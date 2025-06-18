أفضل 10 برامج لميزانية التسويق لتتبع الإنفاق في عام 2025

يكشف استطلاع Gartner حول الإنفاق أن ميزانيات التسويق لعام 2025 ستظل ثابتة عند 7.7% من إجمالي إيرادات الشركة. وهذا نفس الرقم الذي سجلته العام الماضي، وهو بعيد كل البعد عن الذروة التي بلغتها في عام 2020 عند 11%.

سواء كنت مديرًا للتسويق مسؤولاً عن تخطيط استراتيجيات التسويق، أو استراتيجيًا رقميًا، أو مديرًا للتسويق مسؤولاً عن تنفيذها، فأنت تحت ضغط مستمر للقيام بالمزيد بموارد أقل.

كل دولار يجب أن يكسب مكانه.

ولكن لتحقيق ذلك، تحتاج إلى الوصول إلى بيانات تكاليف التسويق عبر الحملات والقنوات والأرباع المالية.

وهنا يأتي دور برامج ميزانية التسويق.

فهي تتجاوز جداول البيانات من خلال توفير رؤية في الوقت الفعلي للإنفاق ورؤى مستندة إلى البيانات، مما يضمن حساب كل دولار يتم إنفاقه على التسويق ومواءمته مع أهداف عملك.

في هذا الدليل، قمنا بتجميع أفضل أدوات ميزانية التسويق لتتبع الإنفاق وتجنب الهدر وتحقيق أقصى عائد على الاستثمار. 🤓

أفضل برامج ميزانية التسويق في لمحة سريعة

هل تبحث عن ملخص سريع؟ مقارنتنا الجانبية تجعل من السهل العثور على الخيار المثالي لك في وقت قصير.

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار (بالدولار الأمريكي/المستخدم/الشهر) ClickUp قوالب تتبع الميزانية، ومواءمة الأهداف، ورؤى الذكاء الاصطناعي عبر ClickUp Brain أصحاب الشركات الصغيرة وفرق التسويق والعمليات متعددة الوظائف مجاني إلى الأبد؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا؛ إضافة ClickUp AI مقابل 7 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا Planful التنبؤ بالذكاء الاصطناعي، وتخطيط السيناريوهات، ورؤية الميزانية في الوقت الفعلي، والتعاون بين التسويق والم فرق التسويق والمالية في المؤسسات أسعار مخصصة Marmind مزامنة أوامر الشراء/الفواتير، وتتبع التكاليف في الوقت الفعلي، وتكامل تخطيط موارد المؤسسات، وتقسيم الميزانية حسب الهدف/المنطقة أقسام التسويق العالمية أسعار مخصصة تحليلات الإثبات نمذجة العائد على الاستثمار، نمذجة المزيج، تكامل CRM، توصيات التحسين التلقائي مديرو التسويق وفرق التسويق القائم على البيانات أسعار مخصصة CoSchedule تقويم موحد، لوحات مهام Kanban، جدولة المحتوى + الجدولة الاجتماعية، موافقات مدمجة فرق التسويق الصغيرة والمتوسطة الحجم مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا Uptempo. io تخطيط الميزانية، والتوقعات، وتقويم الحملات، ولوحات معلومات الأداء فرق عمليات التسويق في المؤسسات أسعار مخصصة HubSpot Marketing Hub أدوات الحملات، تقارير CRM، أتمتة التسويق، تتبع الميزانية المدمج تنمية فرق التسويق الداخلي تبدأ الخطط المدفوعة من 890 دولارًا أمريكيًا شهريًا لثلاثة مستخدمين Zoho Marketing Plus لوحة تحكم موحدة، وأتمتة الحملات، والتحليلات، وتكامل سلس مع تطبيقات Zoho فرق التسويق المدعومة من Zoho تجربة مجانية لمدة 15 يومًا؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 21.06 دولارًا شهريًا Float الميزنة المرئية، جدولة المهام، تخطيط أعباء العمل للفريق، التعديلات في الوقت الفعلي فرق إبداعية وقائمة على المشاريع تجربة مجانية لمدة 30 يومًا؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7.50 دولارًا شهريًا Kantata وضع الميزانية، وتخطيط الموارد، وتوقع الإيرادات، وتكامل CRM/ERP الوكالات وشركات الخدمات أسعار مخصصة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أفضل برامج ميزانية التسويق؟

ليست جميع أدوات الميزانية مصممة لفرق التسويق الحديثة. إليك ما يهم حقًا 👇

تخطيط الميزانية وتخصيصها: حدد ميزانيات الحملات بسهولة، ووزع الأموال على الفرق أو القنوات، وقم بتعديل جهودك التسويقية على الفور

تتبع الإنفاق في الوقت الفعلي: اطلع على تحديثات مباشرة حول مقدار ميزانية التسويق التي أنفقتها، والمبلغ المتبقي، ومعدل الإنفاق الحالي حتى لا تفاجأ بأي مفاجآت

التكامل مع قنوات التسويق: تتصل أفضل أدوات تخصيص الميزانية بمجموعة التقنيات التي تستخدمها، سواء كانت منصات للإعلانات المدفوعة مثل Google Ads وMeta أو نظام CRM الذي يستخدمه فريق التسويق لديك، مثل HubSpot أو Salesforce، لسحب بيانات الإنفاق على الإعلانات والأداء تلقائيًا

