أفضل 8 برامج لإدارة العقارات باستخدام الذكاء الاصطناعي في عام 2025

تعد إدارة العقارات المؤجرة مسؤولية كبيرة.

من التعامل مع مشكلات الصيانة وتحصيل الإيجارات إلى متابعة أسئلة المستأجرين وإجراءات الإيجار، هناك دائمًا ما يحتاج إلى اهتمامك. هل تحاول إدارة كل ذلك يدويًا؟ هذا طريق سريع إلى الإرهاق.

وهنا يمكن لبرامج إدارة العقارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تساعدك حقًا.

تتولى هذه الأدوات المهام المتكررة، مثل أتمتة الردود وإرسال التذكيرات التلقائية والإبلاغ عن المشكلات المحتملة في وقت مبكر، حتى تتمكن من التركيز على الصورة الأكبر. إنها طريقة استباقية لا تساعدك على تنظيم عملك فحسب، بل تحسن أيضًا تجربة المستأجرين.

بالإضافة إلى ذلك، يحب المستأجرون الراحة التي توفرها هذه الخدمة. فإتاحة الفرصة للمستأجرين لتقديم الطلبات عبر الإنترنت، والتحقق من عقود الإيجار، أو سداد الإيجارات في أي وقت يجعل الحياة أسهل لهم ولك. والنتيجة؟ شكاوى أقل، ورسوم تأخير أقل، ومعدلات إشغال أعلى.

في هذا المدونة، سنقوم بتحليل بعض من أفضل منصات إدارة العقارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المتوفرة في السوق، وما تقدمه، وأسعارها، ومن هي الأنسب لها، حتى تتمكن من العثور على الخيار المناسب لك وتعزيز كفاءتك بشكل عام!

نظرة عامة على برامج إدارة العقارات بالذكاء الاصطناعي

فيما يلي جدول مقارنة سريع لمساعدتك على البدء:

برامج الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp إدارة سير العمل والتعاون في مجال العقارات أتمتة المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي، وسير العمل المخصص، ونماذج المستأجرين، ولوحات المعلومات، والقوالب، والتكاملات تتوفر خطة مجانية خطط مدفوعة تبدأ من 7 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا AppFolio إدارة العقارات في الوقت الفعلي فحص المستأجرين باستخدام الذكاء الاصطناعي، والصيانة، والمحاسبة، وعقود الإيجار الرقمية، وبوابات المالك/المستأ أسعار مخصصة TenantCloud إدارة شاملة للعقارات فحص المستأجرين باستخدام الذكاء الاصطناعي، الصيانة، المحاسبة، عقود الإيجار الرقمية، بوابات المالك/المست تبدأ الخطط المدفوعة من 18 دولارًا شهريًا Mezo إدارة الصيانة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الصيانة التنبؤية، أوامر العمل الذكية، إدارة الموردين، وتكامل PMS أسعار مخصصة TurboTenant الملاك الذين يديرون عقاراتهم بأنفسهم والتأجير المعزز بالذكاء الاصطناعي قوائم آلية، وتطبيقات رقمية، وإنشاء عقود الإيجار، ودفع الإيجار عبر الإنترنت، وتتبع الإصلاحات تتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 9.92 دولارًا شهريًا EliseAI مساعدة في التأجير مدعومة بالذكاء الاصطناعي المحاسبة والصيانة وبوابات المستأجرين والتطبيقات الرقمية والفحص أسعار مخصصة Happy Property التواصل مع المستأجرين والتفاعل معهم روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي، والاستجابات الآلية، وتكامل PMS، وتخصيص الرسائل أسعار مخصصة Buildium إدارة العقارات على مستوى المؤسسات المحاسبة، الصيانة، بوابات المستأجرين، التطبيقات الرقمية، الفرز تبدأ الخطط المدفوعة من 58 دولارًا شهريًا

الأسعار والميزات قابلة للتغيير. راجع موقع الويب الخاص بالمنتج للحصول على أحدث الأسعار. *

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة العقارات بالذكاء الاصطناعي؟

يمكن أن يكون اختيار برنامج إدارة العقارات المناسب المدعوم بالذكاء الاصطناعي عاملاً مغيرًا لقواعد اللعبة، ولكن مع توفر العديد من الخيارات، كيف يمكنك اختيار الأنسب؟ قبل الاستثمار، قم بتقييم الميزات التي سيكون لها أكبر تأثير على عملياتك اليومية ونموك على المدى الطويل.

