أفضل 11 بديلاً لـ Zoho Forms لجمع البيانات بشكل أكثر ذكاءً

Zoho Forms هي أداة شائعة لإنشاء نماذج مخصصة لجمع البيانات وتعليقات العملاء وإدارة المشاريع.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن أتمتة أكثر تقدمًا وتكاملًا سلسًا وخيارات تخصيص أكبر، فقد تناسبك بعض بدائل Zoho Forms بشكل أفضل.

سواء كنت صاحب عمل أو مسوقًا أو مدير مشروع أو عضوًا في فريق الموارد البشرية، فإن أداة إنشاء النماذج المناسبة يمكن أن تجعل عمليات جمع البيانات أكثر كفاءة وتنظيمًا.

تابع القراءة بينما نستكشف بعضًا من أفضل البدائل لـ Zoho Forms التي توفر ميزات ووظائف متنوعة.

أوجه قصور Zoho Forms: 6 قيود يجب أن تعرفها

يعمل Zoho Forms بشكل جيد إذا كنت قد بدأت للتو في جمع البيانات. إنه سهل الاستخدام ويتكامل جيدًا مع منتجات Zoho الأخرى ويغطي الأساسيات لإنشاء النماذج عبر الإنترنت. ولكن مع نمو احتياجاتك، تبدأ العيوب في الظهور.

هنا يبدأ ما يعيق تقدم الفرق:

خيارات تخصيص محدودة: يمكنك تغيير الألوان والخطوط، ولكن إذا كنت تهدف إلى نماذج مخصصة بالكامل تتوافق مع إرشادات العلامة التجارية أو جماليات الحملة، فإن الأداة تبدو مقيدة

عدم وجود قوالب متقدمة: اختيار القوالب محدود للغاية، مما يجبر الفرق على إنشاء النماذج من الصفر في كل مرة

تكامل محدود مع تطبيقات الطرف الثالث: خارج نظام Zoho، لا يعمل بشكل جيد مع التطبيقات الأخرى، خاصة الأدوات المتخصصة التي يعتمد عليها المسوقون والمستقلون في كثير من الأحيان

تباطؤ في الأداء مع النماذج الكبيرة: إذا كنت تحاول جمع معلومات مفصلة عبر أقسام متعددة، فإن أداء النموذج ينخفض بشكل ملحوظ

التعلم يستغرق وقتًا: بالنسبة للمستخدمين الذين ليسوا على دراية كاملة بمجموعة Zoho الشاملة، قد يكون التصميم والمنطق غير بديهيين ويؤديان إلى إبطاء سير العمل

لا يوجد سحب وإفلات حقيقي: يوجد منشئ النماذج، ولكنه يفتقر إلى المرونة والسرعة التي توفرها برامج السحب والإفلات الحديثة التي توفرها البرامج الأخرى

➡️ اقرأ المزيد: الدليل الكامل لإنشاء استطلاع في Google Forms

أفضل بدائل Zoho Forms في لمحة

فيما يلي بعض بدائل Zoho Forms التي لا تقتصر على توفير الميزات الأساسية فحسب، بل تمنحك المزيد من القوة وتخصيصًا أفضل وتقلل من المتاعب:

أداة الأفضل لـ حالة استخدام ClickUp أتمتة سير العمل وتكامل المهام حوّل استجابات النماذج إلى مهام قابلة للتنفيذ وقم بتشغيل سير العمل على الفور Jotform نماذج ديناميكية مع منطق ودفع أنشئ نماذج متقدمة مع الدفعات والمنطق الشرطي والأتمتة Microsoft Forms الفرق التي تستخدم Microsoft 365 استطلاعات داخلية وتأهيل الموظفين الجدد والتقاط سريع للبيانات داخل نظام MS البيئي Wufoo نماذج سريعة مع خيارات دفع مدمجة اجمع المدفوعات، وأنشئ استطلاعات الرأي، وأطلق نماذج بسيطة بسرعة Paperform نماذج تحمل العلامة التجارية مع منطق مرن أنشئ نماذج تفاعلية مع قواعد التسعير والجدولة والتصميم المخصص Typeform نماذج محادثة وتجارب ذات علامة تجارية أنشئ نماذج تحتوي على سؤال واحد في كل مرة لتحسين التفاعل نماذج Google إنشاء نماذج سريعة ومجانية مع مزامنة البيانات في الوقت الفعلي قم بإجراء استطلاعات الرأي والاستبيانات والاختبارات الداخلية مع المزامنة التلقائية مع Google Sheets Formstack نماذج آمنة وأتمتة متقدمة لسير العمل أتمتة العمليات في مجال الرعاية الصحية والمالية وسير العمل الذي يتطلب الامتثال الصارم Cognito Forms سير عمل معقد وأتمتة قائمة على المهام استخدم المنطق والتوقيعات الإلكترونية والمدفوعات لتشغيل النماذج متعددة الخطوات 123FormBuilder نماذج مطابقة للمعايير للاستخدام المؤسسي أنشئ نماذج متوافقة مع HIPAA/GDPR من خلال تكامل عميق مع Salesforce Formsite نماذج أساسية مع إمكانية إنشاء المستندات أنشئ نماذج آمنة تولد ملفات PDF وتؤتمت سير العمل

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل برامج إدارة الأعضاء للمؤسسات

أفضل البدائل لـ Zoho Forms

لا يمكن لكل فريق - أو لا ينبغي له - أن يظل حبيسًا في نظام Zoho البيئي. إذا كنت تبحث عن بدائل لـ Zoho Forms توفر إنشاء نماذج أكثر مرونة وأتمتة أفضل لسير العمل وتكاملًا سلسًا مع أداة إدارة المشاريع الخاصة بك، فنحن نوفر لك ما تحتاج إليه.

فيما يلي أفضل البدائل التي يمكنك أخذها في الاعتبار:

1. ClickUp (الأفضل لأتمتة سير العمل وتكامل المهام)

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يتجاوز إدارة المهام الأساسية. فهو يجمع المستندات والدردشات واللوحات البيضاء والأهداف ولوحات المعلومات وتتبع الوقت والمزيد في منصة واحدة، مما يساعد الشركات على مركزية العمل والتخلص من الحاجة إلى تبديل الأدوات.

حوّل ردود النماذج إلى مهام على الفور باستخدام ClickUp Forms

تتكامل ClickUp Forms بشكل عميق مع سير عملك. عندما يملأ شخص ما نموذجًا، يمكن أن يؤدي ذلك على الفور إلى إنشاء مهمة وتعيين أعضاء الفريق ودفع التحديثات إلى لوحات المعلومات. وهذا يعني أنه لن يكون هناك حاجة إلى التحقق من الإرسالات يدويًا. بهذه الطريقة، يصبح كل شيء قابلاً للتنفيذ على الفور.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص كل نموذج بحقول قائمة على المنطق ومرئيات وألوان العلامة التجارية وصور خلفية لتلائم احتياجات فريقك.

باستخدام لوحات معلومات ClickUp، يمكنك الحصول بسرعة على نظرة عامة على بيانات إرسال النماذج. قم بتحويل إرسالات النماذج إلى لوحات معلومات مخصصة للحصول على تصور محدث دائمًا للرجوع إليه!

يمكن أن تساعدك لوحات المعلومات أيضًا في إدارة البيانات المتعلقة بالنماذج، مثل نسب الإرسال والوقت المستغرق في الحالة وما إلى ذلك، بالإضافة إلى التعمق في مهام محددة.

📮 ClickUp Insight: حوالي 92٪ من العاملين في مجال المعرفة معرضون لخطر فقدان قرارات مهمة بسبب تبعثر الوثائق، حيث يستخدم 8٪ فقط أدوات إدارة المشاريع لتتبع بنود العمل. بفضل إمكانات إدارة المهام في ClickUp، لن تقلق بشأن هذا الأمر أبدًا. أنشئ المهام من الدردشة وتعليقات المهام والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني بنقرة واحدة!

احصل على قالب مجاني التقط التعليقات ونظمها واتخذ الإجراءات اللازمة باستخدام نموذج نموذج التعليقات الجاهز للاستخدام من ClickUp

يوفر ClickUp أيضًا قوالب نماذج ملاحظات مع حقول مصممة مسبقًا وخيارات قابلة للتخصيص لمساعدتك في جمع المعلومات القيمة بسهولة، سواء من العملاء أو الموظفين أو أصحاب المصلحة.

يأتي نموذج نموذج الملاحظات من ClickUp مزودًا بحقول مخصصة مسبقًا وعروض وحالات. يساعدك على تتبع الردود وتقييم مقدمي الخدمات وتحديد المشكلات المتكررة، كل ذلك في مكان واحد.

يمكنك أيضًا استخدام قوالب نماذج التسجيل لإدارة تسجيلات الأحداث أو جمع معلومات الاتصال أو طلب طلبات التوظيف. يحتوي ClickUp أيضًا على قوالب نماذج الاستمارات لمساعدتك في إدارة توقعات العملاء وإنشاء نماذج ولوحات معلومات وسير عمل معقدة على الفور.

أتمتة الأعمال المتكررة باستخدام مشغلات قائمة على القواعد تعمل على تشغيل سير العمل نيابة عنك باستخدام ClickUp Automation

استنادًا إلى ردود النماذج، يمكن أن تساعدك ClickUp Automation s في إعداد قواعد لتعيين المهام تلقائيًا وتغيير الأولويات وتحديث الحالات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والمزيد دون بذل أي جهد. وهي مصممة للفرق التي ترغب في التخلص من الأعمال الإدارية المتكررة.

يمكن استخدامه كأداة قوية لأتمتة النماذج، مما يساعد على تحسين جمع البيانات، وتشغيل الإجراءات بناءً على استجابات النماذج، وأتمتة سير العمل، كل ذلك في مكان واحد.

أفضل ميزات ClickUp

أنشئ نماذج مخصصة وشاركها أو قم بتضمينها في أي مكان

حوّل عمليات إرسال النماذج إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام مشغلات أتمتة التسويق وقواعد المكلفين

قلل من إعداد التقارير اليدوية باستخدام الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحديثات المشاريع باستخدام ClickUp Brain

أنشئ لوحات معلومات غنية يتم تحديثها في الوقت الفعلي باستخدام بيانات النماذج والمهام

اعثر على جميع النماذج الخاصة بك منظمة بشكل مركزي في مركز نماذج قابل للبحث في ClickUp

وسّع وظائف النماذج الخاصة بك من خلال أكثر من 1000 تكامل مع ClickUp مع أدوات مثل Slack وHubSpot والمزيد

قيود ClickUp

أداة إنشاء النماذج غير متوفرة في تطبيق الهاتف المحمول

يستغرق بعض الوقت لتخصيص لوحات المعلومات بالكامل للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5. 0 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5. 0 (أكثر من 4000 تقييم)

قال فيليب ستوري، كبير مسؤولي النظام:

استخدمت فرقنا النماذج والقوالب لتوحيد بعض سير العمل. كما استخدمنا الأتمتة المدمجة لتسهيل بعض سير العمل، خاصةً عندما تلتقط الحقول المخصصة معلومات يمكن أن تساعد في تحديد من يجب تعيينه لمهمة ما. وأخيرًا، استخدمنا أيضًا تكامل البريد الإلكتروني وميزات واجهة برمجة التطبيقات (API) لإنشاء المهام تلقائيًا عندما تنبه بعض المنصات أو تعرض مشكلات أداء محتملة.

استخدمت فرقنا النماذج والقوالب لتوحيد بعض سير العمل. كما استخدمنا الأتمتة المدمجة لتسهيل بعض سير العمل، خاصةً عندما تلتقط الحقول المخصصة معلومات يمكن أن تساعد في تحديد من يجب تعيينه لمهمة ما. وأخيرًا، استخدمنا أيضًا تكامل البريد الإلكتروني وميزات واجهة برمجة التطبيقات (API) لإنشاء المهام تلقائيًا عندما تنبه بعض المنصات أو تعرض مشكلات أداء محتملة.

2. Jotform (الأفضل للنماذج القوية المزودة بوظائف الدفع والمنطق المدمجة)

عبر Jotform

يركز Jotform على جعل إنشاء النماذج ليس سهلاً فحسب، بل ديناميكيًا وعمليًا أيضًا لسير العمل الجاد.

يمنحك الوصول إلى منطق شرطي ذكي وتكاملات للدفع وسير عمل آلي دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. ما يميزه هو السرعة، حيث يمكنك إنشاء نموذج متعدد الوظائف في دقائق وتضمينه في أي مكان.

تم تصميمه للفرق التي ترغب في تجنب المتاعب التقنية وإطلاق نماذج جذابة وفعالة وتتصل بأكثر من 150 أداة عمل. من طلب ملاحظات المستخدمين إلى الموافقات الداخلية والتسجيلات، يتعامل مع الحجم الكبير دون أن يفقد بساطته.

أفضل ميزات Jotform

قم بتشغيل سير العمل والإشعارات باستخدام المنطق الشرطي بناءً على استجابات المستخدمين

اقبل الدفعات عبر الإنترنت مباشرةً من خلال النماذج باستخدام Stripe و PayPal والمزيد

استخدم أكثر من 10,000 نموذج لإنشاء أي شيء بدءًا من الاستطلاعات وحتى نماذج توليد العملاء المحتملين

اتصل بأكثر من 150 تطبيقًا مثل Google Sheets وMailchimp وSalesforce وSlack

قيود Jotform

استجابة الأجهزة المحمولة غير متسقة على بعض الأجهزة

بعض الميزات تبدو مخفية ما لم تكن على دراية بالمنصة بالفعل

أسعار Jotform

المبتدئين: مجاني

برونزية: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الفضية: 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

ذهبي: 129 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jotform

G2: 4. 7/5. 0 (3,500+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5. 0 (2,400+ تقييم)

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Jotform التي يمكنك تجربتها

3. Microsoft Forms (الأفضل للفرق التي تستخدم Microsoft 365 بالفعل)

عبر Microsoft

إذا كان فريقك يعمل بالفعل في بيئة Microsoft 365، فإن Microsoft Forms هو خيار بسيط وفعال لإنشاء استطلاعات الرأي واستطلاعات الرأي العام والاختبارات القصيرة للموظفين دون مغادرة المنصة.

يمكن مزامنتها بسهولة مع Excel لتحليل البيانات، وتكاملها مع Teams للاستجابات التعاونية، واستخدام الاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع إنشاء النماذج.

إنه بسيط وسهل الاستخدام ولا يتطلب أي إعداد إذا كنت تستخدم أدوات Microsoft بالفعل. بالنسبة لحالات الاستخدام الداخلي — مثل ملاحظات الموظفين أو تأهيل الموظفين الجدد أو الاستطلاعات السريعة — فإنه يتناسب تمامًا مع باقي منتجات Microsoft.

أفضل ميزات Microsoft Forms

أنشئ استطلاعات واستبيانات بسرعة باستخدام الاقتراحات الذكية والقوالب

تكامل سلس مع Excel و SharePoint و Teams للتعاون في الوقت الفعلي

خصص النماذج باستخدام السمات والوسائط لتجربة أكثر جاذبية

يمكنك الوصول إلى الردود وإدارتها عبر الأجهزة باستخدام حساب Microsoft 365 الخاص بك

قيود Microsoft Forms

تأتي مع تخصيص مرئي محدود مقارنةً ببرامج إنشاء النماذج المخصصة

استجابة الأجهزة المحمولة غير متسقة على بعض الأجهزة

أسعار Microsoft Forms

Microsoft 365 Business Basic : 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Standard: 15.00 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Premium: 26.40 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تطبيقات Microsoft 365 للأعمال: 9.90 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Copilot: متوفر كإضافة إلى خطط الأعمال (الأسعار غير متوفرة)

تقييمات وتقييمات Microsoft Forms

G2: 4. 4/5. 0 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 5/5. 0 (أكثر من 200 تقييم)

إليك ما قاله أحد مستخدمي G2:

الحقيقة هي أن هذه الأداة قد سهّلت عملية إعداد النماذج بشكل كبير بالنسبة لي. كنا نضيع الكثير من الوقت بسبب الجهد والوقت اللازمين لتصميم شيء يبدو احترافيًا، خاصةً دون معرفة متقدمة بالتصميم أو البرمجة. ولكن الآن، باستخدام مكونات السحب والإفلات فقط، يمكنني إنشاء نماذج ليست وظيفية فحسب، بل تتمتع أيضًا بمظهر أنيق وجذاب.

الحقيقة هي أن هذه الأداة قد سهّلت عملية إعداد النماذج بشكل كبير بالنسبة لي. كنا نضيع الكثير من الوقت بسبب الجهد والوقت اللازمين لتصميم شيء يبدو احترافيًا، خاصةً دون معرفة متقدمة بالتصميم أو البرمجة. ولكن الآن، باستخدام مكونات السحب والإفلات فقط، يمكنني إنشاء نماذج ليست وظيفية فحسب، بل تتمتع أيضًا بمظهر أنيق وجذاب.

4. Wufoo (الأفضل لإنشاء نماذج سريعة مع خيارات دفع مدمجة)

عبر Wufoo

Wufoo هو أحد الرواد في مجال إنشاء النماذج، ويشتهر بسهولة استخدامه وإعداده البسيط. إذا كنت بحاجة إلى إنشاء نماذج أو استطلاعات أو طلبات تدعم الدفع بسرعة، فإن Wufoo يوفر لك قوالب مصممة مسبقًا وعناصر سهلة السحب والإفلات وواجهة سهلة الاستخدام.

إنه جذاب بشكل خاص للمستخدمين الذين يريدون شيئًا خفيفًا وسريعًا في النشر ولا يتطلب كتابة أي أكواد. كما أنه يدعم مجموعة من معالجات الدفع مثل PayPal و Stripe و Square، مما يجعله الخيار المثالي لنماذج التبرعات أو مدفوعات الأحداث أو التسجيلات.

أفضل ميزات Wufoo

أنشئ النماذج وأطلقها باستخدام أكثر من 400 قالب ومنشئ سهل الاستخدام يعمل بالسحب والإفلات

اجمع المدفوعات باستخدام Stripe أو PayPal أو Square أو Authorize. Net

قم بتخصيص سمات النماذج بعلامتك التجارية الخاصة باستخدام CSS أو المصمم المدمج

ادمجها مع أدوات مثل Salesforce وMailchimp وWordPress وAsana

قيود Wufoo

لا يدعم CAPTCHA، مما يجعله عرضة للبريد العشوائي وإساءة استخدام الروبوتات

ميزات الأمان محدودة للنماذج المدمجة مع الدفع

أسعار Wufoo

مجاني إلى الأبد

المبتدئين: 22 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المحترف: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Ultimate: 249 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات و تعليقات Wufoo

G2: 4. 2/5. 0 (290+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5. 0 (أكثر من 200 تقييم)

🔎 هل تعلم؟ يمكن للنماذج التي تتضمن تدفقات شرطية قائمة على المنطق أن تزيد التحويلات بنسبة تصل إلى 160٪ —خاصة بالنسبة للاستطلاعات أو عروض الأسعار أو الحجوزات.

5. Paperform (الأفضل للنماذج ذات العلامات التجارية والمدفوعات والمنطق المرن)

عبر Paperform

يجمع Paperform بين إنشاء النماذج وحرية التصميم التي يوفرها محرر الصفحات المقصودة. تم تصميمه ليشبه كتابة مستند أكثر من سحب المربعات، وهذا ما يميزه عن غيره.

سواء كنت تبيع خدمات أو تتلقى حجوزات أو تجمع تعليقات العملاء أو تنشئ نماذج مخصصة بقواعد تسعير ديناميكية، فإن Paperform يتولى كل ذلك من خلال واجهة واحدة بسيطة ومصممة بعناية.

يمكنك مطابقة النموذج الخاص بك مع علامتك التجارية، وأتمتة سير العمل، وإضافة حسابات، وحتى تحويل النموذج إلى واجهة متجر صغيرة مع دعم الدفع.

أفضل ميزات Paperform

أنشئ نماذج تفاعلية تدعم التسعير القائم على المنطق والجدولة والمدفوعات في مكان واحد

أضف حسابات وتدفقات مشروطة وصفحات نجاح ديناميكية بدون أي كود برمجي

قم بتضمين التوقيعات الإلكترونية وجمع الحجوزات وأتمتة المهام عبر أكثر من 2000 تكامل

قم بتخصيص العناصر المرئية والخطوط والتخطيط والخلفية بالكامل لتتناسب مع علامتك التجارية

قيود Paperform

خيارات بحث أو تصفية محدودة للأسئلة متعددة الخيارات مع مجموعات إجابات كبيرة

لا يمكن دائمًا استرداد الإرسالات الجزئية إذا توقف المستخدم في منتصف الطريق

أسعار Paperform

الأساسيات: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 59 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 129 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Paperform

G2: 4. 5/5. 0 (40+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5. 0 (أكثر من 100 تقييم)

من أحد مستخدمي G2:

لقد بحثت واستخدمت بعض الحلول الأخرى قبل أن أكتشف Paperform، وحتى الآن Paperform هو الوحيد الذي يقدم الميزات والتكاملات التي تلبي جميع احتياجاتي. عادةً ما أعمل مع نماذج طويلة ومعقدة للغاية، وواجهة Paperform البسيطة تجعل الأمر أسهل بكثير. بالإضافة إلى ذلك، يتواصل Paperform بشكل جيد للغاية مع Zapier، والتي كانت إحدى المشكلات الرئيسية التي واجهتني قبل أن أبدأ العمل معه.

لقد بحثت واستخدمت بعض الحلول الأخرى قبل أن أكتشف Paperform، وحتى الآن Paperform هو الوحيد الذي يقدم الميزات والتكاملات التي تلبي جميع احتياجاتي. عادةً ما أعمل مع نماذج طويلة ومعقدة للغاية، ولكن واجهة Paperform البسيطة تجعل الأمر أسهل بكثير. بالإضافة إلى ذلك، يتواصل Paperform بشكل جيد للغاية مع Zapier، والتي كانت إحدى المشكلات الرئيسية التي واجهتني قبل أن أبدأ العمل معه.

6. Typeform (الأفضل للنماذج التخاطبية والتجارب ذات العلامات التجارية)

عبر Typeform

يتميز Typeform عن البدائل المختلفة لـ Zoho Forms بفلسفة تصميم تركز على التحدث مع جمهورك وليس إليهم. تبدو واجهة الاستبيان التي تعرض سؤالًا واحدًا في كل مرة أشبه بمحادثة أكثر من كونها استبيانًا، مما يزيد من معدلات المشاركة وإكمال الاستبيان.

يمكنك تضمين مقاطع فيديو وإضافة متابعات قائمة على المنطق وتخصيص نماذجك بالكامل بعلامتك التجارية، مما يجعلها مثالية لالتقاط العملاء المحتملين والاستطلاعات وتدفقات التسجيل التي لا تبدو معاملات تجارية.

يأتي Typeform أيضًا مع رؤى ذكية وتحليلات مدمجة وتحليل استجابات مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد الفرق على استخلاص المعنى الحقيقي من البيانات التي تم جمعها.

أفضل ميزات Typeform

أنشئ نماذج متعددة الاستخدامات للاستطلاعات والاستطلاعات الرأي والاختبارات والتقييمات والمزيد

أضف مقاطع فيديو ومتغيرات مخصصة وقفزات منطقية ومتابعات مشروطة دون كتابة كود

الوصول إلى تحليلات أداء النماذج التفصيلية وإحصاءات على مستوى الأسئلة

قم بتصدير استجابات النماذج إلى ملفات Excel أو CSV

ادمج مع أكثر من 500 أداة مثل Google Sheets وHubSpot وSalesforce وSlack وCalendly

قيود Typeform

تفتقر الخطة الأساسية إلى مقاعد للمشاهدين فقط، مما يجبر الفرق التي تحتاج إلى وصول للقراءة فقط على استخدام حلول بديلة

يمكن أن تتراكم حدود الردود بسرعة، مما يجعلها مكلفة للمستخدمين ذوي الحجم الكبير

أسعار Typeform

مجاني

الأساسي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

بالإضافة إلى: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

أساسيات النمو: 199 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Growth Pro: 349 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Typeform وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 5/5. 0 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 7/5. 0 (900+ تقييم)

من أحد مستخدمي G2:

يعجبني أن لديك الكثير من الحرية في اختيار مسارات الاستطلاعات المختلفة. إذا تلقيت تعليقات سلبية، يمكنك معرفة المزيد من خلال سؤال واحد، بينما إذا تلقيت تعليقات إيجابية، يمكنك طلب الإذن لاستخدامها كمراجعة في سؤال آخر.

يعجبني أن لديك الكثير من الحرية في اختيار مسارات الاستطلاعات المختلفة. إذا تلقيت تعليقات سلبية، يمكنك معرفة المزيد من خلال سؤال واحد، بينما إذا تلقيت تعليقات إيجابية، يمكنك طلب الإذن لاستخدامها كمراجعة في سؤال آخر.

7. Google Forms (الأفضل للاستطلاعات السريعة والبسيطة مع التعاون في الوقت الفعلي)

عبر Google Forms

Google Forms هو الخيار الأمثل لأي شخص يستخدم بالفعل نظام Google. إنه بسيط وسريع ومصمم للتعاون السلس. يتصل مباشرة بـ Google Sheets لمزامنة البيانات وتحليلها على الفور.

تجعله واجهة السحب والإفلات والتحرير في الوقت الفعلي وخيارات المشاركة القوية مثاليًا لتحسين جمع البيانات. والأفضل من ذلك كله، أنه مجاني تمامًا مع حساب Google — لا حاجة لتعلم أدوات جديدة إذا كنت تستخدم Workspace بالفعل.

أفضل ميزات Google Forms

تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي على نماذج غير محدودة باستخدام محرر مألوف على غرار Google Docs

قم بتضمين النماذج في مواقع الويب أو مشاركتها عبر البريد الإلكتروني أو الشبكات الاجتماعية أو الروابط المخصصة في ثوانٍ معدودة

قم بتنظيم الردود تلقائيًا في جداول بيانات Google لسهولة الوصول إليها وإعداد التقارير

استخدم القوالب لإنشاء استبيانات واستطلاعات وتسجيلات سريعة أو أنشئها حسب الطلب

قيود Google Forms

يأتي مع خيارات تخصيص مرئية محدودة ونقص في التفرع المنطقي المتقدم

قد تبدو أساسية للغاية بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى سير عمل أو تكاملات أكثر قوة

أسعار Google Forms

مجاني إلى الأبد

Business Starter: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

معيار الأعمال: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Business Plus: 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Forms

G2: 4. 6/5. 0 (أكثر من 42,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5. 0 (أكثر من 11,000 تقييم)

من أحد مستخدمي G2:

سهلة الاستخدام ومتصلة بجداول بيانات Google. ميزة أخرى رائعة في استطلاعات Google هي إرسال النماذج المرتبطة بحساب Google للتحكم في المستخدم.

سهلة الاستخدام ومتصلة بجداول بيانات Google. ميزة أخرى رائعة في استطلاعات Google هي إرسال النماذج المرتبطة بحساب Google للتحكم في المستخدم.

8. Formstack (الأفضل لإنشاء نماذج آمنة وأتمتة سير العمل)

عبر Formstack

تم تصميم Formstack للفرق التي تحتاج إلى بدائل لـ Zoho Forms لأكثر من مجرد إنشاء النماذج. إنها منصة كاملة لأتمتة سير العمل، تجمع بين النماذج والتوقيعات الإلكترونية والمستندات والتكاملات في مجموعة أدوات واحدة.

الواجهة سهلة الاستخدام للمبتدئين، ولكن القوة الكامنة وراءها جادة، خاصة إذا كنت تتعامل مع صناعات تتطلب الامتثال الشديد مثل الرعاية الصحية أو الحكومة أو المالية. تساعدك ميزاته، مثل ملء النماذج مسبقًا وتعيين المهام وسير العمل القائم على المنطق، على تحويل أي نموذج إلى عملية تعمل بكامل طاقتها. إنه ليس مبهرجًا، ولكنه موثوق ومناسب للمؤسسات.

أفضل ميزات Formstack

أتمتة سير العمل من البداية إلى النهاية باستخدام نماذج تؤدي إلى إنشاء المستندات وتوجيه المهام والتوقيعات الإلكترونية

استخدم Formstack for Salesforce لإنشاء النماذج وإدارتها مباشرةً داخل مؤسسة Salesforce الخاصة بك

تحكم في الأذونات، وقم بتعيين المراجعين، وتتبع الموافقات عبر النماذج والمستندات

يمكنك الوصول إلى لوحات معلومات سير العمل وتعيين المهام الديناميكية ومنطق التوجيه المتقدم دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية

قيود Formstack

تبدو لوحة إنشاء النماذج مكتظة ويصعب التنقل فيها عند إنشاء نماذج معقدة

قد تؤدي إعادة تسمية الحقول أو حذفها إلى تعطيل المنطق التلقائي أو الإشعارات دون سابق إنذار

أسعار Formstack

النماذج: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الباقة: 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل خمسة مستخدمين

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Formstack

G2: 4. 3/5. 0 (450+ تقييم)

Capterra: 4. 0/5. 0 (أكثر من 100 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: هل تتساءل عن كيفية طلب التعليقات لتعزيز النمو المهني؟ إليك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها: كن موجزًا ومباشرًا احترامًا لوقتهم 🕒

اطرح أسئلة محددة لجمع رؤى قابلة للتنفيذ 💬

ركز على المجالات التي تحتاج إلى تحسين بدلاً من التعليقات العامة 🎯

شجع النقد الصادق والبناء لتعزيز النمو 👂

9. Cognito Forms (الأفضل لسير العمل القوي وأتمتة المهام)

عبر Cognito Forms

تجمع Cognito Forms بين التخصيص والأتمتة بشكل متوازن. فأنت لا تجمع البيانات فحسب، بل تستخدمها أيضًا لتشغيل سير العمل وتعيين المهام وإنشاء المستندات وحتى تحصيل المدفوعات باستخدام Square أو PayPal.

ميزة هذا البرنامج البارزة هي مهام سير العمل، التي تتيح لك إشراك مستخدمين مختلفين في مراحل مختلفة من العملية، مثل الموافقات والمتابعة والتغييرات الديناميكية في الحالة.

يمكنك أيضًا إنشاء نماذج معقدة تحتوي على أقسام متكررة وحسابات ومنطق متقدم، كل ذلك دون الحاجة إلى كتابة أي كود. إنه اختيار جيد إذا كانت النماذج الخاصة بك تتطلب أكثر من مجرد جمع البيانات.

أفضل ميزات Cognito Forms

أتمتة سير العمل متعدد الخطوات مع تغييرات الحالة المستندة إلى الأدوار وتعيين المهام داخل التطبيق

استخدم عمليات البحث عن البيانات والحسابات والمنطق لإنشاء نماذج تتكيف في الوقت الفعلي

اجمع التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا وأنشئ المستندات مباشرةً من بيانات النماذج المرسلة

اقبل المدفوعات باستخدام Stripe أو Square أو PayPal وقم بتطبيق قواعد مثل حدود الكمية أو الخصومات

قيود Cognito Forms

خيارات تخصيص أقل لتصميم النماذج دون إضافة CSS

يبدو التضمين بسيطًا عند استخدامه لأول مرة ما لم يتم تصميمه يدويًا

أسعار Cognito Forms

مجاني إلى الأبد

المحترف: 19 دولارًا شهريًا لما يصل إلى مستخدمين

الفريق: 39 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 5 مستخدمين

المؤسسات: 129 دولارًا أمريكيًا شهريًا لما يصل إلى 20 مستخدمًا

تقييمات وتقييمات Cognito Forms

G2 : 4. 5/5. 0 (80+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5. 0 (130+ تقييم)

من أحد مستخدمي G2:

النماذج هي البوابة الأمامية لشركتي. أميل إلى استخدام عدة شركات للاستفادة من جميع نقاط قوتها. بدأ Cognito كنماذج أساسية لتسجيل البيانات، ولكن بمرور الوقت، وبفضل خيار التجارة الإلكترونية، أصبحت نماذج Cognito الخاصة بنا هي سير عمل حجز التذاكر ودفعات التأمين. كان التصميم بسيطًا ومبسطًا.

النماذج هي البوابة الأمامية لشركتي. أميل إلى استخدام عدة شركات للاستفادة من جميع نقاط قوتها. بدأ Cognito كنماذج أساسية لتسجيل البيانات، ولكن بمرور الوقت، وبفضل خيار التجارة الإلكترونية، أصبحت نماذج Cognito الخاصة بنا هي سير عمل حجز التذاكر ودفعات التأمين. كان التصميم بسيطًا ومبسطًا.

10. 123FormBuilder (الأفضل للنماذج التي تعتمد على الامتثال وسير العمل المؤسسي)

عبر 123FormBuilder

123FormBuilder تركز على الأمان والامتثال أكثر من غيرها. إذا كانت سير العمل لديك تتضمن بيانات حساسة — مثل الرعاية الصحية أو الحكومة أو المالية — فإن هذه المنصة تجعل من السهل تلبية جميع المتطلبات. فهي تغطي كل شيء بدءًا من GDPR و HIPAA إلى خيارات التشفير المتقدمة وخيارات استضافة البيانات.

ما يميزه هو تكامله الوثيق مع Salesforce، ودعمه لأكثر من 45 تطبيقًا أصليًا، والقدرة على إنشاء ملفات PDF أو تقارير مخصصة مباشرة من النماذج المرسلة. سواء كان ذلك للتبرعات أو استقبال المرضى أو التسجيل، فقد تم تصميمه للفرق التي تحتاج إلى التحكم والمرونة.

أفضل ميزات 123FormBuilder

أنشئ نماذج آمنة مع تشفير البيانات والامتثال للوائح GDPR و HIPAA

انقل البيانات مباشرة إلى Salesforce أو Google Sheets أو CRM الخاص بك في الوقت الفعلي

أنشئ مستندات PDF وقم بتشغيل سير عمل البريد الإلكتروني بعد الإرسال

يمكنك الوصول إلى أكثر من 3000 نموذج جاهز لكل شيء بدءًا من نماذج الموافقة وحتى التقييمات

قيود 123FormBuilder

أخطاء عرضية أثناء التحديثات، خاصةً حول عناوين URL لإعادة التوجيه

قد تبدو واجهة المستخدم غير متسقة أثناء إنشاء النماذج

أسعار 123FormBuilder

مجاني إلى الأبد

ذهبي : 37 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

بلاتينيوم: 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الماس: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 225 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

تقييمات وتقييمات 123FormBuilder

G2: 4. 5/5. 0 (160+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5. 0 (170+ تقييم)

💡 نصيحة احترافية: عند إرسال نموذج (على سبيل المثال، طلب عميل أو ملاحظات داخلية أو موجز إبداعي)، لا تكتفِ بإرسال إشعار، بل استخدم أدوات إدارة المهام التي تحول الردود إلى مهام منظمة مع مواعيد نهائية ومهام فرعية ومسؤولين معينين. سيساعدك ذلك على: احصل على رؤى من خلال تتبع عمليات الإرسال في لوحات معلومات في الوقت الفعلي 📊

حوّل عمليات إرسال النماذج إلى مهام قابلة للتنفيذ مع ملكية واضحة ✅

حدد المواعيد النهائية والمهام الفرعية للحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح 📅

أتمتة سير العمل لتقليل المتابعة اليدوية 🔄

11. Formsite (الأفضل للنماذج الأساسية والموثوقية القديمة)

عبر Formsite

Formsite موجود منذ أواخر التسعينيات، ويمكنك أن تلاحظ ذلك. على الرغم من أنه قد لا يفوز بجوائز لتجربة المستخدم الحديثة أو الابتكار السريع، إلا أنه يؤدي المهمة على أكمل وجه. إنه موثوق وآمن ومليء بالأساسيات مثل معالجة الدفعات وتصدير ملفات PDF والمنطق متعدد الصفحات والتكامل القوي.

كما يقدم نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا لا تتطلب بطاقة ائتمان، وهو أمر نادر. إذا كنت تبحث عن شيء قوي، ولكن لا تهتم بالخصائص الإضافية أو واجهة المستخدم اللامعة، فإن Formsite لا يزال منافسًا قويًا بين بدائل Zoho Forms الأخرى.

أفضل ميزات Formsite

أنشئ نماذج بسهولة باستخدام محرر السحب والإفلات وتحميل الصور والبيانات وأكثر من 40 نوعًا من الأسئلة

اجمع المدفوعات بسلاسة باستخدام Stripe و PayPal و Braintree و Authorize.net

أمان الإرسال بفضل حماية CAPTCHA وتشفير SSL

أتمتة سير العمل باستخدام إخراج PDF وخيارات الحفظ والعودة والمنطق المتقدم

قيود Formsite

تبدو واجهة المستخدم قديمة وغير عملية مقارنة بالأدوات الأحدث

ارتفعت أسعاره بينما ظلت الميزات دون تغيير يذكر

أسعار Formsite

شخصي: 24.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 39.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 69.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Business Plus: 99.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 249.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتصنيفات Formsite

G2: 4. 4/5. 0 (30+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5. 0 (أكثر من 40 تقييمًا)

من أحد مستخدمي G2:

Formsite هي أداة قوية ذات تطبيقات لا حصر لها في بيئة المبيعات. يمكن تخصيص كل جانب تقريبًا. أصبح إنشاء النماذج أمرًا سهلاً بفضل الوصول إلى قوالب متعددة، بالإضافة إلى ميزة السحب والإفلات. يتمتع Formsite بقدرات تكامل عالية مع برامج قوية أخرى مثل Salesforce. اعتمادًا على مستوى اشتراكك، يتوفر حتى خيار API. تجعل أتمتة سير العمل مع الإشعارات والموافقات هذا الخيار الأمثل للعمليات المعقدة التي تشمل عدة أقسام.

Formsite هي أداة قوية ذات تطبيقات لا حصر لها في بيئة المبيعات. يمكن تخصيص كل جانب تقريبًا. أصبح إنشاء النماذج أمرًا سهلاً بفضل الوصول إلى قوالب متعددة، بالإضافة إلى ميزة السحب والإفلات. يتمتع Formsite بالكثير من عمليات التكامل مع برامج قوية أخرى مثل Salesforce. اعتمادًا على مستوى اشتراكك، يتوفر حتى خيار API. تجعل أتمتة سير العمل مع الإشعارات والموافقات هذا الخيار الأمثل للعمليات المعقدة التي تمس عدة أقسام.

➡️ اقرأ أيضًا: نماذج لفرق البرمجيات

فيما يلي بعض الأدوات الإضافية لإنشاء النماذج التي توفر ميزات وقدرات فريدة ويمكن اعتبارها بدائل لـ Zoho Forms:

FormKeep: يوفر واجهة خلفية خفيفة الوزن للنماذج للمطورين الذين يحتاجون إلى مرونة في الواجهة الأمامية دون تكاملات ثقيلة

SurveySparrow: يقدم استطلاعات حوارية وأتمتة الاستطلاعات المتكررة واستجابة متعددة الأجهزة

FormAssembly: يركز على جمع بيانات المؤسسات والتكامل الأصلي مع Salesforce لضمان سير العمل الآمن

➡️ اقرأ المزيد: أفضل برامج قواعد البيانات المجانية

قم بترقية النماذج وسير العمل باستخدام ClickUp

تعمل النماذج على تبسيط عملية جمع البيانات وتلعب دورًا مهمًا في تتبع التقدم وأتمتة سير العمل.

يعد Zoho Forms أداة جيدة لإنشاء النماذج الأساسية وجمع البيانات، ولكنه يأتي مع بعض القيود، خاصة إذا كان فريقك بحاجة إلى مزيد من الأتمتة والمرونة والتكامل السلس مع الأدوات الأخرى.

سواء كنت تتعامل مع إدارة العملاء أو تجمع التعليقات أو تدير طلبات المشاريع أو تقوم بأتمتة عمليات الموافقة، فهناك أداة أكثر ذكاءً لفريقك.

يجب أن يقوم منشئ النماذج المناسب بأكثر من مجرد التقاط البيانات؛ بل يجب أن يربط تلك البيانات بسير عملك ونظام إدارة علاقات العملاء وقراراتك.

في هذا الصدد، تبرز ClickUp بين البدائل الأخرى لـ Zoho Forms من خلال تقديم أتمتة قوية وتكامل عميق ومجموعة أدوات لإدارة المشاريع مصممة لتحويل عمليات إرسال النماذج إلى عمل حقيقي وقابل للتنفيذ. تساعدك على التخلص من الجهد اليدوي والتحول إلى أداة تتناسب مع كفاءة فريقك ونموه.

سجل في ClickUp وقم بترقية النماذج وسير العمل لديك!