لوحات معلومات وتقارير قابلة للتخصيص: تتبع عائد الاستثمار في جهود التسويق، وتصور الاتجاهات، وقارن الميزانية بالإنفاق الفعلي باستخدام لوحات معلومات يمكنك تعديلها لتناسب طريقة عمل قسم التسويق لديك

تحليل العائد على الاستثمار والأداء: يجب أن يتيح لك برنامج ميزانية التسويق تصور ما هو فعال وما يحتاج إلى تغيير من خلال تحليل عائدات الحملات وتحديد التكاليف غير المباشرة

التنبؤ وتخطيط السيناريوهات: قم بتشغيل سيناريوهات "ماذا لو" وتوقع النفقات المستقبلية للاستعداد لخفض الميزانية أو الحملات الكبيرة مسبقًا

سير عمل الموافقة والأذونات: قم بتعيين مسارات موافقة مخصصة للتغييرات وحدد من يمكنه الوصول إلى الميزانيات للحفاظ على التنظيم والتحكم

التنبيهات والإشعارات: احصل على إشعارات عند اقتراب الإنفاق من الحدود أو انخفاض الأداء حتى تتمكن من التدخل قبل أن تتفاقم المشكلات الصغيرة

أمن البيانات والامتثال: اختر البرامج التي تتوافق مع معايير أمن البيانات المالية مثل GDPR أو SOC 2 لحماية معلوماتك الحساسة

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

أفضل 10 برامج لميزانية التسويق لتتبع الإنفاق في عام 2025

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه في برامج ميزانية التسويق، دعنا نجد الأداة المناسبة لاحتياجاتك الفريدة.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة الميزانيات وحملات التسويق)

قم بإدارة الحملات التسويقية وتصورها باستخدام ClickUp

ClickUp هي منصة إنتاجية شاملة تساعد فرق التسويق والمالية والمبيعات على تتبع الإنفاق التسويقي وتنظيم الحملات ومواءمة كل دولار مع الأهداف الاستراتيجية.

سواء كان ذلك لإدارة حملات التسويق الرقمي أو إدارة شراكات المؤثرين أو تخطيط التسويق للأحداث، فإن ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يجعل من السهل الالتزام بالميزانية مع الحفاظ على تنسيق فريقك بشكل كامل.

يصبح برنامج إدارة مشاريع التسويق من ClickUp مركز التحكم الخاص بك لتخطيط الحملات ووضع الميزانية وتنفيذها.

باستخدام الحقول المخصصة، يمكنك تعيين عمليات أتمتة لتتبع الإنفاق المتوقع مقابل الإنفاق الفعلي، وتعيين مالكي الحملات، ووضع علامات على الموردين، وتسجيل تفاصيل الدفع.

يمكنك حتى إضافة حقول مثل:

الميزانية المخصصة

المبلغ المنفق

الميزانية المتبقية

فئة الإنفاق (على سبيل المثال، الإعلانات المدفوعة، الأحداث، المؤثرون، وما إلى ذلك كجزء من ميزانية الإعلان)

استخدم الحقول المخصصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعيين عمليات الأتمتة لفئات الإنفاق ضمن ميزانية التسويق الشاملة

للمساعدة في تسريع التخطيط والتنفيذ، يأتي ClickUp Brain لإنقاذك. يمكنك استخدامه لإنشاء ملخصات الحملات وأفكار المحتوى ودراسات الحالة والمنشورات الاجتماعية في ثوانٍ. وأفضل ما في الأمر أنه يجلب التفاصيل ذات الصلة بميزانية التسويق الخاصة بك من البيانات الموجودة لديه بالفعل.

أنشئ ميزانية مخصصة لحملة التسويق باستخدام ClickUp Brain

باستخدام لوحات معلومات ClickUp، يمكنك إنشاء تصورات في الوقت الفعلي لميزانية التسويق الخاصة بك:

استخدم المخططات الشريطية أو الدائرية لمقارنة الإنفاق المخطط به والفعلي

أضف أدوات مصغرة لمعدل الإنفاق، وإجمالي الإنفاق حسب القناة، أو تقديرات العائد على الاستثمار

أنشئ لوحات معلومات مخصصة لمختلف أصحاب المصلحة، على سبيل المثال، واحدة لمدير التسويق، وأخرى لمديري الحملات

يمكنك الحصول على رؤية كاملة لتراكم تكاليف الحملات في الوقت الفعلي، مما يسهل إعادة تخصيص الميزانية عبر الأرباع أو الأقسام.

تصور مقاييس أداء التسويق مثل عدد مرات الظهور والإعجابات حسب الأسبوع والقناة والشهر باستخدام لوحات معلومات ClickUp القابلة للتخصيص

عندما يتعلق الأمر بالحصول على الموافقة على ميزانية التسويق، فإن ClickUp for Finance Teams يوفر الوقت، خاصةً في مجال التعاون بين الأقسام. يمكن لفرق المالية إنشاء سير عمل مشترك للميزانية داخل ClickUp باستخدام القوائم والمجلدات والحقول المخصصة المصممة خصيصًا للإنفاق التسويقي. على سبيل المثال، يمكن أن يحتوي مجلد مثل "ميزانية التسويق للربع الثالث" على مهام أو بنود لكل حملة أو قناة. وهذا يوفر عرضًا مباشرًا ومنظمًا للأنشطة المالية للتسويق.

