أفضل 12 بديلاً لبدائل Bing Image Creator لتجربتها في 2025

لقد أحدثت مولدات الصور بالذكاء الاصطناعي تأثيرًا ثوريًا على كيفية إنشاء الصور. فهي تتيح لأي شخص وكل شخص إنشاء أعمال فنية مذهلة وضمانات العلامة التجارية وتصميمات المفاهيم والمواد التسويقية باستخدام الموجه المناسب.

Bing AI Image Creator هو أحد هذه الأدوات. في كلمات قليلة فقط، يمكنك إنشاء صور واقعية عالية الجودة حسب حالة الاستخدام. اكتسب Bing Image Creator أيضًا شعبية هائلة بسبب تكامله الأصلي مع بيئة Microsoft.

حتى مع ذلك، قد يبحث بعض المستخدمين عن بدائل لـ Bing Image Creator لمزيد من التخصيص أو المزيد من التحكم في أنماطهم الفنية.

لقد جمعنا 12 بديلًا ل Bing Image Creator يمكنك تجربتها.

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي بدائل Bing Image Creator الـ 12، إلى جانب مزاياها: : الأفضل للعصف الذهني المرئي وإدارة سير العمل الإبداعي ClickUp: الأفضل للعصف الذهني المرئي وإدارة سير العمل الإبداعي

متوسط الرحلة: الأفضل لتوليد الصور الفنية

Dall-E 3: الأفضل لإنشاء صور مفصلة ودقيقة

أدوبي فايرفلاي: الأفضل للتكامل مع مهام سير العمل الإبداعية التي تركز على Adobe

Craiyon: الأفضل لتوليد صور الذكاء الاصطناعي المجانية والمتاحة

الذكاء الاصطناعي: الأفضل لتجارب المحادثة الشخصية

الانتشار المستقر: الأفضل لتوليد الصور مفتوحة المصدر

ليوناردو إيه آي: الأفضل لتوليد أصول ألعاب عالية الجودة

DreamStudio: الأفضل لتوليد صور سهلة الاستخدام

الرسم البياني: الأفضل لتوليد نص مقروء داخل الصور

كانفا: الأفضل لحلول التصميم الشاملة مع تكامل الذكاء الاصطناعي

نايت كافيه: الأفضل لإنشاء فن الذكاء الاصطناعي القائم على المجتمع

لماذا يجب عليك البحث عن بدائل لـ Bing Image Creator؟

على الرغم من أن Bing Image Creator مريح للغاية، إلا أنه يطرح التحديات التالية التي قد تدفع شخصًا ما إلى البحث عن بدائل:

ضوابط تخصيص محدودة : على عكس بعض مولدات فنون الذكاء الاصطناعي، يفشل Bing Image Creator في تقديم إعدادات متقدمة لضبط تفاصيل الصورة أو التقنيات الفنية

إشراف صارم على المحتوى : يفرض Bing Image Creator قيودًا صارمة على توليد الصور. وهذا يحد من مفاهيمك الفنية ورؤيتك الإبداعية، حتى عندما لا تكون أمثلة الذكاء الاصطناعي الفنية غير مناسبة

مخرجات منخفضة الدقة : بالمقارنة مع بعض الأدوات الفنية للذكاء الاصطناعي، يفشل Bing Image Creator في توليد صور عالية الجودة مناسبة لأعمال التصميم الاحترافية أو المطبوعات

تسجيل حساب مايكروسوفت : يجب على المستخدمين إنشاء حساب Microsoft للوصول إلى Bing Image Creator. قد يكون هذا غير مريح لأولئك الذين يفضلون نهج الوصول المفتوح

حقوق استخدام تجاري محدودة: تقدم بعض مولدات صور الذكاء الاصطناعي خيارات ترخيص أوضح وأكثر مرونة للاستخدام التجاري. من ناحية أخرى، تقيد سياسات Bing Image Creator حقوق الاستخدام التجاري، وهو ما يحد من

لمحة سريعة عن 12 بديلاً ل Bing Image Creator في لمحة سريعة

فيما يلي نظرة عامة سريعة على بدائل Bing Image Creator الـ 12 التي سنستكشفها:

اسم الأداة ميزة مميزة حالة الاستخدام الأفضل ل كليك أب أدوات سير عمل إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي العصف الذهني المرئي، وتحميل الصور، وتوضيح سير العمل، وتخطيط المشروع الفرق ومديري المشاريع منتصف الرحلة صور عالية الجودة فن المفاهيم والرسوم التوضيحية الخيالية والفن الرقمي الفنانين والمصممين الرقميين دال-إي 3 إنشاء نص دقيق لتحويل النص إلى صورة صور واقعية ومرئيات تسويقية المسوقون ومنشئو المحتوى أدوبي فايرفلاي تحرير الصور وتحسينها بالذكاء الاصطناعي داخل نظام Adobe البيئي معالجة الصور وسير عمل التصميم الإبداعي المصممون والمصورون كرايون مولد صور AI مجاني وغير محدود إنشاء صورة سريعة وتجريبية المستخدمون العاديون والهواة شخصية. ai توليد شخصيات ومشهد مدعوم بالذكاء الاصطناعي رواية القصص التفاعلية وفن مفهوم اللعبة الكتّاب ومبدعي القصص المصورة والرسامين ومطوري الألعاب الانتشار المستقر منشئ صور ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر وقابل للتخصيص التجريب الفني للذكاء الاصطناعي والنماذج الأولية والبحث المطورون والباحثون وأصحاب المنتجات وعشاق الذكاء الاصطناعي ليوناردو للذكاء الاصطناعي تحكم متقدم في إنشاء الصور وتصميمها مفهوم الفن، تصميم أصول اللعبة مصممو الألعاب والرسامون دريم ستوديو أداة قائمة على الويب ومفتوحة المصدر صور منشأة بالذكاء الاصطناعي مع تعديلات مفصلة باحثو الذكاء الاصطناعي والفنانون الرقميون إيديوغرام الطباعة والنصوص المنمقة التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تصميم الشعارات والعلامات التجارية بمساعدة الذكاء الاصطناعي مصمم الجرافيك ومصمم الشعارات وخبراء العلامات التجارية كانفا أدوات ذكاء اصطناعي متكاملة مع منصة تصميم وقوالب منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية والضمانات التسويقية المسوقون ومنشئو المحتوى والشركات الصغيرة نايت كافيه نماذج ذكاء اصطناعي متعددة لأنماط فنية مختلفة التجريب الفني، فن الذكاء الاصطناعي الملائم للطباعة الهواة المبدعون، وفنانو الذكاء الاصطناعي، ومنشئو صور الذكاء الاصطناعي

أفضل 12 بديلاً لـ Bing Image Creator لاستخدامها

فيما يلي 12 بديلاً ممتازًا ل Bing Image Creator يجب عليك تجربتها:

1. ClickUp (الأفضل للعصف الذهني المرئي وإدارة سير العمل الإبداعي)

إنشاء مخططات انسيابية، وتضمين الصور، وتحويل عناصر الإجراءات إلى مهام باستخدام ClickUp Whiteboards

ClickUp هو منصة إنتاجية شاملة تعمل على تبسيط إدارة المشاريع والتوثيق والتعاون الجماعي. على الرغم من أنه ليس منشئ صور ذكاء اصطناعي تقليدي، إلا أنه يقدم مجموعة من الميزات التي ترتقي بعمليتك الإبداعية.

على سبيل المثال، لديك ClickUp Whiteboards التي توضح أفكارك على لوح أبيض رقمي. بدءًا من رسم خطتك إلى تحميل الصور إلى إنشاء مهام سير عمل تعاونية، فإن ClickUp Whiteboards تقوم بكل شيء.

من ناحية أخرى، يتيح لك ClickUp Brain لك ولفريقك طرح الأفكار وإنشاء المحتوى وأتمتة سير العمل.

يؤدي استخدام ClickUp Whiteboards و Brain معًا إلى تعزيز الإنتاجية ومنح رؤية عالية المستوى لمشروعك - حتى لو لم تتمكن من استخدام ClickUp لإنشاء عمل فني أو صور أصلية! هذه العناصر المرئية والأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ضرورية في تبسيط كيفية إنجاز عملك!

الميزات الرئيسية لـ انقر فوق الميزات الرئيسية*

تصوَّر أفكارك واستضف جلسات العصف الذهني التعاونية على لوحات ClickUp Whiteboards

استخدم ClickUp Brain لإنشاء المحتوى، وتلخيص المعلومات، وأتمتة المهام في عمليتك الإبداعية

تواصل مع فريقك الإبداعي أو مع أصحاب المصلحة، وشارك الملاحظات، واترك تعليقات سياقية باستخدام ClickUp Chat

دمج الصور ومحتوى الوسائط الغنية في إدارة المهام

إدارة المهام والجداول الزمنية والموارد في مشاريعك الإبداعية

قيود النقر فوق القيود

سيتعين عليك دمجها مع أدوات أخرى لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي

قد يبدو تطبيق الهاتف المحمول محدوداً مقارنةً بنظيره على سطح المكتب

تسعير ClickUp*

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain (إضافة): 7 دولارات شهريًا لكل عضو

انقر فوق التقييمات والمراجعات

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. Midjourney (الأفضل لتوليد الصور الفنية)

عبر منتصف الرحلة

Midjourney هو مولد فني شهير للذكاء الاصطناعي. يهدف بديل Bing Image Creator هذا إلى توسيع القدرات التخيلية للبشر باستخدام التكنولوجيا.

فهو يستخدم خوارزميات متقدمة لتحويل المطالبات النصية إلى صور مذهلة بأنماط فريدة تتراوح بين الواقعية والتجريدية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تجربة أشكال فنية مختلفة، بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي والرسم والتصميم الرقمي.

الميزات الرئيسية لـ ميزات رئيسية للرحلة المتوسطة*

إنشاء أوصاف لغة طبيعية من الصور باستخدام ميزة الوصف

اجمع بين لوحات مزاجية متعددة أثناء إنشاء صورة جديدة

استكشف أنماط ومفاهيم فنية مختلفة من خلال الجمع بين اللوحات المزاجية ورموز SREF

شارك وتعاون على فنون الذكاء الاصطناعي مع مجتمع مزدهر

قيود منتصف الرحلة

لا يقدم فئة مجانية أو مجانية

يؤثر تعطل الخادم من حين لآخر على إمكانية الوصول

تسعير منتصف الرحلة

الخطة الأساسية: 10 دولارات أمريكية

الخطة القياسية: $30

الخطة الاحترافية: $60

الخطة الضخمة: 120 دولارًا

التقييمات والمراجعات

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: مراجعات غير كافية

إليك ما يقوله أحد مستخدمي G2 عن Midjourney:

يُنتج Midjourney باستمرار صورًا مذهلة بصريًا وعالية الدقة تتجاوز في كثير من الأحيان التوقعات من حيث التفاصيل والجودة. وقدرته على تفسير المطالبات بشكل إبداعي يجعله أداة رائعة لفن المفاهيم ولوحات المزاج والتصميمات التجريبية.

يُنتج Midjourney باستمرار صورًا مذهلة بصريًا وعالية الدقة تتجاوز في كثير من الأحيان التوقعات من حيث التفاصيل والجودة. وقدرته على تفسير المطالبات بشكل إبداعي يجعله أداة رائعة لفن المفاهيم ولوحات المزاج والتصميمات التجريبية.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل بدائل منتصف الرحلة والمنافسين

3. Dall-E 3 (الأفضل لتوليد صور مفصّلة ودقيقة)

Dall-E هو مولد لتحويل النص إلى صورة تم تطويره بواسطة OpenAI. يفهم نموذج الجيل الثالث، أي Dall-E 3، المطالبات الدقيقة لتوليد صور مفصلة ودقيقة للغاية.

كمنتج من OpenAI، يتكامل Dall-E 3 مع ChatGPT، مما يساعد المستخدمين على العصف الذهني وتنقيح المطالبات لإنشاء صور مرئية تتطابق تمامًا مع الأوصاف.

الميزات الرئيسية لـ دال-إي 3*

تكامل بسلاسة مع ChatGPT لتوليد مطالبات ذكاء اصطناعي محسنة

مشاركة التعليقات في الوقت الفعلي لتحسين العصف الذهني الإبداعي

توليد صور مفصلة ودقيقة للغاية من المطالبات الدقيقة

ابتكر من مجموعة واسعة من الأنماط الفنية والموضوعات والتقنيات

قيود دال-إي 3

قد تكون جودة الصورة غير متناسقة في بعض الأحيان

تختلف أوقات المعالجة حسب أحمال الخادم

تسعير Dall-E 3

الفريق: 30 دولار/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسة: تسعير مخصص

دالي-إي 3 تقييمات ومراجعات

G2 : مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

➡️ اقرأ المزيد: بدائل ومنافسين لـ Dall-E لإنشاء صور الذكاء الاصطناعي

4. Adobe Firefly (الأفضل للتكامل مع مهام سير العمل الإبداعية التي تركز على Adobe)

عبر Adobe Firefly

أدوبي فايرفلاي هي خدمة توليد ذكاء اصطناعي ضمن مجموعة تطبيقات Adobe.

يتكامل أصلاً مع تطبيقات أخرى مثل Photoshop وPremier Pro لتقديم إدارة شاملة لمشروع التصميم. ونتيجةً لذلك، يمكنك إنشاء صور ومقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي مباشرةً ضمن مهام سير العمل الحالية للاستمتاع بإنتاجية وإبداعية أعلى.

ميزات أدوبي فايرفلاي الرئيسية

أنشئ صورًا واقعية باستخدام نموذج صور Adobe Firefly المتقدم للغاية

تحرير الصور وتحسين التفاصيل باستخدام التعبئة التوليدية

أدخل المطالبات النصية في نموذج فيديو Firefly لإنشاء مقاطع فيديو جذابة

أضف الإطارات، وأطل الصوت المحيط، وتخلص من القصات المحرجة باستخدام أداة التمديد التوليدي

قيود أدوبي فايرفلاي فايرفلاي

يتطلب اشتراكًا في Adobe Creative Cloud للحصول على وصول متكامل تمامًا

التكامل مع تطبيقات غير Adobe محدودة

تسعير أدوبي فايرفلاي

أدوبي فايرفلاي : 4 دولارات. 99 دولارًا في الشهر

Adobe Creative Cloud: 59 دولارًا. 99 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات أدوبي فايرفلاي

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5 (مراجعات غير كافية)

اطلع على ما يقوله مستخدم G2 هذا عن Abode Firefly:

Adobe Firefly بديهي للغاية، خاصةً إذا كنت معتادًا على نظام Adobe البيئي. أجده مفيدًا في توليد الأفكار بسرعة وإنشاء محتوى عالي الجودة على وسائل التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى مهارات تصميم واسعة النطاق.

Adobe Firefly بديهي للغاية، خاصةً إذا كنت معتادًا على نظام Adobe البيئي. أجده مفيدًا في توليد الأفكار بسرعة وإنشاء محتوى عالي الجودة على وسائل التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى مهارات تصميم واسعة النطاق.

🔍 هل تعلم؟ أنتج مستخدمو الإصدار التجريبي من Adobe Firefly أكثر من 70 مليون صورة في الشهر الأول!

5. Craiyon (الأفضل لتوليد صور الذكاء الاصطناعي المجانية والميسرة)

عبر Crai y على

كان يُعرف سابقًا باسم Dall-E mini، Craiyon هو مولد صور AI مجاني يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بتحويل المطالبات النصية إلى صور. يمكن للمبتدئين والخبراء على حد سواء استخدام Craiyon كذكاء اصطناعي لتصميم الرسوميات لأنه مجاني للاستخدام.

يعمل أيضًا كأداة تحرير صور مختلطة حيث يمكنك إزالة الخلفيات من الصور المجانية المذكورة وتنزيل صور عالية الدقة.

ميزات كرايون الرئيسية

أنشئ صورًا وصورًا ورسومات ومتجهات عبر مطالبات نصية لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات وما إلى ذلك.

ابحث في مكتبة من الصور التي تم إنشاؤها مسبقًا استنادًا إلى الكلمات الرئيسية

استخدم إمكانيات تحرير الصور لإزالة الخلفية من الصورة وتحميلها بدقة عالية

تواصل مع مجتمع من مصممي ومبدعي الذكاء الاصطناعي عبر Discord

قيود كرايون

يحتوي الإصدار المجاني على إعلانات وعلامات مائية. تتطلب الصور التي تم إنشاؤها أيضًا إسنادًا

مولد الصور يعمل ببطء، خاصةً للمستخدمين المجانيين

تسعير كرايون

كرايون مجاني للاستخدام مع الاشتراكات التالية:

داعم : 12 دولارًا شهريًا

محترف : 24$/شهرًا

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كرايون

G2 : مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

إليك سبب إعجاب مستخدم G2 هذا باستخدام Craiyon:

أفضل ما في Craiyon هو أنه مجاني وأفضل من مولدات الذكاء الاصطناعي الأخرى. الصور التي تم إنشاؤها باستخدامه أكثر واقعية ولديها أيضًا ميزة المطالبة السلبية لإنشاء صور دقيقة.

أفضل ما في Craiyon هو أنه مجاني وأفضل من مولدات الذكاء الاصطناعي الأخرى. الصور التي تم إنشاؤها باستخدامه أكثر واقعية ولديها أيضًا ميزة المطالبة السلبية لإنشاء صور دقيقة.

6. شخصية. ai (الأفضل لتجارب المحادثة المخصصة)

يقوم برنامج Character. ai بإنشاء شخصيات تفاعلية وديناميكية من خلال المحادثة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وأدوات LLM لإنشاء روبوتات محادثة مخصصة.

وبمجرد إعدادها، يمكنك استخدامها لمحاكاة المحادثات مع شخصيات مختلفة بناءً على الشخصية المعينة لها. يمكنك الاختيار من بين الشخصيات الموجودة مسبقًا أو إنشاء شخصياتك الخاصة من الصفر.

على الرغم من أنه ليس مُنشئ صور، إلا أنه يتفوق في إنشاء ذكاء اصطناعي غامر ومحادث مع شخصيات متنوعة وقدرات على سرد القصص.

الميزات الرئيسية لـ ميزات الذكاء الاصطناعي*

شارك في حوار تفاعلي يتكيف مع مدخلات المستخدم

استكشف روبوتات الدردشة عبر تطبيقات مختلفة مثل الترفيه والتعليم وما إلى ذلك.

تنفيذ بروتوكولات السلامة لتوفير محتوى مناسب لمختلف الأعمار

قيود ai. ai

يعمل كروبوت محادثة أكثر من كونه مُنشئ صور بالذكاء الاصطناعي

يتطلب المراقبة المستمرة للحفاظ على ملاءمة المحتوى

تسعير ai

إصدار مجاني

اشتراك + ai + اشتراك: 9. 99 دولارًا شهريًا

تصنيفات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2 : مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

➡️ اقرأ المزيد: اتجاهات التصميم الجرافيكي لتمييز نفسك

7. النشر المستقر (الأفضل لتوليد الصور مفتوحة المصدر)

Stable Diffusion هو نموذج مفتوح المصدر لتوليد النصوص إلى صور تم تطويره بواسطة Stability AI. وهو يتيح للمستخدمين إنشاء صور مفصّلة ومذهلة من إنشاء الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى مطالبات نصية.

يستخدم Stable Diffusion نماذج التعلم العميق لتوليد الصور بدقة وأسلوب فني مبهر. بالإضافة إلى ذلك، تسمح طبيعته مفتوحة المصدر للمستخدمين بضبط المخرجات وتخصيصها ودمج Stable Diffusion في تطبيقات مختلفة.

ميزات الانتشار المستقر الرئيسية

توليد صور مفصلة ومذهلة من مدخلات نصية متعددة الموضوعات

الوصول إلى النموذج المفتوح المصدر وواجهة برمجة التطبيقات للتخصيص والتكامل

الاستخدام لأغراض تجارية وغير تجارية بموجب ترخيص متساهل

انضم إلى مجتمع من باحثي ومطوري الذكاء الاصطناعي لتسهيل التحسينات المستمرة

قيود الانتشار المستقر

يتوفر الترخيص عادةً في إطار الاستضافة الذاتية

يتطلب خبرة فنية كبيرة أثناء تنفيذ النموذج وتخصيصه

تسعير الانتشار المستقر

المجتمع : مجانًا

المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات الانتشار المستقر

G2 : مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

دعنا نتحقق من السبب الذي يجعل مستخدم G2 هذا يجد أن Stable Diffusion فعال:

لقد استخدمت مؤخرًا Stable Diffusion 3. وجدت أن إمكانيات تحويل النص إلى صورة من الدرجة الأولى تمامًا. مستوى قدرات التهجئة وجودة الصورة رائع للغاية.

لقد استخدمت مؤخرًا Stable Diffusion 3. وجدت أن إمكانيات تحويل النص إلى صورة من الدرجة الأولى تمامًا. مستوى قدرات التهجئة وجودة الصورة رائع للغاية.

8. ليوناردو AI (الأفضل لتوليد أصول Ggame عالية الجودة)

ليوناردو هو مُنشئ صور بالذكاء الاصطناعي يتفوق في إنشاء صور فوتوغرافية للمنتجات، والعروض المعمارية، والتصميمات ثلاثية الأبعاد، والرسوم التوضيحية لفن المفاهيم، والرسومات، وتصميمات الشخصيات، وأصول الألعاب.

ستحصل على أعمال فنية وصور ومقاطع فيديو غنية تثري مشروعك، سواء كان ذلك في تصميم الألعاب أو الترفيه أو تصميم تجربة المستخدم أو الفن الرقمي. الجزء الأفضل؟ يوفر واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة واسعة من خيارات التخصيص، مما يتيح لك تحسين إبداعاتك.

ميزات ليوناردو AI الرئيسية

توليد تصميمات شخصيات عالية الجودة، وقوام، وأصول ألعاب عالية الجودة

تحرير الصور التي تم إنشاؤها باستخدام AI Canvas للحصول على أصول مصقولة

قم بدمج القوام في الأصول ثلاثية الأبعاد لرفع شكل ومظهر ملفات OBJ

انضم إلى خادم Discord Server لتصبح جزءًا من مجتمع إبداعي مزدهر

قيود ليوناردو للذكاء الاصطناعي

قد تكون أوقات المعالجة بطيئة أثناء ذروة الاستخدام

أكثر ملاءمة لإنشاء أصول الألعاب وقد لا تكون مثالية للمستخدمين العاديين والهواة

تسعير ليوناردو للذكاء الاصطناعي

خطة مجانية

خطة المبتدئ : 10 دولارات شهريًا

خطة الحرفي : 24 دولارًا شهريًا

خطة مايسترو : 48 دولارًا شهريًا

خطة المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ليوناردو للذكاء الاصطناعي

G2 : 4. 5/5 (20 تقييمًا)

Capterra: مراجعات غير كافية

دعنا نكتشف لماذا يجد مستخدم G2 هذا المستخدم من G2 أن ليوناردو AI سيغير قواعد اللعبة للإبداع القائم على الذكاء الاصطناعي:

ليوناردو. Ai سريع في توليد أصول رقمية وصور ونماذج ثلاثية الأبعاد عالية الجودة يمكنها تسريع سير عملك. خيارات التخصيص مرنة حتى تتمكن من ضبط المخرجات التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي وفقًا لرؤيتك.

ليوناردو. Ai سريع في توليد أصول رقمية وصور ونماذج ثلاثية الأبعاد عالية الجودة يمكنها تسريع سير عملك. خيارات التخصيص مرنة حتى تتمكن من ضبط المخرجات التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي وفقًا لرؤيتك.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أدوات برامج تصميم تجربة المستخدم للمصممين

9. DreamStudio (الأفضل لإنشاء صور سهلة الاستخدام)

عبر DreamStudio

هل تبحث عن بدائل لـ Bing Image Creator؟ جرّب DreamStudio من Stability AI. ولكن، على عكس Stability Diffusion، وهو برنامج مفتوح المصدر، فإن DreamStudio هو بديل أكثر تركيزًا على المستخدم ومتاح للجميع.

تقبل واجهته سهلة الاستخدام مطالبة نصية وبعض مدخلات الإعدادات لإنشاء الصورة التي تريدها. بالإضافة إلى ذلك، يتفوق DreamStudio في إنتاج أنماط فنية متنوعة، من الواقعية الضوئية إلى التجريدية، مما يجعله متعدد الاستخدامات لمختلف المشاريع الإبداعية.

ميزات DreamStudio الرئيسية

يعمل على Stable Diffusion v2. 1

اختر من بين 16 نمطًا واقعيًا مُعدًا مسبقًا لتوليد صور دقيقة

تحرير الصور التي تم إنشاؤها باستخدام المطالبات النصية

قيود دريم ستوديو

يفتقر إلى التحكم الدقيق الذي يقدمه Stable Diffusion

يعمل على خطة اشتراك الدفع لكل صورة والتسعير معقد إلى حد ما

تسعير DreamStudio*

مجاني : 100 رصيد (500 صورة بالإعدادات الافتراضية)

توكينز: 10 دولارات لكل 1000 رصيد

تقييمات ومراجعات DreamStudio*

G2 : مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

➡️ اقرأ المزيد: إتقان لوحة الذكاء الاصطناعي: أمثلة موجهات أساسية في منتصف الرحلة للفنانين والمصممين

اطلع على ما يقوله مستخدم G2 هذا عن DreamStudio:

يحتوي Dreamstudio على طريقة سهلة لوضع المطالبات النصية وتوليد الصور الأكثر دقة. إنه سريع في تقديم المخرجات. تنفيذ الأداة ودمجها سهل للغاية مقارنةً بمنافسيها الرئيسيين.

يحتوي Dreamstudio على طريقة سهلة لوضع المطالبات النصية وتوليد الصور الأكثر دقة. إنه سريع في تقديم المخرجات. تنفيذ الأداة ودمجها سهل للغاية مقارنةً بمنافسيها الرئيسيين.

10. Ideogram (الأفضل لإنشاء نص مقروء داخل الصور)

عبر Ideogram

على غرار بعض البدائل الشائعة لـ Bing Image Creator، فإن Ideaogram أيضًا يولد صورًا عالية الجودة من المطالبات النصية، مع التركيز على الإبداع والابتكار.

مثالي للملصقات والشعارات والرسوم البيانية وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يركز منشئ الصور بالذكاء الاصطناعي هذا على النص بقدر تركيزه على التصميم. مزيج من المرئيات اللافتة للنظر والنصوص الواضحة والقابلة للقراءة يجعل المحتوى الخاص بك بارزًا وملتصقًا في أذهان الناس.

الميزات الرئيسية للصور البيانية

إنشاء صور بتركيز قوي على المسائل النصية

استخدم خاصية "البلاط" لعمل أنماط متكررة عبر السحري

ارفع مستوى صورك وحسّنها بدقة أعلى 2K

وفِّر الوقت والجهد مع خاصية الإنشاء الدفعي لإنشاء الصور بكميات كبيرة عن طريق تحميل جدول بيانات يحتوي على مطالبات

قيود الأيدوجرامات

يحد توليد الصور الذي يركز على النص من قدراته في التصميمات المرئية البحتة

قد يكون عرض النص غير دقيق في بعض الأحيان

تسعير الرسوم البيانية

مجاني

أساسي : 8 دولارات شهريًا

بالإضافة إلى : 20 دولارًا شهريًا

محترف: 60 دولارًا شهريًا

تصنيفات ومراجعات الأيدوجرامات

G2 : مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي للمسوقين

🧠 حقيقة ممتعة: يتذكر الدماغ البشري الصور أفضل من النص - سواء على الفور أو بعد استراحة لمدة ثلاثة أيام!

11. Canva (الأفضل لحلول التصميم الشاملة مع تكامل الذكاء الاصطناعي)

عبر Canva

Canva هي منصة تصميم جرافيك شهيرة تقدم أيضًا منشئ صور مدعوم بالذكاء الاصطناعي. يتيح ذلك للمستخدمين إنشاء صور مذهلة وتحريرها بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى مكتبة واسعة من القوالب والرسومات والخطوط لإنشاء تصميمات مختلفة وتحريرها، حسب متطلباتك، دون الحاجة إلى تبديل المنصات.

ميزات كانفا الرئيسية

اختر من بين مجموعة متنوعة من قوالب التصميم الجرافيكي لإنشاء الأصل المرئي المثالي

إنشاء تصميمات وتحريرها من خلال واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام

التعاون في مشاريع التصميم مع أعضاء فريقك في الوقت الفعلي

تصدير التصميمات النهائية بتنسيقات مختلفة مناسبة للويب والطباعة

قيود كانفا

الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي تفتقر إلى التفرد الموجود في التصميمات المخصصة

التحكم المحدود في عناصر التصميم يحد من المرونة الإبداعية لإنشاء مفاهيم معقدة ومجردة

تسعير كانفا

كانفا مجاني

كانفا برو : 15 دولارًا/شهرًا

كانفا تيمز : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

كانفا إنتربرايز: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كانفا

G2 : 4. 7/5 (4,410+ تقييمات)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 12,380 تقييم)

اطلع على ما يقوله مستخدم G2 عن Canva:

لقد اخترت مؤخرًا Canva Pro، والذي كان مفيدًا للغاية لمشاريعي. تصميمات وقوالب أفضل للعمل عليها. الصور الاحترافية هي بالضبط ما كنت أبحث عنه. ميزة سحر الذكاء الاصطناعي المضافة حديثًا مذهلة.

لقد اخترت مؤخرًا Canva Pro، والذي كان مفيدًا للغاية لمشاريعي. تصميمات وقوالب أفضل للعمل عليها. الصور الاحترافية هي بالضبط ما كنت أبحث عنه. ميزة سحر الذكاء الاصطناعي المضافة حديثًا مذهلة.

12. NightCafe (الأفضل لإنشاء فنون الذكاء الاصطناعي المجتمعية)

عبر NightCafe

نختتم بدائل Bing Image Creator مع NightCafe. تركز أداة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي هذه على مزج مشاركة المجتمع مع الإبداع.

فهو يتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة واستكشاف الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي من خلال الفن الذي يحركه المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، يساعد NightCafe المستخدمين على إنشاء لوحات أفكار للصور من المطالبات، مما يسمح لهم بعرض إبداعاتهم.

الميزات الرئيسية لـ ميزات نايت كافيه الرئيسية*

إنشاء صور من المطالبات النصية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة

شارك في تحديات المجتمع لعرض أعمالك الفنية وتحسينها

اكتشف معرضًا للأعمال الفنية للذكاء الاصطناعي التي أنشأها المستخدمون للإلهام

تفاعل مع مجتمع نابض بالحياة من المبدعين من خلال التعليقات والمناقشات

قيود مقهى نايت كافيه

تختلف الجودة والنمط الفني باختلاف مطالبات الإدخال

قد لا يناسب النهج الذي يركز على المجتمع في إنشاء عمل فني رقمي أولئك الذين يبحثون عن تجربة فردية

تسعير نايت كافيه

الذكاء الاصطناعي للمبتدئين: 5. 99 دولارًا شهريًا

AI Hobbyist: 9. 99 دولارًا شهريًا

AI Enthusiast: 19. 99 دولارًا شهريًا

AI Artist: $49. 99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات NightCafe*

G2 : مراجعات غير كافية

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 70 تقييم)

دعنا نتعرف على ما يقوله مستخدم G2 عن NightCafe:

أحد الجوانب البارزة هو توافر المطالبات المجانية، والتي تتيح للمستخدمين استكشاف مولد صور الذكاء الاصطناعي بعمق. على عكس العديد من مولدات الذكاء الاصطناعي المتميزة التي تقدم تجارب محدودة، يوفر NightCafe فرصة لاختبار الأداة بدقة قبل الالتزام.

أحد الجوانب البارزة هو توافر المطالبات المجانية، والتي تتيح للمستخدمين استكشاف مولد صور الذكاء الاصطناعي بعمق. على عكس العديد من مولدات الذكاء الاصطناعي المتميزة التي تقدم تجارب محدودة، يوفر NightCafe فرصة لاختبار الأداة بدقة قبل الالتزام.

تنويهات خاصة صور فوتوسونيك : يتكامل مع برنامج WriteSonic لجعل توليد النص إلى صورة أسهل

PhotoDirector : يستخدم نماذج ذكاء اصطناعي قوية لتحسين أصول صورتك

Imggen AI: توليد صور خالية من العلامات المائية من المطالبات النصية

جعل خيالك ينبض بالحياة مع ClickUp

سواء كنت تبحث عن الواقعية المذهلة، أو الذوق الفني، أو تصميم شخصية مخصصة، فإن بدائل Bing Image Creator هذه تقدم إمكانيات لا حصر لها. بدءًا من الذكاء الاصطناعي عالي الجودة إلى الأنماط الغريبة، ستجد ما يناسب مشروعك تمامًا.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن شيء أكثر شمولاً لا يقصر استخدام الأداة على توليد الصور بالذكاء الاصطناعي، فإن ClickUp هو البديل الأفضل.

على الرغم من أنه لا ينشئ صورًا بالذكاء الاصطناعي بمفرده، إلا أنه يأتي مع أدوات الذكاء الاصطناعي التي تبسط العملية الإبداعية وتسهل التعاون وتزيد من حدة العصف الذهني البصري.

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