وضع الأطر السلكية أو وضع النماذج الأولية أو تصميم النهائيات. إن القدرة على مشاركة التصاميم على الفور والحصول على الملاحظات مباشرةً يوفر الكثير من الوقت ويبقي الجميع على نفس الصفحة مراجعة G2 8. Draw.io (الأفضل للرسم التخطيطي الأساسي إلى المتوسط)

عبر Draw.io Diagrams.net (المعروف سابقًا باسم Draw.io) هو صانع رسوم بيانية مجاني على الإنترنت يتمحور حول البساطة والمرونة. بفضل واجهة السحب والإفلات الخاصة به، يمكن للمبتدئين إنشاء مخططات احترافية بسهولة.

تكامله السحابي مع منصات مثل Google Drive وOneDrive يجعل من السهل حفظ عملك ومشاركته، كما أن مجموعته الواسعة من الأشكال والقوالب المجانية تلبي احتياجات الرسم التخطيطي التقنية والتجارية.

Draw.io أفضل الميزات

تتبع التغييرات التي تم إجراؤها على المخططات والسماح للمستخدمين بالعودة إلى الإصدارات السابقة

الوصول إلى تطبيق سطح المكتب والعمل على المخططات دون اتصال بالإنترنت

التخلص من المتاعب مثل تسجيل المستخدم أو إنشاء حساب والبدء في العمل مباشرةً

قيود Draw.io

على الرغم من أنه يمكن للمستخدمين مشاركة الملفات عبر التخزين السحابي أو البريد الإلكتروني، إلا أنه يفتقر إلى ميزات التحرير التعاوني في الوقت الفعلي

قد يؤدي عدم وجود مواد تدريبية أو ميزات تأهيلية مدمجة إلى جعل الأمر صعباً بالنسبة للمستخدمين غير المعتادين على برامج الرسم التخطيطي

تسعير #### Draw.io

مجاني

Draw.io التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 750 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: الرسم البياني الخطي هو الأفضل لإظهار الاتجاهات بمرور الوقت، مثل نمو المبيعات عبر الأشهر، بينما الرسم البياني الشريطي مثالي لمقارنة الكميات عبر الفئات، مثل الإيرادات حسب نوع المنتج. استخدم الرسم البياني المناسب بناءً على القصة التي تريد أن ترويها بياناتك!

9. النموذج المرئي (الأفضل لتطوير البرمجيات ونمذجة العمليات التجارية)

عبر الجنة المرئيةigm بالنسبة للفرق التي تعالج تحديات تطوير البرمجيات المعقدة وتحليل الأعمال، يقدم Visual Paradigm مجموعة قوية من أدوات النمذجة. باستخدام Visual Paradigm، يمكنك تصميم مخطط UML، ومخطط علاقة الكيان، ونموذج عملية الأعمال. يتعلق الأمر كله بالنمذجة المتقدمة للفرق في تطوير البرمجيات وتحليل الأعمال.

تقدم الأداة العديد من قوالب الرسوم البيانية وخيارات التصور المتقدمة والتحكم في الإصدار لتعاون الفريق. كما تدعم الأداة التكامل مع أدوات مثل Jira و Confluence، مما يجعلها مثالية للفرق المدمجة بالفعل في النظام البيئي.

Visual Paradigm أفضل الميزات

استمتع بميزات توليد التعليمات البرمجية والهندسة العكسية للانتقال بين نماذج التصميم والتعليمات البرمجية المصدرية وتحسين الإنتاجية في تطوير البرمجيات

الوصول إلى نموذج وترميز العمليات التجارية (BPMN)، مما يساعد في تصور وتحسين العمليات التجارية

الاستفادة من تصوُّر DevOps، والتأطير السلكي، ورسم القصص المصورة مع خطة المؤسسة

قيود النموذج المرئي

يمكن أن يكون Visual Paradigm متطلبًا على موارد النظام، مما يؤدي إلى بطء الأداء، خاصة عند التعامل مع النماذج الكبيرة

واجهة المستخدم قديمة وليست بديهية مثل أدوات صانع الرسوم البيانية الحديثة الأخرى عبر الإنترنت

أسعار Visual Paradigm Paradigm

نسخة تجريبية مجانية: 30 يوم

30 يوم موديل: 6 دولارات/مستخدم شهريًا

6 دولارات/مستخدم شهريًا معيار: 19 دولارًا/مستخدم شهريًا

19 دولارًا/مستخدم شهريًا احترافي: 35 دولارًا/مستخدم شهريًا

35 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: 89 دولاراً/مستخدماً شهرياً

تقييمات ومراجعات النموذج المرئي

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

10. مايكروسوفت فيزيو (الأفضل لإنشاء مخططات معقدة لمستخدمي وفرق عمل المؤسسات)

عبر مايكروسوفت فيزيو عندما تكون الدقة والتفاصيل ذات أهمية قصوى في الرسم التخطيطي الخاص بك، يوفر Microsoft Visio الأدوات والميزات التي تحتاج إليها. وهو يتكامل مع نظام Microsoft 365 البيئي، مما يسمح للفرق بالتعاون في المخططات مباشرةً داخل تطبيقات مثل Word وExcel وTeams.

يجعل قالب مخطط Visio المزود بميزات التشغيل الآلي محاذاة الأشكال وربط العناصر في المخطط الخاص بك أمراً بسيطاً.

أفضل ميزات Microsoft Visio

الوصول إلى مكتبة من القوالب المجانية المُنشأة مسبقًا على الإنترنت لإنشاء كل شيء بدءًا من المخططات الانسيابية البسيطة إلى المخططات التفصيلية للشبكة ومخططات الطوابق

ربط الرسوم البيانية بمصادر البيانات الخارجية، مثل جداول بيانات Excel، مما يتيح تحديثات ديناميكية للأشكال وتصورات البيانات

التكامل مع Microsoft Teams وSharePoint

قيود Microsoft Visio

تتطلب الميزات المتميزة ل Visio اشتراكًا خاصًا ب Office 365 أو اشتراكًا خاصًا ب Visio، وهو ما قد يكون باهظ التكلفة بالنسبة للشركات الصغيرة أو العاملين المستقلين

يمكن أن يكون منحنى التعلم في Visio حادًا، خاصةً للمستخدمين الجدد أو أولئك الذين ليسوا على دراية بأدوات Microsoft Office

تم تصميم Visio بشكل أساسي لنظام ويندوز ووظائفه محدودة على نظام ماك أو لينكس

تسعير Microsoft Visio

مشتمل مع Microsoft 365

خطة فيزيو 1: 5 دولارات/مستخدم شهرياً

5 دولارات/مستخدم شهرياً خطة فيزيو 2: 15 دولارًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Microsoft Visio

G2: 4.2/5 (أكثر من 650 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 650 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Visio؟

أكثر ما أعجبني في برنامج MS Visio هو مجموعته الواسعة من القوالب والأشكال لإنشاء مخططات احترافية. فقد جعل من السهل إنشاء الرسوم البيانية المعقدة، مثل المخططات الانسيابية وتصميمات الشبكات، وتخصيصها. وقد استخدمنا Visio في الغالب لتصور تدفقات العمل للفرق الفرعية وكان فعالاً مراجعة Capterra 🧠 حقيقة ممتعة: كان الإصدار الأول من Microsoft Visio [صدر في عام 1992](https://microsoft.fandom.com/wiki/Microsoftفيزيو) تحت اسم Visio 1.0.

أتقن تصميم مخططك التخطيطي التالي باستخدام ClickUp

صانعو المخططات التخطيطية أدوات أساسية لتبسيط المعلومات المعقدة والتواصل. فهي تساعدك على شرح المفاهيم المعقدة بتنسيقات واضحة ومرئية ومشاركة الأفكار.

ومع ذلك، فإن العديد من أدوات رسم المخططات لها قيود - فبعضها يفتقر إلى التكامل مع سير عملك، والبعض الآخر يعاني من التعاون في الوقت الفعلي، ويفشل العديد منها في ربط المخططات بالمهام القابلة للتنفيذ داخل المشروع.

يمكن أن يؤدي هذا التجزؤ إلى إبطاء العمليات وإعاقة الفرق.

ومع ذلك، يتيح لك ClickUp الجمع بين إمكانات الرسم التخطيطي وميزات إدارة المهام. فهو يسمح للفرق بإنشاء المخططات وتحريرها وربطها مباشرةً بالمهام، وتتبع التقدم المحرز، والتعاون في الوقت الفعلي - كل ذلك من منصة واحدة. اشترك في ClickUp مجانًا وانتقل من العصف الذهني إلى التنفيذ بشكل أسرع 10 مرات!