Otter AI مقابل Fireflies AI: أي أداة اجتماعات أفضل؟

هل سبق لك أن غادرت اجتماعًا وشعرت أنك فاتتك معلومات مهمة أو أنك غير واضح بشأن الخطوات التالية؟ نحن نتحدث أسرع مما نكتب، ومتابعة ملاحظات الاجتماع مع التركيز على المناقشة قد يبدو وكأنه مهمة مستحيلة.

تعد مساعدات الاجتماعات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل Otter AI و Fireflies AI بنسخ الاجتماعات وتسجيل اللحظات المهمة وتقديم ملخصات بعد الاجتماعات حتى لا تفوتك أي تفاصيل.

توفر كلتا الأداتين النسخ في الوقت الفعلي، وإنشاء محاضر اجتماعات غنية، وتبسيط تدوين الملاحظات التعاونية. ولكن أيهما أفضل لك فعليًا؟ قبل أن تغرق في دوامة المقارنات، سنقوم بتحليل الاختلافات الرئيسية.

دعنا نقدم لك أيضًا بديلاً ثالثًا قويًا — ClickUp،التطبيق الشامل للعمل — الذي قد يتفوق على الاثنين الآخرين!

Otter AI مقابل Fireflies AI مقابل ClickUp في لمحة سريعة

Otter AI هو الأفضل لـ Fireflies AI هو الأفضل لـ هو الأفضل لـ ClickUpهو الأفضل لـ نسخ مباشرة للاجتماعات مع تسجيل الملاحظات في الوقت الفعلي رؤى عميقة للاجتماعات باستخدام تحليل المشاعر وتحليل المحادثات جدولة الاجتماعات وإدارتها وتوثيقها — كل ذلك ضمن نفس مساحة عمل المشروع باستخدام ClickUp Meetings ClickUp Brain 's AI-generated agendas تحديد المتحدث مع ملاحظات مزودة بختم زمني لتسهيل التنقل إنشاء مقتطفات صوتية لقص ومشاركة اللحظات المهمة من المكالمات جدولة ذكية باستخدام تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يقترح الأوقات المثلى، ويزامن ملاحظات الاجتماعات، ويبرز تعارضات الأولويات ملخصات ما بعد الاجتماع مع نقاط مناقشة قابلة للتعديل وعناصر عمل عمليات سير العمل بالذكاء الاصطناعي مثل تتبع المبيعات واكتشاف التعارضات عبر Fred (روبوت الدردشة بالذكاء الاصطنا يتم التقاط ملاحظات الاجتماعات المباشرة تلقائيًا وتنظيمها وربطها بالمهام باستخدام ClickUp AI Notetaker تكامل بسيط مع منصات الاجتماعات الشائعة (Zoom و Google Meet و Teams) تكامل شامل مع أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp و Salesforce و HubSpot تكامل عميق مع إدارة المهام والمستندات واللوحات البيضاء والأهداف لتحويل مناقشات الاجتماعات إلى عمل حقيقي يمكن تتبعه ملخصات سريعة للاجتماعات وتحرير بسيط متابعة تلقائية تضمن عدم فقدان أي لحظة مهمة أو بند عمل متابعة فورية بعد الاجتماع، بما في ذلك بنود العمل والقرارات وتوزيع المهام

ما هو Otter AI؟

عبر Otter AI

Otter AI هو مساعد اجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي. كأداة نسخ، يستمع وينسخ المحادثات في الوقت الفعلي، حتى تتمكن من تخطي تدوين الملاحظات بشكل محموم أثناء المناقشات. إنه الحل الأمثل للاجتماعات والمقابلات وحتى المحاضرات الحية.

بالإضافة إلى ميزات تحويل الصوت إلى نص، فإنه ينظم ملاحظاتك حسب الإجراءات والتأثير، مما يحول طاقتك من تدوين الملاحظات إلى الاستماع الفعال.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يلتقط اللحظات المهمة خلال اجتماعاتك عبر الإنترنت، مما يسهل عليك الرجوع إليها لاحقًا. سواء كنت في اجتماع فيديو على Google Meet أو تناقش الأفكار على Microsoft Teams، يهدف Otter AI إلى الحفاظ على محادثات اجتماعاتك واضحة وقابلة للبحث وسهلة المراجعة.

🧠 حقيقة ممتعة: تقوم أدوات الذكاء الاصطناعي التي تنسخ الاجتماعات بتحديد المتحدثين باستخدام خوارزميات تحلل وتفصل أنماط موجات الكلام — وهي نسخة مبسطة من تقنية القياس الحيوي الصوتي!

ميزات Otter AI

كأداة نسخ قوية، يوفر Otter AI العديد من الميزات المصممة لالتقاط محتوى اجتماعاتك بدقة. دعنا نلقي نظرة على ما تتضمنه هذه الميزات.

1. الاجتماعات وتدوين المحاضرات

قد لا يكون للحياة زر إعادة، ولكن اجتماعاتك بالتأكيد يمكنها ذلك. Otter AI يقترب من توفير هذا الزر لمكالماتك المهمة.

تتمثل ميزته الأساسية في نسخ المحادثات في الوقت الفعلي، والتقاط كل كلمة تلقائيًا حتى لا تضطر إلى القيام بذلك يدويًا. يضمن تكامله مع منصات مؤتمرات الفيديو الشهيرة مثل Google Meet وZoom وMicrosoft Teams تغطية كل المكالمات، من اجتماعات الفيديو الداخلية إلى مكالمات العملاء الخارجيين.

يوفر Otter AI أيضًا وظيفة التسجيل أو التحميل لنسخ المحادثات المنطوقة من الاجتماعات الشخصية أو الملفات الصوتية بسهولة. تعمل ميزة التعرف التلقائي على المتحدث والملاحظات المزودة بختم زمني على تسهيل متابعة المحادثات، مما يتيح لك العودة إلى اللحظات المهمة بسرعة دون أي لبس.

2. إنشاء مخطط تفصيلي وملخص

يوفر Otter AI علامة تبويب مخصصة للملخصات لكل مكالمة ونصوص الاجتماعات المباشرة. تعمل وظيفته المسماة Highlight Summaries على التقاط ملخص موجز ونقاط العمل الرئيسية ومخطط منظم للمناقشة تلقائيًا. وهذا يوفر عليك عناء البحث في نصوص الاجتماعات الطويلة لاحقًا.

بمجرد انتهاء المكالمة، يمكنك تعيين نقاط العمل لفريقك أو تعديل الملخص حسب الحاجة. يمكنك أيضًا نسخ الملخص ومشاركته بنقرة واحدة، مما يتيح للجميع البقاء على اطلاع على آخر المستجدات دون عناء.

3. دردشة AI أثناء الاجتماعات

يمكن أن تسير الاجتماعات بسرعة، ويمكن للمشاركين الذين يطرحون أسئلة أو شكوكًا أن يعطلوا سير الاجتماع بسهولة. لتجنب ذلك، استخدم الدردشة أثناء الاجتماع في Otter AI، حيث يمكن للمشاركين طرح الأسئلة وإضافة الملاحظات أو حتى إنشاء محاضر الاجتماعات في الوقت الفعلي.

هذا يحافظ على تنظيم المحادثات دون تشتيت انتباه أي شخص، مما يضمن مشاركة الجميع. وهو مفيد عندما تحتاج إلى توضيح نقطة ما أو الرجوع بسرعة إلى شيء تم ذكره للتو، كل ذلك دون مقاطعة المتحدث.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية عقد اجتماعات أكثر إنتاجية

أسعار Otter AI

الأساسي: مجاني

المزايا: 16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

💡نصيحة احترافية: تتيح لك معظم برامج المساعدة في الاجتماعات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إنشاء مفردات أو كلمات رئيسية مخصصة للمصطلحات الخاصة بالصناعة أو أسماء المشاريع أو المصطلحات المستخدمة بشكل متكرر. يساعد ذلك الذكاء الاصطناعي على التقاط الموضوعات الرئيسية وتمييزها بدقة، مما يقلل من الوقت الذي تقضيه في تصحيح أخطاء

ما هو Fireflies؟

عبر Fireflies

Fireflies هو مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي ويقدم رؤى من المحادثات. بالإضافة إلى تدوين الاجتماعات، يستخدم تحليلات المحادثات لدفع الإجراءات إلى الأمام، مما يضمن عدم ضياع نقاط المناقشة الرئيسية.

يتكيف Fireflies مع حالات الاستخدام الخاصة بالصناعة، بما في ذلك المبيعات والتوظيف والبودكاست والرعاية الصحية، مما يجعله متعدد الاستخدامات لتلبية احتياجات الأعمال المتنوعة.

بعد كل مكالمة، يقوم تلقائيًا بمشاركة الملخصات والنصوص مع جميع المشاركين في الاجتماع. بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز رؤاه مجرد الملاحظات البسيطة أو إعادة عرض من قال ماذا، مما يساعد الفرق على تتبع المتابعات وتحديد اللحظات المهمة التي تؤثر على القرارات وتعزيز الإنتاجية.

ميزات Fireflies

Fireflies ليس مجرد أداة نسخ، بل إن ميزاته المتقدمة تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من كل اجتماع.

إليك ما يجعله مساعدًا شائعًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للاجتماعات.

1. إنشاء النصوص والمقتطفات الصوتية

يقوم Fireflies بنسخ وتلخيص الاجتماعات المرئية والمسموعة، ولكن ميزة soundbite هي ما يميزه عن غيره. تتيح لك هذه الأداة قص ومشاركة اللحظات المهمة من الاجتماعات، بحيث يمكنك تخطي مشاهدة التسجيل بالكامل والانتقال مباشرة إلى النقاط المهمة.

سواء كان طلبًا من عميل أو قرارًا متعلقًا بمشروع أو فكرة مهمة، يمكنك بسهولة التقاط المقتطف ومشاركته مع فريقك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك حتى إنشاء قائمة تشغيل للمقتطفات الصوتية، مما يجعل المتابعة والتلخيص أسرع من أي وقت مضى.

👀 هل تعلم؟ اكتسب مصطلح "soundbite" (مقتطف صوتي ) شعبية في أواخر السبعينيات عندما جذبت العبارات القصيرة والمؤثرة التي أدلى بها السياسيون والشخصيات العامة انتباه وسائل الإعلام. سرعان ما أصبحت عباراتهم القابلة للاقتباس والملفتة للانتباه المفضلة لدى غرف الأخبار، مما جعل العناوين الرئيسية أسهل في البيع والتذكر!

2. البحث الذكي وتحليلات متتبع الموضوعات

يصبح العثور على الأفكار الرئيسية في الاجتماع أسهل عندما تكون البيانات منظمة في متناول يدك. يوفر Fireflies AI خيار بحث ذكي يقسم التسجيلات حسب المشاعر ووقت حديث المتحدث والفلاتر المفضلة، مما يساعدك على تحديد اللحظات المهمة بسرعة.

كما أنه يتميز بمتتبع للمواضيع يراقب الموضوعات المتكررة باستخدام كلمات رئيسية محددة مسبقًا، مما يسهل تتبع المناقشات عبر اجتماعات متعددة. وهذا يضمن عدم تفويت أي موضوعات أساسية، مثل ملاحظات العملاء أو تحديثات المشروع.

3. سير عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي

إحدى الميزات البارزة التي تميز Fireflies AI هي Fred، روبوت الدردشة الذكي المدمج. لا يقتصر دور Fred على تقديم ملخصات سريعة وإحصاءات سطحية فحسب، بل إنه المحرك وراء مجموعة من سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمصمم لأتمتة متابعة الاجتماعات ودفع العمل.

على سبيل المثال، يمكن لـ Fred تشغيل سير عمل تتبع المبيعات الذي يحلل المحادثات بحثًا عن إشارات نية المشتري. كما يمكنه أيضًا الإبلاغ عن المخاطر المحتملة باستخدام سير عمل الكشف عن التعارض الذي يحدد عدم التوافق أو التوتر في مناقشات الفريق.

سواء كنت تتابع فرص المبيعات أو تعالج المشكلات الداخلية أو تحافظ على تنسيق الجهات المعنية، يضمن Fred عدم إغفال أي لحظة حاسمة، مما يحول Fireflies AI من أداة نسخ بسيطة إلى مساعد اجتماعات استباقي.

أسعار Fireflies

مجاني

المزايا: 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

🧠 حقيقة ممتعة: بيل جيتس لا يدون ملاحظات الاجتماعات أيضًا — فهو يترك هذه المهمة للذكاء الاصطناعي. بفضل الملخصات التي يُنشئها الذكاء الاصطناعي والتي تتولى معالجة جميع محادثات الاجتماعات، يدعي جيتس أنه يمكنه التركيز على الأفكار الكبيرة بدلاً من تدوين الملاحظات.

Otter AI مقابل Fireflies: مقارنة الميزات

يعمل كل من Otter AI و Fireflies على تبسيط إدارة الاجتماعات، ولكنهما يخدمان احتياجات مختلفة قليلاً. يتخصص Otter AI في النسخ في الوقت الفعلي، بينما يركز Fireflies على التحليلات والأتمتة.

إليك كيفية مقارنة هذين التطبيقين كأدوات للاجتماعات:

ميزة Otter AI Fireflies نسخة مكتوبة نعم. النسخ في الوقت الفعلي نعم. نسخ ما بعد المكالمة تحديد المتحدث نعم. ملاحظات مزودة بختم زمني وتسميات للمتحدثين نعم. ملاحظات مزودة بختم زمني وتسميات للمتحدثين رؤى الاجتماعات أساسي. يقدم ملخصات الاجتماعات وعناصر العمل مفصل. يقدم تحليل المشاعر، ومقتطفات صوتية، وتتبع الموضوعات التكامل التطبيقات اليومية مثل Zoom و Google Meet و Teams و Slack و Salesforce و HubSpot خيارات تقويم أكثر شمولاً وتطبيقات إنتاجية وواجهة برمجة تطبيقات مخصصة قدرات الذكاء الاصطناعي Chatbot للاستفسارات والأفكار روبوتات الدردشة وسير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمبيعات وتتبع المشاريع والمزيد من حالات الاستخدام الأفضل لـ اجتماعات مباشرة عبر الإنترنت وتدوين الملاحظات تحليل عميق للاجتماعات وأتمتة سير العمل

في حين أن هذه هي الاختلافات الرئيسية، إليك كيفية مقارنتها في الجوانب التي تحدد تأثير أداة الاجتماعات.

سرعة النسخ

يوفر Otter AI نسخًا في الوقت الفعلي مع تحديد المتحدث وملاحظات مزودة بختم زمني، مما يجعله مثاليًا للاجتماعات المباشرة. كما أنه يحسن النصوص بعد الاجتماع لتحسين الدقة.

تتبع Fireflies نهجًا مختلفًا. فبدلاً من النسخ المباشر، تقوم بتسجيل الاجتماع أولاً ثم تعالج النص بعد انتهاء المكالمة. اعتمادًا على طبيعة اجتماعك، يستغرق ذلك حوالي 10 إلى 15 دقيقة، ويحصل جميع المشاركين على ملخصات ما بعد الاجتماع عبر البريد الإلكتروني.

🏆 الفائز: Otter AI يتفوق في مجال النصوص المباشرة. Fireflies فعال أيضًا، إذا كنت لا تمانع في الانتظار قليلاً حتى تتم معالجة المكالمة.

رؤى واستنتاجات

يُنشئ Otter AI ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نقاط المناقشة الرئيسية وعناصر العمل. كما تمنح الملخصات القابلة للتحرير فريقك المرونة في كيفية مشاركة الأفكار وصقلها.

تخطو Fireflies خطوة إلى الأمام من خلال الرؤى المستندة إلى التحليلات، وتتبع الموضوعات المتكررة، ومشاركة المتحدثين، والمشاعر. كما تتيح للمستخدمين استخراج مقتطفات صوتية، وإنشاء قوائم تشغيل لأهم اللحظات لتسهيل الرجوع إليها.

🏆 الفائز: فاز Fireflies بفضل تحليل المشاعر والرؤى والمقتطفات الصوتية القابلة للتخصيص، مما يجعله مثاليًا للاستفادة من الاجتماعات المعمقة. بالنسبة للفرق التي تدير مناقشات ومشاريع بسيطة، يقوم Otter AI chat بعمل جيد في الإجابة على الأسئلة السريعة.

تكامل الاجتماعات وسير العمل

هل تتساءل ما الذي يتناسب بشكل أفضل مع أدواتك الحالية؟

يتوافق Otter AI بشكل جيد مع أحداث Zoom وGoogle Meet وTeams. كما يتصل بـ Slack لمشاركة المحادثات ويتيح لمستخدمي Enterprise التكامل مع Salesforce وHubSpot.

يتضمن Fireflies تكاملات للعديد من تقاويم الاجتماعات وحتى أدوات الإنتاجية مثل ClickUp. كما يوفر العديد من سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتقارير محددة ورؤى منظمة، بدءًا من رؤى مقاييس المشروع إلى بطاقات تقييم المديرين الفردية.

🏆 الفائز: Fireflies يفوز بفضل أتمتته القوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتكامل سير العمل.

Otter AI مقابل Fireflies على Reddit

قمنا بزيارة Reddit لمعرفة رأي الناس في الجدل الدائر حول Otter AI و Fireflies. يتفق العديد من المستخدمين على subreddit r/productmanagement على أن Otter AI هو الخيار الأفضل للنسخ في الوقت الفعلي:

تقول TechTemptress:

أحبها. أستخدمها يوميًا في الاجتماعات. تحتاج النصوص إلى بعض التعديلات بعد التسجيل لتصحيح المصطلحات المتخصصة والكلمات غير الواضحة وبعض الأخطاء في النطق، ولكن بمجرد القيام بذلك، يصبح Otter bot رائعًا

أحبها. إنها أداة العمل اليومية التي أستخدمها في الاجتماعات. تحتاج النصوص إلى بعض التعديلات بعد التسجيل لتصحيح المصطلحات المتخصصة والكلمات غير الواضحة وبعض الأخطاء في النطق، ولكن بمجرد القيام بذلك، يصبح Otter bot رائعًا

يوضح Past_Path9215 لماذا Fireflies هو الخيار المفضل لديهم للحصول على رؤى حول الاجتماعات وأتمتتها:

يمكنك إجراء تخصيصات رائعة أخرى باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. أنا شخصياً أستخدم تطبيقات/قوالب الذكاء الاصطناعي لكتابة الملاحظات تلقائيًا حسب رغبتي

يمكنك إجراء تخصيصات رائعة أخرى باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. أنا شخصياً أستخدم تطبيقات/قوالب الذكاء الاصطناعي لكتابة الملاحظات تلقائيًا حسب رغبتي

يُظهر النقاش حول Otter AI و Fireflies AI على Reddit انقسامًا واضحًا بناءً على أولويات المستخدمين. يميل أولئك الذين يقدرون دقة النسخ في الوقت الفعلي وسرعة تدوين ملاحظات الاجتماعات إلى تفضيل Otter AI، على الرغم من الحاجة إلى تعديلات طفيفة في بعض الأحيان بسبب عدم وضوح الكلام.

من ناحية أخرى، يميل المستخدمون الذين يفضلون الحصول على رؤى بعد الاجتماعات، والأتمتة المخصصة، والأسعار المعقولة، والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى Fireflies AI بسبب تكامل سير العمل والذكاء الاصطناعي في الاجتماعات.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماعات

تعرف على ClickUp — أفضل بديل لـ Otter AI و Fireflies

لقد أوليت اهتمامك الكامل للاجتماع. قام مترجم AI الخاص بك بتدوين ملاحظات وافية، مع تخصيص أقسام لكل متحدث. الآن، يجب عليك إنشاء المهام وتتبعها أو إضافتها إلى مستنداتك.

ماذا لو كان بإمكانك الحصول على كل ذلك في أداة واحدة؟ هذا ممكن مع ClickUp، التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع والوثائق والتواصل بين أعضاء الفريق، كل ذلك في منصة واحدة، مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبحث.

هل تريد أن ترى كيف يتميز عن حلول إدارة الاجتماعات الأخرى؟ إليك أفضل ميزاته للاجتماعات.

ميزة ClickUp الأولى: ClickUp AI Notetaker و ClickUp Brain

ابق على اطلاع على ملاحظات اجتماعاتك وملخصاتها ومهامك مع ClickUp AI Notetaker

بينما يركز Otter AI و Fireflies AI على محاضر الاجتماعات والملخصات، يخطو ClickUp خطوة إلى الأمام مع ClickUp AI Notetaker. فهو لا يقتصر على تسجيل الاجتماعات وتسجيل الأفكار الرئيسية فحسب، بل يحولها إلى بنود عمل داخل المنصة ويربطها بمهام ClickUp ووثائق ClickUp ذات الصلة.

باستخدام ClickUp Brain، المساعد الذكي الأصلي للمنصة، يمكنك إنشاء مهام على الفور من ملاحظات الاجتماعات ونشر ملخصات الاجتماعات على ClickUp Chat ومشاركتها مع فريقك لضمان عدم إغفال بنود العمل.

كما يتيح Brain إمكانية البحث في النصوص. اطرح أسئلتك بلغة طبيعية، وسيقوم برنامج Brain بمسح ملاحظات اجتماعك للإجابة عليها، حتى إذا كنت بحاجة إلى التحقق من نقطة بيانات أو قرار تم اتخاذه منذ شهور.

اجعل محاضر الاجتماعات قابلة للبحث باستخدام ClickUp Brain

أفضل ما في الأمر؟ يعمل AI Notetaker من ClickUp مع Google Meet وZoom وMicrosoft Teams، بحيث يتم تسجيل جميع اجتماعاتك.

ميزة ClickUp رقم 2: اجتماعات ClickUp

حسّن إنتاجية إدارة الاجتماعات، وقم بتضمين روابط المكالمات مباشرةً داخل المهام، وقم بتنفيذ جداول أعمال الاجتماعات المتكررة باستخدام ClickUp Meetings

يجب أن تدفع الاجتماعات إلى اتخاذ إجراءات، وليس مجرد محادثات — وهذا ما يضمنه ClickUp Meetings. تحتوي الحزمة على العديد من الميزات لتحسين إنتاجية الاجتماعات.

ابدأ بصياغة جدول أعمال الاجتماع باستخدام أحد قوالب جدول أعمال الاجتماعات العديدة المتوفرة في ClickUp. أو اطلب من ClickUp Brain القيام بذلك نيابة عنك.

صمم جدول أعمال شامل للاجتماعات في ثوانٍ باستخدام الذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain

اعثر على الوقت المناسب للاجتماع وأرسل الدعوات باستخدام تقويم AI من ClickUp (المزيد عن ذلك بعد قليل!). يمكنك حتى الانتقال إلى اجتماعك مباشرة من داخل ClickUp، دون الحاجة إلى الانتقال إلى تطبيق التقويم الخارجي.

استخدم قوائم مهام المهام المدمجة في ClickUp لمساعدتك في تحويل جداول الأعمال إلى عناصر عمل. حتى لا يتبقى شيء لـ "لاحقًا"

يمكنك أيضًا تعيين تعليقات لأعضاء فريقك، للإشارة إلى الحاجة إلى اتخاذ إجراء، قبل أن يتم وضع علامة "مكتمل" على مهمة في قائمة مهام الاجتماع.

هل تتعامل مع اجتماعات متكررة؟ رائع؛ خيار التكرار المخصص في الحل سهل التطبيق على كل جدول أعمال وقائمة مهام. بمجرد الضبط، يرسل ClickUp تذكيرات مخصصة عبر البريد الإلكتروني حتى لا تفوتك أي محادثة مهمة.

لقد كان من الرائع أن نرى مقدار الوقت الذي وفرناه في الاجتماعات منذ الانتقال إلى ClickUp. ما كان يستغرق منا ثلاث ساعات أسبوعيًا لتخطيط الأحداث والتحديثات أصبح الآن يستغرق ما يزيد قليلاً عن ساعة. أصبح لدى الفرق المعنية الآن مزيد من الوقت للتركيز على أولويات التسويق الأكثر أهمية.

لقد كان من الرائع أن نرى مقدار الوقت الذي وفرناه في الاجتماعات منذ الانتقال إلى ClickUp. ما كان يستغرق منا ثلاث ساعات أسبوعيًا لتخطيط الأحداث والتحديثات أصبح الآن يستغرق ما يزيد قليلاً عن ساعة. أصبح لدى الفرق المعنية الآن مزيد من الوقت للتركيز على أولويات التسويق الأكثر أهمية.

إذا كنت ترغب في تخصيص ملاحظات اجتماعاتك باستخدام الذكاء الاصطناعي، فإن ClickUp Docs تتيح لعدة أعضاء من الفريق التعاون على نفس المستند باستخدام تنسيق ماركداون غني.

دوّن الأفكار، وحسّن العروض التقديمية باستخدام تنسيقات غنية، وركز ملاحظات اجتماعاتك في مكان واحد باستخدام ClickUp Docs

تتيح لك المستندات أيضًا إنشاء مهام قابلة للتنفيذ من أي نص أو صورة بنقرة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، بفضل الأوامر المائلة المدمجة، أصبح من السهل أكثر من أي وقت مضى تحديد الأولويات ومواعيد الاستحقاق والعلامات لمواكبة المناقشات السريعة.

📮ClickUp Insight: أظهر استطلاع ClickUp حول فعالية الاجتماعات أن 18% من المشاركين يستخدمون التعليقات في المستندات للتعاون غير المتزامن بين أعضاء الفريق. على الرغم من أن هذا يقلل من وقت الاجتماعات، إلا أن التعليقات المتناثرة غالبًا ما تفتقر إلى المساءلة، مما يترك المهام غير متتبعة وغير مكتملة. تحول ClickUp Docs التعاون في المستندات باستخدام التعليقات المخصصة. يمكن تخصيص كل تعليق لعضو معين في الفريق، مما يحول التعليقات السلبية إلى مهام قابلة للتنفيذ. اجعل المساءلة جزءًا لا يتجزأ من سير عمل المستندات! 💫 نتائج حقيقية: أفادت الفرق التي تستخدم ميزات إدارة الاجتماعات في ClickUp عن انخفاض هائل بنسبة 50% في المحادثات والاجتماعات غير الضرورية!

ميزة ClickUp رقم 3: تقويم ClickUp

خطط للاجتماعات وقم بجدولتها وانضم إليها من داخل مساحة العمل الخاصة بك باستخدام التقويم المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ClickUp

تجعل ميزات التقويم المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp إدارة الاجتماعات سلسة. يمكنك إنشاء الأحداث وإدارة المهام وإعادة جدولة الاجتماعات مباشرة من ClickUp دون التنقل بين علامات التبويب.

استخدم الذكاء الاصطناعي الأصلي لـ ClickUp لجدولة الاجتماعات وإرسال الدعوات

هل تحتاج إلى إيجاد وقت لتنسيق فريق العمل؟ يسهل ClickUp عرض توفر الجميع عبر التقويمات المشتركة، بحيث يمكنك تحديد الأوقات المتاحة للجميع بسرعة وجدولة الاجتماعات التي تناسب الجميع. تساعدك المهام المرمزة بالألوان والفلاتر القابلة للتخصيص وخيارات العرض المتعددة (اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو الجدول الزمني) على تتبع الأولويات وتجنب التضارب.

اعثر على الأوقات المناسبة للاجتماع مع فريقك باستخدام تقاويم ClickUp المشتركة

ونظرًا لأن الاجتماعات لا تقتصر على الجدولة، يمكنك تحويل أحداث التقويم إلى إجراءات من خلال ربطها بالمهام وإضافة جداول الأعمال وتعيين المتابعات وتتبع التقدم المحرز، كل ذلك في نفس مساحة العمل.

ميزة ClickUp رقم 4: نموذج محضر اجتماعات ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة تفاصيل الاجتماعات وروابط الموارد ونقاط العمل بسهولة باستخدام نموذج محضر اجتماعات ClickUp

هل سئمت من البحث في ملاحظات لا نهاية لها؟ قالب محاضر الاجتماعات من ClickUp هو الحل الذي لا غنى عنه. يجعل قالب المستندات تدوين الملاحظات أمرًا سهلاً بفضل الصفحات المصممة مسبقًا لكل تاريخ اجتماع. في الواقع، تتضمن كل صفحة فرعية مساحات منظمة لإضافة قوائم الحضور وروابط الموارد وجداول أعمال الاجتماعات ونقاط العمل وحتى تتبع المخاطر.

إذا كنت ترغب في تحسين المهام المتعلقة بالاجتماعات، فإن قالب ClickUp Meetings هو حل آخر لتتبع موضوعات المناقشة وتخزين العروض التقديمية وتعيين المتابعات بشكل أكثر كفاءة.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لملاحظات الاجتماعات لتدوين محاضر الاجتماعات بشكل أفضل

أسعار ClickUp

ملاحظات اجتماعات مثالية ورؤى ثاقبة مع ClickUp

أداة الاجتماعات المناسبة لا تقتصر على تدوين الملاحظات فحسب، بل تمنع سوء الفهم وتقلل من ضغوط المحادثات السريعة وتمنح فريقك مزيدًا من الوقت للتحضير والمتابعة والمضي قدمًا في العمل.

بينما تتخصص أدوات مثل Otter AI في النسخ، وتركز Fireflies على تحليل الاجتماعات، يقدم ClickUp كلاهما - وأكثر من ذلك بكثير.

مع ClickUp، تحصل على حل شامل لإدارة الاجتماعات: أداة تدوين مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بتسجيل الاجتماعات وتدوينها وملخصها تلقائيًا

إنشاء المهام الفوري من نتائج الاجتماعات — حتى لا تفوتك أي متابعة

ClickUp Brain لإبراز بنود العمل والقرارات والخطوات التالية

أكثر من 1000 تكامل حتى تتمكن من ربطه بسلاسة مع التقويم وأدوات الاتصال والتخطيط الحالية لديك

لا داعي للتنقل بين عدة تطبيقات أو الاكتفاء بحلول جزئية. يوحد ClickUp رؤيتك للاجتماعات مع عملك، حتى تتمكن من التخطيط والاجتماع والتنفيذ في مكان واحد.

هل أنت مستعد لعقد اجتماعات أكثر ذكاءً؟ ابدأ باستخدام ClickUp مجانًا اليوم.