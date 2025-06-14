أفضل 10 برامج للمقاولين العامين لإدارة المشاريع في عام 2025

مواقع البناء هي بيئات عالية الضغط — مواعيد نهائية ضيقة، وأولويات متغيرة، وتنسيق مستمر. عندما تسوء الأمور، يمكن أن يؤدي سوء التواصل إلى تأخيرات مكلفة أو نزاعات أو حتى مخاطر تتعلق بالسلامة.
إذن، كيف تحافظ على سير المشاريع بسلاسة؟ الجواب ليس في الإدارة الدقيقة، بل في التعاون الأفضل. يمكن أن يؤدي اختيار برنامج المقاول العام المناسب إلى تبسيط الاتصال وتوضيح التوقعات ومواءمة المديرين والمقاولين.
في هذا المدونة، سنقوم بتحليل أفضل 10 حلول لمساعدة فريقك على الالتزام بالجدول الزمني والميزانية والتقدم على المنافسين.
أفضل برامج المقاولين العامين في لمحة
فيما يلي ملخص سريع لأفضل برامج المقاولين العامين.
|برنامج
|الأفضل لـ
|الميزات الرئيسية
|الأسعار
|ClickUp
|تبسيط سير عمل العقود
|منصة شاملة: إدارة العقود، والأتمتة، والذكاء الاصطناعي، ولوحات المعلومات، والقوالب
|تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا
|Procore
|إدارة مشاريع البناء
|أكثر من 400 تكامل، وتتبع التكاليف، وطلبات المعلومات، والتقديمات، وقوائم المهام
|لا توجد خطة مجانية؛ أسعار مخصصة
|Buildertrend
|شركات بناء المنازل وإعادة التصميم
|بوابة العملاء للموافقات/المدفوعات، وتتبع العملاء المحتملين، والعروض
|لا توجد خطة مجانية؛ أسعار مخصصة
|Contractor Foreman
|المقاولون الصغار والمتوسطون ذوو الميزانية المحدودة
|أكثر من 50 ميزة، والتوافق مع OSHA، والتكامل مع QuickBooks
|لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 99 دولارًا شهريًا (فوترة ربع سنوية)
|Jobber
|مقاولو الخدمات الذين يتعاملون مع مهام متعددة
|متابعة تلقائية، تطبيق جوال، إدارة العملاء
|لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 39 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا
|Bluebeam
|إدارة مستندات البناء والترميزات
|ترميز PDF في الوقت الفعلي، وأدوات قياس، والتحكم في الإصدارات
|لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 260 دولارًا أمريكيًا للمستخدم في السنة
|CMiC
|شركات البناء الكبيرة التي تحتاج إلى إدارة على مستوى تخطيط موارد المؤسسات
|ERP كامل: الشؤون المالية، كشوف المرتبات، المحاسبة متعددة المشاريع
|لا توجد خطة مجانية؛ أسعار مخصصة
|PlanGrid
|التعاون الميداني في الوقت الفعلي والوصول إلى المخططات
|وضع غير متصل بالإنترنت، تحكم ذكي في الإصدارات، تقارير يومية
|لا توجد خطة مجانية؛ أسعار مخصصة
|Fieldwire
|إدارة المهام الميدانية أولاً وقوائم المهام المطلوب إنجازها
|تصميم مخصص للأجهزة المحمولة، ومزامنة دون اتصال بالإنترنت، وقوائم المهام، وعمليات
|تتوفر خطة مجانية (أساسية)؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 39 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا
|Jonas Premier
|المحاسبة الإنشائية والتتبع المالي
|تخطيط موارد المؤسسات السحابية، المحاسبة متعددة الكيانات، تقدير تكاليف المهام في الوقت الفعلي
|لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 125 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا
ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج المقاولين العامين؟
يجب أن يقلل البرنامج الذي تختاره من الاحتكاك بين الفرق ويدعم الكفاءة على المدى الطويل من أجل عمليات بناء أكثر سلاسة.
