أفضل 10 تطبيقات تقويم خاصة لجدولة آمنة ومشفرة

هل شعرت يومًا أن تقويمك يعرف أكثر من اللازم عنك؟

بين اجتماعات العمل ومواعيد الطبيب والخطط الشخصية، يحتوي تقويمك على خريطة مفصلة بشكل مدهش لحياتك. وإذا كنت تستخدم تطبيق تقويم عادي، فقد تكون جميع هذه المعلومات الحساسة مخزنة على خوادم شخص آخر — دون حماية أو تشفير، وبالتالي معرضة للخطر.

لهذا السبب يتجه المزيد من الأشخاص إلى تطبيقات التقويم الخاصة. تركز هذه الأدوات على ميزات الخصوصية أولاً، مثل التشفير من طرف إلى طرف وتخزين البيانات محليًا وسياسات عدم التتبع. سواء كنت تدير جدولًا مزدحمًا أو تحاول فقط الحفاظ على خصوصية خططك، هناك قائمة متزايدة من تطبيقات التقويم المصممة مع مراعاة الأمان.

لقد جمعنا لك بعضًا من أفضل تطبيقات التقويم الخاصة للأجهزة المحمولة التي تضع خصوصيتك في المقام الأول دون التضحية بالوظائف أو التصميم.

لنبدأ. 🏃

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات التقويم الخاصة؟

يعتقد معظم الناس أن الخصوصية تعني فقط استخدام "التشفير من طرف إلى طرف" واعتبار الأمر منتهياً. لكن تطبيقات التقويم الخاصة الحقيقية أعمق من ذلك بكثير.

إليك ما يهم حقًا وما تفتقر إليه معظم تطبيقات التقويم الأخرى 👇

تخزين البيانات محليًا فقط: إذا كانت إدخالات التقويم الخاصة بك موجودة حصريًا على جهازك (وليس في سحابة شخص آخر)، فأنت بالفعل في مقدمة المستخدمين. يجب أن يمنحك التقويم المشفر الجيد خيار تخزين كل شيء محليًا أو استخدام مزود السحابة الخاص بك، دون مزامنة قسرية مع شركات التكنولوجيا الكبرى

حماية البيانات الوصفية: بالتأكيد، يتم تشفير أحداثك، ولكن ماذا عن البيانات الوصفية؟ التي تشمل العناوين والأوقات والمدعوين والمواقع. تقوم العديد من تطبيقات الويب بتشفير محتويات الحدث ولكنها تترك البيانات الوصفية مكشوفة. ابحث عن تطبيق تقويم خاص يقوم بتشفير كل شيء، وليس فقط الملاحظات

ضوابط مشاركة دقيقة: إذا كنت تستخدم تطبيقات تقويم مشتركة، فتأكد من أنها لا تجبرك على فتح جدولك بالكامل. تتيح لك أفضل تطبيقات التقويم مشاركة تقويم واحد أو حدث واحد أو حتى نافذة توفر الوقت المتاح لديك، دون الكشف عن هوية من ستقابل أو سبب اللقاء

لا يتم جمع البيانات من أجل "الميزات الذكية": تقدم بعض التقويمات تقنية الذكاء الاصطناعي أو "اقتراحات ذكية" من خلال جمع بياناتك. إذا كان التطبيق يستخرج السياق من صندوق الوارد أو سجل المواقع لمساعدتك في الجدولة، فهذا يعد علامة خطر. مفيد؟ ربما. خاص؟ بالتأكيد لا

قابلية التشغيل البيني دون المساومة: هل تحتاج إلى المزامنة مع تقاويم أخرى (مثل Google أو Outlook) ولكنك لا تزال تهتم بالخصوصية؟ ابحث عن تطبيق تقويم خاص يحجب وصول الجهات الخارجية حتى تتمكن من عرض الأحداث من منصات خارجية دون التخلي عن التحكم في تقويمك الشخصي

💡 نصيحة للمحترفين: لا تريد أن يعرف العملاء أو زملاء الفريق مكانك؟ اضبط التقويم على منطقة زمنية ثابتة (على سبيل المثال، UTC) لتجنب الكشف عن أنماط السفر أو التواجد في الوقت الفعلي. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للصحفيين والمبلغين عن المخالفات أو الرحل الرقميين.

أفضل تطبيقات التقويم الخاصة في لمحة

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp إدارة مشاريع شاملة مع تكامل التقويم تتبع الوقت، عرض التقويم، الأتمتة، عرض عبء العمل، ClickUp Brain، المشاركة بناءً على الأدوار تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات تقويم Proton جدولة مشفرة وإدارة الأحداث الخاصة تشفير من طرف إلى طرف، ECC Curve25519، دعوات مشفرة، حماية البيانات الوصفية تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات تطبيق Tuta Calendar وصول عبر الأنظمة الأساسية وخصوصية كاملة تشفير آمن ضد الاختراق الكمومي، مفتوح المصدر، لا يتطلب أي بيانات شخصية، قواعد تكرار متقدمة تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات Any. do إدارة مهام وتقويم موحدة عبر الأجهزة تصميمات متعددة العروض، ومزامنة المهام والتقويم، والتنبيهات، وإعادة الجدولة بالسحب والإفلات تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات Cal. com جدولة مفتوحة المصدر مع تخصيص شامل قابل للاستضافة الذاتية، إعداد معياري، أكثر من 65 تكامل، صفحات حجز جماعي تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات تقويم Apple مزامنة سلسة عبر الأجهزة لمستخدمي Apple إدخال طبيعي، تكامل Siri، تقاويم مشتركة، مزامنة iCloud مجاني TimeTree تقاسم التقويمات بين العائلات أو الأزواج أو الفرق الأحداث المشتركة، الدردشة داخل الأحداث، المذكرات المشتركة، الإشعارات تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات تقويم Etar تقويم مفتوح المصدر مع إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت لمستخدمي Android دعم دون اتصال بالإنترنت، طرق عرض متعددة، استيراد/تصدير ملفات ICS مجاني تقويم Nextcloud الفرق التي تركز على الخصوصية وتحتاج إلى أداة ذاتية الاستضافة مزامنة CalDAV، الاستضافة الذاتية، تكامل الأدوات، الأحداث المرمزة بالألوان مجاني ملحق Joplin تنظيم ملاحظات Joplin بصريًا عرض الملاحظات المرتبطة بالتاريخ، والتنقل باستخدام لوحة المفاتيح، والجدول الزمني المرئي للملاحظات مجاني EteSync تقويم مشفر عبر الأجهزة ومزامنة البيانات مزامنة E2EE، وتسجيل التغييرات، ودعم DAVx⁵، وعبر الأنظمة الأساسية تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات Zoho Calendar وصول دون اتصال بالإنترنت لمستخدمي Android الذين يبحثون عن تقويم مفتوح المصدر تقويمات جماعية، حجز الموارد، عروض متعددة، التكرار والرد على الدعوات أسعار مخصصة

أفضل تطبيقات التقويم الخاصة للاستخدام

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه، إليك أفضل تطبيقات التقويم الخاصة التي تجمع بين التشفير القوي والتصميم المدروس والتحكم الحقيقي في بياناتك:

1. ClickUp (أفضل أداة شاملة لإدارة المشاريع مع تكامل التقويم)

يأتي في مقدمة القائمة تطبيق ClickUp (التطبيق الشامل للعمل) — لأن التوفيق بين مواعيد تسليم المشاريع والمهام الشخصية وجداول الفريق لا يعني التضحية بالخصوصية.

معظم تقاويم إدارة المشاريع إما صارمة للغاية أو غير آمنة (ممتازة للتعاون، ولكنها ليست جيدة للتحكم في من يرى ماذا). لكن برنامج Crobust القوي لإدارة المشاريع يمنحك إعدادات رؤية دقيقة وأذونات للمستخدمين.

قم بجدولة المواعيد والاجتماعات والاجتماعات الفردية والمزيد بأمان باستخدام تقويم ClickUp الجديد

بالنسبة للمبتدئين، يتكامل تطبيق ClickUp Calendar بشكل عميق مع مهامك ووثائقك وسير عملك، مع توفير ضوابط خصوصية صارمة.

والأفضل من ذلك، أن هناك ميزة تتبع الوقت، والتمرير الأفقي اللامتناهي، وإمكانية رؤية مواقع العمل وساعات العمل لتحسين التواصل بين أعضاء الفريق. يمكنك أيضًا مشاركة التقويمات بأمان باستخدام روابط خاصة أو عامة.

شارك تقويمك مع الفرق والعملاء الخارجيين باستخدام أذونات دقيقة

📌 البدء في استخدام تقويم ClickUp: اربط تقويمك الحالي: انقر على أيقونة التقويم في الأعلى لربط تقويمك الحالي

استكشف الواجهة: تعرف على مركز المهام في الشريط الجانبي وميزة اللقطة اليومية

ابدأ في الجدولة: استخدم ميزة "اجتماع مع" لجدولة الاجتماعات بسهولة

إضافة مهام: ابدأ في إضافة مهامك إلى التقويم واستخدم ميزة حجب الوقت التلقائي

أضف مهمة إلى قائمة أولوياتك، وسيقترح ClickUp أفضل وقت للعمل عليها بناءً على جدولك الزمني. إذا فاتتك مهمة، فسيقوم ClickUp بإعادة حجز الوقت لها. لا حاجة إلى إعادة الجدولة يدويًا، ولا توجد قوائم مهام منسية.