الآن، للحفاظ على سير العمل بين الأقسام بشكل جيد، يمكنك إعداد تنبيهات وإجراءات في الوقت الفعلي عبر ClickUp Automations استنادًا إلى محفزات محددة متعلقة بالميزانية. على سبيل المثال:

أبلغ الفريق على الفور إذا تجاوزت حملة ما حد الإنفاق المحدد لها

قم بتعيين مهام المتابعة تلقائيًا عند إكمال مهمة "مراجعة الميزانية"

قم بتوجيه طلبات الإنفاق الجديدة إلى الجهة المعنية المناسبة للموافقة عليها

أتمتة المهام المتكررة وقم بتغيير الجداول الزمنية للمشاريع بالكامل ببضع نقرات فقط باستخدام ClickUp Automations

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

يلاحظ بعض المستخدمين أن مجموعة ميزاته الواسعة قد تكون مربكة دون تدريب مناسب

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول إحدى تقييمات G2:

يتميز ClickUp بتنوعه الرائع، حيث يلبي احتياجات مجموعة واسعة من الصناعات والفرق، مما يجعله خيارًا مثاليًا لإدارة المشاريع في مختلف المجالات. سواء كنت تنظم حملة تسويقية أو تتولى مشاريع تطوير برامج أو تدير مهام شخصية، فإن ClickUp يتمتع بالقدرة على التكيف لتلبية احتياجاتك الفريدة.

يتميز ClickUp بتنوعه الرائع، حيث يلبي احتياجات مجموعة واسعة من الصناعات والفرق، مما يجعله خيارًا مثاليًا لإدارة المشاريع في مختلف المجالات. سواء كنت تنظم حملة تسويقية أو تتولى مشاريع تطوير برامج أو تدير مهام شخصية، فإن ClickUp يتمتع بالقدرة على التكيف لتلبية احتياجاتك الفريدة.

⚡ أرشيف القوالب: هل تريد تقديم ميزانية يتم الموافقة عليها بشكل أسرع؟ تساعدك قوالب مقترحات الميزانية هذه على عرض التكاليف والأهداف والعائد على الاستثمار بوضوح، دون عناء التنسيق.

2. Planful (الأفضل للتخطيط المالي الشامل وتوقع نفقات التسويق)

عبر Planful

يتيح Planful لفرق التسويق والمالية إنشاء ميزانيات سنوية مفصلة وتعديلها على الفور باستخدام التوقعات المتجددة. بدلاً من الخطط السنوية الثابتة، يمكنك الاستفادة من توقعات التعلم الآلي على الأداء التاريخي لإنشاء ميزانيات أكثر ذكاءً تستجيب للاتجاهات الموسمية أو الأسواق المتغيرة أو التغييرات غير المتوقعة في الحملات.

تعد وحدة إدارة أداء التسويق (المعروفة سابقًا باسم Plannuh) مفيدة للفرق التي تركز على عائد الاستثمار. يمكنك تتبع استثمارات التسويق حتى كل حملة وقناة، مما يمنحك رؤية واضحة تمامًا لما يحقق نجاحًا وما يهدر الإنفاق. أضف تتبع النفقات في الوقت الفعلي، المدمج مباشرةً مع أنظمتك المالية، وستعرف دائمًا بالضبط أين تذهب ميزانيتك وما هي النتائج التي تحققها.

أفضل ميزات Planful

اكتشف التباينات أو أنماط الإنفاق الزائد في ميزانيات التسويق تلقائيًا باستخدام Planful AI والإشارات

تعاون مع مديري التسويق والمديرين الماليين وقادة التسويق لتقديم المقترحات والموافقة على التغييرات وتتبع التعديلات باستخدام سجل تدقيق مدمج

قم بمحاكاة حالات الإنفاق المختلفة، مثل إطلاق حملات جديدة أو تقليص الحملات ذات الأداء الضعيف، من خلال تخطيط السيناريوهات، مع تتبع التكاليف الملتزم بها مقابل التكاليف المخطط لها مقابل التكاليف الفعلية

قيود Planful

أبلغ مستخدمو Planful عن بطء استرداد البيانات وتعقيد إعداد التقارير ومخاوف بشأن قابلية التوسع

تسعير مخطط

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Planful

G2: 4. 3/5 (أكثر من 450 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Planful؟

تقول مراجعة Capterra:

تتميز Planful بمرونة لا تصدق، وقد تمكنت من إدارة وظيفة التسويق بغض النظر عن التحديات التي تواجهها الشركة والسوق. لدي ثقة مطلقة في أوجه إنفاقنا في أي يوم، ولدي القدرة على تحويل الأموال بسرعة إلى مبادرة جديدة دون القلق بشأن تأثير ذلك على الحملات الأخرى أو الميزانية.

تتميز Planful بمرونة لا تصدق، وقد تمكنت من إدارة وظيفة التسويق بغض النظر عن التحديات التي تواجهها الشركة والسوق. لدي ثقة مطلقة في أوجه إنفاقنا في أي يوم، ولدي القدرة على تحويل الأموال بسرعة إلى مبادرة جديدة دون القلق بشأن تأثير ذلك على الحملات الأخرى أو الميزانية.