إليك ما يجب أن يقدمه أفضل برنامج للمقاولين العامين:
- ميزات إدارة المشاريع: تتبع المهام، والجدولة، وإدارة المستندات للحفاظ على تنظيم كل شيء
- التواصل في الوقت الفعلي: المراسلة الفورية والإشعارات والتحديثات لتقليل التأخير وسوء الفهم
- الميزانية وتتبع التكاليف: تتبع النفقات وإدارة العطاءات وإعداد التقارير المالية لمنع تجاوز التكاليف
- أدوات إدارة الميدان: الوصول عبر الهاتف المحمول، وسجلات الموقع، والتقارير اليومية لتنسيق سلس في الموقع
- قدرات التكامل: التوافق مع برامج المحاسبة وأدوات التصميم والمنصات الأساسية الأخرى
- تتبع الامتثال والسلامة: ميزات تقييم المخاطر وإعداد تقارير البناء والامتثال للوائح التنظيمية من أجل موقع عمل أكثر أمانًا
- واجهة سهلة الاستخدام: تصميم بسيط وبديهي يضمن سهولة الاستخدام من قبل فرق العمل في المكتب والميدان على حد سواء
👀 هل تعلم؟ 70% من المقاولين يقولون إن نقص العمالة هو أحد أكبر التحديات التي يواجهونها. يمكن أن يساعد استخدام برامج إدارة القوى العاملة وجدولة العمل في تعزيز الكفاءة وسد هذه الفجوة لفرقك.
أفضل 10 برامج للمقاولين العامين
دعنا نحلل أفضل 10 برامج للمقاولين العامين للمساعدة في إدارة المشاريع والميزانيات والفرق بسهولة:
1. ClickUp (الأفضل لتبسيط سير عمل العقود)
ClickUp،التطبيق الشامل للعمل، يبسط إدارة العقود من خلال دمج جميع المراحل — العرض والموافقة والتقديم — في سير عمل منظم واحد.
يعد ClickUp Docs جوهر هذا النظام، حيث يتم تخزين جميع العقود في مكان واحد منظم بدلاً من توزيعها على رسائل البريد الإلكتروني. يمكن لفرقك إنشاء العقود وتحريرها وإدارتها باستخدام الصفحات المتداخلة والإشارات المرجعية وأدوات التنسيق الذكية.
والأهم من ذلك، أن هذه المستندات ترتبط مباشرة بسير العمل، مما يحافظ على تزامن المهام والموافقات المتعلقة بالعقود دون حدوث أي التباس في الإصدارات.
لكن صياغة العقود وتنظيمها ليست سوى البداية — فالحصول على الموافقة عليها وتتبعها بكفاءة أمر لا يقل أهمية. وهنا يمكن أن تكون ClickUp Automations السلاح المثالي في ترسانتك.
لنفترض أنك تدير مشروعًا إنشائيًا يتضمن العديد من المهام والفرق. باستخدام AI Assign في ClickUp، يمكنك تلقائيًا مطابقة المهام، مثل أعمال السباكة أو الكهرباء، مع الفريق المناسب بناءً على مهاراتهم وتوافرهم. تساعدك AI Prioritize على معرفة المهام الأكثر إلحاحًا، حتى تتمكن من معالجة الأمور المهمة أولاً. وباستخدام Assign، يمكنك تفويض المهام الجديدة بسرعة فور ظهورها. تعمل هذه الأدوات معًا على تسهيل الحفاظ على سير مشروعك وتنظيم فريقك.
"ولكن أين دور الذكاء الاصطناعي في كل هذا؟" تتساءل. تعرف على ClickUp Brain، المساعد الذكي الأصلي الذي يرتقي بإدارة العقود إلى مستوى أعلى. يمكنه مراجعة العقود وتلخيص تحديثات المشاريع وأتمتة الإجراءات بناءً على التغييرات في العقود.
هل تحتاج إلى نموذج عقد سريع؟ دع ClickUp Brain يقوم بذلك نيابة عنك:
نظرًا لأن كل عقد يحتوي على مجموعة من الإجراءات — المفاوضات والموافقات والتجديدات — فإن متابعة هذه الإجراءات أمر بالغ الأهمية.
يوفر ClickUp Tasks طريقة منظمة لتتبع التقدم المحرز من خلال الحالات المخصصة والمكلفين والتبعيات. سواء كان العقد يحتاج إلى مراجعة من القسم القانوني أو توقيع من القسم المالي، يتم تسجيل كل شيء وتعيينه وأتمتته لمنع حدوث أي عوائق.
