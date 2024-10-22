أفضل 10 أدوات برمجية لطلب تقديم العروض في عام 2025 (المراجعات &؛ الأسعار)

قد تكون كتابة وإدارة طلب تقديم العروض (RFP) تحدياً كبيراً. هناك عمليات تجارية واسعة النطاق، سواء كنت تتطلع إلى العمل مع بائع جديد وتحتاج إلى التأكد من العثور على العرض التنافسي المناسب، أو إذا كنت مقدم عرض محتمل ترغب في تحويل عرضك الفائز إلى عقد يفيد عملك.

لحسن الحظ، لا يجب أن تكون العملية يدوية. في الواقع، يمكن لبرنامج طلب تقديم العروض المناسب أن يُحدث فرقاً كبيراً.

بالطبع، عليك أن تجد البرنامج المناسب أولاً. هناك الكثير من الخيارات المتاحة التي تعدك بمساعدتك في تحسين سير عمل طلب تقديم العروض. ومع ذلك، ليست كل أدوات الأتمتة متساوية، وهذا ينطبق بالتأكيد على برامج أتمتة العروض. لهذا السبب، في هذا الدليل، سنركز في هذا الدليل على أفضل خيارات برامج إدارة طلبات تقديم العروض لاحتياجات عملك.

ما هو برنامج طلب تقديم العروض؟

يصف برنامج طلب تقديم العروض أي أداة تساعدك على تطوير وتصنيف وإرسال العروض إلى العملاء المحتملين مع المساعدة في عملية التقييم والعرض التقديمي والرد على تلك المستندات من جانب البائع.

وبعبارة أخرى، تساعدك برمجيات طلب تقديم العروض أنت وفرق العروض الخاصة بك على التماس وإدارة استجابات طلب تقديم العروض.

يمكن أن تختلف التفاصيل التي تتجاوز هذه الأساسيات بناءً على النظام الأساسي المعني. قد تجد أداة شاملة تساعد فرق المشتريات في كل جزء من استجابة طلب تقديم العروض. بدلاً من ذلك، قد تجد حلاً إدارياً يهدف في المقام الأول إلى إنشاء وتخصيص قوالب العروض.

وبالطبع، تشمل خياراتك أيضًا برنامج تحليل المستندات، والذي يهدف بشكل أكثر تحديدًا إلى تحليل وتتبع العروض لتسهيل اختيارك للمورد.

ونتيجة لذلك، سيعتمد الحل المثالي على احتياجاتك الحالية والمستقبلية لتبسيط وأتمتة العملية. وبغض النظر عن هذه الفروق الدقيقة، يمكن أن تصبح برمجيات طلب تقديم العروض جزءًا أساسيًا من إدارة الموارد لأي منظمة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج طلب تقديم العروض؟

يمكن أن يساعدك برنامج طلب تقديم العروض المناسب في طلب العروض وجمعها والتصرف بناءً على عروض مصقولة ومتوافقة بشكل موثوق. ولتحقيق ذلك، فإن أفضل الأدوات تميل إلى الاشتراك في بعض الخصائص المشتركة:

سهولة الاستخدام: عملية طلب تقديم العروض معقدة، ويجب أن يساعد أي برنامج على تبسيطها وترشيدها من أجل تقديم عروض مصقولة بسرعة

عملية طلب تقديم العروض معقدة، ويجب أن يساعد أي برنامج على تبسيطها وترشيدها من أجل تقديم عروض مصقولة بسرعة مكتبة القوالب: كلما كان بإمكانك الاعتماد على القوالب الموجودة قوالب طلبات تقديم العروض كلما كان ذلك أفضل. ينطبق الشيء نفسه على المراحل السابقة في عملية البيع، مثل استخدام طلب المعلومات (RFI) و مقترح المشروع القوالب

