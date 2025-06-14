10 أدوات ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءة طلبات تقديم العروض في عام 2025

تتعامل معظم الفرق مع طلبات تقديم العروض (RFP) كأنها علاج أسنان — أمر لا مفر منه ومؤلم وتفضل عدم التعامل معه في صباح يوم الاثنين.

ولكن ماذا لو كان بإمكان الذكاء الاصطناعي أن يقدم لك مخدرًا وأداة كهربائية؟

حاليًا، لا يستخدم سوى 34% من الفرق الذكاء الاصطناعي في عملية طلبات تقديم العروض، مما يعني أن الغالبية لا تزال تعاني من المهام المتكررة وتسعى جاهدة للحصول على عروض متوافقة بالطرق الصعبة.

من التعامل مع استبيانات الأمان إلى الحفاظ على تنسيق فرق تقديم العروض، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة تحويل تلك الإجراءات الروتينية إلى شيء أقل إيلامًا من ألم الأسنان، وأكثر فعالية بكثير.

لقد جمعنا 10 أدوات ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءة طلبات تقديم العروض لمساعدتك على تخطي المراحل المملة والانتقال مباشرة إلى العروض الفائزة.

قبل أن تلتزم بأداة أخرى تعدك بـ "تحويل" عملية طلبات تقديم العروض، إليك قائمة مرجعية سريعة بالميزات التي تهمك حقًا، مثل القدرات المتقدمة التي تتجاوز الأتمتة الأساسية. ابحث عن:

إنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي وفهم السياق : اختر الأدوات التي تنشئ الردود باستخدام بيانات الشركة مع التعرف على المصطلحات الخاصة بالصناعة ومتطلبات طلبات تقديم العروض

إنشاء الردود باستخدام القوالب : استخدم الأدوات التي توفر قوالب لطلبات تقديم العروض وطلبات المعلومات ومقترحات المشاريع لتوفير الوقت في مختلف مراحل دورة المبيعات

تحسين الاستجابة بواسطة التعلم الآلي : أعط الأولوية للمنصات التي تتعلم من طلبات تقديم العروض السابقة وتعليقات المراجعين لتحسين الاستجابات المستقبلية باستمرار

تحليل الامتثال والمخاطر تلقائيًا : اختر البرامج التي تحدد المخاطر القانونية والتنظيمية والأمنية من خلال مقارنة المحتوى بالمعايير المعتمدة

هيكلة المحتوى وتنسيقه بمساعدة الذكاء الاصطناعي : اختر الأدوات التي تنظم المحتوى بناءً على إرشادات طلبات تقديم العروض وتطبق التنسيق تلقائيًا

قدرات التكامل على مستوى العملية : ابحث عن حلول تربط بين العطاءات والعروض ومراجعات العقود لدعم عملية طلبات تقديم العروض من البداية إلى النهاية

التعاون و أتمتة سير العمل: اختر الأدوات التي تدير تخصيص المهام وتتبع التقدم وتدعم التحرير في الوقت الفعلي من خلال الوصول القائم على الأدوار

بالتأكيد! إليك جدول المقارنة المعدل الذي يحتوي على عمود "الأسعار" الذي يوضح توفر الخطط المجانية والسعر المبدئي للخطط المدفوعة:

فيما يلي جدول مقارنة سريع لتبدأ به:

اسم الأداة أفضل الميزات مثالي لـ الأسعار ClickUp صياغة طلبات تقديم العروض المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والقوالب، والأتمتة، والتعاون في الوقت الفعلي، ولوحات المعلومات، والتكامل الفرق التي تحتاج إلى إدارة طلبات تقديم العروض وأتمتتها والتعاون فيها من البداية إلى النهاية يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا AutoRFP. ai استجابات سريعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ودعم متعدد اللغات، وتتبع في الوقت الفعلي الفرق التي ترغب في الحصول على ردود سريعة وآلية على طلبات تقديم العروض/طلبات المعلومات/طلبات تقديم العروض لا يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 1000 دولار شهريًا Loopio AI مكتبة محتوى مركزية، ووضع علامات على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكامل (Salesforce و Slack و MS Word) فرق تركز على إدارة المحتوى والتعاون أسعار مخصصة سريع الاستجابة توصيات المحتوى بالذكاء الاصطناعي، بحث LookUp، تكامل CRM/Word، أتمتة الفرق التي تحتاج إلى بحث قوي عن المحتوى وأتمتة أسعار مخصصة DeepRFP كتابة العروض باستخدام الذكاء الاصطناعي، الشركات الصغيرة والمتوسطة الافتراضية، تحليل الامتثال/الم الفرق التي ترغب في كتابة العروض والتحقق من الامتثال باستخدام الذكاء الاصطناعي لا يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 75 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Arphie ردود الذكاء الاصطناعي القابلة للتخصيص، روابط المصادر/مصداقيتها، تتبع المواعيد الن الفرق التي تحتاج إلى ردود مخصصة وشفافية أسعار مخصصة Inventive مركز المعرفة، الاقتباسات على مستوى الجملة، وكلاء الذكاء الاصطناعي للبحث، وإدارة المحتوى الفرق التي تدير مكتبات المحتوى الكبيرة والردود المخصصة أسعار مخصصة Conveyor إجابات يتم إنشاؤها تلقائيًا، خدمة ذاتية عبر Slack/البريد الإلكتروني/الويب، تكامل Salesforce الفرق التي تحتاج إلى ردود سريعة ودقيقة دون الحاجة إلى صيانة قاعدة المعرفة يدويًا يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9600 دولار أمريكي في السنة QorusDocs مسودات العروض باستخدام الذكاء الاصطناعي، مركز القوالب، البحث المتقدم، تكامل CRM/SharePoint فرق العروض والمبيعات والتسويق التي تحتاج إلى عروض تعاونية تحمل العلامة التجارية أسعار مخصصة أتمتة الردود على طلبات تقديم العروض المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Neudesic مكتبة محتوى ذكية، طلبات تقديم العروض المصنفة بالذكاء الاصطناعي، تكامل Azure OpenAI الشركات التي تعطي الأولوية لطلبات تقديم العروض عالية القيمة وتقوم بأتمتتها أسعار مخصصة

