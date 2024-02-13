10 قوالب مجانية لنماذج الطلبات في Excel و ClickUp

إذا كانت شركتك تطلب أو تلبي الطلبات بانتظام، فلا تهدر طاقتك في إنشاء نماذج طلبات جديدة في كل مرة. قم بتبسيط عملية إنشاء الطلبات باستخدام قوالب نماذج الطلبات المجانية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات شركتك الخاصة، سواء كنت تطلب مستلزمات مكتبية أو تلبي طلبات العملاء.

توفر أفضل قوالب نماذج الطلبات وقتًا ثمينًا من الأفضل أن تقضيه في زيادة إيراداتك وإنشاء المزيد من الطلبات. هذا ما ستفعله هذه النماذج!

ما هو قالب نموذج الطلب؟

قالب نموذج الطلب هو نموذج قياسي يمكنك ملؤه بسرعة كلما احتجت إلى إنشاء طلب جديد. هناك نوعان رئيسيان:

قوالب طلبات الشراء يمكنك استخدامها لإنشاء طلب جديد لمورد لشراء المواد التي تحتاجها لعملك

يمكنك استخدامها لإنشاء طلب جديد لمورد لشراء المواد التي تحتاجها لعملك قوالب استيفاء يمكنك استخدامها لتتبع العملية الخاصة بك من الاستلام والتعبئة إلى التسليم

استخدامات القوالب لا تتوقف عند قوالب الطلبات. يمكنك العثور على قوالب لأي شيء بدءًا من أوامر تغيير التجديدات إلى أوامر الهدايا الترويجية. يمكنك حتى ربط قوالب نماذج الطلبات بأدوات تتبع المبيعات لتتبع الصورة الأكبر.

بغض النظر عن نماذج الطلبات التي تختارها، فإن البساطة هي المفتاح. يساعد منشئ النماذج على توحيد الطلبات إدارة لتبسيط الأعمال والعمليات اليومية .

ما الذي يجعل قالب نموذج طلب جيد؟

نظرًا لأن العديد من الأعمال التجارية تتعامل مع الطلبات، ستجد الكثير من قوالب نماذج الطلبات التي تعد بتبسيط عملياتك. ستساعدك الميزات التالية على اختيار نموذج طلب يفيد عملياتك:

سهولة الاستخدام: كلما كان قالب نموذج الطلب أسهل في الاستخدام، كان من الأسهل تشجيع فرقك على اعتماده

كلما كان قالب نموذج الطلب أسهل في الاستخدام، كان من الأسهل تشجيع فرقك على اعتماده قابلية التخصيص: عملك فريد من نوعه، لذا تحقق مما إذا كان القالب قابلاً للتخصيص حتى تتمكن من تحسين كفاءته بما يتناسب مع احتياجات عملك

عملك فريد من نوعه، لذا تحقق مما إذا كان القالب قابلاً للتخصيص حتى تتمكن من تحسين كفاءته بما يتناسب مع احتياجات عملك البساطة: ستحتاج على الأرجح إلى معالجة عدد كبير من الطلبات بانتظام، مما يجعل القالب البسيط الذي يسهل تعبئته سريعًا ذا قيمة خاصة

ستحتاج على الأرجح إلى معالجة عدد كبير من الطلبات بانتظام، مما يجعل القالب البسيط الذي يسهل تعبئته سريعًا ذا قيمة خاصة الترميز بالألوان: تساعد قوالب نماذج الطلبات التي تتضمن وسائل شرح مرئية باستخدام الترميز بالألوان لتوجيه نظر القارئ نحو تفاصيل الطلبات المهمة في القضاء على أخطاء المستخدم أو الارتباك

تساعد قوالب نماذج الطلبات التي تتضمن وسائل شرح مرئية باستخدام الترميز بالألوان لتوجيه نظر القارئ نحو تفاصيل الطلبات المهمة في القضاء على أخطاء المستخدم أو الارتباك تكامل إدارة المشاريع: ليس شرطًا، ولكن دمج نماذج الطلبات مع برنامج لمعالجة المدفوعات عبر الإنترنت وتحصيل المدفوعات عبر الإنترنت يمكن أن يبسط العمليات ويزيد من الكفاءة مع تقليل التكاليف

سيؤدي العثور على النماذج التي تتناسب مع وضعك وبيئتك إلى زيادة ملاءمتها لعملك.

