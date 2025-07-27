قوالب جرد المنزل المجانية لتنظيم وحماية ممتلكاتك

جرب إدراج كل شاحن وكوب قهوة وكاميرا بعد حدوث اقتحام أو انفجار أنبوب أو انتقال كبير — فالتوتر لا يصف ما تشعر به.

لا يمكن لشركات التأمين تعويضك عما لا يمكنك إثباته، ويتم رفض حوالي 5-6٪ من جميع مطالبات التأمين على المنازل بالكامل، غالبًا بسبب عدم وجود الوثائق المناسبة.

يتيح لك نموذج جرد المنزل القوي تسجيل كل التفاصيل قبل وقوع الكوارث. وهذا يعني أنه يمكنك إعداد قائمة جرد دقيقة في غضون دقائق بدلاً من شهور. سواء كنت تعيش في شقة استوديو أو منزل من ست غرف نوم، فإن نموذج قائمة الجرد المناسب — جداول Google أو PDF أو التطبيق — يجعل تتبع الممتلكات الشخصية أسهل بكثير.

يستكشف هذا الدليل أهمية إنشاء قائمة جرد للممتلكات المنزلية، وما يجب تضمينه فيها، وأين يمكنك العثور على قوالب مجانية مثل ClickUp (وغيرها) لحماية ممتلكاتك وراحة بالك.

👀 هل تعلم؟ تشكل الحرائق ما يقرب من ربع إجمالي نفقات مطالبات التأمين في الولايات المتحدة، حيث تمثل 23٪ من إجمالي المدفوعات.

ما هي قوالب جرد المنزل؟

قوالب جرد المنزل هي قوائم مراجعة أو جداول بيانات جاهزة للاستخدام تجمع كل المصابيح وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والتذكارات التي تمتلكها في ملف واحد منظم. وهي تحتوي على أعمدة معدة مسبقًا للغرفة واسم العنصر والرقم التسلسلي وتاريخ الشراء والسعر والضمان والصور.

ولكن أولاً، ما هو نموذج جرد المنزل؟ إنه إطار عمل قابل للتخصيص يمكنك فتحه في Google Sheets أو Excel أو تطبيقات جرد الأجهزة المحمولة أو كملف PDF قابل للتعبئة. امسح الرمز الشريطي ضوئيًا وأضف التفاصيل وأدرج الصور بينما تتولى الصيغ المدمجة الحسابات.

لا مزيد من الملاحظات اللاصقة أو الصور المتناثرة أو الدفاتر نصف المملوءة.

لذلك، عند استخدام نموذج جرد المنزل، يمكنك:

بسّط عملية تسجيل وتقييم كل عنصر في مكان واحد

قم بفرز قائمتك أو تصفيتها أو البحث فيها في ثوانٍ للحصول على إجابات سريعة

شارك ملفًا واحدًا مع العائلة أو شركات النقل أو شركات التأمين

ابدأ نظامًا شاملاً عن طريق إنشاء نظام جرد يتزامن مع الإيصالات والضمانات

أدمجها في عاداتك العامة لإدارة شؤون منزلك للحصول على وضوح مستمر

يعد نموذج جرد المنزل مثاليًا لأصحاب المنازل والمستأجرين والأفراد المهتمين بالتأمين الذين يتتبعون ممتلكاتهم أو مطالباتهم أو انتقالاتهم.

ما الذي يجعل نموذج جرد المنزل جيدًا؟

لا يقتصر دور نموذج جرد المنزل الجيد على سرد أغراضك فحسب، بل يساعدك أيضًا على تنظيم أغراضك والاستعداد لتقديم مطالبة بسرعة. ابحث عن هذه الميزات الأساسية:

هيكل غرفة بغرفة: قسّمها إلى غرفة المعيشة والمطبخ وغرف النوم والمرآب وحتى زاوية الطابق السفلي

حقول تفصيلية للعناصر: تشمل العلامة التجارية والطراز والرقم التسلسلي وتاريخ الشراء والسعر والحالة لكل عنصر

الصور أو مقاطع الفيديو: أضف صورًا أو مقطع فيديو توضيحيًا لتزويد شركات التأمين بدليل مرئي على ممتلكاتك الشخصية

تحديثات سهلة: استخدم جدول جرد قائم على السحابة أو تنسيقًا مرنًا مثل Google Sheets يمكنك تعديله بمرور الوقت