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه في برامج إدارة العروض، اطلع على أفضل الأدوات التي يمكنها تحسين عملية الرد.

تم تصميم هذه الاختيارات لتعزيز الكفاءة ومساعدة المزيد من الشركات على إنشاء عروض أقوى. بغض النظر عن حجم شركتك، ستجد هنا ما يناسبك.

1. ClickUp (الأفضل لتبسيط طلبات تقديم العروض باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة)

جربها الآن استفد من إنشاء طلبات تقديم العروض المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر ClickUp Docs

قد تبدو إدارة طلبات تقديم العروض وكأنها دورة لا تنتهي من الصياغة والمراجعة ومتابعة المواعيد النهائية. ولكن ماذا لو كان لديك مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي للتعامل مع المهام الصعبة؟ هنا يأتي دور ClickUp ، التطبيق الشامل للعمل .

بفضل الأتمتة المدمجة والكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي والقوالب القابلة للتخصيص، يساعدك ClickUp على إنشاء ردود طلبات تقديم العروض بشكل احترافي في وقت قصير. لا داعي بعد الآن للبحث عن العروض السابقة أو تتبع المواعيد النهائية يدويًا، فكل شيء يبقى منظمًا في مكان واحد.

تساعد هذه الأدوات الفرق على تتبع كل مرحلة من مراحل العملية مع دمج إدارة طلبات تقديم العروض في نظام عمل أكبر. سواء كنت تعمل بمفردك أو تتعاون مع فرق أخرى، تضمن ClickUp دقة كل رد وتوافقه مع العلامة التجارية وتسليمه في الوقت المحدد.

ابحث عن أفكار جديدة لطلبات تقديم العروض باستخدام ClickUp Brain

هل تريد صياغة طلب تقديم عروض من البداية؟ ClickUp Brain — المساعد الذكي المدمج — يُنشئ ردودًا جيدة التنظيم لطلبات تقديم العروض في ثوانٍ. هل لديك مسودة بالفعل؟ يقوم بتحسين اللغة وتصحيح الأخطاء ويضمن عدم إغفال أي شيء. هل تحتاج إلى رؤى من بيانات معقدة؟ ClickUp Brain يستخرج النقاط الرئيسية ويستخلص العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراءات وينظم كل شيء لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

كما أنها تترجم المستندات إلى أكثر من 10 لغات — وداعًا لعملية النسخ واللصق في Google Translate أو ChatGPT!

بفضل الذكاء الاصطناعي من ClickUp في مكان العمل، تظل كل العروض دقيقة وخالية من الأخطاء وجاهزة للتقديم.

تعاون في طلبات تقديم العروض بسلاسة باستخدام ClickUp Docs

كتابة عرض هو أمر، والتعاون عليه دون أن تفقد صوابك هو أمر آخر. ClickUp Docs يجعل العمل الجماعي سهلاً من خلال التحرير في الوقت الفعلي والتعليقات وتعيين المهام، كل ذلك داخل المستند.

يمكنك أيضًا ربط Docs بسير عمل المشاريع لتتبع الموافقات وربط العروض بمفاوضات الموردين والحفاظ على كل شيء في مكان واحد. بفضل هذه الميزة، يصبح ClickUp أداة ذكاء اصطناعي لاتخاذ القرارات، حيث يمكن للفرق تحليل المحتوى واكتشاف التناقضات وتحسين المستندات قبل تقديمها.

تعاون وتحاور وحوّل الرسائل إلى مهام في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Chat

هل تريد مواصلة المحادثة؟ ClickUp Chat يحفظ جميع مناقشات طلبات تقديم العروض في مكان واحد — لا داعي للبحث في Slack أو سلسلة رسائل البريد الإلكتروني التي لا تنتهي. يمكنك حتى إرفاق المسودات ومشاركة ردود الموردين والحصول على تعليقات فورية دون التبديل بين علامات التبويب.

وإذا كنت تدير عدة صفقات، فإن ClickUp for Sales Teams يحافظ على ترابط كل شيء، بدءًا من صياغة الردود على طلبات تقديم العروض وحتى تتبع العقود وتحليل عروض الموردين. بفضل تكامل CRM وخطوط أنابيب الصفقات والأتمتة، يمكن لفرق المبيعات تبسيط العملية برمتها، مما يضمن عدم ضياع أي عميل محتمل أو مستند أو موعد نهائي.

هل تريد طريقة أسرع لكتابة طلب تقديم العروض؟ تخطى عملية الصياغة نفسها باستخدام مكتبة ClickUp الشاملة التي تضم أكثر من 1000 قالب.

احصل على نموذج مجاني أشرف على عملية الرد على طلبات تقديم العروض باستخدام نموذج عملية طلب تقديم العروض من ClickUp

باستخدام نموذج عملية طلبات تقديم العروض من ClickUp، يمكنك ضمان بقاء فريقك منظمًا ومستعدًا للتعامل مع أي طلبات تقديم عروض واردة.

يتيح لك هذا النموذج ما يلي:

تتبع التواريخ والمواعيد النهائية المهمة

دمج جميع المعلومات ذات الصلة في مكان واحد

حسّن التواصل الداخلي بين الفرق

كما أنها تتميز بأدوات مرئية مدمجة مثل لوحة Kanban ومخطط Gantt وعرض التقويم، مما يجعل التتبع وإعداد التقارير أمرًا سهلاً.

وبالمثل، باستخدام نموذج طلبات تقديم العروض لتطوير الويب من ClickUp، يمكنك مساعدة فريقك في تحديد مواصفات المشروع لتقديم عروض أسعار دقيقة، وعرض العمليات الداخلية، وتحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين وصناع القرار في مرحلة مبكرة، وتنظيم عروض الموردين والضمانات في مكان مركزي واحد.

أفضل ميزات ClickUp

ClickUp AI: استخدم الذكاء الاصطناعي لسرعة صياغة مستندات طلبات تقديم العروض وتحريرها وتنسيقها وإنشاء عناصر العمل وتلخيص المحتوى. يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا المساعدة في طرح الأفكار حول المتطلبات وهيكلة طلبات تقديم العروض بكفاءة

القوالب: احفظ قوالب طلبات تقديم العروض (المهام أو المستندات أو طرق العرض) وأعد استخدامها في المشاريع المستقبلية، مما يضمن الاتساق وتوفير الوقت. يمكن تطبيق القوالب تلقائيًا عبر النماذج أو عمليات التشغيل التلقائي

النماذج: أنشئ نماذج استلام لجمع المتطلبات أو معلومات الموردين، والتي تنشئ تلقائيًا مهام لكل عملية إرسال. يمكن للنماذج استخدام المنطق الشرطي لدعم حالات الاستخدام المتعددة

الأتمتة: أتمتة الخطوات المتكررة في عملية طلبات تقديم العروض، مثل الإشعارات وتعيين المهام أو تغيير الحالة، لتبسيط سير العمل

المستندات والتعاون: قم بإنشاء مستندات طلبات تقديم العروض والتعاون عليها مباشرة في ClickUp Docs، مع إمكانية التحرير في الوقت الفعلي وإضافة التعليقات وسجل الإصدارات

المهام والمهام الفرعية: قسّم عملية طلبات تقديم العروض إلى مهام ومهام فرعية قابلة للتنفيذ، وقم بتوزيع المسؤوليات، وتحديد المواعيد النهائية، وتتبع التقدم المحرز

التكامل: اربط ClickUp بأدوات مثل Slack وTeams وGoogle Drive وغيرها لتركيز الاتصالات وإدارة المستندات

لوحات المعلومات والتقارير: أنشئ لوحات معلومات لمراقبة تقدم طلبات تقديم العروض والمواعيد النهائية وحجم عمل الفريق

قيود ClickUp

منحنى تعلم حاد بسبب مجموعة كبيرة من الميزات

قد تفتقر التطبيقات المحمولة إلى بعض الميزات الموجودة في إصدار سطح المكتب

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أبراهام ج. ، مدير إدارة النقل الداخلي، في تقييم على G2:

يعمل ClickUp على حل مشكلات إدارة المهام وسير العمل من خلال توفير مصدر واحد موثوق للمقترحات/إدارة العقود وإعداد التقارير وغيرها من سير العمل المتنوعة. كما بدأنا في استخدامه للتوثيق جنبًا إلى جنب مع Microsoft 365.

يعمل ClickUp على حل مشكلات إدارة المهام وسير العمل من خلال توفير مصدر واحد موثوق للمقترحات/إدارة العقود وإعداد التقارير وغيرها من سير العمل المتنوعة. كما بدأنا في استخدامه للتوثيق جنبًا إلى جنب مع Microsoft 365.

2. AutoRFP. ai (الأفضل للاستجابات السريعة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي)

تؤدي برامج طلبات تقديم العروض القديمة إلى إبطاء عمل الفرق بسبب عمليات الصياغة والموافقة والتحديثات المملة. يوفر AutoRFP. ai حلاً لهذه المشكلة، حيث يعمل على تسريع الردود من خلال ردود دقيقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لطلبات تقديم العروض وطلبات المعلومات وطلبات التأهيل. ما عليك سوى تحميل المحتوى الخاص بك، وستقوم الذكاء الاصطناعي بصياغة الردود في غضون دقائق.

