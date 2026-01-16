قوالب محفظة تسويقية مجانية لعام [year]

لديك الحملات والاستراتيجية والنتائج. ولكن عندما يسألك أحدهم، "هل يمكنك إرسال محفظة؟"... تتجمد.

ليس لأنك لا تملك الأعمال، بل لأن محفظتك إما مخبأة في مجلدات متفرقة أو عالقة في مستند نصف مكتمل.

إذا كان ذلك يبدو واقعيًا بعض الشيء، فلا تقلق، فنحن نوفر لك ما تحتاجه.

في هذا المنشور على المدونة، قمنا بتجميع أفضل قوالب المحافظ التسويقية المجانية من ClickUp (ومنصات أخرى!) لمساعدتك في عرض أعمالك بوضوح وتنظيم ولمسة من الأناقة.

لنبدأ! 💪🏼

ما هو قالب محفظة التسويق؟

قالب محفظة التسويق هو إطار عمل مصمم مسبقًا يساعد المسوقين على تنظيم وعرض أعمالهم ومهاراتهم وإنجازاتهم للعملاء والمتعاونين المحتملين.

غالبًا ما تتضمن هذه القوالب أقسامًا منظمة لدراسات الحالة، والجداول الزمنية للحملات، ونماذج التصميم، واستراتيجيات استهداف الجمهور، ومقاييس الأداء، مثل معدلات المشاركة أو عائد الاستثمار (ROI). تتضمن العديد منها أيضًا مساحة لأدوار الفريق والأدوات المستخدمة وملاحظات التكرار لتسليط الضوء على التعاون والعملية.

🧠 حقيقة ممتعة: كلمة "محفظة" مشتقة من الكلمة الإيطالية portafoglio ، والتي تعني حقيبة لحمل أوراق مفككة. في القرن الثامن عشر، كان الفنانون والمهندسون المعماريون يحملون عينات مادية من أعمالهم لكسب عمولات، وهي النسخ الأولى من محافظ التسويق الحالية.

ما الذي يجعل قالب محفظة التسويق جيدًا؟

يبرز قالب محفظة التسويق جيد التنظيم النجاحات السابقة للمسوق ويوفر منصة لإظهار تفكيره الاستراتيجي وإبداعه. فيما يلي بعض الميزات التي يجب البحث عنها:

سهولة الاستخدام: ابحث عن شيء بسيط في الإعداد والتخصيص، مما يتيح لك التركيز على المحتوى بدلاً من تعقيدات التصميم.

الجاذبية البصرية: ابحث عن صور عالية الجودة أو رسوم بيانية أو مقاطع فيديو لتجذب انتباه جمهورك.

أقسام شاملة: تأكد من تضمين قسم "نبذة عني" وعينات من أعمالك وشهادات توصية وصفحة اتصال واضحة.

خيارات التخصيص: اختر القوالب التي تتيح لك تجربة الألوان والخطوط والتصميمات المخصصة لتعكس علامتك التجارية

عرض مقاييس الأداء: ابحث عن أقسام لعرض النتائج مثل معدلات التحويل أو عائد الاستثمار لتعزيز المصداقية

إمكانيات التكامل: اختر التوافق مع وسائل التواصل الاجتماعي أو أدوات التحليل أو أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) لاستخراج بيانات الأداء الرئيسية بسهولة.

🔍 هل تعلم؟ تعد الحملات الخاصة (مثل إعادة تصميم العلامات التجارية أو المنشورات الاجتماعية للعلامات التجارية التي تعجبك) طريقة شائعة لملء موقع المحفظة بأمثلة أعمال ذات صلة.

نظرة عامة على قوالب محفظة التسويق

إليك نظرة على أفضل قوالب محفظة التسويق:

13 قالبًا لمحفظة تسويقية

فيما يلي، نعرض بعض خيارات قوالب محفظة التسويق من ClickUp ومصادر إضافية. 👇

وإذا كنت تبحث عن أكثر من مجرد قالب لتبسيط عملياتك التسويقية، فلدينا نصيحة احترافية لك! جرب ClickUp! صُمم ClickUp for Marketing Teams لدعم كل مرحلة من مراحل تنفيذ التسويق، ويساعدك على تبادل الأفكار والتخطيط وإطلاق الحملات وتتبعها في مكان واحد. من الاستراتيجية متعددة القنوات إلى تقاويم المحتوى ولوحات معلومات الأداء، يحول ClickUp عملك اليومي إلى محفظة من الإنجازات القابلة للقياس.