تصميم قابل للتعديل: اختر نموذجًا يناسب الأجهزة الإلكترونية والأثاث والمجموعات وغيرها، لأن كل منزل يختلف عن الآخر

تخزين سهل النسخ الاحتياطي: احفظ نسخة واحدة على الإنترنت واحتفظ بنسخة مطبوعة خارج الموقع في حالة الحريق أو السرقة أو الأعطال التقنية

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12 نموذج لجرد المنزل

قد يبدو تتبع كل الأغراض الصغيرة في منزلك أمرًا مستحيلًا. لكن قوالب قوائم جرد المنزل هذه توفر طرقًا بسيطة حقًا وخالية من الإجهاد لتصنيف ممتلكاتك وحمايتها.

1. قالب ClickUp للمخزون

احصل على نموذج مجاني تتبع مستويات المخزون والشحنات ونقاط إعادة الطلب باستخدام نموذج ClickUp Inventory Template

يجمع قالب ClickUp Inventory Template جميع ممتلكاتك في مساحة عمل واحدة مباشرة، بحيث يمكنك دائمًا تتبع ممتلكاتك. كما أنه يعمل كأداة لتتبع مستويات المخزون وتتبع الطلبات وتواريخ الشحن للأجهزة المنزلية أو معدات المكتب المنزلي.

تتيح لك الحقول المخصصة أيضًا تسجيل تفاصيل البائعين وإعادة ترتيب النقاط وتكاليف الوحدات. تساعدك طرق العرض الستة المدمجة على تقسيم البيانات حسب العنصر أو الموقع أو حالة الطلب.

استخدم هذا النموذج من أجل:

احتفظ بسجلات مفصلة لمعلومات الشراء وبيانات الاتصال بالموردين والتكاليف في مكان واحد

قم بإعداد ClickUp Automations لتذكيرك بانخفاض المخزون واحتياجات إعادة التزويد

تعاون بسهولة من خلال مشاركة تحديثات الجرد المباشرة عبر ClickUp Docs المدمج

بسّط إدارة الأجهزة المنزلية والمعدات المكتبية والممتلكات الأخرى دون الحاجة إلى التعامل مع ملفات متعددة

🎯 مثالي لـ: أصحاب الأعمال الصغيرة ومديري المستودعات ومستخدمي المكاتب المنزلية الذين يبحثون عن طريقة بسيطة لكن فعالة لتقليل أخطاء تتبع المخزون.

2. قالب إدارة المخزون من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع حركة المخزون وتوافره وتغيرات التكلفة باستخدام نموذج إدارة المخزون من ClickUp

سواء كنت تستعد للانتقال أو تملأ أوراق التأمين أو تحاول فقط البقاء على اطلاع على ما تملكه، فإن قالب إدارة المخزون من ClickUp يضفي النظام على ممتلكاتك، دون الحاجة إلى ملفات أو جداول بيانات متناثرة.

تنظم هذه القوالب أغراضك في مجلد واحد حيث يمكنك وضع علامات على الأغراض كـ "متوفرة" أو "مستعملة" أو "قيد المراجعة" باستخدام الحالات المخصصة. ترسل الأتمتة المدمجة تذكيرات عند انخفاض المخزون حتى لا تنفد الأغراض الأساسية ويمكنك تحديث السجلات من جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول. ادمج عرض "القيمة" مع دليل ClickUp لتخطيط المخزون بشكل أكثر ذكاءً لتحديد وقت إعادة التخزين بدقة.

يتيح لك هذا النموذج ما يلي:

سجل التغييرات في التكلفة والحالة باستخدام الحقول المخصصة للحصول على تقييمات تأمين دقيقة

قم بتصور جردك في شكل جدول أو قائمة أو جدول زمني أو عرض للقيمة لتحديد الفجوات بسرعة

أتمتة تذكيرات إعادة التخزين وتحليل الاتجاهات لتوقع الاحتياجات المستقبلية

تعاون في التحديثات من جهاز الكمبيوتر المكتبي أو الجوال لإدارة شؤون المنزل بسلاسة

🎯 مثالي لـ: أصحاب المنازل والمستأجرين والأفراد المهتمين بالتأمين الذين يرغبون في رؤية واضحة في الوقت الفعلي والتحكم الاستباقي في المخزون

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Microsoft Excel

في الوقت نفسه، شاهد هذا الفيديو حول كيفية إنشاء وإدارة الحالات المخصصة:

3. قالب تقرير الجرد من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ تقارير جرد مباشرة باستخدام جداول ومخططات وسير عمل للموافقة مع ميزة الحساب التلقائي باستخدام قالب تقرير الجرد من ClickUp

يسهل قالب تقرير الجرد من ClickUp على مالكي المنازل والمستأجرين تحويل بيانات أغراض منازلهم إلى تقارير احترافية لاستخدامها في مطالبات التأمين أو قوائم مراجعة عند الانتقال.

