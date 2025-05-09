أفضل 10 تطبيقات تقويم خاصة لجدولة آمنة ومشفرة

هل شعرت يومًا أن تقويمك يعرف أكثر من اللازم عنك؟
بين اجتماعات العمل ومواعيد الطبيب والخطط الشخصية، يحتوي تقويمك على خريطة مفصلة بشكل مدهش لحياتك. وإذا كنت تستخدم تطبيق تقويم عادي، فقد تكون جميع هذه المعلومات الحساسة مخزنة على خوادم شخص آخر — دون حماية أو تشفير، وبالتالي معرضة للخطر.
لهذا السبب يتجه المزيد من الأشخاص إلى تطبيقات التقويم الخاصة. تركز هذه الأدوات على ميزات الخصوصية أولاً، مثل التشفير من طرف إلى طرف وتخزين البيانات محليًا وسياسات عدم التتبع. سواء كنت تدير جدولًا مزدحمًا أو تحاول فقط الحفاظ على خصوصية خططك، هناك قائمة متزايدة من تطبيقات التقويم المصممة مع مراعاة الأمان.
لقد جمعنا لك بعضًا من أفضل تطبيقات التقويم الخاصة للأجهزة المحمولة التي تضع خصوصيتك في المقام الأول دون التضحية بالوظائف أو التصميم.
لنبدأ. 🏃
ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات التقويم الخاصة؟
يعتقد معظم الناس أن الخصوصية تعني فقط استخدام "التشفير من طرف إلى طرف" واعتبار الأمر منتهياً. لكن تطبيقات التقويم الخاصة الحقيقية أعمق من ذلك بكثير.
إليك ما يهم حقًا وما تفتقر إليه معظم تطبيقات التقويم الأخرى 👇
- تخزين البيانات محليًا فقط: إذا كانت إدخالات التقويم الخاصة بك موجودة حصريًا على جهازك (وليس في سحابة شخص آخر)، فأنت بالفعل في مقدمة المستخدمين. يجب أن يمنحك التقويم المشفر الجيد خيار تخزين كل شيء محليًا أو استخدام مزود السحابة الخاص بك، دون مزامنة قسرية مع شركات التكنولوجيا الكبرى
- حماية البيانات الوصفية: بالتأكيد، يتم تشفير أحداثك، ولكن ماذا عن البيانات الوصفية؟ التي تشمل العناوين والأوقات والمدعوين والمواقع. تقوم العديد من تطبيقات الويب بتشفير محتويات الحدث ولكنها تترك البيانات الوصفية مكشوفة. ابحث عن تطبيق تقويم خاص يقوم بتشفير كل شيء، وليس فقط الملاحظات
- ضوابط مشاركة دقيقة: إذا كنت تستخدم تطبيقات تقويم مشتركة، فتأكد من أنها لا تجبرك على فتح جدولك بالكامل. تتيح لك أفضل تطبيقات التقويم مشاركة تقويم واحد أو حدث واحد أو حتى نافذة توفر الوقت المتاح لديك، دون الكشف عن هوية من ستقابل أو سبب اللقاء
- لا يتم جمع البيانات من أجل "الميزات الذكية": تقدم بعض التقويمات تقنية الذكاء الاصطناعي أو "اقتراحات ذكية" من خلال جمع بياناتك. إذا كان التطبيق يستخرج السياق من صندوق الوارد أو سجل المواقع لمساعدتك في الجدولة، فهذا يعد علامة خطر. مفيد؟ ربما. خاص؟ بالتأكيد لا
- قابلية التشغيل البيني دون المساومة: هل تحتاج إلى المزامنة مع تقاويم أخرى (مثل Google أو Outlook) ولكنك لا تزال تهتم بالخصوصية؟ ابحث عن تطبيق تقويم خاص يحجب وصول الجهات الخارجية حتى تتمكن من عرض الأحداث من منصات خارجية دون التخلي عن التحكم في تقويمك الشخصي
💡 نصيحة للمحترفين: لا تريد أن يعرف العملاء أو زملاء الفريق مكانك؟ اضبط التقويم على منطقة زمنية ثابتة (على سبيل المثال، UTC) لتجنب الكشف عن أنماط السفر أو التواجد في الوقت الفعلي. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للصحفيين والمبلغين عن المخالفات أو الرحل الرقميين.
أفضل تطبيقات التقويم الخاصة في لمحة
|أداة
|الأفضل لـ
|الميزات الرئيسية
|الأسعار
|ClickUp
|إدارة مشاريع شاملة مع تكامل التقويم
|تتبع الوقت، عرض التقويم، الأتمتة، عرض عبء العمل، ClickUp Brain، المشاركة بناءً على الأدوار
|تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات
|تقويم Proton
|جدولة مشفرة وإدارة الأحداث الخاصة
|تشفير من طرف إلى طرف، ECC Curve25519، دعوات مشفرة، حماية البيانات الوصفية
|تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات
|تطبيق Tuta Calendar
|وصول عبر الأنظمة الأساسية وخصوصية كاملة
|تشفير آمن ضد الاختراق الكمومي، مفتوح المصدر، لا يتطلب أي بيانات شخصية، قواعد تكرار متقدمة
|تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات
|Any. do
|إدارة مهام وتقويم موحدة عبر الأجهزة
|تصميمات متعددة العروض، ومزامنة المهام والتقويم، والتنبيهات، وإعادة الجدولة بالسحب والإفلات
|تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات
|Cal. com
|جدولة مفتوحة المصدر مع تخصيص شامل
|قابل للاستضافة الذاتية، إعداد معياري، أكثر من 65 تكامل، صفحات حجز جماعي
|تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات
|تقويم Apple
|مزامنة سلسة عبر الأجهزة لمستخدمي Apple
|إدخال طبيعي، تكامل Siri، تقاويم مشتركة، مزامنة iCloud
|مجاني
|TimeTree
|تقاسم التقويمات بين العائلات أو الأزواج أو الفرق
|الأحداث المشتركة، الدردشة داخل الأحداث، المذكرات المشتركة، الإشعارات
|تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات
|تقويم Etar
|تقويم مفتوح المصدر مع إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت لمستخدمي Android
|دعم دون اتصال بالإنترنت، طرق عرض متعددة، استيراد/تصدير ملفات ICS
|مجاني
|تقويم Nextcloud
|الفرق التي تركز على الخصوصية وتحتاج إلى أداة ذاتية الاستضافة
|مزامنة CalDAV، الاستضافة الذاتية، تكامل الأدوات، الأحداث المرمزة بالألوان
|مجاني
|ملحق Joplin
|تنظيم ملاحظات Joplin بصريًا
|عرض الملاحظات المرتبطة بالتاريخ، والتنقل باستخدام لوحة المفاتيح، والجدول الزمني المرئي للملاحظات
|مجاني
|EteSync
|تقويم مشفر عبر الأجهزة ومزامنة البيانات
|مزامنة E2EE، وتسجيل التغييرات، ودعم DAVx⁵، وعبر الأنظمة الأساسية
|تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات
|Zoho Calendar
|وصول دون اتصال بالإنترنت لمستخدمي Android الذين يبحثون عن تقويم مفتوح المصدر
|تقويمات جماعية، حجز الموارد، عروض متعددة، التكرار والرد على الدعوات
|أسعار مخصصة
أفضل تطبيقات التقويم الخاصة للاستخدام
الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه، إليك أفضل تطبيقات التقويم الخاصة التي تجمع بين التشفير القوي والتصميم المدروس والتحكم الحقيقي في بياناتك:
1. ClickUp (أفضل أداة شاملة لإدارة المشاريع مع تكامل التقويم)
يأتي في مقدمة القائمة تطبيق ClickUp (التطبيق الشامل للعمل) — لأن التوفيق بين مواعيد تسليم المشاريع والمهام الشخصية وجداول الفريق لا يعني التضحية بالخصوصية.
معظم تقاويم إدارة المشاريع إما صارمة للغاية أو غير آمنة (ممتازة للتعاون، ولكنها ليست جيدة للتحكم في من يرى ماذا). لكن برنامج Crobust القوي لإدارة المشاريع يمنحك إعدادات رؤية دقيقة وأذونات للمستخدمين.
بالنسبة للمبتدئين، يتكامل تطبيق ClickUp Calendar بشكل عميق مع مهامك ووثائقك وسير عملك، مع توفير ضوابط خصوصية صارمة.
والأفضل من ذلك، أن هناك ميزة تتبع الوقت، والتمرير الأفقي اللامتناهي، وإمكانية رؤية مواقع العمل وساعات العمل لتحسين التواصل بين أعضاء الفريق. يمكنك أيضًا مشاركة التقويمات بأمان باستخدام روابط خاصة أو عامة.
📌 البدء في استخدام تقويم ClickUp:
- اربط تقويمك الحالي: انقر على أيقونة التقويم في الأعلى لربط تقويمك الحالي
- استكشف الواجهة: تعرف على مركز المهام في الشريط الجانبي وميزة اللقطة اليومية
- ابدأ في الجدولة: استخدم ميزة "اجتماع مع" لجدولة الاجتماعات بسهولة
- إضافة مهام: ابدأ في إضافة مهامك إلى التقويم واستخدم ميزة حجب الوقت التلقائي
أضف مهمة إلى قائمة أولوياتك، وسيقترح ClickUp أفضل وقت للعمل عليها بناءً على جدولك الزمني. إذا فاتتك مهمة، فسيقوم ClickUp بإعادة حجز الوقت لها. لا حاجة إلى إعادة الجدولة يدويًا، ولا توجد قوائم مهام منسية.
مع ClickUp Brain، احصل على تحديثات في الوقت الفعلي حول المهام الحديثة والقادمة، وحجز وقت لأي شيء معلق أو مهم.