مع ClickUp Brain، احصل على تحديثات في الوقت الفعلي حول المهام الحديثة والقادمة، وحجز وقت لأي شيء معلق أو مهم.

اطلب من ClickUp Brain حجز الوقت وفقًا لتفضيلاتك

📮ClickUp Insight: 18% من المشاركين في استطلاعنا يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم حياتهم من خلال التقويمات والمهام والتذكيرات. ويرغب 15% آخرون في أن يتولى الذكاء الاصطناعي المهام الروتينية والأعمال الإدارية. للقيام بذلك، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على: فهم مستويات الأولوية لكل مهمة في سير العمل، وتنفيذ الخطوات اللازمة لإنشاء المهام أو تعديلها، وإعداد سير العمل التلقائي. تحتوي معظم الأدوات على خطوة أو خطوتين من هذه الخطوات. ومع ذلك، ساعد ClickUp المستخدمين على دمج ما يصل إلى 5+ تطبيقات باستخدام منصتنا! جرب الجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تخصيص المهام والاجتماعات بكفاءة وسهولة إلى فترات زمنية متاحة في تقويمك بناءً على مستويات الأولوية. يمكنك أيضًا إعداد قواعد أتمتة مخصصة عبر ClickUp Brain للتعامل مع المهام الروتينية. قل وداعًا للأعمال المزدحمة!

لمزيد من التخطيط وتحديد أولويات المهام، يوفر لك ClickUp Calendar View تخطيطًا مرئيًا لكل ما تحتاج إلى إنجازه، مرتبًا حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر.

تصور المهام وخطط ليومك باستخدام عرض التقويم ClickUp

إنه مثالي لسحب المهام وإفلاتها وتعديلها مع تغير الجداول الزمنية، مما يساعدك على الحفاظ على إنتاجيتك دون فقدان الوضوح.

للبدء بسرعة، استخدم قالب ClickUp Calendar Planner — وهو مثالي للمبتدئين وجاهز للاستخدام في ثوانٍ.

احصل على نموذج مجاني احصل على رؤية فورية لسير عملك بشكل عام والتقدم المحرز باستخدام قالب مخطط التقويم ClickUp

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

قد يتطلب بعض الوقت للتعود عليه بسبب العدد الكبير من الميزات

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك ما قاله هيث هايدن، منسق التطوير المهني في كلية تاكوما المجتمعية.

لقد استخدمت ClickUp لتنظيم وإدارة الأحداث والمشاريع الكبيرة والصغيرة في مكان عملي. وجدت ميزة التقويم وميزات التبعية ووظائف الاستطلاع مفيدة بشكل خاص. إنه أفضل برنامج لإدارة المشاريع استخدمته على الإطلاق.

لقد استخدمت ClickUp لتنظيم وإدارة الأحداث والمشاريع الكبيرة والصغيرة في مكان عملي. وجدت ميزة التقويم وميزات التبعية ووظائف الاستطلاع مفيدة بشكل خاص. إنه أفضل برنامج لإدارة المشاريع استخدمته على الإطلاق.

2. Proton Calendar (الأفضل للجدولة المشفرة وإدارة الأحداث الخاصة)

عبر Proton Calendar

Proton Calendar هو أداة جدولة المهام التي تضع الخصوصية في المقام الأول، والتي طورتها Proton Mail. يستخدم التشفير من طرف إلى طرف لحماية كل شيء بدءًا من عناوين الأحداث وحتى أسماء الحاضرين، بحيث لا يمكن حتى لـ Proton قراءة بياناتك.

بفضل الكود مفتوح المصدر، تم تصميمه لأي شخص يرغب في التحكم الكامل في خصوصية تقويمه دون التضحية بسهولة الاستخدام. إنه مثالي للمهنيين والفرق والمستخدمين المهتمين بالخصوصية الذين يرغبون في جدولة آمنة دون أي تنازلات.

أفضل ميزات Proton Calendar

قم بتأمين بيانات الأحداث باستخدام تشفير عالي الأداء في الوقت الفعلي باستخدام تشفير المنحنى الإهليلجي (ECC Curve25519)

حافظ على خصوصية الحاضرين في تطبيق التقويم من خلال التشفير الذي يخفي هويات المشاركين، حتى عن Proton نفسها

تحقق من الدعوات باستخدام التوقيعات المشفرة، مما يضمن صحة المرسل ويمنع التلاعب بالبيانات

قيود تقويم Proton

قال البعض أنه لا يدعم إنشاء المواعيد في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، مما يحد من المرونة أثناء التنقل

أفاد آخرون عن إحباطهم من الميزات الأساسية مثل البحث والتعبئة التلقائية للمواقع وتخطيط وقت السفر

أسعار Proton Calendar

مجاني إلى الأبد

Mail Plus: 4.99 دولار شهريًا

Proton Unlimited: 12.99 دولارًا شهريًا

Proton Duo: 19.99 دولارًا شهريًا

Mail Essentials: 7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

Mail Professional: 10.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Proton Business Suite: 14.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتقييمات Proton Calendar

G2: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

مكافأة: أفضل تطبيقات التقويم المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط الجدولة

3. تطبيق Tuta Calendar (الأفضل للوصول عبر الأنظمة المختلفة والخصوصية التامة)

عبر Tuta Calendar

Tuta Calendar (المعروف سابقًا باسم Tutanota) هو تطبيق تقويم لا يحتفظ بأي معلومات ويستخدم تشفيرًا آمنًا للغاية لضمان خصوصية مواعيدك وتذكيراتك وأحداثك المتكررة.