🧠 حقيقة ممتعة: حملة Dos Equis "الرجل الأكثر إثارة للاهتمام في العالم" زادت المبيعات في الولايات المتحدة بنسبة 22٪ خلال فترة عرضها. أصبح هذا الشخصية شهيرة للغاية، حتى أن الناس شاركوا صورته كصورة ميمية.

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3. MARMIND (الأفضل للتحكم في ميزانية التسويق من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى في المؤسسات)

عبر MARMIND

تم تصميم MARMIND لفرق التسويق في المؤسسات التي تحتاج إلى رؤية كاملة وتحكم في الميزانيات الاستراتيجية وميزانيات الحملات.

وهي تدعم كلاً من الميزنة من أعلى إلى أسفل (تحديد الميزانيات السنوية على مستوى القسم) والتوقعات من أسفل إلى أعلى (بناء التوقعات من تكاليف الحملات الفردية). تساعد هذه الطريقة المزدوجة قادة التسويق على التوسع للحصول على صورة شاملة أو التعمق في التفاصيل، حسب المنطقة أو القناة أو المنتج أو الفريق.

أفضل ميزات MARMIND

توفر إدارة أوامر الشراء والفواتير التي تتصل مباشرة بأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاصة بك

قم بتقسيم بيانات الميزانية حسب خط الإنتاج أو المنطقة أو الفترة الزمنية أو الهدف التسويقي باستخدام عرض الميزانية متعدد الأبعاد

تقوم التوقعات المباشرة الآلية بإعادة حساب الإنفاق المخطط والملتزم به والفعلية

قيود MARMIND

قد يكون مطابقة التكاليف أمرًا صعبًا ويتطلب مراقبة دقيقة

أسعار MARMIND

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات MARMIND

G2: 4. 3/5 (90+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (30+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن MARMIND؟

تقول إحدى تقييمات G2:

توفر Marmind نظرة شاملة على الوقت والميزانية والموارد، مما يجعل تخطيط الحملات وتنفيذها أكثر كفاءة. تسهل المنصة تنفيذ الحملات التسويقية والتعاون بسلاسة كفريق واحد. علاوة على ذلك، فإن خدمة دعم العملاء سريعة الاستجابة ومفيدة حقًا، مما يضيف قيمة كبيرة إلى التجربة الكلية.

توفر Marmind نظرة شاملة على الوقت والميزانية والموارد، مما يجعل تخطيط الحملات وتنفيذها أكثر كفاءة. تسهل المنصة تنفيذ الحملات التسويقية والتعاون بسلاسة كفريق واحد. علاوة على ذلك، فإن خدمة دعم العملاء سريعة الاستجابة ومفيدة حقًا، مما يضيف قيمة كبيرة إلى التجربة الكلية.

4. Proof Analytics (الأفضل لتحسين ميزانية التسويق القائمة على البيانات ونمذجة العائد على الاستثمار)

عبر Proof Analytics

تعمل Proof Analytics كمنصة لإدارة موارد التسويق (MRM) تجمع بين تخطيط الحملات وتتبع الميزانية وتحليل الأداء ونمذجة عائد الاستثمار. تتيح للفرق تنظيم أنشطة التسويق وتخصيص الميزانيات وتحديد الجداول الزمنية ومراقبة الأداء من واجهة مركزية. بفضل الأدوات المدمجة لتتبع الإنفاق والأداء في الوقت الفعلي، يمكن للفرق عرض كيفية استخدام الميزانيات ومقارنتها بالنتائج فور وصول البيانات.

تتضمن المنصة نظام تحسين آلي يستخدم التحليلات والذكاء الاصطناعي لتقييم أداء الحملات السابقة. تدعم Proof Analytics نمذجة المزيج التسويقي، مما يساعد في تحديد القنوات أو الحملات التي تساهم بشكل أكبر في عائد الاستثمار. بناءً على هذا التحليل، يمكن للنظام أن يوصي بإجراء تعديلات على توزيع الميزانية، مثل إعادة تخصيص الأموال من القنوات ذات الأداء الضعيف إلى القنوات الأكثر فعالية.

أفضل ميزات Proof Analytics

توفر تقارير العائد على الاستثمار الآلية نماذج إسناد للمساعدة في تحديد العائد على كل نشاط تسويقي

يعمل تكامل Salesforce على ربط بيانات CRM، مثل العملاء المحتملين والفرص، مباشرة بميزانيات التسويق، مما يساعد على ربط الإنفاق بالنتائج دون الحاجة إلى أدوات إضافية أو تتبع يدوي

تتضمن المنصة ميزات الموافقة وسير العمل، مما يتيح للفرق تقديم تغييرات الميزانية وتتبع تحديثات الحملات وإدارة التعاون بين الأقسام المختلفة من خلال نظام واحد

قيود Proof Analytics

يعتمد النجاح بشكل كبير على قنوات البيانات القوية والبيانات النظيفة التي يمكن الوصول إليها؛ وقد تؤدي المشكلات المستمرة في هذا المجال إلى تقويض موثوقية التوق

أسعار Proof Analytics

أسعار مخصصة

تقييمات وتقارير Proof Analytics

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🧠 هل تعلم؟ في ميزانية التسويق الشاملة، يتبع المسوقون قاعدة 70/20/10، حيث يخصصون 70% من متوسط ميزانية التسويق للتكتيكات الأساسية، و20% للقنوات الجديدة، و10% للتجريب.

