ديسكورد مقابل واتساب: ما هو تطبيق المراسلة الأفضل للعمل؟

أنت في منتصف تنسيق مشروع مهم، والدردشة الجماعية تعج بالرسائل. يشارك أحدهم ملفاً، ويتناغم آخر بملاحظة صوتية، وسرعان ما تعمّ الفوضى.

عندها عليك أن تسأل نفسك: _ هل يساعدك تطبيق المراسلة الحالي على العمل بذكاء أم أنه يزيد من الضجيج؟

من اللاعبين الذين يبنون مجتمعاتهم إلى المعلمين الذين يديرون الطلاب، يتزايد الجدل حول تطبيق ديسكورد مقابل واتساب. تعد كلتا المنصتين بتواصل سلس، لكن ميزاتهما تلبي احتياجات مختلفة.

في هذه المدونة، سنلقي نظرة على ميزاتهما ونقاط القوة والضعف فيهما لمساعدتك على الاختيار الأفضل. لنبدأ! 💪

ما هو واتساب؟

عبر واتساب WhatsApp هو تطبيق مجاني للمراسلة والمكالمات عبر المنصات يستخدم الإنترنت للسماح للمستخدمين بالتواصل من خلال الرسائل النصية والملاحظات الصوتية ومكالمات الفيديو ومشاركة الوسائط المتعددة.

وقد أطلق جان كوم وبريان أكتون المنصة في عام 2009. وهي تسهّل التواصل السلس بين المستخدمين، مما يجعلها بديلاً قويًا لخدمات الرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة التقليدية المدفوعة. في عام 2019، استحوذت شركة فيسبوك (الآن ميتا بلاتفورمز) على واتساب.

🔍 هل كنت تعلم؟ يمتلك واتساب أكثر من ثلاثة مليارات مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم، ويزداد هذا الرقم كل عام منذ إطلاقه!

ميزات ### WhatsApp

يركز واتساب على البساطة وسهولة الوصول. من مشاركة الرسائل النصية والوسائط إلى المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، تحافظ ميزاته على سهولة المحادثات وسهولة استخدامها.

لنلقِ نظرة على بعض ميزاته. 👇

الميزة رقم 1: المراسلة

عبر واتساب

كـ منصة الدردشة ، يؤكد واتساب على البساطة، مما يسمح لك بإرسال الوسائط المتعددة أثناء المحادثات. هذه الإمكانيات تجعلها مريحة للمستخدمين:

الرسائل المثبتة: يمكنك تثبيت الرسائل الأساسية في كل من المحادثات الجماعية والفردية لسهولة الرجوع إليها

يمكنك تثبيت الرسائل الأساسية في كل من المحادثات الجماعية والفردية لسهولة الرجوع إليها علامة تبويب "المفضلة": يمكنك تصنيف محادثات معينة في "المفضلة" للوصول السريع

يمكنك تصنيف محادثات معينة في "المفضلة" للوصول السريع إخفاء الرسائل: تختفي رسائل معينة بعد سبعة أيام إذا قمت بتفعيل هذه الميزة لمزيد من الخصوصية

💡نصيحة احترافية: يمكنك إرسال رسائل لنفسك على واتساب لتتبع الأفكار أو التذكيرات أو المعلومات المهمة. إنها طريقة سهلة لتدوين الأشياء كلما احتجت إلى ذلك.

الميزة رقم 2: دعم متعدد الحسابات والأجهزة

عبر المعيار يمكنك إدارة حسابين على واتساب على جهاز واحد، مما يجعل التبديل بين المحادثات الشخصية ومحادثات العمل سلسًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ربط ما يصل إلى أربعة أجهزة، بما في ذلك الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، بحسابك دون الحاجة إلى هاتف متصل. وهذا يسهل مشاركة الملفات عبر الأجهزة.

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الميزة رقم 3: مكالمات الفيديو والمراسلة الصوتية

عبر واتساب قام واتساب بتوسيع إمكانية إجراء مكالمات الفيديو لدعم ما يصل إلى اثنين وثلاثين مشاركًا في عام 2024، مما يعزز التفاعلات والاجتماعات الجماعية. ويشمل ذلك وظيفة مشاركة الشاشة أثناء المكالمات.

كما تتيح للمستخدمين إرسال رسائل صوتية أو رسائل فيديو سريعة أثناء التنقل.

أسعار واتسآب

واتس آب: مجانًا

مجانًا واتساب للأعمال: مجانًا

🧠 حقيقة ممتعة: اشترت شركة Meta تطبيق واتساب مقابل 19 مليار دولار في عام 2014، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ التقنية في التاريخ.

## ما هو ديسكورد؟

عبر خلاف ديسكورد هي منصة تواصل شائعة مصممة للدردشة الصوتية والمرئية والنصية. وهي تتيح للمستخدمين التواصل مع الأصدقاء والمجتمعات ومشاركة الخبرات والتعاون والمشاركة في المناقشات.

يتفاعل الأفراد من خلال خوادمه وقنواته ومراسلاته المباشرة وميزات مشاركة الشاشة.

يركز Discord على بناء المجتمع. يمكنك إنشاء خوادم أو الانضمام إلى خوادم مخصصة لاهتمامات أو هوايات معينة لتعزيز الشعور بالانتماء والمشاركة.

🔍 هل تعلم؟ مستخدمو تطبيق Discord الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا في المتوسط ساعتين أسبوعيًا على المنصة. وهذا يعادل حوالي ثماني ساعات شهرياً أو 17 دقيقة يومياً. يقضي مستخدمو تطبيق Discord الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر ساعتين أسبوعياً في المتوسط على المنصة. بين مستخدمي تطبيق Discord الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً، يبلغ متوسط الوقت الذي يقضونه على التطبيق 2.4 ساعة أسبوعياً.

ميزات تطبيق ديسكورد

يركز Discord على تعدد الاستخدامات والاتصال، حيث يوفر أدوات قوية للتواصل المنظم والتفاعلي. من الخوادم المخصصة إلى قنوات الصوت والفيديو والنصوص، فهو يحافظ على تفاعل المجتمعات ويتيح التعاون دون عناء.

لنلقِ نظرة على ميزاته. 👇

الميزة رقم 1: البنية المتمحورة حول المجتمع

عبر ديسكورد

يقوم Discord ببناء المجتمعات في خوادم، لكل منها قنوات متعددة مخصصة لمواضيع محددة.

تشتمل الخوادم على قنوات نصية للمراسلة وقنوات صوتية للتواصل في الوقت الفعلي، مما يسهل الحفاظ على تنظيم المناقشات والتنقل حتى في أكثر الأماكن ازدحاماً.

💡 نصيحة احترافية: نصيحة رائعة اختراق الخلاف هو استخدام Ctrl+K للانتقال بين القنوات والخوادم. تشمل بعض اختصارات لوحة المفاتيح الأخرى استخدام "Ctrl+Shift+M" لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه في القنوات الصوتية و"Ctrl+Shift+U" لوضع علامة على الرسائل كغير مقروءة.

الميزة رقم 2: خيارات تعاون غنية

عبر ديسكورد

يجعل Discord التنسيق سلسًا مع أدوات مدمجة لجدولة الأحداث، سواء كانت جلسة لعب أو ورشة عمل تعليمية.

بالنسبة للمحادثات المركّزة، توفر سلاسل المحادثات مناقشات مؤقتة تختفي بعد وقت محدد، بينما توفر قنوات المنتدى مساحة لمحادثات أكثر تعمقاً واستمراراً.

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الميزة رقم 3: أدوات إدارة المجتمع

عبر ديسكورد

يمنح Discord مالكي الخوادم أدوات قوية لإدارة المجتمعات بفعالية. تسمح لهم الأدوار والأذونات بالتحكم في الوصول إلى القناة وتعيين قدرات الإشراف، مما يضمن سلاسة العمليات حتى في المجموعات الكبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الروبوتات على أتمتة مهام مثل الإشراف والألعاب والتفاعلات المجتمعية، مما يضيف الراحة ويعزز التجربة الكلية.

الميزة رقم 4: تكامل الألعاب

عبر ديسكورد تكامل ديسكورد تتيح لك استخدام تطبيقات متعددة على منصة واحدة. فهي تعزز تجربة الألعاب من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) التي تتيح للمطورين دمج ألعابهم بسلاسة.

تعرض ميزات مثل "التواجد الغني" اللعبة التي تلعبها، بل وتسمح للأصدقاء بالانضمام مباشرةً من خلال Discord، مما يضيف طبقة جديدة من الاتصال والتفاعل.

أسعار ديسكورد

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🧠 حقيقة ممتعة: 19 مليون خادم نشطة على ديسكورد كل أسبوع.

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واتس آب مقابل ديسكورد: مقارنة الميزات

يخدم كل من واتساب وديسكورد أغراضًا مختلفة، حيث يلبي كل منهما أغراضًا فريدة من نوعها التواصل الجماعي الاحتياجات. بينما يقيد واتساب قدرته على توفير رسائل بسيطة وبديهية، يقدم Discord مجموعة من الميزات للاعبين.

دعونا نلقي نظرة على الميزات المميزة التي تميز تطبيقات المراسلة هذه. 👀

ميزات واتس آب ديسكورد حالة الاستخدام الأساسية المراسلة والتواصل العام مصمم للألعاب والمشاركة المجتمعية حجم المجموعة بحد أقصى 256 مشاركًا في دردشة جماعية يدعم آلاف المستخدمين على الخادم مكالمات صوتية/مكالمات فيديو مكالمات فيديو ومكالمات صوتية حتى 32 مشاركاً قنوات صوتية غير محدودة؛ مكالمات فيديو مع العديد من الخيارات حد مشاركة الملفات ما يصل إلى 100 ميغابايت على أندرويد و 128 ميغابايت على iOS 8 ميغابايت افتراضيًا وما يصل إلى 50 ميغابايت (أساسي)، 500 ميغابايت (نيترو) التخزين يستخدم تخزين الجهاز/التخزين السحابي؛ لا يوجد تخزين مخصص تخزين غير محدود للرسائل والملفات وظيفة البحث بحث أساسي بدون إمكانيات التصفية خيارات تصفية البحث المتقدمة التخصيص تخصيص محدود؛ واجهة دردشة جماعية بسيطة خوادم وأدوار وقنوات قابلة للتخصيص بشكل كبير الأمان تشفير من طرف إلى طرف لجميع الرسائل لا يوجد تشفير من طرف إلى طرف افتراضيًا تكامل محدود نظرًا لأنه يركز على الاتصال المباشر فقط يتكامل مع منصات الألعاب المختلفة مثل PlayStation Network (PSN) و Twitch الإشعارات إعدادات الإشعارات الأساسية إشعارات قابلة للتخصيص بشكل كبير تجربة المستخدم واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام أكثر تعقيدًا مع منحنى تعليمي

واتساب مقابل ديسكورد

الميزة رقم 1: المراسلة والدردشة

لكل من واتساب وديسكورد أسلوب فريد في المراسلة، حيث يقدمان أدوات مختلفة للمحادثات الصغيرة والكبيرة.

واتساب

يتبع واتساب نهجاً أكثر وضوحاً. فهو يركز على الأساسيات مثل التواصل النصي والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو ومشاركة ملفات الوسائط مثل الصور والملصقات وصور GIF.

يعمل WhatsApp Web على توسيع وظائف المنصة، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى رسائلهم من سطح المكتب لمزيد من الراحة.

ديسكورد

من ناحية أخرى، يوفر تطبيق Discord ميزات دردشة قوية، مما يسمح لك بإنشاء خوادم وقنوات مصممة خصيصاً لمواضيع أو مجتمعات معينة. وسواء كنت جزءًا من خادم عام أو مجموعة خاصة، يمكنك التفاعل مع الأعضاء من خلال الدردشة النصية والصوتية والمرئية.

بالإضافة إلى أنه يتيح لك إرسال ملفات غير مضغوطة بجودة كاملة، والدردشة مع الروبوتات، وإرسال النصوص الآلية، وإنشاء أدوار، وغير ذلك الكثير.

🏆 الفائز: يلبي ديسكورد احتياجات المحادثات غير الرسمية والواسعة النطاق، مما يجعله مثاليًا للاعبين والفرق والمعلمين على حد سواء، على الرغم من أن واتساب منصة دردشة أكثر وضوحًا.

الميزة رقم 2: استخدام البيانات

تعد كفاءة البيانات ضرورية للمستخدمين ذوي النطاق الترددي المحدود للإنترنت. يتعامل كل من واتساب وديسكورد مع ملفات الوسائط بشكل مختلف، مما يلبي احتياجات المستخدمين المختلفة.

واتساب

يضغط واتساب جميع ملفات الوسائط، بما في ذلك الصور والصوت ومقاطع الفيديو. وعلى الرغم من أن هذا يقلل من الجودة، إلا أنه يقلل أيضًا من استهلاك البيانات بشكل كبير.

ديسكورد

على العكس من ذلك، يحتفظ تطبيق Discord بالجودة الأصلية لملفات الوسائط، مما يحافظ على التفاصيل ولكنه يستخدم بيانات أكثر بكثير.

🏆 الفائز: واتساب أكثر كفاءة في استخدام البيانات، حيث يقوم بضغط الملفات لتقليل الاستهلاك. هذه المفاضلة في الجودة تجعله خياراً عملياً للمستخدمين ذوي باقات البيانات المحدودة.

الميزة رقم 3: الخصوصية والأمان

عندما يتعلق الأمر بحماية بياناتك، تقدم كلتا المنصتين ميزات الخصوصية، ولكن يختلف نهجهما قليلاً.

WhatsApp

يعطي واتساب الأولوية لخصوصية المستخدم من خلال ميزات مثل المصادقة الثنائية (2FA) والتحكم المفصل في صورة الملف الشخصي ورؤية الحالة.

ديسكورد

وبالمثل، يدعم تطبيق Discord أيضًا المصادقة الثنائية (2FA) ويتيح للمستخدمين إدارة إعدادات الرؤية والخصوصية الخاصة بهم، بما في ذلك من يمكنه رؤية حالتهم على الإنترنت.

🏆 الفائز: إنه تعادل! يوفر واتساب تشفيرًا من طرف إلى طرف مع ضوابط خصوصية قوية، حيث لا يستطيع قراءة الرسائل إلا المرسل والمستلم. وفي الوقت نفسه، يوفر Discord مصادقة ثنائية وإعدادات رؤية قابلة للتخصيص.

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# ## التواصل عبر الواتس آب على موقع ريديت

لجأنا إلى موقع ريديت لنرى أين وصل الناس في النقاش حول ديسكورد مقابل واتساب.

_أولاً، يمكن استخدامه كواتساب لمجموعات من مئات/آلاف الأشخاص في وقت واحد. لن تنضم إلى مجموعة واتساب لـ 5000 من مستخدمي ريديت في مجموعة فرعية لـ 5000 شخص في ريديت، ولكن يمكنك بسهولة شديدة أن تنضم إلى ديسكورد. إنه مصمم للتعامل مع المجموعات الكبيرة بشكل جيد للغاية. أما الاستخدام الثاني فهو لجلسات Hangout الصوتية والوسائط المختلطة مع الأصدقاء

معظم المستخدمين يعتبرون

ومع ذلك، يتفق معظمهم على أنهما ليسا تطبيقين متنافسين لأنهما يلبيان احتياجات جمهور مستهدف مختلف.

فـWhatsApp هو ببساطة تطبيق مختلف عن Discord ولاستخدامات مختلفة. واتساب مخصص أكثر للمحادثات الجماعية الصغيرة أو المراسلة الفردية لغير اللاعبين. يتفوق ديسكورد في الخوادم العامة الكبيرة والمحادثات الصوتية للألعاب. يحتوي ديسكورد أيضًا على متجر للألعاب، في حين أن بعض الأشخاص لا يلعبون الألعاب _

ذكر أحد المستخدمين

أنهما نوعًا ما لأسواق مختلفة. واتساب مخصص لعامة المستخدمين، ويستخدمه الكثير من البالغين/كبار السن أكثر من ديسكورد. أما ديسكورد فهو موجه أكثر للاعبين مع الكثير من الميزات التي تلبي احتياجات اللاعبين، وحتى تجربة المستخدم تلبي احتياجات اللاعبين بأشياء مثل شاشة التحميل التي تقول شيئًا يمكن للاعبين أن يتصلوا به، وما إلى ذلك

مستخدم آخر

تعرف على ClickUp - أفضل بديل لواتساب مقابل. ديسكورد

إذا كنت محتارًا بين بساطة واتساب وتصميم ديسكورد الغني بالميزات، ففكر في منصة أخرى تجمع كل احتياجاتك في مكان واحد في مكان العمل والتواصل!

نقدم لك انقر فوق ، تطبيق كل شيء، للعمل! 🤩

يشتهر بتعدد استخداماته وأدواته التي تركز على الإنتاجية، ويتجاوز ميزات المراسلة الأساسية للتعاون الفعال - بفضل كشف التعاون ClickUp Collaboration .

لنلقِ نظرة على بعض الميزات التي يمكنك البدء بها. 💁

### ### ### #ClickUp's one up #1: الدردشة

النقر فوق الدردشة

التعاون مع فريقك في دردشة ClickUp دردشة ClickUp هي أداة قوية أداة تواصل في مكان العمل التي توحد جميع احتياجاتك في التواصل وإدارة المشاريع.

فهي توفر على المستخدمين يومًا واحدًا في الأسبوع (وهو مقدار الوقت الذي يضيعه عامل المعرفة العادي في محاولة تحديد موقع المعلومات) من خلال تجميع كل المعلومات ذات الصلة في مكان واحد.

قد تشعر أحياناً بالفوضى بسبب قنوات ديسكورد التي لا نهاية لها وافتقار واتساب إلى سلاسل الرسائل. تحافظ الدردشة على ترتيب الأمور من خلال المحادثات المترابطة، مما يسهل الحفاظ على التركيز.

سواء كان فريقاً يناقش مشروعه الكبير التالي أو معلماً ينظم موضوعات الفصل، فإن كل شيء يبدو منظماً ويمكن التحكم فيه.

ما يجعلها أفضل من ذلك هو كيفية الجمع بين التواصل مع أدوات التعاون في إدارة المشاريع .

بينما يجعلك ديسكورد وواتساب تدردش، تساعدك الدردشة على إنجاز العمل!

يمكن للاعبين الذين يقومون ببناء مستوى جديد للعبتهم المفضلة الانتقال من مناقشة أفكار التصميم إلى تعيين مهام البرمجة في ثوانٍ. يمكن للمعلمين إرفاق خطط الدروس أو الخطوط العريضة للمشروع مباشرةً في الدردشة، مما يجعل كل شيء في متناول اليد.

تصل الإشعارات أيضاً إلى المكان المناسب هنا. فهي قابلة للتخصيص، بحيث يمكنك تعيين تنبيهات للتحديثات المهمة.

يمكن للاعبين التركيز على مبارياتهم دون انقطاع من المواضيع غير الرسمية، ويمكن للمدرسين البقاء على اطلاع على تحديثات الدرجات دون الغرق في التنبيهات غير الضرورية.

ClickUp Brain

أثناء الدردشة انقر فوق الدماغ تسليط الضوء تلقائيًا على عناصر الإجراءات أو تحويل الرسائل الرئيسية إلى مهام، مما يسهل عليك البقاء منظمًا دون بذل جهد إضافي. لا يكتفي الذكاء الاصطناعي بالجلوس في مكانه، بل يساعدك بنشاط في إدارة تدفق العمل واقتراح الخطوات التالية وضمان عدم إغفال أي تفاصيل مهمة.

اكتب باستخدام ClickUp Brain داخل الدردشة لإضافة لمسة مميزة إلى رسائلك

تجمع الدردشة المحادثات والتعاون معاً كما لم يحدث من قبل. _لماذا تتنقل بين التطبيقات بينما كل ما تحتاجه موجود هنا بالفعل؟

مع الأخذ في الاعتبار كيف 60% من وقتنا في مشاركة المعلومات والبحث عنها وتحديثها عبر أدوات مختلفة. يضمن ClickUp قضاء وقتك بشكل جيد.

### ClickUp's One up #2: المقاطع

مقاطع النقر فوق المقاطع

مشاركة الملاحظات المرئية مع ClickUp Clips كليك أب كليب هي أداة شاملة لتسجيل الشاشة ومشاركة الفيديو تعمل على تبسيط التواصل والتعاون في سير العمل. يمكن للمستخدمين تسجيل الشاشات أو الصوت بسهولة للدروس التعليمية أو التحديثات أو الملاحظات، مع إمكانية النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يتيح البحث السريع عن المحتوى والتنقل بالطابع الزمني.

ينظم "مركز المقاطع" مقاطع الفيديو لسهولة الوصول إليها مع خيارات التضمين والمشاركة، ودمج برنامج مشاركة الشاشة في المهام أو التعليقات أو الروابط الخارجية.

على سبيل المثال، يمكن للفرق تسجيل المناقشات الاستراتيجية أو الإرشادات التفصيلية لمشاركتها مع فريقهم، مما يجعل التخطيط وتنسيق اللعب أسهل. من ناحية أخرى، يمكن للمعلمين تسجيل الدروس أو الدروس التعليمية للطلاب لمراجعتها في أي وقت، مما يعزز التعلم خارج الفصل الدراسي.

الإضافة رقم 3: تعيين التعليقات

ClickUp تعيين التعليقات

قم بزيادة مساءلة الفريق باستخدام ClickUp تعيين التعليقات ClickUp تعيين التعليقات يحول التعليقات إلى عناصر قابلة للتنفيذ ويتيح لك تعيينها لأعضاء الفريق. يمكنك أيضًا حل المهام أو إعادة تعيينها دون الحاجة إلى غربلة المناقشات المزدحمة.

يحافظ على تنظيم المهام ويقلل من الارتباك، مما يساعد الفرق على الحفاظ على تركيزها.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح للمستخدمين بتحديد موقع التعليقات المخصصة لهم وإدارتها بسرعة لتعزيز المساءلة.

💡 نصيحة احترافية: ابدأ باستخدام قوالب خطة التواصل في ClickUp لتبقى منظماً منذ البداية. تساعدك هذه النماذج على تحديد استراتيجيات التواصل وجهات الاتصال الرئيسية والجداول الزمنية دون البدء من الصفر.

### ### ####ClickUp's One Up #4: اللوحات البيضاء

لوحات بيضاء ClickUp Whiteboards

استراتيجيات العصف الذهني وخطط الدروس باستخدام سبورات ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards توفر مساحة تفاعلية وتعاونية لتركيز العصف الذهني وتخطيط المشاريع للاعبين والفرق والمعلمين. تسمح لك بتصور الأفكار وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ، مما يسد الفجوة بين التفكير الإبداعي والتنفيذ.

السبورة الافتراضية هي لوحة إبداعية لـ التعاون في الوقت الفعلي بغض النظر عن مكان تواجدك.

يمكن ربط الأفكار التي تم إنشاؤها أثناء جلسات العصف الذهني بمهام أو ملفات أو مستندات محددة داخل ClickUp، مما يضيف السياق ويضمن أن تكون كل فكرة قابلة للتنفيذ والتتبع.

على سبيل المثال، يمكن للفريق الذي يخطط لحملة تسويقية أن يرسم أفكاره ويُسند المهام إلى الأعضاء ويتتبع التقدم المحرز - كل ذلك داخل المنصة نفسها.

## احصل على أفضل ما في العالمين مع ClickUp

عند الاختيار بين ديسكورد مقابل واتساب للعمل، يعتمد الاختيار حقًا على احتياجاتك الخاصة. يفوز واتساب من حيث إمكانية الوصول، مما يجعله خيارًا جيدًا للتواصل البسيط.

من ناحية أخرى، فإن أدوات ديسكورد التنظيمية وميزاته القابلة للتخصيص تجعله مثاليًا للفرق التي تزدهر في التعاون وبناء المجتمع.

ولكن لماذا تختار بين الاثنين بينما يمكنك الحصول على أفضل ما في الاثنين في واحد؟

أدخل ClickUp - المنصة المثالية للعمل التي تتيح لك الدردشة والتخطيط والتنفيذ في مكان واحد. وبفضل ميزات مثل إنشاء المهام من سلاسل الرسائل، والتعاون في الوقت الفعلي، والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لا يقتصر ClickUp على ربط فريقك فحسب، بل يحوّل طريقة عملكم معاً. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