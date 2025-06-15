أفضل 11 بديلاً ومنافساً لـ Guidde في عام 2025

أنت مكلف بإنشاء دليل تفصيلي لفريقك. أنت بحاجة إلى برنامج توثيق بالفيديو يسجل بسهولة العمليات التي تظهر على الشاشة ويضيف تعليقات توضيحية ويصدرها بتنسيقات متعددة، كل ذلك دون الحاجة إلى تعلم معقد.

بالتأكيد، هناك Guidde. إنها أداة قيّمة للقيام بكل ذلك. ولكن إذا كنت تبحث عن أدوات بديلة بميزات تحرير متقدمة أو علامة تجارية مخصصة أو عناصر تفاعلية، فقد وصلت إلى المكان الصحيح.

سواء كان ذلك لتسجيل المستخدمين الجدد أو توثيق المنتجات أو مواد التدريب، فإن الأداة المناسبة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.

لذا، دعنا نستكشف 11 من أفضل بدائل Guidde لمساعدتك في إنشاء مقاطع فيديو احترافية ونشر وثائق البرامج والحفاظ على تفاعل المستخدمين عاليًا، كل ذلك ببضع نقرات فقط.

👀 هل تعلم؟ مصطلح "cut" (قص) مشتق من الفعل المادي المتمثل في قص الفيلم. حتى مع التحرير الرقمي، لا يزال المحررون "يقصون" الفيديو كجزء من سير عملهم.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Guidde؟

مع تطور تعليم المنتجات، يجب أن توفر أدوات التوثيق بالفيديو حلولًا احترافية وقابلة للتطوير. إليك ما يجب أن تبحث عنه في بدائل Guidde:

إنشاء مقاطع فيديو احترافية : اختر أداة تتميز بميزات تحرير متقدمة، وسرد واضح، ورسوم متحركة سلسة، وهيكلة دقيقة لمقاطع الفيديو لتعزيز الوضوح. تضمن مقاطع الفيديو التدريبية الآلية الاتساق والكفاءة

تحسينات الذكاء الاصطناعي : ابحث عن النصوص التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتسميات التوضيحية التلقائية، والملخصات الذكية لتبسيط سير العمل. تستخدم أفضل الأدوات الذكاء الاصطناعي في التوثيق لتحسين النصوص، وأتمتة عمليات التحرير، وتحسين الوضوح — وتعد أنظمة تجاوز الكشف ميزة إضافية

تصدير متعدد التنسيقات : ضمان التوافق مع أنواع الملفات المختلفة والدقة وخيارات التضمين لتعظيم الوصول دون التضحية بالجودة

التعاون الجماعي : يجب أن يتكامل المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي مع مساحات العمل المشتركة، مما يتيح العمل الجماعي السلس دون الحاجة إلى الإشراف البش

أمان المؤسسات : أعط الأولوية للتشفير والكشف بالذكاء الاصطناعي وسجلات التدقيق لحماية المحتوى ومنع الوصول غير المصرح به

محتوى جاهز للتسويق: اختر أداة تحتوي على عناصر تفاعلية لإنشاء مقاطع فيديو جذابة وقابلة للمشاركة، مما يعزز اعتماد المنتج وإنتاج الفيديو لإدارة المشاريع

🧠 حقيقة ممتعة: عادةً ما يحتاج الموظفون إلى وقت أقل بنسبة 40% إلى 60% لتعلم المواد من خلال منصات التعلم الإلكتروني، التي غالبًا ما تستخدم دروسًا تعليمية بالفيديو، مقارنةً بالفصول الدراسية التقليدية.

أفضل بدائل Guidde في لمحة سريعة

أداة أفضل الميزات الأفضل لـ الأسعار ClickUp مولد نصوص فيديو مدعوم بالذكاء الاصطناعي وإنشاء محتوى تسجيل الشاشة والنسخ الفوري مستندات وقوالب وإدارة مشاريع متكاملة تعاون وأتمتة سلسة الأفراد والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة والمؤسسات خطة مجانية؛ تجربة مجانية لمدة 30 يومًا؛ تخصيص متاح للمؤسسات Scribe إنشاء دليل تفصيلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لقطات شاشة وتعليمات مشروحة قوالب قابلة للتخصيص تصدير متعدد التنسيقات (PDF، HTML، فيديو) الأفراد والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة للحصول على ميزات متقدمة؛ تخصيص للفرق Loom تسجيل ومشاركة الفيديو بسرعة ملخصات تلقائية وإزالة الكلمات الزائدة تكامل مع أدوات مكان العمل تحويل مقاطع الفيديو إلى إجراءات تشغيل قياسية الأفراد والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة والمؤسسات تتوفر خطة مجانية؛ تجربة مجانية للخطط المدفوعة؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Confluence قاعدة معرفية منظمة للشركة 75+ قالب قابل للتخصيص تعاون في الوقت الفعلي تكامل Jira الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة تتوفر خطة مجانية؛ تجربة مجانية للخطط المدفوعة؛ تخصيص للمؤسسات Notion مستندات وويكي ولوحات مشاريع مرنة إنشاء محتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي دعم متعدد اللغات تخصيص بالسحب والإفلات الأفراد والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة والمؤسسات تتوفر خطة مجانية؛ تجربة مجانية للخطط المدفوعة؛ تخصيص للمؤسسات Trainual إنشاء إجراءات تشغيلية قياسية (SOP) ووثائق تدريبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مجلدات منظمة ومسارات تدريبية مخصصة تتبع التقدم والش الشركات الصغيرة والمتوسطة تجربة مجانية متاحة؛ تخصيص للمؤسسات Snagit التقاط صفحة كاملة بالتمرير تعليقات على الفيديو ولقطات الشاشة إعدادات مسبقة واختصارات لسير العمل مزامنة السحابة الأفراد والشركات الصغيرة تجربة مجانية متاحة؛ أسعار خاصة للتعليم والأعمال؛ تخصيص للمؤسسات Tango التقاط سير العمل في الوقت الفعلي، إرشادات توضيحية قابلة للنقر داخل التطبيق، تحليلات حول استخدام الدليل، نصائح وملاحظات مثبتة الشركات الصغيرة والمتوسطة تتوفر خطة مجانية؛ تجربة مجانية للخطط المدفوعة؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Camtasia مجموعة متقدمة لتحرير الفيديو اختبارات تفاعلية وشرح توضيحي شاشة خضراء وانتقالات أدوات الصوت والتعليق الصوتي الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة تجربة مجانية متاحة؛ تخصيص للمؤسسات FlowShare توثيق سير العمل تلقائيًا قوالب تحرير جماعي ووضع العلامات التجارية تصدير متعدد التنسيقات (PDF، PPTX، HTML) طمس البيانات الحساسة الشركات الصغيرة والمتوسطة تجربة مجانية متاحة؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Zight تسجيل الشاشة ومشاركتها على الفور إنشاء التعليقات التوضيحية وصور GIF المشاركة عبر السحابة التكامل مع Slack و Jira و Trello الأفراد والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة تتوفر خطة مجانية؛ تجربة مجانية للخطط المدفوعة؛ أسعار مخصصة للمؤسسات

أفضل 11 بديل لـ Guidde

دعنا نتعمق أكثر في الميزات الرئيسية والمزايا والقيود والأسعار والتقييمات لاكتشاف البديل الأفضل لك عن Guidde:

1. ClickUp (الأفضل لتوليد المحتوى بالذكاء الاصطناعي وتحسين سير العمل)

سجل مقاطع الفيديو للشاشة وشاركها ونظمها دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك بسهولة باستخدام ClickUp Clips

إذا كنت تبحث عن بديل لـ Guidde يجمع بين إنشاء وثائق فيديو شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعاون السلس، فإن ClickUp هو أحد أفضل الخيارات المتاحة. تطبيق كل شيء للعمل يتجاوز كونه برنامجًا تقليديًا لوثائق الفيديو؛ فهو يساعد الفرق، من الشركات الناشئة إلى الشركات العالمية، على الحفاظ على إنتاجيتها.

ClickUp Clips هو بديل سلس وتعاوني وفعال من حيث التكلفة لأدوات تسجيل الفيديو المستقلة. فهو يحفظ جميع اتصالاتك وملاحظاتك بالفيديو في مكان واحد.

يتيح لك تسجيل مقاطع الفيديو للشاشة ومشاركتها دون عناء كتابة تفسيرات مطولة أو استخدام أدوات توثيق فيديو متعددة.

سواء كنت تقوم بمهام أو تقدم ملاحظات للمستخدمين أو تنشئ مقاطع فيديو توضيحية، فإن Clips يجعل الأمر بسيطًا وفعالًا، مما يجعله مثاليًا لمواد التدريب والأدلة التفصيلية وتدريب المستخدمين الجدد. يمكنك أيضًا تسجيل مقاطع صوتية فقط وإرسالها لتقديم ملاحظات أو إرشادات سريعة.

يتكامل ClickUp Clips أيضًا مع ClickUp Brain، مما يجعل تسجيلاتك أكثر فائدة. بمجرد الانتهاء من التسجيل، يقوم ClickUp Brain تلقائيًا بنسخ الفيديو، مما يتيح لك البحث عن التفاصيل المهمة دون الحاجة إلى تمرير المقطع بالكامل — وهو أمر مثالي لإعادة الاطلاع على تعليقات المستخدمين أو ملاحظات المشروع أو مواد التدريب.

حسّن كتاباتك باستخدام ClickUp Brain، المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمخصص لأسلوب عملك

بينما يركز Guidde على تسجيل الشاشة، يخطو ClickUp Brain خطوة إلى الأمام من خلال Video Script Generator، الذي يساعدك على صياغة نصوص تتناسب مع الغرض من الفيديو والجمهور المستهدف ونبرة الصوت. بدلاً من البدء من الصفر، تحصل على اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تبدو مصقولة وطبيعية في الوقت نفسه.

بالإضافة إلى الكتابة، يقوم ClickUp Brain بضبط القواعد النحوية والوضوح والتفاعل، مما يضمن أن نصوصك تلقى صدى لدى جمهورك، وهو ما لا يوفره Guidde. وإذا كنت عاجزًا عن إيجاد أفكار، فإن مقترحات الكتابة بالذكاء الاصطناعي للتسويق بالفيديو يمكن أن تثير أفكارًا جديدة وروايات فريدة تساعد محتواك على التميز.

أنشئ محتوى وقم ببناء قاعدة المعرفة لشركتك مع ClickUp Docs

تشمل ميزات ClickUp الأخرى التي تجعله بديلاً قوياً لـ Guidde، ClickUp Docs، الذي يبسط التعاون، والصياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وتنظيم المحتوى. يمكنك بسهولة تحسين المستندات باستخدام الروابط والجداول والإشارات المرجعية والتنسيق القابل للتخصيص للحصول على واجهة منظمة وسهلة الاستخدام.

يضمن مدقق الانتحال المدمج أن يظل المحتوى الخاص بك فريدًا.

بالإضافة إلى الوثائق المصورة بالفيديو، يقدم ClickUp مجموعة من قوالب كتابة المحتوى لاستراتيجيات التسويق وإدارة الحملات وتخطيط الأحداث.

على سبيل المثال، يعمل قالب إنتاج الفيديو ClickUp على تبسيط عملية إنتاج الفيديو التي غالبًا ما تكون معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً. يحافظ هذا القالب على تنظيم كل شيء وسيره على الطريق الصحيح، بدءًا من التخطيط والإنتاج المسبق وحتى التحرير والتسليم النهائي.

باستخدامه، يمكنك:

حدد الأهداف الإبداعية وراقب التقدم المحرز

نظم مهام ما قبل الإنتاج وبسّطها

تخصيص موارد الإنتاج والمعدات وجدولتها

أشرف على سير عمل ما بعد الإنتاج بفعالية

سواء كنت تستكشف كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى أو تحتاج إلى نموذج لمشروعك الإبداعي التالي، فإن أدوات وميزات ClickUp مصممة لدعم إنتاجية فريقك وإبداعه.

أفضل ميزات ClickUp

احصل على إجابات فورية، وأنشئ محتوى، وأتمت التحديثات بمساعدة الذكاء الاصطناعي

أنشئ ونسخ تسجيلات الشاشة لتدريب أعضاء الفريق أو عرض ميزات المنتج باستخدام ClickUp Clips

أتمتة عمليات الموافقة على المحتوى حتى تتقدم المهام فور مراجعتها

احصل على أكثر من 100 أداة مدعومة بالبحوث مع تلميحات مخصصة لأدوار ومهام محددة

قيود ClickUp

قد يجد بعض المستخدمين الميزات الشاملة مربكة في البداية

أسعار ClickUp

تقييمات ClickUp وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,300+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد مستخدمي G2

يحتوي التطبيق على جميع الميزات في تطبيق واحد. سجل المقاطع، وتتبع الوقت، وتتبع مشاريع الخدمة، أو تطوير المنتجات. عثرت عليه بالصدفة، وأنا سعيد جدًا لأنني فعلت ذلك... وقد استخدمت trello و monday.com و bitrix وجميع التطبيقات الأخرى المماثلة لهذا الغرض في 10 مؤسسات مختلفة. لا يوجد شيء يقترب من هذا التطبيق.

يحتوي التطبيق على جميع الميزات في تطبيق واحد. سجل المقاطع، وتتبع الوقت، وتتبع مشاريع الخدمة، أو تطوير المنتجات. عثرت عليه بالصدفة، وأنا سعيد جدًا لأنني فعلت ذلك... وقد استخدمت trello و monday.com و bitrix وجميع التطبيقات الأخرى المخصصة لهذا الغرض في 10 مؤسسات مختلفة. لا يوجد شيء يقترب من هذا التطبيق.

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2. Scribe (الأفضل لإنشاء أدلة خطوة بخطوة تلقائيًا)

عبر Scribe

باستخدام Scribe، يمكنك أتمتة الأدلة التفصيلية ووثائق المستخدم بنقرة واحدة. ما عليك سوى النقر على "بدء التقاط" والقيام بالإجراءات التي تظهر على الشاشة، وترك Scribe يتولى الباقي، بما في ذلك لقطات الشاشة المُعلّقة والأوصاف والمميزات. يمكنك تحرير التفاصيل أو إعادة ترتيبها أو إضافتها قبل المشاركة.

هل تحتاج إلى منصة كاملة لإدارة المعرفة؟ اجمع الأدلة، وأضف لقطات شاشة، أو قم بتضمين مقاطع فيديو من YouTube وLoom وVimeo. تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي في Scribe على إنشاء وثائق عالية الجودة مع تخصيص العلامة التجارية.

على عكس Guidde، الذي يحدد عدد اللقطات بـ 100 خطوة، يدعم Scribe 200 خطوة، وهو أمر ضروري للتوثيق المعقد. بالإضافة إلى ذلك، بينما يبدو تطبيق Guidde المكتبي مخصصًا للشركات، فإن واجهة Scribe سهلة الاستخدام تجعل توثيق العمليات أسرع وأسهل.

أفضل ميزات Scribe

أنشئ أدلة تفصيلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع لقطات شاشة وإرشادات

سجل عددًا غير محدود من الخطوات مع التعليقات التوضيحية والتنبيهات والنصائح

قم بتحرير الأدلة باستخدام العلامات والصور المقصوصة والتفاصيل المحجوبة

قم بتنسيق المحتوى بسرعة باستخدام قوالب قابلة للتخصيص

شارك الأدلة مباشرةً أو قم بتضمينها في المنصات أو قم بتصديرها بتنسيق HTML أو PDF أو فيديو

قيود Scribe

قد يكون Scribe مكلفًا، خاصةً للفرق التي تحتاج إلى ميزات متقدمة

ميزات وتخصيص مدعومان بخوارزميات متقدمة متاحة فقط مع اشتراك مدفوع

أسعار Scribe

الأساسي: مجاني

فريق المحترفين: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Pro Personal: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Scribe

G2: 4. 8/5 (330+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

3. Loom (الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو تعليمية توضيحية)

عبر Loom

التواصل عبر الفيديو أسرع وأكثر شخصية من كتابة الرسائل الطويلة. لهذا السبب تستخدم الفرق والمعلمون والشركات Loom لتوثيق المستخدمين ومواد التدريب وتأهيل الموظفين الجدد من خلال تنسيق الفيديو. يمكنك بسهولة مشاركة مقاطع فيديو Loom مع الفرق الداخلية أو العملاء أو جمهور عالمي.

يتضمن Loom ميزات تحرير الفيديو الأساسية، مما يتيح لك قص مقاطع الفيديو ودمجها وإزالة الحشوات أو الصمت المحرج من خلال عرض الفيديو والنص جنبًا إلى جنب، وهي ميزة غالبًا ما تفتقر إليها بدائل Guidde. بالإضافة إلى ذلك، مع العلامة التجارية المخصصة والعناصر التفاعلية، يمكنك جعل المحتوى الخاص بك أكثر جاذبية واحترافية.

أفضل ميزات Loom

اعمل بشكل أسرع مع العناوين التلقائية والملخصات التلقائية وإزالة الكلمات الملء

ادمج مع Google Workspace وSlack وأدوات العمل الأخرى

حماية البيانات باستخدام SSO و SCIM وسياسات الاحتفاظ المخصصة

تحويل مقاطع الفيديو إلى إجراءات تشغيلية قياسية منظمة ومستندة إلى النص

قيود Loom

أعطال عرضية في استضافة الفيديو

تفتقر أداة القص في المحرر إلى الدقة

أسعار Loom

المبتدئين: مجاني

الأعمال : 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال + الذكاء الاصطناعي: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Loom وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (2,050+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (450+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Loom؟

تقول إحدى تقييمات TrustRadius:

هذه أداة رائعة وبسيطة لتسجيل مقاطع الفيديو. تساعد على مشاركة أفكار المنتجات بين أعضاء الفريق للتحرك بشكل أسرع حول التطورات الجديدة المحتملة. أنشئ مقاطع فيديو للتدريب الداخلي لمختلف أقسام الشركة قبل الإصدارات وبعدها. وشارك الأخطاء مع الفرق المختلفة لمساعدتهم في الحصول على الحلول بشكل أسرع.

هذه أداة رائعة وبسيطة لتسجيل مقاطع الفيديو. تساعد على مشاركة أفكار المنتجات بين أعضاء الفريق للتحرك بشكل أسرع حول التطورات الجديدة المحتملة. أنشئ مقاطع فيديو للتدريب الداخلي لمختلف أقسام الشركة قبل الإصدارات وبعدها. وشارك الأخطاء مع الفرق المختلفة لمساعدتهم في الحصول على الحلول بشكل أسرع.

4. Confluence (الأفضل لإنشاء قاعدة معرفية على مستوى الشركة)

عبر Confluence

لا ينبغي أن يستغرق البحث عن تفاصيل المشروع وقتًا أطول من العمل الفعلي. بدلاً من البحث في رسائل البريد الإلكتروني أو مراسلة زملاء العمل للحصول على الملفات المفقودة، تحتاج الفرق إلى مركز معرفة مركزي حيث يمكن الوصول إلى كل شيء بسهولة.

هذا بالضبط ما يوفره Confluence — مساحة عمل مترابطة للتعاون في الوقت الفعلي وتوثيق المشاريع ومشاركة المعرفة دون فوضى.

على عكس Guidde، تعمل Confluence كأداة ويكي وإدارة مشاريع على مستوى الشركة. يمكن للفرق في مجالات الهندسة والتسويق والعمليات تخزين ملاحظات الاجتماعات وخطط السباق وأدلة التوجيه وخرائط طريق المنتجات في مساحة واحدة قابلة للبحث.

لا مزيد من إضاعة الوقت في البحث عن المستندات أو تكرار العمل أو التعامل مع المعلومات المتناثرة.

أفضل ميزات Confluence

نظم وثائق الشركة في قاعدة معرفية منظمة

استخدم أكثر من 75 نموذجًا قابلًا للتخصيص للاستراتيجية والتخطيط وإعداد التقارير

اربط الوثائق بمشكلات Jira في الوقت الفعلي لتتبعها بشكل أفضل

قيود Confluence

منحنى تعلم حاد للفرق الجديدة على أدوات التعاون

نتائج البحث ليست دائمًا الأكثر صلة

مرونة محدودة عند تحرير الجداول

أسعار Confluence

مجاني

قياسي : 6.40 دولار شهريًا لكل مستخدم

Premium : 12.30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Confluence وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 1/5 (3,700+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (3,500+ تقييم)

5. Notion (الأفضل للتوثيق المرن وإنشاء المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي)

عبر Notion

عندما تحتاج إلى مساحة عمل مرنة لإدارة كل شيء من المستندات إلى المشاريع، يوفر Notion مركزًا متصلًا يعزز إنتاجية الفريق وأتمتة سير العمل. تم تصميمه في البداية كتطبيق لتدوين الملاحظات، ثم تطور ليصبح أداة قوية لإنشاء نصوص بواسطة الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مواقع ويكي تعاونية، وتبسيط إدارة المهام، كل ذلك في مكان واحد.

يتميز Notion بمساحة العمل القابلة للتخصيص، حيث يوفر كتل بناء قابلة للسحب والإفلات لتشكيل الإعداد المثالي لك. على الرغم من أنه يعمل جيدًا كمحرر نصوص بسيط، إلا أن إمكاناته الكاملة تظهر عند استخدامه لتنظيم الجداول الزمنية للمشاريع، ومركزية معرفة الشركة، وتحسين التعاون بين الفرق.

أفضل ميزات Notion

أنشئ ونظم المستندات والويكي ولوحات إدارة المشاريع في منصة واحدة

استخدم الذكاء الاصطناعي لتبادل الأفكار وإنشاء محتوى شبيه بالمحتوى البشري وتبسيط المعلومات المعقدة

ترجم المحتوى وقم بتكييفه وصقله لعدة لغات وجماهير مختلفة

قيود Notion

قد يتباطأ الأداء أو يتعطل عند التعامل مع مجموعات كبيرة من البيانات

الوصول إلى سجل التدقيق مقصور على مستخدمي خطة المؤسسات

أسعار Notion

مجاني إلى الأبد

إضافة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Notion AI متاح في جميع الخطط المدفوعة مقابل 10 دولارات شهريًا لكل عضو

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4. 7/5 (6,000+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (2,500+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion؟

تقول إحدى تقييمات G2:

بالنسبة لي، Notion هو تطبيق رائع للغاية يمكنه مساعدتك على البقاء منظمًا ومنتجًا! Notion يشبه مساحة عمل شاملة يمكنك تخصيصها لتناسب احتياجاتك، بحيث يمكنك القيام بكل شيء بدءًا من تدوين الملاحظات إلى إدارة المهام. أفضل ما في الأمر هو أنه سهل الاستخدام للغاية، بفضل واجهة المستخدم البديهية ووظيفة البحث المفيدة.

بالنسبة لي، Notion هو تطبيق رائع للغاية يمكنه مساعدتك على البقاء منظمًا ومنتجًا! Notion يشبه مساحة عمل شاملة يمكنك تخصيصها لتناسب احتياجاتك، بحيث يمكنك القيام بكل شيء بدءًا من تدوين الملاحظات إلى إدارة المهام. أفضل ما في الأمر هو أنه سهل الاستخدام للغاية، بفضل واجهة المستخدم البديهية ووظيفة البحث المفيدة.

6. Trainual (الأفضل لتوثيق عمليات التعيين والتدريب)

عبر Trainual

Trainual هي منصة نصية مصممة لإنشاء إجراءات تشغيلية قياسية ومواد تدريب الموظفين وأدلة التوجيه. سواء كنت تبدأ باستخدام قوالب قابلة للتخصيص أو تحميل مستندات موجودة أو إنشاء نصوص مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإن Trainual تعمل على تبسيط إدارة المعرفة.

كما يتيح للشركات تنظيم سير العمل وتعيين تدريبات خاصة بكل دور وتتبع تقدم الموظفين من خلال الاختبارات والشهادات المدمجة.

أفضل ميزات Trainual

أنشئ محتوى مدعومًا بالذكاء الاصطناعي ومخططات عملية تفصيلية لسهولة المشاركة

قم بتخزين وثائق التدريب في مجلدات منظمة للوصول السريع إليها

أنشئ مسارات تدريب مخصصة وتابع التقدم المحرز من خلال تقارير مفصلة

قيود Trainual

قد يواجه المستخدمون الجدد صعوبة في التعلم عند البدء

تأتي المنصة بتكلفة عالية مقارنة بالبدائل الأخرى

يفتقر إلى قدرات الكشف عن الذكاء الاصطناعي

أسعار Trainual

صغير : 299 دولارًا أمريكيًا في الشهر

متوسط : 349 دولارًا شهريًا

النمو : 499 دولارًا أمريكيًا في الشهر

مخصص: أسعار مخصصة

تقييمات Trainual وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (790+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (470+ تقييم)

📮ClickUp Insight: 50٪ من المشاركين في استطلاعنا أفادوا أن يوم الجمعة هو أكثر أيامهم إنتاجية. قد تكون هذه ظاهرة فريدة من نوعها في العمل الحديث. عادة ما يكون عدد الاجتماعات أقل في أيام الجمعة، وهذا، إلى جانب السياق المتراكم من أسبوع العمل، قد يعني انخفاض عدد المقاطعات وزيادة الوقت المتاح للعمل المكثف والمركّز. هل تريد الحفاظ على مستوى إنتاجية يوم الجمعة طوال الأسبوع؟ اعتمد ممارسات الاتصال غير المتزامن مع ClickUp، التطبيق الشامل للعمل! سجل شاشتك باستخدام ClickUp Clips، واحصل على نصوص فورية من خلال ClickUp Brain، أو اطلب من AI Notetaker من ClickUp التدخل وتلخيص أبرز نقاط الاجتماع لك!

7. Snagit (الأفضل لالتقاط لقطات الشاشة ومقاطع الفيديو وإضافة تعليقات عليها)

عبر Snagit

هل تواجه صعوبة في التقاط صفحة ويب كاملة دون ربط عدة لقطات شاشة معًا؟ تتيح لك ميزة التقاط التمرير في Snagit التقاط لقطات شاشة للصفحة بأكملها بنقرة واحدة، مما يسهل عملية التوثيق وإعداد البرامج التعليمية.

هل تحتاج إلى تسجيل شاشتك أو كاميرا الويب؟ يوفر Snagit تسجيلًا غير محدود للشاشة مع ميزة قص الفيديو المدمجة، حتى تتمكن من تحسين المحتوى قبل مشاركته. قم بمزامنة ملفاتك مباشرةً مع Google Drive أو OneDrive أو Dropbox للوصول إليها بسهولة.

بفضل الإعدادات المسبقة القابلة للتخصيص واختصارات لوحة المفاتيح، يعمل Snagit على تبسيط سير العمل لإنشاء محتوى أسرع، مما يمنحه ميزة على Guidde في التقاط الشاشة وتحريرها.

أفضل ميزات Snagit

احصل على أصول خالية من حقوق الملكية لتعزيز المستندات والبرامج التعليمية والعروض التقديمية

ضع علامات على الصور أو مقاطع الفيديو المفضلة لديك لتنظيمها بسهولة

قم بتصفية اللقطات حسب التاريخ أو نوع الملف أو التطبيق

قيود Snagit

تفتقر إلى ميزات التعاون المتقدمة

أسعار Snagit

الأفراد والشركات : 39 دولارًا أمريكيًا في السنة، تُدفع سنويًا

التعليم: 48 دولارًا أمريكيًا في السنة، تُدفع سنويًا

تقييمات Snagit وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (5,300+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (470+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Snagit؟

وفقًا لمراجعة Reddit:

على الرغم من وجود طرق أسرع/أكثر بساطة مثل استخدام Print Screen، إلا أن Snagit يحتوي على أدوات خفيفة الوزن تجعله خيارًا مفيدًا بالنسبة لي.

على الرغم من وجود طرق أسرع/أكثر بساطة مثل استخدام Print Screen، إلا أن Snagit يحتوي على أدوات خفيفة الوزن تجعله خيارًا جيدًا بالنسبة لي.

8. Tango (الأفضل لإنشاء أدلة تدريب على البرامج)

عبر Tango

يتميز كل من Tango و Guidde في إنشاء أدلة تدريب خطوة بخطوة على البرامج، ولكنهما يخدمان احتياجات مختلفة. بينما يتخصص Guidde في التوثيق بالفيديو، يركز Tango على التوجيه داخل التطبيق للتدريب الداخلي على البرامج.

باستخدام ملحق متصفح Tango، يمكن للفرق التقاط سير العمل تلقائيًا وإنشاء أدلة تفصيلية وتثبيتها مباشرة داخل التطبيقات التي يستخدمونها يوميًا. وهذا يجعله أداة مثالية لتدريب الموظفين الجدد وتوثيق العمليات وتبسيط العمليات الداخلية.

أفضل ميزات Tango

تتبع أداء العرض التوضيحي من خلال تحليلات حول عدد المشاهدات ومعدلات الإكمال ومعدلات التسرب

أنشئ دلائل إرشادية قابلة للنقر في الوقت الفعلي باستخدام امتداد المتصفح

ثبّت الأدلة أو النصائح أو الملاحظات على عناصر محددة في التطبيق لسهولة الرجوع إليها

قيود Tango

لا يقوم Tango بتوليد النص تلقائيًا أثناء الكتابة، مما يتطلب الإدخال اليدوي

يفتقر إلى إمكانيات الكشف عن الذكاء الاصطناعي

أسعار Tango

مجاني

المزايا: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Tango

G2: 4. 8/5 (260+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

👀 هل تعلم؟ ما يقرب من 74٪ من المدربين يدمجون التعلم بالفيديو في برامجهم، مع ارتفاع معدل الاستخدام إلى 88٪ بين الشركات الكبيرة.

9. Camtasia (الأفضل لتحرير الفيديو المتقدم)

عبر Camtasia

هل تريد إنشاء عروض توضيحية تفاعلية للمنتجات أو ندوات عبر الإنترنت؟ يضمن لك Camtasia عدم الحاجة إلى مهارات تحرير الفيديو، ويوفر مجموعة كاملة من الأدوات لإنشاء محتوى احترافي ومتقن.

بينما يقصر Guidde في التحرير المتقدم، يتضمن Camtasia تأثيرات الشاشة الخضراء والانتقالات القابلة للتخصيص والتحرير الصوتي الدقيق، مما يجعله مثاليًا لمقاطع الفيديو التعليمية ودورات التعلم الإلكتروني ومحتوى التسويق.

أفضل ميزات Camtasia

اضبط مستوى الصوت وأضف موسيقى خلفية وسجل تعليقات صوتية لتوضيحات واضحة

أضف تعليقات توضيحية وتسميات توضيحية ولقطات شاشة لإبراز التفاصيل المهمة

أنشئ اختبارات تفاعلية لتعزيز التعلم الإلكتروني ومقاطع الفيديو التدريبية

قيود Camtasia

يستغرق وقتًا للتعلم والاستخدام الفعال

ليس مثاليًا لالتقاط لقطات سريعة للشاشة

أسعار Camtasia

Camtasia Essentials : 203.02 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا

Camtasia Create : 281.04 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا

Camtasia Pro: 563 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا

تقييمات Camtasia وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 6/5 (1450+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (430+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Camtasia؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أستمر في العودة إليه. إنه سهل الاستخدام للغاية، وسريع جدًا في إجراء التغييرات على الفيديو. من السهل جدًا دمج المواد الفيديوية الموجودة فيه، كما أنه يدعم مجموعة واسعة من ملفات الفيديو والتنسيقات.

أستمر في العودة إليه. إنه سهل الاستخدام للغاية، وسريع جدًا في إجراء التغييرات على الفيديو. من السهل جدًا دمج المواد الفيديوية الموجودة فيه، كما أنه يدعم مجموعة واسعة من ملفات الفيديو والتنسيقات.

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10. FlowShare (الأفضل لتوثيق سير العمل تلقائيًا)

عبر FlowShare

إذا سئمت من توثيق العمليات يدويًا، فإن FlowShare يبسط توثيق سير العمل من خلال التقاط كل إجراء تلقائيًا داخل أي برنامج أعمال أو منصة SaaS.

يعمل FlowShare في الخلفية أثناء قيامك بالمهام، حيث يسجل كل خطوة لتوثيق العملية ومواد التدريب. بمجرد انتهاء الجلسة، يمكنك مراجعة الخطوات التي تم تسجيلها وتحسينها باستخدام أدوات التحرير الجماعي، مما يضمن الوضوح والكفاءة في عملية التهيئة وإنشاء إجراءات التشغيل القياسية وأتمتة سير العمل.

أفضل ميزات FlowShare

حافظ على اتساق العلامة التجارية باستخدام قوالب تنسق الأدلة تلقائيًا

قم بطمس المعلومات الخاصة لحماية البيانات الحساسة

قم بالتصدير بتنسيقات متعددة، بما في ذلك PDF و PPTX و Interactive Demo و PNG و DOCX و HTML

قيود FlowShare

التكلفة العالية تجعله غير عملي لإنشاء محتوى على نطاق واسع

أسعار FlowShare

المحترف: 45 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات FlowShare

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 6/5 (30+ تقييم)

💡 نصيحة للمحترفين: استخدم الاختبارات القصيرة والنقاط النشطة القابلة للنقر والمطالبات داخل الفيديو لتعزيز التعلم والحفاظ على التفاعل.

11. Zight (الأفضل لتسجيلات الفيديو ولقطات الشاشة)

عبر Zight

Zight (المعروف سابقًا باسم CloudApp) هو أداة اتصال مرئية لتسجيل واستضافة ومشاركة مقاطع الفيديو والصور ولقطات الشاشة وصور GIF. لتحسين الوضوح والتفاعل، يمكنك تحسين المحتوى باستخدام التعليقات التوضيحية وتمييز النصوص والتعليقات الصوتية.

بفضل ميزة التسجيل الفوري للشاشة في Zight، يمكن للفرق إنشاء مقاطع فيديو تدريبية وعروض توضيحية للمنتجات ودروس تعليمية لدعم العملاء بشكل أسرع. كما أن ميزة المشاركة السحابية والتكامل مع Slack وJira وTrello تجعله بديلاً قوياً لـ Guidde لإنشاء المحتوى والتعاون بشكل فعال.

أفضل ميزات Zight

اسحب العناصر وأفلتها مباشرة في رسائل البريد الإلكتروني وتطبيقات الدردشة

اتصل بـ Microsoft Teams و Zendesk و Lucidchart و JIRA وغيرها من الأدوات

التقط صور GIF لشاشتك واحفظها لتواصل سريع وجذاب

قيود Zight

خيارات التخصيص محدودة في الخطة المجانية

باهظ الثمن للشركات التي تنتج مقاطع فيديو بكميات كبيرة أو تحتاج إلى ميزات متقدمة

أسعار Zight

مجاني إلى الأبد

المزايا: 9.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

فريق: 9 دولارات شهريًا لكل فريق (مكون من مستخدمين)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Zight وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (180+ تقييم)

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أنشئ أدلة تفاعلية أفضل باستخدام ClickUp

كل أداة في هذه القائمة لها مزاياها الخاصة، فبعضها متخصص في البرامج التعليمية التفاعلية، بينما يعمل البعض الآخر على تبسيط التعاون بين أعضاء الفريق وإدارة سير العمل. ولكن هل هناك أداة واحدة تجمع كل هذه الميزات؟

يتميز ClickUp بنشره السريع وتخصيصه العميق وإنشاء العروض التوضيحية السلسة لكل من تطبيقات سطح المكتب وتطبيقات الويب. بالإضافة إلى إنشاء المحتوى الأساسي، يوفر الذكاء الاصطناعي المتقدم ومشاركة المستندات المتكاملة وتحديثات الفيديو القصيرة وقوالب المحتوى الملائمة للتسويق. سواء كنت بحاجة إلى قاعدة معرفية أو أتمتة سير العمل أو تتبع المشاريع، يجمع ClickUp كل ذلك في منصة واحدة.

اكتشف الفرق بنفسك — اشترك في ClickUp اليوم!