5. CoSchedule (الأفضل لتنظيم جداول المحتوى ومواءمة مشاريع التسويق)

عبر CoSchedule

تساعد CoSchedule فرق التسويق على تنظيم المحتوى ومواءمة الحملات وإدارة العمليات اليومية من منصة واحدة.

تتضمن المنصة أيضًا ميزات إدارة المشاريع والمهام المصممة خصيصًا لسير عمل التسويق. يمكن للفرق إنشاء الحملات وإدارتها باستخدام لوحات المهام، وتعيين المسؤوليات، وتحديد المواعيد النهائية، ومراقبة التقدم في تنسيقات مثل Kanban. تتم معالجة عمليات الموافقة من خلال سير عمل مدمج يتيح للأطراف المعنية مراجعة المحتوى والموافقة عليه مباشرةً داخل المنصة.

أفضل ميزات CoSchedule

يتيح المحتوى المتكامل والنشر على الشبكات الاجتماعية للفرق إنشاء المدونات والبريد الإلكتروني والمنشورات على الشبكات الاجتماعية وجدولتها وإدارتها في مكان واحد

توفر التحليلات وتتبع الأداء رؤى على مستوى الحملة مثل فتح رسائل البريد الإلكتروني والمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي أو إكمال المهام

يجمع التقويم التسويقي الموحد جميع المحتويات والحملات ومنشورات التسويق على وسائل التواصل الاجتماعي في عرض واحد

قيود CoSchedule

تواجه صعوبات في تكامل المنصات، لا سيما LinkedIn، حيث يبلغ المستخدمون عن مشكلات متكررة في المصادقة وتقارير نشاط غير موثوقة

أسعار CoSchedule

تقويم مجاني

التقويم الاجتماعي: 19 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

تقويم الوكالة: 59 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

تقويم المحتوى: أسعار مخصصة

مجموعة التسويق: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات CoSchedule

G2: 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن CoSchedule Marketing Suite؟

تقول إحدى تقييمات G2:

يوفر CoSchedule عددًا من الميزات، من تقويم السحب والإفلات إلى نظام الدردشة حيث يمكنك وضع علامات على زملائك في المشاريع. يتيح لك إنشاء قائمة بالمهام لكل حملة أو مشروع، ويمكنك وضع علامات على الموظفين المناسبين لضمان إكمال المشروع. يمكنك أيضًا إرفاق الصور والملفات والأصول الأخرى بالمشروع لحفظ كل شيء في مكان واحد.

يوفر CoSchedule عددًا من الميزات، من تقويم السحب والإفلات إلى نظام الدردشة حيث يمكنك وضع علامات على زملائك في المشاريع. يتيح لك إنشاء قائمة بالمهام لكل حملة أو مشروع، ويمكنك وضع علامات على الموظفين المناسبين لضمان إكمال المشروع. يمكنك أيضًا إرفاق الصور والملفات والأصول الأخرى بالمشروع لحفظ كل شيء في مكان واحد.

📮 ClickUp Insight: 47% من المشاركين في استطلاعنا لم يسبق لهم استخدام الذكاء الاصطناعي للتعامل مع المهام اليدوية، لكن 23% ممن استخدموا الذكاء الاصطناعي قالوا إنه خفف عبء العمل بشكل كبير. قد يكون هذا التباين أكثر من مجرد فجوة تكنولوجية. في حين أن المستخدمين الأوائل يحققون مكاسب قابلة للقياس، فإن الغالبية قد تقلل من شأن الدور التحويلي الذي يمكن أن تلعبه الذكاء الاصطناعي في تقليل العبء المعرفي واستعادة الوقت. 🔥 ClickUp Brain يسد هذه الفجوة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في سير عملك. من تلخيص المواضيع وصياغة المحتوى إلى تقسيم المشاريع المعقدة وإنشاء المهام الفرعية، يمكن لذكاءنا الاصطناعي القيام بكل ذلك. لا حاجة للتبديل بين الأدوات أو البدء من الصفر. 💫 نتائج حقيقية: خفضت STANLEY Security الوقت المستغرق في إعداد التقارير بنسبة 50٪ أو أكثر باستخدام أدوات إعداد التقارير القابلة للتخصيص من ClickUp، مما أدى إلى تقليل تركيز فرق العمل على التنسيق وزيادة تركيزهم على التنبؤ.

📚 اقرأ أيضًا: كيفية إدارة قيود المشروع مع أمثلة ونماذج

6. Uptempo. io (الأفضل لعمليات التسويق الشاملة في الفرق الكبيرة)

عبر Uptempo.io

يجمع Uptempo. io بين التخطيط والميزنة وإدارة الأداء في منصة واحدة متصلة. وهو يجمع بين أدوات Allocadia (الميزنة) و BrandMaker (سير العمل والتنفيذ) و Hive9 (التحليلات) لإنشاء نظام موحد لإدارة عمليات التسويق من البداية إلى النهاية. يمكن للفرق تخطيط الحملات وإدراج استراتيجيات الترويج وتتبع الميزانيات ومراقبة النتائج وربط كل مبادرة بالأهداف الاستراتيجية.

تدعم هذه الحلول التخطيط المستمر للحملات، بحيث لا تظل الفرق مقيدة بميزانيات سنوية ثابتة. يمكن تحديث الخطط مع تغير الأولويات، وتشمل كل حملة الأهداف والتكتيكات والتمويل في عرض واحد قائم على التقويم. تتيح الأدوات المالية من Uptempo للمستخدمين عرض الإنفاق المخطط والملتزم به والفعلية في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Uptempo. io

تدعم التكامل مع أنظمة المالية التسوية الآلية وتعرض استخدام الميزانية حسب المنتج أو المنطقة أو الحملة

تستخدم الرؤى التنبؤية والتحليلات الافتراضية تحليلات Hive9 للتنبؤ بعائد الاستثمار وتحديد المخاطر واختبار سيناريوهات الميزانية المختلفة

تقوم ميزات تحديد الأهداف وقياسها بتعيين كل حملة وبند إنفاق لأهداف تسويقية محددة، مثل المساهمة في خط الأنابيب أو تأثير العلامة التجارية

قيود Uptempo. io

قد تواجه المنصة بطء في التحميل والتحديث، خاصة عند التعامل مع كميات كبيرة من البيانات

أسعار Uptempo.io

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Uptempo. io

G2: 4. 1/5 (140+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Uptempo.io؟

تقول إحدى تقييمات G2:

تمكنا من اكتساب فهم أكثر شمولاً للتسويق وأساس موثوق لإعداد تقارير عن عائد الاستثمار (ROI) من خلال دمج منصات المبيعات والتسويق الرئيسية. قمنا بتبسيط إجراءات التخطيط التسويقي لدينا بحيث يمكننا تحديد العوامل الرئيسية الدافعة للأعمال بسرعة، ورسم خريطة للمشاكل المحتملة، وزيادة التناغم على مستوى الشركة.

تمكنا من اكتساب فهم أكثر شمولاً للتسويق وأساس موثوق لإعداد تقارير عن عائد الاستثمار (ROI) من خلال دمج منصات المبيعات والتسويق الرئيسية. قمنا بتبسيط إجراءات التخطيط التسويقي لدينا بحيث يمكننا تحديد العوامل الرئيسية الدافعة للأعمال بسرعة، ورسم خريطة للمشاكل المحتملة، وزيادة التناغم على مستوى الشركة.

⚡ أرشيف القوالب: ابدأ حملاتك بشكل أسرع باستخدام قوالب خطط التسويق هذه، والتي تعد مثالية لتخطيط الأهداف والقنوات والجداول الزمنية وعائد الاستثمار في مكان واحد

7. HubSpot Marketing Hub (الأفضل للتسويق الداخلي وتتبع عائد الاستثمار في الحملات لجميع أحجام الأعمال)

عبر HubSpot

يجمع HubSpot Marketing Hub بين تخطيط الحملات وإنشاء المحتوى وتكامل CRM وتحليلات التسويق في منصة واحدة. يمكن للمسوقين استخدامه لإدارة الحملات متعددة القنوات، بما في ذلك منشورات المدونات والإعلانات والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، من لوحة تحكم موحدة، مما يتيح للفرق تنسيق الرسائل وقياس الأداء في مكان واحد.

تتصل الأداة مباشرة بمنصات الإعلانات مثل Facebook وGoogle وLinkedIn لتتبع الإنفاق الإعلاني وعائد الاستثمار في الحملات. يمكن للمستخدمين معرفة المبلغ الذي تم إنفاقه وعدد العملاء المحتملين الذين تم جذبهم والصفقات التي تم إبرامها. من خلال تحليل عائد الاستثمار في الحملات، يمكن للمستخدمين تخصيص الإيرادات للحملات وحساب العائد تلقائيًا، مما يساعد الفرق على تقييم القنوات التي تحقق أفضل النتائج.

أفضل ميزات HubSpot Marketing Hub

تتبع أدوات الإحالة والتحليلات رحلة العميل بالكامل وتطبق الائتمان عبر نقاط اتصال متعددة باستخدام نماذج الإحالة متعددة اللمس

تشمل ميزات توليد العملاء المحتملين ورعايتهم صفحات هبوط مخصصة وسير عمل آلي

يتيح تكامل المبيعات وإدارة علاقات العملاء لفرق التسويق ربط بيانات الإنفاق مباشرة بنتائج الإيرادات

قيود HubSpot Marketing Hub

قد يكون إعداد التكامل أمرًا صعبًا

أسعار HubSpot Marketing Hub

Marketing Hub Professional: 890 دولارًا أمريكيًا شهريًا لثلاثة مستخدمين

Marketing Hub Enterprise: 3600 دولار شهريًا لخمسة مستخدمين

تقييمات ومراجعات HubSpot Marketing Hub

G2: 4. 4/5 (أكثر من 12000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 6000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HubSpot Marketing Hub؟

تقول مراجعة Capterra:

كانت واجهة HubSpot Marketing Hub سهلة الاستخدام وأدواتها الشاملة سهلة التصفح وتنفيذ الاستراتيجيات. من التسويق عبر البريد الإلكتروني إلى إنشاء المحتوى، كان تكامل CRM مفيدًا بشكل خاص في تتبع توليد العملاء المحتملين ورعايتهم. كما وفرت ميزات الأتمتة وقتًا وجهدًا كبيرين في المهام المتكررة.