أولاً، ضع في اعتبارك احتياجات عملك ونقاط الضعف.

هل تشعر بالارتباك بسبب عملية تحصيل الإيجارات يدويًا؟

هل تعاني من بطء الاستجابة لطلبات الصيانة؟

أو هل تريد توسيع محفظتك دون زيادة النفقات العامة؟

سيعالج البرنامج المثالي هذه التحديات المحددة من خلال حلول قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. فيما يلي أهم العناصر التي يجب الانتباه إليها:

الأتمتة: يجب أن تعمل البرامج الفعالة على تبسيط المهام المتكررة مثل تتبع عقود الإيجار وتحصيل الإيجارات وإدارة طلبات الصيانة، مما يتيح لفريقك التركيز على الأنشطة ذات القيمة الأعلى

تكامل الذكاء الاصطناعي: يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل خوارزميات فحص المستأجرين وروبوتات الدردشة للتواصل مع المستأجرين وقدرات الصيانة التنبؤية، أن تقلل المخاطر بشكل كبير

نظام مركزي: تساعد إدارة محفظتك بالكامل من منصة واحدة في الحفاظ على الرقابة وتقليل الأخطاء وتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق

قابلية التوسع: مع نمو محفظة عقاراتك، يجب أن يتوسع برنامجك وفقًا لذلك دون أن يصبح باهظ الثمن أو معقدًا

تجربة المستخدم: واجهة سهلة الاستخدام وسهلة الاستخدام مقترنة بدعم عملاء سريع الاستجابة يضمن اعتمادًا سلسًا ورضا مستمرًا

التخصيص والتكامل: توفر القدرة على تخصيص أتمتة سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكامل مع برامج أخرى (المحاسبة، إدارة علاقات العملاء، التسويق) المرونة وتوسع نطاق نظامك التكنولوجي

➡️ اقرأ المزيد: 13 أفضل قوالب إدارة العقارات

أفضل برامج إدارة العقارات بالذكاء الاصطناعي

حان الوقت للاطلاع على أفضل الخيارات، وتحليل ما يميز كل منها، والميزات الرئيسية التي تقدمها، وتكلفتها، وأي عيوب يجب أن تعرفها.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة سير عمل العقارات والتعاون بين أعضاء الفريق)

جربها الآن أدِر أعمالك العقارية باستخدام ClickUp من خلال إدارة المهام والجدولة وخرائط العقارات التفاعلية

إذا كنت تعمل في مجال إدارة العقارات، فأنت تعلم جيدًا مدى صعوبة التوفيق بين المهام المختلفة، مثل عقود الإيجار والصيانة والتسويق والتواصل مع العملاء والحفاظ على تماسك فريق العمل. وهنا يأتي دور ClickUp for Real Estate.

فكر في الأمر على أنه مركز تحكم شامل، ولكن مع ترقية كبيرة في الذكاء الاصطناعي بفضل ClickUp Brain.

باستخدام الذكاء الاصطناعي من ClickUp، يمكنك أتمتة المهام المتكررة التي تستهلك وقتك، مثل تعيين متابعات لتجديد عقود الإيجار أو جدولة عمليات التفتيش أو إرسال تذكيرات الصيانة. هل تحتاج إلى تلخيص اجتماع أو صياغة تحديث سريع لفريقك؟ يمكن للذكاء الاصطناعي التعامل مع ذلك أيضًا، حتى لا تضطر إلى الجلوس أمام صفحة فارغة.

احصل على التحديثات المهمة على الفور مع ClickUp Brain

لكن السحر لا يتوقف عند هذا الحد. أدوات الذكاء الاصطناعي من ClickUp تغير قواعد اللعبة في مجال التسويق وإدارة العملاء في شركتك. تخيل أنك قادر على إعداد محتوى جذاب للنشرة الإخبارية أو الرد على استفسارات العملاء في وقت قياسي.

إذا كنت ترغب في البدء على الفور، فإن ClickUp لديها قوالب جاهزة خصيصًا للمحترفين في مجال العقارات. هناك قالب جدول بيانات العقارات لتنظيم جميع عقاراتك وعقود الإيجار، وقالب نشرة إخبارية للعقارات (يعمل بشكل مثالي مع الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى)، وقالب تسويق العقارات لمساعدتك في تخطيط حملاتك وتتبعها.

احصل على نموذج مجاني قم ببناء علاقة قوية مع عملائك باستخدام نموذج النشرة الإخبارية العقارية من ClickUp

بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، تم تصميم ClickUp خصيصًا لفرق العمل في مجال العقارات. يمكنك إعداد سير عمل مخصص لتتبع عقود الإيجار والصيانة والتفتيش، وجمع طلبات المستأجرين من خلال النماذج، واستخدام قوالب المهام لأي شيء تقوم به بشكل متكرر، ومراقبة كل شيء من خلال لوحات معلومات ClickUp. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل البرنامج مع بريدك الإلكتروني وتقويمك وأدوات العقارات الأخرى، بحيث يعمل كل شيء معًا بشكل متناسق.

أفضل ميزات ClickUp

سير العمل المخصص: قم بتخصيص العمليات لتتبع عقود الإيجار والصيانة والتفتيش من خلال والحالات المخصصة في ClickUp قم بتخصيص العمليات لتتبع عقود الإيجار والصيانة والتفتيش من خلال العروض المخصصة

نماذج طلبات المستأجرين: اجمع طلبات المستأجرين وقم بإدارتها بسهولة عبر اجمع طلبات المستأجرين وقم بإدارتها بسهولة عبر نماذج ClickUp

قوالب المهام: قم بتوحيد العمليات المتكررة مثل الانتقالات والإصلاحات والمتابعات

لوحات المعلومات: راقب أداء العقارات وحجم عمل الفريق والمقاييس الرئيسية في لمحة واحدة

التكامل: قم بالمزامنة مع البريد الإلكتروني والتقويمات وأدوات العقارات الشائعة عبر قم بالمزامنة مع البريد الإلكتروني والتقويمات وأدوات العقارات الشائعة عبر تكامل ClickUp للحصول على تجربة موحدة

قيود ClickUp

قد يتطلب بعض الوقت للتعلم بالنسبة للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp:

تقييمات ومراجعات ClickUp:

G2: 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

أكبر عامل تغيير بالنسبة لي في ClickUp هو القوالب القابلة للتخصيص والقدرة على تحقيق الاتساق في جميع عقاراتنا في أي منطقة، بحيث تكون تجربة العملاء هي نفسها بغض النظر عن موقع Convene الذي يذهبون إليه.

أكبر عامل تغيير بالنسبة لي في ClickUp هو القوالب القابلة للتخصيص والقدرة على تحقيق الاتساق في جميع عقاراتنا في أي منطقة، بحيث تكون تجربة العملاء هي نفسها بغض النظر عن موقع Convene الذي يذهبون إليه.

➡️ اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال العقارات؟ (حالات استخدام وأدوات)

2. AppFolio (الأفضل لإدارة العقارات في الوقت الفعلي)

عبر AppFolio

تقدم AppFolio مجموعة شاملة من الأدوات المستندة إلى السحابة لإدارة أنواع مختلفة من العقارات، بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية والسكنية للطلاب.

تعمل ميزاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تبسيط العمليات بشكل كبير، بما في ذلك التأجير الآلي وتتبع الصيانة بكفاءة والتواصل السلس مع المستأجرين. وهذا يمكّن المتخصصين في مجال العقارات من إدارة محافظهم بكفاءة ملحوظة، مما يوفر الوقت والموارد.

أفضل ميزات AppFolio

تدير المحاسبة والتأجير والصيانة والاتصالات من منصة واحدة سهلة الوصول

تبسيط المهام مثل تحصيل الإيجارات وطلبات الصيانة وفحص المستأجرين من خلال الأتمتة والبوابات المخصصة للمستأجرين والمالكين والبائعين

يوفر رؤى مالية في الوقت الفعلي مع تقارير مفصلة عن الدخل والمصروفات وأداء العقارات

يوفر تطبيقًا متكاملًا للهواتف المحمولة لإدارة الأعمال أثناء التنقل وأدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في استفسارات التأجير والصيانة

قيود AppFolio

قد تكون أكثر ملاءمة للمحافظ الكبيرة

أسعار AppFolio

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات AppFolio

G2: 4. 6/5 (630+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن AppFolio؟

تقول مراجعة G2:

أحب إمكانية تخصيص التقارير، وإذا لم يكن هناك تقرير تحتاجه، فإن Appfolio يمكنه إنشاؤه لك في 9 من أصل 10 حالات. تعد إمكانية إرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني إلى المستأجرين وأصحاب المنازل أمرًا ضروريًا للتوثيق وحفظ السجلات. لا أحد منا يحب ارتكاب الأخطاء، ولكن يمكنك التراجع عن أي شيء تقريبًا، مما يجعل تصحيح الأخطاء أمرًا سهلاً للغاية. ومن الرائع أيضًا أنه إذا كان هناك شيء تحتاج إلى معرفته، فإن خدمة دعم العملاء سريعة جدًا ومفيدة في إرشادك خلال التدريب. أعمل في مجال إدارة العقارات منذ أكثر من 30 عامًا، وهذا هو أفضل برنامج عملت معه على الإطلاق.

أحب إمكانية تخصيص التقارير، وإذا لم يكن هناك تقرير تحتاجه، فإن Appfolio يمكنه إنشاؤه لك في 9 من أصل 10 حالات. تعد إمكانية إرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني إلى المستأجرين وأصحاب المنازل أمرًا ضروريًا للتوثيق وحفظ السجلات. لا أحد منا يحب ارتكاب الأخطاء، ولكن يمكنك التراجع عن أي شيء تقريبًا، مما يجعل تصحيح الأخطاء أمرًا سهلاً للغاية. ومن الرائع أيضًا أنه إذا كان هناك شيء تحتاج إلى معرفته، فإن خدمة دعم العملاء سريعة جدًا ومفيدة في إرشادك خلال التدريب. أعمل في مجال إدارة العقارات منذ أكثر من 30 عامًا، وهذا هو أفضل برنامج عملت معه على الإطلاق.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أدوات التسويق العقاري للوكلاء

3. TenantCloud (الأفضل لإدارة العقارات الشاملة)

عبر TenantCloud

تقدم TenantCloud منصة إدارة عقارات قائمة على السحابة مصممة لتبسيط العمليات لكل من العقارات السكنية والتجارية. باستخدام أدوات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تبسط المهام المعقدة مثل الفحص الدقيق للمستأجرين وتنسيق الصيانة بكفاءة وتحصيل الإيجارات بسلاسة.

يوفر هذا النظام المركزي لمديري العقارات واجهة واحدة سهلة الاستخدام للإشراف على محفظتهم بالكامل، مما يوفر الوقت ويقلل الأعباء الإدارية.

أفضل ميزات TenantCloud

يسهل عملية التأجير من خلال طلبات الإيجار عبر الإنترنت وعقود الإيجار الرقمية القابلة للتخصيص والمتوافقة مع القانون

تأتي مع بوابات مخصصة للمستأجرين والمالكين تعزز التواصل الواضح، وتتيح للمستأجرين تقديم الطلبات والوصول إلى المعلومات

تتميز بتتبع الصيانة القوي وإدارة أوامر العمل، مما يتيح لمديري العقارات جدولة الإصلاحات بكفاءة وتعيين المهام ومراقبة التقدم المحرز

تستفيد من أدوات المحاسبة وإعداد التقارير المالية القوية لتتبع النفقات وقائمة الإيجارات وبيانات الأرباح/الخسائر

قيود TenantCloud

بعض الميزات المتقدمة متاحة فقط في الخطط الأعلى مستوى

خيارات تخصيص محدودة للتقارير

أسعار TenantCloud

الخطة المبدئية: 18.00 دولارًا أمريكيًا شهريًا

خطة النمو: 35.00 دولارًا أمريكيًا شهريًا

الخطة الاحترافية: 60.00 دولارًا أمريكيًا شهريًا

خطة العمل: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات TenantCloud

G2: 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن TenantCloud؟

تقول مراجعة Capterra :

Tenant Cloud سهل الاستخدام بالنسبة للمستأجرين ولنا. فهو يسهل تتبع ما يحدث وأين. كما يتيح خط اتصال مفتوح مع المستأجرين ويحفظ جميع مستنداتنا في مكان واحد.

Tenant Cloud سهل الاستخدام بالنسبة للمستأجرين ولنا. فهو يسهل تتبع ما يحدث وأين. كما يتيح خط اتصال مفتوح مع المستأجرين ويحفظ جميع مستنداتنا في مكان واحد.

📮 ClickUp Insight: 18% من المشاركين في استطلاعنا يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم حياتهم من خلال التقويمات والمهام والتذكيرات. ويرغب 15% آخرون في أن يتولى الذكاء الاصطناعي المهام الروتينية والأعمال الإدارية. للقيام بذلك، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على: فهم مستويات الأولوية لكل مهمة في سير العمل، وتنفيذ الخطوات اللازمة لإنشاء المهام أو تعديلها، وإعداد سير عمل آلي. تحتوي معظم الأدوات على خطوة أو خطوتين من هذه الخطوات. ومع ذلك، ساعدت ClickUp المستخدمين على دمج ما يصل إلى 5 تطبيقات أو أكثر باستخدام منصتنا! جرب الجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تخصيص المهام والاجتماعات بسهولة إلى فترات زمنية متاحة في التقويم الخاص بك بناءً على مستويات الأولوية. يمكنك أيضًا إعداد قواعد أتمتة مخصصة عبر ClickUp Brain للتعامل مع المهام الروتينية. وداعًا للأعمال المزدحمة!

4. Mezo (الأفضل لإدارة الصيانة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Mezo

تستفيد Mezo من خوارزميات التعلم الآلي للتنبؤ باحتياجات الصيانة المستقبلية من خلال تحليل البيانات التاريخية وتعليقات السكان وخصائص العقارات.

تتيح قدرتها التنبؤية لمديري العقارات الانتقال من الإصلاحات التفاعلية إلى الصيانة الوقائية المجدولة، مما يقلل بشكل كبير من فترات التعطل غير المتوقعة والتكاليف الطارئة المرتبطة بها. كما تعمل المنصة على أتمتة عملية أوامر العمل بالكامل، بدءًا من التشخيص الذكي وإنشاء أوامر العمل التفصيلية (غالبًا بمساعدة مساعدها الافتراضي، Max) وحتى التخصيص الذكي للموردين الأنسب أو الموظفين الداخليين.

علاوة على ذلك، توفر Mezo إمكانات متطورة لإدارة الموردين، مما يتيح لمديري العقارات تتبع مقاييس الأداء مثل وقت الاستجابة ومعدلات الحلول وفعالية التكلفة.

أفضل ميزات Mezo

توقع الاحتياجات لمنع الأعطال وتحسين الجدولة

يقوم بإنشاء المهام وتشخيصها وتوزيعها بذكاء لتحقيق الكفاءة

تراقب مؤشرات الموردين من أجل مراقبة الجودة والتكلفة

تدير العمليات والطلبات من أي مكان

يتصل بسلاسة مع أنظمة إدارة العقارات الحالية

قيود Mezo

قد يتطلب تدريبًا للاستفادة الكاملة من ميزات الذكاء الاصطناعي

أسعار Mezo

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Mezo

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🧠 حقيقة ممتعة: التأجير ليس مفهومًا حديثًا، بل هو مفهوم قديم. تعود هذه الممارسة إلى حوالي 2000 قبل الميلاد في سومر القديمة، حيث تم توثيق عقود تأجير المعدات الزراعية على ألواح طينية. كما استخدم الفينيقيون عقود تأجير السفن، التي تشبه عقود تأجير المعدات الحالية، لتمويل المشاريع البحرية. كانت هذه الأشكال المبكرة من التأجير ضرورية لتمويل الأراضي والماشية والأدوات، مما جعلها حجر الزاوية في الاقتصادات القديمة.

5. TurboTenant (الأفضل لأصحاب العقارات الذين يبحثون عن تأجير معزز بالذكاء الاصطناعي)

عبر TurboTenant

TurboTenant هو برنامج قوي ومجاني لإدارة العقارات مصمم خصيصًا لتمكين الملاك الأفراد. يزيل متاعب إدارة العقارات المؤجرة من خلال توفير ميزات ذكية وآلية تبسط عملية التأجير وإدارة المستأجرين بأكملها.

بينما تركز على الذكاء العملي المخصص للمهام بدلاً من التكامل الشامل والعميق للذكاء الاصطناعي، فإن أدواتها الذكية، مثل أتمتة أجزاء من وصف عقود الإيجار، تعزز الكفاءة بشكل كبير. تم تصميم TurboTenant لمنح الملاك الذين يقومون بإدارة عقاراتهم بأنفسهم القدرات المتقدمة التي توجد عادةً في الأنظمة المدفوعة، مما يجعل إدارة العقارات سهلة ومباشرة.

أفضل ميزات TurboTenant

أدرج جميع عقاراتك المؤجرة على أفضل المواقع من مكان واحد لجذب المزيد من المتقدمين

اجمع الطلبات رقميًا وقم بإجراء فحوصات الخلفية والائتمان والإخلاء بسهولة

قم بإنشاء مستندات إيجار قانونية وقابلة للتخصيص ومصممة خصيصًا لتناسب ولايتك

اجمع الإيجارات بأمان عبر الإنترنت من خلال تنبيهات آلية للدفع في الوقت المحدد

تبسيط طلبات الإصلاح من المستأجرين وتتبع حلها بفعالية

قيود TurboTenant

ميزات الذكاء الاصطناعي محدودة مقارنة بالمنصات الأخرى

تتطلب الميزات المتقدمة خطة مدفوعة

أسعار TurboTenant

مجاني

Pro : 9.92 دولار شهريًا (تُفوتر سنويًا)

Premium: 12.42 دولارًا أمريكيًا في الشهر (تُفوتر سنويًا)

تقييمات وتصنيفات TurboTenant

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 4/5 (70+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن TurboTenant؟

تقول مراجعة Capterra:

نحن ندير أربعة عقارات صغيرة، وقد كان هذا البرنامج مفيدًا للغاية في الحفاظ على تنظيمنا. الحساب الأساسي مجاني، لكن المستوى المتميز غير مكلف للغاية مقارنة بكل ما تحصل عليه. كما أن خدمة العملاء رائعة.

نحن ندير أربعة عقارات صغيرة، وقد كان هذا البرنامج مفيدًا للغاية في الحفاظ على تنظيمنا. الحساب الأساسي مجاني، لكن المستوى المتميز غير مكلف للغاية مقارنة بكل ما تحصل عليه. كما أن خدمة العملاء رائعة.

➡️ اقرأ المزيد: 5 نصائح لإدارة مشاريع العقارات بنجاح

6. EliseAI (الأفضل في مجال المساعدة في التأجير المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Elise AI

EliseAI هو برنامج CRM مبتكر لإدارة العقارات يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وقد تم تصميمه بشكل أساسي لإحداث ثورة في عملية التأجير بأكملها. على عكس برامج CRM التقليدية، يدمج EliseAI الذكاء الاصطناعي في جوهره، مما يؤدي إلى أتمتة سير العمل المهم بدءًا من الاستفسار الأولي للمستأجر وحتى توقيع عقد الإيجار.

يعمل الذكاء الاصطناعي المتطور للمنصة كوكيل تأجير افتراضي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث يجذب المستأجرين المحتملين من خلال محادثات ذكية تشبه المحادثات البشرية، ويوفر جولات إرشادية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر تجارب غامرة دون تدخل بشري مباشر.

أفضل ميزات EliseAI

تقدم جولات افتراضية تفاعلية بقيادة الذكاء الاصطناعي، متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

تتعامل مع جميع استفسارات المستأجرين ومتابعاتهم من خلال ردود ذكية ومخصصة

تعمل كذكاء اصطناعي لتوليد العملاء المحتملين من خلال تأهيلهم وتحديد المواعيد ومتابعة العملاء المحتملين باستمرار لتحويلهم إلى عملاء فعليين

تبسيط إنشاء عقود الإيجار وتنفيذها بكفاءة

يتصل بسلاسة مع أنظمة إدارة الممتلكات الحالية لتوحيد البيانات وسير العمل

قيود EliseAI

قد يتطلب خطوات إضافية للتكامل مع الأنظمة الحالية.

أسعار EliseAI

أسعار مخصصة

تصنيفات وتقييمات EliseAI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن EliseAI؟

تقول مراجعة G2:

لقد وفرت Elise لمتخصصي التأجير لدينا أكثر من 2000 ساعة في أقل من 6 أشهر. إنها سهلة البرمجة وتتيح اكتساب المعرفة وتخصيصها. يقدم جميع العاملين في Elise خدمة عملاء عالية الجودة.

لقد وفرت Elise لمتخصصي التأجير لدينا أكثر من 2000 ساعة في أقل من 6 أشهر. إنها سهلة البرمجة وتتيح اكتساب المعرفة وتخصيصها. يقدم جميع العاملين في Elise خدمة عملاء عالية الجودة.

7. Happy Property (الأفضل للتواصل مع المستأجرين وتفاعلهم)

عبر Happy Property

تتخصص Happy Property في تحويل طريقة التواصل مع المستأجرين من خلال الاستفادة من روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأنظمة الاستجابة الآلية المتطورة. تركز المنصة بشكل خاص على تعزيز رضا المستأجرين من خلال توفير قنوات اتصال سريعة وفعالة ومتسقة.

لا تعمل هذه الأداة كحزمة شاملة لإدارة العقارات من البداية إلى النهاية، ولكن خبرتها المتخصصة في التعامل مع المستأجرين تجعلها أداة لا غنى عنها لمديري العقارات الذين يسعون إلى تحسين تجربة السكان وتقليل حجم الاستفسارات وبناء علاقات أقوى مع المستأجرين.

أفضل ميزات Happy Property

تستخدم روبوتات الدردشة الذكية للتعامل مع استفسارات المستأجرين وتقديم المساعدة الفورية

تقدم ردودًا سريعة ودقيقة على الأسئلة الشائعة، مما يقلل من وقت الاستجابة

يتصل بسلاسة مع أنظمة إدارة الممتلكات الحالية لتوحيد البيانات وسير العمل

تتيح تخصيص الرسائل الآلية للحفاظ على صوت العلامة التجارية والاحتياجات المحددة

قيود Happy Property:

ميزات إدارة العقارات محدودة مقارنة بمنافسيها

أسعار Happy Property

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Happy Property:

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4/6/5 (60+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Happy Property؟

يقول أحد مستخدمي G2 :

يعجبني أن التطبيق مفصل للغاية في طريقة توثيق العقارات! كما يعجبني أنه يمكنك إضافة ملاحظات في كل قسم حول الصور التي التقطتها!

يعجبني أن التطبيق مفصل للغاية في طريقة توثيق العقارات! كما يعجبني أنه يمكنك إضافة ملاحظات في كل قسم حول الصور التي التقطتها!

8. Buildium (الأفضل لإدارة العقارات على مستوى المؤسسات)

عبر Buildium

Buildium هو برنامج قوي وشامل لإدارة العقارات مصمم لتبسيط العمليات للملاك ومديري العقارات. تكمن قوته الأساسية في توفير مجموعة واسعة من الأدوات الأساسية بدلاً من التكامل المتقدم مع الذكاء الاصطناعي. لكن Buildium يستفيد من الذكاء الاصطناعي في الفرز الذكي للمستأجرين، وتسعير الإيجارات الديناميكي، والصيانة التنبؤية، وإدارة عقود الإيجار الآلية لتعزيز الكفاءة التشغيلية واتخاذ القرارات.

تقوم الأداة أيضًا بمركزية الجوانب الرئيسية للإشراف على العقارات، مما يتيح للمستخدمين التعامل بكفاءة مع المهام اليومية، والحفاظ على سجلات مالية واضحة، وتعزيز التواصل الفعال مع المستأجرين والمالكين. يساعد هذا النهج المتكامل المتخصصين في مجال العقارات على إدارة محافظهم بشكل أكثر فعالية ومنهجية.

أفضل ميزات Buildium:

تدير جميع المعاملات المالية وتُنشئ التقارير الأساسية

تبسيط عملية اكتساب المستأجرين من خلال التطبيقات الرقمية وفحص المستأجرين بدقة

يوفر نظامًا منظمًا لتتبع وإدارة جميع طلبات صيانة العقارات

توفر بوابات إلكترونية مخصصة للتواصل الشفاف والخدمة الذاتية لجميع الأطراف المعنية

قيود Buildium:

قد تكون الأسعار أعلى للمحافظ الصغيرة

ميزات الذكاء الاصطناعي محدودة مقارنة بالمنصات الأخرى

أسعار Buildium:

أساسي : يبدأ من 58 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 150 وحدة

النمو : يبدأ من 183 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Premium: ابتداءً من 375 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Buildium:

G2: 4. 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Buildium؟

تقول مراجعة G2:

من السهل جدًا استخدام نظام البريد الإلكتروني والرسائل النصية، كما أن تتبع المستأجرين أمر سهل للغاية، ويقوم البرنامج بعمل جيد في ضمان عدم إغفال أي شخص. واجهة المستخدم سهلة الاستخدام وتمنحني نظرة شاملة على الموظفين في مجال الإسكان. على الرغم من أن البرنامج لم يتم تصميمه في البداية للإسكان التجاري للموظفين، إلا أنه يعمل جيدًا في هذا المجال.

من السهل جدًا استخدام نظام البريد الإلكتروني والرسائل النصية، كما أن تتبع المستأجرين أمر سهل للغاية، ويقوم البرنامج بعمل جيد في ضمان عدم إغفال أي شخص. واجهة المستخدم سهلة الاستخدام وتمنحني نظرة شاملة على الموظفين في مجال الإسكان. على الرغم من أن البرنامج لم يتم تصميمه في البداية للإسكان التجاري للموظفين، إلا أنه يعمل جيدًا في هذا المجال.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب CRM للعقارات لتحسين إدارة العملاء

عزز استراتيجية إدارة العقارات الخاصة بك باستخدام الذكاء الاصطناعي

مع استمرار تطور قطاع إدارة العقارات، لم يعد اعتماد برامج إدارة العقارات القائمة على الذكاء الاصطناعي خيارًا اختياريًا، بل أصبح أمرًا ضروريًا للحفاظ على القدرة التنافسية.

من أتمتة التواصل مع المستأجرين ومهام الصيانة إلى تبسيط إدارة عقود الإيجار وتحصيل الإيجارات، تساعد هذه الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مديري العقارات على توفير الوقت وتقليل التكاليف واتخاذ قرارات مستنيرة في جميع أنحاء محفظتهم.

سواء كنت مالكًا فرديًا تدير عددًا قليلاً من العقارات المؤجرة أو شركة كبيرة لإدارة العقارات تتعامل مع العقارات التجارية، فهناك حل في هذه القائمة يناسب احتياجاتك. تتميز منصات مثل ClickUp بقدرتها على مركزية سير العمل وأتمتة العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز إنتاجية الفريق، كل ذلك في منصة واحدة.

في النهاية، يمكن أن يؤدي استخدام التكنولوجيا المناسبة إلى تحويل عمليات إدارة العقارات الخاصة بك. ابدأ مع ClickUp اليوم وشاهد الفرق بنفسك!