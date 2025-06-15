أفضل 11 أداة للمراسلة الصوتية لتواصل سلس في عام 2025

هل تعرف ما هو الشيء الذي لا يحظى بالتقدير الكافي؟ صوت شخص ما يخترق ضجيج الرسائل النصية التي لا تنتهي والبريد الإلكتروني البارد. إنه دافئ. إنه إنساني.

ومن الواضح أن الناس يحبونها، حيث يرسل مستخدمو WhatsApp 7 مليارات رسالة صوتية يوميًا. سواء كانت تحديثًا سريعًا أو عرضًا تقديميًا ذو طابع شخصي أو اتصالًا غير رسمي، تضيف الرسائل الصوتية شيئًا لا يمكن أن تضيفه الرموز التعبيرية.

من رسائل البريد الصوتي بدون رنين لفرق المبيعات إلى الملفات الصوتية التي تضفي لمسة شخصية، تساعدك هذه الأدوات على التواصل بطريقة فعالة. لذا، احمل هاتفك، خذ نفسًا عميقًا، واستعد لتبدو كشخص يستحق الاستماع إليه.

إليك 11 أداة للمراسلة الصوتية تحول الضوضاء إلى محادثة.

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار ClickUp ملاحظات صوتية في الدردشة، ومقاطع صوتية في المستندات/المهام، وتعيين التعليقات، والنسخ الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وSyncUps، والمقاطع (الشاشة + الصوت)، والأذونات، والتعاون غير المتزامن، والتكاملات المستقلون، الشركات الناشئة، الفرق الصغيرة، المؤسسات مجاني إلى الأبد، خطط قابلة للتخصيص للمؤسسات Slack رسائل صوتية في الرسائل المباشرة/القنوات، Huddles للصوت المباشر، ردود فعل بالرموز التعبيرية، تكامل، رسائل قابلة للبحث التواصل في مكان العمل، والفرق الموزعة خطة مجانية، تبدأ من 8.75 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا WhatsApp رسائل صوتية مع سرعة تشغيل، وتسجيل بدون استخدام اليدين، وحذف/إعادة توجيه، وتشفير من طرف إلى طرف، وأجهزة متعددة، وأدوات WhatsApp Business المراسلة الشخصية والتجارية، ودعم العملاء مجاني، WhatsApp Business API: أسعار مخصصة Telegram رسائل صوتية مخزنة في السحابة، جدولة/إرسال/تحرير باستخدام الروبوتات، محادثات سرية، إيقاف مؤقت/استئناف، تشغيل عائم، مجموعات كبيرة رسائل آمنة وواسعة النطاق، ومجتمعات مجاني، Telegram Premium: أسعار مخصصة (حسب الموقع) Discord قنوات صوتية، ميزة الضغط للتحدث، رسائل صوتية غير متزامنة، كتم الضوضاء، مشاركة الوسائط، روبوتات للتسجيل المجتمعات والألعاب ومجموعات الدراسة مجاني، يبدأ من 2.99 دولار شهريًا Google Voice نسخ الرسائل الصوتية، وتحويل المكالمات، والمزامنة السحابية، وتكامل البريد الإلكتروني، وتصفية البريد العشوائي، والمكالمات الدولية البريد الصوتي للأعمال والشخصي، مستخدمو Google Workspace مجاني، يبدأ من: 10 دولارات شهريًا Apple iMessage ملاحظات صوتية مدمجة، حذف تلقائي، ردود فعل بالرموز التعبيرية، تشغيل مزدوج، تشفير، مزامنة عبر أجهزة Apple مستخدمو iPhone/iOS، رسائل شخصية سريعة مجاني (مدمج في أجهزة iOS) Signal تشفير من طرف إلى طرف، رسائل تختفي، حظر لقطات الشاشة، بدون إعلانات/متتبعين، التحقق من المرسل، ضوابط الخصوصية المستخدمون المهتمون بالخصوصية والمحادثات السرية مجانًا Voxer الضغط للتحدث (جهاز اتصال لاسلكي)، التشغيل المباشر أو المسجل، سلاسل المحادثات الجماعية، النسخ (مدفوع)، التشفير، الاسترجاع/الحذف تحويل النص إلى صوت، وإمكانية الوصول، والتعلم الصوتي مجاني، يبدأ من 3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم Speechify تحويل النص إلى كلام، أكثر من 200 صوت، أكثر من 60 لغة، تمييز النص، الاستيراد من المستندات/الويب، سرعة التشغيل، التحكم في النغمة/الدرجة الصوتية تحويل النص إلى صوت، وإمكانية الوصول، والتعلم الصوتي محدود: مجاني، يبدأ من 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Microsoft Teams ملاحظات صوتية في الدردشات/القنوات، والنسخ التلقائي، وأمان المؤسسات، وتثبيت/تصفية الرسائل، والتكامل مع Outlook، والتوافق بين الأجهزة التعاون المؤسسي، مستخدمو Microsoft 365 مجاني، يبدأ من 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