## 10 قوالب نماذج الطلبات لاستخدامها في عام 2024

1. قالب نموذج طلب منتج ClickUp

قالب نموذج طلب منتج ClickUp

مع قالب نموذج طلب منتج ClickUp ، يمكنك بسهولة تتبع طلباتك من مرحلة تقديم الطلبات إلى مرحلة التنفيذ. يمنحك قالب نموذج الطلب الأساسي هذا نظرة عامة على كل مرحلة من مراحل عملية الطلب، بما في ذلك:

تم الطلب

معبأة

قيد النقل

تم التسليم

تم التنفيذ

ولكن هذه مجرد البداية. يمكنك إضافة حقول مخصصة لكل طلب، مثل رقم التتبع؛ والسعر الإجمالي؛ واسم المنتج ونوعه وكميته. يمكنك استخدام هذه الحقول لإنشاء تقارير لإظهار الاتجاهات.

يمكنك حتى استخدام علامات خدمة العملاء، مثل مشكلات الطلب، ووظيفة التعليق المخصص للمرتجعات وإعادة الطلبات - يساعدك تعقب الطلبات الآلي منذ الطلب على إبقاء كل شيء يسير بسلاسة.

وإليك المفاجأة: في طريقة عرض النموذج، يمكن للعملاء إرسال طلباتهم مع جميع التفاصيل التي تحتاجها، وملء طريقة عرض المتتبع تلقائيًا. يضمن لك هذا التكامل عدم تفويت أي طلب تم تقديمه حديثًا مع الاحتفاظ بمكان مركزي لجميع المعلومات ذات الصلة.

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2. قالب طلب الشراء والمخزون ClickUp

انقر فوق قالب طلب الشراء والمخزون

إذا كنت تتطلع إلى تتبع الطلبات التي تقدمها مع البائعين، فإن نموذج قالب طلب الشراء والمخزون ClickUp هو نموذج طلب الشراء عبر الإنترنت. باستخدامه، يمكنك إدارة موارد شركتك، بما في ذلك المخزون الحالي وطلباتك لتجديد هذا المخزون.

يتضمن متتبع المخزون قائمتين لتتبع ما هو موجود في المخزون لعملائك. يمكنك منح العناصر ملصقات إشعارات مخصصة لتلقي تنبيهات عند انخفاض المخزون أو ببساطة الفرز حسب الكمية للحصول على نظرة عامة على مستويات المخزون لديك.

لكن طريقة عرض عملية الطلب تجعل هذا القالب يتألق. تأتي معدة مسبقًا بخمسة أعمدة:

للطلب

مطلوب

قيد النقل

تم التسليم

مخزنة

يمكنك إضافة فئة المنتج ومعرف المنتج الفردي والمورد الرئيسي لكل صنف ونقلها عبر سلسلة التوريد مع تغير حالة الطلب. يستخدم هذا القالب هذه الحقول لتحديث قائمة المخزون الخاص بك للحفاظ على دقة مستوى المخزون الخاص بك.

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3. انقر فوق نموذج أمر التغيير للتجديدات قالب أمر التغيير للتجديدات

انقر فوق نموذج أمر التغيير للتجديدات قالب أمر التغيير للتجديدات

تدير العديد من الشركات، وخاصة شركات المقاولات الكبيرة، باستمرار مشاريع مترامية الأطراف بأوامر متغيرة باستمرار. إن انقر فوق قالب نموذج طلب تغيير أوامر التجديدات يساعدك على تتبع حتى أكثر الطلبات تعقيداً.

يسمح نموذج أمر التغيير المباشر للمقاولين والعملاء بطلب تغييرات المشروع. تضيف حقول مثل سبب التغيير والتأثير وموقع المشروع سياقًا إضافيًا، ويمكنك إضافة حقول بيانات، مثل معرف العقد الأصلي ومدة العقد الجديد والسعر الجديد.

يتدفق أمر التغيير بعد ذلك إلى قائمة نظرة عامة على أوامر التغيير، يتم فرزها تلقائيًا حسب الطلبات الجديدة والطلبات قيد المراجعة والطلبات المرفوضة، حيث يمكنك تعيين الجداول الزمنية والمالكين والتفاصيل الأخرى. ثم قم بالفرز حسب الأولوية أو الحالة للحصول على نظرة عامة على جميع قرارات المشروع الرئيسية.

