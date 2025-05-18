Jotform مقابل Microsoft Forms: أي منشئ النماذج مناسب لك؟

لم تعد النماذج عبر الإنترنت مجرد أوراق رقمية، بل أصبحت أدوات مفيدة لجمع التعليقات وإجراء الاستطلاعات ومعالجة الطلبات الداخلية. Jotform و Microsoft Forms هما منصتان شائعتان لإنشاء مثل هذه النماذج.

كلاهما يتيح لك إنشاء نماذج عبر الإنترنت وجمع الردود وتحليل البيانات. لكن الطريقة التي يعملان بها وما يقدمانه من ميزات إضافية هي ما يميزهما عن بعضهما البعض.

اليوم، سنقارن بين هذين البرنامجين لإنشاء النماذج حتى تتمكن من اختيار أفضل منصة تناسب احتياجاتك وتشغيل عملية إنشاء النماذج بسلاسة.

ما هو Jotform؟

عبر Jotform

Jotform هي أداة لإنشاء النماذج عبر الإنترنت وتخصيصها ومشاركتها. يمكن استخدامها في الاستطلاعات والتسجيلات وتحصيل المدفوعات.

إنه أداة إنشاء نماذج بدون كود، مما يعني أنك لا تحتاج إلى معرفة البرمجة لإنشاء نماذج باستخدام Jotform. ما عليك سوى سحب الحقول المطلوبة وإفلاتها، وستكون نموذجك جاهزًا!

بالإضافة إلى ذلك، يوفر Jotform العديد من الميزات المتقدمة، مثل المنطق الشرطي وترجمة النماذج والعلامات البيضاء وسير العمل التلقائي وإعداد تقارير البيانات، والتي تساعد المستخدمين على إنشاء بيانات النماذج وإدارتها بكفاءة.

Jotform مثالي لأولئك الذين يحتاجون إلى إنشاء نماذج بسرعة، دون أي برمجة أو متاعب.

ميزات Jotform

Jotform، الرائد في مجال إنشاء النماذج بدون كود، لا يتيح لك إنشاء الاستطلاعات والاستبيانات فحسب. بل إنه مصمم بعناية لمساعدة الأفراد والشركات على جمع البيانات وتتبعها وتحليلها لتبسيط سير العمل.

فيما يلي بعض ميزاته الرئيسية:

الميزة رقم 1: سهولة الاستخدام

أول أداة إنشاء نماذج تعمل بنظام "ما تراه هو ما تحصل عليه" (WYSIWYG)، Jotform، تم إنشاؤها لجعل إنشاء النماذج أسرع وأكثر ذكاءً بفضل واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام للمبتدئين.

الأداة سهلة الاستخدام، ولا تتطلب أي ترميز على أي مستوى لإنشاء نموذج. يمكنك إضافة حقول وتخصيص التخطيطات ومعاينة النموذج، كل ذلك ببضع نقرات! تساعدك لوحة التحكم المنظمة بعناية على التنقل بسهولة في النظام الأساسي والوصول إلى ميزاته. حتى الإصدار المحمول من الأداة يتميز بواجهة نظيفة وبديهية.

الميزة رقم 2: إنشاء النماذج وإدارتها

يقدم Jotform ميزات متنوعة إلى جانب إنشاء النماذج الأساسية. وتشمل هذه الميزات ترجمة النماذج وتحويلها ووضع علامات بيضاء والمزيد. يمكنك أيضًا إعداد سير عمل للموافقة وتعيين النماذج لأعضاء الفريق وتمكين الردود التلقائية.

باستخدام المنطق الشرطي، يمكنك إنشاء نماذج سهلة الاستخدام ترسل رسائل بريد إلكتروني إلى مستخدمين محددين وتُنشئ رسائل شكر مخصصة. يمكنك أيضًا إظهار الحقول أو إخفاؤها بناءً على إدخال المستخدم.

ميزة أخرى فريدة هي نماذج رمز الاستجابة السريعة. تتيح هذه الميزة للمستخدمين الوصول إلى نماذجك عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة على أجهزتهم المحمولة. علاوة على ذلك، يمكنك إنشاء نماذج محمولة غير متصلة بالإنترنت، وهي ميزة كبيرة.

الميزة رقم 3: الأمان

هل تعلم أن 29% من الأشخاص يتجنبون ملء النماذج عبر الإنترنت بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات؟ ومع ذلك، يتمتع Jotform بإجراءات وشهادات عالية الجودة لأمن البيانات لمعالجة هذه المشكلة.

تدعي المنصة أنها تمتثل لمعايير وأحكام أمن البيانات الرئيسية، مثل PCI-DSS وGDPR وCCPS وFERPA وHIPAA. بالإضافة إلى ذلك، جميع نماذجها محمية بتشفير SSL 256 بت لضمان مستوى إضافي من الأمان.

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الميزة رقم 4: القوالب

يوفر Jotform أكثر من 10,000+ قالب جاهز لإنشاء النماذج. وهي قابلة للتخصيص بالكامل. لذلك، يمكنك إضافة/إزالة عناصر واجهة المستخدم وتغيير ألوان النماذج والمخططات والخلفيات وحتى تضمين تكاملات الجهات الخارجية التي تختارها.

الميزة رقم 5: التكامل

يتكامل Jotform مع أكثر من 100 تطبيق وبرنامج تابع لجهات خارجية، بحيث يمكنك إنشاء النماذج مع إدارة البيانات التي تجمعها في الوقت نفسه. ويشمل ذلك:

بوابات الدفع (PayPal و Stripe وغيرها)

أنظمة CRM (HubSpot و Zoho وغيرها)

أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني (Mailchimp و ActiveCampaign وغيرها)

برامج إدارة المشاريع (Asana و Trello وغيرها) وغيرها الكثير

أسعار Jotform

المبتدئين: مجاني إلى الأبد

برونزية: 39 دولارًا شهريًا

فضي: 49 دولارًا شهريًا

الذهبي: 129 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

💡 نصيحة احترافية: استخدم عبارات تحث على اتخاذ إجراء محدد مثل "احجز مكاني" أو "احصل على الدليل المجاني" أو "ابدأ تجربتي المجانية". فهذه العبارات تمنح المستخدمين سببًا للنقر وتعزز القيمة. ✅

ما هو Microsoft Forms؟

عبر Microsoft Forms

يعد Microsoft Forms جزءًا من Microsoft Suite، وهو أداة إنشاء نماذج قائمة على السحابة تتيح للأفراد والمؤسسات إنشاء نماذج تعليقات واستطلاعات الرأي واستطلاعات الرأي وغيرها لجمع البيانات.

تتميز الأداة بتصميم لا يحتاج إلى كتابة أكواد وواجهة مستخدم بسيطة ونظيفة. لذا، سواء كنت ترغب في إنشاء استطلاعات للموظفين أو نماذج مضمنة، يمكنك القيام بذلك بسهولة دون الحاجة إلى خبرة تقنية.

يتيح لك Microsoft Forms أيضًا استيراد بيانات النماذج وتعبئتها مسبقًا وإدراج النماذج في أدوات مثل PowerPoint وExcel وSharePoint وOneNote ومنتجات Microsoft الأخرى. وهذا يجعله مثاليًا للمعلمين ومتخصصي الموارد البشرية ومنظمي الفعاليات وفرق العمل في الشركات.

ميزات Microsoft Forms

Microsoft Forms هو الخيار الأمثل لجمع البيانات بسرعة وسهولة. تم تصميمه لتوفير البساطة. يتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة الاستطلاعات والاستطلاعات والامتحانات القصيرة دون عناء، مما يجعل جمع التعليقات اليومية سريعًا وواضحًا ومنظمًا داخل نظام Microsoft.

فيما يلي بعض ميزاته الرئيسية:

الميزة رقم 1: سهولة الاستخدام

Microsoft Forms سهل الاستخدام والتصفح، خاصةً لمن هم على دراية بمنتجات Microsoft الأخرى.

تتميز المنصة بواجهة نظيفة وسهلة الاستخدام وتوفر أدوات متنوعة لتصميم النماذج من البداية. ومثل Jotform، فهي مبنية على بنية لا تحتاج إلى برمجة، لذا لا تحتاج إلى أي معرفة بالبرمجة لاستخدامها. ومع ذلك، فهي تفتقر إلى أداة إنشاء مخصصة تعمل بالسحب والإفلات.

الميزة رقم 2: إنشاء النماذج وإدارتها

يوفر Microsoft Forms ميزات أساسية لإنشاء النماذج، مثل تفرع النماذج وتخصيص السمات وما إلى ذلك. ومع ذلك، فإن ميزات معالجة النماذج وإدارتها استثنائية.

على سبيل المثال، يتيح Microsoft Forms للمستخدمين تتبع الردود على النماذج في الوقت الفعلي، وإنشاء مخططات وملخصات تلقائية، والتعاون ومشاركة النماذج مع زملاء الفريق، والمزيد.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر دعمًا متعدد اللغات. لذا، يمكنك إنشاء اختبارات قصيرة واستطلاعات رأي وما إلى ذلك بلغات متعددة مثل الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية وغيرها. يمكنك أيضًا تصور بيانات النماذج باستخدام تحليلات فورية وقوية

الميزة رقم 3: الأمان

مثل منتجات Microsoft 365 Suite الأخرى، يوفر Microsoft Forms أمانًا على مستوى المؤسسات لمستخدميه. وهو يتوافق مع معايير ولوائح البيانات الرئيسية، مثل GDPR و HIPAA و FERPA، ويقوم بتشفير جميع البيانات التي يتم مشاركتها عبر النماذج.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسؤولين فقط الوصول إلى النموذج ونشاطه وبياناته — ولا يُسمح لأي طرف ثالث غير مصرح له بالوصول إليه.

الميزة رقم 4: القوالب

يحتوي Microsoft Forms على مكتبة من القوالب المعدة مسبقًا لتسهيل عملية إنشاء النماذج للمبتدئين. وتشمل هذه القوالب قوالب للاستطلاعات والاختبارات القصيرة ونماذج ملاحظات العملاء والاستبيانات والاستبيانات وتسجيلات الأحداث.

كل قالب واضح ومصمم باحترافية وقابل للتخصيص. يمكنك تغيير أنواع الأسئلة (اختيار من متعدد، نص، تقييم، إلخ)، والموضوعات، ومنطق التفرع، والمزيد.

الميزة رقم 5: التكامل

يعد Microsoft Forms أداة رائعة، خاصة إذا كنت تستخدم بالفعل تطبيقات Microsoft الأخرى. فهو يتكامل بسلاسة مع Excel وTeams وSharePoint وOneDrive.

على سبيل المثال، يمكنك تصدير ردود النماذج مباشرة إلى Excel لإجراء تحليل أعمق أو مشاركتها بسهولة في محادثات وقنوات Teams لإبقاء الفريق على اطلاع. يتألق مع Power Automate، مما يجعله مفيدًا لسير العمل الداخلي وإعداد التقارير.

أسعار Microsoft Forms

Microsoft 365 Business Basic: 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Standard: 15.00 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Premium: 26.40 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تطبيقات Microsoft 365 للأعمال: 9.90 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

🧠 حقيقة ممتعة: لا تقتصر وظيفة النماذج على جمع البيانات فحسب، بل تساعد أيضًا في جذب العملاء المحتملين وتحويلهم. يبلغ متوسط معدل تحويل النماذج في جميع القطاعات 2% إلى 3%. 😯

Jotform مقابل Microsoft Forms: مقارنة الميزات

يعد كل من Jotform و Microsoft Forms أدوات قوية لإنشاء النماذج مع العديد من الوظائف المفيدة. ولكن أيهما يجب أن تختار؟

لذا، دعنا نقارن ميزات كلتا الأداتين لنرى أيهما الأفضل: Microsoft Forms أم Jotform. قبل أن ندخل في تفاصيل المقارنة، إليك جدول مقارنة سريع بين Jotform و Microsoft Forms.

ميزة Jotform Microsoft Forms سهولة الاستخدام أداة إنشاء بالسحب والإفلات، سهلة الاستخدام للمبتدئين لا يوجد سحب وإفلات؛ أقل سهولة للمبتدئين إنشاء النماذج وإدارتها منطق شرطي متقدم للنماذج المعقدة منطق التفرع الأساسي للنماذج البسيطة الأمان متوافق مع معايير البيانات وآمن أمان على مستوى المؤسسات مع تكامل Azure AD القوالب أكثر من 10,000 قالب قابل للتخصيص عبر مختلف الفئات اختيار محدود من القوالب التكامل تكامل شامل مع تطبيقات خارجية (CRM، الدفع، أدوات إدارة المشاريع، إلخ) يقتصر على نظام Microsoft (Excel و Teams وما إلى ذلك) الأسعار خطة مجانية (حتى 5 نماذج)؛ خطط مدفوعة تبدأ من 39 دولارًا شهريًا مجاني لمستخدمي Microsoft؛ خطط مميزة تبدأ من 6 دولارات شهريًا (فوترة سنوية)

الميزة رقم 1: سهولة الاستخدام

Jotform و Microsoft Forms هما أداتان لإنشاء النماذج بدون كتابة أكواد برمجية، وتتميزان بواجهات سهلة الاستخدام وتصفح سهل. لكن الفرق الرئيسي بينهما يكمن في طريقة إنشاء النماذج.

بينما يتيح Jotform للمستخدمين إنشاء نماذج من خلال محرر السحب والإفلات، يفتقر Microsoft Forms إلى هذه الميزة. قد يزيد ذلك من صعوبة التعلم بالنسبة لبعض المستخدمين، خاصةً أولئك الذين ليس لديهم خبرة في إنشاء النماذج.

🏆 الفائز: Jotform هو أداة سهلة الاستخدام للمبتدئين بفضل أداة إنشاء النماذج بالسحب والإفلات.

الميزة رقم 2: إنشاء النماذج وإدارتها

يحتوي Jotform على العديد من ميزات إنشاء النماذج. والأهم من ذلك، أنه يوفر منطقًا شرطيًا متقدمًا، والذي يسمح لك بعرض أسئلة محددة بناءً على الإجابات السابقة، مما يجعل النماذج أكثر عملية.

يحتوي Microsoft Forms أيضًا على ميزة مشابهة تسمى "تفرع النماذج". على الرغم من فائدتها في التدفقات المنطقية البسيطة، إلا أن Jotform هو الخيار الأفضل للشروط المعقدة والمتعددة الطبقات.

🏆 الفائز: Jotform يتميز باعتباره البديل الأفضل بفضل تنوع ميزاته المتقدمة في النماذج.

الميزة رقم 3: الأمان

يوفر كل من Jotform و Microsoft Forms أمانًا قويًا للمنصة. كما يتوافقان مع معايير ولوائح البيانات الرئيسية ويتبعان أساليب آمنة لجمع البيانات لضمان أقصى درجات النزاهة.

ومع ذلك، فإن أمان Microsoft Forms على مستوى المؤسسات لا مثيل له — وهو معيار ذهبي في صناعة التكنولوجيا. كما أن التكامل السلس مع Azure AD يعزز خصوصية البيانات والتحكم في الوصول إليها.

🏆 الفائز: Microsoft Forms أكثر أمانًا من Jotform بفضل إجراءات الأمان على مستوى المؤسسات وتكامل Azure.

📮 ClickUp Insight: 22% من المشاركين في استطلاعنا لا يزالون حذرين عند استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل. نصفهم قلقون بشأن خصوصية بياناتهم، بينما النصف الآخر غير متأكد من أنه يمكنهم الوثوق بما يقوله لهم الذكاء الاصطناعي. يعالج ClickUp هذين الشاغلين بشكل مباشر من خلال تدابير أمان قوية وإنشاء روابط مفصلة للمهام والمصادر مع كل إجابة. وهذا يعني أنه حتى أكثر الفرق حذراً يمكنها البدء في الاستمتاع بزيادة الإنتاجية دون القلق بشأن حماية معلوماتها أو الحصول على نتائج موثوقة.

الميزة رقم 4: القوالب

تتميز مكتبة قوالب Jotform بأنها واسعة ومتنوعة، وتضم أكثر من 10,000 خيار لجميع الاستخدامات، سواء الشخصية أو التعليمية أو المؤسسية، وما إلى ذلك. وهذا يجعلها مناسبة لمعظم المستخدمين الذين لديهم خبرة قليلة أو معدومة في إنشاء النماذج.

على الرغم من أن Microsoft Forms يوفر أيضًا قوالب نماذج جاهزة، إلا أن التنوع محدود، مما يجعله مثاليًا فقط لأولئك الذين يرغبون في إعداد نماذج أساسية بسرعة.

🏆 الفائز: Jotform هو الخيار الأفضل بفضل مجموعة واسعة من القوالب القابلة للتخصيص.

الميزة رقم 5: التكامل

يوفر Jotform العديد من عمليات التكامل مع جهات خارجية مع أدوات الإنتاجية الرئيسية وبرامج إدارة المشاريع و CRM وبوابات الدفع وغيرها من الخدمات. تساعد عمليات التكامل هذه في إنشاء النماذج وإدارتها عبر سير العمل المختلفة.

بدلاً من ذلك، يتكامل Microsoft Forms فقط مع أدوات Microsoft Office مثل Excel و PowerPoint و Teams. وهذا يحد من تنوع المنصة ومدى ملاءمتها.

🏆 الفائز: Jotform هو الفائز الواضح، حيث يقدم مكونات إضافية أكثر تنوعًا من جهات خارجية.

Jotform مقابل Microsoft Forms: الأسعار

للوهلة الأولى، قد يبدو Jotform خيارًا أكثر ربحًا من Microsoft Forms، وهذا أمر منطقي. يقدم Jotform خطة مجانية لجميع مستخدميه بحد أقصى 5 نماذج شهريًا.

ومع ذلك، إذا تجاوزت هذا الحد، فستحتاج إلى دفع مبلغ ضخم قدره 39 دولارًا شهريًا (لـ 25 نموذجًا)، والذي يرتفع إلى 49 دولارًا شهريًا (لـ 50 نموذجًا) و 129 دولارًا شهريًا (لـ 100 نموذج). وهنا تبدأ التكاليف في الارتفاع بشكل مفاجئ.

من ناحية أخرى، Microsoft Forms مجاني تمامًا لجميع أصحاب حسابات Microsoft، مما يجعله بديلاً أفضل لـ Jotform. حتى إذا كنت بحاجة إلى الوصول إلى الميزات المتميزة، فإن خططه المدفوعة تبدأ من 7.20 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد. إذا تم الدفع سنويًا، ينخفض هذا السعر إلى 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم.

🏆 الفائز: Microsoft Forms يفوز بلقب الحل الأكثر فعالية من حيث التكلفة لإنشاء النماذج مقارنةً بـ Jotform.

Jotform مقابل Microsoft Forms على Reddit

لقد بحثنا في Reddit لمعرفة رأي الناس في Jotform و Microsoft Forms. أثناء تصفحنا للعديد من التعليقات، توصلنا إلى النتائج التالية:

يحب العديد من المستخدمين سهولة استخدام Jotform. ومع ذلك، لا يعتقدون أنه الأداة المناسبة لإنشاء نماذج معقدة:

Jotform بسيط للغاية، وهو ما قد يكون جيدًا إذا كانت شركتك صغيرة ولديها طلبات بسيطة. ولكن إذا كنت تعمل في شركة كبيرة وتحتاج إلى إنشاء سير عمل أو تكاملات، فقد يكون ذلك صعبًا أو غير متاح في Jotform.

Jotform بسيط للغاية، وهو ما قد يكون جيدًا إذا كانت شركتك صغيرة ولديها طلبات بسيطة. ولكن إذا كنت تعمل في شركة كبيرة وتحتاج إلى إنشاء سير عمل أو تكاملات، فقد يكون ذلك صعبًا أو غير متاح في Jotform.

بالنسبة لـ Microsoft Forms، لم يبد أن معظم المستخدمين قد حظوا بتجربة إيجابية. فهم يشعرون أن هناك بدائل أفضل لإنشاء النماذج:

الكثير من الوعود، ولكن هناك أدوات أفضل لجمع البيانات من مصادر خارجية. مجموعة أدوات MS Forms وقابليتها للتخصيص سيئة للغاية.

الكثير من الوعود، ولكن هناك أدوات أفضل لجمع البيانات من مصادر خارجية. مجموعة أدوات MS Forms وقابليتها للتخصيص سيئة للغاية.

🔍 هل تعلم؟ أكثر من 25% من المستخدمين يتخلون عن النموذج إذا كان طويلاً أو مربكًا. لهذا السبب، توفر أدوات إنشاء النماذج الذكية منطقًا شرطيًا، بحيث تعرض فقط ما هو ضروري وتبقي الأمور سريعة. 😎

تعرف على ClickUp — أفضل بديل لـ Jotform و Microsoft Forms

يخدم كل من Jotform و Microsoft Forms غرضًا واحدًا فقط، وهو إنشاء نماذج عبر الإنترنت. ولكن إذا كنت بحاجة إلى أداة تتيح لك القيام بالمزيد، فجرب ClickUp.

يتيح لك تطبيق ClickUp، الذي يوفر كل شيء للعمل، إنشاء النماذج وإدارتها وتصور البيانات وتبسيط عملية توليد العملاء المحتملين وتسجيل العملاء وتسجيل الموظفين وتسجيل العملاء وغير ذلك من المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً.

إليك ما يقوله هذا المستخدم:

من السهل جدًا تنفيذ النماذج وعمليات الموافقة، مما يسهل التعامل مع الطلبات بين الأقسام ويوفر الوقت.

من السهل جدًا تنفيذ النماذج وعمليات الموافقة، مما يسهل التعامل مع الطلبات بين الأقسام ويوفر الوقت.

الآن، دعنا نناقش بعض ميزاته المتقدمة بعمق.

ميزة ClickUp الأولى: نماذج ClickUp

استخدم ClickUp Forms لإنشاء نماذج إلكترونية عالية الجودة دون الحاجة إلى البرمجة

تجاوز الجدل حول Jotform و Microsoft Forms — تحقق من ClickUp Forms!

ClickUp Forms هو منشئ نماذج مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتيح لك إنشاء نماذج مخصصة دون أي ترميز معقد. على عكس المنصات الأخرى، يتم تجميع جميع نماذجك في ClickUp، لذلك لا داعي للقلق بشأن فقدان البيانات. وهذا يعني أنه يمكنك:

أضف حقولًا، وقم بتغيير التخطيطات، وتخصيص الخلفيات — كل ذلك دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية

قم بتخزين جميع بيانات النماذج في مكان مركزي لسهولة الوصول إليها وإدارتها

أنشئ استطلاعات واستبيانات ونماذج تعليقات ذكية باستخدام منطق شرطي مدمج يطرح الأسئلة المناسبة للمستخدمين المناسبين

علاوة على ذلك، تعد واجهة المستخدم البديهية للأداة ميزة رئيسية. بفضل التنقل السهل والتصميم الملائم للمبتدئين، فإن ClickUp Forms سهل الاستخدام، لذا حتى إذا لم تكن قد أنشأت نموذجًا بجودة احترافية من قبل، فثق في Forms للحفاظ على سرية ذلك.

ميزة ClickUp رقم 2: أتمتة ClickUp

أتمتة الإجراءات المتكررة في النماذج للحصول على نتائج أسرع باستخدام ClickUp Automations

ردود النماذج؟ تم استلامها! حان الوقت الآن لتحديد الإجراءات المطلوبة من البيانات التي تم جمعها، وإنشاء المهام وتوزيعها على أعضاء الفريق، وتصور تقدمهم.

يبدو الأمر صعبًا؟ دع ClickUp Automations يتولى كل شيء!

بفضل أكثر من 100 عملية أتمتة مسبقة، تتيح لك ClickUp Automations التخلص من المهام المتكررة لتبسيط سير عملك.

لذا، يمكنك استخدامه من أجل:

قم بتعيين المهام تلقائيًا إلى عضو الفريق المناسب بناءً على ردود النموذج

تشغيل تغييرات الحالة أو تواريخ الاستحقاق

إرسال إشعارات أو رسائل بريد إلكتروني عند ملء نموذج

أضف علامات أو أولويات أو حقول مخصصة على الفور

هذا ليس كل شيء — يتكامل ClickUp أيضًا مع العديد من الأدوات والمنصات، مما يمنحك تجربة إدارة بيانات النماذج الأكثر سلاسة على الإطلاق!

➡️ اقرأ المزيد: الاستفادة من ملاحظات المستخدمين في تحديد أولويات المشاريع

ميزة ClickUp رقم 3: لوحات معلومات ClickUp

استخدم لوحات معلومات ClickUp للحصول على عرض شامل لردود النماذج في مكان واحد

قد يستغرق تتبع ردود النماذج وقتًا طويلاً ويكون عرضة للأخطاء... ما لم تكن لديك لوحات معلومات ClickUp.

باستخدام ClickUp Dashboards، يمكنك بسهولة تتبع استجابات النماذج المتعددة وتصور نقاط البيانات الرئيسية في الوقت الفعلي، كل ذلك من خلال منصة واحدة. من عرض القائمة إلى عرض اللوحة، اختر من بين مجموعة من خيارات تصور البيانات المتنوعة للقيام بما يلي:

اعرض بيانات النماذج وقم بإدارتها بسهولة

تتبع الرؤى في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى تبديل الأدوات

خصص طريقة العرض لتناسب سير عملك

ميزة ClickUp رقم 4: ClickUp Brain

لا يجب أن يكون إنشاء النماذج أمرًا متكررًا أو مرهقًا، خاصة مع وجود ClickUp Brain إلى جانبك.

يساعدك مساعد الذكاء الاصطناعي من ClickUp في:

صياغة أسئلة نموذجية واضحة وذات صلة

لخص مجموعات كبيرة من الردود على الفور

اقترح الخطوات التالية بناءً على البيانات التي تجمعها

سواء كنت تقوم بإنشاء استبيان للتعليقات أو معالجة مدخلات التسجيل، فإن ClickUp Brain يبسط التجربة بأكملها، مما يجعل نماذجك أكثر ذكاءً وفعالية، دون الحاجة إلى العمل اليدوي.

بسّط التجربة بأكملها، واجعل النماذج أكثر ذكاءً وفعالية باستخدام ClickUp Brain

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أدوات إنشاء النماذج باستخدام الذكاء الاصطناعي

ميزة ClickUp رقم 5: قوالب ClickUp

احصل على قالب مجاني أنشئ نماذج مخصصة احترافية في وقت قصير باستخدام قالب نموذج ClickUp

يقدم كل من Jotform و Microsoft Forms قوالب نماذج جاهزة للمبتدئين. لكن قالب النموذج ClickUp يرفع المستوى إلى درجة أعلى!

وداعًا للبيانات الفوضوية! يحافظ هذا النموذج على دقة واتساق كل شيء من خلال توفير تنسيق سهل المتابعة للجميع. بفضل الحقول والخيارات المحددة مسبقًا، يمكنك تجنب التخمين.

أفضل ما في الأمر؟ إنه مصمم ليتوافق مع لوائح الصناعة وأفضل الممارسات — دون الحاجة إلى بذل أي جهد إضافي.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أنشئ نماذج بحقول مخصصة

يمكنك بسهولة تعديل الحقول وإضافة معاييرك

اجمع ردود المستخدمين من منصات متعددة

نظم عمليات الإرسال لمراجعتها بسرعة

أنشئ أفضل النماذج عبر الإنترنت باستخدام ClickUp!

يمكن أن يؤدي اختيار أداة إنشاء النماذج المناسبة إلى إحداث فرق كبير في كفاءة جمع المعلومات وإدارتها واتخاذ الإجراءات بناءً عليها.

Jotform و Microsoft Forms هما خياران شائعان. يتميز Jotform بوظائفه القوية وسهولة استخدامه، مما يجعله مثاليًا لأولئك الذين يرغبون في إنشاء نماذج بمرونة ودون الحاجة إلى البرمجة.

من ناحية أخرى، يعد Microsoft Forms خيارًا رائعًا إذا كانت الأمان والميزانية من أولوياتك، خاصةً داخل نظام Microsoft.

ولكن إذا كنت تريد أكثر من مجرد جمع البيانات الأساسية، فابحث عن بديل لـ Jotform أو Microsoft Forms وفكر في ClickUp. يتكامل هذا البرنامج بسلاسة مع المهام وسير العمل والتعاون بين أعضاء الفريق، مما يساعدك على تسجيل المدخلات وتحويلها إلى إجراءات، كل ذلك في مساحة عمل واحدة. استكشف ClickUp اليوم وحوّل سير عملك — اشترك في نسخة تجريبية مجانية!