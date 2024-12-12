واتساب مقابل رسائل جوجل: أي تطبيق الدردشة أفضل؟

الجميع يعرف ويحب واتساب - فهو عملياً الغراء الاجتماعي لحياتنا الرقمية. ولكن خمن ماذا؟

لقد أدخلت Google منصة المراسلة الخاصة بها في جيبك بهدوء، ومن المحتمل أنك كنت تستخدمها دون أن تدرك ذلك.

تعرّف على خدمة رسائل Google، وهي المنصة الافتراضية الموثوق بها في معظم هواتف Android، والتي تحافظ بهدوء على أمان جميع الرسائل النصية التي ترسلها بهدوء، بدءًا من كلمات المرور التي تُستخدم لمرة واحدة (OTPs) إلى الرمز الترويجي الذي ربما تنسى استخدامه.

إذن، ما الذي يميز واتساب ورسائل جوجل عن بعضهما البعض؟ على الرغم من أنهما يبدوان متشابهين، إلا أن تطبيقي المراسلة هذين التطبيقين لهما بعض الاختلافات الصغيرة ولكن المهمة التي يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في اتصالاتك الشخصية والتجارية.

في هذه المقالة، سنجري مقارنة مفصلة بين واتساب ورسائل جوجل ونساعدك في تحديد أيهما يستحق حقًا مكانًا على شاشتك الرئيسية.

ما هو واتساب؟

في البداية كان لدينا الرسائل النصية، ثم جاء تطبيق فيسبوك ماسنجر، ثم أصبح واتساب التطبيق الافتراضي للرسائل النصية في العالم مع 2 مليار مستخدم نشط لم ينظروا إلى الوراء منذ ذلك الحين.

لقد أتقن واتساب التواصل بين الأشخاص، حيث يتيح لك إرسال الرسائل واستقبال أي شيء تقريبًا - النصوص والصور ومقاطع الفيديو والمستندات والمواقع وحتى الأموال في مناطق معينة. لنستعرض بعضاً من أشهر ميزاته.

ميزات واتساب

إذاً، ما الذي يجعل واتساب شائعاً للمراسلة الشخصية والمهنية؟

بالنسبة للمبتدئين، فهو يلبي جميع احتياجات التواصل تقريباً، مما يجعله تطبيقاً مفضلاً للاستخدام الشخصي والمهني.

إليك نظرة عن كثب على سبع من أهم ميزاته:

الميزة رقم 1: التشفير من طرف إلى طرف وعناصر التحكم في الخصوصية

يضمن التشفير التام بين الطرفين في واتساب أنه لا يمكن لأحد غيرك أنت والشخص الذي تراسله الاطلاع على محادثاتك - وهذا ينطبق على المكالمات والملاحظات الصوتية ومشاركة الملفات أيضاً.

وعلاوة على ذلك، تتيح لك عناصر التحكم في الخصوصية مثل "قفل الدردشة" تأمين المحادثات الخاصة برمز مرور أو قفل بيومتري، مما يضيف طبقة أخرى من الحماية.

الميزة رقم 2: المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو مع مشاركة الشاشة

via واتساب تسمح لك مكالمات واتساب الصوتية ومكالمات الفيديو بالتواصل مع أي شخص على مستوى العالم مجاناً. يمكن أن تشمل المكالمات الجماعية ما يصل إلى 32 مشاركًا، ومع خيار مشاركة الشاشة الجديد، يمكنك العمل بسهولة مع زملائك في الفريق أثناء التنقل.

بطبيعة الحال، أصبح واتساب خيارًا قويًا للمكالمات أثناء التنقل.

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الميزة رقم 3: تحديثات الحالة والقنوات

تتيح ميزة الحالة في واتساب للمستخدمين نشر صور أو مقاطع فيديو أو تحديثات نصية تستمر 24 ساعة. في عام 2023، أضاف التطبيق ميزة "القنوات" - وهي أداة بث للعلامات التجارية والمبدعين والشخصيات العامة للوصول إلى جمهور واسع، مما يمنح واتساب ميزة اجتماعية.

💡 نصيحة احترافية: استخدم خاصية "قوائم البث" في واتساب لإرسال تحديثات أو عروض ترويجية إلى جهات اتصال متعددة في وقت واحد دون إنشاء دردشة جماعية. وبهذه الطريقة، يمكنك الحفاظ على الطابع الشخصي للرسائل وضمان أن المستلمين فقط هم من يرون الرسالة.