يعمل قالب نموذج الطلبات هذا بشكل أفضل عند استخدام ClickUp كـ إدارة علاقات العملاء للتصنيع لأنه يمكنك إرفاق المهام وأوامر التغيير بمشاريعك الإنشائية الكبيرة في النظام، مما يؤدي إلى إنشاء مصدر واحد للحقيقة ونظرة عامة على المشروع لفريقك.

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4. قالب نموذج طلب توريد ClickUp

قالب نموذج طلب توريد ClickUp

لا يمكن لأي عمل تجاري أن يعمل بفعالية دون تدفق مستمر من المستلزمات، بما في ذلك اللوازم المكتبية أو الأثاث أو الأدوات أو غيرها من العناصر القياسية التي تشكل العمود الفقري لعملياتك الإدارية اليومية.

إن قالب نموذج طلب توريد ClickUp هو منشئ نماذج مصممة خصيصًا لتبسيط عملية طلب وإعادة طلب المستلزمات لمؤسستك.

ابدأ بنموذج طلب التوريد من خلال استكمال معلومات مثل:

نوع المستلزمات

الطالب (مع معلومات الاتصال)

المورد (مع معلومات الاتصال)

القسم

الملاحظات

ثم قم بتمرير كل طلب من خلال عملية الموافقات التي يمكنك أيضًا وضع علامة عليها في القالب. أي طلب جديد يتم تقديمه من خلال نموذج الطلب يملأ قائمة الطلبات الجديدة تلقائيًا، ولكن يمكنك الفرز حسب القسم وتتبع طلباتك خلال العملية حتى يتم تنفيذها.

ألا نتمنى جميعًا أن يكون طلب المستلزمات أقل إزعاجًا؟ مع قالب نموذج الطلب المجاني هذا، يمكن أن يكون كذلك.

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5. قالب نموذج طلب ملف تعريف الارتباط ClickUp

قالب نموذج طلب ملف تعريف الارتباط ClickUp

لقد قمنا بإعداد قالب لذيذ من أجلك. على الرغم من أننا صممناه لملفات تعريف الارتباط، إلا أن هذا لا يعني أن قالب نموذج طلب الكوكيز ClickUp مخصص لحالة الاستخدام هذه فقط. على العكس من ذلك، فإن بساطته المبسطة تقدم فوائد متنوعة لأي عدد من الشركات والصناعات، سواء كنت تشحن قمصانًا مخصصة باستخدام نموذج طلب قمصان أو تتلاعب بطلبات الطباعة باستخدام نموذج طلب تصوير فوتوغرافي.

كما هو الحال مع العديد من القوالب المذكورة في هذا الدليل، يبدأ ذلك بنموذج الطلب. تمنحك حقول النموذج المخصص مثل نكهة الكوكيز، وعنوان التسليم، وتاريخ التسليم، والكمية الأساسيات للبدء في التنفيذ.

من هناك، ستصبح صديقًا مقربًا من لوحة معالجة الطلبات، والتي تساعدك على تتبع المراحل التي يجب أن يمر بها أي طلب جديد. وستعجبك قاعدة بيانات طلبات الكوكيز، التي تسرد جميع الطلبات التي تلقيتها حسب نكهة الكوكيز في جدول بيانات مرئي بسيط.

إذا كان هذا ما يفعله لملفات تعريف الارتباط، تخيل ما يمكن أن يفعله هذا القالب للمنتجات الأخرى. بعض التعديلات البسيطة، مثل تغيير نكهة المنتج إلى لون القميص لنموذج طلب القميص، ويمكنك استخدامه لأي عمل تجاري متعدد المنتجات لتبسيط عملية الطلب.

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6. مجلد استيفاء طلبات الشراء من ClickUp

مجلد استيفاء الطلبات ClickUp Fulfillment Folder

مصمم خصيصًا لشركات التجارة الإلكترونية، فإن قالب استيفاء الطلبات ClickUp يضمن لك شحن جميع الطلبات الجديدة في الوقت المحدد مع سير عمل مبسط يقلل من الوقت الضائع.

تبدأ العملية بأربع حالات مخصصة: مفتوح، وتحت التنفيذ، وفي المخزون، ونفاد المخزون، لنقل طلباتك خلال العملية بسهولة. تعمل الحقول المخصصة، مثل وحدة التكلفة وكمية الطلب، على تسهيل تصنيف الطلبات الفردية.

أضف الطلبات الجديدة إلى النظرة العامة من خلال نموذج الطلب، ثم اعرض النظرة العامة عالية المستوى مع طرق عرض اللوحة والقائمة. تسمح لك طرق العرض المتقدمة، مثل الطلب على المنتج، بتحليل الاتجاهات والحفاظ على مخزونك في مستوى يمكن التحكم فيه.

التجارة الإلكترونية ليست الاستخدام الوحيد المحتمل لهذا القالب. فهو مفيد في أي وقت تحتاج فيه إلى إدارة عملية تنفيذ الطلبات. ولأنه يعيش في برنامج ClickUp، يمكنك دمج هذا القالب المجاني مع العمليات الأخرى، مثل قوالب تخطيط الحساب أو نماذج الطلبات الآمنة عبر الإنترنت لموقعك الإلكتروني.

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7. قالب طلبات هدايا شركة كليك أب سويغ

تعرف على المزيد

قالب طلبات هدايا شركة ClickUp Swag Orders

سواءً كنت ترغب في تقديم الهدايا والهدايا من أجل رفع الروح المعنوية الداخلية أو كهدايا للعملاء، فإن المواد الترويجية جزء أساسي من استراتيجية التسويق والموارد البشرية لمعظم المؤسسات. إن قالب طلبات هدايا هدايا شركة ClickUp يضمن لك أنه عندما تحتاج شركتك إلى المزيد من الهدايا الترويجية، تظل عملية الطلب بسيطة، سواء كنت بحاجة إلى نموذج طلب قمصان أو نموذج طلب قرطاسية تحمل علامة تجارية.

هذا الجدول البسيط يصنف طلبات الهدايا الترويجية إلى جديد، وفي انتظار التوريدات، وجاهز للشحن، وجاهز للشحن، وشاحن. بالنسبة لكل صف، يمكنك تحديد اسم العميل وحجم الفريق وتفاصيل الاتصال، بالإضافة إلى متغيرات مثل تاريخ الاستحقاق والسعر لكل صنف والكمية.

بالإضافة إلى هذه الأساسيات، يمكنك استخدام حقول النماذج المرمزة بالألوان، مثل معلومات الدفع وشريك الشحن، للتحليل المتقدم. بمجرد أن تضع هذه المتغيرات، تساعدك طريقة عرض قائمة المدفوعات المطلوبة على فهم الأماكن التي تحتاج إلى متابعة للإيرادات المستمرة.

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8. قالب تعقب المبيعات ClickUp

قالب تعقب مبيعات ClickUp

بالنسبة لعمليات البيع الأكبر حجماً والأكثر توجهاً نحو العمليات، فإن نموذج نموذج تعقب المبيعات ClickUp هو بالضبط ما تحتاجه شركتك لتبقى منظمًا.

يتتبع هذا القالب ويحلل عملية المبيعات الخاصة بك على مستوى الطلب الفردي من خلال ثلاث طرق عرض:

عرض تعقب المبيعات يعرض كل منتج من منتجاتك مرتبًا حسب الشهر، بما في ذلك متغيرات مثل نوع المنتج وتكلفة الوحدة وسعر الوحدة وتكلفة الشحن وهامش الربح وعدد المرتجعات والأرباح المستهدفة

يعرض كل منتج من منتجاتك مرتبًا حسب الشهر، بما في ذلك متغيرات مثل نوع المنتج وتكلفة الوحدة وسعر الوحدة وتكلفة الشحن وهامش الربح وعدد المرتجعات والأرباح المستهدفة طريقة عرض حالة المبيعات لكل منتج تركز على كل منتج للحصول على رؤى أكبر حول المجالات التي يحقق فيها فريقك الأهداف والأماكن التي تحتاج إلى المزيد من جهود المبيعات

تركز على كل منتج للحصول على رؤى أكبر حول المجالات التي يحقق فيها فريقك الأهداف والأماكن التي تحتاج إلى المزيد من جهود المبيعات تركز طريقة عرض حجم المبيعات لكل شهر على إجمالي المبيعات والأرباح عبر المنتجات للحصول على نظرة عامة عالية المستوى لأداء فريق المبيعات

من خلال هذه النظرة العامة متعددة الطبقات، يمكنك الحصول على رؤى قيمة حول مبيعاتك التي تساعدك على اتخاذ القرار . وحقيقة أنها تتضاعف كـ قالب تقرير المبيعات مكافأة جيدة

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9. قالب نموذج الدفع ClickUp

قالب نموذج الدفع ClickUp

النموذج قالب نموذج الدفع ClickUp يساعدك على إرفاق معلومات مهمة بكل طلب تتلقاه للمدفوعات الشخصية والمدفوعات عبر الإنترنت، مما يسهل عليك فهم الطلبات التي قمت بمعالجتها بالفعل والطلبات التي لا تزال بحاجة إلى متابعة لجلب الإيرادات.

تركز حالة الاستخدام القياسية للقالب على تذاكر الفعاليات، ولكن بعض التعديلات السريعة تسمح له بالعمل بشكل جيد في أي مجال.

تركز طريقة العرض الافتراضية على فئات المنتجات قبل إدراج معلومات الاتصال الخاصة بكل طلب ونوع الدفع وحالة إيصال الدفع. من هناك، يمكنك تعيين أعضاء الفريق للمتابعة وتواريخ الاستحقاق وحتى إرفاق الإيصالات لتتبع المدفوعات الفعلية وعبر الإنترنت.

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10. قالب نموذج طلب إكسل بواسطة ExcelTemplates

عبر نماذج ExcelTemplates إذا كنت تبحث ببساطة عن قالب Excel لتتبع طلباتك واستيفائها، يمكن أن يساعدك قالب نموذج طلب ExcelTemplates الخاص بـ ExcelTemplates. إنه بديل ثابت لـ نماذج جوجل وبعض قوالب ClickUp المذكورة أعلاه، مما يساعدك على توحيد كيفية تقديم الطلبات وتقديمها لعملك.

وهو يتضمن العلامة التجارية الأساسية في الأعلى، متبوعة بمعلومات مثل عنوان الشحن والبنود الخاصة بكل طلبية. تقوم أعمدة التكلفة بحساب السعر الإجمالي، مما يمنحك نظرة عامة و مما يسهل على البائع تنفيذ الطلب. /ctaBtn/الأخضر https://www.exceltemplates.com/accounting-financial/blank-order-form-template/ تنزيل هذا القالب /%ctaBtnTn/

استعد لطلب عملياتك وتحسينها باستخدام ClickUp

دعنا نكون صادقين: أنت بحاجة إلى تلبية الطلبات وطلبها باستخدام قالب أو بدونه. السؤال هو، إلى أي مدى سيفيد القالب الذي تختاره عملك؟

تقدم هذه القوالب العديد من الفوائد، ولكن أكبر ميزة لها هي أنها يمكن أن تندمج مباشرةً في منصة إدارة العمل الخاصة بك.

ضع في اعتبارك، على سبيل المثال، القدرة على دمج قوالب الطلبات مع برنامج إدارة العملاء المحتملين . الآن يمكن لفريق المبيعات لديك إدخال الطلب الأول للعميل المحتمل المحول حديثًا بسهولة.

أو فكر في ربط الطلبات الفردية وتتبع الطلبات ببرنامج OKR الخاص بك. يمكنك الآن بناء أهداف المبيعات على نتائج ملموسة لجعلها أكثر فعالية وواقعية.

وهنا يأتي دور ClickUp. كأداة مصممة لإدارة سير عملك بالكامل، فنحن لا نقدم فقط إدارة العملاء المحتملين أو المشاريع. نحن لسنا مجرد منصة لتحديد الأهداف. نحن كل ذلك وأكثر - بما في ذلك القدرة على إعداد قوالب الطلبات في المنصة مباشرةً.

وأفضل ما في الأمر أننا نقدم قوالب في جميع المستويات، بما في ذلك خطتنا المجانية للأبد. ألا تصدقنا؟ أنشئ حساب ClickUp المجاني الخاص بك ثم قم بتثبيت أي من القوالب الموجودة في هذا الدليل بالنقر على الرابط الخاص بها!