عندما تريد إعادة صياغة الردود، تقوم AI Actions بذلك بأسلوب مختلف بنقرة واحدة. تدعم الأداة أيضًا الترجمة التلقائية، وتكييف الردود وفقًا للمناطق المختلفة.

أفضل ميزات AutoRFP. ai

إنشاء ردود مدعومة بالذكاء الاصطناعي بسرعة

تتبع تحديثات الردود فور حدوثها

ترجم العروض إلى أكثر من 30 لغة

قيود AutoRFP. ai

بعض عناصر واجهة المستخدم تبدو غير عملية

قد يكون استيراد طلبات تقديم العروض المعقدة أمرًا مربكًا

يمكن تكرار الإجابات عبر أسئلة مختلفة

أسعار AutoRFP. ai

الحجم: 1000 دولار شهريًا

تسريع: 1450 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات AutoRFP. ai

G2: 4. 9/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن AutoRFP. ai؟

تقول إحدى تقييمات G2:

هذا البرنامج مصمم بعناية فائقة وسهل الاستخدام للمستخدم. إنه أشبه بمعجزة عندما تقوم بمعالجة المستندات وتملأ الحقول بسرعة كبيرة. لم تعد بحاجة إلى محاولة تذكر العرض السابق الذي يحتوي على الإجابة التي تبحث عنها ثم البحث عنها.

هذا البرنامج مصمم بعناية فائقة وسهل الاستخدام للمستخدم. إنه أشبه بمعجزة عندما تقوم بمعالجة المستندات وتملأ الحقول بسرعة فائقة. لم تعد بحاجة إلى محاولة تذكر العرض السابق الذي يحتوي على الإجابة التي تبحث عنها ثم البحث عنها.

3. Loopio AI (الأفضل لإدارة المحتوى والتعاون)

عبر Loopio AI

إذا كنت تبحث عن تبسيط عملية طلبات تقديم العروض والرد عليها بسرعة، فقد يكون Loopio هو الخيار المناسب لك. من طلبات تقديم العروض إلى استبيانات الأمان، يساعدك Loopio في الوصول إلى مكتبة محتوى آمنة، مما يجعل ردودك أسرع وأكثر دقة.

بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكنك صياغة الإجابات في دقائق وتقييم الفرص بكفاءة باستخدام عملية Go/No-Go المدمجة. يمكنك أيضًا إدارة العطاءات بسهولة وجدولة المراجعات ووضع علامات على الخبراء في المجال للحصول على أفضل الأفكار.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبع نجاحك من خلال قياس تأثير ردودك على الإيرادات وتعديل الاستراتيجيات بناءً على رؤى في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Loopio AI

نظام مركزي لتسهيل تقديم العروض الفردية

اربط كتل المحتوى بخبراء في الموضوع للحصول على التحديثات والتخصيصات

ادمجها مع أدوات مثل Salesforce وSlack وMS Word لإنشاء المستندات بشكل أسرع

قيود Loopio AI

قد لا تناسب الفرق المعقدة بسبب ميزات إدارة المستخدمين الأساسية

يواجه بعض المستخدمين مشكلات متكررة، مثل فشل حفظ تغييرات كتلة المحتوى

أسعار Loopio AI

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Loopio AI

G2: 4. 7/5 (630+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (74+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Loopio AI؟

تقول مراجعة G2:

لقد قلل Loopio بشكل كبير من الوقت الذي نقضيه في الرد على طلبات تقديم العروض. الواجهة سهلة الاستخدام، ومكتبة المحتوى تسهل تخزين الإجابات المعتمدة وإعادة استخدامها. أكثر ما أحبه هو ميزة التعاون، فهي تبقي الجميع على نفس الصفحة دون الحاجة إلى سلسلة طويلة من رسائل البريد الإلكتروني. لقد غيرت قواعد اللعبة بالنسبة لفريق العروض لدينا.

لقد قلل Loopio بشكل كبير من الوقت الذي نقضيه في الرد على طلبات تقديم العروض. الواجهة سهلة الاستخدام، ومكتبة المحتوى تسهل تخزين الإجابات المعتمدة وإعادة استخدامها. أكثر ما أحبه هو ميزة التعاون، فهي تبقي الجميع على اطلاع على آخر المستجدات دون الحاجة إلى سلسلة طويلة من رسائل البريد الإلكتروني. لقد غيرت قواعد اللعبة بالنسبة لفريق تقديم العروض لدينا.

👀 هل تعلم؟ تقدر قيمة سوق برامج إدارة العروض العالمية بأكثر من 2 مليار دولار ، ومن المتوقع أن تنمو بشكل مطرد بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 12٪ في السنوات القادمة.

4. Responsive (الأفضل للبحث عن المحتوى والأتمتة)

عبر Responsive

المعروف سابقًا باسم RFPIO، يقوم Responsive بصياغة إجاباتك وإدارة سير العمل التعاوني حتى تتمكن من تقديم ردود ناجحة على طلبات تقديم العروض.

يساعدك هذا البرنامج الآلي المزود بتقنية الذكاء الاصطناعي على أتمتة عروضك وعطاءاتك واستبياناتك. كما يتيح لك هذا البرنامج الرد بسرعة بمعلومات دقيقة ومفيدة.