توفر الرسائل الصوتية الوقت وتساعد في توضيح التقارير التفصيلية، بل وتساهم في رضا العملاء. إليك ما يجب البحث عنه عند اختيار أداة المراسلة الصوتية:

جودة الصوت : ابحث عن أدوات مزودة بخاصية تقليل الضوضاء وتشغيل واضح لتجنب التشويش

سهولة الاستخدام : واجهة بسيطة مع خيارات تسجيل وتشغيل سريعة تضمن الكفاءة

دعم متعدد المنصات : تعمل أفضل الأدوات على أجهزة متعددة، من الأجهزة المحمولة إلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية

التكامل : إذا كنت تستخدم Slack أو WhatsApp أو تطبيقات إدارة المشاريع، فإن التكامل السلس يمكن أن يعزز الإنتاجية

ميزات النسخ : تساعد النسخ المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحويل الملاحظات الصوتية إلى نص لسهولة الرجوع إليها والتواصل الفعال عند الضرورة

عناصر التحكم في التشغيل : توفر ميزات مثل ضبط السرعة والترجيع والإشارة المرجعية مزيدًا من المرونة في الاستماع

الخصوصية والأمان : يضمن التشفير من طرف إلى طرف حماية الرسائل الحساسة

التخزين والمزامنة السحابية : تعد القدرة على حفظ الرسائل والوصول إليها عبر الأجهزة أمرًا ضروريًا للاستخدام على المدى الطويل

أدوات التعاون: بالنسبة للفرق، تعمل خيارات مثل الملاحظات الصوتية المشتركة ووضع العلامات وتعيين المهام على تحسين سير العمل

💡 نصيحة احترافية: لتحسين وضوح رسائلك الصوتية، ضع في اعتبارك استخدام تطبيقات مزودة بميزات منع الضوضاء. على سبيل المثال، يتيح لك SyncUps من ClickUp الوصول إلى ميزة تحسين تقليل الضوضاء أثناء المكالمات والرسائل الصوتية.

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

فيما يلي 11 أداة من أدوات المراسلة الصوتية التي يمكنك أخذها في الاعتبار:

1. ClickUp (الأفضل للتعاون الجماعي باستخدام الملاحظات الصوتية)

اجعل محادثاتك حية حيثما تعمل مع ClickUp Chat

أحدثت Slack ثورة في مجال الاتصال من خلال أسلوبها الفريد في القنوات والمواضيع. عملت الفرق الموزعة بشكل أسرع مع تحسين التعاون فيما بينها. ولكن بعد مرور عقد من الزمن، أصبح أسلوب الاتصال هذا عقبة إضافية بدلاً من أن يكون ميزة.

تظل الدردشة منقطعة، وتضيع السياقات المهمة في سلاسل المحادثات.

لحسن الحظ، هناك ClickUp، التطبيق الشامل للعمل الذي يدمج الدردشة والرسائل الصوتية مباشرة في منصته، مما يجعل التواصل أسرع وأكثر ثراءً من حيث السياق.

💜ClickUp Chat

يتيح لك ClickUp Chat تسجيل الرسائل الصوتية وإرسالها بدلاً من كتابة تفسيرات طويلة. بفضل ميزة الملاحظات الصوتية المدمجة في المنصة، يمكن للفرق التواصل بفعالية دون الحاجة إلى التبديل بين أدوات متعددة.

علاوة على ذلك، تتم محادثاتك المتعلقة بالعمل جنبًا إلى جنب مع عملك الفعلي، مما يساعدك على اختيار المهام والمعلومات وتعيين عناصر العمل من داخل نافذة الدردشة دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب.

يمكنك أيضًا الاستفادة من الاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلخيص المحادثات وإنشاء الردود وتحويل اللغة المنطوقة إلى نص أو إعادة صياغة الرسائل على الفور.

تعاون على الفور مع ClickUp Syncups لتواصل سلس بين أعضاء الفريق

أضف SyncUps — رسائل قصيرة ومركزة داخل الدردشة — وستحصل على مساحة شاملة للتعاون في الوقت الفعلي. النتيجة؟ نوايا أوضح، وتقليل سوء الفهم، وزيادة كفاءة التواصل بين أعضاء الفريق بنسبة 20%.

💜 ClickUp Docs

ولا يقتصر ClickUp على الدردشة. يمكنك إضافة رسائل صوتية في شكل مقاطع صوتية لتوثيق التعليقات في ClickUp Docs.

أضف مقاطع صوتية إلى التعليقات على ClickUp Docs للحصول على سياق أفضل

وهذا يسهل مشاركة التحديثات أو التعليمات التفصيلية. يمكنك أيضًا استخدام الرسائل الصوتية في ClickUp Tasks، والتي يمكن نسخها إذا تم تمكين ClickUp AI، مما يوفر وثائق مكتوبة إلى جانب الملفات الصوتية.

باستخدام ClickUp Assign Comments، يمكنك تخصيص رسالة الملاحظة الصوتية لأحد أعضاء الفريق. وهذا يجعلها عنصرًا قابلاً للتنفيذ وليس مجرد جزء من المناقشة. تولد هذه الرسائل إشعارات ويمكن تتبعها، مما يحول المحادثات العادية إلى متابعات واضحة.