في الواقع، إليك ما قاله أحد المسوقين عن استخدام ClickUp:

باستخدام ClickUp، يمكننا عرض نتائج مبادراتنا التسويقية في عرض إقليمي أو عرض حملة. ويشمل ذلك الاطلاع على أنواع الأنشطة التي نقوم بها والمرحلة التي قمنا بتصنيفها فيها. وبهذه الطريقة، يمكن للإدارة العليا الاطلاع بسهولة على حالة المشروع.

باستخدام ClickUp، يمكننا عرض نتائج مبادراتنا التسويقية في عرض إقليمي أو عرض حملة. ويشمل ذلك الاطلاع على أنواع الأنشطة التي نقوم بها والمرحلة التي قمنا بتصنيفها فيها. وبهذه الطريقة، يمكن للإدارة العليا الاطلاع بسهولة على حالة المشروع.

ولكن في الوقت الحالي، دعنا نعرض لك القوالب التي تحتاجها!

1. قالب إدارة المحفظة من ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط لمشاريعك ومواردك بشكل أفضل باستخدام قالب إدارة المحفظة من ClickUp.

عندما تدير محفظة من المشاريع الإبداعية أو الاستراتيجية، من السهل أن تفقد الوضوح. يتعامل قالب إدارة المحفظة من ClickUp مع هذه المشكلة بشكل مباشر من خلال نظام تقييم يصنف قيمة المشروع بناءً على تأثيره على الأعمال. يتم تصنيف المشاريع إلى فئات "لا بد منها" و"يجب أن تكون" و"يمكن أن تكون"، مما يتيح لك تركيز جهودك.

ما يميز هذا النموذج هو قائمة مشاريع الاستقبال، حيث تتدفق طلبات المشاريع الجديدة مع إرشادات التقييم واضحة للعيان في الأعلى. يضمن ذلك تقييم كل فكرة بشكل متسق. تمنحك عرض القائمة الرئيسية للمحفظة نظرة شاملة على جميع المشاريع، بينما تقوم المجلدات المخصصة مثل المشاريع المعرضة للخطر والمشاريع المكتملة بفرز تقدمك مثل لوحة معلومات PMO حقيقية.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج

قم بتقييم طلبات المشاريع الواردة باستخدام نظام متسق قائم على المعايير

صنف المبادرات إلى مجموعات حسب الأولوية لتركيز الجهود على الأمور المهمة

تتبع المخاطر والتقدم من خلال عرض قوائم ومجلدات مخصصة

قم بتركيز التقييمات بحيث تتبع كل مقترح نفس مسار اتخاذ القرار

📌 مثالي لـ: القادة الاستراتيجيين ومكاتب إدارة المشاريع الذين يحتاجون إلى تقييم وتصنيف وتتبع عدد كبير من مقترحات المشاريع بناءً على تأثيرها على الأعمال

📮 ClickUp Insight: 74٪ من الموظفين يستخدمون أداتين أو أكثر فقط للعثور على المعلومات التي يحتاجونها، بينما ينتقلون بين رسائل البريد الإلكتروني والدردشة والملاحظات وأدوات إدارة المشاريع والوثائق. هذا التبديل المستمر للسياق يضيع الوقت ويبطئ الإنتاجية. باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يوحد ClickUp جميع أعمالك — البريد الإلكتروني والدردشة والمستندات والمهام والملاحظات — في مساحة عمل واحدة قابلة للبحث ومزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، بحيث يكون كل شيء في المكان الذي تريده بالضبط.

2. قالب محفظة إدارة المشاريع من ClickUp

احصل على قالب مجاني ابق على اطلاع على العديد من المشاريع عبر حالات متعددة باستخدام قالب محفظة إدارة المشاريع من ClickUp.

إذا كنت قد بدأت للتو في تنظيم محافظ المشاريع وتحتاج إلى نظام بسيط وسهل الاستخدام، فهذا النموذج مناسب لك. يوفر نموذج محفظة إدارة المشاريع من ClickUp إعدادًا سهلًا للمبتدئين يساعدك على رؤية كل شيء عبر الأقسام في مكان واحد.

تمنحك طريقة عرض خارطة طريق PMO تخطيطًا مرحليًا لتتمكن من تحديد الأعمال المتوقفة أو المتأخرة على الفور. هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل؟ انتقل إلى تقارير الحالة الأسبوعية أو طريقة عرض الفريق للحصول على تحديثات مجمعة حسب القسم أو المالك.