يمكنك مشاركة المستندات بأمان، مثل تقييمات المخاطر وبيانات الاعتماد والبيانات الفنية. ويمكن إرسالها عبر مراكز الثقة العامة أو الملفات الشخصية الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأدوات تحليل المستندات فحص الطلبات ذات المتطلبات الشاملة، مما يساعد فريقك على العمل بسرعة وكفاءة أكبر.

أفضل الميزات التفاعلية

استخدم ميزة LookUp للعثور على المحتوى السابق وإنشاء مكتبة محتوى قوية بسرعة

دع الذكاء الاصطناعي يوصي بالمحتوى الأنسب لكل طلب تقديم عروض بناءً على قاعدة البيانات الخاصة بك

يمكنك استيراد العروض وتصديرها بسهولة بين CRM و Microsoft Word والأدوات الأخرى

قيود الاستجابة

قد يكون التنقل بين المشاريع والمكتبة المركزية أقل سهولة

أسعار مرنة

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات سريعة الاستجابة

G2: 4. 5/5 (1,110+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Responsive؟

تقول مراجعة Capterra:

ساعدت Responsive في زيادة كفاءة عملي بشكل كبير. باستخدام هذه المنصة، يمكنني بسهولة إضافة وإزالة أزواج الأسئلة والأجوبة، بالإضافة إلى الاستفادة من الأزواج الحالية الموجودة في قاعدة البيانات. تساعدني إمكانية تصفية عناصر معينة باستخدام ميزة العلامات أو المجموعات في العثور على العناصر بشكل أسرع وإزالة أي عناصر غير ذات صلة، مما يضمن أن الإجابات تتعلق دائمًا بما أبحث عنه بالضبط.

ساعدت Responsive في زيادة كفاءة عملي بشكل كبير. باستخدام هذه المنصة، يمكنني بسهولة إضافة وإزالة أزواج الأسئلة والأجوبة، بالإضافة إلى الاستفادة من الأزواج الحالية الموجودة في قاعدة البيانات. تساعدني إمكانية تصفية عناصر معينة باستخدام ميزة العلامات أو المجموعات في العثور على العناصر بشكل أسرع وإزالة أي عناصر غير ذات صلة، مما يضمن أن الإجابات تتعلق دائمًا بما أبحث عنه بالضبط.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات أتمتة الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية (مجانية ومدفوعة)

📮 ClickUp Insight: 62% من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude. قد تكون واجهة الدردشة الآلية المألوفة وقدراتها المتنوعة — لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك — هي السبب وراء شعبيتها الكبيرة في مختلف الأدوار والصناعات. ومع ذلك، إذا كان على المستخدم التبديل إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن تكاليف التبديل المرتبطة بذلك وتكاليف تبديل السياق تتراكم بمرور الوقت. ولكن ليس مع ClickUp Brain. فهو موجود في مساحة العمل الخاصة بك، ويعرف ما تعمل عليه، ويمكنه فهم المطالبات النصية البسيطة، ويقدم لك إجابات ذات صلة وثيقة بمهامك! استمتع بتحسين الإنتاجية بمقدار الضعف مع ClickUp!

5. DeepRFP (الأفضل لكتابة العروض باستخدام الذكاء الاصطناعي وأتمتة طلبات تقديم العروض)

عبر DeepRFP

تقدم DeepRFP حلاً قائمًا على الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في كتابة مسودات العروض في ثوانٍ وأتمتة الردود على طلبات تقديم العروض. يمكنك الاستفادة من الخبراء الصغار والمتوسطين الافتراضيين ووكلاء الذكاء الاصطناعي للعمل كمتخصصين في كتابة العروض ومساعدين في كتابة العطاءات. احصل على ردود خاصة بشركتك وقم بإنشاء مسودات ذات صلة باحتياجات

يقوم محلل طلبات تقديم العروض بالذكاء الاصطناعي بتحليل طلبات تقديم العروض، وتقديم تحذيرات، وتحليل المخاطر، ومصفوفات الامتثال حتى تتمكن من تقييم العروض بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، توفر مكتبة التدريب دروسًا تعليمية لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من عملية تقديم العروض.

أفضل ميزات DeepRFP

حسّن المسودات على الفور باستخدام دعم التحرير والمراجعة المدمج

أنشئ ردودًا تعكس السياق الفريد لشركتك

احمِ بياناتك بسرية تامة وبدون تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على المحتوى الخاص بك

قيود DeepRFP

قد يتطلب البرنامج تدريبًا لاستخدام الميزات المتقدمة بشكل كامل

أسعار DeepRFP

المزايا: 75 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Elite: 125 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتقارير DeepRFP

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة العمليات: دليل عملي مع أمثلة على الاستخدامات والأدوات

6. Arphie (الأفضل لردود طلبات تقديم العروض القابلة للتخصيص)

عبر Arphie

صُمم Arphie لتسريع الردود وزيادة معدلات الفوز، وهو برنامج RFP وعروض مقترحات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الفرق على التعامل مع الاستبيانات المعقدة بسهولة. يتميز بالشفافية، حيث تأتي كل إجابة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مع روابط المصدر ومستويات الثقة، حتى تعرف بالضبط من أين يأتي المحتوى.

عند تحميل طلبات تقديم العروض أو الاستبيانات، تتعرف الأداة تلقائيًا على الأقسام من ملفات Excel أو Word وتنظمها، مما يوفر الوقت. يمكنك بسهولة تخصيص نبرة الردود وأسلوبها ومفرداتها لتتوافق مع صوت مؤسستك.

للحفاظ على سير العمل، تتعقب Arphie المواعيد النهائية داخل المنصة وترسل إشعارات في الوقت الفعلي عبر البريد الإلكتروني أو Slack أو التنبيهات داخل التطبيق.

أفضل ميزات Arphie

قم بإنشاء مسودات أولية للإجابات على طلبات تقديم العروض والاستبيانات بسرعة

قم بتخصيص ردود الذكاء الاصطناعي من خلال توفير تعليمات محددة بشأن النبرة والأسلوب

تتبع التقدم والمواعيد النهائية على مستوى السؤال أو القسم أو الاستبيان

قيود Arphie

في بعض الأحيان، تتطلب الإجابات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تحريرًا لتلبية

أسعار Arphie

أسعار مخصصة

تقييمات Arphie وتعليقات المستخدمين

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Arphie؟

تقول إحدى تقييمات G2:

يتكامل Arphie بسلاسة مع سير العمل عبر مختلف الفرق، بما في ذلك فرق المنتجات والهندسة والشؤون القانونية والأمن. بدلاً من التواصل مع فرق مختلفة للحصول على المعلومات، نحن ببساطة نتصل بالملفات والمجلدات المحددة للوصول إليها وتحديثها بانتظام. من هناك، يستخدم Arphie الذكاء الاصطناعي لاستخراج البيانات اللازمة للرد على طلبات تقديم العروض والاستبيانات تلقائيًا. هذا يلغي الحاجة إلى تتبع الزملاء في جميع أنحاء المؤسسة، مما يوفر لنا الكثير من الوقت.

يتكامل Arphie بسلاسة مع سير العمل عبر مختلف الفرق، بما في ذلك فرق المنتجات والهندسة والشؤون القانونية والأمن. بدلاً من التواصل مع فرق مختلفة للحصول على المعلومات، نحن ببساطة نتصل بالملفات والمجلدات المحددة للوصول إليها وتحديثها بانتظام. من هناك، يستخدم Arphie الذكاء الاصطناعي لاستخراج البيانات اللازمة للرد على طلبات تقديم العروض والاستبيانات تلقائيًا. هذا يلغي الحاجة إلى تتبع الزملاء في جميع أنحاء المؤسسة، مما يوفر لنا الكثير من الوقت.

💡 نصيحة احترافية: لن تكسبك استجابة قديمة لطلب تقديم عروض عمره خمس سنوات أي نقاط. قم بمراجعة مكتبة المحتوى المركزية وتحديثها بانتظام حتى تتمكن أدوات أتمتة العروض من عرض أفضل الإجابات. استخدم ميزات وضع العلامات والتصنيف بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في فرز المحتوى وتصنيفه حسب مدى صلته بالموضوع ودقته ومعايير الامتثال.

7. Inventive (الأفضل لإدارة المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Inventive

تدعي Inventive AI أنها تسرع سير عمل الردود بنسبة تزيد عن 70٪، باستخدام تقنية خاصة لإنشاء مسودات أولية تستخرج ردودًا دقيقة من مصادر المعرفة الحالية لديك.

باعتبارها مركزًا رئيسيًا لجميع المحتويات الخاصة بك، تتيح لك تحميل طلبات تقديم العروض السابقة والوثائق ذات الصلة، وحتى مزامنة البيانات من أدوات مثل Google Drive أو SharePoint أو موقع الويب الخاص بك. يمكنك أيضًا استيراد أزواج الأسئلة والأجوبة من جداول البيانات أو المنصات السابقة لإثراء قاعدة ردودك.

يعمل مدير المحتوى بالذكاء الاصطناعي على الحفاظ على دقة المعلومات من خلال الإبلاغ عن أي معلومات متضاربة عبر مصادر المعلومات الخاصة بك، بحيث تظل ردودك حديثة وذات صلة ومناسبة.

أفضل الميزات المبتكرة

استخدم وكيل المعرفة لتقديم ردود مخصصة في البريد الإلكتروني وطلبات تقديم العروض الخارجية

أدرج الاقتباسات على مستوى الجملة للحصول على مراجع واضحة

أضف أو احذف الملفات والمصادر بسهولة في مركز المعرفة

استخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي في مهام مثل البحث التنافسي وإدارة المحتوى

القيود الإبداعية

تفتقر إلى تقارير أكثر تفصيلاً عن الأسئلة والردود وتكامل CRM

تحتاج إلى المزيد من عمليات التكامل المتاحة لمركز المعرفة

أسعار مبتكرة

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات مبتكرة

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Inventive؟

تقول إحدى تقييمات G2:

نحن سعداء للغاية بمنصة Inventive AI. لقد شهد فريق هندسة الحلول لدينا تحسينات ملحوظة في السرعة والدقة عند الرد على طلبات تقديم العروض وطلبات المعلومات. ساهمت الواجهة وميزات الذكاء الاصطناعي القوية في تبسيط سير العمل لدينا، مما أدى إلى تقليل وقت الاستجابة بنسبة 70%.

نحن سعداء للغاية بمنصة Inventive AI. لقد شهد فريق هندسة الحلول لدينا تحسينات ملحوظة في السرعة والدقة عند الرد على طلبات تقديم العروض وطلبات المعلومات. لقد ساهمت الواجهة وميزات الذكاء الاصطناعي القوية في تبسيط سير العمل لدينا، مما أدى إلى تقليل وقت الاستجابة بنسبة 70%.

📖 اقرأ أيضًا: حالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لفرق المؤسسات

8. Conveyor (الأفضل للردود الدقيقة التي يتم إنشاؤها تلقائيًا)

عبر Conveyor

يعمل Conveyor على تسريع عملية الرد على طلبات تقديم العروض مع التخلص من الحاجة إلى إدارة قواعد معرفية واسعة النطاق. يستخرج الذكاء الاصطناعي الإجابات من مصادر خارجية ومواقع ويكي الشركة والوثائق وأزواج الأسئلة والأجوبة لتقديم إجابات دقيقة ومخصصة.

يمكنك تحميل الملفات بتنسيقاتها الأصلية، بما في ذلك ملفات Excel وPDF وWord، عن طريق السحب والإفلات.

وهي مصممة لفرق تقديم العروض المشغولة التي تحتاج إلى السرعة دون التضحية بالدقة. من خلال تبسيط كيفية إنشاء الردود ومشاركتها وربطها بأدوات المبيعات، تساعد Conveyor في تقليل المهام المتكررة والحفاظ على تنسيق الجميع طوال عملية تقديم العروض.

أفضل ميزات Conveyor

قم بإنشاء إجابات دقيقة لطلبات تقديم العروض تلقائيًا بدقة تصل إلى 95٪

اسمح للفرق بتقديم الإجابات بنفسها عبر Slack أو البريد الإلكتروني أو الويب

استخدم تكامل Salesforce لربط ردود طلبات تقديم العروض بالإيرادات

قيود الناقل

تقوم التكامل الحالي بتمييز المعلومات القديمة، ولكنه يفتقر إلى ميزة التحقق التلقائي من

يقول بعض المستخدمين إن المنصة تحتاج إلى مراقبة أفضل بناءً على الإجابات المنسوخة أو الوقت المستغرق في البطاقات

أسعار Conveyor

مجاني

محترف: 9600 دولار أمريكي في السنة

تقييمات وتصنيفات Conveyor

G2: 4. 6/5 (90+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Conveyor؟

تقول مراجعة G2:

بصراحة، امتداد Chrome هو المفضل لديّ، فلا داعي بعد الآن للتنقل بين علامات التبويب للإجابة على الاستبيانات. تعمل تكاملات Salesforce و Zendesk على سحب تفاصيل العملاء تلقائيًا، لذا لا أضطر إلى إدخال البيانات مرتين. يمكن إعداد سير عمل الموافقة المخصص في غضون دقائق، وتجيب Sue (الذكاء الاصطناعي الخاص بهم) على أكثر من 85% من الإجابات في المحاولة الأولى. بالإضافة إلى ذلك، فإن مركز الثقة سهل الاستخدام والتكوين ويساعد عملائنا حقًا.

بصراحة، امتداد Chrome هو خياري المفضل — لم أعد بحاجة إلى التنقل بين علامات التبويب للإجابة على الاستبيانات. تعمل تكاملات Salesforce و Zendesk على سحب تفاصيل العملاء تلقائيًا، لذا لا أضطر إلى إدخال البيانات مرتين. يمكن إعداد سير عمل الموافقة المخصص في غضون دقائق، وتجيب Sue (الذكاء الاصطناعي الخاص بهم) على أكثر من 85% من الأسئلة في المحاولة الأولى. بالإضافة إلى ذلك، فإن مركز الثقة سهل الاستخدام والتكوين ويساعد عملائنا حقًا.

9. QorusDocs (الأفضل لإدارة العروض)

عبر QorusDocs

باعتباره برنامجًا لإدارة العروض القائم على الذكاء الاصطناعي في السحابة، يعمل QorusDocs على أتمتة إنشاء العروض والعروض التقديمية وردود طلبات تقديم العروض التي تحمل العلامة التجارية. ويتيح لفرق تطوير الأعمال والمبيعات والتسويق والمناقصات التعاون بسلاسة، مما يؤدي إلى تحسين ساعات العمل القابلة للفوترة مع تعزيز فرصك في كسب العملاء.

يوفر البرنامج QPilot، وهي أداة ذكاء اصطناعي آمنة وخاصة تساعدك على التركيز أكثر على علاقات العملاء وتحسين عروضك الاستراتيجية، مما يوفر الوقت في المهام المتكررة.

أفضل ميزات QorusDocs

أنشئ عروضًا مخصصة بسرعة باستخدام مركز قوالب واسع النطاق قابل للتكيف مع أي مشروع

استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مسودات أولية بناءً على طلب تقديم العروض لتسهيل عملية التحسين

تصفح المحتوى الموجود في المكتبة باستخدام وظيفة البحث المتقدم الفعالة

قيود QorusDocs

يواجه بعض المستخدمين تأخيرات عند تحميل العروض أو كتل المحتوى

تدعم لوحة التحكم تتبع ما يصل إلى 10 مهام فقط، مما يحد من الرؤية عبر المشاريع

أسعار QorusDocs

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات QorusDocs

G2: 4. 4/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (80+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن QorusDocs؟

تقول مراجعة G2 :

تعد القدرة على تخصيص QorusDocs لتتوافق مع نظام CRM الخاص بنا مفيدة للغاية. كما أنني أحب الوقت الذي نوفره عند إعداد فرصة. يقوم QorusDOcs بإنشاء قوالب ومجلدات في SharePoint في ثوانٍ معدودة. خدمة دعم العملاء جيدة للغاية. فهم على دراية جيدة وسريعون في الرد ومتعاونون للغاية.

تعد القدرة على تخصيص QorusDocs لتتناسب مع نظام CRM الخاص بنا مفيدة للغاية. كما أنني أحب الوقت الذي نوفره عند إعداد فرصة. يقوم QorusDOcs بإنشاء قوالب ومجلدات في SharePoint في ثوانٍ معدودة. خدمة دعم العملاء جيدة للغاية. فهم على دراية جيدة وسريعون في الرد ومتعاونون للغاية.

💡 نصيحة احترافية: يمكن أن يتولى إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي المهام المتكررة وأسئلة طلبات تقديم العروض على نطاق واسع، ولكنه لا يقرأ الأفكار. لا يزال يتعين على المتخصصين في إعداد العروض وخبراء المجال مراجعة تلك اللمسات الصغيرة التي تضفي طابعًا إنسانيًا على العروض وصقلها وإضافتها. يؤدي هذا المزيج من الأتمتة والإشراف إلى عروض متوافقة مع المتطلبات وتتميز

10. أتمتة الرد على طلبات تقديم العروض المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Neudesic (الأفضل لترتيب أولويات طلبات تقديم العروض الذكية)

عبر أتمتة الردود على طلبات تقديم العروض المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Neudesic

يتمثل جوهر برنامج طلبات تقديم العروض المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Neudesic في مكتبة محتوى ذكية تعرض الردود الأكثر صلة وموثوقية لمؤسستك. يوصي النظام بخطط مشاريع مفصلة وتقديرات للتكاليف وعروض قيمة باستخدام البيانات والأتمتة للحصول على ردود أسرع وأكثر دقة.

يحتوي برنامج طلبات تقديم العروض وردود طلبات تقديم العروض هذا على أدوات متقدمة مثل Azure OpenAI لتلخيص النصوص بسرعة، و Microsoft’s Semantic Kernel للتفاعلات الذكية، و React لتجربة مستخدم سلسة.

بفضل الذكاء المدمج في المستندات، يقوم هذا البرنامج بمسح طلبات تقديم العروض الواردة وتصنيفها حسب إمكاناتها واقتراح العروض التي تستحق وقتك. لن تضطر بعد الآن إلى البحث في أكوام من العروض، حيث يمكن لفريقك التركيز على أفضل الفرص وزيادة معدلات الفوز والاستفادة القصوى من مواردك.

أفضل ميزات أتمتة الرد على طلبات تقديم العروض المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Neudesic

أنشئ ردودًا متقنة على نطاق واسع باستخدام أدوات تحليل المستندات وتخطيط المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي

اعرض المحتوى عالي الأداء باستخدام مكتبة معرفية ديناميكية قابلة للبحث

ركز جهود الفريق من خلال طلبات تقديم العروض المصنفة بالذكاء الاصطناعي وتقييم الفرص تلقائيًا

قيود أتمتة الرد على طلبات تقديم العروض المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Neudesic

يستغرق ترقية البرنامج وقتًا أطول، وفقًا لبعض المستخدمين

أسعار أتمتة الرد على طلبات تقديم العروض المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Neudesic

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أتمتة الردود على طلبات تقديم العروض المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Neudesic

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

📖 اقرأ أيضًا: بودكاست الذكاء الاصطناعي لمعرفة المزيد عن الذكاء الاصطناعي

اجعل عملية طلبات تقديم العروض أسرع وأكثر ذكاءً مع ClickUp

لا يتطلب الفوز بطلبات تقديم العروض أكثر من سرعة الأصابع ووثيقة جيدة التنسيق، بل يتعلق بالأداء الأفضل والأسرع. يساعد ClickUp فريق المبيعات على تجنب الفوضى والتنظيم، من خلال سير عمل سلس. تتبع الموافقات، وقم بإدارة المهام، وحوّل المسودة إلى مهمة منجزة دون الحاجة إلى البحث عن خمس نسخ من نفس الملف.

تضمن ميزة الصياغة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية والتعاون في الوقت الفعلي أن تكون العروض متقنة وخالية من التوتر. يمكنك حتى تحويل الردود الفائزة إلى عقود دون الحاجة إلى استخدام أدوات أخرى.

هل أنت مهتم؟ استكشف قوالب طلبات تقديم العروض، وجرب أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي، واكتشف مدى سلاسة إدارة العروض مع ClickUp. اشترك الآن!