يمكنك تحديث الأعداد باستخدام حقول لا تحتاج إلى كتابة رموز برمجية وتوجيه كل تقرير عبر مراحل المسودة والمراجعة والنشر دون الحاجة إلى التنقل بين تطبيقات منفصلة. يحافظ هذا النموذج على توثيق ممتلكاتك وإمكانية مشاركتها وجاهزيتها متى احتجت إلى إثبات أو توضيح.

يمكنك أيضًا تتبع مؤشرات الجرد الرئيسية بسهولة، مما يسهل مراقبة الاتجاهات واكتشاف المشكلات قبل أن تتحول إلى مشاكل.

احصل على هذا النموذج من أجل:

قم بإنشاء تقارير تقييم باستخدام حسابات في الوقت الفعلي — دون الحاجة إلى صيغ يدوية

راقب التغيرات في أنماط الجرد للاستعداد للتأمين أو الانتقالات المستقبلية

أرفق الإيصالات أو الصور مباشرة في التقرير للحصول على دليل فوري

شارك ملخصات مصقولة وجاهزة للعرض مع شركات التأمين أو أفراد العائلة

جدولة عمليات تدقيق متكررة للحفاظ على سجل جرد محدث

🎯 مثالي لـ: أصحاب المنازل والمستأجرين المهتمين بالتأمين والذين يحتاجون إلى تقارير احترافية وسهلة المشاركة لأغراض المطالبات والانتقال.

🧠 حقيقة ممتعة: استخدم سكان بلاد ما بين النهرين القديمة (حوالي 3000 قبل الميلاد) قطعًا من الطين لتتبع البضائع والمواشي، وهو ما يعتبر أحد أقدم أشكال مراقبة المخزون.

4. قالب قائمة مراجعة الانتقال من ClickUp

احصل على نموذج مجاني نظم كل مهمة من مهام الانتقال باستخدام قوائم مراجعة مرحلية وعروض اللوحة والجدول الزمني والتذكيرات الذكية باستخدام قالب قائمة مراجعة الانتقال من ClickUp

يحول نموذج قائمة مراجعة الانتقال من ClickUp الفوضى التي ترافق الانتقال من منزل إلى آخر إلى خطة واضحة ومفصلة خطوة بخطوة للمالكين والمستأجرين. يساعدك على التوفيق بين التعبئة ونقل الخدمات العامة والمراجعة النهائية.

في مساحة عمل واحدة، ستجد مراحل معدة مسبقًا، بدءًا من التحضير قبل الانتقال وحتى الاستقرار، كل منها مع مهام قابلة للتنفيذ ومواعيد نهائية. أرفق صورًا للأغراض الهشة، ووزع المسؤوليات على أفراد العائلة أو شركات النقل، وقم بتعيين تذكيرات لتغيير العناوين.

بفضل طرق العرض "لوحة" و"قائمة" و"جدول زمني"، سترى كل موعد نهائي في لمحة واحدة وتجنب إغفال الصناديق أو المهام المنسية.

يتيح لك هذا النموذج ما يلي:

خطط المهام على مراحل مثل ما قبل الانتقال، يوم الانتقال، والاستقرار في المنزل الجديد لتنفيذها في الوقت المحدد

قم بتعيين مناطق التعبئة والمسؤوليات لأعضاء الفريق أو أفراد الأسرة

أرفق صورًا للأغراض وملاحظات خاصة بشأن التعامل مع الأغراض الهشة

أتمتة التذكيرات الخاصة بنقل الخدمات العامة وإعادة توجيه البريد وودائع التأمين

🎯 مثالي لـ: المستأجرين وأصحاب المنازل الذين يحتاجون إلى خطة موثوقة وسهلة الاستخدام على الهاتف المحمول لتنظيم كل خطوة من خطوات الانتقال.