يمكنك أيضًا حل التعليقات مباشرةً داخل المهام أو المستندات، مما يضمن بقاء حلقات التغذية الراجعة فعالة ومنظمة. بالنسبة للفرق، هذا يعني عدم وجود المزيد من التخمينات أو سلاسل التوضيح التي لا تنتهي.

💜 ClickUp Clips

سجل مقاطع فيديو للشاشة وشاركها لشرح الأفكار بشكل أسرع وأكثر وضوحًا باستخدام ClickUp Clips

هل تحتاج إلى شيء أكثر تفصيلاً؟ يتيح لك ClickUp Clips تسجيل شاشتك مع تعليق صوتي، وليس فقط للبرامج التعليمية. يمكنك أيضًا استخدامه لمشاركة الرسائل الصوتية المسجلة بسرعة مباشرة في المهام أو الدردشات.

سواء كنت ترحب بزميل جديد في الفريق أو تشرح نطاق مشروع ما أو توضح التعليقات، تساعدك Clips على التواصل بوضوح دون الحاجة إلى تحديد موعد اجتماع آخر.

ونظرًا لأن كل شيء يتم توثيقه ويكون غنيًا بالسياق، يمكن لفريقك الرجوع إليه في أي وقت، مما يحافظ على التعاون غير المتزامن والفعال والمتسق.

أفضل ميزات ClickUp

اترك الملاحظات الصوتية مباشرة في ClickUp Chat للتواصل بشكل أسرع دون الحاجة إلى الكتابة

قم بتمكين التعاون غير المتزامن من خلال السماح لزملائك في الفريق بالاستماع والرد في الوقت الذي يناسبهم

قلل من عدد الاجتماعات باستخدام الملاحظات الصوتية للحصول على التحديثات والتعليمات والتوضيحات

قم بمزامنة الرسائل الصوتية عبر الأجهزة حتى تتمكن من الوصول إليها من جهاز الكمبيوتر المكتبي أو الهاتف المحمول

استرجع الرسائل الصوتية السابقة بسهولة دون فقدان السياق

تحكم في من يمكنه الوصول إلى الرسائل الصوتية والرد عليها من خلال أذونات قابلة للتخصيص

قيود ClickUp

تتضمن المنصة الغنية بالميزات منحنى تعلم بسيط

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول شايما أ. ، إحدى مستخدمات ClickUp:

أحب الميزات المدمجة في ClickUp! يمكنني العمل مباشرة على جداول البيانات المضمنة من خلال ClickUp؛ ويمكنني أن أطلب من عملائي تحميل العقود والتسجيلات الصوتية لأي اجتماعات يعقدونها مع الموردين، وما إلى ذلك. يمكنني حتى إرسال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من خلال ClickUp. العملية سلسة، وكل شيء في مكان واحد!

أحب الميزات المدمجة في ClickUp! يمكنني العمل مباشرة على جداول البيانات المضمنة من خلال ClickUp؛ يمكنني أن أطلب من عملائي تحميل العقود والتسجيلات الصوتية لأي اجتماعات يعقدونها مع الموردين، وما إلى ذلك. يمكنني حتى إرسال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من خلال ClickUp. العملية سلسة، وكل شيء في مكان واحد!

🧠 حقيقة ممتعة: التحدث أسرع بثلاث مرات من الكتابة. وجدت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد أن الأشخاص يصلون إلى 161 كلمة في الدقيقة باستخدام الكلام، مقارنة بـ 53 كلمة فقط باستخدام لوحة المفاتيح باللغة الإنجليزية. هذه ليست مجرد سرعة، بل توفير كبير في الوقت في الاجتماعات والتحديثات والاتصالات اليومية!

2. Slack (الأفضل للتواصل في مكان العمل باستخدام الرسائل الصوتية)

عبر Slack

لا تحتاج عمليات تسجيل الدخول السريعة وتحديثات المشاريع ومناقشات الفريق دائمًا إلى رسائل نصية طويلة. توفر الرسائل الصوتية في Slack طريقة أكثر طبيعية للتواصل، مما يتيح للمستخدمين شرح الأفكار المعقدة بشكل أسرع.

تسهل ميزة Huddles التواصل في مكان العمل وأصبحت طريقة سريعة لتحل محل الاجتماعات غير الضرورية. بدلاً من التوفيق بين سلاسل المحادثات التي لا تنتهي على Slack، يمكن للفرق إرسال تحديثات صوتية سريعة والحفاظ على الزخم.

بفضل التكامل مع إدارة المشاريع ومشاركة المستندات والأتمتة، يعمل Slack بشكل جيد للفرق التي تحتاج إلى أكثر من مجرد المراسلة الصوتية. فهو يحافظ على تواصل كل شيء، من الاجتماعات اليومية وقوائم جهات الاتصال إلى تحديثات المشاريع العاجلة.