الميزة رقم 4: مشاركة الملفات ومعاينة المستندات

بفضل الحد الأقصى لمشاركة الملفات الذي يصل إلى 2 جيجابايت، يجعل واتساب إرسال المستندات والوسائط الكبيرة أمراً سهلاً للغاية.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح معاينة المستندات إمكانية الاطلاع السريع عليها قبل تنزيلها - وهي مفيدة بشكل خاص في حالات التعاون الجماعي المزدحم.

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الميزة رقم 5: الدردشات الجماعية وإدارة المجتمع

تدعم الدردشات الجماعية في واتساب الآن ما يصل إلى 1024 مشاركًا، وهي مثالية للمجتمعات واللقاءات العائلية ومحادثات الفريق.

كما يحصل المشرفون أيضاً على أدوات إدارة المجتمع التي تسهل ربط المجموعات ذات الصلة ونشر الإعلانات والحفاظ على تنظيم المناقشات.

الميزة رقم 6: تحرير الرسائل والملصقات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

via ميتا هل سبق لك أن أرسلت رسالة واكتشفت خطأً مطبعياً بعد ثانية واحدة فقط؟

الآن، يتيح لك واتساب تعديلها في غضون 15 دقيقة من إرسالها. ولإضفاء لمسة من الإبداع، يمكنك إنشاء ملصقات مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي - فقط قم بوصف ما تريده ودع التطبيق يقوم بالباقي.

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الميزة رقم 7: ذكر جهات الاتصال في تحديثات الحالة

تتيح لك هذه الميزة الجديدة ذكر ما يصل إلى خمسة أشخاص بشكل خاص في تحديثات الحالة. ستتلقى جهات الاتصال المذكورة فقط تنبيهًا، مما يجعلها مثالية للتحديثات المستهدفة.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت فنانًا مستقلاً، يمكنك استخدام هذه الميزة لذكر عملاء محددين في تحديثات الحالة التي تعرض صورًا قيد التنفيذ، مما يضمن رؤيتهم لها أولاً دون الحاجة إلى رسالة مباشرة.

الميزة رقم 8: كتالوجات واتساب للأعمال

_عبر واتساب

تتيح ميزة كتالوج واتساب للأعمال للشركات إنشاء واجهة متجر رقمي مباشرةً داخل التطبيق، وعرض المنتجات أو الخدمات للعملاء المحتملين دون الحاجة إلى موقع إلكتروني كامل.

يمكن لأصحاب الأعمال إدراج العناصر مع الصور والأوصاف والأسعار والروابط التي يمكن الوصول إليها بسهولة من شاشة الدردشة.

📌 مثال: يمكن لمتجر ملابس بوتيك استخدام ميزة كتالوج واتساب للأعمال لعرض أحدث مجموعاته. يمكن للعملاء عرض العناصر والأسعار والأوصاف داخل الدردشة، مما يجعل استكشاف الوافدين الجدد أو التخفيضات الموسمية أمراً سهلاً. عندما يرى العميل شيئاً ما يعجبه، يمكنه مراسلة المتجر مباشرةً للحصول على مزيد من التفاصيل أو لتقديم طلب.

تسعير ### واتساب

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: مجاناً تطبيق واتساب للأعمال : مجانًا

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ما هي رسائل Google؟

تطبيق Google Messages هو تطبيق Google للمراسلة على iMessage، وهو تطبيق مراسلة يمزج بين الرسائل النصية القديمة وخدمات الاتصالات الغنية (RCS) الحديثة.

انتظر، ما هي RCS؟

RCS، أو خدمات الاتصالات الغنية، هي مثل الرسائل النصية على المنشطات. وبينما يقتصر هذا الأخير على الرسائل النصية الأساسية والرسائل المكونة من 160 حرفاً، يقدم RCS تجربة مراسلة حديثة مع مشاركة وسائط عالية الجودة، وإيصالات القراءة، ومؤشرات الكتابة، وحتى التشفير من طرف إلى طرف على الشبكات المدعومة.

بالنسبة لمستخدمي هواتف أندرويد، يحوّل RCS الرسائل النصية الأساسية إلى ما يشبه المراسلة الفورية .

يتيح لك البقاء على اتصال عبر شبكة Wi-Fi أو بيانات الهاتف المحمول، ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو الكبيرة، والاستمتاع بأنواع الميزات التفاعلية التي تجعل المراسلة أكثر جاذبية.

