كيفية إضافة تعليق صوتي إلى مقطع فيديو من أجل تفاعل أفضل

هل تعرف الصلصة السرية وراء المحتوى الجذاب؟ سواء أكانت دروساً تعليمية تعليمية أو مدونات فيديو شهية عن الطعام، فإن إضافة السرد الصوتي الديناميكي على لقطات الفيديو هو ما يجعلها جذابة جداً للمشاهدين.

ومع ذلك، فإن تسجيل الصوت أو صوتك أثناء التصوير ليس عملياً دائماً. يمكن أن يؤدي التشويش في الخلفية أو الإشارات المفقودة أو ضباب الدماغ القديم إلى صعوبة التقاط الصوت المثالي.

تسمح لك التعليقات الصوتية بتثبيت التفاصيل المعقّدة أو شرح الأفكار التي لا تستطيع الصور المرئية نقلها تمامًا، مما يجعل محتوى الفيديو الخاص بك في متناول جمهورك

هل أنت مستعد لمعرفة كيفية إضافة تعليق صوتي إلى مقطع فيديو؟ دعنا نبدأ - ولا تقلق، فالأمر أسهل مما يبدو عليه!

مكافأة؟ جرب مقاطع ClickUp ، أسهل طريقة لتسجيل فيديو مع تعليق صوتي!

## ⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي نظرة عامة سريعة على كيفية إضافة تعليق صوتي إلى ملف الفيديو الخاص بك:

التعليق الصوتي يرفع من مستوى محتوى الفيديو من خلال إضافة الوضوح والشخصية

لإضافة تعليق صوتي إلى مقطع فيديو، اتبع هذه الخطوات البسيطة : اختر قالبًا، وقم بتسجيل أو تحميل التعليق الصوتي الخاص بك، وقم بتحرير التوقيت، وخصص الفيديو الخاص بك لعلامتك التجارية، وشارك الفيديو الخاص بك، واطلب تعليقاتك

: اختر قالبًا، وقم بتسجيل أو تحميل التعليق الصوتي الخاص بك، وقم بتحرير التوقيت، وخصص الفيديو الخاص بك لعلامتك التجارية، وشارك الفيديو الخاص بك، واطلب تعليقاتك قيود إضافة تعليق صوتي : تشمل التحديات الشائعة التكرار وضعف جودة الصوت والتوصيل الآلي وقيود الميزانية ومشكلات إمكانية الوصول

: تشمل التحديات الشائعة التكرار وضعف جودة الصوت والتوصيل الآلي وقيود الميزانية ومشكلات إمكانية الوصول أنشئ مقاطع فيديو جذابة باستخدامانقر فوق: يحل ClickUp هذه التحديات من خلال أدوات مثل ClickUp Clips لتسجيل الصوت ومشاركته بسلاسة و ClickUp Brain للنسخ التلقائي وتنظيم الموارد

كيفية إضافة تعليق صوتي إلى مقطع فيديو؟

إن إضافة تعليق صوتي إلى مقطع فيديو أبسط مما تعتقد، وهي طريقة رائعة لجعل المحتوى الخاص بك أكثر جاذبية وغنية بالمعلومات. اتبع هذه الخطوات لإنشاء فيديو مصقول مع تعليق صوتي عالي الجودة ببضع نقرات فقط:

1. حدد قالب الفيديو الخاص بك

ابدأ باختيار قالب يناسب الغرض من الفيديو الخاص بك. سواء كان فيديو تعليمي أو عرض توضيحي لمنتج أو شرح، تمنحك القوالب أساسًا متينًا وتوفر الوقت. ابحث عن القوالب المصممة لنوع المحتوى الخاص بك لضمان تدفق كل شيء بسلاسة.

💡 نصيحة احترافية: يمكن أن يؤدي تضمين مقاطع الفيديو على الصفحة المقصودة إلى زيادة التحويلات بنسبة تصل إلى 86%. إليك دليل رائع حول كيفية إنشاء مقاطع فيديو مؤثرة للمنتج .

استكشف الفئة "الشائعة" في أداة صانع الفيديو لمعرفة القوالب التي يحبها منشئو المحتوى الآخرون.

via أنيموتو 💡 نصيحة احترافية: تشير الدراسات إلى أن الأشخاص يحتفظون بالمعلومات من مقاطع الفيديو أكثر من النصوص. تعلم كيفية إنشاء مقاطع فيديو تعليمية عالية الجودة باستخدام هذا برنامج فيديو تعليمي .

2. تسجيل صوتك الصوتي

بمجرد أن يصبح القالب الخاص بك جاهزًا، يمكنك إضافة التعليق الصوتي الخاص بك. انتقل إلى قسم الصوت، وانقر على أيقونة الميكروفون، واختر ما إذا كنت تريد التسجيل مباشرةً أو تحميل مسار صوتي مسجل مسبقًا.

استخدم مكانًا هادئًا وميكروفونًا عالي الجودة للحصول على نتائج واضحة وابدأ التسجيل.

✍🏻 ملاحظة: قم بإعداد نص مسبقًا لإبقاء التعليق الصوتي موجزًا وجيد الإيقاع. يمكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على كيفية تواصل جمهورك مع رسالتك.

3. قم بتحرير تعليقاتك الصوتية

بعد التسجيل، اضبط صوتك ليلائم الفيديو. قم بقص البداية والنهاية، وقم بمحاذاة الصوت مع العناصر المرئية، وقم بإزالة التوقفات غير الضرورية. يتيح لك معظم صانعي الفيديو سحب وإسقاط المقاطع الصوتية على الخط الزمني لسهولة المزامنة.

أيضًا، يمكن تقسيم التسجيلات الطويلة إلى مقاطع أصغر للتحكم بشكل أفضل وتحرير أسهل.

💡 نصيحة احترافية: اختيار الأفضل برنامج تسجيل الشاشة لنظام ويندوز يمكن أن يكون مربكًا، ولكن ركز على الأدوات التي تتيح لك التقاط التسجيلات وتحريرها ومشاركتها دون عناء.

4. تخصيص الفيديو الخاص بك

الآن بعد أن أصبح التعليق الصوتي الخاص بك في مكانه، قم بتخصيص الفيديو الخاص بك ليعكس أسلوبك أو علامتك التجارية. أضف تراكبات نصية أو انتقالات أو موسيقى أو مؤثرات صوتية لتحسين العرض التقديمي بشكل عام.

🤝 تذكير ودي: إذا كنت تشعر بالخجل من تسجيل صوتك، يمكنك أيضًا استخدام أداة التعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي.

💡 نصيحة احترافية: لم يعد الفيديو اختياريًا في التسويق، فمعظم الشركات تستخدمه للترويج لمنتجاتها. ابدأ بدمج تسويق الفيديو في استراتيجيتك لتظل قادرًا على المنافسة والتواصل مع جمهورك.

5. شارك الفيديو الخاص بك

عندما تكون راضيًا عن المنتج النهائي، شاركه مع جمهورك! يمكنك تصدير الفيديو الخاص بك مباشرة إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو إرساله بالبريد الإلكتروني إلى قائمتك البريدية أو تنزيله عبر منصات متعددة.

💡 اختراق سريع: قبل النشر، احصل على تعليقات من الزملاء أو الأصدقاء باستخدام أدوات التعليق المدمجة. يمكن لعيون جديدة أن تكتشف التفاصيل التي قد تفوتك.

قيود إضافة تعليق صوتي إلى مقطع فيديو

على الرغم من أن التعليقات الصوتية يمكن أن تزيد من تأثير الفيديو، إلا أنه من الجيد أن تضع هذه القيود القليلة في الاعتبار:

خطر التكرار : إذا كان التعليق الصوتي مجرد تكرار لما هو واضح بالفعل في الصور المرئية، فقد يبدو غير ضروري. على سبيل المثال، إن سرد عبارة "الكلب يركض" على لقطات كلب يركض لا يضيف قيمة بل قد يحبط المشاهدين

: إذا كان التعليق الصوتي مجرد تكرار لما هو واضح بالفعل في الصور المرئية، فقد يبدو غير ضروري. على سبيل المثال، إن سرد عبارة "الكلب يركض" على لقطات كلب يركض لا يضيف قيمة بل قد يحبط المشاهدين جودة الصوت هي ما يصنعه أو يكسره : الميكروفون الجيد ومساحة التسجيل الهادئة غير قابلين للتفاوض. يمكن أن تؤدي جودة الصوت الرديئة - الضوضاء في الخلفية أو الصوت المكتوم أو الصوت غير المتناسق - إلى جعل الفيديو الاحترافي يبدو هاوياً

: الميكروفون الجيد ومساحة التسجيل الهادئة غير قابلين للتفاوض. يمكن أن تؤدي جودة الصوت الرديئة - الضوضاء في الخلفية أو الصوت المكتوم أو الصوت غير المتناسق - إلى جعل الفيديو الاحترافي يبدو هاوياً قد يبدو الإلقاء آلياً : إذا كان الصوت يفتقر إلى العاطفة أو التدفق، فقد يصرف الانتباه عن الرسالة. قد يبدو صوت الشخص الذي لا يمتلك الخبرة رتيباً أو غريباً

: إذا كان الصوت يفتقر إلى العاطفة أو التدفق، فقد يصرف الانتباه عن الرسالة. قد يبدو صوت الشخص الذي لا يمتلك الخبرة رتيباً أو غريباً الميزانية وضيق الوقت : يمكن أن يتطلب التعليق الصوتي المصقول موارد كبيرة. فالتعاقد مع ممثل صوتي، أو استئجار معدات تسجيل، أو حتى كتابة السيناريو والتحرير يستغرق وقتاً ومالاً. بالنسبة للمشاريع الصغيرة، قد يبدو هذا الأمر مبالغاً فيه

: يمكن أن يتطلب التعليق الصوتي المصقول موارد كبيرة. فالتعاقد مع ممثل صوتي، أو استئجار معدات تسجيل، أو حتى كتابة السيناريو والتحرير يستغرق وقتاً ومالاً. بالنسبة للمشاريع الصغيرة، قد يبدو هذا الأمر مبالغاً فيه إمكانية الوصول: تعمل التعليقات الصوتية على تحسين الوضوح لمعظم المشاهدين، لكنها قد لا تكون كافية للأشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية. بدون تعليقات أو نصوص مكتوبة، قد يؤدي الفيديو الخاص بك إلى تنفير جزء من جمهورك

🧠 هل تعلم: تقدر قيمة صناعة التعليق الصوتي العالمية بما يلي 4.4 مليار دولار حيث تشكل مقاطع الفيديو المتحركة 33% من إعلانات الفيديو العالمية. وفي الوقت نفسه، فإن أفلام الرسوم المتحركة التي تقل مدتها عن 20 دقيقة وحدها تزيد عن نصف الطلب على أعمال التعليق الصوتي.

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إنشاء مقاطع فيديو جذابة باستخدام ClickUp

كما يمكنك أن تقول، فإن مقاطع الفيديو الصوتية متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق - مثالية لكل شيء من الرسوم المتحركة إلى الأفلام الوثائقية وغيرها. ومع ذلك، يتطلب إنشاء مقاطع الفيديو هذه بعض التخطيط.

في هذه المرحلة انقر فوق رائع! إنها منصة شاملة تجمع بين إدارة المشاريع وإنشاء مقاطع الفيديو، مما يجعل إنشاء مقاطع فيديو احترافية وجذابة أمرًا سهلاً.

كليك أب كليب

هل تتذكر القيود التي ناقشناها سابقاً؟ يمكن أن تؤدي جودة الصوت الرديئة ومشكلات إمكانية الوصول وإدارة الملاحظات إلى تعقيد عملية إنشاء الفيديو. يعالج ClickUp هذه الأمور بسلاسة:

عدم تفويت الملاحظات : مع كليك أب كليب ، يتم تسجيل الملاحظات ومركزيتها ضمن المهام. لا مزيد من البحث في رسائل البريد الإلكتروني أو التنقل بين أدوات متعددة لمواكبة التعديلات والاقتراحات

: مع كليك أب كليب ، يتم تسجيل الملاحظات ومركزيتها ضمن المهام. لا مزيد من البحث في رسائل البريد الإلكتروني أو التنقل بين أدوات متعددة لمواكبة التعديلات والاقتراحات تسجيل مبسط: انسَ المعاناة مع التوقيت الصوتي غير المتطابق أو الأدوات غير المتقنة. تسمح لك المقاطع بتسجيل المهام ومشاركتها وتعيينها في خطوة واحدة، مما يلغي عمليات الذهاب والإياب غير الضرورية.

تسجيل مقاطع فيديو في لحظة، مع ضمان جودة صوت وفيديو عالية مع ClickUp Clips

هل تحتاج إلى تسليط الضوء على تعديل في التصميم أو شرح تحديث المشروع؟ يمكنك حتى تحويل تسجيلك إلى مهمة قابلة للتنفيذ، مما يحافظ على التواصل بشكل واضح وفعال.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذه المقاطع كـ مسجل شاشة مجاني بدون علامة مائية, مما يمنح مقاطع الفيديو الخاصة بك إحساسًا أصيلًا.

💡 نصيحة احترافية: يعزز التدريب القائم على الفيديو نسبة الاحتفاظ بالمعلومات إلى 95% مقارنة بـ 10% فقط مع النصوص. استخدم دليل ClickUp هذا لاختيار ما هو مناسب برنامج فيديو تدريبي وتحويل موادك إلى تجارب تعليمية جذابة لا تُنسى.

بمجرد التسجيل، يمكن مشاركة مقاطع الفيديو هذه على الفور مع فريقك. وذلك لأن ClickUp يعطي الأولوية للتواصل. إليك مثال مباشر:

ClickUp 🤝🏻 Lids

⚠ التحدي: واجهت شركة Lids، وهي علامة تجارية عالمية للبيع بالتجزئة لها وجود في ثمانية بلدان، تحديات في إدارة توسعها السريع. فقد تسببت الأدوات غير المترابطة مثل جداول البيانات ورسائل البريد الإلكتروني وTrillo في عدم الكفاءة وحلقات التواصل المفرطة والفجوات المعرفية عند مغادرة الموظفين.

✅ الحل الذي قدمته شركةClickUp: الأغطية المعتمدة ClickUp كوم بعد تقييم بدائل مثل Monday.com، حيث أُعجبت بنهجها الاستشاري المخصص والتشاوري. وبفضل ClickUp، اكتسبت فرق العمل منصة واحدة للتعاون وتتبع الجداول الزمنية للمشروع وتبسيط التواصل. من إدارة عروض بناء المتجر إلى تحديثات البائعين وصور التقدم، كل شيء يحدث الآن في مكان واحد، مما يجعل الحياة أسهل بكثير لفريقهم المتنامي.

✨ ✨ التأثير: لقد غيّر ClickUp طريقة عمل شركة Lids. يستخدم أكثر من 135 موظفًا في أقسام متعددة المنصة لإدارة مهامهم بكفاءة.

ClickUp Brain ClickUp Brain يعزز عملية إنشاء الفيديو من خلال تنظيم مواردك وتحسينها. إذا كنت تواجه صعوبة في إنشاء التعليقات الصوتية، فإنه يساعدك على صياغة نص سريع أيضاً.

علاوة على ذلك، يقوم تلقائيًا بنسخ المقاطع تلقائيًا، مما يجعل تسجيلاتك قابلة للبحث والوصول إليها.

📌 📌مثال: تخيل أن فريقك يكتب استعلامًا. يضمن ClickUp ظهور المقطع ذي الصلة مع الإجابة الدقيقة التي يحتاجون إليها، حتى لا يضيع الوقت في البحث عن المعلومات.

مراجعة نصوصك الصوتية وتجميع الملخصات وطلب اقتراحات من ClickUp Brain

كمكافأة إضافية، يساعدك ClickUp Brain على تجميع أبحاث المنافسين ومسودات النصوص وتنظيم المراجع في مركز واحد مركزي. إنه أيضًا برنامج نسخ يساعدك على أن تصبح أكثر إنتاجية.

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انقر فوق المهام

عند إدارة مشاريع الفيديو، تتألق ميزات إدارة المهام في ClickUp. كل جزء من عملية الإنتاج - البرمجة والتسجيل والتحرير - مركزي. مع مهام ClickUp يمكنك:

تصور علاقات المهام وتعيين التبعيات لضمان سلاسة سير العمل

تتبع التقدم في الوقت الحقيقي مع جدول زمني واضح للإنتاج للمهام المتعلقة بالتعليق الصوتي

جدولة المهام مثل إعداد النص، وتسجيل التعليق الصوتي، ومزامنة الصوت لتخصيص الموارد بفعالية وتجنب التأخير

احصل على عرض 360 درجة لجميع مهامك المتعلقة بالتعليق الصوتي مع المواعيد النهائية والمكلفين باستخدام مهام ClickUp Tasks

لتوضيح استخدامه: إذا كنت تقوم بإنتاج فيديو توضيحي مليء بالتعليقات الصوتية، يمكنك تعيين تبعيات المهام لضمان الانتهاء من النص قبل بدء التسجيل. هذا يجنب التأخير ويحافظ على المشروع في الموعد المحدد.

💡 الإختراق: قبل البدء في إنتاج أي فيديو، من المهم توضيح أهدافك. أهداف النقر فوق الأهداف يساعدك على ترجمة هذه الأهداف إلى أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنياً.

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## ClickUp تأكد من سماع صوتك (أوفر)

كما رأينا مع Lids، تتخطى ClickUp كونها مجرد أداة أخرى لتبسيط حتى أكثر عمليات سير العمل تعقيداً.

عندما يتعلق الأمر بالتعليقات الصوتية وإنشاء الفيديو، فإن كليبس قد غطيت كل شيء. ولكن هذه هي البداية فقط - يساعد ClickUp أيضًا في تبسيط التواصل وتتبع التقدم في الوقت الفعلي وتنظيم سير عملك في مكان واحد. يتعلق الأمر بمنح فريقك الأدوات اللازمة للتركيز على الأمور الأكثر أهمية.

ClickUp هو قلب أعمالنا - منصة الإدارة الخاصة بنا. لقد قمنا بجمع كل تعاوننا وإعداد التقارير في نظام واحد، مما يمنح فريقنا رؤية كاملة لعملنا ويوضح لعملائنا ما نقوم به بالضبط من أجل أعمالهم.

ماري زارجاريان، شركة زارجاريان للاستشارات

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