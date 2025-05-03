أفضل 11 بديلاً لـ Zoho Forms لجمع البيانات بشكل أكثر ذكاءً

Zoho Forms هي أداة شائعة لإنشاء نماذج مخصصة لجمع البيانات وتعليقات العملاء وإدارة المشاريع.
ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن أتمتة أكثر تقدمًا وتكاملًا سلسًا وخيارات تخصيص أكبر، فقد تناسبك بعض بدائل Zoho Forms بشكل أفضل.
سواء كنت صاحب عمل أو مسوقًا أو مدير مشروع أو عضوًا في فريق الموارد البشرية، فإن أداة إنشاء النماذج المناسبة يمكن أن تجعل عمليات جمع البيانات أكثر كفاءة وتنظيمًا.
تابع القراءة بينما نستكشف بعضًا من أفضل البدائل لـ Zoho Forms التي توفر ميزات ووظائف متنوعة.
أوجه قصور Zoho Forms: 6 قيود يجب أن تعرفها
يعمل Zoho Forms بشكل جيد إذا كنت قد بدأت للتو في جمع البيانات. إنه سهل الاستخدام ويتكامل جيدًا مع منتجات Zoho الأخرى ويغطي الأساسيات لإنشاء النماذج عبر الإنترنت. ولكن مع نمو احتياجاتك، تبدأ العيوب في الظهور.
هنا يبدأ ما يعيق تقدم الفرق:
- خيارات تخصيص محدودة: يمكنك تغيير الألوان والخطوط، ولكن إذا كنت تهدف إلى نماذج مخصصة بالكامل تتوافق مع إرشادات العلامة التجارية أو جماليات الحملة، فإن الأداة تبدو مقيدة
- عدم وجود قوالب متقدمة: اختيار القوالب محدود للغاية، مما يجبر الفرق على إنشاء النماذج من الصفر في كل مرة
- تكامل محدود مع تطبيقات الطرف الثالث: خارج نظام Zoho، لا يعمل بشكل جيد مع التطبيقات الأخرى، خاصة الأدوات المتخصصة التي يعتمد عليها المسوقون والمستقلون في كثير من الأحيان
- تباطؤ في الأداء مع النماذج الكبيرة: إذا كنت تحاول جمع معلومات مفصلة عبر أقسام متعددة، فإن أداء النموذج ينخفض بشكل ملحوظ
- التعلم يستغرق وقتًا: بالنسبة للمستخدمين الذين ليسوا على دراية كاملة بمجموعة Zoho الشاملة، قد يكون التصميم والمنطق غير بديهيين ويؤديان إلى إبطاء سير العمل
- لا يوجد سحب وإفلات حقيقي: يوجد منشئ النماذج، ولكنه يفتقر إلى المرونة والسرعة التي توفرها برامج السحب والإفلات الحديثة التي توفرها البرامج الأخرى
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أفضل بدائل Zoho Forms في لمحة
فيما يلي بعض بدائل Zoho Forms التي لا تقتصر على توفير الميزات الأساسية فحسب، بل تمنحك المزيد من القوة وتخصيصًا أفضل وتقلل من المتاعب:
|أداة
|الأفضل لـ
|حالة استخدام
|ClickUp
|أتمتة سير العمل وتكامل المهام
|حوّل استجابات النماذج إلى مهام قابلة للتنفيذ وقم بتشغيل سير العمل على الفور
|Jotform
|نماذج ديناميكية مع منطق ودفع
|أنشئ نماذج متقدمة مع الدفعات والمنطق الشرطي والأتمتة
|Microsoft Forms
|الفرق التي تستخدم Microsoft 365
|استطلاعات داخلية وتأهيل الموظفين الجدد والتقاط سريع للبيانات داخل نظام MS البيئي
|Wufoo
|نماذج سريعة مع خيارات دفع مدمجة
|اجمع المدفوعات، وأنشئ استطلاعات الرأي، وأطلق نماذج بسيطة بسرعة
|Paperform
|نماذج تحمل العلامة التجارية مع منطق مرن
|أنشئ نماذج تفاعلية مع قواعد التسعير والجدولة والتصميم المخصص
|Typeform
|نماذج محادثة وتجارب ذات علامة تجارية
|أنشئ نماذج تحتوي على سؤال واحد في كل مرة لتحسين التفاعل
|نماذج Google
|إنشاء نماذج سريعة ومجانية مع مزامنة البيانات في الوقت الفعلي
|قم بإجراء استطلاعات الرأي والاستبيانات والاختبارات الداخلية مع المزامنة التلقائية مع Google Sheets
|Formstack
|نماذج آمنة وأتمتة متقدمة لسير العمل
|أتمتة العمليات في مجال الرعاية الصحية والمالية وسير العمل الذي يتطلب الامتثال الصارم
|Cognito Forms
|سير عمل معقد وأتمتة قائمة على المهام
|استخدم المنطق والتوقيعات الإلكترونية والمدفوعات لتشغيل النماذج متعددة الخطوات
|123FormBuilder
|نماذج مطابقة للمعايير للاستخدام المؤسسي
|أنشئ نماذج متوافقة مع HIPAA/GDPR من خلال تكامل عميق مع Salesforce
|Formsite
|نماذج أساسية مع إمكانية إنشاء المستندات
|أنشئ نماذج آمنة تولد ملفات PDF وتؤتمت سير العمل
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أفضل البدائل لـ Zoho Forms
لا يمكن لكل فريق - أو لا ينبغي له - أن يظل حبيسًا في نظام Zoho البيئي. إذا كنت تبحث عن بدائل لـ Zoho Forms توفر إنشاء نماذج أكثر مرونة وأتمتة أفضل لسير العمل وتكاملًا سلسًا مع أداة إدارة المشاريع الخاصة بك، فنحن نوفر لك ما تحتاج إليه.
فيما يلي أفضل البدائل التي يمكنك أخذها في الاعتبار:
1. ClickUp (الأفضل لأتمتة سير العمل وتكامل المهام)
ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يتجاوز إدارة المهام الأساسية. فهو يجمع المستندات والدردشات واللوحات البيضاء والأهداف ولوحات المعلومات وتتبع الوقت والمزيد في منصة واحدة، مما يساعد الشركات على مركزية العمل والتخلص من الحاجة إلى تبديل الأدوات.
تتكامل ClickUp Forms بشكل عميق مع سير عملك. عندما يملأ شخص ما نموذجًا، يمكن أن يؤدي ذلك على الفور إلى إنشاء مهمة وتعيين أعضاء الفريق ودفع التحديثات إلى لوحات المعلومات. وهذا يعني أنه لن يكون هناك حاجة إلى التحقق من الإرسالات يدويًا. بهذه الطريقة، يصبح كل شيء قابلاً للتنفيذ على الفور.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص كل نموذج بحقول قائمة على المنطق ومرئيات وألوان العلامة التجارية وصور خلفية لتلائم احتياجات فريقك.
باستخدام لوحات معلومات ClickUp، يمكنك الحصول بسرعة على نظرة عامة على بيانات إرسال النماذج. قم بتحويل إرسالات النماذج إلى لوحات معلومات مخصصة للحصول على تصور محدث دائمًا للرجوع إليه!
يمكن أن تساعدك لوحات المعلومات أيضًا في إدارة البيانات المتعلقة بالنماذج، مثل نسب الإرسال والوقت المستغرق في الحالة وما إلى ذلك، بالإضافة إلى التعمق في مهام محددة.
📮 ClickUp Insight: حوالي 92٪ من العاملين في مجال المعرفة معرضون لخطر فقدان قرارات مهمة بسبب تبعثر الوثائق، حيث يستخدم 8٪ فقط أدوات إدارة المشاريع لتتبع بنود العمل.
بفضل إمكانات إدارة المهام في ClickUp، لن تقلق بشأن هذا الأمر أبدًا. أنشئ المهام من الدردشة وتعليقات المهام والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني بنقرة واحدة!
يوفر ClickUp أيضًا قوالب نماذج ملاحظات مع حقول مصممة مسبقًا وخيارات قابلة للتخصيص لمساعدتك في جمع المعلومات القيمة بسهولة، سواء من العملاء أو الموظفين أو أصحاب المصلحة.
يأتي نموذج نموذج الملاحظات من ClickUp مزودًا بحقول مخصصة مسبقًا وعروض وحالات. يساعدك على تتبع الردود وتقييم مقدمي الخدمات وتحديد المشكلات المتكررة، كل ذلك في مكان واحد.
يمكنك أيضًا استخدام قوالب نماذج التسجيل لإدارة تسجيلات الأحداث أو جمع معلومات الاتصال أو طلب طلبات التوظيف. يحتوي ClickUp أيضًا على قوالب نماذج الاستمارات لمساعدتك في إدارة توقعات العملاء وإنشاء نماذج ولوحات معلومات وسير عمل معقدة على الفور.
استنادًا إلى ردود النماذج، يمكن أن تساعدك ClickUp Automation s في إعداد قواعد لتعيين المهام تلقائيًا وتغيير الأولويات وتحديث الحالات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والمزيد دون بذل أي جهد. وهي مصممة للفرق التي ترغب في التخلص من الأعمال الإدارية المتكررة.
يمكن استخدامه كأداة قوية لأتمتة النماذج، مما يساعد على تحسين جمع البيانات، وتشغيل الإجراءات بناءً على استجابات النماذج، وأتمتة سير العمل، كل ذلك في مكان واحد.
أفضل ميزات ClickUp
- أنشئ نماذج مخصصة وشاركها أو قم بتضمينها في أي مكان
- حوّل عمليات إرسال النماذج إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام مشغلات أتمتة التسويق وقواعد المكلفين
- قلل من إعداد التقارير اليدوية باستخدام الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحديثات المشاريع باستخدام ClickUp Brain
- أنشئ لوحات معلومات غنية يتم تحديثها في الوقت الفعلي باستخدام بيانات النماذج والمهام
- اعثر على جميع النماذج الخاصة بك منظمة بشكل مركزي في مركز نماذج قابل للبحث في ClickUp
- وسّع وظائف النماذج الخاصة بك من خلال أكثر من 1000 تكامل مع ClickUp مع أدوات مثل Slack وHubSpot والمزيد
قيود ClickUp
- أداة إنشاء النماذج غير متوفرة في تطبيق الهاتف المحمول
- يستغرق بعض الوقت لتخصيص لوحات المعلومات بالكامل للمستخدمين الجدد
أسعار ClickUp
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4. 7/5. 0 (9,000+ تقييم)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (أكثر من 4000 تقييم)
قال فيليب ستوري، كبير مسؤولي النظام:
استخدمت فرقنا النماذج والقوالب لتوحيد بعض سير العمل. كما استخدمنا الأتمتة المدمجة لتسهيل بعض سير العمل، خاصةً عندما تلتقط الحقول المخصصة معلومات يمكن أن تساعد في تحديد من يجب تعيينه لمهمة ما. وأخيرًا، استخدمنا أيضًا تكامل البريد الإلكتروني وميزات واجهة برمجة التطبيقات (API) لإنشاء المهام تلقائيًا عندما تنبه بعض المنصات أو تعرض مشكلات أداء محتملة.
استخدمت فرقنا النماذج والقوالب لتوحيد بعض سير العمل. كما استخدمنا الأتمتة المدمجة لتسهيل بعض سير العمل، خاصةً عندما تلتقط الحقول المخصصة معلومات يمكن أن تساعد في تحديد من يجب تعيينه لمهمة ما. وأخيرًا، استخدمنا أيضًا تكامل البريد الإلكتروني وميزات واجهة برمجة التطبيقات (API) لإنشاء المهام تلقائيًا عندما تنبه بعض المنصات أو تعرض مشكلات أداء محتملة.
2. Jotform (الأفضل للنماذج القوية المزودة بوظائف الدفع والمنطق المدمجة)
يركز Jotform على جعل إنشاء النماذج ليس سهلاً فحسب، بل ديناميكيًا وعمليًا أيضًا لسير العمل الجاد.
يمنحك الوصول إلى منطق شرطي ذكي وتكاملات للدفع وسير عمل آلي دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. ما يميزه هو السرعة، حيث يمكنك إنشاء نموذج متعدد الوظائف في دقائق وتضمينه في أي مكان.
تم تصميمه للفرق التي ترغب في تجنب المتاعب التقنية وإطلاق نماذج جذابة وفعالة وتتصل بأكثر من 150 أداة عمل. من طلب ملاحظات المستخدمين إلى الموافقات الداخلية والتسجيلات، يتعامل مع الحجم الكبير دون أن يفقد بساطته.
أفضل ميزات Jotform
- قم بتشغيل سير العمل والإشعارات باستخدام المنطق الشرطي بناءً على استجابات المستخدمين
- اقبل الدفعات عبر الإنترنت مباشرةً من خلال النماذج باستخدام Stripe و PayPal والمزيد
- استخدم أكثر من 10,000 نموذج لإنشاء أي شيء بدءًا من الاستطلاعات وحتى نماذج توليد العملاء المحتملين
- اتصل بأكثر من 150 تطبيقًا مثل Google Sheets وMailchimp وSalesforce وSlack
قيود Jotform
- استجابة الأجهزة المحمولة غير متسقة على بعض الأجهزة
- بعض الميزات تبدو مخفية ما لم تكن على دراية بالمنصة بالفعل
أسعار Jotform
- المبتدئين: مجاني
- برونزية: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- الفضية: 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- ذهبي: 129 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات Jotform
- G2: 4. 7/5. 0 (3,500+ تقييم)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (2,400+ تقييم)
➡️ اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Jotform التي يمكنك تجربتها
3. Microsoft Forms (الأفضل للفرق التي تستخدم Microsoft 365 بالفعل)
إذا كان فريقك يعمل بالفعل في بيئة Microsoft 365، فإن Microsoft Forms هو خيار بسيط وفعال لإنشاء استطلاعات الرأي واستطلاعات الرأي العام والاختبارات القصيرة للموظفين دون مغادرة المنصة.
يمكن مزامنتها بسهولة مع Excel لتحليل البيانات، وتكاملها مع Teams للاستجابات التعاونية، واستخدام الاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع إنشاء النماذج.
إنه بسيط وسهل الاستخدام ولا يتطلب أي إعداد إذا كنت تستخدم أدوات Microsoft بالفعل. بالنسبة لحالات الاستخدام الداخلي — مثل ملاحظات الموظفين أو تأهيل الموظفين الجدد أو الاستطلاعات السريعة — فإنه يتناسب تمامًا مع باقي منتجات Microsoft.
أفضل ميزات Microsoft Forms
- أنشئ استطلاعات واستبيانات بسرعة باستخدام الاقتراحات الذكية والقوالب
- تكامل سلس مع Excel و SharePoint و Teams للتعاون في الوقت الفعلي
- خصص النماذج باستخدام السمات والوسائط لتجربة أكثر جاذبية
- يمكنك الوصول إلى الردود وإدارتها عبر الأجهزة باستخدام حساب Microsoft 365 الخاص بك
قيود Microsoft Forms
- تأتي مع تخصيص مرئي محدود مقارنةً ببرامج إنشاء النماذج المخصصة
- استجابة الأجهزة المحمولة غير متسقة على بعض الأجهزة
أسعار Microsoft Forms
- Microsoft 365 Business Basic: 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم
- Microsoft 365 Business Standard: 15.00 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- Microsoft 365 Business Premium: 26.40 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- تطبيقات Microsoft 365 للأعمال: 9.90 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- Microsoft 365 Copilot: متوفر كإضافة إلى خطط الأعمال (الأسعار غير متوفرة)
تقييمات وتقييمات Microsoft Forms
- G2: 4. 4/5. 0 (أكثر من 300 تقييم)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (أكثر من 200 تقييم)
إليك ما قاله أحد مستخدمي G2:
الحقيقة هي أن هذه الأداة قد سهّلت عملية إعداد النماذج بشكل كبير بالنسبة لي. كنا نضيع الكثير من الوقت بسبب الجهد والوقت اللازمين لتصميم شيء يبدو احترافيًا، خاصةً دون معرفة متقدمة بالتصميم أو البرمجة. ولكن الآن، باستخدام مكونات السحب والإفلات فقط، يمكنني إنشاء نماذج ليست وظيفية فحسب، بل تتمتع أيضًا بمظهر أنيق وجذاب.
الحقيقة هي أن هذه الأداة قد سهّلت عملية إعداد النماذج بشكل كبير بالنسبة لي. كنا نضيع الكثير من الوقت بسبب الجهد والوقت اللازمين لتصميم شيء يبدو احترافيًا، خاصةً دون معرفة متقدمة بالتصميم أو البرمجة. ولكن الآن، باستخدام مكونات السحب والإفلات فقط، يمكنني إنشاء نماذج ليست وظيفية فحسب، بل تتمتع أيضًا بمظهر أنيق وجذاب.
4. Wufoo (الأفضل لإنشاء نماذج سريعة مع خيارات دفع مدمجة)
Wufoo هو أحد الرواد في مجال إنشاء النماذج، ويشتهر بسهولة استخدامه وإعداده البسيط. إذا كنت بحاجة إلى إنشاء نماذج أو استطلاعات أو طلبات تدعم الدفع بسرعة، فإن Wufoo يوفر لك قوالب مصممة مسبقًا وعناصر سهلة السحب والإفلات وواجهة سهلة الاستخدام.
إنه جذاب بشكل خاص للمستخدمين الذين يريدون شيئًا خفيفًا وسريعًا في النشر ولا يتطلب كتابة أي أكواد. كما أنه يدعم مجموعة من معالجات الدفع مثل PayPal و Stripe و Square، مما يجعله الخيار المثالي لنماذج التبرعات أو مدفوعات الأحداث أو التسجيلات.
أفضل ميزات Wufoo
- أنشئ النماذج وأطلقها باستخدام أكثر من 400 قالب ومنشئ سهل الاستخدام يعمل بالسحب والإفلات
- اجمع المدفوعات باستخدام Stripe أو PayPal أو Square أو Authorize. Net
- قم بتخصيص سمات النماذج بعلامتك التجارية الخاصة باستخدام CSS أو المصمم المدمج
- ادمجها مع أدوات مثل Salesforce وMailchimp وWordPress وAsana
قيود Wufoo
- لا يدعم CAPTCHA، مما يجعله عرضة للبريد العشوائي وإساءة استخدام الروبوتات
- ميزات الأمان محدودة للنماذج المدمجة مع الدفع
أسعار Wufoo
- مجاني إلى الأبد
- المبتدئين: 22 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- المحترف: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- متقدم: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- Ultimate: 249 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات و تعليقات Wufoo
- G2: 4. 2/5. 0 (290+ تقييم)
- Capterra: 4. 4/5. 0 (أكثر من 200 تقييم)
🔎 هل تعلم؟ يمكن للنماذج التي تتضمن تدفقات شرطية قائمة على المنطق أن تزيد التحويلات بنسبة تصل إلى 160٪ —خاصة بالنسبة للاستطلاعات أو عروض الأسعار أو الحجوزات.
5. Paperform (الأفضل للنماذج ذات العلامات التجارية والمدفوعات والمنطق المرن)
يجمع Paperform بين إنشاء النماذج وحرية التصميم التي يوفرها محرر الصفحات المقصودة. تم تصميمه ليشبه كتابة مستند أكثر من سحب المربعات، وهذا ما يميزه عن غيره.
سواء كنت تبيع خدمات أو تتلقى حجوزات أو تجمع تعليقات العملاء أو تنشئ نماذج مخصصة بقواعد تسعير ديناميكية، فإن Paperform يتولى كل ذلك من خلال واجهة واحدة بسيطة ومصممة بعناية.
يمكنك مطابقة النموذج الخاص بك مع علامتك التجارية، وأتمتة سير العمل، وإضافة حسابات، وحتى تحويل النموذج إلى واجهة متجر صغيرة مع دعم الدفع.
أفضل ميزات Paperform
- أنشئ نماذج تفاعلية تدعم التسعير القائم على المنطق والجدولة والمدفوعات في مكان واحد
- أضف حسابات وتدفقات مشروطة وصفحات نجاح ديناميكية بدون أي كود برمجي
- قم بتضمين التوقيعات الإلكترونية وجمع الحجوزات وأتمتة المهام عبر أكثر من 2000 تكامل
- قم بتخصيص العناصر المرئية والخطوط والتخطيط والخلفية بالكامل لتتناسب مع علامتك التجارية
قيود Paperform
- خيارات بحث أو تصفية محدودة للأسئلة متعددة الخيارات مع مجموعات إجابات كبيرة
- لا يمكن دائمًا استرداد الإرسالات الجزئية إذا توقف المستخدم في منتصف الطريق
أسعار Paperform
- الأساسيات: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المزايا: 59 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- الأعمال: 129 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- Enterprise: أسعار مخصصة
تقييمات وتقييمات Paperform
- G2: 4. 5/5. 0 (40+ تقييم)
- Capterra: 4. 8/5. 0 (أكثر من 100 تقييم)
من أحد مستخدمي G2:
لقد بحثت واستخدمت بعض الحلول الأخرى قبل أن أكتشف Paperform، وحتى الآن Paperform هو الوحيد الذي يقدم الميزات والتكاملات التي تلبي جميع احتياجاتي. عادةً ما أعمل مع نماذج طويلة ومعقدة للغاية، وواجهة Paperform البسيطة تجعل الأمر أسهل بكثير. بالإضافة إلى ذلك، يتواصل Paperform بشكل جيد للغاية مع Zapier، والتي كانت إحدى المشكلات الرئيسية التي واجهتني قبل أن أبدأ العمل معه.
لقد بحثت واستخدمت بعض الحلول الأخرى قبل أن أكتشف Paperform، وحتى الآن Paperform هو الوحيد الذي يقدم الميزات والتكاملات التي تلبي جميع احتياجاتي. عادةً ما أعمل مع نماذج طويلة ومعقدة للغاية، ولكن واجهة Paperform البسيطة تجعل الأمر أسهل بكثير. بالإضافة إلى ذلك، يتواصل Paperform بشكل جيد للغاية مع Zapier، والتي كانت إحدى المشكلات الرئيسية التي واجهتني قبل أن أبدأ العمل معه.
6. Typeform (الأفضل للنماذج التخاطبية والتجارب ذات العلامات التجارية)
يتميز Typeform عن البدائل المختلفة لـ Zoho Forms بفلسفة تصميم تركز على التحدث مع جمهورك وليس إليهم. تبدو واجهة الاستبيان التي تعرض سؤالًا واحدًا في كل مرة أشبه بمحادثة أكثر من كونها استبيانًا، مما يزيد من معدلات المشاركة وإكمال الاستبيان.
يمكنك تضمين مقاطع فيديو وإضافة متابعات قائمة على المنطق وتخصيص نماذجك بالكامل بعلامتك التجارية، مما يجعلها مثالية لالتقاط العملاء المحتملين والاستطلاعات وتدفقات التسجيل التي لا تبدو معاملات تجارية.
يأتي Typeform أيضًا مع رؤى ذكية وتحليلات مدمجة وتحليل استجابات مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد الفرق على استخلاص المعنى الحقيقي من البيانات التي تم جمعها.
أفضل ميزات Typeform
- أنشئ نماذج متعددة الاستخدامات للاستطلاعات والاستطلاعات الرأي والاختبارات والتقييمات والمزيد
- أضف مقاطع فيديو ومتغيرات مخصصة وقفزات منطقية ومتابعات مشروطة دون كتابة كود
- الوصول إلى تحليلات أداء النماذج التفصيلية وإحصاءات على مستوى الأسئلة
- قم بتصدير استجابات النماذج إلى ملفات Excel أو CSV
- ادمج مع أكثر من 500 أداة مثل Google Sheets وHubSpot وSalesforce وSlack وCalendly
قيود Typeform
- تفتقر الخطة الأساسية إلى مقاعد للمشاهدين فقط، مما يجبر الفرق التي تحتاج إلى وصول للقراءة فقط على استخدام حلول بديلة
- يمكن أن تتراكم حدود الردود بسرعة، مما يجعلها مكلفة للمستخدمين ذوي الحجم الكبير
أسعار Typeform
- مجاني
- الأساسي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- بالإضافة إلى: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الأعمال: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- أساسيات النمو: 199 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- Growth Pro: 349 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات Typeform وتعليقات المستخدمين
- G2: 4. 5/5. 0 (أكثر من 800 تقييم)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (900+ تقييم)
من أحد مستخدمي G2:
يعجبني أن لديك الكثير من الحرية في اختيار مسارات الاستطلاعات المختلفة. إذا تلقيت تعليقات سلبية، يمكنك معرفة المزيد من خلال سؤال واحد، بينما إذا تلقيت تعليقات إيجابية، يمكنك طلب الإذن لاستخدامها كمراجعة في سؤال آخر.
يعجبني أن لديك الكثير من الحرية في اختيار مسارات الاستطلاعات المختلفة. إذا تلقيت تعليقات سلبية، يمكنك معرفة المزيد من خلال سؤال واحد، بينما إذا تلقيت تعليقات إيجابية، يمكنك طلب الإذن لاستخدامها كمراجعة في سؤال آخر.
7. Google Forms (الأفضل للاستطلاعات السريعة والبسيطة مع التعاون في الوقت الفعلي)
Google Forms هو الخيار الأمثل لأي شخص يستخدم بالفعل نظام Google. إنه بسيط وسريع ومصمم للتعاون السلس. يتصل مباشرة بـ Google Sheets لمزامنة البيانات وتحليلها على الفور.
تجعله واجهة السحب والإفلات والتحرير في الوقت الفعلي وخيارات المشاركة القوية مثاليًا لتحسين جمع البيانات. والأفضل من ذلك كله، أنه مجاني تمامًا مع حساب Google — لا حاجة لتعلم أدوات جديدة إذا كنت تستخدم Workspace بالفعل.
أفضل ميزات Google Forms
- تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي على نماذج غير محدودة باستخدام محرر مألوف على غرار Google Docs
- قم بتضمين النماذج في مواقع الويب أو مشاركتها عبر البريد الإلكتروني أو الشبكات الاجتماعية أو الروابط المخصصة في ثوانٍ معدودة
- قم بتنظيم الردود تلقائيًا في جداول بيانات Google لسهولة الوصول إليها وإعداد التقارير
- استخدم القوالب لإنشاء استبيانات واستطلاعات وتسجيلات سريعة أو أنشئها حسب الطلب
قيود Google Forms
- يأتي مع خيارات تخصيص مرئية محدودة ونقص في التفرع المنطقي المتقدم
- قد تبدو أساسية للغاية بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى سير عمل أو تكاملات أكثر قوة
أسعار Google Forms
- مجاني إلى الأبد
- Business Starter: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- معيار الأعمال: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- Business Plus: 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات Google Forms
- G2: 4. 6/5. 0 (أكثر من 42,000 تقييم)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (أكثر من 11,000 تقييم)
من أحد مستخدمي G2:
سهلة الاستخدام ومتصلة بجداول بيانات Google. ميزة أخرى رائعة في استطلاعات Google هي إرسال النماذج المرتبطة بحساب Google للتحكم في المستخدم.
سهلة الاستخدام ومتصلة بجداول بيانات Google. ميزة أخرى رائعة في استطلاعات Google هي إرسال النماذج المرتبطة بحساب Google للتحكم في المستخدم.
8. Formstack (الأفضل لإنشاء نماذج آمنة وأتمتة سير العمل)
تم تصميم Formstack للفرق التي تحتاج إلى بدائل لـ Zoho Forms لأكثر من مجرد إنشاء النماذج. إنها منصة كاملة لأتمتة سير العمل، تجمع بين النماذج والتوقيعات الإلكترونية والمستندات والتكاملات في مجموعة أدوات واحدة.
الواجهة سهلة الاستخدام للمبتدئين، ولكن القوة الكامنة وراءها جادة، خاصة إذا كنت تتعامل مع صناعات تتطلب الامتثال الشديد مثل الرعاية الصحية أو الحكومة أو المالية. تساعدك ميزاته، مثل ملء النماذج مسبقًا وتعيين المهام وسير العمل القائم على المنطق، على تحويل أي نموذج إلى عملية تعمل بكامل طاقتها. إنه ليس مبهرجًا، ولكنه موثوق ومناسب للمؤسسات.
أفضل ميزات Formstack
- أتمتة سير العمل من البداية إلى النهاية باستخدام نماذج تؤدي إلى إنشاء المستندات وتوجيه المهام والتوقيعات الإلكترونية
- استخدم Formstack for Salesforce لإنشاء النماذج وإدارتها مباشرةً داخل مؤسسة Salesforce الخاصة بك
- تحكم في الأذونات، وقم بتعيين المراجعين، وتتبع الموافقات عبر النماذج والمستندات
- يمكنك الوصول إلى لوحات معلومات سير العمل وتعيين المهام الديناميكية ومنطق التوجيه المتقدم دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية
قيود Formstack
- تبدو لوحة إنشاء النماذج مكتظة ويصعب التنقل فيها عند إنشاء نماذج معقدة
- قد تؤدي إعادة تسمية الحقول أو حذفها إلى تعطيل المنطق التلقائي أو الإشعارات دون سابق إنذار
أسعار Formstack
- النماذج: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- الباقة: 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل خمسة مستخدمين
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات وتقييمات Formstack
- G2: 4. 3/5. 0 (450+ تقييم)
- Capterra: 4. 0/5. 0 (أكثر من 100 تقييم)
💡 نصيحة احترافية: هل تتساءل عن كيفية طلب التعليقات لتعزيز النمو المهني؟
إليك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها:
- كن موجزًا ومباشرًا احترامًا لوقتهم 🕒
- اطرح أسئلة محددة لجمع رؤى قابلة للتنفيذ 💬
- ركز على المجالات التي تحتاج إلى تحسين بدلاً من التعليقات العامة 🎯
- شجع النقد الصادق والبناء لتعزيز النمو 👂
9. Cognito Forms (الأفضل لسير العمل القوي وأتمتة المهام)
تجمع Cognito Forms بين التخصيص والأتمتة بشكل متوازن. فأنت لا تجمع البيانات فحسب، بل تستخدمها أيضًا لتشغيل سير العمل وتعيين المهام وإنشاء المستندات وحتى تحصيل المدفوعات باستخدام Square أو PayPal.
ميزة هذا البرنامج البارزة هي مهام سير العمل، التي تتيح لك إشراك مستخدمين مختلفين في مراحل مختلفة من العملية، مثل الموافقات والمتابعة والتغييرات الديناميكية في الحالة.
يمكنك أيضًا إنشاء نماذج معقدة تحتوي على أقسام متكررة وحسابات ومنطق متقدم، كل ذلك دون الحاجة إلى كتابة أي كود. إنه اختيار جيد إذا كانت النماذج الخاصة بك تتطلب أكثر من مجرد جمع البيانات.
أفضل ميزات Cognito Forms
- أتمتة سير العمل متعدد الخطوات مع تغييرات الحالة المستندة إلى الأدوار وتعيين المهام داخل التطبيق
- استخدم عمليات البحث عن البيانات والحسابات والمنطق لإنشاء نماذج تتكيف في الوقت الفعلي
- اجمع التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا وأنشئ المستندات مباشرةً من بيانات النماذج المرسلة
- اقبل المدفوعات باستخدام Stripe أو Square أو PayPal وقم بتطبيق قواعد مثل حدود الكمية أو الخصومات
قيود Cognito Forms
- خيارات تخصيص أقل لتصميم النماذج دون إضافة CSS
- يبدو التضمين بسيطًا عند استخدامه لأول مرة ما لم يتم تصميمه يدويًا
أسعار Cognito Forms
- مجاني إلى الأبد
- المحترف: 19 دولارًا شهريًا لما يصل إلى مستخدمين
- الفريق: 39 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 5 مستخدمين
- المؤسسات: 129 دولارًا أمريكيًا شهريًا لما يصل إلى 20 مستخدمًا
تقييمات وتقييمات Cognito Forms
- G2: 4. 5/5. 0 (80+ تقييم)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (130+ تقييم)
من أحد مستخدمي G2:
النماذج هي البوابة الأمامية لشركتي. أميل إلى استخدام عدة شركات للاستفادة من جميع نقاط قوتها. بدأ Cognito كنماذج أساسية لتسجيل البيانات، ولكن بمرور الوقت، وبفضل خيار التجارة الإلكترونية، أصبحت نماذج Cognito الخاصة بنا هي سير عمل حجز التذاكر ودفعات التأمين. كان التصميم بسيطًا ومبسطًا.
النماذج هي البوابة الأمامية لشركتي. أميل إلى استخدام عدة شركات للاستفادة من جميع نقاط قوتها. بدأ Cognito كنماذج أساسية لتسجيل البيانات، ولكن بمرور الوقت، وبفضل خيار التجارة الإلكترونية، أصبحت نماذج Cognito الخاصة بنا هي سير عمل حجز التذاكر ودفعات التأمين. كان التصميم بسيطًا ومبسطًا.
10. 123FormBuilder (الأفضل للنماذج التي تعتمد على الامتثال وسير العمل المؤسسي)
123FormBuilder تركز على الأمان والامتثال أكثر من غيرها. إذا كانت سير العمل لديك تتضمن بيانات حساسة — مثل الرعاية الصحية أو الحكومة أو المالية — فإن هذه المنصة تجعل من السهل تلبية جميع المتطلبات. فهي تغطي كل شيء بدءًا من GDPR و HIPAA إلى خيارات التشفير المتقدمة وخيارات استضافة البيانات.
ما يميزه هو تكامله الوثيق مع Salesforce، ودعمه لأكثر من 45 تطبيقًا أصليًا، والقدرة على إنشاء ملفات PDF أو تقارير مخصصة مباشرة من النماذج المرسلة. سواء كان ذلك للتبرعات أو استقبال المرضى أو التسجيل، فقد تم تصميمه للفرق التي تحتاج إلى التحكم والمرونة.
أفضل ميزات 123FormBuilder
- أنشئ نماذج آمنة مع تشفير البيانات والامتثال للوائح GDPR و HIPAA
- انقل البيانات مباشرة إلى Salesforce أو Google Sheets أو CRM الخاص بك في الوقت الفعلي
- أنشئ مستندات PDF وقم بتشغيل سير عمل البريد الإلكتروني بعد الإرسال
- يمكنك الوصول إلى أكثر من 3000 نموذج جاهز لكل شيء بدءًا من نماذج الموافقة وحتى التقييمات
قيود 123FormBuilder
- أخطاء عرضية أثناء التحديثات، خاصةً حول عناوين URL لإعادة التوجيه
- قد تبدو واجهة المستخدم غير متسقة أثناء إنشاء النماذج
أسعار 123FormBuilder
- مجاني إلى الأبد
- ذهبي: 37 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- بلاتينيوم: 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- الماس: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 225 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)
تقييمات وتقييمات 123FormBuilder
- G2: 4. 5/5. 0 (160+ تقييم)
- Capterra: 4. 4/5. 0 (170+ تقييم)
💡 نصيحة احترافية: عند إرسال نموذج (على سبيل المثال، طلب عميل أو ملاحظات داخلية أو موجز إبداعي)، لا تكتفِ بإرسال إشعار، بل استخدم أدوات إدارة المهام التي تحول الردود إلى مهام منظمة مع مواعيد نهائية ومهام فرعية ومسؤولين معينين.
سيساعدك ذلك على:
- احصل على رؤى من خلال تتبع عمليات الإرسال في لوحات معلومات في الوقت الفعلي 📊
- حوّل عمليات إرسال النماذج إلى مهام قابلة للتنفيذ مع ملكية واضحة ✅
- حدد المواعيد النهائية والمهام الفرعية للحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح 📅
- أتمتة سير العمل لتقليل المتابعة اليدوية 🔄
11. Formsite (الأفضل للنماذج الأساسية والموثوقية القديمة)
Formsite موجود منذ أواخر التسعينيات، ويمكنك أن تلاحظ ذلك. على الرغم من أنه قد لا يفوز بجوائز لتجربة المستخدم الحديثة أو الابتكار السريع، إلا أنه يؤدي المهمة على أكمل وجه. إنه موثوق وآمن ومليء بالأساسيات مثل معالجة الدفعات وتصدير ملفات PDF والمنطق متعدد الصفحات والتكامل القوي.
كما يقدم نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا لا تتطلب بطاقة ائتمان، وهو أمر نادر. إذا كنت تبحث عن شيء قوي، ولكن لا تهتم بالخصائص الإضافية أو واجهة المستخدم اللامعة، فإن Formsite لا يزال منافسًا قويًا بين بدائل Zoho Forms الأخرى.
أفضل ميزات Formsite
- أنشئ نماذج بسهولة باستخدام محرر السحب والإفلات وتحميل الصور والبيانات وأكثر من 40 نوعًا من الأسئلة
- اجمع المدفوعات بسلاسة باستخدام Stripe و PayPal و Braintree و Authorize.net
- أمان الإرسال بفضل حماية CAPTCHA وتشفير SSL
- أتمتة سير العمل باستخدام إخراج PDF وخيارات الحفظ والعودة والمنطق المتقدم
قيود Formsite
- تبدو واجهة المستخدم قديمة وغير عملية مقارنة بالأدوات الأحدث
- ارتفعت أسعاره بينما ظلت الميزات دون تغيير يذكر
أسعار Formsite
- شخصي: 24.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- احترافي: 39.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- الأعمال: 69.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- Business Plus: 99.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 249.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات وتصنيفات Formsite
- G2: 4. 4/5. 0 (30+ تقييم)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (أكثر من 40 تقييمًا)
من أحد مستخدمي G2:
Formsite هي أداة قوية ذات تطبيقات لا حصر لها في بيئة المبيعات. يمكن تخصيص كل جانب تقريبًا. أصبح إنشاء النماذج أمرًا سهلاً بفضل الوصول إلى قوالب متعددة، بالإضافة إلى ميزة السحب والإفلات. يتمتع Formsite بقدرات تكامل عالية مع برامج قوية أخرى مثل Salesforce. اعتمادًا على مستوى اشتراكك، يتوفر حتى خيار API. تجعل أتمتة سير العمل مع الإشعارات والموافقات هذا الخيار الأمثل للعمليات المعقدة التي تشمل عدة أقسام.
Formsite هي أداة قوية ذات تطبيقات لا حصر لها في بيئة المبيعات. يمكن تخصيص كل جانب تقريبًا. أصبح إنشاء النماذج أمرًا سهلاً بفضل الوصول إلى قوالب متعددة، بالإضافة إلى ميزة السحب والإفلات. يتمتع Formsite بالكثير من عمليات التكامل مع برامج قوية أخرى مثل Salesforce. اعتمادًا على مستوى اشتراكك، يتوفر حتى خيار API. تجعل أتمتة سير العمل مع الإشعارات والموافقات هذا الخيار الأمثل للعمليات المعقدة التي تمس عدة أقسام.
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أدوات إضافية تستحق الاستكشاف
فيما يلي بعض الأدوات الإضافية لإنشاء النماذج التي توفر ميزات وقدرات فريدة ويمكن اعتبارها بدائل لـ Zoho Forms:
- FormKeep: يوفر واجهة خلفية خفيفة الوزن للنماذج للمطورين الذين يحتاجون إلى مرونة في الواجهة الأمامية دون تكاملات ثقيلة
- SurveySparrow: يقدم استطلاعات حوارية وأتمتة الاستطلاعات المتكررة واستجابة متعددة الأجهزة
- FormAssembly: يركز على جمع بيانات المؤسسات والتكامل الأصلي مع Salesforce لضمان سير العمل الآمن
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قم بترقية النماذج وسير العمل باستخدام ClickUp
تعمل النماذج على تبسيط عملية جمع البيانات وتلعب دورًا مهمًا في تتبع التقدم وأتمتة سير العمل.
يعد Zoho Forms أداة جيدة لإنشاء النماذج الأساسية وجمع البيانات، ولكنه يأتي مع بعض القيود، خاصة إذا كان فريقك بحاجة إلى مزيد من الأتمتة والمرونة والتكامل السلس مع الأدوات الأخرى.
سواء كنت تتعامل مع إدارة العملاء أو تجمع التعليقات أو تدير طلبات المشاريع أو تقوم بأتمتة عمليات الموافقة، فهناك أداة أكثر ذكاءً لفريقك.
يجب أن يقوم منشئ النماذج المناسب بأكثر من مجرد التقاط البيانات؛ بل يجب أن يربط تلك البيانات بسير عملك ونظام إدارة علاقات العملاء وقراراتك.
في هذا الصدد، تبرز ClickUp بين البدائل الأخرى لـ Zoho Forms من خلال تقديم أتمتة قوية وتكامل عميق ومجموعة أدوات لإدارة المشاريع مصممة لتحويل عمليات إرسال النماذج إلى عمل حقيقي وقابل للتنفيذ. تساعدك على التخلص من الجهد اليدوي والتحول إلى أداة تتناسب مع كفاءة فريقك ونموه.
سجل في ClickUp وقم بترقية النماذج وسير العمل لديك!