يمكنك أيضًا مراقبة الوقت المستغرق في المهام المتعلقة بالعقود لتحسين الكفاءة وتخصيص الموارد بفعالية.
مع وجود العديد من الأجزاء المتحركة، من الضروري أن يكون لديك نظرة عامة واضحة على أنشطة العقود. توفر لوحات معلومات ClickUp رؤية في الوقت الفعلي لحالة العقود والمواعيد النهائية والتفاصيل المالية الرئيسية.
تسهل الأدوات القابلة للتخصيص على برنامج إدارة المقاولات العامة هذا تتبع الموافقات المعلقة والتجديدات القادمة وقيم العقود الإجمالية، كل ذلك في مكان واحد.
بالإضافة إلى التتبع، فإن تسجيل التفاصيل الصحيحة منذ البداية يقلل من الالتباس في وقت لاحق. تتيح الحقول المخصصة في ClickUp للفرق تخزين المعلومات الأساسية المتعلقة بالعقود، مثل تواريخ التجديد وجهات الاتصال الرئيسية ومتطلبات الامتثال.
يؤدي هذا التخصيص إلى توفير كبير في التكاليف — يصل إلى 50٪ — من خلال دمج ثلاث أدوات في منصة واحدة قوية، مما يوفر المزيد من الميزات بسعر معقول.
بدلاً من البحث في العقود عن التفاصيل المهمة، تضمن أداة سير العمل الذكية هذه أن كل شيء منظم وقابل للبحث ويمكن الوصول إليه على الفور.
هل تريد البدء على الفور؟ يضمن نموذج طلب العقد من ClickUp أن تقدم الفرق طلبات عقود كاملة وموحدة لتبسيط عملية إبرام العقود.
من خلال جمع جميع التفاصيل الضرورية مسبقًا، تتلقى الفرق القانونية طلبات واضحة ومنظمة، مما يقلل من التأخير الناجم عن نقص المعلومات.
استخدم هذا النموذج من أجل:
- قم بتخزين العقود وتتبعها وإدارتها بسهولة طوال دورة حياتها
- حافظ على تنظيم جميع الأطراف المعنية — العملاء والموردين والشركاء — في مكان واحد
- ابقَ على اطلاع على المواعيد النهائية والتجديدات للحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة
لتتبع العقود من البداية إلى النهاية، يوفر نموذج إدارة العقود من ClickUp سير عمل جاهز للاستخدام يغطي دورة الحياة بأكملها، من الصياغة إلى الموافقة النهائية.
بفضل الأتمتة وربط المستندات والعروض المخصصة، يمكن للفرق إدارة عقود متعددة دون أن تغرق في جداول البيانات أو رسائل البريد الإلكتروني.
أفضل ميزات ClickUp
- خصص إدارة العقود لتناسب عملية الموافقة والمراجعة لديك من خلال سير عمل مرن
- تعاون مع أعضاء الفريق في العقود في الوقت الفعلي لتقليل التأخير
- قم بتخزين جميع العقود وتتبعها وإدارتها في مكان واحد آمن
- أتمتة التذكيرات والمتابعات وطلبات الموافقة
- قم بقياس الوقت المستغرق في مهام العقود لتحسين الكفاءة
- تتبع المعالم الرئيسية للعقود باستخدام التقويم ومخطط جانت وعرض المعالم
- ادمج ClickUp مع أدوات مثل DocuSign وSlack وGoogle Drive والمزيد
قيود ClickUp
- قد يجد المستخدمون الجدد الأمر مربكًا بعض الشيء بسبب خيارات التخصيص الواسعة
أسعار ClickUp
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)
- Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟
أليستر ويلسون ، مستشار التحول الرقمي، Compound يقول:
قمنا بفحص العديد من الخيارات ووجدنا أن ClickUp يوفر لنا بشكل عام المزيج المناسب من القوة والمرونة. كنا بحاجة أيضًا إلى حل مشكلة تتبع الوقت لقياس سجلات وقت المقاولين الخارجيين دون الحاجة إلى تطبيقات وخدمات خارجية إضافية. يعمل تتبع الوقت الأصلي في ClickUp بسلاسة بين الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.
قمنا بفحص العديد من الخيارات ووجدنا أن ClickUp يوفر لنا بشكل عام المزيج المناسب من القوة والمرونة. كنا بحاجة أيضًا إلى حل مشكلة تتبع الوقت لقياس سجلات وقت المقاولين الخارجيين دون الحاجة إلى تطبيقات وخدمات خارجية إضافية. يعمل نظام تتبع الوقت الأصلي في ClickUp بسلاسة بين الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.
2. Procore (الأفضل لإدارة مشاريع البناء)
Procore هو خيار جيد للمقاولين العامين الذين يتولون كل شيء بدءًا من إعداد الميزانية والجدولة إلى إدارة المستندات وإدارة علاقات العملاء في مجال البناء.
بفضل أدوات تتبع التكاليف وطلبات المعلومات والتقديمات وقوائم المهام، يزيل Procore التخمين من إدارة مشاريع البناء.
يتكامل Procore مع أكثر من 400 أداة من أطراف ثالثة، مما يسهل تبسيط سير العمل عبر مختلف المنصات. يتصل ببرامج المحاسبة مثل QuickBooks و Sage، وأدوات التصميم مثل Bluebeam، ومجموعات الإنتاجية مثل Microsoft 365.
أفضل ميزات Procore
- قم بتخزين ومشاركة وتتبع مستندات البناء مثل المخططات وطلبات المعلومات والتقديمات
- قم بإدارة جداول المقاولين من الباطن والمدفوعات والامتثال في لوحة تحكم واحدة
- تتبع التكاليف الفعلية، وراقب الفواتير، وتحكم في الميزانيات باستخدام أدوات المحاسبة المدمجة
قيود Procore
- قد تكون أسعار Procore استثمارًا كبيرًا، خاصةً للشركات الصغيرة
- منحنى تعلم حاد للاستفادة الكاملة من جميع الوظائف
أسعار Procore
- أسعار مخصصة
تقييمات Procore وتعليقات المستخدمين
- G2: 4. 6/5 (3,300+ تقييم)
- Capterra: 4. 5/5 (2,700+ تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Procore؟
تقول مراجعة TrustRadius:
Procore يناسب جميع مشاريع البناء. يجعل التواصل وإنجاز المهام أمرًا سهلاً!
Procore يناسب جميع مشاريع البناء. يجعل التواصل وإنجاز المهام أمرًا سهلاً!
3. Buildertrend (الأفضل لمقاولي المنازل والمُجددين)
صُمم Buildertrend خصيصًا لشركات البناء والترميم السكنية، ويجعل من سهولة جدولة المهام ووضع الميزانية والتواصل مع العملاء.
من الميزات البارزة في بوابة العملاء الخاصة بهذه البرامج هي إمكانية تتبع أصحاب المنازل للتقدم المحرز والموافقة على أوامر التغيير وإجراء المدفوعات عبر الإنترنت، لأن لا أحد يحب المكالمات والرسائل الإلكترونية التي لا تنتهي.
تساعد برامج إدارة المقاولات العامة هذه الشركات أيضًا على توليد العملاء المحتملين وتتبعهم، وإرسال عروض احترافية، وإدارة المقاولين من الباطن. وهذا يجعلها رائعة لشركات البناء السكني.
أفضل ميزات Buildertrend
- جدول المهام وسجل التقدم اليومي وقم بإدارة قوائم المهام لتبسيط سير عمل المشاريع
- قم بإدارة ميزانية ومشاريع المقاولين من الباطن وإصدار الفواتير والإشراف عليها للحفاظ على تنظيم الشؤون المالية
- تعاون وتواصل في الوقت الفعلي مع العملاء
قيود Buildertrend
- قد يتطلب إتقان الميزات الشاملة بعض الوقت
- أبلغ بعض المستخدمين عن وجود مشكلات في عملية تكامل QuickBooks في إصدار برنامج البناء الخاص بنظام Mac
أسعار Buildertrend
- أسعار مخصصة
تقييمات Buildertrend وعدد التقييمات
- G2: 4. 2/5 (أكثر من 150 تقييمًا)
- Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 2400 تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Buildertrend؟
تقول مراجعة G2:
أحب أن Buildertrend هو متجر شامل لكل ما يتعلق بالبناء. فهو يوفر طريقة رائعة للاختيار وإدارة التقويم وعرض جميع المستندات. كما يمكنه إجراء أوامر الشراء وتغيير الطلبات.
أحب أن Buildertrend هو متجر شامل لكل ما يتعلق بالبناء. فهو يوفر طريقة رائعة للاختيار وإدارة التقويم وعرض جميع المستندات. كما يمكنه إصدار أوامر الشراء وتغيير الطلبات.
🧠 حقيقة ممتعة: 30% فقط من المقاولين ينجزون المشاريع في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة. يمكن أن يحدث البرنامج المناسب فرقًا كبيرًا.
4. Contractor Foreman (الأفضل للمقاولين الصغار والمتوسطين ذوي الميزانية المحدودة)
يعد Contractor Foreman بديلاً ميسور التكلفة لبرامج البناء المتطورة، حيث يقدم قيمة عالية دون تكلفة باهظة. تم تصميمه لشركات إدارة البناء الصغيرة التي تتطلع إلى التحول الرقمي، ويغطي الجدولة والتقدير وتقدير تكاليف المهام والفوترة وتتبع الامتثال دون استنزاف ميزانيتك.
يضمن وحدة الأمان الخاصة به الامتثال لمعايير OSHA، بينما تعمل جداول العمل المدمجة وتتبع طاقم العمل على تبسيط عملية دفع الرواتب. قد لا يتمتع Contractor Foreman بالتحليلات العميقة التي توفرها البرامج المتميزة، ولكن سعره المعقول يجعله الخيار الذكي للمقاولين الذين يحتاجون إلى أدوات حقيقية بسعر واقعي.
بالإضافة إلى ذلك، يتكامل مع QuickBooks، لضمان سلاسة عمليات المحاسبة.
أفضل ميزات Contractor Foreman
- احصل على أكثر من 50 ميزة، بما في ذلك أدوات لإدارة المشاريع بالكامل، والجدولة، والإدارة المالية
- اسمح للعملاء بمشاهدة تحديثات المشروع والوثائق، وإجراء الدفعات عبر الإنترنت
- وفر تطبيقات جوال لفرق العمل الميدانية والمكتبية
قيود Contractor Foreman
- تتباطأ المنصة عند تحميل مجموعات البيانات الكبيرة
- لاحظ بعض المستخدمين صعوبات في التكامل مع QuickBooks
أسعار Contractor Foreman
- قياسي: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يدفع كل ثلاثة أشهر)
- بالإضافة إلى: 155 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تدفع كل ثلاثة أشهر)
- المزايا: 212 دولارًا أمريكيًا في الشهر
- غير محدود: 312 دولارًا أمريكيًا في الشهر
تقييمات Contractor Foreman وعدد التقييمات
- G2: 4. 5/5 (290+ تقييم)
- Capterra: 4. 5/5 (710+ تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Contractor Foreman؟
تقول مراجعة G2:
أنا حقًا أحب هذا البرنامج الخاص بالمقاولين العامين لأنه سهل الاستخدام ومتعدد الاستخدامات ويحتوي على كل شيء في مكان واحد، لذلك لا نضطر إلى التنقل بين برامج متعددة. يمكن لجميع أعضاء فريقنا الوصول إلى تفاصيل المشروع في أي وقت، مما يضمن سير العمل بسلاسة. لقد قمنا أيضًا بدمجه مع CompanyCam، بحيث تنتقل جميع صورنا مباشرة إلى المنصة، مما ساعدنا كثيرًا.
أنا حقًا أحب هذا البرنامج الخاص بالمقاولين العامين لأنه سهل الاستخدام ومتعدد الاستخدامات ويحتوي على كل شيء في مكان واحد، لذلك لا نضطر إلى التنقل بين برامج متعددة. يمكن لجميع أعضاء فريقنا الوصول إلى تفاصيل المشروع في أي وقت، مما يضمن سير العمل بسلاسة. لقد قمنا أيضًا بدمجه مع CompanyCam، بحيث تنتقل جميع صورنا مباشرة إلى المنصة، مما ساعدنا كثيرًا.
📮ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات للتعامل مع أكثر من 15 أداة ، بينما تحافظ الفرق عالية الأداء على كفاءتها من خلال قصر أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟
باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ووثائقك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.