بالإضافة إلى ذلك، ومع تزايد عدد شركات الاتصالات والبلدان التي تدعم RCS، فإنها تتحول إلى معيار عالمي للمراسلة.

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ميزات رسائل جوجل

بعد أن وصل عدد مستخدمي RCS إلى مليار مستخدم في عام 2023، أصدر تطبيق Google Messages بعض الميزات الجديدة المثيرة.

لنستعرضها واحدة تلو الأخرى:

الميزة رقم 1: حذف كلمات المرور لمرة واحدة (OTPs) تلقائيًا

كان أحد أكبر التحديات التي واجهت رسائل Google هو أن جميع كلمات المرور لمرة واحدة كانت تصل إلى هناك.

ولكن يمكنك الآن أن تقول وداعًا للرسائل المزدحمة التي تتراكم فيها كلمات المرور لمرة واحدة من خلال تمكين ميزة "الحذف التلقائي لكلمات المرور لمرة واحدة بعد 24 ساعة" في الإعدادات > تنظيم الرسائل. بهذه الطريقة، ستختفي أي كلمة مرور لمرة واحدة بعد 24 ساعة.

🧠 هل تعلم: تعمل رسائل Google على تحسين قدرات اكتشاف عمليات الاحتيال لحماية المستخدمين من الرسائل الاحتيالية المتعلقة بتسليم الطرود والرسائل المتعلقة بالوظائف. فمن خلال استخدام خاصية التعلّم الآلي على الجهاز، يمكن للتطبيق تحديد الرسائل المشبوهة ونقلها تلقائيًا إلى مجلد الرسائل غير المرغوب فيها أو إصدار تحذير.

الميزة رقم 2: جدولة الرسائل النصية لإرسالها لاحقاً

via جوجل لا بأس إذا كنت تواجه مشكلة في تذكر أعياد الميلاد.

باستخدام رسائل Google، يمكنك جدولة الرسائل النصية مسبقًا - ما عليك سوى كتابة رسالتك والضغط باستمرار على زر الإرسال واختيار الوقت.

إنها مثالية لمواكبة التذكيرات - أو لإبهار شخص ما بتوقيتك المثالي (على ما يبدو).

الميزة رقم 3: إضافة ردود الفعل إلى رسالة نصية

عبر جوجل

هل تعتقد أن ردود فعل الرموز التعبيرية مخصصة لـ iMessage فقط؟ فكر مرة أخرى!

تتيح لك خدمة رسائل Google التفاعل مع الرسائل النصية من خلال الضغط مطولاً على الرسالة واختيار رمز تعبيري.

يحصل مستخدمو Android على رد الفعل مباشرةً في الدردشة، بينما يتلقى مستخدمو iPhone رسالة منفصلة تقول "[emoji] إلى [message]" ممتع، أليس كذلك؟

الميزة رقم 4: تثبيت المحادثات في الأعلى

إذا كنت تدردش مع الكثير من الأشخاص، فقد تبدو قائمة المحادثات الخاصة بك في حالة من الفوضى.

لحسن الحظ، تتيح لك ميزة "رسائل Google" تثبيت ما يصل إلى خمس محادثات في أعلى قائمة محادثاتك.

ما عليك سوى الضغط مطولاً على محادثة، ثم النقر على أيقونة التثبيت، ولن تفقد أبداً قائمة محادثاتك المفضلة مرة أخرى.

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الميزة رقم 5: سماع الرسائل النصية مقروءة بصوت عالٍ

هل تريد أن تعمل بدون استخدام اليدين؟ يمكن لمساعد Google قراءة رسائلك بصوت عالٍ عندما تقول "اقرأ رسائلي"

يعمل هذا مع أي تطبيق مراسلة طالما كانت الرسالة في ظل الإشعارات، ويمكنك حتى الرد عليها باستخدام صوتك.

💡 نصيحة احترافية: قبل تبديل الهواتف، احتفظ بنسخة احتياطية من رسائلك على Google Drive لسهولة استعادتها على جهازك الجديد. ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات > النظام > النسخ الاحتياطي، وتشغيل النسخ الاحتياطي إلى Google Drive، ثم اضغط على النسخ الاحتياطي الآن. بهذه الطريقة، ستكون جميع رسائلك آمنة وجاهزة للنقل!

الميزة رقم 6: مشاركة موقعك الجغرافي في رسالة نصية

تمامًا مثل واتساب، يمكنك تجنب رسائل "أين أنت؟" على رسائل Google من خلال مشاركة موقعك الجغرافي مباشرةً في رسائل Google.

اضغط على زر الإضافة وحدد "الموقع الجغرافي" وأرسل رابطًا عبر خرائط Google، فهو سريع ودقيق ويوفر على الجميع بعض الرسائل.

الميزة رقم 7: Photomoji

باستخدام Photomoji، يمكنك إنشاء ردود فعل مخصصة من صورك المفضلة باستخدام الذكاء الاصطناعي من Google.

قم بتحويل صورة لك أو لحيوانك الأليف إلى رد فعل، واحفظها، واسمح لأصدقائك باستخدامها في الدردشات الجماعية أيضًا - لأنه من لا يريد مكتبة ردود أفعال خاصة بك؟

الميزة رقم 8: تأثيرات الشاشة

للحصول على القليل من التألق، تتيح لك تأثيرات الشاشة إرسال ردود متحركة بكلمات محددة مثل "إنها تثلج" أو "تهانينا"

أرسل هذه الكلمات الرئيسية، وستنطلق الشاشة في صورة متحركة. إنها متعة البحث عن بيضة عيد الفصح لاكتشاف جميع المؤثرات الـ 15+ المخفية.

تسعير رسائل جوجل

مجاني

رسائل الأعمال: مجانًا (قد تفرض شركات الاتصالات والشركات التابعة لها رسومًا)

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واتساب مقابل رسائل جوجل: مقارنة الميزات

يزخر كل من واتساب ورسائل جوجل بميزات تجعل الدردشة أكثر ذكاءً وسرعة ومتعة.

يحافظ واتساب على كلاسيكيته مع بعض تدابير الخصوصية الجدية وسهولة الاستخدام. وفي الوقت نفسه، تعمل خدمة رسائل Google، المدعومة من RCS، على إعادة الرسائل النصية المتواضعة إلى عشرينيات القرن الماضي.

وفيما يلي مقارنة بين واتساب ورسائل جوجل وجهاً لوجه لمعرفة التطبيق الذي يتألق في المجالات الرئيسية:

الميزة رقم 1: التشفير من طرف إلى طرف

🏆 الفائز: واتساب

لطالما كان واتساب بطلاً للتشفير من طرف إلى طرف، حيث يقوم بتأمين كل شيء من الرسائل النصية إلى المكالمات ومشاركة الملفات بشكل افتراضي. ليس من المستغرب أن تذهب هذه الجولة من المقارنة بين واتساب ورسائل جوجل إلى هذا التطبيق الفوقي.

يقدم تطبيق Google Messages أيضًا تشفيرًا من طرف إلى طرف للمحادثات التي تدعم RCS، ولكن لا تدعم جميع شركات الاتصالات أو المناطق التشفير من طرف إلى طرف حتى الآن، مما يجعل واتساب الخيار الأكثر موثوقية لمن يريدون خصوصية محكمة.

الميزة رقم 2: المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو

🏆 الفائز: واتساب

عندما يتعلق الأمر بالمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، فإن واتساب هو الفائز. بفضل دعمه لما يصل إلى 32 شخصًا في المكالمات الهاتفية الجماعية والمكالمات الدولية المجانية، يبدو واتساب وكأنه تطبيق مصغر للمؤتمرات.

من ناحية أخرى، يعتمد تطبيق Google Messages على التكامل مع تطبيق Google Meet لإجراء مكالمات الفيديو - وهو أمر رائع إذا كنت بالفعل من مستخدمي تطبيق Meet، ولكنه ليس بسلاسة المكالمات المدمجة في WhatsApp.

الميزة رقم 3: التخصيص وردود الفعل

🏆 الفائز: رسائل جوجل

تتيح لك رسائل Google التعبير عن نفسك حقًا. بفضل خيارات مثل ألوان الفقاعات المخصصة، والرموز الضوئية لردود الفعل المخصصة، وتأثيرات الشاشة المتحركة، تضفي رسائل Google على محادثاتك طابعًا شخصيًا.

يقدم WhatsApp ردود الفعل الأساسية والخلفيات المخصصة، ولكن تأثيرات Google المدعومة بالذكاء الاصطناعي تضيف لمسة عصرية ممتعة لمحبي التخصيص.

الميزة رقم 4: مشاركة الملفات والوسائط

🏆 الفائز: تعادل. رسائل جوجل (لجودة الوسائط)، واتساب (للمرونة)

يتيح تطبيق Google Messages، مع خدمة RCS، للمستخدمين إرسال صور ومقاطع فيديو عالية الدقة - وداعًا للصور والفيديوهات المنقطة.

ومع ذلك، يدعم واتساب مجموعة أوسع من أنواع الوسائط وأحجام ملفات تصل إلى 2 جيجابايت، مما يجعله أكثر تنوعًا لمشاركة الملفات الكبيرة أو التنسيقات المتعددة.

الميزة رقم 5: تفاعلات الرسائل

🏆 الفائز: رسائل جوجل

يرتقي تطبيق Google Messages بردود الفعل إلى مستوى أعلى، مما يسمح للمستخدمين بالرد بأي رمز تعبيري يختارونه وإضافة تأثيرات متحركة مثل تأثيرات التفاعل.

الميزة #6: الوصول إلى سطح المكتب والويب

🏆 الفائز: واتساب

كلا التطبيقين يدعمان الدردشة على سطح المكتب، لكن واتساب ويب يبدو أكثر رسوخًا ولا يتطلب RCS للحصول على الوظائف الكاملة.

يقدم تطبيق Google Messages إصدارًا على الويب أيضًا، لكنه محدود بتوافقه مع RCS، مما يجعل واتساب الخدمة المفضلة للدردشة السلسة عبر الأجهزة.

الميزة رقم 7: مشاركة الموقع

🏆 الفائز: واتساب

يجعل واتساب مشاركة موقعك في الوقت الفعلي أمرًا سهلاً، حيث يتيح لك مشاركة التحديثات في أطر زمنية محددة (15 دقيقة أو ساعة واحدة أو 8 ساعات).

من ناحية أخرى، يتيح تطبيق Google Messages مشاركة الموقع الجغرافي من خلال خرائط Google، ولكنه أكثر بساطة. أما بالنسبة للقاءات السفر أو تحديثات الموقع الجغرافي، فإن مرونة واتساب تتألق في مشاركة الموقع الجغرافي.

الميزة رقم 8: الحماية من البريد المزعج

🏆 الفائز: رسائل جوجل

الجولة الأخيرة من مواجهة واتساب ضد رسائل جوجل تذهب إلى الأخير.

يستخدم تطبيق Google Messages التعلم الآلي على الجهاز لحظر الرسائل غير المرغوب فيها المحتملة، حيث يقوم تلقائيًا بالإبلاغ عن الرسائل المشبوهة دون المساس بالخصوصية.

يقدم واتساب أيضًا خاصية الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها، ولكن قدرة جوجل على الكشف الاستباقي عن الرسائل الاحتيالية تمنحه ميزة لمن يتلقون الكثير من الرسائل من مرسلين مجهولين.

رسائل واتساب مقابل رسائل جوجل على ريديت

عندما يتعلق الأمر برسائل واتساب مقابل رسائل جوجل، ينقسم مستخدمو ريديت بين مؤيد ومعارض. يشير مستخدمو ريديتيرز إلى أن ميزة واتساب يكمن في ميزاته المصقولة مثل المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، وحدود المشاركين العالية في المكالمات الجماعية، والمزامنة الموثوقة عبر الأجهزة.

على سبيل المثال، ذكر أحد المستخدمين كيف أن بساطة واتساب وتكامله يجعلانه "تطبيقًا لا يمكنني تخيل عدم امتلاكه"

من ناحية أخرى، يرى عشاق تطبيق Google Messages أن إمكانية تطبيق RCS (خدمات الاتصالات الغنية) تجعله يبدو مثل تطبيق iMessage لنظام Android، حيث يقدم إيصالات القراءة ومشاركة الوسائط عالية الدقة وخيارات تخصيص فريدة مثل السمات الملونة والرموز التعبيرية المتحركة.

شارك أحد مستخدمي Redditor تجربته في استخدام تطبيق Google Messages على جهاز Galaxy، مشيدًا بواجهة المستخدم النظيفة والقابلة للتكيف مع التطبيق وردود الفعل "النقر للخلف".

ومع ذلك، فإن بعض لا يزالون محبطين بسبب افتقار Google إلى دعم خدمات الاتصالات الغنية في جميع شركات الاتصالات، حيث قال أحد المستخدمين متأسفًا: "أحب هذا التطبيق، ولكن خدمات الاتصالات الغنية ليست موثوقة في جميع المجالات حتى الآن."

تعرّف على تطبيق ClickUp - أفضل بديل لواتساب ورسائل جوجل

دعونا نواجه الأمر - يمكن أن تصبح محادثات العمل على واتساب أو رسائل جوجل فوضوية للغاية.

على الرغم من شعبية واتساب، إلا أنه ليس مصممًا للاستخدام المهني، وعلى الرغم من أنه يعد بخصوصية البيانات، إلا أنه من الصعب تجاهل تحديات خصوصية البيانات السابقة التي واجهتها ميتا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون تطبيقات الدردشة مثل واتساب ورسائل جوجل مشتتة للانتباه بشكل لا يصدق، مع الإشعارات المستمرة من مصادر مختلفة.

لذا، ما هو جيد بديل رسائل جوجل يمكن أن استبدال واتساب كذلك؟

قابل انقر فوق -يتقدم التطبيق باعتباره "تطبيق كل شيء" الحقيقي للعمل، حيث يجمع بين أدوات الإنتاجية والمحادثات التعاونية في حزمة واحدة أنيقة.

تطبيق ClickUp رقم 1: ClickUp Chat

تخيَّل ألا تضطر أبدًا إلى تبديل التطبيقات للعثور على تفاصيل المشروع أو إنشاء مهام بناءً على الدردشة. انقر فوق الدردشة يوفر هذه الرفاهية من خلال دمج المحادثات والمهام والمشاريع في مكان واحد.

تعمل ClickUp Chat أيضًا على التخلص من "ضريبة التبديل"، أي الوقت والإنتاجية الضائعين بسبب التبديل بين المنصات.

لماذا تعد ClickUp Chat مهمة

السياق متزامن : جميع المحادثات والمهام والمشاريع متصلة ببعضها البعض، لذا لا داعي لنسخ ولصق تفاصيل الدردشة في مهمة - كل شيء يبقى متصلاً. مع سلاسل المحادثات المتزامنة، تظل المحادثات المرتبطة متماشية مع المهام وتضمن تتبعًا سلسًا للجدول الزمني لمشروعك بالكامل

: جميع المحادثات والمهام والمشاريع متصلة ببعضها البعض، لذا لا داعي لنسخ ولصق تفاصيل الدردشة في مهمة - كل شيء يبقى متصلاً. مع سلاسل المحادثات المتزامنة، تظل المحادثات المرتبطة متماشية مع المهام وتضمن تتبعًا سلسًا للجدول الزمني لمشروعك بالكامل إنشاء المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي : أنشئ المهام على الفور من رسائل الدردشة، مع استكمالها بالسياق وتواريخ الاستحقاق دون الحاجة إلى إدخال يدوي. يتيح لك ClickUp Brain إنشاء مركز معرفي مركزي حيث يمكن للجميع الوصول إلى الرؤى الرئيسية والعصف الذهني والأسئلة الشائعة

: أنشئ المهام على الفور من رسائل الدردشة، مع استكمالها بالسياق وتواريخ الاستحقاق دون الحاجة إلى إدخال يدوي. يتيح لك ClickUp Brain إنشاء مركز معرفي مركزي حيث يمكن للجميع الوصول إلى الرؤى الرئيسية والعصف الذهني والأسئلة الشائعة تواصل مركّز: تُبقيك الإشعارات القابلة للتخصيص والمتابعة™ على اطلاع على المحادثات الأساسية فقط، مما يقلل من الضوضاء للتركيز على ما يهم حقًا. يمكنك أيضًا تثبيت الدردشات المهمة، وإنشاء أقسام للمحادثات المنظمة، واستخدام الرسائل المباشرة للمناقشات الخاصة أو الفردية

📌 مثال: يقوم فريقك بعصف ذهني لإطلاق منتج في دردشة ClickUp، ويقترح أحدهم "نحن بحاجة إلى حملة على وسائل التواصل الاجتماعي" بنقرة بسيطة، تتحول هذه الفكرة إلى مهمة قابلة للتنفيذ، مع استكمال المواعيد النهائية والتفاصيل - دون الحاجة إلى جهد إضافي. وتبقى كل مهمة مرتبطة بالمحادثة من حيث بدأت، بحيث يبقى الجميع على اطلاع على السياق والأهداف.

ميزات تعاون إضافية داخل ClickUp Chat

مزامنة المكالمات : إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو مع ما يصل إلى 200 مشارك مباشرةً من الدردشة، مما يسهل مناقشة المشاريع في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى تطبيقات الطرف الثالث

: إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو مع ما يصل إلى 200 مشارك مباشرةً من الدردشة، مما يسهل مناقشة المشاريع في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى تطبيقات الطرف الثالث الأتمتة : قم بأتمتة الإجراءات المتكررة داخل الدردشات، مثل إعداد التذكيرات أو جدولة الرسائل أو التعيين التلقائي للمهام، مما يوفر وقت فريقك في المتابعة اليدوية

: قم بأتمتة الإجراءات المتكررة داخل الدردشات، مثل إعداد التذكيرات أو جدولة الرسائل أو التعيين التلقائي للمهام، مما يوفر وقت فريقك في المتابعة اليدوية الذكاء الاصطناعي للحاق بالركب وتلخيص: توفر ميزة الذكاء الاصطناعي ملخصًا سريعًا للرسائل الفائتة، وتلخص ميزة التلخيص المناقشات الطويلة في نقاط رئيسية، مما يساعدك على اللحاق بالركب بشكل أسرع دون البحث في سجلات الدردشة بأكملها

خاصية اللحاق بالركب رقم 2: كليك أب كليب

لقد مررنا جميعًا بهذا الموقف - ضائعين في سلاسل التعليقات التي لا تنتهي، نحاول شرح شيء ما فقط لخلق المزيد من الارتباك.

حافظ على تنظيم مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام ClickUp's Clips Hub

مع كليك أب كليب انتهى هذا الصداع. الآن، بدلاً من كتابة تفسيرات طويلة، يمكنك مشاركة تسجيل للشاشة في ثوانٍ، مما يتيح لفريقك رؤية ما تراه بالضبط.

وعلاوة على ذلك، يمكنك تضمين المقاطع مباشرةً في المهام، والسماح للذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain باستخراج الأفكار الرئيسية، والحفاظ على كل شيء منظماً في Clips Hub.

💡 نصيحة احترافية: استخدم مقاطع ClickUp Clips لتسجيل مهام سير العمل المعقدة أو خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحفظها في Clips Hub للرجوع إليها في المستقبل. بهذه الطريقة، يكون لدى فريقك دائمًا إمكانية الوصول السريع إلى الأدلة أو التفسيرات مما يوفر الوقت ويقلل من الأسئلة المتكررة.

كليك أب رقم 3: التعليقات المعينة

التفويض أمر صعب. في بعض الأحيان، تقوم بتعيين مهمة ما، وتختفي تعليماتك في الفراغ.

يمكن أن تكون إدارة المحادثات المتعلقة بالمهام أمرًا صعبًا - حيث تُفقد التعليقات، وتضيع التفاصيل، وقبل أن تعرف ذلك، تتداعى الأمور.

في هذه المواقف، عليك أن تأخذ نفسًا عميقًا وتدع التعليقات المخصصة لـ ClickUp معالجة هذا الأمر بشكل مباشر

تتيح لك هذه الميزة تعيين عناصر الإجراءات لأعضاء فريق محددين مباشرةً في سلسلة المهام.

هل تحتاج إلى إجابة سريعة أو متابعة؟ لا مشكلة. يمكن لأعضاء الفريق الرد على التعليقات أو حلها أو إعادة تعيينها على الفور.

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ClickUp's One Up #4: ClickUp Whiteboards

عصف ذهني للأفكار ومشاركة الرؤى والعمل معًا دون عناء مع سبورة ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards تجلب سحر السبورة البيضاء المادية إلى الفضاء الرقمي.

والنتيجة هي تجربة بصرية تفاعلية تحول تعاون الفريق في الوقت الفعلي .

ويشمل ذلك العصف الذهني للأفكار، أو تخطيط سير العمل المعقد، أو تصميم تدفقات الاتصال. يخترق التواصل المرئي الضوضاء، مما يسهل نقل الأفكار المعقدة دون الحاجة إلى تفسيرات لا نهاية لها.

بالإضافة إلى ذلك، تتكامل ألواح ClickUp Whiteboards مباشرةً مع إدارة المهام، وتتضاعف كـ برنامج تعاون لإدارة المشاريع -حتى تتمكن من تعيين المهام وتحديثها في الوقت الفعلي.

ساعد برنامج ClickUp فريقنا على التواصل في فريق العمل عن بُعد في مناطق زمنية مختلفة ومعرفة ما يجري في المشروع دون الحاجة إلى عقد اجتماعات غير ضرورية أو طلب معلومات من الأشخاص عبر البريد الإلكتروني أو Slack. تساعدنا ميزة السبورة البيضاء على تبادل الأفكار حول العمليات وسير العمل وتعيين المهام في الوقت الفعلي.

دانييل بوش، مديرة مشروع في EDforTech

ClickUp one Up #5: كشف التعاون في ClickUp كشف التعاون في ClickUp's ClickUp يتيح لك تتبع زملائك في الفريق في الوقت الفعلي.

وسواء كنت تقوم بتحرير المستندات، أو تحديث المهام، أو إسقاط تعليق سريع، فإن ClickUp يبقي الجميع متزامنين دون أن يتدخل كل واحد منهم في عمل الآخر.

تخيّل ذلك: لا مزيد من التعديلات الغامضة أو الكتابة فوق بعضها البعض عن طريق الخطأ. ستعرف من يقوم بالعرض أو الكتابة أو إجراء التغييرات على الفور.

إليك كيفية عملها:

شاهد الكتابة والتعديلات مباشرةً : اكتشف أعضاء الفريق أثناء كتابتهم أو تعديلهم في الوقت الفعلي، حتى لا تكون خارج الحلقة أبدًا

: اكتشف أعضاء الفريق أثناء كتابتهم أو تعديلهم في الوقت الفعلي، حتى لا تكون خارج الحلقة أبدًا ملاحظات فورية على كل منصة : يتم تحديث جميع التحديثات - التعليقات، وتغييرات الحالة، وتعديلات المهام - على الفور، سواء كنت على سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو الويب

: يتم تحديث جميع التحديثات - التعليقات، وتغييرات الحالة، وتعديلات المهام - على الفور، سواء كنت على سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو الويب مشاركة سهلة: مشاركة مستند عبر عنوان URL وتحريره دون تداخل باستخدام انقر فوق المستندات ### ClickUp one up #6: ClickUp Brain

أتمتة تحديثات المهام، وإنشاء تقارير الحالة، وتوفير الوقت الثمين باستخدام ClickUp AI ClickUp Brain هو مساعد الذكاء الاصطناعي الذي لم تكن تعلم أنك بحاجة إليه، ولكن بمجرد تجربته، لا مجال للتراجع.

فقط اسأل فيليب كوينلان، رئيس قسم الابتكار التشغيلي في كلية دبلن الجامعية!

أحدث ClickUp Brain ثورة في سير العمل لدينا... أداة ملخص الدردشة الخاصة به تلخص المناقشات بكفاءة من أجل الوضوح والعمل.

فيليب كوينلان، كلية دبلن الجامعية

إذن، ما الذي يجعل ClickUp Brain الأداة المساعدة المثالية؟

اكتب بشكل أذكى : هل تحتاج إلى صياغة جملة مثالية في المستندات؟ يقدم ClickUp Brain اقتراحات لجعل كلماتك تتألق

: هل تحتاج إلى صياغة جملة مثالية في المستندات؟ يقدم ClickUp Brain اقتراحات لجعل كلماتك تتألق أتمتة مهام سير العمل : تخطي الأشياء المتكررة - يمكن ل ClickUp Brain إنشاء المهام تلقائيًا، وتحديد المواعيد النهائية، وتعيين أعضاء الفريق، كل ذلك بناءً على أوامرك

: تخطي الأشياء المتكررة - يمكن ل ClickUp Brain إنشاء المهام تلقائيًا، وتحديد المواعيد النهائية، وتعيين أعضاء الفريق، كل ذلك بناءً على أوامرك تغلب على الحمل الزائد للمعلومات: من المستندات المطولة إلى ملخصات الدردشة، يلخص ClickUp Brain بسرعة كل ما تحتاج إلى معرفته

تثبيت وتسجيل وتعاون: التواصل بهذه السهولة مع ClickUp

توافق روزانا هونغريا، مديرة مشروع، على أن استبدال تطبيقات المراسلة الأخرى بـ ClickUp يمكن أن يحوّل إنتاجية الفريق.

وتقول: "نقل ClickUp جميع الاتصالات من قنوات مختلفة مثل رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات وواتساب إلى مكان واحد. لذا، فأنت تعرف إلى أين تذهب للعثور على المعلومات التي تحتاجها."

على عكس الدردشة أحادية الغرض في واتساب أو التخصيصات المحدودة في رسائل جوجل، يدمج ClickUp جميع رسائلك بأدوات تعاونية وملخصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإشعارات سلسة، مما يقلل من تشتيت الانتباه.

مع ClickUp، لا تضيع أي رسالة أو مهمة على الإطلاق، ويتم تحديث كل تحديث في الوقت الفعلي عبر جميع الأجهزة.

هل أنت مستعد لتصبح أكثر إنتاجية؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم!