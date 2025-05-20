أفضل 10 بدائل لـ Trint للنسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي في عام 2025

لقد استخدمت Trint. إنه يعمل كأداة نسخ، ولكن إلى حد ما فقط.

مع تحول النسخ إلى مجرد جزء واحد من سير عمل أكبر — إنشاء المحتوى، وأبحاث المستخدمين، وتوثيق الاجتماعات — قد تبدأ أدوات مثل Trint في الشعور بالقيود. عمليات التصدير بطيئة. التعاون يبدو مصطنعًا. وغالبًا ما يتطلب دمج النصوص في سير العمل الفعلي الكثير من الحلول البديلة.

تظهر العيوب بسرعة للفرق التي تحتاج إلى أكثر من مجرد نسخة مكتوبة، والتي ترغب في تنظيم المحتوى وتحريره والتعاون عليه وإعادة استخدامه واستخلاص الأفكار منه.

سواء كنت تبحث عن ميزات تحرير مفصلة أو رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي أو طرق أفضل للتعاون مع فريقك، فهناك بديل لـ Trint مصمم خصيصًا لسير عملك.

دعنا نستكشف أفضل أدوات النسخ مع ميزاتها الرئيسية وقيودها وأسعارها لمساعدتك في اتخاذ قرار مستنير.

لماذا تختار بدائل Trint

Trint هي أداة نسخ شائعة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتقوم بتحويل ملفات الصوت والفيديو إلى مستندات نصية قابلة للبحث والتحرير والتعاون.

فيما يلي بعض الأسباب التي قد تدفعك إلى التفكير في استخدام بدائل Trint التي تدعم النسخ:

قيود الدقة: Trint يعمل بشكل جيد مع الملفات الصوتية الواضحة، ولكنه قد يواجه صعوبة مع اللهجات القوية أو التداخل أو الضوضاء في الخلفية. قد تحتاج إلى حل يمكنه إنشاء نصوص بدقة أعلى، أو حتى تقديم نصوص بشرية كنسخة احتياطية للتسجيلات المهمة

خيارات تصدير وتنسيق محدودة: ستشعر أن Trint مقيدة إذا كنت بحاجة إلى تصدير نصوصك بتنسيقات ملفات محددة مثل SRT أو VTT أو قوالب مخصصة. ابحث عن بدائل Trint التي توفر مجموعة واسعة من التنسيقات لدمج النصوص في سير عملك أو خط إنتاج المحتوى

واجهة المستخدم وأدوات التحرير: تتميز منصات أخرى إذا كنت تفضل واجهة أكثر سهولة في الاستخدام مع تخطيطات أنظف، وعدد أقل من النقرات، وتدفقات تحرير أكثر سلاسة. وهي توفر ميزات متقدمة مثل التعليقات المضمنة وملاحظات المتحدث وترميز الوقت بدقة

ميزات التعاون: إذا كنت تعمل مع فريق، فإن التعاون في الوقت الفعلي وسجل الإصدارات وإدارة أدوار المستخدمين أمور بالغة الأهمية. تتجاوز بعض أدوات النسخ الأساسيات، حيث توفر أدوات مدمجة للتعليقات وخيارات المشاركة

دعم اللغة والمتحدث: على الرغم من أن Trint يدعم لغات متعددة، إلا أن خاصية التعرف على المتحدث ليست دائمًا الأكثر دقة. إذا كنت تقوم بشكل متكرر بنسخ مقابلات متعددة المتحدثين أو محتوى عالمي، ففكر في استخدام أدوات ذات نماذج متعددة اللغات أقوى وفصل أكثر دقة بين المتحدثين

الأمان والامتثال: تحتاج إلى بروتوكولات أمان قوية، خاصة في الصناعات الخاضعة لرقابة صارمة. اختر برنامج نسخ صوتي يتوافق مع HIPAA و GDPR وغيرها من معايير الامتثال الخاصة بالصناعة لحماية البيانات على مستوى المؤسسات

💡 نصيحة احترافية: للحصول على دقة استثنائية، خاصة عند العمل مع محتوى تقني أو في بيئات صاخبة، اختر أدوات النسخ التي تدعم لغات متعددة بشكل قوي، وتتميز بتحديد دقيق للمتحدث، وإنشاء ترجمات مدمجة. تتكيف أفضل بدائل Trint مع احتياجات النسخ المتنوعة — من المقابلات إلى المحتوى العالمي — دون المساومة على الدقة.

نظرة عامة على بدائل Trint

فيما يلي لمحة سريعة عن أفضل بدائل Trint للنسخ الدقيق:

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار ClickUp AI Notetaker، مستندات تعاونية، إدارة المهام، التحرير في الوقت الفعلي، رؤى ClickUp Brain المؤسسات، الشركات المتوسطة الحجم، الشركات الصغيرة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا Otter. ai نسخ في الوقت الفعلي، ملخصات الاجتماعات، بنود العمل، التقاط الشرائح، نصوص قابلة للبحث الشركات الصغيرة والمهنيون خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 16.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Descript التحرير المستند إلى النصوص، استنساخ الصوت، التحرير متعدد المسارات، إزالة الكلمات الملء، التحكم في الجدول الزمني للفيديو/الصوت منشئو المحتوى، مقدمو البودكاست خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Happy Scribe النسخ الآلي والإنساني، ومحرر الترجمة، والنسخ الحرفي، ودعم SDH الباحثون، القانونيون، التعليم نموذج الدفع الفوري؛ تبدأ الأسعار من 12 دولارًا في الساعة Sonix دعم متعدد اللغات، وكشف الموضوعات، وتحسين الصوت، وتحميل مسارات متعددة، وتقييم الثقة الشركات المتوسطة الحجم والمهنيون خطة مجانية؛ تبدأ تكلفة النسخ من 5 دولارات في الساعة (بريميوم) Verbit ترجمة CART في الوقت الفعلي، ملخصات Gen. V AI، آمنة ومتوافقة (HIPAA، GDPR)، تسمية المتحدثين، الترجمة الشركات، التعليم، القانون مجاني لمدة تصل إلى 30 دقيقة؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا Temi نسخ سريع باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأدوات تحرير مبتكرة، وتطبيق جوال، وتخصيص الطوابع الزمنية الشركات الصغيرة والمهنيون المستقلون تجربة مجانية متاحة؛ تبدأ الأسعار من 0.25 دولار/دقيقة صوتية Rev تدوين صوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي + البشر، مساعد ذكاء اصطناعي، رؤى متعددة الم الشركات المتوسطة الحجم والباحثون تبدأ تكلفة النسخ الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي من 14.99 دولارًا شهريًا Scribie عملية دقة من 4 خطوات، ودعم اللهجات، وتتبع الحالة في الوقت الفعلي، وتنسيق مخصص الشركات الصغيرة والفرق العالمية تبدأ الأسعار من 0.80 دولار/دقيقة Amberscript تضمين التسميات التوضيحية وإعادة مواءمة الترميز الزمني والتسجيل عبر الأجهزة المحمولة وإدارة وصول الفريق والامتثال للوائح GDPR/SOC2 الشركات، فرق العمل الإعلامية تبدأ من 8 دولارات في الساعة TranscribeMe نسخ صوتي لـ WhatsApp/Telegram، تكامل ChatGPT، ترجمة متعددة اللغات في الوقت الفعلي، تنسيقات إخراج خاصة بالصناعة الشركات، الباحثون، مستخدمو الأجهزة المحمولة أسعار مخصصة

أفضل بدائل Trint للاستخدام

دعنا نستكشف كل بديل لـ Trint مع ميزاته وأسعاره وتقييماته وتعليقات المستخدمين:

1. ClickUp (الأفضل للتسجيل والنسخ ودمج المحتوى بسهولة في سير العمل)

سجل رسائل الفيديو أو الصوت، وقم بنسخ ملفاتك، واستخلص الأفكار على الفور عبر ClickUp Brain

إذا كنت تبحث عن بديل لـ Trint، فمن المحتمل أنك تريد أداة تقدم أكثر من مجرد النسخ. أنت بحاجة إلى منصة شاملة تنسخ النصوص وتتيح لك استخلاص الأفكار وتعيين المهام والتعاون مع زملائك في الفريق.

يجمع ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، بين هذه الإمكانات لتحويل المحادثات إلى سير عمل مبسط ونتائج قابلة للتنفيذ. وأفضل ما في الأمر أنه يتميز بواجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل على المستخدمين غير التقنيين البدء في استخدامه.

يقوم AI Notetaker من ClickUp تلقائيًا بنسخ اجتماعاتك وملاحظاتك الصوتية لتسجيل النقاط الرئيسية والقرارات والإجراءات فور حدوثها.

بفضل التكامل السلس مع منصات مثل Zoom و Google Meet و Microsoft Teams، يجعل ClickUp تسجيل المحتوى الصوتي والمرئي ونسخه أمرًا سهلاً. بعد كل اجتماع، تقوم أداة الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات بإنشاء ملخصات ذكية للاجتماعات عبر ClickUp Docs، مما يمنحك نظرة عامة موجزة على المناقشة.

التقط كل التفاصيل — استخدم AI Notetaker من ClickUp لتدوين الأفكار والمهام وملاحظات الاجتماعات على الفور

تظل النسخة النصية قابلة للبحث، مما يتيح لك العثور على أي معلومات تحتاجها بسرعة. وأفضل ما في الأمر؟ يمكن تحويل أي عناصر عمل من المحادثة على الفور إلى مهام قابلة للتتبع، حتى تتمكن من تنظيم أعمالك بسهولة ومتابعة النقاط الرئيسية.

على سبيل المثال، يمكن تخصيص مهام مثل إنهاء تصميم حملة التسويق أو مراجعة الميزانية الفصلية تلقائيًا. أو يمكنك أيضًا تجربة قوالب ملاحظات الاجتماعات المجانية لكتابة محاضر الاجتماعات بتنسيق منظم وإبقاء الجميع على اطلاع بسهولة.

الآن بعد أن أصبح النص متاحًا، يقوم ClickUp Brain، وهو مساعد ذكي مدمج، بتحليل المحتوى الخاص بك واستخراج الأفكار الرئيسية. باستخدام ClickUp Brain، يمكنك بسهولة استخراج المعلومات القابلة للتنفيذ من ملاحظات الاجتماعات والنصوص والمستندات واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بسرعة أكبر.

اطرح أسئلة بلغة طبيعية حول ملاحظات الاجتماعات واحصل على معلومات محددة في دقائق مع ClickUp Brain

يمكنك طرح أسئلة بلغة طبيعية مثل "ما هي الإجراءات المطلوبة من هذا الاجتماع؟" أو "ما هو وضع المهام التي تمت مناقشتها في مكالمة الأسبوع الماضي؟" والحصول على رؤى قيمة وفورية. هذا هو مساعدك الذي يضمن أنك تعمل دائمًا مع البيانات الأكثر صلة ويوفر لك المعلومات التي تحتاجها لمواصلة تقدم المشاريع.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعدك ClickUp Docs في التنظيم والتعاون بين الفرق المختلفة. تساعد ميزات التحرير في الوقت الفعلي على تحرير أو توضيح أي نقاط نقاش في ملاحظات اجتماعاتك والتأكد من أن الجميع على اطلاع دائم بآخر المستجدات.

نظم نصوصك وتعاون على المستندات بسهولة باستخدام ClickUp Docs

بفضل ميزات مثل المهام المضمنة وقوائم المراجعة والتنسيق السهل، يحفظ ClickUp Docs كل ما تحتاجه في مكان واحد، مما يضمن لك البقاء على المسار الصحيح والتوافق مع فريقك. يمكنك أيضًا الارتباط مباشرة بمهام ClickUp الأخرى وتعيين المسؤوليات وتتبع التقدم، كل ذلك داخل المستند.

أفضل ميزات ClickUp

استخدم قوائم المراجعة لضمان إتمام المهام: استفد من استفد من قوائم المراجعة في ClickUp لمواءمة العناصر المطلوب تنفيذها من النص، ويمكن وضع علامة على كل عنصر عند إتمامه

مراقبة التقدم: تتبع إنجاز المهام أو العناصر المحددة في النص باستخدام ClickUp Tasks وحافظ على تماسك الفريق والتزامه بالجدول الزمني

تفاعل مع التعليقات والإشارات : استخدم : استخدم ClickUp Assign Comments للإشارة مباشرة إلى أعضاء الفريق في المستند وطرح الأسئلة أو تقديم ملاحظات في الوقت الفعلي

استخدم سجل الإصدارات : تتبع التغييرات في المستندات باستخدام : تتبع التغييرات في المستندات باستخدام ClickUp Docs وارجع إلى الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر

سجل مقاطع الفيديو بسهولة: استخدم استخدم ClickUp Clips لتسجيل شاشتك ونسخ مقاطع الفيديو على الفور باستخدام ClickUp Brain

قيود ClickUp

قد يبدو استخدام المنصة صعبًا بعض الشيء للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة G2:

ClickUp Brain يوفر الوقت. يمكن الآن للذكاء الاصطناعي المدمج تلخيص المواضيع الطويلة وصياغة المسودات وحتى نسخ المقاطع الصوتية مباشرة داخل المهمة، مما يتيح لفريقي تقليل التبديل بين السياقات والبحث عن أدوات إضافية.

ClickUp Brain يوفر الوقت. يمكن الآن للذكاء الاصطناعي المدمج تلخيص المواضيع الطويلة ومسودة المستندات وحتى نسخ مقاطع الصوت مباشرة داخل المهمة، مما يتيح لفريقي تقليل التبديل بين السياقات والبحث عن أدوات إضافية.

تعرف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في محاضر الاجتماعات:

2. Otter. ai (الأفضل لنسخ الاجتماعات الحية والتعاون)

Otter. ai هي أداة نسخ مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات في الوقت الفعلي وتسجيل الاجتماعات والنسخ التعاوني. بمجرد توصيل التقويم الخاص بك، ينضم OtterPilot تلقائيًا إلى مكالمات Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams، وينسخ كل شيء في الوقت الفعلي، وحتى يلتقط الشرائح ومشاركة الشاشة أثناء المحادثة.

تستخرج هذه التقنية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للملاحظات الخاصة بالاجتماعات النقاط الرئيسية والعناصر التي تتطلب اتخاذ إجراءات. بعد ذلك، بدلاً من التمرير عبر صفحات النص، يمكنك طرح أسئلة مثل "ماذا قررنا بشأن الخطوات التالية؟" وسيقوم Otterpilot بتوجيهك مباشرة إلى الإجابة. يمكنك أيضًا تعليمه الأسماء أو الاختصارات أو المصطلحات التي يستخدمها فريقك بشكل متكرر لمساعدته في الحصول على التفاصيل الصحيحة في كل مرة.

أفضل ميزات Otter.ai

قم تلقائيًا بإنشاء ملخصات واضحة وموجزة لاجتماعاتك وتسجيل الأفكار الرئيسية والقرارات ومهام المتابعة

نظم محاضر اجتماعاتك وشارك الملاحظات مع فرق أو مشاريع محددة من خلال القنوات

قم بتمكين المصادقة الثنائية (2FA) لتعزيز حماية حسابك وضمان أمان اجتماعاتك وبياناتك من الوصول غير المصرح به

قيود Otter. ai

في بعض الأحيان، عندما يكون المتحدث له لكنة قوية، قد تكون النسخة أقل دقة وتنتج نصًا غير واضح أو يصعب فهمه

أسعار Otter.ai

أساسي : مجاني

Pro : 16.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم

الأعمال : 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Otter.ai

G2: 4. 3/5 (290+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Otter.ai؟

تقول مراجعة Capterra:

أحب ميزة النسخ الفوري وحقيقة أنه يمكنك "ضبط Otter وتركه" أثناء اجتماعاتك — سيطلب منك التطبيق الانضمام إلى مكالماتك وتدوين الملاحظات وتلخيص محادثاتك، ويمكنه حتى التقاط لقطات شاشة حتى لا تنسى التفاصيل.

أحب ميزة النسخ الفوري وحقيقة أنه يمكنك "ضبط Otter وتركه" أثناء اجتماعاتك — سيطلب منك التطبيق الانضمام إلى مكالماتك وتدوين الملاحظات وتلخيص محادثاتك، ويمكنه حتى التقاط لقطات شاشة حتى لا تنسى التفاصيل.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Otter.ai

3. Descript (الأفضل لتحرير الصوت والفيديو مع النسخ المتكامل)

عبر Descript

Descript هي أداة تحرير الصوت والفيديو بالذكاء الاصطناعي توفر ثلاث طرق، Script و Canvas و Timeline، لمساعدتك في تحرير المحتوى بسهولة.

باستخدام واجهة Script، يمكنك تعديل النص مباشرةً لإزالة أقسام أو إعادة ترتيبها أو تعديلها دون التأثير على الوسائط الأصلية. تضيف ميزة Canvas عناصر مرئية مثل العناوين والتسميات التوضيحية والصور. يوفر Timeline تحكمًا تفصيليًا في الصوت، مما يتيح لك ضبط التلاشي وترتيب الطبقات ومزامنة العناصر.

Trint هي أداة نسخ صوتية مصممة للنسخ الدقيق والتعاون بين أعضاء الفريق. توفر نصوصًا قابلة للبحث وتسميات للمتحدثين وأدوات لسير العمل. Descript هو محرر صوت/فيديو متكامل حيث النسخ الصوتي هو مجرد نقطة البداية. من خلال تحرير النص، يمكنك قص الوسائط وإعادة ترتيبها ونشرها.

أفضل ميزات Descript

أنشئ نموذجًا صوتيًا من تسجيلاتك وقم بإنشاء سطور جديدة عن طريق الكتابة، وهو أمر مثالي لتصحيح الأخطاء أو إضافة محتوى

قم بتحرير ملفات صوتية متعددة في نسخة واحدة واستخدم التسلسلات لضبط كل مسار بدقة

حوّل الملفات الصوتية إلى صور جذابة بتصميمات قابلة للتخصيص لمشاركة أبرز مقاطع البودكاست عبر الإنتر

قيود Descript

في الوقت الحالي، يعمل النسخ بشكل موثوق فقط للغة الإنجليزية. لا تزال المنصة بحاجة إلى دعم لغوي أوسع لتكون فعالة

أسعار Descript

مجاني

هواة: 24 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد شهريًا

المطور: 35 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد شهريًا

الأعمال: 65 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Descript

G2: 4. 6/5 (770+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (170+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Descript؟

تقول إحدى تقييمات G2:

لقد كان استخدام Descript رائعًا في عملي. لقد وفر الكثير من الوقت في مهام مثل تحرير البودكاست. أحب أيضًا ميزات الذكاء الاصطناعي المتاحة للاستخدام عند إنشاء ملاحظات العرض وما إلى ذلك. إنه سهل الاستخدام وسهل الفهم وسهل التثبيت وسهل التحرير. أستخدمه كل يوم تقريبًا في العمل، وأحب كيف يتم حفظ كل شيء على السحابة حتى لا أفقد الملفات ولا أضطر إلى تخزينها على جهاز الكمبيوتر الخاص بي.

لقد كان استخدام Descript رائعًا في عملي. لقد وفر الكثير من الوقت في مهام مثل تحرير البودكاست. أحب أيضًا ميزات الذكاء الاصطناعي المتاحة للاستخدام عند إنشاء ملاحظات العرض وما إلى ذلك. إنه سهل الاستخدام وسهل الفهم وسهل التثبيت وسهل التحرير. أستخدمه كل يوم تقريبًا في العمل، وأحب كيف يتم حفظ كل شيء على السحابة حتى لا أفقد الملفات ولا تضطر إلى تخزينها على جهاز الكمبيوتر الخاص بي.

🧠 هل تعلم؟ عانى الشيف والمؤلف جيمي أوليفر، الذي يعاني من عسر القراءة، من صعوبات في استخدام طرق الكتابة التقليدية. للتغلب على هذه الصعوبات، سجل أول كتبه باستخدام جهاز تسجيل صوتي، مما سمح له بإملاء أفكاره بدلاً من كتابتها.

4. Happy Scribe (الأفضل للنسخ المتعدد اللغات والترجمة)

عبر Happy Scribe

Happy Scribe، أداة النسخ والترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح لك نسخ المحتوى الخاص بك وترجمته بسرعة. يمكنك البدء بنسخ سريعة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وتتميز بدقة تصل إلى 85٪ في أكثر من 120 لغة ولهجة مدعومة.

يمكنك أيضًا طلب خدمة نسخ بشرية إذا كنت تتعامل مع نسخ عالية الدقة، مثل الإجراءات القانونية أو السجلات الطبية أو المقابلات البحثية. توفر هذه الخدمة دقة تصل إلى 99٪ مع تدقيق لغوي احترافي.

كما أنها تدعم SDH (ترجمة للصم وضعاف السمع). فهي تتجاوز الحوار المنطوق لتشمل الإشارات غير اللفظية مثل الموسيقى أو الضحك أو أصوات الخلفية، مما يجعل محتوى الفيديو الخاص بك أكثر شمولاً.

أفضل ميزات Happy Scribe

حدد قواعد محددة لتصحيح الأخطاء النحوية وتسمية المتحدثين وتنسيق الترجمة للحفاظ على الاتساق في جميع النصوص والترجمات

أنشئ قوائم مصطلحات متخصصة للأسماء التجارية أو المصطلحات الفنية أو المصطلحات العامية الإقليمية لضمان دقة عالية وتسريع سير عمل الترجمة والنسخ

استخدم محللًا نحويًا لتقسيم الكلام المتواصل إلى مقاطع ترجمة دقيقة مع توقيت دقيق لتحسين جودة الترجمة

قيود Happy Scribe

لا يبدو أن ميزة "إضافة مفردات" تعمل بشكل فعال، مما يؤدي إلى أخطاء بسيطة متكررة في معظم نصوص البودكاست

أسعار Happy Scribe

المبتدئين: ادفع حسب الاستخدام بدءًا من 12 دولارًا لكل 60 دقيقة

Lite: 9 دولارات شهريًا · 0.15 دولار/دقيقة

المحترف: 29 دولارًا شهريًا · 0.05 دولار/دقيقة

الأعمال: 49 دولارًا شهريًا · 0.01 دولار/دقيقة (الفوترة السنوية فقط)

تقييمات ومراجعات Happy Scribe

G2: 4. 8/5 (20+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (30+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Happy Scribe؟

تقول إحدى المراجعات على TrustPilot:

كنت أحب استخدام Happy Scribe لأنه أحد أكثر الأدوات سهولة في العمل مع الترجمة (وهذا أمر مهم جدًا عندما تقوم بذلك بنفسك). التطبيق سهل الاستخدام للغاية ومليء بالميزات المفيدة، والأهم من ذلك أنك لا تشعر أبدًا أنك "وحدك مع النص". يتوفر في التطبيق ترجمة مدمجة ودعم الذكاء الاصطناعي وحتى خيار طلب ترجمة بشرية إذا لزم الأمر. ببساطة، هناك الكثير من الميزات، ولكنها جميعًا مفيدة في الحياة الواقعية.

كنت أحب استخدام Happy Scribe لأنه أحد أكثر الأدوات سهولة في العمل مع الترجمة (وهذا أمر مهم جدًا عندما تقوم بذلك بنفسك). التطبيق سهل الاستخدام للغاية ومليء بالميزات المفيدة، والأهم من ذلك أنك لا تشعر أبدًا أنك "وحدك مع النص". يتوفر فيه ترجمة مدمجة ودعم الذكاء الاصطناعي وحتى خيار طلب ترجمة بشرية إذا لزم الأمر. ببساطة، هناك الكثير من الميزات، ولكنها جميعًا مفيدة في الحياة الواقعية.

📚 مكافأة: Otter AI مقابل Fireflies AI: أي أداة اجتماعات أفضل؟

5. Sonix (الأفضل لتنظيم وتلخيص النصوص المتعددة اللغات)

عبر Sonix

يتيح لك Sonix نسخ الملفات الصوتية والمرئية بأكثر من 53 لغة. تعمل ميزة اكتشاف الموضوع والكيانات على تنظيم النص تلقائيًا، مع وضع علامات على الموضوعات والأسماء الرئيسية حتى تتمكن من العثور على ما تحتاجه بسهولة.

تضمن إعادة محاذاة الترميز الزمني التلقائية أن تظل ترجماتك متزامنة تمامًا مع الصوت، حتى بعد التعديلات. على الرغم من أن Trint يوفر نسخًا موثوقة، إلا أنه لا يوفر هذا المستوى من التنظيم التلقائي ويتطلب من المستخدمين البحث عن المحتوى ووضع علامات عليه يدويًا.

بعد ذلك، هل تحتاج إلى تحميل عدة نصوص؟ تتيح لك ميزة التحميل متعدد المسارات في Sonix القيام بذلك ودمجها في نص واحد مع تسميات دقيقة للمتحدثين. يمكن لميزة إلغاء الضوضاء ومعالجة الصوت المحسّنة تنظيف أصوات الخلفية وضمان نسخ دقيق إذا كان التسجيل غير واضح.

أفضل ميزات Sonix

استفد من تصفية الضوضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Sonix لتحسين وضوح النسخ حتى في البيئات الصاخبة

حدد تلقائيًا الكلمات ذات الثقة المنخفضة للتركيز على المناطق التي قد تحتاج إلى مراجعة أو تصحيح يدويًا

أنشئ ملخصات موجزة لنصوصك في شكل جمل أو قوائم نقطية

قيود Sonix

يدعم تحميل الملفات للنسخ، ولكنه لا يوفر إمكانية تحويل الكلام إلى نص مباشرة

أسعار Sonix

سعر المنصة قياسي: 0 دولار شهريًا متميز: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسي: أسعار مخصصة

قياسي: 0 دولار شهريًا

الاشتراك المميز: 22 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

قياسي: 0 دولار شهريًا

الاشتراك المميز: 22 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي قياسي: 10 دولارات في الساعة متميز: 5 دولارات في الساعة. وفر 50% مؤسسي: أسعار مخصصة

السعر القياسي: 10 دولارات في الساعة

الاشتراك المميز: 5 دولارات في الساعة. وفر 50%

المؤسسات: أسعار مخصصة

القياسي: 10 دولارات في الساعة

الاشتراك المميز: 5 دولارات في الساعة. وفر 50%

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Sonix ومراجعاته

G2: 4. 7/5 (20+ تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (130+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sonix؟

تقول مراجعة Capterra:

هذه واحدة من الخدمات القليلة التي يمكنها التعامل مع النصوص المتعددة اللغات والترجمات. لقد استمتعت بواجهة المستخدم سهلة الاستخدام والقدرة على التصدير إلى برامج مثل Adobe و Atlas. أفضل ما في الأمر هو سهولة تحرير النصوص.

هذه واحدة من الخدمات القليلة التي يمكنها التعامل مع النصوص المتعددة اللغات والترجمات. لقد استمتعت بواجهة المستخدم سهلة الاستخدام والقدرة على التصدير إلى برامج مثل Adobe و Atlas. أفضل ما في الأمر هو سهولة تحرير النصوص.

📮ClickUp Insight: ما يقرب من 88٪ من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون الآن على أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط المهام الشخصية وتسريعها. هل تريد تحقيق نفس المزايا في العمل؟ ClickUp هنا لمساعدتك! يمكن أن يساعدك ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، على تحسين الإنتاجية بنسبة 30٪ من خلال تقليل عدد الاجتماعات وتوفير ملخصات سريعة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ومهام آلية.

6. Verbit (الأفضل للنسخ والامتثال على مستوى المؤسسات)

عبر Verbit

Verbit هو برنامج نسخ احترافي يجمع بين محرك الذكاء الاصطناعي الخاص به، Captivate™، ومحررين بشر خبراء لتحقيق دقة تزيد عن 99٪. وهذا ما يميزه كبديل لـ Trint.

إذا كنت بحاجة إلى نصوص في الوقت الفعلي، فإن خدمة النسخ والترجمة الفورية من Verbit تدعم الأحداث والندوات عبر الإنترنت والاجتماعات.

بفضل تقنية Gen. V™ AI، تحصل أيضًا على قيمة مضافة مثل الملخصات وتمييز الكلمات الرئيسية والعناوين المقترحة التي تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من المحتوى الخاص بك. تقدم Verbit خدمات الترجمة والدبلجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لجمهور عالمي للحفاظ على وضوح رسالتك وطبيعتها بأكثر من 50 لغة.

أفضل ميزات Verbit

قدم ترجمة دقيقة في الوقت الفعلي (CART) لدعم إمكانية الوصول المباشر للأحداث والدروس والاجتماعات

التزم بالمعايير الصارمة مثل HIPAA و SOC 2 و GDPR لحماية المعلومات الشخصية أو القانونية أو الطبية خلال عملية النسخ

اختر من بين خيارات الإخراج المتعددة، بما في ذلك Word و PDF و SRT و VTT و CSV و JSON لتناسب سير عمل النشر الخاص بك

قيود Verbit

أحد القيود الرئيسية هو أن النصوص المكتوبة تظهر ككتل نصية كبيرة غير منظمة. وهذا قد يجعلها صعبة المتابعة وأقل سهولة في الاستخدام

أسعار Verbit

مجاني : حتى 30 دقيقة

الخدمة الذاتية: 29 دولارًا شهريًا

خدمة كاملة: أسعار مخصصة

تقييمات Verbit وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (70+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Verbit؟

تقول إحدى تقييمات G2:

بشكل عام، توفر Verbit وقتًا ممتازًا لإنجاز الترجمة. وهذا مهم بشكل خاص عندما ينتظر الطلاب ذوو الاحتياجات الخاصة فيديو مترجم. الدقة مذهلة. كموؤسسة طبية، هناك العديد من المصطلحات الفنية. يمكننا تزويد Verbit بوثائق تحتوي على المصطلحات التي قد لا يكون المراجعون البشريون على دراية بها، من أجل تحسين دقة الترجمة.

بشكل عام، توفر Verbit وقتًا ممتازًا لإنجاز الترجمة. وهذا مهم بشكل خاص عندما ينتظر الطلاب ذوو الاحتياجات الخاصة فيديو مترجم. الدقة مذهلة. كموؤسسة طبية، لدينا العديد من المصطلحات الفنية. يمكننا تزويد Verbit بوثائق تحتوي على المصطلحات التي قد لا تكون مألوفة للمراجعين البشريين، من أجل تحسين دقة الترجمة.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات تسجيل الشاشة المجانية بدون علامة مائية

7. Temi (الأفضل للنسخ الآلي السريع وبأسعار معقولة)

عبر Temi

Temi، المدعوم من Rev، هو برنامج تحويل الكلام إلى نص سريع يوفر نصوصًا جاهزة للمراجعة مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك. يوفر Trint أيضًا وقت استجابة سريع نسبيًا، ولكن واجهته تميل أكثر إلى المستخدمين المحترفين الذين يحتاجون إلى أدوات أكثر تقدمًا لتنظيم النصوص وتحليلها.

يتيح لك تطبيق Temi للهاتف المحمول تسجيل الصوت ونسخه مباشرة من هاتفك. يوفر تسجيلًا غير محدود وبثًا صوتيًا إلى نص في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Temi

اختر من بين MS Word و PDF و SRT و VTT و JSON لتكامل سلس للنصوص في سير عملك

حدد الكلمات الحشو مثل "أم" و"أه" بسرعة وحذفها بنقرة واحدة أثناء عملية التحرير

قم بتخصيص وتعديل الطوابع الزمنية لضمان التزامن الدقيق مع محتوى الصوت أو الفيديو الخاص بك

قيود Temi

لا تقدم Temi خدمة النسخ المباشر أو في الوقت الفعلي. فهي تعالج التسجيلات بعد تحميلها

أسعار Temi

تجربة مجانية

الدفع: 0.25 دولار لكل دقيقة صوتية

تقييمات ومراجعات Temi

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Temi؟

تقول إحدى تقييمات G2:

بمجرد النسخ، يمكن تحرير المحتوى. على سبيل المثال، يمكن إضافة أسماء المتحدثين أثناء وجودهم على موقع Temi. بمجرد تنزيل النص، يسهل تصحيحه، مما يتيح مشاركة نسخة منقحة.

بمجرد نسخ المحتوى، يمكن تحريره. على سبيل المثال، يمكن إضافة أسماء المتحدثين أثناء وجودك على موقع Temi. بمجرد تنزيل النص، يسهل تصحيحه، مما يتيح مشاركة نسخة منقحة.

🧠 حقيقة ممتعة: خلال عصر النهضة، اكتسبت الاختزال شعبية كطريقة للنسخ السريع. استخدم شخصيات بارزة مثل صمويل بيبيس وإسحاق نيوتن الاختزال لتوثيق الأحداث والأفكار بسرعة. شهدت هذه الفترة ظهور الاختزال، الذي أثر بشكل كبير على طرق النسخ الحديثة.

8. Rev (الأفضل للتبديل بين النسخ الآلي والنسخ البشري حسب الطلب)

عبر Rev

تقدم Rev برنامج تحويل الكلام إلى نص وخدمات نسخ بشرية لمساعدتك في اختيار البرنامج المناسب لاحتياجاتك الخاصة. هناك أيضًا قوالب AI يمكنك تطبيقها إذا كنت تقوم بنفس النوع من العمل بشكل متكرر، مثل المقابلات أو المكالمات البحثية. فهي توفر عليك عناء تصحيح تسميات المتحدثين أو إعادة هيكلة كل شيء في كل مرة.

المساعد الذكي مدمج في المحرر، لذا يمكنك أن تطلب منه تلخيص الأمور أو سرد النقاط الرئيسية أو العثور على جميع الأسئلة التي طرحها شخص ما. وإذا كنت تعمل مع مجموعة من النصوص، فإن Multifile Insights تتيح لك رؤية الأنماط المشتركة بينها. بهذه الطريقة، يمكنك تتبع الموضوعات المتكررة لفهمها دون قراءة كل كلمة.

أفضل ميزات Rev

حافظ على مطابقة النص مع الصوت حيث يتم التمرير تلقائيًا وتمييز الكلمة الحالية

قم بتشغيل المقاطع وإيقافها مؤقتًا وإرجاعها وضبط السرعة وإضافة تعليقات ومشاركة المقاطع وتمييز النص والتراجع عن التغييرات وإعادة تنفيذها بسهولة

ابحث بسرعة عن كلمات أو عبارات معينة واستبدلها في النص الكامل للتحرير الجماعي

احفظ اللحظات المهمة في النص أو الملف الصوتي للرجوع إليها بسرعة وسهولة

قيود Rev

لا يوفر Rev إمكانية التحرير المشترك في الوقت الفعلي أو التعليقات المباشرة أو مشاركة المستندات التي تمنحك شعورًا بالعمل الجماعي. إنه أقرب إلى أداة لتسليم المهام الفردية

أسعار Rev

الأساسي: 14.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Pro: 34.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

الدفع بالدقيقة النسخ البشري : 1.99 دولار/الدقيقة النسخ بالذكاء الاصطناعي : 0.25 دولار/الدقيقة

النسخ البشري : 1.99 دولار/دقيقة

النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي: 0.25 دولار/دقيقة

النسخ البشري : 1.99 دولار/دقيقة

النسخ الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي: 0.25 دولار/دقيقة

تقييمات ومراجعات Rev

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

📚 مكافأة: كيفية إضافة تعليق صوتي إلى مقطع فيديو لتحسين التفاعل

9. Scribie (الأفضل للنسخ عالي الدقة مع دعم اللهجات)

عبر Scribie

Scribie هي خدمة نسخ توفر نصوصًا دقيقة من خلال عملية قوية من 4 خطوات. تتضمن هذه العملية النسخ الأولي والمراجعة الشاملة والتدقيق اللغوي وفحوصات الجودة النهائية، مما ينتج عنه دقة تزيد عن 99%. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاختيار من بين خيارات التسليم المرنة، بما في ذلك الخدمات السريعة (8-12 ساعة) أو خدمة اليوم الواحد أو خدمة 3 ساعات، حسب مدى استعجالك.

من ناحية أخرى، يعتمد Trint بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي في النسخ، مما يوفر سرعة أكبر في الإنجاز ولكن قد يفتقر إلى الدقة والفروق الدقيقة التي توفرها المراجعة البشرية.

كبديل لـ Trint، يتيح لك Scribie النسخ بلكنات مختلفة، مثل الهندية والأفريقية وغيرها من اللهجات غير الأصلية، مما يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات لمشاريعك العالمية.

أفضل ميزات Scribie

تعاون بفعالية من خلال مشاركة الملفات مع أعضاء الفريق، مع خيارات لعرض أو تحرير الوصول من أجل عمل جماعي سلس

بسّط سير عملك من خلال تنظيم النصوص في مجلدات لإدارة أفضل وسهولة الوصول إليها

احصل على النصوص بتنسيقات مختلفة، مثل Microsoft Word وPDF وOpenDocument Text والنص العادي، لاستخدامها في تطبيقات مختلفة

قيود Scribie

يعد المحرر صعبًا لأنه يعمل بأوامر لوحة المفاتيح، وغالبًا ما تحتاج إلى الرجوع إلى ورقة مرجعية

أسعار Scribie

متقدم: 0.80 دولار/دقيقة

تقييمات ومراجعات Scribie

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Scribie؟

تقول مراجعة G2:

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لـ Scribie في دقتها. تتم عمليات النسخ بسرعة، وهو أمر بالغ الأهمية للشركات والأفراد. توفر Scribie أوقات إنجاز مختلفة، تتراوح من 36 ساعة إلى 5 أيام، كما توفر خيارًا عاجلاً لمن يحتاجون إلى إنجاز عمليات النسخ بسرعة أكبر.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لـ Scribie في دقتها. يتم إجراء عمليات النسخ بسرعة، وهو أمر بالغ الأهمية للشركات والأفراد. توفر Scribie أوقات إنجاز مختلفة، تتراوح من 36 ساعة إلى 5 أيام، كما توفر خيارًا عاجلاً لمن يحتاجون إلى إنجاز عمليات النسخ بسرعة أكبر.

10. Amberscript (الأفضل لتضمين التسميات التوضيحية وسير العمل الجماعي)

عبر Amberscript

Amberscript هي منصة للنسخ والترجمة تقدم خدمات آلية وبشرية. Burn-In Captions هي ميزة أساسية تتيح لك تضمين الترجمة مباشرة في مقاطع الفيديو الخاصة بك بحيث يتم عرضها بشكل متسق حتى على المنصات التي لا تدعم ملفات الترجمة المنفصلة.

تتيح لك إعادة مواءمة التوقيت ضبط التوقيت بعد التعديلات بحيث يظل المحتوى الصوتي والترجمة متزامنين تمامًا. تدعم لوحة التحكم المدمجة المشاريع المعقدة وتوفر لك أدوات لتتبع التقدم وتنظيم الملفات وإدارة وصول الفريق والتبديل بين اللغات بسهولة.

أفضل ميزات Amberscript

سجل الاجتماعات والمحاضرات والملاحظات الصوتية أثناء التنقل، وحوّلها إلى نص مباشرة من هاتفك لنسخ سريع وسهل

خصص نصوصك باستخدام خيارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل الملخصات والإصدارات المجهولة المصدر للحفاظ على الخصوصية أو تنسيقات القراءة الواضحة لتحسين قابلية القراءة

ضمان أمان ملفاتك من خلال تشفير SSL والتخزين المشفر والامتثال للمعايير مثل SOC2 للتعامل مع المعلومات الحساسة بأمان

قيود Amberscript

يعمل النسخ القائم على التعلم الآلي بشكل أفضل مع اللغة الإنجليزية. في حين أن اللغات الأخرى مثل الألمانية تميل إلى وجود المزيد من الحذف والأخطاء

أسعار Amberscript

صنع آلي: رصيد لمرة واحدة: 8 دولارات/ساعة اشتراك شهري: 6.4 دولارات/ساعة اشتراك سنوي: 5 دولارات/ساعة

رصيد لمرة واحدة: 8 دولارات في الساعة

اشتراك شهري: 6.4 دولار/ساعة

اشتراك سنوي: 5 دولارات في الساعة

من صنع الإنسان: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

رصيد لمرة واحدة: 8 دولارات في الساعة

اشتراك شهري: 6.4 دولار/ساعة

اشتراك سنوي: 5 دولارات/ساعة

تقييمات AmberScript وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن AmberScript؟

تقول إحدى تقييمات G2:

خدمتهم سلسة ومهنية، وتقدم حلولًا مخصصة تناسب احتياجات عملي تمامًا. على عكس الأدوات الأخرى التي تعتمد فقط على الذكاء الاصطناعي، توفر Amberscript تجربة خدمة كاملة تجعلك تشعر وكأنك تعمل مع أشخاص حقيقيين يفهمون أهدافك. إذا كنت تدير مشاريع صوتية ومرئية واسعة النطاق وتحتاج إلى نسخ أو ترجمات سهلة ودقيقة واحترافية، فإن Amberscript هو الخيار الأمثل. إنه حل للمحترفين الذين يطلبون الجودة والموثوقية. موصى به بشدة!

خدمتهم سلسة واحترافية، وتقدم حلولًا مخصصة تناسب احتياجات عملي تمامًا. على عكس الأدوات الأخرى التي تعتمد فقط على الذكاء الاصطناعي، توفر Amberscript تجربة خدمة كاملة تشعرك أنك تعمل مع أشخاص حقيقيين يفهمون أهدافك. إذا كنت تدير مشاريع صوتية ومرئية واسعة النطاق وتحتاج إلى نسخ أو ترجمة سهلة ودقيقة واحترافية، فإن Amberscript هو الخيار الأمثل. إنه حل للمحترفين الذين يطلبون الجودة والموثوقية. موصى به بشدة!

💡 نصيحة احترافية: بمجرد أن ينتهي فريقك من النسخ أو الترجمة في البديل المفضل لديك لـ Trint، فإن الخطوة التالية هي التنفيذ. سواء كنت تخطط لإطلاق فيديو أو مراجعة داخلية أو حلقة تغذية راجعة، يمكن أن تساعدك قوالب قوائم المهام في ClickUp في إنشاء عملية آلية وقابلة للتكرار والتتبع.

11. TranscribeMe (الأفضل لنسخ الملاحظات الصوتية وميزات الذكاء الاصطناعي متعددة اللغات)

عبر TranscribeMe

TranscribeMe، برنامج نسخ رقمي وبديل لـ Trint، يتبع نهجًا محادثيًا في النسخ. وهو يدعم نسخ الملاحظات الصوتية من تطبيقات مثل WhatsApp و Telegram. إذا كنت تتواصل بكثرة عبر الرسائل الصوتية، يمكنك تحويلها إلى نص واضح وقابل للبحث دون الحاجة إلى تحميل أو إعادة تسجيل أي شيء.

تتكامل هذه الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أيضًا مع ChatGPT، بحيث يمكنك طرح الأسئلة والحصول على ملخصات سريعة أو حتى إعادة صياغة أجزاء من النصوص داخل المنصة مباشرةً. وإذا كنت تتعامل مع محتوى متعدد اللغات، فإن الترجمة الفورية تساعدك على نسخ وفهم الكلام عبر لغات مختلفة دون الحاجة إلى أداة منفصلة.

أفضل ميزات TranscribeMe

ادمج خدمات TranscribeMe بسلاسة في أنظمتك الحالية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) القوية والموثقة جيدًا

خصص نصوصك وفقًا لاحتياجات الصناعة المحددة باستخدام تنسيقات متخصصة مثل SRT للترجمة المصاحبة، وNVivo للبحوث النوعية، وتنسيقات لأبحاث السوق

استخدم خدمات النسخ مباشرةً من خلال منصات المراسلة وتجنب الحاجة إلى تثبيت تطبيقات إضافية. قيود TranscribeMe

قيود TranscribeMe

على عكس بعض المنافسين، يفتقر TranscribeMe إلى محرر متكامل يتيح للمستخدمين تحرير النصوص مباشرةً من خلال واجهة المتصفح

أسعار TranscribeMe

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات TranscribeMe

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن TranscribeMe؟

تقول مراجعة Capterra:

يقلل TranscribeMe الوقت اللازم للنسخ بشكل كبير. كما يجعل إنجاز مهام النسخ الكبيرة أسهل بكثير.

يقلل TranscribeMe الوقت اللازم للنسخ بشكل كبير. كما يجعل إنجاز مهام النسخ الكبيرة أسهل بكثير.

ClickUp: البديل الشامل لـ Trint الذي يحول المحادثات إلى أفعال

قد تساعدك Trint وبدائلها في النسخ بشكل أسرع، ولكن هذا هو كل ما تقدمه. فهي لا تساعدك في تنظيم ما قيل، أو ربط الأفكار أثناء تحرير الملفات، أو تحويل الأفكار إلى أفعال. إذا كنت تعتمد على أكثر من مجرد النصوص لإنجاز مهامك، فهذه مشكلة.

أنت بحاجة إلى حل يتجاوز الحدود. حل يساعدك على تسجيل المعلومات من اجتماعاتك ومحادثاتك وفهمها واستخدامها.

وهذا ما يميز ClickUp. بفضل AI Notetaker و ClickUp Brain و Docs المدمجة، لا يقتصر دوره على تسجيل ما قيل فحسب. بل يساعدك على تحويل تلك الكلمات إلى عمل. كل شيء يظل متصلاً في مكان واحد، من الملخصات الذكية إلى السياق القابل للبحث والمستندات التعاونية.

سجل في ClickUp مجانًا لتحويل النصوص إلى إجراءات.