عملية تصميم تجربة المستخدم: المراحل الرئيسية وأفضل الممارسات

لقد أمضى فريق التصميم لديك شهورًا في تحسين واجهة المستخدم لتطبيقك الجديد. الألوان زاهية، والرسوم المتحركة سلسة، وكل زر في مكانه المثالي. ولكن عندما يجربه المستخدمون الحقيقيون، يضيعون، وينقرون على الأشياء الخاطئة، ويغادرون محبطين.

تجربة المستخدم الرائعة لا تقتصر على شكل الأشياء فحسب، بل تتعلق بكيفية عملها. ويبدأ ذلك بعملية متينة ومخططة جيدًا. عندما يتم تنفيذها بشكل صحيح، يمكن لعملية تصميم تجربة المستخدم أن تعزز رضا المستخدمين معدلات التحويل بنسبة 200% .

🎯 ClickUp يجعل من السهل للغاية تخطيط كل خطوة، وتنسيق فريقك، وتحويل تلك الواجهة المصقولة إلى تجربة مستخدم ممتعة. هل أنت مستعد لإنشاء تجارب مستخدم سيحبها المستخدمون؟ لنبدأ بالأساسيات.

⭐ قالب مميز يمكنك بسهولة تخطيط كل خطوة، من البحث إلى النماذج الأولية، باستخدام نموذج خطة البحث عن المستخدمين من ClickUp لتصميم تجربة المستخدم.

ما هي عملية تصميم تجربة المستخدم؟

عملية تصميم تجربة المستخدم هي نهج تدريجي لإنشاء تجارب بديهية وسهلة الاستخدام تحل المشكلات الحقيقية. وتشمل عادةً البحث والتصور ووضع المخططات الأولية والنماذج الأولية والاختبار والتكرار، مما يضمن أن كل قرار تصميمي يستند إلى احتياجات المستخدمين.

فكر في الأمر على أنه تصميم مع المستخدمين، وليس لأجلهم فقط. عملية تصميم تجربة المستخدم هي مخططك لإنشاء منتجات رقمية يستمتع المستخدمون باستخدامها، وليس مجرد تحملها.

👀 هل تعلم؟ 77% من الشركات تعتبر الآن تجربة العملاء ميزة تنافسية رئيسية. لم يعد تصميم تجربة المستخدم أمرًا جيدًا، بل أصبح ضروريًا للأعمال.

تجعل إدارة مشاريع التصميم من ClickUp متابعة عملية تصميم تجربة المستخدم أكثر سلاسة، مما يساعد الفرق على إنشاء منتجات يحبها المستخدمون. يعد فهم أساسيات تصميم تجربة المستخدم أمرًا ضروريًا للنجاح، سواء كان ذلك عند إنشاء تطبيق جديد أو تحسين موقع ويب موجود.

كما يقول Jakub Grajacar، مدير التسويق في STX Next:

قبل ClickUp، كان العمل مع قسم تصميم المنتجات لدينا عملية فوضوية إلى حد كبير – فغالبًا ما لم تكن لديهم معلومات واضحة عما إذا كانت المهام لا تزال قيد المراجعة أو تحتاج إلى مزيد من العمل. كنا بحاجة ماسة إلى نظام يتيح لي ولرئيس قسم تصميم المنتجات الحصول على نظرة عامة على العملية برمتها والتعرف على جميع الأعمال الجارية والمهام القادمة.

ما هي مراحل عملية تصميم تجربة المستخدم؟

يتطلب إنشاء منتجات رائعة أكثر من مجرد أفكار جيدة. لهذا السبب تبدأ المراحل الرئيسية لعملية تصميم تجربة المستخدم بأدوات تصميم تجربة مستخدم قوية ونهج يعطي الأولوية للمستخدمين الحقيقيين. دعنا نستعرض المراحل الأساسية لكيفية قيام فرق تصميم تجربة المستخدم بتحويل المفاهيم إلى منتجات.

البحث والاكتشاف

فكر في بحث تجربة المستخدم على أنه عمل تحري. فأنت تجمع أدلة حول كيفية تفكير المستخدمين وشعورهم وسلوكهم عند استخدام منتجك. تساعد هذه الرؤية في تشكيل قرارات التصميم واستراتيجية تجربة المستخدم التي تناسب الأشخاص الحقيقيين. 🔍

تنقسم طرق البحث عن المستخدمين إلى فئتين رئيسيتين: الطرق النوعية (السبب وراء سلوك المستخدم) والطرق الكمية (الشيء القابل للقياس). ويقدم المزج بين الطريقتين صورة أوضح.

📌 على سبيل المثال، عندما لاحظت Airbnb أن المستخدمين لا يحجزون كثيرًا في مناطق معينة، لم تكتفِ بالنظر إلى الأرقام. بل تحدثت إلى المضيفين والمسافرين، وراقبت كيفية استخدام الناس لمنصتها، واكتشفت أن الأسعار غير الواضحة كانت تسبب التردد. أدى هذا المزيج من البيانات وتعليقات المستخدمين المباشرة إلى وضع نموذج تسعير شفاف.

إليك كيف يمكن لـ ClickUp مساعدتك

الأدوات المناسبة تحدث فرقًا كبيرًا في جمع رؤى المستخدمين ومراعاة نقاط ضعفهم الرئيسية. تحقق من نماذج ClickUp!

حوّل الردود إلى نتائج باستخدام نماذج ClickUp التي تركز على التعليقات وتبدأ سير العمل وتدفع التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي

هذه الأدوات مدمجة في سير عملك، مما يسهل إنشاء استطلاعات الرأي حول المنتجات وجمع التعليقات المنظمة.

كما يساعدك نموذج خطة أبحاث المستخدم من Clickup على تنظيم أنشطة البحث الخاصة بك وحفظ كل شيء في مكان واحد.

احصل على نموذج مجاني اكتسب نظرة ثاقبة على تجربة المستخدم ورحلته باستخدام نموذج خطة أبحاث المستخدم من ClickUp

تصميم النماذج الأولية والتصميم التخطيطي

تتضمن المرحلة التالية من عملية تصميم تجربة المستخدم تحويل رؤى أبحاث المستخدمين إلى تصميمات قابلة للاختبار. وهنا يأتي دور أدوات إنشاء النماذج الأولية والنماذج الرقمية.

تتيح النماذج الأولية للمصممين عرض الهيكل الأساسي دون التفاصيل المعقدة. ابدأ بنماذج أولية منخفضة الدقة لتحديد الوظائف الأساسية والتخطيط. احصل على أحد قوالب النماذج الأولية هذه! ثم اجمع التعليقات وقم بالتحسين. ⚙️

تأخذ أدوات النمذجة الأمور إلى أبعد من ذلك من خلال إضافة التفاعل. يمكن للمستخدمين النقر للحصول على فكرة حقيقية عن كيفية عمل المنتج النهائي.

📌 على سبيل المثال، استخدم Dropbox النماذج الأولية لاختبار وتحسين تدفق عملية التسجيل، مما ساعد المزيد من المستخدمين على إكمال عملية التسجيل.

إليك كيف يمكن لـ ClickUp مساعدتك

خطط لتصميم تجربة المستخدم على لوحات ClickUp البيضاء

تجعل لوحات ClickUp البيضاء عملية تجربة المستخدم بأكملها حيةً بصريًا وتعاونيًا. سواء كنت ترسم خرائط رحلات المستخدمين أو ترسم مخططات أولية أو تنظم رؤى البحث، فإن اللوحات البيضاء تجعل من السهل ربط الأفكار والمهام والفرق في الوقت الفعلي.

وبفضل قوالب السبورة البيضاء الجاهزة للاستخدام، يمكنك بدء جلسات التفكير التصميمي بسرعة، وتقليل دورات التكرار، والحفاظ على تماسك كل شيء منذ اليوم الأول.

👀 هل تعلم؟ تشير الدراسات إلى أن الاستثمار في إجراء أبحاث المستخدمين يؤتي ثماره بشكل كبير، حيث أن كل دولار يتم إنفاقه عادةً ما يعود بقيمة 100 دولار.

تصميم التفاعل وواجهة المستخدم

فكر في لوحة قائمة المقهى. تحتاج إلى أقسام واضحة ونص قابل للقراءة وتسلسل واضح للطلبات لمساعدة العملاء على اختيار مشروباتهم بسرعة. وبالمثل، تحتاج واجهات المستخدم الرقمية إلى تنظيم مدروس وإشارات بصرية لتوجيه المستخدمين. 🎨

تتبع الواجهة الجيدة والتصميم المتمركز حول المستخدم مبادئ تصميم محددة تجعل التطبيقات والمواقع الإلكترونية جذابة وعملية.

أولاً، قابلية الاكتشاف — يحتاج المستخدمون إلى تحديد الإجراءات بسهولة، مثل العثور على زر "إرسال" في المكان المتوقع. توضح التلميحات المرئية الواضحة، التي تسمى الدلالات، العناصر التي يمكن النقر عليها أو التمرير عليها.

يلعب الاتساق دورًا كبيرًا أيضًا. عندما تتبع الأزرار والقوائم والعناصر الأخرى أنماطًا مألوفة، لا يضطر المستخدمون العاديون إلى إعادة تعلم كيفية عمل الأشياء مع كل شاشة جديدة.

فيما يلي بعض الطرق العملية لتحقيق ذلك: شارك نظام تصميم تجربة المستخدم الذي يضمن استخدام الجميع للعناصر المرئية نفسها

أنشئ نماذج أولية سريعة لاختبار الأفكار قبل الشروع في التنفيذ الكامل

استخدم الأدوات التي تتيح لمصممي واجهة المستخدم والعملاء البقاء على نفس الصفحة

الاختبار والتكرار

لا تنتهي عملية تجربة المستخدم مع الإصدار الأول. تواصل الفرق الذكية اختبار المستخدمين وتعديل المنتج لتحسينه من خلال معالجة النقاط الرئيسية التي تسبب مشاكل للمستخدمين.

اختبار المستخدم الحقيقي يكتشف المشكلات التي قد تفوتك. عندما تشاهد أشخاصًا حقيقيين يستخدمون منتجك، غالبًا ما تكتشف عناصر مربكة تبدو واضحة لفريقك. 📝

💡 نصيحة احترافية: عندما تبدأ التعليقات في الوصول، يمكنك استخدام قوالب توثيق العملية لجمعها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

إليك حقيقة مدهشة: يمكن أن يساعدك الاختبار مع خمسة مستخدمين عاديين فقط في اكتشاف 85% من مشكلات قابلية الاستخدام. لهذا السبب، غالبًا ما تتفوق جلسات الاختبار المنتظمة مع مجموعات صغيرة على دراسة واحدة كبيرة.

إليك كيف يمكن لـ ClickUp مساعدتك

حافظ على تنظيم التعليقات وتتبع كل تكرار بسهولة باستخدام ClickUp Docs

تساعد ClickUp Docs الديناميكية الفرق على:

سجل جميع ملاحظات الاختبار في مكان واحد

تعاون مع باحثين ومصممين آخرين في التتبع والتكرار

حوّل اقتراحات المستخدمين إلى مهام قابلة للتنفيذ

تتبع التغييرات التي نجحت وتلك التي لم تنجح

أفضل الممارسات لعملية تصميم تجربة مستخدم فعالة

تبدأ عملية تصميم تجربة المستخدم القوية بفهم الأساسيات بشكل صحيح.

تُظهر أبحاث السوق أن التركيز على الاتساق وسهولة الوصول أثناء استخدام أدوات إدارة المشاريع المناسبة يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في طريقة تفاعل المستخدمين مع منتجك.

1. الحفاظ على الاتساق

فكر في الاتساق كصديق مألوف، فهو يساعد المستخدمين على الشعور بالراحة مع منتجك. عندما تظل الأزرار والألوان والخطوط وأنماط التنقل كما هي في جميع أنحاء التصميم، يقضي المستخدمون طاقة ذهنية أقل في فهم الأشياء.

📌 مثال من الواقع؟ خذ على سبيل المثال تطبيقًا مصرفيًا يحتفظ بزر التحويل في نفس المكان في جميع الشاشات. يتعلم المستخدمون بسرعة مكانه، مما يجعل المعاملات أسرع ويقلل من الأخطاء.

لتحقيق الاتساق في عملية تصميم تجربة المستخدم:

قم ببناء نظام تصميم باستخدام أجزاء قابلة لإعادة الاستخدام

أنشئ أدلة أسلوب واضحة لفريقك

حافظ على اتساق أنماط التنقل

اختبر التصميمات مع مستخدمين حقيقيين بانتظام

2. الحفاظ على إمكانية الوصول

إن جعل منتجك مناسبًا للجميع ليس أمرًا لطيفًا فحسب، بل هو أمر ضروري. توفر إرشادات الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) خارطة طريق للتصميم الشامل الذي يفيد جميع المستخدمين، وليس فقط ذوي الإعاقة.

📌 على سبيل المثال، لا يساعد التباين الجيد بين الألوان المستخدمين الذين يعانون من ضعف في الرؤية فحسب، بل يجعل النص أسهل في القراءة للجميع، خاصة في ضوء الشمس الساطع أو على الشاشات الخافتة.

فيما يلي بعض الممارسات الرئيسية المتعلقة بإمكانية الوصول في عملية تصميم تجربة المستخدم:

أضف نصًا بديلاً للصور

تأكد من أن التنقل باستخدام لوحة المفاتيح يعمل بسلاسة

حافظ على تباين الألوان عاليًا

اختبر باستخدام تقنيات مساعدة متنوعة

3. استخدام ClickUp لإدارة المشاريع وأتمتة سير العمل

أصبحت إدارة مشاريع تجربة المستخدم أكثر بساطة بفضل أدوات ClickUp للتعاون الفعال بين أعضاء الفريق.

باستخدام ClickUp، يمكنك:

أنشئ سير عمل مخصص لكل مرحلة من مراحل التصميم

تتبع التعليقات والمراجعات في الوقت الفعلي

قم بإعداد تذكيرات تلقائية لمراجعة التصميم

شارك النماذج الأولية واحصل على آراء أصحاب المصلحة بسرعة

أتمتة ClickUp

قلل الوقت الذي تقضيه في المهام المتكررة باستخدام ClickUp Automations. انقل المهام تلقائيًا بناءً على مراحل الاختبار، وقم بتشغيل الإشعارات بناءً على تعليقات المستخدمين، وتأكد من معالجة المشكلات بسرعة. يمكنك تتبع رؤى قابلية الاستخدام بسهولة والحصول على رؤية واضحة لكل مرحلة من مراحل الاختبار.

قم بتعيين المهام المتكررة وتوزيع المسؤوليات تلقائيًا وتبسيط عمليات الموافقة — ClickUp Automations يتولى أعمالك الروتينية حتى لا تضطر إلى القيام بها!

تبسيط تصميم تجربة المستخدم باستخدام ClickUp

يتطلب إنشاء تصميم UX رائع التعاون بين مصممي UX والمطورين وأصحاب المصلحة. ولكن عندما تكون أصول UX والتعليقات والمهام موجودة في أدوات مختلفة، غالبًا ما تضيع التفاصيل المهمة. وهنا يأتي دور المنصة المناسبة لتحدث فرقًا كبيرًا.

ClickUp ، التطبيق الشامل للعمل، يجمع كل ما تحتاجه فرق UX في مركز واحد. دعنا نرى كيف تساعد ميزاته الفرق على إنشاء تجربة مستخدم أفضل بشكل أسرع.

قم بتوثيق أبحاث تجربة المستخدم ومشاركتها

يوفر ClickUp Docs لفرق UX مساحة مخصصة لبناء قاعدة معارفهم. يمكن للفرق إنشاء وثائق تصميم حية تظل محدثة مع تطور المشاريع، بدءًا من شخصيات المستخدمين وحتى خرائط رحلة المستخدمين.

باستخدام ClickUp Brain، يمكنك توثيق ملاحظات اختبار المستخدمين مباشرةً في ClickUp Docs. حدد الأنماط المتكررة وأخطاء اختبار قابلية الاستخدام بسرعة.

لخص كميات كبيرة من أبحاث المستخدمين والمقابلات أو نتائج الاستطلاعات في رؤى موجزة باستخدام ClickUp Brain

يمكنك استخدام وكلاء ClickUp Prebuilt Autopilot في مساحة العمل الخاصة بك من أجل: حلل بيانات أبحاث تجربة المستخدم التي جمعها فريقك بالفعل (على سبيل المثال، الملاحظات أو لقطات الشاشة أو التعليقات المخزنة في ClickUp)

ساعد في تنظيم وتلخيص مهام أو نتائج تحليل المنافسين

قم بتوليد رؤى أو توصيات بناءً على الأنماط الموجودة في بياناتك

تعاون بصريًا على أفكار التصميم

تتجسد عملية تصميم تجربة المستخدم في مساحة العمل المرئية في ClickUp. يمكن للفرق رسم المفاهيم على لوحات بيضاء رقمية، ثم استخدام ميزة التدقيق لجمع التعليقات المركزة مباشرة على ملفات التصميم.

لنفترض أن مصمم تجربة المستخدم يريد الحصول على مدخلات بشأن عملية دفع جديدة — يمكن للمساهمين إضافة تعليقات على عناصر محددة ومناقشة التحسينات مباشرة في ClickUp. لا مزيد من سلاسل الرسائل الإلكترونية التي لا تنتهي أو التعليقات المتضاربة.

📮 رؤية ClickUp: تظهر نتائج استطلاعنا حول فعالية الاجتماعات أن 18% من المشاركين يعتمدون على سلاسل الرسائل الإلكترونية للتواصل غير المتزامن. على الرغم من أن الرسائل الإلكترونية تتيح إجراء مناقشات مفصلة دون الحاجة إلى اجتماعات في الوقت الفعلي، إلا أن كثرة سلاسل الرسائل تجعلها صعبة المتابعة. حوّل الفوضى في البريد الإلكتروني إلى إجراءات منظمة باستخدام إدارة مشاريع البريد الإلكتروني من ClickUp. حوّل الرسائل الإلكترونية المهمة على الفور إلى مهام قابلة للتتبع، وحدد الأولويات، ووزع المسؤوليات، وحدد المواعيد النهائية، كل ذلك دون الحاجة إلى التبديل بين المنصات. حافظ على صندوق الوارد الخاص بك سهل الإدارة ومشاريعك قيد التقدم مع ClickUp!

إدارة مشاريع التصميم من البداية إلى النهاية

تحتاج عملية تصميم تجربة المستخدم إلى هيكل لتبقى على المسار الصحيح. تساعد طرق عرض المشاريع القابلة للتخصيص في ClickUp الفرق على:

قسّم مشاريع التصميم المرئي المعقدة إلى أجزاء يسهل التعامل معها باستخدام المساحات والمجلدات والقوائم

أضف وظائف محددة باستخدام أكثر من 35 تطبيق ClickApps لتتبع السباقات السريعة والحقول المخصصة والمزيد

أتمتة المهام الروتينية مثل تحديثات الحالة والإشعارات

حافظ على تزامن الجميع

تعتمد عملية تصميم تجربة المستخدم السلسة على التواصل الواضح. يتكامل ClickUp مع أدوات مثل Figma و Slack و Google Drive لربط أصول التصميم المرئي والمناقشات وتتبع المشاريع.

يمكن للفرق تخصيص مساحة عمل ClickUp لتتناسب مع سير العمل لديهم، سواء كان ذلك لإدارة تحديثات التصميم الصغيرة أو مبادرات تجربة المستخدم واسعة النطاق.

من خلال دمج سير عمل تجربة المستخدم في منصة واحدة، يمكن للفرق التركيز على ما هو أهم، وهو إنشاء تجارب مستخدم استثنائية. يساعد النهج الموحد على تجنب سوء الفهم ويضمن توافق الجميع على أهداف تصميم تجربة المستخدم والتقدم المحرز.

مصمم Ui + UX Oray Ciftliklioglu يصفها بشكل مثالي:

بصفتي محترفًا، عملت في فرق تنتج مشاريع رقمية لمدة 20 عامًا تقريبًا. لطالما شعرت بعدم الارتياح تجاه واجهات المستخدم وتجارب المستخدم المملة التي صممها المهندسون لمنصات مثل Jira و Trello التي استخدمتها من قبل. علمت ClickUp الصناعة أهمية "العامل البشري". وأصبحت أفضل مثال على استخدام القوة البناءة والمفيدة للتصميم.

حسّن عملية تجربة المستخدم مع ClickUp

عندما تنجح في عملية تصميم تجربة المستخدم، فإنك لا تجعل الأشياء تبدو جميلة فحسب. بل تحل مشاكل حقيقية لأشخاص حقيقيين، وتحوّل التنهدات المحبطة إلى رضا المستخدمين، وتصمم تطبيقات ومواقع ويب تتميز بسلاسة تجربة المستخدم.

استمر في اختبار المستخدمين وطرح الأسئلة ومراقبة كيفية استخدامهم لمنتجك. كلما تعلمت أكثر عن مستخدميك، زادت قدرتك على خدمتهم بشكل أفضل.

وإليك نصيحة أخيرة: غالبًا ما تمر أفضل تجارب المستخدمين دون أن يلاحظها أحد. عندما يتنقل المستخدمون عبر منتجك دون عوائق ويحققون أهدافهم دون ارتباك، فهذا يعني أنك قمت بعملك على أكمل وجه. يعمل ClickUp كأداة شاملة لإدارة التصميم واختبار المستخدمين، لذا لن تضطر إلى التبديل بين الأدوات باستمرار.

هل أنت مستعد لتطبيق هذه الأفكار؟ اشترك في ClickUp الآن!