قوالب فواتير شحن مجانية لتبسيط عملياتك اللوجستية والفوترة

هل تبحث عن نموذج فاتورة شحن يمكنك استخدامه على الفور؟ سواء كنت تدير عمليات التسليم أو تتعقب الخدمات اللوجستية أو ترسل الفواتير للعملاء، فإن وجود فاتورة واضحة ودقيقة أمر ضروري.

في هذا الدليل، قمنا بتجميع أفضل قوالب فواتير الشحن المجانية لمساعدتك على تبسيط سير عملك وتقليل الأخطاء والحصول على المدفوعات في الوقت المحدد.

👀 هل تعلم؟ 61% من حالات التأخر في السداد تحدث بسبب فواتير غير صحيحة

14 نموذجًا مجانيًا لفواتير الشحن

الآن بعد أن عرفت الشكل المثالي لنموذج الشحن، قمنا بإدراج بعض النماذج الرائعة التي يمكنك الحصول عليها مجانًا من ClickUp، التطبيق الشامل للعمل.

يمكنك بسهولة تخصيص المنصة لتكون برنامج إدارة الطلبات الخاص بك، ومركز إدارة المشاريع، وإنشاء قاعدة معرفية، والوصول إلى أدوات التعاون، والمزيد.

إليك ما تقوله لورا ديفين، مسؤولة بناء القدرات في World Vision:

استخدمتها لتتبع تقدم طلب شراء بضائع. تمكنت من الحصول على وصف تفصيلي وروابط للعينات ونسخ من المحادثات النصية وتحديثات الحالة، كل ذلك في مكان واحد. لقد تخلصت من الكثير من رسائل البريد الإلكتروني.

استخدمتها لتتبع تقدم طلب شراء بضائع. تمكنت من الحصول على وصف تفصيلي وروابط للعينات ونسخ من المحادثات النصية وتحديثات الحالة، كل ذلك في مكان واحد. لقد تخلصت من الكثير من رسائل البريد الإلكتروني.

1. نموذج فاتورة ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ فواتير في ثوانٍ باستخدام نموذج فاتورة ClickUp

هل تعلم أن 48% من الشركات تتعامل مع ما يصل إلى 500 فاتورة شهريًا؟ إذا كنت أحدهم، فقد تصبح الإدارة اليدوية كابوسًا فوضويًا، خاصةً إذا كنت تعمل على توسيع نطاق عملك. خطأ واحد في أمر الشحن أو فاتورة الشحن، وستضطر إلى مطاردة المدفوعات لأسابيع.

استخدم نموذج فاتورة ClickUp لتسهيل الأمور. فهو يضمن تضمين جميع المعلومات المطلوبة في الفاتورة، بما في ذلك تواريخ الاستحقاق والتفاصيل والشروط والأحكام.

يساعدك هذا النموذج على:

قم بإعداد تنسيق قياسي للفواتير، سواء كانت فواتير شحن محلي أو تجارة دولية

نظم جميع البيانات ذات الصلة بفاتورتك التجارية واحفظها في مكان واحد

صنف المصطلحات ذات الصلة باستخدام سمات مثل معلومات العميل وتواريخ استحقاق الدفع والمزيد

أنشئ فواتير مخصصة تحمل علامتك التجارية وشعارك وأسلوبك بسرعة وسهولة

تتبع المدفوعات وقم بتسوية الحسابات بسهولة باستخدام الأتمتة

📦 مثالية لـ: توحيد فواتير الشحن، وتقليل الأخطاء اليدوية، وتسريع تحصيل المدفوعات مع توسع نشاطك.

2. نموذج تتبع الفواتير من ClickUp

هل سئمت من ملاحقة العملاء عبر المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني للحصول على مدفوعاتك؟ ربما تجد أيضًا صعوبة في تتبع الفواتير التي تمت معالجتها وتلك التي لا تزال قيد المعالجة.