كلما كان بإمكانك الاعتماد على القوالب الموجودة قوالب طلبات تقديم العروض كلما كان ذلك أفضل. ينطبق الشيء نفسه على المراحل السابقة في عملية البيع، مثل استخدام طلب المعلومات (RFI) و مقترح المشروع القوالب إمكانيات الأتمتة: برنامج الاقتراح الخاص بك أيضًا برنامج أتمتة المستندات حل أتمتة قوي يمكن أن يوفر لك ساعات من العمل في العملية

برنامج الاقتراح الخاص بك أيضًا برنامج أتمتة المستندات حل أتمتة قوي يمكن أن يوفر لك ساعات من العمل في العملية وصول متعدد المستخدمين: لا توجد إدارة استجابة لطلب تقديم العروض في الأتمتة. يتيح الوصول متعدد المستخدمين لفرق العطاءات الأكبر حجماً التعاون دون عناء لإتمام صفقات أفضل وأكثر عدداً

لا توجد إدارة استجابة لطلب تقديم العروض في الأتمتة. يتيح الوصول متعدد المستخدمين لفرق العطاءات الأكبر حجماً التعاون دون عناء لإتمام صفقات أفضل وأكثر عدداً الاتصال بعمليات أكبر: تصل عملية طلب تقديم العروض إلى جميع أجزاء العمل. في أفضل حالاتها، وكذلك برنامجك الذي يربط بين العطاءات, مقترحات المشاريع وعملية مراجعة العقود

تصل عملية طلب تقديم العروض إلى جميع أجزاء العمل. في أفضل حالاتها، وكذلك برنامجك الذي يربط بين العطاءات, مقترحات المشاريع وعملية مراجعة العقود ميزات متقدمة: يمكن أن تعزز استبيانات العناية الواجبة المتكاملة أو الذكاء الاصطناعي (AI) العملية، مثل أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي التي تساعد فرق المبيعات والتسويق على بناء عروض أفضل وتحسين جودة الاستجابة

أفضل 10 أدوات لطلبات تقديم العروض لاستخدامها في عام 2024

دعنا نتعمق في الأمر. هذه هي أفضل خياراتنا لبرامج طلب العروض لعام 2024، والتي تهدف إلى مساعدة أي شخص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمقاولون الحكوميون والمؤسسات متعددة الفروع، على تحسين الكفاءة والحصول على عروض أفضل لمشاريعهم.

1. ClickUp

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

للتسويق و فرق المبيعات ، لا يوجد نظام أساسي أفضل من ClickUp لتتبع تقدم مقترحاتك ودمجها في أداة إدارة العمل الأكبر لديك. مع ClickUp، يمكنك الحصول على كل ما تحتاجه للحصول على كل ما تحتاجه من أجل وثائق المشروع والتحسين

ابدأ بمكتبة واسعة من القوالب، بما في ذلك نموذج عملية طلب تقديم العروض ClickUp . فهو يساعدك على تتبع كل جزء من العملية، بما في ذلك صياغة طلب تقديم العروض الأصلي وإدارة كل استجابة لطلب تقديم العروض وعملية مراجعة العقد. وعلى طول الطريق، ستكون فرق المبيعات والعروض الخاصة بك على اطلاع دائم بالمهام والمواعيد النهائية وغيرها من المعلومات الهامة.

وهذه هي البداية فقط. مستندات ClickUp ليس مجرد حل قوي لإدارة المستندات فحسب، بل يضم أيضًا الكثير من قوالب طلبات تقديم العروض وطلبات عروض الأسعار (RFQ)، لذلك لن تضطر أبدًا إلى البدء من الصفر بالمحتوى المعتمد. لا يزال بإمكانك التماس عروض أسعار مخصصة ولكن بمستوى من الاتساق لا يمكنك تحقيقه بدون القوالب.

ClickUp أفضل الميزات

قائمة قوالب شاملة لتسهيل بناء العروض وإدارة العملية بأكملها

تكامل إدارة المشروع لضمان أنك لا تكتفي بإيواء مستندات المبيعات فحسب، بل تقوم أيضًا بتعيين المهام وإنشاء تدفقات العمل لتحديد أفضل العروض في كل مرة

ClickUp AI ، مجموعة من الميزات المتقدمة لتحويل المنصة إلى أداة كتابة آلية وبرنامج لتحليل المستندات والمزيد

تكامل متقدم مع Microsoft Word لنقل المستندات بسرعة من MS Word إلى ClickUp

قيود ClickUp

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الجوال

ClickUp ليس برنامجًا مخصصًا لإدارة المقترحات، مما قد يعني منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الذين يحتاجون فقط إلى تلك الوظائف المحددة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

ClickUp AI متاح للشراء على جميع الباقات المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل والضيف الداخلي شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,900 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. لوبيو

عبر لوبيو تستخدم لوبيو Loopio مكتبة محتوى مركزية مخصصة لفرق المبيعات التي تقدم العروض بانتظام. بالنسبة لكل مقترح، تسحب الأداة المحتوى من تلك المكتبة لإنشاء مقترحات مخصصة وذات صلة بطلبات عروض الأسعار وطلبات تقديم العروض وطلبات تقديم العروض وطلبات المعلومات التي تهدف إلى جذب انتباه الشركاء المحتملين.

أفضل ميزات Loopio

نظام مركزي يجعل تقديم المقترحات الفردية أكثر سهولة

ربط كتل المحتوى بخبير في الموضوع يكون مسؤولاً عن تحديثه وتخصيصه في المستندات الفردية

عمليات تكامل متقدمة مع أدوات مثل Salesforce وSlack وMS Word لتمكين تصميم المستندات بسرعة وزيادة الكفاءة

واجهة مستخدم بسيطة تسهل عملية تقديم المقترحات بشكل كبير

قيود Loopio

قد لا تكون أداة إدارة المستخدم البسيطة نسبياً هذه مثالية للفرق الأكثر تعقيداً

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود أخطاء برمجية متكررة، مثل عدم القدرة على حفظ التغييرات على كتل المحتوى

تسعير لوبيو

الأساسيات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

زائد: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

متقدم: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات لوبيو

G2: 4.7/5 (490+ تقييم)

كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 70+ تقييم)

3. متجاوب

عبر متجاوب كان يُعرف سابقًا باسم RFPIO، وهو برنامج رائد في مجال برمجيات إدارة الاستجابات، وذلك بفضل عملية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى أتمتة عروضك. لا ينشئ البرنامج نفسه ليس فقط طلبات تقديم العروض، بل أيضاً استجابات طلبات تقديم العروض، واستبيانات الأمان، وأي مستندات أخرى للمساعدة في تطوير أعمالك.

استجابة #### أفضل الميزات

ميزة LookUp البديهية والأوتوماتيكية للعثور على المحتوى السابق وتحويل برنامج المقترحات الخاص بك إلى قاعدة بيانات شاملة للمحتوى

محرك توصية مدعوم بالذكاء الاصطناعي لاقتراح محتوى من قاعدة بياناتك يناسب طلب تقديم العروض الذي تتطلع إلى تقديمه

أذونات المستخدم المتقدمة لضمان وصول فرقك إلى المشاريع والمحتوى المناسب، دون مخاوف محتملة تتعلق بالأمن أو الخصوصية

خيارات الاستيراد والتصدير لنقل مقترحاتك من وإلى نظام إدارة علاقات العملاء، ومايكروسوفت وورد، والأدوات الأخرى التي تستخدمها بالفعل

القيود المستجيبة

التنقل بين المشاريع ليس بديهيًا دائمًا، خاصة عند الوصول أيضًا إلى المكتبة المركزية للمحتوى المستخدم بشكل متكرر

قد تكون القيود المفروضة على عدد المشاريع النشطة صعبة بالنسبة للمؤسسات الكبيرة أو متعددة الفروع

التسعير المتجاوب

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات المستجيبة

G2: 4.6/5 (أكثر من 600 تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 70+ تقييم)

4. كفيديان

عبر قفيديان يتميز برنامج Qvidian بقوالبه القابلة للتخصيص بسهولة وسير العمل الآلي. لكن برنامج طلب تقديم العروض المستند إلى السحابة يمكنه أيضًا القيام بالمزيد، مع ميزات التعاون الافتراضي التي تهدف تحديدًا إلى مساعدة فرق العروض والمقترحات الموزعة على التعاون لإنشاء أفضل عرض ممكن في كل مرة.

أفضل ميزات Qvidian

منشئ القوالب ذات العلامات التجارية لضمان أن يمثل كل عرض تقديمي عملك بشكل إيجابي

تحليلات متقدمة لتحليل الوقت الذي تقضيه في كل عرض، ومعدلات الفوز، والمقاييس الأخرى ذات الصلة

أدوات تعاون متكاملة، مثل المراسلة المباشرة، لفرق العمل لتحسين إدارة استجاباتهم

موظفو خدمة مشهورون يقدمون دعماً شاملاً ومجانياً لجميع العملاء

قيود Qvidian

لا يوجد خيار بحث متقدم، مما يتطلب منك مطابقة الكلمات الرئيسية مباشرةً للعثور على المحتوى ذي الصلة

يمكنك تحرير سجل واحد فقط في كل مرة، مما يؤدي إلى إبطائك عند العمل على مقترحات متعددة

تسعير Qvidian

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Qvidian

G2: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

5. RFP360

عبر RFP360 من نواحٍ عديدة، يعد RFP360 النظير المباشر لبرنامج RFP360، وهو من نفس الشركة. إنه برنامج لإدارة الردود يُمكِّن فريقك من التعامل مع أي شيء، بما في ذلك إدارة الطلبات والتفاوض على العقود ومراجعتها.

أفضل ميزات RFP360

لوحات معلومات ديناميكية تتيح لك الحصول على نظرة عامة مستمرة على عمليات طلب تقديم العروض الفردية

المراسلة المركزية و التعاون في الوقت الفعلي أدوات لتحسين عملية تقييم طلب تقديم العروض

إدارة الردود المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تكتب إجابات سريعة على أسئلة الموردين استناداً إلى قاعدة معارفك الحالية

مجموعة كبيرة من الإضافات المتكاملة، بما في ذلك القدرة على استخدام طلب تقديم العروض قاعدة المعرفة في برنامج MS Word أو جمع التوقيعات الرقمية لعقودك دون مغادرة المنصة

قيود RFP360

يمكن أن يكون الإعداد محبطًا للفرق غير المعتادة على برنامج طلب تقديم العروض

ليس من الممكن تنزيل الأسئلة من المنصة المستندة إلى السحابة وإدارة الردود دون اتصال بالإنترنت

أسعار طلب تقديم العروض RFP360

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات RFP360

G2: 4.4/5 (280+ تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 270+ تقييم)

6. كوروس دوكس

عبر QorusDocs تفتخر QorusDocs بمساعدة المستخدمين على إنشاء مقترحات أفضل بشكل أسرع كخدمة سحابية قائمة على السحابة برنامج إدارة المقترحات مع تحسين الكفاءة. تمكّنك واجهته المبسّطة وسير العمل الخاص به من إنشاء عروض مخصصة في غضون دقائق، مما يتيح لك تسريع سرعة الصفقات وتقليل العمل المتكرر.

أفضل ميزات QorusDocs #### QorusDocs

نهج التخصيص الشامل، مع مركز قوالب واسع النطاق، يمكنك التكيف بسرعة مع عملك وكل مشروع

خيار كتابة العروض بالذكاء الاصطناعي لإنشاء مسودات مبكرة قابلة للتنقيح بناءً على طلب تقديم العروض

ميزات تطوير الأعمال الشاملة، بما في ذلك قوالب للعروض التقديمية وبيانات العمل التي تتبع طلب تقديم العروض

وظيفة البحث المتقدم، التي يحبها المستخدمون، حيث يمكنهم تصفح المحتوى الموجود من المكتبة والمقترحات السابقة

قيود QorusDocs

لا يمكنك فرز الحملات والمستندات بسبب الفرز التلقائي حسب تاريخ الإنشاء

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود تأخيرات عند تحميل المقترحات وكتل المحتوى

تسعير QorusDocs #### تسعير QorusDocs

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات QorusDocs

G2: 4.4/5 (أكثر من 140 تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم)

7. باندا دوك

عبر باندا دوك يعد PandaDoc أكثر من مجرد برنامج لطلب تقديم العروض، فهو يعد بمساعدة الشركات في تقديم العروض وعروض الأسعار وإدارة العقود، مما يعني أن جذب أعمال جديدة من خلال إنشاء العروض عملية سهلة ومبسطة، وكذلك إنشاء وتوقيع العقد النهائي لجلب تلك الأعمال الجديدة إلى المنزل.

أفضل ميزات PandaDoc

مُنشئ مستندات بالسحب والإفلات، مما يتيح لك استخدام القوالب أو البدء من الصفر لإنشاء مستندات مبسطة وقابلة للتوقيع

عملية تعاون وتعليق وموافقة في الوقت الحقيقي لإشراك جميع أعضاء الفريق

تكاملات CRM أصلية لتبسيط عملية الشراء الإلكتروني للأعمال الجديدة

أداة مدمجة للتوقيعات الرقمية، مما يجعل من السهل التوقيع الإلكتروني على المستندات وجعلها ملزمة قانوناً

قيود PandaDoc #### قيود PandaDoc

هيكل المستند غير البديهي داخل نظام الملفات المستند إلى السحابة

محدودية أو عدم وجود إمكانيات تحرير الصور داخل المستندات

تسعير PandaDoc

الأساسيات: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات PandaDoc

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (1,000+ تقييم)

8. بروبوسابل

عبر قابل للاقتراح باستخدام Proposable، يمكن للشركات من جميع الأحجام إنشاء مستندات المبيعات الخاصة بها وتتبعها وتوقيعها بطريقة آلية مبسطة ومُؤتمتة. تهدف هذه الأداة إلى أتمتة عملية تقديم العروض بالكامل، مع ترك القليل من المهام اليدوية أو المتكررة التي قد تبطئ إعداد الصفقات وإتمامها.

Proposable أفضل الميزات

إرسال إشعارات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة إلى فريقك في كل مرة يشاهد فيها عميل محتمل عرضاً ما

تحليلات متقدمة لوضع مستندات المبيعات الخاصة بك في مسار التحويل الأكبر لاكتساب رؤى حول خط مبيعاتك

قوالب مستندات متقدمة لأي مجال وحالة استخدام تقريبًا

محرر السحب والإفلات الذي يسمح لك أيضًا بالتحرير مباشرةً عبر HTML وأوراق الأنماط المتتالية للتخطيطات والأنماط المتقدمة

القيود القابلة للاقتراح

قد يمثل عرض المستندات خارج البرنامج مشكلة بسبب عدم تكامل MS Word ومشكلات التنسيق في أداة تصدير PDF

العديد من الميزات المتقدمة التي تجعل من Proposable أحد أفضل خيارات برامج طلب تقديم العروض متوفرة فقط في أعلى مستويات الأسعار

التسعير القابل للتطبيق

فردي: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة: 500 دولار أمريكي في الشهر

التقييمات والمراجعات القابلة للاقتراح

G2: 4.3/5 (أكثر من 70 تقييم)

كابيترا: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. بروبوسيفي

عبر اقتراح Proposify مخصص للشركات الإبداعية، وأي مصمم سيتعرف على الفور على واجهة تشبه واجهة Adobe InDesign. سيقدّر الآخرون تحليلاته المحسّنة، بما في ذلك البيانات المتعلقة بأقسام مستنداتك التي تلقت أكبر عدد من المشاهدات والتفاعل.

Proposify أفضل الميزات

إدارة محسّنة للمحتوى والعلامة التجارية تضمن تطابق جميع مستنداتك على الفور مع رسالتك ومرئياتك المقصودة

خيارات أمان البيانات التي توفر ميزات خصوصية محسّنة وأذونات مستخدم محسّنة

تحليلات تدخل في أقسام المقترحات الفردية وتتبع أداء المقترحات بمرور الوقت لاكتساب رؤى حول اتجاهات وتوقعات الأعمال الجديدة

ميزات تحرير العملاء التي تبسّط عملية المبيعات ذهاباً وإياباً وتزيد من الوقت الذي تستغرقه لإغلاق العروض الفائزة

قيود برنامج Proposify

أبلغ بعض المستخدمين عن تفاوت في الأداء، مع وجود عدة حالات تعطل للبرنامج في شهر معين

قد لا تحقق الشركات الصغيرة ما يكفي من الأعمال لتبرير التكلفة أو الاستفادة من ميزاته الأكثر فائدة

تسعير برنامج Proposify

خطة الفريق: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة الأعمال: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Proposify

G2: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

10. مقترحات أفضل

عبر مقترحات أفضل تكمن القيمة الأساسية المقترحة في اسم الشركة. يسعى البرنامج إلى جعل إنشاء المقترحات أمراً سهلاً، حتى بالنسبة للشركات الصغيرة. فبمجرد أن تتقن واجهة البرنامج، يمكنك إنشاء مستندات جميلة في غضون دقائق لإرسالها إلى العملاء المحتملين - ناهيك عن إبرام صفقة مع إدارة العقود.

أفضل المقترحات أفضل الميزات

سوق إبداعي يقدم مكتبة غير محدودة من الصور والمرئيات والقوالب التي تبدو غير محدودة

محرر بديهي يجعل إنشاء مستندات المبيعات سهلاً، حتى للمستخدمين الجدد

ميزات التوقيع والدفع المتكاملة التي تعمل على تحسين عمليات الشراء الإلكتروني

تكامل واسع النطاق مع أدوات إدارة علاقات العملاء وخدمة العملاء, إدارة المهام والمزيد

قيود المقترحات الأفضل

قد تكون عملية الإعداد والإعداد مربكة في بعض الأحيان

لا توجد خيارات حفظ أو استرداد تلقائية أثناء تحرير المستندات عبر الإنترنت

تسعير مقترحات أفضل

المبتدئ: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

قسط: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أفضل للمقترحات

G2: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

ارتقِ بعملية الشراء الخاصة بك باستخدام برنامج إدارة العروض المناسب

كيف يمكنك العثور على الأداة اللازمة لتحسين عمل وكفاءة فرق العروض الخاصة بك؟

ادخل إلى ClickUp، فهو أكثر من مجرد أداة لإدارة العروض؛ إنه أداة قائمة على السحابة يمكن أن تساعدك في عملية تطوير أعمالك بالكامل. يتضمن ذلك توفير قوالب طلبات تقديم العروض وطلبات تقديم العروض لفرق المبيعات والعروض الخاصة بك لتجميع نموذج موحد بسرعة، ولكنه يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير.

فمن خلال عملية إدارة المحتوى المتكاملة التي توفرها ClickUp، يمكن لفرق عقود العروض لديك التعاون بسلاسة في تصنيف الردود والانتقال إلى المرحلة المهمة التالية المتمثلة في تحويل المحتوى المعتمد إلى عقد. وفي الوقت نفسه، فإن الميزات الرئيسية المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، تجعل من السهل إنشاء طلبات عروض خالية من الأخطاء يسهل تقييمها.

والأفضل من ذلك كله، يمكنك تجربة ClickUp من خلال الخطة المجانية للأبد، دون أي التزام. على سبيل المثال، يمكن للمديرين الماليين للشركات الصغيرة وفرق العقود اختبار كل ما يقدمه حل الإدارة هذا قبل الالتزام الكامل بنفقات شهرية.

فماذا تنتظر إذن؟ أنشئ حسابك المجاني على ClickUp اليوم وابدأ في تحسين إدارة عروضك في جميع المجالات.