يضمن Tuta أيضًا إخفاء الهوية من خلال عدم طلب أي بيانات شخصية للتسجيل والتشغيل على بنية أساسية مفتوحة المصدر بالكامل. كما أنه مصمم بالكامل داخليًا (بدون متتبعات تابعة لجهات خارجية أو مكونات مغلقة المصدر).

أفضل ميزات Tuta Calendar

استخدم ميزات مثل إنشاء الأحداث التفصيلية والتذكيرات القابلة للتخصيص وقواعد التكرار المتقدمة

احمِ نفسك من التهديدات الكمومية المستقبلية ببروتوكولات التشفير من الجيل التالي مثل Kyber-1024 و x25519

راقب جلسات التقويم وأغلقها عن بُعد من أي جهاز، مع تشفير عناوين IP وحذفها تلقائيًا بعد أسبوع

قيود تقويم Tuta

قال البعض إن وظيفة البحث محدودة ولا تقدم نتائج سريعة أو شاملة

يذكر آخرون أن عدم إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت يجعل من الصعب عرض التقويمات أو تعديلها أثناء التنقل

أسعار Tuta Calendar

مجاني إلى الأبد

ثوري: 3.29 دولار شهريًا

الشرح: 8.76 دولار شهريًا

أساسي: 8.14 دولار شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 10.85 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

غير محدود: 16.27 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتقييمات Tuta Calendar

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tuta Calendar؟

تقول مراجعة G2

Tutanota هي خدمة مشفرة من طرف إلى طرف أستخدمها في الغالب عندما أرغب في إرسال رسائل بريد إلكتروني حساسة. تتميز بواجهة بسيطة وتطبيقها على جهازي يعمل بشكل مثالي.

Tutanota هي خدمة مشفرة من طرف إلى طرف أستخدمها في الغالب عندما أرغب في إرسال رسائل بريد إلكتروني حساسة. تتميز بواجهة بسيطة وتطبيقها على جهازي يعمل بشكل مثالي.

4. Any. do (الأفضل لإدارة المهام والتقويمات بشكل موحد عبر الأجهزة)

يتزامن تقويم Any.do مع Google و Outlook و iCloud لتوحيد جدولك الزمني وقائمة مهامك في مكان واحد مترابط. تحصل على واجهة واحدة تظهر فيها مهامك بجوار اجتماعاتك، مما يسهل إدارة حياتك العملية والشخصية.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر التطبيق طرق عرض متعددة للتقويم لمساعدتك على التركيز على اليوم أو التكبير لرؤية الأسبوع أو الشهر القادم. تنعكس جميع التغييرات في التقويم الخارجي، ولكن يمكنك إدارتها داخل تطبيق التقويم الخاص هذا من خلال إعادة الجدولة بالسحب والإفلات والتحرير السريع والتنبيهات المدمجة.

أفضل ميزات Any.do

قم بالتبديل بين العرض اليومي والعرض لثلاثة أيام والعرض الأسبوعي والعرض الشهري حسب احتياجاتك التخطيطية

قم بتحديث التواريخ والأوقات والتكرار والتفاصيل مباشرة من التقويم.

شارك التقويمات بسهولة مع العائلة أو الفريق باستخدام الحسابات المتزامنة أو روابط الاشتراك

أي قيود على Any.do

يجب على المستخدمين إنشاء أحداث تقويم منفصلة لتمثيل مدة المهام بصريًا، مما يضيف خطوات إضافية

بينما يدعم تطبيق iPhone iCloud، فإن إصدار سطح المكتب Mac لا يدعم Apple Calendar، مما يحد من إمكانية المزامنة بين الأجهزة

أسعار Any.do

مجاني إلى الأبد

Premium : 7.99 دولار شهريًا

العائلة : 9.99 دولارًا شهريًا (لـ 4 أعضاء)

Teams: 7.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل عضو

تقييمات ومراجعات Any.do

G2: 4. 2/5 (190+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (180+ تقييم)

5. Cal. com (الأفضل لجدولة مفتوحة المصدر مع تخصيص شامل)

Cal. com هو أداة جدولة تقويم مفتوحة المصدر مصممة للأفراد والفرق والشركات الذين يرغبون في التحكم الكامل في تجربة الحجز. بدلاً من إضافة ميزات إلى نظام ثابت، يوفر لك هيكلًا معياريًا لتصميم نظامك الخاص.