كانت واجهة HubSpot Marketing Hub سهلة الاستخدام وأدواتها الشاملة سهلة التصفح وتنفيذ الاستراتيجيات. من التسويق عبر البريد الإلكتروني إلى إنشاء المحتوى، كان تكامل CRM مفيدًا بشكل خاص في تتبع توليد العملاء المحتملين ورعايتهم. كما وفرت ميزات الأتمتة وقتًا وجهدًا كبيرين في المهام المتكررة.

📚 اقرأ أيضًا: أمثلة ونماذج لخطط تسويق فعالة

8. Zoho Marketing Plus (الأفضل لمجموعة تسويق متكاملة بميزانية محدودة)

عبر Z oho

يقدم Zoho Marketing Plus مجموعة تسويق شاملة تساعد الفرق على إدارة الحملات وتتبع نفقات التسويق وقياس الأداء عبر القنوات. ويشمل أدوات للتسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتحليلات الويب والأحداث وإدارة علاقات العملاء، مما يوحد جهود الحملات في مكان واحد لتقليل التبديل بين الأدوات وتحسين التنسيق عبر القنوات.

مع طرح Budget Board، تتيح Zoho الآن للفرق تخصيص ميزانيات للعلامات التجارية أو الحملات وتتبع جميع نفقات التسويق مقابلها. يمكن تصنيف النفقات حسب الهدف أو المنطقة الجغرافية أو النشاط، مما يوفر رؤية واضحة لكيفية استخدام الأموال والمبالغ المتبقية، مباشرةً من لوحة معلومات التسويق.

أفضل ميزات Zoho Marketing Plus

توفر تحليلات العائد على الاستثمار رؤية ثاقبة حول القنوات التي تحقق أعلى عائد لجهودك التسويقية

تتيح ميزات إدارة المشاريع والعمل للفرق تخطيط الحملات وتنفيذها بشكل تعاوني، وتتبع المواعيد النهائية، ومواءمة الإنفاق مع الجداول الزمنية

يتيح التنسيق متعدد القنوات للمسوقين إنشاء رحلات للعملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والإعلانات، وتتبع تأثيرها المشترك على الأهداف مثل توليد العملاء المحتملين أو التحويلات

قيود Zoho Marketing Plus

قد تبدو الواجهة غير سهلة الاستخدام أو غير بديهية في بعض الأماكن، مع وجود منحنى تعلم للميزات المتقدمة

أسعار Zoho Marketing Plus

تجربة مجانية لمدة 15 يومًا

تبدأ الخطة المدفوعة من 21.06 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Zoho Marketing Plus

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho Marketing Plus؟

تقول إحدى تقييمات G2:

يوفر Zoho Marketing Plus واجهة سهلة الاستخدام ومناسبة للمبتدئين، مما يسهل التنقل فيها منذ اليوم الأول. عملية التنفيذ سلسة، كما أن خدمة دعم العملاء سريعة الاستجابة تضمن حل أي مشكلة بسرعة. أستخدم هذه المنصة يوميًا لأنها تبسط إدارة الحملات وتتبع الحوادث.

يوفر Zoho Marketing Plus واجهة سهلة الاستخدام ومناسبة للمبتدئين، مما يسهل التنقل فيها منذ اليوم الأول. عملية التنفيذ سلسة، كما أن خدمة دعم العملاء سريعة الاستجابة تضمن حل أي مشكلة بسرعة. أستخدم هذه المنصة يوميًا لأنها تبسط إدارة الحملات وتتبع الحوادث.

9. Float (الأفضل لتخطيط الموارد والقدرات لتحقيق أقصى استفادة من الفريق)

عبر Float

تساعد Float فرق التسويق على إدارة الموارد وتتبع استخدام الميزانية من خلال ربط جداول الفريق بالجداول الزمنية للمشاريع. بفضل واجهة الجدولة المرئية، يمكنك تعيين الأشخاص للحملات، ومعرفة من يعمل على ماذا، ومدة العمل، كل ذلك في تقويم مشترك.

يتيح لك Float أيضًا إعداد وإدارة ميزانيات المشاريع فيما يتعلق بالساعات أو الرسوم النقدية. يمكن لعملاء التسويق تخصيص ميزانيات بالساعات (مثل 100 ساعة تصميم) أو بالمال (على سبيل المثال، 10,000 دولار)، وسيقوم Float بتتبع المبلغ الذي تم "إنفاقه" مع تقدم المشروع. يعني التتبع في الوقت الفعلي أنك تعرف دائمًا مكانك، سواء كنت في حدود الميزانية أو تقترب من الحد الأقصى.

أفضل ميزات Float

تساعد ميزة تتبع السعر بالساعة من Float على توقع الإنفاق عن طريق ضرب الساعات المجدولة في الأسعار بالساعة المحددة

يتيح نظام الميزانية القائم على المهام للفرق تخصيص ساعات أو رسوم لكل مهمة (مثل 30 ساعة لكتابة المحتوى)، مما يوفر تحكمًا أكثر دقة في تكاليف المكونات داخل الحملة

بفضل تخطيط السيناريوهات، يمكن للمسوقين محاكاة إجراءات مثل التعاقد مع مقاول أو تأجيل مهمة ما لمعرفة تأثير ذلك على الميزانية الإجمالية والجدول الزمني على الفور

قيود التعويم

يلاحظ المستخدمون نقصًا في التخصيص التفصيلي (على سبيل المثال، إعادة تسمية الحقول، والتقارير التفصيلية)، خاصة عند التعامل مع الأعضاء المؤرشفة أو عمليات التصدير أو تتبع عدد الموظفين

التسعير المرن

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا

المبتدئين: 7.50 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد شهريًا

المزايا: 12.50 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Float

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 1600 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Float؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أحب أن Float يفعل بالضبط ما يعد به، وهو مساعدة مؤسستنا على البقاء في صدارة الجدولة وتوفير الموارد. إنه مفيد للغاية ويوفر تجربة مستخدم ممتازة. تجعل واجهة برمجة التطبيقات القوية وخيارات التكامل الموثقة جيدًا من السهل الاتصال بمجموعة أدواتنا.

أحب أن Float يفعل بالضبط ما يعد به، وهو مساعدة مؤسستنا على البقاء في صدارة الجدولة وتوفير الموارد. إنه مفيد للغاية ويوفر تجربة مستخدم ممتازة. تجعل واجهة برمجة التطبيقات القوية وخيارات التكامل الموثقة جيدًا من السهل الاتصال بمجموعة أدواتنا.

10. Kantata (الأفضل للتحكم الموحد في الموارد والميزانية والمشاريع في الوكالات والخدمات)

عبر Kantata

Kantata هي منصة لإدارة المشاريع والميزانية تركز على الخدمات، وهي مصممة لمنح الفرق سيطرة كاملة على مواردها وبياناتها المالية ومقاييس أدائها. بفضل ميزات مثل ميزانية المشاريع وتتبع النفقات وتوقع الوقت وتخطيط قدرات الفريق، تساعد Kantata المؤسسات القائمة على الخدمات على تتبع الهوامش وتحسين استخدام الموارد في مكان واحد.

أفضل ميزات Kantata

قم بتعيين أو تبديل أعضاء الفريق حسب التوافر، وتتبع استهلاك الميزانية والهوامش وتقدم الفواتير، واحصل على رؤية واضحة لأوامر التغيير أو عرض المشاريع المعرضة للخطر

اتصل بأنظمة مثل Salesforce و QuickBooks و Jira، والتي تتضمن أدوات توصية لاكتشاف تعارضات الموارد أو مخاطر الميزانية

قم بإنشاء فواتير الوقت والمواد أو الفواتير ذات الرسوم الثابتة مباشرة من بيانات المشروع، مع الحفاظ على وضوح الإنفاق والفوترة والإيرادات طوال دورة حياة الحملة

قيود Kantata

غالبًا ما توصف المنصة بأنها بطيئة ومتخلفة، مع تحديثات بطيئة تعيق الكفاءة

أسعار Kantata

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Kantata

G2: 4. 2/5 (أكثر من 1400 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Kantata؟

تقول إحدى تقييمات G2:

لقد مكنت Kantata SX فريق PS لدينا من التحكم في أعمالنا ومنحنا رؤى لم نكن نمتلكها من قبل. كانت القدرة على تخصيص الموارد بثقة أكبر تحسين على الإطلاق في كفاءة قسمنا. بالإضافة إلى ذلك، نقدر دقة التوقعات التي حسنت مكانة PS داخل شركتنا.

لقد مكنت Kantata SX فريق PS لدينا من التحكم في أعمالنا ومنحنا رؤى لم نكن نمتلكها من قبل. كانت القدرة على تخصيص الموارد بثقة أكبر تحسين على الإطلاق في كفاءة قسمنا. بالإضافة إلى ذلك، نقدر دقة التوقعات التي حسنت مكانة PS داخل شركتنا.

⚡ أرشيف القوالب: لا يجب أن تكون عملية إعداد الميزانية مملة، فهذه القوالب الخاصة بميزانية المشاريع تحول الأرقام إلى خطط واضحة وقابلة للتتبع يمكن لفريقك بأكمله اتباعها.

اتخذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن ميزانية التسويق مع ClickUp!

إذا كنت تريد أداة ميزانية تسويقية بسيطة ومرئية وسهلة التكيف مع سير عملك، فإن ClickUp هو المكان المثالي للبدء. بفضل حقوله القابلة للتخصيص ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي وقوالب الاستخدام الفوري، يسهل عليك إدارة كل شيء، من الحملات الفردية إلى خطط التسويق الكاملة.

ومع ذلك، فإن كل أداة في هذه القائمة تتميز بطريقتها الخاصة. سواء كنت بحاجة إلى تنبؤات عالية المستوى أو تحليل عميق لعائد الاستثمار أو تتبع موارد الفريق، فستجد هنا ما يناسبك. اختبر ما يتوافق مع عمليتك وقم بالتوسيع من هناك.

اشترك في ClickUp الآن واكتشف كيف يبسط التخطيط والتتبع واتخاذ القرارات لحملات تسويقية ناجحة.