📮ClickUp Insight: 18% من المشاركين في استطلاعنا يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم حياتهم من خلال التقويمات والمهام والتذكيرات. ويرغب 15% آخرون في أن يتولى الذكاء الاصطناعي المهام الروتينية والأعمال الإدارية.
للقيام بذلك، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على: فهم مستويات الأولوية لكل مهمة في سير العمل، وتنفيذ الخطوات اللازمة لإنشاء المهام أو تعديلها، وإعداد سير العمل التلقائي. تحتوي معظم الأدوات على خطوة أو خطوتين من هذه الخطوات.
ومع ذلك، ساعد ClickUp المستخدمين على دمج ما يصل إلى 5+ تطبيقات باستخدام منصتنا! جرب الجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تخصيص المهام والاجتماعات بكفاءة وسهولة إلى فترات زمنية متاحة في تقويمك بناءً على مستويات الأولوية. يمكنك أيضًا إعداد قواعد أتمتة مخصصة عبر ClickUp Brain للتعامل مع المهام الروتينية. قل وداعًا للأعمال المزدحمة!
لمزيد من التخطيط وتحديد أولويات المهام، يوفر لك ClickUp Calendar View تخطيطًا مرئيًا لكل ما تحتاج إلى إنجازه، مرتبًا حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر.
إنه مثالي لسحب المهام وإفلاتها وتعديلها مع تغير الجداول الزمنية، مما يساعدك على الحفاظ على إنتاجيتك دون فقدان الوضوح.
للبدء بسرعة، استخدم قالب ClickUp Calendar Planner — وهو مثالي للمبتدئين وجاهز للاستخدام في ثوانٍ.
أفضل ميزات ClickUp
- تصور التقديرات الزمنية والوقت الفعلي المستغرق باستخدام ClickUp Time Tracking و ClickUp Time Estimates
- أتمتة مهام الجدولة الروتينية مثل المتابعة والتذكيرات باستخدام ClickUp Automations
- تعاون على عناصر التقويم وتفاصيل المهام في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Chat
- تتبع قدرة الفريق وتوافره عبر المناطق الزمنية باستخدام ClickUp Workload View
قيود ClickUp
- قد يتطلب بعض الوقت للتعود عليه بسبب العدد الكبير من الميزات
أسعار ClickUp
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)
- Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟
إليك ما قاله هيث هايدن، منسق التطوير المهني في كلية تاكوما المجتمعية.
لقد استخدمت ClickUp لتنظيم وإدارة الأحداث والمشاريع الكبيرة والصغيرة في مكان عملي. وجدت ميزة التقويم وميزات التبعية ووظائف الاستطلاع مفيدة بشكل خاص. إنه أفضل برنامج لإدارة المشاريع استخدمته على الإطلاق.
لقد استخدمت ClickUp لتنظيم وإدارة الأحداث والمشاريع الكبيرة والصغيرة في مكان عملي. وجدت ميزة التقويم وميزات التبعية ووظائف الاستطلاع مفيدة بشكل خاص. إنه أفضل برنامج لإدارة المشاريع استخدمته على الإطلاق.
2. Proton Calendar (الأفضل للجدولة المشفرة وإدارة الأحداث الخاصة)
Proton Calendar هو أداة جدولة المهام التي تضع الخصوصية في المقام الأول، والتي طورتها Proton Mail. يستخدم التشفير من طرف إلى طرف لحماية كل شيء بدءًا من عناوين الأحداث وحتى أسماء الحاضرين، بحيث لا يمكن حتى لـ Proton قراءة بياناتك.
بفضل الكود مفتوح المصدر، تم تصميمه لأي شخص يرغب في التحكم الكامل في خصوصية تقويمه دون التضحية بسهولة الاستخدام. إنه مثالي للمهنيين والفرق والمستخدمين المهتمين بالخصوصية الذين يرغبون في جدولة آمنة دون أي تنازلات.
أفضل ميزات Proton Calendar
- قم بتأمين بيانات الأحداث باستخدام تشفير عالي الأداء في الوقت الفعلي باستخدام تشفير المنحنى الإهليلجي (ECC Curve25519)
- حافظ على خصوصية الحاضرين في تطبيق التقويم من خلال التشفير الذي يخفي هويات المشاركين، حتى عن Proton نفسها
- تحقق من الدعوات باستخدام التوقيعات المشفرة، مما يضمن صحة المرسل ويمنع التلاعب بالبيانات
قيود تقويم Proton
- قال البعض أنه لا يدعم إنشاء المواعيد في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، مما يحد من المرونة أثناء التنقل
- أفاد آخرون عن إحباطهم من الميزات الأساسية مثل البحث والتعبئة التلقائية للمواقع وتخطيط وقت السفر
أسعار Proton Calendar
- مجاني إلى الأبد
- Mail Plus: 4.99 دولار شهريًا
- Proton Unlimited: 12.99 دولارًا شهريًا
- Proton Duo: 19.99 دولارًا شهريًا
- Mail Essentials: 7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم
- Mail Professional: 10.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- Proton Business Suite: 14.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات وتقييمات Proton Calendar
- G2: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)
مكافأة: أفضل تطبيقات التقويم المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط الجدولة
3. تطبيق Tuta Calendar (الأفضل للوصول عبر الأنظمة المختلفة والخصوصية التامة)
Tuta Calendar (المعروف سابقًا باسم Tutanota) هو تطبيق تقويم لا يحتفظ بأي معلومات ويستخدم تشفيرًا آمنًا للغاية لضمان خصوصية مواعيدك وتذكيراتك وأحداثك المتكررة.
يضمن Tuta أيضًا إخفاء الهوية من خلال عدم طلب أي بيانات شخصية للتسجيل والتشغيل على بنية أساسية مفتوحة المصدر بالكامل. كما أنه مصمم بالكامل داخليًا (بدون متتبعات تابعة لجهات خارجية أو مكونات مغلقة المصدر).
أفضل ميزات Tuta Calendar
- استخدم ميزات مثل إنشاء الأحداث التفصيلية والتذكيرات القابلة للتخصيص وقواعد التكرار المتقدمة
- احمِ نفسك من التهديدات الكمومية المستقبلية ببروتوكولات التشفير من الجيل التالي مثل Kyber-1024 و x25519
- راقب جلسات التقويم وأغلقها عن بُعد من أي جهاز، مع تشفير عناوين IP وحذفها تلقائيًا بعد أسبوع
قيود تقويم Tuta
- قال البعض إن وظيفة البحث محدودة ولا تقدم نتائج سريعة أو شاملة
- يذكر آخرون أن عدم إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت يجعل من الصعب عرض التقويمات أو تعديلها أثناء التنقل
أسعار Tuta Calendar
- مجاني إلى الأبد
- ثوري: 3.29 دولار شهريًا
- الشرح: 8.76 دولار شهريًا
- أساسي: 8.14 دولار شهريًا لكل مستخدم
- متقدم: 10.85 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- غير محدود: 16.27 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات وتقييمات Tuta Calendar
- G2: عدد التقييمات غير كافٍ
- Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tuta Calendar؟
تقول مراجعة G2
Tutanota هي خدمة مشفرة من طرف إلى طرف أستخدمها في الغالب عندما أرغب في إرسال رسائل بريد إلكتروني حساسة. تتميز بواجهة بسيطة وتطبيقها على جهازي يعمل بشكل مثالي.
Tutanota هي خدمة مشفرة من طرف إلى طرف أستخدمها في الغالب عندما أرغب في إرسال رسائل بريد إلكتروني حساسة. تتميز بواجهة بسيطة وتطبيقها على جهازي يعمل بشكل مثالي.
4. Any. do (الأفضل لإدارة المهام والتقويمات بشكل موحد عبر الأجهزة)
يتزامن تقويم Any.do مع Google و Outlook و iCloud لتوحيد جدولك الزمني وقائمة مهامك في مكان واحد مترابط. تحصل على واجهة واحدة تظهر فيها مهامك بجوار اجتماعاتك، مما يسهل إدارة حياتك العملية والشخصية.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر التطبيق طرق عرض متعددة للتقويم لمساعدتك على التركيز على اليوم أو التكبير لرؤية الأسبوع أو الشهر القادم. تنعكس جميع التغييرات في التقويم الخارجي، ولكن يمكنك إدارتها داخل تطبيق التقويم الخاص هذا من خلال إعادة الجدولة بالسحب والإفلات والتحرير السريع والتنبيهات المدمجة.
أفضل ميزات Any.do
- قم بالتبديل بين العرض اليومي والعرض لثلاثة أيام والعرض الأسبوعي والعرض الشهري حسب احتياجاتك التخطيطية
- قم بتحديث التواريخ والأوقات والتكرار والتفاصيل مباشرة من التقويم.
- شارك التقويمات بسهولة مع العائلة أو الفريق باستخدام الحسابات المتزامنة أو روابط الاشتراك
أي قيود على Any.do
- يجب على المستخدمين إنشاء أحداث تقويم منفصلة لتمثيل مدة المهام بصريًا، مما يضيف خطوات إضافية
- بينما يدعم تطبيق iPhone iCloud، فإن إصدار سطح المكتب Mac لا يدعم Apple Calendar، مما يحد من إمكانية المزامنة بين الأجهزة
أسعار Any.do
- مجاني إلى الأبد
- Premium: 7.99 دولار شهريًا
- العائلة: 9.99 دولارًا شهريًا (لـ 4 أعضاء)
- Teams: 7.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل عضو
تقييمات ومراجعات Any.do
- G2: 4. 2/5 (190+ تقييم)
- Capterra: 4. 4/5 (180+ تقييم)
5. Cal. com (الأفضل لجدولة مفتوحة المصدر مع تخصيص شامل)
Cal. com هو أداة جدولة تقويم مفتوحة المصدر مصممة للأفراد والفرق والشركات الذين يرغبون في التحكم الكامل في تجربة الحجز. بدلاً من إضافة ميزات إلى نظام ثابت، يوفر لك هيكلًا معياريًا لتصميم نظامك الخاص.
كما أنه يركز على الخصوصية ويمكن استضافته بنفسك ويتكامل مع أكثر من 65 أداة — من Stripe إلى Google Calendar — مما يجعله خيارًا مرنًا للاستخدام الشخصي والمهني.
أفضل ميزات Cal.com
- حدد حدودًا يومية، وفترات انتظار قبل وبعد الاجتماعات، وفترات إشعار دنيا، وساعات العمل
- استخدم منطق التناوب، وصفحات الحجز الجماعي، ونماذج التوجيه لتبسيط التنسيق
- أضف كتل جدولة إلى موقعك الإلكتروني أو منتجك دون إعادة توجيه المستخدمين إلى مكان آخر
قيود Cal.com
- أبلغ المستخدمون أن الحجز المضمن لا يتغير حجمه تلقائيًا ليتناسب مع الحاويات، مما يؤدي إلى تعطيل التخطيطات في العديد من المواقع
- يقول آخرون أن دعوات التقويم أساسية وغير قابلة للتخصيص، مما يؤدي إلى عرض سيئ، خاصة لمستخدمي Microsoft 365
أسعار Cal.com
- مجاني إلى الأبد
- Teams: يبدأ من 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: يبدأ من 37 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات Cal.com
- G2: 4. 3/5 (30+ تقييم)
- Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Cal.com؟
تقول مراجعة G2
Cal. com مفيد جدًا في جدولة الاجتماعات دون تضارب. أحب بشكل خاص ميزة + لإضافة أو جدولة اجتماعات مع عدة أشخاص في وقت واحد.
Cal. com مفيد جدًا في جدولة الاجتماعات دون تضارب. أحب بشكل خاص ميزة + لإضافة أو جدولة اجتماعات مع عدة أشخاص في وقت واحد.
6. تقويم Apple (الأفضل لمستخدمي نظام Apple الذين يرغبون في مزامنة سلسة عبر الأجهزة)
تطبيق Apple Calendar هو تطبيق جدولة مدمج في أنظمة التشغيل macOS وiOS وiPadOS. وهو متكامل تمامًا مع نظام Apple البيئي، مما يعني أنه يعمل بسلاسة مع Mail وSiri وحتى تطبيقات مثل Maps وReminders.
تتم مزامنة جميع الأحداث تلقائيًا عبر جميع أجهزة Apple عبر iCloud، لذلك إذا أضفت موعدًا على جهاز Mac، فسيظهر على الفور على iPhone أو Apple Watch.
أفضل ميزات تقويم Apple
- أضف المواقع والتنبيهات والملاحظات والمدعوين مباشرة إلى الأحداث باستخدام الإدخال باللغة الطبيعية
- أنشئ تقويمات مشتركة مع العائلة أو الفرق وقم بإدارة الأذونات بسهولة
- استخدم أوامر Siri الصوتية لإضافة الأحداث دون استخدام اليدين والحصول على تذكيرات
قيود تقويم Apple
- متوفر فقط على أجهزة Apple — لا يتوفر دعم رسمي لنظامي Android أو Windows
- لا يحتوي على روابط جدولة مدمجة أو خيارات استطلاع للقاءات الجماعية
أسعار تقويم Apple
- مجاني إلى الأبد
تقييمات وتصنيفات تقويم Apple
- G2: عدد التقييمات غير كافٍ
- Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ
🧠 حقيقة ممتعة: على عكس الاعتقاد الشائع، صباح يوم الاثنين ليس وقتًا غير مناسب للاجتماعات. أظهرت الدراسات أن الساعة 11 صباحًا يوم الاثنين هي الفترة التي تشهد أعلى معدل حجوزات، حيث يفضل الموظفون إدارة اجتماعاتهم في وقت مبكر من الأسبوع.
7. TimeTree (الأفضل للتقاويم المشتركة بين العائلات أو الأزواج أو الفرق الصغيرة)
TimeTree هو تطبيق تقويم تعاوني مصمم للأشخاص الذين يخططون معًا. بدلاً من عزل الجداول الفردية، يتيح TimeTree لعدة مستخدمين عرض الأحداث وإضافتها وتحريرها على التقويمات المشتركة من أي جهاز.
في الواقع، يمكن للمستخدمين إضافة ملاحظات وتعليقات وصور إلى الأحداث، وتحويل كل إدخال إلى مركز محادثة. إنه خفيف الوزن وسهل الاستخدام ومصمم خصيصًا لنوع التخطيط اليومي الذي تغفل عنه معظم تطبيقات التقويم.
أفضل ميزات TimeTree
- قم بالتعليق مباشرة على الأحداث لمناقشة الخطط أو التحديثات أو اللوجستيات داخل التقويم
- تلقى تذكيرات الأحداث كإشعارات فورية أو رسائل بريد إلكتروني أو تنبيهات داخل التطبيق لتحسين التنسيق
- استخدم مساحة المذكرات المشتركة للمحادثات الجارية غير المرتبطة بأحداث معينة
قيود TimeTree
- قد يصعب الوصول إلى القوائم المشتركة بعد التحديثات الأخيرة، حيث تمنع الأخطاء الوصول المباشر وتسبب تغييرات غير محفوظة
- تواجه أداة الصفحة الرئيسية مشكلات في العرض في الوضع المظلم، مما يجعل النص غير قابل للقراءة بسبب ضعف تباين الألوان
أسعار TimeTree
- مجاني إلى الأبد
- Premium: 4.49 دولار شهريًا
تقييمات وتقييمات TimeTree
- G2: عدد التقييمات غير كافٍ
- Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن TimeTree؟
تقول إ حدى التعليقات على متجر Google Play
يبدو أن التطبيق مناسب تمامًا لعائلتي، وهو سهل الاستخدام بدرجة كافية – ولكن في كل مرة نحاول تحديث صور غلاف التقويمات أو تغيير أسماء التقويمات أو إجراء تغييرات عشوائية، تظهر لنا رسالة الخطأ "فشل الاتصال بالخادم". يعمل التطبيق بشكل جيد بخلاف ذلك، ولكن هذه الأخطاء تؤثر قليلاً على سهولة الاستخدام.
يبدو أن التطبيق مناسب تمامًا لعائلتي، وهو سهل الاستخدام بدرجة كافية – ولكن في كل مرة نحاول تحديث صور غلاف التقويمات أو تغيير أسماء التقويمات أو إجراء تغييرات عشوائية، تظهر لنا رسالة الخطأ "فشل الاتصال بالخادم". يعمل التطبيق بشكل جيد بخلاف ذلك، ولكن هذه الأخطاء تؤثر قليلاً على سهولة الاستخدام.
8. Etar Calendar (الأفضل لمستخدمي Android الذين يبحثون عن تقويم مفتوح المصدر مع إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت)
etar Calendar هو تطبيق تقويم مجاني ومفتوح المصدر لأجهزة Android. وهو مصمم ليوفر بديلاً سهل الاستخدام ويحترم الخصوصية لتطبيقات التقويم الاحتكارية. مع التركيز على البساطة والالتزام بمبادئ التصميم الحديثة، يوفر Etar مجموعة من الميزات لمساعدة المستخدمين على إدارة جداولهم بفعالية.
أفضل ميزات Etar Calendar
- اختر من بين طرق العرض الشهرية والأسبوعية واليومية وطريقة عرض جدول الأعمال لتصور الأحداث والمواعيد
- اعرض الأحداث القادمة مباشرة على الشاشة الرئيسية باستخدام أداة مصغرة
- شارك التقويمات عبر ملفات ICS واستورد بيانات التقويم من بطاقة SD وقم بتصديرها إليها
قيود تقويم Etar
- يقول البعض أن التطبيق يطلب بشكل متكرر الوصول إلى جهات الاتصال والأنشطة في الخلفية، مما قد يكون مزعجًا للمستخدمين الذين يفضلون تحكمًا أكثر صرامة
- بعض الأخطاء المعروفة ظلت دون حل لفترة طويلة، مما يؤثر على سهولة الاستخدام
أسعار Etar Calendar
- مجاني إلى الأبد
تقييمات وتقييمات Etar Calendar
- G2: عدد التقييمات غير كافٍ
- Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ
🔍 هل تعلم؟ كان بنجامين فرانكلين من أوائل من تبنوا طريقة حجز الوقت، حيث كان يخطط ليومه بتخصيص ساعات محددة للمهام والراحة والترفيه. عززت هذه الطريقة الإنتاجية ولا تزال العديد من خبراء الكفاءة يوصون بها حتى اليوم!
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9. Nextcloud Calendar (الأفضل للفرق التي تركز على الخصوصية وترغب في أداة جدولة ذاتية الاستضافة)
Nextcloud Calendar هو تطبيق تقويم مجاني ومفتوح المصدر يعمل مع نظام Nextcloud الأوسع نطاقًا. إنه أداة ذاتية الاستضافة، لذا يمكنك التحكم الكامل في جدولك الزمني وبياناتك على الخادم الخاص بك. يمكنك مزامنته مع أجهزة أخرى باستخدام CalDAV وإدارة جميع الأحداث في مكان واحد.
يتصل تطبيق التقويم البسيط هذا بسهولة بأدوات Nextcloud الأخرى مثل جهات الاتصال وTalk، مما يجعله رائعًا للتنسيق مع الفرق أو العائلات. ونظرًا لأن كل شيء يبقى على الخادم الخاص بك، فإنه يوفر خصوصية قوية دون الاعتماد على خدمات طرف ثالث.
أفضل ميزات تقويم Nextcloud
- قم بمزامنة تقويمك عبر الأجهزة والتطبيقات التي تدعم CalDAV، مثل Thunderbird أو Apple Calendar أو تطبيقات Android
- ادمج جهات اتصال Nextcloud وTalk وMail والمهام لتجربة جدولة موحدة
- قم بإدارة تطبيقات التقويم الشخصية والعمل والمشتركة في لوحة تحكم واحدة مع فصل الأحداث برموز ألوان
قيود تقويم Nextcloud
- يقول المستخدمون إن الواجهة قد تبدو بطيئة في بعض الأحيان، خاصة عند إدارة تقاويم كبيرة أو عرض مشترك
- قال البعض إن بياناتهم فقدت بسبب مشكلات في الخادم، مما يسلط الضوء على مخاطر إعدادات الاستضافة الذاتية غير الموثوقة
أسعار Nextcloud Calendar
- مجاني إلى الأبد
تقييمات ومراجعات Nextcloud Calendar
- G2: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 400 تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Nextcloud Calendar؟
تقول مراجعة G2
Nextcloud هو أحد أكثر الأدوات موثوقية لإدارة ملفاتي واتصالاتي والتعاون المباشر. إنه سهل الإعداد والتكوين، ويوفر مستوى عالٍ من التخصيص – من مزامنة ونقل المستندات عبر الأجهزة إلى المراسلة الداخلية ومؤتمرات الفيديو المدمجة، Nextcloud مناسب تمامًا لاحتياجات عملي.
Nextcloud هو أحد أكثر الأدوات موثوقية لإدارة ملفاتي واتصالاتي والتعاون المباشر. إنه سهل الإعداد والتكوين، ويوفر مستوى عالٍ من التخصيص – من مزامنة ونقل المستندات عبر الأجهزة إلى المراسلة الداخلية ومؤتمرات الفيديو المدمجة، Nextcloud مناسب تمامًا لاحتياجات عملي.
10. ملحق Joplin Calendar (الأفضل لتنظيم ملاحظات Joplin بصريًا)
يضيف المكون الإضافي Joplin Calendar Plugin عرضًا بسيطًا للتقويم داخل تطبيق تدوين الملاحظات Joplin، مما يتيح لك عرض الملاحظات مرتبة حسب تاريخ إنشائها أو آخر تعديل لها. يمكنك النقر فوق أي تاريخ لعرض جميع الملاحظات المرتبطة بذلك اليوم بسرعة، مما يسهل إدارة جدولك الزمني للكتابة أو تدوين الملاحظات.
وهو مفيد بشكل خاص إذا كنت تستخدم Joplin لتسجيل الأنشطة اليومية أو ملاحظات الاجتماعات أو التخطيط الزمني، لأنه يوفر لك مرجعًا مرئيًا واضحًا لأنشطة ملاحظاتك بمرور الوقت.
أفضل ميزات المكون الإضافي Joplin Calendar
- اعرض الأيام التي تم إنشاء ملاحظات لها أو تعديلها، مع مؤشرات مرئية لحجم الملاحظات
- تنقل بين التقويم وقائمة الملاحظات باستخدام أوامر مفاتيح بديهية للتحكم الأسرع
- يمكنك اختيارياً عرض الملاحظات التي تتضمن التاريخ المحدد في العنوان (بناءً على تنسيق التاريخ في Joplin)
قيود المكون الإضافي Joplin Calendar
- الملاحظات ذات الصلة لا تزال ميزة تجريبية وقد تبطئ الأداء في دفاتر الملاحظات الكبيرة
- يقول البعض أن البحث عن الملاحظات المرتبطة بالتاريخ يقتصر على نطاق 120 يومًا
أسعار ملحق Joplin Calendar
- مجاني إلى الأبد
تقييمات ومراجعات ملحق Joplin Calendar
- G2: لا توجد تقييمات كافية
- Capterra: لا توجد تقييمات كافية
مكافأة: قوالب جدولة في Excel و Sheets و ClickUp
11. EteSync (الأفضل لتزامن التقويم والاتصالات والمهام والملاحظات المشفرة عبر الأجهزة)
EteSync هو حل مزامنة مشفر من طرف إلى طرف للتقويمات وجهات الاتصال والمهام والملاحظات. على عكس معظم خدمات المزامنة، التي تخزن البيانات في شكل نص عادي على خوادم السحابة، يقوم EteSync بتشفير كل شيء قبل أن يغادر جهازك.
يمكنك استخدامه عبر الأجهزة التي تدعم Android وiOS وتطبيقات سطح المكتب وحتى ملحقات المتصفح. يعمل مع التطبيقات المتوافقة مع CalDAV ويتكامل مع أدوات مفتوحة المصدر مثل DAVx⁵. يتم تسجيل جميع التغييرات في سجل، مما يعني أنه يمكنك تتبع كل تعديل أو استعادة الإدخالات المحذوفة إذا لزم الأمر.
أفضل ميزات EteSync
- قم بمزامنة التقويمات وجهات الاتصال والمهام والملاحظات بأمان، بفضل بنية لا تعتمد على المعرفة وتشفير شامل
- اعمل مع أي تطبيقات متوافقة مع DAVx⁵ و CalDAV/CardDAV، بما في ذلك Etar و Tasks.org
- احتفظ بسجل مقاوم للتلاعب لكل تحديث مع سجل التغييرات المشفر
قيود EteSync
- أبلغ المستخدمون عن مشكلات خطيرة في قابلية الاستخدام والموثوقية عبر مختلف المنصات، بما في ذلك تعارضات في المزامنة
- نظرًا لقيود نظام iOS، لا يمكن لـ EteSync إنشاء حسابات جديدة على الجهاز ويمكنه فقط المزامنة مع الحسابات الموجودة
أسعار EteSync
- مجاني إلى الأبد
- شخصي: 2 دولار شهريًا (يتم الدفع سنويًا)
- الداعم: 4 دولارات شهريًا (تُفوتر سنويًا)
- التنظيم: أسعار مخصصة (للمؤسسات المتوسطة والكبيرة)
تقييمات ومراجعات EteSync
- G2: لا توجد تقييمات كافية
- Capterra: لا توجد تقييمات كافية
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن EteSync؟
تقول إحدى التعليقات على متجر Google Play
منتج وخدمة ممتازان. يستحق دعم عمل المطور من خلال الاشتراك. حاولت تشغيل خدمة caldav/carddav الخاصة بي باستخدام تطبيقين مختلفين من تطبيقات FOSS، ولكن كل منهما كان به عيوب لم أرغب في التعامل معها. عمل EteSync بشكل مثالي بالنسبة لي، وقلل الوقت الذي كنت أقضيه في صيانة المزيد من التطبيقات على جانب الخادم. شكرًا على هذا المنتج الرائع!
منتج وخدمة ممتازان. يستحق دعم عمل المطور من خلال الاشتراك. حاولت تشغيل خدمة caldav/carddav الخاصة بي باستخدام تطبيقين مختلفين من تطبيقات FOSS، ولكن كل منهما كان به عيوب لم أرغب في التعامل معها. عمل EteSync بشكل مثالي بالنسبة لي، وقلل الوقت الذي كنت أقضيه في صيانة المزيد من التطبيقات على جانب الخادم. شكرًا على هذا المنتج الرائع!
12. Zoho Calendar (الأفضل لجدولة الفريق الداخلي والمزامنة عبر نظام Zoho البيئي)
Zoho Calendar هو تقويم تعاوني عبر الإنترنت مصمم لتنظيم الجداول الشخصية والمهنية. يتيح للمستخدمين إنشاء أحداث ودعوة المشاركين وإدارة الأذونات وتعيين التذكيرات.
يوفر التطبيق أيضًا طرق عرض متعددة ويسهل التعاون بين أعضاء الفريق من خلال ميزات مثل التقويمات الجماعية وحجز الموارد.
أفضل ميزات Zoho Calendar
- اعرض الجداول الزمنية في طرق عرض مختلفة مثل اليوم والأسبوع والشهر والأجندة والسنة
- احجز غرف الاجتماعات والموارد الأخرى مباشرة من داخل التقويم عند جدولة الأحداث
- أنشئ أحداثًا مع خيارات لدعوة الحاضرين وتعيين التكرار وإدارة الردود وإضافة تفاصيل المؤتمرات
قيود تقويم Zoho
- يقول المستخدمون إن دعوة المجموعات الداخلية لا تعرض توفر الأفراد، مما يجعل تخطيط الفريق صعبًا
- لاحظ البعض أن إشعارات الأحداث لا تصل بشكل موثوق إلى أرقام الهواتف المحمولة، مما يتسبب في فقدان التنبيهات
أسعار Zoho Calendar
- أسعار مخصصة
تقييمات وتقييمات Zoho Calendar
- G2: 4. 4/5 (50+ تقييم)
- Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ
جدولة الاجتماعات بأمان باستخدام ClickUp
عندما يتعلق الأمر بإدارة وقتك وحماية بياناتك، يجب عليك اختيار الأدوات بعناية.
سواء كنت تعمل لحسابك الخاص وترغب في الحفاظ على خصوصية التزاماتك الشخصية أو كنت جزءًا من فريق يعمل عن بُعد ويتنقل بين الاجتماعات عبر مناطق زمنية مختلفة، يمكن أن يمنحك تطبيق التقويم الخاص السيطرة مرة أخرى دون التضحية بالوظائف.
وإذا كنت تبحث عن حل شامل يجمع بين الجدولة وإدارة المهام والمساعدة بالذكاء الاصطناعي والأمان التام؟ ClickUp هو الخيار الأمثل. إنه ليس مجرد تقويم، بل هو مكان آمن يضم مهامك وتذكيراتك ومواعيدك النهائية ومستنداتك وتعاون فريقك، كل ذلك في مكان واحد.
الخصوصية مهمة. الإنتاجية مهمة أيضًا. مع ClickUp، لا داعي للاختيار.