5. Jobber (الأفضل لمقاولي الخدمات الذين يتعاملون مع مهام متعددة)
على عكس معظم برامج المقاولين العامين المصممة للمشاريع الكبيرة، يخدم Jobber الشركات التي تقدم خدمات، مثل السباكين والكهربائيين وأخصائيي التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ومصممي الحدائق الذين يديرون عدة مهام صغيرة يوميًا.
يساعد المقاولين على جدولة المهام وإرسال عروض الأسعار وتحصيل المدفوعات وإبقاء العملاء على اطلاع في مكان واحد. ومن الميزات البارزة في هذا البرنامج المتابعة التلقائية، التي ترسل تذكيرات للعملاء بشأن الفواتير والمواعيد أو الخدمات القادمة.
يحتوي Jobber أيضًا على تطبيق جوال، مما يجعله مفيدًا للفرق الميدانية للوصول إلى تفاصيل المهام أثناء التنقل. إذا كانت شركتك تعتمد على سرعة الإنجاز والعملاء الدائمين، فإن Jobber يضمن عدم إهمال أي مهمة.
أفضل ميزات Jobber
- إدارة جداول الفريق وتوزيع المهام
- حسّن عملية إصدار الفواتير وقدم خيارات الدفع عبر الإنترنت
- تتبع معلومات العملاء وسجل الخدمات باستخدام أدوات إدارة العملاء
قيود Jobber
- يرغب بعض المستخدمين في مزيد من المرونة في النماذج وقوالب إدارة الإنشاءات
- يتطلب التطبيق اتصالاً بالإنترنت لتشغيل جميع وظائفه
أسعار Jobber
الخطط الفردية:
- النمو: 199 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- الاتصال: 119 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- الأساسي: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
خطط الفريق:
- بالإضافة إلى: 599 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (حتى 15 مستخدمًا)
- Grow: 349 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (حتى 10 مستخدمين)
- Connect: 169 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (حتى 5 مستخدمين)
تقييمات ومراجعات Jobber
- G2: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)
- Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1000 تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jobber؟
تقول مراجعة G2:
أحب قابليته للتخصيص. القدرة على إيجاد عمليات إبداعية لحل مشاكل العالم الحقيقي. ترميز المهام بالألوان لتتبع الأنماط وتحسين الكفاءة. هذه هي الوظيفة التي جعلت إدارة هذا العمل من المكتب أمرًا سهلاً.
أحب قابليته للتخصيص. القدرة على إيجاد عمليات إبداعية لحل مشاكل العالم الحقيقي. ترميز المهام بالألوان لتتبع الأنماط وتحسين الكفاءة. هذه هي الوظيفة التي جعلت إدارة هذا العمل من المكتب أمرًا سهلاً.
👀 هل تعلم؟ يمثل قطاع البناء 13% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، ومع ذلك فهو أحد أقل القطاعات رقمية، مما يؤدي إلى عدم كفاءة كبيرة.
6. Bluebeam (الأفضل لإدارة مستندات البناء والتصحيحات)
بدلاً من التلاعب بالمخططات الورقية وسلسلة الرسائل الإلكترونية التي لا تنتهي، يتيح لك Bluebeam عرض ملفات PDF وتعديلها والتعاون عليها في الوقت الفعلي.
تتيح أدوات القياس الذكية للمقاولين حساب كمية المواد المطلوبة مباشرة من المخططات. بالإضافة إلى ذلك، يضمن التحكم في الإصدارات أن الجميع يعملون وفقًا لأحدث الخطط.
إنه مفيد للمقاولين العامين والمهندسين المعماريين والمهندسين الذين يتعاملون يوميًا مع طلبات المعلومات ووثائق التقديم ورسومات البناء.
أفضل ميزات Bluebeam
- قم بتحرير ملفات PDF باستخدام أدوات متقدمة لإنشاء المستندات وتعديلها وترميزها
- تعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق على المستندات المشتركة باستخدام Studio Sessions
- قم بالقياس بدقة باستخدام أدوات دقيقة لبدء العمل والتقديرات
قيود Bluebeam
- قد تتطلب الميزات المتقدمة بعض الوقت للتعلم
- قد يكون متطلبًا على موارد النظام، مما يؤدي إلى مشكلات محتملة في الأداء
أسعار Bluebeam
- الأساسيات: 260 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)
- الأساسي: 330 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)
- كامل: 440 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)
تقييمات Bluebeam وعدد التقييمات
- G2: 4. 6/5 (420+ تقييم)
- Capterra: 4. 7/5 (970+ تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Bluebeam؟
تقول مراجعة Capterra:
لقد كان Bluebeam رائعًا للتعاون بين الأقسام في شركتنا ومع العملاء.
لقد كان Bluebeam رائعًا للتعاون بين الأقسام في شركتنا ومع العملاء.
🧠 حقيقة ممتعة: CEMEX، شركة رائدة في مجال البناء والهندسة، خفضت وقت طرح المنتجات في السوق بنسبة 15% باستخدام ClickUp.
7. CMiC (الأفضل لشركات المقاولات الكبيرة التي تحتاج إلى إدارة على مستوى تخطيط موارد المؤسسات)
CMiC هو نظام ERP (تخطيط موارد المؤسسات) متكامل للبناء مصمم لشركات البناء الكبيرة التي تتعامل مع عمليات مالية وعمليات معقدة.
إنها تتجاوز مجرد جدولة أعمال البناء ووضع الميزانية. توفر برامج المقاولين العامين تتبعًا ماليًا دقيقًا ومعالجة كشوف المرتبات وتحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على تتبع ربحية المشاريع وإدارة التدفق النقدي وتقليل المخاطر.
يدعم CMiC أيضًا المحاسبة متعددة الشركات والمشاريع، مما يجعله مثاليًا للشركات التي تعمل على عدة مشاريع كبيرة في وقت واحد.
أفضل ميزات CMiC
- دمج الشؤون المالية وفرق المشاريع والموارد البشرية مع حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP)
- قم بإدارة ضوابط المشروع باستخدام أدوات الميزنة والتوقعات وإدارة التغييرات
- حسّن العمليات الميدانية باستخدام حلول الهاتف المحمول لإدخال البيانات والوصول إليها في الموقع
قيود CMiC
- يجد بعض المستخدمين أن الواجهة أقل سهولة في الاستخدام مقارنةً بالمنتجات المنافسة
- قد يتطلب البرنامج فترة تنفيذ أطول
أسعار CMiC
- أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات CMiC
- G2: 3. 3/5 (30+ تقييم)
- Capterra: 4. 1/5 (170+ تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن CMiC؟
تقول مراجعة G2:
CMiC سهل التصفح. التصميم بديهي ويمكن تخصيصه نسبيًا. تنزيل الملفات وتحميلها سهل، مع طرق متعددة للوصول إلى الملفات.
CMiC سهل التصفح. التصميم بديهي ويمكن تخصيصه نسبيًا. تنزيل الملفات وتحميلها سهل، مع طرق متعددة للوصول إلى الملفات.
8. PlanGrid (الأفضل للتعاون الميداني في الوقت الفعلي والوصول إلى المخططات)
تم تصميم PlanGrid (الذي أصبح الآن جزءًا من Autodesk Construction Cloud) للفرق العاملة في الموقع التي تحتاج إلى الوصول الفوري إلى المخططات وقوائم المهام وتحديثات المشاريع. يضمن التحكم الذكي في الإصدارات أن يعمل الجميع، سواء في الميدان أو في المكتب، دائمًا على أحدث الرسومات والمستندات.
إحدى ميزاته البارزة هي وضع عدم الاتصال بالإنترنت. فهو يتيح للفرق الوصول إلى مستندات المشروع وتحريرها دون اتصال بالإنترنت، ومزامنة التغييرات بمجرد عودتهم إلى الإنترنت.
أفضل ميزات PlanGrid
- الوصول إلى المخططات والوثائق وإدارتها من أي جهاز
- سجل المشكلات وتتبعها باستخدام الصور والملاحظات
- أنشئ وشارك التقارير اليومية وقوائم المراجعة والنماذج
قيود PlanGrid
- يجد بعض المستخدمين أن الأسعار أعلى مقارنة بالأدوات المماثلة
- وظائف محدودة عند عدم الاتصال بالإنترنت أو ضعف الاتصال بالإنترنت
أسعار PlanGrid
- أسعار مخصصة
تقييمات وتقييمات PlanGrid
- G2: لا توجد تقييمات متاحة
- Capterra: لا توجد تقييمات متاحة
9. Fieldwire
Fieldwire هي منصة لإدارة الإنشاءات تركز على الميدان، مصممة لتبسيط الاتصال وإدارة المهام في موقع العمل. وهي قوية بشكل خاص في ربط رؤساء العمال وفرق العمل الميدانية بمديري المشاريع، مما يتيح تحديثات في الوقت الفعلي وحل المشكلات بكفاءة.
على عكس بعض أنظمة تخطيط موارد المؤسسات الشاملة، يتفوق Fieldwire في العمليات الميدانية التي تعتمد على الأجهزة المحمولة، مع التركيز على تتبع التقدم اليومي وقوائم المهام والتفتيش، مما يجعله مثاليًا للتعاون والكفاءة في الموقع.
أفضل ميزات Fieldwire
- قم بتعيين المهام وتتبعها وتحديثها مع الصور والملاحظات مباشرة من الميدان
- استخدم قائمة المهام وأدوات الفحص لتبسيط عمليات مراقبة الجودة وإغلاق المشاريع.
- يتيح للمستخدمين مواصلة العمل في المناطق التي تعاني من ضعف الاتصال بالإنترنت أو انقطاعه، ومزامنة البيانات عند إعادة الاتصال.
قيود Fieldwire
- أقل قوة في مجال المحاسبة المعقدة أو تقديم العطاءات أو الإدارة المالية التفصيلية مقارنةً بحلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الك
- قد يتطلب التكامل مع برامج أخرى لإجراء عمليات مكتبية شاملة
أسعار Fieldwire
- أساسي
- المزايا: 39 دولارًا شهريًا
- الأعمال: 59 دولارًا شهريًا
- Business Plus: 89 دولارًا شهريًا
تقييمات وتصنيفات Fieldwire
- G2: لا توجد تقييمات متاحة
- Capterra: لا توجد تقييمات متاحة
👀 هل تعلم؟ تقوم الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز بتغيير مجال المقاولات العامة، مما يساعد الفرق على تقليل وقت المسح بنسبة تصل إلى 98%.
10. Jonas Premier (الأفضل للمحاسبة الإنشائية والتتبع المالي)
Jonas Premier هي أداة لإدارة المشاريع الإنشائية تركز على المحاسبة للمقاولين الذين يحتاجون إلى تقارير مالية مفصلة وتقدير تكاليف المشاريع وإدارة الرواتب.
على عكس البرامج التي تركز على الجدولة، فإنه يعطي الأولوية للتتبع المالي في الوقت الفعلي لإدارة التدفق النقدي والحسابات الدائنة/المدينة وربحية المهام. تدعم محاسبته متعددة الكيانات الشركات التي تتعامل مع مشاريع أو أقسام أعمال متعددة.
أفضل ميزات Jonas Premier
- استخدم نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المستند إلى السحابة للمحاسبة وتقدير تكاليف المهام وإدارة المشاريع
- قم بتركيز المستندات من خلال التخزين الآمن والإدارة المبسطة
- الوصول إلى بيانات المشروع وإنجاز المهام من أي جهاز محمول
قيود Jonas Premier
- أبلغ بعض المستخدمين عن خيارات تخصيص محدودة
- قد تبدو الواجهة قديمة مقارنة بالمنافسين
أسعار Jonas Premier
- المبتدئين: 249 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- الاشتراك المميز: 149 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 125 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات وتصنيفات Jonas Premier
- G2: 4. 7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)
- Capterra: 4. 6/5 (270+ تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jonas Premier؟
تقول مراجعة Capterra:
ميزة البحث رائعة، لذا لا تحتاج إلى معرفة مكان التقرير أو الميزة بالضبط، ما عليك سوى كتابة بضع كلمات وسيقوم البرنامج بالعثور عليها لك. إضافة مستندات إضافية في البرنامج لإدخالات اليومية أو تصاريح العمل.
ميزة البحث رائعة، لذا لا تحتاج إلى معرفة مكان التقرير أو الميزة بالضبط، ما عليك سوى كتابة بضع كلمات وسيقوم البرنامج بالعثور عليها لك. إضافة مستندات إضافية في البرنامج لإدخالات اليومية أو تصاريح لمهمة ما.
🧠 حقيقة ممتعة: استغرق إنجاز أكبر مشروع بناء في العالم، سور الصين العظيم، أكثر من 2000 عام —يا له من تأخير في الموعد النهائي!
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