أفضل ميزات Slack

أرسل رسائل صوتية يتم نسخها تلقائيًا ويمكن البحث فيها

رد على الرسائل الصوتية باستخدام الرموز التعبيرية بدلاً من الرد

شارك الرسائل الصوتية عبر قنوات متعددة والرسائل المباشرة

دمج مع تطبيقات الطرف الثالث لأتمتة الصوت المتقدمة

قيود Slack

لا توجد ميزة نسخ أو تحرير مدمجة للرسائل الصوتية

قد تؤدي الاجتماعات المفاجئة إلى مقاطعة العمل المكثف إذا تم الإفراط في استخدامها

أسعار Slack

مجانًا

Pro : 8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

Business+ : 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Enterprise Grid: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Slack

G2: 4. 5/5 (أكثر من 34,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Slack؟

تقول مراجعة G2:

إنها مفيدة للغاية وتتعامل مع كل شيء بكفاءة. الاختصارات والتذكيرات رائعة. كما أن التكامل وميزة API مفيدة أيضًا.

إنها مفيدة للغاية وتتعامل مع كل شيء بكفاءة. الاختصارات والتذكيرات رائعة. كما أن التكامل وميزة API مفيدة أيضًا.

💡 نصيحة احترافية: استخدم تطبيقات المراسلة الصوتية المزودة بميزات النسخ لتحويل الكلمات المنطوقة إلى نص بسرعة لتسهيل الرجوع إليها والبحث عنها.

3. WhatsApp (الأفضل للمراسلة الصوتية الشخصية والتجارية)

عبر تطبيق WhatsAp p

تعد رسائل WhatsApp الصوتية بديلاً جيدًا للبريد الإلكتروني. فهي تتيح للمستخدمين إرسال تحديثات سريعة أو شروحات مطولة أو حتى ردود فعل عاطفية دون الحاجة إلى استخدام لوحة المفاتيح.

تسهل أدوات التحكم في سرعة التشغيل استيعاب الرسائل الطويلة، ويضمن التشفير الشامل للتطبيق الخصوصية.

بالنسبة للشركات، يضيف WhatsApp Business أدوات للتفاعل مع العملاء، بما في ذلك الردود التلقائية وتكامل CRM. يعني دعم الأجهزة المتعددة أن الرسائل تظل متاحة عبر الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، مما يزيل عناء التبديل بين الأجهزة.

أفضل ميزات WhatsApp

احذف الرسائل الصوتية المرسلة للجميع

استمع إلى الرسائل الصوتية بسرعة 1.5x أو 2x

قم بمعاينة الرسائل الصوتية قبل إرسالها

سجل بدون استخدام اليدين دون الحاجة إلى الضغط على الزر

أعد توجيه الرسائل الصوتية دون فقدان الجودة

قيود WhatsApp

لا توجد ميزة نسخ مدمجة لتحويل الصوت إلى نص

تشغل الرسائل الصوتية الكبيرة مساحة التخزين

أسعار WhatsApp

مجانًا

WhatsApp Business API: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات WhatsApp

G2: 4. 7/5 (90+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 16000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن WhatsApp؟

تقول إحدى تقييمات G2:

يمكنك إجراء اتصالات صوتية ونصية سريعة مع الآخرين للأغراض التجارية والخاصة، بالإضافة إلى دعم عملاء رائع. إنها طريقة جيدة للتواصل اليومي وسهلة الاستخدام للغاية.

يمكنك إجراء اتصالات صوتية ونصية سريعة مع الآخرين للأغراض التجارية والخاصة، بالإضافة إلى دعم عملاء رائع. إنها طريقة جيدة للتواصل اليومي وسهلة الاستخدام للغاية.

📖 اقرأ أيضًا: WhatsApp مقابل Google Messages: أي تطبيق دردشة أفضل؟

👀 هل تعلم؟ 30% من الأمريكيين يستخدمون الملاحظات الصوتية أسبوعيًا.

4. Telegram (الأفضل للمراسلة الصوتية الآمنة والواسعة النطاق)

عبر Telegram

غالبًا ما تشغل الرسائل الصوتية الطويلة مساحة كبيرة على الهاتف، ولكن Telegram يحل هذه المشكلة عن طريق تخزينها في السحابة.

وهذا يجعل الوصول إلى الرسائل الصوتية من أي جهاز أمرًا سهلاً دون القلق من نفاد مساحة التخزين. بالنسبة للمناقشات الجماعية، تعمل الدردشات الصوتية في Telegram كمنتدى صوتي مباشر، حيث يمكن للمشاركين الدخول والخروج دون بدء مكالمة رسمية.

تحظى المنصة بشعبية كبيرة بين أولئك الذين يبحثون عن بديل لتطبيقات المراسلة الشائعة، خاصة للمجتمعات الكبيرة والمناقشات العامة.

أفضل ميزات Telegram

جدولة الرسائل الصوتية باستخدام الروبوتات

قم بتحرير الرسائل الصوتية المرسلة باستخدام روبوتات تحويل الصوت إلى نص

أرسل رسائل صوتية ذاتية التدمير في المحادثات السرية

أوقف تسجيل الصوت مؤقتًا واستأنفه قبل الإرسال

قم بتشغيل الرسائل الصوتية خارج الدردشة باستخدام ميزة التشغيل العائم

أمان الرسائل من خلال الدردشات السرية المشفرة

قيود Telegram

أقل شيوعًا في مجال الاتصالات التجارية

لا توجد ميزة نسخ مدمجة للرسائل الصوتية

أسعار Telegram

مجانًا

Telegram Premium: أسعار مخصصة (حسب الموقع)

تقييمات وتصنيفات Telegram

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 6000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Telegram؟

تقول إحدى تقييمات Capterra:

سهولة الاستخدام! من السهل جدًا تنزيل التطبيق وبدء استخدامه. يشبه تطبيقات المراسلة الأخرى، ولكن يمكنك إنشاء مجموعات للعرض فقط والعثور على مجموعات للانضمام إليها، وهو ما أعجبني حقًا. إنه تطبيق آمن ورائع وأحب ميزاته مثل مشاركة الفيديو/الصور والملاحظات الصوتية وردود الفعل على الرسائل ومشاركة الملفات.

سهولة الاستخدام! من السهل جدًا تنزيل التطبيق وبدء استخدامه. يشبه تطبيقات المراسلة الأخرى، ولكن يمكنك إنشاء مجموعات للعرض فقط والعثور على مجموعات للانضمام إليها، وهو ما أعجبني حقًا. إنه تطبيق آمن ورائع وأحب ميزاته مثل مشاركة الفيديو/الصور والملاحظات الصوتية وردود الفعل على الرسائل ومشاركة الملفات.

📖 اقرأ أيضًا: التواصل الرسمي مقابل التواصل غير الرسمي: الاختلافات والتشابهات ونصائح للتحسين

5. Discord (الأفضل للمجتمعات والرسائل الصوتية للألعاب)

عبر Discord

ليس كل محادثة يجب أن تبدأ بمكالمة هاتفية. تتيح قنوات الصوت في Discord للمستخدمين الدخول والخروج من المناقشات باستخدام رسائل البريد الصوتي بدون رنين.

إنها مفيدة للمجتمعات ومجموعات الألعاب وجلسات الدراسة، حيث تجعل التواصل أكثر طبيعية ودون انقطاع. للحصول على تحديثات سريعة، توفر الرسائل الصوتية في الرسائل المباشرة طريقة بسيطة لمشاركة الأفكار دون الحاجة إلى الكتابة. تساعد ميزة "اضغط لتتحدث" على تصفية الضوضاء في الخلفية، مما يحافظ على وضوح المحادثات حتى في البيئات الصاخبة.

أفضل ميزات Discord

انضم إلى القنوات الصوتية في أي وقت دون الحاجة إلى إجراء مكالمة رسمية

أرسل رسائل صوتية في الرسائل المباشرة للحصول على تحديثات سريعة وغير متزامنة عن العمل

قم ببث ملفات صوتية عالية الجودة بأقل زمن انتقال

التبديل بسهولة بين الضغط للتحدث والميكروفون المفتوح

سجل مناقشات قنوات الصوت باستخدام الروبوتات

قم بتمكين خاصية منع الضوضاء لتقليل أصوات الخلفية

قيود Discord

تفتقر إلى الميزات الملائمة للأعمال مثل إدارة المهام المنظمة

لا حاجة إلى نسخ الرسائل الصوتية

أسعار Discord

مجانًا

Nitro Basic: 2.99 دولار شهريًا

Nitro: 9.99 دولار شهريًا

تقييمات وتصنيفات Discord

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: 4. 7/5 (490+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Discord؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

أحب كل شيء في Discord. أكثر ميزاته جاذبية هي التواصل السلس مع الأشخاص من أي مكان في العالم، ومشاركة الوسائط وتخزينها عبر الأجهزة.

أحب كل شيء في Discord. أكثر ميزاته جاذبية هي التواصل السلس مع الأشخاص من أي مكان في العالم، ومشاركة الوسائط وتخزينها عبر الأجهزة.

🧠 حقيقة ممتعة: توصي مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) باستخدام تطبيقات المراسلة المشفرة للمكالمات والرسائل النصية للحماية من التهديدات الإلكترونية، مؤكدة أن "التشفير هو صديقك" في حماية الاتصالات الشخصية.

📖 اقرأ أيضًا: Discord مقابل WhatsApp: أي تطبيق مراسلة أفضل للعمل؟

6. Google Voice (الأفضل لنسخ البريد الصوتي للأعمال والشخصي)

عبر Google Voice

قد يكون إدارة عدة أرقام هاتف أمرًا مزعجًا، خاصةً عند التوفيق بين المكالمات الشخصية والمكالمات المتعلقة بالعمل. يبسط Google Voice الأمور من خلال توفير رقم واحد يعمل على جميع الأجهزة.

إنها أكثر من مجرد تطبيق للمكالمات، فهي توفر خدمة نسخ الرسائل الصوتية. وهذا يضمن تحويل الرسائل على الفور إلى نص، مما يسهل مراجعتها أثناء التنقل.