تتضمن كل مهمة في قالب إدارة محفظة المشاريع هذا علامات مراحل مثل الاكتشاف أو التصميم، إلى جانب تقديرات الوقت ومقاييس النجاح ومساحة للوصف التفصيلي. وهذا يسهل تبرير تقدم المشروع في مراجعات أصحاب المصلحة أو تحديثات العملاء.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج

تصور مراحل العمل بين الفرق باستخدام خريطة الطريق المدمجة وعرض الحالة

قارن التقدم الأسبوعي باستخدام تقارير منظمة ومجمعة حسب الملكية

أرفق التقديرات والمقاييس والأوصاف لتبرير تغييرات الحالة

راقب جميع تحديثات القسم من مركز محفظة موحد واحد

📌 مثالي لـ: مديري المشاريع ورؤساء الأقسام الذين يحتاجون إلى طريقة بسيطة ومرئية لمراقبة سير المشاريع وتحديثات الحالة عبر الفرق

🚀 ميزة ClickUp: أطلق العنان لإمكانات محفظتك التسويقية الكاملة مع ClickUp BrainGPT، رفيق سطح المكتب الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويفهم حملاتك ومحتواك وسير عملك الإبداعي حتى تتمكن من العمل بمزيد من الوضوح والسرعة. احصل على إجابات سياقية لحملاتك باستخدام ClickUp BrainGPT مع BrainGPT، تحصل على: ذكاء اصطناعي سياقي يتكيف مع مساحة عملك ومشاريعك السابقة وأنشطة فريقك للحفاظ على تماشي الملخصات والتحديثات والأعمال الإبداعية.

إنتاجية تعتمد على الصوت أولاً عبر ميزة Talk to Text التي تحول الأفكار المنطوقة إلى مهام أو مستندات أو موجزات دون الحاجة إلى تبديل الأدوات

أمان وخصوصية على مستوى المؤسسات تحمي جميع بياناتك التسويقية

يمكنك الوصول إلى العديد من نماذج LLM المتميزة في مكان واحد، بما في ذلك ChatGPT وClaude وGemini، بحيث يمكنك اختيار أفضل نموذج لكل مهمة والتخلص من انتشار الذكاء الاصطناعي.

3. قالب محفظة تصميم ClickUp

احصل على قالب مجاني اعرض أعمالك الإبداعية وقم بإدارتها باستخدام قالب محفظة التصميم من ClickUp.

عندما يكون عملك الإبداعي قويًا ولكن عرضك له يفتقر إلى الانسيابية أو المساءلة أو الوضوح، فإن قالب محفظة التصميم من ClickUp هو ما تحتاجه. يساعدك هذا القالب على عرض أفكارك ومراحل عملك وخبرتك في كل خطوة من خطوات إدارة مشروع التصميم.

تكمن القوة الحقيقية في عرض مراحل التصميم، الذي يصنف عملك إلى مراحل محددة بوضوح: معلق، مفهوم، تصميم، نموذج أولي، وتسليم. يمكنك تخطيط كل مشروع، من موقع تسويقي إلى تطبيق جوال، في هذه الفئات المرئية حتى يعرف العملاء أو أصحاب المصلحة أو الموجهون على الفور ما الذي يجري وما الذي تم إنجازه.

تتضمن كل مهمة حقول مدمجة مثل فئة التصميم (على سبيل المثال، هوية العلامة التجارية، تطبيق الويب) وحالات خاصة بالمرحلة مثل يحتاج إلى مراجعة أو مراجعة داخلية، لذلك لن يكون هناك أي لبس بشأن ما يحتاج إلى اهتمامك.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج

قم بتوثيق كل مشروع بسياق واضح وعينات مرئية ونتائج قابلة للقياس.

اعرض سير عمل التصميم الخاص بك في تخطيط منظم يسهل مراجعته

قم بتجميع مدخلات العملاء ومراجعاتهم وموافقاتهم في مكان واحد للحفاظ على سجل تدقيق واضح.

شارك محفظة حية ومنظمة يتم تحديثها تلقائيًا مع تطور عملك

📌 مثالي لـ: المصممين والفرق الإبداعية الذين يرغبون في عرض أعمالهم بشكل احترافي مع توضيح مراحل المشروع وأسس التصميم بوضوح.

💡 نصيحة احترافية: أنشئ قسمًا بعنوان "مساحة التسويق" لاختبار الأفكار مثل النسخ المعدلة أو زوايا الحملات الجديدة أو النماذج الأولية داخل القالب. تعامل معها كأنها مساحة تجريبية صغيرة.

4. قالب مهام محفظة تصميم ClickUp

احصل على قالب مجاني أضف بنية إلى محافظك باستخدام قالب مهام محفظة التصميم من ClickUp.

إذا كانت محفظتك تبدو جيدة ولكن عملية التصميم تبدو مشتتة، فإن هذا النموذج يعالج هذه الفجوة على مستوى المهام. يركز نموذج مهام محفظة التصميم من ClickUp على العناصر الأساسية الفردية، وهي المهام الفعلية داخل كل مشروع تصميم.

استخدمه عندما تحتاج إلى متابعة عشرات الخطط التسويقية التي يتم تنفيذها بالتوازي، خاصة إذا كنت تتنقل باستمرار بين فئات مثل هوية العلامة التجارية أو تصميم واجهة المستخدم أو الأصول التسويقية.

والأفضل من ذلك؟ بدلاً من إنشاء محفظة تصميم من الصفر والبحث في أسماء مهام أو مجلدات غامضة، تحصل على ثلاثة حقول مخصصة أساسية: مرحلة التصميم (على سبيل المثال، المفهوم، النهائي، التسليم)، فئة التصميم (نوع العمل)، والناتج النهائي.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج

قسّم كل مهمة تصميم إلى مهام منظمة ومبنية على مراحل

قم بتمييز الأعمال حسب الفئة لتمييز العلامات التجارية وواجهة المستخدم والأصول الإبداعية

التقط النتائج النهائية في حقل متسق وقابل للبحث

حافظ على وضوح تقدم المهام عند التعامل مع مسارات تصميم متعددة

📌 مثالي لـ: المستقلين أو قادة التصميم الذين يحتاجون إلى الوضوح على مستوى المهام للبقاء على اطلاع على المراحل والفئات والنتائج النهائية.

⚙️ مكافأة: هل ترغب في بناء قاعدة عملاء عالية الجودة لوكالة التسويق الخاصة بك؟ اطلع على هذا الدليل حول كيفية العثور على عملاء لوكالة تسويق رقمي. يشرح الدليل استراتيجيات حقيقية مثل الاستفادة من التموضع المتخصص، والاستفادة من منصات B2B، واستخدام دراسات الحالة لجذب العملاء المحتملين المناسبين. يمكنك أيضًا مشاهدة هذا الفيديو التوضيحي للحصول على نظرة عامة سريعة على أفضل نصائحنا!

5. قالب دراسة حالة ClickUp

احصل على قالب مجاني حافظ على تنظيم قصتك ومقاييس التأثير باستخدام قالب دراسة الحالة من ClickUp.

يحول قالب دراسة الحالة من ClickUp عينات أعمالك السابقة إلى قصة منظمة جيدًا وجاهزة للعرض. يعمل هذا القالب بشكل أفضل عندما تحتاج إلى تحليل حملة ناجحة أو مشروع عميل أو إطلاق منتج بطريقة موثوقة وسهلة الفهم.

ستجد مساحة مخصصة لإدراج قوالب موجزة إبداعية أخرى ومعلومات أساسية عن العميل مثل الموقع الإلكتروني وملخص الشركة والخلفية. بالإضافة إلى ذلك، يأتي مزودًا بحالات لتتبع مدى تقدمك في الكتابة، وحقول لتمييز بياناتك (مثل نقاط الضعف والحلول والتأثير)، وطرق عرض للتبديل بين مخطط جانت أو حجم العمل أو التقويم مع تطور دراستك للحالة.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج

قم بتوثيق خلفية العميل وأهدافه ومسارات الحلول في مكان واحد

تتبع كل مرحلة من مراحل دراسة الحالة من الصياغة إلى الموافقة النهائية

صنف الأفكار والنتائج والمشاكل لتتمكن من إعداد تقارير قابلة للتكرار

قم بإدارة الجداول الزمنية باستخدام عروض متعددة مع تطور السرد

📌 مثالي لـ: المسوقين والمستشارين وفرق خدمة العملاء الذين يحتاجون إلى هيكل قابل للتكرار لتوثيق قصص نجاح المشاريع

🧠 حقيقة ممتعة: في منتصف العقد الأول من القرن العشرين، بدأ أستاذ كلية هارفارد للأعمال ميلفن توماس كوبلاند بتدريس أحد أقدم المقررات الدراسية في هارفارد التي تركز على الأنشطة التسويقية. ساعدت أعماله، التي نُشرت لاحقًا في Marketing Problems (1920)، في إضفاء الطابع الرسمي على التسويق كحقل متميز ضمن التعليم التجاري.

6. قالب وكالة التسويق ClickUp

احصل على قالب مجاني حافظ على التحكم في كل حملة عملاء باستخدام قالب وكالة التسويق ClickUp.

تعد إدارة عقود عملاء متعددة مع محاولة الحفاظ على سير الحملات التسويقية أمرًا مزعجًا يوميًا للوكالات. يقوم قالب وكالة التسويق ClickUp بتحويل هذه الفوضى إلى سير عمل مرئي وواضح.

وهو مصمم كقالب قائمة مقسم حسب نوع الحملة: مدفوع، محتوى، وإبداعات، بحيث يكون لكل نطاق مساحة قابلة للتتبع. يمكنك فرز المشاريع بناءً على حالات العقود في الوقت الفعلي مثل التنفيذ، المسودة، الأداء، أو المراجعة، مما يمنح فريقك وعملائك صورة واضحة تمامًا عما يتحرك وما يتعطل.

كما يتضمن ستة حقول مخصصة مثل الحساب، وحجم العقد، والإكمال، والمستندات، وتقدم الأفكار، والفئة. سيساعدك ذلك في إعداد خطة التسويق الخاصة بك عبر الحملات والعملاء دون إغفال التفاصيل.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج

قم بتجميع الحملات حسب نطاقها للحفاظ على تناسق الجهود المدفوعة والمحتوى والإبداعية

استخدم حالات العقود لإظهار مدى تقدم كل تعاقد مع العملاء

سجل تفاصيل الحساب الأساسية لتجنب سوء الفهم بين الفرق

حافظ على سير عمل موحد يعكس تنفيذ الحملة في الوقت الفعلي

📌 مثالي لـ: الوكالات التي تدير عدة عملاء وحملات وتحتاج إلى مساحة مركزية لتنسيق حالات العقود والنتائج المتوقعة ومسؤوليات الفريق

💡 نصيحة احترافية: انسخ ملفك الرئيسي وقم بتخصيصه لمختلف الأدوار أو العملاء داخل ClickUp. يمكنك إضافة أو إخفاء أقسام بناءً على ما يهم الجمهور.

7. قالب عرض التسويق من ClickUp

احصل على قالب مجاني احصل على طريقة واضحة وتعاونية لعرض الأفكار باستخدام قالب عرض التسويق من ClickUp.

تحتاج صياغة عرض قوي إلى أكثر من مجرد تصميم أنيق. مع قالب عرض التسويق من ClickUp، تحصل على قالب مستند يعمل كملف منظم ومُعد مسبقًا مع كتل قابلة للتحرير.

ما الذي يميزه؟ قدرته على الاندماج في بقية سير عملك على الفور! يمكنك تحويل أقسام المستند إلى مهام وحتى تخصيصها لأعضاء الفريق.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج

قم بإنشاء عروض منظمة مع أقسام قابلة للتعديل توجه عرضك التسويقي

حوّل عناصر العرض إلى مهام قابلة للتنفيذ عند بدء التعاون

قم بتعيين المسؤوليات مباشرة داخل المستند لتسهيل سير العمل

تتبع دورة العرض بالكامل من الصياغة إلى الموافقة

📌 مثالي لـ: فرق التسويق والمستشارين الذين يرغبون في عرض الأفكار بشكل تعاوني وتحويل أقسام العروض إلى مهام قابلة للتنفيذ والتتبع

🚀 ميزة ClickUp: تخلص من الأعمال الروتينية في إدارة محفظتك التسويقية باستخدام حقول AI في ClickUp. بدلاً من ملء الحقول أو متابعة التحديثات، يمكن لـ ClickUp إنشاء أشياء مثل الملخصات السريعة وملاحظات التقدم والتحقق من المشاعر أو عناصر العمل تلقائيًا بناءً على ما هو موجود بالفعل في المهمة. إنها طريقة سهلة للحفاظ على دقة محفظتك وتحديثها. أضف تحديثات تلقائية إلى محفظتك التسويقية باستخدام حقول AI في ClickUp

8. قالب خطة التسويق من ClickUp

احصل على قالب مجاني حقق أهدافك التسويقية باستخدام قالب خطة التسويق من ClickUp.

يساعدك قالب خطة التسويق من ClickUp على إنشاء خارطة طريق جاهزة للمحفظة لكل حملة قمت بتنفيذها أو تخطط لتنفيذها. على عكس قالب اقتراح التسويق، الذي يركز على عرض الأفكار، يوضح هذا القالب كيفية تتبع هذه الأفكار وتنفيذها عبر الزمن والجهد والقنوات.

إنه مثالي عندما تحتاج إلى إثبات التأثير دون الحاجة إلى البحث في مجموعة كبيرة من المستندات ولوحات معلومات محفظة المشاريع. يمكنك تصنيف المهام باستخدام حقول الربع، والجهد، والتأثير لعرض مقاييس الجهد مقابل النتائج لكل مبادرة. تعمل عرض النتائج الرئيسية كلوحة معلومات مباشرة للمساهمين لتتبع التقدم في لمحة، مع تسميات ملونة للمخاطر والحالة والتقدم.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج

قم بتخطيط الحملات عبر الفصول لإظهار التسلسل الاستراتيجي

تتبع الجهد والتأثير والجداول الزمنية باستخدام الحقول المدمجة

استخدم "النتائج الرئيسية" لعرض التقدم المحرز بتنسيق واضح على غرار لوحة المعلومات.

اعرض مقاييس الأداء دون الاعتماد على مستندات متفرقة

📌 مثالي لـ: خبراء استراتيجيات التسويق وفرق النمو الذين يحتاجون إلى تنظيم الحملات حسب الربع السنوي وتتبع مقاييس الأداء

تعرف على كيفية إنشاء خطة التسويق الخاصة بك:

9. قالب إدارة الحملات التسويقية من ClickUp

احصل على قالب مجاني نفذ حملات متداخلة باستخدام قالب إدارة الحملات التسويقية من ClickUp.

يقوم قالب إدارة الحملات التسويقية من ClickUp بتخطيط دورة حياة الحملة بالكامل — التخطيط والإنتاج والإطلاق والتقييم والاحتفاظ — في تخطيط واضح على غرار Kanban حيث يمكن تتبع كل مرحلة بنظرة واحدة.

ما يجعله جاهزًا للعرض هو مدى تميز كل مهمة بصريًا وغنى سياقها. تحصل على 11 حقلًا مخصصًا، بما في ذلك قناة التسويق، الفريق المكلف، نوع المخرجات، والمحتوى النهائي، بحيث يمكنك التمييز بين المهام الداخلية، المنشورات الاجتماعية، حملات البريد الإلكتروني، وتقييمات الأداء دون فتح بطاقة واحدة.

ولكن عندما تتعامل مع حملات متعددة عبر القنوات والفرق وحسابات العملاء، لا يكفي دائمًا استخدام قالب واحد. وهنا يأتي دور محافظ ClickUp.

باستخدام ClickUp Portfolios، يمكنك تجميع ومراقبة جميع حملاتك، مثل الحملات الاجتماعية والبريد الإلكتروني والمدفوعة والعضوية، في عرض واحد عالي المستوى. يمكنك مواءمة كل حملة مع أهداف الشركة، وتتبع تقدم كل مشروع في الوقت الفعلي، وتعديل الأولويات مع ظهور النتائج.

قم بمواءمة محافظك وتتبعها باستخدام ClickUp Portfolios

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج

نظم مراحل الحملة في دورة حياة واضحة للحصول على رؤية فورية

ميز بين المنتجات باستخدام حقول مخصصة مفصلة لكل قناة

قم بتعيين المهام للفرق مع سياق كامل حول النطاق والهدف

راقب جميع الحملات النشطة من خلال عرض موحد للمحفظة في الوقت الفعلي.

📌 مثالي لـ: الفرق متعددة الوظائف التي تدير عدة حملات في وقت واحد وترغب في الحصول على رؤية كاملة لمراحل التنفيذ والنتائج المتوقعة ومهام الفريق

🚀 ميزة ClickUp: عند إنشاء محفظة تسويقية، فإن أصعب جزء هو توثيق القصة وراء العمل. يساعدك ClickUp Brain، المساعد الذكي الأصلي لـ ClickUp، في جمع كل ما كتبته في المشروع — الملخصات وملاحظات الحملة ومسودات المحتوى وتحديثات المهام وتعليقات التحليلات — وتحويلها إلى دراسة حالة واضحة ومتماسكة. حوّل أعمال المشروع الأولية إلى دراسة حالة دقيقة ومبنية على قصة باستخدام ClickUp Brain لنفترض أنك قمت بإدارة حملة بريد إلكتروني لإطلاق منتج. بدلاً من البحث في المستندات المتناثرة لتتذكر سبب اختيارك لزاوية معينة أو كيف كان الأداء، يقوم ClickUp Brain بسحب: الأساس الإبداعي الأصلي من موجز المشروع

أفكار الرسائل التي أضفتها إلى تعليقات المهام

النسخة النهائية للبريد الإلكتروني من المستند

ملاحظات الأداء التي شاركتها مع الفريق

أي رؤى متابعة من المراجعات ثم يعيد كتابة كل ذلك في سرد مصقول ذي تدفق واضح: التحدي، استراتيجيتك، كيفية تنفيذك، والنتائج. تظل الكتابة بنبرة صوتك، لكن الهيكل يصبح أكثر إحكامًا، والتفاصيل تصبح أكثر دقة، وتصبح القصة شيئًا يمكنك وضعه بثقة في محفظتك. 📌 جرب هذا الموجه: اكتب دراسة حالة واضحة وجاهزة للمحفظة باستخدام جميع المهام والمستندات والتعليقات والتحليلات المرتبطة بهذا المشروع. استخرج التحدي واستراتيجيتي والقرارات الرئيسية وخطوات التنفيذ والنتائج الحقيقية. حافظ على نبرة واثقة وحوارية.

10. قالب محفظة أخصائي التسويق الرقمي من SlidesGo

عبر SlidesGo

إذا كنت ترغب في تجميع حملاتك الرقمية ونتائجك وشهاداتك في تنسيق أنيق يستحق التصفح، فإن قالب محفظة أخصائي التسويق الرقمي هذا يحافظ على دقة العناصر دون المبالغة. تحصل على 20 شريحة قابلة للتحرير بالكامل تعمل بسلاسة عبر Google Slides و PowerPoint و Canva، لذا بغض النظر عن المكان الذي تقوم فيه بالإنشاء، يظل سير العمل كما هو.

تم بالفعل تحديد الخطوط وأنظمة الألوان وحتى حقوق النشر، لذا كل ما عليك هو إدخال المقاييس الخاصة بك ومواءمتها مع مجموعة أدوات علامتك التجارية وإضافة لقطات شاشة للمشروع.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج

اعرض نتائج الحملة باستخدام شرائح معدة مسبقًا وجاهزة للعرض

قم بتخصيص الخطوط والتصميمات والمرئيات مع الحفاظ على بنية متسقة

أدخل لقطات شاشة ومؤشرات الأداء الرئيسية لإبراز المساهمات القابلة للقياس

أنشئ محفظة أنيقة بسرعة باستخدام مكونات شرائح جاهزة للتحرير

📌 مثالي لـ: المسوقين الرقميين الذين يرغبون في عرض شهاداتهم ومؤشرات الأداء الرئيسية وحملاتهم السابقة في شكل عرض تقديمي

💡 نصيحة احترافية: نادرًا ما يتم التسويق في فراغ. بدلاً من القول "لقد زدت المشاركة بنسبة 60٪"، أعطِ الفضل للمتعاونين ووضح كيف عملت مع المصممين أو مديري المشاريع أو المهندسين. هذا النوع من الوعي الجماعي يعتبر ذهبًا بالنسبة لمديري التوظيف.

11. محفظة Green Stone UGC Creator من Canva

عبر Canva

تم تصميم عرض محفظة Green Stone UGC Creator مع وضع المبدعين الذين يركزون على المحتوى في الاعتبار. على عكس التخطيطات التقليدية القائمة على السيرة الذاتية، يعتمد هذا النموذج على تنسيق عرض الشرائح، مما يجعله رائعًا لعرض نتائج الحملات والشراكات التجارية وبيانات الأداء الخاصة بالمنصة بشكل مرئي.

يمكنك الحصول على مساحة لعرض دراسات الحالة الموجزة والعينات الإبداعية وحتى المقاطع المصورة أو معاينات الحركة من خلال الرسوم المتحركة والانتقالات المدمجة، مما يجعل إدارة محفظة المشاريع أكثر فعالية.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج

اعرض تعاونات العلامة التجارية باستخدام مجموعة حديثة تركز على المحتوى أولاً.