كما أنه يركز على الخصوصية ويمكن استضافته بنفسك ويتكامل مع أكثر من 65 أداة — من Stripe إلى Google Calendar — مما يجعله خيارًا مرنًا للاستخدام الشخصي والمهني.

أفضل ميزات Cal.com

حدد حدودًا يومية، وفترات انتظار قبل وبعد الاجتماعات، وفترات إشعار دنيا، وساعات العمل

استخدم منطق التناوب، وصفحات الحجز الجماعي، ونماذج التوجيه لتبسيط التنسيق

أضف كتل جدولة إلى موقعك الإلكتروني أو منتجك دون إعادة توجيه المستخدمين إلى مكان آخر

قيود Cal.com

أبلغ المستخدمون أن الحجز المضمن لا يتغير حجمه تلقائيًا ليتناسب مع الحاويات، مما يؤدي إلى تعطيل التخطيطات في العديد من المواقع

يقول آخرون أن دعوات التقويم أساسية وغير قابلة للتخصيص، مما يؤدي إلى عرض سيئ، خاصة لمستخدمي Microsoft 365

أسعار Cal.com

مجاني إلى الأبد

Teams : يبدأ من 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : يبدأ من 37 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Cal.com

G2: 4. 3/5 (30+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Cal.com؟

تقول مراجعة G2

Cal. com مفيد جدًا في جدولة الاجتماعات دون تضارب. أحب بشكل خاص ميزة + لإضافة أو جدولة اجتماعات مع عدة أشخاص في وقت واحد.

Cal. com مفيد جدًا في جدولة الاجتماعات دون تضارب. أحب بشكل خاص ميزة + لإضافة أو جدولة اجتماعات مع عدة أشخاص في وقت واحد.

6. تقويم Apple (الأفضل لمستخدمي نظام Apple الذين يرغبون في مزامنة سلسة عبر الأجهزة)

تطبيق Apple Calendar هو تطبيق جدولة مدمج في أنظمة التشغيل macOS وiOS وiPadOS. وهو متكامل تمامًا مع نظام Apple البيئي، مما يعني أنه يعمل بسلاسة مع Mail وSiri وحتى تطبيقات مثل Maps وReminders.

تتم مزامنة جميع الأحداث تلقائيًا عبر جميع أجهزة Apple عبر iCloud، لذلك إذا أضفت موعدًا على جهاز Mac، فسيظهر على الفور على iPhone أو Apple Watch.

أفضل ميزات تقويم Apple

أضف المواقع والتنبيهات والملاحظات والمدعوين مباشرة إلى الأحداث باستخدام الإدخال باللغة الطبيعية

أنشئ تقويمات مشتركة مع العائلة أو الفرق وقم بإدارة الأذونات بسهولة

استخدم أوامر Siri الصوتية لإضافة الأحداث دون استخدام اليدين والحصول على تذكيرات

قيود تقويم Apple

متوفر فقط على أجهزة Apple — لا يتوفر دعم رسمي لنظامي Android أو Windows

لا يحتوي على روابط جدولة مدمجة أو خيارات استطلاع للقاءات الجماعية

أسعار تقويم Apple

مجاني إلى الأبد

تقييمات وتصنيفات تقويم Apple

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🧠 حقيقة ممتعة: على عكس الاعتقاد الشائع، صباح يوم الاثنين ليس وقتًا غير مناسب للاجتماعات. أظهرت الدراسات أن الساعة 11 صباحًا يوم الاثنين هي الفترة التي تشهد أعلى معدل حجوزات، حيث يفضل الموظفون إدارة اجتماعاتهم في وقت مبكر من الأسبوع. ​

7. TimeTree (الأفضل للتقاويم المشتركة بين العائلات أو الأزواج أو الفرق الصغيرة)

عبر TimeTree

TimeTree هو تطبيق تقويم تعاوني مصمم للأشخاص الذين يخططون معًا. بدلاً من عزل الجداول الفردية، يتيح TimeTree لعدة مستخدمين عرض الأحداث وإضافتها وتحريرها على التقويمات المشتركة من أي جهاز.

في الواقع، يمكن للمستخدمين إضافة ملاحظات وتعليقات وصور إلى الأحداث، وتحويل كل إدخال إلى مركز محادثة. إنه خفيف الوزن وسهل الاستخدام ومصمم خصيصًا لنوع التخطيط اليومي الذي تغفل عنه معظم تطبيقات التقويم.

أفضل ميزات TimeTree

قم بالتعليق مباشرة على الأحداث لمناقشة الخطط أو التحديثات أو اللوجستيات داخل التقويم

تلقى تذكيرات الأحداث كإشعارات فورية أو رسائل بريد إلكتروني أو تنبيهات داخل التطبيق لتحسين التنسيق

استخدم مساحة المذكرات المشتركة للمحادثات الجارية غير المرتبطة بأحداث معينة

قيود TimeTree

قد يصعب الوصول إلى القوائم المشتركة بعد التحديثات الأخيرة، حيث تمنع الأخطاء الوصول المباشر وتسبب تغييرات غير محفوظة

تواجه أداة الصفحة الرئيسية مشكلات في العرض في الوضع المظلم، مما يجعل النص غير قابل للقراءة بسبب ضعف تباين الألوان

أسعار TimeTree

مجاني إلى الأبد

Premium: 4.49 دولار شهريًا

تقييمات وتقييمات TimeTree

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن TimeTree؟

تقول إ حدى التعليقات على متجر Google Play

يبدو أن التطبيق مناسب تمامًا لعائلتي، وهو سهل الاستخدام بدرجة كافية – ولكن في كل مرة نحاول تحديث صور غلاف التقويمات أو تغيير أسماء التقويمات أو إجراء تغييرات عشوائية، تظهر لنا رسالة الخطأ "فشل الاتصال بالخادم". يعمل التطبيق بشكل جيد بخلاف ذلك، ولكن هذه الأخطاء تؤثر قليلاً على سهولة الاستخدام.

يبدو أن التطبيق مناسب تمامًا لعائلتي، وهو سهل الاستخدام بدرجة كافية – ولكن في كل مرة نحاول تحديث صور غلاف التقويمات أو تغيير أسماء التقويمات أو إجراء تغييرات عشوائية، تظهر لنا رسالة الخطأ "فشل الاتصال بالخادم". يعمل التطبيق بشكل جيد بخلاف ذلك، ولكن هذه الأخطاء تؤثر قليلاً على سهولة الاستخدام.

8. Etar Calendar (الأفضل لمستخدمي Android الذين يبحثون عن تقويم مفتوح المصدر مع إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت)

عبر Etar Calendar

etar Calendar هو تطبيق تقويم مجاني ومفتوح المصدر لأجهزة Android. وهو مصمم ليوفر بديلاً سهل الاستخدام ويحترم الخصوصية لتطبيقات التقويم الاحتكارية. مع التركيز على البساطة والالتزام بمبادئ التصميم الحديثة، يوفر Etar مجموعة من الميزات لمساعدة المستخدمين على إدارة جداولهم بفعالية.

أفضل ميزات Etar Calendar

اختر من بين طرق العرض الشهرية والأسبوعية واليومية وطريقة عرض جدول الأعمال لتصور الأحداث والمواعيد

اعرض الأحداث القادمة مباشرة على الشاشة الرئيسية باستخدام أداة مصغرة

شارك التقويمات عبر ملفات ICS واستورد بيانات التقويم من بطاقة SD وقم بتصديرها إليها

قيود تقويم Etar

يقول البعض أن التطبيق يطلب بشكل متكرر الوصول إلى جهات الاتصال والأنشطة في الخلفية، مما قد يكون مزعجًا للمستخدمين الذين يفضلون تحكمًا أكثر صرامة

بعض الأخطاء المعروفة ظلت دون حل لفترة طويلة، مما يؤثر على سهولة الاستخدام

أسعار Etar Calendar

مجاني إلى الأبد

تقييمات وتقييمات Etar Calendar

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🔍 هل تعلم؟ كان بنجامين فرانكلين من أوائل من تبنوا طريقة حجز الوقت، حيث كان يخطط ليومه بتخصيص ساعات محددة للمهام والراحة والترفيه. عززت هذه الطريقة الإنتاجية ولا تزال العديد من خبراء الكفاءة يوصون بها حتى اليوم!

اقرأ أيضًا: أفضل تطبيقات التخطيط اليومي

9. Nextcloud Calendar (الأفضل للفرق التي تركز على الخصوصية وترغب في أداة جدولة ذاتية الاستضافة)

عبر Nextcloud Calendar

Nextcloud Calendar هو تطبيق تقويم مجاني ومفتوح المصدر يعمل مع نظام Nextcloud الأوسع نطاقًا. إنه أداة ذاتية الاستضافة، لذا يمكنك التحكم الكامل في جدولك الزمني وبياناتك على الخادم الخاص بك. يمكنك مزامنته مع أجهزة أخرى باستخدام CalDAV وإدارة جميع الأحداث في مكان واحد.

يتصل تطبيق التقويم البسيط هذا بسهولة بأدوات Nextcloud الأخرى مثل جهات الاتصال وTalk، مما يجعله رائعًا للتنسيق مع الفرق أو العائلات. ونظرًا لأن كل شيء يبقى على الخادم الخاص بك، فإنه يوفر خصوصية قوية دون الاعتماد على خدمات طرف ثالث.

أفضل ميزات تقويم Nextcloud

قم بمزامنة تقويمك عبر الأجهزة والتطبيقات التي تدعم CalDAV، مثل Thunderbird أو Apple Calendar أو تطبيقات Android

ادمج جهات اتصال Nextcloud وTalk وMail والمهام لتجربة جدولة موحدة

قم بإدارة تطبيقات التقويم الشخصية والعمل والمشتركة في لوحة تحكم واحدة مع فصل الأحداث برموز ألوان

قيود تقويم Nextcloud

يقول المستخدمون إن الواجهة قد تبدو بطيئة في بعض الأحيان، خاصة عند إدارة تقاويم كبيرة أو عرض مشترك

قال البعض إن بياناتهم فقدت بسبب مشكلات في الخادم، مما يسلط الضوء على مخاطر إعدادات الاستضافة الذاتية غير الموثوقة

أسعار Nextcloud Calendar

مجاني إلى الأبد

تقييمات ومراجعات Nextcloud Calendar

G2: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Nextcloud Calendar؟

تقول مراجعة G2

Nextcloud هو أحد أكثر الأدوات موثوقية لإدارة ملفاتي واتصالاتي والتعاون المباشر. إنه سهل الإعداد والتكوين، ويوفر مستوى عالٍ من التخصيص – من مزامنة ونقل المستندات عبر الأجهزة إلى المراسلة الداخلية ومؤتمرات الفيديو المدمجة، Nextcloud مناسب تمامًا لاحتياجات عملي.

Nextcloud هو أحد أكثر الأدوات موثوقية لإدارة ملفاتي واتصالاتي والتعاون المباشر. إنه سهل الإعداد والتكوين، ويوفر مستوى عالٍ من التخصيص – من مزامنة ونقل المستندات عبر الأجهزة إلى المراسلة الداخلية ومؤتمرات الفيديو المدمجة، Nextcloud مناسب تمامًا لاحتياجات عملي.

10. ملحق Joplin Calendar (الأفضل لتنظيم ملاحظات Joplin بصريًا)

عبر المكون الإضافي Joplin Calendar

يضيف المكون الإضافي Joplin Calendar Plugin عرضًا بسيطًا للتقويم داخل تطبيق تدوين الملاحظات Joplin، مما يتيح لك عرض الملاحظات مرتبة حسب تاريخ إنشائها أو آخر تعديل لها. يمكنك النقر فوق أي تاريخ لعرض جميع الملاحظات المرتبطة بذلك اليوم بسرعة، مما يسهل إدارة جدولك الزمني للكتابة أو تدوين الملاحظات.

وهو مفيد بشكل خاص إذا كنت تستخدم Joplin لتسجيل الأنشطة اليومية أو ملاحظات الاجتماعات أو التخطيط الزمني، لأنه يوفر لك مرجعًا مرئيًا واضحًا لأنشطة ملاحظاتك بمرور الوقت.

أفضل ميزات المكون الإضافي Joplin Calendar

اعرض الأيام التي تم إنشاء ملاحظات لها أو تعديلها، مع مؤشرات مرئية لحجم الملاحظات

تنقل بين التقويم وقائمة الملاحظات باستخدام أوامر مفاتيح بديهية للتحكم الأسرع

يمكنك اختيارياً عرض الملاحظات التي تتضمن التاريخ المحدد في العنوان (بناءً على تنسيق التاريخ في Joplin)

قيود المكون الإضافي Joplin Calendar

الملاحظات ذات الصلة لا تزال ميزة تجريبية وقد تبطئ الأداء في دفاتر الملاحظات الكبيرة

يقول البعض أن البحث عن الملاحظات المرتبطة بالتاريخ يقتصر على نطاق 120 يومًا

أسعار ملحق Joplin Calendar

مجاني إلى الأبد

تقييمات ومراجعات ملحق Joplin Calendar

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

مكافأة: قوالب جدولة في Excel و Sheets و ClickUp

عبر EteSync

EteSync هو حل مزامنة مشفر من طرف إلى طرف للتقويمات وجهات الاتصال والمهام والملاحظات. على عكس معظم خدمات المزامنة، التي تخزن البيانات في شكل نص عادي على خوادم السحابة، يقوم EteSync بتشفير كل شيء قبل أن يغادر جهازك.

يمكنك استخدامه عبر الأجهزة التي تدعم Android وiOS وتطبيقات سطح المكتب وحتى ملحقات المتصفح. يعمل مع التطبيقات المتوافقة مع CalDAV ويتكامل مع أدوات مفتوحة المصدر مثل DAVx⁵. يتم تسجيل جميع التغييرات في سجل، مما يعني أنه يمكنك تتبع كل تعديل أو استعادة الإدخالات المحذوفة إذا لزم الأمر.

أفضل ميزات EteSync

قم بمزامنة التقويمات وجهات الاتصال والمهام والملاحظات بأمان، بفضل بنية لا تعتمد على المعرفة وتشفير شامل

اعمل مع أي تطبيقات متوافقة مع DAVx⁵ و CalDAV/CardDAV، بما في ذلك Etar و Tasks.org

احتفظ بسجل مقاوم للتلاعب لكل تحديث مع سجل التغييرات المشفر

قيود EteSync

أبلغ المستخدمون عن مشكلات خطيرة في قابلية الاستخدام والموثوقية عبر مختلف المنصات، بما في ذلك تعارضات في المزامنة

نظرًا لقيود نظام iOS، لا يمكن لـ EteSync إنشاء حسابات جديدة على الجهاز ويمكنه فقط المزامنة مع الحسابات الموجودة

أسعار EteSync

مجاني إلى الأبد

شخصي : 2 دولار شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

الداعم : 4 دولارات شهريًا (تُفوتر سنويًا)

التنظيم: أسعار مخصصة (للمؤسسات المتوسطة والكبيرة)

تقييمات ومراجعات EteSync

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن EteSync؟

تقول إحدى التعليقات على متجر Google Play

منتج وخدمة ممتازان. يستحق دعم عمل المطور من خلال الاشتراك. حاولت تشغيل خدمة caldav/carddav الخاصة بي باستخدام تطبيقين مختلفين من تطبيقات FOSS، ولكن كل منهما كان به عيوب لم أرغب في التعامل معها. عمل EteSync بشكل مثالي بالنسبة لي، وقلل الوقت الذي كنت أقضيه في صيانة المزيد من التطبيقات على جانب الخادم. شكرًا على هذا المنتج الرائع!

منتج وخدمة ممتازان. يستحق دعم عمل المطور من خلال الاشتراك. حاولت تشغيل خدمة caldav/carddav الخاصة بي باستخدام تطبيقين مختلفين من تطبيقات FOSS، ولكن كل منهما كان به عيوب لم أرغب في التعامل معها. عمل EteSync بشكل مثالي بالنسبة لي، وقلل الوقت الذي كنت أقضيه في صيانة المزيد من التطبيقات على جانب الخادم. شكرًا على هذا المنتج الرائع!

12. Zoho Calendar (الأفضل لجدولة الفريق الداخلي والمزامنة عبر نظام Zoho البيئي)

عبر Zoho Calendar

Zoho Calendar هو تقويم تعاوني عبر الإنترنت مصمم لتنظيم الجداول الشخصية والمهنية. يتيح للمستخدمين إنشاء أحداث ودعوة المشاركين وإدارة الأذونات وتعيين التذكيرات.

يوفر التطبيق أيضًا طرق عرض متعددة ويسهل التعاون بين أعضاء الفريق من خلال ميزات مثل التقويمات الجماعية وحجز الموارد.

أفضل ميزات Zoho Calendar

اعرض الجداول الزمنية في طرق عرض مختلفة مثل اليوم والأسبوع والشهر والأجندة والسنة

احجز غرف الاجتماعات والموارد الأخرى مباشرة من داخل التقويم عند جدولة الأحداث

أنشئ أحداثًا مع خيارات لدعوة الحاضرين وتعيين التكرار وإدارة الردود وإضافة تفاصيل المؤتمرات

قيود تقويم Zoho

يقول المستخدمون إن دعوة المجموعات الداخلية لا تعرض توفر الأفراد، مما يجعل تخطيط الفريق صعبًا

لاحظ البعض أن إشعارات الأحداث لا تصل بشكل موثوق إلى أرقام الهواتف المحمولة، مما يتسبب في فقدان التنبيهات

أسعار Zoho Calendar

أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Zoho Calendar

G2: 4. 4/5 (50+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

جدولة الاجتماعات بأمان باستخدام ClickUp

عندما يتعلق الأمر بإدارة وقتك وحماية بياناتك، يجب عليك اختيار الأدوات بعناية.

سواء كنت تعمل لحسابك الخاص وترغب في الحفاظ على خصوصية التزاماتك الشخصية أو كنت جزءًا من فريق يعمل عن بُعد ويتنقل بين الاجتماعات عبر مناطق زمنية مختلفة، يمكن أن يمنحك تطبيق التقويم الخاص السيطرة مرة أخرى دون التضحية بالوظائف.

وإذا كنت تبحث عن حل شامل يجمع بين الجدولة وإدارة المهام والمساعدة بالذكاء الاصطناعي والأمان التام؟ ClickUp هو الخيار الأمثل. إنه ليس مجرد تقويم، بل هو مكان آمن يضم مهامك وتذكيراتك ومواعيدك النهائية ومستنداتك وتعاون فريقك، كل ذلك في مكان واحد.

الخصوصية مهمة. الإنتاجية مهمة أيضًا. مع ClickUp، لا داعي للاختيار.

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