يمكن أن يساعدك نموذج تتبع الفواتير من ClickUp في ذلك. يتيح لك هذا المتتبع الجاهز للاستخدام حفظ معلومات الدفع المهمة، بما في ذلك حالة الدفع، في مكان واحد.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

أنشئ فواتير احترافية بسرعة باستخدام الحقول التي يتم ملؤها تلقائيًا

أرسل الفواتير بسرعة بنقرة واحدة فقط

تتبع المدفوعات بسهولة ودقة ضمن نفس المنصة

📦 مثالية لـ: تبسيط تتبع المدفوعات، وتقليل عبء العمل الإداري، وضمان المتابعة في الوقت المناسب للفواتير المستحقة.

🧠 حقيقة ممتعة: يمكن لأكبر سفينة حاويات في العالم، Ever Ace، حمل أكثر من 23,000 حاوية شحن في المرة الواحدة

3. نموذج طلب عرض أسعار من ClickUp

احصل على نموذج مجاني اجمع عروض الأسعار من الموردين لشركة الشحن الخاصة بك باستخدام نموذج طلب عرض الأسعار من ClickUp

قد يكون مقارنة عروض أسعار عدة موردين لإدارة سلسلة التوريد واللوجستيات أمرًا صعبًا. ما يحتاجه فريق المشتريات لديك هو عملية قياسية يمكن اتباعها. وإلا، فإنك تخاطر باختيار الصفقة الخاطئة.

يعمل نموذج طلب عرض الأسعار من ClickUp على تبسيط العملية بأكملها، مما يتيح لك إنشاء طلبات عرض أسعار مفصلة تتضمن جميع المتطلبات. كما يساعدك على مقارنة العطاءات بدقة ويضمن حصولك على أفضل صفقة ممكنة.

استخدمها في:

أنشئ طلب عرض أسعار مفصل بتنسيق منظم باستخدام قوالب عروض الأسعار

اسمح للموردين بتقديم نفس المعلومات، مما يتيح مقارنة عادلة بين العطاءات

قارن العروض من الموردين وحللها

قم بتقييم الموردين وعقود الشراء بسرعة ودقة

تأكد من حساب العروض تلقائيًا وفقًا لميزانيتك

📦 مثالية لـ: تحسين اختيار الموردين وضمان مقارنات عادلة وشفافة بين عروض متعددة.

👀 هل تعلم؟ تجار التجزئة الذين يستخدمون أدوات رقمية لتقييم مخاطر الموردين هم أكثر استعدادًا للتعامل مع الاضطرابات. في الواقع، الشركات التي لديها عمليات تقييم مخاطر سلسلة التوريد قوية هي أكثر عرضة بنسبة 73% لتجنب الانتكاسات الكبيرة.

4. نموذج فاتورة شحن ClickUp

احصل على نموذج مجاني اجعل عملية إصدار الفواتير سهلة لشركة النقل بالشاحنات باستخدام نموذج فاتورة النقل بالشاحنات من ClickUp

بين تقلبات أسعار الوقود، واختلاف الأسعار باختلاف المسارات والخدمات، وحجم الطلبات، فإن إعداد الفواتير لشركة النقل بالشاحنات يستغرق وقتًا طويلاً. إذا كنت تقوم بذلك يدويًا، فمن المحتم حدوث أخطاء.

نموذج فاتورة النقل بالشاحنات من ClickUp مصمم خصيصًا لتبسيط عملية إنشاء الفواتير لشركات النقل بالشاحنات. فهو يحسب تلقائيًا تكاليف الوقود الإضافية، ويتتبع المسافة المقطوعة، ويتضمن جميع تفاصيل الخدمة ذات الصلة، مما يضمن دقة الفواتير وتسليمها في الوقت المحدد.