أضف دراسات حالة قصيرة لتوضيح النهج الإبداعي والنتائج

قم بتضمين معاينات فيديو أو مقاطع متحركة لعرض أعمالك الديناميكية

استخدم شرائح واضحة ومنظمة لإظهار المصداقية والتنوع

📌 مثالي لـ: منشئي المحتوى المستخدمين والمؤثرين الذين يحتاجون إلى عرض تعاونهم مع العلامات التجارية، وإثباتهم الاجتماعي، وأعمالهم الإبداعية بصريًا في شكل قصص.

12. قالب عرض محفظة تسويقية توضيحي من Canva

عبر Canva

إذا كنت تميل إلى محفظة ملونة وممتعة وأكثر تعبيرًا، فقد يكون هذا النموذج مناسبًا لك. تم تصميمه بأسلوب مشرق يشبه الرسوم المتحركة باستخدام خطوط مثل Adigiana Toybox و Lulu Font TH، وهو رائع للمبدعين الذين يرغبون في إضافة القليل من الشخصية إلى شرائحهم دون فقدان الهيكل.

يمكنك تعديل كل شيء في المتصفح باستخدام Canva وإضافة انتقالات وتقديم عرض مباشر دون الحاجة إلى التنزيل.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج

اعرض مشاريعك التسويقية من خلال شرائح واضحة ومصممة بعناية من الناحية البصرية.

ادمج الشهادات ومقاييس الأداء مع الحفاظ على وضوح التصميم

استخدم الألوان والأيقونات والعناصر المرئية التي تعكس هويتك التصميمية الفردية.

قم بتسليم محفظتك مباشرة في Canva للحصول على عرض تقديمي سلس قائم على المتصفح.

📌 مثالي لـ: المبدعين والمستقلين الذين يرغبون في التعبير عن شخصيتهم أثناء تنظيم المشاريع والشهادات ونتائج الحملات في تخطيط منظم

💡 نصيحة احترافية: تعامل مع قسم "نبذة عني" في محفظتك التسويقية الرقمية كأنه عرض ترويجي موجز. تجنب الكليشيهات مثل "شغوف بالتسويق" واجعله مفيدًا. أضف 2-3 نقاط حول ما تشتهر به ("أنا متخصص في إصلاح مسارات البريد الإلكتروني المعطلة" أو "أحب تحويل المدونات المكثفة إلى صواريخ SEO"). فكر في الأمر على أنه وضع لك كمنتج.

13. قالب محفظة من Freepik

عبر Freepik

يتميز تصميم الملف المهني والسيرة الذاتية من Freepik بالبساطة والإيجاز. وهو منظم مثل السيرة الذاتية ولكن مع مرونة لتعمل كملف كامل.

يحتوي القالب على مساحة مدمجة للشهادات، مما يسهل إضافة اقتباسات العملاء أو أبرز الإنجازات دون فوضى. يعتمد تصميمه بشكل كبير على التسلسل الهرمي البصري، مع عناوين بارزة وأيقونات واضحة واستخدام ذكي للمساحة البيضاء.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج

اجمع تفاصيل السيرة الذاتية وعينات المشاريع في تصميم واحد واضح

سلط الضوء على تعليقات العملاء باستخدام أقسام مدمجة للشهادات

استخدم تسلسلًا بصريًا قويًا لجذب الانتباه إلى الإنجازات الرئيسية

أنشئ لمحة موجزة ومهنية عن مهاراتك وخبراتك

📌 مثالي لـ: المهنيين الذين يرغبون في الجمع بين أبرز نقاط سيرتهم الذاتية وعينات من محفظتهم في تنسيق مدمج من صفحة واحدة

عزز محافظك باستخدام ClickUp

تسهل قوالب محفظة التسويق من ClickUp تجميع جميع أعمالك معًا. يمكنك تنظيم الحملات والاستراتيجيات والنتائج والملاحظات في مكان واحد وتحديثها في أي وقت.

تم تصميم هذه القوالب للتعاون والتحرير السريع والمشاركة بثقة. استخدمها لعرض عملك بوضوح والحفاظ على اتساق كل شيء وتقديم محفظة احترافية تتحدث عن نفسها.

اشترك في ClickUp واستمتع بمحفظة تعمل بجد مثلما تعمل أنت. 🗂️