بالنسبة للشركات، يتكامل مع Google Workspace، مما يجعله خيارًا عمليًا للفرق التي تستخدم بالفعل Gmail و Calendar و Drive. تساعد تصفية البريد العشوائي أيضًا في منع المكالمات الآلية غير المرغوب فيها، بينما تضمن إعادة توجيه المكالمات تسليم الرسائل المهمة.

أفضل ميزات Google Voice

أعد توجيه الرسائل الصوتية إلى بريدك الإلكتروني

مزامنة الرسائل الصوتية عبر أجهزة متعددة

اتصل بأرقام دولية بأسعار أقل مباشرة من التطبيق

إرسال رسائل صوتية بدون رنين

الوصول إلى الرسائل الصوتية من أي جهاز باستخدام التخزين السحابي

قيود Google Voice

متوفر فقط في بلدان محددة

يتطلب حساب Google للاستفادة من جميع الميزات

أسعار Google Voice

مجانًا

مبتدئ : 10 دولارات شهريًا (حتى 10 مستخدمين)

القياسي: 20 دولارًا أمريكيًا في الشهر (عدد غير محدود من المستخدمين)

Premier: 30 دولارًا شهريًا (عدد غير محدود من المستخدمين)

تقييمات وتصنيفات Google Voice

G2: 4. 1/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Voice؟

تقول إحدى تقييمات G2:

يجعل إجراء المكالمات الدولية أمرًا سهلاً. أحب وجود مكان لتلقي الرسائل القصيرة والبريد الصوتي المكتوب.

يجعل إجراء المكالمات الدولية أمرًا سهلاً. أحب وجود مكان لتلقي الرسائل القصيرة والبريد الصوتي المكتوب.

🧠 نصيحة مفيدة: يمكن للملاحظات الصوتية أن تبني شعورًا بالقرب والتواصل بين الأفراد. على عكس الرسائل النصية، يمكن لسماع صوت شخص ما أن ينقل المشاعر والفروق الدقيقة، مما يجعل التفاعلات أكثر شخصية وصدقًا.

7. Apple iMessage (الأفضل لمستخدمي iPhone المزودين بخدمة المراسلة الصوتية المدمجة)

عبر Apple iMessage

ليس من الملائم دائمًا النقر على الشاشة، لذا فإن ميزة الرسائل الصوتية من Apple في iMessage مفيدة للمحادثات السريعة. يتيح التطبيق للمستخدمين تسجيل الملاحظات الصوتية وإرسالها مباشرة في الدردشة دون الحاجة إلى التبديل إلى تطبيق آخر. يتم حذف الرسائل تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة، مما يحافظ على صندوق الوارد خاليًا من الفوضى.

يعني نظام Apple المتكامل أن الرسائل الصوتية تتزامن بسهولة عبر أجهزة iPhone وiPad وMac. ومع ذلك، نظرًا لأن الرسائل الصوتية تقتصر على أجهزة Apple، لا يمكن لمستخدمي Android تلقي الرسائل الصوتية بنفس التنسيق، مما يجعلها أقل مثالية للاتصال عبر الأنظمة الأساسية المختلفة.

أفضل ميزات Apple iMessage

أرسل الرسائل على الفور في العمل دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية

قم بتشفير الرسائل لتعزيز الخصوصية

قم بتشغيل الرسائل الصوتية بسرعة مضاعفة

اضغط على الرسائل الصوتية مع ردود فعل سريعة باستخدام الرموز التعبيرية

احذف الرسائل الصوتية بعد فترة زمنية محددة للحفاظ على الخصوصية

سجل الرسائل الصوتية دون الحاجة إلى استخدام لوحة المفاتيح

قيود Apple iMessage

تعمل فقط ضمن نظام Apple

لا حاجة إلى نسخ الرسائل الصوتية

أسعار Apple iMessage

مجاني (مدمج في أجهزة iOS)

تقييمات وتصنيفات Apple iMessage

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج تحويل الكلام إلى نص

8. Signal (الأفضل للرسائل الصوتية التي تركز على الخصوصية)

عبر Signal

لأولئك الذين يأخذون الخصوصية على محمل الجد، يقدم Signal واحدة من أكثر تجارب المراسلة أمانًا. يتم تشفير كل رسالة، بما في ذلك الملاحظات الصوتية، من طرف إلى طرف، مما يضمن أن المرسل والمستلم فقط يمكنهما الوصول إليها. على عكس التطبيقات الشائعة، لا يخزن Signal البيانات الوصفية، مما يجعله الخيار الأفضل للمستخدمين الذين يسعون إلى تقليل بصمتهم الرقمية.

تتيح طبيعة التطبيق مفتوحة المصدر لخبراء الأمن مراجعة كوده باستمرار، مما يعزز سمعته في مجال الخصوصية. على الرغم من أنه قد يفتقر إلى بعض التحسينات الموجودة في التطبيقات التجارية، إلا أنه يظل خيارًا موثوقًا للمستخدمين الذين يضعون السرية في مقدمة أولوياتهم.

أفضل ميزات Signal

احذف الرسائل تلقائيًا باستخدام إعدادات الدردشة المؤقتة

حظر لقطات الشاشة في الدردشات الخاصة لمزيد من الأمان

ابقَ خاليًا من الإعلانات دون متتبعات أو جمع بيانات

تحقق من هوية المرسل باستخدام أرقام الأمان

قم بتعطيل إيصالات القراءة للرسائل الصوتية

حظر الرسائل الصوتية غير المرغوب فيها بنقرة واحدة

قيود Signal

تفتقر إلى النسخ الاحتياطي السحابي، مما يجعل استعادة البيانات صعبة

تكامل محدود مقارنة بالتطبيقات الشائعة

أسعار Signal

مجانًا

تقييمات وتصنيفات Signal

G2: 4. 4/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (20+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Signal؟

تقول مراجعة G2:

Signal هو تطبيق رائع لإجراء محادثات آمنة مع عملائنا المحتملين. يتطلب التطبيق إدخال رقم تعريف شخصي (PIN) في كل مرة ندخل فيها إلى التطبيق، مما يساعدنا في الحفاظ على خصوصيتنا. كما أنه يتميز بميزة إخفاء المحادثات، التي تحذف المحادثة فور قراءتها. بشكل عام، إنه أداة اتصال رائعة.

Signal هو تطبيق رائع لإجراء محادثات آمنة مع عملائنا المحتملين. يتطلب التطبيق إدخال رقم تعريف شخصي (PIN) في كل مرة ندخل فيها إلى التطبيق، مما يساعدنا في الحفاظ على خصوصيتنا. كما أنه يتميز بميزة إخفاء المحادثات، التي تحذف المحادثة فور قراءتها. بشكل عام، إنه أداة اتصال رائعة.

9. Voxer (الأفضل للرسائل الصوتية على غرار أجهزة اللاسلكي)

عبر Voxer

هل تريد أن تشعر بأن المحادثات أكثر واقعية دون إجراء مكالمة هاتفية؟ Voxer يسد هذه الفجوة من خلال تقديم رسائل صوتية بنظام الضغط والتحدث، مما يحاكي تجربة جهاز الاتصال اللاسلكي.

وهذا يجعلها مفيدة للفرق العاملة في الميدان، مثل طواقم البناء ومنسقي الفعاليات أو فرق اللوجستيات، الذين يحتاجون إلى اتصال سريع ومتبادل.

على عكس الرسائل الصوتية التقليدية، يمكن تشغيل رسائل Voxer مباشرة أو حفظها للاستخدام لاحقًا، مما يوفر مرونة حسب مدى الاستعجال. يوفر التطبيق أيضًا اتصالًا مشفرًا بين أعضاء الفريق للشركات التي تتعامل مع معلومات حساسة.

أفضل ميزات Voxer

انسخ الرسائل الصوتية إلى نص باستخدام خطة مدفوعة

أنشئ سلاسل رسائل صوتية للمحادثات الجماعية

استرجع وحذف الرسائل الصوتية المرسلة

أرسل رسائل صوتية عالية الجودة حتى عند الاتصال البطيء

قيود Voxer

تتضمن النسخة المجانية إعلانات

أقل فعالية في الاتصالات المنظمة القائمة على النصوص

أسعار Voxer

شخصي: مجاني

المزايا: 3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Voxer

G2: 4. 3/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Voxer؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أحب سهولة إنشاء الملاحظات الصوتية ثم قيام فريق Vox بتحويل رسائلي الصوتية إلى كلمات. هذه الميزة تسهل الأمر على من يمشي في الميدان ويحتاج إلى الانتباه إلى المكان الذي يسير نحوه، وتجنب أي مشاكل تتعلق بالسلامة.

أحب سهولة إنشاء الملاحظات الصوتية ثم قيام فريق Vox بتحويل رسائلي الصوتية إلى كلمات. هذه الميزة تسهل الأمر على من يمشي في الميدان ويحتاج إلى الانتباه إلى المكان الذي يسير نحوه، وتجنب أي مشاكل تتعلق بالسلامة.

👀 هل تعلم؟ تطبيق Voxer الشهير للاتصال اللاسلكي مستوحى من احتياجات الاتصالات العسكرية. طور المؤسس المشارك توم كاتيس، وهو رقيب اتصالات سابق في القوات الخاصة للجيش الأمريكي، تطبيق Voxer بعد أن واجه تحديات في الاتصالات أثناء خدمته.

10. Speechify (الأفضل لتحويل النصوص إلى رسائل صوتية)

عبر Speechify

يمكن أن يكون الاستماع بدلاً من القراءة تغييرًا جيدًا، خاصةً لأولئك الذين لديهم جداول أعمال مزدحمة. يحول Speechify النص المكتوب إلى صوت طبيعي، مما يسهل استهلاك المستندات الطويلة أو رسائل البريد الإلكتروني أو الملاحظات كرسائل صوتية. سواء تم استخدامه من أجل سهولة الوصول أو الراحة، فإنه يساعد المستخدمين على استيعاب المحتوى دون استخدام اليدين.

يدعم التطبيق لغات متعددة ويسمح بتخصيص سرعة التشغيل، مما يجعله مثاليًا للمهنيين والطلاب وأي شخص يفضل التعلم الصوتي.

على الرغم من أنه مصمم في الأساس كأحد أفضل برامج تحويل النص إلى كلام، يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء ملفات تسجيل صوتي ومشاركتها لإعداد تقارير مفصلة.

أفضل ميزات Speechify

قم بتمييز النص أثناء القراءة بصوت عالٍ لفهم أفضل

استخدم أكثر من 200 صوت طبيعي يشبه صوت الإنسان بأكثر من 60 لغة

دمج مع ملفات PDF وصفحات الويب ورسائل البريد الإلكتروني لتحويل الصوت بسلاسة

اضبط النغمة والدرجة الصوتية لتخصيص تجربة الاستماع

استيراد النصوص من صفحات الويب والمستندات والتطبيقات

قيود Speechify

تتطلب الأصوات عالية الجودة خطة مدفوعة

أخطاء نطق عرضية في الكلمات المعقدة

أسعار Speechify

محدود : مجاني

Premium: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات Speechify وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (30+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

📮 ClickUp Insight: تشير نتائج استطلاعنا حول فعالية الاجتماعات إلى أن 42% من الفرق تستخدم مقاطع مسجلة (21%) أو أدوات إدارة المشاريع (21%) للعمل غير المتزامن. ولكن هذه الأدوات قد تتطلب في كثير من الأحيان أدوات إضافية واشتراكات منفصلة وتسجيلات دخول ومنحنيات تعلم. باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجعل ClickUp التواصل غير المتزامن أسهل. يمكنك الوصول إلى مقاطع الفيديو والرسائل الصوتية وسير عمل المشاريع والمستندات التعاونية ومدونة ملاحظات مدمجة تعمل بالذكاء الاصطناعي — كل ذلك في مساحة عمل واحدة. لماذا تدير اشتراكات متعددة ومعلومات متفرقة عندما يمكن لحل واحد تبسيط سير عملك بالكامل؟ 💫 نتائج حقيقية: أفادت الفرق التي تستخدم ميزات إدارة الاجتماعات في ClickUp عن انخفاض هائل بنسبة 50% في المحادثات والاجتماعات غير الضرورية!

11. Microsoft Teams (الأفضل للمراسلة الصوتية والتعاون في المؤسسات)

عبر Microsoft Teams

قد يكون من الصعب متابعة المحادثات في مكان العمل، خاصة في الفرق الكبيرة. يوفر Microsoft Teams ميزة المراسلة الصوتية المدمجة، والتي تتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الملاحظات الصوتية عبر قنوات اتصال مختلفة.

يساعد ذلك في تقليل الرسائل النصية الطويلة ويضمن اتصالاً أسرع دون الحاجة إلى تطبيق منفصل.

نظرًا لأن Teams يتكامل بشكل عميق مع Microsoft 365، يمكن مشاركة الرسائل الصوتية جنبًا إلى جنب مع المستندات وملاحظات الاجتماعات والمهام، مما يحافظ على كل شيء في مكان واحد.

أفضل ميزات Microsoft Teams

الوصول إلى الملاحظات الصوتية عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة لمزيد من

استخدم أمانًا على مستوى المؤسسات للاتصالات المشفرة

نسخ الرسائل الصوتية تلقائيًا في محادثات الفريق

ثبّت الرسائل الصوتية المهمة للوصول السريع إليها

قم بتصفية الرسائل الصوتية بناءً على الكلمات الرئيسية في النصوص

اتصل بـ Outlook لإرسال الملاحظات الصوتية عبر البريد الإلكتروني

قيود Microsoft Teams

قد تشعر بالارتباك بسبب عدد الميزات

يتطلب حساب Microsoft للاستفادة من جميع الوظائف

أسعار Microsoft Teams

مجانًا

Microsoft Teams Essentials : 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Basic: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Standard: 12.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Premium: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات Microsoft Teams وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 3/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (9,000+ تقييم)

اجعل التعاون والمراسلة الصوتية أمرًا سهلاً مع ClickUp!

تعتمد أداة المراسلة الصوتية المناسبة على كيفية (ومكان) قيام عقلك بمعالجة كل شيء. إذا كنت تدير عدة مشاريع، وتدردش مع فريق عن بُعد، وتحاول تجنب صندوق بريد فوضوي آخر، فإن ClickUp هو الحل الأمثل لك للقيام بمهام متعددة.

تجمع الملاحظات الصوتية والمقاطع وإدارة المهام في مساحة عمل ذكية واحدة — لا داعي للتنقل بين التطبيقات أو البحث عن الرسائل المفقودة. يمكنك تسجيل التحديثات أو تقديم الملاحظات أو مجرد التحدث عن الأمور داخل المهام أو المستندات أو التعليقات.

ClickUp Clips يجعل من السهل للغاية التسجيل والتوضيح والمتابعة. لذا، سواء كنت تعمل مباشرة أو لاحقًا، يظل صوتك في مكان العمل، منظمًا وقابلًا للتنفيذ ومفيدًا بالفعل.

اشترك مجانًا الآن وتواصل مع فريقك بشكل أفضل.