يتيح لك هذا النموذج ما يلي:

أنشئ فاتورة تجارية احترافية لكل مهمة

نظم جميع بيانات الفواتير في مكان واحد

تتبع المدفوعات وتأكد من تحصيل الرسوم في الوقت المحدد

ضمان الدقة من خلال توفير هيكل واضح وتنسيق متسق

قلل الأخطاء والالتباس من خلال تجميع جميع المعلومات الأساسية في مكان واحد

📦 مثالية لـ: تبسيط عمليات الفوترة لشركات النقل بالشاحنات.

5. نموذج نموذج طلب منتج ClickUp

احصل على نموذج مجاني أتمتة إدخال بيانات الطلبات ومراقبة حالة التسليم باستخدام نموذج طلب المنتج من ClickUp

أصبح تقديم تجربة رائعة للعملاء عاملاً مميزًا رئيسيًا، حيث تقول 80% من الشركات أن ذلك سيكون السبيل الرئيسي للحفاظ على قدرتها التنافسية في القطاع.

سواء كنت تدير شركة شحن أو شركة صغيرة عبر الإنترنت، فإن تحسين تجربة العملاء يبدأ بالتواصل الواضح. يلعب مشاركة المعلومات الدقيقة وتحديثات التسليم في الوقت الفعلي دورًا مهمًا في بناء الثقة وإرضاء العملاء.

يساعدك نموذج طلب المنتج من ClickUp على تبسيط تتبع المنتجات وتنظيم بيانات الطلبات وتخصيص خدمة العملاء باستخدام معلومات الطلبات السابقة. علاوة على ذلك، نظرًا لأنه يوفر إدخالًا تلقائيًا للبيانات، لا داعي للقلق بشأن الأرقام غير الصحيحة أو العناوين الخاطئة.

شاهد هذا الفيديو لتتعلم كيفية إنشاء عملية الاستلام باستخدام نماذج ClickUp

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

أتمتة إدخال البيانات لتوفير الوقت

تتبع الطلبات السابقة لتقديم خدمة عملاء أفضل

حدد تكاليف الشحن والتوافر بسهولة

اجمع المعلومات الأساسية مثل معلومات الاتصال بالعملاء وتفاصيل المنتج ومعلومات الدفع

زد من رضا العملاء من خلال توفير طريقة سهلة وفعالة لطلب المنتجات

احصل على رؤى حول عادات الشراء وتفضيلات عملائك

📦 مثالية لـ: تتبع الطلبات وتنظيم معلومات العملاء لكل فاتورة

🧠 حقيقة ممتعة: تشير التوقعات إلى نمو كبير في قطاعات التجارة الإلكترونية في آسيا، حيث تتصدر الفلبين والهند القائمة بنسبة 23٪ و 18٪ على التوالي في المبيعات عبر الإنترنت.

6. نموذج أمر الشراء والمخزون من ClickUp

احصل على نموذج مجاني راقب مخزونك لتحسين التخزين وتسليم كل طلب في الوقت المحدد باستخدام نموذج طلب الشراء والمخزون من ClickUp

تساعدك الإدارة الفعالة للمخزون على الاستعداد بالمنتجات المناسبة في الوقت المناسب لتلبية الطلبات. ولكن من المثير للدهشة أن 43% من الشركات الصغيرة لا تتعقب مخزونها على الإطلاق!

إذا كنت أحدهم، فأنت معرض لخطر زيادة المخزون ونفاده، وكلاهما يمكن أن يعطل تدفق أموالك ويؤخر طلبات العملاء. ليس لديك ميزانية لشراء برامج إدارة المخزون المتطورة؟ ما عليك سوى استخدام نموذج أمر الشراء والمخزون من ClickUp.

يساعدك هذا النموذج على:

قم بإدارة جميع أوامر الشراء من مكان واحد

ابق على اطلاع على مستويات المخزون ونقاط إعادة الطلب والمزيد من خلال التنبيهات التلقائية

أتمتة عملية طلب الشراء، مما يضمن الدقة ويقلل الوقت

تتبع مستويات المخزون وتقليل حالات نفاد المخزون المكلفة باستخدام قوالب المخزون

احتفظ بسجلات دقيقة لتعاملاتك مع الموردين ومشترياتك

تسهيل إدارة سلسلة التوريد بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة

📦 مثالية لـ: الحفاظ على مستويات المخزون المثلى لتلبية الطلبات وتحقيق أقصى عائد على الاستثمار.

7. نموذج سجل التسليم من ClickUp

احصل على نموذج مجاني راقب إرسال الطلبات وشارك تحديثات التتبع في الوقت الفعلي مع العملاء باستخدام نموذج سجل التسليم من ClickUp

يراقب معظم المشترين شحناتهم عن كثب، بل إن الكثير منهم يراقبونها بشكل مفرط. في الواقع، يتتبع 91% من المشترين شحناتهم، ويقوم ما يقرب من 1 من كل 5 منهم بالتحقق منها عدة مرات في اليوم. لذلك، إذا لم تكن سجلات الشحن الخاصة بك منظمة ومحدثة، فسيؤثر ذلك بشكل مباشر على ثقة العملاء ورضاهم.

قد يؤدي تفويت التحديثات أو التأخير أو عدم اتساق التتبع إلى ظهور تذاكر الدعم وردود الفعل السلبية بسرعة.

يساعدك نموذج سجل التسليم من ClickUp على إدارة كل عملية تسليم بوضوح. يتيح لك تتبع حالة الطلبات وتعيين السائقين وتسجيل أوقات التسليم، كل ذلك في مكان واحد.

استخدم هذا النموذج من أجل:

تتبع الطلبات وحالة التسليم ومعلومات الدفع

نظم الطلبات حسب التاريخ والوقت والسائق والطريق والمزيد

امنح عملاءك وفريق خدمة العملاء إمكانية الوصول السريع والسهل إلى معلومات التسليم المهمة

أبقِ عملاءك على اطلاع على حالة طلباتهم لضمان رضاهم

توفر رؤية واضحة لجدول التسليم والتقدم المحرز

تتبع طلبات العملاء واحتفظ بسجلات محدثة

📦 مثالية لـ: تحسين تنسيق الشحن وضمان تحديثات دقيقة وفي الوقت المناسب للعملاء.

8. نموذج سند الشحن من ClickUp

احصل على نموذج مجاني بسّط الشحنات الدولية باستخدام نموذج بوليصة الشحن من ClickUp

تتضمن إدارة الشحنات الدولية العديد من التفاصيل، من معلومات الناقل ووصف البضائع وشروط التسليم. أي إغفال قد يؤدي إلى تأخير أو نزاعات أو مشكلات في الامتثال.

تم تصميم نموذج سند الشحن من ClickUp لتبسيط هذه العملية. فهو يوفر تنسيقًا منظمًا لتسجيل جميع معلومات الشحن الأساسية.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

أنشئ سندات شحن موحدة لضمان الاتساق في جميع الشحنات

سجل التفاصيل المهمة مثل تفاصيل الشحنة ووثيقة الشحن والتفريغ وتعليمات التسليم باستخدام قوالب BOL

أضف الأطراف المعنية لإرسال الإشعارات وتعيين المستلمين النهائيين لضمان المساءلة

عزز التواصل بين جميع الأطراف المشاركة في عملية الشحن

📦 مثالية لـ: إدارة الشحن الدولي، وتقليل أخطاء التوثيق، وضمان التنسيق السلس بين الشاحنين والناقلين والمستلمين.

9. قالب فاتورة شحن Excel / Google Sheets من Coefficient

عبر Coefficient

غالبًا ما تتضمن فواتير الشحن حسابات معقدة ومتغيرات متعددة، مما يجعل الفواتير اليدوية عرضة للأخطاء. قد يؤدي التحقق من كل شيء، من رسوم الشحن إلى الرسوم الجمركية والضرائب، بالإضافة إلى تكاليف التأمين، إلى حدوث ارتباك وتأخير.

يمكن أن يحل نموذج فاتورة الشحن في Excel / Google Sheets من Coefficient هذه المشكلة. يمكنك أتمتة الحسابات وضمان دقة الفواتير في كل مرة.

باستخدام هذا النموذج الاحترافي، يمكنك:

أدرج العناصر مع الأوصاف والكميات وأسعار الوحدات والمبالغ الإجمالية للحفاظ على الشفافية في الفوترة

احسب الضرائب والخصومات المطبقة تلقائيًا، مما يقلل من الأخطاء

اضبط النموذج ليناسب احتياجات عملك المحددة عن طريق إضافة حقول أو تعديلها

يمكنك الوصول إلى الملفات ومشاركتها والتعاون مع فريقك باستخدام Google Sheets أو Excel

📦 مثالية لـ: حساب المبلغ الإجمالي تلقائيًا مع تفاصيل الضرائب ورسوم الشحن والخصومات.

10. نموذج فاتورة شحن Word من Bookipi

عبر Bookipi

إذا كنت تواجه صعوبة في التعامل مع عدة بنود ورسوم متفاوتة، فإن نموذج فاتورة الشحن من Word من Bookipi يمكنه تبسيط العملية. فهو يتيح لك تسجيل رقم الفاتورة وإدراج البنود من القوائم المنسدلة وأتمتة الحسابات.

سيساعدك هذا النموذج في:

اتصل بـ QuickBooks لمزامنة بيانات الطلبات مباشرةً

حدد العميل والمنتجات المطلوبة من القائمة المنسدلة

اجمع التوقيعات وقم بإعداد تذكيرات متكررة لطلبات الإيداع

أتمتة حسابات المبلغ الإجمالي

أضف ملاحظات مخصصة للعميل

📦 مثالية لـ: الشركات الصغيرة التي تستخدم QuickBooks كبرنامج محاسبة.

11. نموذج فاتورة شحن من Template. Net

يعد عرض تفاصيل الأسعار بدقة أمرًا ضروريًا للحفاظ على الشفافية والمصداقية مع العملاء. يمكن أن يساعدك نموذج فاتورة الشحن من Template . Net في توفير الوقت أثناء أتمتة الحسابات في تنسيق فوترة سهل.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

أضف شعار شركتك وتفاصيل الشحن وشروط الاتفاقية المحددة

سجل تفاصيل العملاء مثل رقم الاتصال وعنوان الشحن

صف العناصر والكميات المطلوبة وأسعار الوحدات

أتمتة حسابات التكلفة الإجمالية

📦 مثالية لـ: شركات التجارة الإلكترونية والشركات الصغيرة .

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12. فاتورة أولية للشحن الدولي من Template. Net

عند تصدير البضائع دوليًا، تحتاج إلى نماذج مفصلة للتخليص الجمركي وتأمين خطابات الاعتماد. يمكن أن تساعدك الفاتورة الأولية للشحن الدولي من Template.Net في إعداد هيكل قياسي لجميع الشحنات الدولية وضمان دقة البيانات ومطابقة معلومات الشحنة.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

أضف رقم الفاتورة وتاريخ الإصدار وتاريخ الاستحقاق لتوثيق واضح

سجل اسم المشتري وشركته وعنوانه وبريده الإلكتروني لتتمكن من التواصل معه بدقة

للتوضيح، قم بتلخيص المجموع الفرعي ورسوم الشحن والضرائب والمبلغ الإجمالي المستحق

أضف علامة الشركة التجارية وملاحظات إضافية

📦 مثالية لـ: شركات الشحن التي تصدر البضائع دوليًا، ووكلاء الشحن، ووسطاء الجمارك.

13. نموذج فاتورة شركة شحن من Template. Net

يمكن أن تؤدي الفواتير المفقودة والرسوم غير المدفوعة وتفاصيل الفواتير غير الواضحة إلى خسارة الإيرادات في شركات الشحن. يساعدك نموذج فاتورة شركة الشحن من Template.Net على تجنب هذه المشكلات الشائعة من خلال توفير تنسيق واضح ومتسق لكل معاملة.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

قم بتوثيق نوع الشحنة ووزنها وأبعادها والقيمة المعلنة

حدد مستويات الخدمة والرسوم المرتبطة بها بسهولة

لخص جميع التكاليف وشروط الدفع دون فوضى

قم بالتحرير عبر الإنترنت أو قم بالتنزيل بالتنسيق المفضل لديك

📦 مثالية لـ: خدمات الشحن والبريد السريع.

14. نموذج فاتورة شحن من Docmosis

عبر Docmosis

هل تقضي وقتًا أطول في تنسيق فواتير الشحن أكثر من الوقت الذي تقضيه في شحن المنتجات فعليًا؟ غالبًا ما تؤدي القوالب اليدوية إلى إبطاء عمل الفرق، خاصة عند التعامل مع الطلبات المتكررة أو الشحنات بال

تم تصميم نموذج فاتورة الشحن من Docmosis لأتمتة المستندات بحيث يمكنك إنشاء فواتير أنيقة ومتسقة في ثوانٍ.

يتيح لك هذا النموذج ما يلي:

صف الرسوم مع تفصيل واضح للتكاليف

سجل التفاصيل مثل المرسل والمستلم وقائمة العناصر وإجمالي الرسوم

أضف قواعد العمل والحسابات والمحتوى المشروط لحالات الشحن المعقدة

أضف رابط بوابة الدفع الخاصة بك

📦 مثالية لـ: فرق اللوجستيات وشركات التجارة الإلكترونية والمطورين الذين يعملون على أتمتة فواتير الشحن ذات الحجم الكبير باستخدام مدخلات بيانات ديناميكية.

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تخلص من ضغوط فواتير الشحن مع ClickUp

جميع النماذج المجانية الواردة في هذا المدونة مصممة لتبسيط عملية إصدار الفواتير وتتبع الطلبات. ومع ClickUp، يمكنك تنظيمها جميعًا في مكان واحد.

قم بتخصيص المنصة لتعمل ك أداة لتحليل الطلبات والمشتريات، وتتبع ساعات العمل القابلة للفوترة لإعداد فواتير دقيقة، وتعيين تذكيرات أو مهام متكررة للبقاء على اطلاع على المدفوعات. يمكنك حتى ربط ClickUp بأدواتك المفضلة للحفاظ على سير العمل بسلاسة وتواصل.

اشترك في ClickUp اليوم لتتحكم في فواتير الشحن وتوفر المزيد من الوقت للتركيز على تنمية أعمالك.

الأسئلة الشائعة

ما هي قوالب فواتير الشحن؟

قوالب فواتير الشحن هي نماذج جاهزة مصممة لمساعدة الشركات على تنظيم وتوثيق المعاملات المتعلقة بالشحن بكفاءة. توفر هذه القوالب تخطيطًا واضحًا لتسجيل جميع تفاصيل الشحن الضرورية، مثل معلومات المرسل والمستلم وقوائم العناصر والكميات والتكاليف وشروط الشحن.

يتيح لك نموذج فاتورة الشحن التفصيلي إدخال معلومات الشحن الأساسية بطريقة منظمة. يمكنك تدوين تاريخ الشحن وعنوان التسليم ووصف العناصر والوزن والرسوم وتفاصيل التكلفة ومعلومات التتبع بتنسيق متسق.

يؤدي هذا النهج الموحد لإدارة مستندات الشحن إلى سلاسة العمليات وتحسين دقة الفواتير للعملاء وتسهيل تتبع الطلبات.

ما الذي يجعل نموذج فاتورة الشحن جيدًا؟

تساعد القوالب القوية في تنظيم الأمور وتقليل الأخطاء وتقديم صورة احترافية للعملاء. (سيكون من الأفضل استخدام الذكاء الاصطناعي في المحاسبة لتعزيز الدقة في الخلفية)

إليك ما يجب الانتباه إليه: