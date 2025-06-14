أفضل 10 برامج للمقاولين العامين لإدارة المشاريع في عام 2025

مواقع البناء هي بيئات عالية الضغط — مواعيد نهائية ضيقة، وأولويات متغيرة، وتنسيق مستمر. عندما تسوء الأمور، يمكن أن يؤدي سوء التواصل إلى تأخيرات مكلفة أو نزاعات أو حتى مخاطر تتعلق بالسلامة.

إذن، كيف تحافظ على سير المشاريع بسلاسة؟ الجواب ليس في الإدارة الدقيقة، بل في التعاون الأفضل. يمكن أن يؤدي اختيار برنامج المقاول العام المناسب إلى تبسيط الاتصال وتوضيح التوقعات ومواءمة المديرين والمقاولين.

في هذا المدونة، سنقوم بتحليل أفضل 10 حلول لمساعدة فريقك على الالتزام بالجدول الزمني والميزانية والتقدم على المنافسين.

أفضل برامج المقاولين العامين في لمحة

فيما يلي ملخص سريع لأفضل برامج المقاولين العامين.

برنامج الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp تبسيط سير عمل العقود منصة شاملة: إدارة العقود، والأتمتة، والذكاء الاصطناعي، ولوحات المعلومات، والقوالب تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا Procore إدارة مشاريع البناء أكثر من 400 تكامل، وتتبع التكاليف، وطلبات المعلومات، والتقديمات، وقوائم المهام لا توجد خطة مجانية؛ أسعار مخصصة Buildertrend شركات بناء المنازل وإعادة التصميم بوابة العملاء للموافقات/المدفوعات، وتتبع العملاء المحتملين، والعروض لا توجد خطة مجانية؛ أسعار مخصصة Contractor Foreman المقاولون الصغار والمتوسطون ذوو الميزانية المحدودة أكثر من 50 ميزة، والتوافق مع OSHA، والتكامل مع QuickBooks لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 99 دولارًا شهريًا (فوترة ربع سنوية) Jobber مقاولو الخدمات الذين يتعاملون مع مهام متعددة متابعة تلقائية، تطبيق جوال، إدارة العملاء لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 39 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Bluebeam إدارة مستندات البناء والترميزات ترميز PDF في الوقت الفعلي، وأدوات قياس، والتحكم في الإصدارات لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 260 دولارًا أمريكيًا للمستخدم في السنة CMiC شركات البناء الكبيرة التي تحتاج إلى إدارة على مستوى تخطيط موارد المؤسسات ERP كامل: الشؤون المالية، كشوف المرتبات، المحاسبة متعددة المشاريع لا توجد خطة مجانية؛ أسعار مخصصة PlanGrid التعاون الميداني في الوقت الفعلي والوصول إلى المخططات وضع غير متصل بالإنترنت، تحكم ذكي في الإصدارات، تقارير يومية لا توجد خطة مجانية؛ أسعار مخصصة Fieldwire إدارة المهام الميدانية أولاً وقوائم المهام المطلوب إنجازها تصميم مخصص للأجهزة المحمولة، ومزامنة دون اتصال بالإنترنت، وقوائم المهام، وعمليات تتوفر خطة مجانية (أساسية)؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 39 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Jonas Premier المحاسبة الإنشائية والتتبع المالي تخطيط موارد المؤسسات السحابية، المحاسبة متعددة الكيانات، تقدير تكاليف المهام في الوقت الفعلي لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 125 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج المقاولين العامين؟

يجب أن يقلل البرنامج الذي تختاره من الاحتكاك بين الفرق ويدعم الكفاءة على المدى الطويل من أجل عمليات بناء أكثر سلاسة.

إليك ما يجب أن يقدمه أفضل برنامج للمقاولين العامين:

ميزات إدارة المشاريع: تتبع المهام، والجدولة، وإدارة المستندات للحفاظ على تنظيم كل شيء

التواصل في الوقت الفعلي: المراسلة الفورية والإشعارات والتحديثات لتقليل التأخير وسوء الفهم

الميزانية وتتبع التكاليف: تتبع النفقات وإدارة العطاءات وإعداد التقارير المالية لمنع تجاوز التكاليف

أدوات إدارة الميدان: الوصول عبر الهاتف المحمول، وسجلات الموقع، والتقارير اليومية لتنسيق سلس في الموقع

قدرات التكامل: التوافق مع برامج المحاسبة وأدوات التصميم والمنصات الأساسية الأخرى

تتبع الامتثال والسلامة: ميزات تقييم المخاطر وإعداد تقارير البناء والامتثال للوائح التنظيمية من أجل موقع عمل أكثر أمانًا

واجهة سهلة الاستخدام: تصميم بسيط وبديهي يضمن سهولة الاستخدام من قبل فرق العمل في المكتب والميدان على حد سواء

👀 هل تعلم؟ 70% من المقاولين يقولون إن نقص العمالة هو أحد أكبر التحديات التي يواجهونها. يمكن أن يساعد استخدام برامج إدارة القوى العاملة وجدولة العمل في تعزيز الكفاءة وسد هذه الفجوة لفرقك.

أفضل 10 برامج للمقاولين العامين

دعنا نحلل أفضل 10 برامج للمقاولين العامين للمساعدة في إدارة المشاريع والميزانيات والفرق بسهولة:

1. ClickUp (الأفضل لتبسيط سير عمل العقود)

جرب ClickUp الآن قم بإدارة جميع عقودك بسهولة باستخدام حل إدارة العقود من ClickUp

ClickUp،التطبيق الشامل للعمل، يبسط إدارة العقود من خلال دمج جميع المراحل — العرض والموافقة والتقديم — في سير عمل منظم واحد.

يعد ClickUp Docs جوهر هذا النظام، حيث يتم تخزين جميع العقود في مكان واحد منظم بدلاً من توزيعها على رسائل البريد الإلكتروني. يمكن لفرقك إنشاء العقود وتحريرها وإدارتها باستخدام الصفحات المتداخلة والإشارات المرجعية وأدوات التنسيق الذكية.

والأهم من ذلك، أن هذه المستندات ترتبط مباشرة بسير العمل، مما يحافظ على تزامن المهام والموافقات المتعلقة بالعقود دون حدوث أي التباس في الإصدارات.

أنشئ العقود وحررها وشاركها في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Docs

لكن صياغة العقود وتنظيمها ليست سوى البداية — فالحصول على الموافقة عليها وتتبعها بكفاءة أمر لا يقل أهمية. وهنا يمكن أن تكون ClickUp Automations السلاح المثالي في ترسانتك.

لنفترض أنك تدير مشروعًا إنشائيًا يتضمن العديد من المهام والفرق. باستخدام AI Assign في ClickUp، يمكنك تلقائيًا مطابقة المهام، مثل أعمال السباكة أو الكهرباء، مع الفريق المناسب بناءً على مهاراتهم وتوافرهم. تساعدك AI Prioritize على معرفة المهام الأكثر إلحاحًا، حتى تتمكن من معالجة الأمور المهمة أولاً. وباستخدام Assign، يمكنك تفويض المهام الجديدة بسرعة فور ظهورها. تعمل هذه الأدوات معًا على تسهيل الحفاظ على سير مشروعك وتنظيم فريقك.

أتمتة عمليات الموافقة على العقود والتذكيرات وسير العمل باستخدام ClickUp Automations

"ولكن أين دور الذكاء الاصطناعي في كل هذا؟" تتساءل. تعرف على ClickUp Brain، المساعد الذكي الأصلي الذي يرتقي بإدارة العقود إلى مستوى أعلى. يمكنه مراجعة العقود وتلخيص تحديثات المشاريع وأتمتة الإجراءات بناءً على التغييرات في العقود.

هل تحتاج إلى نموذج عقد سريع؟ دع ClickUp Brain يقوم بذلك نيابة عنك:

قم بإنشاء مسودات العقود والملخصات على الفور باستخدام ClickUp Brain المدعوم بالذكاء الاصطناعي

نظرًا لأن كل عقد يحتوي على مجموعة من الإجراءات — المفاوضات والموافقات والتجديدات — فإن متابعة هذه الإجراءات أمر بالغ الأهمية.

يوفر ClickUp Tasks طريقة منظمة لتتبع التقدم المحرز من خلال الحالات المخصصة والمكلفين والتبعيات. سواء كان العقد يحتاج إلى مراجعة من القسم القانوني أو توقيع من القسم المالي، يتم تسجيل كل شيء وتعيينه وأتمتته لمنع حدوث أي عوائق.

يمكنك أيضًا مراقبة الوقت المستغرق في المهام المتعلقة بالعقود لتحسين الكفاءة وتخصيص الموارد بفعالية.

مع وجود العديد من الأجزاء المتحركة، من الضروري أن يكون لديك نظرة عامة واضحة على أنشطة العقود. توفر لوحات معلومات ClickUp رؤية في الوقت الفعلي لحالة العقود والمواعيد النهائية والتفاصيل المالية الرئيسية.

تصور حالات العقود والمواعيد النهائية في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات ClickUp

تسهل الأدوات القابلة للتخصيص على برنامج إدارة المقاولات العامة هذا تتبع الموافقات المعلقة والتجديدات القادمة وقيم العقود الإجمالية، كل ذلك في مكان واحد.

بالإضافة إلى التتبع، فإن تسجيل التفاصيل الصحيحة منذ البداية يقلل من الالتباس في وقت لاحق. تتيح الحقول المخصصة في ClickUp للفرق تخزين المعلومات الأساسية المتعلقة بالعقود، مثل تواريخ التجديد وجهات الاتصال الرئيسية ومتطلبات الامتثال.

يؤدي هذا التخصيص إلى توفير كبير في التكاليف — يصل إلى 50٪ — من خلال دمج ثلاث أدوات في منصة واحدة قوية، مما يوفر المزيد من الميزات بسعر معقول.

بدلاً من البحث في العقود عن التفاصيل المهمة، تضمن أداة سير العمل الذكية هذه أن كل شيء منظم وقابل للبحث ويمكن الوصول إليه على الفور.

احصل على نموذج مجاني تخلص من تعقيدات التعامل مع تقديم العقود باستخدام نموذج طلب عقد ClickUp

هل تريد البدء على الفور؟ يضمن نموذج طلب العقد من ClickUp أن تقدم الفرق طلبات عقود كاملة وموحدة لتبسيط عملية إبرام العقود.

من خلال جمع جميع التفاصيل الضرورية مسبقًا، تتلقى الفرق القانونية طلبات واضحة ومنظمة، مما يقلل من التأخير الناجم عن نقص المعلومات.

استخدم هذا النموذج من أجل:

قم بتخزين العقود وتتبعها وإدارتها بسهولة طوال دورة حياتها

حافظ على تنظيم جميع الأطراف المعنية — العملاء والموردين والشركاء — في مكان واحد

ابقَ على اطلاع على المواعيد النهائية والتجديدات للحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة

احصل على نموذج مجاني تأكد من سهولة التعامل مع العقود المتعددة باستخدام نموذج إدارة العقود من ClickUp

لتتبع العقود من البداية إلى النهاية، يوفر نموذج إدارة العقود من ClickUp سير عمل جاهز للاستخدام يغطي دورة الحياة بأكملها، من الصياغة إلى الموافقة النهائية.

بفضل الأتمتة وربط المستندات والعروض المخصصة، يمكن للفرق إدارة عقود متعددة دون أن تغرق في جداول البيانات أو رسائل البريد الإلكتروني.

أفضل ميزات ClickUp

خصص إدارة العقود لتناسب عملية الموافقة والمراجعة لديك من خلال سير عمل مرن

تعاون مع أعضاء الفريق في العقود في الوقت الفعلي لتقليل التأخير

قم بتخزين جميع العقود وتتبعها وإدارتها في مكان واحد آمن

أتمتة التذكيرات والمتابعات وطلبات الموافقة

قم بقياس الوقت المستغرق في مهام العقود لتحسين الكفاءة

تتبع المعالم الرئيسية للعقود باستخدام التقويم ومخطط جانت وعرض المعالم

ادمج ClickUp مع أدوات مثل DocuSign وSlack وGoogle Drive والمزيد

قيود ClickUp

قد يجد المستخدمون الجدد الأمر مربكًا بعض الشيء بسبب خيارات التخصيص الواسعة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

أليستر ويلسون ، مستشار التحول الرقمي، Compound يقول:

قمنا بفحص العديد من الخيارات ووجدنا أن ClickUp يوفر لنا بشكل عام المزيج المناسب من القوة والمرونة. كنا بحاجة أيضًا إلى حل مشكلة تتبع الوقت لقياس سجلات وقت المقاولين الخارجيين دون الحاجة إلى تطبيقات وخدمات خارجية إضافية. يعمل تتبع الوقت الأصلي في ClickUp بسلاسة بين الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

قمنا بفحص العديد من الخيارات ووجدنا أن ClickUp يوفر لنا بشكل عام المزيج المناسب من القوة والمرونة. كنا بحاجة أيضًا إلى حل مشكلة تتبع الوقت لقياس سجلات وقت المقاولين الخارجيين دون الحاجة إلى تطبيقات وخدمات خارجية إضافية. يعمل نظام تتبع الوقت الأصلي في ClickUp بسلاسة بين الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

2. Procore (الأفضل لإدارة مشاريع البناء)

عبر Procore

Procore هو خيار جيد للمقاولين العامين الذين يتولون كل شيء بدءًا من إعداد الميزانية والجدولة إلى إدارة المستندات وإدارة علاقات العملاء في مجال البناء.

بفضل أدوات تتبع التكاليف وطلبات المعلومات والتقديمات وقوائم المهام، يزيل Procore التخمين من إدارة مشاريع البناء.

يتكامل Procore مع أكثر من 400 أداة من أطراف ثالثة، مما يسهل تبسيط سير العمل عبر مختلف المنصات. يتصل ببرامج المحاسبة مثل QuickBooks و Sage، وأدوات التصميم مثل Bluebeam، ومجموعات الإنتاجية مثل Microsoft 365.

أفضل ميزات Procore

قم بتخزين ومشاركة وتتبع مستندات البناء مثل المخططات وطلبات المعلومات والتقديمات

قم بإدارة جداول المقاولين من الباطن والمدفوعات والامتثال في لوحة تحكم واحدة

تتبع التكاليف الفعلية، وراقب الفواتير، وتحكم في الميزانيات باستخدام أدوات المحاسبة المدمجة

قيود Procore

قد تكون أسعار Procore استثمارًا كبيرًا، خاصةً للشركات الصغيرة

منحنى تعلم حاد للاستفادة الكاملة من جميع الوظائف

أسعار Procore

أسعار مخصصة

تقييمات Procore وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 6/5 (3,300+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (2,700+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Procore؟

تقول مراجعة TrustRadius:

Procore يناسب جميع مشاريع البناء. يجعل التواصل وإنجاز المهام أمرًا سهلاً!

Procore يناسب جميع مشاريع البناء. يجعل التواصل وإنجاز المهام أمرًا سهلاً!

3. Buildertrend (الأفضل لمقاولي المنازل والمُجددين)

عبر Buildertrend

صُمم Buildertrend خصيصًا لشركات البناء والترميم السكنية، ويجعل من سهولة جدولة المهام ووضع الميزانية والتواصل مع العملاء.

من الميزات البارزة في بوابة العملاء الخاصة بهذه البرامج هي إمكانية تتبع أصحاب المنازل للتقدم المحرز والموافقة على أوامر التغيير وإجراء المدفوعات عبر الإنترنت، لأن لا أحد يحب المكالمات والرسائل الإلكترونية التي لا تنتهي.

تساعد برامج إدارة المقاولات العامة هذه الشركات أيضًا على توليد العملاء المحتملين وتتبعهم، وإرسال عروض احترافية، وإدارة المقاولين من الباطن. وهذا يجعلها رائعة لشركات البناء السكني.

أفضل ميزات Buildertrend

جدول المهام وسجل التقدم اليومي وقم بإدارة قوائم المهام لتبسيط سير عمل المشاريع

قم بإدارة ميزانية ومشاريع المقاولين من الباطن وإصدار الفواتير والإشراف عليها للحفاظ على تنظيم الشؤون المالية

تعاون وتواصل في الوقت الفعلي مع العملاء

قيود Buildertrend

قد يتطلب إتقان الميزات الشاملة بعض الوقت

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود مشكلات في عملية تكامل QuickBooks في إصدار برنامج البناء الخاص بنظام Mac

أسعار Buildertrend

أسعار مخصصة

تقييمات Buildertrend وعدد التقييمات

G2: 4. 2/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 2400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Buildertrend؟

تقول مراجعة G2:

أحب أن Buildertrend هو متجر شامل لكل ما يتعلق بالبناء. فهو يوفر طريقة رائعة للاختيار وإدارة التقويم وعرض جميع المستندات. كما يمكنه إجراء أوامر الشراء وتغيير الطلبات.

أحب أن Buildertrend هو متجر شامل لكل ما يتعلق بالبناء. فهو يوفر طريقة رائعة للاختيار وإدارة التقويم وعرض جميع المستندات. كما يمكنه إصدار أوامر الشراء وتغيير الطلبات.

🧠 حقيقة ممتعة: 30% فقط من المقاولين ينجزون المشاريع في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة. يمكن أن يحدث البرنامج المناسب فرقًا كبيرًا.

4. Contractor Foreman (الأفضل للمقاولين الصغار والمتوسطين ذوي الميزانية المحدودة)

عبر Contractor Foreman

يعد Contractor Foreman بديلاً ميسور التكلفة لبرامج البناء المتطورة، حيث يقدم قيمة عالية دون تكلفة باهظة. تم تصميمه لشركات إدارة البناء الصغيرة التي تتطلع إلى التحول الرقمي، ويغطي الجدولة والتقدير وتقدير تكاليف المهام والفوترة وتتبع الامتثال دون استنزاف ميزانيتك.

يضمن وحدة الأمان الخاصة به الامتثال لمعايير OSHA، بينما تعمل جداول العمل المدمجة وتتبع طاقم العمل على تبسيط عملية دفع الرواتب. قد لا يتمتع Contractor Foreman بالتحليلات العميقة التي توفرها البرامج المتميزة، ولكن سعره المعقول يجعله الخيار الذكي للمقاولين الذين يحتاجون إلى أدوات حقيقية بسعر واقعي.

بالإضافة إلى ذلك، يتكامل مع QuickBooks، لضمان سلاسة عمليات المحاسبة.

أفضل ميزات Contractor Foreman

احصل على أكثر من 50 ميزة، بما في ذلك أدوات لإدارة المشاريع بالكامل، والجدولة، والإدارة المالية

اسمح للعملاء بمشاهدة تحديثات المشروع والوثائق، وإجراء الدفعات عبر الإنترنت

وفر تطبيقات جوال لفرق العمل الميدانية والمكتبية

قيود Contractor Foreman

تتباطأ المنصة عند تحميل مجموعات البيانات الكبيرة

لاحظ بعض المستخدمين صعوبات في التكامل مع QuickBooks

أسعار Contractor Foreman

قياسي: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يدفع كل ثلاثة أشهر)

بالإضافة إلى: 155 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تدفع كل ثلاثة أشهر)

المزايا: 212 دولارًا أمريكيًا في الشهر

غير محدود: 312 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات Contractor Foreman وعدد التقييمات

G2: 4. 5/5 (290+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (710+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Contractor Foreman؟

تقول مراجعة G2:

أنا حقًا أحب هذا البرنامج الخاص بالمقاولين العامين لأنه سهل الاستخدام ومتعدد الاستخدامات ويحتوي على كل شيء في مكان واحد، لذلك لا نضطر إلى التنقل بين برامج متعددة. يمكن لجميع أعضاء فريقنا الوصول إلى تفاصيل المشروع في أي وقت، مما يضمن سير العمل بسلاسة. لقد قمنا أيضًا بدمجه مع CompanyCam، بحيث تنتقل جميع صورنا مباشرة إلى المنصة، مما ساعدنا كثيرًا.

أنا حقًا أحب هذا البرنامج الخاص بالمقاولين العامين لأنه سهل الاستخدام ومتعدد الاستخدامات ويحتوي على كل شيء في مكان واحد، لذلك لا نضطر إلى التنقل بين برامج متعددة. يمكن لجميع أعضاء فريقنا الوصول إلى تفاصيل المشروع في أي وقت، مما يضمن سير العمل بسلاسة. لقد قمنا أيضًا بدمجه مع CompanyCam، بحيث تنتقل جميع صورنا مباشرة إلى المنصة، مما ساعدنا كثيرًا.

📮ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات للتعامل مع أكثر من 15 أداة ، بينما تحافظ الفرق عالية الأداء على كفاءتها من خلال قصر أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ووثائقك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

5. Jobber (الأفضل لمقاولي الخدمات الذين يتعاملون مع مهام متعددة)

عبر Jobber

على عكس معظم برامج المقاولين العامين المصممة للمشاريع الكبيرة، يخدم Jobber الشركات التي تقدم خدمات، مثل السباكين والكهربائيين وأخصائيي التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ومصممي الحدائق الذين يديرون عدة مهام صغيرة يوميًا.

يساعد المقاولين على جدولة المهام وإرسال عروض الأسعار وتحصيل المدفوعات وإبقاء العملاء على اطلاع في مكان واحد. ومن الميزات البارزة في هذا البرنامج المتابعة التلقائية، التي ترسل تذكيرات للعملاء بشأن الفواتير والمواعيد أو الخدمات القادمة.

يحتوي Jobber أيضًا على تطبيق جوال، مما يجعله مفيدًا للفرق الميدانية للوصول إلى تفاصيل المهام أثناء التنقل. إذا كانت شركتك تعتمد على سرعة الإنجاز والعملاء الدائمين، فإن Jobber يضمن عدم إهمال أي مهمة.

أفضل ميزات Jobber

إدارة جداول الفريق وتوزيع المهام

حسّن عملية إصدار الفواتير وقدم خيارات الدفع عبر الإنترنت

تتبع معلومات العملاء وسجل الخدمات باستخدام أدوات إدارة العملاء

قيود Jobber

يرغب بعض المستخدمين في مزيد من المرونة في النماذج وقوالب إدارة الإنشاءات

يتطلب التطبيق اتصالاً بالإنترنت لتشغيل جميع وظائفه

أسعار Jobber

الخطط الفردية:

النمو: 199 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الاتصال: 119 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأساسي: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

خطط الفريق:

بالإضافة إلى: 599 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (حتى 15 مستخدمًا)

Grow: 349 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (حتى 10 مستخدمين)

Connect: 169 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (حتى 5 مستخدمين)

تقييمات ومراجعات Jobber

G2: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jobber؟

تقول مراجعة G2:

أحب قابليته للتخصيص. القدرة على إيجاد عمليات إبداعية لحل مشاكل العالم الحقيقي. ترميز المهام بالألوان لتتبع الأنماط وتحسين الكفاءة. هذه هي الوظيفة التي جعلت إدارة هذا العمل من المكتب أمرًا سهلاً.

أحب قابليته للتخصيص. القدرة على إيجاد عمليات إبداعية لحل مشاكل العالم الحقيقي. ترميز المهام بالألوان لتتبع الأنماط وتحسين الكفاءة. هذه هي الوظيفة التي جعلت إدارة هذا العمل من المكتب أمرًا سهلاً.

👀 هل تعلم؟ يمثل قطاع البناء 13% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، ومع ذلك فهو أحد أقل القطاعات رقمية، مما يؤدي إلى عدم كفاءة كبيرة.

6. Bluebeam (الأفضل لإدارة مستندات البناء والتصحيحات)

عبر Bluebeam

بدلاً من التلاعب بالمخططات الورقية وسلسلة الرسائل الإلكترونية التي لا تنتهي، يتيح لك Bluebeam عرض ملفات PDF وتعديلها والتعاون عليها في الوقت الفعلي.

تتيح أدوات القياس الذكية للمقاولين حساب كمية المواد المطلوبة مباشرة من المخططات. بالإضافة إلى ذلك، يضمن التحكم في الإصدارات أن الجميع يعملون وفقًا لأحدث الخطط.

إنه مفيد للمقاولين العامين والمهندسين المعماريين والمهندسين الذين يتعاملون يوميًا مع طلبات المعلومات ووثائق التقديم ورسومات البناء.

أفضل ميزات Bluebeam

قم بتحرير ملفات PDF باستخدام أدوات متقدمة لإنشاء المستندات وتعديلها وترميزها

تعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق على المستندات المشتركة باستخدام Studio Sessions

قم بالقياس بدقة باستخدام أدوات دقيقة لبدء العمل والتقديرات

قيود Bluebeam

قد تتطلب الميزات المتقدمة بعض الوقت للتعلم

قد يكون متطلبًا على موارد النظام، مما يؤدي إلى مشكلات محتملة في الأداء

أسعار Bluebeam

الأساسيات: 260 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

الأساسي: 330 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

كامل: 440 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

تقييمات Bluebeam وعدد التقييمات

G2: 4. 6/5 (420+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (970+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Bluebeam؟

تقول مراجعة Capterra:

لقد كان Bluebeam رائعًا للتعاون بين الأقسام في شركتنا ومع العملاء.

لقد كان Bluebeam رائعًا للتعاون بين الأقسام في شركتنا ومع العملاء.

🧠 حقيقة ممتعة: CEMEX، شركة رائدة في مجال البناء والهندسة، خفضت وقت طرح المنتجات في السوق بنسبة 15% باستخدام ClickUp.

7. CMiC (الأفضل لشركات المقاولات الكبيرة التي تحتاج إلى إدارة على مستوى تخطيط موارد المؤسسات)

عبر CMiC

CMiC هو نظام ERP (تخطيط موارد المؤسسات) متكامل للبناء مصمم لشركات البناء الكبيرة التي تتعامل مع عمليات مالية وعمليات معقدة.

إنها تتجاوز مجرد جدولة أعمال البناء ووضع الميزانية. توفر برامج المقاولين العامين تتبعًا ماليًا دقيقًا ومعالجة كشوف المرتبات وتحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على تتبع ربحية المشاريع وإدارة التدفق النقدي وتقليل المخاطر.

يدعم CMiC أيضًا المحاسبة متعددة الشركات والمشاريع، مما يجعله مثاليًا للشركات التي تعمل على عدة مشاريع كبيرة في وقت واحد.

أفضل ميزات CMiC

دمج الشؤون المالية وفرق المشاريع والموارد البشرية مع حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP)

قم بإدارة ضوابط المشروع باستخدام أدوات الميزنة والتوقعات وإدارة التغييرات

حسّن العمليات الميدانية باستخدام حلول الهاتف المحمول لإدخال البيانات والوصول إليها في الموقع

قيود CMiC

يجد بعض المستخدمين أن الواجهة أقل سهولة في الاستخدام مقارنةً بالمنتجات المنافسة

قد يتطلب البرنامج فترة تنفيذ أطول

أسعار CMiC

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات CMiC

G2: 3. 3/5 (30+ تقييم)

Capterra: 4. 1/5 (170+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن CMiC؟

تقول مراجعة G2:

CMiC سهل التصفح. التصميم بديهي ويمكن تخصيصه نسبيًا. تنزيل الملفات وتحميلها سهل، مع طرق متعددة للوصول إلى الملفات.

CMiC سهل التصفح. التصميم بديهي ويمكن تخصيصه نسبيًا. تنزيل الملفات وتحميلها سهل، مع طرق متعددة للوصول إلى الملفات.

8. PlanGrid (الأفضل للتعاون الميداني في الوقت الفعلي والوصول إلى المخططات)

عبر PlanGrid

تم تصميم PlanGrid (الذي أصبح الآن جزءًا من Autodesk Construction Cloud) للفرق العاملة في الموقع التي تحتاج إلى الوصول الفوري إلى المخططات وقوائم المهام وتحديثات المشاريع. يضمن التحكم الذكي في الإصدارات أن يعمل الجميع، سواء في الميدان أو في المكتب، دائمًا على أحدث الرسومات والمستندات.

إحدى ميزاته البارزة هي وضع عدم الاتصال بالإنترنت. فهو يتيح للفرق الوصول إلى مستندات المشروع وتحريرها دون اتصال بالإنترنت، ومزامنة التغييرات بمجرد عودتهم إلى الإنترنت.

أفضل ميزات PlanGrid

الوصول إلى المخططات والوثائق وإدارتها من أي جهاز

سجل المشكلات وتتبعها باستخدام الصور والملاحظات

أنشئ وشارك التقارير اليومية وقوائم المراجعة والنماذج

قيود PlanGrid

يجد بعض المستخدمين أن الأسعار أعلى مقارنة بالأدوات المماثلة

وظائف محدودة عند عدم الاتصال بالإنترنت أو ضعف الاتصال بالإنترنت

أسعار PlanGrid

أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات PlanGrid

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

9. Fieldwire

عبر Fieldwire

Fieldwire هي منصة لإدارة الإنشاءات تركز على الميدان، مصممة لتبسيط الاتصال وإدارة المهام في موقع العمل. وهي قوية بشكل خاص في ربط رؤساء العمال وفرق العمل الميدانية بمديري المشاريع، مما يتيح تحديثات في الوقت الفعلي وحل المشكلات بكفاءة.

على عكس بعض أنظمة تخطيط موارد المؤسسات الشاملة، يتفوق Fieldwire في العمليات الميدانية التي تعتمد على الأجهزة المحمولة، مع التركيز على تتبع التقدم اليومي وقوائم المهام والتفتيش، مما يجعله مثاليًا للتعاون والكفاءة في الموقع.

أفضل ميزات Fieldwire

قم بتعيين المهام وتتبعها وتحديثها مع الصور والملاحظات مباشرة من الميدان

استخدم قائمة المهام وأدوات الفحص لتبسيط عمليات مراقبة الجودة وإغلاق المشاريع.

يتيح للمستخدمين مواصلة العمل في المناطق التي تعاني من ضعف الاتصال بالإنترنت أو انقطاعه، ومزامنة البيانات عند إعادة الاتصال.

قيود Fieldwire

أقل قوة في مجال المحاسبة المعقدة أو تقديم العطاءات أو الإدارة المالية التفصيلية مقارنةً بحلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الك

قد يتطلب التكامل مع برامج أخرى لإجراء عمليات مكتبية شاملة

أسعار Fieldwire

أساسي

المزايا: 39 دولارًا شهريًا

الأعمال: 59 دولارًا شهريًا

Business Plus: 89 دولارًا شهريًا

تقييمات وتصنيفات Fieldwire

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

👀 هل تعلم؟ تقوم الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز بتغيير مجال المقاولات العامة، مما يساعد الفرق على تقليل وقت المسح بنسبة تصل إلى 98%.

10. Jonas Premier (الأفضل للمحاسبة الإنشائية والتتبع المالي)

عبر Jonas Premier

Jonas Premier هي أداة لإدارة المشاريع الإنشائية تركز على المحاسبة للمقاولين الذين يحتاجون إلى تقارير مالية مفصلة وتقدير تكاليف المشاريع وإدارة الرواتب.

على عكس البرامج التي تركز على الجدولة، فإنه يعطي الأولوية للتتبع المالي في الوقت الفعلي لإدارة التدفق النقدي والحسابات الدائنة/المدينة وربحية المهام. تدعم محاسبته متعددة الكيانات الشركات التي تتعامل مع مشاريع أو أقسام أعمال متعددة.

أفضل ميزات Jonas Premier

استخدم نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المستند إلى السحابة للمحاسبة وتقدير تكاليف المهام وإدارة المشاريع

قم بتركيز المستندات من خلال التخزين الآمن والإدارة المبسطة

الوصول إلى بيانات المشروع وإنجاز المهام من أي جهاز محمول

قيود Jonas Premier

أبلغ بعض المستخدمين عن خيارات تخصيص محدودة

قد تبدو الواجهة قديمة مقارنة بالمنافسين

أسعار Jonas Premier

المبتدئين: 249 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك المميز: 149 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 125 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتصنيفات Jonas Premier

G2: 4. 7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (270+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jonas Premier؟

تقول مراجعة Capterra:

ميزة البحث رائعة، لذا لا تحتاج إلى معرفة مكان التقرير أو الميزة بالضبط، ما عليك سوى كتابة بضع كلمات وسيقوم البرنامج بالعثور عليها لك. إضافة مستندات إضافية في البرنامج لإدخالات اليومية أو تصاريح العمل.

ميزة البحث رائعة، لذا لا تحتاج إلى معرفة مكان التقرير أو الميزة بالضبط، ما عليك سوى كتابة بضع كلمات وسيقوم البرنامج بالعثور عليها لك. إضافة مستندات إضافية في البرنامج لإدخالات اليومية أو تصاريح لمهمة ما.

🧠 حقيقة ممتعة: استغرق إنجاز أكبر مشروع بناء في العالم، سور الصين العظيم، أكثر من 2000 عام —يا له من تأخير في الموعد النهائي!

قلل التكاليف وفوضى الاتصالات مع ClickUp

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