5. قالب ClickUp لتجديد المنزل

احصل على نموذج مجاني نسق كل تفاصيل عملية إعادة التصميم في مساحة عمل مشتركة واحدة باستخدام قالب ClickUp لتجديد المنزل

يجمع قالب ClickUp لتجديد المنزل كل جوانب عملية التجديد في مساحة عمل واحدة مباشرة، مما يسهل التخطيط والميزانية وتتبع التقدم في الوقت الفعلي.

يمكنك تحديد أهداف المشروع وتقسيمها إلى مهام مع تقديرات التكلفة وتعيين المسؤوليات للمقاولين أو أفراد الأسرة. تتيح لك طرق عرض الجدول الزمني والمهام التفاعلية التبديل بين عرض عام وقوائم مفصلة، حتى لا يفوتك أي شيء.

استخدم هذا النموذج من أجل:

حدد مراحل العمل مثل الهدم والتأطير والتشطيب مع جداول زمنية واضحة وترابطات

قم بتعيين المهام وتتبع تكاليف العمالة والمواد باستخدام الحقول المخصصة

قم بالتبديل بين طرق العرض Gantt و Board و List لتحقيق التوازن بين الجداول الزمنية الشاملة والمهام اليومية

تعاون مع المقاولين في الملاحظات والصور والموافقات باستخدام Docs المدمج

راقب الميزانية مقابل الإنفاق الفعلي لتجنب التجاوزات غير المتوقعة

🎯 مثالي لـ: أصحاب المنازل الذين يقومون بأعمال إعادة تصميم كبيرة والمقاولون الذين يحتاجون إلى سير عمل مركزي وشفاف لأعمال التجديد.

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6. نموذج أمر الشراء والمخزون من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أرسل الطلبات، وتابع عمليات التسليم، وأتمت تنبيهات انخفاض المخزون للأغراض المنزلية عالية القيمة باستخدام نموذج طلب الشراء والمخزون من ClickUp

بالنسبة لأصحاب المنازل والمستأجرين الذين يديرون أغراضًا عالية القيمة، يساعد قالب ClickUp لأوامر الشراء والمخزون في تنظيم الأجهزة والأدوات والمعدات من الشراء إلى التسليم.

ابق على اطلاع على كل طلب من خلال إدارة طلبات الشراء والمخزون الحالي في مجلد واحد مباشر. أرسل طلبات جديدة، وسجل تفاصيل الموردين، وتتبع تواريخ التسليم - جنبًا إلى جنب مع مستويات المخزون في الوقت الفعلي. تنبه التنبيهات التلقائية إلى العناصر منخفضة المخزون، بينما تنقل الحالات المخصصة كل طلب من "مرسل" إلى "قيد النقل" إلى "تم التسليم" دون الحاجة إلى التخمين.

يتيح لك هذا النموذج ما يلي:

سجل أوامر الشراء للأغراض المنزلية باهظة الثمن وحدد أولوياتها

قارن الطلبات المعلقة مع المخزون المتوفر لمنع الشراء الزائد

تتبع تفاصيل البائعين وتواريخ التسليم المتوقعة وحالة الدفع

أتمتة تنبيهات انخفاض المخزون للأجهزة المنزلية والمعدات المكتبية

🎯 مثالي لـ: أصحاب المنازل والمستأجرين والملاك الذين يحتاجون إلى تتبع دقيق للأجهزة والأجهزة الإلكترونية ومعدات المكاتب المنزلية عالية القيمة.

📮 ClickUp Insight: 47% من المشاركين في استطلاعنا لم يجربوا أبدًا استخدام الذكاء الاصطناعي للتعامل مع المهام اليدوية، لكن 23% ممن استخدموا الذكاء الاصطناعي قالوا إنه قلل بشكل كبير من عبء العمل. قد يكون هذا التباين أكثر من مجرد فجوة تقنية. في حين أن المستخدمين الأوائل يحققون مكاسب ملموسة، فإن الغالبية ربما تقلل من شأن الذكاء الاصطناعي في تقليل العبء المعرفي واستعادة الوقت. 🔥 ClickUp Brain يسد هذه الفجوة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في سير عملك. من تلخيص المواضيع وصياغة المحتوى إلى تقسيم المشاريع المعقدة وإنشاء المهام الفرعية، يمكن لذكاءنا الاصطناعي القيام بكل ذلك. لا حاجة للتبديل بين الأدوات الأساسية أو البدء من الصفر. 💫 نتائج حقيقية: خفضت STANLEY Security الوقت المستغرق في إعداد التقارير بنسبة 50٪ أو أكثر باستخدام أدوات إعداد التقارير القابلة للتخصيص من ClickUp، مما أدى إلى تقليل تركيز فرق العمل على التنسيق وزيادة تركيزهم على التنبؤ.

7. قالب جرد اللوازم المكتبية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني سجل عدد المستلزمات، وقم بتشغيل تذكيرات إعادة التخزين التلقائية، وقم بالتصنيف حسب القسم أو المشروع باستخدام قالب جرد المستلزمات المكتبية من ClickUp

تخيل أنك بحاجة إلى طباعة نموذج مهم... وتكتشف أن الورق قد نفد مرة أخرى. يساعد نموذج جرد اللوازم المكتبية من ClickUp في الحفاظ على تجهيز المكاتب المنزلية ومناطق الدراسة العائلية دون الحاجة إلى الذهاب في اللحظة الأخيرة.

في قائمة واحدة، يمكنك تسجيل كميات العناصر مثل ورق الطابعة والدفاتر والأقلام، وتعيين حدود أدنى للمخزون تؤدي إلى إرسال تذكيرات تلقائية. تتيح لك الحقول المخصصة تدوين من طلب كل مستلزمات وموقعها، بينما تسهل طرق العرض المتعددة معرفة الغرف أو المكاتب التي تحتاج إلى إعادة التزويد.

كما يضمن لك عدم نفاد الأقلام أو ورق الطابعة أو الملفات، وهي أساسيات العمل من المنزل، عندما تكون في أمس الحاجة إليها.

استخدم هذا النموذج من أجل:

تتبع مستويات المخزون واحصل على تنبيهات تلقائية عند انخفاض المخزون لمنع انقطاع العمل أو الدراسة

صنف العناصر حسب المكتب المنزلي أو الفصل الدراسي أو المشروع لتسريع البحث والطلب

قم بالتبديل بين طرق العرض "جدول" و"لوحة" و"تقويم" لتخطيط مشترياتك وفقًا لجدول

قم بتعيين مهام إعادة التخزين ومشاركة التحديثات المباشرة عبر ClickUp Docs لضمان رؤية الفريق

🎯 مثالي لـ: العائلات والمهنيين الذين يعملون عن بُعد والذين يحتاجون إلى نظام استباقي للحفاظ على توفر لوازم المكتب المنزلي والمدرسة دون حدوث فوضى في اللحظة الأخيرة.

👀 هل تعلم؟ 47% فقط من مالكي المنازل يقومون بإعداد جرد للممتلكات المنزلية قبل تقديم مطالبة.

8. قالب جرد المنزل في Excel من Vertex42

عبر Vertex42

هل تحتاج إلى تخطيط Excel فعال ومباشر لفهرسة جميع أغراضك المنزلية؟ قالب قائمة جرد المنزل في Excel من Vertex42 هو قالب بسيط يمكنك من خلاله إضافة معلومات عن كل شيء بدءًا من الأثاث إلى الأجهزة الإلكترونية في ملف واحد.

يوفر هذا النموذج أعمدة معدة مسبقًا للأوصاف والأرقام التسلسلية وتواريخ الشراء والتكاليف، بالإضافة إلى فئات نموذجية لتتمكن من البدء بسرعة. يتيح لك هذا النموذج ما يلي:

سجل تفاصيل العناصر وقيمها في تنسيق جدول بيانات مألوف لإدخال البيانات بسهولة

قم بفرز الأصول وتصنيفها حسب الغرفة أو الفئة لتحديد موقع العناصر على الفور

أرفق الصور مع الإدخالات لتقديم دليل واضح على الملكية

خصص الأعمدة لتواريخ الضمان أو تكاليف الاستبدال لتناسب احتياجاتك في التتبع

🎯 مثالي لـ: أصحاب المنازل الذين يبحثون عن حل بسيط قائم على جداول البيانات لحماية ممتلكاتهم وتبسيط مطالبات التأمين.

ClickUp مرن للغاية. يمكنني استخدام "المهام" أو العناصر لأي عدد من الأشياء: عناصر العمل، والمشاريع، والأحداث الكاملة (مع مهام فرعية كعناصر عمل)، وجهات الاتصال، والمستندات والموارد، والأشياء المادية/المخزون، والمقالات، ومقتطفات الويب، وأي شيء آخر أحتاجه. لا يمكن أن تكون المهام أي شيء تريده فحسب، بل يمكنك أيضًا عرضها بالطريقة التي تريدها. تُعزز القدرة على التبديل بين عرض مجموعة من المهام/العناصر كقائمة أو لوحة أو تقويم قدرة النظام على أن يكون منصة متعددة الاستخدامات لإدارة المشاريع والموارد.

ClickUp مرن للغاية. يمكنني استخدام "المهام" أو العناصر لأي عدد من الأشياء: عناصر العمل، والمشاريع، والأحداث الكاملة (مع مهام فرعية كعناصر عمل)، وجهات الاتصال، والمستندات والموارد، والأشياء المادية/المخزون، والمقالات، ومقتطفات الويب، وأي شيء آخر أحتاجه. لا يمكن أن تكون المهام أي شيء تحتاجه فحسب، بل يمكنك أيضًا عرضها بالطريقة التي تريدها. تُعزز القدرة على التبديل بين عرض مجموعة من المهام/العناصر كقائمة أو لوحة أو تقويم قدرة النظام على أن يكون منصة متعددة الاستخدامات لإدارة المشاريع والموارد.

9. قالب جرد المنزل في Excel من Spreadsheet123

عبر Spreadsheet123

لا تحتاج كل المنازل إلى برامج معقدة، ففي بعض الأحيان كل ما تحتاجه هو جدول بيانات جيد. على سبيل المثال، جدول بيانات جرد المنزل من Spreadsheet123 هو خيار عملي لأي شخص يرغب فقط في تسجيل أغراضه في ملف Excel واحد منظم.

أضف الأرقام التسلسلية وتواريخ الشراء والحالة وحتى الصور. سواء كنت تستعد للانتقال أو تحاول فقط تذكر من أين أتيت بهذا الخلاط، فهذا التطبيق سهل الاستخدام ومفيد بشكل مدهش.

استخدم هذا النموذج من أجل:

أدخل تفاصيل العناصر وقم بتخزينها وتحديثها في تنسيق Excel

قم بفرز الممتلكات وتصنيفها حسب الغرفة أو الفئة أو القيمة للبحث السريع

أضف الصور بجانب الإدخالات لتسجيل دليل مرئي على الملكية

خصص الأعمدة للضمانات أو تكاليف الاستبدال أو الأرقام التسلسلية

🎯 مثالي لـ: أصحاب المنازل والملاك ومديري العقارات الصغيرة الذين يحتاجون إلى أداة بسيطة وغير متصلة بالإنترنت لتصنيف ممتلكاتهم لأغراض التأمين أو الاستعداد للانتقال.

10. نموذج جرد المنزل في جدول بيانات من Coefficient

عبر Coefficient

يوفر نموذج جرد المنزل في جدول بيانات من Coefficient جدول بيانات سهل الاستخدام على السحابة يحول قوائم الأصول الفوضوية إلى نظام منظم لإدارة الموارد.

متوفر بتنسيقي Excel و Google Sheets، ويقوم بتنظيم حقول البيانات لأسماء العناصر والطرازات والأرقام التسلسلية وتفاصيل الشراء والقيم التقديرية. بفضل الحسابات التلقائية والمخططات المدمجة، يمكنك الحصول على رؤية واضحة لما تملكه وقيمته.

احصل على هذا النموذج من أجل:

احسب قيمة العناصر وقيمة المنزل الإجمالية على الفور

قم بمزامنة التحديثات عبر تنزيلات Excel و Google Sheets بسلاسة

تصور توزيع الأصول حسب الغرفة أو الفئة في مخططات بيانية

تتبع الأرقام التسلسلية وتواريخ الشراء وانتهاء صلاحية الضمان

شارك الجداول المباشرة مع شركات التأمين أو العائلة للحصول على دعم سريع في المطالبات

🎯 مثالي لـ: أصحاب المنازل والمستأجرين والأفراد المهتمين بالتأمين الذين يحتاجون إلى تتبع دقيق للممتلكات ومتوافق مع السحابة لتبسيط المطالبات وعمليات النقل.

11. نموذج قائمة جرد المنزل بصيغة PDF من Budget Insurance

عبر Budget Insurance

هل تحتاج إلى دليل قابل للطباعة لكل غرفة لتسجيل جميع ممتلكاتك؟ قد تكون قائمة جرد المنزل بصيغة PDF من Budget Insurance هي ما تحتاجه تمامًا.

من الأجهزة الإلكترونية المتطورة إلى أدوات الحدائق، كل شيء في مستند واحد سهل الاستخدام. تتولى الأعمدة المحسوبة تلقائيًا حساب عدد العناصر والقيم الإجمالية، بينما تتيح لك الحقول المدمجة تسجيل مصادر الشراء باستخدام قوالب قوائم الموردين. يمكنك أيضًا إرفاق الإيصالات والصور مباشرةً، مما يجعل جردك شاملاً وجاهزًا لتقديمه إلى شركة التأمين.

يتيح لك هذا النموذج ما يلي:

سجل العناصر مع عددها واحسب قيمتها الإجمالية تلقائيًا

أرفق الإيصالات والصور لإثبات ملكيتك بشكل واضح

سجل مصادر الشراء باستخدام قوالب قائمة الموردين المدمجة

احتفظ بقائمة مرجعية منظمة لكل غرفة لتوثيق سريع

قم بإعداد جرد جاهز للمطالبة دون الحاجة إلى أدوات رقمية

🎯 مثالي لـ: أصحاب المنازل والمستأجرين الذين يفضلون قائمة مرجعية بسيطة وقابلة للطباعة دون اتصال بالإنترنت لإعداد قوائم جرد شاملة وجاهزة للمطالبة.

👀 هل تعلم؟ يقول خبراء التأمين أن عملية المطالبة تكون أسرع بنسبة تصل إلى 100٪ عندما يكون لدى العملاء جرد كامل جاهز.

12. نموذج جرد المنزل في جدول بيانات من Superjoin

عبر Superjoin

يستخدم نموذج جرد المنزل في جدول البيانات من Superjoin إعدادات افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية التتبع. فهو يحول أي جدول بيانات إلى برنامج قوي لتحسين الجرد للاستخدام المنزلي.

أثناء تسجيل العناصر، يقترح عليك القوائم الفرعية والقيم والحالات لتجنب التخمين اليدوي. تتيح ميزة تضمين الصور والحقول المخصصة تسجيل الأرقام التسلسلية وتواريخ الشراء وتواريخ انتهاء الضمان في واجهة سهلة الاستخدام تعمل على جميع الأجهزة دون الحاجة إلى تثبيت برامج ضخمة.

استخدم هذا النموذج لـ

استفد من اقتراحات الذكاء الاصطناعي لتصنيف العناصر وتقييمها بدقة

أضف الصور والملاحظات لإثبات الملكية على الفور

تتبع الأرقام التسلسلية وتواريخ الشراء وتفاصيل الضمان بسهولة

قم بمزامنة التحديثات عبر الأجهزة للوصول إلى الجرد في الوقت الفعلي

🎯 مثالي لـ: أصحاب المنازل والمستأجرين والأفراد المهتمين بالتأمين الذين يرغبون في الحصول على جدول بيانات ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لحماية ممتلكاتهم الثمينة.

احمِ منزلك وراحة بالك مع ClickUp

لا يجب أن تكون إدارة المخزون أمرًا صعبًا أو عبارة عن مجموعة من جداول البيانات والملاحظات اللاصقة. ClickUp يجعل من السهل الحفاظ على كل شيء متصلًا — مستويات المخزون وأوامر الشراء وتنبيهات إعادة التخزين والمهام ذات الصلة — كل ذلك في مكان واحد.

لا داعي للتبديل بين التطبيقات أو القلق بشأن فقدان شيء مهم. بفضل العروض القابلة للتخصيص والأتمتة، ستكون دائمًا على دراية بما هو متوفر وما يحتاج إلى اهتمام.

بالتأكيد، هناك الكثير من القوالب المتاحة. لكن ClickUp يقدم لك أكثر من مجرد قائمة — إنه نظام كامل لتبسيط جردك وسير العمل ذي الصلة.

اشترك في ClickUp اليوم وابدأ!