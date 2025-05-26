أفضل 11 بديلاً لـ Dictation.io لتحويل الصوت إلى نص في عام 2025

الكتاب يتحدثون إلى أنفسهم طوال الوقت. أدوات الإملاء تجعلهم يشعرون بأنهم منتجون.

Dictation. io هو مكان رائع للبدء. افتح متصفحك وابدأ في التحدث وستظهر أفكارك على الشاشة. ولكن إذا كنت تقوم بصياغة فصول أو نسخ ملاحظات أو إدارة مشاريع طويلة، فإن بساطته سرعان ما تتحول إلى عائق.

لا توجد بنية. لا توجد تنسيق. لا يوجد سجل للإصدارات. لا توجد طريقة لتنظيم عملك أو تحريره أو تخزينه. مجرد جدار من النصوص غير المحررة.

للتغلب على هذه القيود، إليك أفضل بدائل Dictation.io لمساعدتك على الترقية من ما "يعمل فقط" إلى ما يعمل بشكل أفضل بكثير.

لماذا تختار بدائل Dictation. io

Dictation. io هي أداة مجانية لتحويل الكلام إلى نص تعمل عبر المتصفح وتحوّل الكلمات المنطوقة إلى نص مكتوب في الوقت الفعلي.

لفهم سبب حاجتك إلى أدوات إملاء أخرى، لنبدأ بإلقاء نظرة على القيود التي تعيق Dictation.io.

تنسيق محدود: على الرغم من أن Dictation. io يوفر خدمة النسخ الأساسية، إلا أنه يفتقر إلى ميزات الإملاء المتقدمة مثل المفردات المخصصة وتنسيق النص الغني والتدقيق النحوي والإملائي والهيكلة أو إعادة الكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي والأوامر الصوتية لتحسين الدقة

توافق المتصفح: كونها أداة إملاء تعتمد على المتصفح، فهي تعمل فقط في Google Chrome. إذا كنت تفضل متصفحات أخرى مثل Firefox أو Safari أو Edge، أو كنت بحاجة إلى تطبيق جوال، فستحتاج إلى البحث عن بدائل أخرى

لا يوجد تكامل مع سير العمل الطويل: لا يوفر برنامج الإملاء هذا إدارة المشاريع أو سجل الإصدارات أو التخزين السحابي. لا يمكنك تنظيم المسودات في مجلدات أو التعاون مع الآخرين أو مزامنة الملاحظات عبر الأجهزة

مخاوف تتعلق بالخصوصية: يخزن النص محليًا، مما يجعله خاصًا، ولكن لا توجد خيارات تشفير. إذا كنت تعمل في مجالات حساسة تتطلب إعدادات أمان أكثر قوة، فستحتاج إلى البحث عن برنامج إملاء آخر يتمتع بأمان على مستوى المؤسسات

لا تتوفر وظائف التطبيق في وضع عدم الاتصال أو على الأجهزة المحمولة: يتطلب Dictation. io اتصالاً بالإنترنت لأنه يعمل عبر الويب فقط ومتصفح Chrome فقط

تفتقر إلى الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي: بينما يوفر أفضل برنامج إملاء ميزة إنشاء الملخصات ونسخ الملاحظات وتمييز الكلمات المفتاحية، يفتقر Dictation. io إلى هذه الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي من شأنها توفير وقتك

👀 هل تعلم؟ أدوات الإملاء ليست مجرد وسيلة للراحة — إنها تقنية تيسير الوصول. شاعت برامج تحويل الصوت إلى نص في الأصل لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات حركية أو عسر القراءة. ما بدأ كأداة مساعدة أصبح الآن أداة إنتاجية شائعة.

بدائل Dictation.io في لمحة

ألقِ نظرة على هذا المقارنة بين بدائل Dictation.io لاختيار الأفضل لطريقة عملك:

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار ClickUp – النسخ الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي – الملاحظات الصوتية في ClickUp Docs – ملخصات ClickUp Brain AI – تكامل المهام – دعم متعدد اللغات الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والأفراد تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات Otter. ai – نسخ الاجتماعات في الوقت الفعلي – تحديد المتحدث – ملخصات مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي – دعم عبر الأنظمة الأساسية المحترفون والفرق والشركات الصغيرة تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 16.99 دولارًا شهريًا؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات Apple Dictation – الإملاء دون اتصال بالإنترنت – الترقيم التلقائي – تكامل Siri – الأوامر الصوتية الطلاب ومستخدمو Apple ومبدعو المحتوى مجاني على أجهزة Apple؛ الإصدار الاحترافي ابتداءً من 4.99 دولار شهريًا الكتابة الصوتية في Google Docs – الإملاء الصوتي في Google Docs – دعم متعدد اللغات – أوامر تحرير الصوت مضمن في اشتراك Microsoft 365 مجانًا Microsoft Dictate – متكامل مع MS Office – علامات الترقيم في الوقت الفعلي – تصفية العبارات الحساسة – أوامر صوتية للتنسيق الشركات ومستخدمو Microsoft 365 مضمن في اشتراك Microsoft 365 Braina – الأوامر الصوتية – النسخ دون اتصال بالإنترنت – ذاكرة الذكاء الاصطناعي – دعم لأكثر من 100 لغة المحترفون والمستخدمون المتمرسون في مجال التكنولوجيا تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 99 دولارًا في السنة؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات Fireflies. ai – النسخ في الوقت الفعلي – الملخصات – مساعد الاجتماعات AskFred AI – أدوات التعاون الفرق المتوسطة الحجم والمؤسسات تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 18 دولارًا شهريًا؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Letterly – أكثر من 25 نمطًا لإعادة الكتابة – ملاحظات صوتية دون اتصال بالإنترنت – دعم Webhook منشئو المحتوى ومستخدمو الأجهزة المحمولة تخصيصات متاحة Speechify – أصوات AI عالية الجودة – OCR للنصوص المطبوعة – ملائم لمرض عسر القراءة – مزامنة عبر الأجهزة الطلاب والمهنيون ومستخدمو خدمات إمكانية الوصول تتوفر خطة مجانية؛ الخطة المميزة تبدأ من 29 دولارًا شهريًا Speechnotes – أوامر صوتية لعلامات الترقيم – الحفظ التلقائي – دعم الميكروفون الخارجي عبر البلوتوث الكتاب والمدونون والطلاب تتوفر خطة مجانية؛ الخطة المميزة تبدأ من 1.90 دولار شهريًا Dragon من Nuance – تدريب صوتي مخصص، قوائم الأوامر – تنسيق متقدم – تشغيل النص إلى كلام – تحكم دون اتصال بالإنترنت الشركات والمهنيون في المجال الطبي/القانوني لا توجد نسخة مجانية؛ تختلف الأسعار حسب الإصدار

أفضل بدائل Dictation.io للاستخدام

الآن دعنا نستكشف كل أداة من أدوات الإملاء المذكورة أعلاه بالتفصيل مع الميزات الرئيسية والقيود والأسعار والتقييمات وتعليقات المستخدمين:

1. ClickUp (الأفضل لإنتاجية متكاملة وتحويل الكلام إلى نص وإدارة سير العمل)

سجل مقاطع صوتية وقم بنسخها في ClickUp سجل ونسخ التعليقات الصوتية وتسجيلات الفيديو بسهولة في ClickUp

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يجمع بين النسخ الصوتي وتلخيص ملاحظات الاجتماعات وإدارة سير العمل في منصة واحدة.

يمكنك استخدام مقاطع الصوت في تعليقات المهام لتسجيل الملفات الصوتية وإرسالها إلى فريقك داخل ClickUp أو خارجه. يبلغ الحد الأقصى لتسجيل كل مقطع 20 دقيقة، مما يتيح إرسال رسائل أو تحديثات مفصلة.

لإنشاء مقطع صوتي، انقر على أيقونة الميكروفون في محرر التعليقات في علامة التبويب "النشاط" الخاصة بالمهمة (على الهاتف المحمول أو الويب)، وسجل رسالتك، ثم أرسلها كجزء من التعليق. يمكنك أيضًا إضافة عدة مقاطع صوتية، إلى جانب نص أو صور أو مرفقات أخرى، في نفس التعليق.

💡 نصيحة احترافية: يمكن ضبط سرعة تشغيل مقاطع الصوت (1x أو 2x أو 3x)، ويمكنك تصفح شكل الموجة الصوتية للتنقل بين المقاطع. وإذا كان مساحة العمل الخاصة بك تحتوي على ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي الأصلي لـ ClickUp، فسيتم نسخ مقاطع الصوت تلقائيًا!

وإذا كنت ترغب في نسخ الاجتماعات بدلاً من ذلك، فإن AI Notetaker من ClickUp يقوم بالمهمة نيابة عنك. بدلاً من التسرع في كتابة كل شيء، يمكنك التركيز على المحادثة بينما يقوم البرنامج تلقائيًا بنسخ اجتماعاتك وتدوين ملاحظات مفصلة عنها. يعمل هذا البديل لـ Dictation.io بسلاسة مع منصات مثل Zoom و Microsoft Teams و Google Meet، لذلك لا داعي للقلق بشأن تبديل الأدوات أو فقدان أي تفصيل.

قم بنسخ وتلخيص وتعيين عناصر العمل من اجتماعاتك الافتراضية باستخدام ClickUp AI Notetaker

لكن الأمر لا يقتصر على النسخ. باعتباره أفضل برنامج إملاء، فإنه ينظم اجتماعاتك في ملاحظات واضحة ومنظمة — بما في ذلك النقاط الرئيسية والعناصر التي يجب اتخاذ إجراء بشأنها — ويتم تسليمها جميعًا مباشرة إلى صندوق الوارد في ClickUp، ويتم تسجيلها في مستندات ClickUp الأنيقة.

من هناك، يمكنك تحرير ملاحظاتك وتنظيمها وتحويلها إلى مهام ClickUp قابلة للتنفيذ أو مشاركتها مع فريقك. يمكنك @الإشارة إلى زملائك في الفريق لجمع التعليقات والاستفادة من التحرير التعاوني المباشر داخل Docs للحفاظ على ملاحظاتك محدثة وذات صلة دائمًا. يحافظ هذا التكامل على مركزية كل شيء، مما يضمن سهولة العثور على ملاحظاتك ومشاركتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، دون الحاجة إلى التبديل بين أدوات متعددة.

قم بتنسيق المحتوى على الفور وتحويل النص إلى مهام والتعاون مع الفرق لإجراء تعديلات مفصلة باستخدام ClickUp Docs

بمجرد تنظيم النصوص، يضيف ClickUp طبقة من الذكاء إلى الأعلى باستخدام ClickUp Brain. باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية، يمكنك التفاعل مع ملاحظاتك تمامًا كما تفعل مع زميل في الفريق. اطلب منه تلخيص النقاط الرئيسية أو استخراج العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراء أو تمييز القرارات المهمة، كل ذلك دون الحاجة إلى البحث في صفحات النص.

استفد من ClickUp Brain للحصول على رؤى من محاضر اجتماعاتك على الفور

لنفترض أنك انتهيت للتو من مكالمة طويلة مع عميل جديد. بدلاً من التمرير عبر النص الكامل، يمكنك ببساطة أن تسأل: "ماذا قال العميل عن مواعيد تسليم المشروع؟" أو "اذكر الخطوات التالية المتفق عليها". سيظهر ClickUp Brain هذه الإجابات على الفور، مما يمنحك الوضوح الذي تحتاجه دون إضاعة الوقت.

بفضل رؤى ClickUp Brain، يمكنك تحويل النقاط الرئيسية بسرعة إلى مهام. على سبيل المثال، إذا أبرز Brain عنصر إجراء مثل "صياغة خطة المحتوى"، يمكنك على الفور تعيينه إلى الشخص المناسب، وتحديد موعد نهائي، وتتبع التقدم باستخدام ClickUp Tasks. هذا الانتقال السلس من الرؤية إلى المهمة يحافظ على تنظيمك أنت وفريقك ويبقيكم على المسار الصحيح.

نظم المهام وأديرها بكفاءة باستخدام ClickUp Tasks

📮ClickUp Insight: ما يقرب من 88٪ من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون الآن على أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط المهام الشخصية وتسريعها. هل تريد تحقيق نفس الفوائد في العمل؟ ClickUp هنا لمساعدتك! يمكن أن يساعدك ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، على تحسين الإنتاجية بنسبة 30٪ من خلال تقليل عدد الاجتماعات وتوفير ملخصات سريعة مولدة بالذكاء الاصطناعي ومهام آلية.

أفضل ميزات ClickUp

ضمان الاتساق مع الأتمتة : قم بتعيين المهام أو إرسال الإشعارات تلقائيًا باستخدام : قم بتعيين المهام أو إرسال الإشعارات تلقائيًا باستخدام ClickUp Automations عند تنشيط المشغلات ذات الصلة

اعرض العمل بالطريقة التي تريدها: خصص طرق العرض باستخدام خصص طرق العرض باستخدام أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp ، مثل القائمة أو اللوحة أو التقويم أو مخطط جانت، لتتناسب مع سير عمل النسخ الصوتي وتبقى منظمًا

تتبع الوقت المستغرق في المهام: تتبع الوقت الذي تستغرقه كل مهمة باستخدام تتبع الوقت الذي تستغرقه كل مهمة باستخدام ClickUp Time Tracking لتحليل الإنتاجية بشكل أفضل ودقة الفوترة

راقب الأداء باستخدام لوحات المعلومات: أنشئ أنشئ لوحات معلومات ClickUp في الوقت الفعلي لمراقبة أداء الفريق وتقدم المشروع والمقاييس الرئيسية

قيود ClickUp

قد تكون المنصة مربكة بعض الشيء للمستخدمين الجدد بسبب ثراء ميزاتها

أسعار ClickUp

تقييمات ClickUp وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة G2:

ClickUp Brain يوفر الوقت حقًا. يمكن الآن للذكاء الاصطناعي المدمج تلخيص سلاسل المحادثات الطويلة وصياغة المسودات وحتى نسخ المقاطع الصوتية مباشرة داخل المهمة، مما يتيح لفريقي تقليل التبديل بين السياقات والبحث عن أدوات إضافية.

ClickUp Brain يوفر الوقت حقًا. يمكن الآن للذكاء الاصطناعي المدمج تلخيص سلاسل المحادثات الطويلة وصياغة المسودات وحتى نسخ المقاطع الصوتية مباشرة داخل المهمة، مما يتيح لفريقي تقليل التبديل بين السياقات والبحث عن أدوات إضافية.

🎧 حيلة سريعة: يمكن لـ AI Notetaker من ClickUp اكتشاف الاجتماعات وتدوينها تلقائيًا بـ 18 لغة مختلفة، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والهندية. تضمن هذه الميزة دقة النسخ دون الحاجة إلى اختيار اللغة يدويًا.

2. Otter. ai (الأفضل لنسخ الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعاون في الوقت الفعلي)

Otter. ai هي أداة نسخ وتعاون في الاجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحول محادثات اجتماعاتك إلى نص دقيق في الوقت الفعلي. يمكنك توصيلها بـ Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams، والسماح لمساعد Otter بالانضمام إلى الاجتماعات نيابة عنك لتدوين الملاحظات ومشاركتها مع فريقك.

إذا كنت من مستخدمي Dictation.io، فستلاحظ ترقية كبيرة في قدرة تطبيق تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي على نسخ الاجتماعات بالكامل تلقائيًا، وليس فقط المدخلات الصوتية لمتحدث واحد.

ستحصل أيضًا على ميزة التعرف على المتحدث، والقدرة على إضافة مفردات مخصصة للحصول على دقة عالية، وأدوات بحث قوية للعثور على اللحظات المهمة بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تمييز النصوص والتعليق عليها والتعاون عليها في الوقت الفعلي على تطبيقات Otter.ai لنظام iOS والويب وأجهزة Android.

أفضل ميزات Otter.ai

التقط شرائح العرض التقديمي تلقائيًا وأدرج الشرائح المشتركة في النص المكتوب

أنشئ مركزًا مشتركًا لإدارة النصوص المكتوبة وتعيين حقوق الوصول والحفاظ على تنسيق الجميع

اسحب المهام المخصصة لك تلقائيًا من الاجتماعات، مع روابط مباشرة إلى اللحظة التي تمت مناقشتها فيها

قيود Otter.ai

تحتاج المنصة إلى تحسين من حيث دقة التعرف على المتحدث، وقد تبدو عملية التحرير أحيانًا غير سلسة بعض الشيء

أسعار Otter.ai

الأساسي: مجاني

المحترف: 16.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر

الأعمال: 30 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Otter.ai

G2: 4. 3/5 (290+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Otter.ai؟

تقول مراجعة G2:

أكثر ما يعجبني في Otter هو أنه يمكنني التركيز بشكل كامل على من أتحدث معهم أثناء المكالمة، دون الحاجة إلى تدوين الملاحظات باستمرار. أصبحت المحادثات أكثر انسيابية، ويمكنني طرح المزيد من الأسئلة والحصول على مزيد من المعلومات، لأنني أعلم أن Otter سيقوم بتدوين الملاحظات وتسجيل نسخة صوتية.

أكثر ما يعجبني في Otter هو أنه يمكنني التركيز بشكل كامل على من أتحدث معهم أثناء المكالمة، دون الحاجة إلى تدوين الملاحظات باستمرار. أصبحت المحادثات أكثر انسيابية، ويمكنني طرح المزيد من الأسئلة والحصول على مزيد من المعلومات، لأنني أعلم أن Otter سيقوم بتدوين الملاحظات وتسجيل نسخة صوتية.

👀 هل تعلم؟ بينما يتكامل Otter وبدائله مع Zoom و Google Meet، فإنه غالبًا ما يتطلب إعدادًا يدويًا أو ملحقات متصفح وخطة عمل. في حين يمكنك مزامنة التقويم الخاص بك، وينضم AI Notetaker من ClickUp إلى Zoom و Google Meet و Teams تلقائيًا لتدوين الملاحظات. ✅ ميزة ClickUp: لا حاجة إلى إضافات للمتصفح. ترتبط الملاحظات مباشرة بمهام مشروعك وجداولك الزمنية.

3. Apple Dictation (الأفضل للكتابة الصوتية التي تضع الخصوصية في المقام الأول على أجهزة Apple)

عبر Apple

إذا كنت من مستخدمي Mac أو iOS، فإن Apple Dictation، المدعوم من Siri، مدمج بالفعل في جهازك. على عكس أدوات الإملاء الصوتي إلى نص الأساسية، يعمل Apple Dictation في وضع عدم الاتصال ويعالج الإملاء الصوتي في الوقت الفعلي. يتكامل مع لوحة المفاتيح، مما يتيح لك التبديل بين الصوت والكتابة دون انقطاع. وهذا يعني أنه يمكنك إملاء كلمات مخصصة، والنقر لإصلاح جملة، ثم العودة مباشرة إلى بدء التحدث.

يتبع برنامج تحويل الكلام إلى نص هذا نهجًا يضع الخصوصية في المقام الأول ويستخدم المعالجة على الجهاز عبر نظام Apple البيئي. يمكنك استخدام الإدخال الصوتي مباشرةً داخل أي تطبيق.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم تلقائيًا بإدراج علامات الترقيم مثل النقاط والفواصل وعلامات الاستفهام أثناء التحدث. من ناحية أخرى، لا يقوم Dictation. io بإدراج علامات الترقيم تلقائيًا. بدلاً من ذلك، يعتمد على الأوامر الصوتية؛ يجب على المستخدمين أن يقولوا صراحةً لإضافة علامات الترقيم (على سبيل المثال، "فاصلة" أو "نقطة") لإدراجها في النص.

أفضل ميزات Apple Dictation

حدد "مشاركة التسجيلات الصوتية" للسماح لـ Apple بمراجعة عينات من تفاعلات Siri و Dictation لتحسين الجودة

انطق أوامر مثل "حدد [كلمة]" أو "احذف [عبارة]" لإجراء تغييرات سريعة دون الحاجة إلى الكتابة

استخدم الأوامر الصوتية مثل "تراجع" أو "أعد" لعكس أو تكرار آخر إجراء قمت به

قيود Apple Dictation

يتوقف الإملاء تلقائيًا عندما تتوقف عن التحدث لمدة 30 ثانية تقريبًا. قد يؤدي ذلك إلى مقاطعة التدفق أثناء جلسات الإملاء الطويلة على أجهزة Apple

أسعار Apple Dictation

مجاني على أجهزة Apple

Dictate Pro (شهر واحد، iOS): 4.99 دولار

Dictate Pro (شهر واحد، iOS/macOS): 5.99 دولار

Dictate Pro (1 سنة، iOS): 12.99 دولارًا

Dictate Pro (1 سنة iOS/macOS): 17.99 دولارًا

تقييمات وتصنيفات Apple Dictation

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Apple Dictation؟

تقول إحدى التعليقات على App Store:

أستخدم هذا التطبيق لنسخ عدد كبير من الرسائل، بعضها مكتوب على الكمبيوتر وبعضها مكتوب بخط اليد. معدل الأخطاء جيد، حيث يقل عمومًا عن 5%.

أستخدم هذا التطبيق لنسخ عدد كبير من الرسائل، بعضها مكتوب على الكمبيوتر وبعضها مكتوب بخط اليد. معدل الأخطاء جيد، حيث يقل عمومًا عن 5%.

⚡أرشيف القوالب: بعد نسخ اجتماعاتك، استخدم قوالب قوائم المهام لتحويل الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ. ضمن هذه القوالب، يمكنك توزيع المسؤوليات وتحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز في مكان واحد.

4. الكتابة الصوتية في Google Docs (الأفضل للكتابة الصوتية المجانية المستندة إلى المتصفح في Google Workspace)

عبر Google Workspace

الكتابة الصوتية في Google Docs هي أداة مدمجة تعمل على المتصفح لتحويل الكلام إلى نص، وهي مصممة لكتابة المستندات دون استخدام اليدين. وهي متوفرة فقط في Chrome على أجهزة الكمبيوتر المكتبية، وتدعم أكثر من 100 لغة وأوامر صوتية أساسية مثل علامات الترقيم والتنسيق.

على الرغم من أنه لا يعالج التسجيلات الصوتية ولا يقدم ميزات متقدمة مثل تسمية المتحدثين، إلا أنه رائع لتدوين الملاحظات السريعة أو صياغة محتوى أطول. مقارنةً بـ Windows Voice Typing، فهو أكثر ارتباطًا بنظام Google البيئي ولكنه سهل الاستخدام بنفس القدر. نظرًا لأن بيانات التدريب من Google هي التي تدعمه، تتحسن الدقة بمرور الوقت بالنسبة للعبارات واللهجات وأنماط الكلام الشائعة الاستخدام.

أفضل ميزات الكتابة الصوتية في Google Docs

حرك المؤشر إلى أي خطأ وقم بتصحيحه دون إيقاف تشغيل الميكروفون؛ بعد التصحيح، أعد وضع المؤشر لمواصلة الإملاء

انقر بزر الماوس الأيمن على الكلمات المخطوطة باللون الرمادي لعرض البدائل المقترحة واختيار ما يناسبك

استخدم الأوامر الصوتية مثل "تحديد فقرة" أو "كتابة بخط مائل" أو "الانتقال إلى نهاية السطر" للتحرير

قيود الكتابة الصوتية في Google Docs

لا يميز الكتابة الصوتية في Google Docs بين المتحدثين المتعددين في المحادثة، مما يجعلها أقل ملاءمة لنسخ المناقشات الجماعية أو المقابلات

أسعار الكتابة الصوتية في Google Docs

مجاني إلى الأبد

تقييمات ومراجعات الكتابة الصوتية في Google Docs

G2: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (28000+ تقييم)

📚 مكافأة: مسجل شاشة مجاني بدون علامة مائية

5. Microsoft Dictate (الأفضل لمستخدمي Microsoft Office الذين يحتاجون إلى إملاء صوتي مدمج)

عبر Microsoft 365

إذا كان لديك اشتراك نشط في Microsoft 365، فإن Microsoft Dictate يوفر ميزة تحويل الكلام إلى نص تتكامل مباشرة مع تطبيقات Microsoft Office مثل Word و Outlook و PowerPoint و OneNote.

بفضل دعمه لعدة لغات، يعد هذا البرنامج مفيدًا كمبرنز إملاء للمستخدمين الذين يعملون في بيئات متنوعة، بما في ذلك Microsoft Word، أو الذين يحتاجون إلى التبديل بين اللغات بشكل متكرر.

يقوم برنامج الإملاء المجاني هذا بإدراج الفواصل والنقاط وعلامات الترقيم الأخرى تلقائيًا بناءً على كلامك، مما يقلل الحاجة إلى التصحيحات اليدوية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام أوامر الإملاء الصوتي لتنسيق النص، مثل التمييز بالخط العريض أو إنشاء نقاط، مما يجعل تحرير المستندات بدون استخدام اليدين أكثر كفاءة.

أفضل ميزات Microsoft Dictate

أملي كلمة أو عبارة، ثم استخدم الأوامر الصوتية مثل "غامق" أو "مائل" أو "تسطير" لتنسيق أجزاء معينة من النص

أدخل التعليقات مباشرة في المستند عن طريق البدء في إملاء عبارة ثم اتباعها بالأمر لإضافة تعليق

قم تلقائيًا بإخفاء العبارات الحساسة أو غير اللائحة عن طريق تحويلها إلى * للحفاظ على الاحترافية وضمان بقاء المحتوى لائقًا

قيود Microsoft Dictate

يعمل Microsoft Dictate فقط ضمن تطبيقات Microsoft Office مثل Word و Outlook و PowerPoint، لذا فإنه يوفر خيارات تكامل أقل مع البرامج أو الأنظمة الأساسية الأخرى

أسعار Microsoft Dictate

يأتي Microsoft Dictate كجزء من اشتراك Microsoft 365

تقييمات وتصنيفات Microsoft Dictate

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 5000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 13000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Dictate؟

تقول إحدى المراجعات على Reddit:

استخدمت ميزة الإملاء في Microsoft Word لكتابة مسودة أجزاء من أطروحتي، ثم عدت لتحريرها بالكتابة... كانت النتيجة جيدة بشكل عام. معظم التعديلات التي قمت بها كانت لتحسين النص بشكل عام، وهو ما كان سيحدث سواء تم الإملاء أو الكتابة.

استخدمت ميزة الإملاء في Microsoft Word لكتابة مسودة أجزاء من أطروحتي، ثم عدت لتحريرها بالكتابة... كانت النتيجة جيدة بشكل عام. معظم التعديلات التي قمت بها كانت لتحسين النص بشكل عام، وهو ما كان سيحدث سواء تم الإملاء أو الكتابة.

👀 هل تعلم؟ يتحدث الناس بمعدل 110-150 كلمة في الدقيقة، ولكنهم لا يستطيعون الكتابة بيدهم إلا بمعدل 20-45 كلمة في الدقيقة. هذا يمثل فجوة كبيرة في الإنتاجية في الاجتماعات حيث تتطاير الأفكار بسرعة وتكون المتابعة مهمة. عند استخدام الذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماعات، لن تحتاج إلى تدوين كل شيء. يمكنك السماح للذكاء الاصطناعي بتسجيل المحادثات وتنظيم النقاط الرئيسية وحتى إنشاء عناصر العمل تلقائيًا.

6. Braina (الأفضل للإملاء الصوتي دون اتصال بالإنترنت مع ميزات المساعد الشخصي)

عبر Braina

Braina هو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي وبرنامج إملاء يحول الكلام إلى نص بأكثر من 100 لغة. يمكن استخدامه عبر تطبيقات مختلفة، بما في ذلك MS Word و Gmail و Notepad. يتيح لك Braina تشغيل نماذج لغوية كبيرة مثل GPT-4 و Claude 3 محليًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، مما يضمن خصوصية أفضل وأداء أسرع من خلال معالجة البيانات في وضع عدم الاتصال.

يتمتع Braina بذاكرة ذكاء اصطناعي تحاكي الذاكرة الإدراكية البشرية لتخصيص التفاعلات بمرور الوقت.

من ناحية أخرى، يركز Dictation. io بشكل أساسي على النسخ في الوقت الفعلي ولا يمكنه تذكر التفاعلات السابقة أو التكيف مع تفضيلات المستخدم. علاوة على ذلك، مع LocalLibrary من Braina، يمكنك إنشاء قاعدة معرفية شخصية والتفاعل معها باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية.

أفضل ميزات Braina

أتمتة المهام، وابحث عن الملفات، وقم بتعيين التذكيرات، وقم بتشغيل الوسائط باستخدام أوامر اللغة الطبيعية

قم بتحويل ملفات التسجيلات الصوتية (.mp3، .wav) والفيديو (.mp4) إلى نص دون اتصال بالإنترنت، مباشرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

تحدث مع ملفات PDF وصفحات الويب ولقطات الشاشة عن طريق طرح الأسئلة واستخراج الأفكار باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المدمجة

قيود Braina

من المحتمل أن تواجه صعوبة في الأوامر الصوتية الأكثر تعقيدًا أو تفصيلًا لمهام أو تطبيقات معينة

أسعار Braina

Lite : مجاني

المحترف: 99 دولارًا في السنة

Pro Plus: 199 دولارًا لمدة عامين

Pro Ultra: 299 دولارًا لمدة 3 سنوات

تقييمات وتقييمات Braina

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Braina؟

تقول مراجعة Capterra:

سهل الاستخدام منذ البداية، ودقة عالية ومرونة كبيرة - مما يعني أنه يعمل بشكل جيد بغض النظر عن مكان وضع النص؛ البريد الإلكتروني، المدونات، منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، معظم منصات الكلمات المتوافقة مع Windows. يبدو أن الضوضاء المحيطة لا تتداخل مع النسخ الصوتي لـ Braina، وهي ميزة إضافية أخرى.

سهل الاستخدام منذ البداية، ودقة عالية ومرونة كبيرة - مما يعني أنه يعمل بشكل جيد بغض النظر عن مكان وضع النص؛ البريد الإلكتروني، المدونات، منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، معظم منصات الكلمات المتوافقة مع Windows. يبدو أن الضوضاء المحيطة لا تتداخل مع النسخ الصوتي لـ Braina، وهي ميزة إضافية أخرى.

📚 مكافأة: كيفية إضافة تعليق صوتي إلى مقطع فيديو لتحسين التفاعل

7. Fireflies. ai (الأفضل لنسخ الاجتماعات تلقائيًا والتعاون بين أعضاء الفريق)

بينما يوفر Dictation.io إمكانية الإملاء الصوتي الأساسي، يذهب Fireflies إلى أبعد من ذلك. يمكنه الانضمام تلقائيًا إلى اجتماعاتك وتسجيلها وإنشاء نصوص في الوقت الفعلي. بمجرد مزامنته مع التقويم الخاص بك، يمكن لـ Fireflies تلخيص اجتماعاتك عبر منصات مثل Zoom و Google Meet و Microsoft Teams بأكثر من 30 لغة.

بعد المكالمة، ستتلقى ملخصات موجزة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تسلط الضوء على النقاط الرئيسية والإجراءات المطلوبة والقرارات.

على عكس Dictation.io، أداة تدوين الملاحظات الفردية، يتيح لك Fireflies مشاركة النصوص، وترك تعليقات في لحظات محددة، والرد على طابع زمني، وحتى إنشاء مقاطع صوتية لفريقك.

أفضل ميزات Fireflies.ai

احصل على إجابات فورية، وصِغ رسائل البريد الإلكتروني بعد الاجتماعات، وأتمت متابعة المهام باستخدام المعلومات المستمدة مباشرة من محاضر اجتماعاتك باستخدام مساعد AskFred AI

حلل ديناميكيات الفريق باستخدام ذكاء المحادثة لاكتشاف أنماط التواصل

اربط Fireflies.ai بأكثر من 40 تطبيقًا مثل Salesforce وHubSpot وSlack وAsana لأتمتة مشاركة الملاحظات وتبسيط سير عملك

قيود Fireflies.ai

Fireflies ليس برنامجًا عاديًا لتحويل الكلام إلى نص؛ إنه مجرد مساعد اجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم خصيصًا لنسخ محادثات الاجتماعات وتحليلها

أسعار Fireflies.ai

مجاني إلى الأبد

المحترف: 18 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 29 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: 39 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات وتصنيفات Fireflies.ai

G2 : 4. 8/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (10+ تقييمات)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fireflies.ai؟

تقول مراجعة G2:

الملخصات دقيقة للغاية ومفيدة، وأحب أنه يمكنك توسيع أي نقطة للحصول على مزيد من السياق (ميزة رائعة في خطة Pro). توفر إمكانية عرض ملخص الاجتماع جنبًا إلى جنب مع النص الكامل توفيرًا كبيرًا في الوقت، كما أن الطوابع الزمنية المرتبطة تجعل من السهل الانتقال مباشرة إلى الجزء الذي تريده من المحادثة.

الملخصات دقيقة للغاية ومفيدة، وأحب أنه يمكنك توسيع أي نقطة للحصول على مزيد من السياق (ميزة رائعة في خطة Pro). توفر إمكانية عرض ملخص الاجتماع جنبًا إلى جنب مع النص الكامل توفيرًا كبيرًا في الوقت، كما أن الطوابع الزمنية المرتبطة تجعل من السهل الانتقال مباشرة إلى الجزء الذي تريده من المحادثة.

⚡أرشيف القوالب: لا تكتفِ بنسخة أولية من النص. استخدم قوالب ملاحظات الاجتماعات لتتجاوز مجرد تدوين الكلمات حرفياً وتعبّر عن أولويات الفريق.

8. Letterly (الأفضل لإعادة كتابة الملاحظات الصوتية إلى تنسيقات منظمة على الهاتف المحمول)

عبر Letterly

إذا كنت منشئ محتوى وترغب في تحويل أفكارك المنطوقة إلى نص مصقول وجاهز للنشر، فإن Letterly هي أداة الإملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي المناسبة لك.

يتوفر Letterly على أجهزة iOS و Android و macOS ومنصات الويب، ويقدم أكثر من 25 نمطًا لإعادة الكتابة. باستخدام ميزة الكتابة الصوتية، يمكنك إملاء الكلمات لكتابة رسائل البريد الإلكتروني وقوائم المهام ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والملخصات. يمكنك حتى وضع إشارة مرجعية على أنماط إعادة الكتابة المفضلة لديك.

يتيح لك تسجيل الملاحظات الصوتية حتى مع إيقاف تشغيل شاشة جهازك، مما يوفر مرونة للاستخدام أثناء التنقل. بالإضافة إلى ذلك، يدعم التطبيق webhooks، مما يتيح لك إرسال الملاحظات مباشرة إلى منصات مثل Google Docs و Notion وتبسيط سير عملك.

أفضل ميزات Letterly

نظم الملاحظات باستخدام العلامات لتسهيل التصنيف والاسترجاع

أنشئ عنوانًا لملاحظتك بعد بضع ثوانٍ من النسخ، ويمكنك تعديله يدويًا

تحويل الكلام إلى نص في أكثر من 90 لغة

قيود حرفية

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي عند التنقل بين ميزات الإملاء في التطبيق، لا سيما عند ضبط إعدادات النغمة أو التنسيق

أسعار Letterly

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Letterly

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Letterly؟

تقول مراجعة G2:

واجهة Letterly سهلة الاستخدام للغاية، مما يجعل من السهل جدًا على أي شخص بدء استخدامها دون أي متاعب.

واجهة Letterly سهلة الاستخدام للغاية، مما يجعل من السهل جدًا على أي شخص بدء استخدامها دون أي متاعب.

📚 مكافأة: قوالب قوائم مهام مجانية في Excel و ClickUp

9. Speechify (الأفضل للاستماع إلى المستندات وتحويل النص إلى كلام أثناء التنقل)

عبر Speechify

Speechify هي أداة مفيدة لتحويل النص إلى كلام للطلاب الذين يرغبون في طريقة أكثر مرونة وسهولة لاستيعاب المواد المقروءة. تتيح للمستخدمين الاختيار من بين أكثر من 200 صوت ذكي، بما في ذلك خيارات ممتعة مثل جوينيث بالترو وسنوب دوج.

يمكنك حتى ضبط سرعة القراءة من 0.5x إلى 9x. بفضل المزامنة بين أجهزة متعددة، يمكنك بدء الاستماع أثناء تنقلك ومتابعة الاستماع لاحقًا على الكمبيوتر المحمول من حيث توقفت.

إذا كنت تعمل مع نسخ مطبوعة أو كتب أو مواد دراسية، فإن ميزة OCR المدمجة في Speechify تتيح لك مسح الصفحات المطبوعة باستخدام هاتفك وتحويلها على الفور إلى صوت.

أفضل ميزات Speechify

احصل على دعم لأكثر من 30 لغة ولهجات إقليمية

احصل على دعم صوتي مصمم خصيصًا لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من عسر القراءة

قم بإنشاء بيئة خالية من عوامل التشتيت باستخدام وضع التركيز والمؤقتات المدمجة وأدوات تتبع التقدم لمساعدتك على التركيز على المهام والحفاظ على الإنتاجية

حسّن سهولة الاستخدام باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح

قيود Speechify

على الرغم من أن الأصوات المميزة عالية الجودة بشكل عام، إلا أن بعض المستخدمين أفادوا بأن بعض الأصوات تبدو آلية أو غير طبيعية

أسعار Speechify

مجاني

Premium: 29 دولارًا شهريًا

تقييمات وتقييمات Speechify

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Speechify؟

تقول مراجعة Capterra:

أستخدم Speechify Text to Speech في العمل. أقوم بالكثير من عمليات التحرير والتدقيق اللغوي، مما يتعب عقلي. تساعدني إمكانية الاستماع إلى النص بصوت عالٍ على التركيز والعمل بسرعة أكبر. في الواقع، لقد دربت عقلي على الاستماع بسرعة 5 أضعاف السرعة العادية، حتى أتمكن من إنجاز عمليات التحرير بسرعة قياسية! أحب التطبيق على الويب أو امتداد المتصفح، وأستخدم كليهما.

أستخدم Speechify Text to Speech في العمل. أقوم بالكثير من عمليات التحرير والتدقيق اللغوي، مما يتعب عقلي. تساعدني إمكانية الاستماع إلى النص بصوت عالٍ على التركيز والعمل بسرعة أكبر. في الواقع، لقد دربت عقلي على الاستماع بسرعة 5 أضعاف السرعة العادية، حتى أتمكن من إنجاز عمليات التحرير بسرعة قياسية! أحب التطبيق على الويب أو امتداد المتصفح، وأستخدم كليهما.

10. Speechnotes (الأفضل لتدوين الملاحظات الصوتية في الوقت الفعلي دون تشتيت الانتباه)

عبر Speechnotes

Speechnotes هي أداة تحويل الكلام إلى نص ونسخ مصممة لإدخال الصوت دون تشتيت الانتباه. وهي تستند إلى محرك التعرف على الكلام من Google وتدعم أكثر من 70 لغة. وهي تحول صوتك إلى نص منظم في الوقت الفعلي، مع دعم الأوامر الصوتية للتنقيط والتنسيق.

كبديل لـ Dictation. io، يقوم هذا البرنامج بحفظ ملاحظاتك تلقائيًا. يمكنك تصديرها أو تنزيلها كنص عادي. يمكنك أيضًا تعيين مفاتيح مخصصة للعبارات المستخدمة بشكل متكرر وتوصيل ميكروفونات Bluetooth لإدخال الصوت بدون استخدام اليدين باستخدام برنامج الإملاء المجاني هذا.

أفضل ميزات Speechnotes

انطق كلمات مثل "فاصلة" أو "نقطة" أو "سطر جديد" بصوت عالٍ، وسيقوم Speechnotes بإدراج علامات الترقيم أو التنسيق الصحيحة على الفور

يكتشف بداية الجمل الجديدة ويكتب الحرف الأول من الكلمة الأولى بحرف كبير

قم بتحميل الملفات النصية الموجودة لتحريرها بالصوت، أو قم بتصدير ملاحظاتك المكتوبة بالصوت كملف .TXT أو إلى Google Drive

قيود Speechnotes

تفتقر Speechnotes إلى دعم تنسيقات الإخراج المتعددة، مما قد يكون غير ملائم للمستخدمين الذين يحتاجون إلى أنواع ملفات متنوعة لعملهم

أسعار Speechnotes

Dictation مجاني مميز : 1.9 دولار شهريًا

مجاني

Premium : 1.9 دولار شهريًا

النسخ الدفع حسب الاستخدام : 0.1 دولار/الدقيقة

الدفع حسب الاستخدام: 0.1 دولار/دقيقة

مجاني

Premium: 1.9 دولار شهريًا

الدفع حسب الاستخدام: 0.1 دولار/دقيقة

تقييمات وتقييمات Speechnotes

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

💡 نصيحة احترافية: ابحث عن أدوات النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي التي تتناسب مع سير عملك. على سبيل المثال، قد يحتاج الكتّاب إلى ميزات التحرير أو تنسيق المنشورات الصوتية على المدونات. من ناحية أخرى، قد تبحث الفرق عن أدوات التعاون وتسمية المتحدثين.

11. Dragon by Nuance (الأفضل للإملاء الصوتي على مستوى المؤسسات مع دقة متقدمة ومفردات مخصصة)

عبر Dragon من Nuance

Nuance Dragon NaturallySpeaking هو برنامج للتعرف على الكلام يتيح لك إملاء المستندات وتحرير رسائل البريد الإلكتروني وحتى التحكم في تطبيقات الكمبيوتر باستخدام صوتك فقط. بفضل وظيفة تحويل النص إلى كلام المدمجة فيه، يمكنك قراءة النص الذي تم إملاؤه لك. يساعدك ذلك في اكتشاف الأخطاء وتحسين كتابتك بشكل أكثر فعالية.

الفرق البارز بين Dictation.io وبرنامج Dragon dictation هو كيفية تعامل كل أداة مع الدقة بمرور الوقت. يوفر Dictation.io تعرفًا جيدًا، لكن Dragon يتعلم ويتكيف مع صوتك ومفرداتك وحتى لهجتك أثناء استخدامه. والنتيجة هي نسخ مخصص وموثوق. إنه برنامج إملاء مخصص للمستندات الطويلة أو المصطلحات الخاصة بالصناعة.

أفضل ميزات Dragon من Nuance

أدخل المصطلحات غير الشائعة أو الصعبة التهجئة في مستندك وقم بتدريب البرنامج على التعرف عليها باستخدام صوتك

قم بتعيين اختصارات للعبارات الطويلة أو المستخدمة بشكل متكرر لإدراجها تلقائيًا في أي مكان يتناسب مع السياق

شارك إملاءك الصوتي عبر البريد الإلكتروني، أو احفظه على منصات مثل OneDrive أو Notion، أو افتح الملف في Microsoft Word

قيود Dragon من Nuance

على الرغم من أن Dragon يدعم عدة لغات، فقد تجد أن بعض اللهجات أو اللكنات ليست مُحسّنة تمامًا للتعرف عليها

أسعار Dragon من Nuance

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Dragon by Nuance

G2 : 4/5 (أكثر من 240 تقييمًا)

Capterra: 3. 9/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Dragon by Nuance؟

تقول مراجعة G2:

أستخدم Dragon منذ عامين. لقد ساعدني على أن أصبح أكثر إنتاجية في العمل. باستخدام برنامج Dragon، أقوم بنسخ ساعات صوتية أكثر كل أسبوع مقارنة بالكتابة على لوحة مفاتيح qwerty.

أستخدم Dragon منذ عامين. لقد ساعدني على أن أصبح أكثر إنتاجية في العمل. باستخدام برنامج Dragon، أقوم بنسخ ساعات صوتية أكثر كل أسبوع مقارنة بالكتابة على لوحة مفاتيح qwerty.

حوّل المحادثات إلى وضوح مع ClickUp

قد يكون Dictation.io وبدائله مناسبين للنسخ الأساسي. ولكن عندما يتطلب سير عملك مزيدًا من الدقة والتنظيم والذكاء، فأنت بحاجة إلى شيء أفضل.

وهنا يأتي دور ClickUp.

مع AI Notetaker من ClickUp، يتم نسخ اجتماعاتك تلقائيًا، حتى تتمكن من التركيز على المحادثة بدلاً من تدوين الملاحظات. يذهب ClickUp Brain إلى أبعد من ذلك من خلال إنشاء ملخصات واضحة واستخراج الأفكار الرئيسية، مما يساعدك على فهم ما هو مهم بسرعة.

ومع ClickUp Docs، لديك مكان مركزي لتخزين كل شيء وتحريره وتنظيمه — من محاضر الاجتماعات إلى جلسات العصف الذهني وملاحظات المهام.

جرب ClickUp مجانًا اليوم لتتحكم في ملاحظاتك واجتماعاتك ومهامك.